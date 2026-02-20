ClickUp blog

Melyik AI-stack a legmegfelelőbb az AI-first csapatok számára 2026-ban?

Az AI-first munkavégzés ígérete egyszerűnek tűnik: gyorsabb döntések, kevesebb felesleges munka, okosabb együttműködés. De a legtöbb csapat számára a valóság egyáltalán nem olyan, mint a reklámokban. AI-érettségi felmérésünk szerint a tudásmunkások csupán 12%-a integrálta teljes mértékben az AI-t a munkafolyamataiba, 38% pedig egyáltalán nem használja. Ez a különbség az ambíció és a megvalósítás között egy stack-probléma.

Egy valóban AI-first csapat felépítése azt jelenti, hogy az egyes eszközökön túl kell gondolkodni, és meg kell kérdezni, hogy milyen stack támogatja a csapat munkáját minden szinten, minden munkafolyamatban.

Ebben a blogbejegyzésben áttekintjük, melyik AI-stack a legmegfelelőbb az AI-first csapatok számára. Ezenkívül megvizsgáljuk, hogyan illeszkedik ebbe a képbe a ClickUp, mint egy konvergált AI-munkaterület, amely az Önök működési módjához igazodik.

Mi az AI Tech Stack?

Az AI technológiai stack az eszközök, platformok és rendszerek kombinációja, amelyet egy csapat az AI integrálásához használ a mindennapi munkájában. Gondoljon rá úgy, mint az alapra, amely meghatározza, hogy az AI mennyire jól tud működni a szervezetén belül.

Ez általában magában foglalja azokat az AI-modelleket vagy asszisztenseket, amelyekkel a csapata együttműködik, azokat a platformokat, ahol a munka elvégzésre kerül, valamint azokat az integrációkat, amelyek mindezeket összekapcsolják.

Egy erős technológiai stack az AI-t hasznossá teszi olyan kontextusban, ahol már zajlanak a feladatok, beszélgetések és döntések. Ezzel szemben egy gyenge stack az AI-t háttérbe szorítja, mint egy önálló eszközt, amelyet az embereknek külön lapon kell megnyitniuk.

🧠 Érdekesség: Bár az AI-t futurisztikusnak tartjuk, a koncepció több ezer éves. A görög mitológiában Hephaestus isten állítólag aranyrobotokat épített, hogy segítsék mozgásában.

A modern AI technológiai stack alapvető rétegei

A modern AI technológiai stack öt különálló rétegből áll, amelyek mindegyike az AI életciklusának egy adott fázisát kezeli. A réteges architektúra megértése segít azonosítani a hiányosságokat, elkerülni a felesleges eszközöket és olyan rendszert építeni, amely skálázható.

Melyik AI-stack a legmegfelelőbb az AI-first csapatok számára 2026-ban?
AI technológiai rétegek

Minden réteg a többitől függ; egy réteg gyengesége az egész stacket aláássa.

Adatréteg

Az adatreteg a stack alapja. Ez kezeli az összes AI-modell nyersanyagának bevitelét, tárolását, átalakítását és jellemzőinek kidolgozását. A legfontosabb összetevők közé tartoznak a nyers adatok tárolására szolgáló adattavak, a strukturált adatok tárolására szolgáló adattárak és az újrafelhasználható modellbemenetek tárolására szolgáló jellemzőtárak.

Gyakori buktató a szilárd formátumú, elszigetelt adatforrások használata, ami szinte lehetetlenné teszi a kísérletek reprodukálását vagy a termelési problémák hibakeresését.

🧠 Érdekesség: 1958-ban John McCarthy kifejlesztette a LISP programozási nyelvet, amely az AI-kutatás egyik legfontosabb nyelvévé vált. Évtizedeken át kulcsfontosságú eszköz maradt, és hatással volt a későbbi, szimbolikus AI-munkához tervezett nyelvekre.

Modellezési réteg

Itt építik, képezik és validálják a modelleket az adatelemzők és a gépi tanulás mérnökei. A modellezési réteg olyan gépi tanulási eszközöket tartalmaz, mint a PyTorch vagy a TensorFlow, kísérletkövető eszközöket és modellregisztereket a képzett modellek verziókezeléséhez és tárolásához.

Az AI-first csapatok több száz kísérletet futtatnak, és megfelelő nyomon követés nélkül könnyen elveszítheti a legjobban teljesítő modellt, vagy duplikálhatja a munkát.

Infrastruktúra réteg

Az infrastruktúra réteg biztosítja a nyers erőt a modellek méretarányos képzéséhez és kiszolgálásához. Ez magában foglalja a GPU-klaszterekhez hasonló felhőalapú számításokat, a Kubernetes segítségével történő konténer-koordinációt, valamint az Airflow vagy a Kubeflowhoz hasonló munkafolyamat-koordinátorokat.

