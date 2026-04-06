Hogyan használjuk az IBM Watsonx-et prediktív elemzéshez

A vállalati eredmények előrejelzéséhez korábban adatelemző csapatra, hónapokig tartó modellezésre és egy kis imádkozásra volt szükség.
De most, hogy a McKinsey szerint a szervezetek 78%-a legalább egy üzleti funkcióban használja az AI-t, ez az idő hónapokról szinte azonnali betekintésre csökkent.
Ezzel a változással a prediktív modellek gyors szállítására nehezedő nyomás soha nem volt nagyobb.
Az IBM Watsonx a prediktív modellek építésének és telepítésének folyamatát egy egységes, böngészőalapú munkafolyamatba sűríti, amelyet fejlesztői csapata perceken belül futtathat. De a sebesség önmagában nem elég. Ha a modellek által generált előrejelzések nem kapcsolódnak azokhoz a vezetői munkafolyamatokhoz, amelyekre hatással vannak, akkor nem eredményeznek valódi hatást.
Ez az útmutató minden lépést lefed, az első adatkészlet feltöltésétől és a modell betanításától kezdve a modell élő API-ként való telepítéséig, és ami a legfontosabb: az általa generált betekintések összekapcsolásáig olyan eszközökben, mint a ClickUp. 🔨
Megtanulja, hogyan kell modellt építeni a Watsonx-ben, és hogyan kell a modell kimeneteit operatív felhasználásra átalakítani, hogy az előrejelzések a csapat egészében cselekvéshez vezessenek.
Mi az IBM Watsonx, és hogyan támogatja a prediktív elemzést?
Az AI-modellek üzleti célú szállítása azt jelentheti, hogy a modelleket egy helyen képezi ki, az adatokat egy másik helyen kezeli, a szabályozást vagy a megfelelőséget pedig egy harmadik eszközzel intézi.
Az IBM Watsonx az IBM vállalati mesterséges intelligencia- és adatplatformja, amelyet a fragmentáció technikai oldalának megoldására terveztek. Alapvetően egy olyan mesterséges intelligencia-termékcsomagról van szó, amely lehetővé teszi a mesterséges intelligencia felépítését, betanítását és futtatását a vállalaton belül anélkül, hogy az egész szétszórtnak vagy kísérleti jellegűnek tűnne.
A platform egyetlen projektmunkaterülettel oldja meg a széttagolt munkafolyamatok problémáját. Az adatokat feltöltheti, kísérleteket futtathat és monitorokat konfigurálhat anélkül, hogy elhagyná a környezetet.
A Watsonx csomag három fő összetevőből áll:
- Watsonx.ai: Prediktív modellek készítése és betanítása az AutoAI vagy egyéni notebookok segítségével
- Watsonx. data: Csatlakoztassa és készítse elő az adatokat több forrásból egy lakehouse architektúrában
- Watsonx. Governance: A modellek teljesítményének nyomon követése és a méltányossági szabályok érvényesítése
Kifejezetten a prediktív elemzéshez a watsonx.ai lesz az elsődleges felület, amelyet használni fog. Ez tartalmazza az AutoAI-t, egy kódírás nélküli kísérletkészítőt, amely automatikusan kiválasztja az algoritmusokat és rangsorolja a lehetséges modelleket.
Az útmutató további része a watsonx.ai-n belüli AutoAI munkafolyamatra összpontosít. Ez a leggyorsabb út egy működőképes prediktív modell elindításához.
Lépésről lépésre: prediktív modell készítése a Watsonx-ben
Ez az útmutató feltételezi, hogy már rendelkezik IBM Cloud fiókkal és létrehozott Watsonx projekttel. A teljes folyamatot közvetlenül a böngészőjében elvégezheti, helyi környezet beállítása nélkül. Így kell csinálni:
1. lépés: Adatainak előkészítése és feltöltése
Kezdje azzal, hogy adatait táblázatos formátumba rendezi, például CSV-fájlba. Ennek a fájlnak tartalmaznia kell egy egyértelműen meghatározott céloszlopot, amely meghatározza azt a konkrét dolgot, amit előre szeretne jelezni. Szüksége van továbbá jellemzőoszlopokra is, amelyek a modell tanulási alapját képezik.
Az adatok feltöltéséhez lépjen a Watsonx-projektjéhez, és nyissa meg az Eszközök fület. Innen közvetlenül feltölthet egy CSV-fájlt, vagy csatlakozhat egy adatforráshoz a watsonx.data segítségével.
