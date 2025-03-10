A 10 legjobb interjú-átírási szoftver 2025-ben

Interjú hangfájlok visszajátszása, háttérzajok leküzdése, minden szó leírása – ismerős helyzet? Ideje felhagyni a hatékonytalansággal, és a legfontosabbra koncentrálni: a legjobb tehetségek felvételére.

Íme a forradalmi újítás: Interjú-átírási szoftver. 🚀

Ezek az eszközök automatikusan konvertálják az audio- vagy videofájlokat pontos, kereshető szöveggé. Mi az eredmény? Órákkal kevesebb munka, pontosabb jelöltinformációk és gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal.

Érdekli? Maradjon velünk, és fedezze fel a 10 legjobb eszközt, amelyek forradalmasítják a toborzást és megkönnyítik az interjúk átírását. ✨

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy áttekintés a 10 legkiemelkedőbb interjú-átírási eszközről, amelyek nagy port kavarnak: ClickUp : A leghatékonyabb átírási és interjúkezelési megoldás A leghatékonyabb átírási és interjúkezelési megoldás

Otter. ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletek összefoglalásához

Trint: A legjobb együttműködésen alapuló és többnyelvű interjú-átírásokhoz

Verbit: A legjobb élő átíráshoz és hasznosítható információkhoz

Happy Scribe: A legjobb többnyelvű interjúk átírásához és feliratozásához

Microsoft Word: A legjobb megoldás a beépített átírási funkciót kereső Microsoft 365 felhasználók számára.

Temi: A legjobb egyszerű és gyors angol átírásokhoz

Sonix: A legjobb a fejlett szerkesztéshez és a többnyelvű támogatáshoz

Rev: A legalkalmasabb a pontos átírásokhoz, emberi érintéssel

Fireflies. ai: A legjobb interjú-átíráshoz és AI-vezérelt összefoglalókhoz

Mit kell keresnie egy interjú-átírási szoftverben?

🧠 Érdekes tény: 2032-re a globális átírási piac értéke 35,8 milliárd dollárra nő! A toborzók élen járnak ebben a folyamatban, és egyértelmű, hogy a beszéd szöveggé alakítása a toborzás jövője. 🎉

De nem minden átírási szoftver biztosít ugyanolyan szintű pontosságot és hatékonyságot. Ahhoz, hogy megtalálja az ideális eszközt a toborzási igényeinek, összpontosítson ezekre a nélkülözhetetlen funkciókra:

Pontosság: Rögzítse minden szót – még az akcentussal, szakzsargonnal vagy több beszélővel zajló interjúkban is. Használja Rögzítse minden szót – még az akcentussal, szakzsargonnal vagy több beszélővel zajló interjúkban is. Használja az AI átírási eszközöket a pontosság növeléséhez, idézetek kiválasztásához, érzelmek felismeréséhez és minták azonosításához.

Biztonság: Válasszon olyan eszközt, amely védi az interjúztató és az interjúalany magánéletét. Keressen titkosítást, jelszóvédelmet és az iparági szabványoknak való megfelelést, hogy adatai biztonságban legyenek.

Sebesség: A valós idejű feldolgozásnak köszönhetően az órák percekké válnak. Gyorsan áttekintheti a beszélgetéseket, hogy elkészítse A valós idejű feldolgozásnak köszönhetően az órák percekké válnak. Gyorsan áttekintheti a beszélgetéseket, hogy elkészítse az interjú visszajelzését , vagy késedelem nélkül továbbjuttassa a jelölteket a folyamatban.

Testreszabhatóság: Szabja az interjú-átírásokat az igényeinek megfelelően a beszélő azonosítás, az időbélyegek és a több formátumú exportálási lehetőségek segítségével. Készítsen kifinomult, megosztható feljegyzéseket, amelyek megkönnyítik az együttműködést.

Zajkezelés: Válasszon zajszűrő funkcióval rendelkező szoftvert. Szüntesse meg a zavaró tényezőket, mint a beszélgetés, a visszhang vagy a rossz interjúhangminőség – függetlenül attól, hogy egy forgalmas irodában vagy távoli híváson van.

