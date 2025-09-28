A 3 legjobb PM szoftver, amely nem túlterhelt komplexitással

A komplexitás túlértékelt. Mindannyian vágyunk a fejlett funkciókra, de ha azok használata több energiát igényel, mint maga a munka, akkor vajon megéri-e? A termelékenységnek természetesnek kell lennie. 🌟

Vegyünk példának egy kis tervezőstúdiót. Ha a Gantt-diagram frissítése nehezebbnek tűnik, mint maga a projekt befejezése, akkor a szoftver máris kudarcot vallott.

A legtöbb csapat számára az igazság egyszerű. Nincs szükségük bonyolult projektmenedzsment funkciókkal teli, nehézkes rendszerre. Szükségük van egy könnyű, egyszerű és támogató projektmenedzsment eszközre, amely a növekedésükkel együtt skálázható.

Ebben a cikkben arról beszélünk, hogy miért működnek a legjobban az egyszerű PM szoftverek és eszközök, és mire kell figyelni a megfelelő projektmenedzsment szoftver kiválasztásakor.

A 3 legnépszerűbb felhasználóbarát PM szoftver áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a legjobb, könnyen használható projektmenedzsment szoftverekről. Hogy segítsünk a megfelelő választásban, összeállítottuk a legfontosabb funkciókat, előnyöket és hátrányokat, árakat és felhasználói értékeléseket.

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* Miért kiváló több prioritás kezelésére? ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott projektmenedzsment és együttműködés minden méretű csapat számára ClickUp Brain mesterséges intelligencia segítségével; együttműködésen alapuló, feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok; rugalmas feladatnézetek; integrált csevegés; munkafolyamat-automatizálás Előnyök:🌟 Bármilyen munkafolyamatra testreszabható 🌟 Több alkalmazást egyesít egyben 🌟 A mesterséges intelligencia eszközök csökkentik a manuális munkát Hátrányok:🧐 A széles funkciókészlet túlterhelő lehet, ha nem testreszabják 🧐 A mobilalkalmazás kevésbé gördülékeny, mint a desktop verzió Ingyenes csomagok; testreszabás vállalatok számára A ClickUp Önnel együtt növekszik. Ez a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás összes feladatát, fájlját, alkalmazását és beszélgetését egy konvergens AI munkaterületen egyesíti, így több prioritást is kezelhet kontextusváltás nélkül. Basecamp Egyszerű, ügyfélbarát projektmenedzsment szabadúszók és ügyfélkapcsolati csapatok számára. Egységes kezdőképernyő; Teendők, üzenőfalak, csevegés és fájlmegosztás; Hill Charts, Mission Control, Lineup a haladás nyomon követéséhez; Automatikus bejelentkezés; Ügyfél-együttműködés Előnyök:🌟 Egyszerű felület 🌟 Könnyű bevezetés 🌟 Világos felépítés a feladatok és a kommunikáció számáraHátrányok:🧐 Hiányoznak a fejlett funkciók, mint például a Gantt és a függőségek 🧐 Korlátozott testreszabási lehetőségek🧐 Nincs beépített AI vagy natív időkövetés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. A Basecamp a kommunikációt, a feladatokat és a fájlokat egy helyen tartja, így csökkenti a szétszórt frissítéseket és kevésbé stresszessé teszi a több prioritás közötti egyensúlyozást. Nifty Egységesítsd az ütemterveket, feladatokat és együttműködést egy helyen a többfunkciós csapatok számára, amelyek sok mozgó alkatrésszel rendelkező projekteket kezelnek. Automatikusan frissülő ütemtervekkel ellátott útitervek; mérföldkövekkel, függőségekkel és egyéni mezőkkel ellátott feladatkezelés; csevegés és megbeszélések; közös dokumentumok; jelentési műszerfalak; munkafolyamat-automatizálás Előnyök:🌟 Tiszta felület erős együttműködési eszközökkel🌟 Zökkenőmentes importálás az egyszerű váltás érdekében🌟 Beépített AI-támogatás Hátrányok:🧐 A jelentések kevésbé testreszabhatók🧐 A mobilalkalmazás kevésbé funkcionális, mint a desktop verzió🧐 Nagy projektek esetén lelassulhat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik. A Nifty egy helyen köti össze a terveket, feladatokat és beszélgetéseket. Különösen hasznos az eszközök túlterhelésének elkerülésében, a nagy célok láthatóságának megőrzésében, miközben biztosítja a napi feladatok ütemezett elvégzését.

