Néha ötletek áradata tör rád. Az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy szünetet tarts a gépeléshez, vagy elveszítsd a gondolatmenetedet, miközben tollat és papírt keresel, hogy leírhasd az ötleteidet.

A ChatGPT hang-szöveg átalakítója tökéletes ezeknek az ötleteknek a megvitatásához.

Vagy ha éppen egy megbeszélésen van, a ChatGPT hang-szöveg átalakító funkciójával azonnali visszajelzést kaphat a félig kialakult ötleteiről, miközben azokat hangosan kimondja.

Beszélje el a durva koncepciókat, és a ChatGPT valós időben rögzíti, rendszerezi és akár kibővíti azokat.

Megkönnyíti az életét, igaz?

Nézzük meg, hogyan lehet a ChatGPT hang-szöveg átalakítóját használni ötletek rögzítésére.

Mi a ChatGPT hang-szöveggé alakító funkciója?

A ChatGPT hang-szöveggé alakító funkciója (Voice Mode néven) lehetővé teszi, hogy gépelés helyett beszéljen, és valós időben alakítja át a kimondott szavakat írott szöveggé. Az automatikus beszédfelismerés (ASR) segítségével rögzíti, amit mond, és átalakítja olyan utasításokká vagy jegyzetekké, amelyeket a ChatGPT megért és megválaszol.

A gépeléshez szünetet kell tartani, hogy strukturálhassa gondolatait. A hangbeviteli (vagy hangparancsok) viszont lépést tartanak gondolkodásának természetes ütemével. Teljes mondatokban beszélhet, mondat közben meggondolhatja magát, vagy szabadon áradozhat korai ötleteiről, anélkül, hogy aggódnia kellene az írásjelek vagy a helyesírás miatt.

Röviden: a ChatGPT hang-szöveg átalakítója kevésbé olyan, mintha egy csevegőrobotnak beszélnénk, inkább olyan, mintha egy rövidke szakértővel beszélgetnénk.

Mint fent látható, az AI-eszközök hangbeviteli funkcióját gyors tempójú helyzetekben, például megbeszéléseken és brainstormingokon használják. Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használhatja az AI-t a találkozók jegyzeteléséhez, nézze meg ezt a videót.

ChatGPT hangmód vs. gépelés

Íme, hogyan viszonyul a hangbeviteli módszer a hagyományos gépeléshez a ChatGPT használata esetén:

Aspect Hangbeviteli funkció Gépelés Sebesség A gondolatokat beszéd közben rögzíti, gyorsabban, mint a gépelés. Lassabb; korlátozza a gépelési sebességed. Ötletek áramlása Segít a pillanatban maradni; nincs kontextusváltás. Megzavarhatja a munkafolyamatot, amikor gondolkodás és gépelés között váltunk. Erőfeszítés Kezek nélkül és kis erőfeszítéssel Folyamatos kézi bevitelt igényel. Hangnem és kifejezésmód Természetes, beszélgető hangnem Alapértelmezés szerint formálisabb vagy szerkesztett hangnem Spontán rögzítés Kiválóan alkalmas rövid ideig tartó ötletek és élő beszélgetések rögzítésére. Nehéz rögzíteni a gyorsan változó gondolatokat Használati példák Megbeszélések, brainstorming, gyors jegyzetek Részletes szerkesztés, strukturált hosszú szövegek írása, technikai utasítások, kódolás, formázásigényes tartalom, csendes környezet

👀 Tudta? Az ASR technológia sokkal gyorsabban dolgozza fel a beszédet, mint az ember gépelni tud. A modern beszédfelismerő rendszerek percenként több mint 200 szót dolgoznak fel, míg az átlagos emberi gépelési sebesség körülbelül 40–60 szó/perc.

A ChatGPT hangmód rendszerkövetelményei

Utálja a hibaelhárítást? Mielőtt elkezdené használni a ChatGPT hang-szöveg átalakító funkcióját, ellenőrizze, hogy a technikai felszereltsége megfelel-e az alapvető követelményeknek:

Ellenőrizze a kompatibilitását Windows/Mac/Android/iOS eszközökkel. Használhatja a ChatGPT alkalmazás legújabb verzióját vagy egy támogatott böngészőt, például a Google Chrome-ot vagy a Microsoft Edge-et.

