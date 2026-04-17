A 10 legjobb Base44 alternatíva 2026-ban

A legtöbb AI-alkalmazáskészítő megoldja a „hogyan építsem meg ezt?” problémát, de a Bain kutatása szerint a kód írása és tesztelése csak a kezdeti ötlettől a termék bevezetéséig eltelt idő 25–35%-át teszi ki.

Amint elkészül az alkalmazásod, hirtelen egy lapon a sprinttervezéssel, egy másikon a dokumentációval, egy harmadikon pedig a csapat frissítéseivel kell foglalkoznod. Pontosan ez az a fajta „Work Sprawl” – a munka széttöredezettsége több, egymással nem kommunikáló eszköz és platform között –, ami lassítja a kiadást.

Ez az útmutató bemutatja a 10 legjobb Base44 alternatívát minden felhasználási esetre kiterjedően, a prompt-to-app fejlesztőktől és a böngészőalapú IDE-ktől kezdve az AI kódolási asszisztensekig és az olyan konvergált munkaterületekig, mint a ClickUp.

A Base44 alternatívái egy pillanat alatt

Íme egy gyors összehasonlítás a legerősebb Base44 alternatívákról, aszerint, hogy kinek felelnek meg leginkább és miben tűnnek ki leginkább.

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp AI-alapú munkamenedzsment az ötlettől a kész termékig ClickUp Brain, Feladatok, Dokumentumok, Csevegés, Automatizálások, Műszerfalak Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Lovable Nem technikai háttérrel rendelkező alapítók, akik promptok alapján teljes körű alkalmazásokat fejlesztenek Prompt-to-app generálás, React + Supabase stack, GitHub szinkronizálás Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 25 USD/hó-tól Bolt. új Böngészőalapú prototípus-készítés több keretrendszerben Böngészőben futó IDE, WebContainers, több keretrendszer támogatása, azonnali telepítés Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 25 USD/hó-tól Vercel v0 Frontend-csapatok, amelyek gyorsan fejlesztik és telepítik a Next.js alkalmazásokat Természetes nyelvű felhasználói felület generálás, egy kattintásos telepítés, ügynöki munkafolyamatok Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 30 USD/felhasználó/hó-tól Cursor Fejlesztők, akik AI-alapú kódolási asszisztenst szeretnének az IDE-jükön belül Kódalapú AI-csevegő, Agent Composer, VS Code-alapú szerkesztő Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 20 USD/hó-tól Replit Teljes körű alkalmazások fejlesztése és telepítése kizárólag a böngészőben Autonóm AI-ügynök, több mint 50 nyelv, többjátékos kódolás, beépített telepítés Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 25 USD/hó-tól Bubble Kódolás nélküli csapatok, amelyek fejlesztők nélkül készítenek termeléskész alkalmazásokat Drag-and-drop szerkesztő, beépített adatbázis, munkafolyamat-motor Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 59 USD/hó-tól Emergent Belső eszközök strukturált adatokkal és backend-first logikával Séma generálás, RBAC, adatbázis-orientált architektúra Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 20 USD/hó-tól Claude Code Fejlesztők, akik mélyreható AI-alapú érveléssel oldanak meg komplex kódolási problémákat Terminálalapú ügynök, kiterjesztett érvelés, Git-támogató kontextus Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 20 USD/hó-tól Glide A táblázatok gyors átalakítása mobilbarát alkalmazásokká Táblázatok alkalmazássá alakítása, valós idejű szinkronizálás, sor szintű jogosultságok Ingyenes csomag; Fizetős csomagok 199 USD/hó-tól

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatoknál négyszer nagyobb az esélye annak, hogy 15 vagy több eszközt használnak egyszerre, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszköztárukat 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. Ez a különbség általában az eszközök túlterheltségében nyilvánul meg. A ClickUp segít csökkenteni ezt a szétszóródást azáltal, hogy a feladatokat, dokumentumokat, csevegést és AI-munkafolyamatokat egyazon munkaterületbe hozza össze.

Miért érdemes a Base44 alternatíváit választani?

A Base44 alternatívái között megtalálhatók az AI-alapú alkalmazáskészítők, a kódírás nélküli platformok és a kódgeneráló eszközök, amelyek segítségével a csapatok kevesebb kézi kódírással készíthetnek szoftvereket. Működésük hasonló a Base44 szoftveréhez, de különböző erősségekkel, telepítési lehetőségekkel vagy csapatmunkát segítő funkciókkal rendelkeznek.

Lehet, hogy Ön egy MVP prototípust készítő alapító, egy fejlesztő, aki nagyobb ellenőrzést szeretne a generált kód felett, vagy egy operációs vezető, akinek a projekt teljes életciklusát kell kezelnie – nem csak a fejlesztési fázist. A Base44 egy képzett AI-alkalmazáskészítő, de a csapatok gyakran kinövik.

Íme a leggyakoribb okok, amelyek miatt az emberek a Base44 versenytársait keresik. 👀

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A generált alkalmazások nem biztos, hogy támogatják a fejlett logikát, az egyedi háttérrendszereket vagy a részletes felhasználói felület-vezérlést

Nincs beépített projektmenedzsment: Az alkalmazás elkészülte után nincs natív módszer a feladatok nyomon követésére, a munkák kiosztására vagy az iterációk kezelésére Az alkalmazás elkészülte után nincs natív módszer a feladatok nyomon követésére, a munkák kiosztására vagy az iterációk kezelésére

Együttműködési hiányosságok: A nem technikai háttérrel rendelkező érdekelt felekkel rendelkező csapatoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek összekötik a munka felépítését és kezelését

A szállítóhoz való kötöttség miatti aggályok: Egyes felhasználók forráskód-exportálási vagy saját tárhelyes lehetőségeket szeretnének

Vállalati követelmények: A SOC 2-megfelelés , az SSO és az ellenőrzési nyomvonalak hiányozhatnak vagy hiányosak lehetnek.

