A 13 legjobb drag-and-drop ütemezési szoftver 2025-ben

Unod már, hogy manuálisan kell kezelned több projektet, amelyek mindegyike saját feladatokkal, határidőkkel és erőforrásokkal rendelkezik? Ez időigényes, és hajlamos az emberi hibákra és a hatékonyság csökkenésére.

Itt jönnek jól a drag-and-drop ütemező szoftverek. Ezekkel néhány kattintással láthatóvá teheti a teljes projekt ütemtervét, könnyedén átcsoportosíthatja az erőforrásokat és módosíthatja a határidőket.

Ebben a cikkben bemutatjuk a 13 legjobb drag-and-drop ütemezési szoftvert. Akár a saját ütemezését kezeli, akár egy csapatot koordinál, ezek az eszközök segítenek a szervezettségben, időmegtakarításban és a zökkenőmentes működésben.

Mit kell keresnie egy drag-and-drop ütemezési szoftverben?

A drag-and-drop ütemező szoftverek közül olyan eszközt érdemes választani, amely egyszerűsíti a feladatok és a találkozók kezelését. A szoftvernek segítenie kell a könnyű szervezésben és ütemezésben.

Íme néhány fontos tényező, amelyet figyelembe kell venni az ütemezési szoftver kiválasztásakor:

🔧 Több erőforrás ütemezése: A szoftvernek segítenie kell több erőforrás (például tárgyalók, berendezések vagy csapat tagok különböző projektekhez) egyszerre történő ütemezésében, megkönnyítve ezzel a komplex ütemtervek kezelését és A szoftvernek segítenie kell több erőforrás (például tárgyalók, berendezések vagy csapat tagok különböző projektekhez) egyszerre történő ütemezésében, megkönnyítve ezzel a komplex ütemtervek kezelését és az automatizált munkaidő-nyilvántartások létrehozását.

📅 Naptárintegráció: Válasszon olyan eszközt, amely integrálható a népszerű naptárrendszerekkel, például a Google Naptárral vagy az Outlookkal.

🎨 Színkódolás: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a színkódolást vagy a vizuális jelzőket, például zászlókat vagy ikonokat, a fontos részletek kiemeléséhez.

⚠️ Ütközésérzékelés: A szoftvernek automatikusan fel kell ismernie az ütemezési ütközéseket (pl. duplán lefoglalt erőforrások), és vizuális jelzésekkel, például piros kiemeléssel vagy automatikus értesítésekkel kell figyelmeztetnie a duplafoglalásokra.

👀 Egyéni nézetek: Lehetővé kell tennie a különböző nézetek (nap, hét, hónap) közötti váltást, hogy különböző perspektívákból láthassa az ütemezését.

💬 Integrált kommunikációs funkció: Keressen olyan eszközt, amely beépített kommunikációs funkcióval rendelkezik, amely frissítéseket küld és lehetővé teszi, hogy a platformon belül közvetlenül kommunikáljon a csapattagokkal az ütemterv változásairól.

🔍 Keresés és szűrés: A szoftvernek fejlett keresési és szűrési lehetőségeket kell biztosítania, hogy olyan kritériumok alapján lehessen konkrét eseményeket vagy feladatokat keresni, mint a dátum, az erőforrás vagy az ügyfél neve, így könnyen lehet navigálni a nagy méretű ütemtervekben.

💻 Könnyen használható felület: Győződjön meg arról, hogy a szoftver egyszerű, könnyen használható felülettel rendelkezik a feladatok és események gyors ütemezéséhez. Lehetőséget kell biztosítania a feladatok, események és találkozók zökkenőmentes áthelyezésére a naptárban.

Ezek a tényezők segítenek kiválasztani az Ön igényeinek megfelelő ütemezési eszközt, amely egyszerűvé és hatékonnyá teszi a feladatok szervezését.

🧠 Tudta? A nem hatékony feladatütemezés akár 1,3 millió dollár veszteséget is okozhat egy vállalkozásnak egy év alatt.

1. ClickUp (A legjobb AI-vezérelt ütemezéshez és feladatkezeléshez)

A ClickUp naptárnézetével könnyedén vizualizálhatja a munkát és ütemezheti a feladatokat

A drag-and-drop ütemezési eszközök gyakran manuális beállításokat igényelnek, ami különösen nagy csapatok esetében okozhat gondot. Ez a skálázhatóságra is hatással van. De a ClickUp esetében ez nem így van.

A ClickUp egy olyan mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, ütemezést, feladatkövetést, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

ClickUp Naptár

A ClickUp naptára zökkenőmentesen integrálja feladatait és ütemezését, így egységes képet kaphat a napjáról. A meglévő naptárának összekapcsolásával olyan funkciókat vehet igénybe, mint a több időzóna támogatása és az automatikus időblokkolás a prioritási feladatokhoz, mindezt ugyanazon a platformon belül.

Nézze meg a ClickUp használatának néhány előnyét az ütemezéshez:

Azonnali hozzáférés az információkhoz: Kérdezze meg a ClickUp Brain-t a menetrendjével kapcsolatos valós idejű részletekről bármikor, és azonnal választ kap. Ezenkívül vizualizálja a csapat rendelkezésre állását, hogy egyszerűsítse az ütemezési folyamatot.