A fő kihívás itt a költség és a teljesítmény közötti egyensúly megteremtése. A túlzott provisioning felemészti a költségvetést, míg az alulprovisioning lassítja a csapat iterációs sebességét.

Szolgáltató réteg

A kiszolgáló réteg az, amely a modell előrejelzéseit eljuttatja a felhasználókhoz vagy más rendszerekhez. Ez magában foglalja a modell kiszolgáló keretrendszereket, az API átjárókat és a valós idejű és kötegelt következtetéshez szükséges eszközöket.

Ezenkívül a kiszolgálás nem egyszeri beállítás; olyan mechanizmusokra van szükség, mint a canary telepítések és az A/B tesztelés, hogy a termelésben lévő modelleket leállás nélkül, biztonságosan frissíthesse.

🔍 Tudta? Egy több mint 1200 szakember bevonásával készült felmérésből kiderül, hogy 95% használja az AI-t a munkahelyén vagy otthon. A legtöbbjük állandó termelékenységnövekedésről számol be, 76% pedig még saját zsebből is fizet ezekért az eszközökért.

Felügyeleti és visszacsatolási réteg

Miután egy modell élesben van, a munkája csak akkor kezdődik.

A felügyeleti réteg nyomon követi a modell teljesítményét, észleli az adateltéréseket, és riasztásokat küld, ha valami nem működik megfelelően. Emellett visszacsatolási csatornákat is tartalmaz, amelyek a felhasználói javításokat vagy új adatokat visszajuttatják a rendszerbe, így a modellek folyamatosan tanulhatnak és fejlődhetnek.

AI-keretrendszerek és eszközök, amelyek az AI-first csapatokat támogatják

A piac tele van AI-eszközökkel, és szinte lehetetlen megmondani, melyek alkalmasak a termelésre, és melyek csak divatcikkek. A csapatok számtalan órát pazarolnak el több tucat lehetőség értékelésére, és gyakran olyan eszközt választanak, amely nem megfelelő, és később technikai adósságot okoz.

Íme néhány eszköz, amely a mai vezető AI-first csapatokat támogatja:

Adat- és funkciótervezés

  • Az Apache Spark nagy volumenű, elosztott adatkészletekkel dolgozó csapatok számára kezeli a nagyméretű adatfeldolgozást.
  • A dbt a nyers adatokat tiszta, strukturált modellekké alakítja, amelyek készen állnak az elemzésre és a gépi tanulásra.
  • A Feast és a Tecton funkciótárolókat kezelnek, megkönnyítve a funkciók megosztását és újrafelhasználását különböző modellek között.

🧠 Érdekesség: 1966-ban az amerikai kormány finanszírozott egy AI-projektet, amelynek célja az orosz nyelv automatikus fordítása angolra volt. Közel egy évtizedes munka után a rendszer annyira kudarcot vallott, hogy a finanszírozást hirtelen leállították. Ez az egyetlen eset kiváltotta az első nagy AI-tél időszakot, és megtanította a kutatókat, hogy a nyelv megértése sokkal nehezebb, mint várták.

Modellfejlesztés

  • A PyTorch és a TensorFlow a méretarányos mélytanulási modellek építéséhez és képzéséhez legalkalmasabb keretrendszerek.
  • A Hugging Face Transformers előre betanított NLP-modellek könyvtárát kínálja, amelyeket a csapatok finomhangolhatnak konkrét felhasználási esetekhez.
  • A scikit-learn továbbra is megbízható választás a klasszikus gépi tanulási feladatokhoz, mint például a osztályozás, regresszió és klaszterezés.

Kísérletek nyomon követése

  • Az MLflow lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a modellfejlesztési életciklus során naplózzák, összehasonlítsák és reprodukálják a kísérleteket.
  • A Weights & Biases gazdag vizualizációs és együttműködési funkciókat kínál a modell teljesítményének időbeli nyomon követéséhez.
  • A Neptune olyan csapatok számára készült, amelyeknek részletes kísérleti metaadatokra és hosszú távú kísérleti előzményekre van szükségük.

Koordináció

  • Az Apache Airflow széles körben használatos komplex adatok és ML-pipeline-ok ütemezésére és kezelésére termelési környezetben.
  • A Kubeflow olyan csapatok számára készült, amelyek nagy léptékben futtatnak ML-munkafolyamatokat a Kubernetes-en.
  • A Prefect és a Dagster modernebb munkafolyamat-koordinációs megközelítéseket kínálnak, jobb megfigyelhetőség és beépített hibakezelés mellett.

🚀 ClickUp előnye: A ClickUp Super Agents segítségével a munkafolyamatok összehangolása versenyelőnyhöz vezet. Ezek olyan AI-társak, akik a munkaterületén belül élnek, és komplex munkafolyamatokat hangolnak össze feladatok, dokumentumok, csevegések és összekapcsolt eszközök között, valós kontextusban és autonóm módon.