Ezeknek a funkcióknak a megfelelő kombinációjával a leírási eszköz elengedhetetlen részévé válik a toborzási technológiai eszköztárának, és soha nem látott módon egyszerűsíti a toborzást. Találjuk meg az Önnek leginkább megfelelőt! 🚀

💡 Profi tipp: Ellenőrizze a szerkesztési funkciókat, mint például a fontos részek kiemelése, a csapattagok meghívása kommentelésre vagy szerkesztésre, valamint a lejátszási sebesség beállítása a jobb koncentráció érdekében. A kereshetőség egy plusz előny, amely segít gyorsan megtalálni a kifejezéseket vagy idézeteket, így gyorsabbá téve a jelöltek értékelését.

A 10 legjobb interjú-átírási szoftver

A legjobb átírási szoftver kiválasztása nem csak a kényelemről szól, hanem a munkamódszer újragondolásáról is. Akár hosszú videofelvételek dekódolásáról, akár rossz hangminőségű távoli interjúk kezeléséről, akár pontos szó szerinti átírásról van szó, a megfelelő eszköz mindent megváltoztat.

Készen áll a forradalmi újításokra? Nézzük meg a 10 legkiemelkedőbb megoldást!

1. ClickUp (A leghatékonyabb átírás és interjúkezelés)

A ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egyszerűsíti a munkafolyamatok minden aspektusát – és az interjúk átírása és kezelése sem kivétel ez alól.

A rendszer középpontjában a ClickUp Brain áll, egy briliáns AI-alapú asszisztens, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és adatokat a zökkenőmentes toborzás érdekében. Akár interjúkat rögzít, akár jegyzeteket készít, a ClickUp Brain a beszélgetéseket strukturált, hasznosítható információkká alakítja.

A ClickUp AI Notetaker egy fantasztikus eszköz, amely rendkívül hatékonnyá teszi az interjúk átírását! Ahelyett, hogy az interjú alatt kapkodva jegyzetelne, hagyhatja, hogy a Notetaker végezze el a nehéz munkát helyette.

A szoftver automatikusan rögzíti az összes adatot – például a találkozó nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét és teljes átiratát –, így Ön a jelöltekkel való kapcsolattartásra koncentrálhat. Ráadásul zökkenőmentesen működik a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal.

A ClickUp Brain segítségével – az AI-alapú felvételi asszisztenssel – alakítsa át az interjúk átírásait hasznosítható információkká.

Az interjú után könnyedén előhívhatja jegyzeteit a Naptárból vagy a Dokumentumokból, így később könnyedén áttekintheti őket. Ha pedig cselekedni szeretne, csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzeteiből, vagy ossza meg az összefoglalót a csevegőcsatornákon. Ez egy forradalmi változás, amelynek köszönhetően minden fontos információ szervezetten és hozzáférhetően tárolható a csapata számára!

A ClickUp Clips segítségével a személyes, virtuális vagy telefonos interjúk rögzítése gyerekjáték lesz. Csak nyomja meg a felvétel gombot, és a ClickUp Brain automatikusan átírja minden szót szerkeszthető, kereshető szöveggé, így órákat spórolhat meg a kézi munkával.

A legjobb rész? Ezek a leiratok közvetlenül beágyazódnak a munkaterületébe, így valós időben jegyzeteket fűzhet hozzájuk, együttműködhet másokkal, vagy utólagos feladatokat rendelhet hozzájuk. Ezenkívül a ClickUp Brain szakértő módon kezeli az akcentusokat és a beszédváltozatokat, még zajos környezetben is.

A ClickUp nem csak átírással foglalkozik, hanem az egész interjúkezelési folyamat optimalizálásában is segít. Szervezze a jelöltekkel kapcsolatos jegyzeteket, hozzon létre teendőket és egyszerűsítse a nyomon követést – mindezt egyetlen platformon.

A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén kereshet interjú-átiratokban – másodpercek alatt megtalálja a legfontosabb válaszokat

Szüksége van egy fontos válaszra? A ClickUp Connected Search úgy működik, mint egy személyi asszisztens, azonnal megjelölve a fontos pillanatokat, így nem kell találgatnia, és a tökéletes jelölt megtalálására koncentrálhat.