Mielőtt elkezdené, ügyeljen néhány gyakori adatproblémára:
- Hiányzó értékek: A nagy pontosság biztosítása érdekében a feltöltés előtt tisztítsa meg a kritikus oszlopokban található nagy hiányosságokat.
- Céloszlop típusa: Győződjön meg arról, hogy a besorolási célok kategóriásak, a regressziós célok pedig numerikusak legyenek
2. lépés: Prediktív modell betanítása az AutoAI segítségével
Itt kezdődik a modell betanítása. A projekt munkaterületén kattintson az „Új AutoAI-kísérlet létrehozása” gombra.
Válassza ki a feltöltött adatkészletet, majd a céloszlopot. Ezután beállíthatja a kísérlet típusát és az opcionális beállításokat, például azt, hogy az adatok hogyan oszlanak meg a betanítás és a tesztelés között.
Futtassa a kísérletet, hogy az AutoAI automatikusan létrehozza a folyamat ranglistáját. Ez a ranglista a kiválasztott mutató, például a pontosság vagy az F1-pontszám alapján rangsorolja a jelölt modelleket.
A ranglista minden sora a gépi tanulási algoritmusok és a jellemző-tervezés egyedi kombinációját jelenti. A legmagasabb rangú folyamat általában az, amelyet az AutoAI az Ön konkrét adatkészletéhez ajánl.
Ne feltételezze, hogy a legjobban rangsorolt folyamat automatikusan a helyes választás. Érdemes összehasonlítani a legjobb két vagy három folyamatot, ahelyett, hogy megkérdőjelezhetetlenül az elsőt választaná. Bármelyikre rákattintva megvizsgálhatja például, hogy mely jellemzők a legfontosabbak, vagy hogy a modell hogyan követ el hibákat a zavarossági mátrixok segítségével.
3. lépés: Telepítse a prediktív modellt
Miután kiválasztotta a megfelelő folyamatot, mentse el azt modellként a projektjében. Ezután ezt a mentett modellt át kell helyeznie egy telepítési területre. A telepítési terület egy különálló környezet, amelyet kifejezetten termelési terhelésekre terveztek.
Választhat az online és a kötegelt telepítés között. Az online telepítés valós idejű REST API-t biztosít az igény szerinti előrejelzésekhez. A kötegelt telepítés nagy adatkészleteket értékel egy előre meghatározott ütemezés szerint.
Használja a beépített tesztelési lapot egy minta bemeneti adatcsomag elküldéséhez. Ez lehetővé teszi a predikciós kimenet ellenőrzését, mielőtt azt a downstream rendszerekbe integrálná. A telepítés létrehoz egy API végpontot és egy pontozási URL-t, amelyet a külső alkalmazások hívhatnak meg.
4. lépés: A modell teljesítményének figyelemmel kísérése és értékelése
A korábbi adatok alapján betanított modell idővel romolhat, ahogy a valós világban a mintázatok változnak. Ezt a romlást driftnek nevezik, és idővel észrevétlenül ronthatja a modell minőségét.
Ahhoz, hogy folyamatosan nyomon követhesse modellje valós körülmények közötti teljesítményét, és még mielőtt problémává válnának, felismerhesse a hibákat, engedélyezze a felügyeletet a Watson OpenScale komponensen keresztül, majd kapcsolja össze a telepítést a felügyeleti eszközzel, és állítsa be a pontosságra és a precizitásra vonatkozó minőségi küszöbértékeket.
Ha előrejelzése érzékeny attribútumokat tartalmaz, ügyeljen arra, hogy beállítsa a méltányossági ellenőrzőket a pártatlanság biztosítása érdekében.
A rendszer előrejelzésenként magyarázatokat generálhat, amelyek pontosan megmutatják, mely jellemzők vezettek egy adott eredményhez. Innen havi gyakoriságot állíthat be ezeknek a felügyeleti irányítópultoknak a felülvizsgálatára, és a modell újratanítására, ha a minőség romlik.
Mielőtt lezárnánk ezt a fejezetet, fontos megértenünk, hogy a folyamat minden egyes lépésében különböző emberek vesznek részt. A végrehajtás nyomon követésére szolgáló rendszer nélkül a folyamat gyorsan lelassulhat és kicsúszhat az irányítás alól.
- Az adatelemző feladata az adatkészlet tisztítása és érvényesítése a feltöltés előtt
- Egy gépi tanulási mérnök futtatja az AutoAI-kísérletet, és összehasonlítja a legjobb folyamatokat
- Ugyanaz a mérnök (vagy egy ML-műveleti szakember) kezeli a modell telepítését és az API beállítását
- Az adatelemző vagy az AI-vezető figyelemmel kíséri a teljesítményt, áttekinti az eltérési jelentéseket, és eldönti, mikor szükséges az újratanítás.