Folyamat-automatizáló szuperügynök
Szerezzen eredményközpontú koordinációt, amely a ClickUp Super Agents segítségével biztosítja a munka folyamatos előrehaladását

Például a Super Agents segítségével automatikusan bevonhat új ügyfeleket. A Super Agents képes:

  • Keresse meg a munkaterületén az új ügyféladatokat
  • Hozzon létre megfelelő projektsablonokat a ClickUp-ban
  • A szerepkör és az SLA alapján rendelje hozzá a bevezetési feladatokat a megfelelő csapattagokhoz.
  • Készítsen az ügyfél iparágához igazított üdvözlő e-mailt
  • Ossza meg az összefoglalót a csapat csevegésében!

Mindez a terv szerint zajlik, és alkalmazkodik a kivételekhez anélkül, hogy valakinek minden lépést figyelnie kellene.

Így hozhatja létre első szuperügynökét a ClickUp-ban:

Modellszolgáltatás

  • A TensorFlow Serving és a TorchServe kifejezetten mélytanulási modellek skálázható, alacsony késleltetésű API-ként való telepítésére lettek kifejlesztve.
  • A Seldon Core rugalmas kiszolgáló réteget biztosít azoknak a csapatoknak, amelyek több modellt kezelnek különböző keretrendszerekben.
  • A BentoML egyszerűsíti a modellek csomagolását és telepítését, megkönnyítve az átállást a fejlesztésről a termelésre.

Monitoring

  • Az Evidently AI, az Arize és a WhyLabs felismeri a modelleltéréseket és az adatminőségi problémákat, és jelzi, ha a modell teljesítménye romlani kezd a termelés során.
  • A Prometheus és a Grafana rendszer szintű megfigyelhetőséget biztosít, így a csapatok betekintést nyerhetnek az infrastruktúra állapotába és a modell teljesítményébe.

🚀 ClickUp előnye: Hozzon létre egy élő parancsközpontot, amely a ClickUp Dashboards segítségével egy helyen követi nyomon a célokat, a munkaterhelést, a bevételeket, a ciklusidőt és a szállítási kockázatokat. Ezután használja az AI Cards funkciót, amely automatikusan feltárja a betekintést, jelzi a rendellenességeket és javaslatot tesz a következő lépésekre, mielőtt a problémák eszkalálódnának.

Élessze meg adatait intelligens összefoglalásokkal és ajánlásokkal a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével

Hozzáadhat egy:

  • AI StandUp Card: Összegezze a kiválasztott feladatok és projektek legutóbbi tevékenységeit egy választott időszakban.
  • AI Team StandUp Card: Szerezzen be többszemélyes vagy többcsapatos tevékenységi összefoglalókat, hogy lássa, min dolgozott az egyes csoportok.
  • AI Executive Summary Card: Készítsen egy rövid állapotáttekintést a vezetőség számára, amely kiemeli, mi halad a tervek szerint, és mi igényel figyelmet.
  • AI projektfrissítési kártya: automatikusan készítsen magas szintű előrehaladási jelentést egy adott területről, mappáról vagy listáról.
  • AI Brain Card: Testreszabhatja saját promptját, hogy személyre szabott betekintést nyerjen, vagy egyedi jelentési feladatokat hajtson végre.

Nagy nyelvi modellek (LLM-ek)

  • Az OpenAI ChatGPT széles körben használatos tartalomgeneráláshoz, kódolási segítségnyújtáshoz és érvelési feladatokhoz vállalati csapatoknál.
  • Az Anthropic Claude hosszú, összetett dokumentumokat és árnyalt utasításokat kezel, így kiválóan alkalmas kutatásigényes munkafolyamatokhoz.
  • A Google Gemini multimodális képességeket kínál, lehetővé téve a csapatok számára, hogy egyetlen felületen dolgozzanak szövegekkel, képekkel és adatokkal.

🚀 ClickUp előnye: A legtöbb csapat elmerül a egymástól független AI-eszközökben: egy az íráshoz, egy a jegyzetekhez, egy a jelentésekhez és egy az automatizáláshoz. A kontextus elveszik, és a biztonság is kérdésessé válik.

A ClickUp Brain MAX mindent egy egységes, a munkádba beépített AI szuperalkalmazásban egyesít.

Cserélje le a széttagolt AI eszközöket egy egységes intelligencia rétegre, a ClickUp Brain MAX-ra

Csapatod egy olyan egységes AI-rendszert kap, amely a feladatok, dokumentumok, csevegések, irányítópultok és munkafolyamatok valós kontextusát érti. Kérdésekre válaszol a projektekkel kapcsolatban, élő adatokból generál tartalmat, cselekvési terveket készít, összefoglalja a frissítéseket és elindítja a következő lépéseket AI Sprawl nélkül. Feladataidhoz zökkenőmentesen válthatsz a ChatGPT, a Claude és a Gemini között.