A PM szoftverekben keresendő legfontosabb funkciók Ne legyen túlterhelt a komplexitással

Egy Reddit-felhasználó jól összefoglalta ezt, amikor azt írta:

Egyszerű projekt-/tervező szoftvert keresek. Kipróbáltam már néhányat, de nehézkesnek és feleslegesnek találtam őket a saját igényeimhez. Nincs időm alapos keresésre, ezért kérem az Önök ajánlásait.

Egyre több projektmenedzser vágyik olyan egyszerű projektmenedzsment szoftverre, amely megfelel az egyedi igényeiknek. Mit keres egy átfogó eszközben, amely nem túlterhelő, de mégis támogatja a sokszínű csapatot?

Íme néhány tulajdonság, amelyre érdemes figyelni:

Tiszta és intuitív felülettel rendelkezik, így a csapat tagjai könnyedén használhatják, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesniük.

Tartalmazza az alapvető funkciókat, mint a feladatkezelés, az AI-alapú projektvégrehajtás , a határidők és a feladatfüggőségek, anélkül, hogy elárasztaná Önt a lehetőségek tömkelegével.

Támogatja a csapatok közötti kommunikációt és a funkciók közötti együttműködést , így mindenki kapcsolatban maradhat, és a csapat tagjai mindig tájékozottak lehetnek.

Egyszerű erőforrás-kezelési funkciókat kínál, amelyek világossá teszik az erőforrások elosztását anélkül, hogy újra táblázatokba kellene rendezni őket.

Zökkenőmentesen kapcsolódik a meglévő eszközökhöz, így minden adata egy helyen, naprakészen elérhető.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a állítja, hogy elsősorban a feladatkezeléshez és a szervezéshez használja az AI-t. Ennek egyik oka lehet, hogy a legtöbb eszköz csak szűk területeket fed le, mint például a naptárak, a teendőlisták vagy az e-mailek. A ClickUp segítségével az AI még tovább terjed. Egy helyen összekapcsolja az e-mailjeit, kommunikációját, naptárát, feladatait és dokumentumait. Akár azt is megkérdezheti: „Melyek a mai prioritásaim?”, és a ClickUp Brain átvizsgálja a munkaterületét, hogy egy világos, sürgősség alapján rendezett listát adjon Önnek. Ezzel a ClickUp öt vagy több alkalmazás erejét egyesíti egy egyszerű szuperalkalmazásban.

A 3 legjobb PM szoftver, amely nem túlterhelt komplexitással

Ha valaha is megnyitott egy projektmenedzsment eszközt, és elveszettnek érezte magát a fülek között, akkor ez az Ön számára készült. Íme három projektmenedzsment eszköz, amelyek egyszerűvé teszik a dolgokat anélkül, hogy kihagynák azt, amire a csapatának valóban szüksége van.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködéshez)

A ClickUp Brain segítségével felismerheti az akadályokat és átcsoportosíthatja a feladatokat, így a projektek folyamatosan haladnak, anélkül, hogy állandóan ellenőriznie kellene őket.

Sokan kipróbálják a projektmenedzsment szoftvereket, majd csalódottan feladják. A Jira túl bonyolultnak tűnhet a beállítás és karbantartás szempontjából, míg a Trello, bár egyszerű, túl könnyűnek tűnhet, ha a munka felgyorsul.

Ez azt jelenti, hogy a menedzserek és a szabadúszók középen ragadnak, és olyan eszközt szeretnének, amely elég hatékony a projektek kezeléséhez, de nem túl bonyolult. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik.

