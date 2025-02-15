A 11 legjobb Cursor AI alternatíva

Ha eddig a Cursor AI-t használta kódoláshoz, akkor valószínűleg élvezte az olyan fontos funkciókat, mint az automatikus kódkiegészítés, a hibakeresés és a dokumentációkészítés.

De legyünk őszinték: ez sem tökéletes.

Akár komplex kódok kezelésének nehézségei, akár korlátozott nyelvi támogatás miatt, érdemes lehet olyan lehetőségeket keresni, amelyek jobban megfelelnek az Ön igényeinek.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a legjobb Cursor AI alternatívákat, összehasonlítjuk őket, és megmutatjuk, miért lehetnek pont azok a fejlesztések, amelyeket már régóta keresett. 👀

A Cursor AI korlátai

A Cursor AI nagy ígéretet jelent a fejlesztők számára, de számos korlátozással rendelkezik, amelyek kihívásokat jelenthetnek a szoftverfejlesztés során, és alternatívák felé terelhetik Önt.

Havi 500 lekérdezéses korlát: Ez megakadályozza a fejlesztőket abban, hogy nagyobb vagy összetettebb projektekben dolgozzanak, ami frusztrációhoz vezet, és arra kényszeríti őket, hogy kevésbé korlátozó eszközöket keressenek.

Lassú teljesítmény nagy kódbázisok esetén: A Cursor AI komplex, több fájlból álló projektek kezelése során hajlamos lassulni, ami hatékonyságát csökkenti nagyobb fejlesztői csapatok esetében.

Pontatlan javaslatok: A felhasználók arról számoltak be, hogy a Cursor AI néha irreleváns vagy helytelen kódrészleteket generál, ami megzavarja a fejlesztési folyamatot és időigényes javításokhoz vezet.

Kontextusérzékenység hiánya: Bár a Cursor AI képes kódokat javasolni, nagyobb projektekben nehezen tartja fenn a kontextust, ami következetlen eredményekhez vezet.

Korlátozott integrációk: A Cursor AI integrációs lehetőségei kevésbé kiterjedtek, mint egyes versenytársaké, ami bizonyos fejlesztési környezetekben korlátozza a rugalmasságot.

A Cursor AI alternatívái egy pillantásra

A Cursor AI problémái és korlátai sokakat arra késztettek, hogy megbízhatóbb és több funkcióval rendelkező alternatívákat keressenek. Íme egy rövid áttekintés a legjobb Cursor AI alternatívákról, amelyek mindegyike egyedi, a kódolási élmény javítására szabott funkciókat kínál. 💻

Eszköz Kiemelkedő funkció A legjobb ClickUp Átfogó projektmenedzsment testreszabható munkafolyamatokkal és integrációkkal Csapatok, akik egy all-in-one platformot keresnek a feladatkezeléshez, az együttműködéshez és a projektkövetéshez TabNine AI-vezérelt kódkiegészítés, amely több nyelvet és integrált fejlesztői környezetet (IDE) támogat. Fejlesztők, akik különböző nyelveken kontextusérzékeny javaslatokkal szeretnék javítani a kódolási hatékonyságot. GitHub Copilot AI-alapú kódjavaslatok integrálva a népszerű IDE-kbe Technikai szakemberek, akik valós idejű kódsegítséget és automatikus kiegészítést keresnek fejlesztői környezetükben. Codeium AI kódkiegészítés több nyelv és IDE támogatásával Fejlesztők, akik sokoldalú kódasszisztenst keresnek, amely zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatukba. OpenAI Codex Fejlett AI, amely képes megérteni és generálni komplex kódot Fejlesztők és csapatok, akiknek hatékony eszközre van szükségük alkalmazások készítéséhez és komplex kódgeneráláshoz. CodeT5 Optimalizált modell kódgeneráláshoz és nyelvek közötti megértéshez Kódolók, akiknek speciális eszközre van szükségük egyszerű leírásokból történő kódgeneráláshoz vagy kódmegértéshez. IntelliCode AI-vezérelt kódjavaslatok és refaktorálás a Visual Studio-ban Visual Studio vagy VS Code programot használó fejlesztők, akik intelligens kódajánlásokat és hibajavításokat szeretnének DeepCode AI-alapú statikus kódelemzés a sebezhetőségek és hibák azonosításához Fejlesztői és biztonsági csapatok, amelyek célja a kódbázisban fellelhető problémák automatikus felismerése és kijavítása. Replit Ghostwriter AI-támogatott kódolás közvetlenül a Replit platformon belül Tanulók és fejlesztők, akik a Replit-et használják, és AI-alapú javaslatokat szeretnének kapni a kód írásához, hibakereséséhez és gyorsabb elsajátításához. Eclipse Che Felhőalapú IDE együttműködési, konténeres munkaterületekkel Csapatok, akiknek felhőalapú megoldásra van szükségük az integrált CI/CD munkafolyamatokkal történő közös fejlesztéshez. Bolt. új Azonnali felhőalapú fejlesztői környezetek előre konfigurált sablonokkal Fejlesztők, akiknek gyors fejlesztési környezet beállítása szükséges helyi telepítés vagy konfigurálás nélkül

