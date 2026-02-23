Ingyenes mentális modellek ProGraph sablonok

A csapata döntéseket hoz. Sok döntést. De a legtöbbjük soha nem hagyja el a tárgyalótermet. Ez probléma.

A döntéshozatali intelligencia és a döntésnaplózás ma már egy valódi, finanszírozott technológiai terület. A globális vállalatok 75%-a várhatóan már bevezeti a döntéshozatali intelligencia gyakorlatát.

Miért fontos ez a csapatok számára?

⚠️ A ClickUp kutatása szerint az szakemberek ötöde naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban.

Valahányszor a csapatok munkájuk szétszóródásával szembesülnek – amikor a jegyzetek csevegőprogramokban, diákban és öt különböző alkalmazásban találhatók –, a produktív munka elvész. Minden alkalmazásváltás után 25 percbe telik , mire újra összpontosítani tudunk!

Ezért ez a cikk bemutatja a hét, azonnal használható ProGraph sablon mentális modellt – a koncepciótérképektől a prioritási mátrixokig. Használja őket, hogy a csapat döntési logikája láthatóvá váljon, összekapcsolható legyen a munkával, és könnyebben ellenőrizhető és ismételhető legyen.

Mi az a mentális modell?

A mentális modell egy egyszerűsített kognitív keretrendszer, amelyet az agyunk használ a valóság megértéséhez, az eredmények előrejelzéséhez és a döntések meghozatalához. Ez az a személyes szabálykönyv, amelyet komplex helyzetek értelmezéséhez használunk. 📌 Például egy termékmenedzser a ClickUp funkcióit a bevételre gyakorolt hatásuk szerint rangsorolhatja, míg egy másik a vásárlói igények mennyiségére összpontosíthat. Mindkét mentális modell érvényes.

A probléma az, hogy amikor ezek a kognitív reprezentációk az egyének fejében maradnak, a csapatmunka összeomlik. Az egyik személy számára „nyilvánvaló” prioritás a másik számára rejtély marad, ami végtelen vitákhoz és megbeszélésekhez vezet, csak azért, hogy összhangba kerüljenek.

A sablonok ezt úgy oldják meg, hogy ezeket a keretrendszereket külsősítik, és a láthatatlan gondolkodási mintákat közös, látható stratégiává alakítják, így a csapat tagjai végre abbahagyhatják egymás logikájának kitalálását, és elkezdhetnek együtt dolgozni.

Mentális modellek ProGraph sablonok áttekintése

A mentális modell sablonok előnyei a csapatok számára

Még akkor is, ha a csapata megpróbál egy véleményre jutni, a döntések mögötti „miért” gyakran elveszik a fordításban, vagy egy héttel a megbeszélés után már el is felejtődik. Ez következetlen döntésekhez, az új munkatársak lassú beilleszkedéséhez és ahhoz a folyamatos érzéshez vezet, hogy újra kell feltalálni a kereket.

A sablonok segítségével vizualizálhatja a csapat gondolkodásmódját, ami kézzelfogható előnyökkel jár. Ezek gyorsabb döntésekben és zökkenőmentesebb átadásokban nyilvánulnak meg.

A mentális modell sablonok használata a következő előnyökkel jár:

Közös megértés: A sablonok arra késztetik a csapatokat, hogy megfogalmazzák azokat a feltételezéseket, amelyek általában implicit módon maradnak, így három héttel a projekt kezdete után már nem kell az összehangolatlanságokat felfedezni.

Gyorsabb beilleszkedés: Az új csapat tagok hónapokig tartó oszmosz vagy veteránok árnyékolása nélkül is megérthetik, hogyan gondolkodik és hoz döntéseket a csoport. Az új csapat tagok hónapokig tartó oszmosz vagy veteránok árnyékolása nélkül is megérthetik, hogyan gondolkodik és hoz döntéseket a csoport.

Jobb döntések: A vizuális keretrendszerek és pszichológiai diagramok feltárják a logikai hiányosságokat, mielőtt azok drága hibákká válnának.

