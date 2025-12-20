Google Workspace Studio és ClickUp Agents: hogyan válasszon?

Az AI bevezetésével kapcsolatos kutatások érdekes eredményeket hoztak: a szervezetek 88%-a ma már legalább egy üzleti funkcióban használja az AI-t.

Mégis, csak 7% alkalmazza teljes mértékben az AI-t a szervezetében. További 31% jelenleg a bevezetés folyamatában van, míg 30% még az AI-kezdeményezéseinek kísérleti fázisában tart.

Nyilvánvaló, hogy sok csapat kísérletezik az AI-vel, de kevesen jutottak el odáig, hogy teljes mértékben integrálták a mindennapi munkába.

AI használati statisztikák a McKinsey & Company-tól

Így amikor a csapatok elkezdik felfedezni a munkahelyi AI-t, a lehetőségek túlnyomóaknak tűnhetnek.

Például a Google Workspace Studio közvetlenül a Gmailbe, a Docsba és a Google Sheetsbe integrálja az AI-t. A ClickUp Agents viszont a feladatok automatizálására, a projektek kezelésére és a funkciók közötti munka szinkronizálására lett kifejlesztve.

Mindkettő időmegtakarítást ígér, de a munkafolyamatba való illeszkedésük nagyon eltérő lehet.

Ezért ebben a blogbejegyzésben részletesen összehasonlítjuk a Google Workspace Studio és a ClickUp Agents alkalmazásokat. A végén világosabb képet kaphat arról, hogyan lehet átlépni az AI tesztelésétől a tényleges használatáig, hogy elvégezze a munkáját.

Google Workspace Studio és ClickUp Agents összehasonlítása egy pillantásra

Íme a Google Workspace Studio és a ClickUp Agents összehasonlítása.

Aspektus Google Workspace Studio ClickUp Agents Fő cél Automatizálja a több lépésből álló munkafolyamatokat a Google alkalmazásokban, például az e-mailben, a dokumentumokban és a csevegésben a Gemini segítségével. Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment, feladatok automatizálása, tudásmenedzsment és szerepkörökön alapuló munkafolyamatok Létrehozási módszer Természetes nyelvű utasítások kezdőknek, lépésekhez és változókhoz; nincs szükség kódolásra. Mindenhol integrált beszélgető AI funkciók, testreszabható ügynökök a folyamatokhoz és a csapatokhoz Triggerek és automatizálás Idő/dátum, meghatározott személyektől érkező e-mailek; olyan feladatok láncolata, mint az összefoglalás vagy a címkézés. Elemezi a korábbi adatokat, előre jelzi a szűk keresztmetszeteket, automatizálja a prioritások meghatározását és alkalmazkodik a munkafolyamatokhoz. Integráció Gmail, Drive, Chat, Naptár; harmadik féltől származó alkalmazások, mint például Jira, Asana, Salesforce Több mint 1000 alkalmazás, beleértve a Slacket, a GitHubot és a Zapiert; natív a ClickUp hierarchiájában (tér, mappa, lista) AI-képességek Érzelemelemzés, összefoglalás, adatkinyerés, tartalomgenerálás AI-keresés, írás, összefoglalók, átiratok, címkék generálása, fejlett jelentések, proaktív betekintés Használati esetek Válaszoljon e-mailekre, frissítse a táblázatokat, foglalja össze a találkozókat, ütemezzen eseményeket Hibák prioritizálása, kódfelülvizsgálat, sprint optimalizálás, marketing betekintés, folyamatok javítása Megosztás és együttműködés Ossza meg az ügynökökkel a Drive-fájlokat, a csapatértesítéseket Kontextusfüggő csevegés, valós idejű dokumentumok, táblák, vendéghozzáférés és csapat-szintű AI Skálázhatóság Elérhető a Business/Enterprise csomagokban; általános elérhetőség bevezetés alatt Nagy csapatok kezelése (Fortune 500); komplex projektek korlátlan testreszabása Erősségek Egyszerű a Google-központú automatizálásokhoz; valós időben a Workspace egészében All-in-one platform kiváló projektnézetekkel, automatizálásokkal és AI mélységével

Mi az a ClickUp?

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, ahol az AI ügynökök közvetlenül a feladatok, projektek és munkafolyamatok belsejében működnek.