A megfelelő alternatíva attól függ, hogy teljes fejlesztői környezetre, kódolás nélküli vizuális fejlesztőre, AI kódolási asszisztensre vagy olyan konvergens munkaterületre van-e szüksége, amely a fejlesztést és a munkakezelést egyaránt kezeli.

A legjobb Base44 alternatívák

Íme a legjobb Base44 alternatívák, attól függően, hogy gyorsabb alkalmazáskészítésre, nagyobb kódolási kontrollra vagy a fejlesztés körüli munkák kezelésére szolgáló jobb rendszerre van-e szüksége.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú munkamenedzsment, amely az ötlettől a kész termékig kíséri Önt)

Hozzon létre egyedi AI szuperügynököket a ClickUp-on egy intuitív, kódolásmentes fejlesztővel

A Base44 segít az alkalmazás létrehozásában. A ClickUp segít kezelni mindazt, ami az alkalmazás tényleges kiadásához szükséges.

Ha a Base44 alternatíváit hasonlítja össze, ez a különbség számít. Sok AI-alkalmazáskészítő remekül segít prototípus létrehozásában vagy kód generálásában, de a valódi munka megkezdésekor elakadnak. Továbbra is szüksége van egy helyre, ahol megtervezheti a funkciókat, dokumentálhatja a követelményeket, feladatokat oszthat ki, nyomon követheti az előrehaladást, és mindenkit összehangolhat a fejlesztéstől a bevezetésig.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik.

Ahelyett, hogy kizárólag az alkalmazásfejlesztésre koncentrálna, a ClickUp egy AI-alapú munkaterületet biztosít a csapatok számára, ahol a teljes termékéletciklust egy helyen kezelhetik. Az AI segítségével termékleírásokat készíthet, durva ötleteket strukturált követelményekké alakíthat, felhasználói történeteket hozhat létre, sprintterveket szervezhet, és a végrehajtást az eredeti kontextushoz kötheti.

Azok számára, akik az ügynöki munkafolyamatokat vizsgálják, a ClickUp Super Agents segít a munkát a munkaterületen előrevinni azáltal, hogy összehangolja a több lépésből álló műveleteket, megjeleníti a frissítéseket, és felgyorsítja a csapatok munkáját a megbeszéléstől a végrehajtásig.

Termékbemutató Super Agent

Ez különösen akkor hasznos, ha a projekt már túllépett az ötletelési szakaszon. Sok csapatban az építés egy eszközben történik, a projekt nyomon követése egy másikban, a dokumentáció pedig valahol máshol, és a frissítések elvésznek a csevegési szálak és az értekezletek között. Ez a fajta széttagoltság lassítja a szállítást, felesleges munkát eredményez, és megnehezíti az összehangoltság fenntartását.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a teljes szoftverfejlesztési munkafolyamatot – a termékfejlesztést, a mérnöki munkát és a tervezést – egyetlen munkaterületen belül újra összekapcsolja. Konvergált AI-munkaterületként egy helyet biztosít a csapatoknak a munka, a tudás és a beszélgetések kezeléséhez, így kevesebb időt kell tölteniük az eszközök közötti váltással, és több időt fordíthatnak a termékek kiadására.

Az egyik legnagyobb előny itt a ClickUp Brain. Feladatok, dokumentumok és csevegés között is működik, így az AI-támogatás ott jelenik meg, ahol a munka már folyik. Használhatja projektleírások készítésére, elfogadási kritériumok megírására, megbeszélések összefoglalására, a munkaterület kontextusából származó kérdések megválaszolására, valamint a folyamatban lévő munkák alapján a következő lépések javaslatára.

A ClickUp Chatben található ClickUp Brain összefoglalja a beszélgetéseket, és feladatokat hoz létre az üzenetekből

A ClickUp Docs segít abban, hogy a specifikációkat, termékterveket és belső dokumentációt az általuk támogatott feladatokhoz kapcsolva tartsd, ahelyett, hogy különálló eszközök között szétszórva lennének. A ClickUp Automations csökkenti a manuális átadásokat azáltal, hogy automatikusan irányítja a munkát, értesíti a felelősöket és elindítja a következő lépéseket a projektek előrehaladtával.

És miután a csapata megkezdte a munkát, a ClickUp nézetek és dashboardok segítségével könnyebben áttekintheti a munkát minden szempontból. A táblázati nézetben kezelheti a sprinteket, a Gantt-diagramon ábrázolhatja az ütemterveket, a Workloadban egyensúlyba hozhatja az erőforrásokat, és élő dashboardokon keresztül nyomon követheti a teljesítést anélkül, hogy több jelentéskészítő eszközt kellene összekapcsolnia.

Ha olyan Base44-alternatívát keres, amely a fejlesztésen túl is segítséget nyújt, a ClickUp az egyik legerősebb választás. A csapatok számára összekapcsolt rendszert biztosít a munka tervezéséhez, koordinálásához és kiszállításához anélkül, hogy közben elveszítenék a kontextust.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa a kiadásokkal kapcsolatos beszélgetéseket a tényleges munkához kapcsolva: A ClickUp Chat segít a csapatoknak megvitatni a változásokat, megosztani a frissítéseket és nyomon követni a folyamatot anélkül, hogy elveszítenék a kontextust a különálló üzenetküldő eszközök között.

Alakítsa a korai ötleteket olyanná, amivel a csapat már tud dolgozni: A ClickUp Whiteboards megkönnyíti a folyamatok feltérképezését, a funkciók tervezését és a brainstormingok nyomon követhető feladatokká alakítását.

Tegye átláthatóbbá a felelősségi köröket és az átadásokat: A ClickUp Tasks segít a csapatoknak lebontani a termékfejlesztési munkát a kijelölt feladatok, prioritások, függőségek és határidők alapján, így kevesebb dolog maradhat figyelmen kívül.

Szabványosítsa az ismétlődő termékmunkameneteket: A ClickUp sablonok segítségével a csapatok gyorsabban haladhatnak előre a sprinttervezéshez, a hibakövetéshez, a bevezetési ellenőrzőlistákhoz és a termékdokumentációhoz kész beállításokkal.

