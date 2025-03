Senin vs Airtable: Alat Manajemen Proyek Mana yang Terbaik?

Mulai dari mengatur anggota tim dan memberikan tugas, hingga melacak tenggat waktu, manajer proyek harus memperhatikan semuanya. 👀

Namun karena Anda tidak bisa berada di mana-mana sekaligus, perangkat lunak manajemen proyek adalah suatu keharusan.

Jika Anda mencari alat yang secara serius menyederhanakan pelacakan waktu, manajemen tugas dan pemberitahuan tanggal jatuh tempo, Anda mungkin pernah menemukan Monday.com dan Airtable. Keduanya adalah alat manajemen proyek namun memiliki fungsi, integrasi, dan fitur yang berbeda.

Dalam panduan ini, kami akan memberi Anda penjelasan singkat tentang Airtable vs Monday.com untuk membantu Anda membuat keputusan terbaik untuk bisnis Anda. Kami bahkan akan memberikan pesaing kejutan yang (bukan untuk menyombongkan diri) mengalahkan kedua platform manajemen proyek tersebut. 🌊

Apa itu Senin? Senin adalah platform manajemen kerja yang menyatukan proyek, tugas, dan proses Anda ke dalam satu dasbor.

Kelola sumber daya, lihat proyek klien di tingkat tinggi, dan kelola permintaan dan persetujuan dalam satu platform yang intuitif. Monday memiliki integrasi untuk Google Drive, Slack, Zoom, Zapier, dan Microsoft Teams untuk membawa semua alat yang ada ke dalam satu alur kerja. ⚒️

Melalui Monday.com Perlu dicatat bahwa Monday memiliki tiga lengan produk yang berbeda. Sebagai PM, Anda hanya perlu khawatir tentang fitur Manajemen Kerja. Tetapi jika Anda membutuhkan solusi yang lebih terintegrasi, akan sangat membantu untuk mengetahui bahwa Monday juga memiliki fitur penjualan CRM dan manajemen proyek fitur-fitur untuk pengembang.

Fitur hari Senin

Monday menyebut dirinya sebagai alat untuk para pekerja kreatif, pengembang perangkat lunak, SDM, dll. Anda bisa menyesuaikan aplikasi ini sesuai keinginan Anda, tetapi ini adalah fitur-fitur Monday yang paling menonjol.

1. Manajemen tujuan dan sasaran

Anda tahu betul bahwa tujuan proyek bukanlah satu-satunya tujuan yang harus dicapai oleh tim Anda - mereka juga harus mencapai tujuan perusahaan. 🎯

Masukkan semua sasaran tersebut ke dalam Monday dan platform ini akan membantu Anda membuat rencana terstruktur untuk mencapai sasaran tersebut. Pelacakan tujuan dan hasil utama (OKR) Monday secara otomatis mengukur kinerja saat Anda bekerja.

Melalui hari Senin

Dengan Manajemen Portofolio, Anda mendapatkan pandangan tingkat tinggi tentang kinerja Anda di semua proyek dan departemen, baik bisnis kecil maupun perusahaan. Ditambah lagi, fitur Perencanaan Sumber Daya dari Monday memudahkan Anda membuat jadwal, mengalokasikan sumber daya, dan mengelola beban kerja tim Anda.

2. Manajemen proses

Monday pada dasarnya adalah alat manajemen proyek sehingga fitur-fitur manajemen prosesnya tidak perlu diragukan lagi. Waktu nyata hari Senin dasbor proyek menyusun pekerjaan Anda dalam berbagai tampilan-bersama dengan berbagai warna yang cantik-sehingga Anda selalu tahu apa yang harus dikerjakan pada hari itu.

Namun jika Anda menginginkan tampilan yang lebih disesuaikan, Monday siap membantu Anda. Lihat jadwal proyek dalam lebih dari 10 tampilan yang berbeda, termasuk:

Tampilan kalender

Tampilan garis waktu

Papan kanban

Bagan Gantt

Bandingkan kecepatan proyek Anda saat ini dengan jadwal yang Anda rencanakan menggunakan fitur baseline Gantt di hari Senin

Perlu melihat apa yang sedang dikerjakan oleh tim Anda? Monday menampilkan log aktivitas setiap orang sehingga Anda selalu tahu siapa yang menangani apa-ideal untuk proyek-proyek yang kompleks.

