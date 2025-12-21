A 10 legjobb Sococo alternatíva a virtuális csapatmunka és az irodai együttműködéshez

A SoSococo virtuális irodát kínál távoli és hibrid csapatok számára, segítve őket abban, hogy úgy működjenek együtt, mintha személyesen lennének együtt. Sok felhasználó azonban technikai problémákról és magas költségekről számol be.

Ha olcsóbb alternatívát keres, amely a következőket nyújtja:

Modern, professzionális felület

Megbízható teljesítmény nagy csapatok számára

Jobb áttekinthetőség a csapat előrehaladásáról és feladatairól

Olyan funkciók, mint a táblák, a képernyő megosztása, a dokumentumok közös szerkesztése és a szüneteltető terek...

Akkor jó helyen jár. Ez az útmutató bemutatja a legjobb Sococo alternatívákat, amelyekkel csapata hatékonyabban tud együttműködni.

Miért érdemes a Sococo alternatíváit választani?

Ha Sococo-felhasználó, akkor valószínűleg néhány ezek közül ismerős lesz Önnek:

Zavaros navigáció: Ahogy a csapata növekszik, a zsúfolt, rendezetlen felület miatt nehézségekbe ütközhet a kollégák vagy a szobák megtalálása.

Teljesítménycsökkenés: A Sococo sok rendszererőforrást igényelhet, különösen sok videó stream esetén. A mobilalkalmazás alapvető listanézetre korlátozódik.

Skálázhatósági problémák: A nagy szervezeteknél komplex elrendezések és lassabb teljesítmény jelentkezhet a képernyőmegosztás vagy a videohívások során.

Feladatkezelés hiánya: A Sococo nem kínál beépített eszközöket a feladatok, célok vagy munkafolyamatok kezeléséhez.

🧠 Érdekesség: A technológiai iparban dolgozók közel 67%-a jelenti, hogy távmunkában dolgozik. Ez messze az a szektor, ahol a távmunkások aránya a legmagasabb.

A legjobb Sococo alternatívák egy pillantásra

Mielőtt elkezdjük vizsgálni az egyes Sococo alternatívákat, íme egy rövid összefoglaló az egyes eszközök funkcióiról, ideális csapatméretéről és árairól. Tehát, függetlenül attól, hogy virtuális irodát szeretne létrehozni, online eseményeket szeretne szervezni, vagy egyszerűen csak össze szeretné tartani távoli csapatát, minden igényéhez megtalálja a megfelelő eszközt.

Eszköz Főbb funkciók A legjobb Árak* ClickUp A ClickUp Brain és az AI Agents zökkenőmentessé teszik a valós idejű együttműködést, az egyéni nézeteket és irányítópultokat, a munkafolyamat-automatizálás pedig a világ legteljesebb munka-AI-jét hozza létre. Startupoktól a nagyvállalatokig, amelyek egységes platformra van szükségük a projektmenedzsment, az automatizálás és a funkciók közötti együttműködéshez. Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Tandem Azonnali hang-/videókapcsolat, képernyőmegosztás, közös munkamód, jelenlétjelzők Kis- és közepes méretű távoli csapatok, akik értékelik a spontán hang-/videocsevegéseket és a valós idejű jelenlétet az agilis együttműködés érdekében. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 59 dollártól kezdődik havonta. Kumospace Virtuális irodai platform térbeli hanggal, interaktív szobákkal és együttműködési eszközökkel Elosztott csapatok (5–100+) kreatív, technológiai vagy ügynökségi környezetben, amelyek magával ragadó, interaktív virtuális irodai élményt keresnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Teamflow Térbeli hang, állandó táblák és dokumentumok, bizalmas szobák, több képernyő megosztása, termelékenységet növelő integrációk Hibrid és távoli csapatok (10–200 fő), akik a fizikai iroda hangulatát szeretnék megteremteni állandó együttműködési terekkel. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Microsoft Teams Csevegés, videohívások, fájlmegosztás, csatornák, mély Microsoft 365 integráció, akár 10 000 résztvevős webináriumok, vállalati szintű biztonság Közepes és nagy méretű, szabályozott iparágakban működő vállalkozások, amelyeknek biztonságos, skálázható, a Microsoft 365-tel szorosan integrált kommunikációs megoldásra van szükségük. A fizetős csomagok ára 4,80 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Slack Csatornaalapú üzenetküldés, akadályok, több mint 2000 integráció, munkafolyamat-készítő, hatékony keresés, fájlmegosztás Technológiai startupok és kkv-k, amelyek prioritásként kezelik a gyors, csatornaalapú üzenetküldést és a fejlesztői eszközökkel való mély integrációt. A fizetős csomagok ára 8,75 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Zoom HD videotalálkozók, kis csoportok számára kialakított szobák, webináriumok szervezése, képernyő megosztás és AI-alapú találkozó-társ. Nagyvállalatok, amelyek megbízható, kiváló minőségű videokonferenciákra, webináriumokra és virtuális eseményekre van szükségük. A fizetős csomagok ára 13,33 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Connecteam Időkövetés, műszakbeosztás, feladatfrissítések, belső hírcsatorna, helymeghatározás, HR-eszközök, képzési modulok Külső szolgáltató cégek, kiskereskedelmi, vendéglátóipari és logisztikai csapatok, amelyek nagy létszámú, irodán kívüli vagy mobil alkalmazottakat irányítanak. Ingyenes próba, fizetős csomagok 35 dollártól/hónap Cisco Webex Videotalálkozók (HD), hívások, webináriumok, táblák, szavazások, fájlmegosztás, állandó üzenetküldés, AI-alapú együttműködés, erős biztonság Nagyvállalatok és kormányzati szervezetek, amelyek robusztus biztonságot, megfelelőséget és fejlett videokonferencia funkciókat igényelnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,50 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Google Workspace Gmail, Drive, Docs, Meet, Calendar, több mint 5000 alkalmazás integrációja, erős adminisztrátori ellenőrzés, adatvédelem és megfelelőség Kis- és középvállalkozások, valamint oktatási csapatok, akik könnyen kezelhető adminisztrációs és együttműködési eszközökkel rendelkező integrált termelékenységi csomagot keresnek. A fizetős csomagok ára 8,40 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Sococo alternatívák

Akár virtuális irodát szeretne létrehozni, online eseményeket szervezni, vagy egyszerűen csak összetartani távoli csapatát, minden igényéhez megtalálja a megfelelő eszközt.