Elengedhetetlen egy működő mikrofon. A beépített mikrofon is jó, de a fejhallgató vagy külső mikrofon még jobb, mert tisztább hangot ad.

A zökkenőmentes élmény érdekében töltse le és telepítse a ChatGPT alkalmazást (asztali/mobil). Ha Önnek a böngésző jobban megfelel, semmi gond, mivel a ChatGPT az asztali számítógépeken is bevezette a hangcsevegést.

Stabil internetkapcsolat elengedhetetlen. A ChatGPT hangbevitele felhőalapú mesterséges intelligencián alapul. Bármilyen késleltetés esetén a valós idejű beszédfelismerés megszakad.

Asztali felhasználóknak Windows 10 vagy újabb, illetve a legújabb Mac OS verziókkal kell rendelkezniük.

Ha Chrome-ot vagy Edge-et használ, a Chrome-hoz vagy Edge-hez hasonló böngésző-kiegészítők, mint például a Voice Control for ChatGPT , segítenek abban, hogy letöltés nélkül közvetlen beszélgetést kezdeményezzen.

👀 Tudta? A ChatGPT hangmódja a Whisper programot használja a beszédfelismeréshez, míg egy külön szöveg-beszéd (TTS) modell alakítja vissza a GPT válaszait hanggá.

Hogyan engedélyezhető a hangbeviteli funkció a ChatGPT-ben?

A ChatGPT hangbeviteli funkciója mobilalkalmazásban (iOS és Android) és asztali böngészőben is működik, de alapértelmezés szerint nincs bekapcsolva. Gondoskodnia kell arról, hogy be legyen kapcsolva:

1. Nyissa meg a ChatGPT beállításait

Mobil eszközön: érintse meg profilképét, és lépjen a beállításokhoz.

A weben: kattintson a nevére vagy a profil ikonjára, és lépjen a beállításokhoz.

2. Lépjen a hangbeállításokhoz

Válassza a Voice (Hang) vagy Speech (Beszéd) lehetőséget a „Features” (Funkciók) vagy „Beta features” (Béta funkciók) alatt (ez Voice Mode (Hang mód) néven is megjelenhet).

3. Válasszon hangot

Válasszon az elérhető hangok közül (pl. Ember, Breeze, Cove, Juniper, Sky).

4. Erősítse meg a mikrofonhoz való hozzáférést

Adjon engedélyt a ChatGPT-nek, hogy használhassa az eszköz mikrofonját.

Az engedélyezés után megjelenik egy fejhallgató ikon (mobil eszközön) vagy egy mikrofon ikon (webes felületen), amellyel elindíthatja a hangbeszélgetést.

👀 Tudta? A ChatGPT használata jelentősen eltolódott a személyes felhasználás irányába. Egy ~13 hónapos időszak alatt ~1,5 millió promptot vizsgáló tanulmány megállapította, hogy a lekérdezések több mint 70%-a nem munkával kapcsolatos, személyes felhasználásra irányul, ami ~53%-os növekedést jelent.

Hogyan használható a hangbeviteli funkció a ChatGPT mobil és webalkalmazásokban?

A mobilalkalmazásban (iOS/Android)

1. Nyissa meg a ChatGPT alkalmazást, és koppintson a fejhallgató ikonra a képernyő jobb alsó sarkában.

2. Válasszon hangot a kilenc rendelkezésre álló lehetőség közül.

3. Kezdjen el beszélni, amikor az alkalmazás kéri. A ChatGPT valós időben átírja a hangját, és ha szeretné, hangosan válaszol.

