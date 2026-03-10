A 10 legjobb Mandolin AI alternatíva [év]

A Mandolin AI egy egészségügyi automatizálási platform, amelyet kifejezetten speciális gyógyszerellátók számára terveztek. AI-ügynököket használ a betegek gyógyszerhez való hozzáférésével kapcsolatos nehéz adminisztratív feladatok elvégzéséhez, mint például a beutalók fogadása, a biztosítási ellátások ellenőrzése, az előzetes engedélyek és a számlázási munkafolyamatok.

Egyszerűen fogalmazva, úgy működik, mint egy digitális háttérszolgálati csapat, amely elvégzi a papírmunkát és a koordinációt, amelyre szükség van ahhoz, hogy a beteg speciális kezelést kaphasson.

Ha azonban olyan AI-ügynököket keres, amelyek a speciális egészségügyi ellátáson túlmutató munkafolyamatokat automatizálnak – például osztályok közötti műveleteket, több LLM-es munkafolyamatokat vagy szélesebb körű üzleti automatizálást –, akkor érdemes megismerkednie a Mandolin AI alternatíváival.

Vessünk egy pillantást a legjobb lehetőségekre.

Mit kell keresnie a Mandolin AI alternatíváiban?

A Mandolint elsősorban infúziós központok, speciális gyógyszertárak és egészségügyi rendszerek használják, amelyek magas költségű, komplex terápiákat kezelnek, mint például biológiai gyógyszerek, génterápiák és infúziós kezelések.

Ezek a szervezetek hetekig tartó kézi papírmunkával, biztosítási ellenőrzésekkel és visszatérítési munkafolyamatokkal foglalkoznak, mielőtt a beteg megkezdheti a kezelést.

Az alternatívák értékelésekor a cél nem csupán az egyszerű automatizálás, hanem az ügynökök teljes üzleti tevékenységben való végrehajtása.

Íme, mire kell figyelnie a Mandolin AI alternatíváiban és a modern ügynökök összehangolási platformjaiban:

Győződjön meg arról, hogy az ügynökök valódi rendszer műveleteket tudnak végrehajtani: Válasszon olyan platformot, ahol az ügynökök API-kat tudnak hívni, rekordokat frissíteni és munkafolyamatokat indítani, ahelyett, hogy csak gondolkodási rétegként működnének.

Vizsgálja meg, hogyan definiálják és alkalmazzák a végrehajtási logikát: Győződjön meg arról, hogy ellenőrizni tudja a feladatok sorrendjét, a feltételes elágazásokat és az ügynökök koordinációját, hogy elkerülje az inkonzisztens eredményeket.

Ellenőrizze, hogyan férnek hozzá az ügynökök a külső rendszerekhez és adatokhoz: Válasszon olyan platformot, amely közvetlenül integrálódik az operatív rendszeréhez, hogy az ügynökök élő üzleti adatokon tudjanak dolgozni.

Ellenőrizze, hogyan érvényesülnek a jogosultságok és a biztonsági intézkedések: Győződjön meg arról, hogy korlátozhatja az ügynökök hozzáférését és megakadályozhatja a nem szándékos műveleteket az érzékeny rendszerekben.

Értékelje a megfigyelhetőséget és a hibakeresési képességeket: Győződjön meg arról, hogy ellenőrizni tudja az ügynökök döntéseit, nyomon követheti a végrehajtási útvonalakat és diagnosztizálhatja a hibákat, amikor a munkafolyamatok megszakadnak.

Ellenőrizze, hogy a platform megőrzi-e a munkafolyamat állapotát: Keressen állandó memóriát vagy állapotkövetést, hogy az ügynökök a feladatok újraindítása vagy a haladás elvesztése nélkül folytathassák a végrehajtást.

👀 Tudta? Az Amerikai Orvosszövetség felmérése szerint az orvosok 78%-a szerint az előzetes engedélyezés késedelme miatt a betegek teljesen feladják a kezelést. Ha az engedélyezés hetekig elhúzódik, sok beteg még a terápia megkezdése előtt feladja. Az egészségügyi szolgáltatók az AI-ügynökök és az automatizálási platformok felé fordulnak, hogy felgyorsítsák ezt a folyamatot. Az olyan eszközök, mint a Mandolin, az adminisztratív súrlódások csökkentésére szolgálnak a felvétel, a biztosítás ellenőrzése és a visszatérítés munkafolyamatai során.

📚 Olvassa el még: AI eszközök, amelyek átalakítják a vállalkozásokat és növelik a termelékenységet