🔍 Tudta? A ClickUp segít az interjúk utáni nyomon követésben is! Csak töltsön fel egy hangfelvételt vagy jegyzeteket az interjú után, és hagyja, hogy az AI másodpercek alatt elkészítse a pontos átiratot vagy összefoglalót. Így kövesse nyomon az interjút a ClickUp segítségével: Írjon személyre szabott köszönő e-maileket perceken belül a ClickUp Brain segítségével 📧

Mutassa be a legfontosabb jelöltek véleményét az AI által generált összefoglalók segítségével – gyorsan és pontosan💡

Kövesse nyomon a megválaszolatlan kérdéseket, vagy tisztázza a pontokat zökkenőmentesen❓

Legyen rövid, éles és emlékezetes a maximális hatás érdekében ✂️

A ClickUp legjobb funkciói

Csatolja az interjú átiratokat a ClickUp Docs- hoz a visszajelzések, a lektorálás és a jóváhagyások egyszerűsítése érdekében.

A leiratokból kiemelt kulcsfontosságú pontokat alakítsa teendőlistákká vagy nyomon követendő feladatokká a ClickUp Tasks alkalmazásban.

Használjon előre elkészített sablonokat az interjúk egységesítéséhez és a jelöltek válaszainek rögzítéséhez.

Kövesse nyomon a felvételi folyamatot több mint 50 műszerfal opcióval a feladatok állapotáról, a jelöltek szakaszairól és a csapat termelékenységéről.

A ClickUp korlátai

A széles körű funkciók és testreszabási lehetőségek tanulási görbét jelenthetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A felhasználók lelkesen fogadják a ClickUp átírási funkcióit, amelyek kiemelik a szoftver rugalmasságát és testreszabási lehetőségeit. Egy elégedett G2-értékelő így fogalmaz:

A ClickUp mindent, mindenhol, egyszerre. És most, a ClickUp AI-vel... Wow, összefoglaljuk a megbeszéléseink (és még sok más) átiratát.

A ClickUp mindent, mindenhol, egyszerre. És most, a ClickUp AI-vel... Wow, összefoglaljuk a megbeszéléseink (és még sok más) átírását.

🧠 Érdekesség: Az átírás története egészen i. e. 3400-ig nyúlik vissza Egyiptomban! Az írnokok voltak az első átírók, akik adómentességet élveztek, miközben dokumentálták a királyság történelmét. Persze, nekik nem volt AI-jük, de biztosan meglepődnének, ha látnák, hogyan működnek az olyan eszközök, mint a ClickUp!

2. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletek összefoglalásához)

Az Otter. ai alkalmazkodik a beszélgetési stílusához és szókincséhez, minden használatkor javítva a leírás pontosságát. Sokoldalú AI-találkozóasszisztense könnyedén rögzíti a személyes, hibrid, virtuális vagy telefonos interjúkat, így bármilyen formátumhoz tökéletesen illeszkedik.

Az Otter szinkronizálja a találkozói naptárát, csatlakozik a hívásaihoz, elkezdi átírni az interjúkat, és rövid összefoglalókat készít a legfontosabb pontok megosztásához. Hatékony szerkesztőeszközei lehetővé teszik az átiratok finomítását, jegyzetekkel ellátását és közös szerkesztését, javítva ezzel a toborzási munkafolyamatot.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Testreszabhatja a szókincset, hogy javítsa az átírás pontosságát nevekkel, szakszavakkal és rövidítésekkel.

Exportálja a leiratokat különböző formátumokba, beleértve az SRT-t is, az interjúvideók feliratozásához.

Integrálja a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, hogy valós időben leírhassa az interjúkat.

Állítsa be a lejátszás sebességét és hagyja ki a csendet a gyorsabb áttekintés és hibajavítás érdekében.

Az Otter.ai korlátai

Lehet, hogy regionális akcentusok vagy bonyolult szakszavak esetén kézi beállításokra lesz szükség.

Az ingyenes csomagban fiókönként csak három importált audio- vagy videofájl engedélyezett.

Otter. ai árak

Ingyenes csomag

Pro csomag : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti terv : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

Ezzel jelentősen csökkenthető a kézi átíráshoz szükséges idő. Bár nem 100%-osan pontos, úgy gondolom, hogy elég jól visszaadja az interjú általános szerkezetét.

Ezzel jelentősen csökkenthető a kézi átíráshoz szükséges idő. Bár nem 100%-osan pontos, úgy gondolom, hogy elég jól visszaadja az interjú általános szerkezetét.

3. Trint (A legjobb együttműködési és többnyelvű interjú-átírásokhoz)

via Trint

A Trint egy mesterséges intelligenciával működő átírási eszköz, amely a beszédet pontos és szerkeszthető szöveggé alakítja. Több mint 30 nyelvet támogat, így ideális azoknak a toborzóknak, akik különböző nyelvi háttérrel rendelkező, globális jelöltekkel folytatnak interjúkat.