4. Akár meg is kérheted a botot, hogy folytassa onnan, ahol további információra van szükséged.

A webalkalmazásban

1. Nyissa meg a ChatGPT-t a böngészőjében, és kattintson a mikrofon ikonra az üzenetsávon belül.

2. Mondja ki a parancsot, és az szövegként megjelenik. A ChatGPT a szokásos módon válaszol.

3. A csevegés befejezése után megkapja a csevegés átiratát.

Hogyan lehet javítani a ChatGPT hangfelismerésének pontosságát?

Bár a ChatGPT a legtöbb esetben kiválóan teljesít, a hangfelismerés néha meghibásodhat.

Hogyan lehet javítani a hangfelismerés pontosságát? Nézzük meg, hogyan:

Rövid mondatokban beszéljen: Egy Egy Reddit-felhasználó megjegyzi , hogy a 15-20 másodperces rövid mondatok használata nagyon jól működik, néha még ennél is hosszabbak.

Ellenőrizze a nyelvi beállításokat: Győződjön meg arról, hogy a ChatGPT az Ön által beszélt nyelvre van beállítva. A Whisper sok nyelvet kezel, de a nem megfelelő beállítások csökkenthetik a pontosságot.

Kerülje az egymást átfedő hangokat: Ha több ember beszél, a legjobb eredmény érdekében egyszerre csak egy ember beszéljen.

Hangszigetelő mikrofon mód: Ha iOS-en használja a hangmódot, a hangszigetelő mikrofon mód engedélyezésével elkerülheti a zavaró tényezőket és javíthatja a hang tisztaságát.

Használjon írásjeleket: Amikor jegyzeteket vagy tartalmakat készít megbeszélésekről, mondja ki a „vessző”, „pont” vagy „kérdőjel” szavakat, ha strukturált szöveget szeretne.

👀 Tudta? A ChatGPT bizonyos szövegjelölési feladatokban felülmúlja a tömegmunkásokat. Egy tanulmányban a ChatGPT pontosabb és konzisztensebb volt, mint az MTurk tömegmunkások olyan feladatokban, mint a álláspont-felismerés, téma-felismerés stb. , és az annotációk költsége is sokkal alacsonyabb volt (~0,003 USD).

A ChatGPT hangbeviteli funkciójának legjobb felhasználási esetei

Azokban az esetekben, amikor a gépelés lassítja Önt vagy megszakítja gondolatait, a ChatGPT hangbevitele kiváló választás.

Íme néhány módszer, hogyan használhatja a mindennapi életében, a legkézenfekvőbb mellett: ötletek rögzítése.

1. Interjúgyakorlat AI-val

Mi lenne, ha lenne egy edződ, aki szimulálná az interjúkérdéseket? Valaki, akivel gyakorolhatnál, és aki valós idejű visszajelzést adna?

Íme, hogyan teheti meg ezt az AI segítségével.

Például kezdje azzal, hogy hozzáadja a pozíció és a felvételi vezető adatait (munkaköri leírás, vállalati információk, a vezető kihívásai és interjúkérdések), majd töltse fel önéletrajzát a ChatGPT-be. Ezután kérje meg, hogy generáljon interjúkérdéseket.

Most átvált a hangfelületre. Miért érdemes a szövegalapú felületen kezdeni, és nem közvetlenül a hangmódban? Mert a szöveg lehetővé teszi, hogy:

Illessze be a munkaköri leírást, az önéletrajzot és a vállalati kontextust diktálási hibák nélkül.

Határozza meg az interjúztató személyiségét és az értékelési rubrikát (készségek, kultúra, szerepkörspecifikus kompetenciák).

Készítsen újra felhasználható eszközöket – kérdések adatbázisát, nyomon követéseket, pontozási táblázatot és minta válaszokat.

Zárja be ezeket a csevegésbe, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk.

Ha ezt hanggal végzi, akkor hibalehetőségek adódnak, és nehezebb szerkeszteni.

Ezután váltson hangra a valósághű gyakorlás érdekében. Kérje meg a ChatGPT-t, hogy „játsza el az interjúalany szerepét”.

💡 Profi tipp: Minden kérdés után kérje meg, hogy adjon három pontban visszajelzést (érthetőség, szerkezet és hatás) és egy kiegészítő kérdést.

