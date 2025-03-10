A 10 legjobb interjú-átírási szoftver 2025-ben

Interjú hangfájlok visszajátszása, háttérzajok leküzdése, minden szó leírása – ismerős helyzet? Ideje felhagyni a hatékonytalansággal, és a legfontosabbra koncentrálni: a legjobb tehetségek felvételére.
Íme a forradalmi újítás: Interjú-átírási szoftver. 🚀
Ezek az eszközök automatikusan konvertálják az audio- vagy videofájlokat pontos, kereshető szöveggé. Mi az eredmény? Órákkal kevesebb munka, pontosabb jelöltinformációk és gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatal.
Érdekli? Maradjon velünk, és fedezze fel a 10 legjobb eszközt, amelyek forradalmasítják a toborzást és megkönnyítik az interjúk átírását. ✨
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy áttekintés a 10 legkiemelkedőbb interjú-átírási eszközről, amelyek nagy port kavarnak:
- ClickUp : A leghatékonyabb átírási és interjúkezelési megoldás
- Otter. ai: A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletek összefoglalásához
- Trint: A legjobb együttműködésen alapuló és többnyelvű interjú-átírásokhoz
- Verbit: A legjobb élő átíráshoz és hasznosítható információkhoz
- Happy Scribe: A legjobb többnyelvű interjúk átírásához és feliratozásához
- Microsoft Word: A legjobb megoldás a beépített átírási funkciót kereső Microsoft 365 felhasználók számára.
- Temi: A legjobb egyszerű és gyors angol átírásokhoz
- Sonix: A legjobb a fejlett szerkesztéshez és a többnyelvű támogatáshoz
- Rev: A legalkalmasabb a pontos átírásokhoz, emberi érintéssel
- Fireflies. ai: A legjobb interjú-átíráshoz és AI-vezérelt összefoglalókhoz
Mit kell keresnie egy interjú-átírási szoftverben?
🧠 Érdekes tény: 2032-re a globális átírási piac értéke 35,8 milliárd dollárra nő! A toborzók élen járnak ebben a folyamatban, és egyértelmű, hogy a beszéd szöveggé alakítása a toborzás jövője. 🎉
De nem minden átírási szoftver biztosít ugyanolyan szintű pontosságot és hatékonyságot. Ahhoz, hogy megtalálja az ideális eszközt a toborzási igényeinek, összpontosítson ezekre a nélkülözhetetlen funkciókra:
- Pontosság: Rögzítse minden szót – még az akcentussal, szakzsargonnal vagy több beszélővel zajló interjúkban is. Használja az AI átírási eszközöket a pontosság növeléséhez, idézetek kiválasztásához, érzelmek felismeréséhez és minták azonosításához.
- Biztonság: Válasszon olyan eszközt, amely védi az interjúztató és az interjúalany magánéletét. Keressen titkosítást, jelszóvédelmet és az iparági szabványoknak való megfelelést, hogy adatai biztonságban legyenek.
- Sebesség: A valós idejű feldolgozásnak köszönhetően az órák percekké válnak. Gyorsan áttekintheti a beszélgetéseket, hogy elkészítse az interjú visszajelzését, vagy késedelem nélkül továbbjuttassa a jelölteket a folyamatban.
- Testreszabhatóság: Szabja az interjú-átírásokat az igényeinek megfelelően a beszélő azonosítás, az időbélyegek és a több formátumú exportálási lehetőségek segítségével. Készítsen kifinomult, megosztható feljegyzéseket, amelyek megkönnyítik az együttműködést.
- Zajkezelés: Válasszon zajszűrő funkcióval rendelkező szoftvert. Szüntesse meg a zavaró tényezőket, mint a beszélgetés, a visszhang vagy a rossz interjúhangminőség – függetlenül attól, hogy egy forgalmas irodában vagy távoli híváson van.
Ezeknek a funkcióknak a megfelelő kombinációjával a leírási eszköz elengedhetetlen részévé válik a toborzási technológiai eszköztárának, és soha nem látott módon egyszerűsíti a toborzást. Találjuk meg az Önnek leginkább megfelelőt! 🚀
💡 Profi tipp: Ellenőrizze a szerkesztési funkciókat, mint például a fontos részek kiemelése, a csapattagok meghívása kommentelésre vagy szerkesztésre, valamint a lejátszási sebesség beállítása a jobb koncentráció érdekében. A kereshetőség egy plusz előny, amely segít gyorsan megtalálni a kifejezéseket vagy idézeteket, így gyorsabbá téve a jelöltek értékelését.