Vessünk egy közelebbi pillantást arra, mit kínálnak az egyes eszközök.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek egységes platformra van szükségük a feladatok és az együttműködéshez)

Egyes csapatok elfordulhatnak a Sococo virtuális iroda koncepciójától, mert olyan platformot keresnek, amely segít csapatuknak hatékonyabban és intelligensabban dolgozni.

Ismerje meg a ClickUp-ot. Ez a világ első konvergált AI munkaterülete, amely egy helyen egyesíti az együttműködést, a feladat- és projektmenedzsmentet, a csevegést és az ügynököket – mindezt AI segítségével.

Online együttműködés a ClickUp Chat segítségével Könnyítse meg a távoli együttműködést a ClickUp Chat segítségével, anélkül, hogy váltási díjat kellene fizetnie.

Amikor a távoli csapatok gyors tempójú környezetben dolgoznak, a munka gyakran több eszköz, csevegőablak, dokumentum, e-mail és hirdetési rendszer között oszlik meg, amelyek egyszerűen nem kommunikálnak egymással. Az eredmény: a csapatok értékes időt töltenek az alkalmazások közötti váltással, a kontextus keresésével és az információs szigetek leküzdésével, míg a szervezetek egyre nagyobb termelékenységi és hatékonysági veszteségekkel szembesülnek.

A ClickUp megszünteti ezt a munkaterület-szétszóródást azáltal, hogy összevonja azokat az eszközöket, amelyeket a távoli csapatok ténylegesen naponta használnak.

Így nem kell a virtuális jelenlétért a Sococo, a csevegésért a Slack, a feladatokért egy külön eszköz, az együttműködésért pedig a Google Docs között ugrálnia, hanem minden egy platformon összpontosul. Ez a platformkonvergencia ereje .

Ezzel együtt nézzük meg a ClickUp egyes funkcióit:

A munkaterületébe beágyazott csevegés és videohívások

Manapság a zökkenőmentes kommunikáció a produktív csapatok gerincét képezi. A ClickUp Chat segítségével soha többé nem kell időt pazarolnia a kommunikációs eszközök közötti váltással . A csevegés valóban a munka jövője.

Ennek oka, hogy a beszélgetések, feladatok és projektek nem csak összekapcsolódnak, hanem össze is futnak. Csatornákon vagy közvetlen üzeneteken keresztül kommunikálhat a csapatával, csevegőüzenetekből feladatokat hozhat létre, a ClickUp AI segítségével összefoglalhatja a szálakat, és még sok minden mást is tehet.

Ha pedig videón szeretne felzárkózni, a ClickUp SyncUps segítségével a távoli csapatok is gyorsan és strukturáltan tudnak egyeztetni, közvetlenül a munkaterületén belül. A SyncUp munkamenetben (amelyet egy kattintással indíthat el közvetlenül a csevegőablakban) feladatok hozzárendelése, a projekt előrehaladásának áttekintése és a döntések dokumentálása is lehetséges!

Csatlakozzon gyors, együttműködésen alapuló beszélgetésekhez a ClickUp Chat SyncUps funkcióján keresztül.

💡 Profi tipp: Az aszinkron videó gyakran könnyebb, ha csapata különböző időzónákban dolgozik. A ClickUp Clips lehetővé teszi, hogy közvetlenül a platformon belül rögzítse a képernyőjét és a hangját. Rögzítheti a képernyőt csak hangalámondással, megjegyzéseket fűzhet a tartalomhoz, és könnyedén megoszthatja az így elkészült videókat. Hozzászólásokat fűzhet konkrét időpontokhoz, és teljes körű vitát indíthat a ClickUp Clips segítségével.

Hatékony és integrált projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment funkciói valóban tökéletesen alkalmasak a virtuális csapatok együttműködéséhez, mivel minden munkastílushoz igazíthatók. Íme néhány közülük, amelyek megkönnyítik az aszinkron munkát:

ClickUp Whiteboards : Használjon digitális vásznat brainstorminghoz, munkafolyamatok feltérképezéséhez és ötletek közös vizualizálásához. Konvertálja a post-it jegyzeteket és diagramokat közvetlenül végrehajtható feladatokká, és kapcsolja össze a táblákat a Docs-szal vagy a feladatokkal a zökkenőmentes tudásmegosztás érdekében. Használjon digitális vásznat brainstorminghoz, munkafolyamatok feltérképezéséhez és ötletek közös vizualizálásához. Konvertálja a post-it jegyzeteket és diagramokat közvetlenül végrehajtható feladatokká, és kapcsolja össze a táblákat a Docs-szal vagy a feladatokkal a zökkenőmentes tudásmegosztás érdekében.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a munkafolyamatok és egyéb feladatok ábrázolásához.

ClickUp Docs : Hozzon létre és dolgozzon együtt ülésnapirendeken, vállalati wikiken, SOP-okon és projektismertetőkön. Használja a valós idejű szerkesztést, a gazdag formázást és a beágyazott oldalakat, valamint a részletes jogosultság-vezérlést a biztonságos dokumentummegosztáshoz. Hozzon létre és dolgozzon együtt ülésnapirendeken, vállalati wikiken, SOP-okon és projektismertetőkön. Használja a valós idejű szerkesztést, a gazdag formázást és a beágyazott oldalakat, valamint a részletes jogosultság-vezérlést a biztonságos dokumentummegosztáshoz.

ClickUp Automations : Automatizálja a rutinfolyamatokat, mint például a feladatkiosztás, az állapotváltozások és az emlékeztetők több mint 100 előre elkészített automatizálási recept segítségével. Indítson el műveleteket a feladatfrissítések, a határidők vagy az egyéni mezők alapján, hogy virtuális csapata a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhasson. Automatizálja a rutinfolyamatokat, mint például a feladatkiosztás, az állapotváltozások és az emlékeztetők több mint 100 előre elkészített automatizálási recept segítségével. Indítson el műveleteket a feladatfrissítések, a határidők vagy az egyéni mezők alapján, hogy virtuális csapata a nagy hatással bíró munkákra koncentrálhasson.

