Hogyan használjuk az IBM Watsonx-et prediktív elemzéshez

A vállalati eredmények előrejelzéséhez korábban adatelemző csapatra, hónapokig tartó modellezésre és egy kis imádkozásra volt szükség.

De most, hogy a McKinsey szerint a szervezetek 78%-a legalább egy üzleti funkcióban használja az AI-t, ez az idő hónapokról szinte azonnali betekintésre csökkent.

Ezzel a változással a prediktív modellek gyors szállítására nehezedő nyomás soha nem volt nagyobb.

Az IBM Watsonx a prediktív modellek építésének és telepítésének folyamatát egy egységes, böngészőalapú munkafolyamatba sűríti, amelyet fejlesztői csapata perceken belül futtathat. De a sebesség önmagában nem elég. Ha a modellek által generált előrejelzések nem kapcsolódnak azokhoz a vezetői munkafolyamatokhoz, amelyekre hatással vannak, akkor nem eredményeznek valódi hatást.

Ez az útmutató minden lépést lefed, az első adatkészlet feltöltésétől és a modell betanításától kezdve a modell élő API-ként való telepítéséig, és ami a legfontosabb: az általa generált betekintések összekapcsolásáig olyan eszközökben, mint a ClickUp. 🔨

Megtanulja, hogyan kell modellt építeni a Watsonx-ben, és hogyan kell a modell kimeneteit operatív felhasználásra átalakítani, hogy az előrejelzések a csapat egészében cselekvéshez vezessenek.

Mi az IBM Watsonx, és hogyan támogatja a prediktív elemzést?

Az AI-modellek üzleti célú szállítása azt jelentheti, hogy a modelleket egy helyen képezi ki, az adatokat egy másik helyen kezeli, a szabályozást vagy a megfelelőséget pedig egy harmadik eszközzel intézi.

Az IBM Watsonx az IBM vállalati mesterséges intelligencia- és adatplatformja, amelyet a fragmentáció technikai oldalának megoldására terveztek. Alapvetően egy olyan mesterséges intelligencia-termékcsomagról van szó, amely lehetővé teszi a mesterséges intelligencia felépítését, betanítását és futtatását a vállalaton belül anélkül, hogy az egész szétszórtnak vagy kísérleti jellegűnek tűnne.

A platform egyetlen projektmunkaterülettel oldja meg a széttagolt munkafolyamatok problémáját. Az adatokat feltöltheti, kísérleteket futtathat és monitorokat konfigurálhat anélkül, hogy elhagyná a környezetet.

A Watsonx csomag három fő összetevőből áll:

Watsonx.ai: Prediktív modellek készítése és betanítása az AutoAI vagy egyéni notebookok segítségével

Watsonx. data: Csatlakoztassa és készítse elő az adatokat több forrásból egy lakehouse architektúrában

Watsonx. Governance: A modellek teljesítményének nyomon követése és a méltányossági szabályok érvényesítése

Kifejezetten a prediktív elemzéshez a watsonx.ai lesz az elsődleges felület, amelyet használni fog. Ez tartalmazza az AutoAI-t, egy kódírás nélküli kísérletkészítőt, amely automatikusan kiválasztja az algoritmusokat és rangsorolja a lehetséges modelleket.

Az útmutató további része a watsonx.ai-n belüli AutoAI munkafolyamatra összpontosít. Ez a leggyorsabb út egy működőképes prediktív modell elindításához.

Lépésről lépésre: prediktív modell készítése a Watsonx-ben

Ez az útmutató feltételezi, hogy már rendelkezik IBM Cloud fiókkal és létrehozott Watsonx projekttel. A teljes folyamatot közvetlenül a böngészőjében elvégezheti, helyi környezet beállítása nélkül. Így kell csinálni:

1. lépés: Adatainak előkészítése és feltöltése

Kezdje azzal, hogy adatait táblázatos formátumba rendezi, például CSV-fájlba. Ennek a fájlnak tartalmaznia kell egy egyértelműen meghatározott céloszlopot, amely meghatározza azt a konkrét dolgot, amit előre szeretne jelezni. Szüksége van továbbá jellemzőoszlopokra is, amelyek a modell tanulási alapját képezik.

