A 10 legjobb projektmenedzsment eszköz írók számára 2026-ra

Manapság egy cikk elkészítése öt különböző lapon végzett kutatást, Zoom-on keresztül zajló interjúkat, véleményezésre megosztott vázlatokat, SEO-szerkesztéseket, a tervezés koordinálását, az ügyfél jóváhagyását és a teljesítmény nyomon követését is magában foglalhatja.

És itt kezdődnek a problémák.

Az egyik eszközben készíted a vázlatot, a másikban követed nyomon a feladatokat, a harmadikban pedig ötletelsz. Maga az írás lesz a könnyebbik rész, de az egész kezelése válik az igazi munkává.

Az írók számára a projektmenedzsment a világosságról szól. Vannak olyanok, amelyek vizuális tervezőknek készültek, vannak olyanok, amelyek hosszú kéziratokhoz alkalmasabbak, míg mások a közös szerkesztői csapatokban nyújtanak kiemelkedő teljesítményt.

Ebben az útmutatóban összegyűjtöttük a 10 legjobb projektmenedzsment eszközt írók számára, hogy kevesebb időt töltsön a munkája szervezésével, és többet az írásával. ✍️

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az ebben a blogban bemutatott összes íróknak szánt projektmenedzsment eszközt. 📊

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp Minden egyben: tudás- és feladatkezelés AI-támogatott automatizálással és eszközök közötti munkafolyamatokkal egyéni írók, kis csapatok és nagyvállalatok számára, akik projekteket, jegyeket és dokumentumokat koordinálnak Egyetlen platform feladatokkal, listákkal, dokumentumokkal és célokkal, a ClickUp Brain-nel, többféle AI-modellel, időgazdálkodással és egyedi automatizálásokkal Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion Testreszabható írói munkaterület létrehozása beépített mesterséges intelligenciával azoknak az íróknak, akik teljesen testreszabható munkaterületet szeretnének létrehozni a semmiből Adatbázis-nézetek (táblázat, tábla, idővonal, naptár), szinkronizált blokkok, Notion AI írási asszisztens, AI-alapú értekezletjegyzetek cselekvési tételekkel, hogy segítsenek a szervezettség fenntartásában Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik Scrivener Hosszú kéziratok kezelése a vázlattól az exportig regényírók számára, akik összetett, több fejezetből álló kéziratokat szerkesztenek Kötegszerű kéziratszervezés, virtuális indexkártyákkal ellátott üzenőfal, drag-and-drop átszervezéssel rendelkező vázlatkészítő, osztott képernyős kutatási nézet A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 23,99 dollártól kezdődik. Trello Vizuális, kanban stílusú írási munkafolyamatok azoknak az íróknak, akik vizuálisan gondolkodnak és a kanban stílusú munkafolyamatokat részesítik előnyben Vizuális Kanban táblák, Butler automatizálás (szabályok és parancsok), Power-Upok a funkciók bővítéséhez, naptár- és tervező nézet Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik Google Workspace Közös írási és szerkesztési műveletek a felhőben azoknak az elosztott szerkesztői csapatoknak, amelyeknek valós idejű együttműködésre van szükségük Valós idejű együttműködés a Google Docs-ban (javaslat mód és verziótörténet), Gemini AI a Docs/Gmail/Drive-ban, Google Drive felhőalapú tároló A fizetős csomag ára felhasználónként havi 5,60 dollártól kezdődik. Asana Strukturált szerkesztői munkafolyamatok feladatfüggőségekkel a több lépésből álló kiadási munkafolyamatokat felügyelő szerkesztők és projektmenedzserek számára Feladatfüggőségek strukturált munkafolyamatokhoz, egyéni mezők szerkesztői nyomon követéshez, munkafolyamat-készítő és szabályok automatizálása, munkaterhelés- és erőforrás-kezelési nézetek Ingyenes; a fizetős csomagok ára 30,49 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként Airtable Adatvezérelt tartalomrendszerek kód nélküli létrehozása strukturált szerkesztői adatbázisokat kezelő operációs csapatok számára Kapcsolati adatbázisok összekapcsolt rekordokkal, trigger-alapú automatizálások, Airtable AI mezők és ügynökök, testreszabható felvételi űrlapok útválasztási logikával Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik Monday.com Rugalmas, vizuális munkamenedzsment beépített mesterséges intelligenciával azoknak a vezetőknek, akiknek szükségük van a munkaterhelés átláthatóságára és a projektek közötti irányítópanelekre Testreszabható munkafolyamatokkal rendelkező vizuális táblák, AI-blokkok (összefoglalás, fordítás, kategorizálás), Workdocs az élő együttműködéshez, munkaterhelés- és erőforrás-nézetek egy könnyen használható felületen Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik Milanote Vizuális ötletelés és kreatív projekttervezés történetmesélők számára, akik térbeli elrendezésben ábrázolják a szereplőket és a cselekményvonalakat Végtelen vizuális táblák, webes kivágó az azonnali inspiráció rögzítéséhez, karakter- és történetvázlat-sablonok, média beágyazások (kép, videó, linkek) Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12,50 dollártól kezdődik. Evernote Kereshető „második agy” létrehozása írók számára azoknak a szakembereknek, akik gyorsan szeretnék rögzíteni ötleteiket különböző eszközökön Füzetek beágyazott halmazokkal és címkézéssel, webes kivágó a kutatási eredmények rögzítéséhez, integrált feladatok a jegyzetekben, dokumentumok beolvasása OCR-rel A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 14,99 dollártól kezdődik.

Mire kell figyelnie az írók számára készült projektmenedzsment eszközöknél?