ClickUp Dashboards : Készítsen egyedi irányítópultokat a munkaterhelés, a projekt előrehaladása, az időkövetés és a legfontosabb mutatók valós idejű megjelenítéséhez. Használjon widgeteket feladatokhoz, célokhoz, sprintekhez és egyebekhez a teljesítmény figyelemmel kíséréséhez és az adatokon alapuló döntések meghozatalához. Készítsen egyedi irányítópultokat a munkaterhelés, a projekt előrehaladása, az időkövetés és a legfontosabb mutatók valós idejű megjelenítéséhez. Használjon widgeteket feladatokhoz, célokhoz, sprintekhez és egyebekhez a teljesítmény figyelemmel kíséréséhez és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Collaboration Detection funkcióját, hogy valós időben láthassa a gépelésjelzőket, az élő szerkesztési riasztásokat és az azonnali frissítéseket, amikor a csapattagok ugyanazon a feladaton vagy dokumentumon dolgoznak. Ez a funkció segít a távoli csapatoknak elkerülni az átfedő szerkesztéseket és szinkronban maradni az eszközök között. A ClickUp azonnali és élő együttműködés-felismerő funkciójával az együttműködés gyerekjáték lesz.

Transzformálja a távmunkát az AI segítségével

A ClickUp Brain az Ön mesterséges intelligenciával rendelkező csapattársa, amelynek célja, hogy a távoli együttműködést okosabbá, gyorsabbá és intuitívabbá tegye. A Brain segítségével ugyanazon a dokumentumon dolgozhatnak együtt, ajánlásokat, azonnali összefoglalókat, külső kutatásokat és minden más funkciót kaphatnak, amit egy teljes értékű LLM nyújt.

Azonnal összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, a projekt frissítéseit és a dokumentumokat, így csapata mindig ugyanazon az oldalon maradhat.

Automatikusan generáljon cselekvési elemeket és nyomon követési feladatokat a beszélgetésekből vagy megjegyzésekből, csökkentve ezzel a manuális munkát.

Kereshet az összes integrált alkalmazásában (például a Google Drive-ban, a Slackben és a Notionban) válaszok és fájlok után másodpercek alatt.

Szerezzen be mesterséges intelligenciával támogatott javaslatokat a munkafolyamatok racionalizálására, az akadályok azonosítására és a csapat termelékenységének növelésére.

Gyorsabb együttműködés praktikus sablonokkal

A ClickUp távoli munkaterv-sablon célja, hogy segítse a csapatokat a feladatok, ütemtervek és prioritások kezelésében bárhonnan. Könnyedén rendeljen hozzá feladatokat, állítson be határidőket és kövesse nyomon a haladást valós időben. Ez a sablon segít a távoli csapatoknak szervezettnek, felelősségteljesnek és összekapcsoltnak maradni – függetlenül attól, hogy hol végzik a munkát.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Remote Work Plan Template segítségével bárhol és bármikor nyomon követheti az alkalmazottak munkaprojektjeinek előrehaladását.

💡 Profi tipp: Unod már, hogy meg kell szakítanod a csapatod munkáját, csak hogy megtudd, ki min dolgozik? A ClickUp BrainGPT segít a távoli csapatoknak hatékonyan együttműködni anélkül, hogy a folyamatos megszakítások lassítanák a távmunkát. Ez egy asztali AI-társ, amely segít neked: Keresés mindenben, mindenhol : A BrainGPT keres a ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint és az összes csatlakoztatott eszközön.

Találja meg azonnal csapattársait és munkájukat : Tegye fel a kérdést: „Ki dolgozik a weboldal újratervezésén?” vagy „Sarah elérhető egy gyors egyeztetéshez?” és a BrainGPT a jelenlegi feladatkiosztások, ütemtervek és állapotfrissítések alapján megmondja Önnek.

Hangvezérelt koordináció: Használja : Használja a Talk to Text funkciót feladatok kiosztásához, a projekt állásának ellenőrzéséhez vagy a csapat tájékoztatásához, miközben nincs az asztalánál. A távoli munkavállalók kapcsolatban maradhatnak és kezetek nélkül koordinálhatják a munkát a megbeszélések között vagy az ingázás közben. Próbálja ki a ClickUp BrainGPT-t a munkaterületén végzett mélyebb kutatásokhoz és kontextusokhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatikus értekezletjegyzetek : Nem kell minden híváson részt vennie! : Nem kell minden híváson részt vennie! A ClickUp AI Notetaker hívás utáni összefoglalókat készít, az értekezletjegyzetekből minden megvalósítható tételt feladattá alakít, és teljes, kereshető átiratokat biztosít a csapat tagjai számára.

Szinkronizálja kedvenc eszközeit: Csatlakoztassa a Zoomot, az Outlookot, a Google Drive-ot és más eszközöket Csatlakoztassa a Zoomot, az Outlookot, a Google Drive-ot és más eszközöket a ClickUp Integrations segítségével, így a frissítések, fájlok és értekezletek egy helyen maradnak.

Gyors hívások kezdeményezése: Indítson hang- vagy videó SyncUp-okat közvetlenül a ClickUp Chat-en belül, hogy gyorsan megoldja a problémákat és megőrizze a kontextust.

Automatikus heti ütemezés: A ClickUp Calendar a csapat rendelkezésre állása és a határidők alapján javasol ideális időpontokat a feladatok és megbeszélések számára.

A munka megkezdése előtt egyeztessen: Gyorsan állapítsa meg az elvárásokat a ClickUp Gyorsan állapítsa meg az elvárásokat a ClickUp kommunikációs terv sablonjainak segítségével, amelyek meghatározzák, mit, mikor és kivel kell megosztani.

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció miatt a tanulási görbe meredek lehet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A ClickUp hihetetlenül sokoldalú, és mára a mindennapi feladatoktól a hosszú távú projektekig minden kezelésére használjuk. Imádom, hogy mennyire testreszabható – tökéletesen tudtuk igazítani a csapatunk munkafolyamatához. A műszerfalak létrehozásának, az ismétlődő feladatok automatizálásának és az olyan eszközökkel való integrációnak a lehetősége, mint a Slack és a Google Drive, rengeteg időt takarított meg nekünk. A felhasználói felület is tiszta és könnyen kezelhető, ha egyszer megérted a működését.

