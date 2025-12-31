Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI-stacket kezdőknek?

Minden vállalat arról beszél, hogy AI-kompatibilissé válik.

A legtöbb szervezet valamilyen formában kísérletezik az AI-vel, vagy éppen a bevezetés előkészítő szakaszában van.

Annak ellenére, hogy nagy a rohanás az új, hatékony modellek integrálása iránt, a Gen AI programok közel 95%-a nem képes mérhető hatást gyakorolni a nyereségre és veszteségre.

A megfelelő alapok nélkül még a legokosabb algoritmus sem képes kijavítani a fragmentált munkafolyamatokat.

Ha kezdő vagy, akkor arra kell összpontosítanod, hogy egy egyszerű AI-stacket építs, amely csökkenti a felesleges munkát és támogatja a napi termelékenységedet.

Ez az útmutató mindent részletesen elmagyaráz. Megmutatjuk, melyik AI-stack a megfelelő kezdőknek, és hogyan választhatja ki a legmegfelelőbbet.

Mi az AI-stack?

Az AI-stack az az eszközkészlet, amelyet íráshoz, kutatáshoz, elemzéshez, tervezéshez és automatizáláshoz használ, anélkül, hogy magának kellene AI-t építenie.

Így néz ki:

Infrastruktúra réteg: Magában foglalja az AI-stack hardverét és szoftverét. Például GPU-kat, AI-chipeket, felhőszolgáltatásokat, telepítési eszközöket stb.

Adatréteg: Kezelje az AI-hez szükséges strukturált és strukturálatlan adatokat. Tartalmaz adatkezelő eszközöket, adatelemző eszközöket, adatgyűjtő eszközöket, adatbányászati eszközöket, adatfeldolgozó eszközöket stb.

Modellréteg: Neurális hálózatok, amelyek értelmezik az adatait, tartalmat generálnak, előrejelzéseket készítenek és betekintést nyújtanak a kapott bemeneti adatok alapján.

Alkalmazásréteg: Azokból a felhasználóbarát eszközökből áll, amelyeket ténylegesen használ, például AI írási asszisztensek, adatelemzési műszerfalak stb.

👀 Tudta? A világ első „robotja” valószínűleg egy gőzüzemű fa galamb volt, amelyet a görög matematikus Archytas épített i. e. 400–350 körül. Mechanikus madara állítólag körülbelül 200 métert tudott repülni, mielőtt kifogyott a gőz. Ez aztán az ősi technológia!

Miért tűnik túl nagy kihívásnak az AI-stack felépítése a kezdők számára?

Az AI terjedése valós jelenség. Kezdőként túl sok eszközt próbál ki, végül egymást átfedő funkciókkal találja magát szemben, és nem tudja, melyiket válassza, ami inkább zavart okoz, mint termelékenységet eredményez.

Néhány ok, amiért az AI technológiai stack felépítése túl nagy feladatnak tűnhet:

Nem programozol: Lehet, hogy marketinges, művész vagy diák vagy. Nem értesz a programozási nyelvekhez, és nem tudsz saját magad AI-megoldásokat építeni.

Ön nem AI-szakértő: Most kezdte el tanulni az AI-technológiákat, és úgy érzi, hogy PhD-re lenne szüksége ahhoz, hogy megértse a beszélgetést, nemhogy bármit is építsen.

Nincsenek megfelelő erőforrásai: Van technikai háttérrel, de nincs külön költségvetése vagy segítő keze a stackjéhez fejlett AI-megoldások fejlesztéséhez.

Ha hatékony AI technológiai stacket választ, elkerülheti az AI fejlesztés technikai részleteit, és már az első naptól kezdve kihasználhatja az AI képességeit.

🧠 Érdekesség: 1952-ben Arthur Samuel számítógép-tudós létrehozott egy dámaprogramot, amely az első olyan rendszer lett, amely önmagát tanította meg játszani. A program a „Lee’s Guide to Checkers” című könyvben szereplő profi játszmák újrajátszásával tanult, minden alkalommal módosítva stratégiáját, hogy ugyanazokat a lépéseket válassza, amelyeket a legjobb játékosok jónak tartottak. Ez volt az egyik legkorábbi példa a gépi tanulás gyakorlatban való alkalmazására.

A kezdőbarát AI-stack legfontosabb összetevői

Sokat beszéltünk már az AI-stackekről, de valójában hogyan is néznek ki?

Nézzük meg, mit is tartalmaz egy AI technológiai stack:

AI írási asszisztensek

Ez a réteg segít a kezdőknek leküzdeni az üres oldal problémáját és gyorsan használható tartalmat létrehozni. Ahelyett, hogy nyelvi modelleket építenél vagy finomhangolnád a promptokat, előre betanított AI írási eszközökre támaszkodsz, amelyek sablonokat, hangnem-vezérlőket és irányított munkafolyamatokat kínálnak.

Jasper

A Jasper egy AI írási platform, amelyet olyan marketing- és tartalomcsapatok számára fejlesztettek ki, amelyeknek nagy mennyiségű, konzisztens, márkának megfelelő szövegre van szükségük.

A Jasper Grid egy kódolás nélküli, táblázatkezelőhöz hasonló rendszert kínál, amely felgyorsítja a termelést, miközben megőrzi a hangot, a közönség összehangoltságát és a márka integritását.

Főbb összetevők:

A márka hangja és hangnemének beállításai a következetesség fenntartása érdekében

Előre elkészített sablonok blogokhoz, e-mailekhez, hirdetésekhez és céloldalakhoz

Hosszú formátumú szerkesztő tartalom vázlatok készítéséhez és bővítéséhez

Csapatmunka és verziókezelés

Writesonic

A Writesonic egy kezdőbarát AI írási eszköz, amelyet több formátumban történő gyors tartalomkészítésre terveztek. Kiválóan alkalmas egyének és kis csapatok számára, akik gyorsaságot és egyszerűséget keresnek.