Az írók az ötleteiket különböző szakaszokon keresztül viszik végig: kutatás, vázlat, vázlat, javítás, kiadás. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő eszköznek támogatnia kell a szerkesztői munka valós körülményeit. Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni egy kreatív projektmenedzsment eszköz kiválasztásakor. 👇

A határidők láthatóvá és kezelhetővé válnak: A szerkesztői naptár , az idővonal vagy a Gantt-diagram nézeteken keresztül megjelenítheti a határidőket, a kiadási ütemterveket és a mérföldköveket

A struktúrák az írási szakaszok szerint működnek: A projekteket egyértelmű fázisokra osztják, mint például a vázlatkészítés, a vázlatírás, a szerkesztés, a jóváhagyás és a közzététel, a haladást mutató állapotkövetéssel.

Központosítja az együttműködést és a szerkesztői visszajelzéseket: Lehetővé teszi a szövegbe ágyazott megjegyzéseket, a szálakba rendezett beszélgetéseket és a vázlatok megosztását, így a módosítások a kontextusban történnek

Közvetlenül összekapcsolja a kutatást a projektekkel: A jegyzeteket, forráslinkeket, briefeket és referenciafájlokat a kapcsolódó anyag mellett tárolja, így nem kell külön mappákban és alkalmazásokban keresgélni

Tiszta verziótörténetet tart fenn: Nyomon követi a módosításokat és megőrzi a korábbi vázlatokat, így a változások dokumentálva, visszaállíthatóak és könnyen összehasonlíthatóak

Rugalmas munkafolyamat-nézeteket kínál: listák, táblák és naptárak között válthat, attól függően, hogy tartalmat tervez, szerkesztéseket kezel vagy határidőket ellenőriz

Támogatja a bárhonnan történő munkavégzést: Valós időben szinkronizálódik asztali és mobil eszközök között, így az írók útközben is rögzíthetik ötleteiket, frissíthetik feladataikat vagy válaszolhatnak a visszajelzésekre

A legjobb projektmenedzsment írók számára

Akár önálló szabadúszóként több ügyfelet is kezel, akár egy dinamikus szerkesztői csapat tagja, ezek az eszközök azért lettek kifejlesztve, hogy átláthatóságot, láthatóságot és lendületet hozzanak az írási munkafolyamatába. 💁

1. ClickUp (A legjobb azoknak az íróknak, akik egy integrált AI-munkaterületet szeretnének)

A ClickUp for Project Management Teams a világ első konvergens AI-munkaterülete, egy olyan digitális környezet, amely egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, csevegést, célokat, irányítópultokat és a mesterséges intelligenciát.

Ezzel megszűnik a munkák szétszóródása, vagyis nem kell többé az egyik alkalmazásban vázlatot készíteni, a másikban a határidőket nyomon követni, az e-mailben a visszajelzéseket kezelni, és egy harmadik eszközben ötleteket gyűjteni. Minden egy ökoszisztémában található, és az AI mindent megért.

Így működik ez a gyakorlatban:

Rendezze tartalmát a ClickUp Docs segítségével

Tekintse a ClickUp Docs-ot központi írási központjának, ahol vázlatokat, tervezeteket, kutatási anyagokat, stílusútmutatókat, referenciaanyagokat, szerkesztői naptárakat és akár a csapat visszajelzéseit is tárolhatja. A dokumentumok közvetlenül kapcsolódnak a munkameneteihez, így összekapcsolhat egy briefet egy ClickUp-feladattal, beágyazhat egy stílusútmutatót egy munkafolyamatba, vagy automatikusan generálhat tartalomjegyzékeket.

A ClickUp Docs segítségével strukturálhatja a tartalmat címsorokkal, táblázatokat készíthet, médiát ágyazhat be, kódblokkokat illeszthet be, és áttekinthetően rendszerezheti a hosszú vázlatokat

Például létrehozhat egy „Heti hírlevél vázlatok” nevű dokumentumot, amelybe beágyazhat kutatási linkeket, szerkesztői megjegyzéseket és @említéseket a csapattársak számára. Feladatokat közvetlenül a dokumentumon belül is összekapcsolhat, szöveget teendőkké alakíthat, valamint határidőket is beállíthat.

Gyorsítsa fel az írási folyamatot a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp tudásmenedzsment munkafolyamatának részeként a ClickUp Brain egy kontextusfüggő mesterséges intelligencia, amely be van ágyazva a munkaterületébe, beleértve a dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket és csevegéseket, ami azt jelenti, hogy a projektjeinek teljes kontextusában működik.

Az írók számára ez egyszerre kreatív partner és termelékenységi asszisztens is.

Bármely szövegmezőben közvetlenül készíthet vázlatot. Blogbejegyzések, vázlatok, céloldal szövegek, közösségi média bejegyzések és videó forgatókönyvek esetében csak írjon be egy utasítást, és a Brain elkészíti a vázlatot. Jelölje ki a meglévő szöveget, és válassza a következő lehetőségek közül:

Javítsd az írásodat

Helyesírási és nyelvtani hibák kijavítása

Hosszabbítsa meg vagy rövidítse le

Egyszerűsítse a komplex tartalmakat

Folytassa az írást onnan, ahol abbahagyta

Hozzon létre teendőket egy vázlatból

Fordítsa le több nyelvre

Kérjen összefoglalókat, kreatív javaslatokat és teendőket a ClickUp Brain-től, közvetlenül a ClickUp Docs-on belül

Ha egy tartalmi brief dokumentumból cselekvési tételeket generál, az a brief strukturált ClickUp-feladattá alakul. Használhat egyéni utasításokat vagy /write szlászparancsokat is a tartalom gyors szerkesztéséhez, átírásához vagy létrehozásához egy adott hangnemben (professzionális, beszélgető, humoros), valamint a kreativitás szintjének beállításához attól függően, hogy jelentést vagy blogbejegyzést ír.