Automatizálási és munkafolyamat-eszközök

  • A Zapier összeköti az alkalmazásokat és automatizált munkafolyamatokat indít el, anélkül, hogy mérnöki támogatásra lenne szükség.
  • A Make rugalmasabb automatizálást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek komplex, több lépésből álló munkafolyamat-logikára van szükségük.
  • Az n8n egy nyílt forráskódú automatizálási eszköz, amely a technikai csapatoknak teljes ellenőrzést biztosít a munkafolyamatok felépítése és tárolása felett.

AI-alapú termelékenységi platformok

  • A ClickUp egy konvergált munkaterületen egyesíti a feladatokat, dokumentumokat, csevegést és AI-t, így a csapatoknak nem kell folyamatosan eszközöket váltaniuk a munkájuk elvégzéséhez.
  • A Notion AI írási és összefoglalási funkciókat ad a Notion meglévő dokumentumaihoz és adatbázis-struktúrájához.
  • A Microsoft Copilot a Microsoft 365 csomagba van beépítve, és azoknak a csapatoknak hasznos, amelyek már intenzíven dolgoznak a Word, Excel és Teams programokkal.

Tudásmenedzsment és AI-keresés

  • A Glean a vállalat összekapcsolt alkalmazásaiból gyűjti össze az információkat, és azokat igény szerint jeleníti meg a vállalati keresőn keresztül.
  • A Guru segít a csapatoknak egy központi tudásbázis felépítésében és karbantartásában, amely pontos és hozzáférhető marad a szervezet egészében.

🚀 ClickUp előnye: Amikor a csapatok a tudásmenedzsmentről beszélnek, a probléma az, hogy a döntéshozatal során nem jelennek meg a megfelelő információk.

ClickUp Docs: Hozzon létre megvalósítható munkafolyamatokat azáltal, hogy ellenőrzőlistákat ad hozzá dokumentumaihoz.
A ClickUp Docs segítségével pontos információkat tarthat a munkafolyamatában

A ClickUp Docs ezt a problémát a forrásánál kezeli, lehetővé téve a csapatok számára, hogy a munkafolyamat során rögzítsék és frissítsék tudásukat.

Tegyük fel, hogy az üzemeltetés részleg egy élő beszállító-bevezetés során módosítja a beszerzési ellenőrzőlistát. A pénzügyi részleg közvetlenül ugyanabban a dokumentumban ad hozzá új jóváhagyási limiteket, és összekapcsolja azokat a futó feladattal. A jogi részleg a felülvizsgálat során egy megjegyzésben tisztáz egy kivételt. A dokumentum tükrözi a folyamat jelenlegi működését, mert a munkával párhuzamosan fejlődött.

Ez megoldja az elavult tudás problémáját. Ugyanakkor egy újat is teremt.

Miután a tudás a dokumentumokban, feladatokban és megjegyzésekben összegyűlt, a kihívás az lesz, hogy gyorsan megtaláljuk a megfelelő választ. A ClickUp Enterprise Search kezeli ezt a réteget.

A ClickUp Enterprise Search segítségével pontosan akkor használhatja a felületes ismereteket, amikor szüksége van rájuk

Amikor valaki megkérdezi, hogyan működik a szállítói jóváhagyás 10 millió dollár feletti szerződések esetén, az Enterprise Search előhívja a dokumentum legújabb verzióját, a kapcsolódó jóváhagyási feladatot és a jogi osztály által aláírt megjegyzést. Senkinek nem kell emlékeznie arra, hogy mi hol található, vagy melyik eszközt kell ellenőriznie.

Hogyan válasszuk ki a csapatunknak megfelelő AI-stacket?

Ismeri a rétegeket, látta az eszközöket, de a választás lehetősége megbénítja. Világos döntéshozatali keretrendszer nélkül a csapatok gyakran a népszerűség alapján választanak eszközöket, vagy elemzési bénulásba kerülnek, és soha nem hoznak döntést.

Nincs olyan, hogy univerzálisan „legjobb” stack; a megfelelő választás a céloktól, a korlátoktól és a csapat érettségétől függ. Így hozhatja meg a helyes döntést:

Kezdje az üzleti céljaival!

Mielőtt bármilyen eszközt értékelne, határozza meg pontosan, hogy mit kell az AI-nak a szervezetében végrehajtania. Azok a csapatok, amelyek kihagyják ezt a lépést, végül lenyűgöző eszközökkel rendelkeznek, amelyek azonban nem a megfelelő problémákat oldják meg.

Miután tisztázta a célt, hagyja, hogy az vezérelje prioritásait:

  • Ha a kis késleltetésű következtetés a legfontosabb, akkor az infrastruktúra és az edge-telepítési eszközöknek kell elsőbbséget élvezniük.
  • Ha a gyors kísérletezés a prioritás, akkor a rugalmas számítási és erős kísérletkövető rendszerek elengedhetetlenek.
  • Ha szabályozott iparágban működik, akkor az adatok eredetének nyomon követhetősége, az ellenőrizhetőség és a helyszíni telepítési lehetőségek kell, hogy előtérben legyenek.
  • Ha a belső termelékenység a cél, akkor egy olyan konvergált munkaterület, amelybe beépített AI van, mint például a ClickUp, több értéket nyújt, mint egy sor egymástól független pontmegoldás.