Emellett zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, így a csapatok a Google Docs-hoz hasonlóan szerkeszthetik és ellenőrizhetik a leírásokat. Az iOS-alkalmazással bárhol rögzítheti és leírhatja az interjúkat, míg a mesterséges intelligencia modellje pontos fordításokat és időbélyeggel ellátott eredményeket biztosít néhány perc alatt.

A Trint legjobb funkciói

Javítsa az átírás pontosságát a technikai kifejezésekhez igazított egyéni szókincssel.

Fordítsa le a leiratokat több mint 50 nyelvre a zökkenőmentes globális toborzás érdekében.

A felvételeket valós időben, együttműködve szerkesztheti és megoszthatja a felvételi csapattal.

Biztosítsa az adatok biztonságos kezelését ISO-tanúsítvánnyal rendelkező szabványokkal, hogy nyugodt lehessen.

A Trint korlátai

Nincs valós idejű találkozóasszisztens funkciója, és nehezen különbözteti meg a beszélőket.

Lassú oldalbetöltés, különösen nagy fájlok esetén

A Trint árai

Starter: 80 USD/hó/felhasználó

Haladó: 100 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árak

Trint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Verbit (A legjobb élő átíráshoz és hasznosítható betekintéshez)

via Verbit

A Verbit egy robusztus átírási szolgáltatás, amely egyszerűsíti az élő vagy rögzített interjúk munkafolyamatait. Akár audio-, akár videofájlokkal dolgozik, a Captivate AI pontosan átírja a beszélt nyelvet pontos, időbélyeggel ellátott átírásokká.

Mi az egyedülálló tulajdonsága? A Gen. V eszköz összefoglalásokat, kulcsszavakat és teendőket biztosít. A komplex kifejezések azonosításától a YouTube-videók vagy rögzített interjúk feliratozásáig a Verbit garantálja a kifogástalan eredményeket azáltal, hogy kiküszöböli a nyelvtani hibákat és a hiányos mondatokat.

A Verbit legjobb funkciói

Írja le az interjúkat, és adjon hozzá élő feliratokat olyan platformokon, mint a Zoom és a Webex.

Töltse le az interjúk átiratát több formátumban, beleértve a JSON-t is, az ATS platformokkal való integrációhoz.

Integrálható több mint 20 alkalmazással, többek között a Canvas, a Blackboard és a Kaltura alkalmazásokkal.

Jegyzeteljen, kivágjon és ossza meg a videotartalmak vagy rögzített médiafájlok legfontosabb pillanatait.

A Verbit korlátai

Zajos környezetben nehezen működik, a pontosság érdekében kézi beállításokra van szükség.

Az audiolejátszás során nem kínál szó szerinti kiemelést.

Verbit árak

Pay As You Go: Egyedi árazás

Üzleti fiókok: Egyedi árazás

Verbit értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

A Verbit kiváló átírási és hangleírási szolgáltatásokat nyújt. Gyorsak, ügyfélszolgálatuk reagálóképes, és szolgáltatásuk rendkívül megfizethető.

A Verbit kiváló átírási és hangleírási szolgáltatásokat nyújt. Gyorsak, ügyfélszolgálatuk reagálóképes, és szolgáltatásuk rendkívül megfizethető.

🧠 Érdekesség: A „transzkripció” szó 1598-ban jelent meg először az angol nyelvben. 📜 John Florio felvette az olasz-angol szótárába, és a többi már történelem – szó szerint!

5. Happy Scribe (a legjobb többnyelvű interjúk átírásához és feliratozásához)

a Happy Scribe segítségével

A Happy Scribe egy speciális átírási szoftver, amely audio- vagy videofájlokat pontos írott szöveggé alakít. AI-alapú átírása 85%-os pontosságot biztosít, és több mint 120 nyelvet és nyelvjárást támogat, így tökéletes nemzetközi toborzáshoz vagy többnyelvű interjúkhoz.

Még nagyobb pontosságra van szüksége? A Happy Scribe ember által készített átírási szolgáltatásai 99%-os pontosságot garantálnak, minden apró részletet rögzítenek, a kontextustól a terminológiáig.