Jika Anda menjalani proses QA/QC, Monday juga memiliki fitur untuk itu. Buat formulir khusus untuk mempercepat manajemen dan pengumpulan data, dan mengotomatiskan persetujuan proyek sebanyak mungkin. Alih-alih menunggu permintaan atau persetujuan, perangkat lunak manajemen proyek secara otomatis menarik Anda melalui proses alur kerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik, lebih cepat.

3. Manajemen tugas

Buat Papan untuk proyek dan pemilik, tenggat waktu, dan tingkat prioritas untuk setiap tugas. Sebagai alat bantu PM, Monday juga memungkinkan Anda mengomentari tugas, menambahkan lampiran file, dan menandai anggota proyek lainnya.

Perbarui status tugas dan prioritaskan daftar tugas Anda dengan fitur manajemen tugas di Senin

Monday hadir dengan beberapa otomatisasi tugas. Tidak banyak opsi yang dimuat sebelumnya, tetapi platform ini menawarkan otomatisasi berbasis pemicu untuk perubahan status, tugas berulang, ketergantungan, dan pergerakan item.

Anda juga bebas membuat otomatisasi kustom Anda sendiri untuk kasus penggunaan tertentu, tetapi seperti biasa, periksa kembali sebelum Anda melepaskannya ke alam liar. 🤸

Harga hari Senin

paket gratis : Paket gratis

Paket gratis Paket dasar : $8/bulan per kursi, ditagih setiap tahun

$8/bulan per kursi, ditagih setiap tahun Paket standar : $10/bulan per kursi, ditagih setiap tahun

$10/bulan per kursi, ditagih setiap tahun Paket Pro : $19/bulan per kursi, ditagih setiap tahun

$19/bulan per kursi, ditagih setiap tahun Paket Perusahaan: Hubungi untuk harga

Apa Itu Airtable? Airtable pada dasarnya adalah sebuah

manajemen alur kerja dan solusi otomatisasi. Jika Anda menginginkan platform berteknologi tinggi dengan alat tanpa kode, Airtable adalah yang tepat untuk Anda.

Airtable sangat bagus untuk alur kerja kustom, yang Anda buat dengan membangun basis data, menautkan data, dan memvisualisasikan segala sesuatu dalam tampilan kustom. Kabar baiknya adalah hal ini membuat platform ini dapat disesuaikan tanpa batas.

Melalui Airtable Kelemahannya adalah mudah bagi pemula untuk bingung, jadi orang-orang yang memasukkan alur kerja Anda memerlukan pengetahuan basis data dasar. Tetapi Airtable menyebut dirinya sebagai alat yang cerdas untuk tim pengembangan.

Dengan pengaturan yang tepat, Anda bisa menggunakan fitur-fitur utamanya untuk proyek-proyek kompleks di seluruh bagian pemasaran, penjualan, SDM, atau operasi.

Airtable juga terintegrasi dengan Slack, Gmail, Google Spreadsheet, Salesforce, Jira, Basecamp, dan Zendesk, menjadikannya sangat cocok untuk tim teknis dan non-teknis. ✨

Fitur-fitur Airtable

Airtable benar-benar bersinar ketika Anda menggunakannya untuk membuat aplikasi bisnis kustom, tetapi ada beberapa trik lain yang dimilikinya.

1. Alur kerja AI

Tahukah Anda bahwa Airtable mengintegrasikan aI generatif ke dalam platformnya? Fitur ini hanya tersedia dalam versi beta untuk pengguna saat ini, tetapi akan segera tersedia untuk semua pelanggan.

Melalui Airtable

Anda tidak perlu mengetahui cara membuat model pembelajaran mesin-yang biasanya sangat teknis-untuk membangun AI Board kustom Anda sendiri di Airtable. Platform tanpa kode ini akan membantu Anda menyeret dan menjatuhkan jalan menuju kemenangan AI. 🏆

Masalahnya? Platform ini bergantung pada basis data relasional dan data real-time. Ini berarti Anda masih perlu mengetahui satu atau dua hal tentang data untuk memanfaatkan AI Airtable.