A legjobb Mandolin AI alternatívák áttekintése

Íme egy áttekintés a legjobb Mandolin AI alternatívákról és azok jellemzőiről.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Feladatokba és munkafolyamatokba beágyazott AI-ügynökök, kontextusfüggő munkaterület-intelligencia, munkafolyamat-automatizálás, operatív eszközök közötti integrációk Termék-, mérnöki és üzemeltetési csapatok, amelyek AI-t építenek be a végrehajtási munkafolyamatokba Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára CrewAI Szerepkörökön alapuló ügynökök összehangolása, megosztott ügynöki memória, munkafolyamat-koordináció, eszközintegrációk, Python és vizuális felületek Mérnöki és automatizálási csapatok strukturált többügynökös rendszerek építése Ingyenes; fizetős csomagok 25 dollártól/hónap AutoGen Kód-első ügynökök összehangolása, ügynökök kommunikációs keretrendszerei, megfigyelhetőségi eszközök, több ügynök koordinációja Mérnöki és kutatócsapatok, amelyek egyedi ügynökök összehangolási logikáját fejlesztik Nyílt forráskódú GPT-4o ügynökök Eszközökkel támogatott ügynökök, multimodális érvelés, függvényhívás, SDK-integráció, munkafolyamat-automatizálás támogatása Termék-, mérnöki és platformcsapatok, amelyek AI-ügynököket telepítenek alkalmazásokba Egyedi árazás Zapier ügynökök AI-vezérelt munkafolyamat-automatizálás, természetes nyelvű ügynökök létrehozása, több mint 8000 integráció, automatizált verziókezelés Üzleti műveletek, marketing és RevOps csapatok, amelyek automatizálják az alkalmazások közötti munkafolyamatokat Ingyenes; fizetős csomagok 50 dollártól/hó n8n ügynökök Vizuális munkafolyamat-építő, ügynöki memória, kiterjedt integrációk, hibakereső eszközök, önálló tárhely-támogatás Komplex belső munkafolyamatokat kezelő műszaki üzemeltetési és automatizálási csapatok Fizetős csomagok 28,40 dollártól havonta. Relevance AI Kód nélküli ügynök létrehozás, ügynök telepítés üzleti rendszerekben, metaadatok nyomon követése, munkafolyamat-automatizálás GTM, értékesítési és üzemeltetési csapatok, amelyek nagy mérnöki munkát igénylő autonóm ügynököket telepítenek Ingyenes; fizetős csomagok 29 dollártól/hónap LangGraph Állapotfüggő munkafolyamat-koordináció, végrehajtás-vezérlés, állandó memória, valós idejű monitorozás Hosszú távú és állapotfüggő ügynöki munkafolyamatokat építő mérnöki csapatok Ingyenes; fizetős csomagok 39 USD/felhasználó/hónap áron LlamaIndex ügynökök Adatindexelés, visszakereséssel kiegészített ügynöki munkafolyamatok, memória- és állapotkezelés, fejlesztői SDK-k Mérnöki és adatelemző csapatok, amelyek nagy tudásbázisokon működő ügynököket hoznak létre Ingyenes; fizetős csomagok 50 dollártól/hó Vertex AI Agent Builder Kezelhető ügynöki infrastruktúra, modell-hozzáférés és koordináció, vállalati integrációk, telepítési eszközök Vállalati mérnöki és platformcsapatok, akik ügynököket telepítenek termelési méretben Egyedi árazás

A legjobb Mandolin AI alternatívák

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Az alábbiakban megtalálja a legjobb Mandolin AI alternatívákat különböző felhasználási esetekhez, munkafolyamatokhoz és működési követelményekhez:

1. ClickUp (A legjobb AI-ügynökök beágyazására a feladatvégzésbe és a munkafolyamat-koordinációba)

Próbálja ki ingyen a ClickUp Super Agents szolgáltatást! A ClickUp Super Agents segítségével nem csak az egyes műveleteket, hanem a teljes munkafolyamatokat is kezelheti, így projektjei akkor is haladnak, ha senki sem figyeli őket.

A legtöbb Mandolin alternatíva a mindennapi munkakörnyezeten kívüli ügynökök létrehozására vagy telepítésére összpontosít. Önálló automatizálási rétegekként, fejlesztői keretrendszerekként vagy integrációs eszközökként működnek.

A ClickUp viszont konvergált AI munkaterületként működik. Az AI-t közvetlenül beágyazza a feladatokba, dokumentumokba, beszélgetésekbe, irányítópultokba és munkafolyamatokba. Ahelyett, hogy az ügynököket a végrehajtástól elkülönítve kezelné, azokat ott alkalmazhatja, ahol a munka már folyik.

Íme a legfontosabb funkciók, amelyek ezt a terméket erős Mandolin AI alternatívává teszik:

🧠 ClickUp Brain: Kontextusérzékeny AI, amely valódi végrehajtást tesz lehetővé

A ClickUp Brain megérti és megjegyzi a munkaterület adatait, hogy kontextusfüggő betekintést nyújtson Önnek.

A legtöbb AI-ügynök azért bukik meg, mert hiányzik belőlük a valós idejű működési kontextus. Sok ügynökkoordinációs platformon manuálisan kell információkat bevinni a promptokba, memóriatárolókba vagy külső tudásbázisokba, mielőtt az ügynökök megbízhatóan tudnának működni.

A ClickUp Brain a kontextusfüggő AI-t közvetlenül a munkaterületébe ágyazza. Megérti, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a ClickUp feladatok, dokumentumok és csevegések a projektek és csapatok között, így az ügynökök hozzáférhetnek az élő operatív kontextushoz.

Ez az AI automatikusan hivatkozhat a legújabb frissítésekre, tulajdonjog-változásokra, függőségekre és dokumentációra.

A munkaterületét is azonnal lekérdezheti. Tegyen fel olyan kérdéseket, mint „Mi változott a második negyedévi bevezetési tervben ezen a héten?” vagy „Összefoglalja az elmúlt hónap összes bevezetési visszajelzését”, és a Brain a tényleges munkakörnyezetéből keresi meg a válaszokat.

A ClickUp Brain segítségével gyors, valós idejű válaszokat kaphat a munkaterülettel kapcsolatos kérdésekre.

✏️ Megjegyzés: A beépített natív memória és kontextusérzékenységnek köszönhetően nem kell külön tudásrendszereket fenntartania, vagy manuálisan strukturálnia az ügynökök kontextusát. Az intelligencia már létezik a ClickUp Brain AI munkafolyamataiban, ahol a döntések és a végrehajtás történik.

🤖 ClickUp AI Super Agents: Vállalati AI-ügynökök telepítése valós munkafolyamatokba

A ClickUp Super Agents autonóm, környezeti AI asszisztensek, amelyek figyelik a munkaterületen bekövetkező változásokat, és a szabályok, adatminták és kontextus alapján a felhasználók nevében cselekszenek.

Míg a Brain kiválóan teljesít a kérdések megválaszolásában és az insightok generálásában, a Super Agents cselekszik, ha a feltételek teljesülnek.

Például egy szuperügynök képes:

Észlelje a késedelmes feladatokat, és proaktívan rendelje át vagy értesítse a tulajdonosokat.

Figyelje a projekt előrehaladását és készítsen állapotjelentéseket

Indítsa el a követő feladatokat, amikor a függőségek teljesültek.

Összegezze a sprint visszatekintéseket és a kockázati betekintéseket

Aktiválja a Super Agents funkciót a ClickUp-ban a feladatok/munkafolyamatok teljes automatizálásához.

Mi több: az AI Super Agents végtelen memóriával és munkaterülettel rendelkezik. A legutóbbi memóriát a frissen történt eseményekhez, a munkamemóriát az aktív kontextushoz, a hosszú távú memóriát pedig az emlékezéshez használják.

