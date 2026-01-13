A legjobb Eesel AI alternatívák az ügyfélszolgálat és a tudás automatizálásához

Az Eesel intelligens kérdés-válasz rétegként működik. Csak csatlakoztassa a Slacket, illessze be a dokumentumait, és nézze meg, ahogy a ismétlődő „hol van…?” kérdések eltűnnek. Akkor mutatja meg igazán az erejét, ha a cél a tudás gyors feltárása és az alapvető keresési kérések számának csökkentése.

Azonban amint a csapatok nagyobb mennyiségek, új termékvonalak vagy speciális belső munkafolyamatok kezelésébe kezdenek, gyorsan hiányosságok jelennek meg. Az egyetlen bot több célközönség számára is elérhető, a munkafolyamatok automatizálása korlátozott, a jelentések pedig felületesek, ami megnehezíti a munkát.

Ebben az útmutatóban olyan Eesel AI alternatívákat ismerhet meg, amelyek nem csupán gyors válaszok adására szolgálnak. Megismerheti azokat az eszközöket, amelyek több botot és közönséget képesek kezelni, mélyen beépülnek a helpdesk-ekbe és a projektterekbe, valamint automatizálják a jegyek osztályozását és nyomon követését.

Kezdjük!

A 10 legjobb Eesel alternatíva egy pillantásra

Itt található egy táblázat, amely összehasonlítja az összes Eesel alternatívát ebben a blogban. 📊

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak ClickUp All-in-one tudás- és feladatkezelés AI-kiegészített automatizálással és eszközök közötti munkafolyamatokkal minden méretű csapat számára, amelyek funkciók között koordinálják a projekteket, jegyeket és dokumentumokat. Egységes munkaterület feladatokkal, listákkal, dokumentumokkal és célokkal, ClickUp Brain, több AI modell és egyedi automatizálások Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Featurebase Ügyfélszolgálati és termékvisszajelzési munkafolyamatok AI-alapú betekintéssel közepes és nagy méretű ügyfélszolgálati és termékcsapatok számára. AI ügyfélszolgálati ügynök (Fibi), omnichannel beérkező levelek, központosított visszajelzési központ, változásnaplók és ütemtervek, AI visszajelzések prioritásainak meghatározása Ingyenes; a fizetős csomagok ára 37 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Intercom Beszélgetésalapú ügyfélszolgálat automatizálása, ügyfél-elkötelezettség és munkafolyamat-irányítás vezetők és nagy csapatok számára, a személyre szabott üzenetküldésre és a magas értékű ügyfélélményre összpontosítva. Fin AI Copilot automatizált válaszokhoz, API-hozzáféréshez, többlépcsős feladat-automatizáláshoz, élő csevegéshez és üzenetküldő eszközökhöz A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 39 dollártól kezdődik. Helpjuice Tudásmenedzsment és önkiszolgáló munkafolyamatok közepes méretű csapatok számára, belső és külső tudásbázisok építéséhez. Fejlett Markdown szerkesztő, AI-alapú keresési funkciók, részletes jogosultságok és cikkhasználati elemzések. A fizetős csomagok ára 30 felhasználó esetén 249 dollár/hónap-tól kezdődik. GPTGO Gyors információkeresés és tartalomgenerálás egyéni felhasználók számára, akiknek gyors kutatásra, összefoglalókra vagy válaszokra van szükségük. Természetes nyelvű lekérdezés, azonnali válaszok a webes forrásokból, könnyen használható felület a gyors betekintéshez. Ingyenes SiteGPT Személyre szabott AI chatbot munkafolyamatok, amelyek a webhely tartalmára vannak betanítva, a hatékony belső műveleti csapatok számára. Az Ön URL-jeire/dokumentumaira betanított egyedi chatbot, 24/7 automatizált válaszadás, többnyelvű támogatás A fizetős csomagok ára 59 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. ChatGPT Rugalmas beszélgető AI tartalomszerkesztéshez, dokumentumok összefoglalásához és kérdések megválaszolásához olyan egyének vagy kis csapatok számára, akiknek különböző feladatokhoz alkalmazkodó AI-ra van szükségük. Természetes nyelvértés, beszélgetési kontextusmemória, GPT Store egyedi asszisztensek, kód/adatelemzés Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik. Zendesk Teljes körű ügyfélszolgálati munkafolyamatok fejlett jegyrendszerrel, útválasztással és omnichannel élménnyel közepes és nagy méretű ügyfélszolgálati tevékenységekhez. AI-alapú triázs és útválasztás, beszélgető bot támogatás, érzelemelemzés, integrált jegyrendszer, ügynök-copilotok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik. Tidio Valós idejű csevegés és alapvető AI csevegőrobot-automatizálás ügyfélszolgálati csapatok számára e-kereskedelmi és kis- és középvállalkozási környezetben. Lyro AI chatbot, élő chat widget, vizuális automatizálási eszköz, többcsatornás beérkező levelek mappa, termékajánlások A fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. Freshdesk AI-támogatott ügyfélszolgálati és jegyrendszer-munkafolyamatok nagy csapatok számára, amelyek omnichannel támogatást és integrált önkiszolgálást igényelnek. Freddy AI intelligens válaszokhoz és összefoglalókhoz, jegykezelés automatizálásához és továbbításához, érzelmi betekintéshez, testreszabható munkafolyamatokhoz A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 25 dollártól kezdődik.

Mit kell keresnie az Eesel AI alternatíváiban?

Sok csapat eléri az Eesel AI határait, amikor mélyebb munkafolyamatokra, több botra vagy szorosabb integrációra van szükségük a központi tudáskezelő rendszereikkel.

Íme néhány funkció, amelyre érdemes figyelni az Eesel alternatíváinak értékelésekor. 👇

Több botot és munkaterületet támogat: Különálló, de összekapcsolt AI-ügynököket futtat támogatás, siker, IT vagy belső műveletek céljára, különálló konfigurációkkal, Különálló, de összekapcsolt AI-ügynököket futtat támogatás, siker, IT vagy belső műveletek céljára, különálló konfigurációkkal, élő tudásforrásokkal és engedélyekkel.

Szorosan integrálódik az alapvető eszközeivel: Natívan kapcsolódik ügyfélszolgálatokhoz, projekteszközökhöz és Natívan kapcsolódik ügyfélszolgálatokhoz, projekteszközökhöz és AI tudásbázisokhoz , mint például a ClickUp, Zendesk, Jira, Confluence és Notion.

