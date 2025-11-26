Teljes, lépésről lépésre bemutatott LinkedIn hirdetési útmutató 2026-ra

A LinkedIn a B2B-marketingesek vadászterületévé vált, akik tudják, hogy ideális ügyfeleik üzleti alkalmi ruhát viselnek és a megbeszélések között a képernyőn görgetnek.

A platform hozzáférést biztosít szakemberekhez munkakör, vállalatméret, iparág és körülbelül 17 egyéb adatpont alapján, ami rendkívül pontos célzást tesz lehetővé. Szó szerint hirdetéseket jeleníthet meg „50-200 alkalmazottat foglalkoztató SaaS-vállalatok marketingigazgatóinak, akik nemrég váltottak állást”.

Az interfész azonban kampánycélokat, célközönség-paramétereket és licitálási lehetőségeket kínál fel Önnek, feltételezve, hogy már csinált ilyet korábban. A legtöbb ember azonban még nem.

Ez a LinkedIn hirdetési útmutató az egész folyamatot konkrét, követhető lépésekre bontja. Miután elolvasta, tudni fogja, hogyan indítson LinkedIn kampányokat, amelyek potenciális ügyfeleket generálnak és növelik a márka ismertségét a ClickUp segítségével!

Kezdjük hát! 💪🏼

Mik a LinkedIn hirdetések és miért fontosak?

via LinkedIn

A LinkedIn hirdetések fizetett hirdetések a LinkedIn-en, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy célzott üzenetekkel elérjék a szakmai közönséget.

A személyes kapcsolatokra összpontosító közösségi média platformokkal ellentétben a LinkedIn egy professzionális hálózati központ, ahol döntéshozók, iparági vezetők és álláskeresők töltik idejüket. Valójában a B2B szakemberek 44%-a tartja a legfontosabb platformnak.

Ez az egyedülálló pozícionálás teszi a LinkedIn hirdetéseket hatékony eszközzé a B2B marketing, a toborzás és a professzionális márkaépítés területén.

🧠 Érdekesség: A reklámozásnak hosszú története van: a legkorábbi ismert írásos hirdetés i. e. 3000 körülről származik az ókori Egyiptomból, ahol egy papiruszüzenet jutalmat ajánlott fel egy szökött rabszolgaért, és megemlített egy szövőműhelyt.

A LinkedIn hirdetések előnyei

Az alábbiakban bemutatjuk, miért fektetnek a vállalkozások egyre többet a LinkedIn-hirdetésekbe:

Vezető generálás: Szerezzen minősített potenciális ügyfeleket natív vezető generáló űrlapok segítségével, amelyek a felhasználókat a platformon tartják, csökkentve ezzel a külső céloldalakhoz képest a súrlódást.

Fiókalapú marketing: Határozza meg a konkrét vállalatokat és munkaköröket, hogy a értékesítési csapat célcsoportjához igazodó, rendkívül személyre szabott kampányokat futtathasson.

Márka tekintélye: Szponzorálja vezetői tartalmait, hogy Szponzorálja vezetői tartalmait, hogy gondolatvezetői pozíciót és láthatóságot teremtsen az iparág kulcsfontosságú döntéshozói körében.

Pontos célzás: Célzást rétegezhet munkakör, iparág, vállalatméret és beosztás szerint; ezek olyan szűrők, amelyek más közösségi platformokon egyszerűen nem léteznek.

Toborzás: Keressen olyan Keressen olyan passzív jelölteket , akik már aktívak a szakmai hálózatukban, anélkül, hogy kizárólag álláshirdetésekre támaszkodna.

Meleg potenciális ügyfelek újbóli megcélzása: Vonzza vissza azokat a személyeket, akik már meglátogatták webhelyét vagy interakcióba léptek tartalmával, mivel ők már előrébb járnak a vásárlási folyamatban.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók több mint fele naponta három vagy több eszközbe ír, küzdve az „alkalmazások elszaporodásával ” és a szétszórt munkafolyamatokkal. Bár ez produktívnak és elfoglaltnak tűnhet, valójában csak elveszti a kontextust az alkalmazások között, nem is beszélve az írásból származó energiaveszteségről. A Brain MAX mindent egybefog: egyszer mondja el, és frissítései, feladatai és jegyzetei pontosan oda kerülnek, ahová tartoznak a ClickUp-ban. Nincs több váltogatás, nincs több káosz – csak zökkenőmentes, központosított termelékenység.