Kevesebb értekezlet: Ha Ha csapata gondolatait csoportos jegyzet sablonban dokumentálja, akkor teljesen kihagyhatja a „hadd magyarázzam el az érvelésemet” típusú beszélgetéseket.

Funkciók közötti összehangolás: A tervező, mérnök és termékfejlesztő csapatok szó szerint láthatják egymás mentális modelljeit, ahelyett, hogy különböző feltételezések alapján dolgoznának. A tervező, mérnök és termékfejlesztő csapatok szó szerint láthatják egymás mentális modelljeit, ahelyett, hogy különböző feltételezések alapján dolgoznának.

💡 Pro tipp: A ClickUp Whiteboards és a ClickUp Docs segítségével valós időben, eszközváltás nélkül építheti, megoszthatja és iterálhatja ezeket a mentális modelleket. Együttműködés vizuális diagramokon és strukturált dokumentumokon egyidejűleg

A Whiteboards-on létrehozott folyamatábrákat és diagramokat közvetlenül beágyazhatja a Docs-ba.

Adjon hozzá dokumentumokat a projekt kontextusával közvetlenül a táblára, hogy ne kelljen lapokat váltogatnia.

Egy kattintással alakítsa át ötleteit, jegyzetlapjait, mondatait és egyebeket megvalósítható ClickUp feladatokká . Csatlakoztassa dokumentumait és tábláit a meglévő feladatokhoz mellékletek formájában, vagy helyezze el őket megjegyzésként a feladathoz.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntések vesznek el a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésekből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

A vizuális gondolkodáshoz legalkalmasabb 7 ProGraph sablon

Ezek a sablonok kiindulási pontot nyújtanak a gondolkodás rögzítéséhez, a kapcsolatok feltérképezéséhez és a döntések strukturálásához. Az első öt sablon a ClickUp-ban található, és közvetlenül kapcsolódik a munkájához. Az utolsó kettő külső opció azoknak a csapatoknak, amelyek prezentációalapú munkafolyamatokat kell létrehozniuk.

1. ClickUp koncepciótérkép-sablon

Ingyenes sablon letöltése Fedezze fel, hogyan kapcsolódnak egymáshoz az ötletek és hogyan vezetnek eredményekhez a ClickUp koncepciótérkép-sablonjának segítségével.

Képzelje el, hogy van egy komplex rendszere – például egy új szoftverarchitektúra vagy egy többcsatornás marketingcsatorna –, amely rengeteg egymással összekapcsolt részből áll. Ezt lineáris dokumentumban vagy egy megbeszélésen elmagyarázni szinte lehetetlen. Az emberek eltévednek a részletekben, és a kritikus függőségek figyelmen kívül maradnak. Itt jön jól a koncepciótérkép.

A ClickUp Concept Map Template egy használatra kész kiindulási pont, amely a ClickUp Whiteboards-on alapul, így nagy ötleteket bonthat szét és állíthat össze újra anélkül, hogy üres vászonról kellene kezdenie. Úgy tervezték, hogy a koncepciótérképek hozzáférhetőek legyenek, még akkor is, ha Ön és csapata korábban még nem használt vizuális ProGraph eszközöket.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Használja az előre elkészített csomópontszerkezeteket, hogy azonnal elkezdhesse ötleteinek leképezését anélkül, hogy a nulláról kellene megterveznie a elrendezést.

Határozza meg, hogy a fogalmak hogyan kapcsolódnak egymáshoz testreszabható kapcsolati címkékkel, mint például „okoz”, „lehetővé tesz” vagy „megkövetel”.

A munkafolyamatok összehangolásakor vagy egy új kezdeményezéshez kapcsolódó csapatok közötti felelősségek felvázolásakor szerkessze a térképet egyidejűleg a csapattal.

Közvetlenül összekapcsolva a fogalmakat a ClickUp feladatokkal , alakítsa kognitív keretrendszerét cselekvési tervvé.

2. ClickUp brainstorming sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Brainstorming Template segítségével alakítsa át a tábláját egy teljes értékű projektközponttá.