Egységes feladat- és ütemezéskezelés: A ClickUp Calendar egyesíti feladatait és ütemezését egy zökkenőmentes felületen, így teljes áttekintést nyújt a napjáról. Használja ki az olyan funkciókat, mint a több időzóna támogatása és az automatikus időblokkolás a legfontosabb feladatokhoz.

Könnyű értekezlet-ütemezés: Gyorsan felmérheti csapata rendelkezésre állását, és automatikusan integrálhatja a Zoom, Teams vagy Google Meet platformok adatait az értekezletek megszervezéséhez.

Feladatkezelő oldalsáv: Kényelmesen kezelheti feladatait a naptár oldalsávjáról. A feladatok prioritásait meghatározhatja, megtervezheti és vizualizálhatja a naptár mellett, biztosítva ezzel a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Intelligens időbeosztás: Biztosítson koncentrált időt a fontos feladatokhoz az intelligens automatikus időbeosztással. A ClickUp javaslatot tesz a prioritási feladatok optimális időtartamára, és automatikusan átütemezi azokat, amelyek befejezetlenek maradnak.

Hatékony szűrés: Unod már a zsúfolt naptárat? A ClickUp robusztus szűrési opciói lehetővé teszik, hogy kizárólag a legfontosabb dolgokra koncentrálj, csak a számodra vagy csapatod számára releváns feladatokat mutassa meg, és egyszerűsítse a naptáradat.

Egyszerű nyilvános megosztás: Meg kell osztania a naptárát ügyfeleivel vagy külső együttműködőivel? A ClickUp segítségével könnyedén megoszthatja a naptárát, elősegítve az átláthatóságot és mindenki naprakészségét.

Kétirányú integráció a Google Naptárral: Optimalizálja munkafolyamatát a ClickUp naptár és a Google Naptár szinkronizálásával. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy feladatait a tervezett találkozóival együtt tekintse meg, így a tervezés még koherensebbé válik.

A ClickUp Calendar segítségével automatikusan blokkolhatja a prioritást élvező feladatokra szánt időt, és intelligensen tervezheti meg ütemtervét.

ClickUp Brain

Ha még mindig hezitál, itt van a ClickUp Brain, hogy meggyőzze Önt. A ClickUp hatékony AI asszisztense projektösszefoglalókat, feladatállapot-frissítéseket, teendőket és a következő lépéseket nyújt, így mindig előre tervezhet és naprakész lehet a ütemezésével.

Még a ClickUp Brain segítségével is készíthetsz személyre szabott ütemezést.

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain szoftvert! Készítsen munkavállalói ütemterveket a ClickUp Brain segítségével

ClickUp ütemterv-blokkoló sablon

Szeretné tovább egyszerűsíteni az ütemezési folyamatot? Próbálja ki a ClickUp Schedule Blocking Template sablont. Segít megérteni a feladatok közötti függőségeket, intuitív módon szervezni a feladatblokkokat és hatékony ütemterveket készíteni.

Így világosan láthatja, hogy mikor kell elvégezni az egyes feladatokat, és elkerülheti az erőforrások túlzott elosztását. A sablon Ütemezési űrlap nézetet is kínál, amelynek segítségével könnyedén létrehozhat ütemezést.

Fedezhet fel más sablonokat is a zökkenőmentes csapatütemezéshez. A ClickUp Shift Schedule Template vizuálisan ábrázolja az összes feladatot, és egyszerű drag-and-drop ütemezéssel gyors változtatásokat lehet végrehajtani. A ClickUp Team Scheduling Template egy másik kezdőbarát eszköz, amely megkönnyíti a feladatok ütemezését és nyomon követését.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A platform számos funkciója miatt meglehetősen bonyolult a megtanulása.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó Business: 12 USD/hó

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Naponta használjuk, hogy megteremtsük a hátteret az ügyfelekkel tartott összes projektmegbeszélés, a belső projekttervezési megbeszélések, a belső projektelőrehaladási megbeszélések és az erőforrás-ütemezési ülések megszervezéséhez. Arra is használjuk, hogy elősegítsük a végfelhasználók felelősségvállalását a feladatok iránt, ami viszont segít a felelősségi körök tisztázásában.

Ismerje meg a ClickUp naptárnézet használatának legjobb gyakorlatait. 👇

2. Connecteam (a legjobb az automatikus ütemezéshez)

via Connecteam

A Connecteam teljes áttekintést nyújt alkalmazottai rendelkezésre állásáról, képesítéseiről és szabadságairól, így hatékonyan tervezheti és ütemezheti a műszakokat. Az alkalmazottak kártyáit húzhatja és elhelyezheti a naptár mezőiben, hogy műszakokat rendeljen hozzájuk vagy átrendezzen. A Connecteam lehetővé teszi az automatikus ütemezést is az alkalmazottak készségei és preferenciái, a műszakok lefedettsége és az átfedő műszakok alapján, hogy biztosítsa a műszakok egyenlő elosztását az alkalmazottak között és csökkentse a kiégés kockázatát.

A Connecteam legjobb funkciói

Hozzon létre napi vagy heti ütemezési sablonokat, és automatizálja a műszakváltásokat.

Tervezze meg a feladatokat, küldjön emlékeztetőket, és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását valós időben.

