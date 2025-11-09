A 10 legjobb Instagram hashtag generátor a hatókör és az elkötelezettség növeléséhez

Nehézségekbe ütközik a márkád Instagram-jelenlétének növelése? Lehet, hogy a hashtag-stratégiád az oka!
A közösségi média marketing igazi áldás a marketingesek számára. Az Instagramon azonban nem olyan egyszerű eredményeket elérni. Az Instagram Reels, a posztok és a sztorik segítségével minden trend előtt járhat, és folyamatosan lekötözheti követőit.
De ha nem használsz trend hashtageket, akkor a sikerhez vezető út ezen a platformon elég rögös lehet.
A mai blogbejegyzésünkben összegyűjtöttük a 10 legjobb hashtag-generátort az Instagramhoz, amelyekkel a márkádhoz releváns hashtageket generálhatsz.
A legjobb Instagram hashtag generátor eszközök áttekintése
|Instagram hashtag generátor
|Legjobb funkciók
|Legalkalmasabb
|Árak
|ClickUp
|AI-alapú hashtag-generálás és közösségi médiaelemzés, ClickUp Docs az együttműködéshez, naptártervezés, elemzési irányítópultok
|Közösségi média projektmenedzsment
|Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|VEED. IO
|Videóalapú hashtag-javaslatok, AI-feliratok, szkriptgenerálás, háttérzaj eltávolítás
|Hashtag-generálás videotartalom-készítés mellett
|Ingyenes; fizetős csomagok 24 dollártól/hó
|RiteTag
|Valós idejű hashtag-elkötelezettség-elemzés, kép-/szövegalapú javaslatok, színkóddal jelölt hatékonysági rangsor
|Valós idejű hashtag-elemzés és teljesítménykövetés
|49 USD/év
|Ahrefs
|SEO-alapú hashtag-kutatás, kép-/szövegalapú AI-generálás, kulcsszó-forgalom nyomon követése
|Részletes hashtag-kutatás SEO-elemzésekkel
|A fizetős csomagok ára 129 dollártól kezdődik havonta.
|Canva
|Hashtag-generálás a tervezési munkafolyamaton belül, mobil eszközökön is elérhető, márkás hashtag-javaslatok
|Könnyű hashtag-generálás Instagram-bejegyzések tervezése közben
|Ingyenes; fizetős csomagok 14,99 dollártól/hó
|Hootsuite
|Többnyelvű hashtag-javaslatok, elemzési integráció, első komment automatizálás
|Bejegyzések kezelése és ütemezése optimalizált hashtagekkel
|A fizetős csomagok ára 149 dollártól kezdődik havonta.
|OneUp
|AI-alapú hashtag-javaslatok, első kommentek ütemezése, ismétlődő bejegyzések támogatása
|Automatizált hashtag-kezelés ütemezéssel
|A fizetős csomagok ára 18 dollártól kezdődik havonta.
|Hashtagify
|Trendek és niche hashtagek felfedezése, történeti adatok, versenytársak elemzése, helyszíni szűrők
|Trendek és niche-specifikus hashtagek keresése
|Nem elérhető
|Minden hashtag
|Azonnali hashtag-generálás, hashtag-rangsorolás és elemzés, ingyenes számláló eszköz
|Hashtag-ötletek gyors generálása és szűrése
|Nem elérhető
|Kijelző célokra
|Esztétikai relevancia pontozás, tiltott hashtagek felismerése, AI javaslatok, tömeges másolás
|Vizuálisan releváns és esztétikus hashtagek felfedezése
|A fizetős csomagok ára 7 dollártól kezdődik havonta.
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Mit kell keresnie egy Instagram hashtag generátorban?
Kíváncsi vagy, miért olyan fontosak a hashtagek az Instagramon? Az egyik ok az, hogy segítenek elérni a közönségedet azáltal, hogy hasonló témák alá címkézed a tartalmaidat. Válaszd ki a megfelelő hashtag-generátor eszközt, hogy a lehető legjobban kihasználd ezt az előnyt. Íme, hogyan:
- Könnyű használat: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek intuitív, könnyen használható felülettel rendelkeznek, és egyszerűsítik az egyébként unalmas folyamatot.
- Teljesítménymutatók: Válasszon olyan eszközt, amely betekintést nyújt hashtag-stratégiájának teljesítményébe. Képesnek kell lennie arra, hogy elemezze láthatóságát, új követőit, legjobb hashtagjeit, közösségi média auditjait és egyebeket.
