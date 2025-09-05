A Google AI Mode jó a válaszok megtalálásában, de mi történik, ha valamit kezdeni kell ezekkel a válaszokkal?

A helyzet az, hogy a különböző AI-eszközök különböző területeken jeleskednek. Néhányuk zökkenőmentes alkalmazásintegrációra lett kifejlesztve, mások adatelemzésben jeleskednek, míg néhányuk az Ön iparágának kontextusának megértésére specializálódott.

Ha olyan Google AI Mode alternatívákat keres, amelyek képesek kezelni a napi munkájában felmerülő nehéz feladatokat, ezek az opciók valami egyedülállót kínálnak. 🎯

A legjobb Google AI Mode alternatívák áttekintése

Ezek a legjobb Google AI Mode alternatívák összehasonlítva. 👇

Eszköz Legalkalmasabb Legjobb funkciók Árak* ClickUp Egyének, kis csapatok és nagyvállalatok, akik az AI-meglátásoktól a csapat végrehajtásáig egy helyen szeretnének eljutni. A ClickUp Brain segítségével az AI-utasításokat ütemezett feladatokká alakíthatja, az Autopilot Agents segítségével automatikusan válaszolhat a kérdésekre, és több LLM között is azonnal válthat. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Perplexity AI Elemzők, tudósok és kíváncsi tanulók, akik valós idejű kutatást végeznek Kapjon válaszokat hivatkozásokkal, böngésszen híreket és tudományos cikkeket, tegyen fel kiegészítő kérdéseket a szálakban. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. You. com Alkalmazkodó AI-élményre szoruló alkotók, diákok és marketingesek számára. Váltson keresési módok között, zárjon ki alacsony minőségű webhelyeket, használjon időalapú szűrőket. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. 1min. AI Írók, tartalomkutatók és egyéni vállalkozók, akik gyors információszintézist keresnek. Összefoglalja a témákat, kivonja a statisztikákat, generálja a szöveget, több keresési eredményből vonja ki a kontextust. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 dollár/hónap-tól kezdődik. Microsoft 365 Copilot Microsoft 365 felhasználók és vállalati csapatok, akik az AI-t szeretnék integrálni az Office alkalmazásokba Használja az Edge és a Bing alkalmazásokban, elemezzen képeket és adatokat közvetlenül a csevegésben, és kapjon kontextusérzékeny segítséget. Ingyenes csomag elérhető (csak csevegés); a fizetős csomagok ára 30 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. ChatGPT Pro Szakemberek, kutatók és műszaki csapatok, akiknek komplex keresési logikára van szükségük. Tartsa meg a kontextust, strukturálja a hosszú kutatási beszélgetéseket, támogassa a kreatív ötletelést. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Claude AI Kutatók, írók és mély gondolkodók, akik árnyalt beszélgetéseket keresnek Szerezzen etikai betekintést érzékeny témákba, adjon kontextusfüggő érvelést Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Pi by Inflection AI Alkalmi keresési beszélgetéseket folytató egyének Fedezze fel a témákat beszélgetésszerűen, tegyen fel kiegészítő kérdéseket, válassza ki a részletességi szintet. Ingyenes Brave’s Leo Magánszemélyek és biztonságtudatos csapatok, akik adatvédelemre fókuszáló AI-támogatást szeretnének Feldolgozza a lekérdezéseket helyileg, összefoglalja a böngésző lapjait, és teljes anonimitást biztosít. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik. Opera One’s Aria Többfeladatos felhasználók, akik AI-t keresnek webes böngészési tevékenységeikhez Cikkek összefoglalása, oldalak helyben történő fordítása, eszközök közötti szinkronizálás Ingyenes

Miért érdemes a Google AI Mode alternatíváit választani?

Íme, miért érdemes felfedezni a Google AI Mode alternatíváit:

A keresésen túl: A Google A Google AI keresőmotorja kiválóan alkalmas információk keresésére, de lehet, hogy olyan eszközökre van szüksége, amelyek létrehozzák, felépítik vagy felhasználják ezeket az információkat.

Speciális erősségek: Különböző platformok lettek kifejlesztve olyan speciális felhasználási esetekre, mint a tartalomkészítés, az adatelemzés vagy a munkafolyamatok automatizálása, amelyekhez a Google kereső nem tud felérni.

Munkafolyamat-integráció: A legtöbb szakembernek olyan AI-ra van szüksége, amely megjegyzi a kontextust, integrálható a meglévő eszközökkel, és alkalmazkodik a munkamódszerükhöz, nem csak a keresési szokásaikhoz.

