Asana és ClickUp: mire van szükségük most a kisvállalkozásoknak

Egy ügyfélprojekt felénél jár, amikor a dolgok kezdenek kicsúszni a kezéből. Egy feladat, amely a múlt héten „majdnem kész” volt, még mindig nem készült el, és a visszajelzések egy olyan kommentfolyamban vannak eltemetve, amelyet senki sem talál meg.

Tehát azt teszi, amit a legtöbb kis csapat: hozzáad egy újabb eszközt, egy ellenőrzőlistát vagy egy ideiglenes megoldást. Egy-két hétig úgy érzi, hogy újra kézben tartja a dolgokat. De aztán már nem így van.

Az Asana és a ClickUp összehasonlításában mindkét eszköz azt ígéri, hogy rendet teremt a káoszban. De egy kisvállalkozás számára ez a választás arról szól, hogy a csapata hogyan működik valójában, amikor szorosak a határidők, a szerepek átfedik egymást, és nincs operációs részleg, amely a háttérben rendet tartana. Hasonlítsuk össze a kettőt, hogy segítsünk Önnek a legjobb választás meghozatalában! 🌟

Az Asana és a ClickUp összehasonlítása egy pillanat alatt

Mielőtt elmélyülnénk a témában, íme egy rövid áttekintés arról, hogyan viszonyulnak egymáshoz az Asana és a ClickUp.

Ez a táblázat kiemeli a két megközelítés közötti legfontosabb különbségeket, így már az elejétől láthatja, melyik filozófia illeszkedik jobban a csapata igényeihez. 👇

Kategória Asana ClickUp Legalkalmasabb Célzott feladatkezelést igénylő csapatok Csapatok, akik egyetlen platformot szeretnének minden munkához Alapvető erősségek Tiszta felület, egyszerű munkafolyamatok Összehangolt mesterséges intelligencia munkaterület, testreszabás, beépített dokumentumok, táblák, csevegés és egyéb funkciók Mesterséges intelligencia megközelítés Kiegészítő AI-funkciók Natív mesterséges intelligencia (ClickUp Brain) az összes funkcióban Tanulási görbe Alacsonyabb kezdeti tanulási görbe Nehezebb kezdet, de hosszú távon nagyobb rugalmasság Nézetek és felépítés Erős listák, táblák, naptárak; a Gantt-diagramokhoz és a munkaterheléshez magasabb szintű csomagok szükségesek Gazdag ClickUp-nézetek (lista, tábla, Gantt-diagram, naptár, gondolattérkép, munkaterhelés) az alacsonyabb szinteken Együttműködés Feladatmegjegyzések, @említések, alapvető üzenetküldés A beépített dokumentumok, csevegés, táblák és képernyőfelvételek csökkentik az eszközök szétszóródását Automatizálás Egyszerű szabályok és sablonok A feltételekkel/kiváltókkal rendelkező részletes automatizálások jobban skálázhatók Támogatás Jó ügyfélszolgálat; 24/7, főként nagyvállalatok számára 24/7 ügyfélszolgálat még az alacsonyabb csomagoknál is, gyors funkciófrissítések

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és elemzések egy helyen találhatók, kontextusfüggő AI-vel, amely intelligencia-rétegként beágyazva megérti a munkáját és segít annak előrehaladásában.

Egy kisvállalkozás számára ez a különbség döntő fontosságú, mert ez határozza meg, hogy különálló eszközöket kell-e vásárolnia és kezelnie, vagy az egész működését egy helyről irányíthatja.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 24%-a álmodozik egy olyan „főfülről”, amely egyszerre mindent kezel. A logika egyszerű: agyunk nem arra van kialakítva, hogy tucatnyi nyitott lap között ugráljon, és minden új ablak finom stresszt és kognitív terhelést jelent, még akkor is, ha nem veszi észre. 🧠 A ClickUp Brain MAX segítségével központosíthatja az információkat, több AI-modellben is kereshet, és azonnal megtalálhatja, amire szüksége van. Ez az AI-alapú asztali segédprogram egyetlen hozzáférési pontot biztosít, így nem kell attól tartania, hogy mindent nyitva kell tartania. Kevesebb rendetlenség, kevesebb stressz, több kontroll. ✨

A ClickUp árai

Mi az Asana?

