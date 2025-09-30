A legjobb 75 Hard Notion sablon a kihívás előrehaladásának nyomon követéséhez

A 75 Hard kihívás megkezdése izgalmas, de valahol a nap második edzése és az éjfélkor elfogyasztott utolsó korty víz között elkezded érezni, hogy a rutinodban jobban égnek az izmaid, mint a tested.

Ahelyett, hogy a memóriádra (vagy a telefonodon lévő rendezetlen jegyzetekre) támaszkodnál, egy szilárd keretrendszer segítségével láthatóvá teheted az előrehaladásodat és strukturálhatod a napjaidat. 💪🏼

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk a Notion 75 hard sablonját, amelyek segítenek nyomon követni a szokásokat és felelősségteljesnek maradni. Mielőtt befejeznénk, megnézzük a ClickUp sablonokat is, mint okosabb alternatívákat. Kezdjük! 🎯

🧠 Érdekesség: James Clear bestseller könyve, az Atomic Habits kiemeli a kis, fokozatos változások erejét. Kifejti, hogy a napi 1%-os javulás idővel jelentős eredményeket hozhat.

Mi teszi jóvá a 75 Hard Notion sablont?

Egy jó 75 Hard Notion sablon egyszerűvé, strukturálttá és motiválóvá teszi a kihívást. Íme, mire kell figyelni:

Világos napi szerkezet moduláris blokkokkal: Egységes fejlécet használ a 1. naptól a 75. napig, kapcsolóelemeket minden ellenőrzőlista elemhez és bőséges fehér teret a különböző naplóbejegyzésekhez.

Testreszabható, rugalmas szokáskövetés: Minden feladathoz jelölőnégyzetek vagy haladási sávok tartoznak, például vízfogyasztás, két edzés, olvasás és kép, így a követést menet közben is módosíthatja.

Beágyazott haladás-megjelenítés: Integrálja a vizuális elemeket, mint például a naptárak vagy a haladás-sorozat számlálók (pl. 10/75 nap teljesítve), így gyorsan felmérheti a következetességet.

Hely a reflexióra és a motivációra: Tartalmaz kijelölt napi vagy heti naplóblokkokat vagy megjegyzéseket, ahol feljegyezheti, hogyan érzi magát mentálisan, motiváló idézeteket írhat le, vagy dokumentálhatja a legfontosabb gondolatokat.

Könnyű, mégis bővíthető kialakítás: Egyszerűen indul, így gyorsan betöltődik és áttekinthető marad. Ezután opcionális szakaszokat kínál (pl. receptek, motivációs tábla vagy előtte/utána galéria), amelyeket igény szerint bekapcsolhat.

💡 Profi tipp: Kezdje a nem megkerülhető feladatokkal. Válasszon ki 2-3 munkamódszert, amelyet minden nap elvégz, bármi is történjék, például az inbox zero, 20 perc mély munkavégzés vagy egy találkozók nélküli blokk. Tartsa szentnek ezeket.

75 Hard sablonok áttekintése

Itt található egy összefoglaló táblázat az összes Notion és ClickUp 75 Hard kihívás sablonról:

Ingyenes Notion 75 Hard sablonok

Íme néhány Notion 75 Hard sablon, amelyeket úgy terveztek, hogy segítsék a fitneszrajongókat, a termelékenység szerelmeseit és az önfejlesztés iránt érdeklődőket a következetességben. 👇

1. Notion 75 Hard Challenge Tracker sablon

via Notion

Az edzések nyomon követésétől az étkezések naplózásáig ez a sablon az átalakulásod minden aspektusát egy helyen tartja rendben. A letisztult felületével, napi és naptár nézetével, valamint a „előtte-utána” fotóknak szentelt szakaszokkal egy pillanat alatt áttekintheted az előrehaladásodat.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon hidratáltságát a beépített vízszámlálóval

Naponta két edzést jegyezzen fel, és egy helyen tervezze meg étkezéseit!

Tarts naplóbejegyzéseket, hogy rögzítsd a napi olvasmányaidat.

Ellenőrizze, hogy betartja-e a hivatalos 75 Hard Challenge szabályokat.

📌 Ideális: Azok számára, akik elindítják a 75 Hard Challenge kihívást, és egyszerű, vizuálisan tiszta nyomkövetőt szeretnének minden napi feladatukhoz.

