Hogyan lehet olyan okos marketingstratégiákat kidolgozni, amelyek elősegítik a növekedést?

A marketingben a siker nem a tehetségről vagy a technológiáról szól. Hanem a tehetségről és a technológiáról. A csapatoknak lépést kell tartaniuk az innovációval, miközben elismerik és támogatják azokat a szakembereket, akik merészek, okosak, kreatívak és dinamikusak, és kivételes munkát és energiát hoznak mindenbe, amit csinálnak.

Azok a csapatok, amelyek valódi, fenntartható növekedésre törekednek, okos marketingstratégiákra van szükségük, amelyek segítenek nekik a különböző csatornákon való megjelenésben, bővülésben és teljesítményben, anélkül, hogy lelassítanák a lendületet.

Ez az útmutató végigvezeti Önt a taktikák, sablonok és a ClickUp segítségével egyértelmű munkafolyamatok alapjainak kialakításának gyakorlati módszerein! Kezdjük is! 🎯

Mik a mai okos marketingstratégiák?

Az okos marketingstratégiák kreatív és innovatív taktikákat alkalmaznak, amelyek váratlan módon vonzzák a közönséget. Ötvözik a stratégiát az eredetiséggel, hogy növeljék a márka ismertségét, elősegítsék az érzelmi kötődést és a hagyományos reklámozáson túlmutató üzleti növekedést.

A modern marketing elvárások megértése

Az emberek elvárják, hogy a marketing kevésbé reklámnak, inkább segítségnek tűnjön. Íme, mi hozza meg a kívánt eredményt:

Legyen ott, ahol a beszélgetések zajlanak: Válaszoljon a Reddit kérdéseire, tegyen értékes hozzászólásokat a LinkedIn-en, és csatlakozzon a márkájához illő TikTok trendekhez.

Hagyja, hogy az ügyfelek beszéljenek: Tegyen közzé felhasználói videókat, mint a GoPro, vagy ossza meg az ügyfelek szelfijeit, mint a Glossier, mert a valódi emberek jobban eladnak, mint bármelyik reklám.

Adjon, mielőtt kér: Tanítson ingyenesen marketinget, mint a HubSpot, vagy kínáljon tervezőeszközöket, mint a Canva, hogy bizalmat építsen ki, mielőtt eladna valamit.

Könnyítse meg a vásárlást: Távolítson el minden akadályt az egy kattintással történő fizetés és a szöveges megrendelés funkciók segítségével, amelyekkel az emberek a vágytól a tulajdonig juthatnak el.

Legyen őszinte, amikor mindenki más elrejtőzik: ossza meg árazási bontását, és ismerje el nyilvánosan hibáit; a átláthatóság győzedelmeskedik a csiszoltság felett.

🔍 Tudta? Sokan egy 1907-es magazinborító-kísérletet tartanak az első „A/B-tesztnek”, de az ötlet valójában később született. Az A/B tesztelés valódi alapjait az 1920-as években Ronald Fisher statisztikus dolgozta ki, aki randomizált kontrollált kísérleteket hozott létre, hogy például a műtrágyák hatékonyságát tesztelje a növényeken. Módszerei (randomizálás, kontrollcsoportok és statisztikai szignifikancia) az A/B tesztek alapjául szolgáltak, amelyeket a marketingesek ma is használnak.

Miért fontosak az okos marketingstratégiák a növekedés szempontjából?

Az okos marketingstratégiák különböztetik meg a növekvő márkákat a stagnálóktól. Íme, miért fontosak ezek:

A böngészőket vásárlókká alakítsa: Használja a kosárból kilépő vásárlóknak küldött e-maileket, hogy visszaszerezze az elvesztett értékesítéseket, és újra megcélozza azokat a látogatókat, akik vásárlás nélkül távoztak.

Kevesebb pénzt költsön az ügyfelek megszerzésére: Használja ki az ajánlóprogramokat, hogy a meglévő ügyfeleket toborzókká alakítsa, ahelyett, hogy hideg forgalomért fizetne.

Mérhető ROI elérése: Tesztelje a céloldalak különböző változatát a konverziók növelése érdekében, és szegmentálja az e-mail listákat, hogy releváns üzeneteket küldhessen, amelyek ösztönzik az értékesítést.

Építsen fel lendületet, amely tovább erősödik: Olyan felhasználói tartalmakat hozzon létre, amelyek több ügyfelet vonzanak anélkül, hogy növelné havi marketingköltségeit.

Kapcsolatfelvétel a megszakítás helyett: A böngészési viselkedés alapján ajánljon termékeket, ahelyett, hogy e-maileket küldözgetne.

📮 ClickUp Insight: 16% szeretne kisvállalkozást működtetni portfóliójának részeként, de jelenleg csak 7% teszi ezt. A félelem, hogy mindent egyedül kell megcsinálni, az egyik oka annak, hogy az emberek gyakran visszariadnak a cselekvéstől. Ha önálló alapító vagy, a ClickUp BrainGPT üzleti partnerként működik. Kérd meg, hogy rangsorolja az értékesítési leadeket, készítsen előzetes e-maileket vagy kövesse nyomon a készleteket, miközben az AI-ügynökeid elvégzik a rutinmunkát. Minden feladat, a szolgáltatások marketingjétől a megrendelések teljesítéséig, AI-alapú munkafolyamatok segítségével kezelhető, így Önnek csak az üzleti növekedésre kell koncentrálnia, nem pedig a vállalkozás vezetésére.

Hogyan tervezzünk okos marketingstratégiákat: 10 hasznos lépés

Az okos marketingstratégiák akkor alakulnak ki, amikor a csapatok megértik a közönségüket, ugyanazon információk alapján dolgoznak és szervezett tervezési folyamaton mennek keresztül.

Sok csapat küzd azzal, hogy a munka terjeszkedése megszakítja lendületüket.

A ClickUp for Marketing Teamshez hasonló konvergált AI munkaterület megoldja ezt a problémát. Kutatásai, tervezései, együttműködései, ütemtervei és teljesítményadatai egy helyen maradnak összekapcsolva, így csapata kontextust és sebességet vesztés nélkül dolgozhat ki stratégiákat.

