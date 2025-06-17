11 legjobb Vibe kódolási eszköz, amelyekkel felgyorsíthatja fejlesztői munkafolyamatát

Volt már olyan kódolási munkája, amikor minden egyszerűen összeállt – belemerült a munkába, épített, finomított, és az egész folyamat egyszerűen... könnyednek tűnt? Ez a vibe coding lényege.

A megfelelő vibe kódolási eszközökkel ezt tapasztalhatja: egy olyan szoftverfejlesztési folyamatot, amely olyan egyszerű, mint a légzés.

Melyek ezek? A Vibe kódolási eszközök mesterséges intelligenciát (AI) használnak, hogy segítsék a felhasználókat egyszerű, természetes nyelvi parancsok segítségével kódot írni. Ideálisak azok számára, akik nem rendelkeznek kódolási ismeretekkel, valamint a termelékenységet növelni, kontextusfüggő kódot generálni és ismétlődő feladatokat automatizálni kívánó elfoglalt szoftverfejlesztők számára.

A legjobb vibe kódolási eszközökkel bárki képes kódot írni és szoftveralkalmazásokat készíteni. Támogatják a munkafolyamatot anélkül, hogy elvennék az irányítást. Ha többet szeretne megtudni, itt talál egy összefoglalót a legjobb AI kódolási asszisztensekről és intelligens szerkesztőkről, amelyek fokozzák a koncentrációt és Önnel együtt dolgoznak, nem csak Önért. Kezdjük!

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Szeretnéd megismerni a legfontosabb információkat, mielőtt elmélyülnénk a vibe kódoláshoz legalkalmasabb eszközökben? Itt van egy összefoglaló, amely bemutatja, miben jeleskedik az egyes AI-alapú kódolási platformok, milyen főbb előnyeik vannak, és mennyibe kerülnek.

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Fejlesztői sprintek, feladatok és dokumentumok szervezése Vizuális táblák, GitHub/GitLab linkek, AI dokumentumok, egyedi automatizálás Örökre ingyenes, testreszabási lehetőségek vállalatok számára Kurzor Valós idejű AI kódgenerálás VS Code integráció, helyi telepítés, többnyelvűség, azonnali hibakeresés Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomag ára havi 20 dollártól kezdődik. Cody Mesterséges intelligenciával működő, kontextustudatos kódolás IDE-integrációk, AI-csevegés, egyéni promptok és széles nyelvi támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. V0 by Vercel Felhasználói felületek létrehozása a React segítségével Termelési minőségű React + Tailwind kód és prompt-alapú felhasználói felület generálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollártól kezdődik havonta. Replit Együttműködésen alapuló, böngészőalapú kódolás Többjátékos mód, AI segítség, beépített tárhely és széles nyelvi támogatás Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak elérhetők vállalatok számára. Szerethető Páros programozás mesterséges intelligenciával Beszélgetéses útmutatás, feladatmagyarázatok és többnyelvű támogatás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik havonta. GitHub Copilot Mesterséges intelligenciával támogatott kódjavaslatok Kontextusérzékeny kiegészítés, számos programozási nyelv támogatása és IDE-integrációk. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4 USD/hó/felhasználó Bolt. új Gyors projektvázlat Előre elkészített sablonok, testreszabható vázak, web/CLI integráció Csomagok 20 dollártól Windsurf Tesztelés és minőségbiztosítás automatizálása Automatikusan generált tesztek, CI/CD integráció, adaptív tanulás a kódból A fizetős csomagok ára 15 dollár/hónaptól kezdődik. Tempo Labs Fejlett AI kódfelülvizsgálat Kontextusérzékeny felülvizsgálatok, testreszabható szabványok, CI/CD folyamatintegráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 30 dollártól kezdődik havonta. CodeSandbox Azonnali felhőalapú fejlesztési környezetek Azonnali környezetek, GitHub szinkronizálás, valós idejű előnézetek, egy kattintással történő telepítés Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak elérhetők vállalatok számára.

📚 Olvassa el még: Figyelemre méltó szoftverfejlesztési trendek

A vibe kódolás olyan kódírásra utal, amely intuitív, energikus és gördülékeny, ahol az eszközök alkalmazkodnak Önhöz, és nem fordítva. A legjobb vibe kódolási eszközök ezt úgy támogatják, hogy beépülnek a munkafolyamatába, és lehetővé teszik, hogy természetes nyelvű utasításokkal vagy intelligens javaslatokkal közvetlenül a szerkesztőben, például a Visual Studio Code-ban, lépjen kapcsolatba a tényleges kóddal.

Ezeket a fejlesztők termelékenységének növelése, a kód minőségének fenntartása és a szoftverfejlesztési életciklus során az együttműködés támogatása érdekében hozták létre.