Sangat mudah untuk mengacaukan fitur ini jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, jadi cobalah fitur ini pada proyek kecil terlebih dahulu dan lihat bagaimana hasilnya.

2. Pasar Ekstensi

Extension Marketplace dari Airtable menawarkan lebih dari 1.000 templat, skrip, dan aplikasi yang bisa Anda pilih.

Sekali lagi, beberapa hal di Marketplace agak teknis, jadi berhati-hatilah dengan apa yang Anda gunakan di sini. Namun, alat manajemen proyek ini memiliki banyak skrip untuk menautkan catatan, menjadwalkan shift, membuat bagan, dan banyak lagi. 📈

Bahkan jika Anda tidak ingin menggunakan skrip khusus, Airtable menyediakan ekstensi siap pakai:

Membuat bagan organisasi

Memvisualisasikan semua tabel, bidang, dan hubungan Anda

Membuat bagan batang, garis, lingkaran, atau sebaran

Merancang tabel pivot

Contoh grafik di Airtable

Ada juga ekstensi untuk alat populer seperti Pexels, Miro, dan Typeform jika Anda ingin mengintegrasikannya ke dalam akun Airtable Anda.

3. Perpustakaan Aset

Apakah Anda memerlukan bantuan dengan manajemen aset digital (DAM)? Perpustakaan Aset Airtable memungkinkan Anda untuk mengunggah aset seperti spreadsheet konten, kode, dan dokumen. Dari sana, Anda bisa membuat katalog aset-aset ini di dalam Airtable dan menautkannya ke proyek, bagan, dan proyek.

Melalui Airtable

Fitur ini pada dasarnya adalah DIY basis pengetahuan yang menampung semua dokumen dan prosedur Anda. Jika Anda sering beralih antara platform manajemen aset digital yang terpisah dengan alat manajemen proyek Anda, Perpustakaan Aset Airtable membawa kedua fitur tersebut ke dalam platform yang sama.

Harga Airtable

Paket gratis

Paket tim: $ 20/bulan per kursi, ditagih setiap tahun

$ 20/bulan per kursi, ditagih setiap tahun Paket bisnis: $45/bulan per kursi, ditagih setiap tahun

$45/bulan per kursi, ditagih setiap tahun Paket perusahaan: Hubungi untuk harga

Airtable vs Monday.com: Bagaimana Perbandingan Fiturnya

Dalam tarik-menarik antara Airtable vs Monday.com, platform mana yang lebih unggul?

Tidak ada pemenang yang pasti karena kedua alat manajemen proyek ini melayani kebutuhan yang berbeda. Kami akan menguraikan perbedaan terbesar mereka untuk membantu Anda mengetahui apakah Anda harus mendaftar ke salah satunya.

Tugas versus tabel

Monday cocok untuk hampir semua jenis perusahaan atau departemen. Fitur-fiturnya cukup umum sehingga Anda bisa menggunakannya untuk SDM, pemasaran, penjualan, dan banyak lagi. Airtable, di sisi lain, lebih ditujukan untuk pengembang.

Dapatkah Anda menggunakannya sebagai non-developer? Tentu saja. Tetapi beberapa fitur Airtable cukup teknis sehingga Anda bisa mendapat masalah serius jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. 🤷

Airtable menampilkan alur kerja Anda dalam tabel yang berpusat pada data. Anda bisa menggunakannya untuk melacak proyek, tetapi di antara dua platform manajemen proyek, Airtable lebih condong ke sisi data. Monday, di sisi lain, lebih berfokus pada alur kerja dan menyertakan lebih banyak alat manajemen proyek untuk kolaborasi tim.

Pemenang: Ini benar-benar tergantung pada kebutuhan spesifik Anda

Pengalaman seluler

Baik Monday maupun Airtable hadir dengan aplikasi seluler yang responsif dan mudah digunakan untuk Android dan iOS.

Namun, Airtable sedikit lebih kikuk pada perangkat seluler karena berisi begitu banyak data. (Pada dasarnya ini adalah basis data raksasa, ingat?) Airtable juga tidak memiliki banyak fitur dalam versi seluler sehingga Anda harus menunggu hingga Anda menggunakan desktop untuk menggunakan perangkat lunak manajemen proyek secara maksimal.

Menurut kami, aplikasi Monday lebih intuitif dan berguna untuk tim yang sedang bepergian.

Pemenang: Monday

Kemudahan penggunaan

Jika Anda menginginkan perangkat lunak manajemen proyek yang mudah untuk masuk dan digunakan tanpa kurva pembelajaran yang besar, pilihlah Monday. Pengaturan alur kerjanya yang ramah pengguna mirip dengan platform manajemen proyek lainnya seperti Asana atau Trello -jika Anda pernah menggunakannya di masa lalu.

Airtable memiliki fitur-fitur yang lebih canggih yang membuatnya lebih sulit untuk digunakan. Tetapi fitur-fitur canggih bisa sangat bagus jika tim Anda membutuhkannya. 🔔

Kerumitan tambahan tidak selalu merupakan hal yang buruk, tetapi Anda perlu memperhitungkan waktu pelatihan jika Anda mendaftar untuk Airtable.

Pemenang: Senin

Harga

Dalam pertarungan antara Monday.com vs. Airtable, kita tentu saja perlu mempertimbangkan perbedaan dalam hal harga. Biaya premium Monday hanya $8 per pengguna per tahun, ditagih setiap tahun. Airtable dikenakan biaya $20 per pengguna per tahun, ditagih setiap tahun. 💰

Airtable lebih dari dua kali lipat biaya Senin, dan perbedaan harga tersebut bertambah dengan cepat jika Anda ingin membeli banyak kursi. Harga premium memberi Anda akses ke Airtable AI, tetapi meskipun demikian, biayanya tetap mahal.

Jika Anda sadar akan harga, Senin adalah pilihan yang lebih terjangkau.

Pemenang: Senin

Kecerdasan buatan versus otomatisasi

Kabar baiknya, baik Monday maupun Airtable hadir dengan fitur-fitur untuk meringankan beban kerja Anda. Monday menggunakan otomatisasi berbasis pemicu, sedangkan Airtable menggunakan AI generatif.

Tidak ada yang salah dengan otomatisasi, tetapi mereka masih membutuhkan banyak input manual dari tim Anda untuk bekerja dengan benar. Otomatisasi tidak "belajar" dari waktu ke waktu seperti AI-mereka akan terus melakukan hal yang sama hingga Anda memberi tahu mereka sebaliknya. 💡

Airtable AI hanya tersedia dalam versi beta saat ini, tetapi menggunakan AI yang sebenarnya untuk melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks untuk Anda. Jika Anda ingin membuat alat AI khusus tanpa mempelajari seluk beluk model pembelajaran mesin, Airtable adalah pilihan terbaik.

Pemenang: Airtable

Manajemen konten

Perbedaan besar antara Airtable vs Monday.com adalah sistem manajemen aset digital Airtable. Tentu saja, Anda bisa menyimpan dokumen dan berkas pada Monday, tetapi tidak bertindak sebagai sistem DAM yang tepat.

Fitur Perpustakaan Aset Airtable memudahkan untuk mencari, mengatur, dan mengelola semua aset Anda. Kerangka kerja siap pakai ini menjadikan Airtable pilihan tepat bagi bisnis apa pun yang membutuhkan bantuan untuk mengelola banyak aset digital.

Pemenang: Airtable

Monday vs Airtable di Reddit

Seperti yang Anda lihat, Monday lebih baik dalam beberapa hal sementara Airtable menang dalam kategori lainnya. Untuk memperjelas platform mana yang lebih unggul, kami mengunjungi Reddit untuk melihat apa yang dipikirkan orang-orang sehari-hari tentang Airtable vs Monday.

Dalam r/ProjectManagers grup kata seorang pengguna:

"Airtable lebih merupakan sebuah basis data daripada untuk mengelola proyek. Saya bisa melihat Airtable memberi Anda keterbatasan dan tidak praktis untuk tugas-tugas sederhana."_

Di bagian r/utas airtable komentar pengguna lain:

"Monday.com bekerja lebih baik untuk orang-orang yang menginginkan sedikit sekali kustomisasi dan menyukai fitur-fitur out-of-the-box yang dimilikinya pada tingkat standar. Jika Anda ingin melakukan kustomisasi yang lebih tinggi atau membutuhkan opsi tambahan, Airtable adalah pilihan yang tepat."_

Perkenalkan ClickUp: Alternatif Terbaik untuk Monday dan Airtable

Tentu saja, Monday dan Airtable memiliki kelebihan masing-masing, tetapi sudahkah Anda mencoba mengelola beban kerja Anda di ClickUp ?

Lihat 15+ tampilan di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja Anda dengan kebutuhan Anda

ClickUp paling dikenal sebagai aplikasi manajemen proyek, tetapi itu hanyalah puncak gunung es. Kami menggabungkan semua yang Anda butuhkan untuk melakukan pekerjaan Anda (ya, segalanya) ke dalam satu platform sehingga Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berpindah tab dan lebih banyak waktu untuk pekerjaan Anda yang sebenarnya. 🙌

Bukan bermaksud menyombongkan diri, tapi manajemen proyek adalah keahlian ClickUp. Fitur manajemen proyek kami menangani pekerjaan berat sehingga Anda memiliki waktu untuk mengelola tim Anda, memajukan proyek, mengelola anggaran, dan banyak lagi.

Tugas

Mari kita buat manajemen proyek sedikit lebih sehat, bolehkah kita? Tugas ClickUp memudahkan untuk merencanakan, mengatur, dan berkolaborasi pada semua proyek Anda di satu tempat.

ClickUp Tasks juga 100% dapat disesuaikan. Tambahkan Otomatisasi, data khusus, dan banyak lagi dengan lebih dari 35 ClickApps yang siap pakai.

Tampilan Tabel

Perlu memvisualisasikan proyek Anda? Kami punya untuk Anda. ClickUp memberi Anda banyak tampilan manajemen proyek sehingga Anda bisa melihat semua bagian yang bergerak tanpa merasa kewalahan. 🧘

Seret dan letakkan tugas pada Tampilan Tabel ClickUp untuk pengaturan sederhana

Beralih ke Tampilan Tugas untuk melihat tugas-tugas Anda dengan gaya spreadsheet. Kelola inventaris, data klien, anggaran, dan banyak lagi dalam platform yang ramping ini. (Excel, apa?) Buat basis data tanpa kode dan hubungkan ke tugas, dokumen, dependensi, dan lainnya.

ClickUp AI

Ini sebuah rahasia kecil: ClickUp AI adalah satu-satunya alat AI khusus peran pekerjaan yang ada di pasaran. Cukup beri tahu chatbot yang ramah bahwa Anda adalah PM dan robot akan mengambil alih tugas tersebut. 🤖

Menggunakan ClickUp AI untuk membuat ringkasan proyek

Menggunakan ClickUp AI untuk:

Meringkas catatan rapat

Membuat item tindakan dari Dokumen atau tugas

Mengedit laporan proyek

Memformat konten

Yang terbaik dari semuanya, tidak ada pengkodean atau pemodelan yang terlibat di sini. Cukup masukkan beberapa masukan dan Anda akan mendapatkan bantuan yang Anda butuhkan, dengan mudah.

Harga ClickUp

**Gratis Selamanya

Tak Terbatas: $7/bulan per pengguna

$7/bulan per pengguna Bisnis: $12/bulan per pengguna

$12/bulan per pengguna Bisnis Plus : $19/bulan per pengguna

$19/bulan per pengguna Paket Perusahaan: Hubungi untuk harga

Hubungi untuk harga Klik AI tersedia di semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace per bulan

ClickUp: Gabungkan Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik Dengan Alat Kolaborasi

Memilih antara Airtable vs Monday.com tidak semudah memilih platform termurah. Keduanya memiliki fitur dan tujuan yang berbeda, jadi pilihlah opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Dengan demikian, kami tahu Monday dan Airtable tidaklah sempurna. Jika Anda membutuhkan platform yang bisa melakukan segalanya, pilihlah ClickUp. Platform kami yang dapat disesuaikan dan alat AI berbasis peran membuat manajemen proyek semudah membalikkan telapak tangan. 🥧

Mari satukan semua pekerjaan Anda di satu tempat. Daftar ClickUp sekarang-Gratis Selamanya.