A ClickUp hihetetlenül sokoldalú, és mára a mindennapi feladatoktól a hosszú távú projektekig minden kezelésére használjuk. Imádom, hogy mennyire testreszabható – tökéletesen tudtuk igazítani a csapatunk munkafolyamatához. A műszerfalak létrehozásának, az ismétlődő feladatok automatizálásának és az olyan eszközökkel való integrációnak a lehetősége, mint a Slack és a Google Drive, rengeteg időt takarított meg nekünk. A felhasználói felület is tiszta és könnyen kezelhető, ha egyszer megérted a működését.

💡 Profi tipp: Próbálja ki a ClickUp AI-alapú naptárát, ahol a feladatok, események és a csapat rendelkezésre állása egyetlen intelligens irányítópulton egyesül. A Sococo-hoz hasonlóan ez is egy közös teret hoz létre, ahol az idő szolgál az együttműködés alapjául, vizuális avatarok használata nélkül. Szüntesse meg a találgatásokat, és lássa át a csapattagok ütemtervét a ClickUp Naptárban, hogy elkerülje a kettős foglalásokat.

2. Tandem (A legjobb spontán megbeszélésekhez és zökkenőmentes távoli együttműködéshez)

via Tandem

Ha olyan virtuális találkozóplatformot keres, amely ösztönzi az improvizált brainstorming üléseket és a spontán beszélgetéseket, akkor a Tandem jó választás. A „Wave & Talk” vagy a „Notify Me When Free” funkcióval egy kattintással megtekintheti csapattársai jelenlétét és beszélgetéseket indíthat.

Strukturált együttműködési tereket kap, mint például táblázatok és szobák, valamint beépített együttműködési eszközöket, mint például azonnali képernyőmegosztás, megosztott kurzorok és távoli képernyővezérlés. Az eszköz integrálható a Google Docs, Trello, Asana, Slack, GitHub és más alkalmazásokkal is, hogy kiterjessze az alkalmazáson belüli együttműködést.

Az integrációk azonban azt jelentik, hogy továbbra is eszközök között kell váltania, hogy hozzáférjen a tényleges projektadatokhoz. Míg a beszélgetések a Tandemben zajlanak, a követő feladatok és a dokumentáció máshol található.

A Tandem legjobb funkciói

Utánozza a valódi konferenciatermeket a Tandem szobákkal (más néven hangcsatornákkal), amelyekhez bárki csatlakozhat, és amelyek automatikusan összekapcsolják Önt a szobában tartózkodók hangjával.

Lehetővé teszi a mobil felhasználók és külső vendégek számára, hogy böngészőn keresztül csatlakozzanak anélkül, hogy telepíteniük kellene az alkalmazást.

Adjon hozzá időzítőket, napirendeket, szavazásokat és akár zenét is a dinamikus beszélgetésekhez.

A Tandem korlátai

Korlátozott együttműködési funkciók, például beépített feladatkezelés vagy projektkövetés

Tandem árak

Ingyenes

Kis csapatok : 59 USD/hó

Közepes méretű csapatok : 119 USD/hó

Nagy csapatok: 449 USD/hó

Tandem értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tandemről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés a -ról:

Kiváló eszköz a hatékony távmunkához, egy könnyen használható alternatíva, amely több funkciót egyesít egy programban.

Kiváló eszköz a hatékony távmunkához, egy könnyen használható alternatíva, amely több funkciót egyesít egy programban.

📮 ClickUp Insight: A felmérésben résztvevők közel 50%-a szerint a csevegés legnagyobb plusz lépése a feladatok manuális áthelyezése egy másik eszközbe. További 20% időt tölt azzal, hogy újraolvassa a szálakat, csak hogy megtalálja a valódi teendőt. Ezek a kis megszakítások összeadódnak, mert minden átadás egy kis idő-, energia- és áttekinthetőségveszteséget jelent. A ClickUp egyetlen mozdulattal helyettesíti a váltóversenyt. A ClickUp Chatben a beszélgetési szálak azonnal nyomon követhető feladatokká alakíthatók. Nem veszíti el a lendületét a kontextus átvitelével, mert a ClickUp konvergált AI munkaterülete sértetlenül megőrzi azt.

3. Kumospace (A legjobb a magával ragadó virtuális irodák és a csapat elkötelezettségének elősegítéséhez)

via Kumospace

A Kumospace videójáték-stílusú virtuális környezetben kínálja valódi irodájának digitális változatát – irodákat kávézóasztalokkal, társalgókkal, egyedi dekorációval és tematikus szobákkal.

Csapatai videohívásokon és csevegéseken keresztül léphetnek kapcsolatba egymással, együttműködhetnek dokumentumokon, ötleteket gyűjthetnek virtuális táblákon, sőt interaktív játékokat is játszhatnak. Így nem csak megbeszéléseket tart, hanem irodai kultúrát is épít, még távolról is.

Spontán értekezletek szervezésekor a Kumospace rendszere támogatja az egyidejű képernyőmegosztást, a többfelhasználós prezentációkat és az intuitív előadói vezérlőket. Ezenkívül olyan funkciók is beépítve vannak, mint a kézfeltartás és az értekezletek rögzítése, amelyek biztosítják a viták egyértelműségét és átláthatóságát.

A Kumospace legjobb funkciói

Hozzon létre egy virtuális központot a megbeszélésekhez és a csapatmunkához, és rendezzen virtuális eseményeket és broadcast-szintű webináriumokat.

Növelje a biztonságot rendszergazdai vezérlőkkel, egyszeri bejelentkezéssel (SSO) és testreszabható jogosultságokkal.

A fejlett elemzések segítségével betekintést nyerhet a csapat tevékenységébe, elkötelezettségébe és használati szokásaiba.

A Kumospace korlátai

A videó és az audio minősége néha ingadozó lehet, különösen a sok résztvevővel zajló értekezletek során.

