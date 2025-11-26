A legjobb TypingMind alternatívák csevegéshez és LLM munkaterületekhez

Amikor megpróbálja racionalizálni AI-munkafolyamatait, az utolsó dolog, amire szüksége van, az a beállítás során felmerülő súrlódás vagy a munkáját lassító korlátozások. Sok AI-rajongó az egyszerűsége miatt választja a TypingMind-ot, de nem mindenki élvezte a zökkenőmentes élményt.

Egy G2-es értékelő még azt is megemlítette, hogy „A TypingMind használata során az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy a szoftver teljes telepítéséhez először saját API-kulcsra volt szükségünk”. Ez akadályt jelentett, amikor az egyetlen céljuk az volt, hogy azonnal elkezdhessék a munkát.

Ha hasonló helyzetben van, és olyan eszközöket keres, amelyek gyorsabb indítást vagy vállalati szintű AI funkciókat kínálnak további beállítási akadályok nélkül, akkor rengeteg saját fejlesztésű és nyílt forráskódú alternatíva közül választhat.

Ebben a TypingMind alternatívákat bemutató blogbejegyzésben olyan platformokat mutatunk be, amelyek segítségével könnyedén cseveghet, automatizálhatja a feladatokat és válthat modell között, így kiválaszthatja azt, amelyik igazán illeszkedik a munkafolyamatához.

Mit kell keresnie a TypingMind alternatíváiban?

A TypingMind egy AI csevegőmunkahely, amely lehetővé teszi több modell használatát és egyedi ügynökök létrehozását egy tiszta, strukturált felületen. A platformot azoknak tervezték, akik nagy nyelvi modellekkel dolgoznak, és nagyobb kontrollt szeretnének munkájuk felett.

De a legnagyobb korlátozása, hogy minden az API-kulcsoktól függ. Azok számára, akik nem akarnak a modellköltségek kezelésével, a szolgáltatók beállításával vagy az ügynökök kézi konfigurálásával bajlódni, a TypingMind kissé nehézkesnek tűnhet.

Ha TypingMind alternatívákat keres, itt van néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartania:

Modell rugalmasság: Válasszon Válasszon olyan AI platformokat , amelyek lehetővé teszik a különböző AI modellek közötti váltást, mint például az OpenAI, Claude, Gemini és még sok más. Ez segít elkerülni a beszállítói függőséget, és szabadságot ad a modellek fejlesztésével történő alkalmazkodáshoz.

Munkaterület szervezése: Keressen olyan lehetőségeket, amelyek segítenek a munkájának strukturálásában csevegőmappák, projektek, többszálú beszélgetések vagy tudásfeltöltések segítségével.

Testreszabás és ellenőrzés: Válasszon olyan platformot, amely testreszabható utasításokat, újrafelhasználható prompt sablonokat vagy ügynökhöz hasonló viselkedést tesz lehetővé, amelyek a beszélgetések során is működnek.

API vagy plug-and-play beállítás: Döntse el, hogy olyan eszközt szeretne-e, amely az API-kulcsait igényli a maximális rugalmasság érdekében. Vagy választhat olyan eszközöket, amelyek plug-and-play módon működnek, és amelyekkel azonnal el lehet kezdeni a munkát, anélkül, hogy bármit is be kellene állítani.

Multimodális képességek: Ha munkája nem csak szövegeket tartalmaz, válasszon olyan alternatívát, amely ugyanazon a felületen támogatja a képek, dokumentumok, hangok, videók vagy kódok futtatását.

Megfizethető és kiszámítható árak: Fontolja meg azokat a platformokat, amelyek egyértelmű használati korlátokat vagy krediteket kínálnak a kiszámíthatatlan API-alapú számlázás helyett.

Adatvédelem és adatkezelés: Győződjön meg arról, hogy az eszköz lehetővé teszi a beszélgetések tárolási helyének ellenőrzését, például helyileg, titkosítva vagy felhőalapú tárolással, az Ön igényeinek megfelelően.

Integráció a meglévő eszközeiddel: Keress olyan szoftvert, amely zökkenőmentesen kapcsolódik a jelenlegi eszközeidhez, például naptárakhoz, feladatkezelőkhöz, felhőalapú meghajtókhoz, CRM-ekhez, kommunikációs vagy projektkezelő eszközökhöz. A zökkenőmentes integráció biztosítja, hogy az AI-eredmények közvetlenül bekerüljenek a mindennapi munkaterületedbe, anélkül, hogy külön másolnod vagy beállítanod kellene őket.

