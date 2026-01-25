AI-alapú tartalom újrahasznosítási útmutató: időmegtakarítás és hatókör növelése

Már rendelkezik tartalommal. Többel, mint gondolná.

Ha hetente egy blogbejegyzést publikál, az évente 52 darabot jelent. Mindegyik olyan ötleteket tartalmaz, amelyek egy oldalon túl is életképesek lehetnek. Alakítson minden blogbejegyzést öt további eszközzé, és hirtelen több mint 250 darab tartalommal rendelkezik anélkül, hogy bármit is újat kellene létrehoznia.

Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja az AI-t a meglévő tartalom többféle formátumba történő átalakításához. Megtanulhatja a gyakorlati munkafolyamatokat, valós példákat láthat, és megtudhatja, hogyan kezelheti az egész újrahasznosítási folyamatot egy munkaterületen, ahelyett, hogy tíz különböző eszközzel kellene bajlódnia.

Kezdjük is! 🚀

Mi az AI-alapú tartalom újrahasznosítás?

Az AI-alapú tartalom újrahasznosítás során mesterséges intelligenciát alkalmaznak a meglévő tartalom különböző platformok és közönségek számára többféle formátumba történő átalakításához.

Az AI segít kivonni a legfontosabb információkat, adaptálni a hangnemet és a szerkezetet, valamint átformázni a tartalmat, hogy blogként, közösségi bejegyzésként, videó forgatókönyvként, hírlevélként vagy podcastként is működjön – anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeni.

📌 Példa: Közzétett egy hosszú blogbejegyzést, amelyben egy új termékfunkciót magyarázott. Az AI-alapú tartalom újrahasznosításával ez az egy eszköz a következőkké válhat: LinkedIn-bejegyzés, amely kiemeli a legfontosabb megállapításokat

Karusszel, amely összefoglalja a legfontosabb tanulságokat

A frissítést bejelentő hírlevél szakasz

Rövid videó forgatókönyv a közösségi médiához

GYIK-részletek a súgó központjához

Az alapötlet egyszerű. Egyszer befektet időt a magas színvonalú tartalom létrehozásába, majd az AI segítségével adaptálja azt minden olyan platformra, ahol a közönsége megjelenik.

Ha többet szeretne megtudni az AI marketingben való felhasználásáról, nézze meg ezt a videót 📹

Az AI-alapú tartalom újrahasznosításának előnyei

A marketingesek 42%-a sikeresnek tartotta a meglévő tartalmak frissítését és újrahasznosítását. A bevált anyagok újrafelhasználása segít gyorsabban publikálni és több értéket kihozni a már létrehozott tartalmakból. Az AI-alapú tartalom újrahasznosításának legfontosabb előnyei a következők: 👇

✅ Időmegtakarítás: az AI perceken belül elkészíti az első vázlatokat, így csökken a kézi átírás és formázás mértéke.

✅ Javítja az elérhetőséget: A tartalom különböző platformokhoz igazodik, így a közönség a számára legkedvezőbb formátumban vehet részt.

✅ Fenntartja a következetességet: A márka hangja és üzenetei minden csatornán egységesek maradnak.

✅ Növeli a ROI-t: Egy tartalmi befektetés több felhasználható eszközt eredményez.

✅ Teljes naptár: egyetlen alapvető eszköz támogatja a folyamatos, többcsatornás publikálást.

👀 Tudta? A marketingesek 87%-a használja az AI-t a tartalomkészítéshez. Az AI-t használó vállalatok havonta 42%-kal több tartalmat tesznek közzé, mint azok, akik manuálisan végzik ezt a munkát.

Gyakori tartalom-újrahasznosítási felhasználási esetek

Az AI-alapú tartalom újrahasznosítás általában a következő tartalomtípusokra alkalmazható:

Eredeti tartalomtípus Hogyan használják fel a csapatok az AI-t? Hol jelenik meg Blogbejegyzések és útmutatók Közösségi média bejegyzések, e-mail összefoglalók, videó forgatókönyvek, karusszelek LinkedIn, e-mail, YouTube, Instagram és X karusszelek Podcastok és videók Átírások, rövid videók, feliratok, írásos összefoglalók Blogok, rövid videók, Reels, TikTok Webináriumok és rendezvények Összefoglaló cikkek, kiemelt klipek, nyomon követő e-mailek Blogok, közösségi média, e-mailek Jelentések és fehér könyvek Oktatási bejegyzések, összefoglalók, értékesítésre alkalmas kivonatok Blogok, közösségi média, értékesítés támogatása

Miért érdemes AI-t használni a tartalom újrahasznosításához?

A legsikeresebb tartalommarketing stratégiák arra összpontosítanak, hogy ugyanazokat a legfontosabb üzeneteket terjesszék a különböző csatornákon, a különböző közönségek által preferált formátumokban.

Az újrahasznosítás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ott találkozzanak a közönséggel, ahol az már jelen van – anélkül, hogy a üzenet fragmentálódna vagy a csapat kimerülne.

Hagyományosan valakinek manuálisan kellett megírnia a blogbejegyzéseiből származó közösségi média-részleteket. Vagy ki kellett emelnie a legfontosabb pontokat, átírnia azokat, figyelembe véve a platform korlátait, és ezt a folyamatot minden csatornán megismételnie.

Az AI ezt teljesen megváltoztatja. Néhány utasítást ad, és azonnal egy eszközt több formátumba alakít, amelyek mindegyike az adott platformhoz van igazítva.

Ez azért fontos, mert így ⭐

Érje el a közönséget ott, ahol már jelen van : alakítson egy alapötletet több : alakítson egy alapötletet több AI által generált tartalmi példává , amelyek közösségi médiában, e-mailekben, videó leírásokban, hírlevelekben és máshol is használhatók.

Növekedjen anélkül, hogy kimerítené csapatát : az AI automatizálja az ismétlődő munkákat, így az írók és a tartalommarketingesek a felülvizsgálatra, a kontextusra és a minőségre koncentrálhatnak.

Gyorsabb átjárás a csatornák között : Amit egy embernek 30 percbe telik, azt az AI másodpercek alatt megírja. Ez a sebesség lehetővé teszi, hogy több platformon is folyamatosan jelen legyünk.