- Testreszabás: Válasszon olyan eszközt, amely az Ön igényeinek megfelelően testreszabható. Ha egy adott témához kapcsolódó hashtageket szeretne generálni, az eszköznek lehetővé kell tennie ezt.
- Tömeges generálás: Válasszon egy olyan alkalmazást, amely releváns hashtageket generál tömegesen. Plusz pontokat kaphat, ha ezeket a posztokhoz egyenként rendszerezheti és kategorizálhatja.
- Integrációs képességek: Válasszon olyan alkalmazást, amely zökkenőmentesen integrálható más Instagram-marketing alkalmazásokkal és eszközökkel, például ütemezési platformokkal, elemző eszközökkel, tervező eszközökkel stb. Ezek segítenek abban, hogy értékes idejét hatékonyabban használja fel.
💡 Profi tipp: Vázolja fel a médiacsatornákat, a marketingcélokat és a költségvetéseket a közösségi csapatok számára készült ingyenes média tervezési sablonokkal, és tartsa szervezetten közösségi média kampányait!
A legjobb Instagram hashtag generátorok
Hozzon létre hatékony hashtageket. Nézze meg ezeket a legjobb Instagram hashtag generátorokat, amelyek felpörgetik a közösségi média jelenlétét!
1. ClickUp (a legjobb a közösségi média projektmenedzsmenthez)
A hashtagek és a kulcsszavak jók. De mi lenne, ha lenne egy eszköz, amely felgyorsíthatja a közösségi média projektmenedzsment folyamatát? Ez a ClickUp!
A ClickUp a világ első konvergens AI munkaterülete, amely minden olyan funkcióval és szolgáltatással rendelkezik, amelyre szüksége van a márka tartalomkészítésének és ütemezésének racionalizálásához.
Míg a listán szereplő legtöbb eszköz csak hashtagek generálására képes, a ClickUp egy lépéssel tovább megy.
A ClickUp Brain segítségével – a platform natív mesterséges intelligenciájával – könnyedén előállíthatja a legjobb, legnépszerűbb hashtageket minden bejegyzéséhez anélkül, hogy elemeznie kellene azok rangsorát és teljesítményét. Emellett lehetővé teszi, hogy kiválassza és használja a legjobb AI modelleket, mint például a ChatGPT, a Claude és a Gemini, különböző feladatokhoz, beleértve a hashtag generálást, mindezt egy helyen.
A ClickUp Docs segítségével a kiválasztott hashtageket beillesztheti egy dokumentumba, kategóriákba rendezheti őket, és szükség szerint felhasználhatja őket.
Mostantól Ön és csapata könnyedén együttműködhet a megosztott dokumentumon, hogy szükség szerint posztokat készítsen, egyszerűsítve ezzel az egyébként rémisztő tartalom-posztolási folyamatot.
📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály a zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány és a biztonsági aggályok.
De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!
De mi van, ha átfogóbb segítségre van szüksége? Ismerje meg a ClickUp Content Workflows szolgáltatást! Ez a strukturált munkafolyamat-rendszer egyszerűsíti a tartalomkészítést az ötlet megszületésétől a publikálásig.
Képzelje el, hogy egy termék bevezetéséhez több platformon futó közösségi média kampányt irányít.
Először ötleteket gyűjtsön a ClickUp Docs-ban, majd a ClickUp egyéni státuszai, például „Ideation” (Ötletelés), „Draft” (Vázlat) és „Review” (Felülvizsgálat) segítségével rendeljen tartalmi feladatokat. Az írók közvetlenül a platformon hozzák létre a bejegyzéseket, míg a tervezők feltöltik a vizuális elemeket jóváhagyásra.
A ClickUp Tasks nyomon követi ezeket a tevékenységeket, és értesíti a megfelelő csapattagokat, amikor sorukra kerül a felülvizsgálat.
A jóváhagyás után a bejegyzéseket a ClickUp Calendar segítségével ütemezzük, így biztosítva a platformok közötti kiegyensúlyozott tartalomkeveréket. Az egyéni mezők segítségével minden bejegyzést formátum (karusszel, reel, tweet) és prioritás szerint kategorizálhat.
A kampány során a ClickUp Dashboards nyomon követi az elkötelezettséget és a teljesítményt, segítve Önt stratégiájának valós idejű finomításában. Könnyű, igaz?
