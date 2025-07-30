A 10 legjobb Tally Forms alternatíva a jobb űrlapkészítéshez

Olyan űrlapkészítőt keres, amely túlmutat az alapfunkciókon?

Míg a Tally Forms egyszerű, problémamentes megközelítést kínál, a marketingesek, a startup csapatok, a termékmenedzserek, az operációs vezetők és az egyéni vállalkozók gyakran fejlettebb funkciókra van szükségük.

Gondoljon a zökkenőmentes integrációkra, a hatékony automatizálásra és a kifinomultabb felhasználói felületre. Ha szeretné fejleszteni az űrlapkészítést, gazdagabb adatokat gyűjteni vagy munkafolyamatait racionalizálni, akkor jó helyen jár.

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Tally Forms alternatíváról, amelyek eszközöket kínálnak mindenhez, a bonyolult felmérésektől és a potenciális ügyfelek generálásától az eseményregisztrációkig és a fizetések beszedéséig.

És nem, ezekhez nem kell programozási ismeretek!

Mit kell keresnie egy Tally alternatívában?

Ha készen áll arra, hogy a Tally Forms által kínált lehetőségeken túlra lépjen az űrlapkészítés terén, akkor érdemes pontosan tudni, hogy melyek azok a funkciók, amelyek valóban különbséget jelentenek.

Az első szabály? Ne tévessze össze a komplex űrlapot a fejlett űrlapmal!

Ehelyett íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

✅ Fejlett logika és dinamikus mezők: Keressen olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik, hogy az űrlapok „gondolkodjanak”. Ez azt jelenti, hogy kérdéseket lehet megjeleníteni vagy elrejteni, szakaszokat kihagyni, vagy akár az űrlap folyamatát is megváltoztatni a felhasználó korábbi válasza alapján.

✅ Mélyreható testreszabás és márkaépítés: Az űrlapok a márkád kiterjesztései. Keress olyan alternatívákat, amelyek kiterjedt vizuális módosításokat tesznek lehetővé, beleértve az egyéni betűtípusokat, színeket, elrendezéseket és a saját egyéni domainnevek használatának fontos lehetőségét.

✅ Zökkenőmentes integrációk és hatékony automatizálás: Az adatok nem értékesek, ha elszigetelten tárolják őket. A legjobb alternatívák könnyedén összekapcsolhatók a CRM-mel, e-mail marketing platformokkal, projektmenedzsment eszközökkel és más üzleti alkalmazásokkal. Sőt, lehetővé kell tenniük a munkafolyamatok automatizálását közvetlenül az űrlapok benyújtásából.

✅ Robusztus jelentések és elemzések: Több, mint egyszerű válaszszámlálás. Egy erős alternatíva műszerfalakat, diagramokat és betekintést nyújt az űrlap teljesítményébe, lehetővé téve a trendek azonosítását, a lemorzsolódási pontok pontos meghatározását és az adatok megértését.

✅ Biztonságos fizetésbeszedés: Ha termékeket árul, rendezvényi díjakat szed be vagy előfizetéseket kezel, akkor a beépített, biztonságos fizetésfeldolgozás elengedhetetlen funkció. Keressen olyan megoldásokat, amelyek közvetlenül integrálhatók a népszerű fizetési átjárókkal.

✅ Felhasználói élmény (UX) mind az alkotó, mind a válaszadó számára: Egy kiváló űrlapkészítő intuitív, tiszta drag-and-drop felülettel rendelkezik. Ugyanilyen fontos, hogy az általa létrehozott űrlapok vonzóak, mobilbarátok és egyszerűen kitölthetők legyenek a közönség számára, növelve ezzel a kitöltési arányt.

✅ Megfelelőségi és biztonsági funkciók: Érzékeny adatok esetén győződjön meg arról, hogy az eszköz rendelkezik a szükséges tanúsítványokkal, például HIPAA, GDPR vagy PCI megfelelőséggel, valamint olyan funkciókkal, mint a CAPTCHA és az adat titkosítás az információk védelme érdekében.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

10 Tally alternatíva egy pillantásra

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid összefoglaló, amely segít megtalálni a legmegfelelőbbet:

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp Dinamikus űrlapok, automatizálás, AI-elemzések, egyedi márkajelzés, közvetlen feladat létrehozás Automatizált, végpontok közötti munkafolyamatok Örökre ingyenes csomag; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek NoteForms Notion integráció, feltételes logika, egyedi márkajelzés, értesítések Adatok rögzítése Notion adatbázisokba Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 24 dollártól kezdődik havonta. Typeform Beszélgető űrlapok, logikai ugrások, gazdag média, elemzések Beszélgetős űrlapok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 dollártól kezdődik havonta. Jotform Több mint 10 000 sablon, fizetési integrációk, többoldalas űrlapok, PDF-szerkesztő Kiterjedt sablonopciók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollártól kezdődik havonta. Google Forms Korlátlan számú űrlap, Sheets integráció, együttműködés Egyszerű adatgyűjtés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. SurveyMonkey Fejlett logika, AI-elemzés, integrációk, többnyelvűség Fejlett felmérési betekintés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik havonta. Formstack Forms HIPAA/PCI/GDPR-megfelelőség, munkafolyamat-automatizálás, elemzés Biztonságos, előírásoknak megfelelő munkafolyamatok 14 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára 99 dollártól kezdődik havonta. Zoho Forms Mobilbarát, jóváhagyási munkafolyamatok, fizetések Zoho csomag integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta. Formsite Drag-and-drop, SSL/PCI/HIPAA megfelelőség, vizuális jelentések Biztonságos űrlapok, műveletek Nincs ingyenes csomag (14 napos próbaidőszak); a fizetős csomagok ára 24 dollártól kezdődik havonta. Cognito Forms Fejlett számítások, e-aláírások, portálok Fejlett számítások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta.