Typingmind alternatívák áttekintése

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp AI-alapú betekintés, asztali AI-kísérő, együttműködési tartalom, munkafolyamat-kezelés, valós idejű nyomon követés Csapatok, amelyeknek végpontok közötti projektmenedzsmentre van szükségük AI-val támogatott termelékenységgel Örökre ingyenes csomag: Fizetős csomagok is elérhetők ChatGPT Multimodális bevitel (szöveg, hang, képek), egyedi GPT-k, webes keresés, Canvas a közös íráshoz Általános célú AI tartalomkészítéshez, kutatáshoz és termelékenységhez Ingyenes csomag elérhető; ChatGPT Plus 20 USD/hó LibreChat Több AI-modell támogatása, Code Interpreter API, kód nélküli ügynöképítő, artefaktumok és képek generálása Olyan felhasználók, akik nyílt forráskódú, saját szerveren futó, rugalmas integrációkkal rendelkező AI csevegőplatformot keresnek. Örökre ingyenes ChatSonic Csatlakozik marketingeszközökhöz (Ahrefs, GSC, Keywords Everywhere), többmodellű hozzáférés, valós idejű adatelemzés, tervezési előnézetek Marketingesek, akiknek valós idejű, trendeket figyelembe vevő tartalomgenerálásra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 49 dollártól/hó 1min. AI Szöveg, kép, hang és videó generálása egy munkaterületen, Plug-and-play AI modellek, Azonnali tartalomkészítés Kezdők és alkotók, akik gyors, all-in-one tartalomgenerálást szeretnének Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap PromptVibes AI Prompt Generator, több mint 500 előre elkészített prompt, több modell támogatása, böngésző és mobil hozzáférés Hatékony, kiváló minőségű AI-parancsok létrehozását kívánó felhasználók Alapszintű ingyenes; fizetős csomagok 4,9 dollártól/hó Fliki Hangklónozás, Magic Edit a szkript finomításához, több mint 2500 AI-hang, fordítás több mint 80 nyelvre, automatikus feliratozás videókhoz Gyors, hanggal narrált videotartalmat készíteni kívánó alkotók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 28 dollártól kezdődik havonta. TextCortex AI Csatlakozik több mint 30 000 alkalmazáshoz, egyedi AI-ügynökök, márka hangképzés, adatvizualizáció, 25 nyelv támogatása Írók és marketingesek, akiknek tudásbázisukra épülő AI-ra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; Prémium csomag 5,99 USD/hó AIChatOne Többmodellű irányítópult (GPT-5, Claude-4, Gemini), egyedi AI karakterek, többszálú beszélgetések, prompt könyvtár Több AI-modellt összehasonlító és szervezett munkafolyamatokat kezelő felhasználók Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 3,99 USD/hó áron. Tagbox AI-vezérelt média szervezés, arcfelismeréses keresés, egyedi AI-képzés, együttműködés és globális támogatás Kreatív csapatok és ügynökségek, amelyek nagy mennyiségű digitális eszközt kezelnek 30 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 300 dollártól/hónap

A legjobb TypingMind alternatívák

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú csapattermelékenység és projektmenedzsment)

Az összes szükséges LLM egy helyen található a ClickUp Brain segítségével, a ClickUp beépített AI asszisztensével.

Egyes felhasználók kinövik a TypingMind-ot, mert egy önálló csevegőprogram nem tud mindent támogatni az ötletelés után. Ha AI-ra van szüksége a munka tervezéséhez, írásához, kiosztásához, szervezéséhez vagy nyomon követéséhez, a ClickUp egy erősebb, jobban összekapcsolt alternatíva. Mindezeket a funkciókat egy munkaterületbe egyesíti, így a csevegései azonnal táplálják a feladatokat, dokumentumokat, irányítópultokat és egyebeket.

A ClickUp Brain azonnali frissítést kínál, ha azt szeretné, hogy az AI-je ne csak csevegésre legyen képes.

Más, kérdésekre válaszoló chatbotokkal ellentétben ez a munkához készült AI neurális hálózat mindent megért, ami a munkaterületén tárolódik, és ezt a tudást cselekvésre kész válaszokká alakítja, más modellekhez való hozzáféréssel együtt! Ez azt jelenti, hogy egyetlen alkalmazással válthat a ChatGPT 5. 1, ChatGPT-5 mini, GPT-4o, Claude Sonnet 4. 5, Claude Haiku 4. 5, Gemini 2. 5 Pro és más modellek között.

Például használhatja a GPT-4o-t, ha kifinomult, magas kontextusú írásra van szüksége, váltson Claude-ra a mélyebb érvelés vagy elemzés érdekében, és vegye igénybe a Gemini-t, ha gyors ötletelésre vagy strukturált összefoglalókra van szüksége.

A ClickUp Brain egyik legjobb tulajdonsága a csapatok számára, hogy zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatba.

Például megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze egy projektet, magyarázza el egy feladatot, készítsen tartalomtervezetet, írja át a szöveget, vagy azonnal vonja ki a válaszokat a Dokumentumokból, Feladatokból és korábbi beszélgetésekből.

A ClickUp Brain MAX, a ClickUp önálló AI alkalmazása, még egy lépéssel tovább megy, és átfogó AI asztali kiegészítőt kínál, amely zökkenőmentesen működik az összes alkalmazásában (nem csak a ClickUp-ban). Ez lesz a munkája legfelső rétege, amely lehetővé teszi, hogy egy helyről keresgéljen, hozzon létre és automatizáljon, anélkül, hogy különböző AI eszközök között kellene váltania.

Fedezze fel a fejlett AI erejét a feladatok elemzéséhez, generálásához és gyorsításához a ClickUp Brain MAX segítségével.

A ClickUp Brain és a ClickUp Brain MAX egyaránt lehetővé teszi a ClickUp, a Google Drive, a GitHub, a Slack, az OneDrive és akár az internet keresését is egy egységes keresőablakon keresztül. Használhatja a Talk-to-Text funkciót is, hogy természetesen beszéljen, és ez a neurális hálózati szoftver másodpercek alatt átalakítja a hangját feladatokká, jegyzetekké vagy teljes dokumentumokká.