A vibe kódolási eszköz nem csupán egy eszköz – nagyban függ attól is, hogy Ön hogyan dolgozik. Íme, mire kell figyelnie:

Természetes nyelvű utasítások az ötletek funkcionális kóddá alakításához

Mesterséges intelligenciával támogatott kódjavaslatok, amelyek javítják és felgyorsítják a kódolást

Zökkenőmentes integráció a meglévő kódbázisokkal és adattárakkal

Valós idejű együttműködés párprogramozáshoz vagy csapatfeladatokhoz

Testreszabható AI-modellek, amelyek illeszkednek a kódolási stílusához

Erős biztonság, különösen a felhőalapú AI eszközökkel

A termelékenységet növeli az ismétlődő feladatok csökkentése és a koncentráció fenntartása.

📚 Olvassa el még: Hogyan lehet jobb programozóvá válni

Mielőtt továbbmennénk, tisztázzunk egy dolgot: a vibe kódolási eszközök nem egyformák. Néhányuk elegáns és egyszerű, mások pedig hatékony funkciókkal vannak tele.

De mindegyiküknek egy célja van: segíteni Önnek abban, hogy okosabban kódoljon, jobban együttműködjön és projektjei zökkenőmentesen haladjanak. Nézzük meg a legjobb vibe kódolási eszközöket, amelyek helyet érdemelnek az Ön eszköztárában.

1. ClickUp (A legjobb fejlesztői sprintek, feladatok és dokumentumok egy helyen történő szervezéséhez)

Egységesítse a feladatokat, dokumentumokat és kódokat a ClickUp segítségével. A ClickUp segítségével fejlesztői csapata egyetlen felületen együttműködhet és dolgozhat.

A szoftverfejlesztés gyorsan halad. A megfelelő eszközök nélkül pedig könnyen előfordulhat, hogy a feladatok, a dokumentumok és a kódfrissítések szinkronból kerülnek.

Itt jön be a képbe a ClickUp , a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mindent egy hatékony, együttműködésen alapuló munkaterületbe von össze. Segít a csapatának összehangoltan, rugalmasan és a kiváló kódok szállítására koncentrálva dolgozni.

ClickUp Brain

Mivel a szoftverfejlesztő csapatok villámgyorsan dolgoznak, a ClickUp Brain bekapcsolódik, hogy könnyítse a kódolási terhet.

Ez a beépített AI-asszisztens úgy működik, mint egy háttérben működő második agy: dokumentációs vázlatokat készít, összefoglalja a terjedelmes kommentfolyamokat, és még az összevont pull requesteket is világos, megosztásra kész változásnaplókká alakítja.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén hozhat létre rendkívül specifikus kódrészleteket.

Kódsorokat kell generálnia? A ClickUp Brain segít. Szeretne kihasználni a ChatGPT-4o vagy a Claude Sonnet előnyeit? A ClickUp-on belül válthat az LLM-ek között, attól függően, hogy milyen feladatot vagy hangnemet szeretne. Nincs másolás-beillesztés. Nincs extra lap. Csak egy hely, ahol kezelheti az ötleteket, az eredményeket és a megvalósítást.

Bónusz? A kontextus változatlan marad. Kódjavaslatokat, dokumentációt és tervezési eszközöket kap egy nézetben, így elkerülhető a folyamatos kontextusváltás, amely megakadályozza a lendületet.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs kiemelkedő eszközként lép be a kódok szétszórt dokumentációjától fáradt csapatok életébe. Képzeljen el egy élő, kereshető központot, ahol az API specifikációk, wikik, értekezletjegyzetek és technikai útmutatók a projektfeladatok mellett találhatók.

Ossza meg kódrészleteit könnyedén feladataiban vagy a ClickUp Docs-ban.

Minden dokumentum együttműködésen alapul, verziókezelés alatt áll, és összekapcsolható konkrét feladatokkal, így a frissítések természetesen áramlanak a meglévő kód-commitekből a kód-dokumentációba, anélkül, hogy elveszítenék a kontextust. A Docs használatával a technikai dokumentációt közvetlenül a feladatokhoz is kapcsolhatja, így a fejlesztők a munkafolyamatukat megszakítás nélkül hivatkozhatnak a specifikációkra.

ClickUp automatizálások

A ClickUp Automations segítségével olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek illeszkednek csapata természetes ritmusához.

Kevesebb gombnyomkodás, több tényleges fejlesztés. Ezek az automatizálások elvégzik a rutinmunkákat – például frissítések küldését, feladatok áthelyezését vagy a megfelelő személyek megjelölését –, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Szüksége van a minőségbiztosítás bevonására, amikor egy hiba „Kész a tesztelésre” állapotba kerül? Könnyű. Szeretné, ha az érdekelt felek automatikusan értesítést kapnának? Megoldva.

ClickUp szoftverfejlesztési sablon

Ha új projektet indít, a ClickUp szoftverfejlesztési sablon beépített struktúrájával a sprintek, a problémák és a dokumentáció terén gyors indítást biztosít, így nem kell minden alkalommal újra feltalálnia a kereket.

