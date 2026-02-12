Claude vs. ChatGPT íráshoz: melyik a legjobb?

AI íróasszisztenst próbál választani magának vagy csapatának?

Hadd találgassunk. Mint a legtöbb ember és szervezet, Ön is megosztott a ChatGPT és a Claude között.

Van, aki imádja a ChatGPT egyszerű, sallangmentes megközelítését az e-mail válaszok írásához. Másik valaki pedig esküszik a Claude-ra, amiért befejezte azt a gondolatvezető blogbejegyzést, amin hetek óta dolgozott.

A Claude vs. ChatGPT vita folyamatosan felmerül. És nincs egyértelmű győztes.

Ez az útmutató segít ebben. Megmutatjuk, mikor érdemes Claude-ot és mikor ChatGPT-t használni az íráshoz. Összehasonlítjuk a két eszköz valódi erősségeit és gyengeségeit különböző írási feladatok során.

De a legfontosabb feladatunk az, hogy megmutassuk Önnek, miért nem az a nagyobb probléma, hogy Claude-ot vagy ChatGPT-t válasszon, hanem az, hogy mi történik, ha az AI-je a munkafolyamatán kívül működik. Kezdjük is!

Claude vs. ChatGPT egy pillantásra

A Claude és a ChatGPT egyaránt hatékony nagy nyelvi modellek (LLM), amelyek ugyanazt a problémát oldják meg: a rendezetlen emberi beviteleket használható írásokká alakítják. De ezt a problémát másképp közelítik meg.

Először tisztázzunk egy dolgot.

Mind Claude, mind ChatGPT a Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) módszerrel lett kiképezve. Ez nem különbséget jelent. Ez alapvető követelmény. Az OpenAI úttörő szerepet játszott ebben a megközelítésben az InstructGPT és a ChatGPT segítségével, és az Anthropic is ezt használja.

A különbség abban rejlik, hogy hogyan irányítják a modelleket ezután.

Antropikus rétegek egy Constitutional AI nevű kiegészítő módszerben. Ez egy olyan rendszer, amelyben a modell egy írásos elvek halmazához viszonyítva értékeli saját kimeneteit. Ezek az elvek lehetnek például: legyen hasznos, legyen ártalmatlan, magyarázza meg egyértelműen az elutasításokat stb. Ez a választás megmutatkozik Claude mindennapi viselkedésében, hangnemében, óvatosságában és abban, ahogyan a modell kezeli a szélsőséges eseteket.

A ChatGPT viszont széles körűségre és utasítások követésére van optimalizálva. Az OpenAI saját kutatása szerint a ChatGPT-t gyakran használják rövid formájú írásokhoz, iteratív szerkesztéshez és különböző területek közötti feladatváltáshoz. Az emberek egy munkamenetben használják e-mailek, vázlatok, összefoglalók és technikai tartalmak megírásához.

Melyek a különbségek Claude és ChatGPT között az írás terén?

Íme a Claude és a ChatGPT közötti különbségek egy pillanat alatt:

Terület ChatGPT Claude Fejlesztő OpenAI Anthropic Képzési megközelítés Az RLHF-et használja elsődleges összehangolási módszerként, amely számos feladat típusnál optimalizált az utasítások követésére. RLHF plus Constitutional AI használatával, ahol a modell egy írásos elvek halmazához viszonyítva értékeli a kimeneteket. Alapértelmezett írási stílus Világos, strukturált, kiszámítható; prompt finomhangolás nélkül általánosnak tűnhet (a felhasználók visszajelzései alapján) Beszélgetősebb és folyékonyabb; a felhasználók gyakran jelzik, hogy kevesebb hangnem-szerkesztésre van szükség a hosszú írások esetében. Erősség a szerkezetben Nagyon erős táblázatok, listák, markdown, sablonok és szigorúan formázott kimenetek terén. Képes, de szigorú formázáshoz esetleg egyértelműbb utasításokra van szükség. Hosszú kontextus kezelése Jól kezeli a hosszú beszélgetéseket, de általában nagyon nagy dokumentumok felaprózását igényli. Kiválóan alkalmas hosszú dokumentumokhoz; a Claude 4. x modellek rendkívül nagy kontextusablakokat támogatnak. Szerkesztési stílus Hatékony és irányító; gyors átírásokhoz és iteratív finomításhoz alkalmas. Több magyarázatot ad; gyakran elmagyarázza, miért történt a szerkesztés (a felhasználók „írási tanácsadóhoz hasonló”ként írják le). Biztonság és elutasítások Általában közvetlen; az elutasítások tömörek Óvatosabb kialakítás; az elutasítások általában magyarázattal járnak Ökoszisztéma és integrációk Széles ökoszisztéma (bővítmények, multimodális eszközök, integrációk) Kisebb ökoszisztéma; jobban összpontosít a szövegalapú érvelésre Leginkább alkalmas Csapatok, amelyeknek sebességre, szerkezetre és rugalmasságra van szükségük számos írásformátumban Csapatok, amelyek prioritásként kezelik a hangnemet, a koherenciát és a hosszú formátumú vagy kontextus-intenzív írást Gyakori kompromisszum A generikus hang elkerüléséhez szigorú fegyelemre van szükség. Kevesebb integráció; szélsőséges esetekben konzervatívnak tűnhet