👨‍💻 Gyors tipp: Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy automatikusan átalakítsa dokumentumait vagy jegyzetét végrehajtható feladatokká. Például, amikor egy új szakasz kerül hozzáadásra egy dokumentumhoz, az automatizálás létrehozhat egy feladatot, hozzárendelheti a megfelelő csapattaghoz, beállíthatja a határidőt, és akár frissítheti a feladat állapotát is. Ez biztosítja, hogy csapata összehangoltan működjön, anélkül, hogy bármilyen extra manuális munkát kellene végezni.

Használhatja a ClickUp Docs AI-t is, hogy egy strukturált felületen jegyezze le és bővítse ötleteit, kutatásait és terveit. Készíthet stratégiákat, tartalomterveket, vagy összefoglalhatja a csapatával tartott megbeszéléseket, hogy mindenki egy irányba haladjon.

Használja a ClickUp Docs + ClickUp Brain szolgáltatást kampányismertetők és tartalmak nagy mennyiségű létrehozásához.

Gazdag formázási lehetőségeket, valós idejű megjegyzéseket és verziótörténetet kínál, így biztosítva, hogy jegyzetei, stratégiái vagy ötletei mindig rendezettek és hozzáférhetők legyenek. A Docs-ot más munkaterületekhez is kapcsolhatja, és hierarchikus struktúrákat hozhat létre a könnyű navigáció érdekében.

Végül, a ClickUp Tasks segítségével könnyedén megvalósíthatja ezeket a stratégiákat és jegyzeteket, mivel minden munkát rendszerezhet és nyomon követhet. A feladatokon belül függőségeket is beállíthat a feladatsorok kezeléséhez, ismétlődő feladatokhoz ismétlődő munkafolyamatokat használhat, és egyedi állapotokat hozhat létre, hogy azok illeszkedjenek csapata folyamataihoz.

A gyors áttekintéshez a ClickUp Dashboards egyetlen testreszabható felületen egyesíti a feladatokat, az ütemterveket és a prioritásokat, így pillanatképet adva a csapat munkájáról és a projekt állásáról. A diagramok, listák, időkövetés és célok testreszabható kártyáival a Dashboards megkönnyíti a KPI-k mérését és az összehangoltság fenntartását. Több nézetet is kombinálhat, például feladatokat, projektfrissítéseket és AI által generált betekintéseket, hogy egy pillanat alatt teljes képet kapjon a csapat teljesítményéről.

Gyorsabban kapja meg a frissítéseket a ClickUp Dashboards AI-összefoglalásaival.

💡 Profi tipp: Fedezze fel a ClickUp különböző irányítópult-példáit, és testreszabhatja őket, hogy a csapat minden tagja a saját szerepkörének megfelelően láthassa a számára fontos információkat. Például hozzon létre egy irányítópultot a vezetők számára, amely kiemeli a projekt mérföldköveit, a lejárt feladatokat és az általános előrehaladást. Alternatív megoldásként létrehozhat egy külön irányítópultot a csapat tagjai számára, amely kizárólag a nekik kiosztott feladatokra, a közelgő határidőkre és a prioritást élvező tevékenységekre összpontosít.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája első használatkor túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal zökkenőmentesebbé és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

Az új Brain MAX jelentősen növelte a termelékenységemet. Az a lehetőség, hogy több AI modellt, köztük fejlett érvelési modelleket is használhatok megfizethető áron, megkönnyíti az összes funkció egyetlen platformon való központosítását. Az olyan funkciók, mint a hang-szöveg átalakítás, a feladatok automatizálása és más alkalmazásokkal való integráció, sokkal zökkenőmentesebbé és okosabbá teszik a munkafolyamatot.

💡 Profi tipp: Rendelje hozzá a ClickUp Brain AI ügynököket a munkaterületén belüli konkrét feladatokhoz, például a projektfrissítések összefoglalásához, tartalomtervezetek készítéséhez vagy a Docs és Tasks alkalmazásokból származó információk kinyeréséhez. Ezeknek az ismétlődő műveleteknek az automatizálásával a magasabb prioritású feladatokra koncentrálhat, míg az AI gondoskodik a projektek zökkenőmentes előrehaladásáról. Aktiválja a ClickUp Brain AI ügynököket, hogy azonnal elvégezzék a rutinmunkát.

2. ChatGPT (A legjobb sokoldalú AI-tartalom létrehozásához és kutatáshoz)

via ChatGPT

Ha már töltöttél időt AI eszközökkel, akkor biztosan már legalább egyszer használtad a ChatGPT-t. Az OpenAI által 2023-ban elindított AI tartalomkészítő eszköz gyorsan a legnépszerűbb platformmá vált minden olyan feladat elvégzéséhez, amelyhez írás, megértés vagy részletes tervezés szükséges.

A platform multimodális képességei még tovább mennek, lehetővé téve dokumentumok, képek, képernyőképek és fájlok feltöltését mélyreható elemzés céljából. Most már akár közvetlenül is beszélhet a ChatGPT-vel. A hang-hang mód lehetővé teszi, hogy hangosan kimondja a parancsokat, és valós időben hallja az AI válaszát.