Főbb összetevők:

Kész tartalmi sablonok blogokhoz, hirdetésekhez és termékleírásokhoz

Egy kattintással történő átírás, rövidítés és hangnemváltoztatás

SEO-központú tartalomgenerálási lehetőségek

Könnyű kezelhetőségű felület minimális beállítással

Az AI-eszközök kiválóan alkalmasak gyors A/B variációk, átírások, összefoglalók készítésére, és arra, hogy túllépjünk a fehér lapon.

✅ Tényellenőrzés: A tartalom-marketingesek 77,9%-a választotta a ChatGPT-t a legmegbízhatóbb AI-eszköznek az általános tartalomkészítéshez – ez több mint 50%-kal több, mint a Claude esetében.

Egy modern AI-stack nem lehet teljes egy jó brainstorming eszköz nélkül. Ahelyett, hogy órákat töltenél a Google-lel vagy a dokumentumok manuális átkutatásával, használd ezeket az eszközöket az információk gyors megtalálásához.

Órákig tartó keresést sűrítenek egyetlen beszélgetésbe, bonyolult témákat bontanak le az Ön megértése érdekében, és strukturált módon mutatják be az információkat.

ChatGPT

A ChatGPT egy beszélgetős AI eszköz, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat ötletek kidolgozásában, témák feltárásában és a problémák interaktív átgondolásában.

Főbb összetevők:

Beszélgetős felület a természetes módon feltett kiegészítő kérdésekhez

Képesség komplex témák egyszerű magyarázatokra bontására

Ötletek generálása tartalmakhoz, kampányokhoz, stratégiákhoz és munkafolyamatokhoz

Vázlatok, keretrendszerek és strukturált összefoglalók készítése

Perplexity

A Perplexity egy AI-alapú kutatási eszköz, amelyet gyors, megbízható információkereséshez fejlesztettek ki. Ötvözi a beszélgetésszerű keresést az élő webes eredményekkel, így ideális azoknak a kezdőknek, akik forrásokkal alátámasztott válaszokat szeretnének kapni.

Főbb összetevők:

Valós idejű webes keresés hivatkozott forrásokkal

Összetett témák tömör összefoglalói

Követő utasítások a kutatás finomításához vagy bővítéséhez

Gyors döntéshozatalhoz alkalmas strukturált válaszok

✅ Tényellenőrzés: A ClickUp AI-használati felmérése szerint az emberek 37%-a használja az AI-t tartalom létrehozására, 30%-a kutatásra és információgyűjtésre, 11%-a pedig brainstormingra és ötletelésre. Ez azért van, mert a kontextus és a kapcsolódó AI-eszközök hiánya eleve megnehezíti a vele való munkát.

Az ideális AI technológiai stack csökkenti az AI terjedését. Egyszerűen fogalmazva: egyesíti az egész munkaterületet – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, visszajelzéseket, találkozói jegyzeteket –, így nem kell 10 különböző AI eszköz vagy modell között váltogatnia a munkához.

ClickUp BrainGPT

A ClickUp Brain egy hatékony AI-asszisztens, amely Önnel együtt dolgozik, hogy kontextusfüggő segítséget nyújtson, tartalmat generáljon és automatizálja a munkafolyamatokat közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül.

Kezdésként tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, például: „Mely feladatokat kell ma előtérbe helyezni?”

A kontextusfüggő AI összegyűjti az esedékes feladatokkal kapcsolatos információkat, összehasonlítja a prioritásokat, és a megfelelő sorrendben megadja a listát, hogy elindulhasson.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a feladatok zökkenőmentes prioritásba rendezéséhez.

A ClickUp Chat minden beszélgetés során mesterséges intelligencia-társként működik. Megérti a beszélgetést, azonosítja a figyelmet igénylő elemeket, és automatikusan feladatokká alakítja a döntéseket.

Üzenetek feladatokat konvertálása a ClickUp Chat-en belül

Microsoft Copilot

A Microsoft Copilot egy AI asszisztens, amely be van ágyazva a Microsoft 365 alkalmazásokba, mint például a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és Teams. Olyan szakemberek és csapatok számára készült, akik már a Microsoft ökoszisztémában dolgoznak, és AI segítséget szeretnének anélkül, hogy eszközöket vagy munkafolyamatokat kellene megváltoztatniuk.

Főbb összetevők:

AI-támogatás közvetlenül a Word, Excel, PowerPoint, Outlook és Teams programokban

Természetes nyelvű utasítások dokumentumok vázlatának elkészítéséhez, e-mailek összefoglalásához és prezentációk létrehozásához.

Excel-elemzések egyszerű angol nyelvű kérdésekkel a képletek helyett

A Teams beszélgetésekből generált értekezlet-összefoglalók, teendők és nyomon követések

✅ Tényellenőrzés: A fejlesztők több mint fele (57%) ma már AI-t használ a szoftverprojektek automatizálására és felgyorsítására. Nem csak kódírásra használják, hanem problémák megbeszélésére, logika tesztelésére, hibák felismerésére és a teljesítmény javítására is.

AI az adatok elemzéséhez

Ez a réteg segít a kezdőknek a táblázatok, képletek és SQL nélkül is megérteni az adatokat. Ahelyett, hogy manuálisan elemezné a sorokat és diagramokat, az AI az adatokat egyszerű angol nyelvű betekintésekre és összefoglalókra fordítja, amelyek alapján cselekedhet.