A márka konzisztenciájának megőrzése : Amikor különböző emberek kezelik a különböző csatornákat, a hangnem gyakran eltér. A márka irányelvei alapján képzett AI segít a formátumok közötti üzenetek összhangjának megőrzésében.

Hozzon ki több értéket a meglévő tartalmakból : A legtöbb tartalom egyszer használatos, majd feledésbe merül. Az AI kiemeli a legfontosabb gondolatokat, idézhető mondatokat és adatokat, így az erős ötletek újra felhasználhatók, és nem merülnek feledésbe.

Csökkentse a többcsatornás marketing akadályait : a kis csapatok több közösségi média platformon is megjelenhetnek anélkül, hogy növelniük kellene a létszámot. A blogbejegyzések és videotartalmak újrahasznosításával egyetlen alapvető eszközt különböző formátumokká alakítva fenntarthatja jelenlétét különböző csatornákon.

Ismerje meg, mi működik valójában: az AI-alapú tartalom-újrafelhasználási eszközök kiemelik, mely tartalomformátumok, címsorok és közösségi média csatornák ösztönzik a felhasználók aktivitását. Ez segít a csapatoknak finomítani tartalom-újrafelhasználási stratégiájukat és idővel maximalizálni a tartalom ROI-ját.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-eszközöket mindennapi személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

Hogyan lehet tartalmakat újrahasznosítani AI segítségével (lépésről lépésre)

Íme egy megismételhető folyamat a meglévő tartalom újrahasznosításához AI segítségével 👇

1. lépés: Vizsgálja meg meglévő tartalomkönyvtárát

Nem kell mindent újrahasznosítania.

Ellenőrizze meglévő könyvtárát. Keresse meg azokat a darabokat, amelyek jól teljesítettek. Ezek lehetnek:

Blogbejegyzések, amelyek folyamatosan magas látogatottságot vagy erős SEO-rangsort érnek el

Magas megnyitási vagy átkattintási arányú hírlevelek

Webináriumok vagy videók, amelyek nagy érdeklődést váltanak ki vagy hosszú nézettséget biztosítanak

Örökzöld útmutatók, esettanulmányok vagy termékismertetők

Ezek az eszközök máris visszhangra találnak a közönségében, ami miatt a legjobb jelöltek az AI-alapú újrahasznosításra.

Központosítsa ezeket az eszközöket egy helyen, hogy az AI teljes kontextusban tudjon dolgozni, mielőtt új formátumok generálásával kezdene.

Hogyan segít a ClickUp?

Hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot, hogy ezt az ellenőrzést egy helyen rögzíthesse. Sorolja fel az egyes eszközöket, jegyezze fel, miért teljesítettek jól, és jelölje meg a lehetséges újrahasznosítási lehetőségeket. Hozzáadhat megjegyzéseket a teljesítménymutatókról is, például a forgalomról, az elkötelezettségről vagy a konverziókról. Ez egy olyan munkadokumentummá válik, amelyet csapata újra átnézhet és továbbfejleszthet, ahogy a prioritások változnak.

Rögzítse tartalom-auditjait a ClickUp Docs segítségével

💡 Profi tipp: Rögzítse teljes tartalom-auditját egyetlen ClickUp Doc dokumentumban. Kérje meg a ClickUp BrainGPT-t, hogy emelje ki a legnagyobb hatással bíró eszközöket, foglalja össze, miért teljesítettek jól, és javasoljon újrahasznosítási lehetőségeket csatornánként.

2. lépés: A célformátumok és a közönség viselkedésének összehangolása

Döntse el, hol és hogyan fogyasztja a közönsége a tartalmakat.

Az újrahasznosítás akkor működik a legjobban, ha a formátumok a valódi fogyasztási szokásokhoz igazodnak, és nem csak a platformok rendelkezésre állásához.

Tegyen fel olyan kérdéseket, mint:

A rövid formátumú betekintéseket vagy a hosszú formátumú magyarázatokat részesítik előnyben?

A tartalmakat keresés vagy közösségi média-fiókok segítségével fedezik fel?

Mi vonzza őket jobban: a szöveg, a képek vagy a videók?

Például:

A részletes blogbejegyzések jól működnek a keresésorientált közönség számára.

A karusszelek és a rövid bejegyzések jobban teljesítenek a közösségi médiában történő felfedezés terén.

A videó részletek gyors, mobil fogyasztásra alkalmasak

A hírlevelek elősegítik a visszatérő elkötelezettséget és a gondolatvezetői szerepet.

📚 További információ: A legjobb AI írási tippek marketingesek és írók számára

Hogyan segít a ClickUp?

Használja az egyéni mezőket a tartalomformátumok és a közönség viselkedésének nagy léptékű összehangolásához. Címkézze meg az egyes eszközöket a közönség típusa, a preferált csatorna és a formátum szerint, majd csoportosítsa vagy szűrje a tartalmakat, hogy meglássa, hol lesz a újrahasznosítás valóban hatékony.

Adjon hozzá ClickUp egyéni mezőket az adatok rendezéséhez és szűréséhez

💟 Bónusz: Ágyazza be az AI Fields in ClickUp alkalmazást az újrahasznosítási munkafolyamatába, hogy a nyers tartalmat strukturált, használható jelekké alakítsa – anélkül, hogy minden eszközt manuálisan megjelölne. Az AI Fields automatikusan kivonja és frissíti az információkat a feladat tartalmából, a dokumentumokból és a megjegyzésekből.

3. lépés: Táplálja be a tartalmat az AI-ba, és készítse el az első vázlatokat

Itt veszi át az AI a nehéz munkát.

Kezdje a forrás tartalommal, és töltse be az AI eszközbe. A kimenet minősége attól függ, hogy mennyire egyértelműen irányítja, ezért legyen konkrét azzal kapcsolatban, hogy mit szeretne.

Adjon meg egyértelmű utasításokat, amelyek meghatározzák:

A célformátum (LinkedIn-bejegyzés, Twitter-szál, e-mail hírlevél)

Kívánt hangnem (professzionális, kötetlen, oktató, promóciós)

Főbb hangsúlyozandó pontok

Platformspecifikus követelmények (karakterkorlátozások, formázási igények)

Például, ha egy blogbejegyzést alakít át, kerülje a homályos utasításokat.