Ráadásul, mivel nincs adatmegőrzés, az információi soha nem kerülnek ki a biztonságos munkaterületén kívülre.

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Super Agentsről 📹

⭐ Bónusz: A ClickUp Brain MAX egy AI-alapú asztali kiegészítő, amely a böngészőn kívül, egy dedikált alkalmazásban teszi elérhetővé ezt a kontextusérzékeny intelligenciát. Ezzel a következőket teheti: Több AI-modellel dolgozzon egy helyen: egyetlen érintéssel válthat a Brain és más LLM-ek, például a Clause, GPT, Gemini stb. között.

Gyors keresés fájlok, feladatok, dokumentumok stb. között: Használja Használja az Enterprise Search funkciót fájlok, feladatok vagy dokumentumok kereséséhez az egész digitális munkaterületén. Például, ha beírja, hogy „a dokumentum, amelyben megvitattuk az árazási kísérletet B”, a Brain azonnal megkeresi azt.

400-szor gyorsabban gépeljen hanggal: Diktáljon utasításokat, munkakövetelményeket, megjegyzéseket, vagy akár gyors csevegési válaszokat Diktáljon utasításokat, munkakövetelményeket, megjegyzéseket, vagy akár gyors csevegési válaszokat a ClickUp Talk to Text funkciójával.

⚙️ ClickUp Automations: Ügynökök összehangolása a teljes munkafolyamat-halmazban

Az ügynökök létrehozása után a ClickUp Automations segít azok telepítésében és koordinálásában a munkafolyamatok között. Az ügynökök nem izolált asszisztensekként működnek, hanem a munkaterületen belüli valós operatív események alapján dinamikusan aktiválhatók.

Állítsa be a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy munkafolyamata mindig szinkronban legyen, amikor új adatok érkeznek.

Pontosan meghatározhatja, hogy az ügynök mikor fut, milyen adatokat használ és milyen műveleteket hajt végre. Például:

Amikor egy feladat Kész a minőségbiztosításra állapotba kerül, az ügynök teszteseteket generálhat, felülvizsgálókat rendelhet hozzá és frissítheti a dokumentációt.

Ha egy üzlet megakad, az értékesítési ügynök kezdeményezhet utánkövetést és értesítheti a csapatot.

Amikor új visszajelzés érkezik, az ügynök összefoglalhatja a megállapításokat és frissítheti a termékkel kapcsolatos feladatokat.

A ClickUp ötvözi a szabályalapú automatizálást az AI-vezérelt koordinációval, így kódolás nélkül is komplex, több lépésből álló munkafolyamatokat tervezhet. Egyszerű, közérthető utasítások segítségével egyedi kiváltókat, feltételeket és műveleteket hozhat létre, amelyek aktiválják az ügynököket a projektek, csapatok és eszközök között.

⭐ Bónusz: A ClickUp natív integrációival AI ügynökei hozzáférhetnek több mint 1000 külső eszköz élő adataihoz. Például egy értékesítési ügynök olvashatja a HubSpotból származó potenciális ügyfeleket, ellenőrizheti a GitHub PR állapotát, vagy lekérdezheti az ügyfelek véleményét a Zendesk jegyekből – mindezt anélkül, hogy CSV-fájlokat kellene exportálnia vagy egyedi API-kat kellene létrehoznia.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája első használatkor túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 850+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagyra értékelem a ClickUp folyamatos innovációját és azt, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet az AI-ra. Az AI Super Agent hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a rutin feladatok nagyon gyors konfigurálását.

Nagyra értékelem a ClickUp folyamatos innovációját és azt, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet az AI-ra. Az AI Super Agent hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a rutin feladatok nagyon gyors konfigurálását.

Ügyfél történet: ClickUp X Bell Direct 😓 A probléma: A „munka a munkáról” gátolta a valódi termelékenységet A Bell Direct operációs csapata túlterhelt volt. Naponta több mint 800 ügyfél-e-mailt kezeltek, amelyeket mindegyiket manuálisan kellett elolvasni, osztályozni, kategorizálni és a megfelelő személyhez továbbítani. Ez a helyzet nyomást gyakorolt a csapat hatékonyságára, láthatóságára és a szolgáltatás minőségére, annak ellenére, hogy a vállalat kiváló eredményeket ért el az ügyfelek számára. ✅ A megoldás: egységes munkaterület + AI ügynökök, akik csapattársakként működnek Ahelyett, hogy újabb, egymástól független eszközt adott volna a rendszerhez, a Bell Direct a ClickUp-ot választotta központi irányító központjának. Minden feladatot, dokumentumot, folyamatot és tudást egyetlen munkaterületbe konszolidáltak, ahol az AI teljes kontextust kapott. Ahelyett, hogy általános botokra vagy sablonokra támaszkodtak volna, egy „Delegator” nevű szuperügynököt vetettek be. Ez egy autonóm csapattag, akit a beérkező munkák osztályozására képeztek ki: Elolvassa minden e-mailt, amely a megosztott beérkező levelek mappájába érkezik.

Az AI-alapú egyéni mezők segítségével osztályozza a sürgősséget, az ügyfelet és a témát.

Valós időben rangsorolja és a megfelelő személyhez irányítja az egyes feladatokat. Mindezt emberi operátorok manuális beavatkozása nélkül végzi. 😄 A hatás: Mérhető működési nyereség 20%-kal növeli a működési hatékonyságot, ami azt jelenti, hogy ugyanazokkal az erőforrásokkal több munkát lehet gyorsabban elvégezni.

2 teljes munkaidős alkalmazott kapacitása felszabadult, amely mostantól magas értékű stratégiai feladatokra fordítható.

Több mint 800 napi ügyfél-e-mail valós időben történő triázsa A Super Agent most már úgy irányítja a munkát, ahogyan az ember tenné, de gépi sebességgel és méretben.

Ha csapata nagy mennyiségű kérelemmel, jóváhagyással vagy csapatok közötti koordinációval foglalkozik, a Super Agents úgy konfigurálható, hogy ezeket a munkafolyamatokat önállóan, nagy léptékben kezelje. Ha szeretné megtudni, hogyan tervezik a csapatok ezeket az AI-alapú munkafolyamatokat a ClickUp-ban, vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, és fedezze fel, hogyan nézhet ki egy szuperügynök az Ön vállalkozásában.