Kumospace árak

Ingyenes

Üzleti : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Kumospace értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kumospace-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Kumospace felülete intuitív és könnyen használható, így a személyes találkozókról a virtuális találkozókra való átállás sokkal zökkenőmentesebb. Ezenkívül a terek testreszabási lehetősége és az interaktív elemek, például zene és játékok hozzáadása jelentősen javítja az élményt, szórakoztatóbbá és vonzóbbá téve azt.

A Kumospace felülete intuitív és könnyen használható, így a személyes találkozókról a virtuális találkozókra való átállás sokkal zökkenőmentesebb. Ezenkívül a terek testreszabási lehetősége és az interaktív elemek, például zene és játékok hozzáadása jelentősen javítja az élményt, szórakoztatóbbá és vonzóbbá téve azt.

🎥 Nézze meg: Unja már, hogy öt különböző alkalmazásban kell egyensúlyoznia a csevegések, dokumentumok és végtelen értesítések között? Ebben a videóban bemutatjuk a legjobb online együttműködési eszközöket, amelyek valóban összehozzák a csapatát, és nem szakítják meg a koncentrációját. A következő témákat fogjuk tárgyalni 👇 ✅ A legjobb együttműködési platformok távoli és hibrid csapatok számára✅ Valós idejű dokumentummegosztás, táblák és feladatkövetés✅ Hogyan helyettesíti a ClickUp öt eszközt egyben a zökkenőmentes csapatmunkáért

4. Teamflow (A legjobb a fizikai irodai hangulat megteremtéséhez távoli csapatokban)

via Teamflow

A Teamflow interaktív 2D-s vagy 3D-s elrendezése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szobákkal, íróasztalokkal, bútorokkal, zónákkal és akár személyre szabott avatarokkal is testreszabják a virtuális tereket. Az együttműködési eszközök, mint például a közelségalapú hang, a többszemélyes megosztott böngészők és a mobil hozzáférhetőség, magával ragadó élményt nyújtanak.

A Google Docs, Trello, Notion, Figma és más platformok fájljait és dokumentumait közvetlenül beágyazhatja a munkaterületbe.

Az eszköz egy speciális, SDR-ek számára tervezett értékesítési móddal is rendelkezik, amely élő hívások, peer shadowing, valós idejű visszajelzések és virtuális ünneplések lehetőségét kínálja. Integrálhatja olyan értékesítési platformokkal is, mint az Aircall, a Salesloft, az Outreach stb. , élő hívás-coaching és együttműködés céljából.

A Teamflow legjobb funkciói

Navigáljon és irányítsa ugyanazt a weboldalt valós idejű közös böngészéssel

Hozzáférés privát szobákhoz adatvédelmi beállításokkal a bizalmasabb megbeszélések vagy egyéni beszélgetésekhez.

A Teamflow terekben és szobákban a felhasználók távozása után is megőrizheti a tartalmat és az elrendezést, így biztosítva a folytonosságot és a kontextust.

A Teamflow korlátai

Az optimális élményhez jó internetkapcsolat és modern hardver szükséges.

Teamflow árak

Ingyenes

Seed : 20 dollár alkalmazottanként/hónapban

Üzleti: 30 USD/alkalmazott/hónap

Teamflow értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Teamflow-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Teamflow létrehozza ezt a virtuális teret, hogy mi, akik távolról dolgozunk, rugalmasan érezhessük magunkat összekapcsolódva másokkal és a munkával. Élvezem a rugalmasságot, hogy a teret a saját ízlésünk szerint alakíthatjuk ki, és a virtuális irodateret olyan szép kilátásokkal és aranyos háziállatokkal díszíthetjük, amelyeket mindannyian szeretünk.

A Teamflow létrehozza ezt a virtuális teret, hogy mi, akik távolról dolgozunk, rugalmasan érezhessük magunkat összekapcsolódva másokkal és a munkával. Élvezem a rugalmasságot, hogy a teret a saját ízlésünk szerint alakíthatjuk ki, és a virtuális irodateret olyan szép kilátásokkal és aranyos háziállatokkal díszíthetjük, amelyeket mindannyian szeretünk.

👀 Tudta-e: A Forrester Research szerint három év alatt a ClickUp-ot használó szervezetek becslések szerint 384%-os befektetési megtérülést (ROI) értek el . Ezek a szervezetek körülbelül 3,9 millió dollár többletbevételt generáltak a ClickUp által lehetővé tett vagy javított projektek révén .

5. Microsoft Teams (A legjobb skálázható vállalati kommunikációhoz és együttműködéshez)

a Microsoft Teams segítségével

A Microsoft Teams az egyik legszélesebb körben használt platform a távoli és hibrid csapatok virtuális együttműködéséhez. A Microsoft 365 csomag részeként indult, és egy központba egyesíti a kommunikációt, a fájlmegosztást, a projektkövetést és az integrációkat.

Az adminisztrátorok akár 10 000 résztvevővel is szervezhetnek webináriumokat és nagy létszámú találkozókat. A Teams felhasználóbarát felülete zökkenőmentesen integrálódik más Microsoft 365 alkalmazásokkal, például a PowerPointtal, a Worddel és az Excel-lel.

Ezenkívül a videohívások intuitívak, köszönhetően olyan funkcióknak, mint a kézfeltartás, a kis csoportok számára kialakított szobák, a háttér elmosása és az élő reakciók, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a találkozó felületébe, így felhasználóbarát élményt biztosítva. A platform a Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) technológiát használja a szervezeti adatok védelmére audio- és videohívások során.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Lehetővé teszi az egyéni és csoportos csevegéseket, valamint dedikált üzenetküldő csatornákat biztosít a konkrét projektekkel kapcsolatos célzott megbeszélésekhez.

Szervezze a csapatokat és csatornákat osztályok, projektek vagy témák szerint, hogy a beszélgetések és fájlok mindig kontextusban legyenek.

A Microsoft Teams korlátai

Korlátozott lehetőségek külső együttműködők bevonásakor a Teams-be

A Microsoft Teams árai

Microsoft Teams Essentials : 4,00 USD felhasználónként/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 6,00 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD felhasználónként/hónap

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 16 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 10 700 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Microsoft Teamsről?