Teljes körű munkafolyamatok automatizálása: Kérdések és válaszok kezelése, AI-vezérelt triázs, útválasztás, prioritások meghatározása és SLA-t figyelembe vevő eskalációk, olyan munkafolyamatokkal, amelyek automatikusan létrehoznak feladatokat, frissítenek mezőket és értesítik a csapatokat.

Teljes ellenőrzéssel több csatornán is bevezethető: Webes widgetek, alkalmazáson belüli élmények, e-mailek vagy csevegés segítségével szolgálja ki az ügyfeleket és a belső csapatokat, rugalmas márkajelzéssel, hangnemben és felhasználói élménnyel.

Valós operatív tudáson alapul: Az AI-t dokumentumok és korábbi jegyek vagy beszélgetések alapján képezi ki, így a válaszok tükrözik a problémák megoldását, verziókezelő, érvényesítő és tartalomkezelő eszközök támogatásával.

Pontosságot, biztonsági korlátokat és láthatóságot biztosít: Nyomon követi a válaszok minőségét, az elterelési arányokat és a hibamódokat, és olyan ellenőrzéseket alkalmaz, mint a bizalmi küszöbértékek, az emberi átadások és a korlátozott műveletek, hogy megakadályozza a rejtett hibákat.

Tiszta skálázhatóság átlátható árakkal: Egyetlen projekt vagy csapat keretein túl is növekedhet anélkül, hogy több fiókot kellene kezelnie és rejtett költségeket kellene fizetnie.

🧠 Érdekesség: Még a digitális támogatási rendszerek megjelenése előtt is a call center technológia innovációi segítették az ügyfélforgalom jobb kezelését. Erna Schneider Hoover az 1960-as években találta fel a számítógépes telefonkapcsolási logikát, amely prioritást adott a hívásoknak és megakadályozta a túlterhelést a csúcsforgalom idején. Ez volt a támogatási terheléselosztás automatizálásának korai formája.

A legjobb Eesel AI alternatívák

Ha csapata már túlnőtte az egyszerű kérdések és válaszok kezelését, ezek az Eesel AI alternatívák erősebb megoldási útvonalakat, útválasztást, szegmentálást és betekintést kínálnak a valódi belső támogatáshoz. 🚀

1. ClickUp (a legjobb az automatizált, all-in-one tudás- és feladatkezeléshez)

Valós időben szerkessze az adatokat a csapatával, jelölje meg a kis- és középvállalkozásokat a megjegyzésekben, rendeljen hozzá követési feladatokat, és alakítsa át a szövegtervezeteket nyomon követhető feladatokká a ClickUp Docs-ban

Amikor az Eesel AI egy fragmentált stack tetejére kerül, képes kérdésekre válaszolni és jegyeket továbbítani, de az alapul szolgáló munka, folyamatok és tudás továbbra is szétszórtan marad a különböző eszközök között.

A ClickUp for Custom Service Teams ezt megfordítja. A világ első konvergált AI munkaterületeként az AI-t, a dokumentációt, a feladatokat és a munkafolyamatokat egyetlen rendszerbe egyesíti. Az SOP-k, a belső dokumentumok és a támogatási útmutatók közvetlenül a jegyek, projektek és folyamatok mellett találhatók.

Ezzel elkerülhető a munka szétszóródása, mivel a dokumentáció a munkához kapcsolódik, így a folyamatok változása esetén az SOP-k kontextusban frissíthetők.

Fedezzük fel a legjobb funkcióit! 🤩

Építsen ki egy támogatási tudásbázist a ClickUp Docs segítségével

Készítsen belső és külső tudásbázist közvetlenül a munkaterületén a ClickUp Docs segítségével. Készíthet termékekkel kapcsolatos GYIK-eket, útmutatókat, SOP-kat és kiadási megjegyzéseket, majd ezeket a dokumentumokat közvetlenül összekapcsolhatja a támogatási listákkal vagy a ClickUp feladatokkal, így minden jegyhez egy kattintással elérhető a megfelelő útmutató. ​

Hozzon létre saját tudásbázist. 👇

Kontextusfüggő válaszokat és reakciókat kaphat a ClickUp Brain segítségével

Miután létrehozta a központi tudásbázist, forduljon a ClickUp Brainhez, a platform beépített AI asszisztenséhez, ha válaszokra van szüksége.

Összegezze a jegyeket gyakran ismételt kérdésekbe, magyarázza el világosan a problémákat, és hozzon létre ügyfélbarát üzeneteket a ClickUp Brain segítségével

Az Eesel AI-tól eltérően ez a megoldás láthatja a jelenlegi jegyeket, a kapcsolódó dokumentumokat, a korábbi ügyfélkapcsolatokat és a kapcsolódó feladatokat, amelyek már a platformján vannak. Így a munkaterület kontextusát felhasználva állítja össze a javaslatokat. ​​ Ha ezt az AI eszközt szeretné használni a tudásmenedzsmenthez, egyszerűen tegyen fel kérdéseket természetes nyelven.

📌 Példa promptok: Miről volt szó a múlt heti értékesítési értekezleten?

Mi a legújabb, elfogadott megoldás az EU-s ügyfeleket érintő számlázási hibára?

Hol található a legfrissebb eskalációs útmutató a leállásokra való reagáláshoz?

A ClickUp Brain ugyanolyan hasznos, ha tudásbázist hoz létre vagy karbantart. Például új tudásbázis-cikkeket, makrókat, SOP-kat vagy utólagos elemzéseket készíthet a nyers jegyelőzmények, megjegyzések vagy értekezletjegyzetek alapján.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani, kérdésekre válaszolni, intézkedéseket hozni és még sok minden mást.

Alakítsa a ClickUp Super Agents alkalmazást a tudásstruktúrájához, és merítsen válaszokat megbízható dokumentumokból, feladatokból és beszélgetésekből

Például, amikor egy IT-kérés érkezik a ClickUp Forms vagy egy kapcsolódó ügyfélszolgálat útján, a ClickUp IT Ticket Management AI Agent elemzi a problémát, értékeli annak sürgősségét, és továbbítja a megfelelő IT-sorba vagy tulajdonoshoz. Emellett felhozza a kapcsolódó incidenseket, hibákat vagy korábbi jegyeket is, így a technikusok teljes kontextusban kezdhetik el a munkát.