Nincs szükség a különálló eszközök közötti ugrálásra, és nem kell időt vesztegetni a kontextusváltásra.

A ClickUp 4.0 segítségével feladataid, dokumentumaid, tudásod, csevegési szálak, értekezletek jegyzőkönyvei és minden munkával kapcsolatos eszközöd egy mesterséges intelligenciával működő munkaterületen maradnak összekapcsolva. Emellett közvetlenül a ClickUp-on belül hozhatsz létre és telepíthetsz kód nélküli mesterséges intelligencia-ügynököket, anélkül, hogy hozzáadnád a munkaterülethez a nem összekapcsolt munkafolyamatokat és több alkalmazást.

A ClickUp funkciói

Vessünk egy pillantást az egységes munkaterület-szoftver által kínált lehetőségekre:

A ClickUp Agents automatizált segítők, amelyek beépülnek a munkaterületébe, háttérben futnak, és elvégzik az ismétlődő vagy kontextusfüggő feladatokat. Kontextusérzékenyek, így tudják, mi szerepel a feladataiban, dokumentumaiban, csevegéseiben és egyebekben, és anélkül cselekszenek, hogy Önnek minden műveletet manuálisan el kellene indítania. És a létrehozásukhoz nincs szükség kódolásra!

Kap egy sor előre elkészített ügynököt, amelyeket azonnal bekapcsolhat és használatba vehet. Ezek sablonok vagy „kész” ügynökök, amelyeket általános munkafolyamatokhoz terveztek, és nem igényelnek konfigurálást.

Íme néhány kiváló példa, amelyeket felvehet:

Answers Agent , amely a , amely a ClickUp Chat Channel munkaterületének kontextusából kivont megfelelő válasszal válaszol.

Napi vagy heti jelentésügynökök , amelyek rendszeres frissítéseket generálnak egy tér, mappa vagy lista számára egy meghatározott ütemezés szerint.

StandUp Agents , amely összefoglalja a csapat tevékenységét egy adott időpontban

Ezeket az előre elkészített ügynököket akkor használhatja, ha minimális beállítással standard AI munkafolyamatokat szeretne.

Másrészt ott van a ClickUp Custom Agents, amely lehetővé teszi, hogy kódírás nélkül saját automatizálásokat hozzon létre. Ezek rugalmasabbak, és lehetővé teszik, hogy testreszabja az ügynök tevékenységét, futási idejét és a munkaterülettel való interakcióját. Íme egy példa a csapatunktól:

Ezeket a szuperügynököket a következő összetevők határozzák meg:

Kiváltó események: Milyen esemény indítja el az ügynök működését (pl. egy üzenet közzététele vagy egy feladat frissítése)? Feltételek: Azok a szabályok, amelyek meghatározzák, hogy az ügynöknek cselekednie kell-e (pl. csak akkor válaszoljon, ha az üzenet egyértelmű kérdést tartalmaz). Műveletek: Amit az ügynök ténylegesen csinál (például válaszok közzététele, feladatok létrehozása vagy információk összefoglalása) Tudás és eszközök: Milyen adatokhoz fér hozzá az ügynök, és milyen eszközöket használhat a cselekvéshez?

Például, ha a támogató csapatod sok kérdést kap egy csevegőcsatornán, létrehozhatsz egy egyéni ügynököt, amely:

Akkor aktiválódik, amikor új üzenet érkezik.

Csak akkor válaszol, ha az üzenet kérdésnek tűnik.

A munkaterület Docs és Tasks funkcióit használja „tudásbázisként”.

Tanult, kontextusban pontos válasszal válaszolt

2. funkció: AI-alapú termelékenységi csomag

A ClickUp Brain a munkaterületén belül található, és a feladatokból, dokumentumokból, csevegésekből, sőt még a csatlakoztatott alkalmazásokból is kontextust merít a munka automatizálása érdekében. Az AI termelékenységi eszköz egy „állandóan aktív” hálózat, amely összeköti az embereket, a projekteket és a tudást.