A LinkedIn hirdetések típusai

A LinkedIn hirdetések 33%-kal növelik a márkák iránti vásárlási szándékot. A platform többféle hirdetési formátumot kínál, amelyek mindegyike különböző kampánycélokhoz és a vásárlói út különböző szakaszaihoz lett kialakítva.

Itt találsz részletesebb információkat ezekről a típusokról. 👀

LinkedIn szponzorált hirdetések

A szponzorált tartalom közvetlenül a felhasználók hírfolyamában jelenik meg, és zökkenőmentesen illeszkedik a természetes bejegyzések közé. Ez a LinkedIn legváltozatosabb formátuma, amely kép-, videó-, karusszel-, dokumentum- és eseményhirdetéseket támogat. A natív elhelyezés azt jelenti, hogy a felhasználók természetes görgetési élményük során látják az üzenetét, így az kevésbé zavaró, mint a banner hirdetések.

A LinkedIn szponzorált hirdetései a következő típusokba sorolhatók:

Az egyképkes hirdetések leginkább termékbemutatókhoz vagy rövid, látványos bejelentésekhez alkalmasak.

A videohirdetések gyorsabban vonzzák a figyelmet és magasabb elkötelezettségi arányt generálnak, mint a statikus tartalmak.

A dokumentumhirdetések lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a LinkedIn elhagyása nélkül megtekintsék a fehérpapírokat és esettanulmányokat.

Az eseményhirdetések virtuális és személyes konferenciákat népszerűsítenek, valamint közvetlenül a platformról ösztönzik a regisztrációt.

A karusszel hirdetések egy hirdetésen belül több terméket vagy ötletet emelnek ki csúsztatható kártyákon.

A gondolkodó vezetők hirdetései közvetlenül a hírfolyamban erősítik meg a vezetők, alapítók vagy alkalmazottak bejegyzéseit.

A Connected TV (CTV) hirdetések teljes képernyős videókat jelenítenek meg prémium streaming platformokon a LinkedIn célzási funkciójának segítségével.

A cikkhirdetések a feedben közvetlenül hirdetik a hosszú formátumú tartalmakat, hogy mélyebb elkötelezettséget érjenek el.

A hírlevél hirdetések segítenek növelni a feliratkozók számát azáltal, hogy ismétlődő szakértői tartalmakat jelenítenek meg.

A álláshirdetések a valós idejű profiladatok alapján mutatják meg a nyitott pozíciókat a megfelelő jelölteknek.

LinkedIn videohirdetések

🔍 Tudta? A digitális hirdetésekkel kapcsolatos irritációt vizsgáló kutatások kimutatták, hogy a magasabb észlelt hirdetési érték (relevancia, szórakozás) jobb fogyasztói attitűdökhöz és vásárlási szándékhoz vezet, míg az irritáció gyengíti ezeket. Ez aláhúzza annak fontosságát, hogy a hirdetések hozzáadott értéket nyújtsanak, és ne zavarják a felhasználókat.

Szponzorált üzenetek a LinkedIn közvetlen üzeneteiben

A beszélgetés és üzenet hirdetések egyéni szponzorált üzeneteket küldenek közvetlenül a felhasználó LinkedIn beérkező levelei közé, így személyre szabott kapcsolódási pontot teremtve. A beszélgetés hirdetések ezt még tovább viszik azzal, hogy a felhasználók elágazó opciók közül választhatják ki a saját útjukat, így érdeklődésük alapján maguk minősíthetik magukat.

A LinkedIn hirdetések a következőket segítik:

Ossza meg az időérzékeny ajánlatokat vagy azonnali cselekvést igénylő eseménymeghívókat

Érje el a potenciális ügyfeleket egy kevésbé zsúfolt térben, mint a feed-alapú elhelyezések.

Csökkentse az ellenállást azzal, hogy a felhasználók előre kiválaszthatják a releváns opciókat.

Keltse az exkluzivitás érzetét a nyilvános hírcsatorna-hirdetésekhez képest

Szöveges hirdetések

Szöveges hirdetések a LinkedIn kezdőlapján

A szöveges hirdetések kompakt, kattintható egységek, amelyek a jobb oldali sávban vagy a felső sávban jelennek meg asztali számítógépen. Ezek a kis formátumú hirdetések kattintásonként vagy megjelenítésenként kerülnek felszámításra, és jól működnek nagyobb szponzorált tartalomkampányokkal együtt.