Az Asana egy felhőalapú munkamenedzsment-platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat a feladatok szervezésében, a projektek nyomon követésében és a hatékony együttműködésben. A munkát projektekre, feladatokra, alfeladatokra és ütemtervekre bontja.

Feladatokat oszthat ki, határidőket állíthat be és nyomon követheti az előrehaladást intuitív nézetek, például listák, táblák, naptárak és Gantt-diagramok segítségével. Tiszta, kiszámítható módszert kínál a lineáris projektek kezeléséhez.

Az Asana árai

Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Előny: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Funkciók összehasonlítása kis csapatok számára

A funkciók hosszú listája kontextus nélkül haszontalan. Ami igazán számít, az az, hogy ezek a funkciók hogyan oldják meg azokat a valós problémákat, amelyekkel kis csapatod nap mint nap szembesül, különösen akkor, ha nincs külön projektmenedzsered a komplex rendszerek konfigurálására.

Kezdjük el! 💪

1. funkció: Használhatóság és a tanulási görbe

Bármely új szoftver legnagyobb akadálya az, hogy a csapatod valóban használja azt. Ha a beállítás túl bonyolult, az emberek visszatérnek a régi szokásaikhoz, az e-mailek és táblázatok használatához, ami meghiúsítja a beruházás célját. Az eszköz tanulási görbéje kritikus tényezővé válik:

Asana

Az Asana kezdeti egyszerűségéről ismert. Tiszta felhasználói felülete és egyszerű kialakítása azt jelenti, hogy a legtöbb csapattag perceken belül elkezdheti a feladatok létrehozását és kezelését. Egy kisvállalkozás számára, amelynek csak egy alapvető teendőlistára van szüksége a gyors szervezéshez, ez jelentős előny.

ClickUp

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. Nagyobb kontrollt biztosít a munkaterület beállításai felett, beleértve az állapotokat, nézeteket, feladatstruktúrákat és automatizálásokat, hogy elkerülje a munkák szétszóródását. De ez a rugalmasság azt is jelenti, hogy nincs egy mindenki számára megfelelő kiindulási pont. Előre egy kicsit többet kell gondolkodni.

Ezzel együtt itt kezdődik a ClickUp előnye. Ahelyett, hogy a csapatát egy rögzített munkamódszerre kényszerítené, az eszközt a már meglévő működési módjához igazíthatja.

🏆 Győztes: Döntetlen! Ha olyan megoldásra van szüksége, amelyet a csapata minimális beállítással azonnal elsajátíthat, akkor az Asana a nyertes. Ha viszont olyan rendszert keres, amely az üzleti növekedéshez igazodik, akkor a ClickUp a jobb választás.

💡 Profi tipp: Kerülje el a kezdeti beállítási nehézségeket a ClickUp sablonok használatával, amelyek kész struktúrákat nyújtanak több száz felhasználási esethez, a marketingkampányoktól az ügyfelek bevonásáig. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan elinduljon, majd a vállalkozás növekedésével testreszabja a platformot.

2. funkció: Feladat- és projektkezelés

Vállalkozása valószínűleg különböző típusú feladatokkal foglalkozik, például ügyfélprojektekkel, belső műveletekkel, marketingkampányokkal és termékfejlesztéssel. Egy merev rendszer, amely minden munkát egyformán kezel, káoszt eredményez:

Asana

Az Asana a világosságra épül. A feladatok, alfeladatok, ütemtervek és függőségek könnyen beállíthatók és nyomon követhetők. Zökkenőmentesen oszthatja ki a munkát, adhat hozzá határidőket, csatolhat fájlokat és követheti a haladást. Az ütemtervek, mérföldkövek és függőségek olyan funkciók, amelyek megkönnyítik a munka megtervezését anélkül, hogy eltévedne a részletekben.

