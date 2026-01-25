Hogyan lehet a Google Meet belső termékbemutatóit a ClickUp SyncUp segítségével felváltani

A belső termékbemutatók nem hagyhatják a csapatokat találgatásra.

Mégis, az értékesítés, a termék és a támogatás területén ugyanazok a kérdések merülnek fel újra és újra. A funkciókat újra elmagyarázzák, a szélsőséges eseteket újra átnézik, és a csapatok végül többször is végigülnek ugyanazt a bemutatót.

A probléma nem a bemutatókban rejlik, hanem abban, hogy az ismeretek szétaprózódnak.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk, hogyan helyettesítheti a ClickUp SyncUp a Google Meet-et a belső bemutatókhoz, és hogyan tarthatja elérhetővé a termékkel kapcsolatos információkat a hívás befejezése után is.

Miért vesztegetik az időt a hagyományos belső termékbemutatók?

A belső termékbemutatók elősegítik a közös jövőkép kialakítását. Biztosítják, hogy mindenki – a termék- és fejlesztőcsapatoktól az érdekelt felekig és az értékesítésig – megértse a termék funkcióit.

Ha tehát alkalmazottai még a rendszeres termékbemutatók után is csak felületes ismeretekkel rendelkeznek a termékről, akkor az alapvető problémák a következők lehetnek. 👇

Ütemezési ütközések

Ha a csapatok különböző időzónákban dolgoznak, nehéz olyan időpontot találni a megbeszélésre, amely mindenki számára megfelelő. Valaki a csapatából túlórázni fog a munka után, hogy részt vehessen a bemutatón.

Ha a bemutatót fel lehet venni, és a csapat tagjai saját tempójukban megnézhetik, miért kényszerítené őket egyetlen hívásra?

Az aszinkron bemutatók időt takarítanak meg és védik a munkahelyi termelékenységet.

👀 Tudta? Egy átlagos 9-5-ös munkavállalót 2 percenként megszakítanak megbeszélések, e-mailek vagy pingek. Ha a munkaidőn kívüli tevékenységeket is figyelembe vesszük, akkor ez összesen 275 megszakítást jelent naponta. Azok a vállalatok, amelyek szinkronizált kommunikációt várnak el, évente milliárd dollárokat veszítenek, mert alkalmazottaiknak nincs lehetőségük mély, koncentrált munkára.

Kimerült koncentráció

A termék mélyreható megértése elengedhetetlen a csapat sikeréhez. Ha azonban az alkalmazottja négy egymást követő megbeszélés után ugrik be egy bemutatóra, akkor biztosan nem lesz képes alaposan megérteni az új termék funkcióit.

Az eredmény?

Az értékesítők nem tudnak válaszolni, amikor a vásárlók kérdéseket tesznek fel.

Az érdekelt felek nem fognak hozzászólásokat vagy visszajelzéseket adni a funkciók fejlesztéséhez.

Az egyes részlegek között eltérő a termék megértése.

👀 Tudta? Az alkalmazottak évente 392 órát töltenek megbeszéléseken. Ez lebontva több mint 16 teljes napot jelent évente. Egy ilyen jelentős időbefektetés aláhúzza annak fontosságát, hogy a megbeszélések mind szükségesek, mind hatékonyak legyenek.

Inkonzisztens visszajelzési ciklusok

A Google Meet munkamenetből származó visszajelzések ritkán találhatók egy helyen.

Valaki megosztja gondolatait a Slackben. Két nappal később valaki más megjegyzéseket fűz egy Google-dokumentumhoz. A projektmenedzser részleges jegyzeteket ír.

Az értékesítési vezető emlékszik egy szóbeli javaslatra, de nem tudja lenyomozni annak forrását. Mire a csapat megpróbál cselekedni, a visszajelzések már széttöredezettek és hiányosak.

Mivel a Google Meet nem kapcsolódik a munkahelyi rendszeréhez, nincs egyetlen megbízható forrás a következőkre vonatkozóan:

Milyen visszajelzések érkeztek?

Ki osztotta meg?

Mi lett eldöntve, és mi csak megvitatásra került?

Melyik visszajelzésekre kell ténylegesen reagálni?

A probléma a következő: a csapatok vagy túlzottan nagy hangsúlyt fektetnek a telefonkonferencián elhangzott hangos véleményekre, vagy pedig alulértékelik a csendesebb, de kritikus visszajelzéseket, amelyek soha nem kerültek be a jegyzetekbe.