Kövesse az alábbi lépéseket az okos marketingstratégiák kialakításához. 📝

1. lépés: Készítsen vizuális térképet az egész kampányáról

Mielőtt szöveget írna vagy hirdetéseket foglalna, meg kell nézni, hogy minden hogyan kapcsolódik össze.

A vizuális kampánytérkép megmutatja, mely csatornák táplálják egymást, hol vannak tartalmi hiányosságok, és hogyan támogatja az egyes taktikák az elsődleges célját.

Állítsa össze kampányának felépítését úgy, hogy csapata megértse a közönségszegmensek, az üzenetek szögének és a terjesztési csatornák közötti kapcsolatokat. Ezzel elkerülhetőek lesznek az egymástól független taktikák, amelyek versengenek a figyelemért.

🚀 A ClickUp előnye: Fejlessze marketingstratégiáját a ClickUp Whiteboards segítségével nyert egyértelmű betekintés alapján. A trendeket, képernyőképeket, jegyzeteket, versenytársakkal kapcsolatos megállapításokat és a közönség jelzéseit egyetlen vizuális felületre helyezheti, anélkül, hogy a struktúrával kellene foglalkoznia. Vázolja fel az alapokat, például a keresőmotor-optimalizálási stratégiákat és az e-mailes marketingkampányokat a ClickUp Whiteboards segítségével Például egy italgyártó startup cég kidolgozza tartalommarketing-stratégiáját. A csapat megnyit egy táblát, és hozzáadja: TikTok videók digitális marketing eszközként a retro ízek kiemelésére

Versenyzői hirdetésrészletek

Megjegyzések a kiskereskedelmi partnerektől, akik világosabb, fiatalokra fókuszáló kreatív megoldásokat kérnek

Közönségfelmérés képernyőképek A táblán látható mintázat segít nekik felismerni, hogy a „nyári nosztalgia” minden bejegyzésben visszatérő motívum. Ez a téma határozza meg üzeneteik irányát, még mielőtt egy sor szöveget is leírnának.

2. lépés: Határozza meg részletesen a célközönségét

Az általános közönségleírások általános kampányokhoz vezetnek. Dokumentálnia kell a célközönség pontos jellemzőit, beleértve a jelenlegi kihívásaikat, a problémák leírásához használt nyelvet és azt, hogy mi motiválja őket a cselekvésre.

Készítsen közönségprofilokat piackutatás elvégzése után:

A munkakörök és a napi feladatok , amelyek meghatározzák prioritásaikat

Problémás pontok , amelyekre aktívan keresnek megoldást

Kifogások , amelyeket a vásárlási folyamat során emelnek

Tartalomformátumok és csatornák , amelyekben megbízhatnak az információk tekintetében

Döntéshozatali kritériumok, amelyeket a beszállítók értékeléséhez használnak

Minél pontosabban határozza meg a célközönségét, annál könnyebb lesz olyan üzeneteket készíteni, amelyek visszhangot keltenek. A csapatok hivatkozhatnak ezekre a profilokra a következő közösségi média marketing kampány megtervezésekor, hogy minden eszköz közvetlenül a valódi ügyféligényekhez szóljon.

💡 Profi tipp: Vázolja fel a pozicionálást, a célokat, a csatornákat, a versenyképes piaci trendeket, a teljesítendő feladatokat és a kreatív követelményeket a ClickUp Docs-ban. A csapat tagjai nemcsak együtt dolgozhatnak rajtuk, hanem a releváns ClickUp feladatokhoz is kapcsolhatják őket. A kontextus hozzáadása nem szakítja meg a tervezési folyamatot.

Szervezze meg kampányterveit a ClickUp Docs alkalmazásban, hogy a piackutatás, az eszközök és a feladatok alaposan összekapcsolva legyenek

Ráadásul a ClickUp Brain gyors átírásokkal, hangnem-kiigazításokkal és üzenetváltozatokkal emeli ezt a szintet. Az üzeneteket ugyanazon a rendszeren belül alakíthatja ki, amely a kutatását és a végrehajtást is tartalmazza.

Így az italgyártó startup marketingcsapata létrehozhat egy dokumentumot, amely a következőket tartalmazza:

A fő érzelmi üzenet

A közönség motivációi

Csatornaajánlások

Kreatív koncepció referenciák

CTA variációk

Finomítsa kampányüzeneteit, hogy biztosítsa az ügyfelek elkötelezettségét a Docs-on belüli ClickUp Brain segítségével

Az AI marketingeszközt használja, hogy három hangnemváltozatot generáljon a közönség személyiségei alapján. Miután egy kis mintát tesztelt, csapata kiválasztja a leginkább visszhangot keltő hangnemet, és azonnal frissíti a dokumentumot.

📌 Példa utasítások: Írja át ezt a kampány szövegét úgy, hogy merész, energikus és tökéletes legyen egy nyári termékbevezetéshez. Tartsa 60 szó alatt, hogy vonzza a vásárlókat.

Csiszolja ezt a kreatív briefet, hogy strukturáltabbnak, a márkahűségre összpontosítottnak és vezetői szintűnek tűnjön, miközben megőrzi a játékos hangnemet.

Írja át ezt a feliratot egy szórakoztató, Z generációs hangnemben: vidáman, mémbarát módon és beszélgető stílusban, de kerülje az olyan szlengeket, amelyek gyorsan elavulhatnak, és használja különböző közösségi média platformokon.

3. lépés: Készítsen egy központi stratégiai dokumentumot, amelyre mindenki hivatkozhat

Értékesítési és marketingstratégiájának állandó helyre van szüksége, ahová a csapat tagjai bármikor hozzáférhetnek, ha tisztázniuk kell a pozicionálást, az üzeneteket vagy a taktikai prioritásokat. Ez a dokumentum rögzíti az Ön által hozott döntéseket, így a csapatok minden érintkezési ponton következetesen végrehajtják azokat.