A 10 legjobb interjú-átírási szoftver
A legjobb átírási szoftver kiválasztása nem csak a kényelemről szól, hanem a munkamódszer újragondolásáról is. Akár hosszú videofelvételek dekódolásáról, akár rossz hangminőségű távoli interjúk kezeléséről, akár pontos szó szerinti átírásról van szó, a megfelelő eszköz mindent megváltoztat.
Készen áll a forradalmi újításokra? Nézzük meg a 10 legkiemelkedőbb megoldást!
1. ClickUp (A leghatékonyabb átírás és interjúkezelés)
A ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, egyszerűsíti a munkafolyamatok minden aspektusát – és az interjúk átírása és kezelése sem kivétel ez alól.
A rendszer középpontjában a ClickUp Brain áll, egy briliáns AI-alapú asszisztens, amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és adatokat a zökkenőmentes toborzás érdekében. Akár interjúkat rögzít, akár jegyzeteket készít, a ClickUp Brain a beszélgetéseket strukturált, hasznosítható információkká alakítja.
A ClickUp AI Notetaker egy fantasztikus eszköz, amely rendkívül hatékonnyá teszi az interjúk átírását! Ahelyett, hogy az interjú alatt kapkodva jegyzetelne, hagyhatja, hogy a Notetaker végezze el a nehéz munkát helyette.
A szoftver automatikusan rögzíti az összes adatot – például a találkozó nevét, dátumát, résztvevőit, hangfelvételét és teljes átiratát –, így Ön a jelöltekkel való kapcsolattartásra koncentrálhat. Ráadásul zökkenőmentesen működik a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal.
Az interjú után könnyedén előhívhatja jegyzeteit a Naptárból vagy a Dokumentumokból, így később könnyedén áttekintheti őket. Ha pedig cselekedni szeretne, csak kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy hozzon létre feladatokat a jegyzeteiből, vagy ossza meg az összefoglalót a csevegőcsatornákon. Ez egy forradalmi változás, amelynek köszönhetően minden fontos információ szervezetten és hozzáférhetően tárolható a csapata számára!
A ClickUp Clips segítségével a személyes, virtuális vagy telefonos interjúk rögzítése gyerekjáték lesz. Csak nyomja meg a felvétel gombot, és a ClickUp Brain automatikusan átírja minden szót szerkeszthető, kereshető szöveggé, így órákat spórolhat meg a kézi munkával.
A legjobb rész? Ezek a leiratok közvetlenül beágyazódnak a munkaterületébe, így valós időben jegyzeteket fűzhet hozzájuk, együttműködhet másokkal, vagy utólagos feladatokat rendelhet hozzájuk. Ezenkívül a ClickUp Brain szakértő módon kezeli az akcentusokat és a beszédváltozatokat, még zajos környezetben is.
A ClickUp nem csak átírással foglalkozik, hanem az egész interjúkezelési folyamat optimalizálásában is segít. Szervezze a jelöltekkel kapcsolatos jegyzeteket, hozzon létre teendőket és egyszerűsítse a nyomon követést – mindezt egyetlen platformon.
Szüksége van egy fontos válaszra? A ClickUp Connected Search úgy működik, mint egy személyi asszisztens, azonnal megjelölve a fontos pillanatokat, így nem kell találgatnia, és a tökéletes jelölt megtalálására koncentrálhat.
🔍 Tudta? A ClickUp segít az interjúk utáni nyomon követésben is! Csak töltsön fel egy hangfelvételt vagy jegyzeteket az interjú után, és hagyja, hogy az AI másodpercek alatt elkészítse a pontos átiratot vagy összefoglalót. Így kövesse nyomon az interjút a ClickUp segítségével:
- Írjon személyre szabott köszönő e-maileket perceken belül a ClickUp Brain segítségével 📧
- Mutassa be a legfontosabb jelöltek véleményét az AI által generált összefoglalók segítségével – gyorsan és pontosan💡
- Kövesse nyomon a megválaszolatlan kérdéseket, vagy tisztázza a pontokat zökkenőmentesen❓
- Legyen rövid, éles és emlékezetes a maximális hatás érdekében ✂️
A ClickUp legjobb funkciói
- Csatolja az interjú átiratokat a ClickUp Docs- hoz a visszajelzések, a lektorálás és a jóváhagyások egyszerűsítése érdekében.