ClickUp BrainGPT a szerszámok közötti támogatáshoz

A ClickUp BrainGPT összeköti Önt külső eszközökkel, mint például a Google Docs, OneDrive, SharePoint, GitHub, sőt még az internet is. Ez egy egységes AI keresőplatformmá teszi, amely képes keresni a ClickUp-ban található korábbi támogatási jegyek és dokumentumok mellett más rendszerekben található termékleírásokat, szerződéseket és külső tudásbázisokat is. ​

Például egy jegy feldolgozása során a BrainGPT be tudja vonni a Drive API-dokumentumait, a GitHub architektúra-jegyzeteit és a SharePoint szabályzati dokumentumait, miközben továbbra is a ClickUp Task-hoz kapcsolódik. ​

Használja a ClickUp BrainGPT-t, hogy több eszközből gyűjtsön információkat a munkafolyamat optimalizálása érdekében

Az Eesel AI-tól eltérően a BrainGPT nem egyetlen nagy nyelvi modellre támaszkodik. Ehelyett többmodellű felépítést használ, és lehetővé teszi, hogy a feladathoz legmegfelelőbb motort válassza ki.

Ezenkívül a ClickUp Talk to Text funkciójával hangutasításokat adhat, például: „Összegezze az utolsó öt P1 incidenst, és hozzon létre nyomon követési feladatokat minden csapat számára”. A funkció azonnal leírja a kérést, és a Feladatok, Dokumentumok, projektek és a csatlakoztatott eszközök információi alapján összefoglalót ad.

A ClickUp legjobb funkciói

Alakítsa át az élő ügyfélszolgálati adatokat valós idejű betekintéssé: Készítsen Készítsen AI-kártyákat a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy összefoglalja a nyitott jegyeket, feltárja az ismétlődő problémákat, kiemelje az SLA-kockázatokat és megválaszolja a kérdéseket.

Hasznosítható információk rögzítése: Rögzítse a megbeszéléseket, az incidensek áttekintését és a telefonos átadásokat a Rögzítse a megbeszéléseket, az incidensek áttekintését és a telefonos átadásokat a ClickUp AI Notetaker segítségével, majd automatikusan generáljon összefoglalókat, teendőket és nyomon követési feladatokat.

Tartsa a beszélgetéseket ugyanazon a munkaterületen: Tegyen fel kérdéseket Tegyen fel kérdéseket a ClickUp Chatben a jegyekkel, irányelvekkel vagy incidensekkel kapcsolatban, majd alakítsa át a válaszokat feladatokká, megjegyzésekké vagy dokumentumokká anélkül, hogy elhagyná a beszélgetést.

Kapjon konzisztens jegy-metaadatokat: Használja Használja a ClickUp egyéni mezőket a jegyek és dokumentumok címkézéséhez problématípus, termékterület, súlyosság, ügyfélszegmens vagy kiváltó ok szerint. Ez konzisztens adatokat biztosít a ClickUp Brain és az AI ügynökök számára, hogy pontos válaszokat találjanak és mintákat azonosítsanak.

A prioritások érvényesítése a munkafolyamatokban: Alkalmazzon Alkalmazzon ClickUp feladatprioritásokat az útválasztás, az eskalációk és az AI-vezérelt összefoglalók irányításához, biztosítva, hogy a sürgős incidensek, a nagy hatással bíró hibák és a kritikus műveleti kérések elsőbbséget élvezzenek.

A ClickUp korlátai

Mivel a ClickUp nagymértékben testreszabható, a csapatoknak időre lehet szükségük a terek, mezők, automatizálások és nézetek konfigurálásához, mielőtt minden intuitívvá válik.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4500+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy összefoglaló vélemény:

Imádom a ClickUp használatát! A jegyek, dokumentumok és az összes kapcsolódó információ kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű és zökkenőmentes. Minden, amire szükségem van, egy helyen található, logikusan strukturálva. Az egyik legnagyobb előny számunkra: minden új alkalmazott, aki más platformokról – különösen a Jira-ról – csatlakozik hozzánk, azonnal észreveszi, hogy a ClickUp milyen intuitív. A tanulási görbe szinte nem is létezik. Gyorsan rájönnek, hogy mennyivel könnyebb, gyorsabb és egyszerűen jobb a ClickUp-pal dolgozni, mint a régi eszközökkel. A ClickUp valóban megváltoztatta a munkaszervezés és -kezelés módját. Könnyebbnek, okosabbnak és felhasználóbarátabbnak tűnik, mégis elég hatékony ahhoz, hogy komplex munkafolyamatokat kezeljen.

Imádom a ClickUp használatát! A jegyek, dokumentumok és az összes kapcsolódó információ kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű és zökkenőmentes. Minden, amire szükségem van, egy helyen található, logikusan strukturálva.

Az egyik legnagyobb előny számunkra: minden új alkalmazott, aki más platformokról – különösen a Jira-ról – csatlakozik hozzánk, azonnal észreveszi, hogy a ClickUp milyen intuitív. A tanulási görbe szinte nem is létezik. Gyorsan rájönnek, hogy mennyivel könnyebb, gyorsabb és egyszerűen jobb a ClickUp-pal dolgozni, mint a régi eszközökkel.

A ClickUp valóban megváltoztatta a munkaszervezés és -kezelés módját. Könnyebbnek, okosabbnak és felhasználóbarátabbnak tűnik, mégis elég hatékony ahhoz, hogy komplex munkafolyamatokat kezeljen.

2. Featurebase (A legjobb ügyfélszolgálati és termékvisszajelzési munkafolyamatokhoz)

via Featurebase

A Featurebase az ügyfélbeszélgetések, a termékekkel kapcsolatos visszajelzések és a belső értékesítési csapatok közötti rétegként pozícionálja magát.

Az alkalmazáson belüli csevegés, e-mail és közösségi csatornákból érkező ügyfélszolgálati beszélgetések egy beérkező levelek mappába kerülnek. A portálokon, widgeteken vagy egyedi integrációkon keresztül beküldött visszajelzések pedig strukturált információkká válnak, amelyek valódi felhasználókhoz és fiókokhoz kapcsolódnak.

A csapatok az AI-keresés segítségével azonnali önkiszolgáló válaszokat adhatnak közvetlenül a súgó központban, anélkül, hogy további kattintásokra lenne szükségük, és pontos válaszokat kaphatnak a dokumentációból.

A termékfrissítéseket márkás változásnaplók és alkalmazáson belüli widgetek segítségével lehet közzétenni és szegmentálni, így a felhasználók a megfelelő időben láthatják a változásokat. Ha pedig emberi beavatkozásra van szükség, a kódolás nélküli automatizálás kezeli az SLA-kat, az útválasztást, a nyomon követést és a belső átadásokat.