📌 Példa: Finomítsa ezt a bekezdést, hogy vonzóbb legyen a közönségünk számára, és javasoljon három figyelemfelkeltő címsor-változatot.

Gyors útmutató az első használathoz:

Bővítse kutatási és termelékenységi lehetőségeit a ClickUp Brain MAX segítségével

Ha az AI-írás funkciót a vázlatkészítésen túlra szeretné terjeszteni, és teljes értékű kutatási motorrá alakítani, használja a ClickUp Brain MAX-ot, a fejlett AI asztali kiegészítőt. Ez a ClickUp Brain funkciót az írási segítségnyújtáson túlra terjeszti, és mélyebb kutatási és termelékenységi motorrá alakítja.

A Brain MAX kínálata:

Mélyreható keresés a munkaterületén és a kapcsolódó alkalmazásokban, valamint az interneten

Hozzáférés prémium AI-modellekhez a finomabb brainstorming és szerkesztés érdekében

Környezeti, kontextusérzékeny válaszok a projektjeiről és dokumentumairól

Írók számára ez egy hatékony eszköz a kutatási fázisokban. Ahelyett, hogy mappákban vagy böngészőfülekben kutatna, megkérheti a Brain MAX-ot, hogy mutassa meg a releváns jegyzeteket, foglalja össze a korábbi ügyfél-visszajelzéseket, vagy azonnal keresse meg a kapcsolódó vázlatokat.

Diktálja ötleteit, gyorsabban készítse el az első vázlatokat, és a ClickUp Talk to Text segítségével minden szót automatikusan leírathat

Ha pedig gyorsabban gondolkodik, mint ahogy gépel, a ClickUp Talk to Text segítségével közvetlenül a Docsba vagy a Tasksba diktálhatja az ötleteit. Az eszköz automatikusan strukturált szöveggé alakítja a beszédét, amelyet azonnal szerkeszthet a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció és testreszabási lehetőség miatt az új felhasználók eleinte kissé elveszettnek érezhetik magukat

A ClickUp árai

A ClickUp értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a vélemény mindent elmond:

A ClickUp-ban leginkább azt szeretem, hogy egyetlen helyen több eszközt is helyettesít. Nincs többé váltogatás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál. Emellett bármilyen munkafolyamathoz igazítható, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a több nézet, amelyekkel pontosan úgy állíthatom be a projekteket, ahogyan nekem kell, a műszerfalak, amelyek világos áttekintést nyújtanak a jelentésekről és a statisztikákról, valamint az automatizálások, amelyek órákat spórolnak meg nekem az ismétlődő feladatok elvégzésével.

2. Notion (A legjobb választás testreszabható írói munkaterület létrehozásához beépített mesterséges intelligenciával)

via Notion

A Notion írásbeli projektjeit, kutatásait, szerkesztői naptárait és dokumentációját egy rugalmas munkaterületbe egyesíti. Lehetővé teszi, hogy mindent olyan oldalakon építsen fel, amelyek szöveget, adatbázisokat, kanban táblákat, táblázatokat, idővonalakat és beágyazott elemeket tartalmazhatnak.

Ezen felül a Notion AI és a Notion Agent képes átkutatni az oldalait, PDF-jeit és a kapcsolódó dokumentációs eszközöket, hogy azonnal megjelenítse a kontextust. Ez azt jelenti, hogy az írók a rendezetlen értekezletjegyzeteket strukturált vázlatokká alakíthatják, a tárolt márkairányelvek alapján első vázlatokat készíthetnek, vagy a kutatási jegyzeteket publikálásra kész összefoglalókra alakíthatják.

Számíthat az AI Meeting Notes szolgáltatásra is, amely rögzíti a megbeszéléseket és automatikusan kivonja a teendőket, ami különösen hasznos a közreműködők, szerkesztők és érdekelt felek projektközi koordinálásakor.

A Notion legjobb funkciói

Építsen strukturált tartalom-folyamatokat a Database Views (Táblázat, Tábla, Idővonal, Naptár) segítségével

A szinkronizált blokkok segítségével biztosíthatja az információk konzisztenciáját az oldalak között

Készítsen vázlatokat, összefoglalókat és átírásokat a Notion AI Writing Assistant segítségével

Irányítsa a hozzáférést fejlett jogosultsági és hitelesítési beállításokkal

A Notion korlátai

A munkaterület felépítése a hagyományos mappahierarchia hiánya miatt zavarosnak tűnhet

Korlátozott natív automatizálás a dedikált marketing projektmenedzsment eszközökhöz képest

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Íme, mit emelt ki egy ügyfél:

Minden Notion-oldal olyan, mint egy üres vászon, amelyet tetszés szerint alakíthat. Egyes oldalak grafikonokká, mások listákká válnak, míg egyesek különböző emberek között megosztott munkadokumentumokká. Ez a rugalmasság nagy előny, és szinte bárki számára könnyen megtanulható és azonnal használható… A mappaszerkezet hiánya és az általános szervezés nagyon frusztráló. Ha két kapcsolódó dokumentumom van, szeretném azokat egy mappába helyezni anélkül, hogy megváltoztatnám azok elrendezését vagy mások számára való megjelenítését…

3. Scrivener (A legjobb hosszú kéziratok kezelésére a vázlattól az exportig)

a Scrivener segítségével

A Scrivener kifejezetten olyan hosszú írásbeli projektekhez készült, amelyek nem férnek el egyetlen dokumentumban. Ahelyett, hogy több száz oldalt kellene végiggörgetnie, a program lehetővé teszi, hogy kéziratát kis, mozgatható szakaszokra bontsa egy „füzet stílusú oldalsávon” belül. A jeleneteket sorrendben kívül is megírhatja, a befejezetlen ötleteket külön mappákba helyezheti, és egész fejezeteket átszervezhet drag and drop segítségével.