Az adatok feltöltéséhez lépjen a Watsonx-projektjéhez, és nyissa meg az Eszközök fület. Innen közvetlenül feltölthet egy CSV-fájlt, vagy csatlakozhat egy adatforráshoz a watsonx.data segítségével.

Mielőtt elkezdené, ügyeljen néhány gyakori adatproblémára:

Hiányzó értékek: A nagy pontosság biztosítása érdekében a feltöltés előtt tisztítsa meg a kritikus oszlopokban található nagy hiányosságokat.

Céloszlop típusa: Győződjön meg arról, hogy a besorolási célok kategóriásak, a regressziós célok pedig numerikusak legyenek

2. lépés: Prediktív modell betanítása az AutoAI segítségével

Itt kezdődik a modell betanítása. A projekt munkaterületén kattintson az „Új AutoAI-kísérlet létrehozása” gombra.

Válassza ki a feltöltött adatkészletet, majd a céloszlopot. Ezután beállíthatja a kísérlet típusát és az opcionális beállításokat, például azt, hogy az adatok hogyan oszlanak meg a betanítás és a tesztelés között.

Futtassa a kísérletet, hogy az AutoAI automatikusan létrehozza a folyamat ranglistáját. Ez a ranglista a kiválasztott mutató, például a pontosság vagy az F1-pontszám alapján rangsorolja a jelölt modelleket.

A ranglista minden sora a gépi tanulási algoritmusok és a jellemző-tervezés egyedi kombinációját jelenti. A legmagasabb rangú folyamat általában az, amelyet az AutoAI az Ön konkrét adatkészletéhez ajánl.

Ne feltételezze, hogy a legjobban rangsorolt folyamat automatikusan a helyes választás. Érdemes összehasonlítani a legjobb két vagy három folyamatot, ahelyett, hogy megkérdőjelezhetetlenül az elsőt választaná. Bármelyikre rákattintva megvizsgálhatja például, hogy mely jellemzők a legfontosabbak, vagy hogy a modell hogyan követ el hibákat a zavarossági mátrixok segítségével.

3. lépés: Telepítse a prediktív modellt

Miután kiválasztotta a megfelelő folyamatot, mentse el azt modellként a projektjében. Ezután ezt a mentett modellt át kell helyeznie egy telepítési területre. A telepítési terület egy különálló környezet, amelyet kifejezetten termelési terhelésekre terveztek.

Választhat az online és a kötegelt telepítés között. Az online telepítés valós idejű REST API-t biztosít az igény szerinti előrejelzésekhez. A kötegelt telepítés nagy adatkészleteket értékel egy előre meghatározott ütemezés szerint.

Használja a beépített tesztelési lapot egy minta bemeneti adatcsomag elküldéséhez. Ez lehetővé teszi a predikciós kimenet ellenőrzését, mielőtt azt a downstream rendszerekbe integrálná. A telepítés létrehoz egy API végpontot és egy pontozási URL-t, amelyet a külső alkalmazások hívhatnak meg.

4. lépés: A modell teljesítményének figyelemmel kísérése és értékelése

A korábbi adatok alapján betanított modell idővel romolhat, ahogy a valós világban a mintázatok változnak. Ezt a romlást driftnek nevezik, és idővel észrevétlenül ronthatja a modell minőségét.

Ahhoz, hogy folyamatosan nyomon követhesse modellje valós körülmények közötti teljesítményét, és még mielőtt problémává válnának, felismerhesse a hibákat, engedélyezze a felügyeletet a Watson OpenScale komponensen keresztül, majd kapcsolja össze a telepítést a felügyeleti eszközzel, és állítsa be a pontosságra és a precizitásra vonatkozó minőségi küszöbértékeket.

Ha előrejelzése érzékeny attribútumokat tartalmaz, ügyeljen arra, hogy beállítsa a méltányossági ellenőrzőket a pártatlanság biztosítása érdekében.