Íme egy G2-es értékelés:

A Microsoft Teams-ben leginkább azt szeretem, hogy minden egy platformba van integrálva – a csevegések, a megbeszélések, a fájlmegosztás és még a harmadik féltől származó alkalmazások is. Ez valóban megkönnyíti a napi együttműködést, különösen akkor, ha többfunkciós csapatokkal dolgozunk. Nagyon kényelmes, hogy közvetlenül a csevegésből lehet gyors hívást kezdeményezni vagy megbeszélést ütemezni.

A Microsoft Teams-ben leginkább azt szeretem, hogy minden egy platformba van integrálva – a csevegések, a megbeszélések, a fájlmegosztás és még a harmadik féltől származó alkalmazások is. Ez valóban megkönnyíti a napi együttműködést, különösen akkor, ha többfunkciós csapatokkal dolgozunk. Nagyon kényelmes, hogy közvetlenül a csevegésből lehet gyors hívást kezdeményezni vagy megbeszélést ütemezni.

🧠 Érdekesség: A világ legnagyobb, teljes mértékben távoli munkavégzésre épülő vállalata, a GitLab több mint 2000 csapattaggal rendelkezik 60+ országban, ami bizonyítja, hogy a távoli munkavégzésre épülő kultúrák nagyobb léptékűek lehetnek, mint sok központi irodával rendelkező vállalat.

6. Slack (A legjobb rugalmas csapatüzenetküldéshez és integrációkhoz)

a Slack segítségével

A Sococo virtuális szobáit a Slackben is utánozhatja a csapatkommunikációhoz dedikált csatornák használatával, például a #marketing-hub, #dev-room, #sales-floor a különböző részlegek számára, és a #project-alpha a projektspecifikus megbeszélésekhez.

Ezenkívül vannak még a Huddles funkciók, amelyek bármely csatornán vagy DM-ben elindíthatók audio- és videohívásokhoz, képernyőmegosztással. A csapat tagjai könnyedén be- és kiléphetnek, mintha egy virtuális irodába lépnének be. Emoji reakciókat is hozzáadhat, hogy a beszélgetések szórakoztatóak és interaktívak maradjanak.

Az integráció egyszerű. Csatlakoztathatja a Google Naptárat vagy az Outlookot, hogy valós időben követhesse a csapat ütemtervét, és fájlokat adhat hozzá a Google Drive-ból, a Dropboxból, a Notionból és másokból a releváns csatornákhoz.

A Slack legjobb funkciói

Testreszabhatja az értesítéseket és ütemezett üzeneteket használhat, hogy a legmegfelelőbb időpontban kommunikáljon.

Integrálja fájlrendszerekkel, például a Google Drive-val, projektmenedzsment eszközökkel, például a ClickUp-pal, vagy akár fejlesztői eszközökkel, például a GitHub-bal.

Automatizálja a rutin feladatokat és folyamatokat a Slack munkafolyamat-készítőjével, például üdvözlő üzenetek küldésével az új tagoknak, űrlapok kitöltésével, jóváhagyási folyamatok létrehozásával és még sok mással.

A Slack korlátai

A sok csatorna és a folyamatos értesítések miatt könnyű elterelni a figyelmet vagy elmulasztani a fontos üzeneteket a zajban.

Slack árak

Ingyenes

Pro : 8,75 USD/felhasználó/hónap

Business+ : 15 USD/felhasználó/hónap

Enterprise+: Egyedi árak

Slack értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 35 700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 24 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Slack őszintén szólva nagy változást hozott csapatunk együttműködésében. Rendkívül könnyen használható, és segít nekünk kapcsolatban maradni, akár az irodában vagyunk, akár távolról dolgozunk. Ahelyett, hogy e-maileket böngészünk, gyorsan cseveghetünk, fájlokat oszthatunk meg, és mindent egy helyen tarthatunk rendezett állapotban.

A Slack őszintén szólva nagy változást hozott csapatunk együttműködésében. Rendkívül könnyen használható, és segít nekünk kapcsolatban maradni, akár az irodában vagyunk, akár távolról dolgozunk. Ahelyett, hogy e-maileket böngészünk, gyorsan cseveghetünk, fájlokat oszthatunk meg, és mindent egy helyen tarthatunk rendezett állapotban.

7. Zoom (A legjobb videokonferenciákhoz és webináriumokhoz)

a Zoom segítségével

Akár nagyszabású webináriumot, gyors megbeszélést vagy virtuális happy hour-t szervez barátaival, a Zoom megbízható választás. Egyetlen platformba integrálja a különböző kommunikációs eszközöket, például a videokonferenciákat megbeszélésekhez, az azonnali üzenetküldést csapatmunkához, a találkozók ütemezését és még sok mást.

Az aszinkron kommunikációhoz a Zoom Clips lehetővé teszi a felhasználók számára videóüzenetek vagy képernyőfelvételek létrehozását és megosztását. A Zoom Docs valós idejű dokumentumszerkesztést tesz lehetővé verziótörténettel és megjegyzésekkel. És hogy ne maradjon le, a Zoom Whiteboard virtuális vásznat kínál a csapat brainstormingjához és tervezéséhez.

A Zoom azonban még mindig nem rendelkezik natív projektmenedzsment funkciókkal. A csapatoknak gyakran manuálisan kell átvinniük a döntéseket és a teendőket a Zoom-ból a projektmenedzsment eszközeikbe, ami kontextusváltáshoz vezet.

A Zoom legjobb funkciói

Összegezze a találkozók tartalmát, az e-mail szálakat és a csevegéseket a Zoom AI Companion segítségével.

Ossza fel a találkozókat kisebb csoportokra a koncentrált megbeszélések vagy workshopok érdekében a Zoom breakout szobák segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható olyan termelékenységi eszközökkel, mint a ClickUp, tanulásmenedzsment rendszerekkel, mint a Moodle és a Canvas, valamint naptáralkalmazásokkal, mint a Google Calendar és az Outlook.

A Zoom korlátai

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint a szálakba rendezett válaszok és a fájlkezelés, ami megnehezíti a megosztott linkek és a fontos üzenetek nyomon követését.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro : 16,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 21,99 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 54 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 400 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Zoomról?

Íme egy G2-es értékelés:

A Zoom Workplace legnagyobb előnye, hogy egyetlen platformon ötvözi a videokonferenciát, a csevegést, a táblákat és a fájlmegosztást. A videó és az audio minősége még nagy létszámú értekezletek esetén is kiváló. Tetszenek a breakout szobák és a webinárium funkciók is, amelyek rendkívül hasznosak mind a belső, mind a külső értekezletek során.

