50 legjobb Bing AI prompt a kreativitás és a termelékenység javításához

Valószínűleg már volt olyan pillanatod, amikor a Bing AI olyan választ adott, amely magabiztosnak, jól formázottnak és még hivatkozásokkal is ellátottnak tűnt, de valahogy mégsem felelt meg az igényeidnek.

Ezután a promptot módosítod, további kontextust adsz hozzá, kontextust távolítasz el, mondatokat írsz át, és reméled, hogy a Bing végre megérti, mit akartál mondani.

Az igazság az, hogy a különbség ritkán a Bingből ered. A különbség a promptból ered.

A világos, strukturált promptok a Bing AI-t egy hatékony kutatási és érvelési motorrá alakítják, amely pontosan azt nyújtja, amit keresel.

Ebben az útmutatóban áttekintjük a legmegbízhatóbb Bing AI promptokat, amelyeket kutatáshoz, tartalomkészítéshez, elemzéshez és a mindennapi termelékenységhez használhat, valamint néhány profi tippet is adunk.

Bónuszként azt is megvizsgáljuk, miért válik a ClickUp a legjobb alternatívává azoknak a csapatoknak, akik mélyebb kontextust, nagyobb pontosságot és olyan AI-t szeretnének, amely valóban megérti a munkafolyamatukat. 😄

A Bing AI megértése

A Bing AI egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely a Microsoft Bing keresőmotorba van integrálva. Használható válaszok összefoglalására, képek és videók generálására, tartalom fejlesztésére, kód írására, jelentések összeállítására és olyan feladatok elvégzésére, mint például a vásárlás.

A Bing a GPT-4, egy fejlett nagy nyelvi modell és a Microsoft saját Prometheus modellje alapján készült. Valós idejű kereséseket futtathat az interneten, és támogatja a multimodális interakciókat szöveg, hang és kép bemenetekkel.

A Bing Chat Enterprise AI-alapú csevegést biztosít a szervezetének, kereskedelmi adatvédelemmel.

Mik azok a Bing AI promptok?

A Bing promptok segítségével megadhatja a Bingnek, hogy milyen segítségre van szüksége. Ez lehet egy sor utasítás, kérdés vagy rendkívül részletes utasítás.

Mondja azt, hogy „írj nekem egy e-mailt”, „segíts dekódolni egy hibát ebben a kódban” vagy „generálj egy sci-fi képet egy űrben elveszett kutyáról” – ezek az egyszerű és összetett parancsok mind olyan promptok, amelyek megmondják a Bingnek, mit kell tennie.

De mint minden AI és LLM modell esetében, a Bing válaszainak minősége és mélysége is közvetlenül összefügg a promptok specifikusságával.

🧠 Érdekesség: A Prompt Battles egy legitim dolog. Itt a résztvevők élőben készítenek AI-promptokat a színpadon, míg a közönség valós időben követi az eredményeket. A versenyzőket kreativitásuk, a kimenet minősége és az alapján értékelik, hogy promptjaik mennyire hatékonyan irányítják az AI-t, hogy váratlan vagy lenyűgöző eredményeket érjenek el. A promptírás hivatalosan is nézői esemény lett.

Az AI Prompts használatának előnyei

Az AI modellek nem tudják, mit szeretne; csak következtetnek rá. Minden alkalommal, amikor beír egy parancsot, a modellnek utalásokat ad a szándékáról, a korlátozásokról, a kívánt formátumról, a kontextusról és a minőségi elvárásokról.

Emellett az AI-modellek kontextusérzékenyek, nem pedig kontextustudatosak. Nem értik az Ön üzleti tevékenységét, közönségét, munkafolyamatát vagy kreatív stílusát, hacsak Ön nem mondja el nekik.

A jól megfogalmazott promptok előnyei:

Hatékony kutatás : A jól meghatározott promptok javítják a kutatás minőségét és sebességét azáltal, hogy réteges kereséseket futtatnak, összehasonlítják a forrásokat és gyorsabban nyernek ki információkat, mint a kézi böngészés.

Személyre szabott tartalomgenerálás : A specifikus promptok segítségével létrehozhatók a tartalom vázlatának és a márka hangjának megfelelő, használható tartalomtervezetek.

Jobb képek : A leíró promptok olyan képeket hoznak létre, amelyek összhangban vannak az Ön kreatív elképzeléseivel.

Időmegtakarítás : Az egyértelmű utasítások minimalizálják a javítások és a többszöri pontosítások számát. Egy jól felépített prompt gyakran helyettesíti a többszörös, homályos kísérleteket és a frusztrációkat.

Kontextusfüggő feladatvégrehajtás : Ha a promptokban háttérinformációkat ad meg, az AI a konkrét helyzetéhez illeszkedő válaszokat ad, nem pedig általános tanácsokat.

Kockázatcsökkentés : A gondosan megtervezett promptok segítenek azonosítani és enyhíteni az AI kimenetekben előforduló potenciális hibákat vagy torzításokat.

Befolyásolja a gondolkodási folyamatot: Amikor strukturálja a Bing AI parancsait, alakítja a modell belső gondolkodási láncolatát, ami logikusabb, koherensebb eredményeket eredményez.

⭐ Bónusz: Miben különbözik a Bing AI a ChatGPT-től?

Íme egy gyors összehasonlítás, amely segít megérteni, hogy a ChatGPT és a Bing AI hogyan különbözik egymástól az adatokhoz való hozzáférés, a gondolkodásmód és a mindennapi használat tekintetében.

Funkció Bing AI ChatGPT Fejlesztő Microsoft OpenAI Alapvető megközelítés Valós idejű webes alapokon, élő keresési adatokon, hivatkozásokon és tényadatokon alapul. Mélyreható gondolkodásra, kreativitásra és több lépésből álló problémamegoldásra tervezték, internet-hozzáférés nélkül. Hangnem és stílus Keresésalapú, tömör és forrásokra összpontosító Beszélgető, adaptív, hosszú narratívák és technikai mélységek kezelésére képes. Érvelési erő A keresésbe integrált DALL·E modell, gyors vizuális generáláshoz optimalizálva. Erős strukturált gondolkodásban, logikát igénylő feladatokban, kódolásban és kreatív generálásban. Adathozzáférés Közvetlenül kapcsolódik a Bing Search-hez, így valós idejű eredményeket és forráshivatkozásokat biztosít. Elsősorban a betanított tudásra támaszkodik, hacsak a böngészés nincs engedélyezve. Kreativitási szint A keresési eredmények és a ténybeli korlátok által jobban korlátozott Szabadabb ötletelés, felfedezés és absztrakt problémamegoldás Képalkotás Az OpenAI DALL-E modelljeit használja szöveges promptokból vizuális elemek generálásához. Képeket generál a ChatGPT beépített képalkotó modelljei segítségével, nagyobb stilisztikai rugalmassággal. Fájl- és szövegkezelés Megbízható weboldalak és élő források összefoglalásához; nem alkalmas mélyreható, több fájlt érintő munkafolyamatokhoz. Dokumentumokat, vegyes médiát, kódot és hosszabb kontextusablakokat kezel, erős folytonossággal. Leginkább alkalmas Valós idejű kutatás, összehasonlítások, tényellenőrzés és gyors hivatkozások Mélyreható érvelés, kreatív munka, technikai feladatok, tervezés, kódolás és interaktív problémamegoldás.

Hogyan írjunk hatékony Bing AI parancsokat?

Az AI-nak való kérdésfeltevés művészete megtanulható, ha megérted, mi teszi egy promptot jónak.

Így írhat hatékony Bing promptot:

Kezdje egy világos, konkrét céllal!

A Bing szinte minden kérdésre válaszol, amit feltesz neki. A trükk az, hogy konkrét és egyértelmű legyél, így részletes, árnyalt válaszokat kapsz, amelyek valóban segítenek neked. Például:

❌ Prompt: Adj nekem egy listát a legfontosabb marketing trendekről!

✅ Prompt: Összegezze az idei év három feltörekvő B2B marketing trendjét példákkal!

💡 Profi tipp: Fogalmazza meg célját cselekvésként. Használjon olyan igéket, mint „összefoglalni”, „összehasonlítani”, „generálni” vagy „hibakeresni”, hogy azonnal jelezze a feladat típusát.