Több helyszínen dolgozó alkalmazottak számára több helyszínen történő műszakütemezés engedélyezése

A mobilalkalmazáson könnyedén hozzáférhet és szerkesztheti a műszakbeosztásokat.

A Connecteam korlátai

Az ügyfélszolgálat csak e-mailen keresztül érhető el, ami lassabb lehet, mint az élő csevegéses támogatás.

Connecteam árak

Ingyenes

Alap: 35 USD/hó

Haladó: 59 USD/hó-tól

Szakértő: 119 USD/hó 30 felhasználó számára (3,6 USD felárral felhasználónként)

Vállalatok: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2: Több mint 1700 értékelés

Capterra: 3,7/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók?

Az ütemezési funkció remek. Heteket másolhatok, könnyen láthatom, ha ütemterv-ütközés van, és a csapat tagjai szabadságot kérhetnek. Ez rengeteg időt takarít meg nekem. Szeretném, ha egy csoport új tagjai hozzáadódnának a meglévő csevegésekhez.

Az ütemezési funkció remek. Heteket másolhatok, könnyen láthatom, ha ütemterv-ütközés van, és a csapat tagjai szabadságot kérhetnek. Ez rengeteg időt takarít meg nekem. Szeretném, ha egy csoport új tagjai hozzáadódnának a meglévő csevegésekhez.

3. Sling (A legjobb ütemezési sablonok létrehozásához)

via Sling

A Sling egy könnyen használható ütemezési eszköz, amely drag-and-drop felülettel rendelkezik az alkalmazottak műszakjainak kezeléséhez. Lehetővé teszi alkalmazotti ütemezési sablonok létrehozását ismétlődő műszakokhoz, és időt takarít meg az adminisztratív feladatokban. Segít nyomon követni az alkalmazottak szabadságait vagy műszakváltási kéréseit, és a munkavégzés helyszíne alapján osztani a műszakokat.

A Sling összekapcsolható más eszközökkel, például bérszámfejtő és munkaidő-nyilvántartó rendszerekkel, így könnyebb minden adatot pontosan vezetni. Tartalmaz egy üzenetküldő funkciót is, amely segít a csapatoknak a kapcsolattartásban, különösen műszakváltások vagy fontos frissítések esetén.

A Sling legjobb funkciói

Könnyedén regisztrálhat előre programozott műszakokkal, egyszerűsítve ezzel a folyamatot.

A testreszabható mezőkkel könnyedén szűrheted az ütemterveket, így gyorsan hozzáférhetsz a szükséges információkhoz.

Zökkenőmentesen cserélje a műszakokat azáltal, hogy a munkatársak kiválaszthatják a szabad műszakokat.

Figyelje az alkalmazottak aktuális feladatait, és kövesse nyomon az egyes feladatokra fordított időt a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében.

A Sling korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, integrációk és skálázhatóság nagyobb csapatok számára a felhasználónkénti árazás miatt.

Sling árak

Ingyenes

Prémium: 2 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 4 dollártól felhasználónként/hónapban

Sling értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Slingről a valódi felhasználók?

Rendkívül hasznos szoftver; a jelenlegi vállalatomnál minden erőforrás-igényt ezzel ütemezek. Növelte a hatékonyságot és csökkentette az ütemezésben előforduló átfedési hibákat.

Rendkívül hasznos szoftver; a jelenlegi vállalatomnál minden erőforrás-igényt ezzel ütemezek. Növelte a hatékonyságot és csökkentette az ütemezésben előforduló átfedési hibákat.

✨ Érdekesség: Egy műszakbeosztással kapcsolatos tanulmány szerint a stabil ütemezés jobb munkaerő-termelékenységet, az értékesítés növekedését és jobb megtérülést eredményez a vállalkozások számára.

4. Float (A legjobb erőforrás-tervezéshez)

via Float

A Float egy erőforrás-ütemező szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a projektek hatékony kezelésében és az erőforrások hatékony elosztásában. Drag-and-drop felületével könnyedén rendelhet fel feladatokat, módosíthatja az ütemterveket és nyomon követheti a projekt előrehaladását. A Float valós idejű frissítéseket biztosít, így könnyebb nyomon követni a csapat kapacitását, a projekt ütemtervét és a költségvetést.

A szoftver többprojektes tervezést, előrejelzést és jelentéstételt is támogat, és integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és a Slack.

A Float legjobb funkciói

Egyszerűsítse a projekt ütemezését a Float drag-and-drop felületével, amely megkönnyíti az ütemezést és az erőforrások elosztását.

Kövesse nyomon az erőforrások kapacitásainak kihasználtságát valós időben, és kapjon értesítést a kapacitás túllépéséről.

Osztja el a feladatokat és erőforrásokat órákban vagy százalékokban

Float korlátozások

Nehéz lehet eljutni a Float feladatok szakaszához.

Float árazás

Starter: 7,50 USD felhasználónként/hónap

Pro: 12,50 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1580+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Mit mondanak a Floatról a valódi felhasználók?

A Float rendkívül felhasználóbarát, ezért kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek hatékony ütemezésre szorulnak. Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók könnyedén navigálhatnak a projekt ütemtervében, feladatok hozzárendelésében és az ütemezés módosításában a drag-and-drop funkció segítségével. A Float használatának egyik hátránya, hogy értesítései nem azonnaliak, ami frusztráló lehet, ha gyors frissítésekre van szükség.