ClickUp

A ClickUp mind a feladat-, mind a projektmenedzsment terén mélyebbre hatol. A Workspace, Space, Folder, List és ClickUp Task egymásba ágyazott struktúráját használja a dolgok szervezésére. Ez azt jelenti, hogy minden részleg számára létrehozhat egy dedikált Space-t, például „Marketing” vagy „Ügyfélmunka” néven, majd a mappák és listák segítségével kezelheti az adott részlegen belüli egyes projekteket és kezdeményezéseket.

🏆 Győztes: A ClickUp diadalmaskodik! Jobban kezeli a komplexitást, és a növekvő kisvállalkozások számára ez a rugalmasság valódi különbséget jelent.

🚀 A ClickUp előnye: Több mint 15 ClickUp-nézet segítségével bármilyen szögből megtekintheti munkáját. Nem kötődik egyetlen formátumhoz, és minden csapattag kiválaszthatja azt a nézetet, amely leginkább megfelel gondolkodásmódjának és tervezési szokásainak.

Rendeljen feladatokat több címzettnek, bontsa fel a munkát alfeladatokra, és kövesse nyomon az időt a ClickUp Views segítségével

Hozzáférést kap a következőkhöz:

Lista nézet: Hatékony teendőlista a feladatok szervezéséhez, rendezéséhez és szűréséhez

Tábla nézet: Kanban-stílusú tábla, amely tökéletesen alkalmas Kanban-stílusú tábla, amely tökéletesen alkalmas a munkafolyamatok vizualizálására

Gantt-diagram: Idővonal a projektek tervezéséhez és a függőségek kezeléséhez

Naptár nézet: Klasszikus naptár tartalmak vagy kampányok ütemezéséhez és tervezéséhez

Idővonal nézet: Lineáris nézet a tervezéshez és Lineáris nézet a tervezéshez és az erőforrás-kezeléshez

Ha a csapat beszélgetései egy alkalmazásban, a projekttervek egy másikban, a dokumentáció pedig egy harmadikban zajlanak, akkor kontextus-szétszóródás jön létre. Ez azt jelenti, hogy a csapatok órákat pazarolnak arra, hogy több platformon keresztül keressék a szükséges információkat.

Asana

Az Asana szorosan összekapcsolja az üzleti együttműködést a feladatokkal. Közvetlenül kommentálhatja a feladatokat, megjelölheti a csapattársakat, csatolhat fájlokat, és a beszélgetéseket kontextusban tarthatja. Van egy beérkező levelek mappa is, amely a projektekkel kapcsolatos frissítéseket, említéseket és tevékenységeket mutatja, segítve az egyéneket abban, hogy naprakészek legyenek a munkájukkal kapcsolatban. Jól működik olyan eszközök mellett, mint a Slack vagy az e-mail, ahelyett, hogy mindent egy helyre vonna össze.

ClickUp

A ClickUp tovább halad az együttműködésnek az eszközön belüli központosítása felé. Feladat szinten szálakba rendezett megjegyzéseket, említéseket, fájlmegosztást és a megjegyzések cselekvésre váró feladatokként való kijelölésének lehetőségét kapja. Így a visszajelzés munkává alakul.

Szüntesse meg a munkaterhelés elszaporodását a ClickUp-ba közvetlenül beépített együttműködési eszközökkel.