Ingyenes sablon letöltése Kezdje el a fejlesztést a ClickUp szoftverfejlesztési sablon strukturált szoftverfejlesztési keretrendszerével!

A kezdetektől fogva agilis táblákat, sprint munkafolyamatokat és feladatstruktúrákat állít fel, így elkerülheti a manuális beállítást. A natív repo integrációknak köszönhetően kódja szorosan kapcsolódik feladataidhoz, összekapcsolva a tervezéstől a telepítésig minden folyamatot.

ClickUp szoftverfejlesztő csapatok számára

Kíváncsi arra, hogy a fejlesztői csapatok hogyan használják ezt a valós életben? A ClickUp for Software Teams megoldás segít a sprintek kezelésében, a hibák nyomon követésében és a szerepkörök közötti együttműködésben, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

Támogassa projektjeit a ClickUp for Software Teams rugalmas, agilis munkafolyamataival.

A GitHub, GitLab és Bitbucket platformokhoz való közvetlen szinkronizálásnak köszönhetően a commitok és pull requestek pontosan ott jelennek meg, ahol szükség van rájuk: a feladataidban.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg a sprinteket vizuális táblákkal és automatizálással

Kössön össze GitHub/GitLab commitokat és PR-eket feladatokkal

Készítsen együttműködésen alapuló wikiket és műszaki dokumentációkat

Használja az AI képességeit dokumentumok vázlatának elkészítéséhez, összefoglalásához és optimalizálásához.

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat egyedi kiváltókkal

A ClickUp korlátai

Megtanulása nehezebb a projektmenedzsment platformokkal még nem ismerős fejlesztők számára

Egyes fejlett automatizálási funkciók beállítási időt igényelnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Szerettem volna egy központi „központot” létrehozni a dokumentációk, útmutatók stb. számára az általam vezetett csapat számára, amelyet a szervezet többi tagja is könnyen megtalálhat és böngészhet. Korábban ez a Confluence és a GITHub WiKi között volt szétszórva, de más csapatok számára nem volt könnyen megtalálható. Így létrehoztam egy új teret „My Global Team Name” néven, és létrehoztam egy dokumentumstruktúrát, amelyben minden oldalon aloldalak is vannak. Eddig összesen valószínűleg több mint 50 oldal készült el. A visszajelzések eddig nagyon jók voltak, és elégedett vagyok, hogy megcsináltam.

Szerettem volna egy központi „központot” létrehozni a dokumentációk, útmutatók stb. számára az általam vezetett csapat számára, amelyet a szervezet többi tagja is könnyen megtalálhat és böngészhet. Korábban ez a Confluence és a GITHub WiKi között volt szétszórva, de más csapatok számára nem volt könnyen megtalálható.

Így létrehoztam egy új teret „My Global Team Name” néven, és létrehoztam egy dokumentumstruktúrát, amelyben minden oldalon aloldalak is vannak. Eddig összesen valószínűleg több mint 50 oldal készült el. A visszajelzések eddig nagyon jók voltak, és elégedett vagyok, hogy megcsináltam.

💡 Profi tipp: A ClickUp Custom Autopilot Agents hatékony eszköz lehet a szoftverfejlesztő csapatok számára, mivel automatizálja a rutin projektmenedzsment feladatokat, feltárja a fontos információkat és biztosítja a zökkenőmentesebb együttműködést. Gyorsítsa fel a szoftver szállítását a ClickUp egyedi ügynökökkel, a kódfelülvizsgálatok automatizálásával és a hibák nyomon követésével. Így segíthetnek: 1. Összefoglalás és jelentés Napi/heti standupok: Az ügynökök összefoglalót készíthetnek és közzétehetnek a csapat munkájáról, az akadályokról és a következő időszak prioritásairól.

Projektfrissítések: Vezetői összefoglalók vagy előrehaladási jelentések automatikus létrehozása az érdekelt felek számára

Sprint-áttekintések: Összefoglalja a befejezett feladatokat, a nyitott kérdéseket és a sprint-mutatókat. 2. Tudásmenedzsment Gyakran ismételt kérdések megválaszolása: Az ügynökök belső dokumentumokra hivatkozva válaszolhatnak a folyamatokkal, kódolási szabványokkal vagy a beilleszkedéssel kapcsolatos gyakori kérdésekre.

Felületi dokumentáció: Amikor egy feladatot létrehoznak vagy frissítenek, az ügynök releváns dokumentációt vagy kódirányelveket javasolhat. 3. Kódfelülvizsgálati munkafolyamat A felülvizsgálat állapotának nyomon követése: emlékeztetőket küldhet, ha egy kódfelülvizsgálat túl sokáig függőben van.

Értesítse a felülvizsgálókat: Amikor egy feladat „Felülvizsgálat alatt” állapotba kerül, értesítse a kijelölt felülvizsgálókat egy csevegőcsatornán vagy megjegyzés formájában.