A Featurebase legjobb funkciói

Központosítsa az omnichannel beszélgetéseket egy egységes beérkező levelek mappával, amely összefogja az alkalmazáson belüli üzeneteket, e-maileket és közösségi beszélgetéseket.

Fibi AI Agent nevű nevű tudásalapú AI-ügynök segítségével automatikusan oldja meg a problémákat, válaszoljon a gyakori kérdésekre, és indítson el olyan műveleteket, mint a próbaidőszak meghosszabbítása vagy kedvezmények nyújtása.

Gyűjtse össze a termékekkel kapcsolatos visszajelzéseket a forrásnál, nyilvános visszajelzési portálok , beágyazható alkalmazáson belüli widgetek és közvetlen integrációk segítségével.

Intelligensen rangsorolja az ötleteket az AI-alapú visszajelzés-elemzéssel, amely felismeri az ismétlődéseket és kiemeli a nagy hatással bíró kéréseket.

A Featurebase korlátai

Az AI-ügynökök nem tanulnak automatikusan a megoldott jegyekből, és nem használják fel a korábbi beszélgetéseket a belső tudásépítéshez.

A jelentések és a műszerfalak nem nyújtanak mélyebb viselkedési betekintést és fejlett elemzéseket.

Featurebase árak

Ingyenes

Növekedés: 37 USD/hó felhasználónként

Profi: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 129 USD/hó felhasználónként

Featurebase értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Featurebase-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy ügyfél:

Szeretjük használni a Featurebase-t, mert egyszerűvé és egyértelművé teszi a változási napló bejegyzéseinek közzétételét a felhasználóink számára. […] Használjuk a funkciókérés opciót is, amely lehetővé teszi más felhasználók számára, hogy megtekinthessék és megszavazzák a javaslatokat, így gyorsabban tudunk előrelépni. […] Azonban nem vagyunk különösebben elégedettek a rendelkezésre álló nézői opciókkal, amikor a változási napló frissítése automatikusan elküldésre kerül a Slack-nek. Emiatt az automatikus küldés funkciót főleg belső csapatfrissítésekhez használjuk.

Szeretjük használni a Featurebase-t, mert egyszerűvé és egyértelművé teszi a változási napló bejegyzéseinek közzétételét a felhasználóink számára. […] Használjuk a funkciókérés opciót is, amely lehetővé teszi más felhasználók számára, hogy megtekinthessék és megszavazzák a javaslatokat, így gyorsabban tudunk előrelépni. […] Azonban nem vagyunk különösebben elégedettek a rendelkezésre álló nézői opciókkal, amikor a változási napló frissítése automatikusan elküldésre kerül a Slack-be. Emiatt az automatikus küldés funkciót főként belső csapatfrissítésekhez használjuk.

Észlelje a visszajelzésekben vagy az eskalációkban megjelenő érzelmeket , hogy könnyebben felismerje a negatív értékelésű feladatokat.

Készítsen cselekvési tételeket komplex incidensfeladatokból, hogy a nyomon követések egyértelmű, másolásra kész következő lépések formájában kerüljenek rögzítésre.

3. Intercom (A legjobb a beszélgetéses ügyfélszolgálat automatizálásához, az ügyfél-elkötelezettséghez és a munkafolyamatok irányításához)

az Intercomon keresztül

Az Intercom egy AI-alapú ügyfélkommunikációs és ügyfélszolgálati platform, amelyet valós idejű, nagy volumenű ügyfélkapcsolatok kezelésére fejlesztettek ki. Az egész életciklusban működik, az új ügyfelek bevonásától és oktatásától a problémamegoldásig és az ügyfélmegtartásig.

A csapatok az Intercomot teljes ügyfélszolgálati csomagként (saját, új generációs ügyfélszolgálattal) telepíthetik, vagy beépíthetik zászlóshajó AI-ügynökét, a Fin-t egy meglévő ügyfélszolgálati rendszerbe, például a Zendeskbe vagy a Salesforce-ba.

A platform erőssége abban rejlik, hogy az AI-t elsődleges reagálóként kezeli. A Fin-t az Ön eljárásai, irányelvei és tudásforrásai alapján képezik ki, és a bevezetés előtt szimulált beszélgetésekben tesztelik. Ezután következetesen alkalmazzák a csevegő, e-mail, hang és közösségi csatornákon.

Amikor az AI nem tudja véglegesen megoldani egy problémát, azt átadja emberi ügynököknek, akiknek segítségére van a Copilot.

Az Intercom legjobb funkciói

Képezze és ellenőrizze az AI viselkedését a Fin Flywheel segítségével, ellenőrzött teszteléssel, mielőtt élesben is bevezetné.

Szinkronizálja a tudásforrásokat központilag a Knowledge Hub segítségével, amelynek tartalmát a Notion, Confluence, Zendesk, PDF-ek és weboldalak szolgáltatják.

Segítsen az ügynököknek valós időben a Copilot segítségével a hibaelhárításban, a képzésben, a fordításban és a következő lépésekkel kapcsolatos útmutatásban.

Kezelje a beszélgetéseket és a jegyeket együtt egy új generációs ügyfélszolgálati rendszer segítségével, amelyet kontextusfüggő átadásokra terveztek.

Az Intercom korlátai

A pontosság csökken, ha a dokumentáció nem jól strukturált, nem naprakész vagy nem egyértelműen van megírva az AI felhasználásához.

A Fin nehezen boldogul a nagyon specifikus, niche vagy szokatlanul megfogalmazott kérdésekkel, és emberi beavatkozást igényelhet.

Intercom árak

Alapvető: 39 USD/hó felhasználónként

Haladó: 99 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 139 USD/hó felhasználónként

Intercom értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1100+ értékelés)

Mit mondanak az Intercomról a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

A Fin nagyszerű kiegészítője lett ügyfélszolgálati munkafolyamatunknak. Gyors, pontos válaszokat ad, és jelentősen csökkenti a válaszadási időt. Ügyfeleink értékelik az azonnali segítséget, és csapatunk így a bonyolultabb esetekre tud koncentrálni. […] Néha a válaszok túl általánosak, vagy nem tartalmazzák a megfelelő kontextust az ügyfelek konkrét kérdéseihez. A hangnem jobb ellenőrzése és több képzési lehetőség, hogy az összhangban legyen márkánk hangvételével, nagy változást jelentene.