👀 Tudta? Már a 12. században Angliában az ügyvédek és az irodai alkalmazottak nyomtatott mintadokumentum-gyűjteményeket – úgynevezett form bookokat – használtak a beadványok, végzések, szerződések és egyéb hivatalos szövegek megfogalmazásához. Ezek szabványosított sablonként szolgáltak, hogy időt takarítsanak meg és biztosítsák a pontosságot, és végül a 17. századra elterjedtek az előre kinyomtatott jogi űrlapok!

A legjobb Tally alternatívák

Vegyünk egy kis időt, és nézzük meg néhányat ezek közül a Tally alternatívák közül – sok közülük ingyenes próbaverziót vagy nagylelkű ingyenes csomagokat kínál –, hogy első kézből lássuk, hogyan tudják átalakítani az adatgyűjtési tevékenységét és erősíteni vállalkozását. Kezdjük!

1. ClickUp (a legjobb automatizált, végpontok közötti munkafolyamatokhoz)

Próbálja ki most a ClickUp-ot! Gyűjtse össze az adatokat egyszerűen, és alakítsa azokat cselekvésre késztető nyomokká a ClickUp Forms segítségével.

Képzelje el egy olyan világot, ahol az összegyűjtött adatok nem csak egy táblázatban maradnak, hanem azonnal cselekvésre ösztönöznek, projekteket hoznak létre, és még intelligens betekintést is nyújtanak. Ez a hatékony valóság a ClickUp-pal, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással!

A ClickUp-ban az űrlapok létrehozása rendkívül egyszerű és intuitív. A drag-and-drop felület segítségével gyorsan létrehozhatja az igényeinek megfelelő űrlapokat, függetlenül attól, hogy ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, szolgáltatási kéréseket kezel vagy belső felméréseket végez. Hozzáadhatja saját márkajelzését, választhat a különböző kérdés típusok közül, és minden egyes választ egy adott módon rögzíthet.

Gyűjtse össze az alkalmazottak visszajelzéseit, végezzen pulzusfelméréseket, gyűjtsön ötleteket és kövesse nyomon a csapat hangulatát a ClickUp Forms segítségével.

Amikor a felhasználó beküldi a választ, az azonnal ClickUp feladattá válik, amelynek kulcsfontosságú adatai konkrét egyéni mezőkbe kerülnek, minden szükséges részlettel együtt, így könnyen nyomon követhető, hozzárendelhető és kezelhető közvetlenül a vezérlőpultról.

De az igazi varázslat a ClickUp Automations segítségével történik. Hatékony triggereket állíthat be, így amint egy űrlapot elküldenek, a feladatok automatikusan a megfelelő csapattaghoz kerülnek hozzárendelésre, vagy a megadott információk alapján prioritásba kerülnek. Például, ha egy felmérésre adott válasz „sürgős” jelölést kap, a ClickUp azonnal magas prioritásúként jelöli meg, és értesíti az illetékes személyt.

Kapcsolja be az automatizálási triggert, és nézze meg, ahogy a munkafolyamatok önállóan futnak!

Ha pedig segítségre van szüksége egy felmérés nulláról történő megfogalmazásához vagy az összegyűjtött válaszok értelmezéséhez, a ClickUp Brain készségesen áll rendelkezésére.

Ez az AI-alapú asszisztens felmérési kérdéseket generálhat, elemezheti az űrlap adatait, összefoglalhatja a visszajelzéseket, és akár a legfontosabb trendeket vagy teendőket is feltárhatja. Akár üres lappal indul, akár egy halom válaszból szeretne információkat kinyerni, a ClickUp Brain az egész folyamatot okosabbá és zökkenőmentesebbé teszi, így Ön a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Elemezze az űrlapok benyújtási adatait valós időben, és szerezzen AI-alapú betekintést a ClickUp segítségével.

Így hozhat létre egy végpontok közötti, automatizált űrlap-munkafolyamatot 10 integráció nélkül, kedves olvasók! Ha segítségre van szüksége a kezdéshez, próbálja ki ezt az egyszerű űrlap-sablont a ClickUp-tól!

A ClickUp legjobb funkciói

Dinamikus űrlapok készítése feltételes logikával: A ClickUp Forms lehetővé teszi a mezők megjelenítését vagy elrejtését a korábbi válaszok alapján, így biztosítva, hogy csak a legrelevánsabb és legrészletesebb információkat gyűjti össze a válaszadóktól, és így rendkívül személyre szabott élményt teremt.

Formanyomtatványai professzionális megjelenése: Testreszabhatja ClickUp Forms formanyomtatványainak megjelenését vállalata logójával, márka színeivel, egyedi háttérrel és akár egyedi domainnel is.

Az űrlapok benyújtását közvetlenül végrehajtható feladatokká alakíthatja: Minden kitöltött ClickUp űrlap azonnal új feladatokat generálhat a projektjein belül.

Gazdagítsa adatait sokoldalú egyéni mezőkkel: Térképezze fel űrlapjainak válaszait közvetlenül az egyéni mezőkre feladataiban és projektjeiben.

Intelligens automatizálással irányítsa a munkafolyamatokat: Használja ki a ClickUp robusztus automatizálási motorját, hogy az űrlapok benyújtása alapján egy sor műveletet indítson el.

Szerezzen okos betekintést a ClickUp Brain segítségével: Használja a ClickUp hatékony AI asszisztensét az adatok összefoglalásához, a trendek pontos meghatározásához vagy a válaszokból a legfontosabb teendők kivonásához.

Összpontosítsa az összes összegyűjtött adatot egy egységes munkaterületen: Minden ClickUp űrlap beküldése zökkenőmentesen integrálódik a kapcsolódó feladatokkal, dokumentumokkal és kommunikációval, így összekapcsolt munkafolyamatot hozva létre.

