10 ingyenes margóelemzési sablon

A kutatások következetesen azt mutatják, hogy azok a vállalatok, amelyek részletes betekintést nyernek pénzügyi teljesítményükbe, jobb stratégiai döntéseket hoznak. Ennek ellenére a legtöbb pénzügyi csapat még mindig havonta órákat pazarol el azzal, hogy ugyanazokat a margószámításokat újra elvégzi egymástól független táblázatokban.
Ez az útmutató 10 margóelemzési sablonon vezeti végig Önt – a megtérülési pont kalkulátoroktól a versenyképes árazási keretrendszerekig –, hogy ne kelljen többé reagálnia a profitcsökkenésre, és gyorsabb, adatokon alapuló döntéseket hozhasson, amelyek védik az eredményét.
Mi az a margóelemzési sablon?
Amikor a pénzügyi igazgató negyedéves áttekintés során termékvonalonkénti margóadatokat kér, az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy három különböző táblázatot találjon három különböző válasszal, amelyeket a múlt hónapban különböző csapattagok „frissítettek”.
A margóelemzési sablon egy előre elkészített keretrendszer, amely megoldja ezt a problémát. Úgy tervezték, hogy kiszámolja és nyomon kövesse a bevételek és a költségek közötti különbséget, így világos képet adva a termékek, szolgáltatások vagy egész üzleti egységek jövedelmezőségéről.
Ez egységesíti a számításokat, központosítja az adatokat, és ismétlődő munkafolyamatot biztosít a jövedelmezőség nyomon követéséhez – függetlenül attól, hogy a bruttó árrésre, a fedezeti árrésre vagy a nettó nyereségre koncentrál.
Ezek a sablonok elengedhetetlenek a pénzügyi csapatok, vállalkozás tulajdonosok és üzemeltetési vezetők számára, akiknek meg kell érteniük a jövedelmezőséget anélkül, hogy a táblázatokkal kellene bajlódniuk. Ezek egységesítik a számításokat, központosítják az adatokat, és ismétlődő munkafolyamatot hoznak létre a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez.
Egy jó sablon általában a következőket tartalmazza:
- Bevételi adatok: Mezők az értékesítési adatokhoz termék, szolgáltatás vagy időtartam szerint
- Költségkategóriák: Szakaszok az eladott áruk költségére (COGS), a változó költségekre és a fix költségekre vonatkozóan.
- Margóképletek: Előre elkészített számítások a bruttó margó, a fedezeti margó vagy a nettó nyereségmargó kiszámításához.
- Vizualizációs elemek: Diagramok vagy feltételes formázás, amelyek segítségével azonnal felismerheti a trendeket.
Bár sok csapat Excelben kezdi a haszonkulcs-számításokat, ez a megközelítés gyakran verziókezelési rémálmokat és adatsilókat eredményez. A kapcsolódó munkaterületen belül sablon használatával biztosítható, hogy mindenki ugyanazokkal a számokkal dolgozzon, így megbízható betekintést nyerhet, amikor a legnagyobb szüksége van rá.
📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 44%-a táblázatkezelő programokat használ a projektjei és feladataik kezeléséhez. A táblázatkezelő programok azonban soha nem a folyamatosan változó munkafolyamatok kezelésére lettek kifejlesztve. Ahogy a projektjei egyre összetettebbé válnak, a státuszok, ütemtervek és feladatok naprakészen tartása manuális, időigényes feladattá válik.
A ClickUp-hoz hasonló konvergens AI-platformok olyan speciálisan kialakított nézetekkel oldják meg ezt a problémát, mint a lista, táblázat, naptár és Gantt-diagram. Ez azt jelenti, hogy a feladatokat olyan módon jelenítheti meg, amely Önnek és csapatának a legmegfelelőbb.
Állítson be trigger-alapú automatizálásokat a mezők és állapotok frissítéséhez a munka előrehaladtával, és hirtelen a kézi frissítések a múlté válnak.
🎥 A megfelelő eszközöket használja a munkájához természetesen szükséges ismétlődő adatbevitel elvégzéséhez? Ez a videó megmutatja, mire kell figyelnie.