Airtable AI

Az Airtable AI intelligenciával egészíti ki az Airtable rugalmas tábláit és adatbázisait, megkönnyítve a kezdők számára a strukturált adatok elemzését, összefoglalását és feldolgozását.

Főbb összetevők:

Táblázatos adatok természetes nyelvű összefoglalói

AI által generált mezőértékek és kategorizálások

Képletjavaslatok kézi szintaxis nélkül

Ismerős, táblázatszerű nézetekben működik.

Nyilvánvalóan AI

Az AI nyilvánvalóan egy kódolás nélküli elemző eszköz, amelyet olyan nem technikai felhasználók számára terveztek, akik modellek vagy irányítópultok építése nélkül szeretnének válaszokat kapni az adatokból.

Főbb összetevők:

Kérdezzen egyszerű angol nyelven (pl. „Mi befolyásolja leginkább az ügyfélvesztést?”).

Automatizált prediktív elemzés és előrejelzés

Tiszta vizuális eredmények manuális beállítás nélkül

Nincs szükség adat tudományra vagy kódolásra.

Ez a réteg lehetővé teszi a nem tervezők számára, hogy gyorsan készítsenek kifinomult vizuális elemeket anélkül, hogy meg kellene tanulniuk a tervezőszoftverek használatát, vagy minden apró elem elkészítéséhez tervezőkre kellene támaszkodniuk.

Canva Magic Studio

A Canva Magic Studio bevezeti az AI-t a Canva tervezési platformjába, segítve a kezdőket a vizuális elemek létrehozásában, szerkesztésében és adaptálásában egyszerű utasításokkal.

Főbb összetevők:

Szöveg-tervezés és AI-támogatott elrendezések

Magic Write a tervezésen belüli szövegekhez

Egy kattintással háttér eltávolítás és kép szerkesztés

Sablonok közösségi bejegyzésekhez, prezentációkhoz és marketingeszközökhöz

Figma AI

A Figma AI mesterséges intelligenciával támogatott segítséget nyújt a Figma-n belül, segítve a csapatokat a gyorsabb elrendezéskészítésben, tervezésszerkesztésben és ötletek feltárásában.

Főbb összetevők:

AI által generált felhasználói felületek és tervezési javaslatok

Gyorsabb iterációk és variációk

Közvetlenül a közös tervezési fájlokban működik.

Csökkenti a korai vázlatok kézi tervezési munkáját

✅ Tényellenőrzés: A kisvállalatok (1–10 alkalmazott) Figma-felhasználóinak 61%-a szerint az AI nagyon vagy rendkívül fontos a piaci részesedési célok eléréséhez.

Ez a réteg automatizálja a feladatok továbbítását, az értesítéseket és az átadásokat, így megszünteti az ismétlődő munkákat – anélkül, hogy kódot kellene írni vagy bonyolult munkafolyamatokat kezelni.

Zapier

A Zapier összekapcsolja a különböző alkalmazásokat, és egyszerű trigger-and-action logikával automatizálja a közöttük zajló műveleteket.

Főbb összetevők:

Kódolás nélküli automatizálási eszköz

Több ezer alkalmazásintegráció

AI-támogatott munkafolyamat-javaslatok

Gyakori felhasználási esetek, mint például feladat létrehozása, riasztások és adat szinkronizálás

Készítsen

A Make (korábban Integromat) vizuálisabb, rugalmasabb módszert kínál az automatizálás felépítéséhez, miközben továbbra is kódolásmentes marad.

Főbb összetevők:

Drag-and-drop vizuális munkafolyamat-építő

Fejlett logika kódolás nélkül

Valós idejű automatizálás-figyelés

Alkalmas kissé bonyolultabb munkafolyamatokhoz

✅ Tényellenőrzés: Az IT- és mérnöki vezetők 74%-a szerint a folyamatok automatizálása 11–30%-kal csökkentette a csapatok manuális munkára fordított idejét, 59%-uk pedig hasonló, 11–30%-os költségcsökkenésről számolt be.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI-stacket kezdőknek?

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes szem előtt tartani (hogy ne építsen olyan eszközöket, amelyek átfedik egymást és bonyolítják a munkafolyamatot).

Kezdje a céllal

Ne gondoljon még az AI-ra. Gondoljon inkább arra, hogy mely feladatok alacsony értékűek, lassúak, unalmasak vagy ismétlődőek.

Sorolja fel az összes problémás pontot, és csoportosítsa őket a könnyebb kategorizálás érdekében.

📌 Példa: A fájlok megtalálásának nehézsége és az eszközök következetlen elnevezése a rossz eszközkezelés kategóriába tartozik. A státuszfrissítésekkel kapcsolatos oda-vissza üzenetek és a határidők elfelejtése a rossz feladatláthatóság kategóriába tartozik. Az e-mailek megírása túl sok időt vesz igénybe, és nehézséget okoz a tartalom különböző hangnemben történő átírása, ami a tartalomkészítés szűk keresztmetszetei közé tartozik.

Ezután értékelje az egyes csoportokat 1-től 10-ig terjedő skálán. Minél magasabb a pontszám, annál sürgetőbb vagy fájdalmasabb az adott kategória.

Végül válassza ki a 2-3 legmagasabb pontszámot elért csoportot, és határozza meg, hogy az AI sikere mit jelentene mindegyik számára.

Ha a feladatok rossz láthatósága a legnagyobb problémája, akkor a siker azt jelentheti, hogy egyetlen irányítópultot használ a határidők, az automatikus emlékeztetők vagy az AI által generált összefoglalók kezelésére, ahelyett, hogy a frissítéseket követné.