A Float rendkívül felhasználóbarát, ezért kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek hatékony ütemezésre szorulnak. Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók könnyedén navigálhatnak a projekt ütemtervében, feladatok hozzárendelésében és az ütemezés módosításában a drag-and-drop funkció segítségével. A Float használatának egyik hátránya, hogy értesítései nem azonnaliak, ami frusztráló lehet, ha gyors frissítésekre van szükség.

5. QuickBooks Time (legalkalmasabb ismétlődő ütemezés létrehozására)

via Quick Books Time

A QuickBooks Time drag-and-drop ütemezési funkcióval rendelkezik, amely gyors és egyszerűvé teszi a műszakok kiosztását. A vezetők gyorsan átmozgathatják az alkalmazottak műszakjait a nevük vagy az időintervallumok húzásával, így időt takaríthatnak meg az ütemezési feladatoknál. Ez különösen hasznos a terepen dolgozó vagy változó ütemezésű csapatok számára.

Ismétlődő ütemezéseket is beállíthat a korábbi ütemezésekből származó feladatokat drag and drop módszerrel áthúzva. A QuickBooks Time azonban nem támogatja a műszakcserét, ezért ha egy alkalmazottnak műszakot kell cserélnie, a vezetőnek manuálisan kell módosítania az ütemezést.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

Kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét és szüneteit, és akadályozza meg az időlopást geofencing és arcfelismerés segítségével.

Gyorsan rendeljen műszakokat a drag-and-drop ütemező segítségével

Automatikus értesítések küldése az ütemterv változásainak frissítéséről

Kezelje a projekteket és kövesse nyomon a költségvetéseket a jövedelmezőség javítása érdekében.

Hozzon létre ütemezési sablonokat , vagy másolja át az előző hét ütemezését!

QuickBooks Időkorlátok

A QuickBooks Time kisvállalkozások számára drága lehet.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás hibás, és használata frusztráló lehet.

QuickBooks Time árak

Egyszerű kezdés: 17,50 USD/hó

Essentials: 32,50 USD/hó

Plusz: 49,50 USD/hó

Haladó: 117,50 USD/hó

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (6900+ értékelés)

Mit mondanak a QuickBooks Time-ról a valódi felhasználók?

A QuickBooks time segít a részletes jelentések elkészítésében, megkönnyíti az ütemezést, és valós idejű nyomon követési funkciót is biztosít. Néha nehéz a platformot az egyedi igényekhez igazítani.

A QuickBooks time segít a részletes jelentések elkészítésében, megkönnyíti az ütemezést, és valós idejű nyomon követési funkciót is biztosít. Néha nehéz a platformot az egyedi igényekhez igazítani.

6. Homebase (A legjobb az optimális műszakbeosztáshoz)

via Homebase

A Homebase egy átfogó HR-szoftver, amely ütemezést, bérszámfejtést, felvételt és beilleszkedést, megfelelőséget és egyéb megoldásokat kínál. Lehetővé teszi a műszakok egyszerű kezelését, az ütemtervek másolását és a munkavállalók automatikus értesítését a közelgő ütemtervről.

Az egyik egyedülálló funkciója az eladási előrejelzések és munkaerő-célok nyomon követése, így minden műszakot optimalizálhat. Ezenkívül korlátozhatja a szabadságkérelmeket tiltott dátumokkal, így az ütemezést nem befolyásolják előre nem látható kérések.

A Homebase legjobb funkciói

Hozzon létre és rendeljen műszakokat a rendelkezésre állás és a költségvetés alapján, a munkavállalók számára lehetőséget biztosítva a műszakok kiválasztására vagy cseréjére.

Adjon hozzá személyes megjegyzéseket a műszakhoz, hogy csapattagjai tisztában legyenek a fontos feladatokkal.

Bejelentkezés/kijelentkezés bármilyen eszközről GPS-követéssel

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy frissítsék saját rendelkezésre állásukat az optimális ütemezés érdekében.

A Homebase korlátai

Nincs elérhető feladat- vagy projektmenedzsment funkció.

A bérszámfejtés egy kiegészítő funkció, és sok funkció csak a drágább csomagokban elérhető.

Homebase árak

Alapszintű: Ingyenes

Essentials: 24,95 USD helyszínenként/hónapban

Plusz: 59,95 USD helyszínenként/hónapban

All-in-one: 99,95 USD helyszínenként/hónapban

Homebase értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Homebase-ről a valódi felhasználók?

Szeretem megnyitni az alkalmazást, és megnézni a teljes napi áttekintést a dolgozókról, a műszakjaikról és az osztályról. Az ütemezés elrendezése megkönnyíti a megtekintést és azt, hogy lássuk, van-e rendelkezésre álló extra idő a munkához. Az éjszaka dolgozók számára kicsit könnyebb hozzáférést kell biztosítani az idő igényléséhez.

Szeretem megnyitni az alkalmazást, és megnézni a teljes napi áttekintést a dolgozókról, a műszakjaikról és az osztályról. Az ütemezés elrendezése megkönnyíti a megtekintést és azt, hogy lássuk, van-e rendelkezésre álló extra idő a munkához. Az éjszaka dolgozók számára kicsit könnyebb hozzáférést kell biztosítani az idő igényléséhez.