Most nézzük meg őket részletesen:

1. Írásstílus (a felhasználók, nem a marketingoldalak beszámolója alapján)

🌟 A felhasználói vélemények következetesen így írják le Claude írásait:

Több beszélgetésszerűség

Kevesebb sablon

Jobb a hangnem fenntartásában hosszú vázlatok esetén

A Claude-ban leginkább az tetszik, hogy erős írási és érvelési képességeit könnyen használható felülettel és megbízható teljesítménnyel ötvözi. A platform jól kezeli a hosszú formátumú tartalmakat, megőrzi a beszélgetések kontextusát, és világos, jól strukturált eredményeket produkál.

A Claude-ban leginkább az tetszik, hogy erős írási és érvelési képességeit könnyen használható felülettel és megbízható teljesítménnyel ötvözi. A platform jól kezeli a hosszú formátumú tartalmakat, megőrzi a beszélgetések kontextusát, és világos, jól strukturált eredményeket produkál.

🌟 A ChatGPT írása ezzel szemben gyakran dicséretet kap a következő tulajdonságaiért:

Egyértelműség

Szerkezet

Előre jelezhető formázás

A ChatGPT rendkívül hasznos a gyors problémamegoldáshoz, tartalomkészítéshez és tanuláshoz. Világos, jól strukturált és személyre szabott válaszokat ad olyan feladatokhoz, mint önéletrajz írás, interjú előkészítés, technikai magyarázatok és szakmai írás.

A ChatGPT rendkívül hasznos a gyors problémamegoldáshoz, tartalomkészítéshez és tanuláshoz. Világos, jól strukturált és személyre szabott válaszokat ad olyan feladatokhoz, mint önéletrajz írás, interjú előkészítés, technikai magyarázatok és szakmai írás.

A véleményezők általában megbízhatónak és hatékonynak írják le, de vegye figyelembe, hogy a promptok gondos kidolgozása nélkül általánosnak tűnhet.

🔑 Fő tanulság: Egyik sem „jobb”. Csak másképp vannak optimalizálva.

2. Kontextuskezelés (ez mérhető)

Claude előnye itt technikai, nem szubjektív.

📌 2026 februárjától a Claude Opus 4. 6 rendkívül nagy kontextusablakokat támogat (béta módban akár 1 millió tokenig), így kiválóan alkalmas a következőkre:

A teljes értekezlet jegyzőkönyvek elemzése

Hosszú kutatási jelentések bevitel

Több dokumentum elemzése egyetlen lépésben

📌 A ChatGPT kontextusablaka összehasonlításban kisebb (bár még mindig jelentős), ami azt jelenti, hogy a csapatok gyakran felosztják a hosszú dokumentumokat kisebb részekre, vagy iteratív promptokra támaszkodnak. Ez nem jelent problémát, de megváltoztatja a munkamódszert.

3. Ökoszisztéma vs. mélység

A legtöbb csapat a következő kompromisszummal szembesül:

A ChatGPT akkor tűnik ki, ha az írás csak egy a sok feladat közül. Előnye a széles körű ökoszisztéma – bővítmények, multimodális eszközök, böngészés és integrációk –, amely megkönnyíti a formátumok és munkafolyamatok közötti váltást.

Claude kevesebb dologgal foglalkozik, de azokat mélyebben. Gyakran választják, ha a csapatok inkább a koherenciára, a finom árnyalatokra és a kevesebb átírásra helyezik a hangsúlyt, mint az eszközök sokoldalúságára.

🔑 Fő tanulság: Ezért sok csapat valójában nem választ egyet. Mindkettőt használják. És itt kezdődik az igazi konfliktus, de erre még visszatérünk. Egyetértek ezzel. A ChatGPT kicsit jobban odafigyel a részletekre és kicsit logikusabb. A Claude kicsit jobb ízléssel, hanggal és humorral rendelkezik. Tehát használja őket együtt. Általában a typingmind-ot használom és csatlakozom az API-hoz. Ezzel a legtöbb előadás is megszűnik. Egyetértek ezzel. A ChatGPT kicsit jobban odafigyel a részletekre és kicsit logikusabb. A Claude kicsit jobb ízléssel, hanggal és humorral rendelkezik. Tehát használja őket együtt. Általában a typingmind-ot használom és csatlakozom az API-hoz. Ezzel a legtöbb előadás is megszűnik.

