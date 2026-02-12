ClickUp blog

Claude vs. ChatGPT íráshoz: melyik a legjobb?

2026. február 12.

AI íróasszisztenst próbál választani magának vagy csapatának?

Hadd találgassunk. Mint a legtöbb ember és szervezet, Ön is megosztott a ChatGPT és a Claude között.

Van, aki imádja a ChatGPT egyszerű, sallangmentes megközelítését az e-mail válaszok írásához. Másik valaki pedig esküszik a Claude-ra, amiért befejezte azt a gondolatvezető blogbejegyzést, amin hetek óta dolgozott.

A Claude vs. ChatGPT vita folyamatosan felmerül. És nincs egyértelmű győztes.

Ez az útmutató segít ebben. Megmutatjuk, mikor érdemes Claude-ot és mikor ChatGPT-t használni az íráshoz. Összehasonlítjuk a két eszköz valódi erősségeit és gyengeségeit különböző írási feladatok során.

De a legfontosabb feladatunk az, hogy megmutassuk Önnek, miért nem az a nagyobb probléma, hogy Claude-ot vagy ChatGPT-t válasszon, hanem az, hogy mi történik, ha az AI-je a munkafolyamatán kívül működik. Kezdjük is!

Claude vs. ChatGPT egy pillantásra

A Claude és a ChatGPT egyaránt hatékony nagy nyelvi modellek (LLM), amelyek ugyanazt a problémát oldják meg: a rendezetlen emberi beviteleket használható írásokká alakítják. De ezt a problémát másképp közelítik meg.

Először tisztázzunk egy dolgot.

Mind Claude, mind ChatGPT a Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) módszerrel lett kiképezve. Ez nem különbséget jelent. Ez alapvető követelmény. Az OpenAI úttörő szerepet játszott ebben a megközelítésben az InstructGPT és a ChatGPT segítségével, és az Anthropic is ezt használja.

A különbség abban rejlik, hogy hogyan irányítják a modelleket ezután.

Antropikus rétegek egy Constitutional AI nevű kiegészítő módszerben. Ez egy olyan rendszer, amelyben a modell egy írásos elvek halmazához viszonyítva értékeli saját kimeneteit. Ezek az elvek lehetnek például: legyen hasznos, legyen ártalmatlan, magyarázza meg egyértelműen az elutasításokat stb. Ez a választás megmutatkozik Claude mindennapi viselkedésében, hangnemében, óvatosságában és abban, ahogyan a modell kezeli a szélsőséges eseteket.

A ChatGPT viszont széles körűségre és utasítások követésére van optimalizálva. Az OpenAI saját kutatása szerint a ChatGPT-t gyakran használják rövid formájú írásokhoz, iteratív szerkesztéshez és különböző területek közötti feladatváltáshoz. Az emberek egy munkamenetben használják e-mailek, vázlatok, összefoglalók és technikai tartalmak megírásához.

Melyek a különbségek Claude és ChatGPT között az írás terén?

Íme a Claude és a ChatGPT közötti különbségek egy pillanat alatt:

TerületChatGPTClaude
FejlesztőOpenAIAnthropic
Képzési megközelítésAz RLHF-et használja elsődleges összehangolási módszerként, amely számos feladat típusnál optimalizált az utasítások követésére.RLHF plus Constitutional AI használatával, ahol a modell egy írásos elvek halmazához viszonyítva értékeli a kimeneteket.
Alapértelmezett írási stílusVilágos, strukturált, kiszámítható; prompt finomhangolás nélkül általánosnak tűnhet (a felhasználók visszajelzései alapján)Beszélgetősebb és folyékonyabb; a felhasználók gyakran jelzik, hogy kevesebb hangnem-szerkesztésre van szükség a hosszú írások esetében.
Erősség a szerkezetbenNagyon erős táblázatok, listák, markdown, sablonok és szigorúan formázott kimenetek terén.Képes, de szigorú formázáshoz esetleg egyértelműbb utasításokra van szükség.
Hosszú kontextus kezeléseJól kezeli a hosszú beszélgetéseket, de általában nagyon nagy dokumentumok felaprózását igényli.Kiválóan alkalmas hosszú dokumentumokhoz; a Claude 4. x modellek rendkívül nagy kontextusablakokat támogatnak.
Szerkesztési stílusHatékony és irányító; gyors átírásokhoz és iteratív finomításhoz alkalmas.Több magyarázatot ad; gyakran elmagyarázza, miért történt a szerkesztés (a felhasználók „írási tanácsadóhoz hasonló”ként írják le).
Biztonság és elutasításokÁltalában közvetlen; az elutasítások tömörekÓvatosabb kialakítás; az elutasítások általában magyarázattal járnak
Ökoszisztéma és integrációkSzéles ökoszisztéma (bővítmények, multimodális eszközök, integrációk)Kisebb ökoszisztéma; jobban összpontosít a szövegalapú érvelésre
Leginkább alkalmasCsapatok, amelyeknek sebességre, szerkezetre és rugalmasságra van szükségük számos írásformátumbanCsapatok, amelyek prioritásként kezelik a hangnemet, a koherenciát és a hosszú formátumú vagy kontextus-intenzív írást
Gyakori kompromisszumA generikus hang elkerüléséhez szigorú fegyelemre van szükség.Kevesebb integráció; szélsőséges esetekben konzervatívnak tűnhet