A 11 legjobb Cursor AI alternatíva

Ha a Cursor AI-n kívüli lehetőségeket keres, ez a 11 alternatív AI-eszköz szoftverfejlesztő csapatok számára számos olyan funkciót kínál, amelyek a kódolási és fejlesztési munkafolyamatok javítására lettek kialakítva.

Nézzük meg közelebbről! 👇

1. ClickUp (A legjobb szoftverfejlesztési projektek és csapatmunka kezelésére egyetlen platformon)

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével könnyedén generálhat kódot természetes nyelvi bevitelek segítségével.

A ClickUp for Software Teams egy dinamikus alternatíva a Cursor AI-hez. Mesterséges intelligenciát, zökkenőmentes integrációkat és rugalmas projektmenedzsment eszközöket kombinál, hogy javítsa a kódolási munkafolyamatot. A kódrészletek generálásától és a haladás nyomon követésétől a GitHubhoz hasonló eszközökkel való szinkronizálásig a ClickUp biztosítja, hogy a kódolási folyamat hatékony és szervezett legyen.

Ennek a funkciónak a középpontjában a ClickUp Brain áll, egy AI-alapú eszköz, amely pontos kódrészleteket biztosít, ezzel időt takarít meg és csökkenti a hibák számát. Kifejezetten szoftverfejlesztők számára készült, és több száz, kézzel készített, kutatásokon alapuló utasítást tartalmaz a kód generálásához, ellenőrzéséhez vagy egységtesztek futtatásához.

A ClickUp szoftverfejlesztési sablon praktikus megoldást kínál a csapat munkafolyamatának egységesítésére és a kommunikációs hiányosságok kiküszöbölésére. Ahelyett, hogy végtelenül hosszú megbeszélésekre és állapotfrissítésekre támaszkodna, ez a sablon központosítja a fejlesztési folyamatot, biztosítva a zökkenőmentes együttműködést az ötlet megszületésétől a megvalósításig.

Előre elkészített mappáival és testreszabható munkafolyamataival a sablon a szoftverfejlesztés minden szakaszát támogatja. Ezenkívül a sablon segít Önnek:

Tervezés és szervezés: Készítsen termékfejlesztési terveket, backlogokat és munkafolyamatokat, amelyek a csapata igényeihez igazodnak.

A végrehajtás egyszerűsítése: Kezelje a sprinteket, kövesse nyomon a kiadásokat és végezzen felhasználói kutatásokat egyetlen platformon.

Javítsa a kommunikációt: Könnyedén ossza meg az előrehaladást az érdekelt felekkel és a csapat tagjaival.

Rugalmas módszertanok: Alkalmazkodjon a Scrum, Kanban vagy hibrid munkafolyamatokhoz előre elkészített struktúrákkal.

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentes GitHub és GitLab integráció: Kössd össze a reposztóriumokat a ClickUp-pal, hogy a commitok, ágak és pull requestek automatikusan szinkronizálódjanak Kössd össze a reposztóriumokat a ClickUp-pal, hogy a commitok, ágak és pull requestek automatikusan szinkronizálódjanak a ClickUp Integrations segítségével közvetlenül a feladatokba.