Azonnali kontextusfüggő válaszokat ad a feladatokkal, dokumentumokkal, határidőkkel, függőségekkel és megbeszélésekkel kapcsolatban. A csapatok gyorsan lekérhetik a követelményeket, megtalálhatják a döntéseket, vagy felidézhetik, miért változott egy feladat státusza, mindezt anélkül, hogy több réteg dokumentumot vagy csevegési szálat kellene átkutatniuk.

📌 Példa promptokra: Miért került vissza az API integrációs feladat a „Folyamatban” állapotba? Összegezze a változáshoz vezető megbeszélést.

Hívja le az Onboarding Flow Update követelményeit az összes kapcsolódó dokumentumból és feladatból.

Keresse meg azt a megbeszélést, ahol véglegesítettük az XYZ funkció hatókörét, és foglalja össze a döntéseket.

Ráadásul a ClickUp Brain automatizálja a rutin, időigényes projektfeladatokat is. Összefoglalja a hosszú feladatfolyamatokat, frissítéseket vagy standupokat generál, valamint dokumentációkat vagy projektterveket készít.

A legjobb rész? Segíthet az ügynökök felépítésében is. Csak kezdjen el beszélgetést a BrainGPT-vel természetes nyelvű utasításokkal, és az majd végigvezeti Önt!

Szerezze be a ClickUp Brain-t, hogy segítsen az ügynökök felépítésében.

🚀 A ClickUp előnye: Cserélje le a egymástól független AI-eszközök patchworkjét egyetlen, kontextustudatos termelékenységi motorra: a ClickUp BrainGPT-re. Ez közvetlenül kapcsolódik az alkalmazások és platformok közötti munkájához, egyesítve a keresést, az automatizálást, a tartalomkészítést és a hangvezérelt parancsokat. Használja a ClickUp BrainGPT Chrome-bővítményét a kereséshez, összefoglaláshoz és bármely böngészőfülen történő cselekvéshez Így használhatja az AI Sprawl kiküszöbölésére: Egységes AI-munkaterület kérdések feltevéséhez, feladatok automatizálásához és tartalom generálásához prémium AI-modellek, például ChatGPT, Claude és Gemini segítségével.

Kontextusfüggő keresés más alkalmazásokban , például a ClickUp, Google Drive, GitHub, Notion, SharePoint és OneDrive alkalmazásokban

Talk-to-Text a hangalapú termelékenységért , amely lehetővé teszi, hogy ötleteit, frissítéseit, feladatkiosztásait vagy üzeneteit hanggal közvetlenül a munkafolyamatába diktálja. , amely lehetővé teszi, hogy ötleteit, frissítéseit, feladatkiosztásait vagy üzeneteit hanggal közvetlenül a munkafolyamatába diktálja.

Mélyreható + webes keresés és betekintés hogy átgondolt, kontextusban gazdag válaszokat kapjon

3. funkció: Beépített együttműködési funkciók

A ClickUp egy helyre gyűjti össze a beszélgetéseket, frissítéseket és döntéseket, amelyek általában több alkalmazás között vannak szétszórva. Ezzel a csapatok egy központi helyet kapnak, ahol a munka előrehalad, és ahol az ügynökök ténylegesen megérthetik, mi történik, mert az összes kontextus egy helyen található.

Minden csapatban vannak olyan állandó oda-vissza mozgások: követelmények tisztázása, az előrehaladás ellenőrzése, gyors képernyőképek megosztása vagy a „ki dolgozik ezen?” kérdés feltevése.

A ClickUp-ban ezek a beszélgetések közvetlenül a feladatok, dokumentumok és ütemtervek mellett zajlanak, amelyekhez kapcsolódnak, a ClickUp Chat segítségével. Semmi sem vész el egy, a munkától távol eső csatornában.

Mivel a csevegés a munkafolyamaton belül zajlik, ügynökei valós kontextusban tudnak beavatkozni. Láthatják a megbeszélt feladatot, a követelményeket tartalmazó dokumentumot, az utolsó frissítést, valamint a tegnapi SyncUp-híváson hozott döntéseket és az AI Notetaker találkozó jegyzeteket.

Az ügynökök információkat gyűjthetnek a munkaterületéről, válaszolhatnak a kérdésekre, és előre vihetik a munkát.

A feladatkezelés a beszélgetés természetes eredményévé válik. Egy tisztázó üzenet egyetlen kattintással ClickUp feladattá alakul.

A ClickUp Docs természetesen illeszkedik ebbe a körforgásba, mivel rögzíti a specifikációkat, a megbeszélések jegyzetét, a folyamatok útmutatóit és az ötleteket, amelyek mind kapcsolódnak a feladatokhoz és a beszélgetésekhez. Amikor a csapatok frissítenek egy dokumentumot, az ügynökök láthatják azt. Amikor egy követelmény megváltozik, mindenki láthatja, aki arról beszélget. Amikor valaki megjegyzést fűz hozzá, az kontextusvesztés nélkül feladattá alakulhat.

Az eredmény: gyorsabb döntések, egyértelműbb átadások és kevesebb „hol van az?” pillanat a hét folyamán.

ClickUp árak

Íme, mit mondott egy valódi felhasználó a ClickUp használatáról:

Mielőtt áttértünk a ClickUp-ra, a Redbooth-ot használtuk a projektmenedzsmenthez, és a kettőt összehasonlítva jelentős javulást látok. Nagyon értékelem a ClickUp automatizálási funkcióit és AI eszközeit. A műszerfal vonzó, és tetszik a vizuális kialakítása. A kijelölt feladatok, a befejezett munkák és az ügyfél által felülvizsgált elemek külön szekciói a legjobb funkciók közé tartoznak. A média hozzáadása, dokumentumok létrehozása és fehérpapírok kidolgozása szintén azok a funkciók, amelyek a legjobban tetszenek a ClickUp-ban. Összességében mindenképpen segített abban, hogy hatékonyabbá váljak a munkámban.

Mielőtt áttértünk a ClickUp-ra, a Redbooth-ot használtuk a projektmenedzsmenthez, és a kettőt összehasonlítva jelentős javulást látok. Nagyon értékelem a ClickUp automatizálási funkcióit és AI eszközeit. A műszerfal vonzó, és tetszik a vizuális kialakítása. A kijelölt feladatok, a befejezett munkák és az ügyfél által felülvizsgált elemek külön szekciói a legjobb funkciók közé tartoznak. A média hozzáadása, dokumentumok létrehozása és fehérpapírok kidolgozása szintén azok a funkciók, amelyek a legjobban tetszenek a ClickUp-ban. Összességében mindenképpen segített abban, hogy hatékonyabbá váljak a munkámban.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 32%-a úgy véli, hogy az automatizálás egyszerre csak néhány percet takarít meg, de 19% szerint hetente 3-5 órát is megtakaríthat. A valóságban azonban a legkisebb időmegtakarítások is összeadódnak hosszú távon. Például, ha naponta csak 5 percet takarít meg az ismétlődő feladatokon, az negyedévente több mint 20 óra időmegtakarítást jelenthet, amelyet értékesebb, stratégiai munkára fordíthat. A ClickUp segítségével a kisebb feladatok automatizálása – például a határidők kijelölése vagy a csapattagok megjelölése – kevesebb mint egy percet vesz igénybe. Beépített AI-ügynökök állnak rendelkezésre az automatikus összefoglalók és jelentések elkészítéséhez, míg az egyedi ügynökök a speciális munkafolyamatokat kezelik. Szabadítson fel időt magának! 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp testreszabható jelentéskészítő eszközeinek segítségével 50%-kal vagy annál is többel csökkentette a jelentések elkészítésére fordított időt, így csapataiknak kevesebb időt kellett a formázással tölteniük, és többet tudtak a prognózisokra koncentrálni.

Mi az a Google Workspace Studio?

A Google Workspace Studio egy kódolás nélküli platform a Google Workspace-en belül, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy Gemini által támogatott egyedi AI-ügynököket hozzanak létre. Segít automatizálni a munkafolyamatokat különböző alkalmazásokban, beleértve a Gmailt, a Drive-ot, a Docs-ot, a Sheets-et, a Chat-et és harmadik féltől származó eszközöket, mint például a Microsoft 365.

Az ügynököket egyszerű nyelvi leírások alapján hozhatja létre, követve az „ha ez, akkor az” logikát, amelyet AI-érveléssel egészít ki a kontextust figyelembe vevő feladatokhoz. Az ügynökök alkalmazkodnak a helyzetekhez, több lépésből álló folyamatokat kezelnek, és egy parancsikonon keresztül közvetlenül integrálódnak a Workspace alkalmazásokba.

🧠 Érdekesség: Az 1966-ban épített Shakey the Robot volt az első robot, amely képes volt saját cselekedeteit megtervezni, és bemutató videói akkoriban annyira hihetetlenek voltak, hogy egyesek azt hitték, megrendezettek.

A Google Workspace Studio funkciói

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek segítségével automatizálhatja a folyamatokat az AI segítségével:

1. funkció: Kódolás nélküli ügynökök

Egyszerű nyelvi parancsokkal hozhat létre egyedi AI-ügynököket a Google Workspace Studio-ban ( Forrás )

A Google Workspace Studio segítségével AI-ügynököket hozhat létre úgy, hogy egyszerűen leírja, mit szeretne, hogy csináljanak. Például azt mondhatja: „Jelöld meg a pénzügyektől érkező e-maileket, vedd ki a számlák összegét, add hozzá őket a Sheets-hez, és értesíts engem a Chat-ben.”

A Gemini 3 ezt szabályalkotás nélkül azonnal működő automatizálássá alakítja. Emellett kész feladatkezelési sablonokat is tartalmaz olyan feladatokhoz, mint a megbeszélések utáni teendők, a beérkező üzenetek összefoglalása vagy az üzenetek címkézése. Minden a szervezet engedélyeinek megfelelően történik, így az ügynökök csak azokkal az adatokkal dolgoznak, amelyeket látniuk szabad.

🧠 Érdekesség: A kutatók az 1990-es években építettek egy Genghis nevű robotot, amely kizárólag réteges reflexek segítségével tudott nehéz terepen is járni. Nem rendelkezett hagyományos értelemben vett aggyal, de önálló lényként viselkedett, ami felkeltette az érdeklődést a rovarok által inspirált ügynöki viselkedés iránt.

2. funkció: Ügynökök megosztása

Ossza meg az ügynököket a Google Workspace-en belül, miközben biztosítja a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést ( Forrás )

A Workspace Studio tartalmaz egy központi irányítópultot, ahol a csapatok megtekinthetik a sablonokat, szerkeszthetik az ügynököket, nyomon követhetik a tevékenységeket és felülvizsgálhatják a teljesítményt. Minden elérhető a Workspace oldalsávjáról, így nem kell eszközöket váltani.

Az ügynököket ugyanúgy megoszthatja, mint a Google Docs vagy a Sheets dokumentumokat. Ez megkönnyíti a csapatok együttműködését, a munkafolyamat-automatizálási példák újrafelhasználását és azok bevezetését az egész részlegen.

🔍 Tudta? A csoportos ügynökök viselkedésének kutatása közvetlenül a természetből merít: a hangyákat, méheket és termeszeket tanulmányozó tudósok rájöttek, hogy az alapvető helyi szabályokat követő egyszerű ügynökök rajai rendkívül összetett csoportos viselkedést eredményezhetnek; ez a felismerés adta az ötletet a modern többügynökös és rajrobotika kialakulásához.

3. funkció: Együttműködésen alapuló ügynökfejlesztés és integráció a Google Workspace-szel

A Workspace Studio Agents alkalmazásnak a csevegőfiókján belül kell működnie ( Forrás )

Ezek az ügynökök koordinálják a feladatokat a Gmail, a Docs, a Sheets, a Drive és a Chat alkalmazásokban. Ez azt jelenti, hogy automatizálhatja az alábbi munkafolyamatokat:

CRM-adatok importálása a Sheetsbe a heti jelentésekhez

A csevegési jegyzetek formázott javaslattá alakítása a Docs-ban

Az onboarding fájlok szervezése és a jogosultságok automatikus hozzárendelése

Mivel az automatizálási eszközök értik a szöveget, a mellékleteket és a kontextust, képesek alkalmazkodni a változásokhoz, ahelyett, hogy merev szabályokra támaszkodnának.

Ezenkívül úgy viselkednek, mint a megosztott Workspace-eszközök. Így csapata:

Együtt szerkessze az ügynök utasításait

Másolja le az ügynököt, és testreszabhatja új célra

A logika frissítése a folyamatok fejlődésével

Ez arra ösztönzi a csapatokat, hogy közös könyvtárat hozzanak létre hasznos ügynökökből, ahelyett, hogy tucatnyi elszigetelt személyes automatizálást használnának.

📖 Olvassa el még: Google Táblázatok automatizálási ötletek

A Google Workspace Studio árai

14 napos próba

Egyedi árazás

ClickUp Agents és Google Workspace Studio: funkciók összehasonlítása

A ClickUp és a Google Workspace Studio nagyon különböző szemszögből közelíti meg az AI-automatizálást, annak ellenére, hogy hasonló problémát kívánnak megoldani.

A ClickUp arra összpontosít, hogy az AI-t közvetlenül bevezesse a projektmenedzsmentbe, a dokumentációba és a funkciók közötti munkafolyamatokba. A Workspace Studio viszont a Google ökoszisztémán belüli feladatok automatizálására koncentrál.

Vessünk egy pillantást az egyes platformok működésére:

1. funkció: Ügynöki munkafolyamatok

ClickUp

A ClickUp AI Agents közvetlenül a munkafelületén belül működik, ahol a feladatok, csevegések, dokumentumok és frissítések már eleve megtalálhatók.

Mivel minden egy helyen van összekapcsolva, rendelkeznek a pontos cselekvésekhez szükséges kontextussal, például a feladatok frissítéséhez, a csevegésben való posztoláshoz, az előrehaladás összefoglalásához vagy az ismétlődő munkafolyamatok futtatásához. Beépítheti az előre elkészített ügynököket a gyakori igényekhez, vagy kód nélküli építővel egyedi ügynököket hozhat létre, és a beépített AI-eszközök, például a Brain segíthetnek a logika megtervezésében.

Ez a szuperügynök kontextusban értelmezi olvashatósági elveinket, és megbízható javaslatokat ad az olvashatósági pontszám javítására.

Google Workspace Studio

A Google Workspace Studio segítségével olyan AI-ügynököket hozhat létre, amelyek automatizálják a munkafolyamatokat a Workspace alkalmazásokban, például a Gmailben, a Drive-ban, a Naptárban és a Chatben. Ezek az ügynökök hatékonyak az alkalmazások közötti rutinokhoz – e-mailek megírásához, dokumentumok feldolgozásához, információk lekéréséhez vagy több Google-eszköz közötti lépések koordinálásához. Előnyük, hogy a Gemini gondolkodásmódját használják, de nem egy egyetlen projekthez vagy feladatrendszerhez vannak kötve, és kontextusuk nem egy egységes munkakörnyezetből, hanem az egyes Workspace-alkalmazásokból származik.

🏆 Győztes: ClickUp Agents, mert egy konszolidált munkaterületen belül működnek, ahol a projektek, a beszélgetések és a dokumentáció már összekapcsolódnak. Ez mélyebb, feladat szintű kontextust biztosít számukra, és pontosabb, munkafolyamat-vezérelt műveleteket tesz lehetővé. A Google Workspace Studio ügynökök erőssége a széles körű, alkalmazások közötti automatizálás, de különálló eszközökön működnek, és kevésbé átláthatóak a strukturált projektmunkafolyamatok.

2. funkció: Projektmenedzsment mélység

Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz a projektmenedzsment eszközök:

ClickUp

A ClickUp komplex projekteket végző csapatok számára készült. Több mint 15 ClickUp nézet áll rendelkezésre, beleértve a Gantt-diagramokat, a Kanban táblákat, az idővonal nézetet, a naptárakat és a gondolattérképeket, így a munkát a saját igényeinek megfelelően tervezheti meg. Ezenkívül a munkát feladatokra, alfeladatokra, függőségekre, sprintekre és AI-alapú egyéni mezőkre bonthatja, így ideális többfázisú vagy többfunkciós munkákhoz.

A ClickUp Automations és az AI Agents segít a csapatoknak kezelni az átadásokat, frissítéseket, emlékeztetőket és állapotváltozásokat több ezer feladat között.

Így működik a gyakorlatban:

Google Workspace Studio

A Workspace Studio támogatja az alapvető tervezést a Sheets sablonok, a Gemini által generált összefoglalók és a megbeszélésekből származó teendők segítségével.

Azonban nem kínál natív projektmenedzsment funkciókat, mint például feladat hierarchiák, függőségek vagy időkövetés. A csapatok gyakran manuális táblázatokra, kiegészítőkre vagy külső eszközökre támaszkodnak, ami a projektek méretének növekedésével megnehezítheti a munkafolyamatok nyomon követését.

🏆 Győztes: ClickUp a robusztusabb projekt- és programkezelésért, különösen a strukturált, több lépésből álló munkát kezelő csapatok számára.

3. funkció: AI-képességek

Az AI funkcióik rövid összehasonlítása:

ClickUp

A BrainGPT az egész munkaterületen biztosít AI-t: feladatok, dokumentumok, csevegések és irányítópultok. A feladatok kontextusára alapozva válaszol a kérdésekre, frissítéseket vagy standupokat generál, hosszú kommentárszálakat foglal össze, és segít a projekttervek azonnali elkészítésében.

A ClickUp AI Agents az ismétlődő munkafolyamatokat kezeli, míg a Brain MAX kiválóan alkalmas nagy teljesítményű gondolkodási feladatokra és összetett feladatokra. Emellett megkapja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást is, amely automatikusan rögzíti a megbeszélések jegyzetét, a teendőket és a döntéseket. Csak jelölje meg @brain-nel bármelyik feladatot, és azonnali segítséget kap!

Google Workspace Studio

A Workspace Studio a Gemini-t a Gmail, a Docs, a Sheets és a Meet alkalmazásokba ágyazza.

Megbízható tartalomszerkesztéshez, szövegösszefoglaláshoz, értekezletjegyzetek cselekvési pontokká alakításához vagy adatok elemzéséhez a Sheets alkalmazásban. Azonban a projektspecifikus AI, mint például a függőségek feltérképezése, az állapot nyomon követése vagy az előrejelzés, nem épült be. Ezek a feladatok kézi munkát vagy egyedi szkriptelést igényelnek.

🏆 Győztes: ClickUp, mert beépített AI funkciói ideálisak a projekt végrehajtásához, nem csak a tartalom generálásához.

4. funkció: Együttműködés és kommunikáció

Mindkét együttműködési eszköz kiterjedt funkciókat kínál, amelyek összekötik Önt és csapatát. Íme, hogyan néz ez ki:

ClickUp

A platform egy helyen egyesíti az együttműködést: feladat szintű csevegési szálak, ClickUp Chat valós idejű beszélgetésekhez, video- és audiohívások, valós idejű szerkesztésű dokumentumok, ClickUp Whiteboards brainstorminghoz és @mentions gyors átadáshoz.

Az aszinkron kommunikációhoz a ClickUp Clips is rendelkezésre áll.

Google Workspace Studio

A Google kiválóan alkalmas valós idejű közös szerkesztésre a Docs, Sheets és Slides alkalmazásokban. A Gmail, a Meet és a Chat jól kielégíti a kommunikációs igényeket. A csapatok egy ismerős, zökkenőmentes környezetet kapnak az együttműködéshez.

Mivel azonban a munka gyakran több alkalmazást is érint, a feladatok és a megbeszélések különböző platformokra oszthatók szét.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Google Workspace Studio valós idejű szerkesztési lehetőséget és ismerős munkaterületet kínál, míg a ClickUp a kommunikációt közvetlenül a cselekvéshez köti, mélyebb projektmenedzsment funkciókkal.

ClickUp Agents és Google Workspace Studio összehasonlítása a Redditen

A verseny eldöntéséhez a Redditre fordultunk véleményért.

A Google Workspace Studio nemrégiben indult el, és a vele kapcsolatos beszélgetések még mindig alakulnak. Az első felhasználók kísérleteznek, megosztják első benyomásaikat, és próbálják kitalálni, hogyan illeszkedik a munkafolyamataikba.

Érdemes megjegyezni, hogy a Studio röviddel a bevezetése után üzemszünetet szenvedett. Íme, mit mondtak az új felhasználók:

Amikor megpróbálom használni a „Gemini” műveletet, a következő üzenet jelenik meg: „Kapacitásunk kimerült – hamarosan visszatérünk.” Ezenkívül, amikor a kezdőlapon megpróbálom használni a „Leírás egy feladat Gemini számára” funkciót, a következő üzenet jelenik meg: „Nem értettem a kérését. Próbáljon meg további részleteket hozzáadni, vagy nézze meg a példákat.”