Több modellhez is hozzáférhet, beleértve a GPT-4o, GPT-4. 1, GPT-5 és más könnyebb mini verziókat, amelyek mindegyike különböző szintű gondolkodási képességre, sebességre és kreativitásra lett kialakítva.

Az AI subreddit számos felhasználója megosztja tippjeit és munkafolyamatait ezeknek a modelleknek a maximális kihasználásához. Ha például azt szeretné, hogy ezek a modellek az Ön igényeinek megfelelően működjenek, létrehozhat egyedi nevű, profilú, viselkedésű, testreszabott utasításokkal, feltöltött fájlokkal és eszközökkel rendelkező egyéni GPT-ket.

A ChatGPT legjobb funkciói

Keresd meg az interneten a legfrissebb információkat, és hozd be azokat közvetlenül a csevegésedbe.

Képek generálása igény szerint a beépített AI képalkotó segítségével

Dolgozzon a Canvas-ban a közös írás, a strukturált szerkesztés és a szervezett projektfejlesztés érdekében.

A ChatGPT korlátai

A platform időnként helytelen információkat adhat, ezért fontos ellenőrizni az információkat.

A képalkotó funkciók olyan eredményeket hozhatnak, amelyek nem rendelkeznek magas felbontással vagy finom részletekkel.

ChatGPT árak

Örökre ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 240 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

A ChatGPT messze a legjobb AI-modell, amit eddig használtam, nagyon könnyen kezelhető és tiszta felhasználói felülettel rendelkezik. A ChatGPT pro is nagyon hasznos, és a mindennapi munkámhoz használom. Megkönnyítette és gyorsabbá tette a munkámat. Emellett megjegyzi a kontextust, és ennek megfelelően válaszol.

A ChatGPT messze a legjobb AI-modell, amit eddig használtam, nagyon könnyen kezelhető és tiszta felhasználói felülettel rendelkezik. A ChatGPT pro is nagyon hasznos, és a mindennapi munkámhoz használom. Könnyebbé és gyorsabbá tette a munkámat. Emellett megjegyzi a kontextust, és ennek megfelelően válaszol.

📮ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgető AI eszközöket használ, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak, ami az AI terjedéséhez vezet. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét! A ClickUp segítségével könnyedén hozzáférhet több LLM-hez.

3. LibreChat (A legjobb megoldás többmodellű AI csevegéshez, nyílt forráskódú rugalmassággal)

via LibreChat

A LibreChat egy nyílt forráskódú csevegőplatform, amely lehetővé teszi több AI-modell integrálását és azok használatának kezelését egyetlen felületen. Ahelyett, hogy egyetlen szolgáltatóhoz kötődne, egy alkalmazáson belül válthat az OpenAI, Anthropic, Azure, Google és mások között.

A LibreChat kiemelkedő képességei között szerepel a biztonságos, sandboxolt Code Interpreter API, amely lehetővé teszi Python, TypeScript, JavaScript, Go és más nyelvek közvetlen futtatását a csevegőben. Emellett kódolás nélküli ügynöképítőt is kínál fájlfeltöltések, eszközök és API-hívások kezeléséhez, valamint rugalmas bővíthetőséget biztosít pluginok és integrációk révén.

Ha kifinomult eredményekre van szüksége, az Artifacts segít átalakítani a vázlatait tiszta dokumentumokká, formázott kódrészletekké vagy gyártásra kész kódokká.

Ha minőségi képeket szeretne generálni vagy meglévő képeket szeretne szerkeszteni, használhatja a beépített modelleket, mint például a DALL-E, a Stable Diffusion vagy a GPT-Image-1.

A LibreChat legjobb funkciói

Keresés csevegések, üzenetek és projektek között a korábbi kérdések és válaszok azonnali megtalálásához

Bármely beszélgetést elágaztathat, hogy ötleteket ágaztasson anélkül, hogy megzavarná az eredeti szálat.

Mentse el saját beállításait vagy konfigurációit, és váltson a modell végpontok között ugyanazon a csevegésen belül.

A LibreChat korlátai

Egyes funkciókhoz technikai ismeretekre van szükség, például az API-kulcsok kezeléséhez vagy a sandbox futtatásához.

A kereskedelmi AI csevegőplatformokhoz képest hiányzik a teljesen integrált felhasználói felület.

LibreChat árak

Free Forever, egy nyílt forráskódú AI csevegőplatform

LibreChat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LibreChat-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Kipróbáltam a librechat-et, és a legfontosabb dolog az env. yaml konfigurálása. Ha ezt jól elvégezte, az alkalmazás csodálatosan működik.

Kipróbáltam a librechat-et, és a legfontosabb dolog az env. yaml konfigurálása. Ha ezt jól elvégezte, az alkalmazás csodálatosan működik.

📖 Olvassa el még: Sokan nehezen értik, miért tűnnek egyes AI-eszközök okosabbnak másoknál, vagy miért fejlődnek gyorsabban az idő múlásával. Az AI és a gépi tanulás közötti különbség megértése segít megérteni, hogy az egyes megközelítések hogyan hatnak az automatizálásra, az előrejelzésekre és az általános munkafolyamat hatékonyságára.

