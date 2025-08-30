Hogyan automatizálhatja életét az AI segítségével: AI-rendszerek, automatizálási eszközök és ismétlődő feladatok

Érezte már valaha, hogy az agya háttérfeladatok végrehajtásával van elfoglalva – találkozók átütemezésével, e-mailekre való válaszadással, annak a dokumentumnak a keresésével, amelyet biztosan elmentett?

Ugyanaz.

De itt jön a legjobb rész: a mai automatizálási eszközökkel és AI-rendszerekkel átadhatja ezeket az időigényes digitális feladatokat. Ez azt jelenti, hogy visszanyerheti mentális kapacitását a fontos munkákhoz – például nagyban gondolkodni vagy ebédszünetet tartani (eszközök nélkül?).

Ebben az útmutatóban kicsivel kezdjük – egyszerre egy nagy súrlódású feladattal –, és fokozatosan építjük fel az önbizalmat. Bemutatunk gyakorlati automatizálási megoldásokat a való élethez és a munkához, majd összekapcsoljuk őket azokkal az eszközökkel, amelyekhez leginkább illeszkednek. Első az érték, második a funkciók. 🧠✨

Az ideje apró darabokra oszlik – naptárfrissítések, átütemezés, ugyanazon ellenőrzőlista újraírása. Ezek az ismétlődő mikrotasks elvonják a figyelmét és az energiáját.

✨ Belépés az AI-ba.

💬 Íme, mit mondott egy Reddit-felhasználó:

Automatizáltam a közösségi média ütemezését, az emlékeztetőket és az e-mail válaszokat. Ez hetente órákat takarít meg, növeli a termelékenységet, és segít megőrizni a józan eszemet a feladatok közötti egyensúlyozás közben.

🧐 Tudta? Az amerikai felnőttek 61%-a használt mesterséges intelligenciát az elmúlt hat hónapban, és közel minden ötödik ember naponta támaszkodik rá. A mesterséges intelligencia használata hamarosan ugyanolyan elterjedt lesz, mint az internet.

Az AI olyan, mint egy szuper szervezett asszisztens, aki a nap 24 órájában rendelkezésre áll, és minél többet használja, annál okosabb lesz. Gondosan alkalmazva az automatizálás:

Szabadítson fel órákat a hetében!

Szüntesse meg azokat a „Elfelejtettem?” pillanatokat!

Segítünk, hogy ne csak felzárkózzon, hanem előre is lépjen

Nem az intuíció vagy a kreativitás helyettesítéséről van szó – az AI a struktúrára és a rutinra épül, így több hely marad a stratégiának, az ötletelésnek és a pihenésnek.

👉 Hol szeretne kezdeni?

A mindennapi életben automatizálható feladatok: a legjobb megoldás a mentális kapacitás megőrzéséhez

Nem kell futurisztikus robot segéd, hogy automatizálja az életét – csak néhány intelligens eszköz és egy szilárd kiindulási pont.

Íme néhány mindennapi feladat, amelyet AI-eszközökkel (például a ClickUp-pal) automatizálhat, hogy időt takarítson meg és koncentrált maradjon. Több idő a napjában – kevesebb mentális zavar. 🕰️

🧐 Tudta? Az AI máris jobban beépült az életébe, mint gondolná – a Spotify ajánlásaitól kezdve a reggeli időjárás-alkalmazásig. A ClickUp különbsége az, hogy Ön irányítja, mit automatizál.

🎥 Képzelje el egy olyan világot, ahol az unalmas feladatok – mint a tervezés, az emlékeztetők vagy az űrlapok kitöltése – maguktól elvégzik magukat. A fenti videóban láthatja, hogyan valósítja meg ezt néhány perc alatt a kódolás nélküli mesterséges intelligencia. Fedezzük fel, hogyan szabadíthatják fel ezek az intelligens automatizálások a napját, egy lépésenként.