❌ Rossz utasítás: „Alakítsd ezt közösségi bejegyzésekké. ”

✅ Jó prompt: „Készítsen öt LinkedIn-bejegyzést ebből a blogból. Minden bejegyzésnek egy másik szakaszra kell összpontosítania, professzionális, de beszélgető hangnemet kell használnia, az első sorban egy figyelemfelkeltő mondatot kell tartalmaznia, és egy kérdéssel kell végződnie, hogy ösztönözze a részvételt. Mindegyik legyen 1300 karakter alatt.”

Hogyan segít a ClickUp?

A tartalom újrahasznosításának kiterjesztésekor a legtöbb csapat szembesül a szerszámok elszaporodásával.

Ez lassítja a végrehajtást, és arra kényszeríti a marketingeseket, hogy ugyanazt a tartalmat ismételten elmagyarázzák.

Az egységes munkaterület csökkenti a súrlódást és javítja a működési hatékonyságot az újrahasznosítási munkafolyamat egészében.

Ismerje meg a ClickUp BrainGPT-t – a kontextusfüggő AI-társat, amely közvetlenül a munkaterületébe van beépítve.

Megérti a munkáját, segíti a tartalomkészítés minden lépését, és egy helyen egyesíti az embereket, a feladatokat és a tudást. Az AI a tényleges projektjei és eszközei mellett működik, ahelyett, hogy elszigetelten generálna tartalmat.

Használja a BrainGPT-t a következőkre:

Készítsen első vázlatokat közvetlenül az eredeti dokumentumból vagy feladatból (LinkedIn-bejegyzések, hírlevél-szakaszok, videó-forgatókönyvek, szálak).

Hozzon létre többféle újrahasznosított formátumot ugyanabból a forrásból, anélkül, hogy minden alkalommal újra el kellene magyaráznia a háttérinformációkat.

Tartsa az AI-eredményeket a végrehajtáshoz kötve, így a vázlatok kapcsolatban maradnak a tulajdonosokkal, a felülvizsgálati lépésekkel és a közzétételi határidőkkel.

Használja a ClickUp BrainGPT-t kontextusérzékeny vázlatok és válaszok létrehozásához, anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Ha pedig hiányzik a kontextus – például az eredeti dokumentum, a teljesítményre vonatkozó megjegyzések vagy a korábbi üzenetküldési döntések –, a ClickU Enterprise Search segít gyorsan megtalálni azokat. Írja le természetes nyelven, mit keres, és a rendszer átkutatja a dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket és a csatlakoztatott alkalmazásokat.

A keresésen túl a ClickUp mesterséges intelligenciája elemezheti feladatait, csevegéseit, márkairányelveit és munkaterületi dokumentumait, hogy kontextusban válaszoljon a kérdésekre. Kérdezhet:

„Mely tartalom-újrahasznosítási feladatok esedékesek ezen a héten?”

„Milyen üzenetküldési irányelveket kell követnie ennek a bejegyzésnek?”

„Hol található az eredeti blog, amelyen ez a kampány alapul?”

Ezenkívül a ClickUp Brain külső AI-modellekhez is csatlakozik. A beépített AI-n túl speciális generációs funkciókhoz is hozzáférhet.

Használja a Claude-ot hosszú érvelésekhez és árnyalt átírásokhoz. A Gemini-t kutatásokon alapuló vázlatokhoz és multimodális tartalmakhoz. A ChatGPT-t gyors ötleteléshez, strukturált kimenetekhez és közösségi médiára kész szövegekhez – mindez egy munkafolyamatban elérhető a ClickUp Brain segítségével.

⚒️ Gyors tipp: Használja a ClickUp Brain Talk-to-Text funkcióját, hogy hangjegyzeteket, webináriumok tanulságait vagy gyors tartalmi ötleteket azonnal szöveggé alakítson. Ez különösen hasznos, ha nyers gondolatokat vagy kimondott ötleteket szeretne rögzíteni, és azokat első vázlatokká alakítani, amelyeket az AI finomíthat. Használja a ClickUp Talk-to-Text funkcióját, hogy a beszélt szavakat tiszta átirattá alakítsa, és akár a jegyzeteket is cselekvési tételekké alakítsa.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp BrainGPT-vel azonban nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

4. lépés: Felülvizsgálat, finomítás és emberi kreativitás hozzáadása

Ha helyesen használják, az AI szilárd első vázlatokat generál. Az Ön feladata, hogy ezt a tartalmat emberibbé tegye.

Ellenőrizze az egyes elemeket a következő szempontok szerint:

Ténybeli pontosság (az AI néha téves statisztikákat ad vagy félreérti a forrásanyagot)

A márka hangjának következetessége (ez ránk jellemző?)

Platform-specifikus formázás (karakterkorlátozások, hashtagek, @említések)

A cselekvésre ösztönző felhívás relevanciája (a CTA értelmes-e a célközönség számára?)

Kreatív szemszögek (lehetne ezt még vonzóbbá vagy váratlanabbá tenni?)

Ez a lépés az, ahol az emberi ítélőképesség a legfontosabb. Az AI képes összefoglalni és átstrukturálni, de nem helyettesítheti a megélt tapasztalatokat vagy az intuíciót.

Adjon hozzá személyes történeteket, belső információkat vagy váratlan összefüggéseket, amelyek mélységet adnak a tartalomnak. A személyiség apró jelei vagy a jól elhelyezett humor gyakran jelentik a különbséget a felületesen átfutott és az emlékezetes tartalom között.

🚀 ClickUp előny: A ClickUp Super Agents segítségével felgyorsíthatja a felülvizsgálati és finomítási folyamatot. És nem, nem kell kiszerveznie a kreativitását. Használja a Super Agents szolgáltatást a következőkre: Jelölje meg azokat az AI által generált vázlatokat, amelyek emberi felülvizsgálatot igényelnek.

A csatorna vagy formátum alapján irányítsa a tartalmat a megfelelő lektorhoz.

