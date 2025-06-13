A 10 legjobb Lovable AI alternatíva az üzleti növekedéshez 2025-ben

Szüksége van egy landing page-re az utolsó pillanatban történő bevezetéshez? Vagy egy ügyes mikrosite-ra, hogy potenciális ügyfeleket szerezzen a következő webináriumáról? A Lovable AI úgy ugrik be, mint a leggyorsabb fejlesztője; nincs kód, csak hangulat.

Okos, skálázható és elbűvölően egyszerű. Mi nem tetszene benne, igaz?

Az „ötletből alkalmazás másodpercek alatt” ígéret kezd elhalványulni, amikor a testreszabás korlátaihoz ütközik. Ha pedig szereti a kézzel fogható irányítást, akkor kissé bezárva érezheti magát.

Hamarosan a kilépési lehetőségeket fogja keresni. A jó hír? Számos olyan AI-eszköz létezik, amely nagyobb rugalmasságot kínál anélkül, hogy elveszítené a felhasználóbarát tulajdonságait.

Az igazi kihívás az, hogy tudjuk, hol keressük. Ne aggódjon, összeállítottuk a legjobb Lovable AI alternatívákat, azok kiemelkedő funkcióit, árazási lehetőségeit és felhasználói értékeléseit.

A legjobb Lovable alternatívák egy pillantásra

Eszköz Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp – AI íráshoz, kódoláshoz, összefoglaláshoz, automatizáláshoz – Fehér táblák, dokumentumok, jegyzetelő, űrlapok, naptár, CRM – Brain + Autopilot ügynökök proaktív munkafolyamatokhoz A legjobb kis- és nagyvállalati csapatok számára, akik all-in-one AI-alapú marketing, fejlesztési és munkafolyamat-automatizálási megoldásokat keresnek. Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre. Uizard – Képernyőkép-makett és vázlat-prototípus – Természetes nyelvű felhasználói felület generálás – Interaktív, szerkeszthető tervezőeszközök A legjobb marketing- és értékesítési csapatok számára startupoknál vagy kis- és középvállalkozásoknál, akiknek gyors landing page-re és kampánymakettekre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. Deco. cx – Valós idejű szerkesztés kódszintű vezérléssel – Beépített űrlap-/adat tárolás és A/B tesztelés – Újrafelhasználható komponensek a gyors személyre szabáshoz A legjobb e-kereskedelmi marketingcsapatok és közepes méretű vállalkozások számára, akik gyors, interaktív weboldalakat építenek. Ingyenes csomag elérhető (2 felhasználó); fizetős csomagok 9 USD/hó/felhasználó áron Reflex – Teljes körű Python fejlesztés egy kattintással történő telepítéssel – Több mint 60 testreszabható felhasználói felület-elem – Beépített hitelesítés és felhőalapú infrastruktúra Legalkalmasabb közepes méretű csapatok alapítóinak és marketingeseinek, akik minimális beállítással teljes funkcionalitású alkalmazás prototípusokat szeretnének. Ingyenes Hobby csomag; fizetős csomagok 20 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára Windsurf (korábban Codeium) – Kód-autokomplett és kontextusfüggő AI-csevegés – Több mint 70 nyelv támogatása – DevOps-javaslatok és IDE-integrációk A legjobb startupok marketing- és fejlesztőcsapatai számára, akik automatizálják az e-mail sablonokat, kódrészleteket és kampánymódosításokat. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 15 USD/hó/felhasználó áron Jitter – Drag-and-drop böngészőalapú animáció – Közösségi média előre beállított értékek és végtelen vászon – Idővonal-vezérlés és visszajelzés megosztása A legjobb startupok/kkv-k tervezőinek és közösségi média csapatainak, akik közösségi média vizuális elemeit és márkaanimációkat készítenek. Ingyenes csomag elérhető; Studio csomag 19 USD/hó/felhasználó; Egyedi árak vállalatok számára Rosebud AI – AI által generált animációk, minijátékok, csevegési folyamatok – Vizuális prototípusok kampányokhoz – Azonnali remixelés és Discord-alapú megosztás A legjobb kreatív és növekedési marketing csapatok számára kisvállalkozásokban, amelyek hirdetési vizuális elemekre és interaktív tartalomra szorulnak. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10–50 USD/hó/felhasználó áron. LocoKit – Földrajzi és logikai alapú alkalmazáskészítő – PostGIS és adatmodellezés egyedi munkafolyamatokhoz – Vizuális, SQL-mentes háttérrendszer alkalmazásokhoz A legjobb fejlesztők és terepi operatív csapatok számára közepes méretű szervezetekben, amelyeknek térképészeti és földrajzilag személyre szabott alkalmazásfolyamatokra van szükségük. Ingyenes és nyílt forráskódú WebSim. ai – AI-alapú weboldal-szimuláció – Revíziós előzmények és oldalon belüli interakció – HTML-kód javítása és generálása a webes felhasználói élmény érdekében A legjobb kisvállalkozások tulajdonosainak és frontend fejlesztőknek, akik felhasználói utazásokat és fizetési folyamatokat szimulálnak. Ingyenes csomag elérhető Tabnine – AI kódjavaslatok és privát modellek képzése – Biztonságos telepítés és automatikus tesztelés – IP-biztonságos kimenetek eredetének ellenőrzése A legjobb szoftvercsapatok és fejlesztőorientált szervezetek számára, akik automatizálják a kódot és testreszabják a webes integrációkat. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9–20 USD/hó/felhasználó áron