Miben a legjobb a ChatGPT (írásban)?

Önnek vagy csapatának sokféle tartalmat kell létrehoznia, a strukturált jelentésektől a gyors e-maileken át egészen a műszaki dokumentációkig? Gondoljon a ChatGPT-re úgy, mint egy gyors, megbízható általános szakemberre, aki segít Önnek megoldani a problémákat.

via ChatGPT

És az adatok is ezt támasztják alá. A ChatGPT olyan méretben működik, amilyet ritkán látunk a munkahelyi szoftverekben.

Az OpenAI legújabb modelljeinek köszönhetően sokak számára ez lett az alapértelmezett AI íróasszisztens. A Fortune 500 vállalatok 92%-a már használja a fogyasztói verziót. Legnagyobb erősségei? Teljes rugalmasság és hatalmas plugin-ökoszisztéma, amely kibővíti képességeit.

👀 Tudta? Az OpenAI 2025-ös gazdasági kutatási tanulmánya szerint 2025 közepére a ChatGPT hetente körülbelül 18 milliárd üzenetet kezelt világszerte mintegy 700 millió felhasználótól, ami nagyjából a globális felnőtt lakosság 10%-át jelenti. Ez a méret fontos, mert meghatározza, miben lesz jó a modell.

Ha csapatának olyan megbízható eszközre van szüksége, amely szinte bármilyen írásbeli feladatot el tud látni, akkor a ChatGPT gyakran a kiindulási pont.

🎥 Bónusz: Ha jobban meg szeretné érteni, hogyan generálja a ChatGPT az írásbeli válaszokat és hogyan dolgozza fel a parancsokat, nézze meg ezt a magyarázó videót, amely bemutatja a szerszám mögött álló technológiát.

A ChatGPT írásbeli erősségei

A ChatGPT akkor tűnik ki, amikor csapatának sebességre és szerkezetre van szüksége. Sokoldalú munkagépnek készült, amely számos különböző helyzethez alkalmazkodni tud.

A ChatGPT ezeken a területeken tűnik ki:

Sokoldalúság a formátumok között: Az e-mailek megírása, a blogbejegyzések vázlatának elkészítése és a kódok dokumentálása között válthat anélkül, hogy sok módosítást kellene végrehajtania a parancsokban.

Strukturált kimenet-vezérlés: Ha tökéletesen formázott táblázatra, számozott listára vagy markdown formátumú szövegre van szüksége, a ChatGPT kivételesen jól követi ezeket a konkrét utasításokat.

Plugin és integrációs ökoszisztéma: Több száz harmadik féltől származó eszközhöz csatlakozik, lehetővé téve a webes böngészést az aktuális információkért, képek létrehozását a DALL-E segítségével vagy adatfájlok elemzését.

Utasítások követése: Azoknál a feladatoknál, amelyek részletes stílusú útmutató vagy meghatározott személyiség követését igénylik, a ChatGPT általában nagyon megbízható.

Iteratív finomítás: Kiválóan alkalmas oda-vissza beszélgetésekhez, ahol lassan finomítasz és javítasz egy írást a javaslatok alapján.

A valós felhasználók egyetértenek:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen gyorsan segít a homályos ötleteket világos, használható eredményekké alakítani. Különösen hasznos vázlatok készítéséhez, átíráshoz és problémák átgondolásához, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni. A válaszok általában jól strukturáltak és könnyen adaptálhatók, ami időt takarít meg a mindennapi feladatokban, mint például az e-mailek, összefoglalók vagy brainstorming.

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen gyorsan segít a homályos ötleteket világos, használható eredményekké alakítani. Különösen hasznos vázlatok készítéséhez, átíráshoz és problémák átgondolásához, anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni. A válaszok általában jól strukturáltak és könnyen adaptálhatók, ami időt takarít meg a mindennapi feladatokban, mint például az e-mailek, összefoglalók vagy brainstorming.

A ChatGpt-t naponta nagyon gyakran használom kutatáshoz, íráshoz, magyarázatokhoz és tartalomtervezéshez. Sok feladatot támogat egy helyen, és zökkenőmentesen illeszkedik a munkamenetembe. Emellett jól működik együtt más eszközökkel is, amelyeket klinika vezetéshez, oktatáshoz és tartalomkészítéshez használok.

A ChatGpt-t naponta nagyon gyakran használom kutatáshoz, íráshoz, magyarázatokhoz és tartalomtervezéshez. Sok feladatot támogat egy helyen, és zökkenőmentesen illeszkedik a munkamenetembe. Emellett jól működik együtt más eszközökkel is, amelyeket klinika vezetéshez, oktatáshoz és tartalomkészítéshez használok.