A ClickUp korlátai

A ClickUp átfogó jellege és kiterjedt funkciókészlete ugyan hatékony, de a kizárólag az alapvető űrlapkészítésre összpontosító csapatok számára meredekebb tanulási görbét eredményezhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Amikor beállítottam az első ClickUp automatizálást, az olyan volt, mint egy villámcsapás. Most, valami olyan egyszerűvel, mint egy címke hozzáadása, az egész alfeladat-sablon automatikusan alkalmazásra kerül. Már nem pazaroljuk az időt alfeladatok átkutatásával, vagy azzal, hogy aggódunk, hogy valaki elfelejtett egy fontos lépést. Emellett olyan automatizálásokat is hozzáadtunk, amelyek feladatokat rendelnek hozzá, állapotokat frissítenek és emlékeztetőket küldenek; ezek önmagukban apró dolgok, de együttesen teljesen racionalizálták működésünket. Nem csak időmegtakarításról van szó (bár ez is fontos), hanem egy simább, kevésbé stresszes környezet megteremtéséről, ahol a csapat az adminisztrációval való bajlódás helyett a legjobb munkájára koncentrálhat.

Amikor beállítottam az első ClickUp automatizálást, az olyan volt, mint egy villámcsapás. Most, valami olyan egyszerűvel, mint egy címke hozzáadása, az egész alfeladat-sablon automatikusan alkalmazásra kerül. Már nem pazaroljuk az időt alfeladatok átkutatásával, vagy azzal, hogy aggódunk, hogy valaki elfelejtett egy fontos lépést. Emellett olyan automatizálásokat is hozzáadtunk, amelyek feladatokat rendelnek hozzá, állapotokat frissítenek és emlékeztetőket küldenek; ezek önmagukban apró dolgok, de együttesen teljesen racionalizálták működésünket. Nem csak időmegtakarításról van szó (bár ez is fontos), hanem egy simább, kevésbé stresszes környezet megteremtéséről, ahol a csapat az adminisztrációval való bajlódás helyett a legjobb munkájára koncentrálhat.

💟 Bónusz: A Brain MAX , mint dedikált asztali AI-társad, egyszerűsíti az űrlapok munkafolyamatának minden lépését. Csak mondd el a követelményeidet a beszéd-szöveggé alakító funkcióval, és a MAX segít megfogalmazni a kérdéseket, megtalálni és beolvasni a releváns adatokat az összes csatlakoztatott alkalmazásból, valamint azonnal összefoglalni a válaszokat, miután a felmérés befejeződött. Emellett hozzáférést biztosít több LLM-hez a fejlett érvelés és tartalomgenerálás érdekében, így gyorsabban és okosabban hozhat létre, elemezhet és optimalizálhat űrlapokat – mindezt egy helyen. Próbálja ki a ClickUp Brain Max-ot, hogy gyorsan elvégezze feladatait!

💡 Profi tipp: Ön egy minőségbiztosítási csapat tagja, amely UX-visszajelzéseket vagy NPS-adatokat próbál gyűjteni? Nézze meg ezeket az űrlapokat szoftverfejlesztő csapatok számára!

2. NoteForms (A legjobb adatgyűjtéshez közvetlenül a Notion adatbázisokba)

via NoteForms

Ha csapata a Notionban él és lélegzik, a NoteForms forradalmasítja az űrlapkészítést. Lehetővé teszi elegáns, márkás űrlapok létrehozását, amelyek automatikusan kitöltik a Notion adatbázisait, így nincs szükség manuális adatbevitelre, és minden információja ott van, ahol a leginkább szüksége van rá.

Ez különösen vonzó az egyéni vállalkozók, a startup csapatok és a termékmenedzserek számára, akik a Notion-t használják központi hubként mindenhez, a CRM-től a tartalomtervezésig. Felejtse el a nehézkes integrációkat; a NoteForms natívnak érződő kapcsolatot biztosít, ami jelentős előrelépést jelent az alapvető űrlapkészítő eszközökhöz képest.

A NoteForms legjobb funkciói

Űrlapok létrehozása közvetlenül a meglévő Notion adatbázisból

Automatikusan adjon hozzá új űrlapokat új elemekként, vagy frissítse a meglévőket.

Az űrlapokat széles körben testreszabhatja márkája színeivel, betűtípusaival és logóival, sőt, egyedi domainnevet is hozzáadhat.

Tartalmazza a különböző mezőtípusokat, mint például a fájlfeltöltések, aláírások és csillagbesorolások.

Alkalmazzon feltételes logikát, hogy okosabb, dinamikus űrlapokat hozzon létre, amelyek alkalmazkodnak a felhasználói válaszokhoz.

Állítson be valós idejű e-mail, Slack vagy Discord értesítéseket az új beküldésekhez.

Lehetővé teszi a válaszadók számára, hogy elküldés után szerkesszék beadványaikat.

A NoteForms korlátai

A központi érték a Notionhoz kapcsolódik; ha a munkafolyamat nem támaszkodik jelentősen a Notionra, akkor annak elsődleges előnye csökken.

Mivel ez egy inkább a Notionra összpontosító niche megoldás, előfordulhat, hogy nem kínál ugyanolyan széles körű integrációkat a Notion-specifikus eszközökkel, mint egyes általános célú űrlapkészítők.

NoteForms árak

Ingyenes

Pro: 24 dollártól/hónap

Csapat: 59 USD/hó

NoteForms értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a NoteForms-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

Kipróbáltam a Notion Forms-ot belső kérésekhez, és nagyon kényelmes, ha már használja a Notion-t. Az adatbázisokkal való integráció zökkenőmentes, a felhasználói felület pedig tiszta. Még mindig kissé korlátozott (nincs feltételes logika vagy mélyebb testreszabás), de egy szilárd első verzió, nagy potenciállal.

Kipróbáltam a Notion Forms-ot belső kérésekhez, és nagyon kényelmes, ha már használja a Notion-t. Az adatbázisokkal való integráció zökkenőmentes, a felhasználói felület pedig tiszta. Még mindig kissé korlátozott (nincs feltételes logika vagy mélyebb testreszabás), de egy szilárd első verzió, nagy potenciállal.