Mit kell keresnie egy Lovable AI alternatívában?

A Lovable AI használata után Ön talán több kontrollt vagy rugalmasságot szeretne, de a megfelelő alternatíva nem csak építkezésre alkalmas. Lehetővé kell tennie a releváns termékek és a hatékony marketing ötvözését.

Íme néhány elem, amely elengedhetetlen a választott megoldásban:

Mélyebb testreszabás: Keressen olyan platformokat, amelyek lehetővé teszik, hogy túllépjen az alapvető sablonokon, és finomítsa a céloldalak, kampányok és felhasználói folyamatok minden részletét. A hatékony testreszabás egyben személyre szabott munkát is jelent, így biztosítva, hogy elérése egyedinek érezhető legyen.

Különböző integrációk: Válasszon olyan alternatívákat, amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak külső szolgáltatásokhoz, meglévő CRM-ekhez, e-mail platformokhoz és elemző eszközökhöz. Így a jobb elkötelezettség nem jár a munkafolyamatok megzavarásával.

Többcsatornás elérhetőség: Válasszon olyan megoldásokat, amelyek több érintkezési ponton keresztül vonzzák a közönségét, beleértve az e-mailt, az SMS-t, a közösségi médiát és az élő csevegést. Tegye prioritássá az egyirányú kommunikációs szilókból való kitörést.

Gyors A/B tesztelés támogatása: Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek részletes A/B teszteket futtatnak különböző weboldalakon, e-mail sorozatokban és kampányelemekben. Minél gyorsabban tesztel, annál gyorsabban optimalizálhatja megközelítését és maximalizálhatja az elkötelezettséget.

Árak és ügyfélszolgálat: Válasszon olyan szoftvert, amely gyors ügyfélszolgálattal és átlátható árstruktúrával rendelkezik. Kerülje el a rejtett díjakat és tartsa fenn az ügyfélszolgálatot, hogy soha ne maradjon segítség nélkül, amikor szüksége van rá.

A 10 legjobb Lovable AI alternatíva

Ha már tudja, mire van szüksége, nézzük át a piacon elérhető legjobb Lovable alternatívákat.

1. ClickUp (a legjobb sokoldalú marketingmenedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást! Javítsa marketing munkafolyamatait a ClickUp Brain segítségével

A Lovable AI a természetes nyelvű csevegés segítségével alkalmazások és kódok generálására összpontosít, de ennyi is minden. Gyakran előfordul, hogy a vállalkozásoknak különböző platformok között kell egyensúlyozniuk a történetelemek, az alkalmazáskódok és egyéb eredmények között.

A ClickUp viszont egy AI-alapú mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely minden termelékenységi megoldást egyetlen helyen egyesít a marketingesek és a fejlesztők számára egyaránt.

A felmérési előkészítéstől az analitikai vizualizációig terjedő több mint 30 eszközön túl a ClickUp egy dedikált AI megoldást is kínál minden munkával kapcsolatos kérdéshez – a projektmenedzsmenttől és a tudásmenedzsmenttől a tartalomkészítésig és az ügynöki automatizálásig.

Írjon szöveget a jobb elkötelezettség érdekében, dolgozzon ki stratégiákat termékbevezetésekhez, és generáljon azonnali kódot a funkciók frissítéséhez a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp AI-képességeinek középpontjában a ClickUp Brain áll, az a „neurális hálózat”, amely megérti a munkaterület kontextusát – összekapcsolja a ClickUp feladatait, dokumentumait, megjegyzéseit, hang- és videoklipjeit, irányítópultjait és wikijeit –, hogy azonnali, releváns válaszokat nyújtson.