Releváns kontextust kínál

A kontextus alakítja a relevanciát. Ez a kontextus lehet:

A vállalat háttérinformációi

Márka hangnemre vonatkozó irányelvek

Korábbi tartalmak referenciaként

A közönség demográfiai adatai és problémái

Iparág-specifikus terminológia vagy szakzsargon

Jelenlegi projektcélok vagy kampánycélok

Korlátozások, mint például a költségvetés, az időkeret vagy a platform korlátai

Utánozandó vagy elkerülendő versenytársak példái

Kívánt formátum, hosszúság vagy szerkezet

❌ Prompt: Írjon egy e-mail sorozatot egy új termék bevezetéséhez.

✅ Feladat: Távoli csapatok számára projektmenedzsment eszközt indítok. Célközönségem 50-200 fős vállalatok operációs menedzserei, akik aszinkron kommunikációval küszködnek. Írjon három e-mailt barátságos, de professzionális hangnemben: egyet, amely felkelti az érdeklődést, egyet, amely kiemeli a funkciókat, és egyet, amely időkorlátozott ajánlatot tartalmaz. Mindegyik legyen 150 szó alatt.

💡 Profi tipp: Készítsen egy márkairányelvek dokumentumot, amely tartalmazza a hangnemet, a hangszínt, a közönség részleteit és a legfontosabb üzeneteket. Ha csapata több kampányt is futtat, a márkairányelvek életmentőek lehetnek. Töltse fel a Bingbe, amikor új projektet indít, és a rendszer megjegyzi a kontextust.

Adjon neki szerepet

A szerepkör hozzárendelése egyfajta lencsét ad a Bing AI-nak. Ez lehetővé teszi az AI számára, hogy a releváns mintákra összpontosítson és a kapcsolódó ismereteket előtérbe helyezze. Ez akkor hasznos, ha azt szeretné, hogy a Bing egyszerűsítse a komplex problémákat vagy segítsen a kommunikációs feladatokban.

❌ Prompt: Mi az a kontextus-tervezés?

(Ez széles körű megértést nyújt a koncepcióról.)

✅ Prompt: Viselkedj úgy, mint egy AI-fejlesztő, és mondd el, mi az a kontextus-mérnöki munka.

(Ezzel a prompttal a Bing ismeri a szükséges közönségkalibrálást és koncepcionális mélységet. )

👀 Tudta? A kontextusablakok az AI rövid távú memóriájaként működnek. Amikor megtelik, a korábbi utasítások kiszorulnak. Amikor a tokenek túlcsordulnak, a modell elveszíti a kontextust, mert figyelemmechanizmusai természetesen a frissebb információkat részesítik előnyben.

Bonyolult feladatok megoldása

A többrétegű feladatok megzavarják az AI-t. Ha kisebb, egymást követő promptokra bontja őket, jobb minőségű eredményeket kap, amelyekkel könnyebben dolgozhat.

❌ Prompt: Vizsgálja meg a versenytársakat, elemezze stratégiáikat, és írjon jelentést!

✅ Prompt: Sorolja fel az ökológiai csomagolóipar öt legnagyobb versenytársát. Ezután folytassa az elemzéssel, és végül kérje meg a jelentés formátumát.

Ez a megközelítés, amelyet prompt chainingnek neveznek, jelentősen javítja a kimeneti minőséget.

📚 További információk: Hogyan lehet prompt mérnöknek lenni?

Finomítsa és ismételje meg

Tekintse a Bing válaszait kiindulási pontnak. Megkérheti, hogy ellenőrizze a tényeket, módosítsa a hangnemet, személyre szabja a részleteket, vagy árnyalja a témát a válaszait felhasználva.

Minden AI másképp működik. Minél többet kísérletezel, annál jobban megérted, mi működik valójában.

Szeretne gyorsan elsajátítani, hogyan kell kérdéseket feltenni az AI-nak? Nézze meg ezt a videót.

📚 További információk: Teljes útmutató a prompt engineeringhez

50 legnépszerűbb Bing AI prompt különböző felhasználási esetekhez

A receptek megadásától a komplex kódok hibakeresésén, a podcastok generálásán és akár a kutatási jelentések elkészítésén át, nincs olyan terület, amelyben a Bing AI ne tudna segíteni.

Összeállítottunk néhány promptot, amelyeket felhasználhat (vagy amelyekből inspirációt meríthet) a saját felhasználási esetéhez.

Marketing és tartalomírási promptok

Merítsen ihletet ezekből az AI írási útmutatókból, amikor azt szeretné, hogy a Bing e-mailt írjon, blogbejegyzést készítsen, értékajánlatot finomítson vagy marketing szöveget generáljon.

A Bing AI használata marketing és tartalomírási felhasználási esetekben

1. Ön egy tartalomstratéga, aki egy LinkedIn-bejegyzést ír arról, hogy miért nem sikerül a marketingcsapatoknak a tartalmak újrahasznosítása. Kezdje ezt a bejegyzést egy merész állítással, osszon meg két hibát, és zárja egy interaktív kérdéssel, 150 szó alatt.

2. Készítsen egy 90 másodperces szkriptet, amelyben elmagyarázza az API-integrációt a nem technikai háttérrel rendelkező kisvállalkozások tulajdonosainak. Használjon egyszerű analógiákat, és összpontosítson az olyan előnyökre, mint az időmegtakarítás és az eszközök összekapcsolhatósága. Felépítés: figyelemfelkeltés, probléma, magyarázat, CTA.

3. Írjon Instagram-feliratot a fenntartható divatmárkánk új organikus pamutkollekciójához. Meséljen egy rövid történetet az indiai vidéki kézművesekről, szőjön bele etikus gyártási értékeket, és zárja a bolt CTA-jával. 180 szó alatt.

4. Írjon sajtóközleményt, amelyben bejelenti 25 millió dolláros B sorozatú finanszírozásunkat egy AI ügyfélszolgálati platform számára. Tartalmazza a következőket: erős címsor, bevezető bekezdés a legfontosabb tényekkel, a vezérigazgató idézete a növekedési tervekről, a finanszírozás felhasználásának módja (termékfejlesztés, piaci terjeszkedés) és a vállalat sablonos leírása. A szöveg hossza ne haladja meg a 400 szót.

5. Érzékeny bőrű emberek számára közvetlenül a fogyasztóknak szánt bőrápolási márkát építek. Segítsen meghatározni a márkánk hangját. Adjon három példát arra, hogyan kommunikálnánk ugyanazt az üzenetet („termékeink bőrgyógyászati vizsgálaton estek át”) a mi hangunkon, és hogyan fogalmaznák meg ezt a versenytársaink. Foglalja bele a teendőket és a nem teendőket is.

6. 10 különböző címsorváltozatra van szükségem egy „Haladó Excel pénzügyi elemzőknek” című webináriumot népszerűsítő céloldalhoz. Azok a címsorok legyenek előnyben, amelyek vonzóak a karrierjüket előrelépni kívánó középszintű elemzők számára. Kipróbáljon különböző megközelítéseket: kíváncsiság, előnyök, lemaradás félelme, konkrétumok, kérdések és sürgősség, és mindegyik legyen legfeljebb 15 szó hosszú.

7. Készítsen kreatív kampánytémát online tanulási platformunk iskolakezdési promóciójához (célközönség: felnőtt tanulók, akik visszatérnek az oktatásba). Szükségem van egy kampánynévre, szlogentre, három üzenetre, amelyek foglalkoznak a félelmeikkel és motivációikkal, javasolt vizuális hangulatlap iránymutatásra, valamint ötletekre, hogy ez a téma hogyan alkalmazható e-mailekben, közösségi médiában és fizetett hirdetésekben. Legyen érzelmileg megható és ambiciózus.

8. Készítsen 10 Instagram-tartalomötletet egy millenniumi generációt megcélzó személyes pénzügyi alkalmazáshoz. Minden ötlethez tartalomtípus, téma, kulcsüzenet és vizuális irányvonal szükséges. Foglalja magában a diákhiteleket, az impulzusvásárlásokat, a befektetés alapjait és a vésztartalékokat.