- A leiratokból kiemelt kulcsfontosságú pontokat alakítsa teendőlistákká vagy nyomon követendő feladatokká a ClickUp Tasks alkalmazásban.
- Használjon előre elkészített sablonokat az interjúk egységesítéséhez és a jelöltek válaszainek rögzítéséhez.
- Kövesse nyomon a felvételi folyamatot több mint 50 műszerfal opcióval a feladatok állapotáról, a jelöltek szakaszairól és a csapat termelékenységéről.
A ClickUp korlátai
- A széles körű funkciók és testreszabási lehetőségek tanulási görbét jelenthetnek.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
A felhasználók lelkesen fogadják a ClickUp átírási funkcióit, amelyek kiemelik a szoftver rugalmasságát és testreszabási lehetőségeit. Egy elégedett G2-értékelő így fogalmaz:
A ClickUp mindent, mindenhol, egyszerre. És most, a ClickUp AI-vel... Wow, összefoglaljuk a megbeszéléseink (és még sok más) átiratát.
A ClickUp mindent, mindenhol, egyszerre. És most, a ClickUp AI-vel... Wow, összefoglaljuk a megbeszéléseink (és még sok más) átírását.
🧠 Érdekesség: Az átírás története egészen i. e. 3400-ig nyúlik vissza Egyiptomban! Az írnokok voltak az első átírók, akik adómentességet élveztek, miközben dokumentálták a királyság történelmét. Persze, nekik nem volt AI-jük, de biztosan meglepődnének, ha látnák, hogyan működnek az olyan eszközök, mint a ClickUp!
2. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletek összefoglalásához)
Az Otter. ai alkalmazkodik a beszélgetési stílusához és szókincséhez, minden használatkor javítva a leírás pontosságát. Sokoldalú AI-találkozóasszisztense könnyedén rögzíti a személyes, hibrid, virtuális vagy telefonos interjúkat, így bármilyen formátumhoz tökéletesen illeszkedik.
Az Otter szinkronizálja a találkozói naptárát, csatlakozik a hívásaihoz, elkezdi átírni az interjúkat, és rövid összefoglalókat készít a legfontosabb pontok megosztásához. Hatékony szerkesztőeszközei lehetővé teszik az átiratok finomítását, jegyzetekkel ellátását és közös szerkesztését, javítva ezzel a toborzási munkafolyamatot.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Testreszabhatja a szókincset, hogy javítsa az átírás pontosságát nevekkel, szakszavakkal és rövidítésekkel.
- Exportálja a leiratokat különböző formátumokba, beleértve az SRT-t is, az interjúvideók feliratozásához.
- Integrálja a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal, hogy valós időben leírhassa az interjúkat.
- Állítsa be a lejátszás sebességét és hagyja ki a csendet a gyorsabb áttekintés és hibajavítás érdekében.
Az Otter.ai korlátai
- Lehet, hogy regionális akcentusok vagy bonyolult szakszavak esetén kézi beállításokra lesz szükség.
- Az ingyenes csomagban fiókönként csak három importált audio- vagy videofájl engedélyezett.
Otter. ai árak
- Ingyenes csomag
- Pro csomag: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti terv: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
Íme, mit mond egy G2 felhasználó:
Ezzel jelentősen csökkenthető a kézi átíráshoz szükséges idő. Bár nem 100%-osan pontos, úgy gondolom, hogy elég jól visszaadja az interjú általános szerkezetét.
Ezzel jelentősen csökkenthető a kézi átíráshoz szükséges idő. Bár nem 100%-osan pontos, úgy gondolom, hogy elég jól visszaadja az interjú általános szerkezetét.
3. Trint (A legjobb együttműködési és többnyelvű interjú-átírásokhoz)
A Trint egy mesterséges intelligenciával működő átírási eszköz, amely a beszédet pontos és szerkeszthető szöveggé alakítja. Több mint 30 nyelvet támogat, így ideális azoknak a toborzóknak, akik különböző nyelvi háttérrel rendelkező, globális jelöltekkel folytatnak interjúkat.
Emellett zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, így a csapatok a Google Docs-hoz hasonlóan szerkeszthetik és ellenőrizhetik a leírásokat. Az iOS-alkalmazással bárhol rögzítheti és leírhatja az interjúkat, míg a mesterséges intelligencia modellje pontos fordításokat és időbélyeggel ellátott eredményeket biztosít néhány perc alatt.
