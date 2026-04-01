Hozzon ki többet a Claude-ból a ClickUp AI segítségével

ClickUp vagy Claude? Nem kell választania.

A csapata a Claude-ot választotta AI-szabványnak. Ez nem csökkenti, hanem növeli a ClickUp értékét. A Claude egy érvelőmotor a haladó felhasználók számára. A ClickUp AI az egész szervezet intelligencia-rétege. A Claude-nak strukturált adatokra van szüksége az érveléshez, és a ClickUp az a rendszer, amely ezeket biztosítja.

Eközben a ClickUp AI folyamatosan gazdagítja a munkaterületét, olyan ügynököket működtet, amelyek senki utasítása nélkül is működnek, és minden csapat minden tagjának AI-t biztosít a már meglévő munkafolyamatukban.

A Claude a technikai felhasználók számára biztosít mélyreható, rendszerek közötti érvelést. A ClickUp AI a munkaerő többi 95%-át kezeli. Együttesen intelligens megoldást kínálnak az AI munkahelyi alkalmazásának kiterjesztésére.

Olvassa el, hogyan hozhat ki többet a Claude-ból a ClickUp AI segítségével.

💡 Segítségre van szüksége annak kitalálásához, hogy a ClickUp AI és a Claude hogyan illeszkedhetne a munkafolyamataiba?

Hogyan működik a ClickUp AI?

A ClickUp AI egy teljes körű mesterséges intelligencia-funkciókészlet, amely beépül a platformba, ahol a csapataid máris kezelik a munkát.

Ahelyett, hogy az AI-t a munkád kontextusától elszigetelt kiegészítőként kezelné, a ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterületét kínálja, ahol az AI mélyen megérti a feladataidat, dokumentumaidat és beszélgetéseidet, hogy releváns, kontextusba ágyazott, időtakarékos támogatást nyújtson a munkafolyamatod minden szakaszában.

Íme, mi teszi ezt lehetővé:

ClickUp Brain

A ClickUp Brain a ClickUp beépített intelligencia rétege. Intelligensebbé teszi az egész munkaterületet, függetlenül attól, hogy az adatokat ember olvassa-e, vagy Claude hívja le azokat az MCP-n keresztül.

A ClickUp Brain kontextusérzékeny válaszaival rangsorolhatja a munkaterületén a teendőket

@mention Brain : Jelölje meg a Brain-t, mint egy csapattársat bármely feladatban, dokumentumban vagy csevegésben. Ez a 24 órás intelligens asszisztense.

Ambient Answers : Az AI automatikusan válaszol a kérdésekre a csevegésben és a hozzászólások között, így az embereknek nem kell

Kontextusintelligencia : Figyelemmel kíséri az összes munkakontextust, hogy folyamatosan rögzítse és frissítse a tudásbázisokat

Vállalati keresés : Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és kapjon válaszokat a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, megjegyzésekből és mellékletekből. Figyelembe veszi a munkaterületi jogosultságokat

AI egyéni mezők : A feladat tartalma alapján automatikusan kitöltődő mezők: hangulat, prioritási pontszám, kategória besorolás és összefoglalók. Nincs szükség beírásra

AI projektmenedzser: automatikusan összefoglalja a projekteket a műszerfalakon, felismeri az akadályokat, javaslatot tesz a feladatok kiosztására, és a valós tevékenységek alapján állapotfrissítéseket generál

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgetős AI-eszközökre támaszkodik , mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási terhek és kontextusváltási költségek idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!

Szuper ügynökök

A Super Agents olyan AI-csapattársak, amelyeket a Super Agent Builder segítségével konfigurálhat utasításokkal, kiváltó eseményekkel, eszközökkel, tudással és memóriával.

Használja a ClickUp kódírás nélküli Super Agent Builder eszközét, hogy perceken belül, nem pedig órákon belül elindíthassa saját ügynökét

Címkézheti őket, feladatokat rendelhet hozzájuk, privát üzenetet küldhet nekik a csevegőben, sőt, akár @meg is említheti őket ott, ahol éppen dolgozik. Úgy viselkednek, mint egy emberi csapattárs, önállóan megteszik a szükséges lépéseket a kijelölt munka elvégzéséhez.

Nem kell minden lépésnél utasításokat adnia nekik. A munkát önállóan végzik el.