Ha nincs strukturált módszer a kezelésére, könnyen előfordulhat, hogy szétszórt jegyzetekre, Slack-üzenetekre, e-mailekre vagy a memóriájára kell hagyatkoznia, és ez késedelmekhez és kihagyott lépésekhez vezet. Ennek következtében a feladatkezelés kritikus fontosságúvá válik.
Ahelyett, hogy ezek a lépések egymástól elszigetelten léteznének, a ClickUp Tasks olyan rendszert kínál, ahol:
- Minden lépés nyomon követhető feladattá válik
- Minden feladatot a megfelelő személyhez rendelünk
- A haladás a teljes munkafolyamat során látható
De ez még nem minden. Minden feladatot alátámasztanak azok a kontextusok és strukturált adatok, amelyek támogatják a végrehajtását.
- Az egyéni mezők strukturált adatokat rögzíthetnek, mint például a modell verziója, az adatkészlet forrása, az értékelési mutatók, a telepítés típusa vagy az újratanítás gyakorisága
- A ClickUp Docs tárolhatja a kiegészítő dokumentációt, például az adatelőkészítési irányelveket, a modell feltételezéseit, a kísérleti jegyzeteket vagy a telepítési utasításokat.
Így a feladatok nem homályos teendők maradnak, hanem teljesen kontextusba ágyazott, egyértelmű, kiosztott és végrehajtásra kész munkamegállapodásokká válnak.
De ez nem ér véget a feladatok nyomon követésével; ezek a feladatok nem egyszeri műveletek. Folyamatos munkafolyamatokról van szó, amelyek folyamatosan bizonyos szintű ismétlődő manuális beavatkozást igényelnek.
Például:
- Ha a modell pontossága a küszöbérték alá csökken, valakit ki kell jelölni az újratanításra
- Ha az OpenScale eltérést jelez, akkor az adott riasztásnak egyértelmű felelőssel rendelkező feladattá kell válnia
- Ha a telepítés a tesztelés során sikertelen, azt rögzíteni, hozzárendelni és gyorsan megoldani kell
A ClickUp Automations még egy lépéssel tovább megy, és megszünteti a munkafolyamatok közötti manuális átadásokat azáltal, hogy előre meghatározott feltételek alapján automatikus műveleteket indít el.
Ha új adatkészletet töltenek fel, a rendszer automatikusan létrehoz egy validációs feladatot, és azt az adatelemzőnek rendeli hozzá. Amint a feladat „Kész” jelölést kap, a rendszer automatikusan egy modelltanítási feladatot rendel a gépi tanulási mérnökhöz. A tanítás befejezése után a rendszer egy telepítési feladatot indít el az ML-műveleti szakértő számára.
Így minden lépés zökkenőmentesen átvezet a következőbe, manuális átadások nélkül. A feladatok automatikusan létrejönnek, kiosztásra kerülnek és kontextussal gazdagodnak, így a teljes munkafolyamat szünet nélkül halad tovább.
Prediktív elemzés használati esetei csapatok számára
A csapatok a következő leggyakoribb módszerekkel használják a prediktív elemzést:
- Kereslet-előrejelzés : Előrejelzi a termék iránti keresletet a következő negyedévre, így az operációs csapat időben feltöltheti a készleteket és elkerülheti az áruhiányt
- Ügyfélelvándorlás-előrejelzés : Értékelje meglévő ügyfeleit az elvándorlás valószínűsége alapján, és irányítsa a magas kockázatú fiókokat a megtartási munkafolyamatokba
- Projektkockázati értékelés : Jelzi azokat a projekteket, amelyek a korábbi minták alapján valószínűleg nem fogják tartani a határidőket, például a feladatkör változásai miatt
- Értékesítési folyamat előrejelzése : Megjósolja, mely ügyletek zárulhatnak le, és megbízható előrejelzést nyújt az értékesítési csapatoknak
- IT-incidensek előrejelzése : A naplóminta alapján azonosítja a meghibásodásra hajlamos infrastruktúra-összetevőket
Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy ezeknek az előrejelzéseknek az értéke csak akkor növekszik meg, ha az eredmények közvetlenül azokba az eszközökbe kerülnek, ahol a csapata már végrehajtja az általuk befolyásolt döntéseket.
A ClickUp segítségével nem csupán a modellek betanításának munkafolyamatait kezeli. A napi műveleteit is ugyanazon a felületen bonyolítja le, így az előrejelzések közvetlenül valós munkát indíthatnak el a csapatok között.
