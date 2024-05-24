Perplexity AI áttekintés: funkciók, előnyök és alternatívák

Az AI-eszközök alapvetően megváltoztatták a tartalom keresésének, létrehozásának és fogyasztásának módját. Ezek közül a Perplexity AI 2022-es bevezetése óta folyamatosan növekvő népszerűségnek örvend kereső- és válaszadó motorként.

Gondoljon rá úgy, mint egy keresési társra, amely megérti az Ön preferenciáit, személyre szabott ajánlásokat ad, és kontextusban válaszol a kérdéseire természetes nyelvfeldolgozás segítségével.

Ebben a blogban részletesen bemutatjuk a Perplexity AI-t, kifejtjük annak funkcióit és hiányosságait, valamint javaslatot teszünk egy fejlett AI-képességekkel rendelkező alternatívára.

Mi az a Perplexity AI?

A Perplexity egy AI-alapú keresőmotor. A Google-hoz és más keresőmotorokhoz hasonlóan segít megtalálni a kérdéseire adott válaszokat. A legjobb benne? A Perplexity AI megjelöli forrásait, így ellenőrizheti, hogy az eszköz által generált információk hitelesek-e.

A Perplexity AI természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ a lekérdezés értelmezéséhez és a szándék megértéséhez. Ezután átkutatja az internetet, hogy megtalálja a legrelevánsabb információkat, és megfogalmazza a választ. Az AI eszköz ezután összefoglalja és bemutatja az információkat és a felhasznált hivatkozásokat. A legtöbb esetben az összefoglalásban megtalálja, amit keres. Ha részletesebb áttekintésre van szüksége, olvassa el a hivatkozott forrásokat, és alakítsa ki saját válaszát.

Ha azt kérdezi: „Milyen előnyei vannak a live chatnek?”, a Perplexity:

Vizsgálja meg a hiteles weboldalakat, és állítsa össze az előnyöket!

Hivatkozzon a forrásokra

Képek és videók a téma megértéséhez

via Perplexity AI

A Perplexity AI előnye más keresőmotorokkal szemben, hogy kevesebb információkeresést igényel a keresési eredmények között, és több tanulást tesz lehetővé a beszélgetések révén.

A Perplexity AI Chrome-bővítmény segítségével átválthat a Perplexity.ai-ról más keresőmotorokra.

Vessünk egy pillantást a Perplexity AI legfontosabb funkcióira, amelyek segítségével kutatók, programozók, marketingesek és írók könnyedén tehetnek fel kérdéseket, hozhatnak létre tartalmakat és foglalhatnak össze információkat.

További információk: A legfontosabb AI-statisztikák az iparágakban

A Perplexity AI legfontosabb funkciói

1. Perplexity Copilot

A Perplexity Copilot interaktív keresési élményt nyújt, hasonlóan egy közkönyvtár segítőkész könyvtárosához.

Elmondja a könyvtárosnak, hogy konkrét információt keres. A könyvtáros beszélgetni kezd Önnel, és kérdéseket tesz fel, hogy pontosan megértse, mit keres, és segítsen megtalálni a releváns könyveket vagy kutatási cikkeket, ahelyett, hogy csak egy listát adna Önnek.

A Perplexity Copilot ugyanúgy működik. A Copilot kiegészítő kérdéseket tesz fel, hogy tisztázza a kétértelműségeket és megértse a komplex lekérdezéseket, amikor Ön beír egy lekérdezést. Az eszköz a GPT-4 és a Claude-3 gépi tanulási modelleket használja, és kereséseket futtat, hogy a legrelevánsabb információkat nyújtsa Önnek.

A Perplexity Co-pilot használata beszélgető AI chatbotként

2. Valós idejű webes keresés

A Perplexity AI valós idejű online kereséseket végezhet, hogy igény szerint információkat szerezzen. Az eszköz weboldalakat, fórumokat, közösségi médiát és híreket böngész, hogy a legfrissebb információkat nyújtsa bármely keresési lekérdezésre. A Perplexity AI rendszeresen átvizsgálja ezeket az online forrásokat, hogy frissített és pontos eredményeket találjon.

A Perplexity AI segít abban, hogy valós időben naprakész legyen a legfrissebb eseményekről. Akár több forrásból származó híreket is összevonhat vele, és így kiegyensúlyozott képet kaphat az aktuális eseményekről.

A fejlett algoritmusok megértik a kontextust, és emberhez hasonló eredményeket nyújtanak, hogy tájékoztassák Önt, és ne terheljék túl információval.