Okok, amelyek miatt érdemes szöveges hirdetéseket is beépíteni a hirdetési mixbe:

Hatékonyan tesztelheti az üzeneteket, mielőtt nagyobb formátumokra fordítaná a költségvetését.

A jobb oldali elhelyezés csökkenti a hirdetésvakosságot, mivel a hirdetések a fő tartalom feedjén kívül helyezkednek el.

Az alacsonyabb CPC-k miatt alkalmasak költségtudatos kampányokhoz vagy retargetinghez.

A minimális kreatív követelmények gyorsabb beállítást és iterációt jelentenek.

🧠 Érdekes tény: A videó formátumok és az AI-alapú személyre szabás jelentősen növeli az elkötelezettséget, a konverziót, a márkaismertséget és a lojalitást a statikusabb hirdetésformátumokhoz képest.

Dinamikus hirdetések

via LinkedIn

A dinamikus hirdetések automatikusan lekérik a felhasználó LinkedIn-profiljából az információkat, például a nevét és a fényképét, hogy személyre szabott, figyelemfelkeltő hirdetéseket hozzanak létre. A követői hirdetések kifejezetten a LinkedIn-oldalát népszerűsítik ezzel a személyre szabási elemmel.

A személyre szabott megközelítés legfontosabb előnyei:

A profil személyre szabása jelentősen növeli a kattintási arányt a általános hirdetésekhez képest.

A követői hirdetések bővítik a közönségét, miközben a oldal követései egyénileg célzottaknak tűnnek.

Minimális kreatív emelkedés, mivel a személyre szabás automatikusan történik

Különösen hatékony a webhely látogatóinak vagy hasonló közönségnek a retargetingjéhez.

Lead generáló űrlapok

via LinkedIn

A lead generáló űrlapok közvetlenül a szponzorált hirdetésekbe vannak beágyazva, és lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a LinkedIn elhagyása nélkül adják meg adataikat. Az űrlap előre kitöltésre kerül a LinkedIn-profiljuk adatával, beleértve a nevet, e-mail címet, vállalatot és beosztást, ami jelentősen csökkenti a konverzióhoz szükséges erőfeszítést. Testreszabhatja, hogy mely mezők jelenjenek meg, és hozzáadhat további, üzleti igényeinek megfelelő kérdéseket.

Miért teljesítenek jobban a lead generáló űrlapok, mint a külső céloldalak?

A hirdetésen belül található űrlapoknak köszönhetően a oldal betöltési ideje nulla, ami csökkenti a kilépések számát.

Minősített beadások, mivel a LinkedIn profiladatok általában pontosak és ellenőrzöttek

Azonnali adatgyűjtés anélkül, hogy a felhasználóknak űrlapokat kellene kitölteniük a webhelyén

🧠 Érdekesség: Az UTM (digitális hirdetések nyomon követésére szolgáló Urchin Tracking Module) kifejezés az Urchin Software Corporation által kifejlesztett eszközből származik, amelyet 2005-ben a Google felvásárolt. Ez a nyomon követési technológia ma is él a Google Analyticsben.

Accelerate és Classic hirdetéskészletek a LinkedIn-en

Amikor LinkedIn-kampányt állít be, kétféle módon futtathatja hirdetéseit: Accelerate és Classic.

Az Accelerate automatizálással optimalizálja a célzást, az ajánlatokat és a kreatív kombinációkat, míg a Classic minden beállítást manuálisan végez, így Ön maga ellenőrizheti az összes beállítást. Az alábbi táblázat bemutatja, miben különböznek egymástól, és mikor érdemes az egyes funkciókat használni. 📝

Funkció Gyorsítson Klasszikus Mi ez? Mesterséges intelligenciával működő, automatikusan optimalizáló hirdetésbeállítás Kézi hirdetésbeállítás teljes ellenőrzéssel Legalkalmasabb Gyors optimalizálás és méretezhetőség Pontos célzás és egyedi tesztelés Hogyan működik? Automatikusan teszteli és módosítja a célzást, a kreatív elemeket és az ajánlatokat. Minden paramétert Ön állít be és kezel Vezérlési szint Alacsony manuális vezérlés Magas szintű kézi vezérlés Mikor válasszon? Hatékonyságot szeretne, anélkül, hogy mikromanagementet kellene alkalmaznia Szüksége van szigorú célzásra vagy strukturált kísérletekre

🧠 Érdekes tény: Az átlagos hideg e-mailek válaszadási aránya körülbelül 5,1%, míg a LinkedIn üzeneteké 10,3%, ami azt jelenti, hogy a LinkedIn-en történő elérhetőség kétszer annyi választ eredményez, mint a hagyományos e-mailek.