Az AI működésbe hozása a parancsok határain túl: A ClickUp Super Agents beavatkozhat, amikor aktiválják, ütemezett feladatokat végezhet, memóriát tárolhat, és több lépésből álló műveleteket hajthat végre a munkaterületen

Rögzítse a döntéseket és a frissítéseket adminisztrációs teher nélkül: A ClickUp AI Notetaker rögzíti az értekezleteket, összefoglalja a legfontosabb pontokat és kiemeli a teendőket, így a csapatok kevesebb időt töltenek az összefoglalók írásával.

A ClickUp előnyei és hátrányai

Előnyök:

Hatékony koordináció a fejlesztés után: A ClickUp segít a csapatoknak a tervezés, az átadások, a dokumentáció és az érdekelt felek tájékoztatása kezelésében, miután az alkalmazás első prototípusa elkészült

Hasznos a funkciók közötti termékmunkához: A termékfejlesztés, a mérnöki munka, a tervezés és a minőségbiztosítás ugyanazon a rendszeren dolgozhat, ahelyett, hogy a frissítéseket különálló eszközökre osztanák szét

Elég rugalmas a különböző megvalósítási stílusokhoz: A csapatok a munkafolyamatokat, mezőket és nézeteket a sprintciklusokhoz, a bevezetési folyamatokhoz vagy a belső termékműveletekhez igazíthatják anélkül, hogy jelentős mérnöki támogatásra lenne szükségük

Hátrányok:

A funkciók sokasága a kezdeti beállítás során nyomasztónak tűnhet, különösen kisebb csapatok számára

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a komplex automatizálások és egyéni nézetek első konfigurálásakor tanulási görbe tapasztalható

A ClickUp árai

A ClickUp értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

2. Lovable (A legjobb azoknak a nem technikai háttérrel rendelkező alapítóknak, akik egy ötletet teljes körű alkalmazássá alakítanak)

A Lovable segítségével egyszerű angol nyelven leírhatja, mit szeretne, és perceken belül kap egy működő, teljes körű alkalmazást – React frontenddel, Supabase backenddel és hitelesítéssel együtt. A Base44 alternatíváit keresők számára a Lovable a legközelebbi közvetlen versenytárs a prompt-to-app munkafolyamat tekintetében.

Termelési minőségű kódot generál (nem csak prototípusokat), és közvetlenül szinkronizál a GitHubbal. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztők standard munkafolyamatok segítségével klónozhatják, elágaztathatják és bővíthetik a kódbázist. A vizuális szerkesztő lehetővé teszi a nem technikai felhasználók számára, hogy a kódhoz nyúlás nélkül módosítsák az elrendezéseket, miközben az alapul szolgáló kódbázis tiszta és exportálható marad.

A legkedveltebb funkciók

Alkalmazáskészítés parancssorból: Írja le egyszerű nyelven, mit szeretne, és kapjon egy működőképes, teljes körű alkalmazást React frontenddel, Supabase backenddel és már beállított hitelesítéssel

GitHub-szinkronizálás: A generált kód közvetlenül szinkronizálódik a GitHubbal, így a fejlesztők standard munkafolyamatok segítségével klónozhatnak, elágazhatnak és bővíthetnek anélkül, hogy egy adott szállítóhoz kötődnének.

Vizuális szerkesztő: A nem technikai felhasználók kódhoz nyúlás nélkül módosíthatják az elrendezéseket és a felhasználói felület elemeit, miközben az alapul szolgáló kódbázis tiszta és exportálható marad.

Kedvező előnyök és hátrányok

Előnyök:

Termelési minőségű kimenet: Valódi, exportálható kódot generál, nem pedig olyan prototípusokat, amelyek egy zárt környezetben vannak elzárva

Nem fejlesztők számára is elérhető: a vizuális szerkesztőnek köszönhetően a tervezők és az alapítók minden egyes változtatáshoz fejlesztő segítségére szorulva is módosíthatják a felhasználói felületet

A Base44 legközelebbi megfelelője: A prompt-to-full-stack munkafolyamat miatt ez a legkézenfekvőbb alternatíva azoknak a csapatoknak, akik már ismerik a Base44-et

Hátrányok:

A komplex egyedi logika vagy a rendkívül specifikus felhasználói felületi követelmények miatt a kezdeti generálás után még mindig szükség lehet fejlesztőre.

A Supabase backend-hez való kötöttség nem feltétlenül megfelelő azoknak a csapatoknak, amelyek már rendelkeznek adatbázis-infrastruktúrával

Kevésbé alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek a fejlesztés mellett projektmenedzsmentre vagy dokumentációra is szükségük van

Kedvező árak

Ingyenes csomag

Pro: 25 USD/hó

Üzleti: 50 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Kedvező értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a Lovable-ről?

Egy felhasználó véleménye:

A Lovable segít nekem az AI segítségével gyorsan működő alkalmazásfolyamatokká alakítani a termékötleteket. Arra használom, hogy promptok segítségével meghatározzam az olyan funkciókat, mint a felhasználói útvonalak, a műszerfalak és a munkafolyamatok, és ez strukturált felhasználói felületet és háttérlogikát generál. Különösen hasznos ötletek tesztelésére, gyors iterációra és az alkalmazás működésének vizualizálására a fejlesztés előtt, így a prototípus-készítés gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

3. Bolt. új (A legjobb böngészőalapú prototípus-készítéshez több keretrendszerben)

A Bolt.new teljes fejlesztői környezetet biztosít a böngészőjén belül – nincs szükség helyi telepítésre, függőségkezelésre vagy terminálparancsokra. A Base44-hez hasonló sok alkalmazással ellentétben ez nem korlátozza Önt egyetlen technológiai stackre.