Ezeken kívül a ClickUp számos speciális sablont kínál a közösségi média kezeléséhez. Az egyik legjobb ezek közül a ClickUp közösségi média posztolási ütemterv sablon.
Ez a sablon segít megszervezni a tartalom közzétételének ütemezését, hogy hatékonyan kezelhesse több platformot. Ezenkívül:
- Optimalizálja a tartalmakat az egyes platformokhoz, és kövesse nyomon azok teljesítményét.
- Egyszerűsítse a tartalomtervezést, fokozza a csapatmunkát és növelje a láthatóságot.
- Javítsd a tartalom konzisztenciáját és az általános stratégia végrehajtását.
💡 Profi tipp: Fokozza a közösségi média projektjeihez való hozzáállását a ClickUp Social Media Advanced Template segítségével. Sokoldalú és könnyen használható, lehetővé teszi, hogy:
- Tervezze meg és ütemezze be bejegyzéseit több platformon
- Rendeljen szerepeket és határidőket a tartalomkészítés egyszerűsítése érdekében.
- Kövesse nyomon a bejegyzések teljesítményét a beépített elemzési nézetekkel.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Agents szolgáltatást, hogy minden termékbevezetési értesítést tökéletes közösségi média bejegyzéssé alakítson, Instagram hashtagekkel, egyedi képekkel és egyebekkel kiegészítve.
- Gondolkodj el a közösségi média koncepcióin és tartalmain, és tervezd meg kampányaidat a ClickUp Whiteboards segítségével.
- Állítson fel mérhető közösségi média célokat, és kövesse nyomon a KPI-k felé tett előrelépéseket a ClickUp Goals segítségével.
- Tervezze meg és kövesse nyomon bejegyzéseit a ClickUp Content Calendar segítségével, hogy zökkenőmentesen ütemezzen a különböző platformokon.
- Figyelje, mennyi időt vesz igénybe a tartalomkészítés, és optimalizálja a hatékonyságot ClickUp Time Tracking
- Központosítsd a csapat megbeszéléseit és a tartalommal kapcsolatos visszajelzéseket egy helyen a ClickUp Chat segítségével.
A ClickUp korlátai
- Az új felhasználók számára a szerszám kezdetben zavarosnak tűnhet, mivel nagyon sokféle funkcióval rendelkezik.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a ClickUp-ról?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Ez egy olyan all-in-one eszköz, amellyel naponta dolgozunk. Könnyen létrehozhatunk egy projektáttekintést és egy részletes importált listát egyéni szinten, így megtervezhetjük a terepi szolgáltató csapatunk munkáját, és mindezt összekapcsolhatjuk a műszerfalakkal és a pénzügyi áttekintéssel. A ClickUp-ot mindenféle csapatnak, sőt egyéni tervezéshez is ajánlom.
Ez egy olyan all-in-one eszköz, amellyel naponta dolgozunk. Könnyen létrehozhatunk egy projektáttekintést és egy részletes importált listát egyéni szinten, így megtervezhetjük a terepi szolgáltató csapatunk munkáját, és mindezt összekapcsolhatjuk a műszerfalakkal és a pénzügyi áttekintéssel. A ClickUp-ot mindenféle csapatnak, sőt egyéni tervezéshez is ajánlom.
2. VEED. IO (A legjobb hashtagek generálására videotartalom-készítés mellett)
A videotartalmakhoz legalkalmasabb hashtagek megtalálása végtelen küzdelem – hacsak nem ismeri a VEED. IO-t. Ez az ingyenes eszköz, amely ideális az Instagram Reelshez, lehetővé teszi a trendi hashtagek és kulcsszavak felkutatását.
Akár 20 hashtagot és címkét is generálhatsz Instagramra és más közösségi média platformokra.
Néhány dollárért szkripteket és feliratokat generálhat, videókat fordíthat és véletlenszerű háttérzajt eltávolíthat. Összességében a VEED. IO egy átfogó eszköz, amely megkönnyíti a tartalomkészítést az influencerek számára.
A VEED. IO legjobb funkciói
- Készíts hashtageket másodpercek alatt a videotartalom elemzése alapján.
- AI-alapú hashtag-javaslatok a posztok iránti érdeklődés növeléséhez
- Használja a beépített videószerkesztőt a közösségi média kampányokhoz szükséges posztok egyszerű elkészítéséhez.