A Zoom Workplace legnagyobb előnye, hogy egyetlen platformon ötvözi a videokonferenciát, a csevegést, a táblákat és a fájlmegosztást. A videó és az audio minősége még nagy létszámú értekezletek esetén is kiváló. Tetszenek a breakout szobák és a webinárium funkciók is, amelyek rendkívül hasznosak mind a belső, mind a külső értekezletek során.

8. Connecteam (A legjobb az első vonalbeli és irodán kívüli munkaerő műveleteinek kezeléséhez)

via Connecteam

Bár a Connecteam nem rendelkezik a Sococo térbeli hang- és szobán alapuló videohívás funkcióival, mégis létrehozhat dedikált csoportokat vagy csevegéseket osztályok, projektek és közösségi terek számára. A Hirdetmények feedben a vezetőség megoszthatja a vezérigazgató üzeneteit vagy a napi irodai híreket, az alkalmazotti névjegyzék pedig megmutatja, kik tartoznak a csapatba, mi a szerepük és hogyan lehet őket elérni.

Az eszköz időkövetési funkciókkal is rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapat tagjai számára, hogy be- és kijelentkezzenek, vagy megjelöljék a műszakokat, így mindenki láthatja, ki aktív, ki szüneten van, vagy ki nem dolgozik. Emellett egyéni állapotokat és automatikus riasztásokat is beállíthat a feladatok frissítéseihez, így mindenki valós időben tájékozódhat a csapat tevékenységéről.

A Connecteam tartalmazza a műszaktervezéshez szükséges ütemezési eszközöket, az új munkatársak beilleszkedését és a szabályok betartását segítő képzési modulokat, valamint egy mobilra optimalizált dizájnt, amely jól működik azoknak a csapatoknak, akik nem ülnek egész nap az asztaluknál. A platform egy alkalmazásban ötvözi a munkaerő-menedzsmentet és a csapatkommunikációt.

A Connecteam legjobb funkciói

Ágyazza be a Zoom, Teams vagy Google Meet linkeket a csevegésekbe vagy eseményekbe, hogy egy kattintással videokonferenciákat indíthasson.

Hozzon létre dokumentumközpontokat és tudásbázisokat a vállalati irányelvek, SOP-k és projektfájlok tárolásához, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

Automatizált jelentések készítése, például alkalmazottak munkaidő-nyilvántartása, napi limitek túllépése, hiányzások és meg nem jelenések.

A Connecteam korlátai

Összességében kevesebb testreszabási lehetőség (kevesebb nézet/sablon/állapot) és kevesebb rugalmasság nagyobb, több érdekelt felet érintő projektek esetén.

Connecteam árak

Ingyenes próba

Alap : 35 USD/hó

Haladó : 59 USD/hó

Szakértő : 119 USD/hó

Vállalati: Egyedi árak

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (2880+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4380+ értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Connecteam-ben leginkább azt szeretem, hogy felhasználóbarát és minden egyben megtalálható benne. A platform segítségével hihetetlenül egyszerű a menetrendek kezelése, az idő nyomon követése és a csapattal való kommunikáció, anélkül, hogy több alkalmazást kellene egyszerre használni. Különösen tetszik, hogy a munkavállalók milyen egyszerűen tudnak be- és kijelentkezni a telefonjukról, szabadságot kérni és a vállalati hírcsatornán keresztül naprakészek maradni.

A Connecteam-ben leginkább azt szeretem, hogy felhasználóbarát és minden egyben megtalálható benne. A platform segítségével hihetetlenül egyszerű a menetrendek kezelése, az idő nyomon követése és a csapattal való kommunikáció, anélkül, hogy több alkalmazást kellene egyszerre használni. Különösen tetszik, hogy a munkavállalók milyen egyszerűen tudnak be- és kijelentkezni a telefonjukról, szabadságot kérni és a vállalati hírcsatornán keresztül naprakészek maradni.

📮 ClickUp Insight: Az alkalmazottak 48%-a szerint a hibrid munkavégzés a legjobb a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez. Mivel azonban 50% még mindig főként az irodában dolgozik, a különböző helyszínek közötti összehangolás kihívást jelenthet. A ClickUp azonban mindenféle csapat számára alkalmas: távoli, hibrid, aszinkron és minden más típusú csapat számára. A ClickUp Chat és Assigned Comments segítségével a csapatok gyorsan megoszthatják a frissítéseket, visszajelzéseket adhatnak, és a megbeszéléseket cselekvéssé alakíthatják – végtelenül hosszú értekezletek nélkül. Dolgozzon együtt valós időben a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, rendeljen fel feladatokat közvetlenül a megjegyzésekből, és tartsa mindenki naprakészen, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak! 💫 Valós eredmények: A STANLEY Security a ClickUp zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően 80%-kal növelte a csapatmunka elégedettségét.

9. Cisco Webex (A legjobb vállalati szintű biztonságos videokonferenciákhoz)

via Webex

A Cisco Webex eredetileg egy értekezletek és webináriumok szervezésére szolgáló eszköz volt, de azóta számos vállalati együttműködési eszközzel bővült. Legnépszerűbb termékei a Webex Calling és a Webex Meetings. A Cisco értekezletei HD videó- és hangminőségben zajlanak, és akár 1000 résztvevőt is képesek befogadni.

Többféle módon is részt vehet a találkozón, például közvetlen bejelentkezési számmal, VOIP-on keresztül, vagy a találkozó szervezőjének hívásával. A Webex számos naptárral, például a Google-lal is integrálható, így a találkozók ütemezése egyszerűbbé válik.

A biztonság egy másik terület, ahol a Cisco Webex kiemelkedik. A felhőalapú értekezletek mind titkosítva vannak, és hozzáadhat értekezlet jelszavakat és zárhatja a szobákat is. AI-alapú funkciókkal rendelkezik, mint például valós idejű átírás, automatikus értekezlet-összefoglalók és zajszűrés, amelyek javítják az értekezletek minőségét.