Az interaktív szerkesztő segítségével szinkronizálhatja a szöveget az audióval, és megjegyzéseket fűzhet a legfontosabb pillanatokhoz, ami tökéletes az interjúk elemzéséhez vagy a jelöltekről szóló jelentések elkészítéséhez.

A Happy Scribe legjobb funkciói

Használjon ember által készített átírást a komplex terminológiát tartalmazó, árnyalt interjúkhoz.

A szó szerinti átírás lehetővé teszi a szünetek és a töltelékszavak rögzítését, ami ideális jogi vagy műszaki interjúkhoz.

Adjon időkóddal ellátott feliratokat az interjúfelvételekhez, biztosítva ezzel a globális hozzáférhetőséget és inkluzivitást.

Dolgozzon együtt a felvételi vezetőkkel az interjúk átiratainak szerkesztésében és kommentálásával a hatékony döntéshozatal érdekében.

A Happy Scribe korlátai

A háttérzajok miatt nehézségek adódnak, ezért a tisztaság érdekében kézi szerkesztésre van szükség.

Inkonzisztens beszélőazonosítás, különösen több beszélő vagy egymást átfedő beszélgetések esetén

A Happy Scribe árai

Ingyenes

Alap: 17 USD/hó

Pro: 29 USD/hó

Üzleti: 49 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Happy Scribe értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

A Happy Scribe-ot használom videók átírásához, feliratozásához és fordításához. Nagyon tetszik, hogy lehetővé teszi a közös munkát a lektorálás, a felülvizsgálat és a letöltés során. A fordító és konvertáló eszközök fantasztikusak!

A Happy Scribe-ot használom videók átírásához, feliratozásához és fordításához. Nagyon tetszik, hogy lehetővé teszi a közös munkát a lektorálás, a felülvizsgálat és a letöltés során. A fordító és konvertáló eszközök fantasztikusak!

6. MS Word (a legjobb választás a beépített átírási funkciót kereső Microsoft 365 felhasználók számára)

Microsoft 365 -en keresztül

Egyszerűsítse a dokumentumok létrehozását, szerkesztését és átírását egyetlen platformon. A Microsoft 365 felhasználók számára tervezett „Transcribe in Word” funkció a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átírásokká alakítja, miközben a jobb szervezés érdekében megjelöli a beszélőket.

Finomítsa az interjú utáni munkafolyamatokat: szerkessze a leírásokat, hallgassa vissza az audiofelvételeket a jobb érthetőség érdekében, és tárolja biztonságosan a fájlokat a OneDrive-ban a zökkenőmentes együttműködés és a könnyű hozzáférés érdekében.

A Microsoft Word legjobb funkciói

Rögzítse az élő interjúkat közvetlenül a Wordben, vagy töltsön fel hangfájlokat a pontos feldolgozáshoz.

Testreszabhatja és egységesítheti a beszélők címkéit, hogy a több beszélős interjúk is áttekinthetőek legyenek.

Adja hozzá a teljes interjú átiratát vagy kivonatait Word-dokumentumokhoz, hogy kifinomult összefoglalásokat készíthessen.

Állítsa be a hangerőt és a sebességet, hogy a felülvizsgálat során bizonyos válaszokra vagy részletekre koncentrálhasson.

A Microsoft Word korlátai

Csak a Word for Microsoft 365 webes verziójában érhető el.

Havonta öt órára korlátozott átírási lehetőség, ezért nem alkalmas nagy mennyiségű interjú ütemezésére.

Microsoft Word árak

Ingyenes a Microsoft 365 előfizetéssel

Microsoft Word értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

7. Temi (a legjobb egyszerű és gyors angol átírásokhoz)

a Temi segítségével

A Temi gyorsaságával és egyszerűségével tűnik ki, 90–95%-os pontossággal készít angol nyelvű átiratokat öt-tíz percen belül. Minimalista kialakítása miatt tökéletes azoknak a toborzóknak, akik gyors eredményekre vágynak, anélkül, hogy bonyolult funkciókkal kellene foglalkozniuk.

A Temi egyszerű felülete több mint 25 audio- és videofájlformátumot támogat, így időbélyegekkel és beszélőcímkékkel feltölthet, átírhat vagy szerkeszthet. Könnyű kezelhetőségével ideális egyszeri interjúkhoz vagy gyors ütemű felvételi folyamatokhoz.