Most nézzük meg őket részletesen:

1. Írásstílus (a felhasználók, nem a marketingoldalak beszámolója alapján)

🌟 A felhasználói vélemények következetesen így írják le Claude írásait:

  • Több beszélgetésszerűség
  • Kevesebb sablon
  • Jobb a hangnem fenntartásában hosszú vázlatok esetén

A Claude-ban leginkább az tetszik, hogy erős írási és érvelési képességeit könnyen használható felülettel és megbízható teljesítménnyel ötvözi. A platform jól kezeli a hosszú formátumú tartalmakat, megőrzi a beszélgetések kontextusát, és világos, jól strukturált eredményeket produkál.

A Claude-ban leginkább az tetszik, hogy erős írási és érvelési képességeit könnyen használható felülettel és megbízható teljesítménnyel ötvözi. A platform jól kezeli a hosszú formátumú tartalmakat, megőrzi a beszélgetések kontextusát, és világos, jól strukturált eredményeket produkál.

🌟 A ChatGPT írása ezzel szemben gyakran dicséretet kap a következő tulajdonságaiért:

  • Egyértelműség
  • Szerkezet
  • Előre jelezhető formázás

A ChatGPT rendkívül hasznos a gyors problémamegoldáshoz, tartalomkészítéshez és tanuláshoz. Világos, jól strukturált és személyre szabott válaszokat ad olyan feladatokhoz, mint önéletrajz írás, interjú előkészítés, technikai magyarázatok és szakmai írás.

A ChatGPT rendkívül hasznos a gyors problémamegoldáshoz, tartalomkészítéshez és tanuláshoz. Világos, jól strukturált és személyre szabott válaszokat ad olyan feladatokhoz, mint önéletrajz írás, interjú előkészítés, technikai magyarázatok és szakmai írás.

A véleményezők általában megbízhatónak és hatékonynak írják le, de vegye figyelembe, hogy a promptok gondos kidolgozása nélkül általánosnak tűnhet.

🔑 Fő tanulság: Egyik sem „jobb”. Csak másképp vannak optimalizálva.

2. Kontextuskezelés (ez mérhető)

Claude előnye itt technikai, nem szubjektív.

📌 2026 februárjától a Claude Opus 4. 6 rendkívül nagy kontextusablakokat támogat (béta módban akár 1 millió tokenig), így kiválóan alkalmas a következőkre:

  • A teljes értekezlet jegyzőkönyvek elemzése
  • Hosszú kutatási jelentések bevitel
  • Több dokumentum elemzése egyetlen lépésben

📌 A ChatGPT kontextusablaka összehasonlításban kisebb (bár még mindig jelentős), ami azt jelenti, hogy a csapatok gyakran felosztják a hosszú dokumentumokat kisebb részekre, vagy iteratív promptokra támaszkodnak. Ez nem jelent problémát, de megváltoztatja a munkamódszert.

3. Ökoszisztéma vs. mélység

A legtöbb csapat a következő kompromisszummal szembesül:

  • A ChatGPT akkor tűnik ki, ha az írás csak egy a sok feladat közül. Előnye a széles körű ökoszisztéma – bővítmények, multimodális eszközök, böngészés és integrációk –, amely megkönnyíti a formátumok és munkafolyamatok közötti váltást.
  • Claude kevesebb dologgal foglalkozik, de azokat mélyebben. Gyakran választják, ha a csapatok inkább a koherenciára, a finom árnyalatokra és a kevesebb átírásra helyezik a hangsúlyt, mint az eszközök sokoldalúságára.

🔑 Fő tanulság: Ezért sok csapat valójában nem választ egyet. Mindkettőt használják. És itt kezdődik az igazi konfliktus, de erre még visszatérünk.

Egyetértek ezzel. A ChatGPT kicsit jobban odafigyel a részletekre és kicsit logikusabb. A Claude kicsit jobb ízléssel, hanggal és humorral rendelkezik. Tehát használja őket együtt. Általában a typingmind-ot használom és csatlakozom az API-hoz. Ezzel a legtöbb előadás is megszűnik.