A strukturálatlan brainstorming ülések kaotikusnak tűnhetnek. A jó ötletek elsikkadnak, a leghangosabbak dominálnak, és a rengeteg post-it-cédulából nem látszik egyértelműen, hogy melyek a valódi prioritások.

A ClickUp Brainstorming Template segít strukturált, divergens gondolkodási üléseket lebonyolítani, hogy csapata nagy mennyiségű ötletet tudjon generálni, mielőtt azokat szűrni kezdené. Biztosítja az ötletek rögzítéséhez és rendszerezéséhez szükséges struktúrát, és tökéletes kiindulási pontot jelent egy új mentális modell létrehozásához.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Rögzítse minden gondolatát anélkül, hogy elveszítené a fókuszt, azáltal, hogy külön helyeket biztosít a merész ötleteknek, a gyakorlati javaslatoknak és a „parkolóban” hagyott koncepcióknak.

Használja az olyan egyéni mezőket, mint a Probléma leírása, Erőforrások és Nyerő megoldás, hogy az ötleteket egyértelműen rögzítse és kategorizálja.

A beépített prioritási mezők segítségével, amelyek lehetővé teszik a csapat számára az ötletek szavazását és rangsorolását, az ötletektől a döntéshozatalig juthat el.

Váltson a Lista, Idővonal, Osztály és Prioritások nézetek között, hogy az ötleteket szakaszok vagy a csapat fókusza szerint szervezze.

Alakítsa ötleteit feladatokká, rendeljen hozzájuk felelősöket, és kövesse nyomon az előrehaladást anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.

💡 Pro tipp: Használja a ClickUp Brain-t, hogy gyorsabban elinduljon és konvergáljon a brainstorming során. A munkamenet előtt kérje meg a ClickUp natív AI-jét, hogy generáljon kezdeti ötleteket, szélsőséges eseteket vagy alternatív nézőpontokat, hogy a csapat ne induljon hidegen. Ezt követően használja a témák összefoglalására, hasonló ötletek csoportosítására vagy egy rövid indoklás megfogalmazására, hogy miért érdemes bizonyos koncepciókat továbbvinni. Mivel az egész munkaterület kontextusát – feladatokat, dokumentumokat, táblákat, megjegyzéseket – figyelembe veszi, gyorsabban tud betekintést nyerni és időt takaríthat meg a prioritások meghatározása és a következő lépések kijelölése során. Használja a ClickUp Brain-t brainstorming partnerként

3. ClickUp tervezési ötletelési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Design Ideation Template sablonjával könnyedén rögzítheti és kategorizálhatja kreatív ötleteit.

Képesek vagytok az ötleteket következetesen megoldásokká alakítani? Sok csapat nem azért küzd, mert hiányoznak az ötletek, hanem mert nincs strukturált módszer azok rögzítésére, összehasonlítására és finomítására.

A helyzet még bonyolultabb, ha távoli vagy hibrid környezetben dolgozik.

A tervezési gondolkodásmód (empátia→meghatározás→ötletelés→prototípus→tesztelés) egy emberközpontú megközelítés, amelyet az iparban széles körben alkalmaznak az innováció előmozdítására és a termékfejlesztés kockázatainak csökkentésére.

A ClickUp Design Ideation Template pedig ezt a struktúrát biztosítja Önnek közvetlenül a ClickUp-on belül. Ez egy együttműködési felületként szolgál a tervező és termékfejlesztő csapatok számára, ahol ötleteket generálhatnak, értékelhetnek, és összekapcsolhatják a koncepciót a valódi kivitelezéssel.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Vezesse csapatát szisztematikusan végig a tervezési gondolkodás öt fázisán: empátia, meghatározás, ötletelés, prototípus készítés és tesztelés.

Használja az egyéni állapotokat és mezőket, hogy nyomon kövesse egy ötletet a koncepciótól a prioritás meghatározásán át a kijelölt feladatokig, így semmi sem kerül háttérbe a projektek előrehaladtával.

Könnyedén láthatja, hol tartanak az ötletek, és eldöntheti, mi legyen a következő prototípus.

Lehetővé teszi a távoli csapatok számára, hogy saját ütemtervük szerint járuljanak hozzá a munkához az aszinkron együttműködési funkciók segítségével, amelyek fenntartják a lendületet.