Ha elkészült, folytassa a következő lépéssel.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez több mint 120 óra évente, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beágyazott intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t. Azonnali betekintést és válaszokat nyújt azáltal, hogy másodpercek alatt előkeresi a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudáskezelési folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy plusz hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

Tekintse át az 1. lépésben létrehozott csoportokat, és tegye fel magának a következő kérdést: Van olyan AI-alkalmazás, amely megoldja az összes vagy a legtöbb problémát ebben a csoportban?

A tapasztalatok alapján:

Válasszon olyan eszközöket, amelyek beépített AI funkciókat kínálnak, amelyeket azonnal használhat.

Nincs kódolás. Nincs API. Nincs infrastruktúra. Csak nyissa meg az alkalmazást, és kezdjen el dolgozni.

A cél itt az, hogy elkerüljük a funkciók átfedésével terhelt, túlterhelt stack létrehozását. Ha egy eszköz teljes mértékben megoldja a csoporton belüli problémákat, akkor válassza azt. Ha csak a probléma 25%-át oldja meg, akkor keressen tovább.

📌 Példa: Ha a kategóriája a feladatok rossz láthatósága, akkor beépített AI-vel rendelkező, all-in-one projekt- vagy munkamenedzsment platformokat kell keresnie. Ezeknek egységes irányítópultokat, automatizált feladatkövetést, AI-összefoglalókat és jelentéseket, valamint beépített kommunikációs funkciókat kell kínálniuk.

📚 További információ: Projektmenedzsment archívum

Helyezze előtérbe az integrációt, a biztonságot és a használhatóságot

Az integrációs képességek két dolgot jelentenek:

Zökkenőmentes integráció – a technológiai stackben található AI-eszközei kommunikáljanak egymással

Az egész AI-stacknek kapcsolódnia kell a meglévő vállalati rendszereihez.

Például, ha az AI-alapú jegyzetelője a teendőket közvetlenül a feladatkezelőjébe tudja átvinni, akkor a munkafolyamatai átláthatóak és összekapcsoltak maradnak.

Ezután nézzük meg a biztonságot. Végül is még a kezdőknek is olyan AI-eszközökre van szükségük, amelyek felelősségteljesen kezelik az érzékeny adatokat. Győződjön meg arról, hogy a stackben található összes AI-eszköz szigorú biztonsági protokollokat követ, hogy biztosítsa a biztonságos és hatékony adatkezelést.

Ellenőrizze az alapvető biztosítékokat: az adatvédelmet, a felhasználói információk tárolásának módját, valamint azt, hogy az eszköz megosztja-e vagy képezi-e a gépi tanulási modelleket az Ön tartalmával.

Végül értékelje az egyes AI-alapú megoldások használhatóságát. Az eszközzel vagy az eszközzel való mindennapi munkavégzés egyszerűségéről beszélünk, hogy gyorsan elvégezhesse a feladatokat, és ne kelljen folyamatosan a súgó dokumentumokat lapozgatnia.

(Mi értelme van az AI bevezetésének, ha a szerszám nehézkes felülete lassítja a munkát, igaz?)

🚀 A ClickUp előnye: A ClickUp több mint 1000 integrációt kínál, hogy összekapcsolja meglévő AI technológiai stackjét a ClickUp eszközökkel. Kezdőknek: másodpercek alatt csatlakozhat a Slackhez, a Google Drive-hoz, a HubSpothoz, a GitHubhoz és a Zoomhoz (és mindezt technikai beállítások nélkül!). Készítsen integrált AI technológiai stacket a ClickUp Integrations segítségével

Kísérletezzen, mérjen és egyszerűsítsen!

A legjobb módszer az AI bevezetésére? Végezzen kis, ellenőrzött kísérleteket, és mérje meg az eredményeket. Ne vezessen be mindent egyszerre.

Válasszon egy vagy két AI eszközt, és hagyja, hogy egy hétig ezek végezzék el a feladatait. Ebben a fázisban mérje meg az eredményeket, például a megtakarított időt, a csökkentett manuális lépéseket, a hibaarányt, a teljesítési időt stb.

Ha egy eszköz nem javítja a korábban azonosított területeken a teljesítményt, akkor újraértékelje, mielőtt ráépítené a rendszert. Távolítson el mindent, ami feleslegesnek vagy túlhasználtnak tűnik.

Így egy kicsi, jól teljesítő, értékes és skálázható AI-stacket építhet.

📚 További információ: A legjobb termelékenységi eszközök a teendőlisták kezeléséhez

Kezdőbarát AI-stack példák

Kíváncsi arra, hogy Önnek milyen AI technológiai stack lenne a legmegfelelőbb?

Íme néhány egyszerű, valós példa, amelyek megmutatják, hogyan kombinálhat néhány AI eszközt a termelékenység és a mindennapi munkafolyamat-kezelés javítása érdekében. Nincs szükség technikai beállításokra.

1. példa: A mindennapi termelékenységi stack elfoglalt szakemberek számára

Legalkalmasabb: túlterhelt alkalmazottak, vezetők és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik egyértelműséget és gyorsabb döntéshozatalt szeretnének.

Eszközök:

ClickUp Brain → napi feladatok prioritásainak meghatározása, AI-összefoglalók, értekezletek jegyzetének kivonása

ClickUp automatizálások → emlékeztetők, nyomon követések, ismétlődő feladatok

ChatGPT vagy Perplexity → gyors válaszok, kutatás, ötletek generálása

Mit old meg ez:✅ A határidők betartása✅ A megbeszélések cselekvési tételekké alakítása✅ Az információkereséssel töltött idő csökkentése✅ Azonnali áttekinthetőség technikai bonyodalmak nélkül

2. példa: Az AI-stack egyéni marketingcsapatok számára

Legalkalmasabb: vállalkozók, közösségi média menedzserek, tartalomcsapatok, hírlevélírók.

