A legjobb Setmore alternatívák az intelligens időpontfoglaláshoz (2025)

A találkozók lefoglalása nem olyan nehéz feladat, mint a világbéke megteremtése. Ha a jelenlegi rendszer inkább akadálynak tűnik, mint ugródeszkának, akkor talán itt az ideje a változásnak. Egy ideig a Setmore volt a megbízható munkagép a korlátlan számú felhasználó számára, de ahogy vállalkozása növekszik, úgy nőnek az igényei is. Talán több ellenőrzést, okosabb integrációkat vagy zökkenőmentesebb élményt szeretne ügyfeleinek. Egyes alternatívák lehetővé teszik több naptár szinkronizálását a csapatok között, míg más platformok automatizálják az emlékeztetőket és a visszaigazolásokat. Néhányuk akár a foglalásokat is követési feladatokká alakíthatja, vagy közvetlenül integrálható a fizetési rendszerekkel.

Ha készen áll arra, hogy megtapasztalja, mit tehet Önért egy igazán intelligens ütemezési szoftver, bemutatjuk Önnek a legjobb eszközöket, amelyek egyszerűsítik a foglalásokat és rendszerezik a naptárát.

A Setmore alternatívái egy pillantásra

Vessen egy pillantást ezekre a legjobb Setmore alternatívákra, hogy összehasonlítsa a funkciókat, a legmegfelelőbb forgatókönyveket és az árakat.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott naptár, all-in-one projektmenedzsment és ütemezés, feladat-automatizálás, dokumentumok és jóváhagyások. Csapatok, amelyeknek egy helyen kell elvégezniük az ütemezést és a projektmenedzsmentet Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Calendly Intelligens foglalási linkek, integráció a Google/Outlook szolgáltatással, csoportos ütemezés és körbejárás Professzionális szakemberek és csapatok, akiknek egyszerű, linkalapú ütemezésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/hó áron; egyedi árak vállalatok számára. Acuity Scheduling Egyedi felvételi űrlapok, naptárszinkronizálás, ügyfelek saját maguk által történő foglalás és fizetésfeldolgozás Szolgáltatók, edzők, tanácsadók Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Vagaro Foglalás és POS, tagságkezelés, marketingeszközök és bérszámfejtés Szalonok, fürdők, wellness-vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 23,99 dollár/hó-tól kezdődik. Square Appointments Online foglalás, fizetési integráció, POS, automatikus emlékeztetők Kisvállalkozások, amelyeknek ütemezésre és fizetésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. Doodle Csoportos szavazások a találkozók időpontjáról, a rendelkezésre állás nyomon követése és naptárszinkronizálás Csapatok csoportos találkozók gyors ütemezéséhez Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,95 dollár/hó-tól kezdődik. vCita Ügyfélportál, CRM, számlák, fizetés beszedése, online ütemezés A kisvállalkozásoknak és a szabadúszóknak ügyfélkezelő és foglalási rendszerre van szükségük. A fizetős csomagok ára 35 dollár/hónaptól kezdődik. Microsoft Bookings Outlook és Teams integráció, személyzet ütemezése és testreszabható foglalási oldalak A Microsoft 365 ökoszisztémát használó vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomag ára 6 dollár/hó. Mindbody Osztály- és időpontfoglalás, tagságkezelés, marketingcsomag Fitness stúdiók, edzőtermek, jóga központok Egyedi árazás Appointlet Korlátlan számú időpont, integrációk (Zoom, Stripe, Google Meet) és egyedi márkajelzés Kis csapatok és szabadúszók, akiknek egyszerű ütemezésre van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hónaptól kezdődik. YouCanBookMe Egyedi foglalási oldalak, időzóna-felismerés, értesítések és csapatütemezés Különböző típusú időpontfoglalásokkal rendelkező szolgáltató vállalkozások A fizetős csomagok ára 9 dollár/hónaptól kezdődik.

Miért érdemes a Setmore alternatíváit választani?

Még a megbízható ütemezési szoftverek is akadálynak tűnhetnek, ahogy vállalkozása növekszik. Ami egyszerű időpontfoglalási módszerként indult, gyorsan elmulasztott emlékeztetők, átfedő foglalások vagy unalmas kézi munkává válhat.

Íme, miért van szüksége egy fejlett eszközre, amely többet kínál, mint az alapvető időpontfoglalás:

Testreszabás: A foglalási oldalak, értesítések és munkafolyamatok rugalmasságot biztosítanak, hogy azokat az Ön egyedi üzleti igényeihez igazítsa.

Csapat- és helyszínkezelés: Több helyszín, személyzet vagy csoportos foglalkozás kezelése gyorsan kaotikusvá válhat, ha nincsenek valós idejű együttműködési funkciók.

Fizetés és számlázás: Az integrált fizetések, az ismétlődő számlázás és a számlázás nem igényelhet további lépéseket vagy harmadik féltől származó eszközöket.