Ez biztosítja az alapvető funkciókat a feladatok kezeléséhez, a projektcsapattal való együttműködéshez és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, miközben lehetővé teszi a bővítést, amikor készen áll rá. Nézzük meg, pontosan hogyan profitálnak a projektmenedzsment csapatok a ClickUp használatából.

Kínáljon csapatának egy extra agyat a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain segítségével gyorsan tájékozódhat az előrehaladásról, anélkül, hogy át kellene kutatnia a frissítéseket.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligencia, amely beépül a munkaterületébe. Nem csak a parancsokat olvassa, hanem a helyzetet is. Felismeri az akadályokat, újraelosztásokat javasol, frissíti a prioritásokat, és folyamatos állapotmegbeszélések nélkül tartja a projekteket a menetrendben.

Képzelje el, hogy egy termék bevezetésére készül, de néhány napig távol volt. Ahelyett, hogy végtelenül hosszú frissítéseket görgetne végig, csak kérdezze meg a Brain-től: „Mi történt a héten?” Másodpercek alatt összefoglalót kap arról, hogy mi haladt előre, mi akadt el, és mire kell figyelnie.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain MAX olyan, mintha egy extra óra rejtőzne a napodban. A beszéd körülbelül négyszer gyorsabb, mint a gépelés, ami azt jelenti, hogy még a Talk to Text segítségével készített rövid hangjegyzetek is gyorsan összeadódnak, és hetente közel egy teljes napot takaríthat meg. Ráadásul a Brain MAX olyan modellekkel is összekapcsolható, mint a GPT-5, a Claude és a Gemini, így megszabadulhat az AI-szétszóródástól, és összes munkáját egy képernyőn konszolidálhatja.

Itt egy YouTube-videó, amely bemutatja, hogyan teszi a ClickUp Brain néhány lépésben zökkenőmentessé a projektmenedzsment folyamatokat:

🧠 Tudta-e: A JLL 16 KPI-t használó mérési rendszert vezetett be a marketingprojektek irányításához. Ezzel háromszorosára nőtt a pipeline eredménye, négyszeresére a bevételek hatása, és több mint 20%-kal javult az általános hatékonyság, mindezt kevesebb erőforrás felhasználásával.

Váltsa valóra ötleteit a ClickUp Docs és Tasks segítségével

Egy kattintással alakítsa a visszajelzéseket feladatokká, és tartsa az egész projektet egy helyen a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Docs összekapcsolja a dokumentációt a munkafolyamatokkal. Valós időben együtt szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzéseket feladatokká alakíthat, fájlokat ágyazhat be, és mini widgeteket adhat hozzá a feladat státuszának megváltoztatásához vagy a munka kiosztásához anélkül, hogy el kellene hagynia a dokumentumot.

💡 Profi tipp: Hozzon létre egy ellenőrzött wikit a Docs Hubban, tárolja ott a briefek és átadások sablonjait, és hagyja, hogy az új csapattagok egy helyen keressék a válaszokat. Így a projektadatok rendezettek maradnak, és a projektmenedzser a linkek keresése helyett a projekt tervezésére koncentrálhat.

Szervezze meg munkáját egyszerű listákkal, és váltson táblákra, naptárakra vagy Gantt-diagramokra, ha több struktúrára van szüksége a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segít elkezdeni a legfontosabb dolgokkal, mint a határidők, a projektek prioritásainak meghatározása és a ellenőrzőlisták.

Ha fejlettebb funkciókra van szüksége, adjon hozzá egyéni mezőket, automatizálást és irányítópultokat a projekt teljesítményének nyomon követéséhez, anélkül, hogy új rendszert kellene felépítenie a semmiből.

📌 Példa: Egy kreatív stúdió a List View nézetben kezeli az ügyfeleknek szállítandó termékeket, a Board nézetre vált a munkafolyamatok nyomon követéséhez, és a határidők közeledtével a Calendar nézetre vált. Egy egyszerű irányítópult mutatja, mely feladatok késnek, és hol szűkö sek az erőforrások. A projektmenedzser egyensúlyba hozhatja a kapacitást anélkül, hogy Excel vagy Google Sheets és erőforrás-kezelő eszközök között kellene váltogatnia.