9. Elemezze a „SaaS e-mail marketing legjobb gyakorlatai” kulcsszóra vonatkozó legfontosabb SERP-eredményeket. Azonosítsa a tartalmi hiányosságokat, elemezze a fogyasztói véleményeket a Quora és a Reddit oldalakon, és készítsen vázlatot egy blogbejegyzéshez, amelyet megírhatok, hogy hatékonyan orvosoljam ezeket a hiányosságokat. A blogbejegyzés hossza 2500-3000 szó között legyen.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 33%-a még mindig úgy véli, hogy a multitasking egyenlő a hatékonysággal. A valóságban a multitasking csak növeli a kontextusváltás költségeit. Amikor az agyad a lapok, csevegések és ellenőrzőlisták között ugrál, a mély koncentráció szenved a legnagyobb kárt. A ClickUp segít Önnek a szándékos egyfeladatos munkavégzésben, mivel minden szükséges dolgot egy helyen összegyűjt! Egy feladaton dolgozik, de meg kell nézni valamit az interneten? Csak használja a hangját, és kérje meg a ClickUp BrainGPT-t, hogy végezzen webes keresést ugyanabból az ablakból. Szeretne beszélgetni Claude-dal, és csiszolni a vázlaton, amin dolgozik? Ezt is megteheti, anélkül, hogy elhagyná a ClickUp munkaterületét! Minden, amire szüksége van – csevegés, dokumentumok, feladatok, irányítópultok, több LLM, webes keresés és még sok más – egy konvergált AI munkaterületen található, készenlétben!

Kutatás és adatelemzés

Fokozza kutatási és adatelemzési tevékenységét a Bing AI promptokkal!

10. Összegezze az idei év három új B2B marketing trendjét olyan vállalatok valós példáival, amelyek már alkalmazták azokat. Fókuszáljon az AI alkalmazására, az account-based marketing fejlődésére és a magánélet védelmét előtérbe helyező attribúcióra. Tartalmazza a támogató adatokat és a sikermutatókat is.

11. Elemezze a ClickUp 50 legutóbbi ügyfélértékelését a G2 és a Capterra oldalakon. Osztályozza a visszajelzéseket témák szerint: árral kapcsolatos panaszok, funkciók iránti igények, támogatási kérdések és a felhasználói élmény dicsérete. Összegezze a három legfontosabb problémát.

12. Kutassa fel az öt legnépszerűbb projektmenedzsment eszközt (Asana, Monday, ClickUp, Trello, Notion). Készítsen összehasonlító táblázatot, amely tartalmazza az árak szintjeit, a legfontosabb funkciókat, a felhasználói korlátokat, az integrációkat és a mobilalkalmazások értékeléseit.

13. Elemezze a weboldalunkon az elmúlt hat hónap legjobban teljesítő blogbejegyzéseit. Azonosítsa a témák, a hosszúság, a formátum, a címsorok és a belső linkek közös mintáit. Vonjon le következtetéseket arról, hogy mely tartalomtípusok generálják a legtöbb organikus forgalmat és konverziót.

14. Figyelje a Twitteren, a LinkedInen és a Redditen az elmúlt 30 napban a „távoli munkavégzés termelékenysége” témájáról folyó beszélgetéseket. Válassza ki a legfontosabb problémákat, a gyakran említett eszközöket és az új megoldásokat. Összegezze a hangulatot és a vita témáit.

15. Részletes kutatási jelentést szeretnék a tartalommarketing-iparról Louisianában. A jelentésnek ki kell térnie a legfontosabb trendekre, a főbb szereplőkre, a regionális kihívásokra és a növekedési lehetőségekre. Kérjük, foglalja bele a jelentésbe, hogy a helyi vállalkozások hogyan használják a tartalommarketinget, melyek a legfontosabb ügynökségek vagy szabadúszók az államban, valamint minden releváns statisztikát vagy esettanulmányt. A jelentést megfelelő fejlécokkal és formázással készítse el, hogy áttekinthető és strukturált legyen. Használjon táblázatokat, ha azok segítenek az ügynökségek, trendek vagy iparági adatok összehasonlításában.

Használja a Bing AI-t részletes kutatási jelentések készítéséhez.

💡 Profi tipp: Használja a Bing Create Research Report funkcióját, hogy teljes hivatkozásokkal ellátott, részletes kutatási jelentést kapjon termékéről vagy piacáról. Ez a jelentés kiváló kiindulási pont lehet piaci belépési feltételezéseinek validálásához.

Tanulás és készségfejlesztés

Tanuljon komplex témákat a Bing AI segítségével

16. Magyarázza el a kvantumszámítástechnikát egy középiskolás diáknak, aki ismeri az alapvető algebrát, de nincs fizikai háttérismerete. Használjon mindennapi analógiákat, kerülje a szakzsargont, és összpontosítson azokra a gyakorlati alkalmazásokra, amelyek érdekesek lehetnek számukra, például a titkosításra vagy a gyógyszerkutatásra.

17. Generáljon 15 viselkedésalapú interjúkérdést termékmenedzser pozíciókra, STAR-módszerrel készült válaszpéldákkal. Foglalja magában a prioritások meghatározásával, az érdekelt felek közötti konfliktusokkal, a sikertelen termékbevezetésekkel és az adatalapú döntésekkel kapcsolatos forgatókönyveket. Tartalmazza azokat a tippeket is, amelyekre az interjúztatók figyelnek.

18. Készítsen átfogó tanulási útmutatót a Google Analytics 4 tanúsító vizsgához. Rendezze a vizsga témái szerint, beleértve a legfontosabb fogalmakat, a memorizálandó képleteket, a gyakori hibákat és gyakorlati kérdéspéldákat. Tegye áttekinthetővé egyértelmű szakaszokkal.

19. Hasonlítsa össze négy népszerű projektmenedzsment tanúsítványt: PMP, CAPM, Scrum Master és PRINCE2. Elemezze a költségeket, az időbefektetést, a nehézségi szintet, a karrier előnyeit, és hogy mely iparágak értékelik leginkább az egyes tanúsítványokat. Adjon ajánlásokat a karrier szakaszának és céljainak alapján.

20. Készítsen gyakorlati feladatot a műszaki íráskészség fejlesztésére. Adjon meg egy rosszul megírt műszaki dokumentumot (API dokumentáció vagy felhasználói kézikönyv), azonosítson öt konkrét problémát, és írja át az egyes szakaszokat a végrehajtott javítások magyarázatával.

Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan használhatja az AI-t személyes asszisztensként 👇

👀 Tudta-e? Az Anthropic kutatói sikeresen kivontak több millió funkciót a Claude 3. 0 Sonnetből, és ezzel létrehozták az első részletes betekintést egy modern, gyártási szintű nagy nyelvi modellbe, feltárva, hogy az AI hogyan szervezi a fogalmakat belsőleg, az emberi megértést tükrözve.

Kódolás, hibakeresés és adatelemzés

21. Összefoglalja ezt a 40 oldalas kutatási tanulmányt a gépi tanulás alkalmazásairól az egészségügyben. Válassza ki a legfontosabb eredményeket, módszertant, korlátokat és gyakorlati következményeket. Írjon egy nem technikai egészségügyi adminisztrátornak, aki dönt arról, hogy befektessen-e gépi tanulási megoldásokba. Maximum 500 szó.

22. Tekintse át ezt a JavaScript függvényt, amely 10 000 termékobjektumot tartalmazó tömböt szűr és rendez. A frontenden lassan fut. Azonosítsa a teljesítménybeli szűk keresztmetszeteket, javasoljon optimalizálásokat, és írja át a függvényt jobb időkomplexitással. Magyarázza el a fejlesztéseket.

23. Ön egy tapasztalt fejlesztő, aki Python kódot ír a Stripe fizetési API-jával való integrációhoz. Meg kell hoznom egy ügyfelet, létre kell hoznom egy 99 dolláros fizetési szándékot, és kezelnem kell a sikeres vagy hibás válaszokat. Tartalmazza a megfelelő hiba kezelést és az egyes lépéseket magyarázó megjegyzéseket.

24. A while ciklusom folyamatosan lefagyasztja a böngészőt, amikor egy 1000 objektumból álló tömböt szűrök: [kód beillesztése]. Találd meg, mi okozza a végtelen ciklust. Magyarázd el a logikai hibát, és írd át úgy, hogy helyesen működjön. Javasolj egy hatékonyabb megközelítést is.

25. A felhasználók nem tudnak bejelentkezve maradni az oldal frissítése után: [hitelesítési kód beillesztése]. A JWT token tárolva van, de nem olvasható be megfelelően. Hibaelhárítás és a token visszakeresési logika javítása.

26. Az alkalmazásom eléri az API sebességkorlátját (100 kérés percenként) a kötegelt feltöltések feldolgozása során: [kód beillesztése]. Vezessen be egy sorbaállító rendszert, amely korlátozza a kéréseket, hogy azok a korlát alatt maradjanak, miközben minden feldolgozásra kerül. Mutassa meg a felhasználóknak a folyamat előrehaladását.