Feladatspecifikus kiválóság: A célra szabott Google AI Mode alternatívák gyakran jobb eredményeket nyújtanak nehéz kreatív munkák, komplex elemzések vagy iparág-specifikus követelmények esetén.

Zökkenőmentes folyamat: A legjobb A legjobb intelligens keresőeszközök nem korlátozódnak a válaszok megadására. Részt vesznek a munkafolyamatában, és az egész folyamatot okosabbá teszik.

🔍 Tudta? Csak 8,5% az embereknek mondja, hogy mindig bízik a Google AI áttekintéseiben a keresési eredmények között. Ez egyértelmű jele annak, hogy a felhasználók még mindig óvatosak azzal kapcsolatban, hogy az AI alakítsa az online látható tartalmakat.

A legjobb alternatívák a Google AI Mode-hoz

Vessünk egy pillantást a legjobb Google AI Mode alternatívákra. 🤖

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb megoldás az AI-meglátások és a csapat végrehajtása közötti átmenethez egy helyen)

A ClickUp Brain segítségével alakítsa át az ötleteket kijelölt feladatokká

Az AI eszközök remekül adnak válaszokat. De a legtöbb csapat számára ez nem jelent problémát.

Az igazi kihívás azután kezdődik, hogy megkapta a választ: ki kell találnia, mit kezdjen vele, feladatot kell belőle csinálnia, ki kell jelölnie a megfelelő személyt, nyomon kell követnie és figyelnie kell az előrehaladást.

A ClickUp ebben segít azzal, hogy összekapcsolja az Ön betekintéseit, munkafolyamatait és csapata tevékenységét, így Ön a bevitelről a végrehajtásra tud átállni anélkül, hogy bármit is kihagyná. Ez teszi a ClickUp-ot az egyik legteljesebb Google AI Mode alternatívává.

Az AI válaszokat látható eredményekké alakítja

A ClickUp Brain nem egy chatbot, amely a munkádra épül, hanem egy asszisztens, amely alaposan ismeri a munkaterületedet. Megérti a projekteket, a tulajdonosokat, az ütemterveket, a munkafolyamatokat, a függőségeket, és még a kapcsolódó alkalmazásokat is, mint például a Google Drive.

Tegyük fel, hogy összefogja az ügyfelek visszajelzéseit egy ClickUp Doc dokumentumban, és megkéri a ClickUp Brain-t, hogy keresse meg a leggyakoribb panaszokat. A rendszer azonnal összefoglalja a legfontosabb problémákat, például a lassú bevezetést vagy a nem egyértelmű árazást. Innen feladatok generálhatók és hozzárendelhetők a csapattagokhoz, határidők állíthatók be, és a kontextus érdekében linkelhető a forrásdokumentum.

Automatizálja a csapat tevékenységét

Automatikus válaszadás állapotkérdésekre a ClickUp Answers Autopilot Agent segítségével

A ClickUp Autopilot Agents az AI asszisztensre épül, és célja a projektek lelassítását okozó manuális nyomon követési feladatok automatizálása. Két típusa van:

Előre elkészített ügynökök válaszolnak a kérdésekre és frissítéseket hoznak létre, és készen állnak a bevetésre, ha meghatározott kiváltó események bekövetkeznek.

A Custom Agents segítségével kódolás nélkül hozhat létre saját automatizálási logikát.

Tegyük fel, hogy egy űrlap benyújtása „sürgős” és „ügyfélkapcsolati” jelöléssel van ellátva, de csak 10 000 dollár feletti ügyletek esetében. Az egyéni Autopilot Agent automatikusan ellenőrzi mindhárom feltételt, majd létrehoz egy feladatot, hozzárendeli azt a vezetőhöz, hozzáad egy határidőt, és közzétesz egy csevegési frissítést.

Adjon hozzá egyéni utasításokat a ClickUp Custom Autopilot Agents alkalmazáshoz

Mondja ki a parancsokat, és azonnal cselekedjen!

Ha éppen a végrehajtásba merült, a parancsok begépelése és a menükben való kattintgatás lelassíthatja a munkát. A ClickUp Brain MAX egy hangvezérelt, asztali AI-társ, amelyet a gyors interakció érdekében fejlesztettek ki.

Tegyük fel, hogy éppen egy sajtóközlemény tervezetét vizsgálja. Megnyitja a Brain MAX alkalmazást, és azt mondja: „Tedd ezt a bekezdést formálisabbá, és add hozzá a második negyedéves jelentésünk legfontosabb statisztikáinak felsorolását.”