A Temi legjobb funkciói

Állítsa be az audiolejátszás sebességét a leiratok áttekintéséhez és szerkesztéséhez, különösen hosszú felvételek esetén.

Keresse meg és emelje ki az átírásokban szereplő konkrét szavakat vagy kifejezéseket, hogy egyszerűbbé tegye az áttekintést.

Az átiratokat azonnal megoszthatja e-mailben vagy megosztási linkeken keresztül, hogy csapata mindig naprakész legyen.

A Temi böngészőkön, iOS és Android eszközökön egyaránt elérhető és használható.

A Temi korlátai

Kizárólag angol nyelvet támogat, ami nem feltétlenül felel meg a többnyelvű igényeknek.

Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint az AI-alapú betekintés, az élő átírás vagy a beszélőelemzés.

Temi árak

0,25 USD/audio perc

Temi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Sonix (A legjobb a fejlett szerkesztéshez és a többnyelvű támogatáshoz)

via Sonix

A többnyelvű interjúk vagy komplex felvételek kezelése kihívást jelent, de a Sonix az AI-vezérelt pontossággal egyszerűsíti az átírási módszereket. Több mint 53 nyelvet támogat, így megbízható megoldás a sokszínű csapatokkal dolgozó vagy globális interjúkat lebonyolító toborzók számára.

A Sonix böngészőben futó szerkesztője az interjúk átiratát szó szerinti időbélyegekkel és a beszélők megjelölésével rendezi. Csoportos interjúkat vagy erős akcentussal készült videofelvételeket kell kezelnie? A többsávos feltöltés összevonja a csoportos interjúk hanganyagát, így zökkenőmentes áttekintést biztosít.

A Sonix legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamatokat API-hozzáféréssel, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kézi átírási folyamatot.

Hozzon létre egyedi szótárakat az iparág-specifikus terminológia hozzáadásával a nagyobb pontosság érdekében.

Fordítsa le az interjú átiratokat több mint 38 nyelvre a jobb globális hozzáférhetőség érdekében.

Exportálja a leiratokat SRT és VTT formátumú feliratokként, hogy az interjúk könnyebben hozzáférhetők legyenek.

A Sonix korlátai

A rossz hangfelvételek vagy a túlzott háttérzaj befolyásolhatja a pontosságot.

A Sonix csak előre rögzített tartalmakra összpontosít, nincs élő automatikus átírási funkciója.

Sonix árak

Alapcsomag: 10 USD/óra

Prémium: 5 USD/óra + 22 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (több mint 130 értékelés)

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

Ezzel nem kell manuálisan leírnom az interjúkat. Útmutatást ad az audiofelvételek rögzítéséhez, hogy a legjobb átírást kapja, de ha gyengébb minőségű audiofájlja van, azzal is működik!

Ezzel nem kell manuálisan leírnom az interjúkat. Útmutatást ad az audiofelvételek rögzítéséhez, hogy a legjobb átírást kapja, de ha gyengébb minőségű audiofájlja van, azzal is működik!

9. Rev (A legalkalmasabb a pontos átírásokhoz, emberi érintéssel)

via Rev

A Rev ötvözi az AI-alapú átírást az emberi szakértelemmel, így biztosítva a toborzók számára a különböző interjús helyzetekhez szükséges rugalmasságot. Akár szakzsargonnal teli technikai interjúkat, akár komplex megbeszéléseket tartalmazó panelbeszélgetéseket kell átírnia, ez az eszköz zökkenőmentesen alkalmazkodik a munkafolyamatához.

A szerkesztőeszközök, mint például a beépített megjegyzések és a kevésbé megbízható szavak nyomon követése, gyors és hatékony átirat-áttekintést tesznek lehetővé. Hosszabb felvételek esetén az AI által generált összefoglalók és a követési javaslatok segítenek rekordidő alatt kivonni a legfontosabb információkat, így a felvételi folyamat zökkenőmentesen haladhat.

A Rev legjobb funkciói

Páratlan pontossággal nyerjen ki hasznos információkat, fontos idézeteket és összefoglalókat.

Rögzítsen hangot bármilyen forrásból – asztali számítógépről, mobilról vagy integrált platformokról, például a Zoomról.

Védje az érzékeny kommunikációt titkosítással és vállalati szintű adatvédelmi intézkedésekkel.

Használja a Rev mobilalkalmazását, hogy egyetlen érintéssel rögzíthesse és feltöltse az élő interjúkat, így bárhol rugalmasan dolgozhat.