Hogyan hozhat létre LinkedIn hirdetési kampányt (lépésről lépésre)

Íme egy LinkedIn hirdetési útmutató, amely segít felállítani, konfigurálni és elindítani egy olyan kampányt, amely a megfelelő üzenettel éri el a megfelelő szakembereket. 💬

1. lépés: Nyissa meg a Kampánykezelőt, és állítsa be hirdetési fiókját

Kezdje azzal, hogy felkeresi a LinkedIn.com/ads oldalt, vagy kiválasztja a Hirdetés menüpontot a LinkedIn-profilja felső navigációs sávjában.

A folytatáshoz aktív LinkedIn vállalati oldalra van szükség. Ha a szervezetének még nincs ilyen oldala, először hozza létre azt az alapvető vállalati adatok megadásával, logó feltöltésével és a vállalat leírásának hozzáadásával.

A Kampánykezelő felületén kattintson a „Létrehozás” gombra a beállítási folyamat elindításához.

LinkedIn kampánykezelő beállítása

Meg kell adnia a hirdetési fiókjának nevét, kiválasztania a pénznemet és hozzáadnia a fizetési módot. Itt jelöli ki azt is, hogy melyik vállalati oldal fogja futtatni a hirdetéseket, és beállíthatja a kampányok kezelésében segítséget nyújtó kollégák hozzáférését.

Nevezze el kampányát

💡 Profi tipp: Adjon a kampánycsoportjának egy leíró nevet, amely tükrözi az általános üzleti célját. Ezután hozzon létre egy konkrét kampánynevet a csoporton belül, amely leírja a célzási vagy üzenetküldési megközelítést.

2. lépés: Válassza ki kampányának célját

Kampányának célja határozza meg, hogy milyen hirdetésformátumokat használhat, hogyan optimalizálja a LinkedIn a hirdetéseit, és milyen licitálási lehetőségek állnak rendelkezésre.

Válassza ki célját

A LinkedIn olyan célokat kínál, mint a ismertség (a márka ismertségének növelése a célközönség körében), a megfontolás (az elkötelezettség és a webhely látogatások ösztönzése) és a konverzió (lehetséges ügyfelek vagy értékesítések megszerzése).

Gondolkodjon el alaposan, hogy milyen cselekvést szeretne, ha a szakemberek megnézik a hirdetését. Tehát, ha:

Szeretné növelni a ismertségét, a megjelenésekre koncentrálni és elérni a célközönség tagjait?

Ha potenciális ügyfelek szerzésére irányuló kampányt futtat, akkor a minősített potenciális ügyfelek mérése érdekében helyezze előtérbe az űrlapokat és a konverziókövetést.

3. lépés: Pontosan alakítsa ki és finomítsa célközönségét

A LinkedIn egyik legnagyobb erőssége a célzási képessége. A közönségét szűkítheti munkakör, munkaköri funkció, iparág, cégnév, cégméret, beosztás, készségek és szakmai érdeklődés alapján.

Adja meg a célközönségét

Először határozza meg, ki az Ön ideális marketingprofilja (ICP).

500–5000 alkalmazottat foglalkoztató technológiai vállalatok marketingigazgatóit szeretné elérni? A kiskereskedelmi ágazat HR-vezetőit célozza meg? Több célzási kritériumot is beépíthet, hogy egyre pontosabbá tegye a célzást.

Emellett létrehozhat illeszkedő közönségeket is, ha feltölt egy listát a meglévő ügyfeleiről, hogy hasonló szakembereket találjon, vagy ha újra megcélozza azokat a személyeket, akik meglátogatták a webhelyét.

A legtöbb kampány a szponzorált tartalom formátumok esetében 100 000 és 1 millió fő közötti közönségmérettel ér el a legjobb eredményeket. Túl kicsi közönség esetén nem éri el elegendő embert. Túl nagy közönség esetén üzenete kevésbé lesz releváns.