💡 Profi tipp: Ha a Copilot nem tudja elemezni az oldalt vagy összefoglalni a tartalmat, engedélyezze a „Hozzáférés engedélyezése bármely weboldalhoz vagy PDF-hez” opciót a Microsoft Edge beállításaiban, az Oldalsáv > Copilot részben.

Valós idejű információk és webes kutatás

Használja a Bing AI-t átfogó és naprakész válaszokhoz

27. Keresse meg a legjobb árakat az iPhone 15 Pro fekete titán színű, 256 GB-os változatára az Egyesült Államokban. Vegye figyelembe, ha vannak-e beváltási ajánlatok vagy kedvezmények bizonyos fizetési módok esetén, és számolja ki, melyik opcióval lehet összességében a legtöbb pénzt megtakarítani.

28. Kutassa fel a texasi Austinban dolgozó vezető adatelemzők jelenlegi fizetési sávjait. Nézze meg a LinkedIn, az Indeed és a Glassdoor álláshirdetéseit. Bontsa le a vállalatok mérete, a szükséges tapasztalat évei szerint, és vegye figyelembe a általában kínált juttatásokat is. Számítsa ki a medián fizetést.

29. Keressen tavaly publikált, szakértők által lektorált kutatási cikkeket az időszakos böjt metabolikus egészségre gyakorolt hatékonyságáról. Találjon legalább öt tanulmányt, foglalja össze azok módszertanát és legfontosabb eredményeit, és jegyezze fel a tanulmányok közötti ellentmondó eredményeket.

30. Kutassa fel, hogy a Notion milyen új funkciókat indított el az elmúlt három hónapban. Nézze meg a blogjukat, a termékfrissítések oldalát, a Twitter-bejelentéseket és a felhasználói fórumokat. Írja le az egyes funkciókat, és keresse meg a korai felhasználói visszajelzéseket a megvalósítás minőségéről.

31. Keresse meg a Japánba utazó amerikai állampolgárokra vonatkozó jelenlegi utazási korlátozásokat és vízumkövetelményeket. Tartalmazza az oltási követelményeket, a vízumkérelem benyújtásának folyamatát, a feldolgozási időt és az elmúlt hónapban bejelentett legújabb szabályváltozásokat.

32. Keresse meg Lionel Messi teljes teljesítménystatisztikáját az Inter Miami csapatában a 2024-es MLS-szezonban. Tartalmazza a gólokat, az asszisztokat, a lejátszott mérkőzéseket, valamint azt, hogy statisztikái hogyan viszonyulnak a liga többi legjobb gólszerzőjéhez. Ellenőrizze, hogy megdöntött-e bármilyen rekordot.

33. Keresse meg a New York-i Metropolitan Museum of Art aktuális nyitvatartási idejét. Ellenőrizze, hogy van-e különleges ünnepi nyitvatartási idejük a hálaadás hetében, és hogy kínálnak-e ingyenes belépési napokat. Ellenőrizze, hogy az információk naprakészek-e.

34. Keresse meg az összes olyan vállalatot, amely az elmúlt hat hónapban B sorozatú finanszírozást kapott. Fókuszáljon az USA-ban működő technológiai és SaaS szektorokra.

35. Az elmúlt 60 napban azonosítson minden új kormányzati szabályozást, megfelelési frissítést vagy jogi változást, amely hatással van a [iparágra vagy régióra]. Adjon rövid összefoglalót a források megjelölésével és a várható hatásokkal.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? Hiányzik a zökkenőmentes integráció, vannak ismeretbeli hiányosságok vagy biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI beépülne a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a parancsokat egyszerű nyelven, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

Termelékenység és feladatkezelés

Növelje termelékenységét a Bing AI promptokkal

36. Készítsen átfogó bevezető ellenőrzőlistát az új marketingcsapat tagjai számára. Foglalja magában az első napot (papírmunka, fiókok beállítása), az első hetet (képzések, bemutatkozások) és az első hónapot (kezdeti projektek, visszajelzések). Ne felejtse el feltüntetni, ki felelős az egyes feladatokért.

37. Ma 12 feladatot kell elvégeznem, amelyek időigénye és prioritása eltérő: [feladatok listája]. Készítsen egy optimalizált ütemtervet 9:00 és 18:00 között, amely figyelembe veszi a legproduktívabb óráimat (10:00-12:00), tartalmaz puffertidőt, és csoportosítja a hasonló feladatokat.

38. Összefoglalja a hét standup meeting jegyzeteit hétfőtől péntekig: [jegyzetek beillesztése]. Azonosítsa a befejezett feladatokat, a folyamatban lévő munkákat, a többször felmerült akadályokat és azokat a csapattagokat, akiknek segítségre lehet szükségük. Formázza rövid jelentésként a vezetőség számára.

39. Készítsen napirendet egy 60 perces negyedéves üzleti áttekintő értekezlethez öt osztályvezető részvételével. Tartalmazza az egyes szegmensekre szánt időkeretet, a döntést igénylő és a frissítést igénylő témákat, valamint a kérdésekre szánt időt. Tartsa a napirendet fókuszált és megvalósítható módon.

40. Hetente 60 órát dolgozom, és kimerültnek érzem magam. Tekintse át a jelenlegi ütemtervemet: [illessze be az ütemtervet]. Javasoljon, hol lehetne csökkenteni a terhelést, mely feladatokat lehetne elhalasztani vagy delegálni, mikor lehetne szünetet tartani, és hogyan lehetne beépíteni a pihenőidőt anélkül, hogy a projektek elakadnának.

41. Készítsen egy csapatkommunikációs protokoll dokumentumot. Határozza meg, mikor kell e-mailt, Slacket vagy megbeszéléseket használni; az egyes csatornák várható válaszidejét; a munkaidőn kívüli kommunikáció határait; és a sürgős kérdések eskalálásának módját. Legyen praktikus és tisztelje a munka-magánélet egyensúlyt.

42. Tervezzen egy heti naptár sablont, amely biztosítja a mély munkához szükséges koncentrációs időt, miközben helyet biztosít a megbeszéléseknek és a közös munkának. Hetente legalább 15 órára van szükségem megszakítás nélküli időre az íráshoz és a stratégia kidolgozásához. Mutassa meg, hogyan lehet megszervezni a hétfőtől péntekig tartó időszakot.

⭐ Bónusz: Ha eddig a Bing AI promptokat használta feladatok kezelésére, ütemtervek tervezésére vagy munkafolyamatok racionalizálására, akkor most még nagyobb lehetőségek állnak előtte: az AI-koordináció. Az AI-koordináció több AI-rendszert, például a kutatáshoz használt Bing AI-t, a kontextusfüggő feladatok végrehajtásához használt ClickUp Brain-t és az ismétlődő munkák automatizálását egyetlen koordinált munkafolyamatba integrálja. Ahelyett, hogy minden eszközt külön asszisztensként kezelne, az összehangolás összekapcsolja őket, így azok egységes intelligencia rétegként működnek az Ön projektjeiben. A ClickUp AI-koordinációjával a következőket teheti: Az AI műveletek automatikus elindítása , amikor a feladatok frissülnek, az űrlapok benyújtásra kerülnek, vagy a munka a különböző szakaszok között halad.

Használja az AI ügynököket a munkák továbbításához, a tulajdonosok kijelöléséhez vagy a blokkolók eskalálásához manuális beavatkozás nélkül.

Kombinálja az automatizálást és a kontextusfüggő AI-t a projekt pontosságának, függőségeinek és prioritásainak fenntartása érdekében.

Összehangolja a kutatást, a tervezést, a dokumentációt és a végrehajtást egyetlen összefüggő folyamatba.

Képalkotás

Mielőtt belemennénk az AI-képekbe, tudnia kell, hogy a Copilotban a „Bing image creator” (Bing képalkotó) vagy a „generate an image” (kép generálása) opcióval generálhat képeket.

💡 Profi tipp: A Microsoft irányelvei szerint használjon leíró szavakat, amikor elmagyarázza, milyen képet szeretne. Valójában használja ezt a képletet ellenőrzőlistaként a képalkotási promptjához: Egyértelmű cselekvés: Készítsen fotórealisztikus képet!