A Trint legjobb funkciói
- Javítsa az átírás pontosságát a technikai kifejezésekhez igazított egyéni szókincssel.
- Fordítsa le a leiratokat több mint 50 nyelvre a zökkenőmentes globális toborzás érdekében.
- A felvételeket valós időben, együttműködve szerkesztheti és megoszthatja a felvételi csapattal.
- Biztosítsa az adatok biztonságos kezelését ISO-tanúsítvánnyal rendelkező szabványokkal, hogy nyugodt lehessen.
A Trint korlátai
- Nincs valós idejű találkozóasszisztens funkciója, és nehezen különbözteti meg a beszélőket.
- Lassú oldalbetöltés, különösen nagy fájlok esetén
A Trint árai
- Starter: 80 USD/hó/felhasználó
- Haladó: 100 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árak
Trint értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Verbit (A legjobb élő átíráshoz és hasznosítható betekintéshez)
A Verbit egy robusztus átírási szolgáltatás, amely egyszerűsíti az élő vagy rögzített interjúk munkafolyamatait. Akár audio-, akár videofájlokkal dolgozik, a Captivate AI pontosan átírja a beszélt nyelvet pontos, időbélyeggel ellátott átírásokká.
Mi az egyedülálló tulajdonsága? A Gen. V eszköz összefoglalásokat, kulcsszavakat és teendőket biztosít. A komplex kifejezések azonosításától a YouTube-videók vagy rögzített interjúk feliratozásáig a Verbit garantálja a kifogástalan eredményeket azáltal, hogy kiküszöböli a nyelvtani hibákat és a hiányos mondatokat.
A Verbit legjobb funkciói
- Írja le az interjúkat, és adjon hozzá élő feliratokat olyan platformokon, mint a Zoom és a Webex.
- Töltse le az interjúk átiratát több formátumban, beleértve a JSON-t is, az ATS platformokkal való integrációhoz.
- Integrálható több mint 20 alkalmazással, többek között a Canvas, a Blackboard és a Kaltura alkalmazásokkal.
- Jegyzeteljen, kivágjon és ossza meg a videotartalmak vagy rögzített médiafájlok legfontosabb pillanatait.
A Verbit korlátai
- Zajos környezetben nehezen működik, a pontosság érdekében kézi beállításokra van szükség.
- Az audiolejátszás során nem kínál szó szerinti kiemelést.
Verbit árak
- Pay As You Go: Egyedi árazás
- Üzleti fiókok: Egyedi árazás
Verbit értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Íme, mit mond egy G2 felhasználó:
A Verbit kiváló átírási és hangleírási szolgáltatásokat nyújt. Gyorsak, ügyfélszolgálatuk reagálóképes, és szolgáltatásuk rendkívül megfizethető.
A Verbit kiváló átírási és hangleírási szolgáltatásokat nyújt. Gyorsak, ügyfélszolgálatuk reagálóképes, és szolgáltatásuk rendkívül megfizethető.
🧠 Érdekesség: A „transzkripció” szó 1598-ban jelent meg először az angol nyelvben. 📜 John Florio felvette az olasz-angol szótárába, és a többi már történelem – szó szerint!
5. Happy Scribe (a legjobb többnyelvű interjúk átírásához és feliratozásához)
A Happy Scribe egy speciális átírási szoftver, amely audio- vagy videofájlokat pontos írott szöveggé alakít. AI-alapú átírása 85%-os pontosságot biztosít, és több mint 120 nyelvet és nyelvjárást támogat, így tökéletes nemzetközi toborzáshoz vagy többnyelvű interjúkhoz.
Még nagyobb pontosságra van szüksége? A Happy Scribe ember által készített átírási szolgáltatásai 99%-os pontosságot garantálnak, minden apró részletet rögzítenek, a kontextustól a terminológiáig.
Az interaktív szerkesztő segítségével szinkronizálhatja a szöveget az audióval, és megjegyzéseket fűzhet a legfontosabb pillanatokhoz, ami tökéletes az interjúk elemzéséhez vagy a jelöltekről szóló jelentések elkészítéséhez.
A Happy Scribe legjobb funkciói
- Használjon ember által készített átírást a komplex terminológiát tartalmazó, árnyalt interjúkhoz.