A ChatGPT írásbeli gyengeségei

Nincs tökéletes eszköz, és a ChatGPT sokoldalúsága bizonyos kompromisszumokkal jár. Néhány terület, ahol problémákba ütközhet:

A hangneme általánosnak tűnhet: Gondos Gondos utasítások nélkül a ChatGPT írásstílusa kissé „AI-szerűnek” tűnhet , és hiányozhat belőle a jellegzetes hang.

Kontextuseltérés hosszú munkamenetekben: Nagyon hosszú beszélgetések során előfordulhat, hogy elfelejti a korábbi utasításokat, vagy elveszíti a beszélgetés fonalát Nagyon hosszú beszélgetések során előfordulhat, hogy elfelejti a korábbi utasításokat, vagy elveszíti a beszélgetés fonalát a kontextusváltás miatt.

Hallucinációs hajlam: Esetenként teljesen pontatlan, de nagyon hihetőnek tűnő információkat generálhat, ezért a tények ellenőrzése elengedhetetlen.

Túlzott magyarázkodás: Hajlamos a szószaporításra, öt bekezdéses esszét ad, amikor egy mondat is elegendő lenne.

via ChatGPT

A plugin komplexitása: Bár hatékony, a plugin-piac egyszerű írási feladatok esetén további nehézségeket és komplexitást jelenthet.

Ezek a trendek visszaköszönnek a felhasználói véleményekben is:

[ChatGPT] Néha tévedhet, ezért fontos információkat ellenőrizni kell. Nagyon egyértelmű utasításokra van szüksége a helyes információk generálásához. Néha hosszú válaszokat ad, vagy nagyon ismétlődő és nyilvánvaló lehet.

[ChatGPT] Néha tévedhet, ezért fontos információkat ellenőrizni kell. Nagyon egyértelmű utasításokra van szüksége a helyes információk generálásához. Néha hosszú válaszokat ad, vagy nagyon ismétlődő és nyilvánvaló lehet.

A 4o szörnyű az íráshoz. Szó szerint úgy ír, mint a megszokott „AI-írás” stílus. A 4. 5 sokkal jobb volt. Az ilyen panaszok igazán szemet nyitnak nekem.

A 4o szörnyű az íráshoz. Szó szerint úgy ír, mint a megszokott „AI-írás” stílus. A 4. 5 sokkal jobb volt. Az ilyen panaszok igazán szemet nyitnak nekem.

Miben a legjobb Claude (az írás terén)?

Ha a ChatGPT segít gyorsabban haladni, akkor a Claude segít úgy hangzani, mint önmaga. Ez a legegyszerűbb módja annak, ahogy a csapatok általában leírják a kettő közötti különbséget.

Tehát, ha órákat tölt azzal, hogy AI által generált vázlatokat szerkeszt, hogy emberi hangulatot adjon hozzájuk, kijavítsa a furcsa megfogalmazásokat és hitelesebbé tegye a hangnemet, akkor Claude az, amire szüksége van.

Végül is, ez a plusz munka nem ellentmond-e az AI-asszisztens használatának eredeti céljának? Nem szeretné, hogy ez lelassítsa az egész tartalomkészítési folyamatot.

Claude képessége, hogy természetesebb, árnyaltabb és emberibb hangvételű prózát alkosson, valamint nagy kontextusablaka (jelenleg akár 1 millió token!) népszerűvé tette, különösen a blogbejegyzések, e-könyvek és hasonló hosszú formátumú tartalmak esetében.

via Claude

Claude írásbeli erősségei

Claude írásait gyakran leírják úgy, hogy beszélgetősebbek, folyékonyabbak és kevésbé „nyilvánvalóan AI által generáltak”. Fő erősségei a következők:

Természetes, emberhez hasonló próza: Claude kimenetei általában jobb folyékonysággal, változatosabb mondatszerkezettel és kevésbé robotos hangzással rendelkeznek, így gyakran kevesebb szerkesztést igényelnek, hogy hitelesnek hangozzanak.

Finomhangolás és visszajelzés: Különösen jó nemcsak a szerkesztésben, hanem annak magyarázatában is, hogy miért Különösen jó nemcsak a szerkesztésben, hanem annak magyarázatában is, hogy miért javítják ezek a változtatások az írást , inkább írói tanácsadóként működik, mint egyszerű írói asszisztensként.