A rendszer előrejelzésenként magyarázatokat generálhat, amelyek pontosan megmutatják, mely jellemzők vezettek egy adott eredményhez. Innen havi gyakoriságot állíthat be ezeknek a felügyeleti irányítópultoknak a felülvizsgálatára, és a modell újratanítására, ha a minőség romlik.

Mielőtt lezárnánk ezt a fejezetet, fontos megértenünk, hogy a folyamat minden egyes lépésében különböző emberek vesznek részt. A végrehajtás nyomon követésére szolgáló rendszer nélkül a folyamat gyorsan lelassulhat és kicsúszhat az irányítás alól.

Az adatelemző feladata az adatkészlet tisztítása és érvényesítése a feltöltés előtt

Egy gépi tanulási mérnök futtatja az AutoAI-kísérletet, és összehasonlítja a legjobb folyamatokat

Ugyanaz a mérnök (vagy egy ML-műveleti szakember) kezeli a modell telepítését és az API beállítását

Az adatelemző vagy az AI-vezető figyelemmel kíséri a teljesítményt, áttekinti az eltérési jelentéseket, és eldönti, mikor szükséges az újratanítás.

Ha nincs strukturált módszer a kezelésére, könnyen előfordulhat, hogy szétszórt jegyzetekre, Slack-üzenetekre, e-mailekre vagy a memóriájára kell hagyatkoznia, és ez késedelmekhez és kihagyott lépésekhez vezet. Ennek következtében a feladatkezelés kritikus fontosságúvá válik.

Ahelyett, hogy ezek a lépések egymástól elszigetelten léteznének, a ClickUp Tasks olyan rendszert kínál, ahol:

Minden lépés nyomon követhető feladattá válik

Minden feladatot a megfelelő személyhez rendelünk

A haladás a teljes munkafolyamat során látható

A ClickUp Tasks segítségével minden lépésből világos, nyomon követhető feladatot készíthet

De ez még nem minden. Minden feladatot alátámasztanak azok a kontextusok és strukturált adatok, amelyek támogatják a végrehajtását.

Az egyéni mezők strukturált adatokat rögzíthetnek, mint például a modell verziója, az adatkészlet forrása, az értékelési mutatók, a telepítés típusa vagy az újratanítás gyakorisága

Adjon szerkezetet minden feladathoz olyan kulcsfontosságú részletekkel, mint a prioritások, a mutatók és a kategóriák a ClickUp egyéni mezők segítségével

A ClickUp Docs tárolhatja a kiegészítő dokumentációt, például az adatelőkészítési irányelveket, a modell feltételezéseit, a kísérleti jegyzeteket vagy a telepítési utasításokat.

A ClickUp Docs segítségével tartsa összefüggésben az összes dokumentációt azokkal a feladatokkal, amelyekhez kapcsolódnak

Így a feladatok nem homályos teendők maradnak, hanem teljesen kontextusba ágyazott, egyértelmű, kiosztott és végrehajtásra kész munkamegállapodásokká válnak.

De ez nem ér véget a feladatok nyomon követésével; ezek a feladatok nem egyszeri műveletek. Folyamatos munkafolyamatokról van szó, amelyek folyamatosan bizonyos szintű ismétlődő manuális beavatkozást igényelnek.

Például:

Ha a modell pontossága a küszöbérték alá csökken, valakit ki kell jelölni az újratanításra

Ha az OpenScale eltérést jelez, akkor az adott riasztásnak egyértelmű felelőssel rendelkező feladattá kell válnia

Ha a telepítés a tesztelés során sikertelen, azt rögzíteni, hozzárendelni és gyorsan megoldani kell

A ClickUp Automations még egy lépéssel tovább megy, és megszünteti a munkafolyamatok közötti manuális átadásokat azáltal, hogy előre meghatározott feltételek alapján automatikus műveleteket indít el.