A személyre szabott stand-upok, projektfrissítések és teendőlisták – sőt, még a PRD-k és teszttervekhez hasonló műszaki dokumentációk – létrehozásától a hosszú megbeszélések összefoglalásáig és a hang-/videoklipek átírásáig, a rendszer intelligensen működik és kielégíti a mindennapi igényeit.

Összefogja marketing-, értékesítési és operatív erőfeszítéseit. Segít termékötletek kidolgozásában, és akár átfogó bevezetési dokumentumokat is létrehoz.

Miután összekapcsolta CRM- és értékesítési adatait, a rendszer feltárhatja a trendeket és elvégezheti az ügyfélkutatás nagy részét.

Összegezze a szálakat, pótolja a kihagyott beszélgetéseket, és automatikusan hozzon létre feladatokat a ClickUp Chat üzeneteiből a ClickUp Brain segítségével.

A feladatleírásokban, megjegyzésekben, dokumentumokban és a ClickUp natív csevegőjében a ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt kérdéseket tehet fel, automatikus összefoglalásokat készíthet, javíthatja az írásmódját, helyesírás-ellenőrzést végezhet vagy tartalmakat fordíthat. Ezenkívül az AI Fields automatikusan generálhat feladatösszefoglalókat és teendőket közvetlenül a munkafolyamatában.

Korlátlan számú AI-generált képet szeretne? Látogasson el a ClickUp Whiteboards oldalára, és egyszerű angol nyelvű utasításokkal valósítsa meg ötleteit.

Szeretne kódot generálni, hibakeresni vagy finomítani a saját alkalmazásának elkészítéséhez? Csak írja le az alkalmazás ötletét, és a ClickUp Brain generál egy kódot, amely illeszkedik a márkája hangvételéhez, funkcionalitásához és kialakításához. Nincs szükség mélyreható technikai ismeretekre; csak adja meg az AI-nak a felhasználási esetet, és kész is.

A ClickUp Brain segítségével gyorsabban generálhat és hibakereshet kódokat

A lényeg az, hogy a Brain minden marketinges számára a terméktervezés kulisszái mögé enged betekintést, a mélyreható kutatástól a bevezetési megoldásokig. Ezenkívül, ha a fejlesztői csapatnak még van tennivalója, a ClickUp Brain automatikusan generálhat és hozzárendelhet feladatokhoz.

🧠 Érdekes tény: Az emberek csupán 12%-a használja rendszeresen a termelékenységi eszközökbe beépített AI funkciókat. Képzelje el, milyen előnyre tehetne szert, ha ebbe a csoportba tartozna.

Állítson be élő leadkövetést, feltételes feladatdelegálást, egyéni mezőszámításokat és összetettebb munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

Aggódik, hogy ezek a hatékony funkciók több kézi munkát jelentenek? Spoiler alert: nem így van. A ClickUp Automations elvégzi a nehéz munkát.

Az értékesítési és marketing csapatok számára ez azt jelenti, hogy automatikusan megjelölhetik a nagy vásárlási szándékkal rendelkező potenciális ügyfeleket, a űrlapon megadott adatok alapján kijelölhetik a követendő lépéseket, vagy az üzletek előrehaladásával kampányfrissítéseket indíthatnak el. Intelligens feltételeket állíthat be a feladatok frissítéséhez, a fájlok áthelyezéséhez és a cselekvési pontok automatikus kijelöléséhez.

A ClickUp természetes nyelvű automatizálási eszközével együtt használva intuitív utasítások segítségével komplex munkafolyamatokat hozhat létre („ha X történik, akkor Y-t hajts végre”).

Hozzon létre automatizálásokat a ClickUp-ban természetes nyelvű parancsok segítségével

Akár végpontok közötti munkafolyamatokat is létrehozhat, például a marketingcsatornájába integrált CRM-frissítéseket, vagy automatizálhatja az ügyfelek átadását az eléréstől a bevezetésig. Akár ügynökségi briefeket oszt meg, akár a GitHub-integrációval szinkronizál, az Automations rendet teremt, így csapata azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyek valóban számítanak.

💡 Profi tipp: Készítsen elő néhány automatizálási példát, amelyek a csapata által gyakran végzett feladatokon alapulnak. Így több időt fordíthat a stratégiai és hatékonyabb termékfejlesztésre.

Még több automatizálást szeretne?

A ClickUp Autopilot Agents proaktív AI-társak, amelyek megfigyelnek, döntéseket hoznak és előre megadott vagy egyedi szabályok alapján cselekszenek.

Válaszoljon ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon, automatizálja a napi és heti jelentéseket, válogassa és rendelje hozzá az üzeneteket, adjon hozzá emlékeztetőket és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

Az előre elkészített ügynökök napi/heti jelentéseket, stand-up összefoglalókat vagy „automatikus válaszokat” tartalmaznak a csevegőcsatornákban.