2. Cursor (a legjobb valós idejű AI kódgeneráláshoz)

via Cursor

Szeretné, ha a kódszerkesztője olvasni tudna a gondolataiban? A Cursor ehhez nagyon közel áll. A VS Code-ba közvetlenül integrált, AI-alapú asszisztens valós időben, a kontextust figyelembe véve javaslatokat ad a kódolás közben. Akár egy makacs hibát javít, akár egy új funkciót ír a semmiből, ez az eszköz mindig a segítségére lesz.

Nem csak a sorokat egészíti ki automatikusan, hanem teljes funkciókat tölt ki, rendet rak a zavaros logikában, és még a hibák felismerésében is segít, mielőtt azok megakadályoznák a munkát.

A Cursor helyi futtatásával kódja biztonságban marad, miközben több programozási nyelvet is támogat, így ideális megoldás a különböző projekteket egyszerre kezelő fejlesztői közösség számára. Ha a folyamatosság a legfontosabb Önnek, a Cursor csendben működik Ön mellett, és éles, időszerű útmutatást nyújt közvetlenül a szerkesztőben.

A Cursor legjobb funkciói

Hibakeresés és hibaelhárítás azonnali, kontextusérzékeny javaslatokkal

Több programozási nyelven is dolgozhat, külön beállítások nélkül.

Tartsa kódját titokban egy teljesen helyi telepítéssel

Hozzáférés a verziókezelési integrációkhoz közvetlenül a szerkesztőben

Dokumentációs részleteket generálhat kódblokkokból a repülés közben

A kurzor korlátai

Jelenleg csak a VS Code-ban érhető el.

A ingyenes csomag használati korlátai korlátozóak lehetnek.

Cursor árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Cursor értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 13%-a szeretné az AI-t használni a nehéz döntések meghozatalához és a komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkájában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! A felhasználók nem szeretnék megosztani érzékeny döntéshozatali adataikat egy külső AI-vel. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy az AI-alapú problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO-szabványokig a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít a generatív AI-technológia biztonságos használatában a munkaterületén.

3. Cody (A legjobb AI-alapú, kontextusérzékeny kódoláshoz teljes kódbázisokban)

via Cody

A Cody nem annyira eszköznek tűnik, inkább olyan, mintha egy tapasztalt fejlesztő állna az Ön oldalán. A Sourcegraph által fejlesztett eszköz az automatikus kiegészítésen túlmutat, mivel nem csak az éppen szerkesztett fájlt, hanem az egész kódbázist megérti. A kódolás során a Cody intelligens, kontextusérzékeny javaslatokat tesz, amelyek tükrözik a projekt logikáját. Ezek a tippek segíthetnek abban, hogy összekapcsolt fájlok között tisztább, konzisztensebb kódot írjon.

Emellett zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű IDE-kkel, mint a VS Code és a JetBrains, és inline magyarázatokat, hibakeresési információkat és testreszabott kódkiegészítéseket kínál. Akár régi rendszereket karbantart, akár valami újat épít, Cody kódjáról szerzett mélyreható ismeretei segítenek abban, hogy gyorsabban haladjon, és magabiztosan oldja meg a nehéz problémákat.

A Cody legjobb funkciói

Integrálja olyan IDE-kkel, mint a VS Code és a JetBrains, hogy natív élményt nyújtson.

Számos nyelv és keretrendszer támogatása

Kínáljon AI-csevegést a kód magyarázatához, javítások javaslásához és hibák kijavításához.

Hozzon létre és osszon meg egyedi utasításokat a rutin feladatok automatizálásához.

Növelje a csapat termelékenységét következetes, magas színvonalú kódfelülvizsgálatokkal.

Cody korlátai

Egyes fejlett funkciók az IDE-től függően eltérőek lehetnek.

Niche vagy kísérleti stackek esetén beállításra lehet szükség.

Cody árak

Ingyenes

Enterprise Starter : 19 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 50 fejlesztő)

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként (25+ fejlesztő)

Cody értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekesség: Az élő kódolás valóban létezik, és nem csak hibakeresésre vagy alkalmazások fejlesztésére szolgál. Valójában egy előadóművészeti forma, amelynek során a programozók a helyszínen írnak és módosítanak kódot, hogy valós időben zenét vagy vizuális effekteket hozzanak létre. Közel két évtizeddel ezelőtt népszerűvé vált, és olyan csoportok, mint a Slub, színpadra vitték, így a kódolás egyfajta digitális koncertté vált.

4. V0 by Vercel (A legjobb React felhasználói felületek létrehozásához)

via V0

A Vercel V0 egy AI-alapú eszköz, amely egyszerű angol nyelvű utasításokat tiszta React + Tailwind kóddá alakít – tökéletes megoldás UI-komponensek, céloldalak vagy elrendezések gyors létrehozásához. Olyan, mintha egy tervezésben jártas másodpilóta segítené a fejlesztőket és a tervezőket abban, hogy ötleteiket másodpercek alatt kóddá alakítsák.