A platform jól működik olyan vállalkozások számára, amelyeknek vállalati szintű biztonságra, megfelelőségi tanúsítványokra és a meglévő Cisco kommunikációs infrastruktúrával való integrációra van szükségük.

A Cisco Webex legjobb funkciói

Használja a Webex Spaces (állandó csoportos csevegések) funkciót osztályok, projektek vagy közösségi területek ábrázolására.

Adjon hozzá kulcsfontosságú fájlokat, táblákat vagy linkeket fülként az egyes terekhez, hogy azok az adott szoba „forráspolcaként” szolgáljanak.

Tartson fenn egy dedikált Webex-tárgyalót virtuális szüneteltetőként, ahová a csapattagok bármikor beugorhatnak.

A Cisco Webex korlátai

Bár a Webex funkciókban gazdag, sok felhasználó kevésbé intuitívnak tartja a felületét, mint a versenytársaké, például a Zoom vagy a Microsoft Teams.

Cisco Webex árak

Ingyenes

Webex Meet : 14,50 USD/felhasználó/hónap

Webex Suite : 25 USD/felhasználó/hónap

Webex Enterprise: Egyedi árak

Cisco Webex értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 20 100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7400+ értékelés)

Mit mondanak a Cisco Webex valódi felhasználói?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy a Webex éles videó- és hangminőségével zökkenőmentessé teszi a virtuális találkozókat, így azok olyanok, mintha személyesen beszélgetnénk. A valós idejű együttműködési eszközök, mint a táblák és az azonnali fájlmegosztás, megkönnyítik a brainstormingot és biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Imádom, hogy a Webex éles videó- és hangminőségével zökkenőmentessé teszi a virtuális találkozókat, így azok olyanok, mintha személyesen beszélgetnénk. A valós idejű együttműködési eszközök, mint a táblák és az azonnali fájlmegosztás, megkönnyítik a brainstormingot és biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

🧐 Tudta? A Gallup globális munkahelyi helyzetről szóló jelentése szerint a teljes mértékben távoli munkavállalók mutatják a legmagasabb elkötelezettséget (31%), szemben a hibrid munkavállalók 23%-ával és a helyszíni munkavállalók mindössze 19%-ával.

10. Google Workspace (A legjobb integrált termelékenységi és együttműködési csomag)

via Google Workspace

Ha távoli munkát végez, valószínűleg már használ néhány Google Workspace integrált alkalmazást, például a Gmailt, a Drive-ot, a Naptárat, a Meetet stb. Ez egy felhőalapú alkalmazások gyűjteménye, amelynek célja a munkahelyi termelékenység növelése.

A Google Workspace azonnali kommunikációs és értekezleteszközöket kínál, amelyek utánozzák a Sococo „drop-in” interakcióit, például a Google Meet spontán videóértekezletekhez közvetlenül a Chat, a Naptár vagy a Gmail alkalmazásból. Hasznos funkciók, mint például a Google Naptár munkaideje és a Google Chat jelenlétjelzői (Aktív, Távol és Ne zavarjanak) segítenek a csapat tagjainak látni egymás jelenlétét és elérhetőségét.

Ezenkívül a Google Docs, Sheets és Slides lehetővé teszi csapatainak, hogy valós időben együttműködjenek a dokumentumokon, így megbízható eszközzé válnak brainstorminghoz vagy projekttervezéshez. Integrálhatja olyan alkalmazásokat, mint a ClickUp, közvetlenül a Gmail/Chat-ben, hogy összekapcsolja a feladatkezelést a csapatkommunikációval.

A Google Workspace legjobb funkciói

Tárolja az összes vállalati fájlt, SOP-t és irányelvet strukturált mappákban, és használjon megosztott meghajtókat az osztályok számára, hogy a munka egy helyen maradjon.

Ossza meg, ha online vagy koncentrációs módban van, így csapattársai gyorsan megtudhatják, hogy kezdeményezhetnek-e beszélgetést.

Valós időben együttműködhet a nyomon követett szerkesztések, megjegyzések és verziótörténet segítségével.

A Google Workspace korlátai

A Google Workspace egy teljesen felhőalapú csomag, ezért nagyban függ a stabil internet-hozzáféréstől. Enélkül a fájlokhoz való hozzáférés, a valós idejű együttműködés és a legtöbb funkció korlátozott vagy nem elérhető.

A Google Workspace árai

Starter : 8,40 USD felhasználónként/hónap

Standard : 16,80 USD/felhasználó/hónap

Plus : 26,40 USD felhasználónként/hónap

Enterprise Plus: Egyedi árak

Google Workspace értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (43 601 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (17 316 értékelés)

Mit mondanak a Google Workspace valódi felhasználói?

Íme egy G2-es értékelés:

A Google Workspace igazán kiemelkedik a valós idejű együttműködés terén: több csapattag is egyszerre dolgozhat egy dokumentumon vagy táblázaton, és mindenki változásait élőben láthatja. A Gmail, a Naptár, a Drive, a Meet és a Chat egy helyen elérhetőségének köszönhetően soha nem kell különböző eszközök között keresgélnem; minden csak egy kattintásra van.

A Google Workspace igazán kiemelkedik a valós idejű együttműködés terén: több csapattag is egyszerre dolgozhat egy dokumentumon vagy táblázaton, és mindenki változásait élőben láthatja. A Gmail, a Naptár, a Drive, a Meet és a Chat egy helyen elérhetőségének köszönhetően soha nem kell különböző eszközök között keresgélnem; minden csak egy kattintásra van.

Fejlessze virtuális együttműködését a ClickUp segítségével

Íme: a legjobb virtuális együttműködési eszköz a távoli csapatod számára.

Akár a tiszta felhasználói felület, az avatár-vezérelt társalgók, akár a nagy teljesítményű együttműködési központok a prioritásai, biztosan talál olyan platformot, amely az Ön egyedi igényeinek megfelel. De csak néhányuk kínál mindent egy helyen.

Ezért a ClickUp az ideális választás. Minden olyan funkcióval rendelkezik, amely a távoli csapatokkal való virtuális együttműködés hatékonyabbá tételéhez szükséges. Ha készen áll az eszközök központosítására és a csapatok közötti együttműködés megkönnyítésére, a ClickUp az Ön számára ideális, mindent magában foglaló megoldás.