Az egyéni ügynökök eseményeket, például űrlapok beküldését indíthatnak el, és önállóan feladatokat generálhatnak, szálakban válaszolhatnak, összefoglalhatják a tartalmat vagy továbbíthatják a problémákat.

Kód nélküli építőket használnak triggerekkel, feltételekkel, műveletekkel, eszközökkel és tudásforrásokkal, így ideálisak az intelligens, alkalmazkodó automatizáláshoz.

A kérdések megválaszolásától a munka összefoglalásáig, a tartalom megfogalmazásától a munkafolyamatok elindításáig, a ClickUp AI rétege mélyen beépül minden érintkezési pontba – összekapcsolva az intelligenciát a végrehajtással, és a termelékenységet örömtelivé és emberközelivé téve.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI (ClickUp Brain) használatakor zökkenőmentesen válthat a különböző LLM-ek között – GPT‑4o, o1, o3‑mini, Claude 3. 7 Sonnet és Gemini 2. 0 Flash‑Lite – közvetlenül a Brain asszisztens legördülő menüből. Váltson több LLM között a ClickUp Brain segítségével, és optimalizálja a modellt az adott feladathoz. Igazítsa a modell erősségeit a feladatához: Használja az o3‑mini vagy a Flash‑Lite alkalmazást gyors vázlatok, egyszerű összefoglalók és inline szerkesztések készítéséhez.

Válassza a Claude 3. 7 Sonnetet, ha erős írásra, árnyalt hangnemre vagy kódolási segítségre van szüksége.

Váltson GPT‑4o-ra komplex érvelés, nagy mennyiségű kontextus kezelése vagy többlépcsős munkafolyamatok esetén. ✅ Eredmény: Elkerüli a költségek vagy a késleltetés túlterhelését, miközben szükség esetén továbbra is kihasználhatja a GPT‑4o vagy a Claude képességeit – mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp munkaterületét.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Néhány fejlett nézet, például a táblázat és a munkaterhelés nézet, nem optimalizált a mobilalkalmazáshoz.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

Ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

Ez nem csak egy projektmenedzsment eszköz, hanem egy teljes operatív központ számunkra! Mindent kezelünk, az ügyfelek munkájától a CRM-ig, és imádjuk a rugalmas lehetőségeket és a beépített automatizálásokat. Azt is szeretjük, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik, és hogy figyelnek az ügyfeleikre!

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ AI-t tartalomkészítéshez, beleértve az írás, szerkesztés és e-mailek készítését. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

2. Uizard (a legjobb márkás céloldalak létrehozásához)

via Uizard

Gondolkodott már azon, hogy egy szalvétára rajzolt vázlatot működő prototípussá alakíthatna? Az Uizard ezt pillanatok alatt megcsinálja. AI-alapú UI-tervező eszközével a csapatok egyszerűen leírhatják ötleteiket vagy feltölthetnek képernyőképeket, és így maketteket, vázlatokat és interaktív prototípusokat hozhatnak létre.

Kiválóan alkalmas marketing- és értékesítési csapatok számára, akiknek gyorsan kell vizualizálniuk kampányaikat, tesztelniük és megismerniük a felhasználói folyamatokat, vagy fejlesztői csapatok segítsége nélkül kell landing page-eket fejleszteniük.

Akár brainstormingról, akár prezentációról van szó, az Uizard segít megőrizni kreativitását, és a tervezést olyan egyszerűvé teszi, mint egy mondat megírását.

🔎 Tudta? Az Uizard 2017-ben pix2code nevű ML-projektként indult. Sok más szilícium-völgyi kliséhez hasonlóan, alapítása majdnem egy évvel később, egy Mountain View-i garázsban rendezett hackathon után történt.

Az Uizard legjobb funkciói

Az alkalmazások, funkciók vagy digitális termékek képeit szerkeszthető makettekvé alakíthatja a beépített képernyőkép-szkenner segítségével.

Digitalizálja a kézzel rajzolt vázlatokat, és szerezzen hűségellenőrzést a vázlat móddal.

Csökkentse a termékbevezetési időt és növelje az iterációk számát interaktív prototípusokkal.

Az Uizard korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a képernyőn megjelenő egyes komponensek React és CSS kódja lassítja a folyamatot.

Nem rendelkezik a átfogó projekttervezéshez szükséges teljes funkció- és szolgáltatáskínálattal.

Uizard árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Uizard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az Uizardról

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Csak leírja az ötletét, és az Uizard elkészíti a kifinomult tervet, amely könnyen prototípussá vagy kóddá alakítható.