⭐ Bónusz: Ha ClickUp felhasználó, itt találja a különböző ClickUp AI eszközöket, amelyek segítenek automatizálni a mindennapi munkát.

2. CrewAI (A legjobb megoldás meghatározott szerepkörökkel és közös célokkal rendelkező speciális ügynökök koordinálására)

via CrewAI

A CrewAI egy többügynökös platform, amely AI-ügynökökből álló csapatok felépítésére, működtetésére és karbantartására szolgál.

Határozza meg az egyes ügynökök szerepét, célját, memóriáját és LLM-beállításait, majd rendeljen hozzájuk feladatokat egyértelmű leírásokkal és elvárt eredményekkel. Az ügynökök megoszthatják a kontextust és hozzájárulhatnak a csapaton belüli nagyobb feladatokhoz.

Használja a CrewAI Studio vizuális drag-and-drop szerkesztőt integrált AI-copilot funkcióval, vagy dolgozzon objektum- és eseményalapú API-kkal a munkafolyamatok viselkedésének, a végrehajtási sorrendnek és a rendszerintegrációnak a mélyebb ellenőrzése érdekében.

A platform olyan eszközökkel való ügynökintegrációkat kínál, mint a Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk és Asana. Hozzáférési szabályokat is alkalmazhat, hogy korlátozza, mely eszközöket vagy adatforrásokat használhatja az egyes ügynökök.

A CrewAI legjobb funkciói

Használjon speciális tervező ügynököt strukturált feladat tervek készítéséhez és a felelősségek több ügynök közötti elosztásához egy csapaton belül.

Kombinálja a legkülönbözőbb tudásforrásokat, beleértve fájlokat, weboldalakat és vektoros adatbázisokat, hogy optimalizálja az információkeresés pontosságát.

Tekintse meg az adminisztrátori irányítópultokat, hogy figyelemmel kísérje az ügynökök tevékenységét, használati szokásait és teljesítményét a különböző telepítésekben.

A CrewAI korlátai

A CrewAI-ban fejlett ügynökrendszerek beállítása Python, API-integrációk és ügynökök összehangolásának mintáinak ismeretét igényli.

CrewAI árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 25 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

CrewAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a CrewAI-ról a valódi felhasználók?

Visszajelzés egy G2 felhasználótól:

A crewAI-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen gyorsan segít átjutni az ötlettől a megvalósításig. A technológiai ágazatban mindig túl sok a teendő és túl kevés az idő, és a CrewAI olyan, mintha egy extra csapattagunk lenne, aki mindig rendelkezésre áll, és nem bánja, ha ismétlődő vagy unalmas feladatokat kell elvégeznie. Különösen tetszik, hogy különböző eszközök és munkafolyamatok között is képes koordinálni a feladatokat... ez nem csak egy újabb AI chatbot, hanem inkább egy operatív partner. A felhasználói felület egyszerű, és nem kell sokáig gondolkodni, hogy hogyan lehet elvégezni a feladatokat.

A crewAI-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen gyorsan segít átjutni az ötlettől a megvalósításig. A technológiai ágazatban mindig túl sok a teendő és túl kevés az idő, és a CrewAI olyan, mintha egy extra csapattagunk lenne, aki mindig rendelkezésre áll, és nem bánja, ha ismétlődő vagy unalmas feladatokat kell elvégeznie. Különösen tetszik, hogy különböző eszközök és munkafolyamatok között is képes koordinálni a feladatokat... ez nem csak egy újabb AI chatbot, hanem inkább egy operatív partner. A felhasználói felület egyszerű, és nem kell sokáig gondolkodni, hogy hogyan lehet elvégezni a feladatokat.

3. AutoGen (A legjobb teljes ellenőrzéssel rendelkező, egyedi többügynökös munkafolyamatok létrehozásához)

az AutoGen segítségével

A Microsoft AutoGen az egyik legrugalmasabb nyílt forráskódú LLM ügynökkeretrendszer az egyedi többügynökös rendszerek építéséhez. Támogatja Önt az ügynökök összehangolásának fejlesztésének különböző szakaszaiban.

Például leírhatja, hogy az ügynököknek hogyan kell műveleteket indítaniuk, kontextust cserélniük és feladatokat koordinálniuk az automatizálási szekvenciák vagy kutatási folyamatok között az AutoGen alaprétegének segítségével.

Ha ügynöki szerepköröket szeretne kiosztani, nyelvi modelleket összekapcsolni és feladatvezérelt beszélgetéseket strukturálni közvetlenül Pythonban, akkor alkalmazza az AgentChat keretrendszert.

Ha pedig a vizuális környezetet részesíti előnyben, az AutoGen Studio böngészőalapú felületet kínál, amelyen konfigurálhatja az ügynököket, figyelemmel kísérheti interakcióikat és értékelheti viselkedésüket anélkül, hogy a koordinációs kódot nulláról kellene megírnia.

Az AutoGen legjobb funkciói

Vizsgálja meg a végrehajtási útvonalakat, figyelje a koordinációs viselkedést, és hibakeresést végezzen a munkafolyamatokban azok fejlődése során a beépített nyomkövető és megfigyelhetőségi eszközök segítségével.

Lehetővé teszi a különböző programozási nyelveken, például Python és .NET fejlesztett ügynökök közötti interoperabilitást.

Használjon típusos interfészeket az ügynöki interakciók érvényesítéséhez és az integrációs hibák felismeréséhez a fejlesztés során.

Az AutoGen korlátai

Az ügynöki rendszerek kis vagy kísérleti telepítéseknél nagyobb méretűre történő bővítése az architektúra tervezésében és az infrastruktúra beállításában szerzett tapasztalatot igényel.