Összegezze a visszajelzéseket és a javítási megjegyzéseket a kommentekben és a Dokumentumokban.

Kövesse nyomon, hogy mi lett jóváhagyva, mi lett blokkolva és mi áll készen a közzétételre. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével

Ez a videó bemutatja, hogyan hozhat létre saját ügynököt 👇

💟 Olvassa el még: A legjobb termelékenységi eszközök minden felhasználási esethez

5. lépés: Ütemezés és közzététel a különböző csatornákon

Ebben a szakaszban a cél az, hogy a tartalomgyártási folyamat egyszerű és megismételhető legyen. Ez azt jelenti, hogy gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő tartalom a megfelelő csatornán, a megfelelő időben jelenjen meg.

Ahelyett, hogy ad hoc módon publikálna, igazítsa az újrahasznosított tartalmat a következőhöz:

Kampány ütemtervek

Csatornaspecifikus posztolási ritmusok

Termékbemutatók vagy bejelentések

Evergreen terjesztési ütemtervek

💡 Profi tipp: Állítsa be a ClickUp Automations funkciót, hogy kezelje a tartalomgyártási folyamatban ismétlődő átadási feladatokat. A tartalom jóváhagyásakor automatikusan helyezze át a feladatokat a „Tervezett” kategóriába, a határidő közeledtével rendeljen ki publikálási felelősöket, vagy értesítse az érdekelt feleket, amikor a bejegyzések megjelennek. Használja a kódolás nélküli ClickUp Automations szolgáltatást az ismétlődő feladatok automatikus elvégzéséhez.

6. lépés: Teljesítmény nyomon követése és iteráció

Most már gyakorolja a tartalom újrahasznosítását AI segítségével. Ezután érdemes odafigyelni arra, hogy mi működik (többet kihozni belőle), és mi nem (eltávolítani vagy módosítani).

Ehhez a mutatóhoz hasonló:

Elkötelezettségi arányok formátum és platform szerint

Az újrahasznosított tartalomban szereplő linkek kattintási aránya

Az újrahasznosított tartalmakból származó konverziók potenciális ügyfelekké vagy vásárlókká

Az AI-alapú újrahasznosítással megtakarított idő a kézi létrehozáshoz képest

Az újrahasznosított tartalom darabonkénti költsége

Hogyan segít a ClickUp?

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy egy helyen láthassa az előrehaladást, a teljesítményt és a ROI-t – manuális jelentéskészítés nélkül. A Dashboards automatikusan frissül, ahogy a feladatok haladnak, a tartalom megjelenik és a mutatók változnak.

Elemezze a komplex munkaterületi adatokat, és készítsen jelentéseket az élő betekintésekről az AI-alapú ClickUp Dashboards segítségével.

A diagramok és grafikonok mellé elhelyezett AI-kártyák automatikusan összefoglalják a legfontosabb eredményeket, kiemelik a kockázatokat, javaslatokat tesznek a következő lépésekre, és felhívják a figyelmet a figyelmet igénylő kérdésekre. Így kevesebb időt kell elemzéssel töltenie, és több időt fordíthat az eredmények javítására.

Adjon hozzá AI-kártyákat a műszerfalához, hogy gyorsan megoszthassa egyedi betekintéseit.

Hogyan válasszuk ki a legjobb újrahasznosítási formátumot? Ha a célja az aktiválás: termékleírások + bevezető e-mailek

Ha a célja a pipeline: e-mail + LinkedIn + webinárium klipek

Ha a célja a SEO: frissítés + GYIK + belső linkelés

Ha még csak most kezded, itt találsz néhány önálló eszközt és sablont, amelyeket kipróbálhatsz 👇

AI írási asszisztensek

Writesonic

via Writesonic

Használja a Writesonicot, ha az újrahasznosítás célja a felfedezhetőség. Például frissítse azokat az oldalakat, amelyeket az AI-eszközök idéznek, vagy töltse ki azokat a hiányosságokat, ahol a versenytársakat említik, Önt viszont nem. Ha újrahasznosításra használja, kezelje a kimeneteket prioritási rétegként, amely megmutatja, mit kell először frissíteni, majd írjon a saját szabványai szerint.

A Writesonic legjobb funkciói

Bővítse a gyors lefedettséget kulcsszavak és közösségi források, például az Ahrefs és a Reddit segítségével.

Tartalom létrehozása és optimalizálása AI-cikkgenerálással és tartalomoptimalizálási munkafolyamatokkal

Használja a Chatsonicot SEO- és marketingcsevegésekhez, több AI-modellhez való hozzáféréssel.

A Writesonic korlátai

Kérjen emberi felülvizsgálatot a végső finomításhoz és a márka hangjának megőrzéséhez, különösen a nagy kockázatú oldalak esetében.

Nagyban függ a prompt minőségétől, így az eredmények ugyanazon csapaton belül is írótól íróig eltérhetnek.

A Writesonic árai

Lite: 49 USD/hó

Alapcsomag: 99 USD/hó

Professzionális: 249 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2070+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

Mit mondanak a Writesonicról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Az egyik dolog, amit igazán értékelek a Writesonicban, az a sokféle tartalomformátum, amelyet támogat. Akár blogbejegyzést kell megírnom, akár közösségi média posztokat vagy e-mail hírlevelet, a Writesonic mindenben segít. És az a tény, hogy optimalizálja a tartalmat a SEO és az elkötelezettség szempontjából, hatalmas előny a online láthatóságunk szempontjából.

Az egyik dolog, amit igazán értékelek a Writesonicban, az a sokféle tartalomformátum, amelyet támogat. Akár blogbejegyzést kell megírnom, akár közösségi média posztokat vagy e-mail hírlevelet, a Writesonic mindenben segít. És az a tény, hogy optimalizálja a tartalmat a SEO és az elkötelezettség szempontjából, hatalmas előny a online láthatóságunk szempontjából.

Jasper

via Jasper

A Jasper olyan marketingcsapatok számára készült, amelyeknek ismétlődő eredményekre van szükségük anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene magyarázniuk a márka szabályait. Márkafunkciói lehetővé teszik a hangnem és a stílus iránymutatásainak tárolását, így a vázlatok közelebb állnak az alapvonalhoz. Használja, ha gyakran ugyanazt a típusú tartalmat állítja elő, és kevesebb hangnem-javítást szeretne a felülvizsgálat során.