Ha új adatkészletet töltenek fel, a rendszer automatikusan létrehoz egy validációs feladatot, és azt az adatelemzőnek rendeli hozzá. Amint a feladat „Kész” jelölést kap, a rendszer automatikusan egy modelltanítási feladatot rendel a gépi tanulási mérnökhöz. A tanítás befejezése után a rendszer egy telepítési feladatot indít el az ML-műveleti szakértő számára.

Indítsa el automatikusan a munkafolyamat következő lépését – rendeljen hozzá feladatokat, frissítse az állapotokat, és tartsa mozgásban a munkát a ClickUp Automations segítségével

Így minden lépés zökkenőmentesen átvezet a következőbe, manuális átadások nélkül. A feladatok automatikusan létrejönnek, kiosztásra kerülnek és kontextussal gazdagodnak, így a teljes munkafolyamat szünet nélkül halad tovább.

Prediktív elemzés használati esetei csapatok számára

A csapatok a következő leggyakoribb módszerekkel használják a prediktív elemzést:

Kereslet-előrejelzés : Előrejelzi a termék iránti keresletet a következő negyedévre, így az operációs csapat időben feltöltheti a készleteket és elkerülheti az áruhiányt

Ügyfélelvándorlás-előrejelzés : Értékelje meglévő ügyfeleit az elvándorlás valószínűsége alapján, és irányítsa a magas kockázatú fiókokat a megtartási munkafolyamatokba

Projektkockázati értékelés : Jelzi azokat a projekteket, amelyek a korábbi minták alapján valószínűleg nem fogják tartani a határidőket, például a feladatkör változásai miatt

Értékesítési folyamat előrejelzése : Megjósolja, mely ügyletek zárulhatnak le, és megbízható előrejelzést nyújt az értékesítési csapatoknak

IT-incidensek előrejelzése : A naplóminta alapján azonosítja a meghibásodásra hajlamos infrastruktúra-összetevőket

Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy ezeknek az előrejelzéseknek az értéke csak akkor növekszik meg, ha az eredmények közvetlenül azokba az eszközökbe kerülnek, ahol a csapata már végrehajtja az általuk befolyásolt döntéseket.

🎯 Javaslatunk: Hozza át ezeket az információkat egy olyan konvergens AI munkaterületre, mint a ClickUp.

A ClickUp segítségével nem csupán a modellek betanításának munkafolyamatait kezeli. A napi műveleteit is ugyanazon a felületen bonyolítja le, így az előrejelzések közvetlenül valós munkát indíthatnak el a csapatok között.

A marketing területén a magas vásárlási szándékú szegmens előrejelzése automatikusan létrehozhat kampányfeladatokat

Az értékesítés területén a lead-értékelés eredményei prioritás szerinti kapcsolattartási feladatokká alakíthatók

Az üzemeltetés területén a kockázati előrejelzések (például ügyfélvesztés vagy meghibásodás) nyomon követést vagy beavatkozást indíthatnak el

Minden csapat kialakíthatja saját munkafolyamatait a ClickUp Tasks-en belül, pontosan úgy, ahogyan az Ön ML-csapata teszi a betanítás és a telepítés során. Ugyanaz a rendszer, csak különböző felhasználási esetek.

És ez nem ér véget a végrehajtással. A ClickUp Dashboards segítségével:

A prediktív betekintések (pl. magas kockázatú vs. alacsony kockázatú szegmensek) vizualizálása

Kövesse nyomon, hogyan haladnak a különböző csapatoknál az ezekből a betekintésekből létrehozott feladatok

A munkaterhelés figyelemmel kísérése a csapatok között

Nézze meg, hogyan alakulnak a jóslatok valós eredményekké

Vizualizálja adatait és kövesse nyomon az előrehaladást valós időben – alakítsa az információkat világos, cselekvésre ösztönző nézetekké a munkafolyamatában a ClickUp Dashboards segítségével

Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a kívánt widgetet, legyen az oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram vagy haladáskövető. Így a modellje nem egy eszközben, a végrehajtás pedig egy másikban marad; minden egy helyen marad összekapcsolva.