A V0 különlegessége abban rejlik, hogy milyen jól illeszkedik a modern fejlesztési munkafolyamatokba. A statikus HTML helyett azonnal használható, termeléskész kódot szállít, így ideális gyors prototípusok készítéséhez és hangulatos tervezési sprintekhez. A V0 lehetővé teszi, hogy a kódolás munkájának szórakoztató, kreatív részeire koncentrálhasson, anélkül, hogy feláldozná a struktúrát vagy a minőséget.

Az igazi előny? Testreszabhatja a szoftverfejlesztési sablonokat, hogy azok megfeleljenek csapata igényeinek.

A V0 legjobb funkciói

Szerkeszthető, gyártási minőségű React + Tailwind kódot generál

Prompt-alapú felhasználói felület generálás – csak írja le, mire van szüksége

Élő előnézetek az eredmények azonnali megjelenítéséhez

Jól integrálható a Vercel telepítési és hosting stackjével.

V0 korlátozások

Korlátozott támogatás a dinamikus funkcionalitáshoz – jobb a felhasználói felülethez, mint a teljes logikához

Alkalmi kimeneti inkonzisztencia absztraktabb vagy niche-jellegű promptok esetén

V0 árak

Ingyenes

Prémium : 20 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

V0 értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

📚 Olvassa el még: Ingyenes hibajelentési sablonok és űrlapok a hibák nyomon követéséhez

5. Replit (A legjobb böngészőalapú kódoláshoz)

via Replit

Indítsa el a böngészőjét, és máris kódolhat. Ez a Replit működési elve: nincs beállítás, nincs letöltés, csak azonnali hozzáférés egy teljes fejlesztési környezethez, bárhol is legyen.

Akár globális kollégákkal dolgozik együtt, akár egyedül készít egy gyors prototípust, a Replit segítségével a projektek elindítása (és megosztása) rendkívül egyszerűvé válik.

A Replit kiemelkedő tulajdonsága? Többjátékos móddal rendelkezik. Képzelje el a Google Docs-ot, de kódok megvalósítására – Ön és csapattársai élőben szerkeszthetik, együtt hibakereshetnek és valós időben ötletelhetnek anélkül, hogy elhagynák a platformot. A beépített AI asszisztens is hatalmas előny, amely javaslatokat kínál, kérdésekre válaszol és segít a problémák megoldásában, ha bonyolultabbá válnak a dolgok.

A Replit legjobb funkciói

Élőben együttműködhet csapattársaival a többjátékos mód használatával.

Telepítse projektjeit beépített tárhelyszolgáltatással egyetlen kattintással.

Kérjen segítséget az AI asszisztensétől a hibakereséshez és a kódoláshoz.

Forkoljon, remixeljen és építsen közönséges projektekre könnyedén!

Több tucat programozási nyelvet és keretrendszert támogat.

A Replit korlátai

Nagyobb, összetettebb projektek esetén késleltetés léphet fel.

A zökkenőmentes működéshez stabil internetkapcsolatra van szükség.

Replit árak

Starter : Ingyenes

Core : 25 USD/hó (korlátlan számú alkalmazás, Replit AI eszközök és 25 USD havi kredit)

Csapatok : 40 USD/hó felhasználónként (együttműködési eszközök és 40 USD havi kredit felhasználónként)

Vállalati : Egyedi árazás

A telepítésekért további költségek merülnek fel (pl. automatikus méretezés és fenntartott virtuális gép opciók).

Replit értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a Replitről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Replit hozzáférést biztosít generatív AI kódolási asszisztensekhez, amelyek képesek a kódok felülvizsgálatára és szerkesztésére. Ha megfelelően működik, rendkívül hasznos. Az integrációk, például a Cursor AI beállítása is meglehetősen egyszerű a fejlesztői csapat jól felépített oktatóanyagainak köszönhetően. A Replit Agent az agentikus AI kezdete. Az ötletek gyors MVP-teszteléséhez ez egy érdekes megoldás, amelyet az emberek kipróbálhatnak.

A Replit hozzáférést biztosít generatív AI kódolási asszisztensekhez, amelyek képesek a kódok felülvizsgálatára és szerkesztésére. Ha megfelelően működik, rendkívül hasznos. Az integrációk, például a Cursor AI beállítása is meglehetősen egyszerű a fejlesztői csapat jól felépített oktatóanyagainak köszönhetően. A Replit Agent az agentikus AI kezdete. Az ötletek gyors MVP-teszteléséhez ez egy érdekes megoldás, amelyet az emberek kipróbálhatnak.

6. Lovable (A legjobb páros programozáshoz AI-vel)

via Lovable

A Lovable nem csak egy újabb AI kódolási eszköz – úgy tervezték, hogy könnyen megközelíthető és valóban hasznos legyen. Hibát talált? Egyszerű nyelven végigvezeti a lehetséges javításokon. Kitalálja, hogyan kell felépíteni egy új funkciót? Opciókat kínál és segít átgondolni a kompromisszumokat.