🔍 Tudta? Míg a világ nagy része még mindig teszteli az AI-t, az AI-first csapatok már hivatalosan is túl vannak a próbaidőszakon. A legmagasabb szintű szervezetek AI-kísérleteinek több mint 40%-a már teljes körű termelésbe került.

Értékelje, hogy mennyire integrálható a már meglévő rendszerébe!

Az AI-stack nem fog elszigetelten létezni. Tisztán kell kapcsolódnia a meglévő adattárházhoz, CI/CD-csatornákhoz és üzleti alkalmazásokhoz. Mielőtt bármelyik eszköz mellett döntene, tegye fel magának a következő kérdéseket:

  • Támogatja a felhőszolgáltatót anélkül, hogy egyedi csatlakozókra lenne szükség?
  • Képes-e skálázódni az adatmennyiség és a csapat méretének növekedésével?
  • Mennyi mérnöki munkát igényel az integrációk hosszú távú fenntartása?
  • Jól működik-e a csapat által már nap mint nap használt eszközökkel?

Egy kissé kevesebb funkcióval rendelkező, de erős interoperabilitással rendelkező eszköz szinte mindig felülmúlja a legjobbnak számító, de integrációs problémákat okozó megoldásokat.

Egyensúlyozza a költségeket, a biztonságot és a csapat képességeit

Minden stack-döntés valós kompromisszumokkal jár, és három közülük általában váratlanul éri a csapatokat:

  • Költség: A nagy modellek képzéséhez szükséges felhőalapú számítások költségei a használat növekedésével gyorsan megdrágulhatnak. Építsen be költségfigyelést a kezdetektől fogva, ahelyett, hogy utólag foglalkozna vele.
  • Biztonság: A stack érzékeny adatokat fog kezelni, ezért mielőtt elkötelezi magát, értékelje a titkosítási szabványokat, a hozzáférés-ellenőrzéseket és a megfelelőségi tanúsítványokat.
  • Csapat képességei: A legjobb eszköz is haszontalan, ha a csapatban senki sem tudja, hogyan kell használni. Legyen reális a bevezetési idő, a rendelkezésre álló dokumentáció és a gyártó által nyújtott folyamatos támogatás tekintetében.

Gondolkodjon rétegekben, ne egyedi eszközökben

A leghatékonyabb AI-stackek olyan réteges rendszerek, ahol az adatok az adatbevitelétől a monitorozásig tisztán áramlanak, és minden réteg kommunikál a következővel. Új eszköz értékelésekor tegye fel a következő kérdéseket:

  • Erősíti a körülötte lévő rétegeket, vagy növeli a komplexitást?
  • Van-e a csapatában egyértelmű felelős a stack ezen rétegéért?
  • Lehet-e kicserélni anélkül, hogy az egész folyamatot felborítaná?
  • Ez egyetlen megbízható információforrást hoz létre, vagy újabb szilót?

🔍 Tudta? Míg a vállalatok 88%-a használ ma már AI-t, csak 6%-uk számít „kiemelkedő teljesítményűnek”. Ezek a csapatok az AI-ba befektetett minden dollár után több mint 10,30 dollár hozamot érnek el, ami közel háromszorosa az átlagnak.

Gyakori AI-stack hibák és azok elkerülésének módja

Még a jól felszerelt csapatok is elkövetik ezt a hibát. Íme a leggyakoribb AI-stack hibák és a helyes megoldások:

HibaMiért történik ez?Hogyan lehet elkerülni?
Építés a validálás előttA csapatok komplex infrastruktúrába ugranak bele, mielőtt meggyőződnének arról, hogy az adott felhasználási eset valóban értéket teremt-e.Kezdjen egy célzott kísérleti programmal, ellenőrizze a hatást, majd skálázza a stacket a bevált felhasználási esetek alapján.
Az adatminőség figyelmen kívül hagyásaA csapatok jelentős összegeket fektetnek a modellekbe, de elhanyagolják az azokat tápláló adatok minőségét.A modellfejlesztésbe való befektetés előtt kezelje az adatinfrastruktúrát elsődleges prioritásként.
Az integráció komplexitásának alábecsüléseAz eszközöket elkülönítve értékeljük, anélkül, hogy figyelembe vennénk, hogyan kapcsolódnak a szélesebb körű stackhez.Térképezd fel az összes adatodat és munkafolyamat-ökoszisztémádat, mielőtt új eszközök bevezetésébe kezdenél.
A funkciók optimalizálása a megfelelőség helyettA csapatok inkább a technikailag legimpozánsabb eszközt keresik, mint azt, amelyik illeszkedik a munkafolyamatukhoz.Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a csapat már meglévő munkamódszereibe.
A monitorozás kihagyásaA modelleket telepítik, de soha nem követik nyomon az időbeli eltéréseket vagy romlást.Építsd be a monitorozást a stackbe az első naptól kezdve, ne utólag!
Az alkalmazás figyelmen kívül hagyásaA stacket mérnökök számára fejlesztették ki, de soha nem tervezték szélesebb körű csapatok számára.Válasszon olyan eszközöket, amelyek felülete könnyen kezelhető, és fektessen be a bevezetésbe, hogy a technikai felhasználókon túl is elterjedjen az alkalmazás.