2. Új nyelv tanulása valós idejű fordítással

Beszélhet egy nyelven – például angolul –, és a ChatGPT egy másik nyelven válaszol, kiejtési tippekkel kiegészítve.

Csak mondd: „Segítenél nekem [nyelv] gyakorlásában?”, és a program beszélgetésindítókkal, alapvető szókincssel vagy számokkal fog segíteni.

Mivel emlékszik arra, hol hagytad abba, olyan érzés, mintha folyamatos nyelvtanárod lenne. Nincs szükség Duolingóra.

via ChatGPT

3. Kapjon válaszokat a valós világ tárgyairól

Az Advanced Voice segítségével a ChatGPT multimodális képességeit felhasználva beszélhet arról, amit lát. Ezt közvetlenül a ChatGPT weboldalán vagy mobilalkalmazásában próbálhatja ki.

Nyissa meg a kamerát hangmódban, irányítsa egy tárgyra, és tegye fel a kérdését.

Akár egy festmény vagy egy növényfaj azonosításáról van szó, a ChatGPT másodpercek alatt felismeri, mi látható a képen, és megmondja, mi az.

💡 Profi tipp: Miután a ChatGPT azonosította a látható tartalmat, ne álljon meg itt; használja ki a memóriához hasonló képességeit. Mondd: „Összefoglald ezt a beszélgetést, hogy jegyzetként elmenthessem. ” Így nem csak felismered az objektumokat, hanem azonnal felhasználható, szervezett kimenetekké alakítod azokat, hasonlóan egy AI hangrögzítőhöz, amely használatra kész átiratokat hoz létre.

4. Hozzáférhetőség különböző igényekhez

A hangmód a ChatGPT-t hozzáférhetőbbé teszi a gyengén látók vagy diszlexiások számára.

Kérdéseit hangosan kimondhatja, és a válaszokat a kívánt sebességgel felolvasva hallgathatja meg. Egyetlen érintéssel elindíthatja vagy leállíthatja a funkciót, így a billentyűzet használatának nehézségei nélkül navigálhat és tanulhat.

📚 Olvassa el még: A legjobb hangüzenetküldő eszközök a zökkenőmentes kommunikációhoz

5. Gyorsabb ötletelés

Amikor az ötletek gyorsabban jönnek, mint ahogy le tudod gépelni őket, a hangmód lépést tart veled. A ChatGPT a visszhangod lesz. Ötleteket vethetsz fel, és a hangmód beszélget veled, segítve gondolatid továbbfejlesztésében.

Mivel azonnal reagál, a lendületed nem áll meg. Kreatív állapotban maradsz, amíg az ötlet teljesen kialakul.

6. Gyors emlékeztetők és feladatok

A hangbevitellel könnyedén rögzítheti a kis teendőket, amint azok felmerülnek. Ha mondja például, hogy „Küldd el a jelentést 5 óráig” vagy „Vissza kell hívni Samet”, akkor rögzítheti a feladatokat, mielőtt azok elszállnának a fejéből, ami hasznos lehet, ha több feladatot végez egyszerre.

⚒️ Termelékenységi tipp: Ha az összes projektje a ClickUp-ban található, akkor nincs szüksége külön alkalmazásra a dokumentáció elkészítéséhez. Használja a ClickUp Brain-t kontextusfüggő AI-írási asszisztensként az összes dokumentum megírásához. A ClickUp használata interjúkérdések kidolgozásához a jelentkezők számára Egy lépéssel továbbmenve, akár meg is kérheted a Brain-t, hogy alakítsa át őket határidővel és felelősökkel ellátott feladatokká.

7. Megbeszélések és viták

Egy megbeszélés után könnyebb elmondani a jegyzeteket, mint azokat nulláról begépelni. Gyorsan diktálhatja a döntéseket, a teendőket vagy az összefoglalásokat, amíg a részletek még frissek, így a beszélgetésben maradhat, ahelyett, hogy a jegyzetelésbe temetkezne.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatjuk az AI-t a találkozók jegyzetelésére?