Regényírók, szakkönyv-szerzők és tudományos írók számára ez a tartalomírási eszköz a szerkezeti szerkesztést sokkal kevésbé fárasztóvá teszi, mint a hagyományos szövegszerkesztők.

Az editor felosztásával a referenciamateriált az írás mellett is megtekintheti, ami különösen hasznos újságírók, életrajzírók és kutatók számára, akik a vázlatkészítés során ellenőrzik a tényeket. Amikor eljön a megosztás ideje, a Scrivener összeállítja a szétszórt szakaszokat egy tiszta, Word, PDF vagy akár Final Draft formátumú kézirattá.

A Scrivener legjobb funkciói

Rendezze el vizuálisan a fejezeteket és a jeleneteket a Corkboard virtuális indexkártyáinak segítségével

Átszervezheti a teljes kéziratokat az Outliner segítségével, valamint a mappák húzásával és elhelyezésével

Állítson be kézirat- és munkamenet-célokat a Word & Character Targets segítségével

Kövesse nyomon a vázlatok állapotát egyedi metaadatok, címkék és állapotjelzők segítségével

A Scrivener korlátai

Gyenge együttműködési eszközök csapatalapú íráshoz

A funkciók teljes megértéséhez útmutatók/oktatóanyagok elolvasása szükséges

A Scrivener árai

iOS és iPadOS: 23,99 USD

MacOS: 59,99 USD

Windows: 59,99 USD

A Scrivener értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Scrivenerről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmazott:

Általában több írási és szervezési feladatot is ellátom, és a Scrivenerben azt értékelem a legjobban, hogy egyetlen eszközben tartja a szövegeimet strukturálva, a kezdeti vázlattól a végleges tartalomig. Ráadásul a rugalmassága miatt a desktop verziót használhatom az igényesebb feladatokhoz, a mobilalkalmazást pedig gyors módosításokhoz vagy jegyzeteléshez, amikor úton vagyok. Bár alapvető eszközöket kínál a hibák kiszűrésére, egy fejlettebb, valós idejű lektorálási rendszer integrálása nagy előrelépést jelentene azok számára, akik ugyanazon az alkalmazáson belül szeretnék tökéletesíteni szövegeiket.

🧠 Érdekesség: Az ékírás az egyik legkorábbi, ha nem a legkorábbi írásrendszerként ismert, amelyet az ókori Mezopotámiában (konkrétan Sumérban, a mai Irak területén) fejlesztettek ki i. e. 3400–3100 körül. Közigazgatási tisztviselők és templomi tisztviselők hozták létre gyakorlati, gazdasági célokra, például a kereskedelem nyomon követésére, a gabonafélék kezelésére és az állatállomány nyilvántartására.

4. Trello (A legjobb vizuális, kanban-stílusú írási munkafolyamatokhoz)

a Trello segítségével

A Trello egy webalapú Kanban-eszköz, amelyet kezdők számára fejlesztettek ki projektmenedzsment céljára. Az Atlassian fejlesztette ki, és táblákat, listákat és kártyákat használ a munka vizuális szervezéséhez. Létrehozhat egy táblát egy projekthez, feloszthatja listákra (például Ötletek, Vázlat, Szerkesztés, Kiadott), és a haladásnak megfelelően áthelyezheti a kártyákat a különböző szakaszok között. Ezzel egy pillanat alatt áttekintheti, hogy pontosan mi áll a folyamatban.

Minden kártyán elhelyezhetők ellenőrzőlisták, mellékletek, linkek, megjegyzések és határidők, ami praktikus megoldás a kutatásigényes cikkek kezeléséhez. Az írók a forráslinkeket közvetlenül a megfelelő kártyán tárolhatják, a leírásba jegyzeteket fűzhetnek, és nyomon követhetik a javítási köröket.

A Trello azt is támogatja, hogy e-maileket és Slack-üzeneteket feladatokká alakítson, ami akkor hasznos, ha a megbízás részletei szétszórt beszélgetésekből derülnek ki.

A Trello legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő műveleteket a Butler Automation segítségével (szabályok, gombok, parancsok)

Bővítse a funkcionalitást a naptárakhoz, egyéni mezőkhez és egyebekhez használható Power-Ups segítségével

Tervezze meg a határidőket a feladatok mellett a Trello Planner segítségével (Naptár nézet és ütemezés)

Tükrözze a feladatokat több táblán a Kártyatükrözés segítségével

A Trello korlátai

A táblák növekedésével egyre zavarosabbá és nehezebben kezelhetővé válik

Nem ideális összetett vagy többszintű projektekhez

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 17,50 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trellóról a valódi felhasználók?

Ez a visszajelzés közvetlenül egy felhasználótól származik:

Szeretem a Trellót használni a projekt- és feladatkezeléshez, mivel segít egyszerre több feladat kezelésében, és megkönnyíti az áttekintést. Tetszenek a munkaterületek és az időkövetési funkciók. Több projektet kezelünk egyszerre úgy, hogy minden ügyfél számára külön munkaterületet hozunk létre, és a különböző feladatokhoz külön táblákat készítünk, hogy mindent könnyen kezelhessünk… Néha nehéz kezelni a komplex és hosszú távú projekteket. Komplex projektek esetén nehéz kezelni az ütemterveket, a mérföldköveket és a feladatokat. Több feladat esetén több táblát kell létrehoznunk, ami időigényes.