A böngészőben futó IDE a WebContainers technológiát használja a fájlkezelő, a terminál és az élő előnézet futtatásához. A parancssorban megadhatja a kívánt keretrendszert – React, Vue, Svelte vagy Astro –, és az AI ennek megfelelően generálja a kódot. Kezdhet egy parancssorral, és bármikor átválthat a kézi kódszerkesztésre.

Bolt. új legjobb funkciók

WebContainers technológia: A teljes fejlesztői környezet – fájlkezelővel, terminállal és élő előnézettel együtt – teljes egészében a böngészőben fut, helyi telepítés nélkül.

Több keretrendszer támogatása: Adja meg a React, Vue, Svelte vagy Astro nevét a parancsban, és az AI a keretrendszernek megfelelő kódot generál, ellentétben az egyetlen stackhez kötött eszközökkel

Egy kattintásos telepítés: Integrálható a Netlify-val és a Vercel-lel az azonnali közzététel érdekében, így kiválóan alkalmas gyors prototípus-készítésre, ahol a sebesség fontosabb, mint a hosszú távú architektúra

Bolt. új előnyök és hátrányok

Előnyök:

Nulla beállítási nehézség: nincs szükség helyi környezetre, függőségi konfliktusokra, terminálkezelési ismeretekre az építés megkezdéséhez

A keretrendszer rugalmassága: Több frontend keretrendszert támogat, így a csapatoknak nagyobb architektúrai szabadságot biztosít, mint az egyrétegű alternatívák

Zökkenőmentes kódátadás: Bármikor átválthat az AI által generált kódról a kézi szerkesztésre, így a fejlesztők nem maradnak ki a generált kódból

Hátrányok:

Inkább prototípusok készítésére alkalmas, mint komplex háttérlogikát igénylő termelési alkalmazásokra

A böngészőalapú környezet erőforrás-korlátokkal rendelkezik, amelyek hatással lehetnek a nagyobb projektekre

Nincs beépített projektmenedzsment vagy csapatkoordinációs funkció

Bolt. új árak

Ingyenes csomag

Pro: 25 USD/hó

Csapatok: 30 USD/hó tagonként

Vállalati: Egyedi

Bolt. új értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bolt.new valós felhasználói?

Egy felhasználó véleménye:

A Bolt.new-ban leginkább az tetszik, hogy milyen gyorsan képes egy ötletet működő alkalmazássá alakítani. Természetes nyelven leírhatom, mit szeretnék, és a program közvetlenül a böngészőben generál egy teljes körű alkalmazást (frontend, backend és adatbázis).

4. Vercel v0 (A legjobb frontend-csapatok számára, akik természetes nyelvről Next.js interfészeket szállítanak)

A v0 a közérthető leírásokat Next.js és Tailwind CSS alapú, termeléskész UI-komponensekké alakítja. Egy kattintással telepítheti a generált alkalmazást a Vercel infrastruktúrájára, ahol az egyéni domainnevek és az SSL már be vannak állítva.

Az ügynöki automatizálási funkciók képesek feladatokat tervezni, a weben referencia kódokat keresni és élő webhelyeket vizsgálni a generáláshoz, így túllépve az egyszerű prompt-válaszon, és önálló munkafolyamat-végrehajtást biztosítva.

A Vercel v0 legjobb funkciói

Természetes nyelvű felhasználói felület generálás: Írja le az interfészt egyszerű angol nyelven, és kapjon Next.js-en és Tailwind CSS-en alapuló, azonnal telepíthető, termeléskész komponenseket

Vercel-telepítés egy kattintással: A generált alkalmazások egyetlen kattintással telepíthetők a Vercel infrastruktúrájára, az egyéni domainnevek és az SSL-tanúsítványok előre konfigurálva.

Agentikus automatizálás: Az eszköz képes feladatokat tervezni, a weben referencia kódokat keresni és élő webhelyeket vizsgálni a generáláshoz – nem csupán a parancsokra reagál.

A Vercel v0 előnyei és hátrányai

Előnyök:

A leggyorsabb út a prompttól a telepített felhasználói felületig: A Vercel infrastruktúrával való szoros integráció megszünteti a generálás és a termelés közötti szakadékot

Agentikus képességek: Túlmutat a gyors válaszadáson, és magában foglalja az autonóm feladat tervezést és a webes kutatást a generálás során

Termelési minőségű komponensek: A kimenet Next.js és Tailwind kód, amely közvetlenül illeszkedik a meglévő professzionális kódbázisokba

Hátrányok:

Erősen a Next.js/React/Tailwind stack felé hajlik, ami nehézségeket okozhat a Vue-t vagy nem Vercel-t használó csapatok számára.

A tokenalapú számlázás kiszámíthatatlan költségeket eredményezhet komplex generációk esetében

Kevésbé hasznos önálló eszközként azoknak a csapatoknak, amelyek még nem fektettek be a Vercel ökoszisztémába

Vercel v0 árak

Ingyenes csomag

Csapat: 30 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 100 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Vercel v0 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a Vercel v0-ról?

Egy felhasználó véleménye:

A v0 segítségével nagyon egyszerűen és gyorsan létrehozhat UI-komponenseket és prototípusokat természetes nyelv használatával. Felgyorsítja a fejlesztés korai szakaszait, és segít az ötletek gyorsabb feltárásában anélkül, hogy túl sok időt kellene fordítani a kezdeti megvalósításra.

5. Cursor (A legjobb azoknak a professzionális fejlesztőknek, akik AI-párprogramozót szeretnének az IDE-jükben)

A Cursor egy VS Code-fork és egy AI-párprogramozó, amely nagy nyelvi modelleket ágyaz be közvetlenül a szerkesztési élménybe. Az AI-csevegő indexeli az egész repository-ját, így amikor az auth middleware-ről kérdez, a tényleges kódjából származó kontextussal válaszol – nem pedig általános dokumentációval.

Az Agent Composer olyan autonóm, több lépésből álló feladatokat kezel, mint a projektvázlat készítése, a többfájlú refaktorálás és a tesztgenerálás. Vállalati csapatok számára a Cursor rendelkezik SOC 2 Type II tanúsítvánnyal, és RBAC-t, SSO-t, valamint adatvédelmi módot kínál.