A Jasper legjobb funkciói

Használja a Canvas-t, egy rugalmas írói munkaterületet, hogy AI segítségével megfogalmazza, szerkessze és finomítsa tartalmát.

A Studio strukturálja a tartalomkészítési folyamatot, segítve az üzenetek, a hangnem és a SEO követelmények összehangolását az összes újrahasznosított eszközön.

Állítson be automatizálásokat AI-ügynökökkel, hogy ismétlődő feladatokat hajtsanak végre, például közösségi média-részletek átírását, hosszú blogbejegyzések összefoglalását és a márka hangjának szabályainak alkalmazását.

Jasper korlátai

A fejlett képzés ellenére a tartalom néha hiányzik az igazi eredetiség, a személyes stílus vagy a mély narratív mélység, ami miatt a közönséges témákról szóló bejegyzések robotikusnak tűnnek.

Jasper árak

Pro: 69 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1264+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A felhasználói felület nagyon tiszta és könnyen kezelhető, még azok számára is, akik még nem ismerik az AI írási eszközöket. A tanulási görbe meglepően alacsony volt.

A felhasználói felület nagyon tiszta és könnyen kezelhető, még azok számára is, akik még nem ismerik az AI írási eszközöket. A tanulási görbe meglepően alacsony volt.

📚 További információ: A legjobb Jasper AI alternatívák tartalomkészítési igényeidhez

Copy. ai

A Copy. ai a piacra lépési munkafolyamatokra összpontosít, így kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek tartalmakat alakítanak át eszközöket támogató sorozatokká. Az egyszeri vázlatok létrehozása helyett több lépésből álló, munkafolyamat-szerű kimenetre összpontosít, amely lefedheti a tartalommarketing és az értékesítés közötti átadást. Hasznos, ha konzisztens struktúrát szeretne a variációk között, például ha egy webináriumot szerepkörökön alapuló szempontokból követő e-mail sorozattá alakít.

A Copy.ai legjobb funkciói

Automatizálja a teljes tartalomszekvenciákat az AI Workflows segítségével, több lépés összekapcsolásával – a potenciális ügyfelek generálásától és a közönség azonosításától a teljes e-mail kampányok és blogbejegyzések megírásáig.

Készítsen gyorsan változatos tartalmakat a több mint 90 előre elkészített eszközzel és sablonnal rendelkező kiterjedt sablonkönyvtár segítségével.

Határozza meg a márka következetes személyiségét az Infobase és a Brand Voice eszközök segítségével.

Copy. ai árak

Csevegés: 29 USD/hó

Ügynökök : 249 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók?

Hallgassa meg egy Reddit-véleményt:

A Copy AI gyors, de ne várja el tőle, hogy azonnal megnyerje a SEO-háborút. A nyers AI-szöveg = általános, felismerhető, és általában nem fog hosszú távon jó helyezést elérni anélkül, hogy alaposan átdolgoznák.

A Copy AI gyors, de ne várja el tőle, hogy azonnal megnyerje a SEO-háborút. A nyers AI-szöveg = általános, felismerhető, és általában nem fog hosszú távon jó helyezést elérni anélkül, hogy alaposan átdolgoznák.

AI videószerkesztő

Leírás

via Descript

A Descript a transzkriptum-alapú szerkesztésen alapul, ezért alkalmas beszélőfejű videók, podcastok, interjúk és képernyőfelvételek szerkesztésére. Ön szerkeszti a szavakat, és a timeline követi azokat, ami praktikus, ha a fő feladat egy hosszú szakasz kijavítása. Inkább rövid klipek készítésére alkalmas.

A Descript legjobb funkciói

Automatikusan felismeri és törli a töltelékszavakat, eltávolítva a felvételekből az olyan beszédzavarokat, mint az „um” és „uh”.

Videók rögzítése és szerkesztése a beépített képernyőfelvétel funkciók segítségével

Készíts audiogramokat podcastok vagy hangrészletek népszerűsítéséhez a közösségi médiában.

A Descript korlátai

A videószerkesztés során előforduló alkalmi hibák az audio szinkronizálásában

Descript árak

Ingyenes

Hobbista : 19 USD/fő/hónap

Alkotó : 35 USD/fő/hónap

Üzleti : 50 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond a Descriptről egy Capterra-értékelő:

A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatot – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés.

A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatot – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés.

Runway

via Runway ML

A Runway generatív videók és nagyobb vizuális szerkesztésekhez alkalmas, különösen akkor, ha új jelenetekre vagy stílusos felvételekre van szükség, a meglévő felvételek vágása helyett. Hasznos reklámokhoz vagy koncepcióvizuálisokhoz, amikor a forgatás nem lehetséges.

A Runway ML legjobb funkciói

Az új modellek, mint a Gen-3 és a Gen-4 (fejlesztés alatt) olyan eszközöket kínálnak, mint a képkocka-interpoláció és az AI színkorrekció.

Felhőalapú szerkesztőpanel projektmegosztási, megjegyzés- és verziókezelési funkciókkal

Támogatja az MP4, GIF és PNG formátumú exportálást, és egy plugin segítségével integrálható az Adobe Premiere Pro programmal.

A Runway ML korlátai

A felhasználók videószerkesztési problémákat jelentettek, például a generált videókban a mozgás irányának következetlenségét (pl. a szereplők előre helyett hátrafelé sétálnak).

Runway ML árak

Ingyenes örökre

Alapcsomag: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro: 35 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 95 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Runway ML értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Runway ML-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott a Runway ML-ről egy G2-es értékelő:

A RunwayML az egyik legjobb AI eszköz a piacon, és nagyon egyszerűen használható. Különösen tetszik a kép/szöveg-videó eszköz, amely varázspálcaként működik. Nagyon könnyen beépíthető a videószerkesztési munkafolyamatomba. Gyakran használom filmbe illő videófelvételek készítéséhez, amelyeket később beépíthetek a timeline-ba, hogy teljes hosszúságú, nagyon vonzó videókat készítsek, amelyeket a nézőim imádnak.

A RunwayML az egyik legjobb AI eszköz a piacon, és nagyon egyszerűen használható. Különösen tetszik a kép/szöveg-videó eszköz, amely varázspálcaként működik. Nagyon könnyen beépíthető a videószerkesztési munkafolyamatomba. Gyakran használom filmbe illő videófelvételek készítéséhez, amelyeket később beépíthetek a timeline-ba, hogy teljes hosszúságú, nagyon vonzó videókat készítsek, amelyeket a nézőim imádnak.

Közösségi média automatizálási eszköz

Buffer

via Buffer

A kisvállalkozások és egyéni alkotók számára kifejlesztett Buffer megkönnyíti a tartalom tervezését és ütemezését több fiókban is. A platform lehetővé teszi, hogy bármikor tárolja a közösségi média bejegyzéseinek ötleteit egy hozzáférhető és könnyen használható mobilalkalmazáson keresztül.

Pár perc alatt létrehozhatja saját, személyre szabott céloldalát is, amely olyan, mint egy mini weboldal a márkájával. Ez lehetővé teszi, hogy kiemeljen linkeket, termékeket vagy ajánlatokat, és a követőit oda irányítsa, ahová csak akarja.

A Buffer legjobb funkciói

Fényképeket és videókat közvetlenül a Google Drive-ból, a Dropboxból, a Canvából és más forrásokból is hozzáadhat.

Használja a Buffer mesterséges intelligenciáját ötletek kidolgozásához, vázlatok javításához és tartalmi javaslatok generálásához.

Könnyedén és valós időben együttműködhet, megvitathatja ötleteit, finomíthatja bejegyzéseit és visszajelzéseket hagyhat közvetlenül a platformon belül.

A puffer korlátai

A platform nem kínál fejlett közösségi médiafigyelő funkciókat, mint például a hangulatelemzés vagy a trendek előrejelzése.

Buffer árak

Örökre ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 6 USD/hó

Csapat: 12 USD/hó

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Mit mondanak a Bufferről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így fogalmaz:

A Buffer segítségével egyszerűen és strukturáltan tudom kezelni a vállalatom közösségi média fiókjait! A platformjuk egyszerű és nagyon felhasználóbarát. A vállalat ügyfélszolgálata is kiváló, őszinte és hiteles, és remek podcastot is kínál a közösségi médiáról!

A Buffer segítségével a vállalatom közösségi média fiókjainak kezelése egyszerű és strukturált! A platformjuk egyszerű és nagyon felhasználóbarát. A vállalat ügyfélszolgálata is kiváló, őszinte és hiteles, és remek podcastot is kínál a közösségi médiáról!

Hootsuite

via Hootsuite

A Hootsuite segítségével előre ütemezheti a bejegyzéseket a főbb közösségi média platformokon, mint a Facebook, Instagram, LinkedIn és X (korábban Twitter). Például ütemezheti a bejegyzéseket úgy, hogy azok a legaktívabb időszakokban jelenjenek meg, növelve ezzel a láthatóságot.

Segít felismerni azokat a kérdéseket, amelyekre érdemes válaszolni az újrahasznosított tartalommal. Ha az újrahasznosítás célja a beszélgetésekre való reagálás, akkor a Hootsuite a legjobb választás.

A Hootsuite legjobb funkciói

Figyelje a közösségi média csatornákat a márka említései és kulcsszavai szempontjából

Elemezze a közösségi média teljesítményét átfogó elemzésekkel

Együttműködés a csapattagokkal integrált eszközök segítségével

A Hootsuite korlátai

Nincs AI-képessége és platformspecifikus tartalomoptimalizálása

Kényelmetlen, elavult felület, amelyen nehéz navigálni

Hootsuite árak

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Csapat: 399 USD/hó, maximum 3 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (több mint 5100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (3700+ értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?

A G2 felhasználói értékelése szerint:

A Hootsuite-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a komplex közösségi média munkafolyamatokat egy intuitív felületen. Különösen értékelem a fehér címkés jelentéseket – ami korábban órákat vett igénybe, most másodpercek alatt elkészül, és a grafikonok is professzionálisak és ügyfélbarátok. A Canva és a Feedly kombinációja segít koncentrálni és rendszerezni, így ugyanazon a felületen kezelhetem a tervezést és a tartalomszerkesztést is.

A Hootsuite-ban leginkább azt szeretem, hogy egyszerűsíti a komplex közösségi média munkafolyamatokat egy intuitív felületen. Különösen értékelem a fehér címkés jelentéseket – ami korábban órákat vett igénybe, most másodpercek alatt elkészül, és a grafikonok is professzionálisak és ügyfélbarátok. A Canva és a Feedly kombinációja segít koncentrálni és rendszerezni, és azt is jelenti, hogy ugyanazon a felületen kezelhetem a tervezést és a tartalomszerkesztést.

Sablonok újrahasznosítása blogok, videók és közösségi bejegyzések számára

ClickUp tartalomkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp tartalomkezelési sablont a tartalomgyártás több csatornán történő kezeléséhez anélkül, hogy a munkát külön eszközök között kellene felosztania.

A ClickUp tartalomkezelési sablonjával a következőket teheti:

Rögzítse a tartalomigényeket egyértelmű mezőkkel a csatorna, a tartalom típusa, a tulajdonos és a határidő megadásával.

Külön szerkesztői naptárak vezetése blog-, közösségi média-, e-mail- és weboldal-tartalmakhoz

Vezesse át az egyes elemeket a meghatározott szakaszokon, mint például a vázlatkészítés, a felülvizsgálat és a közzététel.

ClickUp projektmenedzsment irányítópult sablon

A ClickUp projektmenedzsment-dashboard sablon segít a csapatoknak egy helyen nyomon követni a projekt előrehaladását élő feladatadatok segítségével. Úgy lett kialakítva, hogy a szétszórt táblázatokat egyetlen, közvetlenül a folyamatban lévő munkához kapcsolódó jelentési nézettel váltsa fel.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektmenedzsment-dashboard sablonjával minden projekt felett kézben tarthatja az irányítást: nyomon követheti az előrehaladást, kiegyensúlyozhatja a munkaterhelést, és könnyedén összehangolhatja csapatát.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon a feladatok állapotát, a felelősöket, a határidőket és a függőségeket a projektek között valós időben.

A beépített műszerfal-widgetek segítségével figyelemmel kísérheti a munkaterhelést, az időnyilvántartást és a kapacitást.

Tekintse át az előre meghatározott nézeteken, például a Táblán, a Kapacitástervezésen és a Csapat teljesítményén keresztül az elért eredményeket.

A mesterséges intelligenciával támogatott tartalom újrahasznosításának bevált gyakorlata

✅ Időkeretes újrahasznosítás a túltermelés megelőzése érdekében

Az AI segítségével könnyen lehet változatokat generálni. Ez a kényelem azonban könnyen túltermeléshez vezethet.

Ennek elkerülése érdekében határozza meg egyértelműen a határokat, mielőtt elkezdené:

Hány formátumot fog létrehozni minden egyes horgonyeszköz?

Mennyi szerkesztési idő elfogadható egy kimenet esetében?

Mikor tekinthető „késznek” egy újrahasznosított eszköz, még akkor is, ha tovább lehetne fejleszteni?

Mely formátumok opcionálisak és melyek kötelezőek az egyes ciklusokban?

💡 Profi tipp: Használjon időbecsléseket vagy időkövetést az újrahasznosítási feladatoknál, hogy a csapatok ne csak a végeredményt, hanem a ráfordított munkát is szem előtt tartsák. Idővel ez megkönnyíti azoknak a formátumoknak a felismerését, amelyek következetesen túllépik az értéküket, és ezért ki kell őket szűrni a munkafolyamatból.

✅ Az eredeti szándék megőrzése a formátumok közötti újrahasznosítás során

Amikor egyetlen eszközt több formátumra adaptálnak, a központi üzenet fokozatosan eltolódhat, amíg a különböző verziók végül már más üzenetet közvetítenek.

Ez általában akkor történik, amikor az újrahasznosítást önálló feladatként kezelik, nem pedig összekapcsolt rendszerként.

Mielőtt új formátumokat hozna létre, rögzítse a következőket:

A tartalomnak közvetítenie kell az elsődleges üzenetet

A közönség problémája, amellyel foglalkozik

A kívánt eredmény, amelyet az olvasónak el kell érnie

A tartalomban nem állítható vagy ígérhető dolgok határai

Minden újrahasznosított eszköznek ugyanazt a szándékot kell erősítenie, még akkor is, ha a megfogalmazás, a hosszúság vagy a szerkezet megváltozik. Ha két változat eltérő értelmezést eredményez az olvasók számára, akkor valami nem stimmel.

💡Profi tipp: Adjon hozzá egy rövid „szándékellenőrzést” az újrahasznosítási feladatok tetejére. Egyetlen bekezdés, amelyben megfogalmazza az üzenetet és a célt, gyakran elegendő ahhoz, hogy az AI kimenete és az emberi szerkesztések összhangban legyenek.

✅ Készítsen egy állandó tartalmakat tartalmazó swipe fájlt

Készítsen könyvtárat az örökzöld tartalmakból és a legjobban teljesítő újrahasznosított tartalmakból. Ez inspirációként és képzési anyagként szolgálhat az AI tartalom-újrahasznosító eszközök számára.

A swipe fájlnak a következőket kell tartalmaznia:

A legjobban teljesítő közösségi média bejegyzések az összes közösségi média platformon

Magas megnyitási arányú e-mail tárgyak

Kattintásokat generáló videó szkriptek és miniatűrök

A keresőmotorokból több forgalmat generáló címsorok

Konvertált cselekvésre ösztönző felhívások

Az AI-alapú tartalom újrahasznosításának korlátai

Bár az AI-alapú tartalom újrahasznosítás egyértelmű hatékonyságnövekedést kínál, vannak hátrányai is. Ezek a következők:

Kategória Mi a baj? Példa és hatása Általános eredmények Az AI biztonságos, semleges vázlatokat készít, anélkül, hogy egyértelmű álláspontot képviselne. Az újrahasznosított közösségi média bejegyzések cserélhetőnek tűnnek, és nehezen nyerik el a közönség figyelmét. A márka hangjának eltolódása A hangnem és a pozicionálás formátumonként eltérő, nincs egységes értékelés A közönség észreveszi a blogbejegyzések, e-mailek és közösségi média csatornák közötti következetlenségeket. Kontextus és pontosságbeli hiányosságok Az AI túlságosan leegyszerűsíti vagy félreérti a finom árnyalatú gondolatokat. Az értékes tartalom elveszíti hitelességét, vagy jelentős átírásokat igényel. A munkafolyamat lebontása nagy léptékben A nagyobb teljesítmény több vázlatot és felülvizsgálatot eredményez, amelyeket nyomon kell követni. A csapatok több időt töltenek a tartalom kezelésével, mint új tartalom létrehozásával. Csökkenő ROI A sebesség nő, de a teljesítmény nem Több tartalom kerül közzétételre, de az eredmények stagnálnak vagy csökkennek

Tippek a hatékony AI-alapú tartalom újrahasznosításhoz

Az AI megkönnyíti, hogy több értéket nyerjen ki tartalmából, de a valódi haszon abból származik, hogy mennyire céltudatosan használja azt.

1. tipp: A közzététel előtt ellenőrizze az AI által generált tartalom hangnemét és pontosságát.

Az AI gyorsan átalakíthatja a tartalmat. Nem tudja azonban eldönteni, hogy valamit közzé kell-e tenni.

Minden újrahasznosított eszköz emberi felülvizsgálatot igényel, különösen a rövid formátumok esetében, ahol a kontextus könnyen elveszhet.

Használjon egy rövid áttekintést, hogy ellenőrizze a következőket:

Pontosság: ellenőrizze a statisztikákat, idézeteket és állításokat

Hang: ellenőrizze, hogy a hangnem összhangban van-e márkájával

Formázás: a platformhoz megfelelő elrendezés

Cél: egyértelmű, releváns cselekvésre ösztönzés

Funkcionalitás: működő linkek, amelyek a megfelelő helyre mutatnak

Építse be ezt az áttekintési időt a munkafolyamatába.