Csak leírja az ötletét, és az Uizard elkészíti a kifinomult tervet, amely könnyen prototípussá vagy kóddá alakítható.

3. Deco. cx (A legjobb a marketing weboldalak valós idejű személyre szabásához)

A Deco. cx egy villámgyors front-end platform, amely lehetővé teszi az értékesítési és marketing csapatok számára, hogy magas konverziós arányú élményeket hozzanak létre, különösen az e-kereskedelemben. A dinamikus céloldalaktól a személyre szabott kirakatokig, a kód nélküli felülete a sebesség, a rugalmasság és a teljesítmény érdekében lett kialakítva.

A Deco. cx zökkenőmentesen integrálható a modern stackekkel, és teljes ellenőrzést biztosít a csapatoknak az ügyfelek számára elérhető tartalmak felett. Akár A/B tesztelési ajánlatokról, akár kampányok lokalizálásáról van szó, a Deco. cx lehetővé teszi a gyors indítást, a gyakori iterációt és a hatékonyabb bevonást.

A Deco. cx legjobb funkciói

Gyorsítsa fel kampányai elindítását valós idejű szerkesztéssel és teljes kódrugalmassággal.

A Deco beépített, edge-distributed SQLite adatbázisával minden webhelyen azonnal létrehozhat űrlapokat és rögzíthet adatokat.

Gyorsan testreszabhatja márkaidentitását újrafelhasználható komponensek, stílusok és sablonok segítségével, amelyekkel könnyedén módosíthatja a színeket, gombokat és tipográfiát.

A Deco. cx korlátai

A kód nélküli és a teljes kód módok közötti váltás gyakran a módosítások felülírásához vagy elvesztéséhez vezet.

Korlátozott számú tárhely opciót támogat, ami egyes csapatok számára korlátozza a telepítés rugalmasságát.

Deco. cx árak

Ingyenes csomag (csak 2 felhasználó számára)

GIT-alapú CMS: 9 USD/hó felhasználónként, plusz 2 USD/hó további felhasználókért

Pro: 99 USD/hó felhasználónként és 8 USD minden 10 000 oldalmegtekintés után

Deco. cx értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Reflex (a legjobb marketing prototípusok létrehozásához és teszteléséhez)

via Reflex

A Reflex egy népszerű megoldás azoknak a csapatoknak, akik Python nyelven fejlesztik szoftvereiket. Backend és frontend logikai keretrendszere ideális azoknak az alapítóknak és marketingeseknek, akik több nyelvet nem használó, egyedi eszközöket szeretnének.

A megoldás több mint 60 testreszabható felhasználói felület-összetevővel rendelkezik, és gyors felhőalapú telepítést kínál. Ezért a Reflex gyors prototípus-készítésre és AI-alapú alkalmazások indítására specializálódott.

Ráadásul a műszerfalaktól és CRM-ektől az ügyfélportálokig ez az eszköz segít gyorsabb és innovatívabb projektek megvalósításában.

A Reflex legjobb funkciói

Egyszerűsítse alkalmazásának logikáját az egynyelvű, teljes körű fejlesztéssel.

Indítsa el azonnal a termeléskész eszközöket egy kattintással a felhőalapú telepítés támogatásával.

Kezelje a felhasználókat könnyedén a beépített hitelesítési opciókkal, mint például a Google, a Magic Link és a Captcha.

Reflex korlátai

Korlátozott plugin-ökoszisztéma, mivel új, gyorsan fejlődő keretrendszerről van szó.

Egyes felhasználók szerint a gyakori API-változások zavarokat okozhatnak.

Reflex árak

Hobbi: Ingyenes

Pro: 20 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Csapat: 49 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Vállalati: Egyedi árak

Reflex értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reflexről a valódi felhasználók?

Így írja le a Reddit egy eszközről szóló véleménye:

Ha megérted az ökoszisztémát, valójában nagyon ügyes. Van egy alkalmazásom, amelyet a biztonsági csapatunk számára készítettem, és amelyet egy terheléselosztó mögötti automatikus méretezésű csoportban telepítettem.

Ha megérted az ökoszisztémát, valójában nagyon ügyes. Van egy alkalmazásom, amelyet a biztonsági csapatunk számára készítettem, és amelyet egy terheléselosztó mögötti automatikus méretezésű csoportban telepítettem.

5. Windsurf – korábban Codeium (a legjobb automatizált kódolás kampányoldalakhoz)

via Windsurf

Szeretne egy gondolatolvasó kódoló társat? A Windsurf (korábban Codeium) pontosan ezt kínálja, különösen azoknak az értékesítési és marketing csapatoknak, akik a fejlesztők segítségét igénybe véve szeretnék finomítani a végtermékeket.