A Fin nagyszerű kiegészítője lett ügyfélszolgálati munkafolyamatunknak. Gyors, pontos válaszokat ad, és jelentősen csökkenti a válaszadási időt. Ügyfeleink értékelik az azonnali segítséget, és csapatunk így a bonyolultabb esetekre tud koncentrálni. […] Néha a válaszok túl általánosnak tűnnek, vagy nem tartalmazzák a megfelelő kontextust az ügyfelek konkrét kérdéseihez. A hangnem jobb ellenőrzése és több képzési lehetőség, hogy az összhangban legyen márkánk hangjával, nagy változást jelentene.

4. Helpjuice (A legjobb tudásmenedzsment és önkiszolgáló munkafolyamatokhoz)

via Helpjuice

A Helpjuice egy dedikált tudásbázis-platform, amelyet azoknak a csapatoknak terveztek, akik azonnali válaszokat szeretnének kapni. Más, tudásmunkásoknak szánt AI-eszközöktől eltérően ez a platform arra összpontosít, hogy a dokumentációt nagy teljesítményű visszakeresési rendszerré alakítsa.

A csapatok ügyfélszolgálati központokat vagy belső wikiket tesznek közzé, majd AI-alapú kereső és csevegőprogramok segítségével másodpercek alatt pontos válaszokat adnak a homályos, rosszul megfogalmazott kérdésekre.

A termék- és támogató csapatok ugyanazt a rendszert használják az új munkatársak gyorsabb beillesztésére, a folyamatok egyszeri dokumentálására, valamint a frissítések nyelvek és verziók közötti szinkronizálására.

Jól illeszkedik a meglévő ökoszisztémákba is, válaszokat jelenít meg a Slackben, a Teamsben, a böngészőkben vagy a beágyazott widgetekben, így jobb, mint más Helpjuice alternatívák.

A Helpjuice legjobb funkciói

Az Swifty AI Search segítségével azonnal megtalálhatja a válaszokat, mivel a rendszer megérti a szándékot, a helyesírási hibákat és a természetes nyelvet.

Vezesse a felhasználókat beszélgetésszerűen a Swifty AI Chat segítségével, amely közvetlenül beágyazható a súgó központokba és a belső portálokba.

Fedezze fel a rejtett információkat az AI Knowledge Base Analytics segítségével, amely feltárja a keresési hiányosságokat, a zsákutcákat és a fel nem használt tartalmakat.

Készítsen lépésről lépésre vizuális útmutatókat a Wizardshot segítségével a folyamatok gyors dokumentálásához.

A Helpjuice korlátai

Dokumentációhoz jól használható, de nincs mély, natív kapcsolata a feladatkezeléssel, a munkafolyamatokkal vagy a végrehajtási rendszerekkel.

A releváns cikkek nem mindig jelennek meg, még akkor sem, ha a kulcsszavak meg vannak adva.

Helpjuice árak

Tudásbázis: 249 USD/hó 30 felhasználó számára

AI-Knowledge Base: 449 USD/hó 100 felhasználó számára

Korlátlan AI-tudásbázis: 799 USD/hó

Helpjuice értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Helpjuice-ról a valódi felhasználók?

Egy hitelesített felhasználó fogalmazza meg a legjobban:

A livechat munkatársai nagyon segítőkészek és gyorsan reagálnak. Az integráció és a testreszabás nagyon egyszerű. Ezt valaki mondja, aki NAGYON alapszintű ismeretekkel rendelkezik a kódolás terén. Van egy ingyenes AI chatbot is, amely rengeteg időt takaríthat meg, ha van technikai/ügyfélszolgálati csapata... Az új funkciókat gyakran még mielőtt teljesen készen lennének, már kiadják. Gyakran megvárjuk a kiadást, pár hónapig hagyjuk, hogy kijavítsák a hibákat, majd implementáljuk. Ha hibát talál, vagy a közelgő kiadásról kérdez, soha nem kap SLA-t vagy ETA-t. Néha csak meg kellett találnunk egy megoldást, és ezzel élni.

A livechat munkatársai nagyon segítőkészek és gyorsan reagálnak. Az integráció és a testreszabás nagyon egyszerű. Ezt valaki mondja, aki NAGYON alapszintű ismeretekkel rendelkezik a kódolás terén. Van egy ingyenes AI chatbot is, amely rengeteg időt takaríthat meg, ha van technikai/ügyfélszolgálati csapata... Az új funkciókat gyakran még mielőtt teljesen készen lennének, már kiadják. Gyakran megvárjuk a kiadást, pár hónapig hagyjuk, hogy kijavítsák a hibákat, majd implementáljuk. Ha hibát talál, vagy a közelgő kiadásról kérdez, soha nem kap SLA-t vagy ETA-t. Néha csak meg kellett találnunk egy megoldást, és ezzel élni.

5. GPTGO (A legjobb gyors információkereséshez és tartalomgeneráláshoz)

via GPTGO

A hagyományos tudásbázisokkal vagy AI-ügynök platformokkal ellentétben a GPTGO (korábban GooGPT néven ismert) egy hibrid AI-keresőréteg, amely a Google-stílusú webes eredményeket ötvözi a ChatGPT-stílusú válaszokkal. Nincs szükség belső dokumentumok beállítására vagy bevitelére, ami alapvetően megkülönbözteti az olyan eszközöktől, mint az Eesel AI, amelyek kurált tudásforrásokra támaszkodnak.

A GPTGO kutatási segédeszközként használható, valamint ismeretlen kérdések gyors megértéséhez, válaszok megfogalmazásához vagy a válaszok helyességének ellenőrzéséhez, mielőtt azokat egy valódi tudásbázisban közzétenné.

Ráadásul nem igényel fiókot, és hangsúlyt fektet az anonimitásra. Ez azt jelenti, hogy a korai vizsgálati fázisokban is használhatja, például amikor a csapatok gyors kontextust szeretnének anélkül, hogy bejelentkeznének a belső eszközökbe vagy nyilvánosságra hoznák a saját adatokat.

A GPTGO legjobb funkciói

Tegyen fel további kérdéseket beszélgetésszerűen az Ask GPT csevegési mód használatával, anélkül, hogy elhagyná a keresési folyamatot.

Globális és inkluzív keresés többnyelvű lekérdezési és válaszadási támogatással, több mint 100 nyelven.

Őrizze meg a felhasználók anonimitását egy adatvédelmet előtérbe helyező kialakítás révén, amely elkerüli a személyes adatok vagy tevékenységek nyomon követését.

Hozzáférhet meglévő tudásbázisához különböző eszközökön keresztül egy könnyű webes felületen, Chrome-bővítményen és mobilbarát felületen keresztül.