Integráció: A naptárak, CRM-rendszerek vagy videóeszközök szinkronizálását integrálni kell, csökkentve ezzel a fragmentált munkafolyamatok által okozott többletköltségeket.

Láthatóság és betekintés: A foglalási trendek, a személyzet teljesítményének vagy az ügyfelek előzményeinek nyomon követése egyszerűnek kell lennie, hogy segítsen Önnek adat alapú döntéseket hozni.

Ügyfélélmény: A zökkenőmentes foglalási rendszerek és automatikus frissítések hiányában az ügyfelek zavarodottságot, lemondásokat vagy késéseket tapasztalhatnak, ami negatívan hat az elégedettségükre.

Kézi frissítések: A menetrendek módosítása, a lemondások kezelése vagy a foglalások áthelyezése gyakran extra adminisztratív munkát jelent, ami lassítja az egész csapat munkáját.

A legjobb Setmore alternatívák

Okosabb módszert keres a foglalási rendszer kezelésére? Összeállítottunk egy listát a legjobb Setmore alternatívákról, amelyekkel a ütemezés egyszerűbb, gyorsabb és rugalmasabb lesz.

1. ClickUp (A legjobb a projektek, feladatok és ügyfél-munkafolyamatok mellett a menetrendek kezeléséhez)

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával rugalmasan tervezheti az időbeosztását, miközben biztosíthatja a legfontosabb feladatok elvégzését.

A találkozók kezelése gyakran önmagában is egy munka. Nyomon követi, kinek kell az ideje, mikor áll rendelkezésre, és hogy ezek a kötelezettségek hogyan illeszkednek a munkája nagyobb képébe. A találkozók nyomon követése gyakran azt jelenti, hogy post-it cetliket vagy dokumentumokat kell használni a találkozó teljes kontextusának megértéséhez, rendezetlen naptárakat kell kezelni, vagy egymással nem integrált eszközök között kell ugrálni.

Ez a Work Sprawl működése , és ez rombolja a termelékenységet a csapatokban és a vállalatokban.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. Összefogja az összes munkaalkalmazását, adatait, csevegését és munkafolyamatait a világ első konvergált AI munkaterületén, amely 100%-os kontextust biztosít minden interakcióhoz, és egyetlen helyet kínál az emberek és az ügynökök együttműködéséhez. Ahelyett, hogy merev rendszerbe kényszerítené Önt, az eszköz lehetővé teszi, hogy a feladatokat és a naptárakat a saját igényei szerint alakítsa.

Beépítheti a fontos részleteket – ügyféladatokat, előkészítő jegyzeteket, mellékleteket vagy nyomon követési lépéseket. Nézzük meg, hogyan:

Íme, miért a ClickUp naptára a jobb alternatíva a Setmore-hoz képest

A ClickUp Calendar egy helyen gyűjti össze az összes találkozó adatait, beleértve a jegyzeteket, az ügyféladatokat és az állapotcímkéket. A csomagjától függően színekkel jelölheti az eseményeket, ismétlődő találkozókat állíthat be, vagy válthat a nézetek között.

Tekintse meg teljes ütemtervét a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával.

A ClickUp Calendar automatikusan ütemezi a feladatokat a prioritások alapján, kizárva a koncentrációra szánt időt, és átrendezve a munkát, hogy a határidők és a személyes termelékenység egyensúlyban legyenek.

Integrálható a Zoom, a Google Meet, a Microsoft Teams stb. alkalmazásokkal, behívja a találkozók adatait, és lehetővé teszi, hogy közvetlenül a naptárból csatlakozzon a hívásokhoz.

Könnyedén összekapcsolhatja a Google Naptárat a ClickUp Naptárral

Napi/heti/havi nézeteket, megosztható naptárakat, naptárak közötti szinkronizálást (Google, Outlook), emlékeztetőket, időkövetést és a csapatok ütemterveinek összehasonlítására szolgáló eszközöket kínál – mindezt ugyanazon az alkalmazáson belül.

🎥 Nézze meg: Itt egy videó arról, hogyan egyszerűsítheti az intelligens ütemezés a találkozók kezelését.

A ClickUp egy másik módja a ütemezés egyszerűsítésének a ClickUp Forms. Ahelyett, hogy szétszórt e-mailes emlékeztetőket vagy nem fogadott hívásokat gyűjtene össze az ügyfelek kéréseiből, létrehozhat egy űrlapot a foglalási adatok rögzítésére.

Egyszerűsítse a feladatkérelmeket a ClickUp Forms segítségével

Minden beérkező kérelem azonnal feladattá válik a munkaterületén, a kért információkkal együtt – például a kívánt időpontokkal, megjegyzésekkel vagy különleges követelményekkel. Ez megkönnyíti és megbízhatóvá teszi a kinevezések felvételét, miközben biztosítja, hogy egyetlen kérelem se maradjon figyelmen kívül.