Valós idejű webes keresés a Perplexity AI-ban

Profi tipp💡: Amikor kérdést tesz fel az AI-nak, legyen konkrét, adjon meg elegendő kontextust, és próbáljon ki különböző beviteli lehetőségeket. *

3. Átlátható forráshivatkozás

Mivel az AI keresőmotorok viszonylag új keletűek, gondoskodnia kell arról, hogy az információi hitelesek legyenek. A Perplexity AI legnagyobb előnye, hogy megjelöli az összes forrást, amelyből az Ön keresési lekérdezéséhez szükséges információkat összegyűjtötte. Ez egy nagyszerű funkció azok számára, akik kutatáshoz és döntéshozatalhoz használják az eszközt.

Profi tipp💡: A közzététel előtt ellenőrizze a hivatkozásokat, hogy megerősítse az információk valódiságát.

Forráshivatkozás a Perplexity AI-ban

4. Sokféle forrás integrálása

A Perplexity AI nem egyetlen forrásra támaszkodik a kérdéseire adott válaszok összeállításához. Ehelyett tudományos folyóiratokban, kutatási cikkekben, közösségi média platformokon, híradásokban és fórumokon keres információkat.

Ha például marketingesként jelentést szeretne összeállítani versenytársairól és azok legfontosabb előnyeiről, a Perplexity AI lehet a kutatási asszisztense. A Perplexity Pro kereső átkutatja versenytársai webhelyeit, megkérdezi, mit keres, és személyre szabott forráslistát ad. Neurális hálózati architektúrával még össze is foglalja ezeket a keresési eredményeket, így értékes információkkal távozhat.

A Perplexity AI használata versenytársi előnyök jelentésének elkészítéséhez

További információk: Részletes összehasonlítást készítettünk a Perplexity és a ChatGPT között

Perplexity AI árak

Ingyenes

Előny: 20 USD/hó

A Perplexity AI használatának előnyei

Valós idejű információkeresés

A Perplexity AI elemzi a felhasználói lekérdezéseket és hatalmas mennyiségű adatot dolgoz fel, hogy kontextusba helyezett, releváns információkat nyújtson Önnek. A lekérdezés lényegét ragadja meg, és lehetővé teszi, hogy az eredmények alapján további kérdéseket tegyen fel.

Könnyen használható felület

A felhasználóbarát felület megkönnyíti a csevegést és fenntartja a beszélgetés folyását, amikor kérdéseire válaszol. Csak annyit kell tennie, hogy beírja kérdéseit a keresősávba, és a Perplexity AI koherens válaszokat ad Önnek.

Releváns eredmények hirdetések nélkül

A webes és Google keresőktől eltérően a Perplexity hirdetésmentes felülettel rendelkezik. Emellett kiszűri a promóciós tartalmakat és előnyben részesíti a hiteles forrásokat, így az Ön által kapott információk informatívak és elfogulatlanok.

Hivatkozások a válaszokhoz

A Perplexity megjelöli az összes forrást, amelyből összeállította a válaszát a kérdésére. Ellenőrizheti a kapott információk pontosságát, és megalapozott döntéseket hozhat.

A Perplexity AI használatának hátrányai

További részletek, amelyek nem mindig igazak

A legtöbb esetben a Perplexity AI arra törekszik, hogy a kapott információk alapján hiteles és pontos válaszokat adjon. Azonban időnként előfordulhat, hogy a generált válaszokhoz néhány extra részlet is hozzáadódik, amelyek nem mindig igazak.

Például gyorsan megkerestük a Perplexity-ben az USA legjobb kocsmáit. A Perplexity által megjelenített eredmények között volt néhány név, amelyek valójában nem az USA-ban, hanem Indiában találhatóak. Ezért fontos, hogy a kérdések feltevésénél pontos és egyértelmű információkat adjunk meg.

Példák, amikor a Perplexity AI hallucinál

Ehelyett szűkítse le a keresést, és keresse meg a legjobb pubokat „City”, „USA” területén.

A legjobb eredmények érdekében legyen pontosabb, amikor utasításokat ad a Perplexity AI-nak.

Profi tipp💡: Fontolja meg AI prompt sablonok használatát részletes és strukturált bevitelekhez, ha kezdő.

Hiányzik a hatalmas mennyiségű indexelt adat

A Google-hoz hasonló keresőmotorok már évek óta léteznek, és hatalmas mennyiségű indexelt és frissített információt kezelnek.

A kontextushoz igazodó és beszélgetésszerű válaszok adásának képessége különbözteti meg az olyan AI eszközöket, mint a Perplexity AI. Ugyanakkor nem tudnak olyan átfogó keresési eredményeket nyújtani, mint a Google, mert nem rendelkeznek a Google hatalmas indexelt adatbázisával.

Például, ha beírja a „Hogyan fogja befolyásolni az AI a munkaerőpiacot?” kérdést, észreveheti, hogy a Perplexity inkább narratív jellegű válasszal reagál. Ha ugyanezt a keresést elvégzi a Google-on, több tucat hiteles weboldalról kap információkat.