Részletes téma: Rózsa, de legyen leíró jellegű (Mélyvörös rózsa, bársonyos szirmokkal, reggeli harmatcseppekkel borítva)

Specifikus stílus: Makro közeli felvétel

Jelenet vagy környezet: Napkelte lágy aranyfényben

További elemek: Bokeh háttér, fényt visszaverő vízcseppek, apró zöld levelek Teljes prompt: Készítsen fotórealisztikus képet egy mélyvörös rózsáról, bársonyos szirmokkal, reggeli harmatcseppekkel borítva, Dall’e módban. Extrém makró közeli felvétel, sekély mélységélességgel, ködös angol kertben, napkeltekor, lágy aranyfényben. Tartalmazza a bokeh hátteret, a fényt visszaverő vízcseppeket, apró zöld leveleket és a romantikus hangulatot. A Bing AI parancsok használata képfeldolgozáshoz

43. Illusztráljon egy epikus fantasy könyv borítóját, amelyen egy fiatal varázsló áll egy szikla szélén, és egy hatalmas, lebegő szigetekkel tarkított királyságra néz le. Sötét viharfelhők gyülekeznek felette, míg mágikus, ragyogó rúnák köröznek a karakter körül. Festői stílus, gazdag, drámai színekkel.

44. Fotózzon egy luxus bőr hátizsákot egy életstílusos környezetben, egy fa dohányzóasztalon, laptop, napló és kézműves kávéscsésze társaságában. A reggeli lágy fény átsüt a vékony függönyön. A meleg, földes színek és a sekély mélységélesség prémium, ambiciózus hangulatot teremtenek.

45. Készítsen egy modern, lapos dizájnú infografikus diát az Instagramra, amely öt termelékenységi tippet mutat be. Használjon pasztell színpalettát rózsaszín, mentazöld és krém színekkel. Használjon egyszerű ikonokat, olvasható sans-serif betűtípusokat és sok fehér teret. Kortárs és minimalista stílus.

46. Illusztráljon egy barátságos, színes diagramot, amely elmagyarázza a fotoszintézis működését. Mutasson egy rajzolt fát, amelyen nyilak jelzik a gyökereket, a leveleket, a napot és a vízcseppeket. Használjon élénk zöld, sárga és kék színeket, egyszerű formákat és világos tipográfiát, amely alkalmas középiskolás diákok számára.

47. Ábrázoljon egy szeszélyes erdei jelenetet, ahol barátságos állatfigurák (medve, nyúl és róka) teázgatnak egy hatalmas gomba alatt. Lágy, lekerekített formák meleg, barátságos színekkel. Mesekönyv-szerű akvarell stílus, finom textúrákkal és álomszerű megvilágítással.

48. Készítsen egy barátságos robot kabalafigurát egy technológiai startup számára. A robotnak lekerekített élekkel, ragyogó kék mellkaspánellel, kifejező LED-szemekkel kell rendelkeznie, és integetnie kell. Modern, barátságos kialakítás, színátmenetekkel és finom árnyékokkal. Teljes testű nézet átlátszó háttérrel.

49. Készítsen fotórealisztikus belső térképet egy luxus, modern konyháról, márvány munkalapokkal, rozsdamentes acél készülékekkel, függőlámpákkal és nagy ablakokkal, amelyekből kilátás nyílik a városra. Meleg délutáni megvilágítás, gyümölcstállal és friss virágokkal díszítve. Magazinminőségű építészeti fotózási stílus.

50. Ábrázoljon egy modern, izometrikus nézetet egy 3D térben lebegő műszerfal felületéről, színes diagramokkal, grafikonokkal és adatkártyákkal. Használjon sötétkékből lilába átmenő színátmenetes hátteret. Adjon hozzá finom fényhatásokat és tiszta vonalakat. Technológiaorientált és kifinomult stílus a landing page hős részéhez.

Ezzel befejezzük a Bing AI használati eseteinek és promptjainak átfogó (de természetesen nem teljes) összefoglalását.

👀 Tudta? Az AI fejlesztése a zárt ajtók mögötti tesztelésről a nyilvános kísérletezésre váltott. A Microsoft Copilot Labs egy kiváló példa arra, hogy a felhasználók kipróbálhatják a Copilot Vision és a Gaming élményeket, mielőtt azok mainstreammé válnának. Ez az „értékelési lendkerék” megközelítés lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan elinduljanak, valós visszajelzéseket gyűjtsenek és gyorsabban iteráljanak, mint a hagyományos fejlesztési ciklusok.

A Bing AI parancsokkal elkerülendő gyakori hibák

Ha nem vagy elégedett a Bing eredményeivel, az az alábbi prompting hibák egyikének tudható be. Nézzük meg, mit tehetsz, hogy elkerüld őket:

Hiba Mi történik? Hogyan lehet ezt kijavítani? Túl homályos vagy általános A Bing felszínes, használhatatlan tartalmat nyújt, amely nem felel meg az Ön konkrét igényeinek. Határozza meg az elvárásokat, adjon kontextust, mutasson példákat a sikerre, és legyen leíró jellegű a kéréseiben. Egyetlen prompt túlterhelése A Bing egyszerre több feladatot is megpróbál kezelni, és hiányos vagy felületes eredményeket szállít. Bontsa fel kérését kisebb, logikus, egymást követő promptokra, és építsen a Bing által kínált válaszokra. A valós idejű képességek figyelmen kívül hagyása Lemarad a legfrissebb hírekről, árakról, trendekről vagy legújabb frissítésekről. Használja a Binget időérzékeny lekérdezésekhez, és adja meg, hogy friss információkra van szüksége az internetről. A formátum specifikációinak elfelejtése Lehet, hogy hosszú esszé válaszokat kapsz, amikor csak egy világos összehasonlító táblázatot akartál. Határozottan megadott formátum: „pontokba szedve”, „2-3 soros bekezdésekben”, vagy „táblázatban”. Egy beszélgetési módhoz való ragaszkodás Olyan válaszokat kap, amelyek nem felelnek meg az Ön igényeinek. Váltson a különböző Bing módok között (Smart (GPT-5), gyors válasz, mélyebb gondolkodás stb.), hogy kontextusban megfelelő választ kapjon.

Tudta? Az AI-eszközök közötti állandó váltogatás negatívan hat a termelékenységre. A kontextus újbóli elmagyarázása, az adatok újbóli formázása, a különböző felületek kezelése és az egymásnak ellentmondó eredmények összehangolása olyan kognitív terhelést jelent, hogy az AI használata gyakran nehezebbnek tűnik, mint a munka manuális elvégzése. Valójában a munkavállalók 79,3%-a számolt be arról, hogy az AI-parancsokhoz szükséges erőfeszítés aránytalanul magasnak tűnik az eredményhez képest.

A Bing AI használatának korlátai

A Bing továbbfejlesztett keresési élményt kínál, miközben olyan feladatokat is elvégez, amelyeket az LLM-ek, például a ChatGPT is képesek. Kódokat írhat, tartalmakat generálhat, valós idejű keresést futtathat, jelentéseket készíthet, sőt podcastokat is szerkeszthet. Mondhatni, hogy szinte mindent meg tud csinálni.

De van egy akadálya, és ez az, ami meg fogja akadályozni Önt:

Nem őrzi meg a több munkamenet kontextusát : A Bing nem őrzi meg a kontextust több munkamenet során, így még hasonló típusú projektek esetén is minden alkalommal meg kell ismételnie az utasításokat, amikor újrakezdi a munkát.

Hallucinált válaszok : A Bing hallucinál a tényekről, és kétértelmű ötleteket mutat be a teljesen egyértelmű kérdésére.

Rövidebb kontextusablakok : A Bing kreatív módban elérhető kontextusablaka korlátozott. Nincs megadva konkrét token szám, de viszonylag kisebb, mint a ChatGPT és a Claude : A Bing kreatív módban elérhető kontextusablaka korlátozott. Nincs megadva konkrét token szám, de viszonylag kisebb, mint a ChatGPT és a Claude AI eszközök retenciós ablakai.

Biztonsági szűrők és blokkolt tartalom : Az érzékeny témákat, konkrét közszereplőket vagy biztonsági mechanizmusokat kiváltó tartalmakat tartalmazó kérések egyértelműen elutasításra kerülnek. Ezek a szűrőblokkolások szigorúbbak, mint más LLM-ek esetében.

Korlátozott mélység és konzisztencia : A Bing még komplex és niche lekérdezések esetén is sekélyes eredményeket generál; néha teljesen hiányzik belőle a árnyalatok és a kontextus.

Fix képarányok az AI által generált képekhez: A Bing nem teszi lehetővé a képek méretének vagy képarányának testreszabását, így kénytelen vagy a standard 1:1 vagy 3:4 arányokkal dolgozni.