4. ChatSonic (A legjobb marketingesek számára, akik valós idejű, trendeket figyelembe vevő tartalmakat hoznak létre)

via ChatSonic

Ha Ön olyan marketinges, aki rendszeresen készít tartalmakat és naprakész információkra támaszkodik, a ChatSonic előnyt biztosít Önnek azáltal, hogy a beszélgető AI-t valós idejű adatokkal kombinálja. A Writesonic által fejlesztett alkalmazás AI-marketingügynökként működik, amely minimális erőfeszítéssel képes blogbejegyzéseket, közösségi médiás bejegyzéseket, hirdetési szövegeket, e-maileket és termékleírásokat készíteni.

Az általános csevegőrobotokkal ellentétben a ChatSonic közvetlenül kapcsolódik az Ön által már használt eszközökhöz, mint például az Ahrefs, a Google Search Console, az AnswerThePublic, a WordPress, a Keywords Everywhere és a Writesonic. Ezzel egységes munkaterületet hoz létre, ahol a kutatás, a versenytársak elemzése, a SEO optimalizálás és a tartalomkészítés egyetlen, folyamatos folyamatban zajlik.

Például kereshet kulcsszavakra, összehasonlíthatja a versenytársakat, figyelemmel kísérheti a keresési trendeket, és teljes tartalmakat készíthet anélkül, hogy lapot kellene váltania. A ChatSonicot PDF-ek, linkek, meglévő tartalmi minták vagy márkairányelvek segítségével is betaníthatja, hogy az összes tartalomban megőrizze a márka egységességét.

A ChatSonic legjobb funkciói

Hozzáférés és váltás a legjobb AI modellek között, mint például a GPT-4o, GPT-o1, Claude, Gemini és Flux 1. 1, attól függően, hogy milyen feladaton dolgozik.

Elemezze ügyfelei adatait, készítsen strukturált jelentéseket, és nyerjen olyan információkat, amelyek alapján cselekedhet.

Tervezzen weboldalakat, prezentációkat és diagramokat, és azonnal megtekintheti őket a ChatSonic-ban.

A ChatSonic korlátai

Az AI által generált képek nem mindig felelnek meg a konkrét elképzeléseknek vagy márkairányelveknek.

ChatSonic árak

Örökre ingyenes

Lite: 49 USD/hó felhasználónként

Standard: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 249 USD/hó két felhasználó számára

Haladó: 499 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árak

ChatSonic értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a ChatSonicról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Egy blogbejegyzést kellett írnom a legújabb marketingtrendekről, és a ChatSonic a Google keresővel integrálva naprakész információkat nyújtott, ami órákat spórolt meg nekem a kutatásban.

Egy blogbejegyzést kellett írnom a legújabb marketingtrendekről, és a ChatSonic a Google keresővel integrálva naprakész információkat nyújtott, ami órákat spórolt meg nekem a kutatásban.

👀 Tudta? Az AI egyre hatékonyabb, hozzáférhetőbb és költséghatékonyabbá válik. 2022 novembere és 2024 októbere között a GPT-3. 5 szintjén teljesítő rendszerek következtetésének költsége több mint 280-szorosára csökkent. A hardverköltségek évente körülbelül 30%-kal csökkentek, míg az energiahatékonyság évente körülbelül 40%-kal javult.

5. 1min. AI (A legjobb gyors, mindenre kiterjedő tartalomgeneráláshoz a különböző médiumokban)

Az 1min. AI egy all-in-one kreatív stúdió, ahol néhány kattintással szöveget, képeket, hanganyagokat és akár videókat is létrehozhat. A platform egy egyszerű plug-and-play modellt követ, ahol a használat megkezdéséhez semmit sem kell konfigurálnia.

Egyszerűen bejelentkezik, kiválasztja a kívánt kimeneti típust, például szöveget, képet, hangot vagy videót, és a munkaterület azonnal alkalmazkodik. Minden szükséges eszköz egy helyen található, így a lapok közötti váltás vagy az integrációk kezelése nélkül ugorhat az írásról a tervezésre vagy a leírásra.

Észreveheti azt is, hogy a 1min.AI és a Typingmind hogyan kezeli a modelleket és a munkafolyamatokat. A TypingMind azt kéri, hogy hozza magával a saját API-kulcsait. A 1min. AI viszont API-kulcsok nélkül biztosít azonnali hozzáférést számos kiváló AI-modellhez, így kezdőknek is könnyen használható, akik egyszerűen csak gyorsan szeretnének kiváló minőségű eredményeket elérni.

1min. AI legjobb funkciói

Készítsen hosszú cikkeket, marketing szövegeket és SEO tartalmakat néhány kattintással

Készítsen AI-képeket, művészeti alkotásokat és grafikákat testreszabható stílusokkal

Konvertálja a szöveget beszéddé kiváló minőségű AI hangok segítségével

Készítsen automatikusan rövid videókat szkriptekből vagy promptokból

1 perc. Az AI korlátai

A platform minimális rugalmasságot kínál a hang és az arckifejezések módosítását illetően.