10 ingyenes árréselemzési sablon a jövedelmezőség nyomon követéséhez
Az alábbiakban 10 elemzési sablont rendeztünk felhasználási esetek szerint – a gyors nyereségszámításoktól a átfogó pénzügyi elemzésekig –, így közvetlenül az Ön igényeinek megfelelő sablonra ugorhat.
1. Termékárazási sablon a ClickUp-tól
Árat meghatározni anélkül, hogy tudnánk, hogy az nyereséges-e, hatalmas kockázatot jelent. A ClickUp termékárazási sablonja segít elkerülni ezt azáltal, hogy a gyártási költségek, a versenytársak árai és a célzott haszonkulcs alapján kiszámítja az optimális árat. Ez biztosítja, hogy árazási stratégiája adatokon alapuljon, nem pedig találgatásokon.
- Kiemelkedő funkció: A ClickUp egyéni mezők segítségével közvetlenül az árazási feladatokon belül követheti nyomon az anyagok és a munkaerő költségeit. Ez kritikus pénzügyi kontextussal gazdagítja munkáját és javítja a ClickUp irányítópultokon történő jelentéstételt.
- AI előny: Ne találgasson az árakkal kapcsolatban. Elemezze a korábbi árazási adatokat, és szerezzen be margóoptimalizált árajánlatokat a jelenlegi költségszerkezet alapján a ClickUp Brain segítségével, amely egy kontextusfüggő AI funkciók gyűjteménye.
🚀 Ideális: Termékmenedzserek, e-kereskedelmi csapatok és bárki, aki új termékeket dob piacra.
2. Átlagos megtérülési pont elemzési sablon a ClickUp-tól
Kíváncsi arra, hogy egy új termék vagy projekt pénzügyileg életképes-e? A ClickUp megtérülési elemzési sablonja kiszámítja a fix és változó költségek fedezéséhez szükséges pontos értékesítési mennyiséget vagy bevételt. Megmutatja azt a pontos pontot, ahol már nem veszít pénzt, hanem nyereséget termel.
- Kiemelkedő funkció: Vizuális megtérülési diagramok, amelyek automatikusan frissülnek, amikor módosítja a költségbecsléseket, így azonnali visszajelzést kap arról, hogy az árak vagy a költségek változása hogyan befolyásolja az eredményét.
- Műszerfal-csatlakozás: Készítsen vizuális ábrázolást munkájáról, és kövesse nyomon valós időben a megtérülési célok elérését több termék esetében is, ha sablonját a ClickUp műszerfalakhoz csatlakoztatja.
🚀 Ideális: Startupok, új termékek bevezetése és a projekt megvalósíthatóságát értékelő pénzügyi csapatok számára.
3. Költségelemzési sablon a ClickUp-tól
A margói csökkennek, de nem tudja, miért. A ClickUp költségelemzési sablonja segít diagnosztizálni a problémát azáltal, hogy lebontja az összes költségkategóriát – közvetlen, közvetett, fix és változó – hogy pontosan azonosítsa, hová megy a pénz.
- Kiemelkedő funkció: Egyértelmű kategorizálási rendszer, amely elkülöníti a kontrollálható költségeket a nem kontrollálható költségektől, így segítve Önt abban, hogy optimalizálási erőfeszítéseit azokra a területekre összpontosítsa, ahol azok a legnagyobb hatást érhetik el.
- Az automatizálás előnye: Kezelje a margócsökkenést, mielőtt válsággá válna, úgy, hogy beállítja a ClickUp automatizálását, amely automatikusan jelzi a beállított küszöbértékeket meghaladó költségkategóriákat.
🚀 Ideális: Műveleti csapatok, beszerzési vezetők és költségcsökkentési kezdeményezéseket irányító pénzügyi igazgatók számára.
4. Gyártási költségelemzési sablon a ClickUp-tól
A ClickUp gyártási költségelemzési sablonja részletes áttekintést nyújt a gyártási költségekről, mivel azokat egységszinten követi nyomon, beleértve az anyagokat, a munkaerőt és az általános költségeket. Ez lehetővé teszi, hogy minden gyártott termékre vonatkozóan pontos árrést számoljon ki.
- Kiemelkedő funkció: Egységszintű költségkövetés, amely összesített margó nézetekké alakul, így láthatja mind a finom részleteket, mind az összképet.