🧠 Érdekesség: A pszichológiában használt „mentális modellek” fogalma a gondolkodásról szóló korai kognitív tudományi kutatásokban gyökerezik. Philip Johnson-Laird pszichológus munkája megállapította, hogy az emberek belső mentális modelleket építenek fel az információk értelmezésére és a lehetőségek megfontolására, attól függően, hogy hogyan vonnak le következtetéseket a premisszákból.

4. ClickUp prioritási mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse a döntéshozatalt és rangsorolja a fontos feladatokat a ClickUp Priority Matrix Template segítségével.

👀 Tudta? Azok a csapatok, amelyek kevesebb, de nagyobb értékű kezdeményezést részesítenek előnyben, jobban teljesítenek, mint azok, amelyek mindent megpróbálnak megcsinálni. Az erőfeszítéseiket összpontosítva az AI-bevezetés terén élen járó vezetők például több mint kétszer annyi sikeres terméket hoznak létre, mint társaik.

Ha csapata „minden prioritás” ciklusban ragadt, az valószínűleg azért van, mert mindenki döntéshozatali kritériumai szubjektívek, rejtettek és következetlenek. A prioritási mátrix vizuálissá teszi ezt a mentális modellt, arra kényszerítve a csapatot, hogy megfogalmazza és elfogadja a valóban legfontosabb kritériumokat.

A ClickUp prioritási mátrix sablon egy klasszikus, testreszabható 2×2-es rácsot használ (például sürgős vs. fontos vagy erőfeszítés vs. hatás), hogy külsősítse a döntéshozatali logikát, amely általában implicit marad.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Gyorsan elindulhat az előre konfigurált négyzetes elrendezésekkel, beleértve az Eisenhower-mátrixot , a hatás/erőfeszítés és az érték/összetettség keretrendszereket.

A feladatok négyzetek közötti egyszerű áthúzásával alkalmazkodjon a változó prioritásokhoz.

Határozza meg, mit jelent a „prioritás” a csapat számára a ClickUp egyéni mezők segítségével, és hozzon létre egyéni pontozási kritériumokat a súlyozott döntéshozatalhoz.

Ez a sablon átalakítja a vitákat „Úgy érzem, ez fontos” típusú vitákból objektív megbeszélésekké, amelyek az értékteremtő tényezőkről való közös megértésen alapulnak.

📚 Olvassa el még: Hogyan használják a nem technológiai kis- és középvállalkozások az AI-t technikai csapatok nélkül?

5. ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentum sablon

Ingyenes sablon letöltése Vezessen be következetes és egységes döntéshozatali folyamatot a ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonjával.

Nagy, kockázatos döntések esetén egy egyszerű vizuális diagram nem elegendő. Szüksége van egy egyértelmű írásos dokumentumra, amely megmutatja az érdekelt feleknek, hogyan jutott el a döntéshez, de ennek a dokumentációnak a nulláról történő elkészítése unalmas feladat, ezért gyakran elhanyagolják. Ez pedig kiszolgáltatottá teszi a csapatot, ha a döntést valaha is megkérdőjelezik.

Ezért olyan fontos a strukturált döntéshozatali folyamat.

A ClickUp döntéshozatali keretrendszer dokumentumsablonja egyértelmű, megismételhető módszert kínál a csapatoknak a komplex döntések dokumentálására, különösen akkor, ha nagy a tét, többfunkciós inputra van szükség, vagy vezetői jóváhagyás is szükséges.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Ahelyett, hogy a Slackben vitatkozna és a szétszórt dokumentumokban elveszítené a kontextust, ez a sablon központosítja:

Meghatározott kritériumok: Az opciók értékelése előtt világosan határozza meg, mi a fontos (költség, hatás, kockázat, ütemterv, megfelelés stb.).

Egymás melletti értékelés: Hasonlítsa össze a lehetőségeket strukturált táblázatokban, hogy a kompromisszumok láthatóak legyenek.

Kockázatértékelés: Dokumentálja a feltételezéseket, korlátokat és másodlagos hatásokat.