Szintaxiskiemelés: Használja a Használja a ClickUp Docs kódblokk-formázását a kódrészletek megosztásához és szervezéséhez, több mint 30 programozási nyelv szintaxiskiemelésével.

Egyszerűsítse a kódmegosztást a ClickUp Docs szintaxiskiemelésével

Testreszabható irányítópultok: Kövesse nyomon és ossza meg a fejlesztés előrehaladását Kövesse nyomon és ossza meg a fejlesztés előrehaladását a ClickUp irányítópultokkal , kódolási célok beállításával és egyedi kártyák hozzáadásával, amelyek betekintést nyújtanak a feladatokba, a kötelezettségvállalásokba és a projekt mérföldköveibe.

Rendezett információk: Kövesse nyomon a kódolás legfontosabb részleteit Kövesse nyomon a kódolás legfontosabb részleteit a ClickUp egyéni mezők hozzáadásával a feladatokhoz, például a programozási nyelvek, a kódfelülvizsgálat állapota vagy a tesztelési fázisok, a projekt jobb szervezése érdekében.

Előre elkészített sablonok: Használja ki Használja ki a különböző szoftverfejlesztési sablonokat a projekttervezés, a sprintkezelés és a kiadások nyomon követésének optimalizálásához.

A ClickUp korlátai

Időre van szükség a fejlett AI funkciók hatékony kihasználásához.

Egyes fejlett funkciók nem érhetők el a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik a ClickUp sokoldalúsága. Számos funkcióval rendelkezik, és potenciálisan sok más szoftvermegoldást helyettesíthet. Kis és növekvő csapatok számára kiváló lehetőséget nyújt a munka szervezésére és vizualizálására. Végül, a ClickUp AI-je remek eszköz, amely segít a csapatomnak az elemek keresésében.

Nagyon tetszik a ClickUp sokoldalúsága. Számos funkcióval rendelkezik, és potenciálisan sok más szoftvermegoldást helyettesíthet. Kis és növekvő csapatok számára kiváló lehetőséget nyújt a munka szervezésére és vizualizálására. Végül, a ClickUp AI-je remek eszköz, amely segít a csapatomnak az elemek keresésében.

2. TabNine (A legjobb azoknak a fejlesztőknek, akik gyors, AI-alapú kódkiegészítést keresnek több IDE-ben)

via TabNine

A TabNine egy AI kódolási asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a szoftverfejlesztőket a munkafolyamatok felgyorsításában és a kód minőségének javításában. Fejlett kódkiegészítési képességeivel a TabNine előre megjósolja és javasolja a teljes funkciókat vagy a teljes kódsorokat, miközben Ön gépel, jelentősen csökkentve az ismétlődő feladatokra fordított időt.

A program alapvető kódjavaslatokon túlmenő, továbbfejlesztett adatvédelmi, rugalmassági és testreszabási lehetőségeket kínál. Akár JavaScript-tel, Python-nal, akár olyan speciálisabb nyelvekkel dolgozik, mint a Rust vagy a Go, ez az AI párprogramozó zökkenőmentesen integrálódik a környezetébe, miközben szigorú biztonsági protokollokat tart fenn.

A TabNine legjobb funkciói

Gyorsítsa fel munkafolyamatát gépi tanuláson alapuló javaslatokkal, amelyek előre meghatározzák a következő kódsorát.

Válasszon a helyszíni, felhőalapú vagy szerveralapú tárhely közül, hogy megfeleljen vállalatának biztonsági követelményeinek.

Képezze az AI modelleket a kódbázisán, hogy rendkívül személyre szabott és pontos javaslatokat kapjon.

Teljes kódbiztonság adatmegőrzés és IP-felelősség kockázatainak védelme nélkül.

A TabNine korlátai

A program jelentős RAM-ot fogyaszt, gyakran több mint 1 GB memóriát igényel a hatékony működéshez.

JavaScript UI keretrendszerekkel való munkavégzés során a javaslatok általában kevésbé pontosak, vagy néha helytelenek.

TabNine árak

Alap: Ingyenes

Fejlesztő: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

TabNine értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a TabNine-ról a valódi felhasználók?