- Munkafolyamat-integráció: Teremtsen teljes átláthatóságot a gyárpadlótól a végső haszonkulcsig azáltal, hogy összekapcsolja a gyártási költségadatokat a készletgazdálkodással és az értékesítési feladatokkal a ClickUp-ban.
🚀 Ideális: gyártási csapatok, termelési vezetők és üzemeltetési vezetők számára
5. Versenyképességi elemzési árazási sablon a ClickUp-tól
Az árképzés vákuumban a kudarc receptje. A ClickUp versenyképes elemzési árképzési sablonja segít versenyképes árakat kialakítani anélkül, hogy feláldozná a jövedelmezőséget, mivel ötvözi a versenytársak árazási információit a saját költségszerkezetével. Használhatja arra, hogy könnyen azonosítsa az árképzési lehetőségeket és a margóhiányokat a piacon.
- Kiemelkedő funkció: Egymás mellett elhelyezett ClickUp nézetek, amelyek az Ön árréseit a becsült versenytársi árrésekkel hasonlítják össze, így világos képet kaphat piaci pozíciójáról.
- AI-kutatás: Összegezze a versenytársak árazási tendenciáit a ClickUp Docs- ban elmentett kutatásokból a ClickUp Brain segítségével, hogy megvalósítható lehetőségeket találjon a margó optimalizálására.
🚀 Ideális: marketingcsapatok, termékstratégák és üzletfejlesztési vezetők számára
6. Árlista sablon a ClickUp-tól
Unod már a „melyik táblázat tartalmazza az aktuális árakat?” káoszt? A ClickUp árlista sablonja összesíti az összes termék és szolgáltatás árát, valamint a kapcsolódó költségeket és árréseket egy áttekinthető és megbízható nézetben. Ez lesz az egyetlen megbízható forrás az árakra vonatkozóan az egész szervezetben.
- Kiemelkedő funkció: Kövesse nyomon minden árváltozást, és nézze meg, ki hajtotta végre azokat a ClickUp verziótörténetével. Kombinálja ezt a ClickUp jóváhagyási munkafolyamatokkal, hogy minden árfrissítés megfelelően engedélyezve legyen, mielőtt életbe lépne.
- Hozzáférés-ellenőrzés: Megakadályozhatja az érzékeny margóadatok véletlen megosztását azáltal, hogy a ClickUp szűrt nézeteket hoz létre az értékesítési csapat számára, amelyek csak a végső árakat mutatják, míg a pénzügyi és vezetői csapatok továbbra is hozzáférhetnek a teljes költség- és margóadatokhoz.
🚀 Ideális: Értékesítési csapatok, ügyfélmenedzserek és pénzügyi osztályok számára
7. Pénzügyi elemzési jelentés sablon a ClickUp-tól
Az alapvető margószámítások jók, de a vezetőknek a teljes képre van szükségük. A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablonja átfogó keretrendszert biztosít a vállalat pénzügyi teljesítményének elemzéséhez, beleértve a margó trendeket, a jövedelmezőségi mutatókat és az időszakok közötti összehasonlításokat.
- Kiemelkedő funkció: Előre elkészített szakaszok a margóelemzéshez, valamint egyéb fontos pénzügyi mutatókhoz, mint például a likviditás, a hatékonyság és a tőkeáttételi arányok.
- Élő dokumentumok: A ClickUp Docs segítségével alakítsa statikus jelentéseit dinamikus erőforrásokká. Készítsen pénzügyi jelentéseket, amelyek valós idejű adatokat vonnak le a csatlakoztatott ClickUp Dashboards-ból, így elemzése mindig naprakész lesz.
🚀 Ideális: Pénzügyi csapatok, elemzők és vezetők számára, akik strukturált pénzügyi jelentésekre van szükségük.
8. Költség-haszon elemzési sablon a ClickUp-tól
Minden új projekt vagy befektetés egyfajta kockázat. A ClickUp költség-haszon elemzési sablonja segít okosabb döntéseket hozni azáltal, hogy elvégzi a döntés költségeinek és várható hasznait mérlegelő költség-haszon elemzést. Beépített ROI- és megtérülési idő számításokat tartalmaz, amelyekkel meghatározható, hogy egy befektetés margója pénzügyi szempontból ésszerű-e.