Az eszköz integrálható a VS Code és a PyCharm programokkal, és több mint 70 nyelven biztosít DevOps automatizálást és intelligens javaslatokat a szerkesztés felgyorsításához. A Windsurf egy AI csevegővel is rendelkezik, amely hatékonyan kezeli a céloldalak javításait és az e-mail sablonok frissítéseit.

A Windsurf (korábban Codeium) legjobb funkciói

Javítsa ki a kódproblémákat menet közben a kontextusfüggő kódszerkesztő algoritmusokkal.

Gyorsítsa fel a rutin kódolási feladatokat, és csökkentse a nem technikai felhasználók terheit a sokféle automatikus kiegészítési opcióval.

Tartsa kódját magánjellegűnek és biztonságosnak, anélkül, hogy engedélyezés nélküli adatokra kellene képzést tartania.

A Windsurf (korábban Codeium) korlátai

A felhasználók úgy találják, hogy a versenytársakhoz képest lemaradásban van a munkafolyamatok automatizálása, a kód testreszabása és a támogatás terén.

Az AI algoritmusok nem annyira hatékonyak, ha nem hagyományos vagy komplex kódblokkokat kell kezelniük.

Windsurf (korábban Codeium) árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 60 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Windsurf (korábban Codeium) értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Windsurf (korábban Codeium) valódi felhasználói?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Ma a Windsurf-fal játszottam. Nagyon gyorsan el lehet indítani egy projektet. Eddig egy Laravel projekten dolgoztam, és azt vettem észre, hogy a legtöbb dolgot megcsinálja, amit kérek tőle, anélkül, hogy meg kellene kérnem, hogy javítson ki valamit. Amikor megkérem, hogy javítson ki valamit, nagyon jól tudja, melyik fájlokat kell szerkesztenie. Azért kellett újrakezdenem a projektet az elejétől, mert hagytam, hogy előrehaladjon anélkül, hogy ellenőriztem volna, hogy helyesen csinálja-e.

Ma a Windsurf-fal játszottam. Nagyon gyorsan el lehet indítani egy projektet. Eddig egy Laravel projekten dolgoztam, és azt vettem észre, hogy a legtöbb dolgot megcsinálja, amit kérek tőle, anélkül, hogy meg kellene kérnem, hogy javítson ki valamit. Amikor megkérem, hogy javítson ki valamit, nagyon jól tudja, melyik fájlokat kell szerkesztenie. Azért kellett újrakezdenem a projektet az elejétől, mert hagytam, hogy előrehaladjon anélkül, hogy ellenőriztem volna, hogy helyesen csinálja-e.

6. Jitter (a legjobb a tervezéshez és a közösségi média animációkhoz)

via Jitter

A Jitter egy gyors, szórakoztató és frusztrációmentes animációkhoz készült tervezési megoldás. Böngészőalapú szerkesztője elegáns, egyszerű és közösségi média elemeket is tartalmaz.

Emellett végtelen lehetőségeket kínál a különböző verziók és elrendezések tesztelésére, amíg a márka vizuális megjelenése pontosan olyan lesz, amilyennek lennie kell. Villámgyors, valós idejű előnézettel, amely fenntartja a kreatív folyamatot.

Ezenkívül a Jitter beépített méretbeállításokkal rendelkezik az Instagram, a YouTube, a Facebook és más platformok számára, így nincs többé szükség a kampányok kézi átméretezésére. Csak válasszon, animáljon és tegye közzé.

A Jitter legjobb funkciói

Adjon hozzá és osszon meg azonnali visszajelzéseket, hogy egyszerű hozzáférési linkekkel fokozza a közös tervezést.

Tartsa fenn a konzisztenciát a közösségi média tartalmai között a rétegek közötti animációk másolási és beillesztési funkciójával.

Időzítse és rendezze animációit az idővonal funkcióval

Jitter korlátozások

A desktop animációs szoftverekhez képest korlátozott exportformátum-opciók

Nincs offline hozzáférési lehetőség, mivel böngészőalapú

Jitter árak

Ingyenes

Studio: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Jitter értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Jitterről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Jitter hasznosnak bizonyult a közösségi hálózatokban és a magyarázó videókban hasznos, sima és rövid animációk készítésében. A program felhasználóbarát és előre elkészített eszközökkel rendelkezik, így gyakorlatilag nincs szükség technikai ismeretekre a használatához.

A Jitter hasznosnak bizonyult a közösségi hálózatokban és a magyarázó videókban hasznos, sima és rövid animációk készítésében. A program felhasználóbarát és előre elkészített eszközökkel rendelkezik, így gyakorlatilag nincs szükség technikai ismeretekre a használatához.