A Cursor legjobb funkciói

Kódbázis-tudatos AI-csevegés: Az AI indexeli az egész kódtárat, így a válaszok a tényleges kódjára és architektúrájára hivatkoznak – nem pedig általános dokumentációra vagy kitalált mintákra

Agent Composer: Önálló, több lépésből álló feladatokat kezel, beleértve a projektváz létrehozását, a többfájlú refaktorálást és a tesztgenerálást, anélkül, hogy manuálisan, lépésről lépésre kellene utasításokat adni.

Vállalati biztonság: SOC 2 Type II tanúsítás RBAC-kel, SSO-val és adatvédelmi móddal a szigorú megfelelési követelményekkel rendelkező csapatok számára

A Cursor előnyei és hátrányai

Előnyök:

Mély kódkontextus: A kódbázis indexelése azt jelenti, hogy az AI-javaslatok a tényleges architektúráján alapulnak, csökkentve az irreleváns vagy helytelen kimenetet

Ismerős környezet: A VS Code-ra épül, így a fejlesztők anélkül vehetik át, hogy újra kellene tanulniuk a szerkesztő használatát, vagy elveszítenék a meglévő kiterjesztéseket

Vállalati szintű: a SOC 2 Type II, az RBAC és az SSO megfelelnek a nagyobb mérnöki szervezetek biztonsági követelményeinek

Hátrányok:

Kizárólag fejlesztői eszköz, beépített projektmenedzsment vagy csapatkoordinációs funkciók nélkül

A Stack Overflow 2025-ös felmérése szerint a felhasználók csupán 17%-a számolt be az AI-ügynökök által elősegített jobb együttműködésről – a csapatoknak továbbra is szükségük van egy külön rendszerre a sprinttervezéshez

Az előfizetési költségek hozzáadódnak azoknak a csapatoknak a szerszámköltségeihez, amelyek már fizetnek projektmenedzsment szoftverekért

A Cursor árai

Ingyenes csomag

Pro: 20 USD/hó

Pro+: 60 USD/hó

Ultra: 200 USD/hó

Csapatok: 40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Cursor értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cursorról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

Nagyon szeretem a Cursort az erőteljes, AI-támogatott kódolási funkciói miatt, különösen azért, mert megérti a kódbázisomat, és azonnal releváns kódjavaslatokat vagy szerkesztéseket generál. A mindennapi munkám során rengeteg időt takarít meg nekem azzal, hogy segít a hibakeresésben, a sablonkódok írásában, és még a bonyolult logikát is egyszerűen, lépésről lépésre elmagyarázza. A felhasználói felület tiszta és ismerős (mint a VS Code), ami megkönnyítette a kezdést anélkül, hogy meredek tanulási görbét kellett volna leküzdenem, miközben jelentősen növelte a termelékenységemet.

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás észrevétlenül rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a különböző platformok közötti váltogatásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha kiküszöbölhetné ezeket a költséges megszakításokat? A ClickUp segít csökkenteni a kontextusváltást azáltal, hogy a feladatokat, dokumentumokat, csevegést és mesterséges intelligenciát egy munkaterületbe hozza össze, így a csapatok több eszköz között szétaprózódás nélkül kezelhetik a termékkel kapcsolatos munkát.

6. Replit (a legjobb teljes körű alkalmazások fejlesztéséhez és telepítéséhez, teljes egészében a böngészőben)

A Base44 és a Replit összehasonlításakor a legfontosabb különbség a rugalmasság. A Replit egy teljes felhőalapú IDE-t kínál, amely több mint 50 nyelvet támogat, míg a Base44 szoftver a parancssorból generált alkalmazásokra összpontosít, kevesebb manuális kódolási kontrollal.

A Replit AI-ügynöke önállóan építi, teszteli és finomítja a funkciókat természetes nyelvű utasítások alapján. Nem csak kódot generál – fájlokat hoz létre, telepíti a függőségeket, futtatja a teszteket, és addig ismételgeti a folyamatot, amíg a funkció működik. A valós idejű többjátékos szerkesztés lehetővé teszi, hogy több ember egyszerre kódoljon ugyanazon a fájlon.

A Replit legjobb funkciói

AI Agent: Önállóan épít, tesztel és finomít funkciókat természetes nyelvű utasítások alapján – fájlokat hoz létre, függőségeket telepít, teszteket futtat és addig ismétel, amíg a funkció működik

Több mint 50 nyelv támogatása: Egy teljes felhőalapú IDE, amely gyakorlatilag minden főbb programozási nyelvet lefed, ellentétben a Base44-gyel, amely az alkalmazáskészítésre összpontosít

Valós idejű többfelhasználós szerkesztés: Több fejlesztő is szerkesztheti egyszerre ugyanazt a fájlt, ami kiválóan alkalmas közös kódolási munkákhoz

A Replit előnyei és hátrányai

Előnyök:

A legrugalmasabb AI-alkalmazáskészítő: a teljes IDE-hozzáférés és az autonóm ügynök kombinációja mind AI-támogatást, mind manuális vezérlést biztosít a fejlesztőknek

Integrált telepítés: Az egykattintásos telepítés magában foglalja az integrált PostgreSQL adatbázisokat és az automatikus méretezést, további infrastruktúra-beállítások nélkül

Többfelhasználós együttműködés: A valós idejű közös szerkesztés ritka a böngészőalapú IDE-k között, és hasznos a páros programozáshoz vagy az élő felülvizsgálatokhoz

Hátrányok:

A teljesítményalapú ügynöki díjazás kiszámíthatatlan számlázást eredményezhet, mivel a komplex feladatok több ellenőrzési pontot igényelnek

Kevésbé alkalmas azoknak a nem technikai felhasználóknak, akik tiszta, az alkalmazásig vezető élményt szeretnének, az IDE bonyolultsága nélkül

A teljesítmény erőforrás-igényes projektek esetén a böngészői környezetben változhat.