Rev korlátozások

A mobil és a webalkalmazások nem szinkronizálódnak, ami megnehezíti az eszközök közötti váltást a szerkesztés során.

A kézi átírási szolgáltatás magasabb költségei, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a kis költségvetésű vagy nagy volumenű igényeknek.

Rev árazás

VoiceHub Free

VoiceHub Basic: 14,99 USD/hó felhasználónként

VoiceHub Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

VoiceHub Enterprise: Egyedi árazás

AI-átírás : 0,25 USD/perc

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

Emberi feliratok: 1,99 USD/perc

AI feliratok: 0,25 USD/perc

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés).

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

10. Fireflies. ai (A legjobb interjúk átírásához és AI-vezérelt összefoglalókhoz)

A Fireflies.ai több mint egy átírási eszköz – ez az egyik legjobb, hatékonyságra tervezett mesterséges intelligencia alapú értekezlet-összefoglaló. Hívja meg Fredet, a mesterséges intelligencia asszisztensét az interjúkra, aki automatikusan átírja és rögzíti az egész ülés legfontosabb pontjait.

A csoportos vagy viselkedésalapú interjúkhoz tökéletesen alkalmas Fireflies nyomon követi a beszélők beszédidejét, a töltelékszavakat és a beszéd-hallgatás arányt, hogy a beszélgetéseket adatalapú betekintéssé alakítsa. Van előre rögzített interjúd? Töltsd fel a fájlokat, és pár perc alatt részletes interjú-átiratokat kapsz.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

MP4, MP3, M4A vagy WAV fájlok feldolgozása a zökkenőmentes automatikus átíráshoz

Írja le az interjúkat vagy megbeszéléseket a Google Meet, Teams és Zoom alkalmazásokban a Google Chrome kiterjesztés segítségével.

Készíts interjú-átiratokat több mint 30 nyelven, ideális megoldás globális csapatok és többnyelvű jelöltek számára.

Védje adatait a SOC 2 TYPE 2 és a GDPR-nak megfelelő, végpontok közötti titkosítással.

Fireflies. ai korlátai

Az összefoglalás néha elmulasztja a komplex beszélgetések finom árnyalatait.

A HIPAA-megfelelőség és az SSO csak a vállalati csomagokban elérhető, ami korlátozza a kisebb csapatok hozzáférését.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (590+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, mit mond egy G2 felhasználó:

Az egyik kedvenc élményem a Fireflies-szal egy sor online interjú során volt. Óriási segítséget nyújtott az összes fontos pont és információ rögzítésében, így inkább a beszélgetésre tudtam koncentrálni, a jegyzetelés helyett.

Az egyik kedvenc élményem a Fireflies-szal egy sor online interjú során volt. Óriási segítséget nyújtott az összes fontos pont és információ rögzítésében, így inkább a beszélgetésre tudtam koncentrálni, a jegyzetelés helyett.

Külön említésre méltó TranscribeMe: Nagy pontosságú, ember által lektorált átírásokat biztosít, és jól kezeli az akcentusokat és a beszéd finom árnyalatait.

Descript: Lenyűgöző pontossággal automatikusan átírja az audio- vagy videofelvételeket szöveggé.

Marvin: Kvalitatív kutatásra összpontosít, olyan funkciókkal, amelyekkel csatlakozhat az értekezletekhez és pontos átiratokat készíthet.

Okosabb átírás, gyorsabb felvétel a ClickUp segítségével

A megfelelő átírási eszköz forradalmi változást hoz a felvételi vezetők és toborzók számára. Egyszerűsíti az interjúk munkafolyamatait, és a beszélgetéseket hasznos információkká alakítja. Akár a pontosságot, az együttműködést vagy a többnyelvűséget tartja szem előtt, az ebben a listában szereplő eszközök minden igényét kielégítik.

Ha azonban olyan interjú-átírási szoftvert keres, amely minden kritériumnak megfelel, akkor a ClickUp kiemelkedik a többi közül. A hatalmas interjúmennyiség kezelésétől a jelöltekkel való egyértelmű kommunikáció biztosításáig a ClickUp a pontosságot és a zökkenőmentes szervezést ötvözi.

Miért elégedjen meg kevesebbel? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy okosabb felvételi döntéseket hozzon és javítsa a csapat termelékenységét. 🎯