Strukturálja stratégiáját a ClickUp Doc segítségével, hogy az a következőket tartalmazzon:

Alapvető üzenetek , amelyek megkülönböztetik ajánlatát a versenytársaktól

Csatornaspecifikus taktikák , beleértve a tartalomformátumokat és a terjesztés ritmusát

Sikerességi mutatók , amelyek meghatározzák, mi számít jó teljesítménynek

Költségvetés-bontás és erőforrás-elosztás a csapatok között

A kampány legfontosabb mérföldkövei és jóváhagyási munkafolyamatok

Frissítse ezt a dokumentumot a kampány előrehaladtával, hogy az a teljes marketingcsatorna során hasznos maradjon.

🧠 Érdekes tény: A „ puszta expozíció hatása ” bizonyítja, hogy az emberek egyszerűen azáltal, hogy valamit többször látnak, preferenciát alakítanak ki. Ez a retargeting hirdetések és a következetes tartalom közzététel pszichológiai alapja.

4. lépés: Tervezze meg tartalomgyártási munkafolyamatát

A legtöbb kampány azért bukik meg, mert a tartalomszűkületek lassítják a végrehajtást. Szüksége van egy világos munkafolyamatra, amely megmutatja, ki mit hoz létre, mikor kerülnek át az eszközök a csapatok között, és hol történik a jóváhagyás.

Dokumentálja tartalomcsatornájának minden szakaszát:

Ötletelés és rövid leírás készítése minden egyes eszköz típushoz

Írás, tervezés és gyártás ütemtervek

Felülvizsgálati ciklusok és az érdekelt felek jóváhagyási követelményei

Végső szerkesztés és optimalizálás a publikálás előtt

Terjesztési és promóciós ütemtervek a különböző csatornákon

Ez a munkafolyamat megakadályozza a last minute rohanást, és biztosítja, hogy csapata a kampány igényeinek megfelelő ütemben állítsa elő a tartalmakat.

5. lépés: Használja az AI-t a kampányötletek gyorsabb kidolgozásához

Minden kampányhoz új szemszögeket kitalálni időt és kreatív energiát igényel.

Az AI a márka hangja és a közönség paraméterei alapján generálja a marketinganyagok variációit, például a közösségi média hirdetéseket, a címsorokat, az e-mail tárgyakat és a tartalom témáit.

Adja meg az AI marketing eszköznek az információkat, mint például a potenciális ügyfélprofil, a versenyképes pozicionálás és a kampány céljai. Ezután kérje meg, hogy készítsen első vázlatokat, amelyeket egyszerű utasításokkal finomíthat. Ez felgyorsítja a brainstorming fázist, így több időt fordíthat a koncepciók potenciáljának értékelésére.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp BrainGPT segítségét. Ez egy helyen egyesíti az összes munkáját, tudását és AI-igényét, így elkerülheti az AI-terjedést és gyorsabban haladhat előre.

A BrainGPT segítségével:

Használja a kontextusfüggő mesterséges intelligenciát , amely megérti feladatait, dokumentumait, projektjeit és integrált alkalmazásait, hogy pontos, releváns válaszokat adjon.

Kereshet az egész munkaterületén , a Google Drive-on, a OneDrive-on, a SharePoint-on, a GitHub-on és az interneten egyetlen AI felületről.

Diktálja ötleteit, feladatait, jegyzeteit és összefoglalóit a ClickUp Talk to Text funkciójával , majd alakítsa őket azonnal strukturált munkává.

Válasszon több vezető AI modell közül , mint például a ChatGPT, a Gemini és a Claude az írás, az elemzés, a kódolás és a kutatás területén.

Dolgozzon biztonságosan vállalati szintű adatvédelmi ellenőrzésekkel, amelyek védik a munkaterület adatait.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet nyerő marketingstratégiákat kidolgozni startupok számára?

A több platformon végzett elemzések ellenőrzése hetente órákat vesz igénybe. A központosított marketing irányítópult az összes aktív csatornáról egy nézetbe gyűjti a mutatókat, így a kampányok állapotát a lapok közötti váltás nélkül is figyelemmel kísérheti.

Kövesse nyomon ezeket a mutatókat:

Konverziós arányok a különböző csatornákon és közönségszegmensekben

Akvizíciós költség vs. célértékek

Az elkötelezettség trendjei , amelyek jelzik az üzenetek visszhangját

Pipeline sebesség az első kapcsolatfelvételtől a lezárt üzletig

Bevételi hozzárendelés minden kampányelemhez

Állítson be riasztásokat a jelentős változásokra, hogy csapata reagálhasson a teljesítmény romlására, mielőtt az költséges problémákhoz vezetne. A valós idejű láthatóság és az intelligens marketingprojekt-menedzsment a reaktív hibaelhárítást proaktív optimalizálássá alakítja.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a kampányok előállítását, a kreatív mennyiséget, a csatornák teljesítményét és a költségvetés felhasználását. Hozzon létre egyedi ClickUp-dashboardokat a kampányok eredményeinek és teljesítményének áttekintéséhez, hogy időben meghozhassa a döntéseket Például egy lakberendezési márka őszi promóciót indít a Pinterest, az Instagram és az e-mailen keresztül. A műszerfaluk a következőket tartalmazza: Burndown diagram kreatív produkcióhoz

A munkaterhelés kártya , amely a tervezők kapacitását mutatja

Teljesítménykártya , amely nyomon követi a hirdetések kattintási arányát

Költségvetési kártya, amely a fizetett média feladatállapotokhoz kapcsolódik

7. lépés: Határozza meg egyértelműen az egyes kampányelemek felelőseit

Rendeljen konkrét személyeket az egyes kampányelemekhez, hogy mindenki tisztában legyen a feladataival, és iránymutatásra várás nélkül haladjon előre.

Ossza fel a felelősségeket a legfontosabb területeken:

Kampánystratégia és az általános teljesítmény nyomon követése

Tartalomkészítés minden csatornához és formátumhoz

Fizetett közösségi média menedzsment, influencer marketing és költségvetés-elosztás

E-mail sorozatok és marketing automatizálás beállítása

Közösségi média promóció és közösségi elkötelezettség

Elemzési jelentések és optimalizálási ajánlások

A felelősségek egyértelmű megosztása megakadályozza a felesleges munkát, segít a csapatoknak gyorsabban végrehajtani a feladatokat, és biztosítja a problémák megoldását.