Az egyik leghasznosabb funkciója, hogy a komplex feladatokat kezelhető lépésekre bontja. Ez különösen hasznos a kezdő fejlesztőknek vagy azoknak, akik új nyelvet vagy keretrendszert tanulnak. Emellett világos magyarázatokat és munkafolyamat-kontextust is nyújt, így megértheti, miért működik valami, és nem csak azt, hogy működik.

A legkedveltebb funkciók

Feladatmagyarázatok és lépésről lépésre bemutatott munkafolyamat-útmutatók

Hibakeresés beszélgetéses problémamegoldási támogatással

Több programozási nyelven és népszerű keretrendszeren dolgozzon

Integrálja a meglévő fejlesztői környezetébe

Testreszabhatja az interakciós stílust, hogy az megfeleljen az Ön által preferált kódolási megközelítésnek.

Szerethető korlátozások

Leginkább azoknak a fejlesztőknek ajánlott, akik kedvelik a párbeszédes, irányított munkafolyamatokat.

Ha csak gyors kódrészleteket szeretne, akkor más fejlesztőeszközöknél lassabbnak érezheti.

Kedvező árak

Ingyenes nyilvános projektekhez

Pro : 25 USD/hó

Csapatok: 30 USD/hó

Kedves értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Lovable-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Lovable.dev legnagyobb előnye a könnyű használat. Ha van egy ötletem, csak beírom a parancsot, és a program azonnal létrehozza pontosan azt, amire szükségem van. Ez az egyszerűség tette számomra nélkülözhetetlen eszközzé – minden nap használom!

A Lovable.dev legnagyobb előnye a könnyű használat. Ha van egy ötletem, csak beírom a parancsot, és a program azonnal létrehozza pontosan azt, amire szükségem van. Ez az egyszerűség tette számomra nélkülözhetetlen eszközzé – minden nap használom!

💡 Profi tipp: Használjon párprogramozást vagy kódfelülvizsgálati társakat, hogy kiszűrje azokat a szélsőséges eseteket vagy biztonsági problémákat, amelyeket egyedül esetleg nem venné észre.

7. GitHub Copilot (a legjobb AI-alapú kódjavaslatokhoz)

a GitHub Copilot segítségével

A Copilot pontosan azt az ideális pontot találja meg, ahol a kódolás már nem munkának, hanem inkább ösztönös tevékenységnek tűnik. Ahogy gépel, valós időben javaslatokat tesz, az egyedi soroktól a teljes funkciókig, alkalmazkodva a mindennapi nyelvhasználatához és keretrendszeréhez, anélkül, hogy megzavarná a ritmusát.

Akár JavaScript, Python, Ruby vagy valami más, kevésbé elterjedt nyelven dolgozik, a Copilot a kódbázisából meríti a kontextust, hogy javaslatai relevánsak legyenek. És nem csak az automatikus kiegészítésről van szó.

Ha új nyelvet vagy könyvtárat fedez fel, példákat kínálhat és sablonokat generálhat, hogy gyorsan felzárkózhasson, mint egy visszafogott tanár és egy második agy, amely ráhangolódik a hangulatára.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

A kódolási kontextus és stílus alapján alkalmazkodó javaslatok

Több tucat programozási nyelv és keretrendszer támogatása

Integrálja népszerű kódszerkesztőkkel, mint a VS Code, JetBrains és Neovim.

Tanuljon gyorsabban az AI által generált kódminták és példák segítségével.

Tartsa fenn lendületét a folyamatos, valós idejű kódkiegészítéssel.

A GitHub Copilot korlátai

Az AI funkciókhoz internetkapcsolat szükséges.

A legjobban akkor működik, ha a projektfájlok jól szervezettek a kontextus szempontjából.

GitHub Copilot árak

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Csodálatos javaslatokat ad és automatikusan kitölti a javaslatokat a kód kontextusa és a kódolási stílus alapján. Ha VS Code-ot használ, akkor könnyen implementálható a kódolási IDE-jébe, mivel már be van építve plugin formájában. Most már a kódolási munkám mindennapi része!

Csodálatos javaslatokat ad és automatikusan kitölti a javaslatokat a kód kontextusa és a kódolási stílus alapján. Ha VS Code-ot használ, akkor könnyen implementálható a kódolási IDE-jébe, mivel már be van építve plugin formájában. Most már a kódolási munkám mindennapi része!

👀 Tudta? A Stack Overflow felmérése rávilágított, hogy az öt évnél kevesebb tapasztalattal rendelkező fejlesztők 71%-a használ AI eszközöket, míg a 20 éves tapasztalattal rendelkezők közül csak 49%. Ez a tendencia generációs változást jelez a fejlesztők kódolási megközelítésében, az új belépők ugyanis könnyebben fogadják az AI segítségét.