💡 Profi tipp: Ha mégis az Excel mellett dönt, itt talál egy lépésről lépésre bemutatott útmutatót az űrlapok Excelben történő létrehozásához.

3. Typeform (A legjobb beszélgetési élményhez)

via Typeform

Szeretné egy egyszerű űrlapot vonzó párbeszéddé alakítani? Ez a Typeform szuperereje. Ez a platform alapvetően újradefiniálja az űrlapkészítést azáltal, hogy a kérdéseket egyenként jeleníti meg, vizuálisan elegáns és rendkívül interaktív élményt teremtve, amely kapcsolatot teremt a válaszadókkal.

A konverziós arányok maximalizálására összpontosító marketingesek vagy gazdagabb kvalitatív adatokat kereső termékmenedzserek számára a Typeform frissítő alternatívát kínál a hagyományos, statikus űrlapokhoz képest. Kifinomult, emberközpontú megközelítést kínál, amely jelentősen megkülönbözteti a sok Tally Forms alternatívától, így minden interakció átgondoltan megtervezettnek és vonzóbbnak tűnik.

A Typeform legjobb funkciói

Készítsen vonzó interakciókat az egy kérdésenkénti felületével!

Vezessen be hatékony, fejlett funkciókat, mint például a kifinomult feltételes logika és a „logikai ugrások”, hogy dinamikus, személyre szabott útvonalakat alakítson ki.

Élvezze a betűtípusoktól és színektől a háttérig és elrendezésig terjedő kiterjedt testreszabási lehetőségeket!

Zökkenőmentesen integrálható számos üzleti eszközzel, beleértve a legjobb CRM-eket, e-mail marketing platformokat és elemzési megoldásokat.

Könnyítse meg a biztonságos fizetések beszedését közvetlenül az űrlapokon belül olyan főbb fizetési kapukkal, mint a Stripe és a PayPal.

Képek, GIF-ek és videók formájában gazdag médiatartalmakat ágyazhat közvetlenül a kérdéseibe.

Használja a robusztus beépített elemzési funkciókat, beleértve a kérdésekre adott válaszok elhagyási arányát, hogy mélyreható betekintést nyerjen.

A Typeform korlátai

A Typeformba történő befektetés magasabb lehet, mint sok más űrlapkészítő megoldás esetében, különösen azoknál a vállalkozásoknál, amelyek nagy mennyiségű űrlapot nyújtanak be, vagy amelyeknek szükségük van a felsőbb szinteken elérhető speciális fejlett funkciókra.

Bár vizuálisan lenyűgöző, az egykérdéses formátum nem mindig hatékony olyan űrlapok esetében, ahol a válaszadóknak egyszerre több mezőt kell áttekinteniük, vagy gyorsan nagy mennyiségű információt kell megadniuk.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a fejlett funkciók, mint például a botok elleni védelmet szolgáló reCAPTCHA, csak a drágább csomagokban érhetők el, ami a költségtudatos felhasználók számára frusztráló lehet.

Typeform árak

Ingyenes

Alap: 29 USD/hó

Plusz: 59 USD/hó

Üzleti: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Typeform értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (870+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (900+ értékelés)

Mit mondanak a Typeformról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Összességében pozitívak a Typeformmal kapcsolatos tapasztalataim, különösen intuitív kialakításának, egyszerű használatának és a vizuálisan vonzó, érdekes űrlapok létrehozásának köszönhetően. Kiválóan biztosít zökkenőmentes, felhasználóbarát élményt mind az alkotók, mind a válaszadók számára. Azonban nagy mennyiségű projekt vagy összetett munkafolyamatok esetén bizonyos korlátozások válnak nyilvánvalóvá. A fejlett szervezési eszközök hiánya, például a mappák közötti projektek másolásához szükséges drag-and-drop funkció, lassíthatja a termelékenységet. Szerintem valami hasonló történik a szövegek tömeges szerkesztési lehetőségeinek vagy a diák globális beállításainak hiánya esetén is, ami a ismétlődő feladatokat még unalmasabbá teheti.

Összességében pozitívak a Typeformmal kapcsolatos tapasztalataim, különösen intuitív kialakításának, egyszerű használatának és a vizuálisan vonzó, érdekes űrlapok létrehozásának köszönhetően. Kiválóan biztosít zökkenőmentes, felhasználóbarát élményt mind az alkotók, mind a válaszadók számára. Azonban nagy mennyiségű projekt vagy összetett munkafolyamatok esetén bizonyos korlátozások válnak nyilvánvalóvá. A fejlett szervezési eszközök hiánya, például a mappák közötti projektek másolásához szükséges drag-and-drop funkció, lassíthatja a termelékenységet. Szerintem valami hasonló történik a szövegek tömeges szerkesztési lehetőségeinek vagy a diák globális beállításainak hiánya esetén is, ami a ismétlődő feladatokat még unalmasabbá teheti.

📖 Olvassa el még: Ingyenes visszajelzési űrlap sablonok

4. Jotform (A legjobb a kiterjedt sablonopciókhoz)

via Jotform

Azok számára, akik rugalmasságot és széles körű kiindulási pontokat igényelnek, a Jotform egy átfogó űrlapkészítő platformként tűnik ki. Az eszköz több mint 10 000 használatra kész űrlap-sablont tartalmaz, amelyek szinte bármilyen célra gyorsan bevethetők, a kapcsolatfelvételi űrlapoktól az álláspályázatokig.

A Tally Forms képességeit messze meghaladja az olyan fejlett funkciók integrálásával, mint a robusztus feltételes logika, a hatalmas harmadik féltől származó integrációk, és még egy hatékony, beépített, táblázatszerű adatbázis is, a Jotform Tables.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a platformon belül közvetlenül kezeljék és elemezzék a benyújtott adatokat, és az összegyűjtött információkat nyers bejegyzések helyett hasznosítható betekintéssé alakítsák.

A Jotform legjobb funkciói

Tervezzen űrlapokat mélyreható testreszabási lehetőségekkel, beleértve a CSS-képességeket is.