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy képviselőt a megbeszélésekre, ha tehetné. A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója tökéletes helyettesítője lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozásával soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!

Hibaelhárítás a ChatGPT hangfelismerési problémáival kapcsolatban

Bár a ChatGPT hangmódja a Whisper technológián alapul és általában pontos, néha előfordulhat, hogy rosszul érti a szavakat, késik vagy nem veszi fel az audiót. A legtöbb ilyen probléma gyorsan megoldható.

❗ Ha a Hang mód nem indul el vagy folyamatosan leáll, indítsa újra az alkalmazást vagy a böngésző lapot, és ellenőrizze, hogy az internetkapcsolata stabil-e. Ellenőrizze továbbá, hogy engedélyezte-e a mikrofont a készülék beállításaiban.

❗ Előfordulhat, hogy a leírás váratlanul nyelvet vált. Ebben az esetben manuálisan állítsa be a használni kívánt nyelvet, mielőtt újra beszélne. Ha semmi sem segít, próbáljon meg kijelentkezni és újra bejelentkezni, vagy telepítse újra az alkalmazást a hangmód teljes visszaállításához.

❗ Kerülje az egymást átfedő hangokat. Ha több ember beszél egyszerre a környezetében, a Whisper összekeverheti a szavakat. Egyszerre csak egy személy beszéljen.

❗ Kapcsolja ki az egyéb audioalkalmazásokat. A háttérben lejátszott zene vagy videó zavarhatja a mikrofont, és csökkentheti a felismerés pontosságát.

⭐ Bónusz: Míg a ChatGPT hangmód kiválóan alkalmas a beszéd szöveggé alakítására, addig a ClickUp AI ügynökei ezeket cselekvéssé alakítják. Az előre elkészített ügynökök olyan általános feladatokat látnak el, mint a projektek tervezése, a jegyzetek összefoglalása, a frissítések létrehozása vagy az alfeladatok megfogalmazása – azonnal használatra készek.

Az egyéni ügynökök a munkaterületéhez igazíthatók, dokumentumai és feladatai alapján betaníthatók, hogy kontextusérzékeny eredményeket generáljanak. A szavak rögzítése helyett segít automatikusan átalakítani a leiratokat feladatokká, tervekké és nyomon követendő tennivalókká.

ChatGPT vs. más hangsegédek

A hagyományos hangsegédekkel ellentétben, amelyek minden kérdés után visszaállnak, a ChatGPT továbbépítheti a gondolataidat. Íme, hogyan viszonyulnak egymáshoz az erősségeik.

Funkció ChatGPT Siri Alexa Google Assistant Beszélgetési mélység Hosszú, több fordulós beszélgetéseket tart fenn a kontextussal együtt. Többnyire rövid, egyfordulós parancsok Rövid parancsok, elfelejti a kontextust Korlátozott nyomon követés, gyakran elveszíti a kontextust Kreativitás és érvelés Ötleteket generál, információkat elemz, valós időben brainstormingot végez. Minimális érvelés, előre megírt válaszok Korlátozott érvelés, feladatközpontú Némi érvelés, főként tények visszakeresése Válaszstílus Emberhez hasonló, kifejező hangok Robotikus, sablonos hangnem Robotikus, kiszámítható hangnem Robotikus, kissé természetesebb Tudásbázis A GPT széles körű képzési adatbázisából merít Az Apple tudásbázisára támaszkodik. Az Amazon szolgáltatásokból és készségekből merít A Google Keresésből és szolgáltatásokból merít Multimodális képességek Képes képek, dokumentumok és szövegek elemzésére hangcsevegés közben. Csak hang Csak hang Elsősorban hangalapú, korlátozott vizuális kapcsolódásokkal Követő megértés Megérti a homályos vagy változó utasításokat, és azok alapján építkezik. Korlátozott memória Nincs valódi memória Korlátozott memória Használati példák Brainstorming, megbeszélések, ötletek rögzítése, nyelvtanulás Emlékeztetők beállítása, gyors keresés Okosotthon-vezérlés, bevásárlólisták Gyors keresés, intelligens eszközvezérlés

A ChatGPT hangmód használatának korlátai

Bár a hang-szöveg átalakítás gyorsabbá és természetesebbé teszi a ChatGPT használatát, néhány korlátozást érdemes szem előtt tartani:

Korlátozott szerkesztési lehetőség beszéd közben: Nem lehet könnyen visszatérni és módosítani bizonyos szavakat a mondat közepén, mint gépeléskor, és a hibák gyakran csak a leirat elkészülte után tűnnek fel (például a vibe coding fehér kódoláská válhat 😂).