Minden részleg rendelkezik azonnal használható, előre összeállított ügynöki csomagokkal:

Osztály Ügynökök Projektmenedzsment Felvételi ügynök, Kiosztó ügynök, Projektmenedzser ügynök, Élő válaszok ügynök Marketing Brief Agent, Content Agent, Brand Agent, Live Intel Agent Termék és fejlesztés PRD-ügynök, Triage-ügynök, Codegen-ügynök, Live Answers-ügynök HR Bevezető ügynök, Pulzusellenőrző ügynök, Képző ügynök, Élő válaszok ügynök Vezetés Cél-emlékeztető ügynök, Összehangoló ügynök, Kulcsfontosságú eredmények ügynök, Állapotfrissítő ügynök Értékesítés Egyedi ügynökök az értékesítési munkafolyamatokhoz

A Bell Direct bizonyítja, hogy a ClickUp segítségével nincs szükség technikai csapatra ahhoz, hogy az AI-t érdemben bevezesse.

A ClickUp Super Agents segítségével a csapat kódírás és új eszközök hozzáadása nélkül automatizálta a teljes felvételi és triázs munkafolyamatot.

💡 Hasonló hatékonyságnövekedést szeretne elérni a csapatában?

Autopilot és Ambient Agents

Ezek olyan, folyamatosan aktív ügynökök, amelyek a háttérben futnak, anélkül, hogy erre felkérné őket a rendszer. Gondoljon például a következőkre:

Minden reggel generált irányítópult-összefoglalók

Állapotfrissítések bejelentkezés nélkül

A feladatok automatikus osztályozása és prioritás szerinti továbbítása

A lejárt tételek megjelölése és eskalálása

A munkaterületen folyamatosan bővülő adatok

Minősített ügynökök

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a tét elég nagy ahhoz, hogy egyedi fejlesztést igényeljen, a ClickUp előre telepített mérnökei megtervezik és telepítik a szervezet specifikus folyamataihoz igazított ügynököt. A tanúsított ügynökökkel fehér kesztyűs beállítást és korlátlan használatot kap.

👀 Tudta ezt? A ClickUp Certified Agent 100-ból 96 pontot ért el egy közvetlen összehasonlító tesztben, amely a végrehajtásra kész projektterveket értékelte. A legközelebbi versenytárs 61 pontot ért el, míg a többi többsége a 40-es és 50-es pontszámok között maradt. Gyakorlati szempontból a csapatok egyetlen lépésben juthatnak el az ötlettől a terven át a végrehajtásig, minimális emberi beavatkozással. Ez az, ami kiemeli a Certified Agentet ebben a benchmarkban.

AI-találkozók

A ClickUp Naptár és az AI Notetaker segítségével a csapatok kontextusba ágyazva tervezhetik meg az értekezleteket, és automatikusan rögzíthetik a jegyzeteket.

Hagyja, hogy a ClickUp AI automatizálja az értekezleteit, az ütemezéstől a jegyzetelésig és az összefoglalásig

Használjon természetes nyelvű parancsokat a csapat naptárainak áttekintéséhez, hogy megnézze a szabad időpontokat, és megbeszéléseket szervezzen

Csatlakozzon az értekezletekhez a ClickUp-on belül, anélkül, hogy lapot váltana

Kapjon automatikus értekezletjegyzeteket a ClickUp Beérkező levelek mappájába – a felszólalók megjelölésével, összefoglalókkal, a legfontosabb témákkal és a kiemelt döntésekkel.

Az AI kivonja a teendőket az értekezletek jegyzetéből, és nyomon követhető ClickUp-feladatokká alakítja őket.

A nyomon követés a vonatkozó projekthez van kapcsolva

Az összefoglalók a megfelelő ClickUp Space -en kerülnek közzétételre.

Minden értekezlet résztvevője láthatja, miről tárgyaltak, mi a következő lépés, és ki a felelős érte.

Többféle AI-modell opció egy platformon

A ClickUp modellfüggetlen. A felhasználók a platform elhagyása nélkül, közvetlenül a ClickUp eszköztárról válthatnak a ChatGPT, a Claude (beleértve az Opus 4. 6-ot), a Gemini és több mint 12 egyéb vezető AI-modell között.