AutoGen árak

Nyílt forráskódú

AutoGen értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 40%-a azt állítja, hogy kíváncsi, de még mindig nem biztos benne, hogy mi is számít „ügynöknek”. Ez azt mutatja, hogy az ügynökök koncepciója milyen gyorsan terjed, de azt is, hogy a kategória a gyakorlatban még mindig mennyire elvontnak tűnik. Sok eszköz állítja magáról, hogy elméletileg ügynöki, de a mindennapi munkában nem tud valóban részt venni. A ClickUp szuperügynökei a munkaterületen belül működnek, és az Ön által meghatározott szabályok és jóváhagyások keretein belül önállóan működhetnek. A legjobb rész? Nem annyira „AI”-nak tűnik, inkább egy virtuális csapattársnak, aki csendben tartja a munkát a helyes úton.

4. GPT-4o-alapú ügynökök (legalkalmasabbak olyan ügynökök telepítésére, amelyek ötvözik a gondolkodást, az eszközhasználatot és a multimodális bemenetet)

az OpenAI Agent Builder segítségével

Az OpenAI modellek, például a GPT-4o segítségével létrehozott ügynökök ötvözik a következtetéskészséget, az eszközhasználatot és a multimodális bemeneteket a komplex munkafolyamatok automatizálása érdekében.

Az OpenAI API-jainak és az Agents SDK-nak a segítségével a fejlesztők olyan ügynököket hozhatnak létre, amelyek több lépésből álló feladatokat hajtanak végre utasítások követésével, külső API-k hívásával és strukturált adatok, például JSON paraméterek átadásával a lépések között.

Ezek az ügynökök információkat tudnak lekérni fájlokból vagy adatbázisokból, külső rendszerekkel tudnak kommunikálni, és eszközöket tudnak elindítani számítások elvégzésére, jelentések létrehozására vagy vizuális bemenetek elemzésére.

A platform keretrendszereket és SDK-kat is biztosít, amelyek segítségével a fejlesztők integrálhatják az ügynököket az AI-alkalmazásokba, összekapcsolhatják őket harmadik féltől származó szolgáltatásokkal, és termelési környezetben is bevethetik őket, ahelyett, hogy egyszerű csevegőfelületekre korlátoznák őket.

A GPT-4o ügynökök legjobb tulajdonságai

Használja az előre konfigurált példaügynököket, hogy megértse, hogyan vannak konfigurálva az utasítások, eszközök és kimenetek, majd módosítsa őket, vagy hozzon létre új ügynököket.

Feldolgozza a képernyőmegosztásból vagy kameraképekből származó élő vizuális adatokat, hogy elemezze a folyamatábrákat, diagramokat és működési környezeteket.

Külső eszközöket, API-kat vagy rendszerfunkciókat indítson el dinamikusan a beszélgetési kontextus és a feladat követelményei alapján.

A GPT-4o ügynökök korlátai

Az ügynökök válaszaik hihetőnek tűnhetnek, de helytelen következtetéseket tartalmazhatnak, ezért emberi felügyeletre van szükség a kritikus munkafolyamatok pontosságának ellenőrzéséhez.

GPT-4o ügynökök árazása

Egyedi árazás

GPT-4o ügynökök értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (35+ értékelés)

Mit mondanak az OpenAI Agent Builderről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Összességében kiváló tapasztalatokat szereztem. A GPT-4 ma már elengedhetetlen eszköz az IT-tanácsadói munkámban. Megbízom benne, hogy hiteles, technikailag megalapozott tanácsokat ad, amelyeket a gyártói dokumentáció is alátámaszt. Akár Bash szkripteket írok, auditokat készítek, vagy Kubernetes vagy Oracle middleware telepítési stratégiákat dolgozok ki, a GPT-4 felgyorsítja a munkát, miközben a magas minőséget is megőrzi. Alkalmazkodik az egyes projektek komplexitásához, és javította az ügyfeleimnek nyújtott szolgáltatásaim minőségét.

Összességében kiváló tapasztalatokat szereztem. A GPT-4 ma már elengedhetetlen eszköz az IT-tanácsadói munkámban. Megbízom benne, hogy hiteles, technikailag megalapozott tanácsokat ad, amelyeket a gyártói dokumentáció is alátámaszt. Akár Bash szkripteket írok, auditokat készítek, vagy Kubernetes vagy Oracle middleware telepítési stratégiákat dolgozok ki, a GPT-4 felgyorsítja a munkát, miközben a magas minőséget is megőrzi. Alkalmazkodik az egyes projektek komplexitásához, és javította az ügyfeleimnek nyújtott szolgáltatásaim minőségét.

📚 Olvassa el még: A legjobb termelékenységi eszközök ügynökségek és csapatok számára

5. Zapier Agents (A legjobb AI-ügynökök létrehozásához, amelyek több ezer alkalmazás feladatait automatizálják)

a Zapier segítségével

A Zapier Agents segítségével AI-alapú asszisztenseket hozhat létre, amelyek automatizálják a kapcsolódó alkalmazásokban végzett valós munkát. Ahelyett, hogy merev „ha-akkor-akkor” munkafolyamatokat építene, egyszerű nyelven meghatározhatja a célokat és utasításokat, és hagyhatja, hogy az ügynök döntse el, milyen lépéseket tegyen.

Ezek az ügynökök a Zapier automatizálási ökoszisztémáján belül működnek, ami azt jelenti, hogy figyelemmel kísérhetik a kiváltó eseményeket, értelmezhetik a beérkező információkat és automatikusan elvégezhetik a több lépésből álló feladatokat. Például egy ügynök elemezhet egy új támogatási e-mailt, osztályozhatja annak sürgősségét, létrehozhat egy feladatot és értesítheti a megfelelő csapatot a Slackben – mindezt manuális beavatkozás nélkül.

Az ügynököknek üzleti kontextust is adhat, ha dokumentumokat, GYIK-eket vagy linkeket csatol hozzájuk, így azok pontosan válaszolnak és ugyanazt a tudást használják a feladatok elvégzéséhez, amelyre a csapata is támaszkodik.

Mivel a Zapier több mint 8000 alkalmazáshoz kapcsolódik, az ügynökök olyan eszközökön keresztül koordinálhatják a műveleteket, mint a Salesforce, a Slack, a Google Sheets vagy a Zendesk, így automatizálhatják a teljes technológiai rendszerüket átfogó munkafolyamatokat.