Gyorsan alkalmazkodik a kódstílusomhoz és formátumomhoz, frissül, hogy alkalmazkodjon az általam definiált változókhoz és függvényekhez.

Gyorsan alkalmazkodik a kódstílusomhoz és formátumomhoz, frissül, hogy alkalmazkodjon az általam definiált változókhoz és függvényekhez.

3. GitHub Copilot (a legjobb választás a GitHub munkafolyamatokba közvetlenül beépített, zökkenőmentes kódjavaslatokhoz)

a GitHub Copilot segítségével

Az OpenAI által támogatott GitHub Copilot szélesebb körű programozási nyelveket támogat, és pontos, teljes kódot generál, így hatékony eszköz a fejlesztők számára. A Copilot megbízható ChatGPT-alternatívaként lehetővé teszi, hogy gyorsabban sajátítsa el az új programozási nyelveket és keretrendszereket, miközben zökkenőmentesen integrálható a meglévő kódolási környezetébe.

A kódírásától a tesztek, dokumentációk és akár több fájlból álló frissítések létrehozásáig a Copilot segít Önnek abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhasson: a problémák megoldására és jobb kódok szállítására. A természetes nyelvű utasítások megértésének képessége azt jelenti, hogy gyorsabban dolgozhat.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Kódokat generálhat több programozási nyelven, többek között Python, JavaScript, C++, Go és TypeScript nyelven.

Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű kódszerkesztőkkel, mint a Visual Studio Code, a JetBrains IDE-k és a Neovim.

Fogja meg és javítsa ki a hibákat korán az AI által generált hibaérzékelések és javaslatok áttekintésével.

Személyre szabhatja a kódolási javaslatokat azáltal, hogy megtanítja az eszköznek a stílusát és a projekt szabványait.

A GitHub Copilot korlátai

Nehézségek a komplex utasítások megértésében, és előfordulhat, hogy figyelmen kívül hagyja a beviteleket.

Nem tudja elemezni a teljes kódbázist a Visual Studio-ban, ezért hatóköre az egyes fájlokra korlátozódik.

GitHub Copilot árak

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a GitHub Copilotról a valódi felhasználók?

A kód írásakor a szintaxis kiegészítésének képessége, a hibaüzenetek elemzése és szinte 100%-os biztosítékot adnak arra, hogy továbbhaladjak, elmagyarázzam és megvitassam az architektúra lehetőségeit.

A kód írásakor a szintaxis kiegészítésének képessége, a hibaüzenetek elemzése és szinte 100%-os pontossággal megmutatja a továbbhaladás irányát, elmagyarázza és megvitatja az architektúra lehetőségeit.

4. Codeium (A legjobb valós idejű kódkiegészítéshez, több nyelv támogatásával)

via Codeium

A Codeium egy fejlett kódolási asszisztens, amely mesterséges intelligenciát használ a szoftverfejlesztésben, hogy kontextusérzékeny kódjavaslatokat generáljon. Egyedülálló „Supercomplete” funkciója nemcsak a következő kódsorát, hanem a következő lépését is megjósolja, így intuitívabb és előremutatóbb, mint a hagyományos automatikus kiegészítő eszközök.

A Codeium több mint 70 programozási nyelvet támogat, és kompatibilis a főbb IDE-kkel és platformokkal, így alkalmazkodik az egyéni, csapat és vállalati igényekhez.

A Codeium legjobb funkciói

Készítsen többsoros kódblokkokat, beleértve a függvényhívásokat és az eseménykezelőket, minimális bevitellel.

Nevezze át a változókat, tisztítsa meg a helyesírási hibákat, és kössön össze eseménykezelőket automatikusan a szerkesztőjében.

Élvezze a SOC2 Type 2 megfelelőséget a biztonságos és megbízható kódolási munkafolyamatok érdekében.

Integrálja IDE-kkel és olyan platformokkal, mint a Chrome, Safari, MacOS, iOS és Android, hogy rugalmas kódolási környezetet teremtsen.

A Codeium korlátai

Korlátozott hibakeresési segítség komplex logikai hibák esetén

Esetenként irreleváns javaslatokat ad, ami megzavarja a munkafolyamatot komplex vagy nem hagyományos kódok esetén.