A ClickUp Chat segítségével a munkával párhuzamosan zajló beszélgetések

A ClickUp Chat segítségével gyorsan csevegőüzenetet tehet cselekvési tétellé anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot.

Mindannyian elvesztettünk már döntéseket Slack-szálakban vagy e-mail-láncokban. A ClickUp Chat biztosítja, hogy a beszélgetések kapcsolódjanak a feladathoz.

Képzelje el, hogy csapata egy ügyfélnek szóló ajánlaton dolgozik. Ahelyett, hogy a csevegőalkalmazások és a projekt táblák között ugrálnának, a visszajelzések közvetlenül az ajánlat dokumentum mellett jelennek meg. A felhasználó módosítást javasol, azt azonnal feladattá alakítja, és automatikusan elmenti a kontextust.

Ha visszatekint, minden beszélgetés, fájl és döntés már kapcsolódik a projekthez.

A ClickUp legjobb funkciói

Időt takaríthat meg a ClickUp Brain azonnali összefoglalásaival, feladat-létrehozásával és -kiosztásával, AI Doc Writer funkciójával és még sok mással.

Építsen együttműködésen alapuló tudásbázist egy helyen a ClickUp Docs segítségével, ahol a brainstorming, a visszajelzések és a feladatkiosztások összekapcsolódnak.

Közvetlenül kommentálhatja a feladatokat, megjelölheti csapattársait és megoszthatja fájljait – mindezt egy helyen. Nincs szükség végtelen e-mail-váltásokra vagy alkalmazások közötti váltogatásra.

Kezelje a feladatokat rugalmas nézetekkel , mint például lista, táblázat, naptár és Gantt-diagram, így minden csapattag a számára legkényelmesebb módon dolgozhat.

Csökkentse a kontextusváltást a ClickUp Chat segítségével, ahol a beszélgetések a feladatokhoz és dokumentumokhoz kapcsolódnak.

Előzze meg az ütemezési problémákat az AI-alapú ClickUp naptárral

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat , például az állapotok frissítését vagy az emlékeztetőket, csökkentve ezzel a kézi munkát.

Használjon kész sablonokat a gyakori munkafolyamatokhoz (például tartalomnaptárak, sprintek vagy értekezletek napirendjei), hogy azonnal elindulhasson. Testreszabhatja a növekedésnek megfelelően

ClickUp Inbox segítségével minden fontos kommunikációját, feladatát és fájlját egy helyen találja meg.

A ClickUp korlátai

Elsőre nyomasztónak tűnhet a széles funkciókészlete miatt, ha nem testreszabják.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás nem olyan zökkenőmentes, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

A G2 értékelésében a következőket írták:

A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van: feladatkezelés, dokumentáció, csevegés és projekttervezés. Nálunk felváltotta az Asana, a Slack és a Notion eszközöket, ami jelentősen leegyszerűsítette a munkafolyamatunkat.

A ClickUp egy helyen egyesíti mindazt, amire szükségünk van: feladatkezelés, dokumentáció, csevegés és projekttervezés. Nálunk felváltotta az Asana, a Slack és a Notion eszközöket, ami jelentősen leegyszerűsítette a munkafolyamatunkat.

📖 Olvassa el még: Ingyenes sablonok több projekt nyomon követéséhez

2. Basecamp (A legjobb egyszerű, ügyfélbarát projektmenedzsmenthez)

a Basecamp segítségével

Egyes feladatkezelő szoftverek úgy tűnnek, mintha óriási vállalatok számára lettek volna kifejlesztve, végtelen jóváhagyási szintekkel.

Ha kis csapatban dolgozik vagy szabadúszó, akkor nincs szüksége mindezekre. Csak egy olyan helyre van szüksége, ahol a feladatok, fájlok és beszélgetések egy helyen találhatók, így semmi sem vész el. Ez a Basecamp ígérete.