Egyetértek ezzel. A ChatGPT kicsit jobban odafigyel a részletekre és kicsit logikusabb. A Claude kicsit jobb ízléssel, hanggal és humorral rendelkezik. Tehát használja őket együtt. Általában a typingmind-ot használom és csatlakozom az API-hoz. Ezzel a legtöbb előadás is megszűnik.

Miben a legjobb a ChatGPT (írásban)?

Önnek vagy csapatának sokféle tartalmat kell létrehoznia, a strukturált jelentésektől a gyors e-maileken át egészen a műszaki dokumentációkig? Gondoljon a ChatGPT-re úgy, mint egy gyors, megbízható általános szakemberre, aki segít Önnek megoldani a problémákat.

Claude vs ChatGPT íráshoz
via ChatGPT

És az adatok is ezt támasztják alá. A ChatGPT olyan méretben működik, amilyet ritkán látunk a munkahelyi szoftverekben.

Az OpenAI legújabb modelljeinek köszönhetően sokak számára ez lett az alapértelmezett AI íróasszisztens. A Fortune 500 vállalatok 92%-a már használja a fogyasztói verziót. Legnagyobb erősségei? Teljes rugalmasság és hatalmas plugin-ökoszisztéma, amely kibővíti képességeit.

👀 Tudta? Az OpenAI 2025-ös gazdasági kutatási tanulmánya szerint 2025 közepére a ChatGPT hetente körülbelül 18 milliárd üzenetet kezelt világszerte mintegy 700 millió felhasználótól, ami nagyjából a globális felnőtt lakosság 10%-át jelenti. Ez a méret fontos, mert meghatározza, miben lesz jó a modell.

Ha csapatának olyan megbízható eszközre van szüksége, amely szinte bármilyen írásbeli feladatot el tud látni, akkor a ChatGPT gyakran a kiindulási pont.

🎥 Bónusz: Ha jobban meg szeretné érteni, hogyan generálja a ChatGPT az írásbeli válaszokat és hogyan dolgozza fel a parancsokat, nézze meg ezt a magyarázó videót, amely bemutatja a szerszám mögött álló technológiát.

A ChatGPT írásbeli erősségei

A ChatGPT akkor tűnik ki, amikor csapatának sebességre és szerkezetre van szüksége. Sokoldalú munkagépnek készült, amely számos különböző helyzethez alkalmazkodni tud.

A ChatGPT ezeken a területeken tűnik ki:

  • Sokoldalúság a formátumok között: Az e-mailek megírása, a blogbejegyzések vázlatának elkészítése és a kódok dokumentálása között válthat anélkül, hogy sok módosítást kellene végrehajtania a parancsokban.
  • Strukturált kimenet-vezérlés: Ha tökéletesen formázott táblázatra, számozott listára vagy markdown formátumú szövegre van szüksége, a ChatGPT kivételesen jól követi ezeket a konkrét utasításokat.
  • Plugin és integrációs ökoszisztéma: Több száz harmadik féltől származó eszközhöz csatlakozik, lehetővé téve a webes böngészést az aktuális információkért, képek létrehozását a DALL-E segítségével vagy adatfájlok elemzését.
Mik azok a ChatGPT-n keresztül történő szöveg-kép promptok?
  • Utasítások követése: Azoknál a feladatoknál, amelyek részletes stílusú útmutató vagy meghatározott személyiség követését igénylik, a ChatGPT általában nagyon megbízható.
  • Iteratív finomítás: Kiválóan alkalmas oda-vissza beszélgetésekhez, ahol lassan finomítasz és javítasz egy írást a javaslatok alapján.

A valós felhasználók egyetértenek:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen gyorsan segít a homályos ötleteket világos, használható eredményekké alakítani. Különösen hasznos vázlatok készítéséhez, átíráshoz és problémák átgondolásához, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni. A válaszok általában jól strukturáltak és könnyen adaptálhatók, ami időt takarít meg a mindennapi feladatokban, mint például az e-mailek, összefoglalók vagy brainstorming.

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen gyorsan segít a homályos ötleteket világos, használható eredményekké alakítani. Különösen hasznos vázlatok készítéséhez, átíráshoz és problémák átgondolásához, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni. A válaszok általában jól strukturáltak és könnyen adaptálhatók, ami időt takarít meg a mindennapi feladatokban, mint például az e-mailek, összefoglalók vagy brainstorming.

A ChatGpt-t naponta nagyon gyakran használom kutatáshoz, íráshoz, magyarázatokhoz és tartalomtervezéshez. Sok feladatot támogat egy helyen, és zökkenőmentesen illeszkedik a munkamenetembe. Emellett jól működik együtt más eszközökkel is, amelyeket klinika vezetéshez, oktatáshoz és tartalomkészítéshez használok.