1 perc. AI árak

Örökre ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Üzleti: 12,5 USD/hó

Vállalati: 8,5 USD/hó felhasználónként

1 perc. AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/7 (690+ értékelés)

Capterra: 4,7/7 (390+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók az 1min. AI-ról?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Versenyképes áraival a 1minAI kiváló értéket kínál. Összességében egy nagyon hatékony eszköz, amelyet nagyon ajánlok. A felület tiszta és felhasználóbarát, így a napi feladatok zökkenőmentesen elvégezhetők. A kreditrendszer nagylelkű, és az ingyenes csomag bőséges lehetőséget kínál az összes funkció kipróbálására.

Versenyképes áraival a 1minAI kiváló értéket kínál. Összességében egy nagyon hatékony eszköz, amelyet nagyon ajánlok. A felület tiszta és felhasználóbarát, így a napi feladatok zökkenőmentesen elvégezhetők. A kreditrendszer nagylelkű, és az ingyenes csomag bőséges lehetőséget kínál az összes funkció kipróbálására.

6. PromptVibes (A legalkalmasabb a hatékony AI-parancsok gyors generálásához)

via PromptVibes

Ha nehezen tud hatékony utasításokat megfogalmazni, a PromptVibes egyszerűsíti a folyamatot. Ez egy AI utasítás-készítő eszköz, amely a durva ötleteit strukturált utasításokká alakítja, így ideális társ a gyakorlati tapasztalatra vágyó tanulók számára az utasítás-készítő tanfolyamokon.

A PromptVibes AI Prompt Generator egyedi, hatékony promptokat hoz létre, amelyek az Ön által leírt feladathoz vannak igazítva. Így működik: elemzi az Ön által megadott információkat, értelmezi a kontextust, majd egy jól megalkotott promptot hoz létre, amely élesebb és relevánsabb válaszokat ad.

Emellett hozzáférhet egy több mint 500 előre elkészített prompt gyűjteményéhez, amely marketing, írás, termelékenység, kódolás, kutatás és egyéb témákat fed le, hogy gyorsan elindulhasson. Tehát ha rendszeresen használ AI eszközöket tartalomkészítéshez, ötleteléshez vagy feladatok automatizálásához, a PromptVibes gyorsabb módszert kínál kiváló minőségű promptok generálásához, anélkül, hogy folyamatosan próbálgatnia kellene.

A PromptVibes legjobb funkciói

A beépített előzmények és kedvencek funkcióval mentse el a gyakran használt parancsokat.

Használjon promptokat több AI-modellben, beleértve a ChatGPT 3. 5/4, Bard és Claude modelleket.

Telepítsen böngészőbővítményeket vagy mobil hozzáférést, hogy a promptok beépüljenek a napi munkamenetébe.

Testreszabhatja a promptokat bármilyen nyelven, az Ön bevitele és írásstílusa alapján.

A PromptVibes korlátai

A PromptVibes valós idejű együttműködési funkciói korlátozottak, ezért kevésbé alkalmas csapatalapú munkafolyamatokhoz.

PromptVibes árak

Alap: Ingyenes

Plusz: 4,9 USD/hó

Pro: 9,9 USD/hó

PromptVibes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Szeretnéd megtudni, hogyan veheti át az AI a rutinmunkát, és segíthet abban, hogy minden nap többet tudj elvégezni? Nézd meg ezt a videót ⬇️

7. Fliki (A legjobb hangos narrációval ellátott, többnyelvű videók készítéséhez)

via Fliki

Ha komplex szerkesztőeszközök használata nélkül szeretne gyorsan videókat készíteni, a Fliki egyszerű megoldást kínál erre. Kezdhet egy forgatókönyvvel, egy ötlettel, termékoldalakkal vagy akár egy blogbejegyzéssel, és a Fliki automatikusan videókká alakítja azokat.

A platform átveszi a forgatókönyvét, megérti a történet menetét, és automatikusan strukturált jelenetekre bontja. A tartalom minden részét a saját könyvtárában található megfelelő vizuális elemekkel párosítja, miközben Ön több nyelven és akcentussal elérhető, élethű hangok közül választhat.

A Fliki lehetővé teszi, hogy klónozza magát és a hangját, így saját hangjának újrafelhasználható AI-verzióját kapja, amelynek segítségével következetes videó narrációt készíthet. A Magic Edit funkciók segítségével közvetlenül a szerkesztőben finomíthatja vagy átírhatja a szkriptjét, így a tartalom pontosan úgy fog folyni, ahogyan azt szeretné.

A Fliki legjobb funkciói

Válasszon több mint 2500 ultrarealisztikus AI hang közül a narrációhoz

Egyetlen kattintással fordítsa le tartalmát több mint 80 nyelvre

Használja a kész videósablonok széles választékát, hogy másodpercek alatt márkájához illő videókat készítsen.

Vegyen fel videófrissítéseket automatikus feliratokkal a csapat és az ügyfelek közötti könnyű kommunikáció érdekében.

A Fliki korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az AI hangok néha kihagynak vagy rosszul ejtenek szavakat.

Lehet, hogy több regenerálásra lesz szükséged, hogy a narráció teljes legyen.

Fliki árak

Örökre ingyenes

Standard: 28 USD/hó

Prémium: 88 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Fliki értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Fliki-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Kipróbáltam ezt a Fliki eszközt, és látom benne a potenciált, különösen azok számára, akik, mint én, nem szeretnek kamerák előtt állni. Használata nagyon egyszerű, csak be kell gépelni, amit a videóban mondani szeretnél, mint egy forgatókönyvet, majd kiválaszthatod a videó elkészítéséhez a legrealisztikusabb AI avatárokat.

