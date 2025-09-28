Hogyan alakítja át az AI a szakmai szolgáltatásokat 2025-ben?

Amikor a tanácsadói, jogi, számviteli és pénzügyi szakemberek 72%-a azt állítja, hogy már használja az AI-t a munkájában (tavaly még csak 48% volt ez az arány), akkor tudhatjuk, hogy valami alapvető változás zajlik.

A professzionális szolgáltató cégek kezdik felismerni, hogy az „AI-láz” valójában az a „AI-átalakulás” lehet, amelyre eddig vártak.

Ha ide látogatott, akkor valószínűleg azt kérdezi: „Hol tud az AI valóban változást hozni a mindennapi munkámban, anélkül, hogy a minőség vagy a bizalom csorbulna?”

Tisztában vagyunk azzal, hogy ha szolgáltató vállalkozása mélyreható szakértelmen, döntéshozatalon és szoros határidőn alapul, a válasz döntő jelentőségű lehet a működése szempontjából.

Ezért ebben a blogbejegyzésben konkrét példákat mutatunk be az AI professzionális szolgáltatások iparában való alkalmazására, a tanácsadói elemzéstől a jogi kutatáson és pénzügyi auditon át az ügyfélszolgálatig. Megmutatjuk azt is, hogy a cégek hogyan alkalmazzák helyesen (és hol botladoznak), valamint a ClickUp-hoz hasonló konvergált AI munkaterületekkel történő AI-bevezetés gyakorlati részleteit.

Mi az AI a professzionális szolgáltatásokban?

A professzionális szolgáltatásokban az AI olyan eszközöket és rendszereket jelent, amelyek gyakran magukban foglalják a gépi tanulást, a természetes nyelv feldolgozását, a nagy nyelvi modelleket és az automatizálási folyamatokat, és amelyek segítenek a tudásigényes feladatokban, mint például a kutatás, a dokumentumok létrehozása, a kockázatelemzés, az összefoglalás és a döntéshozatal támogatása.

Miért fontos az AI a professzionális szolgáltatásokban?

Mivel a professzionális szolgáltató cégek sikere vagy bukása a pontosságon, a hitelességen és a hatékonyságon múlik.

Az ügyfelek gyors, pontos és átgondolt munkát várnak el. Az átdolgozás költséges. Időt és pénzügyi erőforrásokat emészt fel, beleértve a kutatásra, a kézi tervezésre, a megfelelésre és az ellenőrzésekre fordított időt.

A mesterséges intelligencia nem helyettesíti a szakemberek ítélőképességét vagy szakértelmét a szakmai szolgáltatások nyújtásában, hanem azokat erősíti. Felgyorsítja a rutinmunkát, gyorsabban hozza felszínre az értékes betekintéseket és csökkenti a hibalehetőségeket.

👀 Tudta ezt? Az emberek megerősítik, hogy az AI használatával megtakarított időt magasabb szintű ügyfélmunkára ( az Intapp felmérés válaszadóinak 42%-a ) és stratégiai tervezésre (a válaszadók 33%-a) fordították.

📚 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a projektmenedzsmentben?

Az AI előnyei a szakmai szolgáltatásokban

Az AI-t érdemes megvizsgálni minden professzionális szolgáltatás esetében, mert a következő legfontosabb előnyökkel jár:

Időmegtakarítás az ismétlődő vagy manuális munkáknál: Az AI-vel elvégezhetőek az olyan hétköznapi feladatok, mint a dokumentumtervezetek automatizálása, nagy jelentések összefoglalása és kutatások összeállítása, így az embereknek nem kell unalmas adatbevitellel vagy formázással foglalkozniuk, és inkább mélyebb, összetettebb elemzési és stratégiai munkákra koncentrálhatnak.

Jobb minőség és konzisztencia: Az AI használata gyakran kevesebb hibát, szabványosabb eredményeket és konzisztensebb tudásbázis-használatot eredményez a jogi, számviteli és tanácsadási területeken, ahol Az AI használata gyakran kevesebb hibát, szabványosabb eredményeket és konzisztensebb tudásbázis-használatot eredményez a jogi, számviteli és tanácsadási területeken, ahol a válaszadók 82%-a elismeri, hogy az AI által generált munka legalább olyan jó, mint a sajátjuk.

Skálázhatóság és hatékonyság: Az AI-t használó professzionális szolgáltató cégek arról számolnak be, hogy lineáris létszámnövelés nélkül tudják növelni a munkaterhelést, és gyorsabbá válik a javaslatok, auditok, jogi összefoglalók stb. elkészítése.

Jobb ügyfél-eredmények és versenyképesség: Az AI nemcsak jobb betekintést és időszerűbb tanácsokat biztosít az ügyfelek kiszolgálásához, hanem új módszerekkel is kínálhat szolgáltatásokat, ami potenciálisan csökkenti az ügyfelek költségeit vagy kockázatait.

📌 Példa: Egy ügyvédi iroda mesterséges intelligenciát használ, hogy perceken belül több ezer korábbi szerződést elemezzen, és kiszűrje a szokatlan záradékokat vagy a megfelelési kockázatokat. Ahelyett, hogy egy junior ügyvéd órákon át kézzel átnézné az egyes szerződéseket, az iroda gyorsan részletes kockázatértékeléseket és ajánlásokat tud nyújtani ügyfeleinek. Ez nemcsak felgyorsítja a szolgáltatásnyújtást (időszerű tanácsadás), hanem csökkenti a költséges hibák esélyét (alacsonyabb kockázat) és lehetővé teszi az irodának, hogy előfizetéses szerződés-áttekintési szolgáltatásokat kínáljon alacsonyabb áron (új ügyfélszolgálati módszerek).

Tehetségek vonzása, elégedettségük és megtartásuk: A legkiválóbb szakemberek olyan munkahelyeket részesítenek előnyben, ahol az eszközök megkönnyítik az életüket, érdekesebb munkát tesznek lehetővé és csökkentik az unalmas feladatokból származó kiégést. Ez az a terület, ahol az AI-ba befektető cégek megkülönböztethetik magukat.

A jelek egyértelműek: a szolgáltatásközpontú vállalatok számára az AI előnyei szinte minden üzleti területre kiterjednek. Azok, akik korán felkarolják, valódi versenyelőnyre tehetnek szert. 💪🏼

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-eszközöket mindennapi személyes feladatokhoz, 55%-uk pedig naponta többször is. Mi a helyzet az AI-vel a munkahelyen? A projektmenedzsment, a tudásmenedzsment és az együttműködés minden aspektusát központosított AI segítségével akár 3 órát is megtakaríthat hetente, amelyet egyébként információkereséssel töltene, akárcsak a ClickUp felhasználók 60,2%-a!

Az AI legfontosabb felhasználási területei a szakmai szolgáltatásokban

Az AI valódi ereje akkor válik nyilvánvalóvá, ha megnézzük, hol alkalmazzák. Az alábbiakban öt területet mutatunk be, ahol az AI újradefiniálja a szakmai szolgáltatásokat.

Minden területen megmutatjuk, hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet – praktikus tippekkel és eszközökkel, amelyeket azonnal használatba vehet.

A mesterséges intelligencia a tanácsadásban

Hagyományosan a tanácsadók hetekig dolgoztak az adatok összeállításán, diákok készítésén, a versenytársak elemzésén, többféle forgatókönyv kidolgozásán, majd az elemzéseket és ajánlásokat átadták az ügyfeleknek.

Az AI tanácsadási eszközök ezt az időt néhány napra csökkentik, segítve a tanácsadóknak, hogy gyorsan következtetéseket vonjanak le a bonyolult adatokból.

📌 Például a McKinsey belső chatbotja, a „Lilli ”, egyszerűsíti a több mint 100 éves intézményi tudáshoz való hozzáférést a chatbotot használó alkalmazottak több mint 70%-a számára.

📚 Olvassa el még: A tanácsadás típusai

A stratégiai tanácsadó cégek az AI segítségével perceken belül prototípust készíthetnek egy üzleti modellről, és a nyers ügyfélbriefet több alternatívává alakíthatják, mindegyikhez bevételi előrejelzéssel. A tanácsadó ezután kiválaszthatja a legmegfelelőbbet. Ez bizalmat ad az ügyfélnek, és a vezető csapatnak lehetőséget biztosít arra, hogy a keretek, a kockázatok és az egyedi értékre koncentráljon.

📌 A BCG-nél például a munkatársak több mint 3000 GPT-t ( Generative Pre-trained Transformers) hoztak létre, amelyek olyan feladatokat látnak el, mint a dokumentumok összefoglalása, javaslatok írása, diák készítése, forgatókönyvek modellezése és belső tudás visszakeresése. Az AI egyszerű feladatokra való alkalmazásának köszönhetően a BCG új alkalmazottainak termelékenysége 30-40%-kal nőtt, míg a tapasztalt tanácsadók termelékenysége 20-30%-kal emelkedett. Egy fontos figyelmeztetés? Komplex feladatok esetén a termelékenység néha csökkent, mivel az AI kimenetét hibakeresésnek kellett alávetni.

Ön is kihasználhatja ezeket az előnyöket a ClickUp segítségével, a világ első konvergált mesterséges intelligencia munkaterületével, amely összefogja az összes munkaalkalmazást, adatot és munkafolyamatot. A ClickUp megszünteti a munka terjeszkedésének minden formáját, hogy 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítson az emberek és az ügynökök közös munkájához.

🦄 Hogyan használhatja a ClickUp AI-t tanácsadáshoz?

A ClickUp Brain, a világ legteljesebb és legkontextusosabb mesterséges intelligencia asszisztense összekapcsolja a belső tudásbázisát, a korábbi prezentációkat, az iparági adatbázisokat, a Slack szálakat és a ClickUp munkaterületén található egyéb szervezeti információkat.

Egyetlen parancs segítségével az összes adatot lekérdezheti, hogy összevont választ vagy betekintést kapjon („Melyek a legfontosabb kockázatok és akadályok ebben a sprintben?”).

A ClickUp Brain segítségével egyetlen helyen konszolidálhatja és lekérdezheti az intézményi tudást.

Szeretne az ismeretekből cselekvésre váltani?

A Brain saját ajánlásai vagy az Ön kifejezett utasításai alapján is létrehozhat végrehajtható ClickUp-feladatokat. Kérje meg a Brain-t, hogy készítsen egy diavetítés vázlatot az általa feltárt információk alapján. Ezután kérje meg, hogy adjon hozzá beszélgetési témákat, és egészítse ki a részleteket egy ClickUp Doc dokument umban, amelyet előre kitöltött adatokkal. Ön és csapata valós időben együtt szerkeszthetik a dokumentumot, vagy akár kibővíthetik és összefoglalhatják a szakaszokat a Docs-ba beépített ClickUp AI segítségével.

Ha ügyféllel indít ClickUp Chat beszélgetést, akkor a szálban található bármely üzenetet egyetlen kattintással AI segítségével feladattá alakíthat, és a megfelelő személynek rendelheti hozzá.

Együttműködés, beszélgetés és üzenetek feladatokká alakítása valós időben az AI segítségével a ClickUp Chatben.

Eközben a ClickUp Autopilot Agents önállóan tartja mozgásban a projektet. Tanulnak a projektjeiből, és komplex, kontextusérzékeny műveleteket tudnak végrehajtani: alfeladatokat hoznak létre a projekt fázisai alapján, intelligensen osztják el a feladatokat a munkaterhelés alapján, összefoglalják a frissítéseket, vagy javasolják a következő lépéseket anélkül, hogy Önnek minden szabályt kifejezetten be kellene programoznia.

📚 Olvassa el még: Tanácsadási sablonok

A mesterséges intelligencia a jogi szolgáltatásokban

A kutatás, a dokumentumok elkészítése, a precedensek összehasonlítása, a szerződések felülvizsgálata és a megfelelőségi ellenőrzések jelentősen megnehezítik a munkát az ügyvédi irodákban és a jogi osztályokon.

Az AI-alapú jogi technológiai eszközkészlet előkészítheti a átvilágítást azáltal, hogy jelzi a rendellenességeket, a potenciális kötelezettségeket és az eltéréseket. Az emberi csapat elvégezheti a részletes áttekintést, de mivel az AI kezeli az „első lépést”, az ügyvédeknek több idejük marad a stratégia kidolgozására és az ügyfelekkel való kommunikáció kereteinek kialakítására.

Nem csoda, hogy a jogi szektorban egyre gyorsabban terjed az AI használata: a vállalati jogi csapatok 38%-a már használ AI-eszközöket, további 50% pedig aktívan vizsgálja azok alkalmazásának lehetőségét. Az AI-t használó ügyvédek közül 45% naponta, 40% pedig hetente használja azt.

🦄 Hogyan használható a ClickUp AI jogi szolgáltatásokhoz?

Mivel minden ügy egy halom dokumentummal kezdődik, érdemes ezeket egy egységes munkaterületen, például a ClickUp-ban tárolni. A ClickUp Brain így hozzáférhet mindenhez, amiből tanulhat: a legfontosabb ügyiratokhoz, korábbi ítéletekhez, belső feljegyzésekhez, ügyfél-összefoglalókhoz és egyebekhez.

Tegye fel komplex jogi kutatási kérdéseit a ClickUp Brainnek, vagy használja azt, hogy gyorsabban feltárja az ügyiratokból nyerhető információkat.

Most egy partner beírhatja: „Összegezze az A ügyben tett vallomásokat, kiemelve az ügyfél verziójával való eltéréseket.” A Brain elkészíti az összefoglaló vázlatát, és azonosítja az anomáliákat, amelyeket az embernek kell áttekintenie.

Amikor jogi csapata elkészíti az összefoglalót, használja a Custom Autopilot Agents (kód nélküli) alkalmazást a felülvizsgálati munkafolyamatok végrehajtásához: pl. amikor egy szerződéstervezet „Felülvizsgálatra kész” állapotba kerül, az alkalmazás értesíti a felülvizsgálati partnert vagy elindít egy ellenőrzőlistát.

Eközben az ügymegbeszélések során a ClickUp AI Meeting Notetaker alkalmazás a megbeszéléseket pontosan címkézett jegyzetekbe rögzíti, és automatikusan generálja a teendőket, például „5/20-ig nyújtsa be a X záradékra vonatkozó indítványt”. Megkérheti a Brain alkalmazást, hogy ezeket automatikusan alakítsa át ClickUp feladatokká az AI Autofill Task Properties ( határidők, címkék, érdekelt felek) segítségével.

Pontos találkozó-jegyzetek készítése a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp Dashboards alkalmazásban az AI Cards összefoglalja, hogy hány dokumentum maradt, mely szakaszokat kell emberi szemmel átnézni, vagy a jelzett jogi kockázatok részleteit.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs Write with AI funkcióját a szerződés-sablonok, emlékeztetők vagy esettanulmányok összefoglalói megírásához, anélkül, hogy üres lapról kellene kezdenie.

🗣️ Nem szeret gépelni? A ClickUp Brain MAX – az asztali mesterséges intelligencia társ – Talk to Text funkciójával diktálhatja a tartalmat. Nézze meg ezt a videót, hogy megtudja, hogyan!

🧠 Érdekesség: A peres ügyekben a Kaplan felmérésében a válaszadók 100%-a egyetértett abban, hogy a dokumentumelemzés a leghatékonyabb AI-alkalmazás, amelyet a jegyzőkönyvek kezelése (90%), a kronológia (87%) és az ügystratégia (77%) követ.

Mesterséges intelligencia a pénzügyekben és a számvitelben

„Az AI és a GenAI használata egyre elterjedtebbé válik a számvitel, a pénzügyi tervezés, a kockázatkezelés és más területeken, és a vállalatok jelentős megtérülést látnak digitális átalakulási erőfeszítéseikből, amikor ezeket a technológiai képességeket integrálják pénzügyi jelentési folyamataikba.”

„Az AI és a GenAI használata egyre elterjedtebbé válik a számvitel, a pénzügyi tervezés, a kockázatkezelés és más területeken, és a vállalatok jelentős megtérülést látnak digitális átalakulási erőfeszítéseikből, amikor ezeket a technológiai képességeket integrálják pénzügyi jelentési folyamataikba.”

Bár az AI pénzügyi tervezésben való felhasználása továbbra is a legnépszerűbb alkalmazási terület (a KPMG felmérésében a válaszadók 78%-a szerint), a könyvelésben való alkalmazása szorosan követi ezt (76%).

🦄 Hogyan használhatja a ClickUp AI-t a pénzügyek és a számvitel területén?

A közös szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi és számviteli cége több üzleti egységet is támogat? Ha igen, akkor valószínűleg havonta küzd a naplóegyeztetésekkel, eltérések magyarázataival, anomáliák felismerésével és jelentésekkel.

Kezdje azzal, hogy az összes egység pénzügyi adatait, táblázatokat, főkönyvi adatokat és megjegyzéseket átviszi a ClickUpba.

Ezután lekérdezheti a ClickUp Brain-t, hogy jelölje meg a hónap végi zárás során az anomális naplóbejegyzéseket. Az AI feltárná a „kiugró értékeket”, felgyorsítva az ellenőrzéseket és megelőzve a lényeges téves állításokat. Az AI kártyákat a műszerfalakon is felhasználhatja, hogy valós időben figyelje a több számviteli projektben előforduló anomáliákat vagy KPI-eltéréseket, és kiemelje a mintákat vagy az ismétlődő témákat.

Használja az AI kártyákat a ClickUp irányítópultokban, hogy összefoglalja a teljesítményt az üzleti vertikumokban.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp ismétlődő feladatait, hogy ütemezzen rendszeres ellenőrzéseket, például havi eltéréselemzéseket vagy egyeztetéseket, így semmi sem maradhat ki. Kombinálja ezt az Autopilot Agents szolgáltatással, hogy automatikusan létrehozzon nyomon követési alfeladatokat, ha rendellenességeket észlel – például szokatlan naplóbejegyzések kivizsgálása vagy magyarázat kérése egy üzleti egységtől. Így csapata a magas értékű munkára koncentrálhat, míg az AI kezeli a rutin felügyeletet, a minták felismerését és a feladatok összehangolását az összes számviteli projektben.

🤝 Barátkozó emlékeztető: Nincs szüksége külön AI-dashboard eszközökre, anomália-detektorokra vagy ütemezési szoftverekre. Csak egy ClickUp munkaterületre van szüksége, amely tartalmazza a Brain, Agents, AI Cards és integrált logikát. Ez a megközelítés központosítja az összes projekt kontextusát, minimalizálva az AI Sprawl-t és a hozzá kapcsolódó költségeket.

A mesterséges intelligencia a marketingügynökségekben

Ha kampánytervezésre, piackutatásra, kreatív tesztelésre és azonnali jelentésekre van szüksége, az AI segít. Az agilitást értékelő ügynökségek nem engedhetik meg maguknak, hogy az AI agresszív bevezetése nélkül haladjanak előre.

Hogyan néz ki egy átlagos kampánymenedzsment (AI nélkül)?

A marketingügynökségek az AI segítségével felgyorsíthatják és optimalizálhatják a munkafolyamat minden szakaszát – a kreatív brainstormingtól és ötleteléstől a tényleges tartalomkészítésig, az A/B tesztelési kísérletekig és a kampányok finomításáig az AI által generált változatok felhasználásával.

Még a jelentések automatizálására is képesek, így a teljesítményadatokat összegyűjtik és ügyfélbarát irányítópultokat hoznak létre egy éjszaka alatt, ahelyett, hogy manuálisan több száz sornyi táblázatadatot kellene feldolgozniuk.

Az AI segít az ügynökségeknek is, hogy proaktívak legyenek, ahelyett, hogy csak reagálnának. A prediktív elemzések segítségével jobban szegmentálhatják a közönséget, előre jelezhetik az ügyfelek viselkedését, és eldönthetik, mely csatornákra és üzenetekre kell összpontosítaniuk a következő kampányokban, így csökkentve a felesleges kiadásokat.

🦄 Hogyan használhatja a ClickUp AI-t marketing ügynökségek számára?

Használja ki a ClickUp Brain generatív mesterséges intelligenciájának szuperképességeit, hogy kampányismertetőket, tartalomterveket, szlogeneket, hirdetési szövegeket és akár képanyagokat is készítsen csupán egy ötlet vagy ötletkeltő alapján.

Használja az Autopilot Agents szolgáltatást a kampány munkafolyamatainak sorrendjének meghatározásához: pl. amikor egy tartalom beérkezik, a Content Review Agent elvégzi az első körös ellenőrzést a megállapított szabályok alapján, majd visszaküldi vagy továbbítja a tartalmat, attól függően, hogy az megfelelő-e.

Használja a kész vagy hozzon létre egyedi ClickUp AI Autopilot ügynököket a munkafolyamatok automatizálásához.

Kérje meg a ClickUp Brain alkalmazást, hogy csoportosítsa a korábbi kampányok teljesítményadatait, és javasoljon tanulságokat vagy mintákat („Melyik tartalomformátumok teljesítettek a legjobban ebben a szegmensben?”).

Állítson be AI kártyákat a kampány szintű teljesítmény összefoglalók megjelenítéséhez.

Próbálja ki a ClickUp Csevegésalapú feladat létrehozás funkcióját: amikor valaki egy tartalmi ötletet dob be a csevegésbe, az „AI-val feladat létrehozása” opcióval azonnal rögzítheti azt.

Az AI lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy a létszámot megnövelése nélkül bővítse kreatív kísérletezését, miközben megtartja az irányítást.

💡Profi tipp: Így tervezik a ClickUp csapatai a marketingkampányaikat az elejétől a végéig. Hallgassa meg Mike-tól, az egyik stratégiai megoldásokért felelős mérnökünktől. 👇🏼

A mesterséges intelligencia az ügyfélszolgáltatásban és az operatív tevékenységekben

Képzeljen el egy professzionális szolgáltató céget, amelynek ügyfélszolgálati csapata a nap felét azzal tölti, hogy az ügyfeleket tájékoztatja a helyzetről, belső átadásokat követ nyomon és jegyzőkönyveket egyeztet.

Sok cég az ügyfélszolgálatban látja a mesterséges intelligencia használatának legnagyobb előnyét. Automatizált triázs, mesterséges intelligenciával rendelkező munkatársak, akik ismétlődő ügyfélkérdésekre válaszolnak, önállóan zajló belső átadások, valamint összevont jelentések és állapotfrissítések állnak rendelkezésre.

„A leggyorsabb eredmények olyan funkciókban érhetők el, ahol a folyamatok jól meghatározottak, az eredmények pedig ismertek és mérhetők, mint például az ügyfélszolgálat és az értékesítés. Az AI-ügynökök a kreatív folyamatokat is javítják.

„A leggyorsabb eredmények olyan funkciókban érhetők el, ahol a folyamatok jól meghatározottak, az eredmények pedig ismertek és mérhetők, mint például az ügyfélszolgálat és az értékesítés. Az AI-ügynökök a kreatív folyamatokat is javítják.

📌 A Walmart például elindította a „Sparky” nevű, mesterséges intelligenciával működő bevásárló asszisztenst, amely személyre szabott digitális társnak készült az ügyfelek számára. A Sparky olyan funkciókat kínál, mint termékek keresése, személyre szabott ajánlások, kosárkezelés, megrendelések nyomon követése és gyakran vásárolt termékek újrarendelése. Ez a kezdeményezés a Walmart átfogó stratégiájának része, amelynek célja a bevásárlási élmény javítása mesterséges intelligencia technológiák segítségével.

🦄 Hogyan használhatja a ClickUp AI-t az ügyfélszolgálat és az operatív tevékenységekhez?

Használja a Auto-Answers Autopilot Agent alkalmazást a ClickUp Chat csatornákon belül, hogy a projekt tudásbázisát felhasználva válaszoljon a rutin ügyfélkérdésekre (vagy belső operatív kérdésekre).

Használja a ClickUp Chat Auto-Answers Agent funkcióját a gyakran ismételt kérdések gyorsabb megválaszolásához.

Készítsen egyedi ClickUp ügynököket a beérkező ügyfélkérések (csevegésen vagy e-mailen keresztül) figyelemmel kísérésére és osztályozására. Az ügynökök előre meghatározott kritériumok alapján önállóan osztályozhatják/átirányíthatják a rutin jellegű kérések.

Kérdezze meg a ClickUp Brain -t, hogy válaszoljon a projektfeladatokkal kapcsolatos állapotkérdésekre („Hol tart a Project A megfelelőségi modulja?”).

Használja az AI Autofill és AI Fields funkciókat, hogy a státuszcímkék, SLA-k és következő lépések automatikusan frissüljenek.

Szerezzen működési áttekintést az AI Cards segítségével, amely összefoglalja a nyitott jegyeket, az eskalációkat és a szűk keresztmetszeteket a ClickUp Dashboards-on.

Használja a Clickup AI Meeting Notetaker alkalmazást ügyfél- vagy belső operatív megbeszéléseken, hogy rögzítse a teendőket, döntéseket és a kontextushoz kapcsolódó nyomon követendő feladatokat.

Az AI segítségével bármilyen ügyfélkérés vagy beszélgetés közvetlenül a Clickup Chatből feladatként rögzíthető, a kontextussal, a határidővel és a felelős személy megjelölésével együtt.

ClickUp automatizálásokat a ClickUp Brain természetes nyelvű parancsainak segítségével: pl. „Ha a feladat előrehaladása > 80%, és 3 napon belül nem érkezik megjegyzés, rendeljen hozzá tulajdonost, hogy ellenőrizze”. Készítsen egyedi, kódolás nélkülitermészetes nyelvű parancsainak segítségével: pl. „Ha a feladat előrehaladása > 80%, és 3 napon belül nem érkezik megjegyzés, rendeljen hozzá tulajdonost, hogy ellenőrizze”.

A szolgáltatásnyújtás és az operatív tevékenységek terén az AI fő szerepe a súrlódások csökkentése és az ügyfelek számára a gyors reagálás érzésének megteremtése anélkül, hogy túlterhelné a csapatot.

🧠 Érdekes tény: 2025 és 2028 között az üzleti funkciók 58%-ában valószínűleg AI-ügynökök fogják kezelni legalább egy folyamatot vagy alfolyamatot naponta.

Az AI bevezetésének kihívásai a szakmai szolgáltatásokban

Íme a legfontosabb kihívások, amelyekkel a professzionális szolgáltató szervezetek általában szembesülnek az AI bevezetésekor, és amelyek gyakran megakadályozzák az embereket:

Készségek és ismeretek hiánya : Sok vállalatnál hiányoznak azok a munkatársak, akik tudják, hogyan kell megfelelően használni, finomítani vagy irányítani az AI-eszközöket. Egy 2025-ös felmérésben Integráció a meglévő munkafolyamatokba : A meglévő folyamatokon kívül alkalmazott AI általában feszültségeket okoz. A BCG „GenAI in Professional Services” jelentése szerint jelenleg csak : Sok vállalatnál hiányoznak azok a munkatársak, akik tudják, hogyan kell megfelelően használni, finomítani vagy irányítani az AI-eszközöket. Egy 2025-ös felmérésben az L&D vezetők közel 58%-a azt mondta, hogy a készséghiány a legnagyobb akadálya az AI bevezetésének.: A meglévő folyamatokon kívül alkalmazott AI általában feszültségeket okoz. A BCG „GenAI in Professional Services” jelentése szerint jelenleg csak ~38% a válaszadóknak használ speciális GenAI eszközöket; sokan emelik ki, hogy nehéz az AI-t a folyamataikhoz igazítani.

Kimeneti minőség és konzisztencia : Az AI-eszközök gyakran olyan tartalmat állítanak elő, amelyet alapos emberi finomításra szorul – különösen a nagy kockázatú ügyfélszolgáltatások (jogi, pénzügyi, tanácsadási) esetében. Az általános eszközöket még mindig alacsonyabb minőségűnek tartják a domain-specifikus eszközökhöz képest.

Adatbiztonság, titkosság és mesterséges intelligencia irányítása : A szakmai szolgáltatások területén az ügyféladatok gyakran érzékenyek. A magánélet védelmének, a szabályoknak való megfelelésnek és az adat szivárgásának elkerülésének biztosítása nagy kihívást jelent. Felmérések szerint az adatvédelem/titkosság az egyik legnagyobb akadálya a mesterséges intelligencia bevezetésének a jogi, adóügyi és számviteli szektorokban.

Változásellenállás és változáskezelés: A szakemberek bizonyos munkamódszerekhez vannak szokva. Gyakran előfordul belső ellenállás – félelem a kontroll elvesztésétől, aggodalmak a helyesség és a bizalom miatt. Ráadásul a folyamatok átalakításának és újratanításának költségei (idő, erőfeszítés) megnehezíthetik az AI bevezetését.

Mindezek a kihívások valósak, de a megfelelő gyakorlatokkal egyik sem leküzdhetetlen.

A mesterséges intelligencia szakmai szolgáltatásokban való kihasználásának legjobb gyakorlata

Vessünk egy pillantást azokra a konkrét gyakorlatokra, amelyek segítenek a különböző szakmai szolgáltatási szektoroknak a fenti kihívások leküzdésében és a valódi értékek kiaknázásában:

Kezdje nagy hatással bíró, kis léptékű felhasználási példákkal

Kezdésként korlátozza a használatot 1-2 felhasználási esetre, miközben értékeli az AI alkalmazásokat. Ezeknek olyan területeknek kell lenniük, ahol a ROI biztosabb (pl. állapotfrissítések, tartalomszerkesztés, kutatás). Túl sok AI-támogatott kísérleti projekt egyszerre eltereli a figyelmet és akadályozza a következetességet.

Fektessen be a csapat képzésébe és az AI ismeretek elsajátításába

Képezze az alkalmazottakat nemcsak az eszközök használatára, hanem a gyors tervezésre, az AI eredményeinek kritikus értékelésére, valamint az etikai és irányítási kérdésekre is. Tegye a tanulást folyamatos folyamatossá, ne egyszeri tevékenységgé. Ez segít csökkenteni az AI bevezetésével szembeni ellenállást és javítja a technológiától elvárt eredmények minőségét.

Az AI-t inkább építse be a meglévő folyamatokba, mintsem helyettesítse azokat

Ne ragassza rá az AI-t utólag. Térképezze fel a jelenlegi munkafolyamatokat, azonosítsa a legnagyobb szűk keresztmetszeteket, majd tervezze meg az automatizálási/kiegészítő lépéseket. Ezzel elkerülheti a káoszt, és biztosíthatja, hogy fokozatosan építhesse ki a bizalmat.

Határozza meg egyértelműen a irányítást, a biztonságot és a minőség-ellenőrzést

Határozza meg, hogy mely adatok használhatók és melyek nem használhatók az AI-ban, különösen akkor, ha ügyféladatokról van szó. Vezessen be ellenőrzéseket, érvényesítse a verziókezelést, és ahol lehetséges, engedélyezze a független auditokat.

👀 Tudta? A ClickUp AI prioritásként kezeli az Ön adatainak biztonságát 🔐 A ClickUp AI funkcióinak, például a Brain, a Brain MAX és az Autopilot Agents használatakor adatait a legnagyobb gondossággal kezeljük: Nincs adatmegőrzés : A ClickUp mesterséges intelligencia partnerei nulla adatmegőrzési megállapodásokhoz kötöttek. Nem tárolják és nem használják a munkaterület adatait képzési célokra.

Szerepkör alapú hozzáférés-vezérlés : A ClickUp AI tiszteletben tartja a munkaterület engedélyeit és szerepköreit, biztosítva, hogy a felhasználók csak azokhoz az adatokhoz férjenek hozzá, amelyek megtekintésére jogosultak.

Globális szabványoknak való megfelelés: A ClickUp megfelel a főbb adatvédelmi előírásoknak, beleértve a GDPR, a CCPA és a HIPAA (BAA-val rendelkező vállalati ügyfelek esetében) előírásait.

Mérje a megfelelő mutatókat az első naptól kezdve

Ne csak az AI által megtakarított órákat kövesse nyomon, hanem mérje meg a hibaarányt, az ügyfél-elégedettséget, a teljesítési időt és az elfogadási arányt is, hogy felmérje az AI valódi hatékonyságát. Rendszeresen vizsgálja felül a mutatókat, hogy meg tudja állapítani, mi működik és mi nem.

Használjon integrált eszközöket a „szerszámok elszaporodásának” elkerülésére

Számos egymástól független AI-eszköz használata rugalmasnak tűnhet, de kontextusvesztést okoz. Emellett több biztonsági kockázattal is szembe kell néznie. A munkafolyamatok központosítása egy olyan konvergens AI-munkaterületen, mint a ClickUp, segít fenntartani a következetességet, az ellenőrzést és az átláthatóságot, valamint csökkenti az átállási költségeket.

Vezesse a változást vezetői képességeivel és kommunikációs készségeivel

A vezetőknek elvárásokat kell megfogalmazniuk, korai sikerek példáit kell bemutatniuk, visszajelzéseket kell ösztönözniük, és biztonságos környezetet kell teremteniük a kísérletezéshez. Az AI bevezetésével és teljesítményével kapcsolatos átlátható kommunikáció segít a bizalom építésében és a félelmek csökkentésében.

ClickUp AI

Gondoljon a ClickUp AI-ra úgy, mint a teljes munkafolyamat gerincére – a brief-től a szállításig –, mindezt egyetlen platformon, minimalizálva az átadásokat és maximalizálva a kontextust.

A Forrester Total Economic Impact™ (TEI) tanulmánya szerint a ClickUp-ot használó szervezetek három év alatt 384%-os ROI-t érnek el és 92 400 produktív órát takarítanak meg az AI + automatizálás révén, a megtérülési pont pedig kevesebb mint hat hónap alatt elérhető.

Íme egy példa arra, hogyan nézhet ki egy teljes munkafolyamat a ClickUp AI használatával:

Projektleírás és indítás Új megbízást kap, például egy tanácsadási projektet. Létrehoz egy dedikált Write with AI funkciójával létrehozza a projektleírás első verzióját egy prompt alapján (ügyfélcélok, hatókör, határidők). A Brain/Brain MAX segít bevonni a releváns korábbi leírásokat vagy belső tudást, így nem kell nulláról kezdenie. Új megbízást kap, például egy tanácsadási projektet. Létrehoz egy dedikált projektterületet a ClickUp-ban . A ClickUp Docslétrehozza a projektleírás első verzióját egy prompt alapján (ügyfélcélok, hatókör, határidők). A Brain/Brain MAX segít bevonni a releváns korábbi leírásokat vagy belső tudást, így nem kell nulláról kezdenie.

A ClickUp Brain segítségével egyszerű utasításokat teljes körű ügyfélszolgáltatási projekttervekké alakíthat.

Feladatok létrehozása és tervezéseA brief alapján a Brain automatikusan létrehozhat feladatokat/alfeladatokat – kutatás, érdekelt felekkel való interjúk, teljesítendő feladatok – és az AI Autofill Task Properties hozzáadhatja a kontextust (tulajdonosok/megbízottak, határidők, címkék, prioritások, függőségek stb. Használja A brief alapján aautomatikusan létrehozhat feladatokat/alfeladatokat – kutatás, érdekelt felekkel való interjúk, teljesítendő feladatok – és azhozzáadhatja a kontextust (tulajdonosok/megbízottak, határidők, címkék, prioritások, függőségek stb. Használja a ClickUp AI-alapú naptárát a mérföldkövek ütemezéséhez, a munka tervezéséhez és a teljesítések összehangolásához. Még az ügyfélmegbeszélések legjobb időpontjait is javasolja, és egyszerű angol parancsokkal be is ütemezi azokat.

Hasonlítsa össze az ütemterveket, és szervezzen mindkét fél számára megfelelő találkozókat a ClickUp Naptár segítségével.

Együttműködés és frissítések A csapatok munkája során a csevegés, a dokumentumok és a megjegyzések mind egy helyen, a ClickUp-ban találhatók – nincs szükség a Slack, a Google Docs és AI Meeting Notetaker funkciót használhatják a projektindító vagy az előrehaladási megbeszéléseken, hogy rögzítsék a teendőket és a döntéseket. Használja a ClickUp Brain funkciót olyan kérdések feltevéséhez, mint „Melyik eredmények vannak blokkolva?”, „Melyik feladatok nem kaptak frissítést a héten?”, és szerezzen naprakész információkat a ClickUp csevegéseiből, feladataiból és dokumentumaiból. A csapatok munkája során a csevegés, a dokumentumok és a megjegyzések mind egy helyen, a ClickUp-ban találhatók – nincs szükség a Slack, a Google Docs és a korlátozott szakmai szolgáltatási projektmenedzsment platformok közötti váltogatásra. A cégek afunkciót használhatják a projektindító vagy az előrehaladási megbeszéléseken, hogy rögzítsék a teendőket és a döntéseket. Használja afunkciót olyan kérdések feltevéséhez, mint „Melyik eredmények vannak blokkolva?”, „Melyik feladatok nem kaptak frissítést a héten?”, és szerezzen naprakész információkat a ClickUp csevegéseiből, feladataiból és dokumentumaiból.

Jelentések és irányítópultok Használja az AI kártyákat az irányítópultokban , hogy megjeleníthesse az állapotösszefoglalókat, a jelzett kockázatokat, a lejárt tételeket és a közelgő mérföldköveket. Használja a Dokumentumösszefoglalókat / Használja az, hogy megjeleníthesse az állapotösszefoglalókat, a jelzett kockázatokat, a lejárt tételeket és a közelgő mérföldköveket. Használja a Vállalati AI keresőt , hogy összeállítsa a javaslatokat vagy áttekintse a korábbi projekteket.

Felülvizsgálat és teljesítés Az ügyfélszolgáltatás előtt használja a Brain/Write with AI alkalmazást a teljesítések (sablonok, diák, jelentések) előkészítéséhez, majd az Agents vagy a feladat-automatizálás funkciókat a szakmai felülvizsgálatok, jogi ellenőrzések stb. ütemezéséhez. Végül csomagolja össze a teljesítéseket, és csatolja az összes kontextust (kutatási dokumentumok, találkozói jegyzetek) a vonatkozó ClickUp feladatokhoz, hogy az ügyfél koherens, kifinomult eredményt lásson.

Minden egy konvergált AI munkaterületen belül marad, ami csökkenti a kontextusváltást, az átadásokat és a potenciális információvesztést, így csapata többet tud a stratégiára koncentrálni, és kevesebbet a logisztikára. A Forrester TEI jelentés azt is megjegyzi, hogy a munkák ClickUp-ba történő konszolidálása (szemben több alkalmazás egyidejű használatával) jelentősen növelte a termelékenységet.

Bár a ClickUp AI az ideális, iparágtól független választás az AI bevezetéséhez a munkafolyamatokba, néha speciális eszközökre lehet szükség a feladat elvégzéséhez.

Íme néhány ilyen eszköz, azok legfontosabb felhasználási eseteivel és funkcióival:

Vertikális Eszköz Mit csinál / mire alkalmas Főbb funkciók / Használati példák Jogi Harvey AI A jogi csapatok/házon belüli jogtanácsadók számára készült AI-platform jogi tartalmakra képzett LLM-eket kínál, segít a szerződések megfogalmazásában, a kockázatok értékelésében és a precedensek felkutatásában. • Gyorsabb szerződés-tervezetek/javítások • Promptok alapján releváns joggyakorlat/precedensek felkutatása • Kockázati pontszámok vagy feltételek a kockázatok kiemeléséhez • Gyorsabb válaszok gyakori jogi kérdésekre SpotDraft Szerződés életciklus-kezelő (CLM) eszköz, amelynek célja a szerződések létrehozásának, felülvizsgálatának és a jogi csapatok munkafolyamatainak automatizálása. Különösen erős a metaadatok kivonásában és a megfelelőség biztosításában. • Automatizált szerződéskészítés és sablonok létrehozása • Életciklus-követés (verziókezelés, jóváhagyások) • Metadatok (dátumok, kötelezettségek, felek) automatikus kivonása • Figyelmeztetések/emlékeztetők megújításokról vagy kötelezettségekről Tanácsadási / marketing ügynökségek Otterly.ai A marketing/SEO csapatok számára figyelemmel kíséri, hogy a márka/termék tartalma hogyan jelenik meg az AI/LLM válaszokban, és segít az AI keresési láthatóságának beállításában. Hasznos, amikor az ügynökségek az AI-vezérelt keresési/beszélgetési felületeken való láthatóság érdekében optimalizálják a tartalmat. • A márka jelenlétének figyelemmel kísérése az LLM/AI válaszokban • Figyelmeztetések, ha a tartalom félrevezető vagy hiányos • Betekintés abba, hogy mely tartalomtípusok működnek, és melyeket ignorálnak • Az AI keresési kontextusokra szabott SEO és tartalomstratégia-optimalizálás Adobe generatív mesterséges intelligencia + Adobe Firefly / Creative Cloud eszközök Segít vizuális elemek és tervezési változatok létrehozásában, felgyorsítja a kreatív iterációt. Csökkenti az ötletelés és a gyártás közötti időt. Hasznos a magas kreatív igényű ügynökségek számára. • Tervezési változatok generálása promptokból • Kreatív lehetőségek gyors iterációja • Tartalom újrafelhasználása (pl. egy vizuális elem adaptálása közösségi médiára, kijelzőre stb.) • Beágyazott együttműködési eszközök + felülvizsgálati munkafolyamatok Pénzügy és számvitel UiPath Document Understanding ( vagy hasonló IDP eszközök) Automatizálja az adatok kivonását számlákból, nyugtákból, költségjelentésekből; osztályozást, érvényesítést, kivételek kezelését. Nagyon hasznos megosztott szolgáltatások vagy pénzügyi műveletek esetén. • OCR/IDP strukturálatlan pénzügyi dokumentumokhoz • Kivételes munkafolyamatok az eltérő adatokhoz • Nagy pontosságú kivonás a kézi adatbevitel csökkentése érdekében • Skálázható átviteli sebesség (nagy mennyiségű feldolgozás) Hebbia A pénzügyi és jogi kutatásokra összpontosító tudáskereső eszköz lehetővé teszi a dokumentumok keresését, beágyazások stb. segítségével nagyobb pontossággal. Hasznos azoknak a tanácsadóknak, akik gyors, pontos betekintésre van szükségük. • Dokumentumkeresés nagyvállalati tudásbázisokban • Beágyazások/hasonlóságok keresése releváns tartalmakban • Gyorsabb kutatás, részletek kivonása jelentésekhez • Integráció meglévő adatforrásokkal a kutatás folytonosságának biztosítása érdekében

📚 Olvassa el még: Kapcsolatkezelő szoftver

Példák az AI alkalmazására különböző iparágakban

Ebben a blogbejegyzésben már számos példát láttunk arra, hogy az AI hogyan teszi egyszerűbbé a szolgáltató szakemberek életét.

Ha még mindig bizonytalan az AI kipróbálását illetően, talán ezek a példák segítenek meghozni a döntést:

Szervezet / Eset A probléma A mesterséges intelligencia megoldásai A hatása Omega Healthcare Management Services (egészségügy / bevételi ciklus) Az alkalmazottak manuálisan dolgozták fel a biztosítási igényeket, orvosi dokumentumokat, leveleket; sok manuális adatbevitellel, lassú átfutási idővel. Az UiPath mesterséges intelligenciával működő dokumentumértelmező eszközeit alkalmazták az orvosi dokumentumokból a releváns adatok automatikus kivonására, az elemek osztályozására és jóváhagyásra történő továbbítására. Így a dokumentációs munkájuk nagy része automatizálásra került. Havi több mint 15 000 óra megtakarítás; a dokumentumok feldolgozási ideje ~40%-kal csökkent; a feldolgozási idő ~50%-kal csökkent; pontosság ~99,5%; ~30% ROI az ügyfelek számára A&O Shearman + Harvey A tapasztalt ügyvédek sok időt töltöttek alacsony bevételt hozó, de nagy erőfeszítést igénylő feladatokkal: szabályozási bejelentésekhez szükséges információkérés megfogalmazásával, több joghatóságra kiterjedő pénzügyi adatok elemzésével, hiányzó adatok kézi ellenőrzésével. Harvey-vel közösen létrehoztak egy eszközt ezeknek a feladatoknak az automatizálására: azonosítja a szükséges bejelentéseket, adatigényeket generál, jelzi a hiányzó információkat, és csökkenti a manuális munkát. Az eszköz várhatóan csökkenti a költségeket , különösen a senior associate/partner órákat, és javítja a hagyományosan unalmas feladatok árréseit. ATB Financial Különböző belső és külső érdekelt felek munkafolyamatai, ad hoc információkérések, a rendszerek között szétszórt rutin feladatok; lassú kutatás és jelentéskészítés. A Google Workspace + Gemini AI bevezetésével automatizálták a rutin feladatokat, ügynökalapú eszközöket vezettek be a kutatáshoz és a dokumentumok létrehozásához, így a munkavállalók magasabb értékű feladatokra koncentrálhatnak. Hatékonyabb együttműködés , gyorsabb döntési ciklusok, jobb hozzáférés a pontos információkhoz a folyamat korai szakaszában.

Ezek a példák mindegyike a vállalatokat az „AI mint kísérlet” fázisból az „AI mint munkafolyamat” fázisba lépteti. A minta minden esetben ugyanaz: megszünteti a felesleges munkát, az embereknek meghagyja a döntéshozatalban fontos szerepet, és végül egyértelmű irányítással összehangolja az ügynököket és az automatizálást, hogy az eredmények ellenőrizhetők és megvédhetők legyenek.

A mesterséges intelligencia jövője a szakmai szolgáltatásokban

Az elkövetkező néhány évben az AI alkalmazása a munkavállalók kísérleteiből megbízható, szabályozott munkafolyamatokká fog fejlődni, amelyek megváltoztatják a szolgáltatások létrehozásának és árazásának módját. Az alábbi trendvonalak és szakértői jelzések megmutatják, miért.

Szélesedő alkalmazás, gyors növekedés : A McKinsey 2025-ös AI-jelentése szerint : A McKinsey 2025-ös AI-jelentése szerint a válaszadók 78%-a jelenleg legalább egy üzleti funkcióban használja az AI-t (ez 2024 elején 72%, egy évvel korábban pedig 55% volt), és a szolgáltatási tevékenységek a leggyorsabban növekvő felhasználási területek közé tartoznak. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a professzionális szolgáltatások munkafolyamatai kiválóan alkalmasak az AI integrációjára.

Befektetési lendület : A McKinsey jelentése szerint : A McKinsey jelentése szerint a vállalatok 92%-a tervezi az AI-befektetések növelését, így a gyártók és integrátorok továbbra is speciális eszközöket és ügynök-koordinációs platformokat fognak fejleszteni. Várhatóan egyre több vállalat fogja túllépni a kísérleti fázison, és megkezdi a termelést.

Integráció és gazdasági előny : A konszolidáció kifizetődő. 384%-os ROI-ban és több tízezer órányi megtakarításban mérhető –, ami az integrált platformok gazdasági előnyeit mutatja a több tucatnyi, egymástól független AI-alkalmazás helyett. : A konszolidáció kifizetődő. A Forrester TEI for ClickUp hatalmas értéket talált, amikor a szervezetek elhagyták a szerszámok szétszórt használatát egy konvergált AI munkaterület javára – ezés több tízezer órányi megtakarításban mérhető –, ami az integrált platformok gazdasági előnyeit mutatja a több tucatnyi, egymástól független AI-alkalmazás helyett.

Agentikus AI és koordináció : Az AI alkalmazásának következő hulláma az agentikus AI lesz. A PwC, a Deloitte, az EY és mások „agent OS” vagy agent keretrendszereket építenek, hogy több agens működését koordinálják a vállalati munkafolyamatokban. Ez várhatóan felgyorsítja a komplex, több lépésből álló automatizálást a tanácsadási, jogi, könyvvizsgálati és pénzügyi szektorokban.

Kockázatok és szabályozási ellenőrzés: A szabályozó hatóságok és a szabványügyi testületek felzárkóznak. A legutóbbi felülvizsgálatok azt mutatják, hogy az auditorok és a nagy cégek egyre többet használják az AI-t, de gyakran : A szabályozó hatóságok és a szabványügyi testületek felzárkóznak. A legutóbbi felülvizsgálatok azt mutatják, hogy az auditorok és a nagy cégek egyre többet használják az AI-t, de gyakran nem követik nyomon megfelelően , hogy ezek az eszközök hogyan befolyásolják az audit minőségét – ezért a kormányzás, a KPI-k és az auditálhatóság kötelező lesz, nem pedig opcionális. A cégeknek be kell bizonyítaniuk, hogy az AI javítja az eredményeket, és nem jár ismeretlen kockázatokkal.

Röviden:

Az AI az „asszisztens” szerepkörből a „munkafolyamat-partner” szerepkörbe lép. Egyre több cég fogja beépíteni az LLM-eket, az extrakciós motorokat és az ügynököket a végpontok közötti folyamatokba (kutatás → tervezet → felülvizsgálat → szállítás), ahol az emberek fogják meghozni a döntéseket.

Az integráció sok vállalat számára előnyösebb, mint a legjobb termékek használata. Az eszközök elszaporodása biztonsági, kontextusvesztési és költségproblémákat okoz; a konvergens munkaterületek (ahogyan azt a ClickUp TEI-tanulmánya is sugallja) vonzóak lesznek azoknak a vállalatoknak, amelyek fontosnak tartják az ellenőrizhetőséget és az alacsonyabb teljes tulajdonlási költségeket.

A kormányzás és a mérhető KPI-k fogják eldönteni, hogy egy program sikeres lesz-e vagy kudarcot vall. A szabályozó hatóságok és az ügyfelek mérhető bizonyítékot fognak követelni arra vonatkozóan, hogy az AI nemcsak a termelékenységet, hanem a minőséget is javítja.

Az iparág vezetői (PwC, Deloitte, McKinsey, KPMG) már nyilvánosan bejelentették, hogy a kísérleti fázisból átállnak a méretezhető platformokra és az ügynökök összehangolására, így azok a cégek lesznek a nyertesek, amelyek most befektetnek a kormányzásba, az adatok tisztaságába és a konvergens munkaplatformokba.

A következő lépés: az AI bevezetése a szakmai szolgáltatásokba

A mesterséges intelligencia a professzionális szolgáltatásokban már nem a „mi lenne, ha” kérdést jelenti. Hanem azt, hogy „mikor”.

Azok a cégek járnak előre, amelyek az AI-t munkafolyamat-partnerként kezelik, nem pedig segédeszközként – beépítik a kutatásba, a tervezésbe, a jelentéskészítésbe és az ügyfélszolgálatba. Ha jól csinálják, ez több ezer órányi időt takarít meg, javítja a minőséget, és több időt biztosít a professzionális szolgáltatások dolgozóinak, hogy azokra a feladatokra koncentrálhassanak, amelyeket az ügyfelek valóban értékelnek: ítélőképesség, stratégia és bizalom.

De ehhez nem kell tucatnyi egymástól független alkalmazás. A ClickUphoz hasonló konvergált mesterséges intelligencia munkaterület minden szükséges funkciót egy helyen biztosít: ügynököket a rutin feladatok automatizálásához, Brain funkciót a kontextus azonnali megjelenítéséhez, valamint AI kártyákat, jegyzetelőket és naptárakat a csapat összehangolt munkájához. Kevesebb eszköz, több kontextus, gyorsabb bevezetés. Így teheti a mesterséges intelligenciát ma a cége szolgálatába, és holnap már bővítheti is.

A legjobb rész? Ingyenesen kihasználhatja az AI előnyeit. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Az AI gyorsabbá, következetesebbé és átláthatóbbá teszi az ügyfélszolgálatot. Ahelyett, hogy napokig várnának a frissítésekre vagy jelentésekre, az ügyfelek az automatizálás és a műszerfalak segítségével szinte valós időben kaphatnak betekintést a folyamatokba. Az AI emellett csökkenti a rutinmunkában előforduló hibákat és biztosítja a csapatok közötti zökkenőmentesebb átadást. Az eredmény: kevesebb oda-vissza levelezés, proaktívabb kommunikáció és a reagálóképességen és bizalmon alapuló ügyfélkapcsolatok.

Az AI nem fogja felváltani a tanácsadókat, ügyvédeket és könyvelőket – hanem kiegészíti őket. Az AI képes megfogalmazni egy javaslat első változatát, átnézni szerződéseket vagy jelölni az adatokban található anomáliákat, de nem helyettesítheti a szakmai ítélőképességet, a stratégiát vagy az ügyfelek bizalmát. A professzionális szolgáltatások legértékesebb munkái – tanácsadás, tolmácsolás, meggyőzés – továbbra is kizárólag az emberekre jellemzőek. Azok a cégek, amelyek bölcsen alkalmazzák az AI-t, azt asszisztensként tekintenek, amely elvégzi a monoton munkát, így a szakemberek magasabb értékű feladatokra koncentrálhatnak.

A professzionális szolgáltató cégek az AI-t úgy alkalmazzák sikeresen, hogy célzott, nagy hatással bíró felhasználási esetekkel kezdenek, mint például a jelentések vagy a kutatások, az AI-t közvetlenül beépítik a munkafolyamatokba, és a munkatársakat kiképzik az eredmények értékelésére és finomítására. Szükségük van továbbá az adatvédelem és az eredmények minősége körüli irányításra is. A siker a lassú méretezésből származik – kísérleti programok, a hatások mérése, majd a terjeszkedés –, nem pedig abból, hogy minden új eszközt üldöznek. Az integrált platformok, mint például a ClickUp, segítenek a cégeknek elkerülni az AI-terjedést, miközben mérhető hatékonyság- és minőségnövekedést biztosítanak.

A mesterséges intelligenciát és az emberi szakértelmet a professzionális szolgáltatásokban úgy egyensúlyozhatja ki, hogy a mesterséges intelligenciát a sebesség és a méretarányosság érdekében használja, míg az emberekre bízza a döntéshozatalt, a bizalmat és a kontextust. A mesterséges intelligencia kezeli a vázlatkészítést, az összefoglalást vagy az ismétlődő lépések automatizálását; az emberek finomítanak, érvényesítenek és döntenek. A legjobb cégek a mesterséges intelligenciát nem helyettesítőként, hanem „munkafolyamat-partnerként” kezelik, így a szakemberek stratégiai betekintésre és ügyfélkapcsolatokra koncentrálhatnak, miközben biztosítják, hogy az eredmények pontosak, etikusak és kontextusban helytállóak maradjanak.