🔍 Tudta? Amit ma The Chicago Manual of Style néven ismerünk, az 1906-ban jelent meg először, egyszerű tipográfiai szabálykönyvként, és az évtizedek során az Egyesült Államok szerkesztői és szerzői számára az egyik legbefolyásosabb referenciaforrássá vált.

5. Google Workspace (A legjobb a felhőalapú közös íráshoz és szerkesztési feladatokhoz)

A Google Workspace egy felhőalapú termelékenységi és együttműködési csomag, amelyet a Google fejlesztett ki, és amely ötvözi a kommunikációt, a dokumentumkészítést, a tárolást és a feladatkezelést. Tartalmazza a Gmailt, a Naptárat, a Drive-ot, a Dokumentumokat, a Táblázatokat, a Diákat, a Meetet, a Chatet és a Feladatokat, amelyek mindegyike úgy lett kialakítva, hogy valós időben együttműködjön a többivel.

A Docs a fő írási környezetként működik, támogatva az élő együttműködést, a megjegyzéseket, a javaslatok módot és a strukturált dokumentumkészítést.

A Gemini AI közvetlenül integrálva van a Gmailbe, a Docsba és a Drive-ba, hogy összefoglalja a hosszú e-mail-szálakat, strukturált vázlatokat készítsen, következtetéseket vonjon le a kutatási fájlokból, és akár jegyzeteket is készítsen a Meetben. Mivel minden felhőalapú, a közreműködők bárhonnan egyszerre szerkeszthetik a dokumentumokat, ami praktikus megoldás a szétszórt szerkesztői csapatok számára.

A Google Workspace legjobb funkciói

Készítsen és finomítson tartalmakat közösen a Google Docs segítségével ( Javaslat mód és verziótörténet )

Tárolja és rendszerezze biztonságosan kutatási anyagaidat a Google Drive segítségével (bizonyos csomagoknál felhasználónként akár 5 TB-ig)

Rögzítse automatikusan az értekezletek során elhangzottakat a Google Meet „ Jegyzeteljen nekem ” funkciójával

Nyújtson betekintést a feltöltött anyagokba a NotebookLM segítségével, hivatkozásokkal alátámasztott válaszokkal

A Google Workspace korlátai

Nem alkalmas nagy méretű naplófájlok vagy összetett műszaki adatok kezelésére

A Drive-hozzáférési jogosultságok nagy léptékű kezelése zavarossá válhat

A Google Workspace árai

Business Starter: 5,60 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 13,44 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Google Workspace értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 47 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Workspace-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználó így foglalta össze:

A Google Workspace-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen zökkenőmentesen teszi lehetővé az együttműködést, így a marketingkampányok és az értékesítési kezdeményezések késedelem és verziózavar nélkül haladhatnak tovább. Az e-mailektől és a naptártól kezdve a dokumentumokig és a fájlmegosztásig minden egy összekapcsolt ökoszisztémában található, ami növeli a hatékonyságot és a láthatóságot a csapat egészében. Kisvállalkozások számára vállalati szintű funkcionalitást nyújt felesleges bonyolultság nélkül… A szervezésnek átgondoltnak és szándékosnak kell lennie, hogy megakadályozza a dolgok kreatív káoszba fulladását. Ugyanakkor nincs sok fejlett testreszabási lehetőség, amely segítene a kívánt módon beállítani.

🧠 Érdekesség: A legkorábbi, név szerint azonosított szerző Enheduanna, egy mezopotámiai költőnő és papnő, aki i. e. 2285–2250 körül élt, és olyan himnuszokat és verseket írt, amelyek fennmaradtak a történelem során.

6. Asana (A legjobb strukturált szerkesztési munkafolyamatokhoz, feladatfüggőségekkel)

az Asana segítségével

Egy másik felhőalapú munkamenedzsment-platform ezen a listán az Asana. Többféle lehetőséget kínál a munkák megtekintésére: listák, Kanban-táblák, idővonalak (Gantt-stílusúak) vagy naptárak formájában, így a projektek kezelése az írási folyamatához leginkább illeszkedő formátumban történhet.

Felbonthatja a cikket alfeladatokra (vázlat, vázlat, szerkesztés, SEO-ellenőrzés, közzététel), minden lépést különböző közreműködőknek rendelhet hozzá, és függőségeket állíthat be, hogy semmi ne haladjon tovább, amíg nem áll készen. Az állapotfrissítések segítségével az érintettek extra megbeszélések nélkül is tájékozódhatnak, az ismétlődő feladatok pedig megkönnyítik a heti hírlevelek, havi jelentések vagy folyamatos blogbejegyzések kezelését.

Az Asana legjobb funkciói

Egységesítse a munkafolyamatokat a Custom Fields segítségével, amely a fizetős csomagokban 17 mezőtípust tartalmaz.

Automatizálja az ismétlődő lépéseket a Workflow Builder és a Rules Automation segítségével

Kövesse nyomon a kapacitást a munkaterhelés- és erőforrás-kezelő eszközökkel

Az Asana korlátai

A fejlett funkciók (idővonal, jelentések, munkaterhelés, célok, automatizálás) csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Ugyanaz a feladat nem rendelhető hozzá több személyhez

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes csomag

Starter : 13,49 USD/hó

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Íme egy őszinte vélemény a G2-től:

Lehetővé teszi az ismétlődő feladatok konfigurálását és a komplex munkafolyamatok automatizálását másodpercek alatt, ami időmegtakarítást jelent. Ezen felül a felülete tiszta, rendezett és vizuálisan vonzó, így a csapatok gyorsan és meredek tanulási görbe nélkül kezdhetik el használni…Ugyanaz a feladat nem rendelhető több emberhez, ami bonyolítja a közös munkát és a csapatkoordinációt. Ezen felül a feladatok, alfeladatok és projektek szerkezete gyorsan zavarossá és rendezetlenné válhat, ha nem kezelik gondosan.