A ClickUp Brain segítségével egy áráért több AI-modellhez is hozzáférhet

A Brain ezeket a modelleket használja a háttérben a munkaterületi intelligencia érdekében, és a Super Agents úgy konfigurálható, hogy bármelyik elérhető modellt kihasználja. Az adminisztrátorok korlátozhatják, hogy mely modellek legyenek elérhetők az egyes munkaterületeken.

Ez azt jelenti, hogy csapata már a ClickUp-on belül is hozzáfér Claude érveléséhez, a teljes munkakörnyezetre alkalmazva.

Mit kínál a Claude?

A Claude egy hatékony érvelési motor, és a ClickUp-pal együtt használva valódi rendszerek közötti intelligenciát biztosít:

Claude Code : Terminál-natív, ügynökszerű kódolás. Autonóm, több fájlt érintő szerkesztés, refaktorálás és hibakeresés. Ideális fejlesztők számára : Terminál-natív, ügynökszerű kódolás. Autonóm, több fájlt érintő szerkesztés, refaktorálás és hibakeresés. Ideális fejlesztők számára

Claude Cowork : Háttérismeretekre épülő munkavégző ügynök. Gondoljon táblázatokra, jelentésekre és adatelemzésekre, amelyek önállóan futnak.

Claude Desktop: Általános célú AI-asszisztens egyéni mélyreható munkához, kutatáshoz és elemzéshez

A Claude az MCP (Model Context Protocol) segítségével csatlakozik a ClickUp-hoz, amely egy nyílt szabvány, amely lehetővé teszi bármely AI-eszköz számára a külső rendszerek olvasását és írását. A ClickUp MCP-kiszolgálója teljes hozzáférést biztosít a Claude-nak a feladatokhoz, dokumentumokhoz, megjegyzésekhez, egyéni mezőkhez és a kereséshez.

🌟 Ez jó dolog. Minél több AI-eszköz csatlakozik a ClickUp-hoz az MCP-n keresztül, annál elengedhetetlenebbé válik a ClickUp, mint kontextusrendszer.

Négy ok, amiért a ClickUp és a Claude együtt jobbak

A ClickUp és a Claude nem versenyeznek egymással, hanem kiegészítik egymást az elemzés, a végrehajtás és a csapat szintű bevezetés terén. Összekapcsolják a mélyreható gondolkodást az operatív kontextussal, így az intelligens gondolkodást szervezett, hatékony munkává alakíthatja.

Így működik:

1. Elemezzen Claude-dal, rendszerezzen a ClickUp segítségével

👉🏼 Claude kiválóan teljesít az elemzés terén – kutat, összefoglal, feltérképezi a lehetséges munkafolyamatokat, rendszerek közötti adatokat gyűjt össze és ajánlásokat generál. Ez az, amiben egy érvelő motor igazán jól teljesít.

🏆 A ClickUp az a hely, ahol ezek az ismeretek szilárd munkafolyamatokká válnak.

Az elemzés feladatokká alakul, amelyeknek megvannak a felelősei és a határidejei

Az ajánlás egy szuperügynökké válik, amely minden állapotváltozáskor elindul

A kutatás a projekthez kapcsolódó dokumentumokba kerül strukturálásra

Az egyszeri kimenet ismétlődő, szabályozott folyamattá válik, amelyet az egész szervezet végrehajt.

A Claude segít kitalálni, mit kell tennie. A ClickUp AI segít abban, hogy ezt valóban meg is valósítsa, nagy léptékben, minden csapat számára, anélkül, hogy bárkinek is újra utasításokat kellene adnia.

2. A szervezet számára közös AI kontra az egyének számára személyre szabott AI

👉🏼 Amit a Claude-ban létrehoz, az a tiéd marad: a készségeid, az MCP-konfigurációid, a projekt kontextusa. Ha valami nagyszerűt hozol létre, a csapat többi tagja nem láthatja, nem használhatja és nem profitálhat belőle.

🏆 A ClickUp AI tervezésénél a megosztás áll a középpontban:

A szuperügynökök láthatók a munkaterületen. Amikor egy személy létrehoz egy ügynököt, az egész szervezet profitál belőle

A ClickUp automatizálások mindenki számára aktiválódnak, nem csak annak, aki beállította őket

Az AI egyéni mezők az egész csapat számára kitöltődnek

A megosztott tudásbázisok minden felhasználó és minden ügynök számára elérhetők

3. Folyamatos intelligencia kontra igény szerinti válaszok

👉🏼 A Claude akkor működik, ha valaki megkéri. Ha senki sem kéri, semmi sem történik.

🏆 A ClickUp AI folyamatosan működik, függetlenül attól, hogy figyelnek-e rá vagy sem:

A Brain a háttérben gazdagítja az adatokat: összefoglalja a projekteket, kitölti az egyéni mezőket, frissíti a tudásbázisokat

Az Autopilot ügynökök a nap 24 órájában figyelik a munkaterületet: jelzik a lejárt elemeket, automatikusan osztályozzák az új feladatokat, és összefoglalókat generálnak a műszerfalra.

A szuperügynökök a munkafolyamat eseményeire reagálnak: állapotváltozásokra, új feladatokra, említésekre és ütemezésekre

A munkaterület óráról órára okosabbá válik, anélkül, hogy bárki is aktívan irányítaná. A ClickUp AI-t nem úgy használja, ahogy a Claude-ot. A ClickUp AI egyszerűen csak működik.

4. A kontextus mélysége, ami okosabbá teszi a Claude-ot

A ClickUp AI folyamatosan gazdagítja a munkaterületén található adatokat. Így amikor Claude az MCP-n keresztül csatlakozik a ClickUp-hoz, nem nyers feladatadatokat olvas. Előfeldolgozott információkat olvas: agy által generált összefoglalókat, AI által osztályozott egyéni mezőket és strukturált projekt-elemzéseket, amelyeket senki sem kért, mégis létrejöttek.

A kölcsönös hatású kör:

🤝 Az eredmény: Claude jobb eredményeket ér el, mert a ClickUp AI már elvégezte a nehéz munkát, azaz rendszerezte, összefoglalta és osztályozta az adatokat, mielőtt Claude hozzáért volna. Amikor pedig Claude visszajelentkezik, a ClickUp AI felveszi a fonalat, és így folytatódik a ciklus.

📮 ClickUp Insight: AI-érettségi felmérésünk azt mutatja, hogy a munkahelyi AI-hozzáférés még mindig korlátozott: az emberek 36%-a egyáltalán nem fér hozzá, és csak 14% mondja, hogy a legtöbb alkalmazott ténylegesen kísérletezhet vele. Amikor az AI engedélyek, extra eszközök vagy bonyolult beállítások mögött rejtőzik, a csapatoknak esélyük sincs kipróbálni a valódi, mindennapi munkában. A ClickUp Brain mindezt kiküszöböli azzal, hogy az AI-t közvetlenül a már használt munkaterületbe integrálja. Több AI-modellhez is hozzáférhet, képeket generálhat, kódot írhat vagy hibakeresést végezhet, az interneten kereshet, dokumentumokat összefoglalhat és még sok mást tehet – anélkül, hogy eszközt váltana vagy elveszítené a koncentrációját. Ez az Ön környezeti AI-partnere, könnyen használható és a csapat minden tagja számára elérhető.

A megfelelő AI-eszköz a megfelelő felhasználási esethez

A lényeg nem az, hogy a ClickUp AI-vel helyettesítsük a Claude-ot. Hanem az, hogy a megfelelő feladathoz a megfelelő AI-t használjuk.

Használati eset A legjobb eszköz Miért Mélyreható kutatás és elemzés Claude Rendszerek közötti érvelés, hosszú kontextusú szintézis Agentikus kódolás és hibakeresés Claude kód Terminál-natív, autonóm többfájl-módosítások Rendszerek közötti adatkoordináció Claude + MCP Összevonja a ClickUp, a Salesforce és az adatbázisok adatait A projekt állapotának frissítései ClickUp AI Mindig aktív, valós tevékenységekből automatikusan generált Tartalomvázlatok a dokumentumokon belül ClickUp AI Kontextusban, a briefhez és a feladathoz kapcsolódva Kérdések a munkával kapcsolatban Brain Azonnali válaszok a feladatokból, dokumentumokból, csevegésből és megjegyzésekből Feladatok továbbítása és osztályozása Szuper ügynökök Eseményvezérelt, munkaterület-érzékeny, jogosultsági körrel rendelkező Találkozói jegyzetek és nyomon követések AI-találkozók Automatikus rögzítés, teendők létrehozása Háttérfigyelés Autopilot ügynökök 24 órában, 7 napban, ösztönzés nélkül, mindig működik Egyedi, nagy tétű munkafolyamatok Minősített ügynökök Célra szabott, FDE-támogatott, korlátlan Személyes mély munkavégzés Claude Desktop Egyéni érvelés, vázlatkészítés, feltárás Megosztott csapatmunkafolyamatok Szuper ügynökök Látható a szervezet számára, a munkaterület szintjén karbantartva

🔑 Főbb megállapítás: A Claude a személyes, mélyreható, rendszerek közötti munkákat kezeli. A ClickUp AI a csapat egészét érintő, folyamatosan aktív, megosztott munkafolyamatokat kezeli. A kettő együttesen lefedik a teljes szervezetet.

Mit jelent ez a szervezet számára?

Minden csapattag számára

Az AI már a ClickUp megnyitásának pillanatában működik, MCP-beállítás, terminálparancsok és speciális ismeretek nélkül. A Brain válaszol a kérdéseikre, az ügynökök elvégzik az ismétlődő feladatokat, az egyéni mezők automatikusan osztályozzák a feladatokat, és a találkozói jegyzetek maguktól megíródnak.

Tapasztalt felhasználók számára

Claude Code, Claude Cowork és Claude Desktop a mélyreható érveléshez, kódoláshoz és rendszerek közötti összehangoláshoz. A ClickUp MCP-kiszolgálója teljes hozzáférést biztosít számukra a munkaterülethez. Amit a Claude-ban létrehoznak, visszakerül a ClickUp-ba, ahol az ügynökök tovább feldolgozzák.

A Siemens India ezt a gyakorlatban is tapasztalta. A Project Services csapatuk 150 évnyi összegyűjtött projektmenedzsment-szakértelmet épített be a ClickUp AI-alapú munkafolyamataiba. A portfólió kockázati felülvizsgálatok ideje 12–15 óráról 15 percre csökkent, és egy három hónapos tapasztalattal rendelkező projektmenedzser ma már ugyanazt a tudást használja, mint egy tapasztalt veterán.

IT és vezetés számára

Egy szabályozott AI-platform, amely ugyanazt az SSO-t, jogosultságokat és megfelelőségi állapotot biztosítja, mint a ClickUp többi része. ISO 42001 tanúsítvánnyal rendelkezik az AI-kezelés terén, az AI-partnerek nem tárolnak adatokat, és központosított adminisztrációs vezérlés biztosítja, hogy mely modellek, ügynökök és képességek legyenek engedélyezve. Hasonlítsa össze ezt a szervezeten belül futó 200 egyedi Claude-példánnyal, amelyeknél nincs központosított rálátás arra, hogy az AI mit csinál a vállalati adatokkal.

Az Ön AI-stratégiájához

A ClickUp modellfüggetlen, így ma a csapata talán a Claude Opus 4. 6-ot részesíti előnyben, de holnap a legjobb modell teljesen máshonnan származhat. A ClickUp beépíti a legújabb modelleket anélkül, hogy bárkinek is át kellene alakítania a munkafolyamatokat, újra képeznie az ügynököket vagy újrakonfigurálnia az MCP-kapcsolatokat. Az AI-stratégiája rugalmas marad, még akkor is, ha a modellek világa folyamatosan változik.

Hogyan kapcsolódik össze a ClickUp és a Claude az MCP-n keresztül: Az architektúra

A mélyreható gondolkodás és a valódi végrehajtás találkozása a ClickUp AI és a Claude segítségével

A Claude lehet az Ön AI-szabványa a modellrétegben. A ClickUp AI segítségével ez az intelligencia az egész szervezetben működőképessé válik.

A világ legteljesebb és leginkább kontextusérzékeny munkahelyi AI-jeként a Brain belülről teszi okosabbá a munkaterületet. A Super Agents minden csapatnak olyan AI-társakkal látja el, amelyek a nap 24 órájában, a hét 7 napján működnek, míg a Certified Agents segít a komplex, nagy kockázatú, testreszabott munkafolyamatok kezelésében.

A Claude az MCP-n keresztül hasznosítja a külső forrásokból származó, gazdagított intelligenciát.

Együttesen erősítik egymást.