Az Ön által nyert betekintések nem csupán alapul szolgálnak a döntésekhez, hanem azokat kiváltják, kiosztják, nyomon követik és ténylegesen végrehajtják.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain-t beépített AI-asszisztensként használhatja az egész munkaterületén. Ez nem egy különálló eszköz; ez a ClickUp munkaterületén belüli intelligencia réteg, ami azt jelenti, hogy már rendelkezik a feladatok, adatok és munkafolyamatok kontextusával. Így ahelyett, hogy csak a feladatokat követné nyomon, egy AI-asszisztens dolgozik Ön mellett, segítve megérteni a történéseket, és gyorsabban haladni a következő teendőkkel. Például @megemlítheti a Brain-t egy feladat megjegyzésében, akárcsak egy csapattársát, és megkérdezheti: „Összegezze a legfrissebb eltérési jelentést, és emelje ki a figyelmet igénylő pontokat.”

„Mi változott a modellünk teljesítményében az elmúlt 30 napban?” Próbálja ki a ClickUp Brain-t Azonnali válaszok, tartalom generálása és betekintés nyerése a munkafolyamatból kilépés nélkül a ClickUp Brain segítségével A rendszer az Ön munkaterületének adataiból merít, és világos, azonnali választ ad. Emellett munkát is generálhat Önnek. Megkérheti, hogy: Írjon egy rövid tájékoztatót az érdekelt felek számára, amelyben elmagyarázza, miért telepítették újra a modellt

Készítsen újratréningezési tervet a legutóbbi teljesítménycsökkenések alapján

Készítsen ellenőrzőlistát az új adatkészlet edzés előtti validálásához

Mivel a ClickUp konvergált munkaterületet kínál, a csapatának nem kell külön eszközöket használnia a kommunikációhoz és a végrehajtáshoz.

Minden beszélgetés közvetlenül a ClickUp Chatben zajlik, legyen szó a modell pontosságának csökkenéséről, egy jelzett eltérésről szóló riasztás áttekintéséről vagy a sikertelen telepítés utáni következő lépések meghozataláról.

De ami még fontosabb: ezek a beszélgetések nem maradnak csak ott.

Annak érdekében, hogy a megbeszélések cselekvéshez vezessenek, használja a Megjegyzések hozzárendelése funkciót. Bármely beszélgetés közben hozzárendelhet egy üzenetet egy adott csapattaghoz, így az azonnal egyértelmű cselekvési feladattá válik.

A ClickUp Chat segítségével kommentek hozzáadásával és a következő lépések nyomon követésével alakítsa át a csapatbeszélgetéseket cselekvéssé

Így a beszélgetések nem merülnek feledésbe, és nem végződnek azzal, hogy „ezt meg kellene tennünk”, hanem olyan feladatokká válnak, amelyeket ténylegesen végrehajtanak és a kezdetektől a végéig nyomon követnek, mindezt a ClickUp Chat-en belül.

Az IBM Watsonx használatának korlátai a prediktív elemzésben

Minden eszköznek vannak előnyei és hátrányai, és a Watsonx sem kivétel ez alól. Igen, hatékony, de mielőtt elköteleznénk magunkat a platform mellett, vegyük figyelembe ezeket a korlátozásokat:

Tanulási görbe: A telepítési terek és a felügyeleti monitorok konfigurálása továbbra is a felhőalapú platformok koncepcióinak alapos ismeretét igényli, ezért ez a megoldás nem feltétlenül a legmegfelelőbb, ha csapata még nem rendelkezik jelentős tapasztalattal a felhőalapú eszközök vagy infrastruktúra terén.

Kézi adatkezelés : A platform nem automatizálja a nyers adatok tisztításának és strukturálásának legnehezebb részét, ami azt jelenti, hogy a csapatának továbbra is manuálisan kell kezelnie az adatok előkészítésének hatalmas részét, mielőtt megbízható eredményeket kaphatna

Számítási költségek: Az IBM Watsonx-en végzett képzési kísérletek és az élő telepítések tárolásának ára a felhasználás alapján kerül kiszámításra, így a növekvő munkaterhelés esetén a felhőalapú erőforrások gyorsan elfogynak a méretezés során, ami magasabb költségekkel jár.