A ClickUp Automations segítségével alakítsa át az ismétlődő feladatokat intelligens műveletekké.

A ClickUp Automations segítségével a ClickUp egyszerűvé teszi a nyomon követés és a feladatok frissítésének kezelését. Ahelyett, hogy manuálisan követné nyomon az egyes feladatokat, szabályokat állíthat be, amelyek automatikusan áthelyezik a feladatokat, megváltoztatják az állapotukat, vagy értesítéseket indítanak el, ha olyan feltételek teljesülnek, mint például az ügyfél új időpontot kér, lemondja a megbeszélést, vagy új időpontot kér.

Növelje termelékenységét a ClickUp Reminders segítségével történő ütemezéssel

A ClickUp Reminders segítségével emlékeztetőket állíthat be magának, csapatának vagy bizonyos feladatokhoz. A ClickUp Notifications funkcióval kombinálva pontosan tudni fogja, mikor frissül egy feladat, mikor változik az állapota, vagy mikor kell valakinek figyelmet szentelni.

💡 Profi tipp: Csoportosítsa össze a hasonló típusú találkozókat (például reggeli ügyfélhívások, délutáni belső egyeztetések). A kontextusváltás az, ami kimeríti az energiát.

A ClickUp Brain segít a kommunikáció szervezésében és a feladatok gyorsabb létrehozásában. Egyszerűen megkérheti a Brain-t, hogy ütemezzen ügyfélmegbeszélést, készítsen ügyfélüzenet-tervezetet, összefoglalja a megbeszélés jegyzetét, vagy akár alakítsa át az Ön bejegyzéseit végrehajtható feladatokká.

Egyszerűen kérje meg Brain-t, hogy ütemezzen be egy megbeszélést, rögzítse az ötleteket vagy összefoglalja a jegyzeteket, mindezt a munkaterületén belül.

A ClickUp integrációk könnyen összekapcsolhatók a már használt alkalmazásokkal. A Google Naptár, az Outlook és a Zoom integrációi tökéletesen szinkronizálják a találkozókat, hívásokat és határidőket a különböző platformok között. A ClickUp-ban végzett bármilyen frissítés automatikusan megjelenik a többi naptárában is. Virtuális találkozók esetén a Zoom integráció lehetővé teszi, hogy közvetlenül a ClickUp Feladatokból ütemezzen, csatlakozzon vagy kövesse nyomon a hívásokat.

Fedezze fel a ClickUp Integrations praktikus integrációit

⚡ Sablonarchívum: A ClickUp Appointment Book Template segít az ügyfelek adatait kezelni, nem csak a dátumokat és időpontokat. Hozzáadhat megjegyzéseket, nyomon követheti az átütemezéseket vagy lemondásokat egyéni státuszcímkékkel, és rögzítheti az olyan adatokat, mint a telefonszámok és a város, közvetlenül a foglalási oldalon. Ezenkívül válthat a különböző nézetek között – a naptár áttekintésétől a folyamatábra vagy a beküldések gyűjtésére szolgáló űrlapig.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp Dashboards jó áttekintést nyújt a csapat munkaterheléséről és teljesítményéről, de a komplex jelentések elkészítése extra időt és erőfeszítést igényel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4490+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy TrustRadius-értékelés:

Nagyszerű az egész szervezet feladatait kezelni. Ismétlődő feladatok esetén is, ahol beállíthatja az események időpontját. Nagyon könnyen használható, és hozzáadhat egyéni mezőket, ami nagyon hasznos. Imádom a különböző nézeteket.

Nagyszerű az egész szervezet feladatait kezelni. Ismétlődő feladatok esetén is, ahol beállíthatja az események időpontját. Nagyon könnyen használható, és hozzáadhat egyéni mezőket, ami nagyon hasznos. Imádom a különböző nézeteket.

💡 Bónusz: Ha olyan Setmore alternatívát keres, amely többet kínál, mint egyszerű ütemezés, akkor érdemes megnéznie a ClickUp Brain MAX-ot . A ClickUp, a Google Drive, a GitHub, az OneDrive, a SharePoint és az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazás + az internet azonnali keresésével megtalálhatja a fájlokat, dokumentumokat és mellékleteket.

Használja a Talk to Text funkciót , hogy hanggal kérdezzen rá a naptárára, és hanggal foglaljon meg találkozókat – kéz nélkül, bárhol.

Cserélje le a több tucatnyi, egymástól függetlenül működő AI eszközt, és használja ki a prémium AI modelleket, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini egy egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással. Brain MAX egy olyan asztali AI szuperalkalmazás, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el a sokféle AI eszközt, használja a hangját a munkavégzéshez, találkozók létrehozásához, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz. Ülések ütemezése, hívásjegyzetek nyomon követése és még sok más a Brain MAX segítségével.