Verziótörténet: Kövesse nyomon, hogyan alakult a gondolkodás az idő múlásával a ClickUp Docs beépített verziókövető funkciójával.

📮ClickUp Insight: A döntések 34%-a a vezetői jóváhagyásra várva megakad, további 33% pedig a funkciók közötti együttműködés során áll le. Mit jelent ez? Túl sok szakács, túl kevés egyértelműség. 👥 A ClickUp feladatokhoz rendelt megjegyzései és figyelői megkönnyítik a megfelelő emberek bevonását a döntésbe a megfelelő időben – nincs többé „kié ez?” pillanat. Mindenki tájékozott, összehangolt és felelősségteljes marad.

6. Mind Maps sablon a Slidesgo-tól

via SlidesGo

Sikeresen feltérképezte csapata mentális modelljét, de most be kell mutatnia azt a vezetőknek vagy ügyfeleknek, akik a PowerPoint és a Google Slides programokat használják. A diagramok manuális exportálása és a prezentációhoz való átformázása időigényes és körülményes feladat, amelynek eredményeként statikus, összefüggéstelen másolatot kap munkájáról.

A Slidesgo Mind Maps sablonja prezentáció-központú környezet, például a Google Slides és a PowerPoint számára készült. Vizuálisan kifinomult, könnyen szerkeszthető és hasznos, ha pszichológiai diagramjait a projektmenedzsment eszközön kívülre kell vinnie.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Az előre megtervezett hierarchikus és radiális gondolattérképek elrendezései segítenek az ötletek közötti kapcsolatok magyarázatában anélkül, hogy a diákat a semmiből kellene megterveznie.

Bárki, aki jól ismeri a diákészítő eszközöket, gyorsan szerkesztheti a sablont.

🧠 Érdekes tény: Kutatások igazolják, hogy ha az információk könnyen érthetőek, naprakészek és teljesek, akkor a döntések is jobbak lesznek... egyszerűen azért, mert a munka könnyebbnek tűnik.

7. Mentális modellek PowerPoint sablon a SlideBazaar-tól

via SlidesBazaar

A Slidesgo opcióhoz hasonlóan a SlideBazaar Mental Models PowerPoint Template letölthető PowerPoint sablonokat kínál, amelyeket kifejezetten mentális modellek vizualizálására terveztek. Ezek között megtalálhatók előre elkészített diák olyan általános kognitív keretrendszerekhez, mint az elsődleges elvekre épülő gondolkodás, az inverzió és a másodrendű gondolkodás.

🎨 Miért fog tetszeni ez a sablon?

Keretképzés: A kész diák segítségével könnyen megmagyarázhatók az elvont mentális modellek, különösen az új munkatársak beillesztése vagy a képzés során.

Professzionális vizuális elemek: Az infografika stílusú elrendezések kiválóan alkalmasak konferenciákra, belső képzési anyagokhoz vagy vezetői értekezletekhez.

Újrafelhasználható oktatási eszközök: Hasznosak, ha a cél a közös megértés, nem pedig a döntések nyomon követése.

Hogyan készítsünk mentális modell diagramokat sablonok segítségével

A megfelelő sablon kiválasztása jó kezdet, de a diagram elkészítéséhez használt folyamat az, ami igazán hasznos eszközzé teszi azt a csapat számára. A szigetelt környezetben elkészített és soha nem frissített diagram csak falidísz. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy olyan élő dokumentumot hozzon létre, amely iránymutatást ad a csapat munkájához. 🛠️

1. lépés: Határozza meg, mely gondolatait szeretné külsősíteni

Ne próbálja meg leképezni „csapatunk mentális modelljét”. Ez túl homályos. Kezdjen egy konkrét, visszatérő döntéssel, problémával vagy folyamattal. Jó kiindulási pontok lehetnek: „Hogyan rangsoroljuk az ügyfelek által jelentett hibákat?” vagy „Milyen tényezők befolyásolják egy új funkció piacra dobási stratégiáját?”

2. lépés: Válassza ki a megfelelő diagramtípust

Igazítsa a sablon szerkezetét ahhoz a gondolkodásmódhoz, amelyet le szeretne ábrázolni.