- Használja ki a hashtagek széleskörű testreszabási lehetőségeit a márka egységességének megőrzése érdekében.
VEED. IO korlátozások
- Nincs mélyreható hashtag-teljesítményelemzés
- Elsősorban videóalapú tartalmakra összpontosít, ami korlátozza a sokoldalúságot.
VEED. IO árak
- Ingyenes
- Lite: 24 USD/hó szerkesztőnként
- Pro: 55 USD/hó szerkesztőnként
- Vállalati: Egyedi árazás
VEED. IO értékelések és vélemények
- G2: 4. 6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 3,3/5 (50+ értékelés)
Mit mondanak a VEED.IO ról a valódi felhasználók?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
A Veed hihetetlenül egyszerűvé teszi a professzionális szintű videószerkesztést – különösen azoknak a alkotóknak és edzőknek, akik nem akarnak bonyolult szoftverekkel bajlódni. Másodpercek alatt bármilyen platformra méretezhetek, márkás felső bannereket helyezhetek el, b-rollt adhatok hozzá és tökéletesen időzíthetem a feliratokat – mindezt a böngészőmből. Úgy érzem, hogy azoknak a marketingeseknek készült, akik a minőség romlása nélkül szeretnének gyorsaságot.
A Veed hihetetlenül egyszerűvé teszi a professzionális szintű videószerkesztést – különösen azoknak a alkotóknak és edzőknek, akik nem akarnak bonyolult szoftverekkel bajlódni. Másodpercek alatt bármilyen platformra méretezhetek, márkás felső bannereket helyezhetek el, b-rollt adhatok hozzá és tökéletesen időzíthetem a feliratokat – mindezt a böngészőmből. Úgy érzem, hogy azoknak a marketingeseknek készült, akik a minőség romlása nélkül szeretnének gyorsaságot.
3. RiteTag (A legjobb valós idejű hashtag-elemzéshez és teljesítménykövetéshez)
A RiteTag leginkább arról ismert, hogy a kép tartalma alapján javasol hashtageket. Feldolgozza a képet, valós időben elemzi a közönség elkötelezettségét, és javasolja a képhez leginkább illő hashtageket.
Ezenkívül használhatja arra is, hogy manuálisan keressen hashtageket egy adott témához kapcsolódóan – utazás, étel, fitnesz vagy bármi más.
Az eszköz könnyen használható és kezelhető. Színkódolási funkciója a hashtageket hatékonyságuk alapján rendezi. Kiválaszthatja a hashtageket, és beillesztheti őket a vágólapra azonnali használatra.
A RiteTag legjobb funkciói
- Szerezzen valós idejű hashtag-elkötelezettség-elemzést, hogy idővel javítsa közösségi média stratégiáját.
- Integrálja a platformot más közösségi média AI eszközökkel, mint például a Buffer és a Hootsuite.
- Azonnali hashtag-összehasonlítások a jobb választás érdekében
- Használja a hashtag-javaslatokat mind képekhez, mind szövegalapú közösségi média bejegyzésekhez.
A RiteTag korlátai
- Nincs mélyreható trendkövetés a valós idejű betekintésen túl
- Az újabb eszközökhöz képest kissé elavult felhasználói felületet kínál.
RiteTag árak
- Hashtag-javaslat: 49 USD/év
RiteTag értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Ahrefs (A legjobb mélyreható hashtag-kutatáshoz SEO-alapú betekintéssel)
Az Ahrefs jól ismert kulcsszó-kutató eszközéről. De tudta, hogy ingyenes AI hashtag-generátort is kínál? Ezzel néhány kattintással kereshet és megszerezheti a tartalmához legnépszerűbb hashtageket.
Feltölthetsz egy képet vagy leírhatod néhány szóval, és az Ahrefs 10 releváns, SEO-optimalizált hashtaget generál. A legjobb rész? Annak ellenére, hogy ilyen hatékony, ez az ingyenes eszköz nem igényel tanulási görbét – még a legcsekélyebb mértékben sem.
Az Ahrefs legjobb funkciói
- Hozzáférjen hatékony kulcsszó- és hashtag-kutatási eszközökhöz a közösségi média stratégiájához.
- Szerezzen adat alapú hashtag elemzéseket a hatékony SEO betekintések segítségével.
- Kövesse nyomon a versenytársak posztjaiból származó trendi hashtageket a keresési volumen mutatók segítségével.
