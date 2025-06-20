A ChatGPT képes hanganyagokat átírni?

Hatalmas mennyiségű hangfájllal küzd, amelyek átírásra várnak? A kézi átírás elviszi a produktív órákat, amelyeket alkotásra, együttműködésre vagy egyszerűen csak a teendőlista lejárására fordíthatna.

Az AI technológia fejlődésével az olyan eszközök, mint a ChatGPT, kezdenek áthidalni a szakadékot. Az AI átírási eszközök potenciális megoldásokat kínálnak tartalomalkotók, újságírók, diákok és szakemberek számára, akiknek órányi hangfelvételeket kell értelmes szöveggé alakítaniuk.

Beszéljük meg, hogyan képes a ChatGPT hangfájlokat átírni, hol vannak hiányosságai, és hogyan tudja a ClickUp átalakítani az átírási folyamatot unalmasból zökkenőmentessé.

👀 Tudta? A ChatGPT mindössze két hónappal a bevezetése után 100 millió aktív felhasználót gyűjtött össze, megelőzve a TikTokot, amelynek ehhez kilenc hónapra volt szüksége, és az Instagramot, amelynek több mint két évbe telt, hogy elérje ugyanezt a mérföldkövet.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Ha siet a választ találni a „A ChatGPT képes hangfelvételeket átírni?” kérdésre, itt van egy rövid összefoglaló. A ChatGPT rendelkezik néhány hasznos eszközzel az élő beszédhez, de nem egy teljes funkcionalitású átírási megoldás. Itt van, amit tudnia kell: A ChatGPT hangmódja (Plus felhasználók számára mobil eszközön elérhető) valós idejű, beszélgetésszerű interakciót tesz lehetővé. Noha szövegként visszhangozza a szavaidat, inkább a párbeszédes interakcióra van optimalizálva, mint a pontos átírásra.

A rögzített hanganyagok esetében egy beszéd-szöveggé alakító eszközre , például a Whisperre lesz szüksége, hogy pontos átírást készítsen, mielőtt a ChatGPT-t használná a tisztításhoz vagy az összefoglaláshoz.

A standard ChatGPT webes vagy mobil csevegések nem támogatják a hangfájlok közvetlen átírását. A GPT-4 Turbo modell azonban feldolgozhatja az audiót a Whisper segítségével, ha azt fájlfeltöltéssel használják bizonyos környezetekben, például asztali alkalmazásokban vagy API-alapú munkafolyamatokban.

A legfontosabb korlátozások közé tartozik a beszélő azonosításának hiánya, formázási problémák és a projektmunkafolyamatokkal való beépített integráció hiánya.

A ClickUp robusztus, AI-alapú eszközöket kínál, mint például az AI Notetaker, a ClickUp Brain, valamint a kollaboratív Clips és Docs, amelyek zökkenőmentes átírást és termelékenységi integrációt biztosítanak.

A ChatGPT képes hanganyagokat átírni?

Kíváncsi arra, hogyan használhatja a ChatGPT-t podcastok, előadások, megbeszélések vagy bármilyen audio- vagy videofájlok átírására? Sok felhasználó kíváncsi arra, hogy ez a sokoldalú, természetes nyelvet feldolgozó mesterséges intelligencia eszköz képes-e audiobemenetet szöveggé alakítani.

A válasz igen, de néhány fontos kivétellel.

Bár a ChatGPT képes hangfelvételeket leírni, a módszerek és a képességek az idők folyamán fejlődtek. Jelenleg két fő módja van a ChatGPT hangfelvételek leírására való felhasználásának, mindkettőnek megvan a maga megközelítése és ideális felhasználási esetei.

1. A ChatGPT hangmód használata

Élő beszéd esetén a ChatGPT hasznos hangmód funkciót kínál. Kiválóan alkalmas spontán ötletek rögzítésére, hangjegyzetek készítésére vagy rövid jegyzetek diktálására, amikor a gépelés nem kényelmes.

via Whop

A Hang mód hatékony használatához kövesse az alábbi lépéseket:

Iratkozzon fel a ChatGPT Plus szolgáltatásra

Engedélyezze a hangmódot a mobilalkalmazás beállításaiban

Indítson új csevegést, és érintse meg a mikrofon ikont.

Beszéljen világosan, és a ChatGPT leírja a szavait.