ClickUp Chat : Beszélgethet dedikált csatornákon vagy közvetlenül a feladatok mellett, így a megbeszélések szorosan kapcsolódnak a munkához Beszélgethet dedikált csatornákon vagy közvetlenül a feladatok mellett, így a megbeszélések szorosan kapcsolódnak a munkához

ClickUp Docs : Készítsen projektleírásokat, értekezletek napirendjeit és vállalati wikiket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, így biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a legfrissebb információkhoz Készítsen projektleírásokat, értekezletek napirendjeit és vállalati wikiket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, így biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a legfrissebb információkhoz

ClickUp Whiteboards : Ötleteket gyűjtsön, munkafolyamatokat tervezzen meg, és valós időben, vizuálisan tervezzen projekteket a csapatával Ötleteket gyűjtsön, munkafolyamatokat tervezzen meg, és valós időben, vizuálisan tervezzen projekteket a csapatával

🏆 Győztes: A ClickUp nyert! Egyetlen rendszerbe egyesíti a beszélgetéseket, a dokumentumokat és a tervezést, így csökkenti az eszközök közötti váltogatás szükségességét.

Hozd össze a csapatodat online:

4. funkció: Automatizálási lehetőségek

Kisvállalkozásként a csapatodnak több szerepet is be kell töltenie. Minden perc, amit manuális folyamatokra fordítasz, például a projektállapot frissítésére vagy valakinek a határidőre való emlékeztetésére, egy perc, amit nem fordíthatsz stratégiai, bevételt generáló tevékenységekre.

Mindkét platform automatizálási lehetőségeket kínál, de az elérhetőség és a teljesítmény tekintetében eltérnek egymástól:

Asana

Az Asana az automatizálást az egyszerűség szem előtt tartásával közelíti meg. A „Szabályok” funkcióval automatizálhatja a gyakori műveleteket, például a határidők frissítését és az értesítések küldését. Az Asana automatizálása azonban általában meghatározott határok között marad. A lineáris munkafolyamatokat jól kezeli. Ha azonban a folyamatai feltételeket, projektek közötti műveleteket vagy többszintű logikát tartalmaznak, akkor elérheti a korlátokat.

ClickUp

A ClickUp automatizálási funkciói úgy lettek kialakítva, hogy futtassák és egyszerűsítsék a munkafolyamatokat. A kiváltó események, feltételek és műveletek hatalmas könyvtárának segítségével szinte bármilyen ismétlődő feladatot automatizálhat anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnia kellene.

Választhat a kész automatizálási receptjeinek nagy könyvtárából, vagy létrehozhat sajátot. Kap Triggereket (egy eseményt, amely elindítja az automatizálást), Feltételeket (kritériumokat, amelyeknek teljesülniük kell az automatizálás futtatásához) és Műveleteket (a feladatot, amelyet az automatizálás végrehajt).

🏆 Győztes: A ClickUp lett a győztes! Nagyobb rugalmasságot, ellenőrzést és skálázhatóságot kínál, így jobban megfelel a csapatok igényeinek.

🚀 A ClickUp előnye: Automatizálja a döntéseket és a végrehajtást a ClickUp Super Agents segítségével. Túl léphet a szabályalapú automatizáláson, és olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek valóban alkalmazkodnak a kontextushoz és reagálnak rá. Lényegében a munkafolyamat egyes részeit átruházhatja egy olyan mesterséges intelligenciára, amely megérti, mi történik a munkaterületén belül.

A ClickUp Super Agents segítségével teljesen kiküszöbölheti a manuális koordináció szükségességét

Például épp most helyezte át egy feladatot az „Ügyfél általi felülvizsgálat” kategóriába. Ahelyett, hogy manuálisan koordinálná a következő lépéseket, létrehozhat egy egyéni ügynököt, amely:

Ellenőrizze, hogy minden alfeladat befejeződött-e

Összegezze a teljesítést egy ügyfélbarát frissítésben

Jelölje meg az ügyfélmenedzsert, és rendeljen hozzá egy nyomon követést

Állítson be emlékeztetőt, ha az ügyfél két napon belül nem válaszol

Készítse el első szuperügynökét:

Egyetlen eszköz sem képes mindenre, és kisvállalkozása valószínűleg néhány kulcsfontosságú alkalmazásra támaszkodik, például a Google Drive-ra a fájlok kezeléséhez vagy a Teams-re a gyors csevegéshez. A probléma az, hogy ez információs szigeteket hoz létre. Mind az Asana, mind a ClickUp széles körű integrációt kínál népszerű üzleti eszközökkel:

Asana

Az Asana zökkenőmentesen integrálható a kisvállalkozások által már használt legtöbb eszközzel. Ide tartoznak a kommunikációs alkalmazások (például a Slack), a fájlmegosztók (Google Drive, Dropbox) és a naptárak. Az erőssége a megbízhatóság és a könnyű beállítás. A legtöbb integráció plug-and-play: csatlakoztatja az eszközt, beállít néhány preferenciát, és máris működik.