A hosszú formátumú struktúra zavaros lehet: A hangbeviteli funkció rögzíti a gondolatok áramlását, de nem mindig tökéletes az írásjelek használata vagy a formázás, ezért a hosszabb válaszokat gyakran manuálisan kell tisztázni.

Nehéz használni megosztott vagy csendes helyeken: A hangbeviteli funkció nem ideális irodákban, könyvtárakban vagy tömegközlekedési eszközökön, ahol a hangos beszéd zavaró vagy nem praktikus lehet.

Nincs offline funkció: A ChatGPT hang-szöveg átalakítója internetkapcsolat nélkül nem működik, ellentétben a natív hangdiktálási eszközökkel, amelyek helyileg futtathatók az eszközökön.

Nem alkalmas komplex formázási feladatokra: Nehézséget okoz neki a pontos szerkezetet igénylő feladatok, például kódok, táblázatok vagy hosszú dokumentumok, mert a hang nem alkalmas a layout vagy a formázási utasítások átadására.

Biztonsági aggályok: Az OpenAI szerint a hangbeszélgetések hanganyaga nem kerül felhasználásra a modellek betanításához, hacsak Ön kifejezetten nem dönt úgy, hogy megosztja azt, de a leiratok továbbra is tárolva maradnak a csevegési előzmények között. Ha bizalmas munkamateriállal dolgozik, ez nem felel meg a szigorú adatkezelési irányelveknek.

Ha hangbevitelt szeretne közvetlenül felvenni a feladatokba és a dokumentációba, és javítani szeretné a csapatok közötti együttműködést, akkor van egy jobb alternatívánk a ChatGPT hang-szöveg átalakítóhoz.

⚠️ Adatvédelmi figyelmeztetés: Tudta, hogy egyetlen „megfertőzött” dokumentummal a ChatGPT-t rá lehet venni arra, hogy érzékeny adatokat szivárogtasson ki? Biztonsági kutatók rájöttek, hogy ha rejtett utasításokat ágyaznak be egy megosztott Google Drive-fájlba, a ChatGPT-t rá lehet venni arra, hogy API-kulcsokat tegyen közzé és automatikusan elküldje azokat. Bár az OpenAI kijavította a konkrét problémát, az eset jól mutatja, miért kockázatos bizalmas adatokat megosztani csatlakoztatott dokumentumokban védelmi intézkedések nélkül.

ClickUp AI hangfunkciók: alternatíva a ChatGPT hangmódhoz

Ha a ChatGPT hangmódját használja, akkor is meg kell csinálnia a nehezebb munkát, miután a szavak a papírra kerültek.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. Mivel ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a hangbevitelt egy termelékenységi rendszerbe szövi.

Mit jelent ez Önnek?

A ClickUp AI-alapú hangfunkcióival utasításokat diktálhat, megbeszéléseket rögzíthet, azokat automatikusan leírhatja, összefoglalhatja a legfontosabb pontokat, feladatokat rendelhet hozzá közvetlenül a leiratokból, és mindent ugyanazon a munkaterületen belül rendszerezhet.

Konvertálja a hangot szöveggé, az ötleteket pedig cselekvéssé!

A ClickUp Brain MAX által támogatott ClickUp Talk to Text funkciója átalakítja a munkamódszeredet, lehetővé téve, hogy gondolatsebességgel kommunikálj.

Egyszerűen csak beszéljen, és szavait azonnal kifinomult, professzionális szöveggé alakítja – függetlenül attól, hogy feladatokat fogalmaz meg, e-maileket küld vagy találkozói jegyzeteket rögzít.