A platform praktikus választás azok számára, akik a projektek szervezését nem szeretnék bonyolult tanulási folyamatokkal megnehezíteni.

Akár weboldal átalakítását tervezi, ügyfelekkel egyeztet, vagy egyszerűen csak a csapatát szeretné összpontosítani, a Basecamp segítségével minden egyszerűen megy, a Basecamp értékelések szerint.

A Basecamp legjobb funkciói

Szervezze projektjeit egy rendezett kezdőképernyőn , amely egy helyen mutatja a feladatokat, a határidőket és az eseményeket.

Gyűjtse össze a feladatokat, üzenőfalakat, csevegéseket, fájlokat és ütemterveket, hogy semmi ne legyen szétszórva a különböző alkalmazások között.

Vizualizálja a projekt előrehaladását a Lineup, a Mission Control és a Hill Charts segítségével, hogy egy pillanat alatt áttekintse a valós helyzetet.

Csökkentse az állapotmegbeszélések számát az automatikus bejelentkezés és a Hey! menü egyértelmű értesítéseinek segítségével.

Együttműködjön ügyfeleivel egy biztonságos, átlátható térben, ahol a visszajelzések, jóváhagyások és fájlok nyilvántartásba kerülnek.

A Basecamp korlátai

Nem kínál olyan fejlett funkciókat, mint a részletes jelentések, Gantt-idővonalak és feladatfüggőségek komplex projektekhez.

Nincs beépített időkövetés extra frissítések vagy integrációk nélkül.

Alapvető funkciók nagy léptékű munkafolyamatokhoz, korlátozott testreszabási lehetőségekkel.

Nem kínál natív AI eszközöket, hanem az automatizáláshoz és az intelligenciához integrációkra támaszkodik.

Basecamp árak

Ingyenes

Plusz : 15 USD/hó felhasználónként

Pro Unlimited: 299 USD/hó felhasználónként

Basecamp értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a felhasználók a Basecamp-ről?

A G2 értékelésében a következőket írták:

A Basecamp egyszerűvé és szervezetté teszi a projektmenedzsmentet. Tetszik, hogy minden – feladatok, dokumentumok, megbeszélések és határidők – egy helyen található, ami csökkenti a szétszórt kommunikációt.

A Basecamp egyszerűvé és szervezetté teszi a projektmenedzsmentet. Tetszik, hogy minden – feladatok, dokumentumok, megbeszélések és határidők – egy helyen található, ami csökkenti a szétszórt kommunikációt.

📖 Olvassa el még: A legjobb Basecamp alternatívák

3. Nifty (A legjobb megoldás az ütemtervek, feladatok és együttműködés egyetlen helyen történő összehangolásához)

via Nifty

A vezetői képességek egyik igazi próbája az, hogy képesek vagyunk-e felismerni a problémát, mielőtt az vészhelyzetté válik.

A vezetői képességek egyik igazi próbája az, hogy képesek vagyunk-e felismerni a problémát, mielőtt az vészhelyzetté válik.

Arnold Glasow szavai különösen igaznak tűnnek a projektek világában.

A megfelelő rendszer nélkül a kis problémák gyorsan nagyobb gondokká válnak. A Nifty segít a csapatoknak elkerülni ezt a spirált.

Ahelyett, hogy munkáját túl sok projektmenedzsment megoldás között osztaná szét, ez az eszköz mindent egy helyen egyesít.

A feladatok, ütemtervek, beszélgetések és dokumentumok egymás mellett helyezkednek el, míg a kis automatizálások csendben elvégzik a háttérben a rutinmunkát. Az Orbit AI asszisztens csökkenti a manuális munkát a projektdokumentumok generálásával, feladatok létrehozásával és egyebekkel.

A legjobb funkciók

Készítsen világos projektütemterveket vizuális idővonalakkal , amelyek automatikusan frissülnek a feladatok elvégzésével.

Kezelje a feladatokat egyéni mezők, függőségek és mérföldkövek segítségével, hogy a projektek a terv szerint haladjanak.