📖 Olvassa el még: Ingyenes tartalomstratégiai sablonok marketinghez

8. lépés: Tegyen fel stratégiai kérdéseket az AI-nek, hogy felfedje a rejtett mintákat

A fejlett AI-elemzés gyorsabban és alaposabban dolgozza fel a kampányadatokat, mint a manuális ellenőrzés. Használja hipotézisek ellenőrzésére, a legmagasabb minőségű potenciális ügyfeleket generáló taktikák azonosítására, valamint a mutatókban rejtőző optimalizálási lehetőségek feltárására.

Tegyen fel konkrét kérdéseket, például: „Melyik közönségszegmens konvertálja a legkisebb költséggel?” vagy „Melyik tartalomformátum generálja a legnagyobb pipeline-sebességet?” Az AI áttekinti a teljesítményt a különböző csatornákon és időtartamokban, hogy olyan betekintést nyújtson, amelyet egyébként elszalasztana.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp Brain segítségével kiemelheti a ROI-t befolyásoló mintákat, így stratégiáját bizonyítékok alapján módosíthatja. Fedezze fel a rejtett teljesítménymintákat, és hozza meg okosabb kampánydöntéseket a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy összehasonlítja a termékbemutató videók, influencer klipek és rövid videók iránti érdeklődést. A ClickUp Brain egy mintát észlel, amely szerint a rövid videók generálják a legmagasabb kosárba helyezési arányt az új ügyfelek körében, így segítve Önt a költségvetés azonnali átcsoportosításában.

📌 Próbálja ki ezt a parancsot: Elemezze a videó teljesítményével kapcsolatos megjegyzéseket és a heti KPI-frissítéseket. Határozza meg, melyik tartalomtípus eredményezi a legmagasabb konverziós arányt, és javasoljon a legjobb intézkedéseket a következő ciklus eredményeinek javítására.

9. lépés: Készítsen tesztelési ütemtervet a folyamatos optimalizáláshoz

A tesztelési ütemterv segít prioritásba rendezni azokat a kísérleteket, amelyek a legnagyobb hatással lehetnek a teljesítményre. Az alábbi elemek köré építse fel:

Üzenetváltozatok az értékajánlat visszhangjának teszteléséhez

Csatornakísérletek a legköltséghatékonyabb terjesztés megtalálásához

Kreatív formátumok a figyelem felkeltéséhez

Közönségszegmensek , hogy megtudja, melyik konvertál a leghatékonyabban

Landing page elemek a konverziós arányok optimalizálásához

Végezzen egyszerre csak egy tesztet, hogy elkülöníthesse az eredményeket, és dokumentálja a megállapításokat, hogy a jövőbeli kampányok is profitálhassanak az Ön által generált betekintésből.

🧠 Érdekes tény: A valaha volt legsikeresebb korai növekedési hack a Hotmail aláírási linkje volt: „PS: Szeretlek. Szerezz ingyenes e-mail fiókot a Hotmailen!” Ez segítette a vállalatot abban, hogy 18 hónap alatt 12 millió felhasználóra növekedjen.

10. lépés: Térképezze fel minden kampánytevékenységet egy megosztott naptárban

A megosztott naptárban látható, mikor kerülnek elküldésre az e-mailek, mikor jelennek meg a hirdetések, mikor kerülnek közzétételre a közösségi média bejegyzések és mikor kerülnek megrendezésre az események, így összehangolhatja az időzítést a különböző csatornákon.

Színkódokkal jelölje meg a tevékenységeket csatorna vagy kampányfázis szerint, hogy gyorsan áttekinthetőek legyenek. Ezzel elkerülheti az üzeneteit elmosó átfedéseket, és könnyebben azonosíthatja a kulcsfontosságú témák több érintkezési ponton történő megerősítésének lehetőségeit.

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp naptár nézetében valós időben láthatja a megbeszéléseket, a gyártási szakaszokat, a kampányindításokat és a csapatok közötti határidőket. Ha egy feladatot új dátumra húz, az automatikusan frissíti az összes kapcsolódó nézetet, így a csapatok gyorsan alkalmazkodhatnak anélkül, hogy elveszítenék a áttekinthetőséget. A kampány sikerének érdekében koordinálja az idővonalakat és az innovatív stratégiákat a csapatok között a ClickUp naptár nézetében

Tegyük fel, hogy egy influencer partner három napot késik a tartalom szállításával. A csapata áthúzza a kapcsolódó feladatot egy új dátumra a Naptár nézetben. A tervező, a szövegíró, a közösségi média és a fizetett csapatok azonnal látják a frissített ütemtervet, és zavartalanul alkalmazkodnak hozzá.

Okos marketingstratégiák, amelyeket érdemes azonnal kipróbálni

Az átlagos és a kivételes marketing közötti különbség a végrehajtásban rejlik. Ez a hét okos marketing taktika mérhető eredményeket hoz, ha pontosan és következetesen alkalmazzák. 👇

1. Indítson előzetes kampányokat a vásárlói listák felépítéséhez

Hozzon létre egy céloldalt egy még nem megjelent funkcióhoz vagy termékcsaládhoz, és pozícionálja azt exkluzív korai hozzáférésként. Gyűjtse össze az e-mail címeket, és a regisztrációk száma alapján döntse el, hogy megvalósítja-e a projektet. Ezzel ellenőrizheti a piaci keresletet, és bevételi forrást teremthet, mielőtt erőforrásokat kötne le.

Szervezze meg a bevezetés előtti folyamatot úgy, hogy fenntartsa az érdeklődést:

Küldjön üdvözlő e-mailt 60 másodpercen belül , amelyben megerősíti a helyüket és meghatározza az elvárásokat a frissítésekkel kapcsolatban.

Ossza meg a tervezési maketteket vagy az interfész képernyőképeket kéthetente, hogy bizonyítsa az előrehaladást.

Kérdezze meg előfizetőit konkrét döntésekről , például a névválasztásról, az árszintekről vagy arról, mely integrációkat kell előnyben részesíteni.

Kínáljon alapító tagok számára kedvezményes árakat, amelyek a bevezetéskor lejárnak, hogy az érdeklődést elkötelezettségre váltsa.