Codeium árak

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Ultimate: 60 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 35 USD/hó felhasználónként

Teams Ultimate: 90 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Codeium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Codeiumról a valódi felhasználók?

Már egy ideje használom a Codeiumot, és gyorsan elengedhetetlen eszközzé vált a fejlesztési munkafolyamatomban. Az AI kódkiegészítő funkció hihetetlenül intuitív és jelentősen felgyorsítja a kódolási folyamatot.

Már egy ideje használom a Codeiumot, és gyorsan elengedhetetlen eszközzé vált a fejlesztési munkafolyamatomban. Az AI kódkiegészítő funkció hihetetlenül intuitív és jelentősen felgyorsítja a kódolási folyamatot.

5. OpenAI Codex (legalkalmasabb komplex kódolási feladatokhoz és API-kkal való munkához)

via OpenAI Codex

A ChatGPT alkotói által fejlesztett OpenAI Codex összeköti a természetes nyelvet és a programozást azáltal, hogy az írásbeli utasításokat végrehajtható kóddá alakítja. A GPT-3 fejlett nyelvfeldolgozási képességeinek és a nyilvános forrásokból származó milliárdnyi kódsoroknak a kihasználásával a Codex egyszerűsíti a kódolási feladatokat minden szintű fejlesztő számára.

A releváns kódrészletek gyors generálási képessége miatt ez a program hasznos segédeszköz a fejlesztők termelékenységének növeléséhez.

Az OpenAI Codex legjobb funkciói

Több mint tucatnyi programozási nyelvvel dolgozhat, beleértve a JavaScriptet, a PHP-t, a Swifttet és a Shell szkriptelést.

Használja a Codexet olyan feladatokhoz, mint a kód transzpilálása, kódrészletek magyarázata vagy projektek refaktorálása.

Használja ki a Python számára biztosított 14 KB memóriát, amely a GPT-3-nál mélyebb kontextuális megértést biztosít.

Használja a Codexet, hogy könyvtárakat, API-kat vagy funkciókat javasoljon konkrét feladatokhoz, így felgyorsítva a fejlesztést.

Az OpenAI Codex korlátai

A Codex kódja hibákat tartalmazhat, vagy időnként nem működik megfelelően.

Gyakran küzd a komplex kódolási feladatokkal, amelyek több komponens szintézisét igénylik.

OpenAI Codex árak

Egyedi árak

OpenAI Codex értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az OpenAI Codexről a valódi felhasználók?

Szoktam olyan AI-k kódolását, mint a Github Copilot, amelyek nem támogatják az R-t. Ma béta hozzáférést kaptam a Codexhez, és le vagyok nyűgözve. Megérti az R-t anélkül, hogy meg kellene mondani neki, hogy R-t használsz.

Szoktam olyan AI-k kódolását, mint a Github Copilot, amelyek nem támogatják az R-t. Ma béta hozzáférést kaptam a Codexhez, és le vagyok nyűgözve. Megérti az R-t anélkül, hogy meg kellene mondani neki, hogy R-t használsz.

6. CodeT5 (A legjobb nagy kódbázisokhoz és AI-alapú kódelemzéshez)

via CodeT5

A CodeT5 egy nyílt forráskódú, transzformátor alapú modell, amelyet kifejezetten programozási feladatokhoz terveztek.

A Salesforce kutatói által fejlesztett program a Google T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) elvein alapul, és azokat kódolással kapcsolatos feladatokhoz igazítja.

Ez a szoftverfejlesztő eszköz kiválóan alkalmas kódösszefoglalásra, generálásra, finomításra és akár kód-kód fordításra is. Ez lehetővé teszi, hogy nyelvspecifikus elemeket, például változóneveket és függvényazonosítókat pontosan feldolgozzon.

A CodeT5 legjobb funkciói

Azonosítsa a nagy projektekben található duplikált kódszakaszokat, hogy kódbázisa tisztán maradjon.

Kapjon világos magyarázatot a kódrészletek működéséről, hogy könnyebben megtanulhassa az új nyelveket vagy keretrendszereket.

Zökkenőmentesen konvertálja a kódot egyik nyelvről, például Pythonról, egy másikra, például JavaScriptre.