A közönségcélzási stratégiájának a következőket kell tartalmaznia:

A döntéshozók főbb beosztásai a céliparban

A tipikus ügyfélprofiljához illeszkedő vállalatméret-paraméterek

Földrajzi célzás, ha csak meghatározott régiókat vagy országokat szolgál ki

Kizárások a konverzióra kevéssé hajlamos vagy már meglévő ügyfelek eltávolításához

A saját ügyféladatai alapján összeállított, relevánsabb célközönségek

🔍 Tudta? Öt éven át 575 márkát (reklámköltés ≈ 264 milliárd USD) felölelő kutatás megállapította, hogy a digitális hirdetések növelték a márkák észlelt értékét, bár a hagyományos reklámokhoz képest kevésbé hatottak az észlelt minőségre vagy elégedettségre.

4. lépés: Válassza ki a LinkedIn hirdetés formátumát

A választott formátum határozza meg, hogy a közönség hogyan fogadja az üzenetét.

Válasszon egy megfelelő LinkedIn hirdetéstípust

Gondolja át, milyen kreatív eszközök állnak rendelkezésére. Ha csak egy erős képpel rendelkezik, akkor a szponzorált tartalom megfelelő választás. Ha több terméket szeretne bemutatni, vagy valakit végigvezetni egy folyamaton, akkor használja a karusszel hirdetéseket. A formátumot igazítsa mind a céljához, mind az elmesélni kívánt történethez.

Értékelendő formátumválasztási tényezők:

Célok összehangolása annak biztosítására, hogy a formátum támogassa kampányának célját

A hirdetés megfelelő elkészítéséhez rendelkezésre álló kreatív eszközök

A közönség eszközpreferenciái és a tartalom fogyasztásának helye

Ha korábban már futtatott hirdetéseket, akkor a korábbi teljesítményadatok is rendelkezésre állnak.

A történet összetettsége és az, hogy egy kép vagy több elemre van-e szükség

🧠 Érdekesség: Az első webes banner hirdetés 1994. október 27-én jelent meg a HotWired (a Wired magazin online változata) oldalon. Ez egy egyszerű grafikus hirdetés volt az AT&T számára, amelyben a következő kérdés szerepelt: „Kattintott már valaha ide az egérrel? Akkor kattintson! ”

5. lépés: Állítsa be a költségvetést, a licitálási stratégiát és a kampány időtartamát

Hozza ki a legtöbbet hirdetési költségvetéséből

A költségvetést a kampánycsoport szintjén állíthatja be a platform optimalizálása érdekében, vagy az egyes kampányok szintjén a szigorúbb ellenőrzés érdekében. Gondosan válassza ki licitstratégiáját:

A Maximum Delivery funkcióval a LinkedIn automatikusan optimalizálja a kampányokat, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el a rendelkezésre álló költségvetésből.

A költségkorlát lehetővé teszi, hogy eredményenkénti célköltséget állítson be, így a LinkedIn arra törekszik, hogy az adott összeg alatt maradjon.

A kézi licitálás lehetővé teszi az ajánlatok összegének ellenőrzését.

A legtöbb kezdő hirdetőnek az egyszerűség kedvéért és a LinkedIn mesterséges intelligenciájának optimalizálási előnyeinek kihasználása érdekében a Maximális megjelenítést érdemes használnia. Állítson be egy napi költségkeretet, amely nem terheli túl erőforrásait, egy teljes kampányköltségkeretet kiadási limitként, és válassza ki a kezdő és befejező dátumokat. A kampányokat bármikor szüneteltetheti vagy meghosszabbíthatja, ha jól teljesítenek.

6. lépés: Készítsen vonzó hirdetési kreatívokat

Most elkészítheti a tényleges hirdetési kreatívot, amely a közönségének megjelenik.

Vonzza a közönség figyelmét hirdetése kreatív elemeivel

A formátumtól függően képeket tölt fel, címsorokat ír, leíró szöveget ad hozzá, és felhívás gombot (CTA) helyez el.

A LinkedIn azt javasolja, hogy egy kampányon belül 4–5 hirdetésváltozatot készítsen, így a platform tesztelheti és azonosíthatja, melyik kreatív anyag hat leginkább. Győződjön meg arról, hogy a képek megfelelnek a műszaki követelményeknek: minimum 100×100 pixel, .jpg vagy .png formátumban mentve, és 2 MB alatti fájlméret.