- A szó szerinti átírás lehetővé teszi a szünetek és a töltelékszavak rögzítését, ami ideális jogi vagy műszaki interjúkhoz.
- Adjon időkóddal ellátott feliratokat az interjúfelvételekhez, biztosítva ezzel a globális hozzáférhetőséget és inkluzivitást.
- Dolgozzon együtt a felvételi vezetőkkel az interjúk átiratainak szerkesztésében és kommentálásával a hatékony döntéshozatal érdekében.
A Happy Scribe korlátai
- A háttérzajok miatt nehézségek adódnak, ezért a tisztaság érdekében kézi szerkesztésre van szükség.
- Inkonzisztens beszélőazonosítás, különösen több beszélő vagy egymást átfedő beszélgetések esetén
A Happy Scribe árai
- Ingyenes
- Alap: 17 USD/hó
- Pro: 29 USD/hó
- Üzleti: 49 USD/hó
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
Happy Scribe értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
Íme, mit mond egy G2 felhasználó:
A Happy Scribe-ot használom videók átírásához, feliratozásához és fordításához. Nagyon tetszik, hogy lehetővé teszi a közös munkát a lektorálás, a felülvizsgálat és a letöltés során. A fordító és konvertáló eszközök fantasztikusak!
A Happy Scribe-ot használom videók átírásához, feliratozásához és fordításához. Nagyon tetszik, hogy lehetővé teszi a közös munkát a lektorálás, a felülvizsgálat és a letöltés során. A fordító és konvertáló eszközök fantasztikusak!
6. MS Word (a legjobb választás a beépített átírási funkciót kereső Microsoft 365 felhasználók számára)
Egyszerűsítse a dokumentumok létrehozását, szerkesztését és átírását egyetlen platformon. A Microsoft 365 felhasználók számára tervezett „Transcribe in Word” funkció a beszédet pontos, időbélyeggel ellátott átírásokká alakítja, miközben a jobb szervezés érdekében megjelöli a beszélőket.
Finomítsa az interjú utáni munkafolyamatokat: szerkessze a leírásokat, hallgassa vissza az audiofelvételeket a jobb érthetőség érdekében, és tárolja biztonságosan a fájlokat a OneDrive-ban a zökkenőmentes együttműködés és a könnyű hozzáférés érdekében.
A Microsoft Word legjobb funkciói
- Rögzítse az élő interjúkat közvetlenül a Wordben, vagy töltsön fel hangfájlokat a pontos feldolgozáshoz.
- Testreszabhatja és egységesítheti a beszélők címkéit, hogy a több beszélős interjúk is áttekinthetőek legyenek.
- Adja hozzá a teljes interjú átiratát vagy kivonatait Word-dokumentumokhoz, hogy kifinomult összefoglalásokat készíthessen.
- Állítsa be a hangerőt és a sebességet, hogy a felülvizsgálat során bizonyos válaszokra vagy részletekre koncentrálhasson.
A Microsoft Word korlátai
- Csak a Word for Microsoft 365 webes verziójában érhető el.
- Havonta öt órára korlátozott átírási lehetőség, ezért nem alkalmas nagy mennyiségű interjú ütemezésére.
Microsoft Word árak
- Ingyenes a Microsoft 365 előfizetéssel
Microsoft Word értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)
7. Temi (a legjobb egyszerű és gyors angol átírásokhoz)
A Temi gyorsaságával és egyszerűségével tűnik ki, 90–95%-os pontossággal készít angol nyelvű átiratokat öt-tíz percen belül. Minimalista kialakítása miatt tökéletes azoknak a toborzóknak, akik gyors eredményekre vágynak, anélkül, hogy bonyolult funkciókkal kellene foglalkozniuk.
A Temi egyszerű felülete több mint 25 audio- és videofájlformátumot támogat, így időbélyegekkel és beszélőcímkékkel feltölthet, átírhat vagy szerkeszthet. Könnyű kezelhetőségével ideális egyszeri interjúkhoz vagy gyors ütemű felvételi folyamatokhoz.
A Temi legjobb funkciói
- Állítsa be az audiolejátszás sebességét a leiratok áttekintéséhez és szerkesztéséhez, különösen hosszú felvételek esetén.
- Keresse meg és emelje ki az átírásokban szereplő konkrét szavakat vagy kifejezéseket, hogy egyszerűbbé tegye az áttekintést.