A GPTGO korlátai

Nem képes megtanulni az Ön preferenciáit vagy a munkakörnyezetét, mint a belső eszközök.

Nincs hozzáférés a privát eszközökhöz, illetve azok integrálása

GPTGO árak

Ingyenes

GPTGO értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. SiteGPT (A legjobb személyre szabott AI chatbot munkafolyamatokhoz, amelyek a webhely tartalmára vannak betanítva)

via SiteGPT

A SiteGPT kívülről befelé közelíti meg az AI támogatást. Ahelyett, hogy a csapatokat arra kérné, hogy külön tudásbázist állítsanak össze vagy tartalmakat migráljanak egy új rendszerbe, a már meglévővel indul. Ez magában foglalja a webhelyét, a súgóközpontot, a PDF-eket és a nyilvános dokumentumokat, majd ezeket élő, beszélgetésszerű felületté alakítja.

Beír egy URL-t vagy feltölt fájlokat, és a SiteGPT beolvassa, értelmezi és működőképessé teszi azt a tartalmat egy olyan csevegőrobotban, amely úgy viselkedik, mint egy termék szakértő.

Leginkább olyan forgalmas környezetben használható, ahol a kérdések ismétlődnek, a kontextus nyilvános, és a sebesség fontosabb, mint a mélyreható munkafolyamat-integráció. Például az ügyfélszolgálati vezetők használhatják arra, hogy eltereljék az ismétlődő „hogyan működik ez?” típusú kérdéseket, mielőtt azok bekerülnének a jegyek sorába.

A SiteGPT legjobb funkciói

Proaktívan irányítsa a beszélgetéseket a Quick Prompts segítségével, amely felveti a leggyakrabban feltett kérdéseket és a gyakori kérdéseket.

A beépített Lead Generation funkcióval automatikusan rögzítheti a minősített potenciális ügyfeleket az ügyfélszolgálati interakciók során.

Automatizálja a csevegésen keresztül végzett műveleteket a funkciók segítségével, amelyek a természetes nyelvet alkalmazáson belüli vagy rendszer műveletekké alakítják át.

Figyelje és javítsa a válaszokat az e-mail összefoglalók és a csevegési előzmények segítségével, amelyek közvetlenül a beérkező levelek mappájába érkeznek.

A SiteGPT korlátai

Elsősorban weboldalakon történő ügyfélkapcsolati csevegéshez tervezték, nem pedig belső tudáskezelési műveletekhez vagy csapatok közötti munkafolyamatokhoz.

Nagyon kevés közvetlen integrációt támogat, ami korlátozza, hogy milyen mélyen tud kapcsolódni ügyfélszolgálatokhoz, projekteszközökhöz vagy belső rendszerekhez.

SiteGPT árak

Starter: 59 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 129 USD/hó, legfeljebb négy felhasználó

Ár: 429 USD/hó, maximum 10 felhasználóig

Vállalatok: Egyedi árazás

SiteGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SiteGPT-ről a valós felhasználók?

Mit mondanak valójában az ügyfelek:

Valódi, praktikus módszert kínál a felhasználók számára minden szinten. Akár otthon lévő anyuka vagy, aki főzési recepteket keres, akár magas beosztású vezető, aki új üzleti lehetőségeket keres. Ők határozottan elindították az AI-forradalmat, de nem tartottak lépést az összes modern trenddel. Máshol biztosan találhatók jobb funkciók, de a GP. T akkor is mindent megcsinál, ha nem is mindent csinál jól.

Valódi, praktikus módszert kínál a felhasználók számára minden szinten. Akár otthon lévő anyuka vagy, aki főzési recepteket keres, akár magas beosztású vezető, aki új üzleti lehetőségeket keres. Ők határozottan elindították az AI-forradalmat, de nem tartottak lépést az összes modern trenddel. Máshol biztosan találhatók jobb funkciók, de a GP. T akkor is mindent megtesz, ha nem is mindenben tökéletes.

7. ChatGPT (A legjobb rugalmas beszélgető AI tartalomszerkesztéshez és kérdések megválaszolásához)

via ChatGPT

Az Eesel AI-tól eltérően, amely belső dokumentumok és jegyek alapján képzi az ügynököket, a ChatGPT egy üres, de rendkívül képessé váló modellként indul, amelyet promptok, feltöltött fájlok, projektek vagy egyéni GPT-k segítségével lehet alakítani.

Használja a szélsőséges esetek kezelésére, árnyalt válaszok megfogalmazására vagy hosszú ügyfélszálak összefoglalására. Akár nagy dokumentumokat is feldolgozhat, szétszórt információkat szintetizálhat, vagy a publikálás előtt tesztelheti a dokumentáció érthetőségét.

Az egyedi GPT-k lehetővé teszik a csapatok számára, hogy dokumentumok feltöltésével és viselkedés meghatározásával megközelítsék a „belső AI asszisztens” funkciót, anélkül, hogy teljes körű ügyfélkapcsolati bevezetésre lenne szükség.

Bár a ChatGPT nem integrálódik natívan a helpdeskbe, és nem irányítja át automatikusan a jegyeket, ahogyan az Eesel teszi, kiváló gondolkodó partnerként és külső intelligencia-központként működik.

A ChatGPT legjobb funkciói

Szervezze meg a hosszú távú munkákat Projektek segítségével, amelyek csoportosítják a csevegéseket, fájlokat és kontextust a közös célok alatt.

Végezzen több forrásból származó kutatást a Deep Research segítségével, hogy összefoglalja és idézze az interneten található információkat.

Végezzen komplex munkafolyamatokat az Agent Mode segítségével, amely képes navigálni a webhelyeken, szerkeszteni a fájlokat és több lépésből álló feladatokat végrehajtani.

Értelmezze saját adatait a Data Analysis segítségével, amely Python programot futtat számítások, tisztítás és vizualizálás céljából.

A ChatGPT korlátai

A válaszok magabiztosnak tűnhetnek, de még mindig ellenőrzésre szorulnak, különösen tényeken alapuló, időérzékeny vagy szabályozott témák esetében.