Kreatív stratégiájának a következőkre kell összpontosítania:

Címek , amelyek azonnal közlik az értéket vagy az előnyt

Hirdetés szöveg , amely a közönség konkrét problémáira vagy vágyaira reagál

Képek , amelyek professzionálisak és relevánsak a célközönség számára

CTA gombok , amelyek összhangban vannak kampányának céljával

Több kreatív változat egyidejű tesztelése a teljesítmény összehasonlítása érdekében

7. lépés: Telepítse a konverziókövetést (opcionális)

Ha csak a kattintásokat és a megjelenítéseket követi nyomon, akkor nem látja a teljes képet arról, hogy hirdetései valójában mit eredményeznek.

Konverziók nyomon követése a LinkedIn hirdetésekkel

Telepítse a LinkedIn Insight Tag kódot a webhelyére, hogy nyomon követhesse, amikor valaki a hirdetéséből értékes műveletet hajt végre, például kitölti az űrlapot, letölti az erőforrást vagy vásárol. Ez a pixelalapú nyomon követés összekapcsolja a hirdetési kiadásait a tényleges üzleti eredményekkel, így világos képet kap a befektetés megtérüléséről.

Különböző konverziós eseményeket hozhat létre a webhelyén végzett különböző műveletekhez. Például külön nyomon követheti az űrlapok beküldését és a vásárlások befejezését. Ezek az adatok felbecsülhetetlen értékűek a kampányok optimalizálásához és a hirdetések értékének bemutatásához az érdekelt felek számára.

💡 Profi tipp: A kampány elindítása előtt alaposan ellenőrizze minden elemet, hogy minden készen álljon. A következőket kell tennie: Ellenőrizze, hogy célja összhangban van-e üzleti céljával

Győződjön meg arról, hogy a célközönség-megcélzás elég konkrét ahhoz, hogy releváns legyen, de elég széles ahhoz, hogy elegendő embert érjen el.

Ellenőrizze, hogy kreatív anyaga vonzó és megfelel-e a műszaki előírásoknak. Végezze el az utolsó ellenőrzéseket, és küldje el hirdetését felülvizsgálatra A LinkedIn egy általában 24 órán belül lezáruló felülvizsgálati folyamatot hajt végre, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden megfelel a platform irányelveinek, mielőtt a kampányok elindulnának.

A LinkedIn-hirdetések sikerének mérése

A legtöbb LinkedIn-hirdető a megjelenítésekre koncentrál, miközben figyelmen kívül hagyja a jövedelmezőséget előrejelző mutatókat. Nemcsak azt kell mérnie, hogy mi látható, hanem azt is, hogy mi eredményez konverziót.

Kövesse nyomon ezeket a mutatókat:

Kattintási arány (CTR): Hasonlítsa össze CTR-jét a korábbi kampányokkal és az iparágban működő versenytársaival. A stagnáló vagy csökkenő CTR azt jelzi, hogy kreatív anyagait vagy célzását frissíteni kell.

Kattintásonkénti költség (CPC): Kövesse nyomon ezt a mutatót a kampányok során, hogy meghatározza, mely közönségszegmensek vagy hirdetésformátumok a legköltséghatékonyabbak az Ön vállalkozása számára.

Konverziók: Csak az üzleti értékkel rendelkező műveleteket kövesse nyomon. Az értékesítési csapat által figyelmen kívül hagyott űrlapok benyújtása értéktelen. Határozza meg, hogy a konverzió mit jelent valójában az Ön célja szempontjából.

A potenciális ügyfelek minősége: Mielőtt örülne a konverziós számoknak, értékelje a potenciális ügyfeleket a megfelelőségi kritériumok alapján. A nagy mennyiségű nem megfelelő potenciális ügyfél pazarlóan használja fel az erőforrásokat és torzítja a teljesítményadatokat.

Befektetés megtérülése (ROI): A vásárlói életciklus értékéből indulva visszafelé haladva állítson be reális akvizíciós költségcélokat. Ez határozza meg, hogy hirdetési kiadásai hosszú távon fenntarthatóak-e.

A LinkedIn hirdetések korlátai

A LinkedIn hatékony eszköz a B2B marketingben, de nem univerzális megoldás. Ha megérti, hol vannak a platform hiányosságai, stratégiailag jobban tudja elosztani a költségvetést a teljes marketingmixben.

Ahol a LinkedIn hirdetések valódi korlátokkal szembesülnek:

Magas költségek: A CPC-k és CPM-ek jelentősen magasabbak, mint más közösségi platformok esetében, ami miatt a nagyszabású fogyasztói kampányok drágák és gyakran veszteségesek.