- Az átiratokat azonnal megoszthatja e-mailben vagy megosztási linkeken keresztül, hogy csapata mindig naprakész legyen.
- A Temi böngészőkön, iOS és Android eszközökön egyaránt elérhető és használható.
A Temi korlátai
- Kizárólag angol nyelvet támogat, ami nem feltétlenül felel meg a többnyelvű igényeknek.
- Nincsenek olyan fejlett funkciók, mint az AI-alapú betekintés, az élő átírás vagy a beszélőelemzés.
Temi árak
- 0,25 USD/audio perc
Temi értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Sonix (A legjobb a fejlett szerkesztéshez és a többnyelvű támogatáshoz)
A többnyelvű interjúk vagy komplex felvételek kezelése kihívást jelent, de a Sonix az AI-vezérelt pontossággal egyszerűsíti az átírási módszereket. Több mint 53 nyelvet támogat, így megbízható megoldás a sokszínű csapatokkal dolgozó vagy globális interjúkat lebonyolító toborzók számára.
A Sonix böngészőben futó szerkesztője az interjúk átiratát szó szerinti időbélyegekkel és a beszélők megjelölésével rendezi. Csoportos interjúkat vagy erős akcentussal készült videofelvételeket kell kezelnie? A többsávos feltöltés összevonja a csoportos interjúk hanganyagát, így zökkenőmentes áttekintést biztosít.
A Sonix legjobb funkciói
- Automatizálja a munkafolyamatokat API-hozzáféréssel, hogy időt takarítson meg és csökkentse a kézi átírási folyamatot.
- Hozzon létre egyedi szótárakat az iparág-specifikus terminológia hozzáadásával a nagyobb pontosság érdekében.
- Fordítsa le az interjú átiratokat több mint 38 nyelvre a jobb globális hozzáférhetőség érdekében.
- Exportálja a leiratokat SRT és VTT formátumú feliratokként, hogy az interjúk könnyebben hozzáférhetők legyenek.
A Sonix korlátai
- A rossz hangfelvételek vagy a túlzott háttérzaj befolyásolhatja a pontosságot.
- A Sonix csak előre rögzített tartalmakra összpontosít, nincs élő automatikus átírási funkciója.
Sonix árak
- Alapcsomag: 10 USD/óra
- Prémium: 5 USD/óra + 22 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Sonix értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,9/5 (több mint 130 értékelés)
Íme, mit mond egy G2 felhasználó:
Ezzel nem kell manuálisan leírnom az interjúkat. Útmutatást ad az audiofelvételek rögzítéséhez, hogy a legjobb átírást kapja, de ha gyengébb minőségű audiofájlja van, azzal is működik!
Ezzel nem kell manuálisan leírnom az interjúkat. Útmutatást ad az audiofelvételek rögzítéséhez, hogy a legjobb átírást kapja, de ha gyengébb minőségű audiofájlja van, azzal is működik!
9. Rev (A legalkalmasabb a pontos átírásokhoz, emberi érintéssel)
A Rev ötvözi az AI-alapú átírást az emberi szakértelemmel, így biztosítva a toborzók számára a különböző interjús helyzetekhez szükséges rugalmasságot. Akár szakzsargonnal teli technikai interjúkat, akár komplex megbeszéléseket tartalmazó panelbeszélgetéseket kell átírnia, ez az eszköz zökkenőmentesen alkalmazkodik a munkafolyamatához.
A szerkesztőeszközök, mint például a beépített megjegyzések és a kevésbé megbízható szavak nyomon követése, gyors és hatékony átirat-áttekintést tesznek lehetővé. Hosszabb felvételek esetén az AI által generált összefoglalók és a követési javaslatok segítenek rekordidő alatt kivonni a legfontosabb információkat, így a felvételi folyamat zökkenőmentesen haladhat.
A Rev legjobb funkciói
- Páratlan pontossággal nyerjen ki hasznos információkat, fontos idézeteket és összefoglalókat.
- Rögzítsen hangot bármilyen forrásból – asztali számítógépről, mobilról vagy integrált platformokról, például a Zoomról.
- Védje az érzékeny kommunikációt titkosítással és vállalati szintű adatvédelmi intézkedésekkel.
- Használja a Rev mobilalkalmazását, hogy egyetlen érintéssel rögzíthesse és feltöltse az élő interjúkat, így bárhol rugalmasan dolgozhat.
Rev korlátozások
- A mobil és a webalkalmazások nem szinkronizálódnak, ami megnehezíti az eszközök közötti váltást a szerkesztés során.
- A kézi átírási szolgáltatás magasabb költségei, amelyek nem feltétlenül felelnek meg a kis költségvetésű vagy nagy volumenű igényeknek.
Rev árazás
- VoiceHub Free
- VoiceHub Basic: 14,99 USD/hó felhasználónként
- VoiceHub Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként
- VoiceHub Enterprise: Egyedi árazás
- AI-átírás: 0,25 USD/perc
- Emberi átírás: 1,99 USD/perc
- Emberi feliratok: 1,99 USD/perc
- AI feliratok: 0,25 USD/perc
Értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés).
- Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)
10. Fireflies. ai (A legjobb interjúk átírásához és AI-vezérelt összefoglalókhoz)
A Fireflies.ai több mint egy átírási eszköz – ez az egyik legjobb, hatékonyságra tervezett mesterséges intelligencia alapú értekezlet-összefoglaló. Hívja meg Fredet, a mesterséges intelligencia asszisztensét az interjúkra, aki automatikusan átírja és rögzíti az egész ülés legfontosabb pontjait.
A csoportos vagy viselkedésalapú interjúkhoz tökéletesen alkalmas Fireflies nyomon követi a beszélők beszédidejét, a töltelékszavakat és a beszéd-hallgatás arányt, hogy a beszélgetéseket adatalapú betekintéssé alakítsa. Van előre rögzített interjúd? Töltsd fel a fájlokat, és pár perc alatt részletes interjú-átiratokat kapsz.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- MP4, MP3, M4A vagy WAV fájlok feldolgozása a zökkenőmentes automatikus átíráshoz
- Írja le az interjúkat vagy megbeszéléseket a Google Meet, Teams és Zoom alkalmazásokban a Google Chrome kiterjesztés segítségével.
- Készíts interjú-átiratokat több mint 30 nyelven, ideális megoldás globális csapatok és többnyelvű jelöltek számára.
- Védje adatait a SOC 2 TYPE 2 és a GDPR-nak megfelelő, végpontok közötti titkosítással.
Fireflies. ai korlátai
- Az összefoglalás néha elmulasztja a komplex beszélgetések finom árnyalatait.
- A HIPAA-megfelelőség és az SSO csak a vállalati csomagokban elérhető, ami korlátozza a kisebb csapatok hozzáférését.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (590+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Íme, mit mond egy G2 felhasználó:
Az egyik kedvenc élményem a Fireflies-szal egy sor online interjú során volt. Óriási segítséget nyújtott az összes fontos pont és információ rögzítésében, így inkább a beszélgetésre tudtam koncentrálni, a jegyzetelés helyett.
Az egyik kedvenc élményem a Fireflies-szal egy sor online interjú során volt. Óriási segítséget nyújtott az összes fontos pont és információ rögzítésében, így inkább a beszélgetésre tudtam koncentrálni, a jegyzetelés helyett.
Külön említésre méltó
- TranscribeMe: Nagy pontosságú, ember által lektorált átírásokat biztosít, és jól kezeli az akcentusokat és a beszéd finom árnyalatait.
- Descript: Lenyűgöző pontossággal automatikusan átírja az audio- vagy videofelvételeket szöveggé.
- Marvin: Kvalitatív kutatásra összpontosít, olyan funkciókkal, amelyekkel csatlakozhat az értekezletekhez és pontos átiratokat készíthet.
Okosabb átírás, gyorsabb felvétel a ClickUp segítségével
A megfelelő átírási eszköz forradalmi változást hoz a felvételi vezetők és toborzók számára. Egyszerűsíti az interjúk munkafolyamatait, és a beszélgetéseket hasznos információkká alakítja. Akár a pontosságot, az együttműködést vagy a többnyelvűséget tartja szem előtt, az ebben a listában szereplő eszközök minden igényét kielégítik.
Ha azonban olyan interjú-átírási szoftvert keres, amely minden kritériumnak megfelel, akkor a ClickUp kiemelkedik a többi közül. A hatalmas interjúmennyiség kezelésétől a jelöltekkel való egyértelmű kommunikáció biztosításáig a ClickUp a pontosságot és a zökkenőmentes szervezést ötvözi.
Miért elégedjen meg kevesebbel? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy okosabb felvételi döntéseket hozzon és javítsa a csapat termelékenységét. 🎯