Érdekesség: még a NASA is fejlett ütemezési rendszerekre támaszkodik a legénység kiképzésében, a Nemzetközi Űrállomás tevékenységének irányításában és a Deep Space Network kommunikációjában.

7. Resource Guru (A legjobb erőforrás-kapacitás tervezéshez)

via Resource Guru

A Resource Guru erőforrás- és projektütemező funkciókat is kínál. Húzhatja, ejtheti, meghosszabbíthatja vagy másolhatja a projektfeladatokat és az ütemterveket. Lehetővé teszi az erőforrások szűrését készségek, részlegek, helyszínek vagy egyéb egyéni mezők alapján a hatékony ütemezés érdekében.

A legjobb az egészben, hogy beállíthat egy maximális kihasználtsági sávot, hogy elkerülje a munkavállalók vagy szabadúszók túlzott elosztását. Ez lehetővé teszi a stratégiai erőforrás-kapacitás tervezést.

Emellett olyan funkciók, mint az időkövetés, az erőforrás-kezelés és a részletes jelentések megkönnyítik a projekt előrehaladásának és az erőforrás-felhasználásnak a nyomon követését.

A Resource Guru legjobb funkciói

Egyszerűsítse az ütemezést az erőforrások gyors elosztásával és a projekt ütemtervének könnyű módosításával.

Növelje a láthatóságot azzal, hogy megmutatja, ki mit csinál és mikor, így biztosítva a csapat jobb koordinációját.

Tervezze meg egyszerre több projekt feladatait és erőforrásait

Szerezzen betekintést a hatékony jelentéskészítő eszközökkel, amelyek nyomon követik az erőforrások felhasználását és hatékonyan figyelemmel kísérik a projekt előrehaladását.

Automatizálja a munkaidő-nyilvántartás létrehozását azáltal, hogy az eseményeket és feladatokat a naptárából húzza át.

A Resource Guru korlátai

Nincsenek fejlett feladatkezelési funkciók, inkább az erőforrások ütemezésére koncentrál, mint a részletes feladatkezelésre.

A Resource Guru árai

Grasshopper Plan: 5 dollár/fő/hónap

Blackbelt Plan: 8 dollár/fő/hónap

Master Plan: 12 dollár/fő/hónap

Resource Guru értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Resource Guru-ról a valódi felhasználók?

Nagyon értékelem, hogy több projekt összes ütemezését egy helyen tekinthetem meg, még akkor is, ha repülőgépen utazom vagy a repülőtéren rohanok. Értesítést kapok, ha a projektmenedzserek, a vezetőm vagy más, módosítási jogosultsággal rendelkező személyek változtatnak az ütemezésemen.

Nagyon értékelem, hogy több projekt összes ütemezését egy helyen tekinthetem meg, még akkor is, ha repülőgépen utazom vagy a repülőtéren rohanok. Értesítést kapok, ha a projektmenedzserek, a vezetőm vagy más, módosítási jogosultsággal rendelkező személyek változtatnak az ütemezésemen.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A döntések rögzítésére és nyomon követésére szolgáló egységes rendszer nélkül a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha többé nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat naptárából, csevegéséből, feladatkommentjeiből, dokumentumaiból és e-mailjeiből egyetlen kattintással!

8. Paycor (A legjobb alkalmazottbarát ütemtervek készítéséhez)

via Paycor

A Paycor egy bérszámfejtési és munkaerő-menedzsment szoftver. A műszakkezelő megoldásával drag and drop módszerrel áthelyezheti a műszakokat a naptárban, heti sablonokat hozhat létre, és valós idejű push értesítésekkel tájékoztathatja alkalmazottait.

Lehetővé teszi egyedi ütemezési szabályok beállítását is, például a munkavállalók munkaidejének korlátozását. A Paycor legnagyobb előnye a prediktív munkarend-ütemezés, amely segít a munkavállalók számára kedvező és a szabályoknak megfelelő ütemtervek készítésében. Figyelmeztetést küld, ha egy munkavállaló műszakja meghaladja a maximális óraszámot.

A Paycor legjobb funkciói

Kezelje a szabadságkérelmeket egy helyen a hatékony időtervezés érdekében

Rendeljen munkakódokat és munkaerő-kategóriákat a műszakokhoz

Kövesse nyomon a műszakjelentéseket interaktív irányítópultokon

A Paycor korlátai

A Paycor korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál, ami megnehezíti a szoftver adott üzleti igényekhez való igazítását.

Paycor árak

Egyedi árazás

Paycor értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (2900+ értékelés)

Mit mondanak a Paycorról a valódi felhasználók?

A Paycor többnyire felhasználóbarát platform. Adminisztrátorként nagyon könnyen tudom kezelni a munkavállalókat a rendszerben. A munkavállalók oldaláról is azt tapasztaltuk, hogy a felület felhasználóbarát, és a mobilalkalmazás is jól működik. A Paycor platform használata során néha felmerülnek nehézségek, de ezek nem haladják meg a szokásos mértéket. Egyik figyelemre méltó pont, hogy egyes területeken hiányzik a testreszabási lehetőség.