Elvesztett láthatóság

Tegyük fel, hogy egy értékesítési képviselő aggályt vet fel a bemutató során, és a termékvezető 48 órán belül ígéretet tesz a megoldásra.

Hogyan biztosíthatja, hogy a potenciális ügyfél valóban megoldja a kérdést az adott időkereten belül?

Az elszigetelt bemutatók problémája, hogy a beszélgetések a hívás után elenyésznek. Nincs mód arra, hogy ezeket a beszélgetéseket megvalósítható feladatokká alakítsuk, és az embereket felelősségre vonjuk.

Csapata továbbra is a mindennapi feladatait végzi, és nem fog emlékezni egy kérdésre, amíg munkáját nem szakítja meg ugyanaz a megoldatlan probléma.

Ha nehezen boldogul a találkozók jegyzetének rendszerezésével, akkor ez a videó Önnek szól 👇

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án átlagosan 8 vagy több résztvevő vesz részt. Azt is megállapítottuk, hogy egy átlagos találkozó körülbelül 51 percig tart. Ezek a nagy létszámú találkozók hetente legalább 6-8 órányi kollektív találkozási időt jelenthetnek szervezeti szinten. Mi lenne, ha le tudná rövidíteni? A ClickUp átalakítja a csapatok kommunikációját! Hosszú értekezletek helyett közvetlenül a feladatokon belül együttműködhet megjegyzések, mellékletek, hangjegyzetek, videoklipek és egyebek segítségével – egy helyen. 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security globális csapata már több mint 8 órát spórolt meg hetente a megbeszéléseken és frissítéseken a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkkal!

Mi az a ClickUp SyncUp, és hogyan központosítja a belső termékbemutatókat?

A ClickUp SyncUp segítségével zökkenőmentesen együttműködhet csapatával.

A ClickUp SyncUp egy AI-alapú értekezlet- és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi egyéni vagy csoportos audio- és videohívások kezdeményezését a ClickUp munkaterületén belül.

Ez a ClickUp Chat része, és DM-ekből, csatornákból vagy nézetekből indítható el. Használja élő termékbemutatók tartására, a beszélgetések feladatokhoz való kapcsolására, valamint AI által generált összefoglalók megtekintésére a gyors áttekintés érdekében.

A SyncUp minden ClickUp-csomagban elérhető, beleértve az ingyenes csomagot is.

Így használhatja a SyncUp-ot a termékbemutatók központosításához és azok megvalósításához 👇

Készítsen vizuális termékbemutatókat a ClickUp Clips segítségével.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást a termék audio/vizuális bemutatóinak rögzítéséhez.

Ossza meg a képernyőt, és magyarázza el lépésről lépésre, hogyan működik egy funkció. Tekintse ezt a Loomhoz hasonló beállításnak. Az összes rögzített klip elérhető a Clips Hub-ból, és a felvétel linkjét megoszthatja bizonyos termékcsatornákon vagy beszélgetésekben is, hogy mindenki megtekintse.

A klipek sebességszabályozó és lejátszási funkciókkal rendelkeznek. Így visszatekerhet és a saját tempójában megértheti a komplex termékbemutatót. Időbélyeggel ellátott megjegyzést hagyhat, hogy egy adott beszélgetést irányítson.

Egyszerűen kattintson arra a videóra, ahol kérdést szeretne hagyni, majd rendelje hozzá azt a személyt, aki megválaszolhatja azt.

🚀 ClickUp előnye: Csatlakoztassa Google Naptár fiókját, hogy a Google Naptár integrációval megjelenjenek az események a Naptárában. Kattintson bármely videokonferenciás eseményre, hogy közvetlenül a ClickUpból csatlakozzon hozzá. Így használhatja hatékonyan ezt az integrációt: Hozzáférés és csatlakozás naptári eseményekhez a ClickUp-ból: Nézze meg, hozzon létre vagy csatlakozzon Google Naptár eseményekhez közvetlenül a ClickUp-ból – nincs szükség lapkapcsolásra, amikor élő beszélgetésekre van szükség.

Naptáresemények létrehozása és frissítése a ClickUp AI segítségével: Az integráció beállítása után az AI segítségével ütemezheti vagy módosíthatja a Google Naptár eseményeit a feladat kontextusa vagy az aszinkron bemutatók eredményei alapján.