🔍 Tudta? A nyomtatás előtt a rubrikálás, azaz a címsorok és fontos szakaszok vörös tintával való megjelölése segítette az olvasókat a kéziratokban való eligazodásban. Ez a hagyomány már az ókori Egyiptomban is létezett, ahol az írnokok vörössel jelölték meg a szövegek legfontosabb részeit.

7. Airtable (A legjobb adatvezérelt tartalomkezelő rendszerek kódírás nélküli létrehozásához)

az Airtable-en keresztül

Az Airtable egy kódírás nélküli feladatkezelő alkalmazás, amely ötvözi a táblázatkezelő rugalmasságát a relációs adatbázisok struktúrájával. Lehetővé teszi egyedi alkalmazások létrehozását, amelyek központosítják az ötleteket, a briefeket, a közreműködőket, a határidőket, az eszközöket és a teljesítményadatokat. Így létrehozhat egy élő tartalom-adatbázist, ahol minden cikk, kampány és eszköz strukturált és kereshető.

Az Airtable hasznosságát az adja, hogy képes a strukturált adatokat teljesen működőképes munkafolyamatokká alakítani. Készíthet űrlapokat új tartalmi igényekhez, automatikusan továbbíthatja azokat a megfelelő szerkesztőhöz, és több nézetben is nyomon követheti a folyamatot. Akár mesterséges intelligenciát is bevonhat a briefek összefoglalásához, kampányötletek generálásához vagy a visszajelzések nagy léptékű elemzéséhez.

Az Airtable legjobb funkciói

Szervezze meg a szerkesztői adatokat kapcsolt rekordokat tartalmazó relációs adatbázisok segítségével

Automatizálja a szerkesztési munkafolyamatokat a Triggers és a Conditional Automations segítségével

Készítsen összefoglalókat és elemzéseket az Airtable AI (ügynökök és AI mezők) segítségével

Gyűjtse össze a strukturált kéréseket testreszabható űrlapok segítségével a Routing Logic segítségével

Az Airtable korlátai

A tervenkénti merev rekordkorlátok (pl. 1 000 a Free csomagban, 50 000 a Team csomagban)

A képletek beállítása kezdők számára zavaros lehet

Az Airtable árai

Ingyenes

Csapat: 20 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 45 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

Íme, hogyan látja ezt egy felhasználó:

Szolgáltatásalapú startupként az Airtable Maximumot használjuk vállalatunk munkafolyamatainak kezelésére, és az összes leltárral kapcsolatos adatbeviteli munkát ezen a szoftveren végezzük. Ez az eszköz segít abban, hogy vállalkozásunk összes beszerzési tranzakciója megfelelően, időben történjen, és a szoftver által biztosított táblázatban nyomon követhető legyen. Az Airtable szoftverrel kapcsolatos egyik fő panaszom az, hogy a felhasználói felülete meglehetősen bonyolult, és nem kompatibilis a mobiltelefonommal.

🧠 Érdekesség: Sok híres író mechanikus írógépre támaszkodott; például Ernest Hemingway teljes regényeket írt az Olivetti Lettera 22-es gépen, élvezve a szándékos ritmust és fegyelmet, amit ez a prózájába vitt.

8. Monday.com (A legjobb választás a rugalmas, vizuális munkamenedzsmenthez beépített mesterséges intelligenciával)

A Monday.com egy rendkívül vizuális munkaterületet kínál, ahol minden – az ötletek, a vázlatok, a határidők, a visszajelzések és a jóváhagyások – egy helyen található. Ahelyett, hogy a blogírási munkafolyamatot egy merev rendszerhez kellene igazítania, olyan táblákat hozhat létre, amelyek pontosan illeszkednek a csapata tényleges munkamódszeréhez.

A platform egy felhőalapú „munkaoperációs rendszer”, amely lehetővé teszi a csapatok számára a sikeres projektek, folyamatok, erőforrások és célok kezelését. Ügyfélkövetőként, ajánlat-pipeline-ként és produkciós táblaként működik, miközben támogatja az automatizálást, a mesterséges intelligenciával támogatott műveleteket, a műszerfalakat, a munkaterhelés-nézeteket, a Gantt-diagramokat és az integrált dokumentumokat (Workdocs).

A Monday.com legjobb funkciói

Készítsen összefoglalókat és kategorizálja a tartalmakat az AI Blocks segítségével (összefoglalás, fordítás, érzelemfelismerés, egyéni utasítások)

Központosítsa a dokumentációt a Workdocs segítségével (élő együttműködés, címkézés, beágyazott widgetek)

Kövesse nyomon a kapacitást a munkaterhelés és erőforrás-elosztás nézetek segítségével

Csatlakoztassa eszközeit több mint 200 integráció és termékbővítmény segítségével

A Monday.com korlátai

Ehhez legalább három fizető tag szükséges, és a fejlett biztonsági ellenőrzések fizetős szolgáltatások mögött vannak, ami problémát jelent a szabadúszó írók számára.

A sablonok közötti váltás vagy a táblák átszervezése nem intuitív

A Monday.com árai

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com valós felhasználói?