A keresési eredményekből különböző perspektívákat és megállapításokat ismerhet meg. Ha azonban hasonló élményt szeretne a Perplexity-től, akkor további kérdéseket kell feltennie.

Érzékeny az adatkészletek méretére és sokféleségére

A Perplexityhez hasonló eszközök a képzésükhöz használt adatkészletek alapján generálnak válaszokat. Mivel ezek az LLM-ek még viszonylag új fejlesztések, adatkészleteik még mindig kisebbek és nem túl sokszínűek.

Ez az egyik oka annak, hogy az interaktív keresőmotorok, mint például a Perplexity, nem mindig adnak pontos válaszokat.

Például megkértük a Perplexity-t, hogy adjon nekünk 60 karaktert meg nem haladó hirdetésszöveg-címsorokat, hogy segítsen nekünk egy közelgő webinárium népszerűsítésében. A generált válaszok kevesebb mint 30 karakteresek voltak, és nem túl vonzóak. Ez valószínűleg azért van, mert a képzés nem tartalmazott elegendő hasonló hirdetésszöveget vagy marketing nyelvet.

A Perplexity AI nem mindig ad pontos információkat az adatkészletek sokszínűségének hiánya miatt.

Perplexity AI áttekintések a Redditen

A Reddit segítségével megtudtuk, mit gondolnak az emberek a Perplexity-ről. Sok felhasználó kiemelte, hogy a Perplexity hatékonyan tud kódokat írni online források alapján.

A felhasználók azonban azt is megjegyezték, hogy a Perplexity következetlen és rövid válaszokat ad a keresési lekérdezésekre. Ez korlátozhatja a problémamegoldást és a kutatást.

„TL;DR: A Perplexity AI kiválóan teljesít az online források kódolásában, a WolframAlpha segítségével megoldja a nehéz matematikai feladatokat, speciális keresési módokat kínál, hatékonyan keres a Redditen, helyi vállalatokat talál és tömör válaszokat ad. Ugyanakkor a matematikán kívüli bonyolult tudományos területeken elmarad, hiányoznak a problémamegoldó képességei, néha inkonzisztens és rövid válaszokat ad, valamint korlátozott a keresési szélessége és formázása. Korlátai ellenére a Perplexity AI-t érdemes kipróbálni, különösen más AI-modellekkel kombinálva, a jobb információpontosság érdekében. ”

A technológiai fejlődésnek köszönhetően számos alternatívája van az olyan AI-eszközöknek, mint a ChatGPT és a Perplexity.

Tudta, hogy a ClickUp rendelkezik saját AI-vel?

Ismerje meg a ClickUp Brain-t, amelyet az all-in-one termelékenységi platformon belüli ismétlődő feladatok automatizálására terveztek.

A ClickUp Brain kreatív szövegeket írhat, projektismertetőket tölthet ki, szövegeket fordíthat, értekezletek jegyzetét összefoglalhatja és blogokat hozhat létre.

Így tölti ki a ClickUp Brain a fontos részleteket egy PMO-összefoglalóban

Az eszköz beszélgetési felülettel rendelkezik, és olyan kérdéseket tehet fel neki, mintha egy barátjának tenné. A platformon bárhol elérheti, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Íme néhány kulcsfontosságú funkciója a ClickUp Brainnek, amelyek miatt ez az egyik legjobb alternatíva a Perplexity AI-hez.

AI tudáskezelő

Tegyük fel, hogy egy projekten dolgozik, és egy adott feladat elvégzéséhez a minőségbiztosítási folyamatra kell hivatkoznia. De nem emlékszik a fájl nevére, és nem akar időt pazarolni a keresésére sem.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást ilyen helyzetekben, hogy azonnali választ kapjon munkájával kapcsolatos kérdéseire. Csak be kell írnia a keresési lekérdezést.

Ebben az esetben: „Hogyan működik a minőségbiztosítási folyamatunk?”. Az AI tudáskezelő elemzi a kérdését, és releváns információkat gyűjt össze a feladataiból, dokumentumaiból, a vállalati wikiből és más forrásokból. A ClickUp Brain az információkat a kérdésére adott válaszként jeleníti meg, így Ön pillanatok alatt visszatérhet a munkájához.

A ClickUp Brain közvetlenül a platformon belül válaszol kérdéseire.

AI projektmenedzser

Ahelyett, hogy időt fordítana olyan feladatokra, mint a feladatkiosztás, az értekezletek összefoglalásának megírása, a helyzetjelentések elkészítése, a projektismertetők összeállítása stb., használja a ClickUp Brain-t AI projektmenedzserként. Ezzel egyidejűleg Ön a fontosabb és összetettebb feladatokra koncentrálhat.

Készítsen könnyedén pontos találkozói jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain automatikusan frissíti a feladatok állapotát, és segít alfeladatok létrehozásában a ClickUp Tasks alkalmazásban. Áttekinti a feladatokat és projekteket, és elkészíti a haladásról szóló frissítéseket. Így gyorsan áttekintheti a projektben történt eseményeket és a feladatok előrehaladását.