A tisztább eredmény érdekében mondd: „Csak azt írd le, amit mondok, válasz nélkül”

via ChatGPT

Ez a módszer ideális spontán, rövid diktáláshoz. Nem alkalmas hosszú vagy több beszélővel készült hangfelvételekhez, de alkalmi, mobil elsődleges munkafolyamatokban jól működik.

2. Hangfájlok feltöltése a ChatGPT-be

Sok felhasználó azt feltételezi, hogy egyszerűen feltölthet egy hangfájlt a ChatGPT-be, és megkapja az átírást. Sajnos ez nem így van.

Bár az audiofájlokat feltöltheti a ChatGPT asztali alkalmazásba, azok nem kerülnek automatikusan átírásra, hacsak nem állít be egy folyamatot a Whisper (az OpenAI beszéd-szöveggé alakító modellje) vagy API-alapú eszközök segítségével.

via ChatGPT

Így néz ki a munkafolyamat:

🔄 Hangfelvétel-átírási munkafolyamat a Whisper + ChatGPT segítségével

1. lépés: Válassza ki a leíráshoz használni kívánt eszközt

A Whisper eléréséhez használja az alábbiak egyikét:

OpenAI Whisper API (fejlesztők és automatizálás számára)

Whisper-t használó alkalmazások (például (például MacWhisper Whisper.cpp vagy más, Whisper-integrációval rendelkező alternatívák)

2. lépés: Töltsd fel és írd le az audiofájlt

Nyissa meg az átírási eszközt (pl. MacWhisper)

Töltsd fel az .mp3, .wav vagy más támogatott audiofájl formátumokat.

Válassza ki a nyelvet és a modell méretét (a nagyobb modellek általában pontosabbak).

Hagyja, hogy az eszköz készítse el a leiratot

Exportálja a szövegfájlt (egyszerű szöveg vagy SRT feliratokhoz)

3. lépés: Finomítsa és használja fel újra a ChatGPT segítségével

Most hozza át azt a leiratot a ChatGPT-be a termelékenység javítása érdekében. A ChatGPT-től megkérheti, hogy:

Feladat Példa a promptra ✂️ Összefoglalás „Összefoglalja ezt a leiratot pontokba szedve:” 🧹 Tisztítás „Csiszolja a nyelvtant és távolítsa el a töltelékszavakat ebből az átírásból:” 📌 Kiemelések vagy értekezletjegyzetek kivonása videóból „Adj nekem kulcsfontosságú idézeteket és tanulságokat ebből az átírásból:” ✅ Hozzon létre teendőket „Sorold fel a találkozó átiratában szereplő teendőket és döntéseket:” 🌍 Fordítás „Fordítsd le ezt a leiratot angolról spanyolra:”

Csak illessze be a leiratot (vagy annak egy részét), és a ChatGPT elvégzi a többit.

Ebben a kontextusban a ChatGPT leginkább intelligens utólagos átírási szerkesztőként működik a legjobban.

🧠 Érdekesség: A globális átírási piac meghaladta a 21,01 milliárd dollárt! Az egyik fő hajtóereje ennek a keresletnek az átírási szolgáltatások iránti növekvő igény az egészségügy, a jog, a média és a szórakoztatóipar területén.

A ChatGPT hangfelvétel-átírásának felhasználási esetei

Miután az audiót külső eszközökkel átírták, a ChatGPT rugalmas asszisztenssé válik a tartalom finomításához és javításához. Akár egyedül dolgozik, akár egy csapattal együttműködik, időt takaríthat meg és javíthatja a minőséget.

via ChatGPT

Vessünk egy pillantást néhány gyakorlati felhasználási esetre:

Találkozói jegyzetek : alakítsa át a nyers átiratokat tiszta összefoglalókba, cselekvési pontokkal

Interjú tisztítása : idézetek kiemelése, válaszok átfogalmazása vagy átiratok finomítása publikálás céljából.

Podcastok újrahasznosítása : Blogötletek vagy tartalmi részletek kivonása beszélt szövegekből és párbeszédekből

Előadási jegyzetek : Használja : Használja találkozók összefoglalásaként , hogy hosszú felvételeket könnyen emészthető tanulási anyagokká alakítson.

Hangjegyzetek: alakítsd át az informális felvételeket strukturált vázlatokká vagy teendőlistákká

A ChatGPT minden esetben javítja a végterméket, de nem végzi el a kezdeti nehéz munkát.