Javítsa az olvashatóságot vagy optimalizálja a funkcionalitást az intelligens finomítási képességek segítségével.

A CodeT5 korlátai

A CodeT5 nehezen boldogul a komplex kódbázisok megértésével, ami kevésbé pontos javaslatokhoz vezethet.

A modell alkalmazkodóképessége bizonyos kódolási stílusokhoz vagy speciális programozási nyelvekhez korlátozott lehet.

CodeT5 árak

Ingyenes

CodeT5 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CodeT5-ről a valódi felhasználók?

Nincs elég értékelés

7. IntelliCode (A legjobb Visual Studio felhasználók számára, akik AI-alapú javaslatokat keresnek a kódolási hatékonyság és pontosság javítása érdekében)

az IntelliCode segítségével

Az Intellicode egy AI-alapú asszisztens, amelyet a Visual Studio és a Visual Studio Code számára fejlesztettek ki, és amely egyszerűsíti a kódolást nagy projektekben. Gépi tanulást használ a valós tárolókból származó kódminták elemzéséhez.

A legrelevánsabb kiegészítéseket az IntelliSense lista tetejére sorolja, hogy a fejlesztésre koncentrálhasson, ahelyett, hogy az egész funkciókat át kellene kutatnia. Az Intellicode egyediségét az adja, hogy képes alkalmazkodni a kódolási stílusához, és nyílt forráskódú projektekből származó API-használati példákat nyújt.

Az IntelliCode legjobb funkciói

Használja az eszközt a Visual Studio vagy a Visual Studio Code programban anélkül, hogy megszakítaná a folyamatokat.

Egyszerűsítse kódbázisát az ismétlődő blokkok felismerésével és a karbantarthatóság javításával.

Szerezzen be relevancia szerint rangsorolt, projektjéhez szabott intelligens kódkiegészítéseket!

Ismerje meg, hogyan használják a fejlesztők az egyes API-kat a GitHub valós példáin keresztül.

Az IntelliCode korlátai

Korlátozott nyelvi támogatás a kevésbé elterjedt nyelvek esetében

Bizonyos nyelvek, például a Python esetében az IntelliCode megfelelő működéséhez a Microsoft Python Language Server szükséges.

IntelliCode árak

Ingyenes

IntelliCode értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az IntelliCode-ról a valódi felhasználók?

Az IntelliCode fejlesztései nem csak a kódbefejezésre vonatkoznak. Az IntelliCode útmutatást is nyújt az adott API legmegfelelőbb túlterheléséhez, figyelembe véve a jelenlegi kódkontextust. Nincs több felesleges görgetés!

Az IntelliCode fejlesztései nem csak a kódbefejezésre vonatkoznak. Az IntelliCode útmutatást is nyújt az adott API legmegfelelőbb túlterheléséhez, figyelembe véve a jelenlegi kódkontextust. Nincs több felesleges görgetés!

8. DeepCode (A legjobb a potenciális hibák vagy biztonsági problémák azonosítására és kijavítására valós idejű kódfelülvizsgálatok és betekintések segítségével)

via DeepCode

A DeepCode, amely mostantól Snyk Code néven integrálva van, egy AI-alapú kódfelülvizsgálati eszköz, amely a kód biztonságának és minőségének javítására összpontosít. A JavaScript, TypeScript, Python, Java és C/C++ programozási nyelvek támogatásával a DeepCode gépi tanulást használ a kód biztonsági réseinek és minőségi problémáinak valós idejű elemzésére.

Az adatvédelmet előtérbe helyező megközelítés biztosítja, hogy adatai biztonságban maradjanak, miközben a legmagasabb szintű AI-alapú betekintés előnyeit élvezheti, ami ezt a szoftvert kiváló AI-eszközzé teszi a fejlesztők számára.

A DeepCode legjobb funkciói

Használjon szimbolikus és generatív AI-modellek kombinációját a kód sebezhetőségének vizsgálatához és szerkesztéséhez.

Élvezze a gyors fejlesztési ciklust, miközben a DeepCode AI azonnali, releváns ajánlásokkal gondoskodik kódja biztonságáról.