⚠️ Figyelem: Kerülje el az AI túlterjedését. A Bing AI-hez hasonló eszközökkel könnyű több alkalmazást is használni kereséshez, íráshoz, tervezéshez és kutatáshoz. Minden AI-eszköz a munkafolyamat egy részét oldja meg. De ez a fragmentáció AI-szétszóródást eredményez, ahol a munkád és a kontextusod több fülre, csevegésre és egymástól független eszközökre oszlik szét. Minden alkalommal, amikor a Bing elfelejti a korábbi utasításait, vagy felületes, következetlen eredményeket ad, kénytelen több eszköz között ugrálni, és mindent manuálisan összerakni. Ez lassítja a csapatok munkáját, ahelyett, hogy felgyorsítaná. Így lehet irányítani a helyzetet, mielőtt a dolgok kicsúsznának a kezedből.

A legjobb Bing AI alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Jobb Bing AI alternatíváink vannak, amelyek egyszerűsíthetik a munkafolyamatokat. Mielőtt részletesen megvizsgálnánk őket, íme egy gyors összehasonlítás:

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Konvergens AI munkaterület kontextusfüggő projektvégrehajtáshoz Kontextusérzékeny AI (Brain), AI Notetaker, prompt sablonok, BrainGPT (multi-modell), Enterprise Search, képalkotás, automatizálás, AI ügynökök, mély integrációk, feladat- és dokumentumkezelés, Codegen Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára Runway ML Multimédiás tartalom generálása és szerkesztése Gen-2/Gen-3 szöveg-videó, képkockák interpolációja, mozgáskövetés, rendezői mód, Adobe Premiere integráció, valós idejű együttműködés Ingyenes; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. ChatGPT Beszélgető AI tartalom, kód és kutatás céljára Hangmód, fájlfeltöltés és -elemzés, memória, kódértelmező, projektek/munkaterület szervezése Ingyenes; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap Google Gemini Multimodális AI mély Google Workspace integrációval Natív Google-alkalmazásokhoz való hozzáférés, multimodális bevitel, valós idejű webes adatok, Gemini Nano az eszközszintű vezérléshez. Ingyenes; fizetős csomagok 19,99 dollártól/hó Perplexity AI Valós idejű, forrásmegjelöléssel ellátott beszélgetéses keresés Élő webes keresés, beágyazott hivatkozások, követő kérdések és válaszok, multimodális/többmodellű, források rögzítése Ingyenes; fizetős csomagok 20 dollártól/hónap

1. ClickUp

Egyszerűsítse munkafolyamatait az integrált ClickUp Brain segítségével.

A Bing sokféle eredményt tud generálni a lekérdezéseidre – összefoglalók, tartalmak, képek, videók és akár kutatási jelentések formájában. De ennél többet nem tud.

Nem tud feladatokat kiosztani a csapatának, kommunikálni velük, vagy nyomon követni a projekt állapotát és sikerét. Van egy szakadék a Bing által előállított és a csapat által ténylegesen végrehajtott feladatok között. Ez a szakadék a csapat termelékenységének csökkenéséhez vezet.

A csapatoknak olyan AI-ra van szükségük, amely integrálható a tényleges munkaterületükbe. Olyan AI-ra, amely nemcsak projekttervezetet tud készíteni, hanem azt határidővel ellátott, kiosztható feladatokká is át tudja alakítani.

Írja be: ClickUp.

A világ első konvergens AI-munkaterülete, amely több eszközt és munkafolyamatot egyesít egyetlen platformon. A projektek, beszélgetések, dokumentumok és elemzések együtt élnek ebben a kontextusfüggő AI-platformban.

Itt található egy részletesebb áttekintés az AI képességeiről. 💬

Egy AI, amely teljes mértékben ismeri a munkád kontextusát

A ClickUp Brain (a ClickUp natív AI-je) teljes kontextuális megértéssel rendelkezik a munkaterületéről. Nem kell elmagyaráznia a projekt jellegét vagy a csevegés kontextusát, amikor egy feladat elvégzését kéri tőle.

Az AI megérti Önt és a munkáját.

A Brain a ClickUp-ban található projektjeid alapján kontextusfüggő válaszokat keres.

Egy AI, amely segít üzeneteinek kialakításában

A ClickUp Brain ugyanúgy használható, mint a ChatGPT vagy a Bing. Megkérheted, hogy magyarázza el a fogalmakat, írjon blogbejegyzéseket, hozzon létre közösségi média kampányokat, készítsen narratívákat és szinte mindent, ami ezek között van.

De az önálló AI-eszközöktől eltérően ez az AI-asszisztens közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül működik.

Tegyük fel, hogy egy gondolatvezető cikket szeretne írni a „Hogyan alakítja át az AI a munkahelyi termelékenységet?” témáról. Nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást, és egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy írjon egy blogbejegyzést.

Használja a Brain-t a ClickUp Docs-ban

A ClickUp Docs-ban akár AI prompt sablonokat is létrehozhat és elmenthet, amelyeket a csapatának bármely tagja felhasználhat.

Vagy használja ezt a gondolatlánc-sugalló módszert, hogy alaposabb struktúrát és betekintést nyerjen a témába:

Elemezze a legnépszerűbb SERP blogokat, és készítsen vázlatot a legfontosabb szakaszokkal és beszélgetési témákkal.

Javasoljon három ellentétes nézőpontot, amelyek megkérdőjelezik a szokásos termelékenységi tanácsokat.

Írjon vonzó bevezetőt, amely meglepő statisztikával vagy merész állítással vonzza az olvasókat.

Készítsen interjúkérdéseket a terület szakértőinek!

A ClickUp BrainGPT segítségével hozzáférhet az összes legújabb prémium AI-modellhez, és válthat közöttük, hogy segítsen a rövid, mélyreható kutatásban, stratégiaalkotásban és kreatív írásban.

A ClickUp Brain segítségével egy helyen érheti el a legújabb AI-modelleket.

📌 Mentse el ezeket az AI írási útmutatásokat: Készítsen tartalomnaptár vázlatot a negyedik negyedévre heti témákkal és posztötletekkel.

Írjon egy csapatbejelentést a [szabályváltozásról/új kezdeményezésről], amely világos és ösztönző jellegű.

Segítsen nekem egy márka hangnemre vonatkozó irányelv dokumentumot összeállítani a marketing csapatok számára. Javasoljon, mit érdemes ebbe a dokumentumba belevenni.

Adjon nekem egy listát azokról a blogokról, amelyeket írhatunk a louisianai étteremtulajdonosok megcélzására.

AI webes kereséshez és jegyzeteléshez

A ClickUp BrainGPT tartalmazza az Enterprise Search funkciót, amely kontextusfüggő, frissen frissített válaszokat ad a munkaterületéről, a csatlakoztatott alkalmazásokból és eszközökből, valamint az internetről. Mindezt anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Tegyük fel, hogy csapata a következő negyedév marketingstratégiáját tervezi, és friss információkra van szüksége a fogyasztói magatartási trendekről. Ahelyett, hogy több böngésző lapot nyitna meg és manuálisan összesítené az információkat, közvetlenül a Brain-t kérdezheti meg.

A BrainGPT az Ön által használt összes alkalmazásban keres kontextusfüggő válaszokat.

A Brain megbízható forrásokból gyűjt információkat, összefoglalja az eredményeket, és könnyen érthető formában jeleníti meg azokat – közvetlenül a ClickUp Docs-ban.

A valós idejű együttműködéshez itt talál néhány módszert a ClickUp további funkcióinak használatára.

Funkció Mi történik? Példa Találkozói jegyzetek + Dokumentumok Szerezzen be átiratokat, videókat és összefoglalókat a saját Docs-fiókjába. Ha elkalandoztál, és szeretnél egy gyors összefoglalót a projektvezető által tárgyalt témákról, egyszerűen megnézheted a legfontosabb összefoglalót. Találkozói jegyzetek + csevegés Tegyen fel kérdéseket, és kapjon összesített válaszokat az összes találkozó jegyzetéből. Kérdezze meg a Brain-t: „Milyen aggályokat vetett fel az értékesítési csapat az árakkal kapcsolatban az elmúlt három megbeszélésen?”, és azonnal megkapja a választ. Találkozói jegyzetek + Feladatok Alkalmazzon minden hívásából származó cselekvési pontot megvalósítható feladatokká A Brain azonosítja, hogy „Péntekig be kell fejeznünk a céloldal szövegét”, és létrehoz egy feladatot határidővel.