A ChatGPT átírásra való használatának korlátai

Bár a ChatGPT átírási képességei első ránézésre kiemelkedőnek tűnhetnek, közelebbről megvizsgálva számos jelentős korlátozás látható, amelyek hatással lehetnek a munkafolyamatára.

Ezeknek a korlátoknak a megértése segít reális elvárásokat felállítani és eldönteni, hogy ez a megfelelő eszköz-e az Ön konkrét igényeinek.

Műszaki korlátok

A ChatGPT felhasználóbarát felülete mögött számos technikai korlátozás rejlik, amelyek közvetlenül befolyásolják a leírási feladatokhoz való hasznosságát. Ezek nem csupán apró kellemetlenségek – meghatározzák, hogy az eszköz egyáltalán illeszkedik-e a munkafolyamatába.

Mielőtt a ChatGPT-t választaná elsődleges átírási eszközként, vegye figyelembe ezeket a technikai akadályokat:

Nem támogatja az audiofájlok közvetlen feltöltését.

A Voice Mode eléréséhez ChatGPT Plus előfizetés szükséges.

A Voice Mode hozzáférését csak a mobilalkalmazásra korlátozza

Nincs beépített, állandóan aktív átírási funkciója, bár az OpenAI Whisper motorja (amelyet egyes integrációkban használnak) képes az audio-szöveg konverzióra.

Pontossági problémák

Még tökéletes technikai kivitelezés esetén is a tényleges átírási minőség több tényező alapján jelentősen változhat. Ezek a pontossági kihívások jelenthetik a különbséget egy hasznos első vázlat és egy frusztráló hibajavítási feladat között.

A ChatGPT átírási képességei a következő területeken mutatnak hiányosságokat:

Nehézségek erős akcentussal vagy regionális dialektusokkal

Félreérti a speciális iparági terminológiát

Rossz hangminőség vagy háttérzaj esetén csökken a pontosság

Nehézséget okoz a több beszélő megkülönböztetése

Gyakran helytelen írásjeleket vagy formázást illeszt be

Gyakorlati munkafolyamat-korlátozások

A nyers átírási minőség mellett a ChatGPT professzionális munkafolyamatba való integrálása további kihívásokkal jár, amelyek jelentősen befolyásolhatják a hatékonyságot, különösen csapatok vagy komplex projektek esetében.

A ChatGPT rendszeres használata során a következő munkafolyamatbeli problémák merülhetnek fel:

Nincsenek beépített eszközök a leírások finomításához

Nem azonosítja és nem jelöli meg automatikusan a különböző beszélőket

A kontextus korlátai miatt nagyon hosszú beszélgetésekkel küzd

Nem kínál natív integrációt más eszközökkel való exportáláshoz vagy szinkronizáláshoz.

Adatvédelmi aggályok

A leiratok feltöltése egy AI-modellbe jogos biztonsági aggályokat vet fel, különösen olyan szabályozott területeken, mint az egészségügy vagy a pénzügyek:

A tartalom az OpenAI által a rendszereinek fejlesztése céljából megőrizhető.

A GDPR, HIPAA vagy más adatvédelmi szabványok betartása nem garantált.

A bizalmas vagy érzékeny információk véletlen megosztásának kockázata

Magas kockázatú felhasználási esetekben vagy szabályozott környezetben erősen ajánlott alternatív platformok használata.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 13%-a szeretné az AI-t használni nehéz döntések meghozatalához és komplex problémák megoldásához. Ugyanakkor csak 28% mondja, hogy rendszeresen használja az AI-t a munkájában. Lehetséges ok: biztonsági aggályok! A felhasználók nem szeretnék megosztani érzékeny döntéshozatali adataikat egy külső mesterséges intelligenciával. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott problémamegoldást közvetlenül a biztonságos munkaterületére hozza. A SOC 2-től az ISO-szabványokig a ClickUp megfelel a legmagasabb adatbiztonsági szabványoknak, és segít biztonságosan használni a generatív AI technológiát a munkaterületén.

A ClickUp alternatívája a leírások kezeléséhez

Az átírás nem ér véget azzal, hogy az audio szöveggé válik. A legtöbb munkafolyamat az átírások kezelése, rendszerezése és tényleges használata során bukik meg.