ClickUp

A ClickUp szélesebb körű megközelítést alkalmaz. A ClickUp integrációk segítségével több mint 1000 különböző kategóriájú eszközhöz csatlakozhat, beleértve a kommunikációt, a fejlesztést, a tárolást, az időkövetést és még sok mást. Ugyanakkor igyekszik kiküszöbölni az eszközök túlburjánzását is, csökkentve az eleve szükséges eszközök számát.

Például ahelyett, hogy nagymértékben támaszkodna külső eszközökre, a ClickUp olyan funkciókat kínál, mint a dokumentumok, a csevegés, a táblák és az időkövetés, mindezt egyetlen platformon.

🏆 Győztes: Döntetlen! Ha nagyobb ellenőrzést és az eszközök idővel történő összevonásának lehetőségét szeretné, a ClickUp nagyobb rugalmasságot kínál, míg az Asana a zökkenőmentes integrációval segít.

Mesterséges intelligencia funkciók kisvállalkozások csapatai számára

A kisvállalkozások számára a mesterséges intelligencia olyan, mint egy plusz csapattag, akit nem engedhet meg magának, hogy felvegyen. Ez a szövegíró, aki segít megfogalmazni a marketinges e-maileket, az adminisztrátor, aki összefoglalja a megbeszélések jegyzetét, és a projektkoordinátor, aki jelzi a szűk keresztmetszeteket.

Több, egymástól független mesterséges intelligencia eszköz használata mesterséges intelligencia-szétszóródást eredményez. Ez a mesterséges intelligencia eszközök és platformok felügyelet és stratégia nélküli, nem tervezett elterjedése, ami előfizetési költségek pazarlásához, felesleges munkához, biztonsági kockázatokhoz és a szervezet mesterséges intelligencia-lábnyomának teljes ellenőrzésvesztéséhez vezet.

Hasonlítsuk össze a kettőt:

Asana

Az Asana Intelligence a feladatok elvégzésének támogatására és a projektek nyomon követésére összpontosít, anélkül, hogy alapvetően megváltoztatná az eszköz működését.

Az AI-asszisztens a következő területeken nyújt segítséget:

Feladatösszefoglalók: Gyorsan áttekintheti a hosszú kommentfolyamokat vagy frissítéseket

Intelligens javaslatok: Javasoljon határidőket, prioritásokat vagy következő lépéseket

Célok és állapotfrissítések: Készítsen projektösszefoglalókat jelentéskészítéshez

Alapvető tartalmi segítség: Írja át vagy módosítsa az üzenetek hangvételét

Javítja a láthatóságot és az áttekinthetőséget, de többnyire a feladat szintű támogatás határain belül marad.

ClickUp

A ClickUp mesterséges intelligenciája jobban beépül a munka tényleges elvégzésébe, kölcsönhatásba lépve a munkaterülettel, az adatokkal és a munkafolyamatokkal.

A következőket kapja:

Kontextusfüggő mesterséges intelligencia segítség

A ClickUp Brain úgy működik, mint egy munkaterület-tudatos asszisztens. Kontextust merít a tényleges feladataiból, dokumentumaiból, megjegyzéseiből, sőt, a kapcsolódó eszközökből is.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy gyűjtsön információkat a munkaterületéről, és adjon Önnek hasznosítható betekintést

Mit tud:

Válaszoljon a munkájával kapcsolatos kérdésekre („Mi akadályozza ezt a projektet?”)