💡 Profi tipp: Szeretne egy 75 Hard Challenge személyes fejlődési tervet, amely illeszkedik az Ön egyedi életmódjához? Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy az Ön ütemtervéhez és preferenciáihoz igazodva személyre szabja az edzéseit, étrendjét és olvasnivalóit. Ossza meg céljait és korlátait, és a Brain egy személyre szabott napi rutint és ajánlásokat fog készíteni, hogy segítsen Önnek a 75 Hard utazásában.

2. Notion 75 Hard női kiadás sablon

via Notion

Kifejezetten nőknek készült, ez a sablon a 75 Hard Challenge teljesítésére összpontosít, túlterhelés és hormonális egyensúlyhiány nélkül. Hangsúlyt fektet a ciklus szinkronizálására az edzések során, miközben egyszerű, esztétikus ellenőrzőlistát tart fenn, hogy elkerülje a túlterhelést.

Minden napi feladat, mint például a vízfogyasztás, az edzések, az étrend, az olvasás és a haladás fotói, könnyen nyomon követhető és a test ritmusához igazítható.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

A menstruációs ciklusodnak megfelelően alakítsd ki az edzéseket a fenntartható energia érdekében.

Kövesse nyomon napi folyadékbevitelét és egészséges étkezési szokásait könnyedén

Kövesse nyomon az olvasás előrehaladását és a célok típusait egy erre a célra kialakított oldalszámlálóval.

Készítsen vizuális naplót az előrehaladásáról, és tárolja a fotókat egy kényelmes helyen.

📌 Ideális: Nők számára, akik speciális és tudatos megközelítést keresnek a 75 Hard Challenge teljesítéséhez.

💡 Profi tipp: Kezelje a munkanapját úgy, mint egy edzést. Kezdje bemelegítéssel (könnyű győzelmek), folytassa koncentrált „sorozatokkal” (mély munkasprint), és fejezze be levezetéssel (könnyű adminisztráció vagy a holnap tervezése).

3. Notion 75 Hard haladáskövető sablon

via Notion

Ez a sablon heti nyomon követésre lett tervezve, és a napi túlterhelés helyett a folyamatos haladást hangsúlyozza. Tartalmaz egy külön receptoldalt, amely megkönnyíti az étkezés tervezését, valamint egy források részt, ahol motivációs tartalmakat tárolhat.

A napi naptár segít betartani az ütemtervet, míg a heti jegyzetek és inspiráló idézetek segítik a lendület fenntartását.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Adjon hozzá motiváló idézeteket, hogy inspirálja a következetes cselekvést a kihívás során.

Rögzítse heti reflexióit és betekintéseit a hosszú távú fejlődés érdekében.

Az intuitív naptár elrendezéssel vizualizálhatja a napi betartást.

📌 Ideális: Azok számára, akik hetente szeretik nyomon követni az előrehaladást, miközben recepteket és motivációs tartalmakat integrálnak.

4. Notion 75 Hard Challenge Tracker sablon

via Notion

Ez a sablon ötvözi a felelősségvállalást a motivációval, és úgy lett kialakítva, hogy segítsen kitartani a kihívás mellett anélkül, hogy elveszítené a lendületét. Ezenkívül ez a szokáskövető sablon műszerfalakat és beépített motivációs táblát kínál, hogy motivált maradjon. Leginkább azoknak ajánlott, akik mind a struktúrát, mind a bátorítást értékelik a 75 napos utazás során.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Hozzon létre egyedi irányítópultokat, hogy az egyedi szokásaira koncentrálhasson.

Hatékonyan kövesse nyomon a napi edzéseket, étkezéseket és vízfogyasztást

Naplózza a haladásról készült fotókat és a napi olvasmányokat zökkenőmentesen a könyvkövetőben.

Maradjon inspirált a dinamikus, interaktív elemekkel, amelyek erősítik a következetességet.

📌 Ideális: Azok számára, akik motivációs lökésre és praktikus nyomonkövetési rendszerre van szükségük.

5. Notion 75 HARD sablon

via Notion

Az egyszerűség és a felelősségre vonhatóság jegyében készült sablon szigorúan a 75 Hard Challenge öt alapszabályára koncentrál. Minden napot táblázatban rögzítenek, így bejelölheti a befejezett feladatokat és nyomon követheti a következetességet. Ez a kialakítás a fegyelmet helyezi előtérbe az extrákkal szemben, ami leginkább azoknak a felhasználóknak felel meg, akik a minimalizmust és az egyértelműséget kedvelik.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Jelölje be a napi vízfogyasztást, edzéseket, étrendet, olvasást és a haladás fotóit.