2. Calendly (a legjobb egyszerű ütemtervek kezeléséhez, automatikus naptárszinkronizáláshoz és emlékeztetőkhöz)

via Calendly

A Calendly egy ütemezési szoftver, amely közvetlenül csatlakozik a naptárához, és másoknak csak az Ön rendelkezésre álló időpontjait jeleníti meg. A platform ellenőrzi a Google, Outlook, Office 365 vagy iCloud naptárát, és blokkolja az összes már lefoglalt időpontot.

A Calendly lehetőséget kínál arra, hogy rövid szüneteket illesszen be a hívások közé, korlátozza a naponta lebonyolított találkozók számát, vagy akár egész napokat is lefoglaljon a koncentrált munkavégzés érdekében. Ha pedig a találkozói számlázhatók, akkor a Stripe vagy a PayPal segítségével fizetést is elfogadhat, amikor a helyfoglalás megtörténik.

Emellett automatikus e-mailes vagy SMS-es emlékeztetőket is küld. A visszaigazolásokat megjegyzésekkel vagy előkészítési utasításokkal is személyre szabhatja.

A Calendly legjobb funkciói

Különböző eseménytípusokat kínálhat, például gyors 15 perces bejelentkezést, 30 perces konzultációt vagy teljes 60 perces találkozót.

Használja a körkörös ütemezést, hogy a foglalásokat egyenletesen ossza el a támogató csapat tagjai között, anélkül, hogy további koordinációra lenne szükség.

Lehetővé teszi a zökkenőmentes harmadik féltől származó integrációkat a Google Meet, Slack, Salesforce, HubSpot és másokkal.

A Calendly korlátai

Korlátozott munkafolyamat-automatizálással rendelkezik, mivel nincsenek beépített feladat- vagy projektkezelési funkciók.

Calendly árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15 000 USD/évtől

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2400+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a Calendly-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Ügyfeleim nagyon könnyen, nekik megfelelő időpontban tudnak velem találkozót egyeztetni. Megosztottam velük a linket, így könnyedén meg tudják tenni. Az e-mailjeimben és üzeneteimben is használom a linket.

Ügyfeleim nagyon könnyen, nekik megfelelő időpontban tudnak velem találkozót egyeztetni. Megosztottam velük a linket, így könnyedén meg tudják tenni. Az e-mailjeimben és üzeneteimben is használom a linket.

📚 További információ: A legjobb Calendly alternatívák és versenytársak

3. Acuity Scheduling (A legjobb a fizetések, számlázás és HIPAA-kompatibilis ügyfélfoglalások mellett a menetrendek kezeléséhez)

via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy olyan eszköz, amely azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyeknek nem csak a naptárban való időpontválasztás szükséges. A platform felhasználóbarát és úgy lett kialakítva, hogy kezelje az ügyfelekkel kapcsolatos találkozók részleteit, mint például a fizetések, űrlapok és emlékeztetők.

Az Acuity Scheduling segítségével különböző szolgáltatásokat hozhat létre egyedi időtartammal, árakkal és ügyfél-felvételi űrlapokkal. Minden foglaláshoz automatikus időpont-visszaigazolás tartozik, és megkövetelheti az ügyfelektől, hogy a találkozó előtt töltsék ki az űrlapokat.

Az Acuity Scheduling csomagokat, tagságokat és ajándékutalványokat is támogat, amelyek hasznosak lehetnek, ha több szolgáltatást, ismétlődő programokat kínál, vagy több szolgáltatót kezel.

Az Acuity Scheduling legjobb funkciói

Engedélyezze a HIPAA-megfelelést (bizonyos csomagoknál) az egészségügyi és terápiás gyakorlatokban történő biztonságos ütemezés érdekében.

Kezeljen több alkalmazottat és helyszínt egyetlen irányítópultról, minden csapattag számára külön naptárral.

Automatikusan kezelje a különböző időzónákat, hogy az ügyfelek a saját helyüknek megfelelő rendelkezésre állást lássák.

Az Acuity Scheduling korlátai

A HIPAA-megfelelőség, a többszemélyes személyzeti ütemezés és a fejlett márkaépítés drágább professzionális csomagokat igényel.

Acuity Scheduling árak

Ingyenes

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Standard: 34 USD/hó felhasználónként

Prémium: 61 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (400+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5700+ értékelés)

Mit mondanak az Acuity Schedulingról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Nagyon könnyű volt integrálni egy alapvető weboldalba e-mail értesítéssel.

Nagyon könnyű volt integrálni egy alapvető weboldalba e-mail értesítéssel.

4. Vagaro (A legjobb a szalonok, fürdők és wellness-szolgáltatások POS- és marketing-munkafolyamataival kapcsolatos ütemtervek kezeléséhez)

via Vagaro

A Vagaro egy wellness-, szépségápolási és fitneszvállalkozások számára kifejlesztett eszköz. Nem csupán egy ütemezési szoftver, hanem egy teljes üzleti menedzsment rendszer is egyben. A platform lehetővé teszi a fizetések, tagságok, órák és marketingkampányok kezelését.