A Zapier Agents legjobb funkciói

Módosítsa az AI munkafolyamatokat, frissítse a konfigurációkat és kezelje az automatizálási viselkedést a Zapier vizuális felületén keresztül.

Mentse el az automatizálási ellenőrzőpontokat, és térjen vissza korábbi verziókhoz a korábbi konfigurációk visszaállításához vagy a változások összehasonlításához.

Szinkronizálja az ügynökök tevékenységét a csatlakoztatott alkalmazásokból származó élő üzleti adatokkal, és csak a legfrissebb rekordokat használja a feladatok elvégzéséhez.

Készítsen több ügynököt, akik együttműködnek – például az egyik minősíti a potenciális ügyfeleket, míg a másik kiegészíti és továbbítja őket.

A Zapier ügynökök korlátai

Egyes felhasználók szerint a felület néha nem intuitív, különösen a Zaps, a mappák és a feladatelőzmények közötti navigálás során.

Zapier Agents árak

Ingyenes

Pro: 50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier ügynökök értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Az egészségügyi adatok körülbelül 80%-a strukturálatlan, és létrehozása után kiaknázatlan marad. Ide tartoznak a klinikai rendszerekből, hordható eszközökből és orvosi eszközökből származó szövegek, képek, biológiai jelek és videók. Ezeket a strukturálatlan adatokat gyakran figyelmen kívül hagyják vagy elvetik, mert a hagyományos egészségügyi informatikai rendszerek nem tudják hatékonyan kezelni vagy elemezni őket.

6. n8n Agents (A legjobb megoldás AI-ügynökök több lépéses operatív munkafolyamatokba való beágyazásához)

via n8n Agents

Az n8n ügynökök autonóm, AI-alapú komponensek az n8n munkafolyamatokon belül, amelyek LLM-eket, eszközöket és memóriát kombinálnak komplex feladatok elvégzéséhez.

Az n8n vizuális szerkesztőjét használhatja, vagy saját kódot írhat olyan ügynökök létrehozásához, amelyek valós idejű információkat nyernek ki dokumentumokból, belső adatokból vagy külső API-kból.

Ezek az ügynökök szinte minden felhasználási esetet kezelnek, az ügyfélszolgálati automatizálástól és a kutatási munkafolyamatoktól kezdve az IT-műveletekig, az adatok gazdagításáig és a több eszközön átívelő belső folyamatok összehangolásáig.

Teljes áttekintést szeretne kapni az ügynökei viselkedéséről? Az n8n beépített hibakereső eszközöket kínál, többek között inline naplókat, adatlejátszást és vizuális folyamatellenőrzést, amelyek segítségével valós időben figyelemmel kísérheti a teljesítményt, jóváhagyási ellenőrzőpontokat adhat hozzá és tesztelheti a változásokat a munkafolyamatok megzavarása nélkül.

Az n8n Agents legjobb funkciói

Bővítse az ügynökök funkcionalitását előre elkészített integrációk, egyedi HTTP-eszközök és MCP-kompatibilis munkafolyamatok segítségével.

Alkalmazzon feltételes logikát és adatszűrést a feldolgozási útvonalak vezérléséhez és a downstream kezelés optimalizálásához.

Figyelje a rendszer naplóit és a tokenek használatát, hogy nyomon követhesse az ügynökök tevékenységét és a működési költségeket.

n8n Agents korlátai

A munkafolyamat-kezelés nagy léptékben nehézkessé válhat, különösen nagy automatizálási grafikonok és verziókezelés esetén.

n8n Agents árak

Ingyenes próba

Starter: 24 €/hó (~28 $/hó)

Pro: 60 € / hónap (~70 $ / hónap)

Üzleti: 800 € / hónap (~ 936 $ / hónap)

Vállalati: Egyedi árazás

n8n Agents értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az n8n Agentsről?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az n8n-ben leginkább a rugalmasságát és teljesítményét értékelem. Az eszköz lehetővé teszi komplex automatizálások létrehozását, miközben viszonylag könnyen használható marad. A széles körű integrációk, a vizuális munkafolyamat-logika és a testreszabási lehetőségek rendkívül hatékony megoldássá teszik az üzleti folyamatok automatizálására. Megbízható, skálázható eszköz, amely mind a technikai, mind a funkcionális igényeknek jól megfelel.

Az n8n-ben leginkább a rugalmasságát és teljesítményét értékelem. Az eszköz lehetővé teszi komplex automatizálások létrehozását, miközben viszonylag könnyen használható marad. A széles körű integrációk, a vizuális munkafolyamat-logika és a testreszabási lehetőségek rendkívül hatékony megoldássá teszik az üzleti folyamatok automatizálására. Megbízható, skálázható eszköz, amely mind a technikai, mind a funkcionális igényeknek jól megfelel.

7. Relevance AI (A legjobb autonóm ügynökök telepítéséhez értékesítési, marketing és operatív rendszerekben)

via Relevance AI

Ha olyan kódolás nélküli platformot keres, amely segít AI-ügynökökből álló csapatokat felállítani és toborozni a feladatok automatikus elvégzéséhez, akkor a Relevance AI a megoldás. Lehetővé teszi ügynökök létrehozását, feladatok kiosztását és azok folyamatos futtatását a GTM-rendszereiben.

A Relevance AI segítségével összekapcsolhatja az ügynököket a CRM-ekkel, a belső adatbázisokkal és a külső API-kkal, így azok manuális beavatkozás nélkül tudnak adatokat lekérni, rekordokat frissíteni és operatív feladatokat elvégezni.

Sőt, ezeket az AI-asszisztenseket klónozva és különböző feladatokhoz igazítva még tovább bővítheti AI-tevékenységeit. Minden ügynöki interakció automatikusan strukturált metaadatokat generál, amelyek rögzítik az ügyfél szándékát, a feladat eredményeit, a prioritási szinteket és a kivont adatmezőket. Ezeket a metaadatokat felhasználhatja a feladatok szűrésére, a teljesítmény nyomon követésére és jelentések készítésére.