8. Bolt. új (A legjobb a gyors projektfelépítéshez)

A Bolt. new azoknak a fejlesztőknek készült, akik szeretnék kihagyni az ismétlődő beállítási fázist, és egyből a kódolásba vágni bele. Egyetlen kattintással felépíti az alkalmazást – mappákat, konfigurációkat, alapvető fájlokat, sőt keretrendszereket is – a technológiai háttérhez igazítva. Ez a vibe kódolás álma: gyors, koncentrált és zökkenőmentes.

Akár React alkalmazást indít, Node backendet hoz létre, vagy teljes körű projektet állít össze, a Bolt. new szoftverfejlesztési sablonjai perceken belül eljuttatják Önt a nulláról a kódolásig. Válasszon a közösség által készített beállítások könyvtárából, vagy hozza létre sajátját, hogy az ideális munkafolyamatához illeszkedjen.

Bolt. új legjobb funkciók

A kész sablonok segítségével pillanatok alatt elkészítheti projektjeit.

Válasszon a népszerű stackek közül, vagy hozza létre és mentse el saját sablonjait.

Mappa struktúrák, konfigurációk és sablonok automatikus generálása

Zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatába webes felületen vagy CLI-n keresztül.

Testreszabhatja a vázakat, hogy azok pontosan megfeleljenek csapata specifikációinak.

Takarítson meg órákat a beállítási időből, különösen a gyors ütemű fejlesztési ciklusok esetében.

Bolt. új korlátozások

Leginkább standard projekttípusokhoz alkalmas – egyedi architektúrákhoz kevésbé hasznos.

Korlátozott fejlett opciók niche keretrendszerekhez

Bolt. új árak

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó (10 millió token)

Csapatok: 30 USD/hó felhasználónként (10 millió token)*

A tokenek számát megváltoztathatja, és az árakat a Bolt új weboldalán ellenőrizheti. *

Bolt. új értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

🧠 Érdekesség: A Python programozási nyelv nem a kígyóról kapta a nevét! A Python programozási nyelvet Guido van Rossum, a nyelv megalkotója a brit komédiasorozat, a Monty Python’s Flying Circus után nevezte el, tükrözve a nyelv egyszerűségre és szórakozásra helyezett hangsúlyát.

9. Windsurf (A legjobb teszteléshez és minőségbiztosításhoz)

via Windsurf

A Windsurf lényege az automatizálás. Automatikusan generál teszteseteket, bekapcsolódik a CI/CD folyamatokba, és jelzi a hibákat, mielőtt azok tönkretennék a kódolási munkát. Akár elegáns frontenden, akár komplex backenden dolgozik, a Windsurf biztosítja, hogy kódja megbízható és termeléskész maradjon, anélkül, hogy órákat kellene töltenie manuális minőségbiztosítással.

Az egyik legmenőbb funkciója, hogy valóban tanul a kódbázisából, és idővel egyre okosabbá válik abban, hogy hol merülhetnek fel problémák. Szorosan integrálódik a fejlesztési eszközeibe, és világos, hasznos visszajelzéseket ad anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét.

A Windsurf legjobb funkciói

Tesztesetek automatikus generálása a kódbázis alapján

Zökkenőmentesen integrálható a CI/CD folyamatokba a zökkenőmentes minőségbiztosítás érdekében.

A hibákat korán felismerheti az intelligens hibajelzéssel.

Testelési forgatókönyvek és lefedettségi jelentések testreszabása

Tanuljon és alkalmazkodjon a kódjához, hogy idővel javuljon a tesztelés minősége.

Kezelje automatikusan a regressziós tesztelést, hogy megelőzze a problémák ismételt előfordulását.

A szörfözés korlátai

Legjobban modern kódbázisokkal működik – régebbi rendszerek esetén finomításra lehet szükség.

Egyes fejlett testreszabási funkciók megtanulása időt igényel.

Windsurf árak

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó

Csapatok : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 60 USD/hó felhasználónként

Windsurf értékelések és vélemények

G2 : Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Windsurf-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egyéb népszerű funkciók közé tartozik a többnyelvű támogatás, amely sokoldalúvá teszi a különböző programozási környezetekben dolgozó fejlesztők számára, valamint a népszerű IDE-kkel, például a VS Code, a JetBrains és a Jupyter Notebooks integrációjának egyszerűsége. Ezenkívül gyakran emelik ki alacsony erőforrás-felhasználását más kódolási asszisztensekhez képest, ami biztosítja a fejlesztési környezetek zökkenőmentes működését.

Egyéb népszerű funkciók közé tartozik a többnyelvű támogatás, amely sokoldalúvá teszi a különböző programozási környezetekben dolgozó fejlesztők számára, valamint a népszerű IDE-kkel, például a VS Code, a JetBrains és a Jupyter Notebooks integrációjának egyszerűsége. Ezenkívül gyakran emelik ki alacsony erőforrás-felhasználását más kódolási asszisztensekhez képest, ami biztosítja a fejlesztési környezetek zökkenőmentes működését.