A ClickUp, egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, pótolja ezt a hiányosságot egy átfogó ökoszisztéma biztosításával, amely a leírt tartalmat hasznosítható információkká alakítja át a szélesebb munkakörnyezetben.

Naponta használjuk, hogy háttérként szolgáljon az ügyfelekkel tartott összes projektmegbeszélés, a belső projekttervezési megbeszélések, a belső projektelőrehaladási megbeszélések és az erőforrás-ütemezési ülések szervezéséhez. Arra is használjuk, hogy elősegítsük a végfelhasználók feladatok iránti felelősségvállalását, ami viszont segít a felelősségi körök tisztázásában.

Naponta használjuk, hogy háttérként szolgáljon az ügyfelekkel tartott összes projektmegbeszélés, a belső projekttervezési megbeszélések, a belső projektelőrehaladási megbeszélések és az erőforrás-ütemezési ülések szervezéséhez. Arra is használjuk, hogy elősegítsük a végfelhasználók feladatok iránti felelősségvállalását, ami viszont segít a felelősségi körök tisztázásában.

A ClickUp átíráskezelés terén különösen hatékonynak bizonyul integrált megközelítése.

A ClickUp nem csak alapvető átírási szoftvert kínál, hanem egy teljes funkciócsomagot, amely javítja a beszélt tartalom rögzítését, szervezését és felhasználását: Rögzítse a képernyőjét (webkamerával és hanggal) a ClickUp Clips segítségével, és a ClickUp Brain szó szerint leírja a képernyőfelvételt.

Csatoljon hangjegyzeteket a ClickUp Tasks-ba, és használja a ClickUp Brain-t azok átírásához.

Rögzítsd és írd le a megbeszéléseket a ClickUp AI Notetaker segítségével

Vizsgáljuk meg mindezt részletesen!

Rögzítsd és írd le a megbeszéléseket a ClickUp AI Notetaker segítségével

A ClickUp AI Notetaker a forrásnál kezeli az átírási kihívást.

A hagyományos megközelítésekkel ellentétben, amelyek elkülönítik a képernyőfelvétel és az átírás lépéseit, az AI Notetaker dedikált találkozóasszisztensként szolgál, amely videókat és hangfelvételeket rögzít valós idejű megbeszélésekhez, és intelligenciája messze meghaladja az alapvető beszéd-szöveg átalakítást.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan jegyzetelhet a megbeszélésekről, és a teendőket kijelölt feladatokká alakíthatja.

A csapatértekezlet vagy az ügyfélhívás után az AI Notetaker nem csak egy halom megkülönböztethetetlen szöveget küld a beérkező levelek mappájába. Ehelyett olyan jegyzeteket oszt meg, amelyek aktívan megkülönböztetik a beszélőket, azonosítva, hogy ki mit mondott a beszélgetés során.

A teljes átírás mellett összefoglalót és áttekintést is kap a hívásról. Intelligensen kiemeli a legfontosabb pontokat, mint kulcsfontosságú tanulságokat, biztosítva, hogy a kritikus betekintések ne vesszenek el a megbeszélés során elhangzott beszélgetésekben.

Az eredmény? A kézi jegyzetelésre helyett a megbeszélésre koncentrálhat. Ráadásul minden megbeszélés hatékonyabbá válik, így könnyebb a követés.

Egy ClickUp-felhasználó a Redditen egyetért ezzel:

Ma regisztráltam a NoteTakerre, és kellemesen meglepődtem. A régi munkafolyamatom a következő volt: – kapcsolja be az átírást a Google Meetben a hívás során– várja meg az e-mailben érkező átírást– másolja/illessze be az átírást egy egyéni Meeting Minutes ChatGPT ügynökbe– másolja/illessze be a kimenetet a clickup ügyfél dokumentumába– hozzon létre feladatokat a teendőkből– ossza meg a jegyzőkönyvet/jegyzeteket a csapattal a clickup csevegésben Új munkafolyamat: – A ClickUp értesít a találkozó jegyzetéről– Áthelyezem az ügyfél dokumentumába– Megkérem az AI-t, hogy hozzon létre feladatokat a következő lépésekbőlMegosztom a jegyzeteket a ClickUp csevegésben a csapattalNagyon lenyűgözött, hogy ehhez nincs szükségem más eszközre. Minden a ClickUp felületén belül történik. Csatlakozik a Google naptáramhoz, és egyszerűen zökkenőmentesen működik.