Egy ügyfél a következő visszajelzést osztotta meg:

A Monday Work Management kiváló platform a projektek szervezéséhez, a munka nyomon követéséhez és a csapatok összehangolásához egy helyen. A felület tiszta, rugalmas és könnyen testreszabható. A táblák, automatizálások, irányítópultok és sablonok segítségével egyszerűen létrehozhatók olyan munkafolyamatok, amelyek tükrözik a csapat tényleges működését… Mivel a platform rendkívül rugalmas, időbe telhet a táblák és munkafolyamatok „megfelelő” struktúrájának megtervezése, különösen új csapatok esetében. Emellett néhány fejlettebb kulcsfunkció – például a mélyebb automatizálások, a jogosultságok vagy a jelentések – csak a magasabb szintű csomagokban érhető el, ami nagyobb csapatok esetében megnövelheti a költségeket.

🧠 Érdekesség: Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című műve tartja a valaha írt leghosszabb regények rekordját, bemutatva, hogy a történetmesélés mennyire kiterjedhet mind terjedelemben, mind mélységben.

9. Milanote (A legjobb vizuális ötleteléshez és kreatív projekttervezéshez)

A Milanote azoknak készült, akik vizuálisan gondolkodnak. A merev listák és sorok helyett rugalmas táblákat kapsz, ahol természetesen húzhatod, ejtheted, csoportosíthatod és átrendezheted az ötleteidet.

Ezzel a vizuális együttműködési eszközzel szöveges jegyzeteket, képeket, videókat, linkeket, teendőlistákat és vázlatokat kombinálhat végtelen számú táblán. Tervezze meg a cselekmény szerkezetét, készítsen karakterprofilokat és vázolja fel a jeleneteket.

A tartalomcsapatok számára hangulatlapokat, kampánytervezést és kreatív briefeket kínál. Ezen felül a platform támogatja a távoli együttműködést, a megjegyzések hozzáadását és a felhőalapú szinkronizálást, így a csapatok együtt ötletelhetnek és finomíthatják az ötleteket anélkül, hogy elveszítenék a kontextust.

A Milanote legjobb funkciói

Rögzítse az ihletet azonnal a Milanote Web Clipper (Chrome-bővítmény) segítségével

Szervezze meg történeteit a szereplőprofil és a történetvázlat-sablonok segítségével

Kombinálja zökkenőmentesen a médiát képek, videók, linkek és beágyazott fájlok segítségével

Együttműködj mentorokkal a valós idejű szerkesztés és kommentelés segítségével

A Milanote korlátai

Nincs natív naptárfunkció (megoldásokra van szükség)

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a frissítések hatással vannak a meglévő adatok formázására

A Milanote árai

Ingyenes

Fizetés személyenként: 12,50 USD/hó felhasználónként

Fejlessze csapatát: 49 USD/hó (éves számlázás)

Milanote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Milanote-ról a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

A Milanote az egyik legáttekinthetőbb, legfelhasználóbarátabb projekt- és tartalomkezelő rendszer, amelyet eddig használhattam a közösségi média naptárak létrehozásához és kezeléséhez… Néhány funkciója hiányzik (konkrétan a szerkesztési előzmények nyomon követésének lehetősége, ami bizalmi problémák miatt oda vezet, hogy több ügyfél is kimarad a táblákból), és a mobilalkalmazásban vannak bizonyos tartalmi korlátozások, amelyek miatt a natív TikTok- és Instagram-posztok közzététele nem hatékony.

🔍 Tudta? Johannes Gutenberg 1440–1450 körül kifejlesztett mozgatható betűs nyomdagépe elősegítette az írástudás és az eszmék terjedését Európában, megalapozva ezzel a reneszánszot és a modern kiadói ipart.

10. Evernote (A legjobb megoldás egy kereshető „második agy” létrehozásához írók számára)

az Evernote-on keresztül

Ha folyamatosan ötletek kavarognak a fejében, például cikkek témái, kutatási részletek, hangjegyzetek és képernyőképek, ez a wiki szoftver arra szolgál, hogy rögzítse őket, mielőtt eltűnnének. Úgy működik, mint egy digitális második agy, amely egy helyet biztosít a jegyzetek, webes kivágások, dokumentumok, feladatok és akár az értekezletek jegyzőkönyveinek tárolására, így semmi sem vész el.

Ez egy eszközök közötti jegyzetelési és szervezési platform, amely segít az íróknak, diákoknak és szakembereknek bármilyen formátumban rögzíteni az információkat, és azokat azonnal előhívni.

A tartalmakat jegyzetfüzetekbe rendezheti, címkékkel láthatja el a jobb szervezés érdekében, feladatokat ágyazhat közvetlenül a jegyzetekbe, és mindent szinkronizálhat asztali és mobil eszközök között. Újabb AI-funkciói segítenek összefoglalni a hosszú jegyzeteket, leírni az értekezleteket, és természetes nyelvű kereséssel előhívni a releváns információkat.