Tekintse át a kihívás során teljesített napokat egy áttekinthető táblázatban.

Kövesse nyomon a következetességet egy pillanat alatt a jobb önfelelősség érdekében.

📌 Ideális: azoknak a kihívásoknak, akik egyszerű, sallangmentes rendszert szeretnének a fegyelem fenntartásához.

💡 Profi tipp: Moss fogat a nem domináns kezeddel, miközben hangosan felolvasod a teendőlistádat. Ez a furcsa kombináció arra kényszeríti az agyadat, hogy új utakat nyisson meg (motorikus kontroll + nyelvi emlékezet + sorrendiség), és így az unalmas rutin egy mikro-neuroplaszticitási gyakorlattá alakul, amely élesíti a koncentrációt, a memóriát és az alkalmazkodóképességet.

6. Notion Ultimate 75 Hard műszerfal sablon

via Notion

Ez az átfogó irányítópult azoknak a részletorientált felhasználóknak készült, akik a 75 Hard Challenge minden aspektusát nyomon szeretnék követni. Gamifikált életjelzőkkel és diagramokkal azoknak szól, akik az analitika segítségével szeretnék nyomon követni az előrehaladásukat.

Az egyéni beviteli oldalak, eredmények és SOS riasztások biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki, így a folyamat vonzó és interaktív lesz.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Részletes statisztikák rögzítése: fotók, súly, makrók, VO₂ max és még sok más

Ünnepelje a mérföldköveket eredményekkel és haladási grafikonokkal

Használjon játékosított életjelző sávot a vizuális motiváció és a felelősségvállalás érdekében.

📌 Ideális: Tapasztalt Notion felhasználók számára, akik rendkívül részletes, játékos és interaktív nyomonkövetési élményt keresnek.

👀 Barátságos tipp: Adjon hozzá egy szabadnapot. Készüljön fel a váratlan eseményekre úgy, hogy hetente egy rugalmas időtartamot épít be a tervébe. Így, ha valami váratlan történik, a sorozata nem szakad meg, hanem meghajlik és újraindul.

7. Notion 75 Hard Challenge sablon

via Notion

Ez a sablon a gondosan összeállított források segítségével irányított élményt nyújt. Az előre betöltött könyvajánlatok, receptötletek és edzésprogramok csökkentik a döntéshozatal fáradalmait és segítenek a kitűzött célok elérésében. Rugalmas szakaszai lehetővé teszik az edzések és az olvasnivalók személyre szabását, így biztosítva a személyre szabott élményt.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Naplózza a haladást borítóval, állapotjelzéssel és értékelési rendszerrel

Kövesse az előre megtervezett edzésstruktúrákat, vagy testreszabhatja a sajátját.

Hozzáférjen kezdő receptekhez, amelyek tartalmaznak hozzávalókat és lépéseket, hogy egyszerűsítse a tervezést.

Tárolja személyes gondolatait és jegyzeteit minden kihívás napjáról

📌 Ideális: kezdőknek vagy strukturált tervezőknek, akik teljes rugalmasság mellett gondosan összeállított útmutatást szeretnének.

8. Notion 75 Hard Challenge Tracker sablon

via Notion

Ez a célkitűzési sablon a Notion diagramjait, gombjait és elrendezési eszközeit használja egy fejlett nyomonkövetési rendszer létrehozásához. Hangsúlyozza a teljes önfelelősséget és a alapvető szabályok következetes betartását, miközben lehetővé teszi a felhasználók számára a haladás vizualizálását.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a folyadékbevitelét, edzéseit, étrendjét, olvasmányait és a fejlődését interaktív gombokkal.

Vizualizálja utazását teljesítés kördiagramokkal és többváltozós vonaldiagramokkal.

Összpontosítson a mentális erőre és a rugalmasságra strukturált naplózás segítségével.

📌 Ideális: Azok számára, akik high-tech, vizuálisan dinamikus és fegyelmezett 75 Hard nyomonkövetési környezetet keresnek.