A csatlakoztatott AI kontextust von ki a linkelt dokumentumból, átírja a tartalmat az Ön hangnempreferenciájának megfelelően, kiválasztja a megfelelő adatokat a Workspace Q2 jelentéséből, és mindent beilleszt a dokumentumba.

Megkérheti a Brain MAX-ot, hogy generáljon képeket, hozzon létre feladatokat, vagy akár ütemezzen meg találkozókat.

Kérje a ClickUp Brain MAX segítségét a találkozók ütemezéséhez és egyéb feladatokhoz

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Ha csapata nem szokott hozzá az olyan all-in-one platformokhoz, mint a ClickUp, akkor számoljon egy kis tanulási görbével.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó a következőket osztotta meg:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkámban, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

🧠 Érdekesség: Az első neurális hálózat koncepcióját 1943-ban egy neurofiziológus és egy matematikus, Warren McCulloch és Walter Pitts javasolta, évtizedekkel azelőtt, hogy megjelent volna a futtatásához szükséges számítási teljesítmény.

2. Perplexity AI (A legjobb valós idejű kutatáshoz)

via Perplexity AI

Képzelje el a Perplexity AI-t úgy, mint azt a barátot, aki elolvassa a híreket, és visszajön az érdekes részekkel. Ön feltesz egy kérdést, és ahelyett, hogy egy falnyi keresési eredményt kapna, egy egyértelmű választ kap, támogató bizonyítékokkal.

A platform több forrásból gyűjt információkat, és azokat egy koherens, értelmes narratívává szövi össze. Akár úgy is dönthet, hogy a keresési lekérdezéseket konkrét területekre, például tudományos irodalomra, műszaki írásokra vagy Reddithez hasonló fórumokra összpontosítja.

A Perplexity okos megoldása abban rejlik, hogy hogyan kezeli a követő kérdéseket. Mélyebbre áshat a témákban anélkül, hogy minden alkalommal elölről kellene kezdenie. Az egész élmény olyan, mintha egy kutatási asszisztens állna az Ön rendelkezésére, aki soha nem fárad bele a végtelen „de mi van a…” kérdésekbe.

A Comet böngésző hozzáadásával mostantól ezt az AI eszközt is használhatja naptárának kezelésére, e-mailjeinek nyomon követésére és ötletek kidolgozására.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Több adatbázisban és forrásban egyszerre kereshet, hogy bármely témáról átfogó információkat gyűjtsön, minden állításhoz részletes forráshivatkozásokkal.

Hozzáférés a legfrissebb hírekhez és aktuális eseményekhez azok bekövetkeztekor, valós idejű webes keresési funkciók segítségével.

Rendezze kutatási szálakat gyűjtemények be, és hozzon létre megosztható, fókuszált tudásbázisokat projektekhez.

Elemezze a feltöltött dokumentumokat, beleértve a PDF-eket, CSV-ket és szövegfájlokat, hogy összefoglalja a tartalmat vagy kivonja a legfontosabb adatokat.

A Perplexity AI korlátai

Esetenként különböző forrásokból származó, egymásnak ellentmondó információkat adhat, anélkül, hogy egyértelmű megoldást kínálna.

A teljesítmény jelentősen csökken, ha nagyon technikai vagy speciális lekérdezéseket kell feldolgozni.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a válaszstílus vagy a formátum beállításainak módosításához

Perplexity AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Enterprise Pro: 40 USD/hó felhasználónként

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Perplexity AI-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-hozzászólás szerint:

A technológiai körökben sokan kezdik előnyben részesíteni a Google-lal szemben. Ne feledje, hogy a Perplexity AI nem az Open AI helyettesítésére törekszik. Célja a Google helyettesítése. Az eredmények jobbak, ráadásul a szálak és könyvtárak koncepciója is jobb. Minden bizonnyal a helyes irányba haladnak.

3. You. com (A legjobb testreszabható AI-élményhez)

via You.com

A You.com lehetővé teszi, hogy a keresést a saját gondolkodásmódjához igazítsa, nem pedig az algoritmusok elképzeléseihez. A platform ötvözi a hagyományos webes keresést az AI csevegéssel, így természetesen tehet fel kérdéseket, és értelmes eredményeket kaphat.

A legjobb rész? Ön döntheti el, mely források kapjanak prioritást. A keresési eredmények AI által generált összefoglalásokkal jelennek meg, de ha további részletekre van szüksége, továbbra is rákattinthat az eredeti forrásokra. Akár meghatározott időkeretek között is kereshet, vagy kizárhat bizonyos típusú tartalmakat.