Ma regisztráltam a NoteTakerre, és kellemesen meglepődtem. A régi munkafolyamatom a következő volt:

– kapcsolja be az átírást a Google Meetben a hívás során– várja meg az e-mailben érkező átírást– másolja/illessze be az átírást egy egyéni Meeting Minutes ChatGPT ügynökbe– másolja/illessze be a kimenetet a clickup ügyfél dokumentumába– hozzon létre feladatokat a teendőkből– ossza meg a jegyzőkönyvet/jegyzeteket a csapattal a clickup csevegésben

Új munkafolyamat:

– A ClickUp értesít a találkozó jegyzetéről– Áthelyezem az ügyfél dokumentumába– Megkérem az AI-t, hogy hozzon létre feladatokat a következő lépésekbőlMegosztom a jegyzeteket a ClickUp csevegésben a csapattalNagyon lenyűgözött, hogy ehhez nincs szükségem más eszközre. Minden a ClickUp felületén belül történik. Csatlakozik a Google naptáramhoz, és egyszerűen zökkenőmentesen működik.

🧠 Érdekesség: Miután engedélyezte a ClickUp Zoom integrációját és a felhőalapú felvételt, elindíthat vagy csatlakozhat Zoom-hívásokhoz a feladataiból. A hívás után a ClickUp automatikusan közzéteszi a felvétel és a leírás linkjeit a feladat megjegyzéssorában és tevékenységi paneljén!

Audio- és videoklipek átírása a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp átíráskezelési képességeinek középpontjában a ClickUp Brain áll.

Miután elkészültek a találkozó átiratai (Zoom vagy AI Notetaker segítségével), a ClickUp Brain kiemeli a teendőket, és automatikusan létrehozhat olyan feladatokat/alfeladatokat, amelyekhez személyek, határidők és feladatok vannak hozzárendelve – készen állnak a nyomon követésre!

Ez az AI-alapú asszisztens a ClickUp-ban található hang- és videoklipjeit is szervezett, hasznosítható információkká alakítja, így személyes tartalomelemzőként működik.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy a ClickUp Clips audio- és videófelvételeit hasznos információkká alakítsa.

Ha átnézi a legutóbbi podcast-interjú vagy ügyfélmegbeszélés hosszú átiratát, a ClickUp Brain képes:

A legfontosabb vitapontok automatikus azonosítása

Sűrítse egy órás beszélgetést egy tömör összefoglalássá, és

Kivonatoljon konkrét cselekvési elemeket, amelyek az egész szövegben említésre kerülnek.

Ahelyett, hogy manuálisan átnézné a szövegoldalakat, egyszerűen tegyen fel kérdéseket a ClickUp Brainnek a tartalommal kapcsolatban: „Mit mondott John a harmadik negyedévi marketingstratégiáról?” vagy „Milyen intézkedésekről állapodtunk meg a termék bevezetése kapcsán?”

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy hosszú átírások elolvasása nélkül is fontos információkat szerezzen megérzéseiből.

A ClickUp Brain nem csak egyszerű információkeresést kínál, hanem segít strukturálni az átírási archívumot is. Több átírás mintáját is elemezheti, releváns címkéket és kategóriákat javasolhat, és segíthet egy kereshető tudásbázis felépítésében olyan szövegfájlokból, amelyek egyébként egymástól elszigetelten léteznének. Ezzel az átírások statikus dokumentumokból dinamikus erőforrásokká válnak.

🎥 Itt egy videó bemutató a működéséről:

Dolgozz átírási szövegekkel a ClickUp Docs-ban

Miután az átírások bekerültek a ClickUp ökoszisztémába, a ClickUp Docs lesz a természetes helyük. A Docs sokkal több, mint egy egyszerű szövegszerkesztő: a nyers átírásokat együttműködésen alapuló, élő dokumentumokká alakítja, amelyek a projektekkel együtt fejlődnek.

Azonnali együttműködés és dokumentumok valós idejű szerkesztése a ClickUp Docs segítségével

A gazdag formázási eszközök lehetővé teszik a legfontosabb szakaszok kiemelését, egyértelmű információs hierarchiák létrehozását, és még a hosszú átírásokat is áttekinthetővé és értékessé teszik. De az igazi varázslat akkor történik, amikor megkezdődik a csapatmunka.