A Paycor többnyire felhasználóbarát platform. Adminisztrátorként nagyon könnyen tudom kezelni a munkavállalókat a rendszerben. A munkavállalók oldaláról is azt tapasztaltuk, hogy a felület felhasználóbarát, és a mobilalkalmazás is jól működik. A Paycor platform használata során néha felmerülnek nehézségek, de ezek nem haladják meg a szokásos mértéket. Egyik figyelemre méltó pont, hogy egyes területeken hiányzik a testreszabási lehetőség.

9. 7shifts (A legjobb éttermek műszakbeosztásához)

via 7shifts

A 7shifts egy drag-and-drop ütemező szoftver, amelyet kifejezetten az éttermi ipar számára fejlesztettek ki. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy gyorsan létrehozzák és módosítsák az ütemterveket, figyelembe véve a munkaerő-előrejelzéseket és a várható értékesítést, biztosítva ezzel a hatékony személyzeti tervezést és a jobb pénzügyi ellenőrzést.

A kiemelkedő funkciója a gépi tanuláson alapuló automatikus ütemező, amely a korábbi mintákból tanulva hoz létre munkaerő-optimalizált ütemterveket a szezonalitás és a vendégforgalom alapján.

A munkavállalók is profitálnak abból, hogy könnyedén kérhetnek műszakváltást és szabadságot. Felhasználóbarát kialakításával és a munka hatékonyságára való összpontosításával a 7shifts segít az étteremvezetőknek időt megtakarítani, költségeket csökkenteni és javítani az ütemezés általános pontosságát.

A 7shifts legjobb funkciói

Egyszerűsítse az ütemezést a drag-and-drop funkcióval, amely gyors és egyszerű műszakbeosztás-módosítást tesz lehetővé.

Növelje az ütemezés pontosságát a gépi tanuláson alapuló automatikus ütemező segítségével, amely a múltbeli mintákból tanulva optimalizálja a munkaerőt.

Frissítsd az ütemterveket, kezelj szabadságokat és cserélj műszakokat bárhonnan a mobilalkalmazás segítségével.

Kövesse nyomon az alkalmazottak jelenlétét egy időmérő alkalmazással

A 7shifts korlátai

Nem emlékezteti a munkavállalókat a szünetekre, és lehetővé teszi számukra, hogy a szüneteket korábban befejezzék, ami potenciálisan befolyásolhatja a szabályok betartását.

7shifts árak

Comp: Ingyenes

Entrée: 29,99 USD helyszínenként/hónapban, éves számlázással

The Works: 69,99 USD helyszínenként/hónapban, éves számlázással

Gourmet: 135,00 USD havonta, éves számlázással

7shifts értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

Mit mondanak a 7Shifts-ről a valódi felhasználók?

Megkönnyíti a csapaton belüli kommunikációt, mindenki tudja, milyen feladatokkal rendelkezik, és számos eszköz áll rendelkezésre a cserékhez, szabadság kéréséhez, műszakok áttekintéséhez stb. A 7shifts jelentősen megkönnyítette az ütemezést, és kiváló kommunikációs eszköz a munkatársak számára. A használatának elsajátítása némi gyakorlást igényel, de ha egyszer megértette, nagyon intuitív és könnyen használható.

Megkönnyíti a csapaton belüli kommunikációt, mindenki tudja, milyen feladatokkal rendelkezik, és számos eszköz áll rendelkezésre a cserékhez, szabadság kéréséhez, műszakok áttekintéséhez stb. A 7shifts jelentősen megkönnyítette az ütemezést, és kiváló kommunikációs eszköz a munkatársak számára. A használatának elsajátítása némi gyakorlást igényel, de ha egyszer megértette, nagyon intuitív és könnyen használható.

🧠 Tudta? Egy friss tanulmány kimutatta, hogy az éttermekben a műszakok 38%-a nem megfelelően van személyzettel ellátva egy adott héten, egyes műszakoknál vagy túl kevés, vagy túl sok a személyzet. Ez az eltérés lassabb kiszolgáláshoz, megnövekedett munkaerő-költségekhez és a munkavállalók kiégéséhez vezethet.

10. Forecast (A legjobb színekkel jelölt ütemezéshez)

via Forecast

A Forecast színekkel jelöli a feladatokat, így egyszerűsítve a projekt- és erőforrás-ütemezés folyamatát. Ez megkönnyíti a projekt ütemtervének kidolgozását, a csapat feladatait nyomon követését és a túlterhelt alkalmazottak azonosítását.

A Forecast segítségével gyorsan megállapíthatja, hogy ki áll rendelkezésre új feladatok elvégzésére, és biztosíthatja a kiegyensúlyozott munkaterhelést, hogy elkerülje a kiégést.

A platform mesterséges intelligenciával támogatott funkciói segítenek a teljes projekt életciklusának kezelésében, az árajánlatoktól a számlákig, miközben csökkentik az adminisztratív munkát. Megtekintheti a terveket projekt vagy egyéni csapattagok szerint, és megoszthatja az ütemterveket a csapattal a jobb kommunikáció érdekében.

A legjobb funkciók előrejelzése

Tervezze meg a projekt ütemtervét és kövesse nyomon a csapat rendelkezésre állását színekkel jelölt kapacitási grafikonok segítségével, hogy okosabb erőforrás-döntéseket hozhasson.