Ötleteket rögzíthet, utasításokat megoszthat és a dolgokat négyszer gyorsabban elvégezheti a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkciójával.

Több nyelv támogatásával, kontextusérzékeny hangszínbeállítással és az összes kedvenc alkalmazásodba való zökkenőmentes integrációval a Talk to Text megszünteti a gépelés okozta szűk keresztmetszeteket, és segít fenntartani a munkamenet folytonosságát.

Ez több, mint egyszerű diktálás; ez egy intelligens írási asszisztens, amely megtanulja az Ön stílusát, és segít az ötletek megvalósításában, így minden csapat számára könnyűvé teszi a produktivitást.

Hatékony kommunikáció akár útközben is

Használja a hangklipeket a feladatkommentekben, hogy felgyorsítsa a visszacsatolási ciklusokat.

Rögzítsd ötleteidet kéz nélkül, és alakítsd hangodat cselekvéssé a ClickUp Voice Clips segítségével.

Csak rögzítsd és küldd el az audioüzeneteket közvetlenül a feladat megjegyzéseiben, mind a weben, mind a mobil eszközön. Ez tökéletes gyors frissítésekhez, visszajelzések megosztásához, vagy amikor a gépelés nem kényelmes.

Ha a munkaterületén ClickUp AI van, akkor az automatikusan leírja az audiót, és a leiratot a megjegyzés alatt jeleníti meg. Az AI összefoglalhatja a hangklipet, kivonhatja a teendőket, vagy akár feladatokat vagy dokumentumokat is létrehozhat a leiratból a gyors nyomon követés érdekében.

💡 Profi tipp: Miután a leiratokból feladatokat hozott létre, használja a ClickUp Enterprise Search funkcióját, hogy azokat az eredeti értekezletjegyzetek, dokumentumok vagy csevegések mellé helyezze. Egyszerűen írja be, hogy „Q3 indítási feladatok” vagy „ügyfél visszajelzés a bemutatóból”, és az Enterprise Search mind a feladatot, mind annak átiratát megjeleníti. Ezáltal a végrehajtás szorosan kapcsolódik a megalkotásához vezető megbeszélésekhez.

Rögzítse a megbeszéléseket azok lezajlásakor, és gyorsan tegyen lépéseket!

A ClickUp AI Notetaker szinte automatikusan rögzíti a megbeszéléseken történteket. Nem kell megosztania figyelmét a részvétel és a jegyzetelés között.

Miután összekapcsolta Google vagy Outlook naptárát, és engedélyezte az AI Notetaker funkciót a ClickUp Plannerben, a bot csatlakozhat a Zoom, Microsoft Teams vagy Google Meet találkozóihoz.

💡 Profi tipp: Miután engedélyezte a ClickUp Zoom integrációját és a felhőalapú felvételt, közvetlenül a feladataiból indíthat Zoom-hívásokat. A találkozó végén a ClickUp automatikusan elhelyezi a felvétel és a jegyzet linkjeit a feladat megjegyzései és tevékenységi paneljében.

A megbeszélés után az AI Notetaker automatikusan létrehoz egy privát dokumentumot a ClickUp-ban, amely tartalmazza az összes szükséges információt.

Szerezzen be egy áttekinthető, jól strukturált átiratot, amely tartalmazza az áttekintést, a legfontosabb pontokat stb. a ClickUp Docs-ban.

Íme, miért haladja meg messze a ma elérhető beszéd-szöveggé alakító szoftvereket:

Tömör összefoglalók: A hosszú szövegek helyett világos összefoglalásokat kap a legfontosabb megállapításokról és döntésekről , így nem kell manuálisan átnéznie a hosszú átiratokat.

Következő lépések: Az AI azonosítja a teendőket, javaslatokat téve a felelős személyekre és a határidőkre vonatkozóan. Ezeket azonnal hozzárendelt feladatokká alakíthatja a ClickUp-ban, biztosítva ezzel a felelősségre vonhatóságot. Akár az eredeti átiratot is csatolhatja a feladathoz a kontextus megértése érdekében.