Ha szalon, spa vagy fitnesztermet üzemeltet, a Vagaro professzionális megoldást kínál az egyéni időpontfoglalások és a csoportos órák kezelésére. A Vagaro összekapcsolja az időpontfoglalást a pénztárral, így a tagságokat és a fizetéseket is az időpontfoglalásokhoz használt rendszerben kezelheti. Ez akkor hasznos, ha vállalkozása ismétlődő szolgáltatásokat nyújt, például havi arckezeléseket vagy heti jógórákat.

A Vagaro legjobb funkciói

Lehetővé teszi az ügyfelek számára a foglalást olyan közösségi oldalakról, mint a Facebook és az Instagram.

Kövesse nyomon az értékesítést, a készleteket és a teljesítményt a beépített jelentéskészítő eszközökkel.

Rendeljen egyedi naptárakat és szolgáltatásokat a különböző munkatársakhoz vagy helyszínekhez.

A Vagaro korlátai

A Vagaro wellness-, szépségápolási és fitneszvállalkozásokra van szabva, így ha Ön nem ezeken a területeken tevékenykedik, sok fejlett funkció feleslegesnek tűnhet.

Vagaro árak

Ingyenes

Egy helyszín: 23,99 USD/hó felhasználónként

Több helyszín: Egyedi árazás

Vagaro

G2: 4,6/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3450+ értékelés)

Mit mondanak a Vagaro-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Foglalási szoftverként elfogadható, határozottan egyszerűsített a foglalási ütemterv és a fizetés fogadásának időmegtakarítás érdekében.

Foglalási szoftverként elfogadható, határozottan egyszerűsített a foglalási ütemterv és a fizetés fogadásának időmegtakarítás érdekében.

📚 További információ: A legjobb megosztott naptáralkalmazások a napirend egyszerűsítéséhez

5. Square Appointments (A legjobb a beosztások kezeléséhez, integrált fizetési lehetőségekkel és kisvállalkozások működéséhez)

a Square Appointments segítségével

A Square Appointments azoknak készült, akiknek ugyanazon a helyen kell kezelniük az ütemezést és a fizetéseket. Ha önálló szakember, például fodrász, borbély, manikűrös vagy tanácsadó, akkor a beállítás rendkívül egyszerűnek fogja találni. Az eszköz nagyobb csapatok számára is jól skálázható, több alkalmazott naptárával. A platform integrálódik a Square fizetésfeldolgozási rendszerével, például a Square Readerrel vagy a Tap-to-Pay-jel, így hitelkártyás és mobil fizetéseket is elfogadhat, sőt előre fizetéseket vagy lemondási díjakat is beállíthat. Ez a beépített POS-kapcsolat további előnyt jelent azoknak a vállalkozásoknak, amelyek stabil pénzforgalomra támaszkodnak. A Square Appointments egyedi foglalási URL-eket is biztosít az ügyfelek számára, hogy közvetlenül a kívánt csapattaggal egyeztethessenek időpontot.

A Square Appointments legjobb funkciói

Használja a Square Assistant szolgáltatást, hogy 24 órában válaszoljon az ügyfeleknek, kezelje a visszaigazolásokat vagy az átütemezéseket.

Rendeljen szolgáltatásokat konkrét erőforrásokhoz (termek, állomások, székek), így a foglalások automatikusan lefoglalnak mindent, ami szükséges.

Adjon hozzá allergiákat, preferenciákat vagy korábbi látogatásokhoz kapcsolódó megjegyzéseket közvetlenül az ügyfélprofilhoz a személyre szabott élmény érdekében.

A Square Appointments korlátai

A foglalási oldalak tiszta megjelenésűek, de a fejlett funkciók tekintetében korlátozott testreszabási lehetőségeket kínálnak.

Square Appointments árak

Ingyenes

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Prémium: Egyedi árazás

Square Appointments értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (230+ értékelés)

Mit mondanak a Square Appointments-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Tetszik, hogy milyen egyszerű online ügyfelekkel időpontot egyeztetni, így elkerülhetők az online időpontok lemondásai.

Tetszik, hogy milyen egyszerű online ügyfelekkel időpontot egyeztetni, így elkerülhetők az online időpontok lemondásai.

6. Doodle (A legjobb a menetrendek kezeléséhez, csoportos szavazásokhoz és együttműködésen alapuló értekezletek koordinálásához)

via Doodle

Olyan időpontot találni, amely több embernek is megfelel, gyakran nagyobb feladatnak bizonyul, mint maga a találkozó. Javaslatokat kér, válaszokat kap különböző csatornákon, és valahogy mégis lemarad valakinek a válaszáról. A Doodle megoldja ezt a problémát azzal, hogy az ütemezést egyszerű csoportos szavazássá alakítja.