💡 Profi tipp: Használja a BrainGPT Talk to Text funkcióját, hogy azonnal rögzíthesse gondolatait, amint azok felmerülnek. Feladatokat rendelhet hozzá, embereket említhet, vagy szűrő nélkül kifejezheti kreativitását anélkül, hogy a billentyűzet akadályt jelentene. A Talk to Text segítségével gondolatait azonnal írásos szavakká alakíthatja.

AI képalkotáshoz

A Brain segítségével marketing szövegeket és vizuális elemeket is generálhat projektjeihez anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

Tegyük fel, hogy közösségi média tartalmat készít, és ehhez néhány szép vizuális elemre van szüksége.

Ahelyett, hogy külön tervezőeszközt használna és manuálisan részletezné az egyes lépéseket, a ClickUp Brain kivonja a szövegéből a kontextust, és lenyűgöző vizuális elemeket generál a ClickUp Whiteboards-ban már megírt szöveg alapján.

Használja a ClickUp Brain + Whiteboard kombinációt a képalkotáshoz.

Innen kezdve együttműködhet a csapattal a vizuális elemek finomhangolásában.

Hagyja, hogy az automatizálás, az AI-ügynökök és az agy végezze el a nehéz munkát!

A ClickUp automatizálási funkciói, AI-ügynökei és Brain funkciója együttesen segítik a gondolkodás végrehajtásba való átalakítását anélkül, hogy több eszközt kellene összekapcsolnia.

Brain megérti a munkaterület, a dokumentumok, a projektek és a prioritások teljes kontextusát.

Az automatizálás kezeli az ismétlődő, szabályokon alapuló munkákat, amelyeket nem kellene manuálisan elvégeznie.

Az AI ügynökök az Ön nevében cselekszenek, értelmezik a kontextust, döntéseket hoznak, feladatokat osztanak, állapotokat frissítenek, akadályokat jelentenek, és a projektek előrehaladását biztosítják akkor is, ha Ön nincs online.

Mondja el a Brainnek egyszerű nyelven, mire van szüksége, és az intelligens ügynöki munkafolyamatokat fog adni Önnek.

Ha további tippeket szeretne kapni az AI-ügynök létrehozásához a ClickUp-ban, nézze meg ezt a videót 👇

A ClickUp legjobb funkciói

A hívásokat egyértelmű cselekvésekre váltja: Az AI Notetaker segítségével rögzítheti, összefoglalhatja és leírhatja a hívásokat és a megbeszéléseket. A döntéseket rögzíti, és közvetlenül a Feladatokban rendel hozzájuk nyomon követési feladatokat.

Átalakítsa a strukturálatlan üzeneteket használható adatokká: A ClickUp AI Fields közvetlenül a feladatokon belül osztályozza az érzelmeket, a sürgősséget, a prioritást, a fiók állapotát vagy a kérelem típusát.

Adjon teljes kontextust az AI-nek a technológiai eszközeiből: A ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatja olyan eszközöket, mint a Google Drive, a Slack, a Figma, a GitHub és mások, így az AI hozzáférhet a valódi fiók történetéhez, ahelyett, hogy elszigetelt promptokat használna. A ClickUp Integrations segítségével összekapcsolhatja olyan eszközöket, mint a Google Drive, a Slack, a Figma, a GitHub és mások, így az AI hozzáférhet a valódi fiók történetéhez, ahelyett, hogy elszigetelt promptokat használna.

A ClickUp korlátai

A funkciók átfogó készlete új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy ClickUp-felhasználó megosztja tapasztalatait a G2-n:

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyon értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

A ClickUp Brain MAX hihetetlenül megkönnyítette a munkámat. Az, hogy több LLM-et egyesít egy platformon, gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a válaszokat, és a platformon belüli beszéd-szöveggé alakítás hatalmas időmegtakarítást jelent. Nagyon értékelem a vállalati szintű biztonságot is, amely nyugodtságot ad az érzékeny információk kezelése során. […] A legkiemelkedőbb tulajdonsága, hogy segít kiszűrni a zavaró tényezőket és tisztábban gondolkodni – függetlenül attól, hogy értekezleteket foglalok össze, tartalmat szerkesztem vagy új ötleteket gyűjtök. Olyan, mintha egy mindenre kiterjedő AI-asszisztensem lenne, aki alkalmazkodik minden igényemhez.

⭐ Bónusz: A ClickUp Egyetem remek forrásokkal segít fejleszteni AI-készségeit.

2. Runway ML

A Runway ML segítségével

A Runway ML a Bing AI képkészítő alternatívája, amelyet multimédiás tartalmak létrehozására és szerkesztésére fejlesztettek ki. A platform több mint 30 AI eszközt egyesít egyetlen intuitív felületen olyan felhasználási esetekhez, mint a háttér eltávolítása, mozgáskövetés, rotoszkópia és képkocka-interpoláció.

A Runway Gen 2 modellje a semmiből képes valósághű videókat készíteni. Fejlett AI szerkesztési lehetőségeket kínál és támogatja a valós idejű együttműködést.

Integrálható az Adobe Premiere Pro és más professzionális eszközökkel, így független alkotók és produkciós stúdiók számára egyaránt elérhető.

A Runway ML legfontosabb jellemzői

Gen-2 és Gen-3 Alpha modellek : Fejlett szöveg-videó és kép-videó generálás, amely képes rövid, fotórealisztikus klipeket (legfeljebb 18 másodperc hosszúságúakat) létrehozni szöveges promptokból vagy állóképekből.

Sima lassított felvétel : Az AI által generált képkockainterpoláció a szokásos 30 fps-es felvételeket sima 120 fps-es lassított felvételekké alakítja, utánozva a nagysebességű kamera kimenetét.

Mozgáskövetés és vizuális effektek : Lehetővé teszi vizuális elemek hozzáadását a felvételeken belüli mozgó objektumokhoz a fejlett kompozíciók és kreatív fejlesztések érdekében.

Rendező mód: Dinamikus vezérlést biztosít a kamera szögének, a zoomnak és a mozgáspályáknak a generált videókon belül, így finomhangolt kreatív irányítást kínál a professzionális produkciós igényeknek megfelelően.

Runway ML korlátai

A videó generálás minősége romlik komplex vagy absztrakt promptok esetén.

Runway ML árak

Ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/felhasználó/hónap

Pro: 35 USD/felhasználó/hónap

Korlátlan: 95 USD/felhasználó/hónap

Runway ML értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🌟 Bónusz: Mostantól bárki profi szinten tud programozni a ClickUp Codegen ügynökével. Bármilyen feladatra rábízhatja, és figyelheti, ahogyan: Olvassa el a teljes szöveget

Írjon termeléskész kódot

Nyissa meg a PR-t

Tájékoztassa mindenkit a feladatról

3. ChatGPT

a ChatGPT-n keresztül

A Bing alternatívája, az OpenAI ChatGPT, sokféle feladatot képes elvégezni, a képek generálásától a kódíráson át a napod megtervezéséig. A tiszta felületnek nincs tanulási görbéje, azonnal elkezdheted használni.

Nagyobb kontextusablakokkal, jobb folytonossággal a hosszú beszélgetések során, valamint beépített eszközökkel, mint például a memória és a kódértelmezés, a ChatGPT koherensebb, pontosabb és magasabb minőségű eredményeket nyújt.

A ChatGPT legjobb funkciói

Hangmód: Beszéljen természetesen a ChatGPT-hez, és hangos válaszokat kapjon – hasznos a kézmentes munkafolyamatokhoz, az útközbeni ötleteléshez vagy az akadálymentes kommunikációhoz.

Fájlfeltöltés: Töltsön fel dokumentumokat (PDF-eket, táblázatokat, szövegfájlokat), adatkészleteket (CSV, Excel) vagy kódot. A ChatGPT elemezheti, összefoglalhatja, vizualizálhatja, konvertálhatja, vagy akár kódot is írhat ezek alapján.

Memória a munkamenetek között: A memória bekapcsolásával a ChatGPT emlékszik az Ön által megosztott részletekre, beleértve a preferenciákat, a korábbi kontextust és a folyamatban lévő projekteket.

Projektek és munkaterület szervezése: Szervezze meg a csevegéseket, fájlokat és kontextusokat megosztott projektek alatt.