💡 Profi tipp: Készítsen egy hype bankot. Készítsen képernyőképeket a dicséretekről, ajánlásokról vagy bármiről, ami emlékezteti Önt arra, hogy fejlődik. Nézze meg őket újra, amikor úgy érzi, hogy elakadt vagy lelassult.

A Notion korlátai

Bár a Notion hatékony funkciókkal rendelkezik, a mindennapi felhasználók több olyan problémát is kiemelnek, amelyek befolyásolhatják a termelékenységet:

Megtanulása nehéz: A felhasználók gyakran hetekig csak a sablonok, képletek és munkafolyamatok beállításával foglalkoznak, mielőtt ténylegesen hatékonnyá válnak.

Gyenge offline élmény: Az offline szerkesztés a korábban megnyitott oldalakra korlátozódik; új tartalom létrehozása vagy a még nem látogatott oldalak elérés nem megbízható.

Lassú teljesítmény: A munkaterületek növekedésével gyakoriak a késések, a lassú betöltési idők és az általános reagálóképesség csökkenése.

Exportálási és formázási problémák: A PDF-exportálás során gyakran előfordul, hogy a elrendezés eltolódik, vagy a beágyazott tartalom eltűnik.

Mobil felhasználói felület korlátai: A mobilalkalmazás nem rendelkezik a desktop verzió funkcionalitásával és zökkenőmentességével, ami kevésbé intuitívvá teszi a mozgás közbeni szerkesztést.

Alternatív Notion 75 Hard sablonok

A ClickUp, a munka (és az élet) mindenre kiterjedő alkalmazása, sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít. Beállíthat napi ellenőrzőlistákat, naplózhatja az előrehaladást, és akár 15+ testreszabható ClickUp nézetben is vizualizálhatja az utazását.

Egy felhasználó megosztása:

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különböző nyomon követési és megtekintési lehetőségek között egyszerűen nem lehet hibázni a ClickUp-pal.

Íme néhány a legjobb Notion alternatív sablonok közül, amelyeket érdemes kipróbálni. 🎯

1. ClickUp 75 Hard sablon

Ingyenes sablonok Szerezzen be egy dedikált keretrendszert a fegyelem megerősítéséhez a ClickUp 75 Hard sablonnal.

A ClickUp 75 Hard sablon egy strukturált rendszer, amely megkönnyíti a kihívás követését és megnehezíti a feladást, minden feladatot, reflexiót és haladási frissítést egy interaktív munkaterületbe hozva.

A beépített eszközökkel a napi tervezéshez, a célok kitűzéséhez és a heti előrehaladás felülvizsgálatához biztosíthatja, hogy kihívása a terv szerint haladjon, és Ön motivált maradjon.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Megcsináltam , Folyamatban és Teendő . Kövesse nyomon minden feladatot a ClickUp egyéni állapotokkal , mint példáulés

A ClickUp egyéni mezők segítségével kategorizálja a szokásokat, hogy egyértelműen láthassa az előrehaladást.

Öt testreszabott nézet között navigálhat, beleértve a Challenge Gantt és a Challenge Summary nézeteket.

Rendeljen alfeladatokat, állítson be ismétlődő emlékeztetőket, és használjon prioritási címkéket a napi fegyelem érdekében.

📌 Ideális: Azok számára, akik egy teljesen szervezett napi tervező alkalmazást szeretnének, amelyben látható a haladás, ismétlődő emlékeztetők és felelősségre vonhatósági eszközök találhatók.

🚀 Barátkozó tipp: Szeretnéd elemző módon nyomon követni a fejlődésedet? A ClickUp Dashboards segítségével mindent egy képernyőn láthatsz. Használd az AI Cards funkciót, hogy automatikusan összefoglald az edzésnaplóidat, a folyadékbeviteledet és az olvasási eredményeidet, így kézzel történő nyomon követés nélkül is azonnali betekintést nyersz. Ezen felül beállíthat egyedi kártyákat a vízfogyasztás, az edzés befejezése és a napi bejelentkezésekhez. Figyelje következetességét az idő múlásával a ClickUp Dashboards AI Cards segítségével

2. ClickUp edzésnapló sablon

Ingyenes sablonok Hozzon létre egy adatközpontú teret edzéseihez a ClickUp edzésnapló sablonjával.