Használja ki az önállóan üzemeltetett AI-modellek előnyeit, amelyek prioritásként kezelik az adatvédelmet, és nem használják az ügyféladatokat képzés céljára.

Írja meg és tesztelje saját kódbiztonsági szabályait a DeepCode AI logikával és az automatikus kiegészítéssel.

A DeepCode korlátai

Bár a DeepCode célja a sebezhetőségek azonosítása, előfordulhat, hogy néha nem létező problémákat jelöl meg, amelyek manuális ellenőrzést igényelnek.

A szerszám teljes funkcionalitása internetkapcsolatot igényel, ami korlátozott vagy hiányzó internet-hozzáféréssel rendelkező környezetekben hátrányt jelenthet.

DeepCode árak

Csapat: 25 USD/hó (5–10 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árak

DeepCode értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DeepCode-ról a valódi felhasználók?

Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Amikor AI-t integrál a fejlesztési munkafolyamatába, finomítsa a modellt a saját kódolási környezetéhez. Használjon kontextus-specifikus utasításokat és állítsa be a paramétereket, hogy optimalizálja a javaslatokat a projekt nyelvéhez, keretrendszeréhez és kódolási stílusához.

9. Replit Ghostwriter (A legjobb felhőalapú kódolási asszisztens együttműködési funkciókkal)

via Replit Ghostwriter

A Replit Ghostwriter programja arra szolgál, hogy kreativitásra összpontosítva és az ismétlődő kódolási feladatokat automatizálva segítse Önt abban, hogy jobb programozóvá váljon. Mentor és együttműködő partnerként is működik, megérti a projekt kontextusát és releváns megoldásokat kínál.

A Cursor AI alternatívája 16 programozási nyelvet támogat, és zökkenőmentesen integrálódik a Replit online IDE-jével a gyors, mobil kódolás érdekében.

A Replit Ghostwriter legjobb funkciói

Írja le igényeit egyszerű nyelven, hogy teljes funkciókat generálhasson.

Jelölje ki az ismeretlen kódot, hogy világos, lépésről lépésre magyarázatos magyarázatot kapjon.

Hangjegyzeteket rögzíthet, hogy gyorsan elindíthassa a projekteket, amikor nincs a billentyűzet közelében.

Személyre szabott segítséget kaphat komplex kódokhoz vagy új programozási koncepciók elsajátításához.

A Replit Ghostwriter korlátai

Bár általában hasznos, a Ghostwriter néha olyan javaslatokat adhat, amelyek nem felelnek meg a felhasználó szándékának.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a Ghostwriter néha lassú lehet, ami potenciálisan befolyásolhatja a kódolási élményt.

Replit Ghostwriter árak

Replit Core: 25 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 40 USD/hó felhasználónként

Replit Ghostwriter értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Replit Ghostwriterről a valódi felhasználók?

Lenyűgöz az a tény, hogy végre közvetlenül a repo-ban lehet kódot létrehozni AI segítségével. Gyorsan megy, jó eredményeket ad, és ami a legfontosabb: ez egy olyan megoldás, amelyet azonnal be lehet vezetni, és nem kell később külső szervereken futtatni, amelyeket be kell állítani.

Lenyűgöz az a tény, hogy végre közvetlenül a repo-ban lehet kódot létrehozni AI segítségével. Gyorsan megy, jó eredményeket ad, és ami a legfontosabb: ez egy olyan megoldás, amelyet azonnal be lehet vezetni, és nem kell később külső szervereken futtatni, amelyeket be kell állítani.

🤝 Barátos emlékeztető: Mindig ellenőrizze az AI által generált kódot a meglévő kódbázis kontextusában. Még a nagyon pontos javaslatok esetében is előfordulhat, hogy a régi rendszerekbe vagy nagy projektekbe való integrálás váratlan hibákat vagy teljesítményproblémákat okoz.

10. Eclipse Che (a legjobb felhőalapú IDE és munkaterület-kezeléshez)

az Eclipse Che segítségével

Az Eclipse Che egy felhőalapú fejlesztői munkaterület és IDE, amely egyszerűsíti a kódolást, tesztelést és hibakeresést, így a felhőalapú fejlesztés legjobb kódszerkesztőjének egyik esélyese.