Hatékonyan oszd el az erőforrásokat a munkaterhelés kiegyensúlyozásával és a késedelmek megelőzésével, biztosítva, hogy a projektek a terv szerint haladjanak és a határidők betartásra kerüljenek.

Kövesse nyomon és optimalizálja a projekt előrehaladását valós időben, és azonnali betekintéssel végezzen gyors módosításokat a szűk keresztmetszetek elkerülése és a termelékenység növelése érdekében.

Előrejelzési korlátozások

A Forecast nem számolja be a befizetéseket a befejezett munkákra, ami eltérésekhez vezethet a projekt könyvelésében.

Ár előrejelzés

Egyedi árazás

Előrejelzések és értékelések

G2: 4,2/5 (130+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Forecastról a valódi felhasználók?

A felhasználói felület emberbarát. Az új projektek létrehozása gyors. A feladatkezelés és az ütemezés egyszerű és gyors. A felhasználói felület reakcióideje is jó.

A felhasználói felület emberbarát. Az új projektek létrehozása gyors. A feladatkezelés és az ütemezés egyszerű és gyors. A felhasználói felület reakcióideje is jó.

11. Asana (A legjobb feladatütemezéshez)

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment szoftver, amely többféle nézetet kínál a projekt ütemezéséhez, beleértve a lista, a táblázat és a naptár nézeteket. Egyszerű, vizuális elrendezéssel gyorsan létrehozhat feladatokat, kioszthatja azokat a csapat tagjainak, és beállíthatja a határidőket. A drag-and-drop funkció megkönnyíti a feladatok és prioritások módosítását, biztosítva, hogy minden a terv szerint haladjon.

A feladatkezelés mellett az Asana összekapcsolja a napi tevékenységeidet a nagyobb üzleti célokkal. Segít a csapatoknak összhangban maradni a vállalati célokkal, megkönnyítve a haladás nyomon követését és biztosítva, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

Az Asana legjobb funkciói

A tervezett feladatok megtekintése akár hét napra előre

Korlátlan számú tevékenységet követhet nyomon és fájlokat tárolhat (fájlonként legfeljebb 100 MB) a jobb projektmenedzsment érdekében.

Használjon különböző projektmenedzsment módszereket olyan funkciókkal, mint az alkalmazáson belüli együttműködés és a jóváhagyási munkafolyamatok.

Az Asana korlátai

Az Asana adat-export funkciója javításra szorul, és hiányoznak belőle a használati útmutatók.

Asana árak

Személyes: Örökre ingyenes

Starter: 8,50 USD/hó

Haladó: 19,21 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Nagyon tetszik, mert dinamikus feladatkezelő rendszert kínál, amely integrálja a határidőket, a prioritási szinteket és az együttműködési eszközöket. A naptár és az értesítési funkciók biztosítják, hogy ne maradjon ki egyetlen határidő sem, és a feladatok hatékonyan legyenek elosztva a csapatok között. Néha a munkafolyamatok és feladatok testreszabása, valamint a rendszerben való navigálás túlterhelő lehet, jelentős időt és erőfeszítést igényel a feladatok beállítása és a nyomon követési dátumok elsajátítása, de ha valaki időt szán rá, akkor könnyebbé válik a használata.

Nagyon tetszik, mert dinamikus feladatkezelő rendszert kínál, amely integrálja a határidőket, a prioritási szinteket és az együttműködési eszközöket. A naptár és az értesítési funkciók biztosítják, hogy ne maradjon ki egyetlen határidő sem, és a feladatok hatékonyan legyenek elosztva a csapatok között. Néha a munkafolyamatok és feladatok testreszabása, valamint a rendszerben való navigálás túlterhelő lehet, jelentős időt és erőfeszítést igényel a feladatok beállítása és a nyomon követési dátumok elsajátítása, de ha valaki időt szán rá, akkor könnyebbé válik a használata.

🧠 Tudta? A Chronoworking ütemezés az új virális trend, amely a legtöbb vállalatnál átalakítja a munka jövőjét! Ahelyett, hogy ragaszkodnának a hagyományos 9-től 5-ig tartó munkaidőhöz, a Chronoworking arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy munkaidejüket a természetes biológiai ritmusukhoz igazítsák. Ez a rugalmas megközelítés lehetővé teszi a munkavállalóknak, hogy az energiaszintjüknek megfelelő munkaidőt válasszanak, függetlenül attól, hogy korán kelők vagy éjszakai baglyok.

12. Monday.com (A legjobb a teendőlista szervezéséhez)

A Monday.com intuitív drag-and-drop ütemezési eszközt kínál, amely segít megtervezni a napját vagy a hetét. Könnyedén átrendezheti és színkódokkal jelölheti a feladatokat. Emellett automatikus emlékeztetőket is küld, amikor a határidők közelednek, hogy Ön produktív maradjon.

A Monday.com időkövetési funkciójával figyelemmel kísérheti, hol tölti a legtöbb időt , és prioritásokat állíthat fel a munkájában. A platformot kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára tervezték, intuitív és vizuálisan vonzó felülettel rendelkezik.

Monday.com legjobb funkciói

A Google Naptár integrációval minden feladatát és projektjét egy helyen tekintheti meg.