Eszközök:

ClickUp Docs + Brain → első vázlatok, képalkotás, átírások, SEO vázlatok

Canva Magic Studio → miniatűrök, közösségi grafikák, gyors tervezés

ChatGPT → ötletek feltárása, hangnem/hangszín átírása

ClickUp automatizálások → emlékeztető közzététele, naptárszinkronizálás

Mit old meg ez:✅ Gyorsabb írás és a tartalom újrafelhasználása✅ A kampányok szervezettségének megőrzése✅ Gyors grafikák készítése✅ A több alkalmazáson átívelő eszközök elszaporodásának elkerülése

Ha túl sok AI-eszközzel dolgozik, és úgy érzi, hogy „az AI mindenhol jelen van, de sehol sem hatékony”, akkor ez a videó Önnek szól. Nézze meg, hogyan lehet megoldani az AI-terjedés problémáját, mielőtt az ellenőrizhetetlenné válik.

3. példa: Kis csapatok együttműködési stackje ügynökségek és startupok számára

Legalkalmasabb: Projektek, teljesítések, ügyfélmunkák és kommunikáció kezelésével foglalkozó csapatok számára.

Eszközök:

ClickUp Tasks + Brain → munkák kiosztása, állapotfrissítések, AI-projekt összefoglalók

ClickUp Chat → AI-alapú csevegés feladatkonverzióval, szálösszefoglalásokkal

Miro vagy FigJam AI → ötletelés, folyamatábrák, tervezés

Zapier (opcionális) → automatikus feladat létrehozása csevegőalkalmazásokból, e-mailekből vagy űrlapokból

Mit old meg ez: ✅ Világos áttekintés arról, ki mit csinál✅ Nincs több üzenetkeresés vagy elveszett frissítés✅ AI által generált összefoglalók a gyors összehangoláshoz✅ Projekttervezés technikai eszközök nélkül

4. példa: Professzionális szolgáltatások stackje tanácsadók és ügyfélkapcsolati csapatok számára

Legalkalmasabb: tanácsadók, HR-szolgáltatók, könyvelők, tervezők, jogi csapatok és pénzügyi szakemberek számára, akik dokumentációval és teljesítésekkel foglalkoznak, és AI-t szeretnének használni a szakmai szolgáltatásokban.

Eszközök:

ClickUp Tasks + Brain → ügyfél ütemtervek, teendők, AI összefoglalók, szolgáltatás ellenőrzőlisták

ClickUp Docs → szerződések, ajánlatok, strukturált munkafolyamatok, ügyfél-briefek

Fireflies. ai / Otter. ai → értekezletjegyzetek, hívásösszefoglalók, automatikus teendők

Tability AI → OKR-ek, ügyfél-KPI-k, heti előrehaladási jelentések

Scribe AI → SOP-k, bevezető útmutatók, ügyfélátadási dokumentumok

Loom vagy Tella AI → ügyfélfrissítések és áttekintések a teljesítendő feladatokról

Mit old meg ez: ✅ Központosított ügyfélszolgáltatás✅ Azonnali AI-összefoglalók a hívásokról és az ügyfélkövetelményekről✅ Gyorsabb ajánlatok és megismételhető SOP-k✅ Tiszta állapotfrissítések manuális munkavégzés nélkül✅ Zökkenőmentes bevezetés és átlátható ütemtervek

Andrea Park, a Spekit üzleti műveletek koordinátora így nyilatkozik a ClickUp használatáról a konszolidált projektmenedzsmentben:

A ClickUp volt a legjobb megoldás számunkra, mert több projektmenedzsment eszközt egyesít egyben. A gondolattérképezéstől a dokumentumokig és a sprintekig a ClickUp egy dinamikus eszköz, amely bármely részleg feladatkezelési igényeit szervezi és átláthatóságot biztosít az egész vállalat számára.

A ClickUp volt a legjobb megoldás számunkra, mert több projektmenedzsment eszközt egyesít egyben. A gondolattérképezéstől a dokumentumokig és a sprintekig a ClickUp egy dinamikus eszköz, amely bármely részleg feladatkezelési igényeit szervezi és átláthatóságot biztosít az egész vállalat számára.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használ AI eszközöket személyes feladatokhoz minden nap, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI támogatja, így hetente akár 3 órát is megtakaríthat, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

Hogyan egyszerűsíti a ClickUp az AI-t a kezdők számára?

Bár az AI-stack kiválasztása könnyebb, mint annak felépítése, ez nem mindig olyan egyszerű.

Óvatosan kell eljárnia az AI-alkalmazások telepítésekor, hogy minimalizálja a funkciók redundanciáját és biztosítsa a skálázhatóságot.

A ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterülete, több AI eszközt és munkafolyamatot egyesít egy egységes platformon.

Ez azt jelenti, hogy az előre elkészített AI-eszközök integrálódnak a meglévő rendszereibe.

Ráadásul teljesen kódmentes, vagyis a kezdők néhány perc alatt könnyedén testreszabhatják és használatba vehetik AI-stackjeiket!

Ötleteljen, alkosson és finomítson tartalmakat

Unod már, hogy a kutatáshoz a ChatGPT-t, a tartalom megírásához a Gemini-t, a képek létrehozásához pedig valami más AI tervezőeszközt kell használnod?

Ez nem csak időigényes, hanem állandó kontextusváltáshoz, koncentrációvesztéshez és lassabb munkavégzéshez is vezet.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy megszüntesse ezt a súrlódást és megakadályozza a termelékenység csökkenését. Kérje meg a Brain szolgáltatást, hogy javasoljon releváns témákat, vázlatokat készítsen és kezdeti vázlatokat generáljon, így az egész tartalomkészítési folyamat egy helyen marad.

A ClickUp Brain használata ötletek kidolgozásához

Használja kutatási segédként, hogy gyorsan elvégezze a webes kereséseket, elemezze a hatalmas mennyiségű információt, kivonja a legfontosabb betekintéseket a kutatási cikkekből, és megossza a megbízható forrásokat ellenőrzés céljából.

Készítsen összefoglalót a kutatás legfontosabb eredményeiről olyan AI eszközök segítségével, mint a ClickUp Brain.

Az AI asszisztens összefoglalja a dokumentumokat, kijavítja a helyesírási és nyelvtani hibákat, formázza a tartalmat, és újrafelhasználható AI sablonokat generál.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére, nézze meg ezt a videót:

👀 Tudta-e: A ClickUp Brain felhasználói olyan vezető külső AI-modellek közül választhatnak, mint a ChatGPT, a Claude és a Gemini, hogy különböző típusú tartalmakat állítsanak elő, beleértve blogbejegyzéseket, e-maileket, infográfikákat, márkaeszközöket és képeket. Váltson több AI-modell között a ClickUp Brain-ben

Hozzon létre egységes munkaterületet AI segítségével

Az egységes munkaterület segít a kezdőknek a feladatok, dokumentumok és ötletek kezelésében anélkül, hogy eszközöket kellene váltaniuk. Ez szükséges a munka terjeszkedésének csökkentéséhez és a működési hatékonyság növeléséhez.

Bemutatjuk: ClickUp BrainGPT – az asztali AI-társad.

Az előre elkészített, kontextusfüggő AI megérti a munkáját, minden lépésnél segíti Önt, és egyesíti az embereket és a tudást.

Képzelje el például, hogy egy fájlt keres, de nem emlékszik a nevére vagy arra, hogy hová mentette. A ClickUp Enterprise AI Search segítségével leírhatja természetes nyelven, és az AI az egész munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban megkeresi!

Használja a ClickUp Enterprise Search funkciót a dokumentumok, feladatok és kapcsolódó alkalmazások eredményeinek lekéréséhez.

Ráadásul a ClickUp intelligens gépi tanulási algoritmusai elemezhetik a feladatait, csevegéseit és üzleti terveit, valamint feldolgozhatják az adatokat, hogy kontextusban válaszoljanak a kérdésekre.

Így beszélgethet az AI asszisztenssel, és olyan kérdéseket tehet fel, mint „Mely feladatok esedékesek ezen a héten?” vagy „Mi a vállalat otthoni munkavégzési politikája?” Az AI asszisztens a heti feladatok vagy a belső szabályzatok elolvasása után válaszol a kérdésekre.

🛠️ Gyors tipp: Diktálja a keresési lekérdezéseket, üzeneteket, jegyzeteket stb. a ClickUp Talk-To-Text funkciójával. A Brain a beszédét tisztított, pontokkal ellátott szöveggé alakítja, amelyet közvetlenül beilleszthet a kurzor helyére – dokumentumokba, e-mailekbe, megjegyzésekbe vagy magába a Brain keresősávjába! Használja a ClickUp Talk-to-Text funkcióját, hogy a kimondott szavakat tiszta átirattá alakítsa, és akár a jegyzeteket is cselekvési tételekké alakítsa.

Elemezze és jelentsen az eredményeket valós időben

Remek, az összes AI technológiai stackje összekapcsolódott. A következő kihívás az, hogy értelmet adjon az összes, a projektjein keresztül áramló információnak.

Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy órákat töltsön azzal, hogy összeállítsa a táblázatok, csevegési szálak és csapatüzenetek frissítéseit, csak azért, hogy megértse, mi történik.

A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a feladatadatait, beszélgetéseit és munkafolyamatait azonnali betekintéssé alakítja.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a projekt előrehaladásának, a csapat munkaterhelésének, az ütemterveknek, a kockázatoknak és a KPI-knek a vizualizálására – mindez automatikusan frissül, manuális jelentéskészítés nélkül.

Adjon hozzá widgeteket feladatokhoz, sprintekhez, dokumentumokhoz vagy célokhoz, és figyelje, ahogy a mutatók valós időben frissülnek.

Elemezze a komplex munkaterületi adatokat, és készítsen élő betekintést nyújtó jelentéseket az AI-alapú ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards AI Cards funkciója AI-alapú összefoglalókat és betekintéseket ad hozzá a diagramok és grafikonok mellé. Automatikusan megjeleníti a legfontosabb eredményeket, a következő lépéseket, a főbb kockázatokat, a közelgő határidőket, a standup összefoglalókat és még sok mást.

Adjon hozzá AI-kártyákat a műszerfalához, hogy gyorsan megoszthassa egyedi betekintéseit.

Automatizálja a rutinmunkát, és összpontosítson a stratégiára!

Az olyan apró feladatok, mint az emlékeztetők beállítása, a munkák továbbítása vagy a frissítések megosztása folyamatosan megszakítják a koncentrációt. Mielőtt észbe kapna, az adminisztratív feladatok máris elvették a napjának felét.

Pontosan miért nélkülözhetetlenek a munkafolyamat-automatizálással rendelkező AI-alkalmazások egy modern AI-stackben.

A ClickUp ezt a ClickUp Automations, az AI Agents és a ClickUp Brain kombinálásával valósítja meg egy egységes rendszerben.

Ahelyett, hogy manuálisan állítaná be a kiváltókat és a feltételeket, mondja el az AI-nak, mit szeretne, hogy történjen, és hagyja, hogy a háttérben kezelje a logisztikát.

Mondja el a ClickUp Brainnek egyszerű nyelven, mire van szüksége, és az segít intelligens, ügynöki munkafolyamatokat létrehozni.

Gondoljon az AI-ügynökökre úgy, mint intelligens csapattársakra a munkaterületén belül:

Automatikusan értelmezik a kontextust: Az ügynökök elolvassák a feladatokat, megjegyzéseket, űrlapokat és mezőket, hogy megértsék, mi történjen ezután.

Önállóan működnek: tulajdonosok kijelölése, állapotok frissítése, problémák eskalálása vagy válaszok generálása – anélkül, hogy minden szabályt be kellene állítania.

Alkalmazkodnak a valós munkához: A tartalom változásával vagy a sürgősség eltolódásával az ügynökök módosítják a munkafolyamatot, hogy a dolgok tovább haladjanak.

Csökkentik a beállítási időt: Nincs hosszú szabályláncok vagy folyamatábrák. Csak határozza meg az eredményt, és hagyja, hogy a Brain meghatározza a megfelelő műveletsort.

A ClickUp Autopilot Agents funkciója biztosítja az információáramlást a munkaterületen.

🤖 Mit csinálnak valójában a szuperügynökökA kezdők gyakran azt gondolják, hogy az automatizálás bonyolult szabályok vagy folyamatábrák létrehozását jelenti. A szuperügynökök felforgatják ezt a gondolkodásmódot. Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat a ClickUp Super Agents segítségével Úgy figyelik a munkaterületét, ahogy egy valódi kolléga tenné. Ha egy feladat elmarad, egy határidő lejár, vagy egy döntés nem kerül végrehajtásra, akkor lépésről lépésre haladnak előre, anélkül, hogy utasításokat kellene adni nekik. Ők végzik el azt a csendes, folyamatos koordinációs munkát, amely általában elviszi az egész napját, így Ön a problémák megoldására fordíthatja az idejét, ahelyett, hogy a teendőlistáját figyelné.

Készen áll az AI használatára a feladatok automatizálása és az elveszett idő visszaszerzése érdekében? Nézze meg ezt a videót:

📚 További információ: Üzleti folyamatok automatizálásának példái és sablonjai

Kommunikáljon és működjön együtt ügyfelekkel/csapatokkal

A WhatsApp-csoportok vagy a hosszú e-mail-láncok a legtöbb kezdő számára megfelelőek. A probléma akkor kezdődik, amikor a munkaterhelés növekszik, új csapattagok csatlakoznak, és bővíteni kell a kommunikációt.

Jelenleg a ClickUp AI-képességei segítenek összeolvasztani a kommunikációt a tényleges munkával.

Használja a Brain alkalmazást a ClickUp Chat -tel, hogy az üzenetekből azonnal feladatokat hozzon létre.

Hasonlóképpen, használja a ClickUp AI Notetaker funkcióját a találkozók/hangjegyzetek leírásához, a leírásokból a legfontosabb teendők kiválasztásához és automatikus összefoglalók létrehozásához.

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp Automations és az AI kombinációja fejlettebb folyamatokat tesz lehetővé, amelyekben a feladatváltozások nemcsak a mezőket frissítik, hanem kommunikációt is indítanak. Automatikusan közzétehetsz megjegyzéseket, sablonos e-maileket küldhetsz és AI-összefoglalókat generálhatsz, amikor mérföldkövek vagy határidők érkeznek el.

📮 ClickUp Insight: Amikor egy feladat elveszik a csevegésben, a munkavállalók 41%-a átkutatja a szálakat, hogy megtalálja, 22% szerint soha nem készül el, 19% pedig megpróbálja később emlékezetből újra létrehozni. Alapvetően olyan rendszerrel dolgozik, ahol a beszélgetések 40%-a elveszik a semmiben. A csapatok képernyőképeket készítenek az üzenetekről, emlékeztetőket küldenek privát üzenetekben, vagy árnyékdokumentumokat hoznak létre, hogy kompenzálják a csevegés törékenységét. A ClickUp Chat-en belül működő ClickUp AI megváltoztatja ezt a dinamikát. Automatikusan feltárja a kötelezettségvállalásokat, megjelöli a még nem kiosztott feladatokat, és összekapcsolja őket a releváns projektekkel. Nincs többé elveszett részlet. Csak egy feljegyzés, amely lépést tart a beszélgetéssel.

Tippek az AI technológiai stack használatának megkezdéséhez

A megfelelő AI technológiai stack kiválasztásához az AI alkalmazások mérlegelése és összehasonlítása szükséges a projekt sikerének biztosítása érdekében.

De miután kiválasztotta a stacket, hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet?

Az alábbiakban néhány tipp található a sikeres AI-bevezetéshez:

Fedezze fel az eszköz beállításait: Nézze meg az olyan funkciókat, mint a modellbeállítások, hangnemopciók, gyorsbillentyűk és automatizálási beállítások. Ez segít az AI-alkalmazások maximális potenciáljának kihasználásában.

Használjon sablonokat a jobb eredményekért: Ahelyett, hogy minden alkalommal újraírná a promptokat, mentse el a legjobban teljesítőket. Készítsen sablonkönyvtárat e-mailekhez, összefoglalókhoz, jelentésekhez, átírásokhoz és brainstorminghoz.

Kezdje lassan, növekedjen gyorsan: Ne vegyen fel több eszközt az első napon. Kezdjen egy vagy kettővel, tanulja meg jól őket, és hagyja, hogy a sikerei vezessék a következő frissítést.

Válasszon egymást kiegészítő eszközöket: Keressen olyan eszközöket, amelyek természetesen működnek együtt, ahelyett, hogy átfednék egymást. Például a ClickUp Brain + ClickUp Tasks + ClickUp Chat + ClickUp Automations egy zökkenőmentes, konvergált munkafolyamatot hoz létre.

Számítson következetlenségekre: Az AI-modellek nem tökéletesek. Előfordulhat, hogy az eredmények következetlenek vagy hiányosak. A legjobb módszer az eredmények javítására a kísérletezés: írja át a parancsot, adjon hozzá kontextust, tegyen fel kiegészítő kérdéseket, vagy próbáljon ki különböző eszközöket. Minél többet irányítja, annál jobb lesz az eredmény.

Emlékszem, hogy 2021 elején egy egész sor terméket próbáltunk piacra dobni. Nem tartottuk be a határidőket, problémáink voltak. Az emberek nem kommunikáltak egymással. Nem tudtuk, ki hozza a döntéseket. Felvettünk néhány okos embert, de azt mondanám, hogy a ClickUp volt a vállalat működésének gerince, különösen a kiváló munkafolyamatok tekintetében.

Emlékszem, hogy 2021 elején egy egész sor terméket próbáltunk piacra dobni. Nem tartottuk be a határidőket, problémáink voltak. Az emberek nem kommunikáltak egymással. Nem tudtuk, ki hozza a döntéseket. Felvettünk néhány okos embert, de azt mondanám, hogy a ClickUp volt a vállalat működésének gerince, különösen a kiváló munkafolyamatok tekintetében.

Először dolgozik AI-rendszerekkel? Íme a leggyakoribb AI-bevezetési kihívások, amelyekkel tisztában kell lennie:

❌ Túlzott befektetés az AI technológiai stackbe

Könnyű feltételezni, hogy az első AI-stackje a stack lesz. Így prémium csomagokat vásárol, túl sok eszközre fizet elő, vagy éves szerződéseket köt, mielőtt még kipróbálná, hogy azok mennyire illeszkednek a munkafolyamatához.

✅ Megoldás: Először térképezd fel a munkafolyamatot, majd automatizáld egy lépésenként. Kezdd egy egyetlen kiváltó eseménnyel (pl. a feladat állapota „Felülvizsgálat alatt” lesz), és győződj meg róla, hogy működik, mielőtt további szabályokat adnál hozzá.

❌ Túl korai túlzott automatizálás

Lehet, hogy kísértésbe esik mindent egyszerre automatizálni, anélkül, hogy megértené az alapul szolgáló folyamatot. Ez megszakított munkafolyamatokhoz, adatduplikációhoz, magasabb működési költségekhez és felesleges újramunkához vezethet.

✅ Megoldás: Először kézzel térképezd fel a folyamatot. Ezután automatizáld a lépéseket egyenként (átadások, emlékeztetők, útvonaltervezés). Ha a munkafolyamat megszakad, javítsd ki a folyamatot, mielőtt további automatizálást adnál hozzá.

Növelje termelékenységét és sikerét a ClickUp segítségével

A modern AI technológiai stack elengedhetetlen része a munkafolyamatának – függetlenül attól, hogy diák, művész, szakember vagy vállalkozó.

A ClickUp egyszerűbb megoldást kínál: egy all-in-one AI keretrendszert, amely egy helyen egyesíti az írás, a tervezés, a megbeszélések, a feladatok és a munkafolyamatok kezelését.

Ahelyett, hogy tucatnyi alkalmazást kellene összeraknia vagy kódokkal küszködnie, egy összekapcsolt, kezdőbarát AI-élményt kap, amely Önnel együtt növekszik.

Az AI implementálásához nincs szükség technikai beállításokra vagy modellezési szakértelemre.

Szóval, mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI-stack az AI-rendszerek összessége, amelyeket íráshoz, kutatáshoz, elemzéshez, tervezéshez, automatizáláshoz vagy munkájának kezeléséhez használ mesterséges intelligenciával. Minden eszköz a munkafolyamat egy-egy különböző részét kezeli, és együttesen lehetővé teszik a vállalkozások és az egyének számára, hogy intelligensen dolgozzanak.

A kezdőbarát eszközök azok, amelyek technikai AI-modell fejlesztés nélkül, azonnal használhatóak. Például a ChatGPT vagy a Gemini íráshoz és ötleteléshez, a Perplexity gyors kutatáshoz, a Canva Magic Studio azonnali képalkotáshoz, a ClickUp Brain feladatok és munkafolyamatok automatizálásához stb.

Kezdje azzal, hogy azonosítja a legnagyobb akadályokat – írás, tervezés, megbeszélések, jelentések vagy adminisztratív feladatok. Ezután válasszon egy AI alkalmazást, amely minden kategória problémáit megoldja. A legjobb, ha egy kicsi, összekapcsolt rendszerrel rendelkezik, amelyet naponta használhat, ahelyett, hogy több eszközből álló komplex rendszert használna.

Néhány gyakori hiba: túl korai túlzott befektetés, egymást átfedő funkciókkal rendelkező eszközök kiválasztása, egyetlen parancsra tökéletes eredmények elvárása vagy a szükségesnél több automatizálás.

A ClickUp Brain az AI-t beépíti a mindennapi munkafolyamatába, hogy okosabb és gyorsabb munkavégzést tegyen lehetővé. Kutathat, ötleteket gyűjthet, tartalmakat generálhat, megbeszéléseket leírhat, dokumentumokat kezelhet, csapattagokkal cseveghet, feladatokat oszthat ki és automatizálásokat állíthat be anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét. Ezzel nincs szükség több eszközre, és a kezdőknek egyszerű, egységes módszert kínál az AI használatára már az első naptól kezdve.