Ezen felül hozzáférhet több vezető LLM-hez, mint például a GPT-4 és a Claude, valamint speciális módokhoz különféle feladatokhoz, mint például kutatás, képalkotás és kódolás.

You. com legjobb funkciói

Tervezzen egyedi AI asszisztenseket , amelyeknek megadhatja a személyiségüket, szakterületüket és válaszstílusukat az ismétlődő feladatokhoz.

Váltson a különböző keresési módok között attól függően, hogy tényalapú kutatásra vagy kreatív inspirációra van szüksége.

Hosszú szövegeket és vizuális elemeket egyaránt létrehozhat ugyanazon a platformon.

Kizárhat bizonyos webhelyeket vagy tartalomtípusokat a keresési eredményekből, hogy elkerülje az irreleváns vagy alacsony minőségű információkat.

You.com korlátozások

Kisebb felhasználói bázissal rendelkezik, ami hatással lehet a niche lekérdezések lefedettségének szélességére és mélységére.

Bár kutatási módjában hivatkozásokat is kínál, ezek kevésbé feltűnőek és következetesek lehetnek.

A felhasználók szerint a platform lassúnak vagy akadozónak tűnhet, különösen AI-intenzív feladatok vagy fájlfeltöltések esetén.

You. com árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

You. com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a You.com-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik véleményéből:

Tetszik, hogy használata közben nem kell egyik oldalról a másikra ugrálni. Kipróbáltam a fordítót európai ügyfelekkel való kommunikációhoz, valamint egy projektbemutató vázlatának kidolgozásához. Könnyen használható volt.

🔍 Tudta? A ClickUp Brain-t használó csapatok akár 86%-os költségmegtakarítást jelentenek, egyszerűen azért, mert az ismétlődő munkák maguktól elvégződnek.

4. 1min. AI (A legjobb gyors információszintézishez)

via 1min.AI

Tegyen fel egy kérdést az 1min. AI-nak, és 60 másodpercen belül kapjon átfogó választ, a legfontosabb tényekkel és a releváns kontextussal együtt. A Google AI Mode alternatíva kiválóan képes komplex keresési témákat leegyszerűsíteni, és csak a legfontosabb információkat megadni.

Nem pazarolja az időt díszes animációkra vagy bonyolult felületekre. Ön feltölti, és az feldolgozza. Ennyire egyszerű.

Az alkalmazás az OpenAI, Anthropic, Midjourney és mások több eszközét egyesíti egy platformon. Nem csak keresőeszköz, hanem segít a tartalom létrehozásában is, az audiofájlok szerkesztésétől a szövegírásig vagy a képek AI-val történő generálásáig.

1 perc. Az AI legjobb funkciói

Több keresési eredményt egyszerre feldolgozva kivonhat releváns és valós idejű információkat anélkül, hogy manuális ellenőrzésre lenne szükség.

Készítsen gyors összefoglalókat a trendi témákról, a legfrissebb hírekről és az aktuális eseményekről a gyors megértés érdekében.

Kivonhat konkrét adatokat és statisztikákat a keresési eredményekből természetes nyelvű kérdések segítségével, a kulcsszavak keresése helyett.

Interaktív módon dolgozzon a dokumentumokkal: szövegeket kivonhat vagy PDF-fájlokkal cseveghet, hogy gyorsan megtalálja a szükséges információkat.

1 perc. Az AI korlátai

A gyors feldolgozás néha a sebesség kedvéért feláldozza a finom árnyalatokat és a kontextust.

Korlátozott képesség a rendkívül kreatív vagy szubjektív tartalmi kérések kezelésére

A tömörségre való összpontosítás miatt komplex helyzetekben fontos részletek maradhatnak ki.

1 perc. AI árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó

Üzleti: 12,5 USD/hó

Vállalati: 8,5 USD/hó felhasználónként

1 perc. AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (360+ értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az 1min. AI-ról?

A G2 egy AI-alapú keresőmotorral kapcsolatos véleményében így fogalmaz:

Nagyon értékelem, hogy milyen gyors és könnyű használni. A platform eredményeket szállít, ami tökéletessé teszi gyors vázlatok, összefoglalók vagy tartalmi ötletek készítéséhez, amikor szűkös az időd. A felület tiszta és felhasználóbarát, hatékony AI-támogatással, ami elvégzi a munkát.