Adjon prioritási státuszt a feladatokhoz, hogy biztosítsa a csapat felelősségvállalását.

Hozzon létre egy testreszabott irányítópultot több mint 200 sablon segítségével a könnyű projektmenedzsment érdekében.

Monday.com korlátai

A feladat-szűrési eszközök korlátozóak lehetnek, és a „Saját munkám” terület nem túl hasznos.

Monday.com árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 dollár/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (12800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5300+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

A Monday egyik kedvenc funkciója, hogy a táblákat a projektemhez igazíthatom. Akár csak néhány számot kell nyomon követnem, akár egy folyamatban lévő projektet, a fő nézetből megváltoztathatom a címeket, színeket, típusokat és szinte bármit, ami eszembe jut. Számos lehetőség áll rendelkezésre a nézetek testreszabásához, attól függően, hogy hogyan szeretné nyomon követni vagy szükség esetén bemutatni valamit. Az egyetlen hátrány, ami eszembe jut, hogy néha a űrlapnéző és a táblázatok hibásan működnek, például nem a megfelelő sorrendben jelennek meg, vagy más űrlapjáról feltöltött fájlokat csatolnak.

A Monday egyik kedvenc funkciója, hogy a táblákat a projektemhez igazíthatom. Akár csak néhány számot kell nyomon követnem, akár egy folyamatban lévő projektet, a fő nézetből megváltoztathatom a címeket, színeket, típusokat és szinte bármit, ami csak eszembe jut. Számos lehetőség áll rendelkezésre a nézetek testreszabásához, attól függően, hogy hogyan szeretné nyomon követni vagy szükség esetén bemutatni valamit. Az egyetlen hátrány, ami eszembe jut, hogy néha a űrlapnéző és a táblázatok hibásan működnek, például nem a megfelelő sorrendben jelennek meg, vagy más űrlapjáról feltöltött fájlokat csatolnak.

13. Teamwork (A legjobb erőforrás-előrejelzéshez)

via Teamwork

A Teamwork egy felhőalapú projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi, hogy drag-and-drop ütemezéssel erőforrásokat vagy időt rendeljen bármely projekthez. A Teamwork segítségével előre jelezheti a jövőbeli projektekhez szükséges erőforrásokat, és ennek megfelelően módosíthatja az allokációkat. Ez megkönnyíti bármely projekt potenciális költségeinek nyomon követését és a nyereség előrejelzését.

A Teamwork munkaerő-tervezőként is működik, áttekintést nyújtva a csapat munkaterheléséről. Ez a drag-and-drop ütemezési funkció lehetővé teszi, hogy azonnal áttekintse a csapattagok rendelkezésre állását, feladatokat rendeljen át és könnyedén módosítsa a műszakokat.

A Teamwork legjobb funkciói

A drag-and-drop ütemezéssel módosíthatja a határidőket vagy a projekt hatókörét.

Hozzon létre egyedi munkafolyamatokat, automatizálja a feladatokat, és készítsen a tervezési igényeinek megfelelő jelentéseket.

Kezelje a projekteket, kövesse nyomon a számlázható időt, és működjön együtt az ügyfelekkel testreszabható sablonok segítségével.

Csapatmunka korlátai

A legtöbb funkció csak a drágább csomagokban vagy annál magasabb szintű csomagokban érhető el.

Csapatmunka árak

Alapszintű: Ingyenes

Deliver: 13,99 USD/felhasználó/hónap

Grow: 25,99 USD felhasználónként/hónap

Ár: 69,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Mit mondanak a Teamworkről a valódi felhasználók?

„A Teamwork szinte mindenre alkalmas, amit a munkafolyamatomban szervezni vagy ütemezni szeretnék. Ráadásul nagyon aktív fejlesztői csapata van, amely folyamatosan kutat, visszajelzéseket gyűjt, és új, továbbfejlesztett funkciókat és javításokat ad hozzá. Néha előfordul, hogy kisebb hibákba ütközöm, de ezek szinte soha nem jelentősek.

„A Teamwork szinte mindenre alkalmas, amit a munkafolyamatomban szervezni vagy ütemezni szeretnék. Ráadásul nagyon aktív fejlesztői csapata van, amely folyamatosan kutat, visszajelzéseket gyűjt, és új, továbbfejlesztett funkciókat és javításokat ad hozzá. Néha előfordul, hogy kisebb hibákba ütközöm, de ezek szinte soha nem jelentősek.

Egyszerűsítse az ütemezést a ClickUp segítségével

A drag-and-drop ütemezési szoftverek egyszerűsítik a feladatkezelést és növelik a hatékonyságot minden méretű csapat számára. Minden platformnak megvannak a maga erősségei, például fejlett integrációk vagy mobil hozzáférés, amelyek különböző üzleti igényeket elégítenek ki.

Bár az összes fenti eszköz alapvető drag-and-drop funkciókat kínál a műszakokhoz, hiányoznak belőlük az átfogó elemzési és feladatkezelési funkciók.

Itt jön be a ClickUp. Projekttervezési és ütemezési, feladatkezelési, valós idejű nyomon követési, csapatkommunikációs, időgazdálkodási és HR-kezelési funkciókat kínál, így minden üzleti igényét kielégíti.