📮 ClickUp Insight: Az alacsony teljesítményű csapatok 4-szer nagyobb valószínűséggel használnak 15 vagy több eszközt, míg a magas teljesítményű csapatok hatékonyságukat úgy tartják fenn, hogy eszközeiket 9 vagy annál kevesebb platformra korlátozzák. De mi lenne, ha csak egy platformot használnánk?

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egyetlen platformon egyesíti a feladatait, projektjeit, dokumentumait, wikijeit, csevegéseit és hívásait, AI-alapú munkafolyamatokkal kiegészítve.

Készen állsz az okosabb munkavégzésre? A ClickUp minden csapat számára alkalmas, láthatóvá teszi a munkát, és lehetővé teszi, hogy a fontos dolgokra koncentrálj, míg az AI elvégzi a többit.

Valós AI-stack példák vezető vállalatoktól

Nehéz elképzelni, hogyan illeszkednek egymáshoz ezek a rétegek és eszközök, ha nem látjuk őket működés közben. Bár a részletek folyamatosan változnak, a jól ismert AI-first vállalatok architektúrájának vizsgálata közös mintákat és prioritásokat tár fel. Íme néhány példa:

  • Spotify: A zenei streaming óriáscég a Feast alapú feature store-t, a TensorFlow-t ajánló modellekhez és a Kubeflow-t a pipeline-ok összehangolásához használja. Legfontosabb felismerésük az volt, hogy érdemes jelentős beruházást tenni a funkciók újrafelhasználásába, ami lehetővé teszi a különböző csapatok számára, hogy ugyanazokat az adatbeviteleket felhasználva építsenek modelleket, anélkül, hogy azokat újra kellene tervezniük.
  • Uber: A ML nagyméretű kezelése érdekében az Uber létrehozta saját belső platformját, a Michelangelót. Ez egységesíti a ML teljes életciklusát, lehetővé téve több száz mérnök számára, hogy konzisztens munkafolyamatok segítségével modelleket építsenek és telepítsenek.
  • Airbnb: Bighead platformjuk szorosan összekapcsolja a gépi tanulás kísérletezését az üzleti mutatókkal. Hangsúlyt fektet a kísérletek nyomon követésére és az A/B tesztelés integrációjára, biztosítva, hogy minden modellt a termékre gyakorolt hatása alapján mérjenek.
  • Netflix: A nagyszabású ajánlások úttörőjeként a Netflix a Metaflow-t használja a munkafolyamatok összehangolásához, és a teljesítményre optimalizált, egyedi kiszolgáló infrastruktúrát épített ki. Elsőbbséget adtak a fejlesztői élménynek, megkönnyítve ezzel a data scientistek számára ötleteik megvalósítását.

🔍 Tudta? 2022 vége óta a GPT-3.5 szintű AI működtetésének költsége több mint 280-szeresére csökkent. Azok a csapatok, amelyek már AI-vel dolgoznak, most már pár centért megtehetik azt, ami két évvel ezelőtt még egy kisebb vagyont került.

Hogyan helyettesíti a ClickUp az AI technológiai stackjét?

A ClickUp egy összekapcsolt munkaterületen egyesíti a végrehajtást, az intelligenciát és az automatizálást, így az AI-first csapatok több időt fordíthatnak a szállításra, ahelyett, hogy eszközöket kellene összerakniuk.

A csapatok csökkentik a SaaS-szétszóródást, mert a munka, a döntések és az AI-támogatás egy rendszerben történik. A kontextusváltás is csökken, mert minden művelet ott történik, ahol a munka már létezik.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, hogyan helyettesíti a ClickUp az AI technológiai stackjét. 👀

Gyorsabban hozza létre és mozgassa a munkát

PRD-k és feladatleírások létrehozása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain felváltja a szétszórt AI-eszközöket, amelyek tartalmat generálnak anélkül, hogy megértenék a valódi végrehajtást. Élő feladatokat, dokumentumokat, megjegyzéseket, mezőket és előzményeket olvas a munkaterületen, hogy kontextusfüggő AI-t kínáljon.