10. Tempo Labs (A legjobb a fejlett AI kódfelülvizsgálathoz)

via Tempo Labs

A Tempo Labs az AI-alapú kódfelülvizsgálatra összpontosít. Átnézi a kódbázisát, és felismeri a kisebb-nagyobb problémákat – a szintaxis hibáktól a mélyebb architektúrai problémákig. De nem csak a problémák jelzésével foglalkozik, hanem átgondolt, kontextusérzékeny javaslatokat is kínál, amelyek segítségével idővel valóban javíthatja kódjának minőségét.

Az eszköz finomhangolható, hogy megfeleljen csapata egyedi kódolási szabványainak és bevált gyakorlatainak, biztosítva a projektek közötti konzisztenciát, függetlenül attól, hogy csapata mennyire növekszik. Pontosan illeszkedik a CI/CD folyamatába, automatikusan felülvizsgálja a kódot és visszajelzést ad, mielőtt bármi is gyártásba kerülne.

A Tempo Labs legjobb funkciói

Szintaxis hibák, teljesítményproblémák és architektúra hibák felismerése

Testreszabhatja a felülvizsgálati szabványokat, hogy azok megfeleljenek csapata legjobb gyakorlataival.

Integrálja közvetlenül a CI/CD folyamatába a kézmentes felülvizsgálatokhoz.

Részletes, megvalósítható visszajelzéseket adjon minden pull requesthez.

Fokozza a kódbázis állapotát a folyamatos tanulás révén

A Tempo Labs korlátai

Leginkább olyan csapatok számára alkalmas, amelyek már kialakított kódolási szabványokkal rendelkeznek.

Niche vagy kísérleti technológiai stackek esetén finomhangolás szükséges lehet.

A Tempo Labs árai

Ingyenes : 0 USD/hó 30 promptért (naponta maximum 5)

Pro : 30 USD/hó 150 promptért

Agent+: 4000 USD/hó

Tempo Labs értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

11. CodeSandbox (A legjobb azonnali felhőalapú fejlesztési környezetekhez)

via CodeSandbox

A CodeSandbox a fejlesztői környezetet a böngészőbe hozza – nincs szükség beállításra. Hasznos prototípusok készítéséhez, könyvtárak teszteléséhez vagy gyors bemutatók megosztásához a csapattal. Élő előnézeteket, együttműködésen alapuló szerkesztést és olyan keretrendszerek támogatását kapja, mint a React, a Vue és a Node. js.

A projektek gyors másolása és átalakítása miatt kiválóan alkalmas workshopokhoz, hackathonokhoz vagy ötletek gyors kipróbálásához. A GitHub integráció lehetővé teszi a reposztók importálását, az élő szerkesztést és a változtatások visszakeresését anélkül, hogy eszközöket kellene váltani. Ráadásul a telepítésre kész környezeteknek köszönhetően azonnal láthatja munkájának eredményét.

A CodeSandbox legjobb funkciói

Azonnali felhőalapú kódolási környezetek létrehozása

Élőben együttműködhet csapattársaival, vagy nyilvánosan megoszthatja projektjeit.

A kódolás közben valós időben tekintheti meg munkáját

Könnyedén másolhat, átalakíthat és kísérletezhet nyilvános projektekkel.

Zökkenőmentes integráció a GitHubbal a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében

Telepítse projektjeit azonnal bemutatókhoz vagy teszteléshez.

A CodeSandbox korlátai

A teljesítmény nagy, komplex kódbázisok esetén csökkenhet.

A legjobb eredmények elérése érdekében stabil internetkapcsolat szükséges.

CodeSandbox árak

Szerkesztő

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó (100 óra VM-használat, legfeljebb 20 tag)

SDK

Skálázhatóság : 170 USD/hó/munkaállomás (160 óra VM-használat, 100 egyidejű VM)

Vállalati: Egyedi árazás

CodeSandbox értékelések és vélemények

G2 : Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Vibe Code a ClickUp segítségével

Ennyi volt! A fenti válogatás olyan eszközök keverékét tartalmazza, amelyek segítenek Önnek a koncentrációban, a gyorsabb haladásban és a lendület fenntartásában. Akár feladatokat kezel, új projekteket szervez, vagy valós idejű kódolási segítséget kap, minden eszköz valami praktikusat nyújt.

A fejlesztés nem csak a kód írásáról szól. Arról is szól, hogy szinkronban maradjon a csapatával, megértse, mi a következő lépés, és a munka érdekes maradjon.

Ha az eszközei támogatják ezt a ritmust, minden egy kicsit jobban működik.

Fedezze fel, mi illik a munkafolyamatához, próbáljon ki néhányat, és finomítsa őket menet közben. Ha kíváncsi arra, hogyan illeszkedik a ClickUp a keverékbe, próbálja ki – úgy lett kialakítva, hogy segítse a szoftvercsapatokat a szervezettségben, a kapcsolattartásban és a felkészültségben a következő feladatokra.

Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp-fiókra!