- A marketing területén a magas vásárlási szándékú szegmens előrejelzése automatikusan létrehozhat kampányfeladatokat
- Az értékesítés területén a lead-értékelés eredményei prioritás szerinti kapcsolattartási feladatokká alakíthatók
- Az üzemeltetés területén a kockázati előrejelzések (például ügyfélvesztés vagy meghibásodás) nyomon követést vagy beavatkozást indíthatnak el
Minden csapat kialakíthatja saját munkafolyamatait a ClickUp Tasks-en belül, pontosan úgy, ahogyan az Ön ML-csapata teszi a betanítás és a telepítés során. Ugyanaz a rendszer, csak különböző felhasználási esetek.
És ez nem ér véget a végrehajtással. A ClickUp Dashboards segítségével:
- A prediktív betekintések (pl. magas kockázatú vs. alacsony kockázatú szegmensek) vizualizálása
- Kövesse nyomon, hogyan haladnak a különböző csapatoknál az ezekből a betekintésekből létrehozott feladatok
- A munkaterhelés figyelemmel kísérése a csapatok között
- Nézze meg, hogyan alakulnak a jóslatok valós eredményekké
Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja a kívánt widgetet, legyen az oszlopdiagram, kördiagram, vonaldiagram vagy haladáskövető. Így a modellje nem egy eszközben, a végrehajtás pedig egy másikban marad; minden egy helyen marad összekapcsolva.
Az Ön által nyert betekintések nem csupán alapul szolgálnak a döntésekhez, hanem azokat kiváltják, kiosztják, nyomon követik és ténylegesen végrehajtják.
Ez nem egy különálló eszköz; ez a ClickUp munkaterületén belüli intelligencia réteg, ami azt jelenti, hogy már rendelkezik a feladatok, adatok és munkafolyamatok kontextusával.
Így ahelyett, hogy csak a feladatokat követné nyomon, egy AI-asszisztens dolgozik Ön mellett, segítve megérteni a történéseket, és gyorsabban haladni a következő teendőkkel.
Például @megemlítheti a Brain-t egy feladat megjegyzésében, akárcsak egy csapattársát, és megkérdezheti:
- „Összegezze a legfrissebb eltérési jelentést, és emelje ki a figyelmet igénylő pontokat.”
- „Mi változott a modellünk teljesítményében az elmúlt 30 napban?”
A rendszer az Ön munkaterületének adataiból merít, és világos, azonnali választ ad. Emellett munkát is generálhat Önnek. Megkérheti, hogy:
- Írjon egy rövid tájékoztatót az érdekelt felek számára, amelyben elmagyarázza, miért telepítették újra a modellt
- Készítsen újratréningezési tervet a legutóbbi teljesítménycsökkenések alapján
- Készítsen ellenőrzőlistát az új adatkészlet edzés előtti validálásához
Mivel a ClickUp konvergált munkaterületet kínál, a csapatának nem kell külön eszközöket használnia a kommunikációhoz és a végrehajtáshoz.
Minden beszélgetés közvetlenül a ClickUp Chatben zajlik, legyen szó a modell pontosságának csökkenéséről, egy jelzett eltérésről szóló riasztás áttekintéséről vagy a sikertelen telepítés utáni következő lépések meghozataláról.
De ami még fontosabb: ezek a beszélgetések nem maradnak csak ott.
Annak érdekében, hogy a megbeszélések cselekvéshez vezessenek, használja a Megjegyzések hozzárendelése funkciót. Bármely beszélgetés közben hozzárendelhet egy üzenetet egy adott csapattaghoz, így az azonnal egyértelmű cselekvési feladattá válik.
Így a beszélgetések nem merülnek feledésbe, és nem végződnek azzal, hogy „ezt meg kellene tennünk”, hanem olyan feladatokká válnak, amelyeket ténylegesen végrehajtanak és a kezdetektől a végéig nyomon követnek, mindezt a ClickUp Chat-en belül.
Az IBM Watsonx használatának korlátai a prediktív elemzésben
Minden eszköznek vannak előnyei és hátrányai, és a Watsonx sem kivétel ez alól. Igen, hatékony, de mielőtt elköteleznénk magunkat a platform mellett, vegyük figyelembe ezeket a korlátozásokat:
- Tanulási görbe: A telepítési terek és a felügyeleti monitorok konfigurálása továbbra is a felhőalapú platformok koncepcióinak alapos ismeretét igényli, ezért ez a megoldás nem feltétlenül a legmegfelelőbb, ha csapata még nem rendelkezik jelentős tapasztalattal a felhőalapú eszközök vagy infrastruktúra terén.