Valós időben együttműködhet a beépített beszélgetések és csevegés segítségével, amelyek csökkentik a külső üzenetküldő alkalmazások iránti igényt.

Közösen szerkessze a dokumentumokat a Nifty-ben, és kapcsolja őket közvetlenül a feladatokhoz a zökkenőmentes végrehajtás érdekében.

Kövesse nyomon az előrehaladást a jelentési műszerfalak és a mérföldkövek nézetével, amelyek kiemelik a projektek aktuális állását.

Automatizálja a munkafolyamatokat if/then szabályokkal , hogy egyszerűsítse az ismétlődő folyamatokat.

Csatlakozzon népszerű eszközökhöz, mint a Google Drive, a Figma és a Slack, natív integrációk segítségével.

Ügyes korlátozások

A fejlettebb projektmenedzsment platformokhoz képest korlátozott jelentésszerkesztési lehetőségeket kínál.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

Nagyon nagy vagy összetett projektek kezelése esetén lassan töltődik be.

Kedvező árak

Ingyenes

Starter : 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 149 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 499 USD/hó felhasználónként

Nifty értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Niftyről?

A Capterra értékelése szerint:

A Nifty forradalmi változást hozott számunkra. A Collaborative Docs a kommunikáció megkönnyítésében és a dokumentumkezelés racionalizálásában betöltött hasznos szerepe révén gyorsan projektmunkafolyamataink szerves részévé vált.

A Nifty forradalmi változást hozott számunkra. A Collaborative Docs a kommunikáció megkönnyítésében és a dokumentumkezelés racionalizálásában betöltött hasznos szerepe révén gyorsan projektmunkafolyamataink szerves részévé vált.

📖 Olvassa el még: Nifty Project Management Review

Ha még mindig a három fenti lehetőségeken túl is keresgél, érdemes megfontolni több más projektmenedzsment szoftvert is.

1. Monday.com

Ha kedveli a vizuális, rugalmas módszert a projektek és az értékesítési feladatok egy helyen történő kezelésére, akkor a Monday természetes választásnak tűnik. A táblák könnyen olvashatók, az automatizálás elvégzi a kisebb feladatokat, az újabb AI-segítők pedig gyorsabbá teszik a munkafolyamatok beállítását és mindenki összehangolt munkáját, anélkül, hogy felesleges gondot okoznának.

📖 Olvassa el még: Ingyenes projektprioritizálási sablonok a feladatok szervezéséhez

2. Wrike

A Wrike egy robusztus projektmenedzsment eszköz, amely segít a kreatív csapatoknak és ügynökségeknek a munkafolyamatok racionalizálásában és az összes projekt jobb átláthatóságának biztosításában.

A kérések tisztán érkeznek, a munkák a megfelelő személyekhez kerülnek, és a jelentések megmutatják, hova megy az idő, így a projektmenedzser időben, és nem utólag tud változtatni.

🧠 Tudta-e: Az amerikai hadsereg megállapodást írt alá a Scale AI, a Microsoft és a Google vállalatokkal a „Thunderforge” létrehozásáról, egy olyan mesterséges intelligencia asszisztensről, amely segít a parancsnokoknak a hajók és repülőgépek mozgásának tervezésében. A mesterséges intelligencia összefoglalókat és ajánlásokat készít, de a végső döntéseket az emberekre bízza.

3. Hive

Képzeljen el egy ügynökséget, ahol egy kis kreatív csapat egy termék bevezetését tervezi. A Hive segít a csapatoknak kampánymunkaterületet létrehozni, felvenni a teljesítendő feladatok és a legfontosabb mutatók listáját, csevegni az egyes feladatlapok mellett, és megjelölni az ügyfelet a gyors jóváhagyáshoz.

A Hive egyszerű automatizálási funkciói elkerülik a bonyolult funkciókészleteket, és végigvezetik a tulajdonosokat a feladatok előrehaladásán, a bizonyítékok áttekintésén, valamint egy megosztott nézetben megmutatják, mi áll készen és mi igényel figyelmet.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI-t a munkafolyamatok kezeléséhez?