Kipróbáltam ezt a Fliki eszközt, és látom benne a potenciált, különösen azok számára, akik, mint én, nem szeretnek kamerák előtt állni. Használata nagyon egyszerű, csak be kell gépelni, amit a videóban mondani szeretnél, mint egy forgatókönyvet, majd kiválaszthatod a videó elkészítéséhez a leginkább valósághű AI avatárokat.

📚 További információk: Nem érted, miért generálnak egyes AI-eszközök kreatívabb tartalmat, míg mások inkább tényközpontúak? Ha tudod, hogyan működnek az LLM-ek és a generatív AI, könnyebben kiválaszthatod a megfelelő eszközt olyan feladatokhoz, mint a tartalomkészítés, az összefoglalás vagy az adatalapú betekintés.

8. TextCortex AI (A legjobb a vállalati ismeretekre épülő, márkaközpontú tartalmakhoz)

via TextCortex AI

A TextCortex egy AI asszisztens, amely eltér a tipikus írási eszközöktől, mivel minden választ a saját tudásforrásaira alapoz. Több mint 30 000 alkalmazáshoz csatlakoztathatja, és dokumentumokkal, linkekkel és belső tartalmakkal táplálhatja. Ez segít az AI-nek megérteni vállalatának nyelvét, termékeit és üzeneteit.

Ezt követően betaníthatja, hogy következetesen tükrözze márkájának hangját és stílusát, és minden alkalommal márkájához illő tartalmat hozzon létre. A platform lehetővé teszi szabályok beállítását és egyedi AI-ügynökök létrehozását is, amelyek a munkafolyamatai alapján képesek kezelni az ismétlődő írási feladatokat, a kutatást, az adatok kinyerését vagy a tartalom átalakítását.

Hozzáférhet egy nagy, kész sablonokból álló könyvtárhoz is. Ezek között találhatók eszközök plágiumellenőrzéshez, nyelvtani javításokhoz, esszék bevezetőinek megírásához, szinonimák generálásához és még sok más írásbeli feladathoz, amelyek segítenek gyorsabban dolgozni a minőség romlása nélkül.

A TextCortex AI legjobb funkciói

Váltson a GPT-4, Claude, Gemini és Mistral között, attól függően, hogy milyen stílusú tartalmat szeretne létrehozni.

Alapadatokból diagramokat, grafikonokat és táblázatokat készíthet, így az információkat vizuálisan is elemezheti.

Fordítson vagy hozzon létre tartalmat 25 nyelven, többek között angolul, hollandul, németül, ukránul, románul, spanyolul, portugálul, franciául és olaszul.

A TextCortex AI korlátai

Sok felhasználó szerint az előfizetési csomagok meglehetősen drágák, a ingyenes verzió pedig elég korlátozott.

Nagyobb fájlok feltöltése a kontextushoz nehéz lehet.

TextCortex AI árak

Örökre ingyenes

Prémium: 5,99 USD/hó áron kezdődik.

Vállalati: Egyedi árak

TextCortex AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (840+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (230+ értékelés)

Mit mondanak a TextCortex AI-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így nyilatkozik:

Imádom a szövegszerkesztő és szöveggeneráló funkciókat. Rengeteg időt és energiát spórolok meg velük olyan feladatoknál, amelyeket általában halogatok. Mivel könnyen használható és minőségi tartalmat állít elő, visszatérhetek azokhoz a dolgokhoz, amelyeket a legjobban szeretek csinálni, anélkül, hogy rettegnék azoktól a feladatoktól, amelyekhez kevésbé vagyok értő és kevésbé lelkes.

Imádom a szövegszerkesztő és szöveggeneráló funkciókat. Rengeteg időt és energiát spórolok meg velük olyan feladatoknál, amelyeket általában halogatok. Mivel könnyen használható és minőségi tartalmat állít elő, visszatérhetek azokhoz a dolgokhoz, amelyeket a legjobban szeretek csinálni, anélkül, hogy rettegnék azoktól a feladatoktól, amelyekhez kevésbé vagyok értő és kevésbé lelkes.

9. AIChatOne (A legjobb AI-modellek összehasonlításához és többszálas munkafolyamatok kezeléséhez)

via AIChatOne

Az AIChatOne-t azoknak tervezték, akik folyamatosan összehasonlítják a különböző AI-modelleket, vagy különböző feladatokhoz az egyes modellek egyedi erősségeire támaszkodnak.

Ahelyett, hogy minden chatbot számára külön ablakot nyitna, egyetlen irányítópultot kap, ahol minden modell (GPT-5, Claude-4, Gemini) elérhető marad. Párhuzamosan futtathatja őket, azonnal válthat közöttük, és akár egymás mellett is összehasonlíthatja ugyanazon prompt eredményeit a különböző modellekben.

Beleadhatja saját tudásfájljait, így az AI kontextusban tud válaszolni és egyetlen projektben több beszélgetési szálat is kezelni tud. A platform lehetővé teszi egyedi AI karakterek létrehozását is, amelyek meghatározott személyiségeket vagy szerepeket követnek, és mindent szépen rendszerezhet csevegési mappákkal, így biztosítva, hogy munkaterülete strukturált maradjon a projektek növekedésével.

AIChatOne legjobb funkciói

Hozzáférhet egy kész prompt könyvtárhoz, hogy felgyorsítsa a munkafolyamatot.

A hatékony keresési és szűrési funkciók segítségével gyorsan megtalálhatja, amire szüksége van.

A gyorsabb bevitel érdekében mondja ki a parancsokat a beszéd-szöveggé alakító funkció segítségével.

Lépjen kapcsolatba bármely weboldallal, és hagyja, hogy az AI közvetlenül abból nyerjen információkat.

AIChatOne korlátai

Bizonyos LLM-ek használatához meg kell adnia saját OpenAI vagy Claude API kulcsát.

A használati korlátok és a költségek a használt modelltől és API-kulcstól függnek.

AIChatOne árak

Örökre ingyenes

AI Credits Pro : 3,99 USD/hó

AI Credits Ultra: 19,9 USD/hó

AI Credits Max: 39,9 USD/hó

Életre szóló prémium: 24,9 USD (egyszeri fizetés)

AIChatOne értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Frusztráló lehet, ha fontos információk vesznek el az e-mailek, csevegések és szétszórt dokumentumok között. Egy megbízható tudásbázis-szoftver, mint például a ClickUp, mindent egy helyen összegyűjt, így könnyen megtalálhatja, megoszthatja és újra felhasználhatja csapata ötleteit.

10. Tagbox (A legjobb nagy digitális eszközkönyvtárak szervezéséhez és kereséséhez)

via Tagbox

A kreatív eszközök olyan módon történő szervezése, hogy azok könnyen hozzáférhetők és használhatók legyenek, gyakran jelentős kihívást jelent. A Tagbox ezt úgy oldja meg, hogy AI-vezérelt intelligenciát hoz az egész médiakönyvtárába.

Ez egy AI-alapú digitális eszközkezelő platform, amelyet kifejezetten olyan vállalkozások, produkciós csapatok és kreatív ügynökségek számára terveztek, amelyek nagy mennyiségű vizuális tartalommal foglalkoznak.

Ahelyett, hogy bonyolult mappaszerkezetekre támaszkodna, a Tagbox arcfelismerést és intelligens címkézést használ, hogy segítsen Önnek fotók, videók és tervezési fájlok keresésében értelmes szűrőkkel. Emellett metaadatok hozzáadásával is gazdagíthatja könyvtárát, például ügyfélnevekkel, helyszínekkel, helyekkel, jóváhagyási státusszal és egyéb kontextusinformációkkal, amelyek segítenek az AI-nek azonnali megjelenítésében a megfelelő eszközöknek.

A platform lehetővé teszi egyedi AI-modellek képzését is, így a rendszer nagy pontossággal felismeri márkájának logóit, konkrét termékeit és visszatérő vizuális témáit.

A Tagbox legjobb funkciói

Keresse meg az egész médiakönyvtárát intelligens szűrőkkel az eszközök gyorsabb megtalálásához.

Dolgozzon együtt csapatával úgy, hogy megosztja a gyűjteményeket és központosítja a visszajelzéseket egy munkaterületen.

Támogassa globális csapatait 100 nyelven elérhető AI kereséssel és címkézéssel.

A Tagbox korlátai

Bár a Tagbox támogatja az arcfelismerést, annak széles körű használata adatvédelmi problémákat vethet fel.

A Tagbox árai

30 napos ingyenes próba

Starter: 300 USD/hó

Alap: 480 USD/hó

Pro: 720 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Tagbox értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tagboxról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Bármilyen fájlformátumú digitális eszközök tárolása, címkézése, könnyű megtalálása és megtekintése, legyen szó fotókról, grafikai tartalmakról, például kampány e-mailekről, webes bannerekről, logókról vagy akár dokumentumokról. Kisvállalatokban is könnyen megvalósítható, egyszerű és intuitív használatú.

Bármilyen fájlformátumú digitális eszközök tárolása, címkézése, könnyű megtalálása és megtekintése, legyen szó fotókról, grafikai tartalmakról, például kampány e-mailekről, webes bannerekről, logókról vagy akár dokumentumokról. Kisvállalatokban is könnyen megvalósítható, használata egyszerű és intuitív.

Készen áll a TypingMind-ről való áttérésre? Próbálja ki a ClickUp-ot!

Számos AI csevegő és termelékenységi eszköz áll rendelkezésre.

Néhányuk a tartalomkészítésben, mások a csapatmunka vagy a digitális eszközök kezelésében jeleskedik. A jó hír? Van választási lehetőséged.

Ha azonban nem csak egy önálló AI-csevegőprogramot keres, a ClickUp kiemelkedő alternatívája a TypingMind-nak. Ötleteket, feladatkezelést, dokumentumokat, irányítópultokat, AI-modelleket és betekintést hoz egy zökkenőmentes munkaterületre, lehetővé téve az ötletelést, a szervezést és a végrehajtást anélkül, hogy az alkalmazások között kellene ugrálnia.

Szeretnéd megtudni, hogyan javíthatja a termelékenységedet? Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és tapasztald meg az okosabb munkavégzés módját.