A ChatGpt-t naponta nagyon gyakran használom kutatáshoz, íráshoz, magyarázatokhoz és tartalomtervezéshez. Sok feladatot támogat egy helyen, és zökkenőmentesen illeszkedik a munkamenetembe. Emellett jól működik együtt más eszközökkel is, amelyeket klinika vezetéshez, oktatáshoz és tartalomkészítéshez használok.

A ChatGPT írásbeli gyengeségei

Nincs tökéletes eszköz, és a ChatGPT sokoldalúsága bizonyos kompromisszumokkal jár. Néhány terület, ahol problémákba ütközhet:

  • A hangneme általánosnak tűnhet: Gondos utasítások nélkül a ChatGPT írásstílusa kissé „AI-szerűnek” tűnhet , és hiányozhat belőle a jellegzetes hang.
  • Kontextuseltérés hosszú munkamenetekben: Nagyon hosszú beszélgetések során előfordulhat, hogy elfelejti a korábbi utasításokat, vagy elveszíti a beszélgetés fonalát a kontextusváltás miatt.
  • Hallucinációs hajlam: Esetenként teljesen pontatlan, de nagyon hihetőnek tűnő információkat generálhat, ezért a tények ellenőrzése elengedhetetlen.
  • Túlzott magyarázkodás: Hajlamos a szószaporításra, öt bekezdéses esszét ad, amikor egy mondat is elegendő lenne.
Claude vs. ChatGPT íráshoz
via ChatGPT
  • A plugin komplexitása: Bár hatékony, a plugin-piac egyszerű írási feladatok esetén további nehézségeket és komplexitást jelenthet.

Ezek a trendek visszaköszönnek a felhasználói véleményekben is:

[ChatGPT] Néha tévedhet, ezért fontos információkat ellenőrizni kell. Nagyon egyértelmű utasításokra van szüksége a helyes információk generálásához. Néha hosszú válaszokat ad, vagy nagyon ismétlődő és nyilvánvaló lehet.

[ChatGPT] Néha tévedhet, ezért fontos információkat ellenőrizni kell. Nagyon egyértelmű utasításokra van szüksége a helyes információk generálásához. Néha hosszú válaszokat ad, vagy nagyon ismétlődő és nyilvánvaló lehet.

A 4o szörnyű az íráshoz. Szó szerint úgy ír, mint a megszokott „AI-írás” stílus. A 4. 5 sokkal jobb volt. Az ilyen panaszok igazán szemet nyitnak nekem.

A 4o szörnyű az íráshoz. Szó szerint úgy ír, mint a megszokott „AI-írás” stílus. A 4. 5 sokkal jobb volt. Az ilyen panaszok igazán szemet nyitnak nekem.

Miben a legjobb Claude (az írás terén)?

Ha a ChatGPT segít gyorsabban haladni, akkor a Claude segít úgy hangzani, mint önmaga. Ez a legegyszerűbb módja annak, ahogy a csapatok általában leírják a kettő közötti különbséget.

Tehát, ha órákat tölt azzal, hogy AI által generált vázlatokat szerkeszt, hogy emberi hangulatot adjon hozzájuk, kijavítsa a furcsa megfogalmazásokat és hitelesebbé tegye a hangnemet, akkor Claude az, amire szüksége van.

Végül is, ez a plusz munka nem ellentmond-e az AI-asszisztens használatának eredeti céljának? Nem szeretné, hogy ez lelassítsa az egész tartalomkészítési folyamatot.

Claude képessége, hogy természetesebb, árnyaltabb és emberibb hangvételű prózát alkosson, valamint nagy kontextusablaka (jelenleg akár 1 millió token!) népszerűvé tette, különösen a blogbejegyzések, e-könyvek és hasonló hosszú formátumú tartalmak esetében.

Claude vs ChatGPT íráshoz
via Claude

Claude írásbeli erősségei

Claude írásait gyakran leírják úgy, hogy beszélgetősebbek, folyékonyabbak és kevésbé „nyilvánvalóan AI által generáltak”. Fő erősségei a következők:

  • Természetes, emberhez hasonló próza: Claude kimenetei általában jobb folyékonysággal, változatosabb mondatszerkezettel és kevésbé robotos hangzással rendelkeznek, így gyakran kevesebb szerkesztést igényelnek, hogy hitelesnek hangozzanak.
  • Finomhangolás és visszajelzés: Különösen jó nemcsak a szerkesztésben, hanem annak magyarázatában is, hogy miért javítják ezek a változtatások az írást, inkább írói tanácsadóként működik, mint egyszerű írói asszisztensként.
  • Hosszú kontextus megőrzése: Claude rendkívül hosszú dokumentumokat is képes kezelni ( 200 000 tokenes kontextusablak (kb. 500 oldal) ), és megőrzi a koherenciát, így ideális kéziratok vagy hosszú jelentések elemzéséhez (különösen fizetős csomag esetén).
Kontextusmegértés a Claude.ai-n: Claude vs. ChatGPT íráshoz
via Claude. ai
  • Átgondolt elutasítások: Ha nem tudja pontosan vagy biztonságosan teljesíteni egy kérést, akkor inkább megmagyarázza az okát, ahelyett, hogy egyszerűen helytelen információt generálna.
  • Összefoglalás minősége: Kiválóan képes kivonni a legfontosabb pontokat hosszú átiratokból vagy dokumentumokból, miközben megőrzi a fontos árnyalatokat és a kontextust.

Íme, mit gondolnak a felhasználók:

A ChatGPT írásban megfelelő. Ha igazán lenyűgözni szeretnéd magad, próbáld ki a Claude-ot. Különösen a Claude „Opus” nevű verzióját, amely a kreatív írásban a legjobb.

A ChatGPT írásban megfelelő. Ha igazán lenyűgözni szeretnéd magad, próbáld ki a Claude-ot. Különösen a Claude „Opus” nevű verzióját, amely a kreatív írásban a legjobb.

Mindenre használtam, a írásos tartalom megfogalmazásától kezdve a komplex fogalmak érthető magyarázatokra bontásáig. Jól kezeli a kontextust, fenntartja a koherenciát hosszabb párbeszédek során, és megfelelően vált a formális és az informális hangnem között. Ha részletes, strukturált információra van szükségem, Claude azt biztosítja; ha gyors, egyértelmű válaszokra van szükségem, akkor ahhoz igazodik.

Mindenre használtam, a írásos tartalom megfogalmazásától kezdve a komplex fogalmak érthető magyarázatokra bontásáig. Jól kezeli a kontextust, fenntartja a koherenciát hosszabb párbeszédek során, és megfelelően vált a formális és az informális hangnem között. Ha részletes, strukturált információra van szükségem, Claude azt biztosítja; ha gyors, egyértelmű válaszokra van szükségem, akkor ahhoz igazodik.

Claude írásbeli gyengeségei

Bár Claude az írók kedvence, neki is megvannak a maga korlátai:

  • Kisebb integrációs ökoszisztéma: A ChatGPT-hez képest sokkal kevesebb natív bővítménye és harmadik féltől származó kapcsolata van, ami korlátozza más eszközökkel való interakciójának képességét.
  • Alkalmi túlzott óvatosság: Biztonságra fókuszáló kialakítása miatt védelmi korlátai néha túlzott óvatosságot eredményezhetnek, és elutasíthatnak olyan ártalmatlan kéréseket, amelyeket félreértenek.
  • Kevésbé strukturált kimenet-vezérlés: Részletesebb utasítások nélkül kevésbé megbízható a tökéletesen formázott táblázatok vagy kódblokkok előállításában.
  • Elérhetőségi ingadozások: Nagy igényű időszakokban a felhasználók kapacitáskorlátokról számolnak be, ami problémát jelenthet a határidővel rendelkező csapatok számára.
  • Kevesebb testreszabási lehetőség: Nincs olyan funkciója, amely a ChatGPT egyedi GPT-jeinek felelne meg, így nem lehet könnyen elmenteni és újra felhasználni bizonyos személyiségeket vagy utasításkészleteket.

A GPT több ötletet, jobb áramlást és erősebb érzelmeket ad a történetekben vagy párbeszédekben. Másrészt, bár a Claude világos szerkezetet ad, de száraznak vagy túl biztonságosnak érzem, amikor fikciót vagy verset írok. Úgy gondolom, hogy a Claude vs. GPT vita attól függ, hogy milyen típusú írást szeretne. Egyszóval, a GPT segít megőrizni a kreatív hangulatot, míg a Claude inkább egy tervező eszköznek tűnik.

A GPT több ötletet, jobb áramlást és erősebb érzelmeket ad a történetekben vagy párbeszédekben. Másrészt, bár a Claude világos szerkezetet ad, de száraznak vagy túl biztonságosnak érzem, amikor fikciót vagy verset írok. Úgy gondolom, hogy a Claude vs. GPT vita attól függ, hogy milyen típusú írást szeretne. Egyszóval, a GPT segít megőrizni a kreatív hangulatot, míg a Claude inkább egy tervező eszköznek tűnik.

Valaki a Redditen azt mondta, hogy a Claude AI jobb a fikcióhoz. Feliratkoztam egy hónapra 20 dollárért. Naponta többször is megszakadt a csevegés, és nem tudtam továbbhaladni. Voltak projektjeim és artefaktjaim, de amikor a csevegés megszakadt, általában az artefaktum is eltűnt. Kétszer elvesztettem a fejezetjegyzeteket... Másolnom/beillesztenem, átírnom és áthelyeznem kellett az artefaktumot. Át kellett váltanom egy másik csevegésre. Másolnom/beillesztenem kellett a csevegést, mert nem találtam a korábbi artefaktumot. Áthelyeztem a munkámat a Pages-ből a Google Docs-ba. Lemondtam a Claude 20 dolláros előfizetést. Töröltem az alkalmazást. A ChatGPT plus soha nem szakítja meg a csevegést.

Valaki a Redditen azt mondta, hogy a Claude AI jobb a fikcióhoz. Feliratkoztam egy hónapra 20 dollárért. Naponta többször is megszakadt a csevegés, és nem tudtam továbbhaladni. Voltak projektjeim és artefaktjaim, de amikor a csevegés megszakadt, általában az artefaktum is eltűnt. Kétszer elvesztettem a fejezetjegyzeteket... Másolnom/beillesztenem, átírnom és áthelyeznem kellett az artefaktumot. Át kellett váltanom egy másik csevegésre. Másolnom/beillesztenem kellett a csevegést, mert nem találtam a korábbi artefaktumot. Áthelyeztem a munkámat a Pages-ből a Google Docs-ba. Lemondtam a Claude 20 dolláros előfizetést. Töröltem az alkalmazást. A ChatGPT plus soha nem szakítja meg a csevegést.

Claude vs. ChatGPT különböző írási feladatokhoz

Írási feladat áll előtted. Claude-hoz nyúlsz, vagy megnyitod a ChatGPT-t?

Mivel a válasz valóban „attól függ”, ez a szakasz valami egyszerűbbre összpontosít. Melyik eszköz melyik típusú íráshoz működik jobban.

Az alábbi bontás nem szabálykönyv. Tekintse úgy, mint egy sor mintát, amely azon alapul, hogy a csapatok hogyan használják a Claude-ot és a ChatGPT-t a mindennapi munkájuk során.

Feladat típusaAjánlott eszközMiért
E-mailek megfogalmazásaChatGPTGyorsabb a gyors, sablonos válaszok és a követési sorozatok esetében, ahol a szerkezet kulcsfontosságú.
Blog tartalomClaudeVonzóbb és természetesebb hangzású első vázlatokat készít, amelyek kevesebb hangnem-szerkesztést igényelnek.
Műszaki dokumentációChatGPT és ClaudeMindkét eszköz jól képes értelmezni és generálni a kódot, miközben megőrzi a technikai pontosságot.
Találkozók összefoglalói ClaudeJobb a beszélgetések finom árnyalatainak, háttérinformációinak és kulcsfontosságú döntéseinek megragadásában.
Szerkesztés és lektorálás ClaudeGondolkodóbb, oktató jellegű visszajelzéseket ad, amelyek segítenek az íráskészség fejlesztésében.

Hogyan használhatja együtt Claude-ot és ChatGPT-t az írási munkafolyamatában?

Mostanra valószínűleg rájött, hogy mindkét eszközre szüksége van. A folyamatot a ChatGPT-ben kezdi, hogy felépítsen egy strukturált vázlatot, majd átvált a Claude-ra, hogy természetesebb hangnemmel kidolgozza a prózát.

A legtöbb csapat hasonló módon osztja meg a munkát:

  • ChatGPT a gyors, strukturált eredményekért – vázlatok, átírások, összefoglalók és formázásigényes vázlatok
  • Claude a finomításhoz – hangnem javítása, hosszú szakaszok simítása és az egész műben egységes hangnem fenntartása.

Egyedül mindkét eszköz jól végzi a feladatát. Együtt, közös kontextus nélkül, feszültséget okoznak.

Ha a ChatGPT-t és a Claude-ot együtt használja, akkor a böngésző lapjai között végtelen másolás-beillesztés ciklusba kerülhet.

Minden váltáskor értékes kontextust veszít. Újra el kell magyaráznia a projekt céljait, be kell illesztenie az előző munkát, és remélnie kell, hogy az új AI megérti, mit próbál tenni. Ezt a fragmentált folyamatot nevezzük AI-terjedésnek – a nem tervezett, egymástól független AI-eszközök elszaporodásának, amely kimeríti a költségvetést és csökkenti a termelékenységet.

Ez zavaros, hatástalan munkafolyamatot eredményez, amely aláássa azt a termelékenységet, amelyet éppen elérni próbált. Ráadásul több különálló AI előfizetésért is fizetnie kell.

A legtöbb csapat által figyelmen kívül hagyott betekintés

A probléma nem az, hogy Claude-ot és ChatGPT-t együtt használjuk.

Azokat a munkahelyén kívül használja.

Amikor az AI külön lapokban található, soha nem látja a feladatelőzményeket, a határidőket, a megjegyzéseket vagy a korábbi döntéseket. Így nem tud építeni a munkájára. Csak arra reagál, amit Ön beilleszt.

És ezért még a legjobb két eszközös felállás is végül olyan érzést kelt, mintha egy termelékenységi adót kellene fizetnie, amit nem vállalt!

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a beszélgetős AI eszközökre, például a ChatGPT-re és a Claude-ra támaszkodik . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A ClickUp Brain közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

Hogyan ötvözi a ClickUp Brain a két AI-modell legjobb tulajdonságait?

Nem kellene választania a sokoldalú eszköz és a finom árnyalatokat megragadó író között. És biztosan nem kellene az AI Sprawl káoszával foglalkoznia.

Szüntesse meg ezt a dilemmát a ClickUp Converged AI Workspace-be közvetlenül beépített natív AI funkcióval – egy egyetlen platformmal, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és kontextusfüggő AI együtt élnek: ClickUp Brain.

Ez nem egy újabb integráció, amit be kell állítania. Ez része annak a környezetnek, ahol máris kezeli projektjeit, dokumentumait és csapatának kommunikációját.

Mivel ez a munkaterületének része, kontextusérzékeny AI-t kap, amely megérti a feladatait, dokumentumait és a projekt előzményeit. Soha nem kell időt pazarolnia arra, hogy újra elmagyarázza, min dolgozik.

Írjon ott, ahol a munka már megvan

A ClickUp DocsAI írójával nem kell elszigetelten dolgoznia, majd később beilleszteni a dolgokat.

Lehetőségek:

  • Készítsen első vázlatot egy bloghoz, specifikációhoz vagy javaslathoz közvetlenül a dokumentumban, majd finomítsa azt.
  • Tegyen fel kérdéseket, például „Mi hiányzik itt?” vagy „Tegye ezt tömörebbé a vezetők számára”.
  • Jelölje ki egy bekezdést, és azonnal alakítsa teendők vagy feladatokká.
Ötleteljen, írjon és finomítsa az eredményt a ClickUp Docs-ban található ClickUp Brain segítségével: a legjobb claude modell a munkához.
Ötleteljen, írjon és finomítsa az eredményt a ClickUp Docs-on belüli ClickUp Brain segítségével.

Mivel a dokumentum már egy projekthez van kötve, az AI nem találgat a kontextusban. Tudja, mire szolgál a munka, és mi kell történnie ezután.

Az írás automatikus feladatokká alakítása

Ahelyett, hogy manuálisan fordítaná az írásokat munkává, a ClickUp Brain képes:

  • Hozzon létre feladatokat a ClickUp Chat találkozói jegyzetekből, dokumentumok szakaszaiból és akár üzenetekből is.
  • A projekt szerkezetének megfelelően rendeljen tulajdonosokat és határidőket
  • Javasoljon következő lépéseket, ha egy dokumentum vagy megjegyzés munkát sugall („áttekintés”, „nyomon követés”, „szállítás”).
Feladatok automatikus létrehozása csevegésekből, dokumentumokból és egyebekből a ClickUp AI segítségével

📌 Tegyük fel, hogy egy közösségi médiás bejegyzést szerkesztesz a ClickUp Docs-ban. A szöveg készen van, de még jogi jóváhagyásra, tervezési eszközökre és egy tervezett közzétételi dátumra van szükség.

Ahelyett, hogy megszakítaná a munkamenetét, jelölje ki a bejegyzést, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre belőle releváns ClickUp feladatokat. A Brain a következőket tudja generálni:

  • Jogi felülvizsgálati feladat, és rendelje hozzá a megfelelő személyhez
  • Egy tervezési feladat, amelyhez a feladat leírásában kontextusként csatolták a poszt szövegét.
  • Kiadói feladat a megfelelő határidővel

💡 Profi tipp: Automatizálja a tartalomgyártási munkafolyamatot végpontok között (és szükség esetén vegyen fel egy embert a folyamatba) a ClickUp Super Agents segítségével.

A Super Agent nem csak feladatokat hoz létre, hanem megérti a szándékot és kezeli a végrehajtást. Képes:

  • A feladatok elosztása a szerepkör és a munkaterhelés alapján
  • Frissítse a feladat állapotát, amint beérkeznek a vélemények
  • Ha a jóváhagyás elakad, ösztönözze a döntéshozókat
  • A függőségek megszűnése után továbbíthatja a bejegyzést.

A dokumentum marad a hiteles forrás. A feladatok összekapcsolva maradnak. A munkafolyamat folyamatosan halad – kézi átadások és másolás-beillesztés nélkül.

Nézze meg, hogyan csináltuk ezt a ClickUp-nál:

Válassza a kontextust figyelembe vevő kommunikációt, ne az általános válaszokat!

Akár a ClickUp Chat-ben írsz, akár egy feladat megjegyzésében, a ClickUp Brain az alábbiakat figyelembe véve fogalmazza meg az üzeneteket:

  • Kivel beszélsz?
  • Melyik projekthez tartozik az üzenet?
  • Ami már megvitatásra került

Ez kevesebb általános frissítést és kevesebb újbóli magyarázkodást jelent. Az AI már ismeri a háttértörténetet.

A Brain segítségével automatikus, tömör összefoglalásokat kaphat a hosszú feladatkomment-szálakról és leírásokról. Az összes releváns részletet összegyűjti, így másodpercek alatt felzárkózhat, anélkül, hogy mindent el kellene olvasnia!

Hozzáférés több LLM-hez egy egységes munkaterületen belül

Nem akarja teljesen feladni a ChatGPT-t vagy a Claude-ot? Nem akar mindkettőért egyszerre fizetni? A Brain segít!

Váltson a legújabb AI-modellek között – nemcsak az Anthropic és az OpenAI, hanem a Google (Gemini) és más AI-cégek modelljei között is – anélkül, hogy mindegyikért külön kellene fizetnie. Már nem kell választania!

Válasszon több prémium AI modell közül közvetlenül a ClickUp-ból: Claude vs. ChatGPT íráshoz
Válasszon több prémium AI-modell közül közvetlenül a ClickUp-ból.

💡 Profi tipp: Szerezzen mesterséges intelligencia segítséget az egész asztali munkafolyamatához a ClickUp Brain MAX-szal, egy önálló mesterséges intelligencia társ/szuperalkalmazással. Megérti a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazások (például a Slack és a Google Drive) használatát. Használja a következőkre:

  • Keresés az összes alkalmazásában egy eszközről, természetes nyelv használatával
  • Végezze el a munkát a ClickUp segítségével (feladatok létrehozása, dokumentumok írása, feladatok kiosztása, ötletek felvetése és még sok más)
  • Írja le hangját és gépeljen négyszer gyorsabban, kéz nélkül, a Talk to Text segítségével.

Nézze meg, miért 10-szer erősebb a Brain MAX a ChatGPT-nél és a Claude-nál:

A verdikt Claude és ChatGPT írási képességeiről

Szóval, mi a végső döntés?

A Claude és a ChatGPT egyaránt kiváló írási eszközök.

  • Claude akkor tűnik ki, amikor a hangnem, a árnyalatok és a hosszú formák koherenciája fontos.
  • A ChatGPT kiváló szerkezet, sebesség és iteratív munkavégzés terén.

De ha ezt egy közvetlen összehasonlításként kezeljük, akkor elsiklunk a valódi kérdés felett. A leghatékonyabb csapatok nem azt kérdezik, melyik AI ír jobban. Azt kérdezik, hol legyen az AI helye.

Amikor az AI a munkaterületén él:

  • Az írás nem válik el a végrehajtástól
  • A kontextus nem áll vissza minden alkalommal, amikor kérdést tesz fel.
  • Több modell használata nem jelenti azt, hogy több eszközt kell kezelni.

Ezért a ClickUp Brainhez hasonló kontextusfüggő AI eszközökkel továbbra is élvezheti a Claude-stílusú árnyalatok és a ChatGPT-stílusú szerkezet előnyeit. De anélkül, hogy a szokásos másolás-beillesztés terhet kellene viselnie. Az AI valódi partnerré válik, amely megérti a projektjeit, ismeri a határidőit, és segít gyorsabban elvégezni a munkát, mindezt egy helyen.

Kevesebb hézagot szeretne a gondolkodás, az írás és a cselekvés között?

Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és nézd meg, hogyan változtatja meg a natív AI a munkafolyamatodat.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A fő különbség az írásstílusukban rejlik: Claude természetesebb, emberibb hangvételű prózát produkál, míg a ChatGPT strukturált, sokoldalú tartalom létrehozásában és más eszközökkel való integrációban jeleskedik.

Használja a Claude-ot olyan dokumentumokhoz, amelyek finom hangnemet és hosszú formájú koherenciát igényelnek, például jelentésekhez vagy javaslatokhoz, és használja a ChatGPT-t strukturált tartalmakhoz, például vázlatokhoz vagy technikai útmutatókhoz.

Claude általában jobb a jegyzetek és a találkozók jegyzőkönyveinek összefoglalásához, mert nagyobb kontextusablaka és képzése lehetővé teszi, hogy hatékonyabban rögzítse a finom árnyalatokat és a háttérinformációkat.

A Claude Pro gyorsabb válaszokat és prioritásos hozzáférést kínál, ami hasznos lehet. A csapatok azonban gyakran jobban értékelik az olyan egységes platformokat, mint a ClickUp, amelyek az AI íróeszközöket közvetlenül beépítik a projektmenedzsment munkafolyamatba.