Az AI Project Manager képes stand-upokat létrehozni, összefoglalni a ClickUp Docs információit , és akár egyedi automatizálásokat is létrehozni bizonyos forgatókönyvekhez.

A csapatok a ClickUp Brain segítségével összefoglalhatják a fehér könyveket, kutatási dokumentumokat és beszélgetési szálakat, hogy megértsék a lényeges tényeket és információkat. A program ki tudja emelni a teendőket a találkozók napirendjéből, és azokat a megfelelő csapattagoknak tudja kiosztani, így a projektmenedzsment gyerekjáték lesz.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a megbeszélések összefoglalásához és a teendők létrehozásához.

AI Writer for Work

Az AI író segítségével blogcikkeket, landing page szövegeket, e-maileket és még sok mást írhat. Beépített helyesírás-ellenőrzője valós időben automatikusan felismeri a helyesírási hibákat. Finomítsa írása hangvételét és stílusát, és minden alkalommal tökéletes szövegeket alkosson.

A ClickUp Brain, a virtuális asszisztens, GPT-ben tartalmaz AI-sablonokat, amelyek segítségével manuális erőfeszítés nélkül pontos válaszokat kaphat, és gyorsabban eredményeket érhet el.

Íme néhány népszerű AI prompt sablon a ClickUp-tól, hogy elindulhasson:

ClickUp ChatGPT promptok marketing sablonhoz

A ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Team Template több mint 600 promptja új szintre emeli marketingtevékenységét. A több mint 40 kategóriába sorolt promptok segítségével innovatív kampányokat indíthat, bevonhatja közönségét és növelheti értékesítését.

Töltse le ezt a sablont Turbózza fel marketingkampányait a ClickUp ChatGPT Prompts for Marketing Team Template segítségével!

ClickUp ChatGPT promptok projektmenedzsment sablonhoz

A projektmenedzserek a ClickUp ChatGPT Prompts for Project Management Template (ChatGPT projektmenedzsment sablon) segítségével ötleteket gyűjtenek, megoldásokat és bevált gyakorlatokat dolgoznak ki a lehetséges problémákra.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp GPT Prompts for Project Management Template (GPT-parancsok projektmenedzsment sablonhoz) alkalmazást, hogy a vállalat igényeire szabott projektötleteket generáljon.

A sablonban található utasítások segítenek egy átfogó projektterv elkészítésében, amely felvázolja a projekt sikeres befejezéséhez szükséges feladatokat, erőforrásokat és határidőket.

ClickUp ChatGPT promptok mérnöki sablonhoz

A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template (ChatGPT mérnöki sablonok) komplex kihívások és projektek mérnöki megoldásainak kutatására és ötletelésére szolgál.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering Template intelligens kimenetet biztosít mérnöki feladatokhoz.

Íme egy példa, amit felhasználhat: Olyan modellt kell létrehoznom, amely a vásárlói visszajelzések alapján pontosan megjósolja a vásárlói elégedettséget.

Használja a modell kimenetét az ügyfél-elégedettségi pontszámának javítására.

További információk: Íme néhány a legjobb AI eszközök az adatok vizualizálásához és AI eszközök a DevOps számára

Fordítson a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain tartalmak fordítására is képes. Másolja és illessze be a fordítani kívánt szöveget a ClickUp Doc-ba. Jelölje ki és fordítsa le a szöveget bármely nyelvre; hamarosan gyors és pontos fordítást kap. Ez különösen hasznos, ha ügyfelei globálisak, és hatékonyan szeretne velük kommunikálni.

Fordítsa le szövegét több mint 10 nyelvre a ClickUp Brain segítségével.

Árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagonként.

Használja a ClickUp Brain-t a munkahelyi termelékenység javításához

A Perplexity kiemelkedik az AI-alapú keresőmotorok közül, mivel gyors és személyre szabott válaszokat ad a kérdéseire, és tovább segíti a tartalom generálását és összefoglalását.

Még a Perplexity AI alkalmazás ingyenes verziója is gazdagíthatja a tudás felfedezésének folyamatát – különösen önálló beszélgető AI chatbotként.

Ha azonban olyan AI asszisztenst keres, amely szorosan integrálva van a projektmenedzsment szoftverébe, akkor a ClickUp remek alternatíva.

Az AI-val működő ClickUp Brain automatizálja az időigényes feladatokat, mint például marketing szövegek, projektmenedzsment összefoglalók készítése, feladatok kiosztása, valamint értekezletek, fehérpapírok és kommentárszálak összefoglalása.

Ha szeretné megtudni, hogyan növeli a ClickUp Brain a termelékenységét, regisztráljon ingyenesen a Clickup-on.