Amikor megpróbálom használni a „Gemini” műveletet, a következő üzenet jelenik meg: „Kapacitásunk kimerült – hamarosan visszatérünk.”

Ezenkívül, amikor a kezdőlapon megpróbálom használni a „Leírás egy feladat Gemini számára” funkciót, a következő üzenet jelenik meg: „Nem értettem a kérését. Próbáljon meg további részleteket hozzáadni, vagy nézze meg a példákat.”

A Google azóta megoldotta a problémát.

A ClickUp viszont jobban megalapozott jelenléttel rendelkezik a Redditen, ahol a közösség évek óta vitatja a funkcióit, frissítéseit és AI-képességeit.

Egy ClickUp-felhasználó dicsérte az AI-funkcióit:

Szerintem a legmenőbb dolog, amit ezzel csinálok, hogy használom az AI jegyzetelőjüket, az átiratokat egy AI agyon futtatom, és az eredmény egy speciális Q&A formátum, amelyet a ClickUp csevegőbe tesznek közzé, ahol egy ügynök keresi az információt, és automatikusan közzéteszi a Q&A-t egy listán, létrehozva egy dinamikus playbook frissítést az összes Q&A-n keresztül.

Szerintem a legmenőbb dolog, amit ezzel csinálok, hogy használom az AI jegyzetelőjüket, az átiratokat egy AI agyon futtatom, és az eredmény egy speciális Q&A formátum, amelyet a ClickUp csevegőbe tesznek közzé, ahol egy ügynök keresi az információt, és automatikusan közzéteszi a Q&A-t egy listán, létrehozva egy dinamikus playbook frissítést az összes Q&A-n keresztül.

Egy másik felhasználó a ClickUp BrainGPT projektmenedzsment képességeit dicsérte:

Az is hasznosnak bizonyult, hogy az AI-feladatok elvégzését egy központi helyen végezzük. Mivel minden csapattagom számára fizetek az AI-funkciókért, megkértem őket, hogy használják is azokat, és ez nagyon sokat segített a projektmenedzseremnek. Az AI-parancsok folyamatosan frissülnek, így ő egyszerre több mint száz feladatot tud nyomon követni, amelyeket egy nyolc fős kreatív csapatnak osztottak ki. Ha az AI személyes asszisztensként működik, és a munkádat a ClickUp szervezi, akkor rendkívül hatékony, ha minden csapattagnak saját AI asszisztense van, aki a munkájuk pontos ismeretével segíti őket.

Az is hasznosnak bizonyult, hogy az AI-feladatok elvégzését egy központi helyen végezzük. Mivel minden csapattagom számára fizetek az AI-funkciókért, megkértem őket, hogy használják is azokat, és ez nagyon sokat segített a projektmenedzseremnek. Az AI-parancsok folyamatosan frissülnek, így ő egyszerre több mint száz feladatot tud nyomon követni, amelyeket egy nyolc fős kreatív csapatnak osztottak ki.

Ha az AI személyes asszisztensként működik, és a munkádat a ClickUp szervezi, akkor rendkívül hatékony, ha minden csapattagnak saját AI asszisztense van, aki a munkájuk pontos ismeretével segíti őket.

Melyik AI automatizálási eszköz a legjobb?

A döntés megszületett! 🎉

A Google Workspace Studio akkor ideális, ha gyors együttműködésre, valós idejű közös szerkesztésre és a Gemini AI teljesítményére van szüksége a Docs, Sheets és Slides alkalmazásokban. Ismerős, zökkenőmentes és kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, akik mindennap a Google ökoszisztémában dolgoznak.

De amikor a munkavégzésről van szó, és nem csak a beszélgetésről, akkor a ClickUp vezet.

A ClickUp Brain MAX, az AI Agents, az AI Notetaker, a Chat, a Whiteboards, a Meetings és az end-to-end projektnézetek segítségével a csapatok megvalósíthatják ötleteiket. Minden megbeszélés feladattá válik, minden találkozó dokumentálásra kerül, és minden nyomon követhetővé válik. Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