Biztonságosan dolgozza fel a fizetéseket közvetlenül az űrlapokon keresztül, több mint 40 fizetési átjáróval való integrációk segítségével.

Vezessen be fejlett feltételes logikát a rendkívül dinamikus és adaptív űrlapok létrehozásához.

Használja a Jotform Tables beépített adatbázist az adatok kezeléséhez, szervezéséhez és elemzéséhez.

Használja ki a robusztus funkciókat, mint például a HIPAA-megfelelőség, az e-aláírások és a dedikált PDF-szerkesztő.

A Jotform korlátai

Bár kiterjedt, az egyedi vagy élvonalbeli tervezési esztétika elérése még mindig megkövetelhet némi egyéni CSS-ismeretet, összehasonlítva más Jotform alternatívákkal.

Az árak a használat mértékének növekedésével jelentős tényezővé válhatnak; a nagyobb beküldési volumenek és a több űrlap gyorsan drágább fizetős csomagok felé terelik a felhasználókat.

Jotform árak

Ingyenes

Bronz: 39 USD/hó

Silver: 49 USD/hó

Arany: 129 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Jotform értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a Jotformról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

A Jotform segítségével egyszerűen és gyorsan létrehozhat egyszerű űrlapokat a drag and drop eszközökkel az adatok gyűjtéséhez. Mi ezt használtuk különböző feladatokhoz, többek között: egyedi termékrendelések benyújtásához, információkéréshez a weboldalainkon, új fiók regisztrációhoz, lemondási nyilatkozatokhoz, jóváhagyásokhoz stb. Nagyon tetszik, hogy az űrlapok/benyújtások számos alkalmazással integrálhatók, így még hatékonyabbá tehetjük a folyamatainkat. Például a legtöbb űrlapunkat integráljuk a Google Sheets-szel, hogy automatikusan létrehozzunk egy futó táblázatot a beküldési információkkal. Néhány űrlapot az Adobe Sign-nal is integrálunk, ami megkönnyíti az aláírások gyűjtését.

A Jotform segítségével egyszerűen és gyorsan létrehozhat egyszerű űrlapokat a drag and drop eszközökkel az adatok gyűjtéséhez. Mi ezt használtuk különböző feladatokhoz, többek között: egyedi termékrendelések benyújtásához, információkéréshez a weboldalainkon, új fiók regisztrációhoz, lemondási nyilatkozatokhoz, jóváhagyásokhoz stb. Nagyon tetszik, hogy az űrlapok/benyújtások számos alkalmazással integrálhatók, így még hatékonyabbá tehetjük a folyamatainkat. Például a legtöbb űrlapunkat integráljuk a Google Sheets-szel, hogy automatikusan létrehozzunk egy futó táblázatot a beküldési információkkal. Néhány űrlapot az Adobe Sign-nal is integrálunk, ami megkönnyíti az aláírások gyűjtését.

📮ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez több mint 120 óra évente, amit e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens megváltoztathatja ezt. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt felkutatva a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat – így abbahagyhatja a keresést, és elkezdheti a munkát. 💫 Valós eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

5. Google Forms (A legjobb egyszerű és együttműködésen alapuló adatgyűjtéshez)

a Google Forms segítségével

Ha egyszerű adatgyűjtésre van szükség, költségek nélkül, akkor a Google Forms verhetetlen megoldás. A Google Workspace-be mélyen beágyazott eszköz segítségével bárki, aki rendelkezik Google-fiókkal, gyorsan és egyszerűen készíthet felméréseket, kvízeket vagy visszajelzési űrlapokat.

Legfőbb erőssége a könnyű használat és a valós idejű együttműködési lehetőségek, ami kedvelt eszközzé teszi oktatók, kis közösségi csoportok vagy egyéni vállalkozók számára, akiknek gyors információgyűjtésre és egyszerű megosztásra van szükségük.

Bár nem rendelkezik a prémium űrlapkészítő platformok által kínált számos fejlett funkcióval és kiterjedt testreszabási lehetőséggel, a Google Forms következetesen megbízható eredményeket nyújt, ami felbecsülhetetlen értékű a költségtudatos felhasználók számára.

A Google Forms legjobb funkciói

Használja ki a korlátlan űrlapok és beküldések előnyeit!

Tapasztalja meg a Google Sheets zökkenőmentes integrációját az azonnali elemzés, rendezés és jelentéskészítés érdekében.

Könnyítse meg a valós idejű együttműködést, lehetővé téve több felhasználó számára az űrlapok szerkesztését és kezelését.

Használjon alapvető feltételes logikát az űrlapokon belüli egyszerű elágazásokhoz.

Használja ki a széles körű megosztási lehetőségeket, beleértve a közvetlen linkeket, az e-maileket, a közösségi médiát és a közvetlen beágyazást.

Szerezzen automatizált összefoglalókat és diagramokat a válaszokról, amelyeket közvetlenül a Forms felületén generálnak.

Hozzáférés előre megtervezett sablonokhoz gyakori esetekhez, például rendezvényekre való jelentkezéshez.

A Google Forms korlátai

Az űrlapok gyakran általános megjelenésűek, ami megnehezíti a konkrét márka esztétikájához való tökéletes illeszkedést.

Számos fejlett funkció, például a beépített fizetésfeldolgozás, az e-aláírások, a részletes fájlfeltöltési vezérlők vagy a komplex többoldalas logika, natívan nem elérhető.

A harmadik féltől származó CRM-ekhez vagy marketing automatizálási eszközökhöz való csatlakozáshoz általában manuális adatexport vagy fizetős Zapier előfizetés szükséges.

Nem bonyolult adatfolyamatokhoz vagy professzionális piackutatáshoz készült, egyszerűbb információgyűjtési feladatokhoz nyújtja a legjobb teljesítményt.