Hierarchikus kapcsolatok → Fogalmi térkép

Prioritási kritériumok → Prioritási mátrix

Ok és okozat → Folyamatábra

Divergens feltárás → Gondolattérkép

3. lépés: Készítse el egyedül az első változatot

A bizottságok nem jók a brainstormingban. Kérjen meg egy személyt, hogy készítse el az alapszerkezetet, hogy legyen valami a vásznon. Ezzel a csapatnak lesz valami konkrét, amire reagálhat, ami sokkal produktívabb, mint egy üres lappal kezdeni.

4. lépés: Együttműködés és kihívások

Ossza meg a tervezetet a csapattal. A cél itt nem az azonnali megállapodás, hanem az, hogy felszínre kerüljenek az egyéni mentális modellek közötti eltérések. Ezek a megértési különbségek pontosan azok a pontok, ahol a félreértések és a feszültségek keletkeznek. Használja ezt lehetőségként az összehangolásra.

5. lépés: Cselekvésre ösztönzés

Egy elszigetelten létező mentális modell diagram haszontalan. Ahhoz, hogy értékessé váljon, cselekvésre alkalmas keretrendszereket kell létrehoznia azáltal, hogy összekapcsolja a koncepciókat a feladatokkal, a döntéseket a projektekkel, és a modelleket a csapat napi munkafolyamataival.

Miután kidolgozta mentális modelljeit és megértette, hogyan gondolkodik csapata, a következő lépés ezeknek a kereteknek strukturált projekttervekké való átalakítása.

🎥 Bónusz: Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan hidalhatják át a projekttervezési sablonok a stratégiai gondolkodás és a végrehajtás közötti szakadékot:

Tegye csapatának gondolkodásmódját közös erőforrássá

A mentális modellek csak akkor teremtenek valódi értéket, ha láthatóak, megoszthatók és cselekvéshez kapcsolódnak. A megfelelő sablon a csapat absztrakt gondolkodását hatékony eszközzé alakítja, amely javítja a döntéseket, csökkenti a félreértéseket és felgyorsítja az egész szervezeten belüli összehangolást.

Ahogy a munka egyre inkább elosztottá és aszinkronná válik, azok a csapatok, amelyek időt szánnak arra, hogy dokumentálják gondolkodásmódjukat – és nem csak döntéseiket –, gyorsabban fogják tudni együttműködni és kevesebb költséges hibát fognak elkövetni.

Készen áll arra, hogy csapata mentális modelljeit vizuális, megvalósítható keretrendszerré alakítsa? Kezdje el ingyen a ClickUp használatát!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A mentális modell sablon egy olyan struktúrát biztosít, amely segít vizualizálni a kognitív keretrendszert, beleértve a mátrixok vagy folyamatábrák különböző típusú diagramjait. A koncepciótérkép egy speciális típusú mentális modell, amely csomópontok és címkézett kapcsolatok segítségével mutatja be az ötletek közötti kapcsolatokat.

Használjon brainstorming vagy csoportos jegyzet sablont, hogy a divergens gondolkodást (ötletek generálása) elkülönítse a konvergens gondolkodástól (értékelés), ami megakadályozza, hogy a kritikus hangok túl korán leállítsák a kreatív kutatást.

A prioritási mátrixok kiválóan alkalmasak több lehetőség összehasonlítására egyértelmű kritériumok alapján. Bonyolultabb, nagy kockázatú döntések esetén, amelyek dokumentált indoklást igényelnek, inkább egy strukturált döntési keretrendszer dokumentum a megfelelő.

Igen, ezek rendkívül hatékonyak. A koncepciótérképek és más strukturált keretrendszerek segítségével az esetkezelők vizualizálhatják a komplex ügyfélhelyzeteket, nyomon követhetik a dokumentációban szereplő általános beavatkozási terminológiát, és rögzíthetik érvelésüket egy olyan formátumban, amely sokkal könnyebben áttekinthető, mint a hagyományos lineáris vagy mintás SOAP-jegyzetek mentális egészségügyi formátumai.