Nyílt forráskódú platformként tervezve távoli munkaterületeket kínál, amelyek bármely böngészőből elérhetők, így nincs szükség helyi telepítésre. Kubernetes-alapú architektúrájával az Eclipse Che skálázható és biztonságos távoli fejlesztést tesz lehetővé.

Az Eclipse Che legjobb funkciói

Csatlakozzon közvetlenül a GitHubhoz, a GitLabhoz vagy a Bitbuckethez a zökkenőmentes verziókezelés érdekében.

Konfigurálja az IDE-ket úgy, hogy azok légréses hálózatokon működjenek és megfeleljenek a FIPS szabványoknak.

Használja a VS Code vagy a JetBrains IDE-ket távolról, biztonságos, skálázható Kubernetes beállítások segítségével.

Hitelesítse a csapattagok hozzáférését az OpenID Connect és a Kubernetes RBAC segítségével.

Az Eclipse Che korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy az Eclipse Che késleltetést és lefagyást tapasztalhat.

Az Eclipse Che munkaterületek alapértelmezés szerint memóriakorlátozással rendelkeznek, ami korlátozhatja az erőforrás-igényes alkalmazások fejlesztését.

Eclipse Che árak

Egyedi árak

Eclipse Che értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Eclipse Che-ről a valódi felhasználók?

Ez egy jó IDE, ha tudja, mit csinál. Java-val remekül működik, de más nyelvek használatához rengeteg plugint kell telepítenie, hogy azok is támogatottak legyenek. Egy kis időbe telik, mire megszokja a felületet, de ha egyszer megtanulta, rengeteg dolgot lehet vele csinálni! Nagyon funkcióorientált, és rengeteg beállítással és opcióval rendelkezik, hogy a lehető legjobban támogassa a munkamenetét.

Ez egy jó IDE, ha tudja, mit csinál. Java-val remekül működik, de más nyelvek használatához rengeteg plugint kell telepítenie, hogy azok is támogatottak legyenek. Egy kis időbe telik, mire megszokja a felületet, de ha egyszer megtanulta, rengeteg dolgot lehet vele csinálni! Nagyon funkcióorientált, és rengeteg beállítással és opcióval rendelkezik, hogy a lehető legjobban támogassa a munkamenetét.

11. Bolt. új (A legjobb a könnyű, felhőalapú kódoláshoz a fejlesztés egyszerűsítése érdekében)

A Bolt. new egy AI-alapú webfejlesztési platform, amely egyszerűsíti a teljes körű alkalmazások létrehozását és telepítését közvetlenül a böngészőben. Az AI-támogatást a StackBlitz böngészőn belüli fejlesztési környezetével integrálva a Bolt. new lehetővé teszi kód generálását, alkalmazások futtatását és telepítését helyi beállítások nélkül.

Lehetővé teszi az npm csomagok telepítését, a háttérrendszerek konfigurálását és az olyan adatbázisokkal való integrációt, mint például a Supabase.

Bolt. új legjobb funkciók

Módosítsa és finomítsa kódját közvetlenül a böngészőalapú IDE-ben.

Indítsa el alkalmazásait a termelési környezetben integrált telepítési eszközökkel.

Ossza meg munkáját az érdekelt felekkel URL-en keresztül az egyszerű együttműködés és visszajelzés érdekében.

Adjon hozzá npm csomagokat és kezelje a függőségeket anélkül, hogy elhagyná a platformot.

Bolt. új korlátozások

A felhasználók potenciális biztonsági problémákról számoltak be.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a Bolt. new felesleges függőségeket adhat a projektekhez, ami potenciálisan bonyolíthatja a fejlesztési folyamatot.

Bolt. új árak

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 29 USD/hó felhasználónként

Bolt. új értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bolt. new-ról a valódi felhasználók?

Nincs elég értékelés

🤝 Barátos emlékeztető: Bár az AI képes kezelni az ismétlődő feladatokat és segíthet a gyakori hibák felismerésében, ne támaszkodjon kizárólag rá a mélyreható architektúrai döntések vagy kritikus problémamegoldás során. Tartsa fenn szakértelmét a rendszertervezés, a biztonság és a skálázhatóság terén.