A Google Forms árai

Ingyenes

Business Starter: 6 USD/felhasználó/hónap

Üzleti standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Google Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Mit mondanak a Google Forms-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

Összességében elégedett vagyok a könnyű használhatósággal, az automatizálási funkciókkal (utalva az e-mail beállítására, amelyet az űrlap kitöltése után küldenek el), valamint a Google táblázatok használatával, mivel ezekkel is jól ismerem magam. További automatizálás érdekében más eszközökkel, például a Zapierrel is összekapcsolhatom.

Összességében elégedett vagyok a könnyű használhatósággal, az automatizálási funkciókkal (utalva az e-mail beállítására, amelyet az űrlap kitöltése után küldenek el), valamint a Google táblázatok használatával, mivel ezzel is jól ismerem magam. További automatizálás érdekében más eszközökkel, például a Zapierrel is összekapcsolhatom.

6. SurveyMonkey (A legjobb fejlett felmérési betekintéshez)

via SurveyMonkey

Gondolkodott már azon, hogy mit gondolnak valójában az ügyfelei? Vagy szeretné megismerni a piac pulzusát anélkül, hogy ez hatalmas fejfájást okozna?

A SurveyMonkey alapvetően a felmérési világ tapasztalt szakértője, tökéletes azoknak a csapatoknak, akiknek mélyre kell ásniuk a visszajelzésekben. Lehetővé teszi professzionális felmérések tervezését szakértők által írt hatalmas sablonkönyvtár, valamint rengeteg kérdés típus, köztük olyan érdekes dolgok, mint a rangsorolási lehetőségek és a speciális NPS (Net Promoter Score) kérdések segítségével.

További funkciók: „skip logic” (ahol a kérdések az előző válaszok alapján változnak), „piping” (a korábbi válaszok beillesztése az új kérdésekbe) és „randomization” (véletlenszerűsítés), hogy a felmérések igazán személyesek és vonzóak legyenek. Marketingesek, termékmenedzserek vagy bárki, aki komoly kutatást végez, a SurveyMonkey hatékony eszközöket kínál a legrelevánsabb adatok gyűjtéséhez.

A SurveyMonkey legjobb funkciói

Használja az AI-t a nyitott végű megjegyzések hangulatának elemzéséhez, szövegelemzéshez és akár benchmark adatokhoz is.

Használja ki a SurveyMonkey Audience hatalmas globális paneljét, hogy gyorsan válaszokat kapjon.

Zökkenőmentesen csatlakozzon több mint 200 népszerű üzleti alkalmazáshoz

Tegye felméréseit teljesen márkájához illeszkedővé vizuális elemekkel történő testreszabással.

Többnyelvű felmérési támogatás, amely lehetővé teszi, hogy különböző nyelveken gyűjtsön visszajelzéseket.

A SurveyMonkey korlátai

Bár rendkívül hatékony, egyesek úgy találják, hogy a felület, különösen a nagyon összetett felmérések esetében, nem olyan elegáns és modern, mint néhány újabb, dizájnorientált űrlapkészítő.

Fő erőssége mindenképpen a felmérések, így ha csak egy nagyon egyszerű űrlapkészítő eszközre van szüksége, akkor ez egy kicsit túlzásnak tűnhet.

SurveyMonkey árak

Ingyenes csomag

Havi alapdíj: 99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Megjegyzés: További fizetős éves csomagok elérhetők a weboldalon

SurveyMonkey értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 10 000 értékelés)

Mit mondanak a SurveyMonkey-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Bárcsak több AI-támogatás lenne. Az eddig kipróbáltak alapján az AI-opciók hasznosak a kezdéshez, de miután elkészült a sablon, nem a legkönnyebb az AI-parancsban módosítani vagy finomhangolni.

Bárcsak több AI-támogatás lenne. Az eddig kipróbáltak alapján az AI-opciók hasznosak a kezdéshez, de miután elkészült a sablon, nem a legkönnyebb az AI-parancsban módosítani vagy finomhangolni.

📖 Olvassa el még: SurveyMonkey alternatívák és versenytársak

7. Formstack Forms (A legjobb biztonságos, előírásoknak megfelelő űrlapokhoz)

via Formstack

Ön szerint az adatbiztonság és a szabályozási előírások betartása elengedhetetlenül fontos? Akkor a Formstack Forms kiemelkedő megoldásnak bizonyul. Ez a platform nagy hangsúlyt fektet az érzékeny adatok védelmére, HIPAA és PCI tanúsítványokkal rendelkezik, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi az egészségügyi, pénzügyi és jogi szektorokban.

Ez több, mint egyszerű űrlapkészítés: lehetővé teszi az operációs csapatok és a vállalkozások számára, hogy intelligens munkafolyamatokat hozzanak létre, ahol az összegyűjtött adatok automatikusan elindítják a következő lépéseket, az elektronikus aláírásokat vagy a dokumentumok létrehozását. A Formstack komoly fejlesztést kínál a Tally Forms-hoz képest, mivel biztosítja, hogy az űrlapok ne csak biztonságosak legyenek, hanem szorosan integrálódjanak a fontos üzleti folyamatokba is.

A Formstack Forms legjobb funkciói

Biztosítsa a legmagasabb szintű adatbiztonságot és az iparági szabványoknak, például a HIPAA-nak és a GDPR-nek való megfelelést.

Automatizálja a komplex munkafolyamatokat triggerekkel, hogy értesítéseket küldjön, dokumentumokat generáljon stb.

Használja a formanyomtatványok elemzését, hogy pontosan meghatározza azokat a pontokat, ahol a felhasználók kilépnek.

Készítsen automatikusan kifinomult, előre kitöltött dokumentumokat vagy szerződéseket az űrlapok benyújtásából.

Vezessen be részletes felhasználói hozzáférési és engedélyezési beállításokat, amelyek biztonságos csapatmunkát tesznek lehetővé.

A Formstack Forms korlátai

Bár rendkívül funkcionális, egyes felhasználók a platform általános kialakítását és felhasználói felületét kevésbé modernnek vagy intuitívnak tartják.