1. AI-alapú ütemezés és naptárkezelés a napi feladatokhoz

A fogorvosi időpontok, a projekt határidők, a legjobb barátja születésnapi vacsorája és a felesleges megbeszélések között a nap szervezése olyan lehet, mint egy teljes munkaidős állás.

Az AI-alapú naptárautomatizálás azonban nem csak az időbeosztásról szól. Ezek az eszközök segítenek úgy megtervezni a napját, hogy az a legjobban megfeleljen az Ön munkamódszerének – függetlenül attól, hogy Ön korán kelő, délután mélyen koncentráló gondolkodó vagy este tervező típus.

Hogyan segít az AI?

Rutinokat hozhat létre, például reggeli koncentrációs blokkokat vagy esti levezetéseket.

Konfliktusmentes időpontokat javasol a munka és a magánélet között.

Pufferidőt ad hozzá, így nem kell rohangálnia a hívások között.

Legfontosabb eszközök: Motion a kontextus alapján történő átütemezéshez, Reclaim.ai a személyes és munkahelyi naptárak szinkronizálásához, Clockwise a mély munkavégzés optimalizálásához.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már mesterséges intelligencia eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Szeretné ezeket az előnyöket a munkában is kihasználni? A ClickUp segít Önnek! A ClickUp Brain, a ClickUp beépített mesterséges intelligencia asszisztense, 30%-kal javíthatja termelékenységét kevesebb értekezlettel, gyors, mesterséges intelligenciával generált összefoglalásokkal és automatizált feladatokkal.

🛠 Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely egyben az életed irányító központja is, ahol minden projektedet, személyes céljaidat és rutinjaidat kezelheted. A ClickUp Naptár segítségével könnyedén szinkronizálhatod eseményeidet a Google Naptárral vagy az Outlookkal, vagy közvetlenül a ClickUp-ban hozhatsz létre blokkokat.

Megjegyzés: A ClickUp AI funkciói a magánélet védelmét szem előtt tartva lettek kialakítva – az adatok a munkaterületen belül maradnak, és nem használják őket külső AI-modellek képzésére.

ClickUp AI Naptár az ütemtervének automatizálásához

💡 Profi tipp: A ClickUp és a Google Naptár integrációja segítségével szinkronizálhatja személyes eseményeit – például az iskolából való elhozást, a családi vacsorákat vagy a hétvégi terveket – a munkaterületével. Ha az egész ütemterve egy helyen van, könnyebb megvédeni az idejét és elkerülni a véletlen dupla foglalásokat.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy naptárához kapcsolódó ismétlődő munkafolyamatokat hozzon létre. Állítson be ismétlődő feladatokat, például heti áttekintéseket, havi számlákat vagy negyedéves célokat, majd hagyja, hogy a ClickUp kezelje az értesítéseket. A ClickUp Brain időérzékeny határidők és lejárt tételek alapján javaslatokat tehet a nap prioritásaira vonatkozóan – Ön pedig áttekinti és jóváhagyja a végleges tervet.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy naptárához kapcsolódó ismétlődő munkafolyamatokat hozzon létre. Állítson be ismétlődő feladatokat, például heti áttekintéseket, havi számlákat vagy negyedéves célokat, majd hagyja, hogy a ClickUp kezelje az értesítéseket.

A ClickUp Brain időérzékeny határidők és lejárt tételek alapján javaslatokat tehet a nap prioritásaira vonatkozóan – Ön pedig áttekinti és jóváhagyja a végleges tervet.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárával ütemezze meg az időérzékeny prioritásokat a megbeszéléseken elhangzottak alapján.

A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti, leírhatja és összefoglalhatja a megbeszéléseket, így minden hívásból cselekvésre késztető feladatokat és nyomon követési lehetőségeket hozhat létre, amelyeket természetes nyelvfeldolgozás segítségével szinkronizálhat a ClickUp munkaterületével.