Létrehoz egy szavazást a lehetséges időpontokkal, és megosztja azt. Mindenki megjelöli, hogy neki melyik időpont felel meg, és Ön gyorsan láthatja az átfedéseket. Nem kell, hogy fiókot hozzanak létre vagy alkalmazást töltsenek le – csak kattintani, szavazni, és kész. Ha pedig a tervek megváltoznak, perceken belül frissítheti a szavazást vagy létrehozhat egy újat.

Több foglalási oldalt is létrehozhat, hogy korlátozás nélkül kezelhesse a különböző eseményeket vagy találkozókat. A Doodle nem csak irodai találkozókra alkalmas. Az emberek tanulócsoportok, szülői értekezletek vagy akár alkalmi események szervezésére is szívesen használják.

A Doodle legjobb funkciói

Határozzon meg határidőket a válaszokhoz, hogy a résztvevők ne tudják késleltetni a döntéshozatali folyamatot.

Jelszóval védje az érzékeny szavazásokat, amikor bizalmas vagy ügyfélkapcsolati megbeszéléseket tervez.

Kínáljon „igen”, „nem” vagy „szükség esetén” válaszokat, hogy a résztvevők rugalmasságot mutathassanak anélkül, hogy zavart keltenének.

A Doodle korlátai

Nincsenek fejlett kezelőeszközök, mint például felvételi űrlapok, fizetés beszedése vagy ismétlődő időpontok ütemezése.

A Doodle árai

Ingyenes

Pro: 14,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 19,95 USD/hó felhasználónként

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1800+ értékelés)

Mit mondanak a Doodle-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Ez egy egyszerű, nagyon könnyen használható alkalmazás. Segít nekünk mindenben dönteni. A szavazások létrehozása azok számára is nagyon hasznos, akik nem tudnak dönteni.

Ez egy egyszerű, nagyon könnyen használható alkalmazás. Segít nekünk mindenben dönteni. A szavazások létrehozása azok számára is nagyon hasznos, akik nem tudnak dönteni.

📚 További információ: A legjobb Doodle alternatívák és versenytársak a professzionális ütemezéshez

7. vCita (A legjobb az ütemtervek kezeléséhez, az ügyfélkommunikációhoz, a számlázáshoz és a CRM-hez hasonló munkafolyamatokhoz)

via vCita

Ha szolgáltatói vállalkozást működtet, akkor nem csak egy ütemezési alkalmazásra van szüksége. Meg kell erősítenie a foglalásokat, be kell szednie a fizetéseket, nyomon kell követnie az ügyfelek adatait és ütemezni kell a visszajelzéseket. A vCita segítségével az ügyfelek önállóan ütemezhetik meg a találkozóikat, míg Ön a háttérben minden más felett ellenőrzést gyakorol.

Amikor egy ügyfél időpontot foglal Önnél, a vCita automatikusan elküldi neki a visszaigazolást, a számlát és az emlékeztetőt a találkozó előtt. Ha át kell ütemezniük az időpontot, azt maguk intézhetik, anélkül, hogy e-mailt kellene küldeniük Önnek.

Ezenkívül hozzáadhat webhely-widgeteket a foglaláshoz és a potenciális ügyfelek megszerzéséhez, valamint a beépített AI-asszisztens segítségével megfogalmazhatja az ügyfelek válaszait és üzleti tanácsokat kaphat az adatok alapján.

A vCita legjobb funkciói

Biztosítson önkiszolgáló ügyfélportált, ahol az ügyfelek ellenőrizhetik a korábbi időpontokat, számlákat és a kommunikációs előzményeket.

Hozzon létre szolgáltatási csomagokat (például 5 alkalmas csomagot) és kövesse nyomon az ügyfelek használatát manuális frissítések nélkül.

Engedélyezze az online dokumentummegosztást, hogy a szerződéseket, űrlapokat vagy útmutatókat közvetlenül a portálon keresztül lehessen elküldeni.

A vCita korlátai

A vCita bonyolultnak tűnik, ha csak egyszerű ütemezési szoftverre van szüksége, mivel a kiegészítő CRM és számlázási eszközök feleslegesnek tűnnek.

vCita árak

Ingyenes próba

Alap: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 65 USD/hó felhasználónként

Platinum: 110 USD/hó felhasználónként

vCita értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (270+ értékelés)

Mit mondanak a vCita-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A háttérrendszerbe integrált weboldal-ütemező widget megkönnyíti az ügyfelek regisztrációját. Az ügyfelek számára nagyon professzionálisnak tűnik, és az én részemről is nagyon könnyen használható.

A háttérrendszerbe integrált weboldal-ütemező widget megkönnyíti az ügyfelek regisztrációját. Az ügyfelek számára nagyon professzionálisnak tűnik, és az én részemről is nagyon könnyen használható.

a Microsoft Bookings segítségével

Ha csapata a Microsoft 365-ben dolgozik, a Microsoft Bookings egy jó választás, amely összeköti az Outlookot, a Teams-t és a foglalási oldalakat. Amikor időpontot állít be, az közvetlenül frissül az Outlookban, és ha virtuális találkozóról van szó, a Teams automatikusan létrehozza a linket.