A közvetlen űrlap URL-ek teljes domain-támogatása elsősorban az aldomainokra korlátozódik (yourcompany. formstack. com).

Formstack Forms árak

14 napos ingyenes próba

Űrlapok: 99 USD/hó-tól

Csomag: 299 dollár/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Formstack Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Formstack Forms-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

A Formstack szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be az érzékeny adatok védelme érdekében, függetlenül attól, hogy azokat gyűjtik, megosztják vagy tárolják. A biztonsági jelszavak segítségével titkosíthatók az adatok, és garantálható, hogy csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá az adott adatokhoz. Ezenkívül munkafolyamat-jóváhagyási rendszer is működik, így a felhasználók csak engedélyezett bejegyzésekkel férhetnek hozzá az űrlaphoz. Ennek köszönhetően a felhasználók szorosan figyelemmel kísérhetik és nyomon követhetik az űrlap minden bejegyzését.

A Formstack szigorú biztonsági intézkedéseket vezetett be az érzékeny adatok védelme érdekében, függetlenül attól, hogy azokat gyűjtik, megosztják vagy tárolják. A biztonsági jelszavak segítségével titkosíthatók az adatok, és garantálható, hogy csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá az adott adatokhoz. Ezenkívül munkafolyamat-jóváhagyási rendszer is működik, így a felhasználók csak engedélyezett bejegyzésekkel férhetnek hozzá az űrlaphoz. Ennek köszönhetően a felhasználók szorosan figyelemmel kísérhetik és nyomon követhetik az űrlap minden bejegyzését.

8. Zoho Forms (A legjobb integrált űrlapkészítéshez a Zoho üzleti csomagban)

a Zoho Forms segítségével

A Zoho Forms úgy érezheti, mintha meglévő üzleti tevékenységeinek kiterjesztése lenne, különösen, ha már használ más Zoho termékeket. Legjobban egy nagyobb ökoszisztéma részeként működik, amelynek célja, hogy az adatok könnyedén áramoljanak a CRM, marketing és támogatási eszközök között.

A sok Tally Forms alternatíva alapvető képességeihez képest ez az eszköz gazdag funkciókészletet kínál, például többoldalas űrlapokat, mentési és folytatási lehetőségeket a válaszadók számára, valamint komplex feltételes logikát, amely rendkívül dinamikus és felhasználóbarát űrlapélményt biztosít.

A Zoho Forms legjobb funkciói

Hozzon létre mobilbarát űrlapokat, amelyek bármilyen eszközhöz alkalmazkodnak, és akár offline állapotban is képesek adatokat rögzíteni.

Kialakítson kifinomult jóváhagyási munkafolyamatokat az űrlapok benyújtásához

Könnyítse meg a biztonságos fizetések beszedését a népszerű fizetési kapuk, például a PayPal natív integrációival.

Testreszabhatja az űrlapokat számos témával, egyedi színekkel, egyedi betűtípusokkal és egyedi domainnevekkel.

Az új űrlapok benyújtásakor azonnali értesítést kaphat e-mailben, Slacken vagy más csatornákon keresztül.

A Zoho Forms korlátai

A Zoho-n kívüli harmadik féltől származó alkalmazásokkal való összekapcsolás néha kevésbé egyszerű, vagy több erőfeszítést igényel, mint az univerzálisan integrált űrlapkészítők esetében.

Bizonyos mezőtípusok vagy specifikus felhasználási esetek esetében korlátozások léphetnek életbe a karakterek számát vagy az adatok méretét illetően, ami hatással lehet a nagyon speciális vagy komplex adatgyűjtési igényekre.

Zoho Forms árak

Ingyenes csomag

Alap: 12 USD/hó

Standard: 30 USD/hó

Professzionális: 60 USD/hó

Prémium: 110 USD/hó

Zoho Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Forms-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

A Zoho rendszer összességében nagyon zavaros, mivel a legtöbb eszközért külön kell fizetni. A Zoho űrlap bevezetésekor nagy zavar keletkezett a Zoho céloldalakkal, valamint az ügyfelek személyes és munkahelyi fiókjaival kapcsolatban. Ezért kétszer kellett fizetnie ugyanazért a szolgáltatásért, mivel nem tudtuk összekapcsolni a személyes fiókot a munkahelyi fiókjához tartozó CRM-mel.

A Zoho rendszer összességében nagyon zavaros, mivel a legtöbb eszközért külön kell fizetni. A Zoho űrlap bevezetésekor nagy zavar keletkezett a Zoho céloldalakkal, valamint az ügyfelek személyes és munkahelyi fiókjaival kapcsolatban. Ezért kétszer kellett fizetnie ugyanazért a szolgáltatásért, mivel nem tudtuk összekapcsolni a személyes fiókot a munkahelyi fiókjához tartozó CRM-mel.

9. Formsite (A legjobb biztonságos űrlapok készítéséhez)

via Formsite

Ha biztonságos adatgyűjtésről és azok zökkenőmentes működéséről van szó a jelenlegi üzleti környezetben, akkor a Formsite egy olyan név, amelyre bízhat. Ez a platform nem új szereplő az űrlapkészítés területén; egy tapasztalt veterán, amely arról ismert, hogy elsőbbséget ad az olyan csúcsminőségű biztonsági funkcióknak, mint az SSL titkosítás és a PCI-megfelelés, amelyek elengedhetetlenek az érzékeny információkat kezelő vállalkozások számára.

Ez az eszköz okos választás operatív vezetők és növekvő vállalkozások számára, mivel praktikus megközelítést kínál a biztonságos, funkcionális és integrált adatgyűjtéshez.

A Formsite legjobb funkciói

Professzionális űrlapok tervezése egyszerű drag-and-drop építővel

Válasszon több mint 50 sokoldalú tételtípus közül, és alkalmazzon kiterjedt testreszabási lehetőségeket a pontos elrendezés érdekében.