Az AI Notetaker használatához csatlakoztassa naptárát és a támogatott értekezlet-platformot (Zoom, Google Meet stb.) a munkaterület beállításaiban. A Notetaker csak azokhoz az értekezletekhez csatlakozik, amelyekre meghívja.

Tárolja az összes jegyzetét, értekezlet-felvételét és összefoglalóját egy privát dokumentumban, és a ClickUp AI Notetaker segítségével könnyedén címkézze a kapcsolódó értekezleti jegyzeteket.

Bonyolultabb munkafolyamatokhoz (pl. okosotthon-eszközökhöz vagy külső alkalmazásokhoz való csatlakozás) használjon olyan integrációkat, mint a Zapier vagy a Make. A ClickUp Automations az Ön által beállított szabályok alapján olyan műveleteket indíthat el, mint állapotváltozások, emlékeztetők vagy feladatok létrehozása.

📖 További információ: Szeretné okosabban megtervezni a napjait? Fedezze fel a legjobb napi tervező alkalmazásokat.

2. Ismétlődő feladatok és napi teendők kezelése az AI feladatautomatizálással

Ne felejtse el válaszolni az ügyfél DM-jére, miközben a mosást hajtogatja. Aztán mire a laptopjához ér, már el is felejtette.

Így van ez az életben. Az agyunk nem arra lett teremtve, hogy tucatnyi forgó tányért tartson a levegőben – az AI-alapú feladatkezelők pedig segítenek abban, hogy ne ejtsd le őket.

Rögzítse a véletlenszerű gondolatokat abban a pillanatban, amikor felmerülnek

A homályos teendőkből megvalósítható tervek lesznek

A napi feladatmennyiség automatikus beállításával megelőzheti a túlterhelést.

Legfontosabb eszközök: Akiflow az időalapú feladat tervezéshez, Sunsama a tudatos prioritások meghatározásához, Notion AI a gyors gondolatok rögzítéséhez.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp AI-t, hogy heti előrehaladási összefoglalókat készítsen a feladatok tevékenységéből, ahelyett, hogy a csapatától kérdezgetné a frissítéseket. Olyan, mint egy projektmenedzser, aki soha nem alszik, de nem zavarja a csapatát a hétvégén.

🛠 Hogyan segít a ClickUp?

Legyen szó bevásárlólistáról, ügyfélátadásról vagy szenvedélyes projektötletről, a ClickUp Tasks rugalmas módot kínál mindezek rögzítésére – pontosan ott, ahol cselekedni fog.

A ClickUp AI segítségével:

Használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót, hogy azonnal rögzíthesse ötleteit, teendőit vagy találkozói jegyzetét beszéddel, gépelés helyett (erről bővebben később).

Hangjegyzetekből ellenőrzőlisták készítése

Összegezze a naplóbejegyzéseket vagy az agyában felhalmozódott gondolatokat cselekvési lépések formájában.

Kapjon javaslatokat a feladatok sürgősség és erőfeszítés alapján történő prioritásba sorolásához.

Automatikusan indítsa el a függőségeket – pl. amikor az „Étkezés előkészítése” be van jelölve, a „Bevásárlólista áttekintése” aktiválódik.

Becsülje meg a feladatok időtartamát a hasonló korábbi feladatok alapján, így reálisan tervezheti az idejét.

A ClickUp Brain olyan, mint a személyes segédje – válaszol a kérdéseire, jegyzeteket alakít teendőkbe, és csökkenti a végtelen tab-váltást. Akár utazást tervez, háztartási feladatokat intéz, vagy mellékprojekteket zsonglőrködik, segít megszervezni az életét és többet elvégezni – anélkül, hogy elterhelné az agyát.

Ezenkívül a ClickUp Brain Max lehetővé teszi, hogy megossza gondolatait és teendőit, a ClickUp pedig leírja és feladatokká, jegyzetekké vagy emlékeztetőkké alakítja őket, így időt takarít meg és csökkenti az ötlet és a cselekvés közötti súrlódást.

A ClickUp Brain Max valós időben alakítja át a hangjegyzeteket feladatokká.

📌 Példa: Vasárnap este 15 személyes és munkahelyi feladatot tölt fel a ClickUpba. Hétfő reggelre az AI határidő, erőfeszítés és prioritás szerint rendezte őket, így kész tervet kap.

🎉 Érdekesség: A „kognitív tehermentesítés” kifejezés olyan eszközök használatát jelenti, amelyekkel tehermentesítheti az agyát. Ez egy valódi, tudományosan alátámasztott előny – pontosan ez az, amiért a ClickUp AI-t fejlesztették.

Automatizálhatja a napi vagy heti felülvizsgálati feladatokat, a szokások nyomon követését és az ismétlődő rutinokat, mint például a „30 perc olvasás” vagy a „Holnap prioritásainak megtervezése”. Az ilyen rutin feladatok automatizálása remek módszer az emberi hibák csökkentésére és a legfontosabb napi feladatok elvégzésének biztosítására.

📌 Ön tartja kézben az irányítást, de a rendszer az Ön számára dolgozik.

🧐 Tudta? A marketingesek közel 86%-a szerint az AI naponta több mint 1 órát takarít meg nekik a kreatív feladatok racionalizálásával.

💬 Íme, mit mondott egy másik Reddit-felhasználó az élet automatizálásáról, hogy több szabadidőnk legyen:

Az egyik dolgom az, hogy nyomon követem, mire fordítom az időmet, és azonosítom azokat a tevékenységcsoportokat, amelyek sok időt vesznek igénybe, és nem élvezetesek. Keresem azokat a tevékenységeket, amelyek a legtöbb időt veszik igénybe, vagy amelyeket a leginkább idegesítőnek találok, és automatizálom vagy optimalizálom őket egyenként. Az optimalizálások és a folyamatok is változnak az idő múlásával. Például régebben ismétlődő feladatokat hoztam létre egy feladat táblán, de végül ez a szükséglet megszűnt, mert sikerült sok dolgot automatizálnom. Jelenleg egy ütemezési eszközt használok, így az emberek közvetlenül a naptáramba ütemezhetik be az időt. Automatizáltam az összes számlám fizetését, kiszerveztem az összes könyvelési és számviteli munkámat, kiterjedten használom az e-mail szűrőket, és a make.com oldalt használom több folyamat háttérben történő futtatására, amelyek a fentiek nagy részét támogatják. Mindez egy folyamatos reflexió és finomítás folyamata.

Mikor kezdődött el, hogy a személyes e-mailek egy újabb, kiürítendő postaládának tűnnek?

A válaszok, az iskolai hírek, az Amazon-nyugták és az a havi hírlevél, amelyet már régóta le szeretne iratkozni, között a magánélet és a munka közötti kommunikáció kezelése kimerítő feladat.

Hogyan segíthet az AI a fejében lévő rendetlenség megszüntetésében:

Szűrje és rendezze az e-maileket kontextus szerint – személyes, munka, promóció, sürgős.

Írjon udvarias válaszokat („Köszönöm! Hétfőn visszahívom.”) a saját hangján.

Javaslatot ad, mikor kell utánajárni – vagy mikor kell elengedni

Legjobb eszközök: Clean Email a beérkező levelek rendezéséhez, Superhuman a gyors munkafolyamatokhoz

💡 Profi tipp: A legtöbb embernek nincs szüksége teljesen új e-mail alkalmazásra – csak jobb struktúrára. Használja a ClickUp-ot, hogy a kommunikációt cselekvéssé alakítsa, ne pedig újabb teendők sorozatává.

🛠 Hogyan segít a ClickUp?

Ahelyett, hogy ötleteit, frissítéseit és visszajelzéseit e-mailekben vagy post-it cetliken tárolná, a ClickUp integrálja a kommunikációt a szükséges feladatokba.