Nézze meg videónkat, amelyben a legjobb tippeket adjuk az AI marketingben való felhasználásához:

7. Rosebud AI (a legjobb hirdetésekhez és személyiségekhez)

via Rosebud AI

A Rosebud AI a marketingeseknek és a kreatív csapatoknak egy merész új módszert kínál interaktív tartalmak, hirdetési vizuális elemek és animált karakterek létrehozására, kódírás nélkül. Csak írja le, mit szeretne, és a platform AI-generált karakteranimációkkal, játékokkal vagy chatbot-folyamatokkal valósítja meg.

A Rosebud AI mindig minimális erőfeszítéssel teljesít, függetlenül attól, hogy kampányra, márkás minijátékra vagy magával ragadó céloldalra van szüksége. Összegzés: ez az eszköz segít abban, hogy az integrációk helyett az ötletekre koncentrálhasson, és kiemelkedő digitális élményt nyújthasson.

🔎 Tudta? A Rosebud AI nevét a The Sims játékban szereplő csalókódról kapta, amely a játékosoknak korlátlan erőforrásokat biztosított az építési módban.

A Rosebud AI legjobb funkciói

Készítsen dinamikus karakteranimációkat hirdetésekhez és marketingtartalmakhoz egyszerű szöveges utasítások segítségével.

Indítson el alkalmazásokat és játékokat könnyedén, egyetlen kattintással, és remixelje meg a meglévő projekteket!

Ossza meg ötleteit azonnal a honlapon található közvetlen Discord link segítségével, amely megkönnyíti a közösséghez való hozzáférést és az együttműködést.

A Rosebud AI korlátai

Hiányzik belőle a professzionális tervezők számára szükséges pontosság és kreatív kontroll a márkakülönleges stílus kialakításához.

Inkább az alkalmazások fejlesztésére összpontosít, mint azok piacra dobására, ami megnehezíti az értékesítés és az ügyfél-elkötelezettség mérhetőségét a szállítás után.

Rosebud AI árak

Új felhasználó: Ingyenes

Indie Dev: 10 USD/hó felhasználónként

10X Dev: 30 USD/hó felhasználónként

Pro: 50 USD/hó felhasználónként

Rosebud AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Rosebud AI-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy Redditor:

„Fantasztikus, hogy ezzel a módszerrel sokkal többet tudok elérni, mint a GameMaker használatával. Az AI segítségével sokkal könnyebb komplex játékelemeket és funkciókat létrehozni.”

„Fantasztikus, hogy ezzel a módszerrel sokkal többet tudok elérni, mint a GameMaker használatával. Az AI segítségével sokkal könnyebb komplex játékelemeket és funkciókat létrehozni.”

8. LocoKit (A legjobb földrajzi és egyedi munkafolyamat-alkalmazások készítéséhez)

via LocoKit

A LocoKit úgy lett kialakítva, hogy perceken belül kifinomult, adatbázis-vezérelt alkalmazásokat hozzon létre, amelyeknek egyedi logikát kell követniük. Ez az eszköz teljes körű webalkalmazásokra specializálódott, mint például a területek feltérképezése és az útvonaloptimalizálás, magas szintű személyre szabással és kontextusfüggő elkötelezettséggel. A táblázatszerű, intuitív felülete és testreszabható adatmodellezése megőrzi a megszokott elrendezést és elkerüli az SQL-kiegészítőket.

A LocoKit legjobb funkciói

A beépített PostGIS funkciók segítségével pontos földrajzi elemeket ábrázolhat alkalmazásaiban.

Szervezze meg adatait elérési stratégiája szerint, kapcsolja össze a potenciális ügyfeleket a kampányokkal, kövesse nyomon a visszajelzéseket, vagy összekapcsolja a felhasználói tevékenységeket a csatornában vizuális, relációs modellezéssel.

Állítson be részletes jogosultságokat táblaszintű, felhasználó- és csoportalapú szerepkörökkel.

A LocoKit korlátai

Elsősorban iOS-eszközökre összpontosít, ami korlátozhatja a platformok közötti hozzáférhetőséget.

LocoKit árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

LocoKit értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. WebSim. ai (A legjobb a weboldalakon történő felhasználói utazások szimulálásához)

Egy másik szimulációkra szakosodott eszköz a WebSim. ai. A megoldás on-demand interaktív webes élményeivel tűnik ki, és a témáid vagy URL-jeid alapján funkcionális HTML-weboldalakat hoz létre. Sonnet 3. 5 és DeepSeek R1 AI-modellekkel működik.