Biztosítsa a robusztus adatbiztonságot és a szabályoknak való megfelelést olyan funkciókkal, mint az SSL titkosítás, a CAPTCHA spam-megelőzés és az opcionális HIPAA-megfelelés (Enterprise csomagok esetén).

Használja a „Mentés és visszatérés” funkciót a részleges beküldések mentéséhez, és hagyja, hogy a felhasználók kényelmesen töltsék ki az űrlapokat.

Készítsen informatív vizuális jelentéseket közvetlenül az összegyűjtött adatokból, a beépített grafikonok és táblázatok segítségével, egyszerű exportálási lehetőségekkel.

A Formsite korlátai

A vizuális esztétika testreszabási lehetőségei, különösen fejlett CSS-ismeretek nélkül, némileg korlátozottak lehetnek.

Egyes felhasználók jelentései szerint a mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott, illetve bizonyos mobil eszközökön a tervezés nem optimális.

A kevésbé elterjedt vagy nagyon speciális harmadik féltől származó platformokkal való integrációhoz egyedi API-munkára lehet szükség, ami egy további komplexitási réteget jelent a niche-konfigurációk esetében.

Formsite árak

14 napos ingyenes próba

Személyes: 24 USD/hó

Professzionális: 39 USD/hó

Üzleti: 69 USD/hó

Business Plus: 99 USD/hó

Vállalati: 249 USD/hó

Formsite értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Formsite-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény:

Nagyon könnyen használható, és integrálható a Slackkel és más szoftverekkel. Segít mindenben, a megrendelésektől az információgyűjtésig.

Nagyon könnyen használható, és integrálható a Slackkel és más szoftverekkel. Segít mindenben, a megrendelésektől az információgyűjtésig.

👀 Tudta? 1790-ben az első amerikai népszámlálást (vitathatatlanul az ország első hivatalos kormányzati felmérése) Mahlon Dickerson vezette, és George Washington testvére, Samuel Washington felügyelte. És tudja, mi a legérdekesebb? Csak hat adatot kértek, többek között azt, hogy hány „16 év feletti szabad fehér férfi” él a háztartásban.

10. Cognito Forms (A legjobb fejlett számításokat tartalmazó űrlapokhoz)

via CognitoForms

Ha munkája komplex számításokat, bonyolult logikát vagy dinamikus adatinterakciókat igényel az űrlapokon belül, akkor a Cognito Forms lehet az ideális megoldás. Ez a platform kiváló választás termékmenedzserek, műveleti vezetők vagy egyéni vállalkozók számára, akiknek űrlapkészítő eszközüknek többet kell tudnia, mint alapvető bejegyzések gyűjtése.

Kiválóan alkalmas intelligens űrlapok létrehozására, amelyek képesek kezelni mindent az árkalkulátoroktól a részletes megrendelőlapokig, feltételes logikával és ismétlődő szakaszokkal.

A Cognito Forms legjobb funkciói

Készítsen űrlapokat kifinomult egyéni számításokkal, dinamikus árazással, automatizált pontozással stb.

Indítson el követési feladatokat, küldjön értesítéseket és továbbítson adatokat jóváhagyásra közvetlenül a platformon belül.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több bejegyzést is hozzáadjanak (pl. több résztvevő, több termék).

Használja az elektronikus aláírásokat jogilag kötelező érvényű jóváhagyások vagy megállapodások gyűjtéséhez.

Biztonságos, önkiszolgáló portálokat biztosítson, ahol a külső felhasználók megtekinthetik korábbi benyújtásaikat.

Biztosítsa az adatok biztonságát és a HIPAA-nak való megfelelést olyan funkciókkal, mint a HIPAA-kompatibilitás.

A Cognito Forms korlátai

Az esztétikai kialakítás testreszabása kevésbé rugalmas lehet, mint egyes versenytársaknál, ami megnehezítheti a rendkívül egyedi vagy személyre szabott vizuális márkaépítés megvalósítását fejlett CSS nélkül.

Az ingyenes csomag jó kiindulási pontot kínál, de aktív felhasználók számára gyorsan korlátozottá válik, különösen a tárhely és a fejlett funkciók elérhetősége tekintetében.

Egyes felhasználók kifejezték azt a kívánságukat, hogy az általános kínálaton túlmenően több, speciális iparágakra szabott beépített sablon álljon rendelkezésre.

Cognito Forms árak

Ingyenes csomag

Pro: 19 USD/hó

Csapat: 39 USD/hó

Vállalati: 129 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a Cognito Forms-ról a valódi felhasználók?

Egy felhasználói vélemény szerint:

Ezzel az eszközzel a lehetőségek szinte korlátlanok: használható teendőlistaként, adatgyűjtési módszerként, tárolásra, dokumentálásra stb.

Ezzel az eszközzel a lehetőségek szinte korlátlanok: használható teendőlistaként, adatgyűjtési módszerként, tárolásra, dokumentálásra stb.

📖 Olvassa el még: Űrlapautomatizáló szoftver a gyorsabb adatelemzés és -gyűjtés érdekében

Készítse el űrlapjait a ClickUp segítségével

Íme, egy átfogó áttekintés a ma elérhető legjobb Tally Forms alternatívákról. Akár a mélyreható testreszabás, a zökkenőmentes automatizálás, akár a meglévő technológiai háttérrel való robusztus integráció a prioritás, biztosan talál olyan űrlapkészítő megoldást, amely az Ön egyedi igényeinek megfelel.

Ha olyan megoldást keres, amely valóban egyesíti az adatgyűjtést a projektmenedzsmenttel, és automatizálja a munkafolyamatokat minden űrlap benyújtásakor, akkor a ClickUp kiemelkedő versenytársnak számít. Az a képessége, hogy az űrlapadatokat közvetlenül egyetlen integrált platformon belül megvalósítható feladatokká és betekintéssé alakítja, jelentősen növelheti csapata termelékenységét és hatékonyságát.

Készen áll arra, hogy átalakítsa az űrlapkészítést és felgyorsítsa a munkafolyamatokat? Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot!