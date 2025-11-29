Ingyenes és testreszabható jogi sablonok a munkához és a szabályoknak való megfeleléshez

Minden vállalat a jogi csapatára támaszkodik, legyen az belső vagy kiszervezett, hogy minden zökkenőmentesen működjön. De a teljes munkaidős jogi támogatás sok kisvállalkozás, startup vagy független szakember számára nem reális.

A szabadúszók és tanácsadók bekapcsolódhatnak a munkába, de a mindennapi feladatok, mint például a szerződések vagy irányelvek megfogalmazása, gyakran gyorsabb, egyszerűbb megoldást igényelnek. Itt jönnek jól a jogi sablonok. Ezek segítségével bárki megbízható jogi dokumentumokat hozhat létre hosszú várakozási idő és magas költségek nélkül.

És ezek egyre inkább szabványossá válnak: a PwC jelentése szerint a vállalkozások 49%-a ma már legalább 11 megfelelési tevékenységhez használ technológiát.

Ebben a cikkben bemutatjuk a munkavégzéshez és a szabályoknak való megfeleléshez legalkalmasabb jogi sablonokat. Lássunk is hozzá!

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk általános információkat tartalmaz a jogi sablonokról és a termelékenységet növelő eszközökről. Nem helyettesíti a szakmai jogi tanácsadást, és nem hoz létre ügyvéd-ügyfél kapcsolatot. Az Ön helyzetére vonatkozó konkrét tanácsért forduljon képzett jogi szakemberhez.

Testreszabható jogi sablonok egy pillanat alatt

Itt található egy összefoglaló táblázat az ebben a blogban felsorolt összes ingyenes ClickUp jogi sablonról:

Mik azok a jogi sablonok?

A jogi sablonok előre megfogalmazott, testreszabható jogi dokumentumok, amelyek segítenek magánszemélyeknek és vállalkozásoknak a rutin jogi feladatok kezelésében anélkül, hogy az elejétől kellene kezdeniük.

Ezek mindenre kiterjednek, a munkaszerződésektől és szolgáltatási szerződésektől az ingatlanbérleti szerződésekig és titoktartási űrlapokig. Minden sablon egy alapvető jogi struktúrát biztosít, egyértelműen meghatározott szakaszokkal és feltételekkel, amelyeket az Ön igényeinek megfelelően szerkeszthet.

Pár perc alatt kitöltheti az adatait, módosíthatja a záradékokat és aláírhatja a szerződést, gyakran online jogi platformokon keresztül.

📖 Olvassa el még: Minden ügyvédnek szükséges eszközök a jogi technológiai eszköztárában

Mi jellemzi a jó jogi sablont?

Tudta, hogy sok Fortune 500-as vállalatnak van külön jogi csapata, amely kizárólag a belső jogi dokumentumok karbantartásával és frissítésével foglalkozik? Ezek a csapatok gondoskodnak arról, hogy minden megállapodás, szerződés és űrlap tükrözze a legújabb szabályozásokat.

Kisebb vállalkozások és startupok esetében ez a fajta folyamatos jogi felügyelet nem mindig lehetséges. Itt jönnek jól a jól elkészített jogi sablonok.

Mi teszi egy sablont jónak?

✅ Használjon egyértelmű, jogilag megalapozott nyelvet, amely elkerüli a kétértelműséget.

✅ Foglalja magában a lényeges záradékokat, mint például a felek, a munka hatálya , időtartama és felmondása.

✅ Lehetővé teszi a dokumentumok egyszerű testreszabását a dokumentum szerkezetének megzavarása nélkül.

✅ Tükrözze a legújabb jogi szabványokat és megfelelőségi követelményeket

✅ Helyet biztosít az aláírások, dátumok és egyéb fontos információk számára, hogy azok készen álljanak a használatra.

📖 Olvassa el még: A legjobb szerződéskezelő szoftverek

A 16 legnépszerűbb jogi sablon

Szeretné, ha jogi dokumentumai, jegyzetei és szerződései ugyanazon a helyen lennének, mint a többi munkája?

A jogi csapatok számára készült ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot, beleértve a dokumentumokat, jogi sablonokat és jóváhagyásokat.

A jogi dokumentumok kapcsolódnak a feladatokhoz, megjegyzésekhez, verziókhoz és projekt ütemtervekhez, így könnyen áttekinthetőek, frissíthetőek és összehangolhatók azokkal a megállapodásokkal, amelyekhez kapcsolódnak.

Így a ClickUp megszünteti a munka terjeszkedésének minden formáját , hogy 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítson az emberek és az ügynökök közös munkájához.

A ClickUp jogi sablonokból álló könyvtárával és a hatékony ClickUp Docs alkalmazással a csapatok perceken belül megfogalmazhatják, szerkeszthetik és kezelhetik a megállapodásokat. Minden rendezett, kereshető és a végrehajtáshoz kapcsolódik, így gyorsabb és megbízhatóbb módszert biztosít a jogi feladatok kezeléséhez.

Íme 16 alapvető jogi sablon, amelyet testreszabhat:

1. ClickUp szerződéses megállapodás sablon

Ingyenes sablonok Szabványosítsa a beszállítói együttműködéseket a csapatok között, hogy minden szerződés ugyanazt a szerkezetet kövesse a ClickUp szerződéses sablonjának segítségével.

A vállalkozások évente közel 9%-os értékvesztést szenvednek el a rossz szerződéskezelés miatt. A ClickUp szerződéses megállapodás sablonja segít egyértelmű és testreszabható megállapodást létrehozni egy helyen, így mindkét fél megérti a munka terjedelmét.

Meghatározhatja a szerepköröket, meghatározhatja a mérföldköveket, hozzáadhat titoktartási és szellemi tulajdonra vonatkozó záradékokat, és minden változást nyomon követhet ugyanazon a munkaterületen belül.

A szerződés-sablon nemcsak a szerződés megfogalmazásában segít, hanem a csapatok munkájának tényleges irányításában is. A szakaszokat feladatokká alakíthatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, és a Gantt-diagramon megtekintheti a függőségeket, hogy a kereskedelmi feltételek biztosan megfeleljenek a tervnek. Hozzáadhat megfelelőségi ellenőrző pontokat és megjegyzéseket is a tárgyalásokhoz, így a végleges megállapodás tükrözi a megbeszélések eredményét.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Vegyen fel szabadúszókat vagy ügynökségeket egyértelmű munkaköri leírással, mérföldkőkénti fizetésekkel és szállítási határidőkkel.

Hivatalosítsa tanácsadási szolgáltatásait olyan titoktartási, szellemi tulajdonjogi és felelősségi feltételekkel, amelyek védik vállalkozását.

Állítson be elvárásokat a távoli vállalkozók számára, beleértve a kommunikáció ritmusát, a jóváhagyási folyamatot és a számlázási szabályokat.

✨ Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek szerződéses munkavállalókat vagy szabadúszókat alkalmaznak, és egyértelmű, jogi érvényű megállapodásokra van szükségük.

📖 Olvassa el még: Hogyan írjunk szolgáltatási szerződést?

2. ClickUp jogi ügyfélkezelési sablon

Ingyenes sablonok Kezelje az ügyfelek felvételét és az ügyek részleteit egy központi munkaterületen a ClickUp jogi ügyfélkezelési sablonjával.

Emlékszik Harvey Specterre a Suits című sorozatból? Nem azért nyeri meg az ügyeket, mert keményebben dolgozik, hanem mert mindig tíz lépéssel előrébb jár. A való világban a jogi csapatok nem támaszkodhatnak a televíziós varázslatra, de támaszkodhatnak olyan rendszerekre, amelyek ugyanolyan élesekké teszik a munkafolyamatokat.

A ClickUp jogi ügyfélkezelési sablonja pontosságot hoz a napi műveletekbe. Segít minden ügyfelet, ügyet és dokumentumot egy helyen kezelni. A jogi szakemberek számára struktúrát biztosít a határidők, fizetések és kommunikáció nyomon követéséhez, miközben az összes kapcsolódó jogi űrlapot és jegyzetet világosan rendszerezi.

Ezenkívül az egyéni állapotok lehetővé teszik, hogy minden ügyet a tervezetektől a lezárásig kövessen, míg a műszerfalak és a Gantt-diagramok világos és könnyen nyomon követhető áttekintést nyújtanak az ügyekről.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a bírósági tárgyalások időpontjait, a számlázási ciklusokat és a dokumentumok benyújtását automatikus emlékeztetővel.

Vizuális irányítópultokkal teljesítmény- és ügyhaladási jelentéseket készíthet.

Javítsa az ügyfelekkel való kommunikációt azáltal, hogy online megosztja a frissítéseket és az aláírt dokumentumokat.

✨ Ideális: ügyvédi irodák és jogi csapatok számára, akik több ügyfelet, ügyet és határidőt kezelnek hatékonyan.

📖 Olvassa el még: Az üzleti tevékenységek kiszervezésének előnyei

📮 ClickUp Insight: Legutóbbi, a megbeszélések hatékonyságáról szóló felmérésünk meglepő eredményt hozott: egy 100 fős csapatban az alkalmazottak hetente közel 308 órát töltenek megbeszéléseken. Ez majdnem két teljes hét, amelyet beszélgetéssel töltenek el ahelyett, hogy dolgoznának. Most képzelje el, hogy ezt a számot csökkentheti anélkül, hogy elveszítené a kontextust. A ClickUp egységes munkaterülete segít a redundáns szinkronizálások helyettesítésében egyértelmű láthatósággal, megosztott dokumentumokkal és automatizált munkafolyamatokkal. 💫 Valós eredmények: A Trinetixhez hasonló vállalatok már 50%-kal csökkentették az értekezletek számát, miután központosították a kommunikációt és a projektkövetést a ClickUp-ban – így hetente több száz produktív órát szabadítottak fel.

3. ClickUp jogi ügyek nyomon követési sablonja

Ingyenes sablonok A ClickUp jogi ügyek nyomon követési sablonjával koordinálhatja a megfelelőségi vizsgálatokat a feladatokkal és jóváhagyásokkal.

Az ügyvédi irodák átlagos kihasználtsági aránya 37%, ami egy nyolcórás munkanapon mindössze 2,9 számlázható órával egyenértékű. A jobb nyomon követés az egyik legegyszerűbb módja az idő visszaszerzésének.

A ClickUp jogi ügyek nyomon követési sablonja minden ügyet egy helyen tárol, így csapata egy pillanat alatt áttekintheti a teljes történetet. Jogi dokumentumokról, jegyzetekről és levelezésekről, valamint feladatokról, határidőkről és tárgyalási időpontokról van szó.

Használja az egyéni mezőket a legfontosabb információk, például a felek, a bírósági adatok és a fizetési állapot rögzítéséhez, hogy perceken belül rendezhesse, szűrje és megtalálja a szükséges információkat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a peres ügyeket a beadványoktól a verdiktig, a beadványokkal, a bizonyítékokkal és a bírósági időpontokkal.

Kezelje ingatlanügyeit az ingatlanadatok, a bérleti szerződés mérföldkövei és a zárási ellenőrzőlisták segítségével.

Kezelje a munkaügyi ügyeket a bizonyítékok, interjújegyzetek és egyezségi dokumentumok rendszerezésével.

✨ Ideális: Több ügyet kezelő csapatok számára, akiknek világos, megbízható nyomon követésre van szükségük.

👀 Érdekesség: A bírák ma már az emojikat a üzenet részének tekintik, nem pedig díszítésnek. 2023-ban az emojikat említő amerikai ügyek száma meghaladta az 1000-et. Tehát ha egy szerződéses csevegésben szerepel egy 👍, akkor számítson arra, hogy a bíróság mérlegelni fogja annak jelentését.

4. ClickUp jogi ügyek nyomon követése és számlázási sablon

Ingyenes sablonok Szabványosítsa a szerződések felülvizsgálatát az árlistákkal és a ClickUp jogi ügyek nyomon követésére és számlázásra szolgáló sablonjában elmentett számlákkal.

Az ügyvédi irodák átlagos realizációs aránya 88%, az átlagos behajtási arány pedig 91%. Ez azt jelenti, hogy a nyomon követés és a számlázás terén fellépő apró hiányosságok valódi pénzveszteséghez vezethetnek.

A ClickUp jogi ügyek nyomon követésére és számlázásra szolgáló sablon egy helyen gyűjti össze ügyeit, jogi dokumentumait és időbejegyzéseit. Rögzítse a feleket és a megállapodás részleteit, csatoljon jogi űrlapokat, és munka közben rögzítse az időt, így a számlázható tevékenységek tiszta számlákká alakulnak.

A sablon a jóváhagyott időbejegyzéseket számlatervezetekké alakítja. Az ügyek szintjén nyomon követheti a megvalósítást és a beszedést, és a dokumentumokat online tárolhatja, hogy az ügyfelek gyorsan áttekinthetik azokat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a peres ügyeket a benyújtott iratok, a bírósági megjelenések és a számlázásra kész, aktuális időbejegyzések segítségével.

Kezelje ingatlanügyeit az ingatlanadatok, a zárási feladatok és a mérföldkőalapú számlák segítségével.

Kezelje a munkaügyi ügyeket úgy, hogy minden szakaszhoz rendszerezi a bizonyítékokat, jegyzeteket és a szakaszos számlázást.

✨ Ideális: olyan cégek számára, amelyeknek átláthatóságra és megbízható számlázásra van szükségük egy helyen.

Nézze meg: Az AI megkönnyíti a dokumentumok írását – a felhasználói útmutatóktól és az SOP-któl kezdve a jogi szerződésekig és a termékleírásokig. Ebben a videóban valós példák és bevált utasítások segítségével bemutatjuk, hogyan lehet az AI-t használni dokumentumok írásához.

📖 Olvassa el még: A legjobb jogi dokumentumkezelő szoftverek ügyvédeknek

5. ClickUp jogi megbízási sablon

Ingyenes sablonok Tartsa be a határidőket, tartsa meg ügyfelei elégedettségét, és védje eredményeit a ClickUp jogi megbízási sablonjával.

A vállalati jogi osztályok közel nyolcvan százaléka több ügyet kezel, mint valaha, de a legtöbbjük nem vett fel új ügyvédeket vagy alkalmazottakat, hogy lépést tartson ezzel a növekedéssel.

A ClickUp jogi megbízási sablonja ezt a zűrzavart tervvé alakítja. Minden feladat egy ügyhöz van rendelve, a tulajdonos, a határidő és a forrásdokumentumok könnyen elérhetők. Megjelölheti a kiváltsági kérdéseket, linkelhet a szabályozó megállapodáshoz, és csatolhatja a szükséges jogi űrlapokat.

Ráadásul a szerepkörök kiosztása és a Gantt-diagramok megmutatják, ki készíti el a tervezetet, ki ellenőrzi és ki írja alá. Az állapotok láthatóvá teszik az előrehaladást. A megjegyzések megőrzik a munka kontextusát. Ez egy egyszerű módszer a feladatátadások kezelésére, az újramunka elkerülésére és a határidők betartására.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Osztja ki a kutatási jegyzeteket, indítványtervezeteket, hivatkozás-ellenőrzéseket és partneri felülvizsgálatokat egyértelmű felelősökkel és határidőkkel.

Tervezze meg az ingatlanügyletek lezárását a tulajdonjog-helyreállítási okmányok, bérleti szerződés-kivonatok, jogvesztési nyilatkozatok és ingatlanbejegyzések hozzárendelésével.

Koordinálja a foglalkoztatási ügyeket azáltal, hogy a felvételi interjúkat, a ténymegállapító jegyzeteket és a megállapodási feltételeket nyomon követhető feladatokra bontja.

✨ Ideális: elfoglalt csapatok számára, akiknek szükségük van egyértelmű felelősségi körökre és gyorsabb, átláthatóbb feladatátadásra.

💡 Profi tipp: Ha elárasztják a szerződések és a megfelelőségi dokumentumok, bízza a nehéz munkát a ClickUp Brainre. Kérje meg, hogy „összefoglalja a kártalanítási záradékokat” vagy „sorolja fel a megújítási dátumokat ebben a mappában”, és az azonnal kontextusérzékeny betekintést nyújt, anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét. A ClickUp Brain nem csak a kulcsszavakat, hanem a kontextust is megérti. Megkérheti azt is, hogy „keresse meg az összes SOC2 címkével ellátott feladatot, és mutassa meg a kapcsolódó irányelveket”, és az összekapcsolja a fájlokat, megjegyzéseket és mellékleteket, így elkerülhetőek lesznek a zavaró tényezők az ellenőrzések vagy felülvizsgálatok során. Akár egyetlen parancsot is megadhat jogi feljegyzések vagy irányelv-frissítések megfogalmazásához. Kezdje azzal, hogy „készítsen ügyfélnek szóló feljegyzést az új adatvédelmi szabályokról”, majd finomítsa a kimenetet, hogy az illeszkedjen cége stílusához. Szerkesszen szerződésvázlatokat, foglalja össze a jogi kötelezettségeket, és alakítsa át a bonyolult kifejezéseket közérthető nyelvre a ClickUp Brain segítségével.

6. ClickUp jogi projektmenedzsment sablon

Ingyenes sablonok Kövesse nyomon az ügyeket a ClickUp jogi projektmenedzsment sablonjával, amelynek segítségével ellenőrizheti, átvizsgálhatja és lezárhatja a teljesítéseket.

„A késleltetett igazságszolgáltatás megtagadott igazságszolgáltatás.” Ez a mondat arra utal, hogy a jogi munkát a háttérben hogyan szervezik. Ha egy beadványt elmulaszt, egy jóváhagyást szem elől téveszt, egy erős ügy gyorsan összeomolhat.

A ClickUp jogi projektmenedzsment sablonja segít az ügyvédi irodáknak és a vállalati jogi csapatoknak ezt a kihívást strukturáltan kezelni. Minden ügy, legyen az több fél részvételével zajló peres eljárás, határokon átnyúló tranzakció vagy megfelelőségi audit, egy irányítópulton marad.

Rendeljen szerepeket, adjon hozzá jogi dokumentumokat, és tekintse át a folyamatban lévő szerződéseket anélkül, hogy elveszítené a kontextust. Ez a sablon fegyelmet hoz a jogi munka változó elemeibe. Használja a műszerfalakat a költségvetés teljesítményének áttekintéséhez, a Gantt-diagramokat a bejelentések nyomon követéséhez, és az automatizálásokat a fontos dátumok előtt emlékeztetőket indításához.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Kezelje a peres ügyeket vagy tranzakciós projekteket fázisspecifikus mérföldkövekkel, függőségekkel és költségvetésekkel.

Felügyelje a foglalkoztatási projekteket, például a szabályzatok bevezetését vagy a belső vizsgálatokat, idővonalak és kijelölt felelősök segítségével.

Koordinálja a nagy szerződés-felülvizsgálati projekteket verziókezeléssel, a projektben érdekelt felek megjegyzéseivel és jóváhagyási útvonalakkal.

✨ Ideális: jogi csapatok számára, akik többfázisú projekteket kezelnek, amelyek strukturáltságot, elszámoltathatóságot és átláthatóságot igényelnek.

👀 Érdekesség: A legtöbb megállapodáshoz nincs szükség tintára. Az ESIGN törvény értelmében az elektronikus aláírások jogilag kötelező érvényűek, ha az aláíró aláírásra szándékozott és hozzájárult az elektronikus nyilvántartásokhoz. Ezért olyan sok jogi sablon irányul az e-aláírásra.

7. ClickUp jogi emlékeztető sablon

Ingyenes sablonok Készítsen belső vagy ügyfeleknek szóló jogi memorandumokat teljes szerkezettel a ClickUp jogi memorandum sablonjával.

Az utóbbi időben az Egyesült Államok bíróságai figyelmeztették az ügyvédeket az „elektronikus bírósági beadványokról szóló értesítések” című, rosszindulatú linkeket tartalmazó, ügyértesítéseknek álcázott adathalász e-mailekre. Az ügyvédeknek azt tanácsolják, hogy a mellékleteket ne vegyék figyelembe, hanem a hivatalos beadványrendszeren keresztül ellenőrizzék a dokumentumok hitelességét.

Ha egy hibás link megzavarhatja a biztonságot, akkor a hanyagul megfogalmazott tervezetek vagy a rosszul elhelyezett mellékletek megzavarhatják az érvelését. A ClickUp jogi emlékeztető sablonja tiszta, végrehajtható útmutatást ad a tervezetek megfogalmazásához. Tartalmazza a kérdés, a rövid válasz, a tények, az elemzés és a következtetés szakaszait. Minden szakasz mellé csatolhat törvényeket, korábbi döntéseket, szerződéseket vagy mellékletindexeket.

Használja az egyéni mezőket a joghatóság, a legfontosabb hatóságok és a határidők megjelöléséhez, hogy a lektorok mindig tudják, melyik verziót látják. Ez a sablon az ügyvédek munkamódszeréhez is igazodik. Nyitott kérdéseket alakítson feladatokká, vonja be a lektorokat beépített megjegyzésekkel, kövesse nyomon a változásokat a verziók között, és exportálja a végleges feljegyzéseket professzionális jogi dokumentumokként. Minden a fontos hely közelében található.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Osszon ki peer review-t vagy partneri szerkesztést egyértelmű feladatokkal és határidőkkel.

Használható különböző területeken: peres ügyek, megfelelés, szerződések, szabályozási elemzés

A gyors hivatkozás érdekében ágyazza be a releváns törvényeket, ítélkezési gyakorlatot, megállapodásokat vagy mellékleteket online.

✨ Ideális: ügyvédek számára, akik hatékony, magas színvonalú feljegyzéseket szeretnének készíteni anélkül, hogy feladnák a szervezettséget vagy a tekintélyt.

📖 Olvassa el még: A legjobb jogi dokumentumkezelő szoftverek ügyvédeknek

8. ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon

Ingyenes sablonok Frissítse a korlátozó kikötéseket és a joghatóságra vonatkozó záradékokat a ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablon segítségével.

Az FTC döntése, hogy eláll a javasolt versenytilalmi tilalomtól, visszavezetette az ügyvédeket és a jogi csapatokat a megszokott helyzetbe, a záradékok tisztázásába. Minden régi munkaszerződést vagy beszállítói megállapodást most újra át kell nézni, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy azok még mindig érvényesek.

Itt jön jól a ClickUp szerződés-felülvizsgálati sablonja. Ahelyett, hogy hosszú PDF-fájlokat vagy színkóddal ellátott mappákat lapozgatna, minden verziót, záradékot és megjegyzést egy nézetben összefoglalhat. Ez segít felismerni a mintákat, megjelölni a módosításokat és összehasonlítani a legfontosabb szakaszokat több szerződésben.

Ennél is fontosabb, hogy segít a felülvizsgálatok kezelésében, akárcsak az ügyek kezelésében – szisztematikusan és átláthatóan. Készíthet ellenőrzőlistákat a kockázati pontokhoz, például a kártalanításhoz, az adatvédelemhez vagy a fizetési feltételekhez. Használja az egyéni mezőket a hatályos jog vagy a felelősség korlátainak rögzítéséhez, és kövesse nyomon a belső és az ügyfél oldali megjegyzéseket.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Végezzen vörös zászló felülvizsgálatokat az NDA-kon, MSA-kon, DPA-kon, SOW-kon és munkaszerződéseken.

Egységesítse a kártérítési, felelősségi és felmondási feltételeket a beszállítói és szolgáltatási szerződésekben.

Kezelje ingatlanbérleti szerződéseit és kiegészítéseit, és nyomon kövesse azok megújítását, átruházását és felmondását.

✨ Ideális: jogi csapatok számára, akik nagy mennyiségű szerződéses munkát kezelnek és megbízható, átlátható felülvizsgálati folyamatokra van szükségük.

🧠 Tudta-e: Colorado államban a párok házasságot köthetnek egymással anyakönyvvezető és tanúk nélkül, ezt az eljárást önálló esküvőnek nevezik. Ez legális, ha betartja az állam által előírt lépéseket. Szokatlan, de nagyon is valós.

9. ClickUp szerződéskezelési sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp szerződéskezelési sablonjával áttekinthető ellenőrzési nyomvonalat tarthat a jóváhagyásokról, aláírásokról és módosításokról.

Emlékszik arra a jelenetre a The Social Network című filmből, amikor Eduardo rájön, hogy a Facebookban birtokolt részesedése szinte semmivé csökkent? Az árulás filmbe illő és szerződéses. Minden olyan záradék, amelyet nem követett nyomon, és minden olyan aláírás, amelyet nem ellenőrizte, a tulajdonjog elvesztéséhez vezetett. Ez a tökéletes példa arra, hogy a szerződéskezelés valójában az ellenőrzésről és a védelemről szól.

A ClickUp szerződéskezelési sablon visszaadja Önnek az irányítást. Segít létrehozni egy strukturált helyet minden megállapodáshoz, az NDA-któl és MSA-któl a beszállítói szerződésekig és ingatlanbérleti szerződésekig.

Minden rekord tartalmazza a kapcsolódó jogi dokumentumokat, a megújítási dátumokat, az érintett feleket és az irányadó feltételeket, így mindig tudni fogja, ki miért felelős. A műszerfalak és emlékeztetők segítségével előre láthatja a megújításokat, a megfelelőségi felülvizsgálatokat és a felmondási időket, anélkül, hogy a szétszórt beérkező üzenetekre kellene támaszkodnia.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Tárolja az NDA-kat, MSA-kat, DPA-kat, munkaszerződéseket és beszállítói szerződéseket a teljes verziótörténettel és kereshető záradékokkal együtt.

Kövesse nyomon a megújításokat, lejáratokat és megfelelési határidőket, hogy elkerülje a csendes automatikus megújításokat vagy a kötelezettségek elmulasztását.

Belső tulajdonosokat rendeljen a teljesítések, SLA-k és aláírás utáni kötelezettségvállalások figyelemmel kíséréséhez.

✨ Ideális: jogi csapatok számára, akiknek teljes átláthatóságra és elszámoltathatóságra van szükségük a szerződés életciklusának minden szakaszában.

💡 Profi tipp: Nincs többé hektikus jegyzetelés az ügyfelekkel folytatott telefonbeszélgetések vagy az ügyekről szóló tájékoztatók során. A ClickUp Talk to Text funkciójával valós időben rögzítheti minden szót, és figyelheti, ahogy azok kereshető jegyzetekké vagy feladatokká rendeződnek. A beszélgetés befejezése után kérje meg, hogy „készítsen nyomon követéseket ebből a leírásból”, és a kulcsfontosságú pontokat cselekvési tételekké alakítja, megjelölve a felelősöket és a határidőket. Adjon hozzá említéseket, linkeljen feladatokat vagy dokumentumokat, és hagyja, hogy megjegyezze a jogi szókincsét. Ez egy kézmentes dokumentációs rendszer, amelynek köszönhetően jogi csapata a stratégiára koncentrálhat, ahelyett, hogy jegyzeteket készítene. A ClickUp Talk to Text segítségével kézmentes dokumentációt vezethet felülvizsgálatokhoz, megbeszélésekhez és ügyfélhívásokhoz.

10. ClickUp Szerződés-sablon kiegészítése

Ingyenes sablonok Frissítse a munkaszerződéseket, hogy tükrözzék a javadalmazás változásait vagy a szerepkörök átalakulását a ClickUp szerződés-sablon kiegészítésével.

A jogi gyakorlatban a módosítások és kiegészítések gyakoriak. A ClickUp szerződés-kiegészítő sablonja megbízható módszert kínál a változások dokumentálására anélkül, hogy az eredeti megállapodás érvényét vesztené.

Kezdje ezzel a strukturált jogi sablonnal, amely tartalmazza a megállapodás nevét, a feleket, a módosított záradékot, a pontos helyettesítő vagy hozzáadott feltételeket és a hatálybalépés dátumát. Csatolja a vezérlő szerződést, a kapcsolódó jogi dokumentumokat és az összes szükséges jóváhagyást, hogy biztosítsa az ellenőrzési nyomvonal teljességét.

A Custom Fields segítségével megjelölheti az irányadó jogot, a értesítési követelményeket, a ellenértéket és a szükséges aláírásokat. Minden egy helyen marad, ami kevesebb verziókeveredést és egyértelműbb online dokumentumokat jelent a belső és a szerződő fél általi felülvizsgálat számára.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Hosszabbítsa meg a bérleti szerződés vagy a szolgáltatások időtartamát, és frissítse a felmondási időket, díjakat vagy megújítási időszakokat.

Adjon hozzá új feladatokat, határidőket és elfogadási kritériumokat egy meglévő SOW-hoz.

Módosítsa az adatfeldolgozási űrlapokat a felülvizsgált biztonsági kötelezettségekkel, alvállalkozói listákkal vagy joghatósági nyelvezettel.

✨ Ideális: Csapatok számára, akik gyorsan formalizálják a változásokat, miközben tisztán és védhető módon vezetik a szerződéses nyilvántartást.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

📖 Olvassa el még: Hogyan optimalizálhatja a dokumentumok felülvizsgálati folyamatát?

11. ClickUp partnerségi megállapodás sablon

Ingyenes sablonok Határozza meg a napi működéshez szükséges szerepeket, felelősségeket és döntési küszöbértékeket a ClickUp partnerségi megállapodás sablonjával.

Képzelje el egy klasszikus Shark Tank pillanatot. Az alapító megköt egy megállapodást a részesedésről és egy kis jogdíjról. Mindenki mosolyog. Aztán megkezdődik a átvilágítás, és a számok megváltoznak. Az egyetlen dolog, ami ekkor mindkét felet védi, egy egyértelmű partnerségi megállapodás, amely pontosan meghatározza a tulajdonjogot, a szavazati jogokat, a döntési szabályokat és azt, hogy mi történik, ha valaki ki akar szállni.

A ClickUp partnerségi megállapodás sablonja egy helyen tartalmazza a hozzájárulásokat, a nyereségmegosztást, az irányítási jogokat, a vitarendezést és a kilépési mechanizmusokat.

Csatolja a fő szerződést, a kapcsolódó jogi dokumentumokat és a tőketáblázat részleteit, hogy minden információ egy helyen legyen. Az egyéni mezők lehetővé teszik a vonatkozó jogszabályok, a jogosultságok, a kivásárlási képletek és a legfontosabb feltételek rögzítését, így a felek pontosan tudják, mit írnak alá.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Határozza meg a tulajdonjogot, a tőkehozzájárulásokat és a szavazási szabályokat egyértelmű meghatározásokkal.

Adjon hozzá jogosultságszerzési, kivásárlási és feloszlatási mechanizmusokat, hogy a kilépések előre jelezhetők legyenek.

Tartsa az NDA-kat, az IP-átruházásokat és a partnerségi módosításokat online dokumentumként egy helyen.

✨ Ideális: Alapítók számára, akik egyértelműen szeretnék formalizálni a szerepeket, a tulajdonjogokat és a döntéshozatalt.

📖 Olvassa el még: Jogi munkafolyamat-szoftver az ügyvédi irodák szervezettségének fenntartásához

12. ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonja

Ingyenes sablonok Összegezze az IP-tulajdonjogot, a titoktartást és a felmondási rendelkezéseket egyetlen szerződésben a ClickUp projektmenedzsment szolgáltatások szerződés sablonjának segítségével.

A ClickUp projektmenedzsment-szolgáltatási szerződés sablonja strukturált jogi sablont biztosít, amelyben egy helyen meghatározhatja a hatályt, a mérföldköveket, a teljesítendő feladatokat, a változások ellenőrzését és a fizetési feltételeket.

Csatoljon SOW-kat, árlistákat és kiegészítő jogi dokumentumokat, használja az egyéni mezőket az ütemtervek, a számlázási gyakoriság és a felmondási jogok rögzítéséhez. Így mindkét fél előre tisztában van a tervvel. Ez a sablon biztosítja, hogy az élő projekt összhangban legyen a papíralapú dokumentumokkal.

A szerződés szakaszait feladatokká alakíthatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, a függőségeket Gantt-diagramon vagy naptárnézetben ábrázolhatja, valamint emlékeztetőket állíthat be a felülvizsgálatokhoz és aláírásokhoz.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse a hatókört, a teljesítendő feladatokat, a feltételezéseket és a módosítási kéréseket egy könnyen kezelhető dokumentumban.

Kösse a kifizetéseket mérföldkövekhez vagy elfogadó űrlapokhoz, és kövesse nyomon az állapotot anélkül, hogy át kellene kutatnia az e-maileket.

Használja IT-bevezetések, marketingkampányok és ingatlanberuházások során, ahol a határidők és a jóváhagyások fontosak.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, amelyek projekteket valósítanak meg, és egyértelmű, végrehajtható megállapodással biztosítani szeretnék a teljesítés bizonyosságát.

13. ClickUp tanácsadói szerződés sablon

Ingyenes sablonok Határozza meg a projekt hatókörét, díjait és ütemtervét egy strukturált dokumentumban a ClickUp tanácsadói szerződés sablonjával.

Még a világ legnagyobb vállalkozói is szigorú szerződésekre szorulnak, amelyek meghatározzák az értékeket, a felelősségeket és a hatályt. Pontosan ezt segíti elérni a ClickUp tanácsadói szerződés sablonja.

Ezzel a független tanácsadók, ügynökségek és vállalkozások testreszabható jogi dokumentumot kapnak, amelyben felvázolhatják a szolgáltatásokat, a teljesítéseket, a díjakat és a feltételeket. Megadhatja a fizetési részleteket, a titoktartási záradékokat és a felelősségkorlátozásokat, így mindkét fél pontosan tudja, mire számíthat és mi védett.

A ClickUp-on belül ezt a megállapodást közvetlenül a folyamatban lévő ügyfélprojektekhez kapcsolhatja. A záradékokat végrehajtható feladatokká alakíthatja, emlékeztetőket állíthat be a teljesítések felülvizsgálatához, és jogi űrlapokat, például titoktartási megállapodásokat vagy módosításokat csatolhat a teljes átláthatóság érdekében.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Adjon hozzá titoktartási, szellemi tulajdonjogi és versenytilalmi záradékokat az ügyféladatok és az üzleti érdekek védelme érdekében.

Kezelje a módosításokat és megújításokat feladatok, határidők és állapotkövetés segítségével.

Tárolja az összes jogi dokumentumot online a zökkenőmentes együttműködés és az auditra való felkészültség érdekében.

✨ Ideális: tanácsadók, tanácsadók és cégek számára, akik formalizálni szeretnék szolgáltatásaikat és biztosítani szeretnék a szabályoknak való megfelelést, miközben megőrzik ügyfeleik bizalmát.

📖 Olvassa el még: A legmegbízhatóbb időkövető szoftver ügyvédek számára

14. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával minden módosítást, űrlapot és aláírást egy helyen tárolhat.

A jó szolgáltatási szerződés egyértelműen meghatározza a pénzt, a hatályt, az elfogadás kritériumait és az ütemtervet, így mindkét fél pontosan tudja, hogyan fog zajlani a munka. A ClickUp szolgáltatási szerződés sablonja ezt az egyértelműséget egy kész dokumentummá alakítja, amelyet testreszabhat.

Határozza meg a hatályt, a teljesítendő feladatokat és a fizetési feltételeket egy helyen, majd csatolja a SOW-t és az összes szükséges jogi dokumentumot. Az egyéni mezők még könnyebbé teszik a megállapodás kezelését. Nyomon követheti az árakat, a számlázási gyakoriságot, a módosítási kérelmeket, a felmondási feltételeket és az IP-tulajdonjogot, így mindkét fél védelmet élvez.

A sablon segít a csapatoknak is betartani ígéreteiket. A záradékokat feladatokká alakíthatja, tulajdonosokat rendelhet hozzájuk, és a jóváhagyásokat naptárban vagy Gantt-diagramon követheti nyomon. Ez csökkenti a vitákat, felgyorsítja a jóváhagyási folyamatot, és megbízható, professzionális nyilvántartást hoz létre.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Csomagolja össze professzionális szolgáltatásait egyértelmű hatókörrel, elfogadási kritériumokkal és kapcsolódó SOW-kkal.

Kösse a kifizetéseket mérföldkövekhez vagy teljesítésekhez, és kövesse nyomon az állapotot anélkül, hogy e-maileket kellene küldözgetnie.

Kezelje az ingatlanok berendezését, az IT-bevezetéseket vagy a marketing szolgáltatásokat a feltérképezett függőségek és jóváhagyások segítségével.

A kényelem érdekében foglalja össze a titoktartást, az adatvédelmet és a felmondást egyetlen, kereshető szerződésben.

✨ Ideális: Szolgáltatók és házon belüli csapatok számára, akik szigorú hatályt, tiszta átadást és pontos teljesítést szeretnének, egyértelmű jogi feltételek alapján.

15. ClickUp vállalati irányelv sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp vállalati irányelv-sablonjával az irányelvek élő részévé válnak a munkahelyi ökoszisztémának.

Az első modern alkalmazotti kézikönyvek a háború utáni vállalati stratégiákból, például az IBM „Alapvető hitvallásából” nőttek ki. Ma azonban a tét nem csupán a vállalati kultúra. Például egy megfelelőségi lépés elmulasztása valódi büntetésekhez vagy peres eljárásokhoz vezethet.

A ClickUp vállalati irányelv sablon egy helyen biztosít lehetőséget egyértelmű irányelvek megfogalmazására, frissítésére és közzétételére, mint élő jogi dokumentumokra. Hozzon létre szakaszokat a magatartási kódexhez, a szabadságolási irányelvekhez, a távmunkához, az adatbiztonsághoz és a zaklatás megelőzéséhez. Ezután csatolja az alapul szolgáló jogi űrlapokat és nyilatkozatokat, hogy a nyilvántartás auditra kész legyen.

Segít továbbá a szabályzatok gyakorlatba ültetésében is. Rendeljen tulajdonosokat az egyes szabályzatokhoz, ütemezzen éves felülvizsgálatokat, és állítson be automatikus emlékeztetőket a képzésekre vagy igazolásokra vonatkozóan.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Központosítsa a kézikönyv fejezeteit, a kötelező értesítéseket és a joghatóság-specifikus kiegészítéseket verziókezeléssel.

Kövesse nyomon a zaklatás elleni képzések ciklusait, és tárolja a teljesítési nyilvántartásokat az állami követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az OSHA-val kapcsolatos biztonsági irányelveket rendelje hozzá feladatokhoz és határidőkhöz, hogy elkerülje a frissítések elmulasztását.

✨ Ideális: HR- és jogi csapatok számára, akik megbízható megfeleléssel egységesítik a szabályzatokat a különböző telephelyeken.

📖 Olvassa el még: A legjobb jogi AI eszközök és szoftverek ügyvédek számára

16. ClickUp alkalmazotti irányelvek és eljárások sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp alkalmazottakra vonatkozó irányelvek és eljárások sablonjával biztosíthatja a globális csapatok közötti egyértelműséget és következetességet.

A kultúra felülkerekedik a stratégián

A kultúra felülkerekedik a stratégián

Peter Drucker időtálló meglátása tökéletesen megragadja, miért fontosabbak a jól dokumentált alkalmazotti irányelvek, mint azt a legtöbb vezető gondolná.

A ClickUp alkalmazottakra vonatkozó irányelvek és eljárások sablonja segít a HR-csapatoknak ezeket a kulturális értékeket megvalósítható, átlátható irányelvekké alakítani. Az új munkavállalók beillesztésétől a bérszámfejtésig egy központi munkaterületet biztosít az alkalmazotti kézikönyvek megírásához, felülvizsgálatához és finomításához.

Felülvizsgálati ciklusokat rendelhet hozzá, irányelv-tulajdonosokat jelölhet meg és megfelelőségi megjegyzéseket fűzhet hozzá, így biztosítva, hogy dokumentációja releváns maradjon a csapat vagy a szabályozás változásai esetén is.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon:

Központosított, kereshető könyvtárat tartson fenn a munkavállalói irányelvekről.

Rendeljen tulajdonjogot és automatizálja a szabályzatok felülvizsgálati ciklusait.

Tartsa minden verziót auditra készen és a változó törvényeknek megfelelően.

✨ Ideális: HR- és megfelelőségi csapatok számára, akik erős, átlátható munkahelyi kultúrát alakítanak ki.

📖 Olvassa el még: A legjobb jogi projektmenedzsment szoftver ügyvédek számára

Legyen megfelel a jogszabályoknak és jogilag felkészült a ClickUp segítségével.

Legyen szó ügyfélszerződésről, irányelv-frissítésről vagy partnerségi megállapodásról, a világosság az, ami erősíti a kapcsolatokat. És pontosan erről szólnak ezek a jogi sablonok. 💯

A ClickUp nem csak ezekkel a sablonokkal tűnik ki, hanem azzal is, hogy egy olyan teret biztosít, ahol a dokumentumok, a határidők és a döntések egy helyen találhatók. Áttekintheti a szerződéseket, feladatokat rendelhet a visszajelzésekhez, nyomon követheti a módosításokat, és akár automatizálhatja a megújításokra vonatkozó emlékeztetőket is.

Ez olyan, mintha jogi, operatív és projektmenedzsment csapata egy oldalon lenne, szó szerint. 🎉

Használja a ClickUp online jogi sablonjait, hogy gyorsan elkészíthesse a szükséges dokumentumokat – személyes megállapodásokat, ingatlanformanyomtatványokat és ügyfélszerződéseket. Válasszon egy átfogó sablont, töltse ki a mezőket, válassza ki a megfelelő záradékokat, majd nyomtassa ki vagy töltse le, és könnyedén ossza meg másokkal.

Ha kérdései vannak, használja a megjegyzés ikont a válaszokhoz, készítsen másolatokat, hogy korlátlan számú verziót tárolhasson a népszerű és lehetséges változásokhoz, és legyen készen az értékesítésre vagy a családtagok és ügyfelek bevonására.

Fedezze fel az ingyenes jogi sablonokat, regisztráljon a ClickUp-ra !