- Integrálja más Ahrefs SEO eszközökkel a közösségi média tartalmi stratégiájához.
Az Ahrefs korlátai
- Inkább a SEO-ra koncentrál, ezért kevésbé felhasználóbarát az alkalmi felhasználók számára.
- Nincs közvetlen Instagram-posztolási vagy ütemezési funkció
Ahrefs árak
- Lite: 129 USD/hó
- Alapcsomag: 249 USD/hó
- Haladó: 449 USD/hó
- Vállalati: 1499 USD/hó
Ahrefs értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)
Mit mondanak az Ahrefs-ről a valódi felhasználók?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Összességében nagyon jók a tapasztalataim. Az Ahrefs minden fontos adatot megad, ami a SEO-elemzéshez szükséges. Részletes tanulmányt nyújt a backlink-elemzésről, a versenytársak elemzéséről, a webhely-auditokról és a rangsor-követőről. A versenytársak kutatásához ez az egyik legjobb eszköz.
Összességében nagyon jók a tapasztalataim. Az Ahrefs minden fontos adatot megad, ami a SEO-elemzéshez szükséges. Részletes tanulmányt nyújt a backlink-elemzésről, a versenytársak elemzéséről, a webhely-auditokról és a rangsor-követőről. A versenytársak kutatásához ez az egyik legjobb eszköz.
🧠 Érdekes tény: A felhasználók a fiókokat követve hashtageket is követhetnek, így a feedjükben megjelennek a releváns bejegyzések, még akkor is, ha nem követik a bejegyzés szerzőjét. 🤫
5. Canva (a legjobb egyszerű hashtag-generáláshoz Instagram-bejegyzések tervezése közben)
Ha eddig csak kreatív anyagok tervezésére használtad a Canva-t, meg fogsz lepődni, milyen jól működik hashtag-generátorként. Az intuitív, könnyen használható és ingyenes Canva fejlett mesterséges intelligenciát használ, hogy a témádhoz leginkább illő hashtageket keresse meg.
Csak le kell írnia a tartalmát, és a generátor a legjobb hashtageket fogja létrehozni hozzá, szépen kategóriákba rendezve, például általános, helyspecifikus stb.
Ez ideális megoldás olyan részletekhez kötődő tartalmakhoz, mint az Instagram Reels és a YouTube-videók. Ezenkívül az eszköz Android és iOS mobil eszközökön egyaránt elérhető.
A Canva legjobb funkciói
- Készíts hashtageket közvetlenül a tervezési munkafolyamaton belül, másodpercek alatt.
- Kép- és szövegtartalom alapján releváns hashtag-javaslatokat kap.
- AI-alapú tervezési javaslatokat kaphat a hashtagek mellett.
- Készítsen hatékony márkás hashtag-ajánlásokat a következetesség érdekében.
A Canva korlátai
- Nincs fejlett hashtag-elemzés és nyomon követés
- Kevesebb hashtagszűrő opciót kínál, mint a speciális eszközök.
Canva árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 14,99 $/hó
- Csapatok: 29,99 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Canva értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (12 500+ értékelés)
6. Hootsuite (a legjobb a posztok kezeléséhez és ütemezéséhez optimalizált hashtagekkel)
Egy másik ingyenes eszköz, a Hootsuite hashtag keresője, egy olyan komplex megoldás, amely lehetővé teszi a posztok optimalizálását és ütemezését.
A legtöbb hashtag-eszközhöz hasonlóan csak le kell írnia a bejegyzését szavakkal, és hozzá kell adnia a releváns kulcsszavakat. Az eszköz meg fogja adni a legnépszerűbb címkéket.
Mi több? A Hootsuite hashtag-generátora sokoldalú. Az angol mellett francia, spanyol, német és olasz hashtagokat is generál. Ha elkészült, beillesztheted a kulcsszavakat és felhasználhatod őket a posztoláshoz.
A Hootsuite legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a hashtagek teljesítményét a közösségi média elemzései segítségével.
- Integrálja az eszközt az Instagramon kívüli több közösségi platformmal is.
- Automatizálja az első kommentek hashtag-elhelyezését a jobb elkötelezettség érdekében.
A Hootsuite korlátai
- A hashtag-elemzéshez és automatizáláshoz fizetős csomag szükséges.