Hogyan lehet hatékonyan kezelni a több prioritást (tippek + bevált gyakorlatok)

Vannak napok, amikor úgy tűnik, hogy minden fontos és sürgős. Ez az állandó konfliktus szétszórhatja erőfeszítéseit, megakadályozva abban, hogy befejezze az egyik feladatot, mielőtt egy másik feladatra kell összpontosítania.

Az igazság az, hogy több projekt és prioritás kezelése nem azt jelenti, hogy mindent egyszerre kell megcsinálni, hanem azt, hogy ki kell választani, mi a legfontosabb az adott pillanatban. Íme néhány tipp, hogyan lehet több projektet kezelni:

Kezdje a napot azzal, hogy feljegyzi a két-három dolgot , amelyekre ma valóban oda kell figyelnie, a többi pedig várhat.

a feladatokat sürgős, fontos és egyelőre félretehető kategóriákba sorolni – ez megkönnyíti a gondolkodást. Az Próbálja megsürgős, fontos és egyelőre félretehető kategóriákba sorolni – ez megkönnyíti a gondolkodást. Az Eisenhower-mátrix segíthet ebben.

Ossza fel idejét kis blokkokra, és dolgozzon alaposan egy feladaton, mielőtt rövid szünetet tartana; még néhány percnyi lélegzetvétel is sokat számít. Próbálja ki a kis blokkokra, és dolgozzon alaposan egy feladaton, mielőtt rövid szünetet tartana; még néhány percnyi lélegzetvétel is sokat számít. Próbálja ki a Pomodoro technikát

Tartson mindent, amire szüksége van, egy megbízható helyen, így nem kell különböző alkalmazásokban vagy papírokon keresgélnie a jegyzetek és emlékeztetők töredékeit.

Mielőtt igent mondana valami újra, álljon meg egy pillanatra, és kérdezze meg magától, hogy valóban most van-e erre szüksége – néha a legkedvesebb válasz a „később”.

✨ Bónusz: A ClickUp AI Fields funkciójával a feladatkezelés és -követés még egyszerűbbé válik! Ez a videó pontosan megmutatja, hogyan.

👀 Érdekesség: Az 1950-es években a DuPont és a Remington Rand kifejlesztette a kritikus út módszert (CPM), miközben azt próbálták kitalálni, hogyan lehetne a vegyi üzemeket karbantartás céljából leállítani anélkül, hogy túl sok pénzt veszítenének. Ez a kísérlet eredményeként születtek meg a Gantt-diagramok és az ütemezési gyakorlatok, amelyeket ma is használunk.

ClickUp: egyszerű megoldás komplex problémákra

A projektmenedzsereknek olyan feladatkezelő eszközre van szükségük, amely egyszerűen használható és hatékony funkciókkal rendelkezik.

Az ideális szoftvermegoldások ötvözik a feladatkezelési funkciókat az erőforrás-kezeléssel, a kapacitástervezéssel, a projektütemezéssel és a csapatmunkával.

Végül is az ideális PM eszköz célja, hogy biztosítsa a csapat tagjai közötti egyértelmű kommunikációt, kezelje a projekt kockázatait, és gondoskodjon arról, hogy a többi csapattag is összhangban maradjon. A Basecamp és a Nifty is bizonyítja, hogy a könnyű használatnak megvan a maga helye, de a ClickUp csendesen előrébb kerül, mert alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Kezdje egy egyszerű lista vagy táblázatos nézettel, amely megfelel a csapata munkamenetének, és ha készen áll, adjon hozzá további elemeket. Ahelyett, hogy túlterhelné a csapatát, a saját tempójában növekedhet.

Ha valaha is szerette volna, hogy a munkanapjai kicsit könnyebbé váljanak, és a projektjei kicsit kevésbé legyenek bonyolultak, a ClickUp lehet a megoldás. Próbálja ki Ön is, regisztráljon most a ClickUp-ra!