- Kiemelkedő funkció: A ROI és a megtérülési idő számításai közvetlenül beépültek a keretrendszerbe, így nem kell kézzel képleteket készítenie.
- Projektkövetés: Kövesse nyomon, hogy a tervezett margók és előnyök valóban megvalósulnak-e, azáltal, hogy a költség-haszon elemzését közvetlenül összekapcsolja a projekt feladataival a ClickUp-ban.
🚀 Ideális: Projektmenedzserek és vezetők számára, akik új kezdeményezéseket vagy működési változásokat értékelnek.
9. Nyereségmargó-sablon (CFI)
A Corporate Finance Institute (CFI) egy robusztus, Excel-alapú haszonkulcs-sablont kínál a bruttó, működési és nettó haszonkulcsok kiszámításához, iparági szabványos képletek felhasználásával. Ez egy remek kiindulási pont azoknak a pénzügyi szakembereknek, akik táblázatokkal dolgoznak.
- Kiemelkedő jellemző: A sablon tanulási segédanyagként is szolgál, mivel világosan elmagyarázza az egyes margintípusokat és azok használatának feltételeit. Ez egy remek módszer a számok mögötti elmélet megértéséhez.
- Őszinte értékelés: Ez egy kiváló eszköz egyszeri számításokhoz vagy egyedi elemzésekhez. Mivel azonban statikus táblázatról van szó, hiányoznak belőle a valós idejű együttműködés és automatizálás funkciók, amelyek a csapat egészében történő folyamatos margókövetéshez szükségesek.
🚀 Ideális: Pénzügyi szakemberek és elemzők számára, akik inkább Excelben dolgoznak.
10. Hozzájárulási árrés kalkulátor online + ingyenes Sheets sablon (együttható)
A Coefficient által készített fedezeti árrés kalkulátor egy gyors online kalkulátor és egy letölthető Google Sheets sablon a fedezeti árrés kiszámításához. Segít megérteni, hogy az eladott egységek mennyivel járulnak hozzá a fix költségek fedezéséhez és a nyereség generálásához.
- Kiemelkedő funkció: Az azonnali online kalkulátor tökéletes a megbeszélések során történő gyors ellenőrzéshez, míg a letölthető sablon részletesebb elemzést tesz lehetővé.
- Őszinte értékelés: Hasznos egyszerű, egységszintű gazdaságtanhoz, de korlátozottan alkalmazható olyan csapatok számára, amelyeknek nyomon kell követniük a múltbeli trendeket vagy több komplex termék árréseinek elemzését.
🚀 Ideális: Olyan csapatok számára, akik már a Google Workspace-ben dolgoznak, és gyors módszert keresnek a fedezeti árrés kiszámításához.
📮ClickUp Insight: A munkavállalók 74%-a két vagy több eszközt használ csak azért, hogy megtalálja a szükséges információkat – miközben e-mailek, csevegések, jegyzetek, projektmenedzsment eszközök és dokumentációk között ugrál. Ez a folyamatos kontextusváltás időpazarlás és lassítja a termelékenységet. A ClickUp , mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyesíti az összes munkáját – e-maileket, csevegéseket, dokumentumokat, feladatokat és jegyzeteket – egyetlen, kereshető munkaterületen, így minden pontosan ott van, ahol szüksége van rá.
Miért fontosak a margóelemzési sablonok az Ön vállalkozása számára?
Magas bevételi számokat lát, és feltételezi, hogy az üzlet jól megy, de van egy zavaró érzése, hogy nem tudja, hogyan mérje pontosan a projekt jövedelmezőségét – ez a probléma a legtöbb vállalkozásnál fennáll, mivel csak 38% -uk használ költség-jövedelmezőségi elemzéseket.
A margóelemzési sablonok a valós helyzetet mutatják, így nem kell többé találgatnia, hanem biztosan tudhatja a dolgokat. Ezek a sablonok biztosítják az áttekinthetőséget, amelyre szükség van az intelligens, adatalapú döntések meghozatalához, amelyek védik az Ön eredményét.
- A valódi jövedelmezőség átláthatósága: A magas bevételek félrevezetőek lehetnek. A sablonok segítségével láthatja, hogy mely termékek és szolgáltatások hoznak valóban pénzt, miután minden költséget figyelembe vett.