A ClickUp edzésnapló sablonja azoknak a fitneszrajongóknak készült, akik minden edzést pontosan szeretnének nyomon követni. Az edzéselőzményeket egyetlen helyen összpontosítja, így világos képet kaphat az előrehaladásáról.

A sablon különlegessége a rugalmasságában rejlik. Naplózhatja a sorozatokat, az ismétlést, az időtartamot, az intenzitást, vagy akár a külső körülményeket is, például az időjárást a szabadtéri edzések esetében.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a munkameneteket egyéni állapotokkal, például Befejezett , Kihagyott vagy Teendő .

Rögzítse a részleteket az olyan egyéni mezők segítségével, mint Edző , Erőnléti gyakorlat , Rugalmasági gyakorlat és Edzés időtartama .

Hozzáférés olyan nézetekhez, mint Edzésütemterv , Táblázatos nézet , Edzésnapló és Kezdő útmutató

Használja a ClickUp beépített időkövető funkcióját a pontos edzésidő rögzítéséhez.

📌 Ideális: Fitness rajongók, személyi edzők és mások számára, akiknek szervezett rendszerre van szükségük az edzések naplózásához és elemzéséhez.

3. ClickUp napi cselekvési terv sablon

Ingyenes sablonok Rendezze át a napi prioritásokat a 75 Hard Challenge során a ClickUp napi cselekvési terv sablonjával.

Érezte már valaha, hogy elszalad a napja, mert a feladatokra reagál, ahelyett, hogy irányítaná őket? Ez különösen igaz, ha a 75 Hard Challenge-t követi a mindennapi munkájában. A ClickUp napi cselekvési terv sablonja ezt kiküszöböli.

A célokat prioritás szerinti, időhöz kötött lépésekre bontja, így Ön a nagy hatással bíró munkára koncentrálhat, beiktathatja a reggeli rituálékat, mint például az edzés vagy az olvasás, és még mindig marad helye a kiigazításoknak.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan egyéni állapotokkal, mint Befejezve , Folyamatban és Teendők .

Használja az olyan egyéni mezőket, mint a Feladat komplexitása , Cél előrehaladása , Osztály és Feladat típusa a napi feladatok kategorizálásához.

Vizualizálja napját a Célok , Idővonal , Tevékenységek és Kezdő útmutató nézetek segítségével.

Szánjon időt a 75 alapvető Hard tevékenységre anélkül, hogy szem elől tévesztené a munkacélokat.

📌 Ideális: Elfoglalt szakemberek vagy résztvevők számára, akik a 75 Hard kihívást igényes ütemtervvel egyensúlyozzák ki, és akiknek a napi tervezéshez egyértelműségre és koncentrációra van szükségük.

4. ClickUp önellátási terv sablon

Ingyenes sablonok Hozzon létre kiegyensúlyozott életmódbeli változásokat a ClickUp önellátási terv sablonjával.

A 75 Hard kihívás során könnyű annyira a fegyelemre és a teljesítményre koncentrálni, hogy az önmagunkról való gondoskodás háttérbe szorul. De megfelelő munka-magánélet egyensúly nélkül a kihívás inkább kimerítőnek tűnhet, mint erőt adónak.

A ClickUp önellátási terv sablonja segít időt szánni a regenerálódásra, a reflexióra és a testét és elméjét egyaránt támogató szokások kialakítására. A mentális, fizikai és érzelmi jólétre szánt különleges terekkel olyan rutint alakíthat ki, amely túlmutat az edzéseken és az olvasáson.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a jóléti célokat olyan egyéni állapotokkal, mint Elért , Sikeres , Elmaradt és még sok más.

Szervezze meg a rutinokat a Wellness Type , Notes , References és Self Care Type egyéni mezőkkel.

Készítsen holisztikus tervet, amely egyensúlyt teremt a fegyelem és a valódi önápolás között.

📌 Ideális: Azok számára, akik el akarják kerülni a kiégést, meg akarják őrizni az egyensúlyt, és olyan reggeli rutinokat szeretnének kialakítani, amelyek elősegítik a termelékenységet és a jó közérzetet.

5. ClickUp étkezés-tervezési sablon

Ingyenes sablonok Maradjon következetes a napi étrendjében a ClickUp étkezés-tervező sablon segítségével.

A 75 Hard egyik legnehezebb része az, hogy minden nap eldöntsd, mit fogsz enni, miközben betartod az étrendedet. A ClickUp étkezés-tervező sablon segíthet ebben. Ahelyett, hogy kapkodva próbálnád kitalálni, mi legyen a vacsora, vagy véletlenül elmulasztanád a fehérje-bevitel célértékét, szervezheted az étkezéseket, nyomon követheted a táplálkozást, és előre tervezhetsz.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a makrókat olyan egyéni mezőkkel, mint a nettó kalória, szénhidrát, fehérje és étkezés típusa.

Használja a drag-and-drop listákat, hogy másodpercek alatt megtervezze az étkezéseket.

Vizualizálja terveit a heti összefoglaló, a naptár és az étkezés típusok ClickUp táblázataiban.

Csökkentse a bevásárlások számát az összetevők ellenőrzőlistáival és összevont bevásárlólistáival.

📌 Ideális: Azok számára, akik szeretnék megszabadulni az étkezési döntésekkel járó stressztől, miközben részt vesznek a 75 Hard kihívásban.

6. ClickUp személyes szokások nyomon követő sablon

Ingyenes sablonok Kövesse nyomon az összes 75 Hard szokását a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

A 75 Hard befejezésének titka a következetesség. A ClickUp személyes szokáskövető sablonja egyszerű módszert kínál a napi feladatok naplózására, nyomon követésére és betartására anélkül, hogy elveszítené lendületét. Az edzések jelölésétől az elolvasott oldalak vagy az elfogyasztott víz mennyiségének nyomon követéséig napról napra láthatja a haladást, és a kis sikerek tartós jó szokásokká válnak.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Maradjon a pályán az olyan egyéni mezőkkel, mint Haladás , 15 oldal elolvasása , 10 000 lépés és 64 uncia folyadék elfogyasztása .

Bontsa fel a szokásokat alfeladatokra, adjon hozzá prioritási címkéket, vagy rendeljen felelősségi partnereket.

Képzeld el a sorozatokat és az előrehaladást valós időben, hogy a motivációd magas szinten maradjon.

📌 Ideális: Önfejlesztő kihívásokra vállalkozóknak, akiknek szükségük van egy szokáskövető alkalmazásra, hogy minden nap elszámoltathatók legyenek.

7. ClickUp személyes fejlesztési terv sablon

Ingyenes sablonok Túlmutasson a 75 napon, és hozzon létre fenntartható növekedést a ClickUp személyes fejlesztési terv sablonjával.

A ClickUp személyes fejlesztési terv sablon segít átlátni a nagy képet, megtervezni a hosszú távú célokat és nyomon követni a karrier, a készségek és a magánélet terén elért fejlődést. Emellett ösztönzi a reflexiót, a tervezést és a folyamatos fejlődést, így hónapok és évek alatt mérhetővé válik a valódi előrelépés.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon az előrehaladást olyan egyéni állapotokkal, mint Cél elérve , Jó úton , Rossz úton és Felfüggesztve .

Használjon olyan egyéni mezőket, mint a Minimális napi cél , Sikerek és eredmények és Tanulási célok .

Hozzáférhet olyan testreszabott nézetekhez, mint a PD per negyedév , Haladáskövető , Cselekvési terv és Kezdő útmutató , hogy összehangolja a célokat az ütemtervekkel.

Építsen be visszacsatolási hurkot növekedési útjába azáltal, hogy ünnepli a sikereket és felismeri a fejlesztésre szoruló területeket.

📌 Ideális: A termelékenység szerelmeseinek, akik túl akarnak lépni a szokások nyomon követésén, és strukturált útitervet szeretnének készíteni a hosszú távú személyes és szakmai fejlődéshez.

8. ClickUp SMART Goals sablon

Ingyenes sablonok Bontsa le a komplex 75 Hard célokat elérhető feladatokra a ClickUp SMART Goals sablon segítségével.

Ahogy Antoine de Saint-Exupéry híresen mondta: „A cél, amelynek nincs világos terve, csak egy kívánság.” Ezért olyan hatékony a SMART keretrendszer – Specific (konkrét), Measurable (mérhető), Achievable (elérhető), Relevant (releváns) és Time-bound (időhöz kötött). Ez arra kényszerít, hogy a homályos ambíciókat megvalósítható, nyomon követhető célokká alakítsa.

A ClickUp SMART Goals sablon segít alkalmazni ezt a keretrendszert a való életben, lebontva a nagy célokat kezelhető lépésekre, és egy rendszert biztosítva azok nyomon követéséhez, méréséhez és tényleges eléréséhez.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Kövesse nyomon a célok elérésének előrehaladását olyan egyéni státuszokkal, mint Crushing , On Track , Off Track , On Hold és Complete .

Használjon 12 egyéni mezőt a tisztázáshoz, például „ Miért tűzöm ki ezt a célt most? és „ Rendelkezem a szükséges képességekkel? “

Használja ki az Amount of Effort Required Field (Szükséges erőfeszítés mértéke) mezőt, egy pontalapú rendszert, amely minden célhoz egy numerikus értéket rendel, így az erőfeszítés kézzelfoghatóbbá válik.

Célok elérése, SMART célok munkalapja és Vállalati célok mind személyes, mind csapat szintű célokhoz. Fedezze fel a személyre szabott nézeteket, mint például a SMART célok, ésmind személyes, mind csapat szintű célokhoz.

📌 Ideális: Egyének és csapatok számára, akik nem akarnak többé homályos személyes célokat követni, hanem mérhető, reális célokat szeretnének kitűzni, amelyeket végig tudnak vinni.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 78%-a részletes terveket készít a célkitűzési folyamat részeként. Meglepő módon azonban 50% nem követi nyomon ezeket a terveket speciális eszközökkel. 👀 A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alakíthatja át céljait megvalósítható feladatokká, így lépésről lépésre elérheti azokat. Ráadásul kódolás nélküli irányítópultjaink világos vizuális ábrázolást nyújtanak az előrehaladásáról, bemutatva az elért eredményeket, és több ellenőrzést és áttekinthetőséget biztosítva a munkájáról. Mert „a legjobb reménykedés” nem megbízható stratégia. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp felhasználói szerint ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy kiégnének.

9. ClickUp heti tervező sablon

Ingyenes sablonok Tervezze meg a 75 Hard feladatokat a héten a ClickUp heti tervező sablon segítségével.

A hét tervezése nem feltétlenül kell merevnek lennie; a legjobb rendszer az, amely alkalmazkodik a változó ütemtervedhez. A ClickUp heti tervező sablon madártávlatból mutatja be a hetedet, miközben lehetővé teszi, hogy a feladatok sorrendjét az életed változásaihoz igazítsd.

🌟 Íme, miért fog tetszeni:

Húzza át a jegyzeteket a napi oszlopokba, hogy gyorsan átrendezhesse a prioritásokat anélkül, hogy átírná a tervét.

Tervezze meg a határidőket, eseményeket vagy spontán ötleteket úgy, hogy az inkább brainstormingnak tűnjön, mint ütemezésnek.

Tartsa rendezettnek a hetét egy vizuális táblázattal, amely elkülöníti a fontos feladatokat a „jó lenne megcsinálni” feladatoktól.

Zárja le minden hetet úgy, hogy a befejezett feladatokat egy „kész” mezőbe húzza, így azonnal ellenőrizheti az előrehaladást és növelheti a motivációját.

📌 Ideális: Azok számára, akik heti tervvel vágnak neki a 75 Hard Challenge-nek (vagy bármilyen strukturált rutinnek).

💡 Profi tipp: Képzelje el a 75. nap utáni időszakot. A legtöbb ember a célba érés után összeomlik. Tervezze meg, hogyan fog átállni: melyik szokásait tartja meg, melyiket próbálja ki újakat, és hogyan marad éber a struktúra nélkül.

Túl a 75 napon a ClickUp segítségével

A Notion sablonok kiválóan alkalmasak a 75 Hard szabályok nyomon követésére. Egy helyen rögzítheti az edzéseket, az étkezéseket, a vízfogyasztást és a haladásról készült fotókat.

De miután a kihívás véget ér, csak a statikus nyomon követés marad. Nincs egyszerű módszer a lendület fenntartására, új célok kitűzésére vagy a 75 napon túlmutató, fenntartható rendszerek kiépítésére.

A ClickUp egy komplett keretrendszert kínál, amellyel a kihívást életmóddá alakíthatja. A szokáskövető sablonok, a célkövetés és a heti tervezők segítségével a 75 Hard kihívás befejezése után is folytathatja a rutinok kialakítását.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