Láss mindent egy naptárnézetben: A Google Naptár eseményei megjelennek a ClickUp-ban, így az aszinkron bemutatók, a nyomon követések és az alkalmi élő munkamenetek egy helyen láthatók.

Élő munkamenetek kérdésekhez

Indítson el egy SyncUp-ot, hogy egyszerre megoldjon minden termékkel kapcsolatos problémát. Ahhoz, hogy a kérdések és válaszok találkozója produktív és interaktív legyen, kérje meg csapattagjait, hogy előzetesen osszák meg aggályaikat a csevegőcsatornán.

Ne felejtse el elküldeni a találkozó napirendjét minden résztvevőnek – ez segít mindenkinek megérteni a kontextust.

Még ha valaki nem is tud részt venni a megbeszélésen, akkor is megkapja a választ a kérdéseire.

A találkozó végén átfogó AI-összefoglalót készíthet.

Tegye ezt az összefoglalót egy ClickUp Doc dokumentumba, és ossza meg bárkivel, hogy azok a SyncUp újbóli megtekintése nélkül is láthassák a teendőket.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a találkozón megbeszélt teendőket.

Ha többnyelvű csapata van, akkor a munkaterületen belül a ClickUp AI vagy a ClickUp Brain alkalmazás segítségével lefordíthatják a találkozó jegyzeteket a helyi nyelvre.

A ClickUp AI segítségével több nyelvre is lefordíthatja a találkozó jegyzeteket.

Központosítsa csapata kommunikációját a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat egyesíti az összes csapatkommunikációt szálak, csatornák és DM-ek segítségével.

Megjegyzés: A SyncUp a ClickUp Chat része, és csak akkor használható, ha aktiválja a Chat funkciót.

Kommunikáljon a csapattal a ClickUp Chat szálak és csatornák segítségével.

Osztályok közötti projektek esetén hozzon létre egy dedikált csatornát a ClickUp Chatben, amely központi csomópontként szolgál. Ha a projekthez már van hozzárendelt lista vagy mappa, akkor használja annak a listának vagy mappának a csevegőcsatornáját! Ossza meg az összes projekthez kapcsolódó beszélgetést, feladatot, fájlt és SyncUp-hívást ebben a csatornában.

Mivel minden egy helyen található, csökken a kontextusváltás.

Kereshető videonapló

A rögzített termékbemutatók kereshető tudásbázissá alakíthatók?

Teljesen. Hozzon létre egy ClickUp Doc dokumentumot, amely a ClickUp Clips felvételeit strukturált tanfolyamként szervezi.

Adjon hozzá linkeket a konkrét bemutatókhoz sorrendben – először a funkciók áttekintése, majd a fejlett funkciók, végül a szélsőséges esetek. Így mindenki lépésről lépésre követheti az utat, ahelyett, hogy találgatnia kellene, melyik videót nézze meg legközelebb.

Amikor a képzésben résztvevők megnézik a videókat, időbélyeggel ellátott megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk kérdéseikkel. De megtekinthetik mások korábbi megjegyzéseit és a rájuk adott válaszokat is.

Ha a zavaró pont gyakori, akkor valószínű, hogy valaki már tisztázta. Nem kell válaszra várniuk, vagy megzavarniuk mások munkáját, hogy választ kapjanak.

Integrált kontextus

A ClickUp SyncUp demói nem léteznek elszigetelten. A felvételek linkjeit megoszthatja a ClickUp Tasks, Docs, csatornák és közvetlen üzenetekben. A felvételek a Clips Hubban is elérhetők a találkozó résztvevői számára.

A feladatokat közvetlenül a SyncUp-hoz is kapcsolhatja a csatornáról vagy a DM-ből, ahol a SyncUp elindult. Csak vigye az egérmutatót a SyncUp üzenet fölé, kattintson a három pont … ikonra, és válassza a Kapcsolat hozzáadása lehetőséget.

📌 Példa: Új fizetési integrációt mutat be a csapatnak. Csatlakoztassa a fő fejlesztési feladatot a SyncUp-hoz, hogy mások is könnyen hozzáférhessenek a releváns fájlokhoz, megjegyzésekhez és kontextushoz.

Minden megbeszélés, kérdés és nyomon követés kapcsolódik ahhoz a feladathoz, ahol a munka ténylegesen zajlik. A csapatok nem pazarolják az idejüket mappák, beszélgetések vagy eszközök között való keresgéléssel, hogy később rekonstruálják a kontextust. A bemutató, a visszajelzések és a végrehajtás mind egy helyen található.