5. Microsoft 365 Copilot (a legjobb Office-integrációhoz)

a Microsoft 365-en keresztül

A Microsoft 365 Copilot segítségével ugyanazon a felületen kereshet és cseveghet. Tegyen fel egy kérdést, és a program információkat gyűjt az internetről, beszélgetésszerű formában válaszol, és szükség esetén linkeket is megad a forrásokhoz.

A Bing és a Microsoft Edge böngészőkben működik, így böngészés közben is használhatja. Ráadásul a GPT-4 és a Microsoft Prometheus modelljén fut, valós idejű adatokat gyűjtve. Képeket is létrehozhat, vagy összefoglalhat oldalakat anélkül, hogy lapot kellene váltania.

Alapvető értéke, hogy a szervezet belső adatait (e-mailek, dokumentumok, csevegések, naptár) felhasználva kontextusérzékeny segítséget nyújt.

A Microsoft 365 Copilot legjobb funkciói

Töltsön fel képeket, és kapjon AI-alapú betekintést a fotón látható tartalomba – legyen szó tárgyak azonosításáról, diagramok elemzéséről vagy kézírásos jegyzetek értelmezéséről.

Futtassa kódrészleteket, képleteket vagy logikai lekérdezéseket közvetlenül a Bing Chatben, hogy ötleteket teszteljen vagy technikai problémákat oldjon meg anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

Váltson az AI csevegés és a hagyományos keresési eredmények között, hogy összehasonlítsa a válaszokat, vagy több szempontot is megvizsgáljon ugyanabban az ablakban.

Integrálja közvetlenül a Microsoft 365 alkalmazásokkal, hogy Word-dokumentumokat szerkesszen, PowerPoint-prezentációkat készítsen vázlatokból, vagy természetes nyelven elemezzen adatokat az Excelben.

A Microsoft 365 Copilot korlátai

Néha a válaszokban előnyben részesíti a Microsoft szolgáltatásait (például az Edge-et vagy az Office-t), ami torzíthatja az eredményeket.

A Bing keresési indexére támaszkodik, amely eltérő vagy kevesebb forrást jeleníthet meg, mint a Google AI eszközök.

A teljes hozzáféréshez, beleértve a fejlett funkciókat és a hosszabb csevegési munkameneteket, Microsoft-fiókra van szükség.

A Microsoft 365 Copilot árai

Microsoft 365 Copilot Chat: Ingyenes

Microsoft 365 Business Basic és Copilot: 36 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard és Copilot: 42,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Microsoft 365 Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (105+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? 1956-ban a Dartmouth College egyik műhelyén alkották meg a mesterséges intelligencia kifejezést. Csak öt ember jelent meg, de ez a hely ma az AI tudományág szülőhelyének számít.

6. ChatGPT Pro (a legjobb komplex keresési érveléshez)

a ChatGPT Pro segítségével

A ChatGPT Pro olyan keresési lekérdezéseket kezel, amelyek komoly gondolkodást igényelnek. Kérje meg, hogy kutasson egy bonyolult témában, és a program elemezni, összehasonlítani és érvelni fog a talált eredmények alapján.

Az eszköz megőrzi a kontextust hosszú kutatási munkálatok során is, így a korábbi keresésekre építve tehet fel további kérdéseket anélkül, hogy újra el kellene magyaráznia az egész projektet.

Ha ok-okozati összefüggéseket kell megértenie, több perspektívát kell összehasonlítania vagy komplex kutatási kérdéseket kell megoldania, a ChatGPT Pro képes kezelni azokat a nehéz analitikai feladatokat, amelyekkel az alapvető intranetes keresőmotorok nem tudnak megbirkózni.

A ChatGPT Pro legjobb funkciói

Tartsa meg a több órás vagy napos beszélgetések kiterjedt történetét anélkül, hogy elveszítené a kontextust vagy ismételt magyarázatokra lenne szükség.

Hasonlítsa össze és állítsa szembe egymással a vitatott vagy bonyolult témákkal kapcsolatos különböző nézőpontokat, hogy kiegyensúlyozott képet kapjon a keresési eredményekről.

Bontsa le a komplex kutatási kérdéseket kisebb, kezelhetőbb részekre, és dolgozza át szisztematikusan az egyes komponenseket.

Elemezze a feltöltött dokumentumok, táblázatok és képek adatait, hogy összefoglalásokat, betekintéseket és vizualizációkat hozzon létre.