A beépített verziókezelő funkcióval áttekintheti a változásokat, értékelheti a viselkedést és kezelheti a telepítéseket a csapatok között.

A Relevance AI legjobb funkciói

Ütemezze az ügynöki tevékenységeket konfigurálható triggerek segítségével, beleértve az ismétlődő vagy eseményvezérelt automatizálást.

Hozzon létre ügynöki tudásbázisokat fájlokból, weboldalakról és csatlakoztatott külső rendszerekből származó adatok beolvasásával.

Szervezze meg a munkafolyamatokat projekt szintű csoportosítás és munkaterület-kezelési eszközök segítségével.

Relevancia AI korlátai

Vizuális kimenete és grafikus generálási képességei továbbra is korlátozottak a speciális tervezőeszközökhöz képest, különösen a fejlett 2D, 3D vagy immerszív tartalom munkafolyamatok esetében.

Relevance AI árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó

Csapat: 349 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Relevancia AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Relevance AI-ról a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Relevance AI használata nagyon egyszerű. Az ügynökök beállítása csak néhány percet vesz igénybe, és minden intuitív – nem kell több menüben keresgélni, hogy megtalálja, amire szüksége van. Tetszik, hogy az összes ügynökömet egy helyen kezelhetem, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnom.

A Relevance AI használata nagyon egyszerű. Az ügynökök beállítása csak néhány percet vesz igénybe, és minden intuitív – nem kell több menüben keresgélni, hogy megtalálja, amire szüksége van. Tetszik, hogy az összes ügynökömet egy helyen kezelhetem, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnom.

📚 Olvassa el még: A legjobb AI termelékenységi eszközök, amelyeket érdemes kipróbálni

8. LangGraph (A legjobb hosszú távú ügynöki munkafolyamatok kezelésére, állandó állapot- és végrehajtás-vezérléssel)

A LangGraph egy ügynökök összehangolására szolgáló keretrendszer, amely segít az AI munkafolyamatok tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében állapotfüggő grafikonok formájában. Minden csomópont a munkafolyamat egy lépését jelenti, például egy nyelvi modell meghívását, egy eszköz végrehajtását vagy a munkafolyamat állapotának frissítését.

Beállíthatja, hogy a csomópontok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hogyan áramlik közöttük az állapot. Miután minden csomópont végrehajtotta a feladatát, a LangGraph frissíti a megosztott állapotot, és a meghatározott gráfszerkezet alapján továbbítja azt a következő csomópontnak.

Ezzel teljes ellenőrzést kap a végrehajtási folyamat, a döntési útvonalak és az ügynökök lépések közötti átmenete felett. A munkafolyamatot bármelyik lépésben szüneteltetheti és elmentheti annak aktuális állapotát. A végrehajtás addig vár, amíg Ön megadja a bemeneti adatokat vagy jóváhagyja, majd ugyanonnan folytatódik.

A munkafolyamat futása közben is láthatja, hogy mi történik. A LangGraph valós időben közvetíti az állapotfrissítéseket, a közbenső eredményeket és a lépésenkénti kimeneteket, ami segít nyomon követni a haladást és hibakeresni az ügynökök viselkedésében.

A LangGraph legjobb funkciói

A végrehajtás állapotát, a csomópontok kimeneteit és a munkafolyamat frissítéseit valós időben közvetítse a figyelemmel kísérés és a hibakeresés érdekében.

Tárolja a munkafolyamat állapotát és memóriáját a munkamenetek között, hogy megőrizze a kontextust és lehetővé tegye a hosszú távú vagy folytatható ügynöki munkafolyamatokat.

Több ügynök koordinálása orchestrator-worker minták segítségével, ahol egy vezérlő ügynök osztja ki a feladatokat, irányítja a végrehajtást és egyesíti az eredményeket.

A LangGraph korlátai

Ez növeli a fejlesztési erőfeszítéseket és a általános költségeket az egyszerűbb ügynöki keretrendszerekhez képest, mert kifejezetten meg kell határoznia az ügynöki folyamatot, az állapotátmeneteket és a végrehajtási logikát.

LangGraph árak

Fejlesztő: Ingyenes

Plusz: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

LangGraph értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LangGraph-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Ez az én kedvenc keretrendszerem minden olyan ügynöki AI vagy generatív AI felhasználási esethez, amelyet Python segítségével építettem. Könnyen telepíthető, csak a pip install parancs segítségével, és a dokumentációja is bőséges; a funkciók száma és a rugalmasság is jó.

Ez az én kedvenc keretrendszerem minden olyan ügynöki AI vagy generatív AI felhasználási esethez, amelyet Python segítségével építettem. Könnyen telepíthető, csak a pip install parancs segítségével, és a dokumentációja is bőséges; a funkciók száma és a rugalmasság is jó.

📚 Olvassa el még: A legfontosabb automatizálási eszközök, amelyeket érdemes kipróbálni a monoton munkák kiküszöbölése érdekében

9. LlamaIndex Agents (A legjobb megoldás az ügynökök számára nagy külső adatforrások lekéréséhez és elemzéséhez)

A LlamaIndex, egy AI ügynök keretrendszer, lehetővé teszi olyan kontextusérzékeny ügynökök létrehozását, amelyek végrehajtás közben hozzáférhetnek külső adatokhoz és felhasználhatják azokat.

A LlamaIndex indexelési rendszerével betöltheti és rendszerezheti az adatokat, és a nyers tartalmakat, például PDF-fájlokat, tudásbázis-cikkeket vagy adatbázis-rekordokat strukturált indexekké alakíthatja, amelyeket az ügynökök hatékonyan kereshetnek a végrehajtás során.

Beállíthat protokollokat is, amelyek lehetővé teszik az ügynökök számára a korábbi interakciók tárolását, a lépések közötti kontextus fenntartását, valamint olyan eszközök használatát, mint a kereső, a számológépek vagy a belső API-k.

Konfigurálja a modellhez való hozzáférést, az eszközintegrációkat és az adatforrásokat az LLM.txt segítségével, hogy természetes nyelvi bemenetekből ügynöki munkafolyamatok prototípusait készítse el.