- Gyorsabb döntéshozatal: Ha margóadatai rendezettek és hozzáférhetők, az árazással, költségcsökkentéssel és termékstratégiával kapcsolatos kritikus döntések hetek helyett órák alatt meghozhatók.
- Egységesség a szervezeten belül: A szabványosított sablonok kiküszöbölik azt a problémát, hogy „az én táblázatomban más szerepel”, ami megzavarja a pénzügyi megbeszéléseket és aláássa a adatokba vetett bizalmat.
- Proaktív árrésvédelem: Az árrések időbeli nyomon követésével felismerheti az árréscsökkenést, mielőtt az válsághoz vezetne. Ez lehetővé teszi, hogy korán felismerje a beszállítói költségnövekedéseket vagy a piaci árnyomás hatását.
Ha a margóelemzést nem különálló, elszigetelt feladatként kezeli, hanem beépíti a mindennapi munkájába, megszünteti a kontextus széttagoltságát – azt a fragmentációt, amely miatt a csapatok órákat pazarolnak el információk keresésével egymástól független alkalmazásokban –, ami oly sok vállalkozást sújt.
💟 Bónusz: Használja a ClickUp Super Agent Builder funkcióját, hogy létrehozzon egy pénzügyi jelentéselemző Super Agent-et, amely a ClickUp munkadatait konzisztens, döntéshozatalra kész jelentésekbe alakítja anélkül, hogy manuálisan kellene összeállítania a frissítéseket.
A Super Agents a ClickUp mesterséges intelligenciával működő csapattagjai, akik időt takarítanak meg, növelik a termelékenységet, és intelligens, emberhez hasonló interakciókkal alkalmazkodnak a munkaterületéhez. Ezek az öntanuló környezeti ügynökök teljes körűen ismerik a munkaterületét, így hatékonyan és biztonságosan végzik el a több lépésből álló munkafolyamatokat a nap 24 órájában.
Így segíthet egy pénzügyi jelentéselemző szuperügynök:
- Vegye ki a legfontosabb jelzéseket egy meghatározott térből/mappából/listából (vagy listákból), például: Mi készült el a tervhez képest? Mi késik vagy veszélyben van (olyan munka, amely hatással lehet a bevételre, a számlázásra, a költségekre vagy a szállításra)? Figyelemre méltó hatókör-változások vagy átdolgozási jelzések (gyakran költségnövelő tényezők)
- Ami elkészült, és ami a tervben szerepelt
- Mi az, ami késedelmes vagy kockázatos (olyan munka, amely hatással lehet a bevételre, a számlázásra, a költségekre vagy a szállításra)?
- Jelentős hatókör-változások vagy átdolgozási jelek (gyakran költségtényező)
- Készítsen minden alkalommal szabványosított jelentést (hogy a vezetőség összehasonlíthassa az időszakokat).
- Tegye közzé a jelentést kommentként, csevegőüzenetként vagy futó dokumentumban (attól függően, hogy hogyan állította be).
- Ami elkészült, és ami a tervben szerepelt
- Mi az, ami késedelmes vagy kockázatos (olyan munka, amely hatással lehet a bevételre, a számlázásra, a költségekre vagy a szállításra)?
- Jelentős hatókör-változások vagy átdolgozási jelek (gyakran költségtényező)
Tanulja meg még ma, hogyan hozhatja létre első szuperügynökét!
A margóelemzési sablonok használata
Még ha megtalált is egy sablont, a félelem, hogy helytelenül adja meg az adatokat és félrevezető eredményeket kap, megbéníthatja, és a sablon csak porosodik a digitális polcon. A világos döntéshozatali folyamat követése kezelhetővé teszi a feladatot és biztosítja az elemzés pontosságát.
Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy az adatok készen állnak:
- Költségadatok (közvetlen költségek, közvetett költségek, fix vs. változó)
- Bevételi adatok (termék, szolgáltatás vagy üzleti egység szerint elérhető)
- Világos elképzelés arról, hogy melyik margintípust kell elemezni (bruttó, hozzájárulás vagy nettó)
Így kezdheti el:
- Válassza ki az elemzés típusához megfelelő sablont: használjon megtérülési sablont a életképességi kérdésekhez, költségelemzési sablont a kiadások optimalizálásához, vagy termékárazási sablont az új termékek bevezetéséhez.