Készítsen kiváló minőségű képeket, tervezzen meg különböző tartalomformátumokat, és javítsa ki a kódrészleteket egyetlen beszélgetési felületen belül.

A ChatGPT Pro korlátai

A havi előfizetési költségek összeadódhatnak, ami arra kényszeríti az egyéni felhasználókat, hogy fontolóra vegyék a ChatGPT alternatíváit.

A ChatGPT magabiztosan generálhat hihetőnek tűnő, de hamis vagy kitalált tartalmakat, beleértve a kitalált idézeteket vagy hivatkozásokat is.

A válaszidők rendkívül nagy igénybevétel esetén továbbra is változhatnak.

Tudása nyilvános adatokon és feltöltött fájlokon alapul; nincs hozzáférése a vállalat magánadatokhoz, csevegésekhez vagy e-mailekhez a kontextus megértése érdekében.

ChatGPT Pro árak

Pro: 200 USD/hó

ChatGPT Pro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (825+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 220 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT Pro-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése szerint:

A ChatGPT-ben leginkább azt szeretem, hogy segít könnyedén és világosan megkezdeni a napi írási feladataimat. Rendszeresen használom levelek, e-mailek és irányelvek megfogalmazásához, amelyek gyakran sok időt igényelnek, hogy pontosan megfelelőek legyenek. A ChatGPT szilárd kiindulási pontot ad a megosztott gondolatok vagy pontok alapján, segítve ötleteim strukturált és koherens formába öntését. Ezzel megszűnik a fehér lap okozta nyomás, ami az egyik legnagyobb akadály lehet, ha valamit a semmiből kell megírni.

💡 Profi tipp: Miért használna csak egy LLM-et, ha egy platformon hozzáférhet az összes legjobb LLM-hez? A ClickUp tudásmenedzsment szoftvere lehetővé teszi, hogy az Ön igényeinek megfelelően váltson az olyan LLM-ek között, mint a GPT, a Gemini vagy a Claude – összefoglalás, írás, tervezés vagy döntéshozatal támogatása céljából. A ClickUp Brain, a ClickUp AI platformja segítségével egy helyen érheti el a vezető LLM-eket.

7. Claude AI (A legjobb a finom árnyalatú beszélgetésekhez)

via Claude

Ez a Google AI Mode alternatíva megérti a keresési lekérdezések mögötti szándékot, különösen akkor, ha nem csak tényekre, hanem elemzésekre is kíváncsi.

Kérje meg Claude-ot, hogy kutasson egy etikai dilemmát vagy összetett társadalmi kérdést, és egyszerű válaszok helyett átgondolt elemzést kap a különböző nézőpontokról. A keresés árnyalt, és több nézőpontot is bemutat, valamint kontextust is ad arról, hogy a források miért lehetnek elfogultak vagy hiányosak.

Különösen nagyra értékelik a nagy kontextusablakát, amely lehetővé teszi, hogy egyetlen parancsba kiterjedő dokumentumokat, kódbázisokat vagy beszélgetési előzményeket dolgozzon fel és elemezzen. A szakemberek számára ez egy erős választás olyan feladatokhoz, amelyek mély kontextusmegértést igényelnek.

A Claude AI legjobb funkciói

Kezelje a komplex etikai és társadalmi kérdéseket, amelyek megkövetelik a különböző érdekelt felek szempontjainak alapos mérlegelését.

Adjon történelmi és kulturális kontextust a keresési témákhoz, hogy segítsen megérteni, hogyan alakultak a jelenlegi kérdések az idő múlásával.

Elemezzen komplex dokumentumokat és hosszú szövegeket, miközben kontextusfüggő visszajelzéseket ad, amelyek figyelembe veszik a hangnemet, a szerkezetet és a célközönséget.

Rendezze a különálló beszélgetéseket projektekbe, hogy a különböző munkafolyamatok és tudásbázisok elkülönüljenek egymástól.

A Claude AI korlátai

Sok Claude AI verzió nem támogatja a valós idejű webes böngészést vagy a dinamikus adatforrásokhoz való hozzáférést, ami korlátozza a képességét, hogy aktuális híreket, részvényárakat, időjárást vagy eseményeket nyújtson.

Még a fizetős csomagok is szigorú üzenetkvótákkal rendelkeznek – sok felhasználó már néhány tucat üzenet után eléri a használati korlátot, ami több órás zárolást eredményez.