Nincs beépített vállalati védelmi rendszer a hangnem ellenőrzéséhez, az eskalációs logikához vagy a válaszok jóváhagyási munkafolyamataikhoz.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plus csomag: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv: 30 USD/hó felhasználónként

Pro tervezet: 200 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (250+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Érdemes elolvasni ezt az első kézből származó értékelést:

A ChatGPT-ben leginkább azt értékelem, hogy milyen jól érti a kontextust és azonnali megoldásokat kínál. Segít nekem szakmai e-mailek megírásában, nyelvtani javításokban és tartalmi ötletek gyors kitalálásában. […] Néha az információk ténylegesen helytelenek vagy elavultak lehetnek, ezért mindig ellenőriznem kell a fontos adatokat. Emellett a ingyenes verzió csúcsidőben gyakran lassúvá válik vagy nem elérhető, ami sürgős feladatok elvégzése közben frusztráló lehet. Nagyszerű lenne, ha több valós idejű adathoz való hozzáféréssel rendelkezne.

A ChatGPT-ben leginkább azt értékelem, hogy milyen jól érti a kontextust és azonnali megoldásokat kínál. Segít nekem szakmai e-mailek megírásában, nyelvtani javításokban és tartalmi ötletek gyors kitalálásában. […] Néha az információk ténylegesen helytelenek vagy elavultak lehetnek, ezért mindig ellenőriznem kell a fontos adatokat. Emellett a ingyenes verzió csúcsidőben gyakran lassúvá válik vagy nem elérhető, ami sürgős feladatok elvégzése közben frusztráló lehet. Nagyszerű lenne, ha több valós idejű adathoz való hozzáféréssel rendelkezne.

8. Zendesk (A legjobb a végpontok közötti ügyfélszolgálati munkafolyamatokhoz és az omnichannel élményhez)

via Zendesk

A Zendesk, mint az egyik legjobb tudásbázis-chatbot, segíti a csapatokat az AI használatában a helpdesk-en belüli problémák megoldásában. AI-ügynökei a súgó központokból, a Confluence-ból és a korábbi jegyekből merítenek, hogy a valós kéréseket végpontok között kezeljék.

Ahelyett, hogy dokumentumokkal kezdene és azok köré építené az ügynököket, a Zendesk az élő ügyfélkapcsolatokkal indul, és az intelligenciát közvetlenül a jegyekbe, beszélgetésekbe és csatornákba építi be.

Az Omnichannel Ticketing segítségével központosítja a beszélgetéseket, amely egyesíti az e-maileket, a csevegést, a hangüzeneteket, a közösségi médiát és az üzenetküldést. Ezután ezeken a csatornákon minden üzenet strukturált munkameghatározássá válik, amelyhez teljes előzménytörténet kapcsolódik.

A Zendesk legjobb funkciói

Automatizálja a megoldásokat a Zendesk AI Agents segítségével, amely a kérések alapján dönt és végrehajtja a műveleteket anélkül, hogy emberi beavatkozásra lenne szükség.

Megbízható válaszok a Zendesk Knowledge segítségével, amely szinkronizálja a súgókat, a külső forrásokat és a belső dokumentációt.

Kezelje a hangokat nagy léptékben a Voice AI Agents segítségével, amely a felhasználók hitelesítésére, a problémák megoldására és a munkafolyamatok végrehajtására szolgál.

Proaktív módon segítsen az adminisztrátoroknak az Admin Copilot segítségével, amely kiemeli a kockázatokat, a prioritásokat és az ajánlott változtatásokat.

A Zendesk korlátai

Míg az alapvető jegyrendszer egyszerű, a komplex munkafolyamatok, automatizálások és modulok közötti integrációk konfigurálása időt és szakértelmet igényel.

A mobil eszközökön történő csevegés és jegyek kezelése gyakran nehézkesnek vagy nem ideálisnak minősül az ügynökök mindennapi munkájához.

Zendesk árak

Ügyfélszolgálati csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Zendeskről a valódi felhasználók?

Ez a beszámoló mindent elmond:

1. Jól és könnyen integrálható platform, amely minden szükséges kiterjesztéssel rendelkezik a jegyek kezeléséhez. 2. Biztonságos és megbízható platform. A műszerfal rendkívül könnyen navigálható, és az opciók közvetlenül láthatók. 3. Láthatjuk a jegy előzményeit, és közvetlenül a jegypanelen hozhatunk létre és kereshetünk releváns tudásbázisokat. A munkaerő kiszámítása, a csevegések és a hívások lebonyolítása egyszerűen tökéletes, és nem igényel semmilyen útmutatást a kezdéshez és a munkavégzéshez […] Az interfész nagyon lassú, ha a laptop leválik a vállalati VPN-ről, és közvetlenül csatlakozik az internethez.

1. Jól és könnyen integrálható platform, amely minden szükséges kiterjesztéssel rendelkezik a jegyek kezeléséhez. 2. Biztonságos és megbízható platform. A műszerfal rendkívül könnyen navigálható, és az opciók közvetlenül láthatók. 3. Láthatjuk a jegy előzményeit, és közvetlenül a jegypanelen hozhatunk létre és kereshetünk releváns tudásbázisokat. A munkaerő kiszámítása, a csevegések és a hívások lebonyolítása egyszerűen tökéletes, és nem igényel semmilyen útmutatást a kezdéshez és a munkavégzéshez […] Az interfész nagyon lassú, ha a laptop leválik a vállalati VPN-ről, és közvetlenül csatlakozik az internethez.

9. Tidio (A legjobb valós idejű csevegéshez és alapvető AI csevegőrobot-automatizáláshoz)

via Tidio

A Tidio más eszközökhöz képest egyszerűbb, első vonalbeli megközelítést alkalmaz az AI-támogatás terén.

Erőssége abban rejlik, hogy egyesíti a live chatet, az alapvető ügyfélszolgálatot és az AI ügynököt (Lyro) egy könnyen kezelhető platformban. Ez az alternatíva akkor működik a legjobban, ha a célja az ismétlődő ügyfélkérdések automatizálása és a potenciális ügyfelek megszerzése.

A Lyro AI kizárólag az Ön által megadott, ellenőrzött tartalmak alapján tanul, így a válaszok ellenőrzöttek és a márkához illeszkedőek maradnak. Ez azonban azt is jelenti, hogy kevésbé rugalmas, mint azok az eszközök, amelyeket több belső rendszer átfogó elemzésére terveztek.

Az e-kereskedelmi márkák és a kis- és középvállalkozások számára ez a kompromisszum gyakran megéri. A Tidio a komplex tudásszervezés helyett a sebességet, a költséghatékonyságot és a könnyű használatot helyezi előtérbe.

A Tidio legjobb funkciói

Csevegjen ügyfeleivel valós időben egy könnyű weboldal-widget segítségével, amely élő csevegést és botokat kínál.

Központosítsa a csevegés, e-mail, Instagram, Messenger és WhatsApp üzeneteket egy beérkező levelek mappában.