Hozzon létre feladatokat, alfeladatokat és projektterveket

Összefoglalja a teljes projekteket vagy tevékenységi folyamatokat

A feladat tulajdonságainak automatikus kitöltése, például a felelősök vagy a prioritások

Keressen az eszközökben (Google Drive, GitHub stb.) a kontextushoz

Például, ha egy projekt közepén csatlakozik be, egyszerűen megkérdezheti a ClickUp Brain-t: „Mi akadályozza jelenleg a weboldal átalakítási projektjét?” A rendszer átvizsgálja a feladatokat, megjegyzéseket és állapotokat, majd megmondja, mely feladatok késnek, mely függőségek akadtak el, és ki felelős miért.

💡 Profi tipp: Engedje meg, hogy a ClickUp AI Notetaker csatlakozzon a virtuális értekezleteihez. A program automatikusan leírja a beszélgetést, összefoglalót készít, sőt, még teendőket is létrehoz Önnek.

Asztali AI-eszköz

Ha a ClickUp Brain a munkaterületén belül működik, a ClickUp Brain MAX ezt a teljesítményt kiterjeszti a munkaterületen kívülre is. Gondoljon rá úgy, mint egy asztali mesterséges intelligencia rétegre, amely az összes eszközén átível.

Bővítse mesterséges intelligenciáját az összes eszközére és munkafolyamatára a ClickUp Brain MAX segítségével

Íme, miben különböznek egymástól:

Alkalmazásokon átívelő, állandó mesterséges intelligencia-asszisztensként működik (e-mail, dokumentumok, Slack stb.)

Lehetővé teszi, hogy egy helyen válthasson több AI-modell között , beleértve a GPT-t, a Claude-ot és a Gemini-t

Helyben történő szerkesztés (a szöveg közvetlenül bármely alkalmazáson belül átírható)

Tartalmazza a hang-cselekvés ( ClickUp Talk to Text ) funkciót a feladatok vagy tartalmak gyorsabb létrehozásához

Kapcsolódik vissza a ClickUp munkaterületéhez a valós idejű műveletek érdekében

Hogyan válassza ki a csapatának legmegfelelőbb eszközt?

Kövesse a gyakorlati keretrendszert, hogy megkönnyítse a döntést.

Inkább a csapatod valódi igényeinek megértésére koncentrálj, ahelyett, hogy minden funkciót összehasonlítanál.

Vizsgálja felül jelenlegi eszközeit: Készítsen listát Készítsen listát minden olyan alkalmazásról, amelyet csapata a projektmenedzsmenthez, a dokumentációhoz és a kommunikációhoz használ . Határozza meg, hol vesznek el információk, vagy hol maradnak el feladatok, amikor az alkalmazások között váltanak Határozza meg a munkafolyamat-mintáit: Általában hasonlóak és megismételhetőek a projektjei, vagy nagy eltérések vannak közöttük? A különböző csapatoknak (pl. marketing és operáció) eltérő módon kell látniuk a munkájukat? Vegye figyelembe a növekedési pályáját: Hol látja a vállalkozását egy év múlva? Ha azt tervezi, hogy megduplázza a csapatát, vagy összetettebb projekteket vállal, válasszon olyan eszközt, amely képes kezelni a jövőbeli helyzetet is, ne csak a jelenlegit. Tesztelje valódi munkával: Ne csak egy „tesztprojektet” hozzon létre. Használja mindkét platform ingyenes verzióját, és hajtson végre egy kis, valós projektet az elejétől a végéig. Figyeljen oda, hol érez akadályokat, és hol érez lendületet Értékelje az AI hasznosságát: Egy kis csapat számára az AI jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Tesztelje az egyes platformok AI-funkcióit a napi feladatai során. Nézze meg, melyik segít több időt megtakarítani az írásban, az információk összefoglalásában vagy a teendők létrehozásában

Melyik eszköz illik a kisvállalkozásához?