A platform akkor hasznos, ha több részleget vagy szolgáltatást kezel. Mindegyikhez külön foglalási oldalt állíthat be, így az ügyfelek kiválaszthatják a megfelelő szolgáltatást és időpontot. A testreszabható foglalási rendszernek köszönhetően minden oldal úgy alakítható, hogy az ügyfelek pontosan oda kerüljenek, ahová szeretnének.

A Microsoft Bookings legjobb funkciói

Hozzon létre osztályspecifikus foglalási oldalakat, hogy az ügyfelek közvetlenül a megfelelő támogató csapattal vagy munkatárssal tudjanak időpontot egyeztetni.

Központilag kezelje a személyzet rendelkezésre állását, így minden csapattag naptára valós időben tükrözi a változásokat.

Használja a vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget, mivel a Microsoft 365 adatvédelmi irányelvei szerint működik.

A Microsoft Bookings korlátai

Csak akkor működik a legjobban, ha a szervezet már használja a Microsoft 365-öt – önálló bevezetése korlátozottnak tűnik.

A Microsoft Bookings árai

Ingyenes

Alap: 6 USD/hó felhasználónként

Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Bookings értékelések és vélemények

G2: 3,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Bookings-ról a valós felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Összességében ez hatalmas előnyt jelentett szervezetünk számára, mivel lehetővé tette ügyfeleink, beszállítóink és partnereink számára, hogy egyszerűen „foglaljanak” időpontot a kulcsfontosságú munkatársakkal, csupán egy e-mail aláírásában található linkre kattintva.

Összességében ez hatalmas előnyt jelentett szervezetünk számára, mivel lehetővé tette ügyfeleink, beszállítóink és partnereink számára, hogy egyszerűen „foglaljanak” időpontot a kulcsfontosságú munkatársakkal, csupán egy e-mail aláírásában található linkre kattintva.

9. Mindbody (A legjobb a fitnesz, wellness és osztálytagság kezelése mellett a menetrendek kezelésére)

via Mindbody

Számos jógastúdió, wellnessközpont, edzőterem és fitneszközpont a Mindbody segítségével kezeli az órákra való jelentkezéseket, a fizetéseket és az órarendeket. Ez egy felhasználóbarát platform, amelyet olyan iparágak számára fejlesztettek ki, mint az egészség, a wellness és a szépségápolás, és amelyen óracsomagokat lehet értékesíteni, sőt hűségprogramokat is lehet szervezni a rendszeres ügyfelek számára.

A mobilalkalmazás segítségével az ügyfelek könnyedén böngészhetik az órarendeket, helyet foglalhatnak, vagy várólistára kerülhetnek, ha az órák már teltházasak. Összekapcsolhatja az órarendjét a személyzetkezeléssel, így egy platformon oszthatja be az oktatókat, nyomon követheti munkaidejüket és szinkronizálhatja a bérszámfejtést.

A Mindbody legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek fejlődését és preferenciáit a szolgáltatások személyre szabása érdekében, például jegyezze fel egy jógázó ügyfél szintjét vagy egy masszázsra járó ügyfél kedvenc terapeutáját.

Engedélyezze az önálló bejelentkezést kioszk és mobil opciókkal, hogy az ügyfelek elkerülhessék a recepciónál kialakuló torlódásokat.

Használja a Mindbody alkalmazás piacterét, hogy új ügyfelek találjanak rá, akik fitnesz- vagy wellness-szolgáltatásokat keresnek.

A Mindbody korlátai

Az órarendek rögzített elrendezésűek, kevesebb lehetőséget kínálnak a foglalási folyamat stúdiója stílusához való igazítására.

Mindbody árak

Egyedi árazás

Mindbody értékelések és vélemények

G2: 3,6/5 (420+ értékelés)

Capterra: 4/5 (2900+ értékelés)

Mit mondanak a Mindbody-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Mindbody jelentéskészítő csomagja páratlan. Az elmúlt évben jelentősen javult. A rendszer az ügyfelek számára is könnyen használható és nagyon stabil.

A Mindbody jelentéskészítő csomagja páratlan. Az elmúlt évben jelentősen javult. A rendszer az ügyfelek számára is könnyen használható és nagyon stabil.

10. Appointlet (A legjobb időbeosztás-kezeléshez és rugalmas foglalási oldalakhoz szabadúszók és kisvállalkozások számára)

via Appointlet

Az Appointlet egy megbízható találkozószervező eszköz, amely szinkronizálható a Google Naptárral, az Office 365-tel stb., hogy ellenőrizze a már lefoglalt időpontokat, így az új foglalások nem ütköznek az Ön ütemtervével. Hozzáadhat puffertidőt a találkozók közé, szabályokat állíthat be a last minute foglalások megakadályozására, korlátozhatja a résztvevők számát, és eloszthatja a foglalásokat a csapat tagjai között.