- Önálló eszközökhöz képest korlátozott hashtag-keresési lehetőségeket kínál.
Hootsuite árak
- Professzionális: 149 USD/hó
- Csapat: 399 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Hootsuite értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (5700+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 3700 értékelés)
Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Imádom, ahogy a Hootsuite egyszerűsíti a közösségi média ütemezését és jelentéskészítését. A platform megkönnyíti több fiók kezelését, a bejegyzések előre ütemezését és az elemzések lekérését a teljesítmény nyomon követéséhez. A felület felhasználóbarát, és az olyan más eszközökkel való integráció, mint a Zapier, egyszerűsíti az automatizálást. Ráadásul a csapat tagokkal való együttműködés lehetősége hatalmas előny!
Imádom, ahogy a Hootsuite egyszerűsíti a közösségi média ütemezését és jelentéskészítését. A platform megkönnyíti több fiók kezelését, a bejegyzések előre ütemezését és az elemzések lekérését a teljesítmény nyomon követéséhez. A felület felhasználóbarát, és az olyan más eszközökkel való integráció, mint a Zapier, egyszerűsíti az automatizálást. Ráadásul a csapat tagokkal való együttműködés lehetősége hatalmas előny!
7. OneUp (a legjobb automatizált hashtag-kezeléshez és közösségi média ütemezéshez)
A OneUp szinte minden közösségi média platformhoz – az Instagramtól az X-ig és még a TikTokig is – megfelelő hashtageket generál. Ingyenes és kezdőbarát, akár 10 trendi címkét is javasol, amelyeket beilleszthetsz és felhasználhatsz.
Lehetővé teszi a bejegyzések ütemezését és betekintést nyújt a hashtagek hatékonyságába, így optimalizálhatja stratégiáját a kampányok jobb teljesítménye érdekében.
A OneUp legjobb funkciói
- Használja az AI-vezérelt hashtag-javaslatokat a közösségi médiában való elérhetőség optimalizálásához.
- Ütemezze be az első komment hashtagjeit a tisztább feliratok érdekében.
- Támogatja az ismétlődő hashtag-posztolást folyamatos kampányokhoz.
OneUp korlátozások
- Nincs valós idejű hashtag trendkövetés
- Inkább az ütemezésre koncentrál, mint a hashtagek alapos kutatására.
OneUp árak
- Starter: 18 USD/hó
- Középfokú: 60 USD/hó
- Növekedés: 120 USD/hó
- Üzleti: 300 USD/hó
OneUp értékelések és vélemények
- G2: 4. 3/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a OneUp-ról?
Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:
Imádom, hogy a Twitteren és az Instagramon bejegyzéseket ütemezhetek anélkül, hogy az időzítéssel vagy a bejegyzés napján történő közzétételével kellene foglalkoznom. Ez lehetőséget ad arra is, hogy előzetesen megtekintsem és optimalizáljam a bejegyzés megjelenését, ahogy jónak látom.
Imádom, hogy a Twitteren és az Instagramon bejegyzéseket ütemezhetek anélkül, hogy az időzítéssel vagy a bejegyzés napján történő közzétételével kellene foglalkoznom. Ez lehetőséget ad arra is, hogy előzetesen megtekintsem és optimalizáljam a bejegyzés megjelenését, ahogy jónak látom.
🔍 Tudta-e: Nem tudja, hány hashtagot használjon a közösségi média bejegyzéseinek népszerűsítéséhez? A szakértők szerint 3-5 hashtag keveréke a legideálisabb, különösen az Instagram esetében! 😎
8. Hashtagify (a legalkalmasabb trendek és niche-specifikus hashtagek keresésére)
Népszerű hashtagek keresése egy olyan niche számára, amely nem szerepel az Instagram Explore oldalán, nem könnyű feladat, hacsak nem vagy szakértő. De a Hashtagify segítségével ez könnyedén megtehető. Ez az eszköz valós idejű adatok alapján javasol hashtageket.
Ellenőrizheti azok népszerűségi pontszámát és használati trendjeit is, hogy minden címke egyedi, releváns és virális legyen. Az eszköz hatékony szervezési és egyéb funkciókkal is rendelkezik. Segítségével megtalálhatja a legnépszerűbb hashtag kategóriákat, hashtag csoportokat hozhat létre és még sok mást.
A Hashtagify legjobb funkciói
- Használja ki a részletes hashtag-elemzéseket és trendkövetést!