A Replit árai

Ingyenes csomag

Alapcsomag: 25 USD/hó

Pro: 100 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Replit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (330 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Replitről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

Könnyen használható. Rengeteg funkció: kódolás, vibe kódolás, weboldal-tervezés, alkalmazáskészítés, a szükséges mennyiségtől függően különböző konfigurációjú szerver-tároló, domainnév-létrehozás. Még új felhasználó vagyok, de egy hónap alatt 3 alkalmazás-weboldalt készítettem, és még körülbelül 4 ötletem van, amit megvalósíthatnék! Gyönyörű alkotások! A második alkalmazásom elég bonyolult volt, sok mozgó alkatrésszel a programban, de a változtatások meglehetősen könnyedén mentek.

7. Bubble (a legjobb választás kódírás nélküli, termeléskész webes és mobilalkalmazások készítéséhez)

A Bubble lehetővé teszi a nem technikai háttérrel rendelkező csapatok számára, hogy komplex webes és mobilalkalmazásokat készítsenek egy vizuális drag-and-drop szerkesztő segítségével – kódírás nélkül, soha. Ez a legkiforrottabb megoldás azok számára, akik egyáltalán nem akarnak kóddal foglalkozni, beleértve az AI által generált kódot is.

Tartalmaz egy beépített adatbázist, egy pont-és-kattintásos munkafolyamat-motort az üzleti logikához, valamint egy plugin-piacteret harmadik féltől származó integrációkhoz. A platform egyetlen háttérrendszerről natív mobilalkalmazásokat is kiad a webalkalmazások mellett.

A hátránya: jelentős beszállítói függőség. Nincs forráskód-export vagy saját tárhelyes lehetőség, így a Bubble-ről való áttérés azt jelenti, hogy mindent nulláról kell újraépíteni.

A Bubble legjobb funkciói

Vizuális drag-and-drop szerkesztő: Készítsen komplex webes és mobilalkalmazásokat kód írása vagy ellenőrzése nélkül – az alkalmazás minden eleme vizuálisan épül fel

Beépített adatbázis és munkafolyamat-motor: A pont-és-kattintásos üzleti logika, az adatmodellezés és a munkafolyamat-automatizálás mind benne van, külső szolgáltatások igénybevétele nélkül

Plugin-piac: A harmadik féltől származó integrációk kiterjesztik a funkcionalitást a fizetésekre, a hitelesítésre, az elemzésekre és még sok másra, anélkül, hogy egyedi fejlesztésre lenne szükség

A Bubble előnyei és hátrányai

Előnyök:

Valóban kódolásmentes: ellentétben azokkal az AI-alkalmazáskészítőkkel, amelyek olyan kódot generálnak, amelyet esetleg még meg kell értenie, a Bubble használatához semmilyen kódolási ismeret nem szükséges

A legkiforrottabb kódolásmentes platform: az évekig tartó fejlesztésnek köszönhetően a szélsőséges esetek, a komplex logika és a termelési méretű alkalmazások is jól támogatottak

Egyetlen háttérrendszer a webes és mobil alkalmazásokhoz: egyszer kell fejleszteni, és mind a webes, mind a natív mobilalkalmazások készen állnak, külön kódbázisok karbantartása nélkül

Hátrányok:

Jelentős szállítói függőség: nincs forráskód-export és nincs saját tárhely opció, így a Bubble-ről való áttérés azt jelenti, hogy mindent nulláról kell újraépíteni

A teljesítmény elmaradhat a kézzel kódolt alkalmazásoktól összetett vagy adatigényes alkalmazások esetén

A havi költségek jelentősen emelkednek, ahogy az alkalmazások felhasználói száma és az adatkezelési műveletek növekednek

A Bubble árai

Ingyenes csomag

Starter: 59 USD/hó

Növekedés: 209 USD/hó

Csapat: 549 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Bubble értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (180 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 330 értékelés)

Mit mondanak a Bubble-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

Hihetetlen, milyen gyorsan hozhat létre teljesen funkcionális és skálázható webalkalmazásokat. Ez nem olyan gyors, mint az AI vibe kódolás használata alkalmazás készítéséhez, de az előnye, hogy a létrehozás után nagyon könnyen szerkesztheti a pontos specifikációi szerint. Ezzel szemben az AI vibe kódolási eszközök használatához ténylegesen tudnia kell kódolni a szerkesztéshez.

Az Emergent adatbázis-központú megközelítést alkalmaz az AI-alkalmazások fejlesztéséhez. Ön leírja a szükséges eszközt, és a rendszer generálja mind az adatsémát, mind az adminisztrációs felületet annak kezeléséhez. Ez erős, ingyenes Base44-alternatívává teszi azoknak a csapatoknak, amelyeknek készletnyomkövetőkre, CRM-dashboardokra vagy jóváhagyási munkafolyamatokra van szükségük.

A generált alkalmazások beépített adatellenőrzést, szerepköralapú hozzáférést és relációs adatmodelleket tartalmaznak. Az AI inkább strukturált adatalkalmazásokra van optimalizálva, mint általános célú alkalmazáskészítésre.

Mivel ez egy újabb szereplő, kisebb közösséggel, a csapatoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a jelenlegi funkciók kielégítik-e az egyedi igényeiket, mielőtt elkötelezik magukat.

A legfontosabb új funkciók

Adatbázis-orientált sémagenerálás: Írja le a szükséges eszközt, és az Emergent generálja mind az adatsémát, mind az adminisztrációs felületet, biztosítva, hogy alkalmazása szilárd adatbázisra épüljön

Beépített adatellenőrzés és RBAC: A generált alkalmazások megfelelő adatellenőrzést, szerepköralapú hozzáférés-vezérlést és relációs adatmodelleket tartalmaznak további konfiguráció nélkül

Strukturált adatok optimalizálása: Az AI-t kifejezetten strukturált háttérrendszerrel rendelkező belső eszközökhöz – készletnyomkövetők, CRM-dashboardok, jóváhagyási munkafolyamatok – hangolták, nem pedig általános célú alkalmazásokhoz.