B2C korlátozások: A LinkedIn szakmai fókusza miatt nem hatékony a munkahelyi kontextuson kívüli fogyasztók elérésére, ami korlátozza a kiskereskedelmi és életmódmárkák elérhetőségét.

Kisebb célközönség: A Facebookhoz vagy Instagramhoz képest kevesebb aktív felhasználó azt jelenti, hogy a legtöbb kampány esetében szűkebb piaccal kell számolnia.

Korlátozott kreatív rugalmasság: A márka hangjának professzionálisnak és formálisnak kell maradnia, ami korlátozza a játékos, merész vagy informális kreatív megközelítéseket, amelyek máshol jobban működnek.

Hirdetésfáradás: A kisebb közönség azt jelenti, hogy hirdetései ugyanazoknak az embereknek jelennek meg újra és újra, ami idővel a teljesítmény csökkenéséhez és a nézők fáradásához vezet.

A projektmenedzsment platform elengedhetetlen a marketingcsapat számára, és nagyon tetszik, hogy segít nekünk kapcsolatban maradni a többi részleggel. A ClickUp-ot szó szerint minden nap használjuk, mindenhez. Nagyon sokat segít kreatív csapatunknak, és hatékonyabbá és jobbá teszi a munkájukat.

A LinkedIn hirdetésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok

Próbálja ki ezeket a bevált módszereket a LinkedIn-hirdetései javításához. 📈

Ne kezelje a LinkedIn-t úgy, mint a Facebookot, ahol a munkakörökkel foglalkoznak

A marketingesek legnagyobb hibája, hogy ugyanazt a stratégiát alkalmazzák, mint más platformokon.

A LinkedIn felhasználói más gondolkodásmóddal rendelkeznek. Nem azért görgetnek, hogy kikapcsolódjanak. A megbeszélések között szakmai értéket keresnek. Kreatív anyagának körülbelül két másodperce van arra, hogy relevanciáját jelezze, mielőtt továbbmennek.

Ez azt jelenti, hogy konkrétumokkal kell előállni. Az általános problémákat figyelmen kívül hagyják. De ha olyasmit említ, ami úgy hangzik, mint a keddi beszélgetésük, akkor megkapja a figyelmüket.

🔍 Tudta? A közösségi hirdetésekben megjelenő társadalmi jelzésekkel kapcsolatos terepi kísérletek kimutatták, hogy a társasági hovatartozásra utaló információk (például „A barátod kedveli ezt a márkát”) hozzáadása jelentősen növelte a hirdetésekre kattintások számát és a kapcsolatok kialakulását, különösen akkor, ha a társasági kapcsolat szoros volt.

Igazítsa ajánlatát a tudatosság szintjéhez

A hideg közönség nem akar bemutatókat. Alig tudják, ki vagy. Ha túl korán kezdeményezed az értékesítési beszélgetést, akkor pazarolod a költségvetést és elriasztod a potenciális ügyfeleket, mielőtt azok készen állnának.

Gondolkodjon szakaszokban:

A tudatosságukban még nem érett közönségnek olyan oktató jellegű tartalomra van szüksége, amely megalapozza a hitelességet.

A problématudatos közönség reagál azokra a keretekre vagy perspektívákra, amelyek új megvilágításba helyezik kihívásaikat.

A megoldásorientált közönség bizonyítékot akar: esettanulmányokat, összehasonlításokat, konkrétumokat.

Csak azok érdemlik meg a bemutatót, akik aktívan értékelik a terméket.

A legtöbb LinkedIn hirdetési fiókban egy ajánlat fut mindenki számára. Ezzel pénzt hagyunk a táblán.

Hagyjon időt a hirdetéseinek, mielőtt döntéseket hozna

Nagy a kísértés, hogy óránként ellenőrizzük a teljesítményt, de a LinkedIn algoritmusának időre van szüksége az optimalizáláshoz. Ha egy-két napnyi adat alapján változtatásokat hajtunk végre, az téves következtetésekhez vezethet. Egy kampány, amely kedden még sikertelennek tűnik, péntekre már sikeres lehet, miután a rendszer megtanulta, kik az érdeklődők.

Adjon az új kreatívoknak legalább egy hetet és néhány ezer megjelenítést, mielőtt megítéli őket. Ellenkező esetben a zajra reagál, nem a jelre.

Használja a kizárásokat ugyanolyan agresszíven, mint a célzást

A legtöbb hirdető arra koncentrál, hogy kit szeretne elérni, és elfelejti, kit szeretne elkerülni. A jelenlegi ügyfelek, versenytársak, álláskeresők és nem megfelelő iparágak kizárásával jelentősen pontosíthatja a célközönségét.

Rendszeresen vizsgálja meg kampányának adatait, hogy felismerje a mintákat.

Ha egy bizonyos szegmens kattint, de soha nem konvertál, akkor zárja ki őket. A szigorú kizárások azt jelentik, hogy a költségvetése azokhoz az emberekhez jut el, akik vásárolni tudnak.

A kampányok időzítése a vásárlási ciklusokhoz igazodva

A B2B-vásárlások a költségvetésekhez, negyedévekhez és tervezési időszakokhoz kötött ritmust követnek.

Ha decemberben, amikor a költségvetések befagyasztásra kerülnek, drága megoldásokat hirdet, akkor pénzt pazarol. Az első negyedévben, amikor az új költségvetések felszabadulnak, minden dollár jobban megéri.

Tudja meg, mikor szoktak az ügyfelek értékelni és vásárolni. Igazítsa hozzá kampánynaptárát: aktív vásárlási időszakokban többet költ, lassúbb időszakokban kevesebbet.

Fokozza LinkedIn hirdetési kampányait a ClickUp segítségével

A LinkedIn hirdetések kaotikusnak tűnhetnek, ha minden lépés más-más irányba visz. Az egyik helyen tervezi meg a kreatív anyagot, a teljesítményt egy másik helyen követi nyomon, és egy harmadik eszközzel emlékezteti a csapatát a felülvizsgálatokra. Miután azonban túljutott a tanulási folyamaton, az egész folyamat olyan ritmusnak tűnik, amelyet Ön irányít.

A ClickUp segít megőrizni ezt a ritmust.

A ClickUp Whiteboards segítségével alakíthatja ki a kampánykoncepciókat, a ClickUp Dashboards segítségével figyelemmel kísérheti a teljesítmény trendjeit, az Automations segítségével pedig elvégezheti az ismétlődő feladatokat.

Amikor pedig eljön az ideje a kreatív anyagok elkészítésének, még gyorsabban haladhat. A ClickUp Brain megírja a hirdetés szövegét, változatokat készít, finomítja a címsorokat, és segít az üzeneteknek az egyes közönségszegmensekhez való igazításában. Ezután a ClickUp Brain MAX segítségével tiszta, márkának megfelelő hirdetési vizuális elemeket hozhat létre közvetlenül a munkaterületén. A Talk to Text segítségével még a gyors ötletei is a megfelelő helyre kerülnek, így semmi sem csúszik el a felülvizsgálati ciklusok során.

Minden összekapcsolódik, ami azt jelenti, hogy minden kampány világosabb, következetesebb és magabiztosabb.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ✅

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

A LinkedIn hirdetések általában CPC vagy CPM modell alapján működnek. A költségek a közönség és a verseny függvényében változnak, de a legtöbb kampány 5–12 dollár/kattintás vagy ehhez hasonló CPM tartományba esik. A nagyon célzott szegmensek gyakran drágábbak.

A Lead Gen Forms űrlapok a leghatékonyabbak a potenciális ügyfelek megszerzésében, mivel a felhasználók a LinkedIn elhagyása nélkül adhatják meg adataikat. A szponzorált tartalom is jól teljesít, ha erős ajánlattal vagy zárt tartalommal párosítják.

Igen. A kisvállalkozások célzott, alacsony költségvetésű kampányokat futtathatnak, ha szűk célközönséget céloznak meg, és egyszerű célokat tűznek ki, például webhelylátogatások vagy potenciális ügyfelek szerzése. A LinkedIn minimális követelményei kezelhetőek a kontrollált teszteléshez.

A konverziókat a webhelyére telepített LinkedIn Insight Tag segítségével követik nyomon. Ez olyan műveleteket rögzít, mint az űrlapok kitöltése, regisztrációk és letöltések, hogy mérje a kampány hatékonyságát.

A ClickUp segít a kampányfeladatok, jóváhagyások, eszközök és ütemtervek szervezésében. A csapatok a ClickUp feladatprioritásokat, egyéni feladatállapotokat és dokumentumokat használnak a tervezés egyszerűsítésére, a végrehajtás nyomon követésére és a teljesítményre vonatkozó megjegyzések kampányok közötti összehangolására.