Összegezze és tartsa mozgásban a munkát

⭐ Bónusz: A ClickUp Enterprise Search segítségével természetes nyelvű parancsokkal másodpercek alatt előhívhatja az információkat. Például, ha egy héten át nem volt a munkahelyén, akkor egyszerűen megkérheti az AI asszisztenst, hogy tájékoztassa Önt a múlt héten történt fontos eseményekről és megbeszélésekről. Kérje meg a Clickup Brain-t, hogy tájékoztassa Önt a csevegőcsatornán.

Minden rögzített SyncUp esetében létrehozhat egy AI-alapú összefoglalót a hívásról, amely felvázolja a legfontosabb teendőket és feladatokat.

Kapjon kontextusérzékeny értekezlet-összefoglalókat feladataiból, dokumentumaiból és csevegéseiből.

Hogyan lehet a Google Meet bemutatókat ClickUp SyncUp-pal helyettesíteni

Így integrálhatja a ClickUp SyncUp alkalmazást a termékbemutatókba:

1. lépés: Ellenőrizze a jelenlegi bemutató naptárát

Tekintse át Google Naptár eseményeit, és sorolja be a meglévő termékbemutatókat 2 kategóriába:

A szinkronizálás előnyeit élvező bemutatók:

Olyan bemutatók, amelyek brainstormingot vagy stratégiai döntéshozatalt igényelnek

Azok a munkamenetek, ahol az érdekelt feleknek kompromisszumokat vagy prioritásokat kell megvitatniuk

Kezdje meg az értekezleteket, ahol a részleteknél fontosabb a közös jövőkép kialakítása.

Példák: OKR-megbeszélések, stratégiai tervezési ülések és brainstorming-megbeszélések

Aszinkronizálható bemutatók:

Mutassa be a funkciókat, amelyeket az emberek többnyire meghallgatnak, és később tesznek fel kérdéseket.

Haladásról szóló frissítések, amelyek nem igényelnek azonnali visszajelzést

Az időzóna-konfliktusok vagy ütemezési problémák miatt alacsony részvételi arányú bemutatók

Példák: A legtöbb ember által hallgatott funkciók bemutatása és belső haladási frissítések

Ezután csökkentse a valós idejű interakciót nem igénylő értekezletek számát.

Emellett határozzon meg egyértelmű kommunikációs célokat. A csapatoknak világosan meg kell érteniük, mikor kell a SyncUp, a Clips vagy a Chats alkalmazást használniuk, hogy aszinkron környezetben tudjanak reagálni.

👀 Tudta? A NASA az Apollo-missziók során hanghurkokat használt. Ezek folyamatos, valós idejű, többcsatornás hangfelvételek voltak, amelyeken a különböző csapatok egymást átfedő beszélgetéseket hallgattak. Ez volt az egyik legkorábbi formája a tudományágak közötti szinkronizált koordinációnak.

2. lépés: Indítsa el és rögzítse a SyncUp-ot

Indítsa el a SyncUp-ot közvetlenül innen:

A csatorna

DM

Megtekintések egy olyan helyen, amelyhez csevegőcsatorna tartozik

Kattintson a SyncUp (telefon) ikonra az eszköztáron vagy a fejlécen a hívás megkezdéséhez.

💡 Profi tipp: Azokhoz a bemutatókhoz, amelyeket a csapat minden tagjának meg kell néznie, hozzon létre egy #Product Channel csatornát a ClickUp Chatben. Innen szervezheti meg az egész vállalatot érintő termékbemutatókat. Minden termékkel kapcsolatos információ egy helyen elérhető.

Miután vizuális bemutatók és interaktív foglalkozások segítségével elmagyarázta a termékeket, szükség lesz azok dokumentációjára is.

A ClickUp BrainGPT egységes AI-munkaterülettel feldolgozhatja és átalakíthatja a bemutatófelvételek összefoglalóit írásos útmutatókká, amelyek tartalmaznak lépéseket, fontos tanulságokat és teendőket. Íme, mire képes:

Hozzáférés a kapcsolódó alkalmazásokból : Hozzon adatokat a Google Drive-ból, a Slackből és más eszközökből, hogy átfogó termékdokumentációt készítsen anélkül, hogy platformok között kellene váltania.

Váltson az AI-modellek között : válassza a Claude-ot a műszaki íráshoz, a ChatGPT-t a kreatív magyarázatokhoz vagy a Gemini-t a strukturált formázáshoz, a dokumentációs igényeitől függően.

Diktáljon a gépelés helyett : Használja : Használja a Talk-to-Text funkciót , hogy időt takarítson meg a kérdések feltevésével vagy az üzenetekre való válaszadással, így az aszinkron visszajelzések gyorsabbak és természetesebbek lesznek.

Használja az Enterprise Search funkciót a korábbi bemutatók előkereséséhez: Keressen hasonló funkciók bemutatóit, korábbi kérdések és válaszok szekciókat vagy ismétlődő kérdéseket az összes felvételében és dokumentumában. Keressen hasonló funkciók bemutatóit, korábbi kérdések és válaszok szekciókat vagy ismétlődő kérdéseket az összes felvételében és dokumentumában.

👀 Tudta? Az AT&T Picturephone II volt az első kereskedelmi forgalomba hozott videokonferencia-rendszer. Az embereknek fel kellett keresniük az egyik Picturephone állomást az Egyesült Államokban – New Yorkban, Washingtonban vagy Chicagóban – és legalább 16 dollárt kellett fizetniük egy háromperces hívásért. A szolgáltatás nem volt sikeres, de ez jelölte a (ma már) könnyen elérhető virtuális kommunikációs technológia kezdetét.

3. lépés: Beágyazás és aszinkron visszajelzések gyűjtése

A rögzített SyncUpok és klipek véglegesen a Clips Hubban maradnak. A visszajelzési ciklus hatékony lezárásához kérje meg a csapatokat, hogy ismerjék el az új bemutató videókat, és egy meghatározott időn belül adjanak visszajelzést.

A problémák gyorsabban megoldódnak, és a termék megértése mélyebben beépül a különböző részlegekbe, ha egyértelmű válaszadási lehetőség áll rendelkezésre.

📌 Példa: Új fizetési integrációt mutat be a csapatnak. Csatlakoztassa a fő fejlesztési feladatot a SyncUp-hoz, hogy mások is könnyen hozzáférhessenek a releváns fájlokhoz, megjegyzésekhez és kontextushoz.

🚀 ClickUp előnye: A Super Agents a ClickUp-on belül működő, mesterséges intelligenciával ellátott csapattagok, akik folyamatosan dolgoznak a munkaterületén. Megértik a feladatokat, a dokumentumokat, a csevegéseket és a kapcsolódó eszközöket, és több lépésből álló munkafolyamatokat tudnak végrehajtani manuális utasítások vagy nyomon követés nélkül. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével. A szuper ügynökök kiválóan teljesítenek az alábbi munkafolyamatokban: Kreatív briefek: Kreatív briefek készítése egy feladat vagy csevegés kontextusában, beleértve a beérkező anyagok egységesítését és a jóváhagyások felgyorsítását célzó, megvalósítható fejlesztéseket.

Funkciók rövid leírása: A funkciók iránti igényeket strukturált rövid leírásokká alakítja, lehetővé téve az Agile csapatok számára a hatókör összehangolását, az idő hatékony becslését és az újramunka csökkentését.

Követő e-mailek: Az AI Notetaker Az AI Notetaker találkozók eredményeit ügyfélkész követő e-mailekké alakítja, rögzítve a döntéseket, a felelősöket és a határidőket a következő lépések egyértelművé tétele érdekében.

Probléma-eskaláció: Minden feladat esetében központosított eskalációs összefoglaló dokumentumot vezetünk, így a csapatok gyorsabban és egyértelműbben tudják megoldani a problémákat.

A ClickUp SyncUp használatának előnyei a Google Meet-tel szemben

A Google Meet egy sokfunkciós audio-video kommunikációs eszköz, azonban még mindig egy önálló eszköz, amely nem illeszkedik a munkájához.

A bemutató megbeszélés után a felvételek a Drive-ban maradnak, a visszajelzések pedig e-mailekben vagy Slack-szálakban szétszóródnak. Nincs olyan rendszer, amely a megbeszéléseken elhangzottakat tényleges feladatokká alakítaná.

A SyncUp megszünteti a szilókat azáltal, hogy a munkaterületén belül működik. A SyncUp használatának előnyei a Google Meet-tel szemben a következők: 👇

Állandó tudásbázis: Minden beszélgetés, visszajelzés és kapcsolódó dokumentum egy helyen marad, a megfelelő SyncUp bemutatóhoz vagy kliphez kapcsolva. Aki hónapokkal később nézi meg a felvételt, az különböző alkalmazásokban való keresgélés nélkül is megismerheti a teljes kontextust.

Kevesebb fáradtság a megbeszéléseken: A csapatok saját időben tekinthetik meg a bemutatókat, anélkül, hogy megzavarnák a mély munkát. A ClickUp Chat interaktív kommunikációs modellje támogatja A csapatok saját időben tekinthetik meg a bemutatókat, anélkül, hogy megzavarnák a mély munkát. A ClickUp Chat interaktív kommunikációs modellje támogatja a jobb megbeszéléskezelést az időzónák között.

Szorosabb integráció: A SyncUp nemcsak a ClickUp-pal, hanem az összes kapcsolódó eszközzel is integrálódik. A dokumentumoktól, visszajelzésektől és feladatok kontextusától kezdve mindenhez hozzáférhet, így nem kell többé A SyncUp nemcsak a ClickUp-pal, hanem az összes kapcsolódó eszközzel is integrálódik. A dokumentumoktól, visszajelzésektől és feladatok kontextusától kezdve mindenhez hozzáférhet, így nem kell többé az eszközök között váltogatnia.

Költségmegtakarítás: A SyncUp minden ingyenes csomagban kipróbálható.

Jobb minőségű visszajelzések: A csapatok audio-/videoklipeket rögzíthetnek, hogy a bemutató áttekintése közben felvethetik az aggályaikat, és időbélyeggel ellátott megjegyzéseket hagyhatnak. Az összes visszajelzés nyomon követhető és zárt körben kezelhető, anélkül, hogy elvészne.

AI-alapú keresés és válaszok: Egyszerűen kérje meg a Brain-t, hogy „keresse meg a bemutatót, ahol az API sebességkorlátozásról volt szó”, vagy „mondja meg, hogy a CRM eszközünk automatizálhatja-e a közösségi média bejegyzéseket”, és azonnali válaszokat kap a felvételek neveiből és összefoglalásaiból, megjegyzéseiből és csevegési szálakból.

Hogyan használják a csapatok a ClickUp SyncUp-ot ma?

A termékbemutatók nem egyformák. A különböző csapatoknak különböző információkra van szükségük, különböző mélységben, különböző célokra. Néhány példa a SyncUps használatára a termékbemutatók testreszabásához:

1. A termékcsapatok bemutatják az új funkciókat az érdekelt feleknek

✅ Próbálja ki: Bontsa le a funkciók bemutatását rövid, 2-5 perces videókra, amelyeket a csapatok saját tempójukban megtekinthetnek.

Helyezze el az összes kapcsolódó bemutatót ugyanabban a feladatban vagy dokumentumban. A legjobb gyakorlat, ha ugyanabból a csatornából indítja el őket, hogy megőrizze a kontextust.

Rendezzen élő kérdések és válaszok szekciót, ahol egymás után válaszol a csapat kérdéseire, az aszinkron kommunikáció során összegyűjtött kérdések alapján.

2. Az értékesítést támogató csapatok felkészítik a képviselőket a termékbevezetésekre

✅ Próbálja ki: Kérje meg az értékesítőket, hogy kérdéseikkel kommentáljanak, ahelyett, hogy regionális képzési hívásokat szerveznének.

Rögzítsen egy SyncUp-ot, amelyben elmagyarázza, mi változott, kinek szól a funkció, és hogyan helyezze el azt az ügyfelekkel folytatott beszélgetésekben. Helyezze be a SyncUp felvétel linkjét a legrelevánsabb feladatba vagy dokumentumba.

Csatoljon kifogáskezelési jegyzeteket és bemutató időbélyegeket közvetlenül ugyanahhoz a feladathoz vagy dokumentumhoz.

✅ Próbálja ki: Kövesse nyomon a visszajelzéseket feladatokként, ahelyett, hogy újabb egyeztető hívást szervezne.

Rögzítsen egy SyncUp-ot, amely bemutatja, hogy egy új funkció hogyan befolyásolja a belső munkafolyamatokat, a jelentéseket vagy az átadásokat.

Kérje meg az operatív vezetők véleményét a lefelé irányuló kockázatokról vagy függőségekről.

4. A funkciók közötti csapatok összehangolják munkájukat a forgalmas bevezetési időszakokban

✅ Próbálja ki: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy aszinkron módon felzárkózzanak, miközben továbbra is összehangoltan dolgoznak.

Használja a SyncUps szolgáltatást a gyors frissítések rögzítésére a bevezetési héten, a napi szinkronizálási hívások helyett.

Tartsa az összes frissítést egy csatornán, amely a bevezetéshez kapcsolódik.

5. Maketteket és prototípusokat bemutató tervezőcsapatok

✅ Próbálja ki: Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy összefoglalja az összes visszajelzést, és prioritás szerint csoportosítsa azokat, mielőtt elkezdené a következő iterációt.

Rögzítsen egy klipet, amelyben végigvezeti a tervezést, és kommentálja a legfontosabb döntéseket és kompromisszumokat.

Ossza meg a Figma fájlt és a tervezési feladatot a SyncUp szálban.

Gyakori hibák a Google Meetről az Async Demosra való áttéréskor

A cél azonban soha nem az volt, hogy megszüntessük a szinkron találkozókat, hanem hogy olyan lehetőségeket találjunk, ahol az aszinkron bemutatók jobban szolgálják a csapatok érdekeit.

Ha a Google Meet bemutatókról aszinkronra vált, itt találja a leggyakoribb elkerülendő hibákat:

👀Tudta? A munkavállalók közel 47%-a bosszankodik amiatt, hogy a prezentálók nem készülnek fel stratégiailag a megbeszélések vezetésére. Több mint 55% pedig frusztrált amiatt, hogy a megbeszéléseket e-mailben is el lehetett volna intézni.

Központosítsa a belső bemutatókat a ClickUp SyncUp segítségével

Az aszinkron együttműködési kultúra kialakításához a csapat tagjainak tudatosan kell kommunikálniuk.

Ha egy ötletet vagy bemutatót megfelelően lehet átadni anélkül, hogy elvonná az emberek figyelmét a mély munkáról, akkor válassza ezt a megoldást.

Tegye az élő munkameneteket opcionálissá, és kínáljon megfelelő forrásokat. Azok, akik később nézik meg a felvételeket, nem érzik úgy, hogy lemaradtak volna fontos kontextusokról vagy beszélgetésekről.

Bemutatjuk: ClickUp SyncUps – egy hibrid kommunikációs eszköz. Alkalmazkodik a csapatok munkamódszereihez.

A kontextusfüggő mesterséges intelligencia segítségével a megbeszélések cselekvési pontokká és feladatokká alakulnak.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és központosítsa belső bemutatóit a SyncUp segítségével.

Gyakran ismételt kérdések

A ClickUp SyncUp egy mesterséges intelligenciával működő találkozó- és együttműködési eszköz, amely lehetővé teszi egyéni vagy csoportos audio- és videohívások kezdeményezését a ClickUp munkaterületén belül. A ClickUp Chat része, és DM-ekből, csatornákból vagy nézetekből indítható el.

A SyncUp egy együttműködésen alapuló, mesterséges intelligenciával ellátott értekezleteszköz, amely a ClickUp-on belül épült fel, és összeköti az egész munkaterületi ökoszisztémáját. A konvergált mesterséges intelligenciával ellátott munkaterület egyesíti az eszközöket és a munkafolyamatokat, csökkentve ezzel a munka terjeszkedését. A Google Meet egy önálló videokonferencia-eszköz, amely csak a Google-ökoszisztémájához kapcsolódik, és a felvételeket a Drive-ban tárolja.

Igen. A ClickUp Clips segítségével hang- vagy videótermékbemutatókat rögzíthet, vagy élő SyncUp-ot szervezhet, és végigvezetheti a csapat tagjait a terméken. A SyncUp-ok képernyőmegosztással és élő kommentárral rögzíthetők. A felvételt megtekintők AI-összefoglalót készíthetnek a találkozóról, vagy időbélyeggel ellátott megjegyzést hagyhatnak.

A csapatok időbélyeggel ellátott megjegyzéseket hagyhatnak közvetlenül a rögzített SyncUp-okon, vagy kérdéseket tehetnek fel a csevegésben vagy a csatornán, ahol a SyncUp-ot tárolták. A visszajelzések a felvételhez kapcsolódnak, így könnyen elérhetők és nyomon követhetők.

Igen. A SyncUp minden ClickUp-csomagban kipróbálható, beleértve az ingyenes csomagot is.