Felmerülő előnyök és hátrányok

Előnyök:

Schema-first megközelítés: Az adatstruktúrától való kiindulás a felhasználói felület helyett megbízhatóbb és könnyebben karbantartható belső eszközöket eredményez

Termeléskész alapbeállítások: A szerepköralapú hozzáférés, az adatellenőrzés és a relációs modellek alapértelmezés szerint szerepelnek a rendszerben, nem pedig utólagosan kerülnek hozzáadásra

Kiválóan alkalmas belső eszközökhöz: A strukturált adatokra való összpontosítás miatt különösen hatékony azoknál az operatív eszközöknél, amelyekre a legtöbb vállalkozásnak ténylegesen szüksége van

Hátrányok:

Újabb szereplő, kisebb közösséggel, ezért a harmadik féltől származó források és oktatóanyagok korlátozottak

Kevésbé alkalmas ügyfélorientált alkalmazásokhoz vagy strukturált adatkezelésen kívüli általános célú felhasználási esetekhez

A csapatoknak meg kell győződniük arról, hogy a jelenlegi funkciókészlet kielégíti-e az egyedi igényeiket, mielőtt elkötelezik magukat.

Emergent árak

Ingyenes csomag

Standard: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Legfrissebb értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Emerentről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

Az Emergent nagyon könnyen használható, még azok számára is, akiknek nincs programozási háttérismeretük. Egyszerűen leírhatom, mit szeretnék létrehozni, és a platform segít generálni a szükséges struktúrát és kódot. Egyszerű weboldalak és kis interaktív élmények, például aktiválási játékok létrehozására használtam, és a folyamat meglepően zökkenőmentes volt. A kreditrendszer is hatékonynak tűnik, mert a kreditek más eszközökhöz képest elég sokáig kitartanak.

9. Claude Code (legalkalmasabb azoknak a fejlesztőknek, akiknek komplex kódolási feladatokhoz mélyreható AI-alapú gondolkodásra van szükségük)

A Claude Code az Anthropic terminálalapú, ügynökszerű kódolási eszköze. A terminálon fut, megérti a Git-előzményeket, és kiterjesztett gondolkodást alkalmaz a többlépcsős problémák átgondolásához, mielőtt kódot generálna.

Ez nem egy alkalmazáskészítő: ez egy AI-alapú érvelőmotor azoknak a fejlesztőknek, akik bővíteni szeretnék a meglévő munkafolyamatokat. A Claude Code rendelkezik SOC 2 Type II és ISO 27001 tanúsítványokkal, valamint FedRAMP High engedéllyel kormányzati felhasználási esetekhez.

A Claude Code legjobb funkciói

Továbbgondolás: A kód generálása előtt többlépcsős problémákat gondoljon át, így jelentősen jobb eredményeket érhet el olyan komplex feladatoknál, mint az algoritmus-tervezés, a többfájlú refaktorálás és a versenyfeltételek hibakeresése.

Git-előzmények ismerete: A terminálon fut, teljes mértékben ismerve a repository előzményeit, így a kontextus nem csak a jelenlegi kódot tartalmazza, hanem annak fejlődési történetét is

Vállalati és kormányzati tanúsítványok: A SOC 2 Type II és az ISO 27001 tanúsítványok, valamint a FedRAMP High engedélyezés alkalmassá teszik szabályozott iparágakban és kormányzati felhasználási esetekben való alkalmazásra.

A Claude Code előnyei és hátrányai

Előnyök:

Kategóriájában a legjobb érvelés: A kiterjesztett gondolkodási képesség felülmúlja a szokásos kódgenerálást olyan valóban összetett feladatok esetén, amelyek több lépésből álló problémamegoldást igényelnek

Működik a meglévő munkafolyamatokban: a terminálalapú működésnek köszönhetően bármely fejlesztő meglévő környezetébe illeszkedik, eszközök vagy szerkesztők váltása nélkül

Erős megfelelési pozíció: a FedRAMP High engedélyezés lehetővé teszi a kormányzati és szabályozott vállalati felhasználási esetek számára; a legtöbb versenytárs nem tud ilyen szolgáltatást nyújtani

Hátrányok:

Nem alkalmazáskészítő: hatékony használatához fejlesztői szakértelemre van szükség – a nem technikai felhasználók számára nehezen hozzáférhető

A kizárólag terminálon elérhető felület megtanulása nehezebb, mint a GUI-alapú alternatíváké

Nincs projektmenedzsment, együttműködési vagy dokumentációs funkció

A Claude Code árai

Ingyenes csomag

Pro: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó-tól

Csapat: 25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 20 USD/felhasználó + használat az API-díjak szerint

Claude Code értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a Claude Code-ról?

Egy felhasználó véleménye:

Támogatja a szoftverfejlesztés teljes életciklusát, a tervezéstől a telepítésig, és napról napra egyre jobb lesz. A Claude kód alapvetően megváltoztatta a kódírás és az alkalmazásfejlesztés módját, és a rendszer hiányosságait lassan, de biztosan orvosolják és javítják az idő múlásával.

10. Glide (a legjobb megoldás táblázatok kód nélküli, mobilbarát üzleti alkalmazásokká alakításához)

A Glide a meglévő Google Sheets, Airtable adatbázisait vagy Excel fájljait reszponzív, mobilbarát üzleti alkalmazásokká alakítja át. Csatlakoztasson egy táblázatot, és a Glide automatikusan létrehoz egy alkalmazás felületet listákkal, részletes nézetekkel, űrlapokkal és diagramokkal.

Testreszabhatja az elrendezést előre elkészített felhasználói felület-összetevőkkel, hozzáadhat kiváltott munkafolyamatokat, és részletes jogosultságokat állíthat be sor-szintű tulajdonjogi vezérlőkkel. A Glide AI természetes nyelvű utasításokból teljes alkalmazásstruktúrákat is generálhat.