Az Appointlet segítségével a rendelkezésre állás megosztása is rugalmas. A foglalási linket beillesztheti e-mailjeibe, beágyazhatja webhelyére, vagy elküldheti SMS-ben, közösségi médián stb. Az automatikus e-mailes emlékeztetők segítenek csökkenteni a meg nem jelenéseket, és ha valaki lemondja vagy átütemezi a foglalását, mindenki értesítést kap.

Az Appointlet legjobb funkciói

Hozzon létre korlátlan számú foglalási oldalt, anélkül, hogy korlátozná az eseménytípusokat vagy a csapattagokat.

Kínáljon csoportos időpontfoglalást, ha több embernek szeretne csatlakozni ugyanahhoz a munkamenethez, például webináriumokhoz vagy képzésekhez.

Támogassa több nyelvet és időzónát, hogy a nemzetközi ügyfelek zavartalanul foglalhassanak.

Az Appointlet korlátai

A jelentések és az elemzések minimálisak, így nem kap fejlett betekintést a foglalásokba.

Appointlet árak

Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Appointlet értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az Appointletről a valódi felhasználók?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Az Appointlet rengeteg időt spórolt nekem, amikor több emberrel kellett egyeztetnem. Lehetőségem volt puffert időt beiktatni a találkozók közé, és szükség esetén mások átütemezni egy másik szabad időpontra. Összességében ez egy igazi áttörés volt!

Az Appointlet rengeteg időt spórolt nekem, amikor több emberrel kellett egyeztetnem. Lehetőségem volt puffert időt beiktatni a találkozók közé, és szükség esetén mások átütemezni egy másik szabad időpontra. Összességében ez egy igazi áttörés volt!

📚 További információk: Calendly áttekintés árakkal és funkciókkal

11. YouCanBookMe (A legjobb a személyre szabott foglalási oldalak és naptárintegrációk mellett a menetrendek kezeléséhez)

via YouCanBookMe

A YouCanBookMe segítségével teljes mértékben testreszabhatja foglalási oldalát (színek megváltoztatása, logók feltöltése, egyedi háttér és lábléc használata), valamint testreszabhatja a nyelvet és egyéb elemeket, hogy a foglalási élmény a márkájának részévé váljon.

Az időzóna-felismerő funkciók lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy a foglalási időpontokat helyi idő szerint lássák, így elkerülhetőek a tervezési zavarok, ha különböző földrajzi területeken vannak ügyfelei. Ha a napirendje gyakran változik, a rendszer valós időben frissül, amint eseményeket ad hozzá, töröl vagy módosít a naptárában.

A YouCanBookMe legjobb funkciói

Használjon feltételes logikát az űrlapokban, hogy az ügyfél választása alapján további kérdéseket tegyen fel.

Jelszóval védje vagy blokkolja bizonyos e-mail domaineket, hogy csak üzleti fiókok foglalhassanak Önnél.

Generáljon QR-kódokat a foglalási linkekhez, így könnyedén megoszthatja elérhetőségét.

A YouCanBookMe korlátai

Nincs mélyebb elemzés az ügyfelek viselkedéséről vagy a bevételek nyomon követéséről.

YouCanBookMe árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 13 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 18 USD/hó felhasználónként

YouCanBookMe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak a YouCanBookMe-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Ez egy sok funkcióval és több testreszabási lehetőséggel rendelkező rendszer. A segítségnyújtás gyors és hatékony.

Ez egy sok funkcióval és több testreszabási lehetőséggel rendelkező rendszer. A segítségnyújtás gyors és hatékony.

Dolgozzon okosabban, tervezzen jobban a ClickUp segítségével

A megfelelő ütemezési szoftver megváltoztathatja a találkozók, az ügyfelek és a csapat munkamenetének kezelését. Bár az olyan eszközök, mint a Doodle vagy a YouCanBookMe egyszerű foglalásokhoz használhatók, és az olyan platformok, mint a Square Appointments vagy a vCita segítenek a fizetésekben és az ügyfélkezelésben, ezek még mindig csak a probléma egy részét oldják meg.

A mai csapatoknak több kell, mint egy naptár – szükségük van egy olyan eszközre, amellyel összehangolhatják a feladatokat, projekteket, dokumentumokat és az ütemezést. A ClickUp pontosan ezt kínálja. A projektmenedzsment platformba beépített hatékony ütemezési eszközzel időt takaríthat meg, csökkentheti az eszközök közötti váltást és javíthatja a csapat termelékenységét.

Ne rakosgassa össze a különböző eszközöket! Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tartsa tökéletes összhangban az ütemezését és a munkamenedzsmentjét.