Több csapattag egyszerre is átnézheti és megjegyzéseket fűzhet ugyanahhoz az átíráshoz, kommenteket, kérdéseket és észrevételeket közvetlenül a vonatkozó szöveg mellé. Ezzel a statikus átírás dinamikus beszélgetéssé alakul.

A verziótörténet funkcióval nyomon követheted az időbeli változásokat, így könnyen láthatod, hogyan finomították és szerkesztették az átírást az eredeti létrehozása óta.

💡 Profi tipp: Érzékeny anyagokkal, például ügyfélinterjúk vagy bizalmas üzleti megbeszélések esetén a ClickUp Docs robusztus jogosultság-vezérlése biztosítja, hogy csak az arra jogosult csapat tagjai férhessenek hozzá az adott átírásokhoz.

A ClickUp Docs átgondolt integrációval javítja az átírásokat. Az eredeti hangfájlt közvetlenül a szöveges változat mellé ágyazhatja, így könnyen hivatkozhat a forrásanyagra, ha tisztázásra van szükség.

Integrálja a leírásokat a munkafolyamatába a ClickUp feladatkezelési funkcióival.

A ClickUp átíráskezelési funkcióját igazán különlegessé teszi, hogy ezeket a képességeket zökkenőmentesen integrálja a szélesebb körű munkafolyamatba. Az átírások nem elszigetelt fájlokban léteznek, hanem a termelékenységi rendszer összekapcsolt elemeivé válnak, és cselekvésre ösztönöznek, ahelyett, hogy porosodnának a feledésbe merült mappákban.

Konvertálja átírási szövegét feladatokká közvetlenül a ClickUp Docs átírási szövegéből.

A dokumentumaiból közvetlenül átalakíthatja a megbeszélés témáit hozzárendelhető ClickUp feladatokká, anélkül, hogy eszközök között kellene váltania, vagy tartalmakat másolnia és beillesztenie.

Ez a közvetlen kapcsolat a beszélgetés és a cselekvés között kiküszöböli azt a gyakori problémát, hogy a remek ötletek elvesznek a találkozók jegyzetében.

👉🏼 A projektmenedzserek számára az átírások konkrét projektekhez és kezdeményezésekhez való kapcsolása értékes kontextust teremt. Amikor a csapat tagjai áttekintik a projekt dokumentációját, könnyen hozzáférhetnek a releváns értekezletek átírásaihoz, így nemcsak a meghozott döntéseket, hanem azok mögötti érvelést és vitát is megérthetik.

💡 Profi tipp: Az átírás és a ClickUp Automations párosítása tovább gyorsítja a munkafolyamatot. Beállíthat szabályokat az új átírások automatikus feldolgozására és továbbítására a címkéik vagy tartalomtípusuk alapján. 📌 Például elküldheti az ügyfélmegbeszélések jegyzetét a CRM-jébe, vagy megjelölheti az egyes kulcsszavakat tartalmazó átírásokat sürgős felülvizsgálatra. A platformok közötti hozzáférésnek köszönhetően az egész átírási könyvtár a keze ügyében marad, akár az íróasztalánál ül, akár úton van.

📮 ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp-felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy képviselőt a megbeszélésekre, ha tehetné. A ClickUp integrált AI Notetaker alkalmazása tökéletes helyettesítője lehet az értekezleteken! Hagyja, hogy az AI rögzítse minden fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű munkára koncentrál. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozásával soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

Az audiótól az insightig: okosabb átírás a ClickUp segítségével

Végül is a ChatGPT egy intelligens eszköz, de nem a megfelelő a teljes átírási folyamat kezeléséhez. Leginkább kiegészítőként használható, hogy többet hozhasson ki a már átírt szövegekből.

A ClickUp azonban úgy lett kialakítva, hogy a teljes életciklust kezelje. Az automatikus találkozók átírásától a megvalósítható betekintésekig és a feladatok létrehozásáig minden egy helyen marad összekapcsolva.

Akár tartalomkészítő, csapatvezető vagy projektmenedzser vagy, ez a rendszer segít abban, hogy beszélgetéseid számítanak.

Készen áll arra, hogy többet hozhasson ki a leirataiból? Regisztráljon a ClickUp-ra, és változtassa meg, ahogyan csapata rögzíti és használja a beszélgetéseket.