Tegyük fel, hogy egy termékmenedzser A/B kísérletet végez, és az eredményeket végrehajtható munkává kell alakítania. A ClickUp Brain segítségével a következőket teheti:

  • Készítsen PRD-t a kísérleti eredmények, a kapcsolódó hibák és a korábbi döntések alapján.
  • Írjon automatikusan feladatleírásokat a mérnöki munkához a PRD és az elfogadási kritériumok alapján.
  • Összegezze a sprint eredményeit, és tárja fel a tervezés során a megoldatlan függőségeket.
  • Válaszoljon a munkafolyamatokkal kapcsolatos kérdésekre a feladatok aktuális állapotának és felelősségi körének felhasználásával.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Készítsen PRD-t a fizetési kísérlethez az utolsó sprint eredményeinek felhasználásával, és kapcsolja össze a szükséges mérnöki feladatokat.

Az AI-munkafolyamatok összehangolása

Miután a munka elkészült, a munkafolyamat-automatizálás biztosítja annak folytonosságát.

Indítson el több lépéses AI-munkafolyamatokat a ClickUp Automations segítségével

A ClickUp Automations kezelése trigger-alapú munkafolyamatokat, amelyek valós végrehajtási eseményekhez kapcsolódnak. Például egy gépi tanulási csapat új kísérletet indít a termelésfigyeléshez.

  • Amikor egy Datadog riasztás aktiválódik, egy automatizált folyamat létrehoz egy hibajelentést, és kijelöli az ügyeletes mérnököt.
  • Amikor a javítás összevonásra kerül, egy automatizált folyamat továbbítja a feladatot a minőségbiztosításhoz, és a státuszt „Tesztelés” állapotra frissíti.
  • Amikor a minőségbiztosítás jóváhagyja, egy automatizált folyamat kijelöli a kiadás tulajdonosait, és a státuszt „Kész a telepítésre” állapotra frissíti.
  • A telepítés befejezése után egy automatizált rendszer közzéteszi az eredményeket és lezárja a ciklust.

A csapatok a munkaterületen belül látható szabályok segítségével kezelik a modellek újratanítását, validálását és telepítését.

Egy valós felhasználó megosztja tapasztalatait a ClickUp használatáról a végrehajtás során:

A ClickUp rendkívül rugalmas és jól működik egyetlen végrehajtási rendszerként a csapatok között. A GobbleCube-nál egy helyen kezeljük vele a GTM-et, a CSM-et, a termékeket, az automatizálást és a belső műveleteket. A legnagyobb erőssége, hogy minden testreszabható. Az egyéni mezők, a feladat hierarchiák, a függőségek, az automatizálások és a nézetek lehetővé teszik, hogy a merev struktúra helyett a valódi üzleti munkafolyamatainkat modellezzük. Ha egyszer megfelelően beállítjuk, több eszközt is helyettesít, és jelentősen csökkenti a manuális koordinációt.

A ClickUp rendkívül rugalmas és jól működik egyetlen végrehajtási rendszerként a csapatok között. A GobbleCube-nál egy helyen kezeljük vele a GTM-et, a CSM-et, a termékeket, az automatizálást és a belső műveleteket. A legnagyobb erőssége, hogy minden testreszabható. Az egyéni mezők, a feladat hierarchiák, a függőségek, az automatizálások és a nézetek lehetővé teszik, hogy a valódi üzleti munkafolyamatainkat modellezzük, ahelyett, hogy merev struktúrába kényszerítenének minket. Ha egyszer megfelelően beállítjuk, több eszközt is helyettesít, és jelentősen csökkenti a manuális koordinációt.

A megbeszéléseken hozott döntések azonnali rögzítése

A megbeszélések gyakran többet döntenek, mint a dokumentumok. A ClickUp AI Notetaker biztosítja, hogy ezek a döntések munkává váljanak.

A ClickUp AI Notetaker segítségével alakítsa át a megbeszéléseket feladatokká

Tegyük fel, hogy egy heti modellfelülvizsgálat során teljesítménybeli problémák kerülnek felszínre. Az AI Notetaker rögzíti a megbeszélést, összefoglalót készít, és kivonja a teendőket. Ezeket átalakíthatja a vonatkozó projekthez kapcsolódó ClickUp feladatokká.

A tulajdonosok azonnal megkapják a feladatokat, és a jövőbeli munkák visszavezethetők az eredeti döntéshez anélkül, hogy át kellene kutatni a jegyzeteket.

Központosítsa a jelzéseket az összes eszközön

Az AI technológiai stack cseréje nem jelenti a meglévő rendszerek feladását. A ClickUp Integrations az összes jelzést egy végrehajtási rétegbe vonja össze.

Csatlakoztassa külső eszközeit, például a GitHubot a munkaterületéhez a ClickUp Integrations segítségével

Például a következőket teheti:

  • Szinkronizálja a GitHub-problémákat a ClickUp-feladatokkal, amelyek a kiadási mérföldkövekhez kapcsolódnak.
  • Indítson munkafolyamatokat a Datadog riasztásokból vagy kísérleti platformokból
  • Csatolja a kísérleti eredményeket közvetlenül a felülvizsgálati feladatokhoz

A csapatok egy munkaterületről működnek, míg az eszközök strukturált adatokat táplálnak az aktív munkába.