Claude árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Max: 100 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Claude értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (55+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

8. Pi by Inflection AI (A legjobb alkalmi keresési beszélgetésekhez)

via Inflection AI

A Pi a keresést olyanná teszi, mintha egy jól tájékozott barátnak tennél fel kérdéseket. Ahelyett, hogy kulcsszavakat írnál be és a legjobb eredményre reménykednél, természetesen tehetsz fel kérdéseket, és olyan válaszokat kapsz, amelyek megfelelnek a kíváncsiságod szintjének. A Pi megjegyzi, mit kerestél korábban, és az új kérdéseket összekapcsolhatja a korábbi érdeklődési köreiddel.

Ez akkor működik jól, ha alkalmi témákat fedez fel, és nem mélyreható kutatást végez, például késő éjszaka a Wikipédián böngészve, de érdekesebb beszélgetésekkel. Erőssége a természetes nyelvfolyamban és az érzelmileg intelligens hangnemben rejlik.

A Pi by Inflection AI legjobb funkciói

Mélyüljön el a témában további kérdésekkel, hogy felfedezze azokat a kapcsolódó ötleteket vagy szempontokat, amelyek elsőre esetleg elkerülték a figyelmét.

Válassza ki, mennyi részletet szeretne, függetlenül attól, hogy gyors választ keres, vagy egy témát szeretne alaposabban megvizsgálni.

Lépésről lépésre kapjon útmutatást, amikor valami ismeretlenbe merül, és segítségre van szüksége, hogy apránként megértse azt.

Az asszisztens több platformon is elérhető, beleértve a webet, a mobilalkalmazásokat és az üzenetküldő integrációkat, így folyamatos beszélgetés lehetséges.

A hangos csevegés funkcióval szavakba öntheti gondolatait és ötleteit, így könnyen használható multitasking közben vagy útközben is.

Pi by Inflection AI korlátai

Műszaki feladatokhoz vagy tényalapú kutatáshoz kevésbé hatékony, mint más Google AI Mode alternatívák.

Az AI nem támogatja a vizuális beviteleket, vagyis nem tölthet fel képeket, képernyőképeket vagy más vizuális adatokat elemzés céljából.

A beszélgetésközpontú megközelítés miatt előfordulhat, hogy nem ad közvetlen válaszokat, amikor szüksége van rájuk.

Korlátozott integrációs lehetőségek vagy kísérleti funkciók professzionális vagy termelékenységi munkafolyamatokhoz

Pi by Inflection AI árak

Ingyenes

Pi by Inflection AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Pi by Inflection AI-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

A Pi továbbra is az egyik legjobb AI-társ a barátság/beszélgetés/személyiség terén, azzal a további előnnyel, hogy valós idejű internet-hozzáféréssel rendelkezik, és ezek a dolgok együtt nagyon szórakoztatóak lehetnek! Nem olyan hatékony, mint a ChatGPT vagy a Claude stb. munkatermelékenységi eszközök, de nem is ez a célja. Az Inflection AI 3.0 API-hoz hozzáférhető modellek inkább erre szolgálnak. A Pi azonban továbbra is kiválóan alkalmas feladatok szervezésére és ösztönzésre, valamint a mindennapi csevegésre, mint a munkatermelékenységi AI-k.

🧠 Érdekesség: Az AI modellek több tucat nyelven tudnak beszélni, de azoknál a nyelveknél teljesítenek rosszabbul, amelyek kisebb arányban vannak jelen a képzési adatokban. Ezért az angol nyelv továbbra is a legkoherensebb eredményeket adja.

9. Brave’s Leo (A legjobb adatvédelemre fókuszáló AI-asszisztens)

via Brave

A Brave Leo egy adatvédelmet előtérbe helyező AI asszisztens, amely közvetlenül a Brave webböngészőbe van beépítve. A keresési lekérdezéseket úgy kezeli, hogy nem hagy digitális nyomot a kíváncsiságáról. Az AI a kérdéseket lehetőség szerint helyileg dolgozza fel, így az érzékeny keresések az Ön eszközén maradnak.

Megkérheti Leót, hogy keressen személyes egészségügyi információkat, pénzügyi tanácsokat vagy vitatott témákat anélkül, hogy aggódnia kellene a célzott hirdetések miatt, amelyek utána követik Önt. A vállalati keresőszoftver a már megtekintett oldalakat is átnézi a kontextus érdekében.

A Brave Leo legjobb funkciói

Ossza meg érzékeny lekérdezéseit és személyes adatait helyileg a készülékén, anélkül, hogy aggódnia kellene az adatok külső szerverekre történő elküldése vagy felhasználói profilok létrehozása miatt.