Hosszú kontextus megőrzése: Claude rendkívül hosszú dokumentumokat is képes kezelni ( Claude rendkívül hosszú dokumentumokat is képes kezelni ( 200 000 tokenes kontextusablak (kb. 500 oldal) ), és megőrzi a koherenciát, így ideális kéziratok vagy hosszú jelentések elemzéséhez (különösen fizetős csomag esetén).

via Claude. ai

Átgondolt elutasítások: Ha nem tudja pontosan vagy biztonságosan teljesíteni egy kérést, akkor inkább megmagyarázza az okát, ahelyett, hogy egyszerűen helytelen információt generálna.

Összefoglalás minősége: Kiválóan képes kivonni a legfontosabb pontokat hosszú átiratokból vagy dokumentumokból, miközben megőrzi a fontos árnyalatokat és a kontextust.

Íme, mit gondolnak a felhasználók:

A ChatGPT írásban megfelelő. Ha igazán lenyűgözni szeretnéd magad, próbáld ki a Claude-ot. Különösen a Claude „Opus” nevű verzióját, amely a kreatív írásban a legjobb.

A ChatGPT írásban megfelelő. Ha igazán lenyűgözni szeretnéd magad, próbáld ki a Claude-ot. Különösen a Claude „Opus” nevű verzióját, amely a kreatív írásban a legjobb.

Mindenre használtam, a írásos tartalom megfogalmazásától kezdve a komplex fogalmak érthető magyarázatokra bontásáig. Jól kezeli a kontextust, fenntartja a koherenciát hosszabb párbeszédek során, és megfelelően vált a formális és az informális hangnem között. Ha részletes, strukturált információra van szükségem, Claude azt biztosítja; ha gyors, egyértelmű válaszokra van szükségem, akkor ahhoz igazodik.

Mindenre használtam, a írásos tartalom megfogalmazásától kezdve a komplex fogalmak érthető magyarázatokra bontásáig. Jól kezeli a kontextust, fenntartja a koherenciát hosszabb párbeszédek során, és megfelelően vált a formális és az informális hangnem között. Ha részletes, strukturált információra van szükségem, Claude azt biztosítja; ha gyors, egyértelmű válaszokra van szükségem, akkor ahhoz igazodik.

Claude írásbeli gyengeségei

Bár Claude az írók kedvence, neki is megvannak a maga korlátai:

Kisebb integrációs ökoszisztéma: A ChatGPT-hez képest sokkal kevesebb natív bővítménye és harmadik féltől származó kapcsolata van, ami korlátozza más eszközökkel való interakciójának képességét.

Alkalmi túlzott óvatosság: Biztonságra fókuszáló kialakítása miatt védelmi korlátai néha túlzott óvatosságot eredményezhetnek, és elutasíthatnak olyan ártalmatlan kéréseket, amelyeket félreértenek.

Kevésbé strukturált kimenet-vezérlés: Részletesebb utasítások nélkül kevésbé megbízható a tökéletesen formázott táblázatok vagy kódblokkok előállításában.

Elérhetőségi ingadozások: Nagy igényű időszakokban a felhasználók kapacitáskorlátokról számolnak be, ami problémát jelenthet a határidővel rendelkező csapatok számára.

Kevesebb testreszabási lehetőség: Nincs olyan funkciója, amely a ChatGPT egyedi GPT-jeinek felelne meg, így nem lehet könnyen elmenteni és újra felhasználni bizonyos személyiségeket vagy utasításkészleteket.

A GPT több ötletet, jobb áramlást és erősebb érzelmeket ad a történetekben vagy párbeszédekben. Másrészt, bár a Claude világos szerkezetet ad, de száraznak vagy túl biztonságosnak érzem, amikor fikciót vagy verset írok. Úgy gondolom, hogy a Claude vs. GPT vita attól függ, hogy milyen típusú írást szeretne. Egyszóval, a GPT segít megőrizni a kreatív hangulatot, míg a Claude inkább egy tervező eszköznek tűnik.

A GPT több ötletet, jobb áramlást és erősebb érzelmeket ad a történetekben vagy párbeszédekben. Másrészt, bár a Claude világos szerkezetet ad, de száraznak vagy túl biztonságosnak érzem, amikor fikciót vagy verset írok. Úgy gondolom, hogy a Claude vs. GPT vita attól függ, hogy milyen típusú írást szeretne. Egyszóval, a GPT segít megőrizni a kreatív hangulatot, míg a Claude inkább egy tervező eszköznek tűnik.

Valaki a Redditen azt mondta, hogy a Claude AI jobb a fikcióhoz. Feliratkoztam egy hónapra 20 dollárért. Naponta többször is megszakadt a csevegés, és nem tudtam továbbhaladni. Voltak projektjeim és artefaktjaim, de amikor a csevegés megszakadt, általában az artefaktum is eltűnt. Kétszer elvesztettem a fejezetjegyzeteket... Másolnom/beillesztenem, átírnom és áthelyeznem kellett az artefaktumot. Át kellett váltanom egy másik csevegésre. Másolnom/beillesztenem kellett a csevegést, mert nem találtam a korábbi artefaktumot. Áthelyeztem a munkámat a Pages-ből a Google Docs-ba. Lemondtam a Claude 20 dolláros előfizetést. Töröltem az alkalmazást. A ChatGPT plus soha nem szakítja meg a csevegést.

Valaki a Redditen azt mondta, hogy a Claude AI jobb a fikcióhoz. Feliratkoztam egy hónapra 20 dollárért. Naponta többször is megszakadt a csevegés, és nem tudtam továbbhaladni. Voltak projektjeim és artefaktjaim, de amikor a csevegés megszakadt, általában az artefaktum is eltűnt. Kétszer elvesztettem a fejezetjegyzeteket... Másolnom/beillesztenem, átírnom és áthelyeznem kellett az artefaktumot. Át kellett váltanom egy másik csevegésre. Másolnom/beillesztenem kellett a csevegést, mert nem találtam a korábbi artefaktumot. Áthelyeztem a munkámat a Pages-ből a Google Docs-ba. Lemondtam a Claude 20 dolláros előfizetést. Töröltem az alkalmazást. A ChatGPT plus soha nem szakítja meg a csevegést.

📚 Olvassa el még: A legjobb Claude-modell kiválasztása a munkához

Claude vs. ChatGPT különböző írási feladatokhoz

Írási feladat áll előtted. Claude-hoz nyúlsz, vagy megnyitod a ChatGPT-t?

Mivel a válasz valóban „attól függ”, ez a szakasz valami egyszerűbbre összpontosít. Melyik eszköz melyik típusú íráshoz működik jobban.

Az alábbi bontás nem szabálykönyv. Tekintse úgy, mint egy sor mintát, amely azon alapul, hogy a csapatok hogyan használják a Claude-ot és a ChatGPT-t a mindennapi munkájuk során.

Feladat típusa Ajánlott eszköz Miért E-mailek megfogalmazása ChatGPT Gyorsabb a gyors, sablonos válaszok és a követési sorozatok esetében, ahol a szerkezet kulcsfontosságú. Blog tartalom Claude Vonzóbb és természetesebb hangzású első vázlatokat készít, amelyek kevesebb hangnem-szerkesztést igényelnek. Műszaki dokumentáció ChatGPT és Claude Mindkét eszköz jól képes értelmezni és generálni a kódot, miközben megőrzi a technikai pontosságot. Találkozók összefoglalói Claude Jobb a beszélgetések finom árnyalatainak, háttérinformációinak és kulcsfontosságú döntéseinek megragadásában. Szerkesztés és lektorálás Claude Gondolkodóbb, oktató jellegű visszajelzéseket ad, amelyek segítenek az íráskészség fejlesztésében.

Hogyan használhatja együtt Claude-ot és ChatGPT-t az írási munkafolyamatában?

Mostanra valószínűleg rájött, hogy mindkét eszközre szüksége van. A folyamatot a ChatGPT-ben kezdi, hogy felépítsen egy strukturált vázlatot, majd átvált a Claude-ra, hogy természetesebb hangnemmel kidolgozza a prózát.

A legtöbb csapat hasonló módon osztja meg a munkát:

ChatGPT a gyors, strukturált eredményekért – vázlatok, átírások, összefoglalók és formázásigényes vázlatok

Claude a finomításhoz – hangnem javítása, hosszú szakaszok simítása és az egész műben egységes hangnem fenntartása.

Egyedül mindkét eszköz jól végzi a feladatát. Együtt, közös kontextus nélkül, feszültséget okoznak.

Ha a ChatGPT-t és a Claude-ot együtt használja, akkor a böngésző lapjai között végtelen másolás-beillesztés ciklusba kerülhet.

Minden váltáskor értékes kontextust veszít. Újra el kell magyaráznia a projekt céljait, be kell illesztenie az előző munkát, és remélnie kell, hogy az új AI megérti, mit próbál tenni. Ezt a fragmentált folyamatot nevezzük AI-terjedésnek – a nem tervezett, egymástól független AI-eszközök elszaporodásának, amely kimeríti a költségvetést és csökkenti a termelékenységet.

Ez zavaros, hatástalan munkafolyamatot eredményez, amely aláássa azt a termelékenységet, amelyet éppen elérni próbált. Ráadásul több különálló AI előfizetésért is fizetnie kell.

A legtöbb csapat által figyelmen kívül hagyott betekintés

A probléma nem az, hogy Claude-ot és ChatGPT-t együtt használjuk.

Azokat a munkahelyén kívül használja.

Amikor az AI külön lapokban található, soha nem látja a feladatelőzményeket, a határidőket, a megjegyzéseket vagy a korábbi döntéseket. Így nem tud építeni a munkájára. Csak arra reagál, amit Ön beilleszt.

És ezért még a legjobb két eszközös felállás is végül olyan érzést kelt, mintha egy termelékenységi adót kellene fizetnie, amit nem vállalt!

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a beszélgetős AI eszközökre, például a ChatGPT-re és a Claude-ra támaszkodik . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. A ClickUp Brain közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

Hogyan ötvözi a ClickUp Brain a két AI-modell legjobb tulajdonságait?

Nem kellene választania a sokoldalú eszköz és a finom árnyalatokat megragadó író között. És biztosan nem kellene az AI Sprawl káoszával foglalkoznia.

Szüntesse meg ezt a dilemmát a ClickUp Converged AI Workspace-be közvetlenül beépített natív AI funkcióval – egy egyetlen platformmal, ahol a projektek, dokumentumok, beszélgetések és kontextusfüggő AI együtt élnek: ClickUp Brain.

Ez nem egy újabb integráció, amit be kell állítania. Ez része annak a környezetnek, ahol máris kezeli projektjeit, dokumentumait és csapatának kommunikációját.

Mivel ez a munkaterületének része, kontextusérzékeny AI-t kap, amely megérti a feladatait, dokumentumait és a projekt előzményeit. Soha nem kell időt pazarolnia arra, hogy újra elmagyarázza, min dolgozik.

Írjon ott, ahol a munka már megvan

A ClickUp DocsAI írójával nem kell elszigetelten dolgoznia, majd később beilleszteni a dolgokat.

Lehetőségek:

Készítsen első vázlatot egy bloghoz, specifikációhoz vagy javaslathoz közvetlenül a dokumentumban, majd finomítsa azt .

Tegyen fel kérdéseket , például „Mi hiányzik itt?” vagy „Tegye ezt tömörebbé a vezetők számára”.

Jelölje ki egy bekezdést, és azonnal alakítsa teendők vagy feladatokká.

Ötleteljen, írjon és finomítsa az eredményt a ClickUp Docs-on belüli ClickUp Brain segítségével.

Mivel a dokumentum már egy projekthez van kötve, az AI nem találgat a kontextusban. Tudja, mire szolgál a munka, és mi kell történnie ezután.

Az írás automatikus feladatokká alakítása

Ahelyett, hogy manuálisan fordítaná az írásokat munkává, a ClickUp Brain képes:

Hozzon létre feladatokat a ClickUp Chat találkozói jegyzetekből, dokumentumok szakaszaiból és akár üzenetekből is.

A projekt szerkezetének megfelelően rendeljen tulajdonosokat és határidőket

Javasoljon következő lépéseket, ha egy dokumentum vagy megjegyzés munkát sugall („áttekintés”, „nyomon követés”, „szállítás”).

Feladatok automatikus létrehozása csevegésekből, dokumentumokból és egyebekből a ClickUp AI segítségével

📌 Tegyük fel, hogy egy közösségi médiás bejegyzést szerkesztesz a ClickUp Docs-ban. A szöveg készen van, de még jogi jóváhagyásra, tervezési eszközökre és egy tervezett közzétételi dátumra van szükség.

Ahelyett, hogy megszakítaná a munkamenetét, jelölje ki a bejegyzést, és kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre belőle releváns ClickUp feladatokat. A Brain a következőket tudja generálni:

Jogi felülvizsgálati feladat, és rendelje hozzá a megfelelő személyhez

Egy tervezési feladat, amelyhez a feladat leírásában kontextusként csatolták a poszt szövegét.

Kiadói feladat a megfelelő határidővel

💡 Profi tipp: Automatizálja a tartalomgyártási munkafolyamatot végpontok között (és szükség esetén vegyen fel egy embert a folyamatba) a ClickUp Super Agents segítségével. A Super Agent nem csak feladatokat hoz létre, hanem megérti a szándékot és kezeli a végrehajtást. Képes: A feladatok elosztása a szerepkör és a munkaterhelés alapján

Frissítse a feladat állapotát, amint beérkeznek a vélemények

Ha a jóváhagyás elakad, ösztönözze a döntéshozókat

A függőségek megszűnése után továbbíthatja a bejegyzést. A dokumentum marad a hiteles forrás. A feladatok összekapcsolva maradnak. A munkafolyamat folyamatosan halad – kézi átadások és másolás-beillesztés nélkül. Nézze meg, hogyan csináltuk ezt a ClickUp-nál:

Válassza a kontextust figyelembe vevő kommunikációt, ne az általános válaszokat!

Akár a ClickUp Chat-ben írsz, akár egy feladat megjegyzésében, a ClickUp Brain az alábbiakat figyelembe véve fogalmazza meg az üzeneteket:

Kivel beszélsz?

Melyik projekthez tartozik az üzenet?

Ami már megvitatásra került

Ez kevesebb általános frissítést és kevesebb újbóli magyarázkodást jelent. Az AI már ismeri a háttértörténetet.

A Brain segítségével automatikus, tömör összefoglalásokat kaphat a hosszú feladatkomment-szálakról és leírásokról. Az összes releváns részletet összegyűjti, így másodpercek alatt felzárkózhat, anélkül, hogy mindent el kellene olvasnia!

Hozzáférés több LLM-hez egy egységes munkaterületen belül

Nem akarja teljesen feladni a ChatGPT-t vagy a Claude-ot? Nem akar mindkettőért egyszerre fizetni? A Brain segít!

Váltson a legújabb AI-modellek között – nemcsak az Anthropic és az OpenAI, hanem a Google (Gemini) és más AI-cégek modelljei között is – anélkül, hogy mindegyikért külön kellene fizetnie. Már nem kell választania!

Válasszon több prémium AI-modell közül közvetlenül a ClickUp-ból.

💡 Profi tipp: Szerezzen mesterséges intelligencia segítséget az egész asztali munkafolyamatához a ClickUp Brain MAX-szal, egy önálló mesterséges intelligencia társ/szuperalkalmazással. Megérti a ClickUp és a kapcsolódó alkalmazások (például a Slack és a Google Drive) használatát. Használja a következőkre: Keresés az összes alkalmazásában egy eszközről, természetes nyelv használatával

Végezze el a munkát a ClickUp segítségével (feladatok létrehozása, dokumentumok írása, feladatok kiosztása, ötletek felvetése és még sok más)

Írja le hangját és gépeljen négyszer gyorsabban, kéz nélkül, , kéz nélkül, a Talk to Text segítségével. Nézze meg, miért 10-szer erősebb a Brain MAX a ChatGPT-nél és a Claude-nál:

A verdikt Claude és ChatGPT írási képességeiről

Szóval, mi a végső döntés?

A Claude és a ChatGPT egyaránt kiváló írási eszközök.

Claude akkor tűnik ki, amikor a hangnem, a árnyalatok és a hosszú formák koherenciája fontos.

A ChatGPT kiváló szerkezet, sebesség és iteratív munkavégzés terén.

De ha ezt egy közvetlen összehasonlításként kezeljük, akkor elsiklunk a valódi kérdés felett. A leghatékonyabb csapatok nem azt kérdezik, melyik AI ír jobban. Azt kérdezik, hol legyen az AI helye.

Amikor az AI a munkaterületén él:

Az írás nem válik el a végrehajtástól

A kontextus nem áll vissza minden alkalommal, amikor kérdést tesz fel.

Több modell használata nem jelenti azt, hogy több eszközt kell kezelni.

Ezért a ClickUp Brainhez hasonló kontextusfüggő AI eszközökkel továbbra is élvezheti a Claude-stílusú árnyalatok és a ChatGPT-stílusú szerkezet előnyeit. De anélkül, hogy a szokásos másolás-beillesztés terhet kellene viselnie. Az AI valódi partnerré válik, amely megérti a projektjeit, ismeri a határidőit, és segít gyorsabban elvégezni a munkát, mindezt egy helyen.

Kevesebb hézagot szeretne a gondolkodás, az írás és a cselekvés között?

Próbáld ki ingyen a ClickUp-ot, és nézd meg, hogyan változtatja meg a natív AI a munkafolyamatodat.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A fő különbség az írásstílusukban rejlik: Claude természetesebb, emberibb hangvételű prózát produkál, míg a ChatGPT strukturált, sokoldalú tartalom létrehozásában és más eszközökkel való integrációban jeleskedik.

Használja a Claude-ot olyan dokumentumokhoz, amelyek finom hangnemet és hosszú formájú koherenciát igényelnek, például jelentésekhez vagy javaslatokhoz, és használja a ChatGPT-t strukturált tartalmakhoz, például vázlatokhoz vagy technikai útmutatókhoz.

Claude általában jobb a jegyzetek és a találkozók jegyzőkönyveinek összefoglalásához, mert nagyobb kontextusablaka és képzése lehetővé teszi, hogy hatékonyabban rögzítse a finom árnyalatokat és a háttérinformációkat.

A Claude Pro gyorsabb válaszokat és prioritásos hozzáférést kínál, ami hasznos lehet. A csapatok azonban gyakran jobban értékelik az olyan egységes platformokat, mint a ClickUp, amelyek az AI íróeszközöket közvetlenül beépítik a projektmenedzsment munkafolyamatba.