A LlamaIndex Agents legjobb funkciói

Integrálja a teljes funkcionalitású Python és Typescript SDK-kat az ügynökfejlesztési stackjébe.

Elemezze és indexelje a többféle fájlformátumban tárolt strukturálatlan adatokat, beleértve a PDF-eket, képeket, táblázatokat és kézzel írt tartalmakat.

Használja az alapvető komponenseket, mint például a memória, az állapotkezelés, a human-in-the-loop, a reflexió és egyebek, hogy testreszabhassa ügynöki munkafolyamatait.

LlamaIndex ügynökök korlátai

A kontextusablak korlátai korlátozhatják, hogy az ügynökök egyszerre mennyi külső adatot tudnak feldolgozni, ami gyakran megköveteli a csonkítást, összefoglalást vagy szelektív visszakeresést.

LlamaIndex Agents árak

Ingyenes (10 000 kredit/hónap)

Kezdő csomag: 50 USD/hó

Pro: 500 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

LlamaIndex ügynökök értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LlamaIndex Agentsről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF- vagy API-formátumban, adatbázisokban és Excel-fájlokban adjak meg, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.

Nagy nyelvi modellekkel (LLM) foglalkozó adatelemzőként a LlamaIndexet nagyon hasznosnak találtam a kezeléshez. Lehetővé tette számomra, hogy adatokat PDF- vagy API-formátumban, adatbázisokban és Excel-fájlokban adjak meg, ami megkönnyítette számomra az LLM-ek számos adatkészlettel történő betanítását és végrehajtását.

10. Vertex AI Agent Builder (A legjobb megoldás ügynökök fejlesztéséhez és méretezéséhez teljesen felügyelt vállalati AI-infrastruktúrán)

a Vertex AI Agent Builder Engine segítségével

A Vertex AI Agent Builder egy teljesen felügyelt, egységes AI fejlesztési platform a Google-tól.

Segít létrehozni és finomítani az ügynöki munkafolyamatokat szöveg, kép, videó és kód segítségével. Hozzáférést biztosít a Google Gemini modelljeihez és más generatív AI-alapú rendszerekhez, beleértve az Anthropic Claude, Llama és Imagen rendszereket.

Kiválaszthatja a felhasználási esetének megfelelő modelleket, konfigurálhatja az eszközökhöz való hozzáférést, és integrálhatja azokat az ügynöki munkafolyamatokba.

Bővítmények segítségével az ügynököket külső rendszerekhez is csatlakoztathatja, és lehetővé teheti számukra, hogy valós idejű információkat szerezzenek be, vagy API-kon és vállalati szolgáltatásokon keresztül műveleteket indítsanak el. Ez lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy automatizált munkafolyamatok részeként élő adatokat lekérdezzenek és rekordokat frissítsenek.

A Vertex AI Agent Builder legjobb funkciói

Regisztrálja és kezelje a modelleket a Vertex AI Model Registry segítségével, majd telepítse őket kötegelt vagy valós idejű következtetéshez.

Folyamatosan finomítsa ügynökeit a használati minták és visszajelzések alapján, biztosítva, hogy azok megfeleljenek minőségi szabványainak és a felhasználói elvárásoknak.

Hozzon létre szöveges utasításokat bármilyen számú feladat kezeléséhez, például osztályozáshoz, összefoglaláshoz és kivonáshoz a Vertex AI generatív AI támogatásával.

A Vertex AI Agent Builder korlátai

A működési költségek gyorsan emelkedhetnek, ha az erőforrás-felhasználást, a modell végrehajtását vagy a kísérleti munkaterhelést nem figyelik és optimalizálják gondosan.

Vertex AI Agent Builder árak

Egyedi árazás

Vertex AI Agent Builder értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Vertex AI Agent Builderről a valós felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A Vertex AI segítségével könnyedén kipróbálhatja a legújabb GenAI modelleket, integrálhatja azokat az alkalmazásokba, létrehozhatja saját modelljeit, és végpontként teheti közzé azokat. Több mint 5 éve használom a Vertex AI-t különböző alkalmazásokhoz, például képfelismerő és csevegési funkciókkal rendelkező mobilalkalmazásokhoz, valamint a jelentőségteljes tartalmakat összefoglaló és kivonó webalkalmazásokhoz. A Vertex AI minden AI-alkalmazás parancsközpontjaként szolgál, és folyamatosan frissül az AI, különösen a generatív AI legújabb fejlesztéseivel.

A Vertex AI segítségével könnyedén kipróbálhatja a legújabb GenAI modelleket, integrálhatja azokat az alkalmazásokba, létrehozhatja saját modelljeit, és végpontként teheti közzé azokat. Több mint 5 éve használom a Vertex AI-t különböző alkalmazásokhoz, például képfelismerő és csevegési funkciókkal rendelkező mobilalkalmazásokhoz, valamint a jelentőségteljes tartalmakat összefoglaló és kivonó webalkalmazásokhoz. A Vertex AI minden AI-alkalmazás parancsközpontjaként szolgál, és folyamatosan frissül az AI, különösen a generatív AI legújabb fejlesztéseivel.

📚 Olvassa el még: A legjobb AI írási eszközök a tartalom minőségének javításához

Bővítse ügynöki AI stratégiáját a ClickUp segítségével, a Mandolin AI első számú alternatívájával.

A Mandolin AI hatékony a saját vertikális piacán. Mélyreható domain-kontextussal oldja meg a speciális egészségügyi adminisztrációt. Ha azonban célja a termékek, a mérnöki munka, az értékesítés, a műveletek és a támogatás területén történő szélesebb körű ügynökök összehangolása, akkor olyan platformra van szüksége, ahol az AI a végrehajtáson belül, nem pedig azon kívül működik.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot.

Ahelyett, hogy LLM ügynökkereteket, integrációs rétegeket és automatizálási eszközöket összekapcsolna, a ClickUp egy konvergált AI munkaterületet biztosít, amely az alábbiakat köti össze egy rendszerben:

Kontextus (ClickUp Brain)

Autonóm végrehajtás (szuperügynökök)

Munkafolyamat-indítók (automatizálások)

Élő operatív adatok (integrációk)

Készen áll a kezdésre? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra ✅