A kompromisszum: a Glide kizárólag progresszív webalkalmazásokat hoz létre: natív alkalmazásboltokban nem lehet közzétenni. A frissítési kvóta modell (minden adatírás frissítésnek számít) nagy léptékben drágává válhat. 📚

A Glide legjobb funkciói

Táblázatok alkalmazássá alakítása: Csatlakoztasson egy Google Sheet, Airtable-adatbázis vagy Excel-fájlt, és a Glide automatikusan létrehoz egy teljes alkalmazásfelületet listákkal, részletes nézetekkel, űrlapokkal és diagramokkal.

Valós idejű szinkronizálás: A táblázatban végzett módosítások azonnal megjelennek az alkalmazásban, és az alkalmazásból elküldött adatok manuális exportálás vagy importálás nélkül visszakerülnek az adatforrásba.

Sor szintű jogosultságok: A részletes hozzáférés-vezérlés lehetővé teszi, hogy az egyes felhasználók számára az adatok sorai alapján korlátozza a látható tartalmat, ami hasznos lehet a terepen dolgozó csapatok vagy az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő eszközök esetében.

A Glide előnyei és hátrányai

Előnyök:

A legkisebb belépési küszöb: Ha az adatai már táblázatkezelőben vannak, perceken belül működőképes alkalmazást készíthet anélkül, hogy új adatmodellezési fogalmakat kellene megtanulnia

Valós idejű adatszinkronizálás: az alkalmazás és a táblázatkezelő közötti kétirányú szinkronizálásnak köszönhetően nincs adateltolódás és nincs szükség kézi egyeztetésre

Kiválóan alkalmas terepi és mobil felhasználásra: A mobil-első kialakítás kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyeknek inkább telefonos alkalmazásokra van szükségük, mint asztali irányítópultokra

Hátrányok:

Kizárólag progresszív webalkalmazásokat hoz létre – nem támogatja a natív alkalmazások áruházakban való közzétételét

A frissítési kvóta modell (minden adatírás frissítésnek számít) nagy léptékben drágává válhat

Kevésbé alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek komplex relációs adatokat vagy a táblázatkezelők által támogatottnál bonyolultabb háttérlogikát igényelnek

A Glide árai

Ingyenes csomag

Üzleti: 199 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Glide értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Glide-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

A Glide zseniálisan eltávolítja az alkalmazáskészítés legnagyobb akadályát: a kódírást. Úgy működik, mint egy hatékony fordító, amely a Google Sheets, az Airtable vagy az Excel strukturált adatait percek alatt, nem pedig hónapok alatt teljes funkcionalitású, natív érzetű mobil- és webalkalmazássá alakítja.

A megfelelő eszköz az, amely mozgásban tartja a munkát

A legjobb Base44 alternatíva attól függ, hogy a feladat melyik részét próbálja megoldani.

Ha gyorsan kell létrehoznia egy alkalmazást, ezen a listán remek lehetőségeket talál. Ha mélyebb kódkezelést, böngészőalapú fejlesztést vagy kódolás nélküli vizuális fejlesztőt szeretne, ezekre is vannak megoldások.

Ha azonban a legnagyobb szűk keresztmetszete nem az alkalmazás létrehozása, hanem az azt követő folyamatok kezelése, akkor jobb választás egy olyan platform, amely támogatja a fejlesztés körüli teljes munkafolyamatot.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Egyetlen helyet biztosít a csapatoknak, ahol a termékötleteket tervekké, a terveket feladatokká, a feladatokat pedig elkészült munkákká alakíthatják, anélkül, hogy a dokumentációt, a kommunikációt és a szállítást több eszközre kellene felosztaniuk. Ahelyett, hogy egy újabb elszigetelt terméket adna a rendszeréhez, segít csökkenteni azt a széttagoltságot, amely eleve lassítja a csapatok munkáját.

Tehát ha többet keres, mint egy alkalmazáskészítőt, és olyan rendszert szeretne, amely segít a csapatának a termékek tényleges piacra dobásában, a ClickUp az egyik legpraktikusabb Base44 alternatíva.

Gyakran ismételt kérdések

Át tudom-e helyezni egy meglévő Base44-projektet egy másik platformra?

A céltól függ: a GitHub-szinkronizálással rendelkező eszközök, mint a Lovable és a Bolt.new, megkönnyítik az áttérést, mivel lehetővé teszik a kód exportálását, míg a kódolás nélküli platformok, mint a Bubble vagy a Glide, megkövetelik az alkalmazás újjáépítését a vizuális szerkesztőik segítségével.

Mi a különbség a Base44 és a Replit között az alkalmazáskészítés terén?

A Base44 arra összpontosít, hogy minimális kézi kódolással teljes alkalmazásokat hozzon létre parancsokból. Ugyanakkor a Replit egy teljes felhőalapú IDE-t kínál AI-ügynökkel, több mint 50 programozási nyelvvel és részletesebb fejlesztői vezérléssel, így jobban megfelel azoknak a felhasználóknak, akik AI-segítséggel szeretnének kódot írni vagy testreszabni.

Igen: a Bubble és a Glide kódírás nélkül használható vizuális drag-and-drop szerkesztőket használ; az Emergent parancsok alapján generál belső eszközöket; a ClickUp pedig lehetővé teszi a csapatok számára, hogy külön projektmenedzsment-alkalmazás nélkül kezeljék az eszközépítés teljes munkafolyamatát.

Melyik Base44 alternatíva kínál vállalati szintű biztonsági tanúsítványokat?

Az itt bemutatott alternatívák közül a Cursor, a Replit, a Bubble, a Claude Code és a Glide mind rendelkeznek SOC 2 Type II tanúsítvánnyal, a Claude Code pedig emellett FedRAMP High engedélyt is kínál kormányzati felhasználási esetekhez.