Az Evernote legjobb funkciói

Rendezze az információkat Notebooks , Nested Stacks és Custom Tags segítségével

Rögzítse az eredményeket azonnal a Web Clipper (Chrome, Safari, Firefox) segítségével

Beágyazhat végrehajtandó feladatokat a jegyzetekbe az integrált feladatok segítségével

Szkennelje és tárolja a papíralapú dokumentumokat a Dokumentum-szkennelés és az OCR segítségével

Az Evernote korlátai

Kompatibilitási problémák a jegyzetek átvitelekor (pl. hibákat okozó címkék)

Egyes felhasználók panaszkodnak arra, hogy az AI-funkciók nem elég lenyűgözőek

Az Evernote árai

Starter: 14,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Enterprise csomag: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Egy ügyfél első kézből származó beszámolója:

Értékelem az Evernote-ot, mert gyors és megbízható, és egyszerű a felülete. Úgy találom, hogy a szinkronizálási funkció jól működik, így a jegyzeteimhez könnyen hozzáférhetek, amikor csak szükségem van rájuk. Egyszerűen lehet jegyzeteket létrehozni és azonnal elmenteni anélkül, hogy a szerkezettel vagy a formázással kellene foglalkozni. Ezenkívül a kezdeti beállítás is nagyon egyszerű volt, és soha nem volt problémám az Evernote használatával a telefonomon gyors jegyzeteléshez… Az ingyenes verzió most már elég korlátozottnak tűnik, ami csökkenti a hasznosságát az alapvető jegyzeteléshez. Egy bőkezűbb ingyenes csomag vagy egyszerűbb árazás vonzóbbá tenné az alkalmi felhasználók számára.

📮 ClickUp-betekintés: Míg a felmérésünk válaszadóinak 46%-a azt állítja, hogy van egy bevált rituáléjuk, amely segít nekik „munkamódba” kerülni, 11% szerint a legtöbb napot túlélési módban kezdik, és csak reagálnak az üzenetekre és a határidőkre, ahogy azok felmerülnek. Ez általában akkor történik, ha nincs egyértelmű kiindulási pont a nap kezdetén. Kinyitja a laptopját, elkezdődik az értesítések áradata, és mielőtt még felkészülne, a nap máris döntéseket hoz helyette. Egy olyan integrált AI-munkaterületen, mint a ClickUp, a befejezetlen feladatok, a legutóbbi megjegyzések, a prioritások és a folyamatban lévő szálak már egy helyen összekapcsolódnak, így megnyithatja a munkaterületet, és azonnal láthatja, mi aktív, mi változott, és mire kell figyelni. Ahelyett, hogy e-maileket, csevegéseket és jegyzeteket böngészne a kontextus rekonstruálása érdekében, a rendszer egy világos kiindulási pontot biztosít, így a napot céltudatosabban kezdheti.

Röviden: válassza a ClickUp-ot

A megfelelő projektmenedzsment eszköz határozza meg, hogy ötletei milyen zökkenőmentesen jutnak el a vázlattól a publikálásig. Egyes eszközök a vizuális tervezésben jeleskednek. A legjobb választás attól függ, hogy önálló írói munkát irányít, közreműködőket koordinál, vagy teljes tartalomszolgáltatást működtet.

Ha azonban a legnagyobb kihívás számodra a vázlatok, visszajelzések, kutatások, határidők és a kommunikáció több alkalmazás közötti összehangolása, akkor egy egységes munkaterület komoly előnyt jelent.

Ez az, amiben a ClickUp kiemelkedik. Az írás, az együttműködés, az automatizálás és a mesterséges intelligencia egyetlen környezetbe történő összevonásával csökkenti azokat a súrlódásokat, amelyek általában lassítják a kreatív csapatok munkáját. Ahelyett, hogy egymástól független eszközöket halmozna fel, egyszer kell felépítenie a munkafolyamatot, és minden azon keresztül zajlik.

Gyakran feltett kérdések (GYIK)

Az írók gyakran használnak olyan projektmenedzsment eszközöket, mint a Trello, az Asana és a Notion. Azonban kiemelkedő eszköz a ClickUp, amely segít testreszabható hierarchiák létrehozásában komplex projektekben. Kiemelkedő előnye az írók számára az AI-vezérelt feladatgenerálás a jegyzetekből és visszajelzésekből, valamint a munkakörnyezetbe beépített együttműködési dokumentumok.

Az írók a projekteket olyan mérföldkövekre osztják, mint a vázlatkészítés, a vázlatírás és a javítás, miközben időt szánnak az írásra, és a Pomodoro-módszert alkalmazzák a lendület fenntartására. Az Eisenhower-mátrix segítségével történő prioritásrendezés segít abban, hogy először a sürgős feladatokat oldják meg, az automatikus emlékeztetők pedig megakadályozzák a határidők elmulasztását. A ClickUp Gantt-diagramjai és határidő-automatizálási funkciói zökkenőmentessé teszik a határidők betartását az írók számára.

A Grammarly kiváló eszköz valós idejű nyelvtani, stílusbeli és érthetőségi javaslatokhoz, míg a Hemingway App egyszerűsíti a prózát az adverbiumok és a passzív szerkezetek jelölésével. Ezen felül a ClickUp remek eszköz vázlatok készítéséhez és szerkesztéséhez, a ClickUp Docs segítségével pedig együttműködésen alapuló szerkesztés, élő kurzor-felismerés és megjegyzések hozzárendelése is lehetséges. Használhatja a dokumentumokba beépített ClickUp Brain funkciót is első vázlatok készítéséhez, az írás javításához és a tartalom összefoglalásához.

Az írók a verziótörténettel, beépített megjegyzésekkel és feladatokhoz kapcsolódó megjegyzésekkel rendelkező eszközök segítségével követhetik nyomon a módosításokat és a visszajelzéseket. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, a Google Docs és a Notion, lehetővé teszik a verziók visszavonását és a konkrét vázlatokhoz vagy feladatokhoz kapcsolódó visszajelzési szálak áttekinthető kezelését.

Kezdjen el írni olyan intuitív, könnyen használható eszközökkel, mint a ClickUp vagy a Google Workspace, mert ezeket egyszerű beállítani és használni. Ezek a platformok vizuális táblákat vagy megosztott dokumentumokat használnak, amelyek minimális konfigurációt igényelnek, miközben hatékonyan szervezik a munkát.