- Adja meg költségszerkezetét: Töltse ki a sablont fix költségeivel, egységnyi változó költségeivel és az általános költségek elosztásával.
- Adja meg bevételi adatait: Adja meg árait és értékesítési volumenét, függetlenül attól, hogy azok tényleges múltbeli adatok vagy jövőbeli előrejelzések.
- Ellenőrizze a kiszámított margókat: Ellenőrizze a bruttó margót, a fedezeti margót vagy a nettó margót, a választott sablontól függően.
- Elemezze az eredményeket: Azonosítsa, mely termékek vagy szolgáltatások rendelkeznek egészséges árréssel, és melyek igényelnek figyelmet. Keresse meg a trendeket vagy a kiugró értékeket.
- Állítson be folyamatos nyomon követést: Ha sablont használ a ClickUp-ban, csatlakoztassa azt a ClickUp Dashboards-hoz a valós idejű margófigyeléshez, így adatai mindig frissek lesznek.
Ha a margói nem stimmelnek a ClickUp sablonban, ellenőrizze az egyéni mezőket – gyakori hiba, hogy a költségeket rossz kategóriába viszik be. A táblázatos sablonokban ellenőrizze, hogy a cellahivatkozások a megfelelő oszlopokból származnak-e.
💡 Profi tipp: Gyors válaszokra van szüksége egy adott projekt költségeivel kapcsolatban, vagy egy olyan jelentésre, amelyről tudja, hogy létezik, de nem találja? Csak kérdezze meg a ClickUp Brain MAX-ot. A desktop AI asszisztens fejlett AI-t használ, hogy átkutassa a ClickUp munkaterületét és az összes csatlakoztatott alkalmazást, és összefoglalja az információkat, így semmi sem marad ki.
Egyszerűen csak mondja el az utasításait, és a Talk to Text szöveggé alakítja azokat jegyzetekké vagy megjegyzésekbe.
Tegye a pénzügyi elemzést és ellenőrzést szuperképességévé a ClickUp segítségével
A margóelemzési sablonok megszüntetik a kézi számítások terheit és egységesítik a csapat jövedelmezőségének mérési módszereit. A céljának megfelelő sablon kiválasztásával – legyen az életképesség értékelése, költségoptimalizálás vagy ármegállapítás – átállhat a reaktív problémamegoldásról a proaktív döntéshozatalra.
Azok a csapatok, amelyek következetesen nyomon követik a margókat, hamarabb észlelik az eróziót, és gyorsabb, magabiztosabb döntéseket hoznak, amelyek nyereséges növekedést eredményeznek.
A ClickUp segít központosítani a margóelemzést és összekapcsolni a jövedelmezőség nyomon követését az egész munkafolyamattal. Kezdje el ingyenesen a ClickUp használatát, és alakítsa át a csapatának a jövedelmezőség nyomon követését és optimalizálását.
Gyakran ismételt kérdések
A bruttó árrés a közvetlen gyártási költségek utáni jövedelmezőségét mutatja, az eladott áruk költségét (COGS) levonva a bevételből. A fedezeti árrés azt mutatja, hogy az eladott egységek mennyivel járulnak hozzá a fix költségek fedezéséhez, az összes változó költséget levonva a bevételből.
A legtöbb Excel-sablonban ez beépítve van, de a képlet a következő: (bevétel – költségek) / bevétel. Csak írja be a bevételét és a teljes költségeket a kijelölt cellákba, és megkapja a haszonkulcsot.
A táblázatok egyszeri számításokhoz megfelelőek, de a folyamatos, együttműködésen alapuló margókövetéshez jobb egy projektmenedzsment eszköz, különösen mivel a szervezetek 30%-a még mindig elsősorban táblázatokra támaszkodik a teljesítmény modellezéséhez. Ez összekapcsolja a pénzügyi adatokat az operatív munkafolyamatokkal, és automatizálhatja a riasztásokat, ha a margók változnak.
Igen, a legtöbb sablon duplikálható vagy bővíthető, hogy több terméket vagy üzleti egységet követhessen nyomon. Egy olyan platformon, mint a ClickUp, külön nézeteket hozhat létre, amelyeket termékcsalád szerint szűrhet, és amelyek mind egyetlen, összesített ClickUp-dashboardra kerülnek.