- Kézi adatkezelés : A platform nem automatizálja a nyers adatok tisztításának és strukturálásának legnehezebb részét, ami azt jelenti, hogy a csapatának továbbra is manuálisan kell kezelnie az adatok előkészítésének hatalmas részét, mielőtt megbízható eredményeket kaphatna
- Számítási költségek: Az IBM Watsonx-en végzett képzési kísérletek és az élő telepítések tárolásának ára a felhasználás alapján kerül kiszámításra, így a növekvő munkaterhelés esetén a felhőalapú erőforrások gyorsan elfogynak a méretezés során, ami magasabb költségekkel jár.
- Munkafolyamat-integráció: A jóslatok alapján történő cselekvéshez külső projektmenedzsment-eszközökhöz való csatlakozás szükséges
- A kormányzás összetettsége : A méltányossági és eltérési monitorok konfigurálása több lépésből áll, ami kisebb csapatok számára nehézkesnek tűnhet
Ezek a korlátozások csupán rávilágítanak arra, hol kell beavatkozniuk a kiegészítő eszközöknek. Ez különösen igaz a prediktív folyamat cselekvési oldalára.
Alternatív AI-eszközök prediktív elemzéshez
A Watsonx nem az egyetlen lehetőség a piacon a prediktív modellezéshez. A technikai ismereteitől függően más platformok is jobban illeszkedhetnek az Ön rendszeréhez. Az alábbi táblázatban egy pillanat alatt összehasonlíthatja őket.
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Fő megkülönböztető tényező
|IBM Watsonx
|Szabályozott, ellenőrizhető mesterséges intelligenciára szoruló vállalati csapatok
|AutoAI + beépített irányítás és eltérésfigyelés
|Google Vertex AI
|A Google Cloudban már jelen lévő csapatok
|Szoros integráció a BigQuery és a GCP szolgáltatásokkal
|Azure Machine Learning
|A Microsoft ökoszisztémájához tartozó szervezetek
|Natív kapcsolat a Power BI-vel és az Azure DevOps-szal
|Amazon SageMaker
|AWS-natív csapatok ML-mérnöki erőforrásokkal
|Széles körű algoritmuskönyvtár és rugalmas notebook-környezet
|DataRobot
|Teljesen automatizált gépi tanulást igénylő üzleti elemzők
|Teljes körű automatizálás, erős magyarázhatósági alapbeállításokkal
|ClickUp Brain
|Olyan csapatok számára, amelyeknek AI-alapú betekintésre van szükségük, közvetlenül beágyazva a projekt munkafolyamataiba
|Kontextusérzékeny mesterséges intelligencia, amely feladatok, dokumentumok és irányítópultok között is működik, anélkül, hogy eszközt kellene váltani
Ne csak jósoljon, hanem hajtsa végre a ClickUp segítségével
Az IBM Watsonx használata prediktív elemzéshez egyértelmű útvonalat követ az adatok előkészítésétől a eltérésfigyelésig, de ez a legegyszerűbb rész. Az igazi munka abban rejlik, hogy biztosítsa, hogy ezek a jóslatok valóban megváltoztassák a csapat munkamódszerét.
Azok az előrejelzések, amelyek senki által nem ellenőrzött irányítópultokon maradnak, egyszerűen csak felesleges számítási erőforrás-pazarlásnak számítanak, míg azok a csapatok, amelyek valódi értéket teremtenek, automatizált riasztások és újrasorrendelt feladatok segítségével közvetlenül összekapcsolják modelljeik kimenetét a végrehajtási munkafolyamatokkal.
Gyakran ismételt kérdések
Ez egy vállalati adat- és AI-platform gépi tanulási modellek építéséhez, betanításához és telepítéséhez. A csapatok egyetlen felhőalapú környezetből kezelik vele adatraktáraikat és felügyelik az AI-irányítást.
Az AutoAI egy kódírás nélküli eszköz, amely automatikusan elemzi a táblázatos adatait, hogy kiválassza a legjobb gépi tanulási algoritmusokat. Kialakítja a jellemzőket, és rangsorolja a jelölt modelleket egy ranglistán, így Ön a legpontosabb opciót telepítheti.
A platformhoz a felhőalapú koncepciók alapos ismerete szükséges a telepítési terek és a kormányzási monitorok konfigurálásához. Emellett nem automatizálja a nyers adatok feltöltés előtti tisztításának és strukturálásának manuális folyamatát.