Proaktív módon konvertálja a látogatókat a kódolás nélküli Flows segítségével, amely a viselkedés alapján üzeneteket indít el.

Automatikusan minősítse a potenciális ügyfeleket olyan botok segítségével, amelyek adatokat gyűjtenek, találkozókat foglalnak és kérelmeket továbbítanak.

A Tidio korlátai

Egyes munkafolyamatok és chatbot-automatizálások kevésbé alkalmazkodóképesek, ezért komplex vagy nem lineáris felhasználási esetek esetén megoldásokat kell találni.

A felhasználók korlátozásokról számolnak be, amikor megpróbálják a Lyro AI-t bizonyos egyedi chatbot-folyamatokkal egyidejűleg futtatni.

Tidio árak

Starter: 29 USD/hó

Alap: 39 USD/hó

Növekedés: 59 USD/hó

Plusz: 749 USD/hó

Prémium: Egyedi árazás

Tidio értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Tidio-ról a valódi felhasználók?

Ügyfél -visszajelzésekből kivonva:

Amit leginkább értékelek, az a platform intuitív kezelhetősége és az, hogy milyen gyorsan beállítható egy weboldalon, anélkül, hogy speciális technikai ismeretekre lenne szükség […] Bár jól működik, észrevettem, hogy egyes automatizálások rugalmasabbak és testreszabhatóbbak lehetnének. Bizonyos esetekben a csevegési folyamatok tanulási görbéje kissé zavaros, és többszöri próbálkozást igényel. Hiányolok továbbá fejlettebb jelentési és elemzési lehetőségeket is, mivel a jelenlegi funkciók hasznosak, de kissé korlátozottak, ha részletesebb nyomon követésre van szükség.

Amit leginkább értékelek, az a platform intuitív kezelhetősége és az, hogy milyen gyorsan beállítható egy weboldalon, anélkül, hogy speciális technikai ismeretekre lenne szükség […] Bár jól működik, észrevettem, hogy egyes automatizálások rugalmasabbak és testreszabhatóbbak lehetnének. Bizonyos esetekben a csevegési folyamatok tanulási görbéje kissé zavaros, és többszöri próbálkozást igényel. Hiányolok továbbá fejlettebb jelentési és elemzési lehetőségeket is, mivel a jelenlegi funkciók hasznosak, de kissé korlátozottak, ha részletesebb nyomon követésre van szükség.

10. Freshdesk (A legjobb AI-támogatott ügyfélszolgálati és jegyrendszer-munkafolyamatokhoz)

via Freshdesk

A Freshdesk egy felhőalapú, AI-alapú ügyfélszolgálati szoftver a Freshworks-tól, amely segít a vállalkozásoknak az ügyfelekkel való interakciók kezelésében több csatornán (e-mail, csevegés, közösségi média, telefon) keresztül.

Helpdesk és jegyrendszert használ a támogatás egyszerűsítésére, az ügynökök termelékenységének növelésére és az ügyfél-elégedettség javítására. Minden interakció egy jegy formájában kerül rögzítésre, amely tartalmazza a történetet, a tulajdonjogot és a felelősséget. A Freddy AI a háttérben működik, automatizálja az útválasztást, válaszokat javasol, és akár rutinproblémákat is megold.

A Freshdesk legjobb funkciói

Összegyűjtse az összes ügyfélcsatornát egyetlen ügyfélszolgálatba, hogy az ügyintézők láthassák a teljes beszélgetési előzményeket.

Gyorsabb megoldások egy munkaterületről, az ügynökök és a csapatvezetők számára kijelölt parancsközponttal .

Terelje el a jegyeket önkiszolgálással, kereshető tudásbázisok és súgó központok létrehozásával.

A Freshdesk korlátai

A szabályok és munkafolyamatok növekedésével egyre nehezebb nyomon követni, hogy egy jegy miért viselkedett egy bizonyos módon, vagy hibakeresést végezni az automatizálási problémák esetén.

A megoldási idők és a visszatérítések kezelése egyes felhasználók szerint problémás pontok.

Freshdesk árak

Ügyfélszolgálati csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Suite Team: 69 USD/hó felhasználónként

Suite Professional: 149 USD/hó felhasználónként

Suite Enterprise: 219 USD/hó felhasználónként

Freshdesk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3900+ értékelés)

Mit mondanak a Freshdeskről a valódi felhasználók?

Egy figyelemre méltó ügyfél-megfigyelés:

A Freshdesk-et rendkívül hasznosnak találom, különösen a jegyek megfelelő ügynökökhöz való rendelésében. Ez egy nagyon jó eszköz, amely sok automatizálást kínál a jegyek kezelésében, ami növeli a termelékenységet. […] Sokszor fordultam már az ügyfélszolgálathoz, és kissé unalmas a problémák megoldása. Néha az automatizálás nem működik a várt módon, és a jegyek rossz ügynökhöz kerülnek.

A Freshdesk-et rendkívül hasznosnak találom, különösen a jegyek megfelelő ügynökökhöz való rendelésében. Ez egy nagyon jó eszköz, amely sok automatizálást kínál a jegyek kezelésében, ami növeli a termelékenységet. […] Sokszor fordultam már az ügyfélszolgálathoz, és kissé unalmas a problémák megoldása. Néha az automatizálás nem működik a várt módon, és a jegyek rossz ügynökhöz kerülnek.

Központosítsa tudását és munkáját a ClickUp segítségével

A legtöbb Eesel alternatíva önálló eszközként vagy más szoftverekhez hozzáadható kiegészítőként nyújt kiváló teljesítményt, hogy teljes munkafolyamatot építsen ki. Kiválóan alkalmasak a problématerület meghatározott szegmenseinek lefedésére, legyen szó tudáskeresésről, csevegésalapú válaszokról vagy támogatás automatizálásáról.

De több eszköz összekapcsolása még mindig azt jelenti, hogy a munkavégzéshez kontextusokkal, engedélyekkel kell jonglálni, és az alkalmazások között kell váltani.

Ez az, ami megkülönbözteti a ClickUp-ot. Egy helyen biztosítja a teljes tudásmenedzsment és támogatási ökoszisztémát.

A ClickUp Docs, Tasks és Chat együttesen működnek, elkerülve a fragmentációt és az eszközök elszaporodását. Míg a ClickUp Brain AI-támogatást kínál a feladatok és a tudás terén, a ClickUp Automations segít a csapatoknak csökkenteni a projektjeiket lassító ismétlődő, fárasztó munkákat. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