Kövesse nyomon, hogy a landing page szövegében mely üzenetek eredményezik a legmagasabb regisztrációs arányt. Ha az „automatizált jelentések” nagyobb érdeklődést keltenek, mint a „személyre szabott irányítópultok”, akkor tudja, melyik funkciót kell hangsúlyoznia a bevezetéskor.

Ez a megközelítés hagyományos hirdetési kiadások nélkül épít fel olyan közönséget, amely a bevezetéskor konverziót eredményez.

🧠 Érdekesség: A The Furrow mezőgazdasági oktatási magazin volt. John Deere adta ki, hogy segítsen a gazdáknak új technikákat elsajátítani, növelni terméshozamukat és jövedelmezőbb gazdálkodást folytatni. Az érdekes az, hogy olyan értékessé vált, hogy a legtöbb olvasó nem is tudta, hogy egy mezőgazdasági gépgyártó cég adja ki. Forrás

2. Alakítsa az ügyfelekkel folytatott beszélgetéseket tartalmi erőforrássá

Rögzítse az ügyfelek hívásait, a támogatási csevegéseket és az értékesítési bemutatókat, hogy azonosítsa a potenciális ügyfelek által problémáik leírásához használt pontos kifejezéseket. Ezek a kifejezések lesznek a tartalom címei, mert megfelelnek annak, ahogyan az emberek megoldásokat keresnek.

Alakítsa át ezeket az ismereteket rangsorolt tartalommá:

Válogassa ki a leggyakoribb ellenérveket az értékesítési hívásokból és írjon külön oldalt mindegyikről.

Azonosítsa a technikai kérdéseket a támogatási jegyzőkönyvekből , és készítsen lépésről lépésre vizuális útmutatókat.

Vegyen ki sikeres magyarázatokat a bemutató felvételekből , és használja fel őket oktatóvideóként.

Térképezd fel az ügyfelek problémáit olyan speciális funkcióoldalakon, amelyek bemutatják, hogyan oldja meg azokat a terméked.

Ez a stratégia azért működik, mert bevált igényre épülő tartalmat hoz létre. A marketinges csapatoknak emellett ki kell jelölniük valakit, aki hetente átnézi a hívások átiratát, és jelzi a tartalomkészítési sorba kerülő lehetőségeket.

🧠 Érdekesség: Bár az első weboldal 1991-ben jelent meg, a SEO valójában nem akkor kezdődött. A valódi gyakorlat, sőt még a „SEO” kifejezés is csak az 1990-es évek közepén jelent meg, amikor olyan keresőmotorok jelentek meg, mint a Yahoo!, az AltaVista és a Lycos, és az internet új weboldalakkal robbant be.

3. Ossza fel a felhasználókat speciális csoportokra

Az általános közösségek zajossá válnak. Az egyes eredmények köré szerveződő fókuszcsoportok aktívak maradnak, mert minden tagjuknak azonos a célja. Ezért ossza fel a közönségét aszerint, hogy milyen feladat elvégzésére vették igénybe a termékét, majd hozzon létre külön teret minden szegmens számára.

Építsen olyan közösségeket, amelyek üzleti értéket teremtenek:

A termék elemzésében a funkciók használati mintáinak elemzésével azonosítsa a három legfontosabb felhasználási esetet .

Indítson külön csatornákat minden egyes felhasználási esethez , egyértelmű névvel, amely leírja az eredményt.

Kijelölhet moderátorokat , akik aktívan használják a termékét erre a célra.

Heti bontások arról, hogy a különböző tagok hogyan érnek el eredményeket, a tényleges beállításokkal együtt.

Ezek a terek organikus támogatást eredményeznek. A tagok ajánlják termékét azoknak a társaiknak, akik ugyanazokkal a kihívásokkal szembesülnek, mert a közösség olyan megoldásokat adott nekik, amelyeket máshol nem találtak meg.

Azt is nyomon kell követnie, hogy mely szegmensek generálják a legtöbb ajánlást, és ezeket a közösségeket kell előnyben részesítenie a további források és kiemelt tartalmak tekintetében.

🔍 Tudta? Az emberek jobban bíznak a márkákban, ha azok kis sebezhetőséget vagy hibát mutatnak. Ez a Pratfall-effektusnak nevezett koncepció az oka annak, hogy a felhasználók által létrehozott tartalmak gyakran jobban teljesítenek, mint a kifinomult márkavideók.

4. Tervezzen partnerségi kampányokat meghatározott eredményekkel

Készítsen közös marketingmegállapodásokat, amelyekben mindkét fél elkötelezi magát meghatározott promóciós tevékenységek végrehajtására meghatározott időpontokban. Ez felelősségvállalást teremt és a befektetés megtérülését az első naptól kezdve mérhetővé teszi.

Hozzon létre olyan partnerségeket, amelyek előre látható eredményeket hoznak:

Célba vegyen olyan vállalatokat, amelyek hasonló méretű közönséggel és elkötelezettségi mutatókkal rendelkeznek, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott értékcserét.

Határozza meg a pontos eredményeket , például e-mailek küldését meghatározott számú előfizetőnek, jóváhagyott szöveggel ellátott közösségi média bejegyzéseket vagy közösen szervezett webináriumokat.

Hozzon létre megosztott projekt táblákat a ClickUp-ban jóváhagyási munkafolyamatokkal, eszközök határidejével és egyedi nyomonkövetési linkekkel minden egyes promócióhoz.

Számítsa ki az egy leadre jutó költséget úgy, hogy az befektetett erőforrásokat elosztja a generált leadekkel, majd hasonlítsa össze a fizetett csatornák referenciaértékeivel.

A B2B marketingcsapatok számára a legjobb, ha olyan partnerekre koncentrálnak, akiknek ügyfelei a vásárlási folyamat egy másik szakaszában vannak. Tegyük fel, hogy projektmenedzsment eszközöket árul, időkövető szoftverekkel vagy csapatkommunikációs platformokkal áll partneri kapcsolatban. Ezek ügyfelei már tisztában vannak a munkafolyamat-optimalizálás fontosságával, és gyorsabban konvertálnak, mint a hideg prospektusok.

📖 Olvassa el még: Hogyan valósítson meg tapasztalati marketingstratégiákat (+példák)

5. Készítsen retargeting kampányokat konkrét viselkedési jelek alapján

Az általános retargeting azonos hirdetéseket jelenít meg mindenkinek, aki meglátogatta a webhelyét. Ezzel szemben a viselkedésalapú retargeting a látogatók által megtekintett oldalak, a webhelyen töltött idő és a végzett műveletek alapján módosítja az üzeneteket. Ez a pontosság csökkenti a különböző információkra szoruló emberekre fordított pazarló kiadásokat.

A retargetinget az intenzitás szintjei alapján strukturálja:

Hozzon létre közönségszegmenseket minden fontos oldal típushoz, például árak, esettanulmányok, funkciók összehasonlítása és blogbejegyzések.

Írjon olyan hirdetési szöveget , amely elismeri a látogatók már megfogalmazott véleményét , és válaszol a következő logikus kérdésükre.

Mutassa be a kutatási szakaszukhoz releváns bizonyítékokat ; ROI-kalkulátorok az árak oldalát látogatók számára, ügyfélajánlások az esettanulmányokat olvasók számára.

Állítson be gyakorisági korlátokat, hogy a komoly szándékú látogatók naponta lássák hirdetéseit, míg az alkalmi böngészők hetente.

Aki háromszor megtekinti az árak oldalát, az egyértelműen értékeli, hogy a termék illeszkedik-e a költségvetéséhez. Mutasson nekik olyan hirdetéseket, amelyek közvetlenül foglalkoznak a költségekkel kapcsolatos aggályokkal, például a bevezetési támogatással vagy a rugalmas fizetési feltételekkel.

🔍 Tudta? A „veszteségkerülés” nevű kognitív torzítás magyarázza, miért kétszer olyan hatékonyak a hiányon alapuló CTA-k (például „már csak néhány hely maradt”) az értékalapúaknál.

Az önértékelő eszközök potenciális ügyfeleket generálnak és egyidejűleg szegmentálják őket. Készítsen egy értékelőlapot, amely felméri, hogy a potenciális ügyfelek hol állnak a releváns mutatók alapján, személyre szabott visszajelzést ad, és az eredmények alapján a megfelelő következő lépésekhez irányítja őket.

Készítsen olyan értékeléseket, amelyek minősített potenciális ügyfeleket vonzanak:

Tegyen fel 8–12 kérdést , amelyek feltárják a kifinomultság szintjét, a jelenlegi folyamat érettségét és a vásárlási hajlandóságot.

Rendeljen pontértékeket minden válaszhoz, amelyek a kezdő, középhaladó vagy haladó szintnek felelnek meg.

Mutasson részleges pontszámot , mielőtt e-mail beküldését kérné, hogy növelje a befejezési arányt.

Indítson el különböző fejlesztési folyamatokat a végső pontszámok alapján; oktatási tartalmak kezdőknek, termékbemutatók haladóknak.

Kössd össze az értékelés eredményeit a CRM-mel, hogy az értékesítési csapat megkapja a potenciális ügyfelek elérhetőségeit, pontos válaszaikat és besorolásukat. Ezzel elkerülhetők a felderítő kérdések, és az értékesítési képviselők személyre szabhatják a megkereséseket az értékelés során feltárt konkrét hiányosságok alapján.

🚀 A ClickUp előnye: Hagyja, hogy a ClickUp AI ügynökei automatikusan generálják és minősítsék a potenciális ügyfeleket. Ők a munkaterületén belül AI-csapattársakként működnek, és manuális munkavégzés nélkül rögzítik az értékelési válaszokat, pontozzák a potenciális ügyfeleket, szegmentálják a lehetséges ügyfeleket, és továbbítják a nagy potenciállal rendelkező kapcsolatokat. A ClickUp AI Agents segítségével automatikusan irányítsa a vásárlási szándékú ügyfeleket

Tegyük fel például, hogy önértékelési űrlapot tesz közzé potenciális ügyfelek számára. Amikor valaki kitölti, az ügynöke elolvassa a válaszokat, és a pontértékek alapján kiszámítja a pontszámot. Ezután besorolja őket egy szintbe (kezdő/középhaladó/haladó), és automatikusan elindítja a következő lépést: vagy egy ápolási folyamatot, egy bemutató meghívást, vagy az értékesítéshez való továbbítást.

7. Dinamikus oldal-személyre szabás bevezetése

A személyre szabott oldalak a látogató érkezésének módja, a vállalat, ahol dolgozik, vagy a korábban megtekintett tartalom alapján módosítják a címsorokat, a közösségi bizonyítékokat és a cselekvésre ösztönző felhívásokat. Ez a relevancia növeli a konverziós arányt anélkül, hogy megváltoztatná a termék alapvető üzenetét.

Vezessen be olyan személyre szabást, amely a forgalmához igazodik:

Kezdje a honlapjával , és hozzon létre változatokat a három legfontosabb forgalomforrásához.

Használja a fordított IP-keresést a vállalat méretének megállapításához, és ennek megfelelően módosítsa az értékajánlatokat.

Mutasson iparág-specifikus esettanulmányokat az azonosítható szektorokból, például az egészségügyből, a pénzügyekből vagy a gyártásból érkező látogatóknak.

Hivatkozzon a pontos blogbejegyzésre vagy forrásra, amelyet valaki letöltött a honlapja alcímében.

🔍 Tudta? A klasszikus marketingcsatorna E. St. Elmo Lewis 1898-as AIDA modelljéből merített ihletet, amelyet eredetileg házaló ügynökök számára hoztak létre.

Hogyan mérhető, hogy stratégiái valóban működnek-e?

A forgalomcsúcsok és az e-mailek megnyitási aránya semmit sem érnek, ha nem eredményeznek bevételt. Nyomon kell követnie azokat a konkrét lépéseket, amelyek arra utalnak, hogy valaki vásárlási döntés felé halad.

Határozza meg az üzleti modellje szempontjából fontos konverziós eseményeket:

SaaS-vállalatok: próbaidőszakra való regisztrációk, funkciók aktiválása és frissítési konverziók

E-kereskedelmi márkák: kosárba helyezés aránya, fizetés befejezése és ismételt vásárlás gyakorisága

Szolgáltató vállalkozások: konzultációs időpontok foglalása, ajánlatkérések és szerződés aláírások

B2B vállalatok: Bemutatókérés, értékesítésre alkalmas potenciális ügyfelek és üzletkötési sebesség

Kössön össze minden mutatót a tényleges dollárértékekkel. Egy demó kérés értéke 500 dollár lehet, a zárási arány és az átlagos üzletméret alapján. Egy aktivált próbaverziós felhasználó értéke 2000 dollár lehet. Az értékek hozzárendelésével kiszámíthatja, mely kampányok hoznak nyereséget, és melyek veszteségesek.

💡 Profi tipp: Fedezze fel a konverziós adatokban a bevételt növelő mintákat a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével. Jelölje ki a gyengén teljesítő digitális hirdetési kampányokat, amelyek forgalmat generálnak az AI Cards segítségével a ClickUp Dashboards alkalmazásban

Lehetővé teszik, hogy természetes nyelvű kérdéseket tegyen fel közvetlenül a műszerfalon, és azonnali elemzést kapjon a feladatok és a kapcsolódó adatok alapján. Konverziós eseményekből, bevételi értékekből, kampánycímkékből és teljesítményidővonalakból nyerhet betekintést anélkül, hogy táblázatokat exportálna vagy manuális jelentéseket futtatna.

Kik használják sikeresen az okos marketingstratégiákat?

A jó marketingstratégiákat végrehajtó vállalatok egy közös tulajdonsággal rendelkeznek: folyamatosan tesztelnek és skáláznak, ami működik.

Gyorsan növekvő SaaS-vállalatok

A SaaS-vállalkozások olyan termékvezérelt növekedési stratégiákat alkalmaznak, amelyek a ingyenes felhasználókat fizető ügyfelekké alakítják:

Meghatározzák, mely termékfunkciók ösztönzik a felhasználókat az aktiválásra és arra, hogy aktív felhasználókká váljanak, majd optimalizálják az onboarding folyamatokat, hogy ezeket a funkciókat már korán kiemeljék.

A napi aktív használat lesz az elsődleges egészségügyi mutatójuk, mert ez jobban előre jelzi a konverziót, mint a regisztrációkhoz hasonló hiábavaló mutatók.

Az alkalmazáson belüli üzenetküldés a felhasználókat a döntéshozatal kulcsfontosságú pillanataiban célozza meg, ahelyett, hogy külső hirdetésekre támaszkodna, amelyek megszakítják a munkamenetüket.

Nézze meg ezt a videót, hogy elkészíthesse saját marketing stratégiáját:

E-kereskedelmi márkák

Az e-kereskedelmi márkák, amelyek uralják a saját szegmensüket, az egyszeri vásárlások helyett a vásárlói életciklus értékére (CLV) koncentrálnak:

Az előfizetési modellek és az automatikus utánpótlás az egyszeri vásárlókat ismétlődő bevételi forrásokká alakítják, amelyek idővel egyre növekvő hatást gyakorolnak.

A vásárlás utáni e-mailek sorozata stratégiai időközönként tájékoztatja az ügyfeleket a termék előnyeiről és bemutatja a kiegészítő termékeket.

A hűségprogramok exkluzív hozzáféréssel, kedvezményekkel vagy korai termékbevezetésekkel jutalmazzák a visszatérő vásárlókat, hogy növeljék a vásárlási gyakoriságot.

🧠 Érdekesség: A kuponokat először a Coca-Cola vezette be 1887-ben. Ingyenes italutalványokat osztogattak, és ezzel több ezer embert csábítottak a boltokba. Ez volt az egyik legkorábbi növekedésösztönző taktika. Forrás

B2B vállalatok

A zsúfolt piacokon sikeres B2B vállalatok olyan fiókalapú stratégiákat alkalmaznak, amelyek az erőforrásokat a nagy értékű potenciális ügyfelekre koncentrálják:

Az értékesítési és marketing csapatok együttműködnek a személyre szabott kampányokban, amelyek konkrét célszámlákra irányulnak.

A többcsatornás érintési pontok összehangolják az e-mailben, a LinkedIn-en, a direkt levelezésben és az eseményeken keresztül történő üzenetküldést, hogy a hosszú értékesítési ciklusok során is láthatóak maradjanak.

A potenciális ügyfelek száma helyett a folyamat minőségének és az ügyletek sebességének mutatói váltják fel a siker elsődleges mérőszámát, mivel kevesebb, de nagyobb értékű ügylet több bevételt generál.

Robyn Henke, a Robyn Henke Consulting tulajdonosa így nyilatkozott a ClickUp használatáról:

Teljesen megváltoztatta az üzleti tevékenységemet, és megadta nekem azt az alapot, ami hiányzott a NÖVEKEDÉSHEZ! Mint valaki, aki könnyen túlterheltté válik, vállalkozónak lenni nagyon nehéznek tűnhet, de miután elkezdtem kihasználni a ClickUp erejét, minden megváltozott. Az energia, amit az üzletembe viszek, más lett. Erőt ad minden, ami lehetséges, és az, hogy milyen könnyen tudok együttműködni szabadúszókkal és ügyfelekkel. Ez motivációt és izgalmat adott ahhoz, hogy saját projekteket vezessek, és olyan munkafolyamatokat hozzak létre, amelyek az ÉN vállalkozásomra szabottak, nem csak az ügyfelek munkájára. Mondanom sem kell, hogy teljesen megszállottja lettem!

Teljesen megváltoztatta az üzleti tevékenységemet, és megadta nekem azt az alapot, ami hiányzott a NÖVEKEDÉSHEZ! Mint valaki, aki könnyen túlterheltté válik, vállalkozónak lenni nagyon nehéznek tűnhet, de miután elkezdtem kihasználni a ClickUp erejét, minden megváltozott. Az energia, amit az üzletembe viszek, más lett. Erőt ad minden, ami lehetséges, és az, hogy milyen könnyen tudok együttműködni szabadúszókkal és ügyfelekkel. Ez motivációt és izgalmat adott ahhoz, hogy saját projekteket vezessek, és olyan munkafolyamatokat hozzak létre, amelyek az ÉN vállalkozásomra szabottak, nem csak az ügyfelek munkájára. Mondanom sem kell, hogy teljesen megszállottja lettem!

📖 Olvassa el még: B2B marketing példák: inspiráló stratégiák az üzleti növekedéshez

Szolgáltató vállalkozások

A nyereségesen bővülő szolgáltató vállalkozások kihasználják az ajánlói rendszereket és a stratégiai partnerségeket:

A hivatalos ajánlóprogramok értékesnek tűnő, de a hasznot nem veszélyeztető jutalmakkal ösztönzik az elégedett ügyfeleket új potenciális ügyfelek toborzására.

A kiegészítő szolgáltatókkal kötött stratégiai partnerségek költséggel nem járó, kölcsönös ajánlási áramlatokat hoznak létre.

Az ügyfelek sikerei marketingcsatornává válnak, ha rendszeresen kérsz ajánlásokat, esettanulmányokat és bemutatásokat a projekt mérföldköveinél.

🔍 Tudta? A „választás paradoxona ” azt mutatja, hogy a túl sok lehetőség felkínálása csökkenti a konverziókat. Azok a növekedési csapatok, amelyek egyszerűsítik a céloldalakat, gyakran azonnali emelkedést tapasztalnak a kattintási arányokban és a regisztrációk számában.

Mikor kell frissíteni vagy kicserélni a marketingstratégiáját?

Stratégiájára figyelmet kell fordítania, ha a teljesítmény mintázata megváltozik, vagy a közönsége nem reagál többé. Egyes jelek enyhe frissítést igényelnek, míg mások azt mutatják, hogy ideje teljesen átalakítani a megközelítését. ⚒️

Helyzet Frissítés időpontja Cserélje ki, amikor Csatorna teljesítmény Néhány csatorna csökkenő CTR-t vagy elkötelezettséget mutat, míg mások stabilak maradnak. Több csatorna is tartós csökkenést mutat a konverziók vagy a bevételek tekintetében. Célközönség Az üzenet kissé eltérőnek tűnik, de a főbb személyiségek még mindig megfelelnek a vásárlóinak. A vásárlói magatartás megváltozik, vagy egy új szegmens jövedelmezőbbé válik, mint a jelenlegi célcsoportja. Versenynyomás A versenytársak módosítják kampányaikat vagy változtatnak üzeneteiken, de a piac stabil marad. A versenytárs új árazással, pozícionálással vagy termékértékkel változtatja meg a kategóriát. Belső változások Csapatának szüksége van a folyamatok egyértelműségére vagy erősebb összehangoltságra Változtassa meg termékének irányvonalát, lépjen be egy új piacra, vagy vegyen igénybe olyan eszközöket, amelyek új megközelítést igényelnek. Célok összehangolása Növeli a célokat, de optimalizálásokkal méretezheti a jelenlegi kampányokat. Céljai meghaladják a meglévő stratégiájával elérhető eredményeket, még a fejlesztések ellenére is. Ügyféljelzések A visszajelzések szerint kisebb hiányosságok vannak a relevancia és az egyértelműség terén. Az ügyfelek olyan megoldásokat, eredményeket vagy vásárlási élményeket kérnek, amelyek eltérnek a stratégiája által támogatottaktól.

Okos marketingstratégiai tipp: válassza a ClickUp-ot

A kiváló marketing olyan csapatok munkájának eredménye, amelyek tesztelik az ötleteket, tanulmányozzák a valódi vásárlói viselkedést, és korrigálnak, mielőtt a lendület elszállna. Ha a stratégiát folyamatos gyakorlatként kezeli, kampányai relevánsak maradnak, döntései élesek maradnak, és a növekedés állandó marad.

A ClickUp segítségével gyorsabban haladhat, ha az egész munkafolyamat egy helyen zajlik. Térképezze fel ötleteit a Whiteboards-on, alakítsa ki üzeneteit a Docs-ban, kövesse nyomon a munkát és a teljesítményt a Dashboards-on, fedezze fel a mintákat az AI Cards segítségével, és finomítsa az irányt a ClickUp Brain segítségével.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az okos marketing általában a pszichológiára, a közösségre vagy az időzítésre épít. Példák: ajánlói jutalmak, várólista-csökkenés, felhasználók által generált tartalom kihívások, erős társadalmi bizonyíték kampányok, termékalapú ajándékok és hiper-személyre szabott e-mailek. Ezek ösztönzik a megosztást, és a vevőnek inkább azt az érzést keltik, hogy részt vesz a folyamatban, mintsem hogy célpontja lenne.

Egy stratégia akkor tűnik ki, ha valami konkrétumot mond a célközönségnek. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül a valódi problémákra kell rávilágítani, történetekkel és eredményekkel kell alátámasztani, és a márka identitását emberközelivé kell tenni. Az online platformok közötti következetesség és a emlékezetes üzenet segít az embereknek abban, hogy akkor is emlékezzenek Önre, amikor nem vásárolnak aktívan.

A legmegbízhatóbb kombináció a helyi keresési láthatóság + ajánlások + e-mailes ügyfélkapcsolat-ápolás. A Google helyi rangsorában való megjelenés felfedezhetőséget biztosít, az ajánlások gyorsan bizalmat építenek, az e-mailek pedig anélkül tartják vissza az ügyfeleket, hogy egy vagyont kellene költeni. Ha ez a három együtt működik, a kisvállalkozások véletlenszerű bevétel-ugrások helyett ismétlődő bevételekhez jutnak.

Az AI segít kiküszöbölni a találgatásokat és a felesleges munkát. Elemezni tudja a vásárlói viselkedést, megjósolni, hogy mely tartalmak vagy ajánlatok eredményeznek konverziót, automatizálni tudja a nyomon követést, ajánlani tudja a célközönség szegmenseit, és trendek alapján ötleteket generálhat.

A jó ritmus az, ha negyedévente értékeljük az üzleti sikereket, miközben innovatív termékeket fejlesztünk. A stratégiákat akkor kell megváltoztatni, amikor a vevői elvárások, a versenytársak, a termék pozicionálása vagy a gazdasági feltételek megváltoznak. A cél nem az, hogy folyamatosan újragondoljuk a marketinget, hanem hogy még mielőtt a dolgok nem működnek, és nem utána, módosítsuk azokat.