- Elemezze a versenytársak hashtag-használatát stratégiai betekintés érdekében.
- Használja a helyalapú hashtag-keresés előnyeit a célközönség eléréséhez.
- Nézd meg a hashtagek teljesítményének időbeli alakulását a korábbi adatok alapján.
A Hashtagify korlátai
- Főként a Twitterre és az Instagramra koncentrál, más platformokat korlátozva.
- Kissé elavult felhasználói felülettel rendelkezik.
Hashtagify árak
- Egyedi árak
Hashtagify értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? A #Love a leggyakrabban használt hashtag az Instagramon, átlagosan több mint 1,835 milliárd kereséssel. ❤️
9. All Hashtag (A legjobb hashtag-ötletek gyors generálásához és szűréséhez)
A legjobb hashtag-generátorok listáján a következő az All Hashtag. Ennek az eszköznek az USP-je, hogy nem csak hashtageket generál, hanem lehetővé teszi azok nulláról történő létrehozását is.
Ezenkívül hozzáférhet fejlett elemzésekhez, és megnézheti a sikeres hashtagek népszerűségük alapján kialakított rangsorát.
Az All Hashtag segítségével átfogóan kezelheti tartalmi projektjeit és azok láthatóságát. Mivel ingyenes hashtag-számlálót is kínál, biztos lehet benne, hogy minden bejegyzéshez a megfelelő számú címkét adja hozzá, így elkerülheti a spam lehetőségét.
A hashtag legjobb funkciói
- Egyszerű kereséssel azonnal generálhat hashtag listákat, és időt takaríthat meg.
- Válassz háromféle hashtag közül: top, random és live, hogy az igényeidnek leginkább megfeleljen.
- Integrálja a platformot több közösségi média platformba
- Ingyenes hozzáférés az alapvető hashtag-generáláshoz
Minden hashtag korlátozás
- Csak alapvető elemzéseket nyújt, mélyreható betekintés nélkül.
- Kevesebb testreszabási lehetőséget kínál a hashtagek szűréséhez.
Minden hashtag ára
- Egyedi árak
Minden hashtag értékelése és véleménye
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Display Purposes (A legalkalmasabb vizuálisan releváns és esztétikus hashtagek felfedezésére)
Végül beszéljünk a Display Purposes-ről. Ez az Instagram hashtag generátor azoknak ideális, akik professzionális, mégis intuitív eszközt keresnek. Az egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a tiltott hashtagek megtalálását, jelölését és azonnali eltávolítását a listádról.
Ezen kívül az eszköz AI asszisztense egy hasznos elem, amely személyre szabott javaslatokat ad a bejegyzésed legjobb hashtagjeinek kiválasztásához.
A legjobb funkciók bemutatása
- Fedezze fel az Instagram-bejegyzésekhez esztétikailag releváns hashtageket
- Pontszámmal értékelje a relevanciát, hogy a legjobban teljesítő hashtageket helyezze előtérbe, és a legjobb eredményeket érje el.
- Másolj és generálj tömeges hashtag-készleteket, ha időszűkében vagy.
Kijelző célú korlátozások
- Főként az esztétikai relevanciára összpontosít, nem pedig az elkötelezettség mutatóira.
- Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál niche-specifikus hashtagekhez.
Kijelző célú árak
- Starter: 7 USD/hó
- Növekedés: 9 USD/hó
- Pro: 12 USD/hó
- Vállalati: 30 USD/hó
A minősítések és értékelések megjelenítése
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Szerezze be a legjobb AI hashtag generátort!
Az Instagram-marketing gyorsan változó világában a legjobb hashtag-stratégia alkalmazása döntő jelentőségű lehet. Ha olyan hashtageket talál, amelyek illeszkednek a tartalmához, akkor kapcsolatba léphet a megfelelő közönséggel, növelheti az elkötelezettséget és javíthatja az esélyeit, hogy felfedezzék Önt.
A hashtagek hatékony kezelése tervezést, szervezést és adatalapú betekintést igényel. Akár a hashtagek teljesítményének nyomon követéséről, a posztok ütemezéséről vagy a stratégiád optimalizálásáról van szó, a megfelelő rendszer megléte kulcsfontosságú.
A ClickUp mindent megad, amire szüksége van az Instagram-marketingje optimalizálásához, a hashtag-kutatásoktól a tartalom ütemezéséig, mindezt egy helyen.