Munkafolyamat-integráció: A jóslatok alapján történő cselekvéshez külső projektmenedzsment-eszközökhöz való csatlakozás szükséges

A kormányzás összetettsége : A méltányossági és eltérési monitorok konfigurálása több lépésből áll, ami kisebb csapatok számára nehézkesnek tűnhet

Ezek a korlátozások csupán rávilágítanak arra, hol kell beavatkozniuk a kiegészítő eszközöknek. Ez különösen igaz a prediktív folyamat cselekvési oldalára.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladataihoz, mégis több mint 50% kerüli a használatát a munkahelyén. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudásbeli hiányosságok vagy a biztonsági aggályok.

A Watsonx nem az egyetlen lehetőség a piacon a prediktív modellezéshez. A technikai ismereteitől függően más platformok is jobban illeszkedhetnek az Ön rendszeréhez. Az alábbi táblázatban egy pillanat alatt összehasonlíthatja őket.

Eszköz Legalkalmasabb Fő megkülönböztető tényező IBM Watsonx Szabályozott, ellenőrizhető mesterséges intelligenciára szoruló vállalati csapatok AutoAI + beépített irányítás és eltérésfigyelés Google Vertex AI A Google Cloudban már jelen lévő csapatok Szoros integráció a BigQuery és a GCP szolgáltatásokkal Azure Machine Learning A Microsoft ökoszisztémájához tartozó szervezetek Natív kapcsolat a Power BI-vel és az Azure DevOps-szal Amazon SageMaker AWS-natív csapatok ML-mérnöki erőforrásokkal Széles körű algoritmuskönyvtár és rugalmas notebook-környezet DataRobot Teljesen automatizált gépi tanulást igénylő üzleti elemzők Teljes körű automatizálás, erős magyarázhatósági alapbeállításokkal ClickUp Brain Olyan csapatok számára, amelyeknek AI-alapú betekintésre van szükségük, közvetlenül beágyazva a projekt munkafolyamataiba Kontextusérzékeny mesterséges intelligencia, amely feladatok, dokumentumok és irányítópultok között is működik, anélkül, hogy eszközt kellene váltani

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás észrevétlenül rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltogatásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik.

Ne csak jósoljon, hanem hajtsa végre a ClickUp segítségével

Az IBM Watsonx használata prediktív elemzéshez egyértelmű útvonalat követ az adatok előkészítésétől a eltérésfigyelésig, de ez a legegyszerűbb rész. Az igazi munka abban rejlik, hogy biztosítsa, hogy ezek a jóslatok valóban megváltoztassák a csapat munkamódszerét.

Azok az előrejelzések, amelyek senki által nem ellenőrzött irányítópultokon maradnak, egyszerűen csak felesleges számítási erőforrás-pazarlásnak számítanak, míg azok a csapatok, amelyek valódi értéket teremtenek, automatizált riasztások és újrasorrendelt feladatok segítségével közvetlenül összekapcsolják modelljeik kimenetét a végrehajtási munkafolyamatokkal.

Gyakran ismételt kérdések

Ez egy vállalati adat- és AI-platform gépi tanulási modellek építéséhez, betanításához és telepítéséhez. A csapatok egyetlen felhőalapú környezetből kezelik vele adatraktáraikat és felügyelik az AI-irányítást.

Az AutoAI egy kódírás nélküli eszköz, amely automatikusan elemzi a táblázatos adatait, hogy kiválassza a legjobb gépi tanulási algoritmusokat. Kialakítja a jellemzőket, és rangsorolja a jelölt modelleket egy ranglistán, így Ön a legpontosabb opciót telepítheti.

A platformhoz a felhőalapú koncepciók alapos ismerete szükséges a telepítési terek és a kormányzási monitorok konfigurálásához. Emellett nem automatizálja a nyers adatok feltöltés előtti tisztításának és strukturálásának manuális folyamatát.