A ChatGPT korlátai

Az ingyenes felhasználók csúcsidőszakokban lassabb modellekre váltanak.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1045 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a ChatGPT-ről?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Chatgpt-ben legjobban a testreszabható gpt funkció tetszik. Ezzel 20 órát spóroltam meg, amit korábban minden egyes beszélgetés és más AI chatbotok során a tartalomkészítési munkafolyamatomra vonatkozó utasítások és információk elmagyarázására és megadására pazaroltam. A testreszabható gpt használata óta azonban nem kell minden alkalommal utasításokat megadnom és elmagyarázni. Csak egyszer adom meg az utasításokat és információkat, majd a rendszer alaposan elemzi azokat, és amikor valami kapcsolódóra van szükségem, csak megkérdezem, és a rendszer az általam megadott utasítások és információk alapján adja meg a választ.

A Chatgpt-ben legjobban a testreszabható gpt funkció tetszik. Ezzel 20 órát spóroltam meg, amit korábban minden egyes beszélgetés és más AI chatbotok során a tartalomkészítési munkafolyamatomra vonatkozó utasítások és információk elmagyarázására és megadására pazaroltam. A testreszabható gpt használata óta azonban nem kell minden alkalommal utasításokat megadnom és elmagyarázni. Csak egyszer adom meg az utasításokat és információkat, majd a rendszer alaposan elemzi azokat, és amikor valami kapcsolódóra van szükségem, csak megkérdezem, és a rendszer az általam megadott utasítások és információk alapján adja meg a választ.

4. Google Gemini

via Gemini

A Google Gemini egy hasznos Bing AI alternatíva azok számára, akik mélyen beágyazódtak a Google ökoszisztémájába. A Google hatalmas keresési indexét használja, és közvetlenül kapcsolódik a Gmailhez, a Drive-hoz és a Docs-hoz, így könnyen előhívhatók az információk, megfogalmazhatók a tartalmak vagy elemezhetők a fájlok.

Multimodális képességei jelentős előnyt jelentenek: képeket, videókat és dokumentumokat tölthet fel, és azonnal kontextusérzékeny válaszokat kaphat.

A Google Gemini legjobb funkciói

Mély integráció a Google Workspace-szel: A Gemini a Gmail, a Docs, a Sheets, a Slides és a Drive alkalmazásokon belül működik, így e-maileket írhat, dokumentumokat átírhat, táblázatokat elemezhet stb. anélkül, hogy el kellene hagynia a munkafolyamatát.

Natív multimodális megértés: A Gemini egyetlen modellben képes natívan értelmezni szövegeket, képeket, hangokat és videókat.

Kiváló minőségű, webalapú válaszok: A Google Keresőhöz való közvetlen hozzáféréssel a Gemini valós idejű adatokat tud lekérni, forrásokat idézni, eredményeket összehasonlítani és naprakész válaszokat adni.

Alkalmazás- és eszközszintű vezérlés a Gemini Nano segítségével: Android-eszközökön a Gemini Nano lehetővé teszi az offline gondolkodást, összefoglalást és intelligens válaszokat.

A Google Gemini korlátai

A szoros integráció azt jelenti, hogy elkötelezi magát a teljes Google Workspace mellett.

Google Gemini árak

Ingyenes

Google AI Pro: 19,99 USD/hó

Google AI Ultra: 249,99 USD/hó

Google Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Google Gemini-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Gemini-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen gyors és reagálóképes, különösen a mindennapi írási és kutatási feladatokhoz. A felület egyszerű, tiszta és könnyen használható, ami kiválóvá teszi gyors kérdések vagy mélyebb munkákhoz. Azt is értékelem, hogy milyen jól integrálódik a Google ökoszisztémájába – a Docs, a Gmail és a Gemini közötti váltás sokkal zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatot. A tartalom összefoglalásának, e-mailek megírásának és ötletek generálásának képessége hatalmas időmegtakarítást jelent.

A Gemini-ben leginkább azt szeretem, hogy milyen gyors és reagálóképes, különösen a mindennapi írási és kutatási feladatokhoz. A felület egyszerű, tiszta és könnyen használható, ami kiválóvá teszi gyors kérdések vagy mélyebb munkákhoz. Azt is értékelem, hogy milyen jól integrálódik a Google ökoszisztémájába – a Docs, a Gmail és a Gemini közötti váltás sokkal zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatot. A tartalom összefoglalásának, e-mailek megírásának és ötletek generálásának képessége hatalmas időmegtakarítást jelent.

5. Perplexity AI

via Perplexity

A Perplexity AI egy beszélgetős válaszmotor, amely ötvözi a keresőmotorok és az LLM chatbotok erősségeit. Ahelyett, hogy linkek listáját adná meg, valós időben keres a weben, és tömör, jól hivatkozott válaszokat ad közvetlenül csevegési formátumban.

Akár naprakész tényekre, komplex témák összefoglalására vagy gyors kutatásra van szüksége, a Perplexity forrásokat keres és az információkat könnyen emészthető válaszokká alakítja.

A valós idejű webes keresés és a fejlett nyelvi modellek kombinációjának köszönhetően ez egy hasznos Bing AI alternatíva, ha nyomon követhetőségre van szükség a kutatási munkában.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Valós idejű, forrásokkal alátámasztott válaszok: A Perplexity az élő weben keres, és beágyazott hivatkozásokat tartalmaz az eredeti forrásokra.

Követő és beszélgetésszerű keresés: Tegyen fel természetesen követő kérdéseket, és mélyüljön el egy témában anélkül, hogy újra el kellene mondania a háttérinformációkat.

Multimodális és multimodális rugalmasság: A Perplexity különböző alapul szolgáló nyelvi modelleket támogat, és változatos tartalomtípusokat képes kezelni – a gyors webes keresésektől a mélyebb kutatásokig, az adatok összefoglalásáig, a fájlelemzésig vagy a vegyes média lekérdezésekig.

Gyakran hivatkozott források rögzítése: Amikor további kérdéseket tesz fel, a Perplexity automatikusan prioritást ad a rögzített forrásoknak.

A Perplexity AI korlátai

Nem állíthat be egyéni utasításokat, és nem hozhat létre személyiségeket a válaszstílusok különböző projektekhez való igazításához.

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Maximális összeg: 200 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Enterprise Max: 325 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 20 értékelés)

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

A Perplexity-ben leginkább a gyorsaságát és a pontosságát szeretem az információk lekérésében. Ötvözi az AI nyelvi modell erejét a valós idejű webes kereséssel, ami azt jelenti, hogy szinte azonnal friss, forrásokkal alátámasztott válaszokat kapok. Kiválóan alkalmas gyors kutatásra, tények ellenőrzésére és témák feltárására anélkül, hogy tucatnyi böngészőfülek között eltévednék. Nagyra értékelem a tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületet és azt is, hogy átláthatóan hivatkozik a forrásaira.

A Perplexity-ben leginkább a gyorsaságát és a pontosságát szeretem az információk lekérésében. Ötvözi az AI nyelvi modell erejét a valós idejű webes kereséssel, ami azt jelenti, hogy szinte azonnal friss, forrásokkal alátámasztott válaszokat kapok. Kiválóan alkalmas gyors kutatásra, tények ellenőrzésére és témák feltárására anélkül, hogy tucatnyi böngészőfülek között eltévednék. Nagyra értékelem a tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületet és azt is, hogy átláthatóan hivatkozik a forrásaira.

📚 További információ: A legjobb Perplexity AI alternatívák

Dolgozzon egy olyan AI-vel, amely integrálható a munkájába

A jól meghatározott Bing promptok segítségével sokkal gyorsabban elvégezheti a feladatokat. A Bing azonban önálló AI eszköz lévén nem tudja ötleteit feladatokká vagy tényleges munkává alakítani.

A ClickUp segítségével az AI integrálódik a munkaterületébe. Készíthet kimeneteket, alakíthatja azokat végrehajtható feladatokká, automatizálhatja az átadásokat, együttműködhet a csapatával, és válthat a különböző AI modellek között – anélkül, hogy eszközöket kellene váltania vagy információkat kellene másolnia a platformok között.

Az összes feladatod, dokumentumod, csapatcsevegésed, csatlakoztatott alkalmazásod és szervezeti tudásod egyetlen AI-alapú munkaterületen található, így a ClickUp megszünteti a munka szétszóródását, hogy többet tudj elvégezni egy nap alatt.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és kezdjen el dolgozni egy olyan AI-vel, amely előreviszi projektjeit.