Intelligens átiratok: A teljes átirat szerepel, kiemelve, hogy ki mit mondott. Ez világos, kereshető előzményeket hoz létre minden döntésről, amelyeket bármikor megtekinthet, és megoszthat a csapattársaival is.

A dokumentumok tartalmaznak verziótörténetet és részletes jogosultságokat is, így biztonságosan nyomon követheti a változásokat és ellenőrizheti, hogy ki férhet hozzá az érzékeny átiratokhoz (például ügyfélinterjúkhoz vagy belső stratégiai megbeszélésekhez).

⚒️ Termelékenységi tipp: Tárolja az összes értekezlet átiratát egy megosztott dokumentumok mappában, és használja a perjel parancsokat (/link) az egyes dokumentumok kapcsolódó feladatokhoz vagy projektekhez való kapcsolásához.

Nézze meg ezt a videót, és fedezze fel a ClickUp AI Notetaker erejét, amely ismeri a munkáját.

Nem hisz nekünk? Hallgassa meg egy Reddit-felhasználó véleményét:

Ez érdekes, köszönöm, hogy megosztottad! Nekem éppen ellenkező tapasztalatom van a legfontosabb tanulságok és teendők tekintetében, én azokat rendkívül részletesnek és egyértelműnek találom. Azt is nagyon szeretem, hogy a teendőket közvetlenül a dokumentumban jelölik meg/rendelik hozzá az egyes személyekhez.

Ez érdekes, köszönöm, hogy megosztottad! Nekem éppen ellenkező tapasztalatom van a legfontosabb tanulságok és teendők tekintetében, én azokat rendkívül részletesnek és egyértelműnek találom. Azt is nagyon szeretem, hogy a teendőket közvetlenül a dokumentumban jelölik meg/rendelik hozzá az egyes személyekhez.

⚒️ Termelékenységi tipp: Miután elkészült a találkozó átirata, tegyen fel a ClickUp Brain MAX-nak olyan kérdéseket, mint „Összegezze ezt a találkozót 5 pontban” vagy „Sorolja fel az összes teendőt a felelősökkel együtt”. Mint AI átirat-összefoglaló, átnézi az átiratot, és azonnal strukturált válaszokat ad, így nem kell elolvasnia az egészet.

Soha ne veszítsen el információt vagy kontextust, bárhol is dolgozzon.

Mivel a ClickUp egy konvergált AI munkaterület, ahol minden munkád megtalálható, a ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens, teljes körűen ismeri az összes munkád kontextusát.

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket, például „Mit mondott Priscila a bevezetés ütemtervéről?” vagy „Sorold fel a termékbemutatóval kapcsolatban megegyezett következő lépéseket”, és a rendszer pontosan a munkaterületéről fogja kiemelni a válaszokat.

Használja a ClickUp Brain-t, hogy betekintést nyerjen a munkaterületébe.

A munkádból valós időben nyert betekintéssel a Brain áthidalja a beszélgetés → egyértelműség → végrehajtás közötti szakadékot, amit a ChatGPT hang-szöveg átalakító önmagában nem tud megtenni.

Ez a videó bemutatja a ClickUp Brain munkahelyi alkalmazásának előnyeit.

A hang és a cselekvés közötti szakadék áthidalása a ClickUp segítségével

A ChatGPT hang-szöveg átalakító funkciója megmutatja nekünk, hogy az AI-vel folytatott természetes beszélgetések hogyan képesek rögzíteni az ötleteket a pillanatban.

A ClickUp AI hangfunkciói azonban az ötlettől a kivitelezésig és a betekintésig vezetnek. Minden megbeszélés, brainstorming vagy gyors jegyzet közvetlenül feladatokba és projektekbe áramlik, javítva az egész csapat termelékenységét.

Ha készen állsz arra, hogy a hangod sebességével dolgozz, akkor itt az ideje kipróbálni. Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-on, és kezdj el dolgozni.