Gyorsabb előrelépés a hangalapú termelékenységgel

A sebesség fontos, amikor az ötletek a munka közben jönnek. A Brain MAX ClickUp Talk to Text funkciója hangalapú termelékenységet tesz lehetővé, és négyszer gyorsabb munkavégzést biztosít.

Gyorsabban rögzítheti munkáját a Brain MAX ClickUp Talk to Text funkciójával

Tegyük fel, hogy egy vezető mérnök befejezte a hibakeresést, és gyorsan szeretné naplózni a kontextust. Ő diktálja a frissítést, a Brain MAX leírja és strukturálja a tartalmat, így Ön azonnal frissítheti a feladatot.

A hangbeviteli funkció megszünteti a zökkenőket és felgyorsítja a tervezés és a megvalósítás folyamatát.

Nézze meg ezt a videót, hogy megértse, hogyan működik ez a hang-szöveg asszisztens:

Soha többé ne veszítsen el egy zseniális ötletet: használja ezt a hang-szöveg asszisztenst

🔍 Tudta? Bár az emberek 62%-a úgy érzi, hogy az AI-ügynökök jelenleg túlértékelték, ennek legfőbb oka a kontextus hiánya. A felhasználók körülbelül 30%-a frusztrált a „biztos tippelők” miatt, akik magabiztosnak tűnnek, de téves tényeket közölnek, mert nincsenek integrálva a csapat tényleges munkaterületébe.

Tervezz lendületet a ClickUp segítségével

Az AI-first csapat felépítése a szándékkal kezdődik. A stack minden rétege, az adatoktól és modellektől a monitorozásig és automatizálásig, meghatározza, hogy a csapat milyen gyorsan tud haladni és milyen magabiztosan tud bővülni. Ha ezek a rétegek tisztán kapcsolódnak egymáshoz, az AI beépül a végrehajtásba, ahelyett, hogy csak a háttérben maradna.

A ClickUp ezt a végrehajtási réteget helyezi a középpontba. A Tasks, Docs, AI Agents, Automations, Enterprise Search és ClickUp Brain funkciók egy konvergens munkaterületen belül működnek, így az AI-kezdeményezései a valós munkához kapcsolódnak. A kísérletek kapcsolódnak a megvalósításhoz. A monitorozás kapcsolódik a tulajdonjoghoz. A döntések kapcsolódnak a dokumentált kontextushoz.

A csapatok egyetlen, méretezhető környezetben szervezhetik a munkafolyamatokat, gyűjthetik az információkat, rögzíthetik a tudást és vihetik előre a projekteket. Az AI a napi működés részévé válik, támogatva a tervezést, a szállítást, a felülvizsgálatot és az optimalizálást anélkül, hogy közben elveszítené a kontextust.

Konszolidálja AI-munkáját a ClickUp-ban, és hozzon létre egy olyan stacket, amely a csapata működéséhez igazodik. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Mi a különbség az AI technológiai stack és a gépi tanulási technológiai stack között?

Az AI technológiai stack egy széles kategória, amely magában foglalja a gépi tanulást, a generatív AI-t és más megközelítéseket. Másrészt a gépi tanulási technológiai stack kifejezetten az ML-modellek képzésére és telepítésére szolgáló eszközöket jelenti, bár a kifejezéseket gyakran szinonimaként használják.

2. Hogyan működnek együtt a nem technikai csapatok az AI technológiai stackkel?

A nem technikai csapatok interakcióba lépnek az AI kimeneteivel, például a műszerfalakkal, és visszajelzéseket adnak, amelyek javítják a modelleket. Az olyan egységes munkaterületek, mint a ClickUp, áttekinthetővé teszik számukra a projekt állapotát anélkül, hogy navigálniuk kellene az ML-infrastruktúra komplex munkafolyamat-koordinációjában.

3. Az AI-first vállalatoknak saját maguknak kell-e fejleszteniük vagy megvásárolniuk az AI-stack komponenseit?

A legtöbb AI-first vállalat hibrid megközelítést alkalmaz. Kezelési szolgáltatásokat vásárolnak az alapvető infrastruktúrához, és csak akkor építenek egyedi eszközöket, ha azok egyedülálló versenyelőnyt jelentenek.

4. Mi történik, ha az AI-stack nem integrálható a projektmenedzsment eszközökkel?

Két forrásból származó információkat hoz létre a modellfejlesztéshez és a projekt állásához, ami félreértésekhez és késésekhez vezet. A ClickUp konvergált munkaterülete biztosítja, hogy a technikai előrehaladás és a projektfeladatok szinkronban maradjanak.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