Kutasson komplex témákat különböző forrásokból hatékonyan, több böngészőfülen megjelenő összefoglalók segítségével.

Blokkolja a nyomkövető szkripteket és a hirdetéseket a felhasználói adatvédelem érdekében, miközben a jelenlegi böngészési tevékenység alapján tartalmi ajánlásokat kap.

Védje a felhasználók adatainak biztonságát névtelen, nem rögzített beszélgetésekkel, amelyekhez nem szükséges fiók vagy bejelentkezés a ingyenes használathoz.

A Brave Leo korlátai

A felhőalapú AI platformokhoz képest kisebb modellkapacitás

Kevesebb fejlett funkció a magánélet védelmét előtérbe helyező tervezési korlátozások miatt.

A Brave Leo árazása

Ingyenes

Leo Premium: 14,99 USD/hó

A Brave Leo értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Tudásbázis-keresés: Hogyan lehet gyorsabban megtalálni az információkat

10. Opera One’s Aria (A legjobb integrált webböngészéshez)

az Opera One-on keresztül

Az Opera One az AI-t nem kiegészítő funkciónak, hanem a böngészési élmény részének tekinti. Bonyolult cikket olvas? Az AI, az Aria, a legfontosabb pontokra bontja azt közvetlenül az oldalon. Elakadt egy idegen nyelvű weboldalon? Azonnali fordítás, amely megőrzi az eredeti formázást.

Az AI-javaslatok akkor jelennek meg, amikor hasznosak, és eltűnnek, amikor már nincs szükség rájuk, így elkerülhető a bosszantó felugró ablakok problémája. Minden szinkronizálódik az eszközök között, így a beszélgetések és a beállítások mindenhol követik Önt.

Az Opera One Aria legjobb funkciói

Hozzáférés a legfrissebb és legátfogóbb válaszokhoz a valós idejű webes keresés alapján.

Fordítson teljes weboldalakat és konkrét szövegrészeket az eredeti formázás, képek és interaktív elemek zökkenőmentes megőrzése mellett.

A Page Context Mode segítségével interakcióba léphet a weboldalakkal, amely összefoglalja, lefordítja vagy megválaszolja az aktuális oldallal kapcsolatos kérdéseket.

Irányítsa a böngésző funkcióit, például a lapok rendezését, természetes nyelvi parancsok segítségével.

Egyszerű parancssorral vagy a csevegőfelületen keresztül közvetlenül a böngészőben hozhat létre szöveget és képeket.

Készítsen intelligens válaszokat fórumvitákra, kommentekhez és online beszélgetésekhez a releváns oldal tartalmát referenciaként felhasználva.

Az Opera One Aria korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek az AI viselkedésének és válaszainak beállításához

Asztali számítógépeken (különösen a fejlesztői verzión) az Aria meghívása böngésző összeomlást, lefagyást vagy túlzott CPU/RAM-használatot okozhat, még akkor is, ha az Aria-t nem használják aktívan.

Az Aria képessége a folyamatban lévő beszélgetés kontextusának felidézésére korlátozott.

Az Opera One Aria árazása

Ingyenes

Opera One Aria értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A visszakereséssel kiegészített generálás legjobb példái a gyakorlatban

🔍 Tudta? Az AI modelleket nem az élő interneten képezik ki. Az adatok nagy részét könyvekből, a Wikipédiából, fórumokból és weboldalakról gyűjtik össze, majd egy bizonyos ponton befagyasztják. Tehát amikor egy LLM keresőmotor azt mondja, hogy 2023-ban vagy 2024-ben van a határ, az szó szerint értendő – frissítés nélkül azután semmit sem tud.

A munka más érzés a ClickUp-ban

A teendők megismerése soha nem a nehéz rész. Az a nehéz, hogy ezeket az ötleteket megvalósítsuk, a csapatot összehangoljuk, és minden változás előtt járjunk. Ez az a pont, ahol a legtöbb AI eszköz elakad.

A ClickUp nem.

Nemcsak válaszokat ad, hanem generálja a következő feladatot, értesíti a megfelelő személyt, frissíti a projekt ütemtervét, és egy helyre gyűjti az összes szétszórt darabot. Így a kutatás nem marad egy dokumentumban, a nyomon követések nem vesznek el a csevegésben, és a munka nem áll le, amíg valaki hozzárendeli.

Ha csapatának kevesebb váltásra és több cselekvésre van szüksége, a ClickUp már erre is felkészült. Regisztráljon még ma ingyen! ✅