2. tipp: Az 1:5 stratégia

Használja az 1:5 stratégiát, hogy egy erős horgonyeszközt öt fókuszált darabra bontson, amelyek mindegyike egy adott platformra és célra lett tervezve.

Eredeti horgonyeszköz AI által generált kimenet Platform Cél Hosszú formátumú blog Vezetői összefoglaló LinkedIn Gondolkodásbeli vezetés 5 legfontosabb tanulság X (Twitter) Elkötelezettség/Vírusos terjedés Kérdések és válaszok Instagram Stories Közösségi interakció Hírlevél előzetes E-mail Webhely forgalom Webinárium/videó 3 rövid videó TikTok / Reels Márkaismertség Műszaki útmutató Súgó Ügyféloktatás Podcast Audio Spotify/Apple Többcsatornás elérhetőség LinkedIn cikk LinkedIn Platform Authority Követő e-mail a résztvevőknek E-mail Ápolás és megtartás

💡 Profi tipp: 5 eszköz kezelése eszközönként gyorsan logisztikai rémálommá válhat. Használja a ClickUp Relationships funkciót az 5 alfeladat összekapcsolásához a fő feladathez. Ez biztosítja, hogy ha az eredeti blogbejegyzés dátuma megváltozik, az egész terjesztési ütemterv automatikusan frissüljön.

3. tipp: Készítsen sablonokat az egységes eredmények érdekében

A jól felépített AI írási utasítások jobb eredményt hoznak, mint az egyszeri utasítások. Hozzon létre újrafelhasználható sablonokat a gyakori újrahasznosítási feladatokhoz.

Példa sablonok, amelyeket felhasználhat a tartalom újrahasznosításához: Blogbejegyzés LinkedIn-bejegyzéssé alakítása: „A következő blogbejegyzést alakítsa LinkedIn-bejegyzéssé. Fókuszáljon [konkrét szakaszra vagy témára]. Használjon professzionális, de beszélgető hangnemet. Az első sorban helyezzen el egy figyelemfelkeltő elemet, a közepén adjon értéket, és a végén tegyen fel egy kérdést, hogy ösztönözze az interakciót. A szöveg hossza ne haladja meg az 1300 karaktert.”

Videó blogbejegyzéssé alakítása: „Alakítsa át ezt a videó átiratot blogbejegyzéssé. Készítsen vonzó bevezetőt, ossza fel a tartalmat alfejezetekkel ellátott, áttekinthető szakaszokra, adjon hozzá egy következtetést a legfontosabb tanulságokkal, és foglaljon bele egy cselekvésre ösztönző felhívást. Tartsa meg a beszélgető hangnemet.”

Blogból Twitter-szál: „Konvertálja ezt a blogbejegyzést Twitter-szálakká. Kezdje egy figyelemfelkeltő tweet-tel. Ossza fel a legfontosabb pontokat egyedi tweet-ekre (maximum 240 karakter). Használjon számozott tweet-eket (1/10, 2/10 stb.). Zárja egy cselekvésre ösztönző tweet-tel, amely visszavezet a teljes bejegyzéshez.”

Könnyítse meg a tartalom újrahasznosítását a ClickUp segítségével

Az AI-alapú tartalom újrahasznosítás akkor működik a legjobban, ha része a meglévő munkafolyamatának.

Ha egymástól független eszközöket használ, akkor folyamatosan újra kell bevinnie a kontextust, ami puszta idő- és erőforrás-pazarlás.

A ClickUp forradalmi változást hoz ebben a területen. Lehetővé teszi, hogy AI segítségével végpontok között kezelje a tartalom újrahasznosítási munkafolyamatokat.

Készen áll arra, hogy kipróbálja az AI-alapú tartalom újrahasznosítást? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on ✅

Gyakran ismételt kérdések

Az AI-alapú tartalom újrahasznosítás során egy meglévő tartalmat új formátumokba és változatokba alakítanak át. Például egy blogot közösségi szálakká, egy webináriumot rövid videóklipekké, vagy egy podcastot cikkké alakíthat, miközben a központi üzenet változatlan marad.

Kezdje olyan tartalommal, amely már rendelkezik mélységével és szerkezetével, mert így az AI-nak több alapja van a munkához. A leggyakrabban sikeresek az örökzöld blogbejegyzések, webináriumok és rendezvényfelvételek, podcastok, útmutatók és kutatásalapú cikkek, amelyek világos szakaszokkal, példákkal és megismételhető tanulságokkal rendelkeznek. Előnyben részesítheti azokat a tartalmakat is, amelyek már jól teljesítettek. Egy egyszerű szabály, amelyet érdemes követni: ha az eredeti tartalom több kérdésre is választ ad, világos történetet mesél el, vagy olyan keretrendszereket tartalmaz, amelyeket fel lehet bontani, akkor érdemes újrahasznosítani.

Igen. A ClickUp olyan munkaterületként működhet, ahol a tartalmakat rögzítik, újrahasznosítási feladatokká alakítják, áttekintik és végigkövetik.

Kezelje a márka hangját úgy, mint egy szabályrendszert, amelyet az AI-nak be kell tartania. Adjon a modellnek egy rövid hangútmutatót (jóváhagyott szavak, tiltott szavak, mondatpreferenciák, olvasási szint), mellékeljen 2-3 példát a márkának megfelelő írásra, és minden vázlatot futtasson át egy ismételhető ellenőrzési folyamaton a hangnem, az egyértelműség és a pontosság szempontjából, mielőtt közzéteszi.

Külső AI-modelleket, például a ChatGPT-t és a Claude-ot is csatlakoztathatja a fejlett automatizálás és tartalom-újrahasznosítás érdekében. Ezenkívül a ClickUp Agents több lépésből álló munkafolyamatokat is automatizálhat, a Slack és a Google eszközökkel való integráció pedig tovább egyszerűsíti a folyamatokat. Ezek az opciók rendkívül rugalmassá teszik a ClickUp-ot az újrahasznosítás és a munkafolyamat-automatizálás terén!