A kisvállalkozások és a webalkalmazás-fejlesztők gyorsan elkészíthetik a különböző felhasználói útvonalak és ügyfélinterakciók makettjeit különböző oldalelrendezésekkel vagy fizetési folyamatokkal.

A WebSim. ai legjobb funkciói

Vezessen be egy átdolgozott felhasználói funkciót az alkalmazásába a felülvizsgálati előzmények opcióval!

Találja meg és javítsa ki a javítható kódhibákat gyors javításokkal és AI-alapú automatikus javítással.

A WebSim segítségével interaktív AI funkciókat valósíthat meg meglévő oldalán. ai nyelvi modell integrációja

A WebSim. ai korlátai

Jelenleg inkább a weboldal-szimulációra összpontosít, mint a szélesebb körű AI-kommunikációs funkciókra.

Korlátozott integrációs lehetőségek más marketingeszközökkel

WebSim. ai árak

Ingyenes

WebSim. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a WebSim. ai-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Lenyűgöz, hogy a WebSim milyen fantasztikusan teszi a kreativitást valósággá a laikusok számára. El sem hiszem, hogy nem népszerűbb.

Lenyűgöz, hogy a WebSim milyen fantasztikusan teszi a kreativitást valósággá a laikusok számára. El sem hiszem, hogy nem népszerűbb.

10. Tabnine (a legjobb automatizált kódszemélyre szabáshoz és webes integrációhoz)

via Tabnine

A Tabnine egy rejtett kincs azoknak a szoftvercégeknek, amelyek gyorsan akarnak haladni, különösen a marketingcsapatoknak. Kiemelkedő funkciója, az AI-alapú kódszemélyre szabás, segít gyors webes eszközök, lead scoring szkriptek vagy egyedi irányítópultok létrehozásában anélkül, hogy a fejlesztőkre kellene várni.

Akár automatizálja az elérést, akár személyre szabja az ügyfelek utazását, a Tabnine AI javaslatai teljes kódrészleteket töltenek ki, miközben Ön gépel. Biztonságos telepítéssel rendelkezik, amely megőrzi az adatok magánjellegét, miközben Ön bővíti tevékenységét.

A Tabnine legjobb funkciói

Doménspecifikus mintákat generálhat a privát kódbázis-képzési funkciók segítségével.

Minimalizálja az IP- és szerzői jogi kockázatokat a Tabnine Provenance és Attribution funkciójával, amely az AI által generált kódot összehasonlítja a nyilvánosan látható kóddal.

Gyorsítsa fel a fejlesztést az automatizált tesztkészítés és a dokumentáció szintézisével!

A Tabnine korlátai

Egyes felhasználók szerint a Tabnine erőforrás-igényes és memóriaproblémákat okoz nagy kódbázisok esetén.

Hajlamos több kódsort generálni a szükségesnél, ami kissé megnehezíti a szerkesztést.

Tabnine árak

Alap: Ingyenes

Fejlesztő: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Tabnine értékelések és vélemények

G2: 4/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tabnine-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

A program által használt programozási nyelv alapján kódjavaslatokat ad. Fejlesztőként sok nyelvet használok, és néha összezavarodom a szintaxisban, de ez a program sokat segít nekem.

A program által használt programozási nyelv alapján kódjavaslatokat ad. Fejlesztőként sok nyelvet használok, és néha összezavarodom a szintaxisban, de ez a program sokat segít nekem.

➡️ További információ: Hogyan használható az AI a szoftverfejlesztésben?

Sikeres marketing és termékfejlesztés a ClickUp segítségével

Az alkalmazáskészítés idejének minimalizálása lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy gyorsabban reagáljanak ügyfeleik egyedi igényeire. De a megfelelő AI-alkalmazáskészítők kiválasztása nem arról szól, hogy csak azért ragaszkodjunk a Lovable AI-hez, mert népszerű.

A marketingcsapatoknak olyan alacsony kódszükségletű megoldásokra van szükségük, amelyek rugalmasságot biztosítanak technikai gondok nélkül. A ClickUp segítségével valós idejű elemzéseket, egy kattintással történő telepítést és zökkenőmentes integrációkat kap, az AI kódgenerálás mellett.

A ClickUp nem csupán egy alkalmazásfejlesztő eszköz, hanem egyszerűsíti a feladatkezelést, a csapatmunkát és a kampányok felügyeletét is. AI-alapú segítségnyújtási és munkafolyamat-eszközei kiemelkedő ügyfélélményt nyújtanak a kezdetektől a végéig.

Készen áll arra, hogy egy csapásra megoldja a marketingkampányokat és a szoftverkezelést? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!