A megfelelő választás teljes mértékben a csapat igényeitől és a munkafolyamat-filozófiától függ. Nincs egyetlen „legjobb” eszköz, csak az Ön számára legmegfelelőbb.

Válassza az Asanát, ha:

Csapatának egy egyszerű, áttekinthető eszközre van szüksége a feladatok nyomon követéséhez, amely nem igényel kiterjedt testreszabást.

Már elégedett a dokumentumok, a csevegés és a belső wikik kezelésére szolgáló meglévő eszközkészletével

A perceken belüli elindulás fontosabb, mint egy olyan platform, amely képes a komplex, folyamatosan változó munkafolyamatok kezelésére.

A projektjei általában egyszerűek és következetes mintát követnek

Válassza a ClickUp-ot, ha:

Össze szeretné vonni a munkáját, és csökkenteni szeretné a fizetett előfizetések számát

Csapata különféle típusú projekteket kezel, amelyek eltérő nézeteket és egyedi folyamatokat igényelnek

Értékeled az olyan mesterséges intelligencia-asszisztensek előnyeit, amelyek segítenek az írásban, az összefoglalásban és a munka automatizálásában

Arra számít, hogy vállalkozása növekedni fog, és olyan platformra van szüksége, amely Önnel együtt tud bővülni anélkül, hogy később migrációra lenne szükség

Íme, mit mondott Derek Clements, a BankGloucester marketingmenedzsere a ClickUp-ról:

A ClickUp több funkciót és jobb felhasználói élményt kínál, mint a többi. Az Asana volt a legrégebbi versenytárs, és kiválóan alkalmas feladatkezelésre, de ezen túl nem sok funkcióval rendelkezik… Én leginkább a ClickUp alapfunkcióit használom, mint a terek/mappák/listák és a naptár nézet, mivel ezek a legszélesebb körben használhatók. Ha azonban egy speciális formátumra vagy megjelenítésre van szüksége, a ClickUp rengeteg további, mélyebb funkcióval rendelkezik, mint például az időkövetés, a feladatok automatizálása, a műszerfalak és még sok más.

A kisvállalkozások számára szóló ítélet

Az Asana és a ClickUp két eltérő filozófiát képvisel a munka menedzselésének módjáról. Az Asana a kategóriájában legjobb feladatkezelést nyújtja, amely tökéletesen illeszkedik más speciális eszközök ökoszisztémájába. A ClickUp azon a meggyőződésen alapul, hogy az eszközök szétszóródása a termelékenység ellensége, és egyetlen, konvergált munkaterületet kínál az egész ökoszisztéma helyettesítésére.

Egy mai kisvállalkozás számára a választás egyértelmű.

A ClickUp integrált megközelítése közvetlenül megoldja a modern munkavégzéssel kapcsolatos problémákat. Skálázható platformot kínál, ahol a feladatok, a dokumentumok, a csevegés és a mesterséges intelligencia egy helyen található, így kis csapatának is biztosítja a hatékonyabb munkavégzéshez szükséges eszközöket.

GYIK

Használhatják-e a kisvállalkozások a ClickUp ingyenes csomagját valódi munkára?

Igen, a ClickUp korlátlan számú feladatot és többféle projektnézetet kínál, így a kis csapatok számára az első naptól kezdve minden rendelkezésre áll, amire szükségük van az ügyfélprojektek és a belső feladatok kezeléséhez.

Hogyan viszonyul a ClickUp az Asanához a növekvő csapatok esetében?

A ClickUp részletes testreszabási lehetőségeinek és olyan natív funkcióinak, mint a Docs és a Chat segítségével a csapat komplexitásának növekedésével együtt bővítheti a rendszert, így a növekedés során nem kell további eszközöket hozzáadnia.

Mi a leggyorsabb módja az Asana-ról a ClickUp-ra való áttérésnek?

A ClickUp közvetlen Asana-importáló eszközével perceken belül átviheti projektjeit, feladatait és a kijelölt felelőseket, és az onboarding-erőforrásaink segítségével gyorsan felkészítheti csapatát.