A ClickUp AI segítségével:

Használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót, hogy azonnal rögzíthesse ötleteit, teendőit vagy találkozói jegyzetét beszéddel, gépelés helyett (erről bővebben később).

📌 Példa: A partnere hangüzenetet küld Önnek, amelyben emlékezteti az utazási foglalásokra. Ön beilleszti azt egy ClickUp jegyzetbe – az AI felveszi a „repülőjegyek foglalása”, „szállodai értékelések ellenőrzése” és „útiterv megosztása” feladatokat. És így a szétszórt emlékeztetők egyértelmű következő lépésekké válnak.

🧠 Ebben a példában az „AI Agents for Meetings” blogbejegyzésből, ClickUp Brain:

Automatikusan létrehoz egy feladatösszefoglalót a blog összefoglalójából és a kapcsolódó dokumentumokból.

Kapcsolódó tartalmak – például hasonló blogbejegyzések az AI ügynökökről az értékesítés és marketing területén.

Összefoglalja a jelentős szerkesztési változásokat, mint például a struktúra, az árak és az eszközök pozicionálásának frissítéseit.

Nincs többé szükség manuális állapotfrissítésekre vagy átadási jegyzetekre.

Így tartalmai folyamatosan összehangoltak maradnak, anélkül, hogy extra dokumentációs munkát kellene végeznie. A haladási előzményektől a tartalom szándékáig minden egy intelligens, kereshető helyen található.

AI-ügynökök felhasználási esetei a Feladatokban

💡 Profi tipp: Használja ezt az AI-alapú leírási funkciót, hogy nagy szerkesztői csapatokban is biztosítsa a világosságot – különösen akkor, ha feladatokat ad át, vagy hetek vagy hónapok után újra átnézi a projekteket. Szeretné szinkronban tartani a beérkező leveleit és feladatait? Próbálja ki ezeket az AI eszközöket a kommunikáció és a termelékenység érdekében!

🧘 Automatizálja ezt, élvezze azt Minden automatizált feladat nem csupán egy teendő, amit le tudsz venni a válladról, hanem egy visszanyert pillanat. Amikor eltávolítod a mindennapi munkádból és életedből a súrlódásokat, teret teremtesz a tisztaságnak, a nyugalomnak és akár az örömnek is. Az automatizálás az alábbi előnyökkel jár: Automatizálja ezt Élvezze! E-mailes nyomon követés Bűntudatmentes délutáni séta 🏞️ Bevásárlólista tervezés és készletpótlás Kevesebb döntési fáradtság vasárnap este 🧠 Heti áttekintések és feladatösszefoglalók Igazi hétvégi hangulat ☀️ Találkozói jegyzetek és teendők Teljes mértékben jelen lévő ügyfélhívások 💬 Számlákra vonatkozó emlékeztetők és előfizetések nyomon követése Kevesebb „hoppá” díj, több nyugalmat 💸 Edzés és szokások nyomon követése Egészséges élet túlgondolkodás nélkül 🏋️ 📥 Kevesebb bűntudat a beérkező levelek miatt. Több nyugalom.

4. Személyes pénzügyek nyomon követése AI-rendszerek segítségével

A pénzügyi stressz nem csak a nagy kiadásokból fakad – a „Várjunk csak, megújult az előfizetés?” pillanatok is hozzájárulnak hozzá.

Az AI segítségével a pénzkezelésből kikerülhet a fejben történő számolás. Segít átgondolni a kiadásokat, felismerni a trendeket és egyszerűsíteni a ClickUp-on belüli naplózást. Kategorizálja a kiadásokat, kiemeli a trendeket, és még módosításokat is javasol – anélkül, hogy éjfélkor táblázatot kellene megnyitnia.

Hogyan teszi az AI a pénzügyeket kevésbé nyomasztóvá:

Automatikusan kategorizálja a vásárlásokat (nem kell többé találgatni, hogy mi is az a „Vikas Store”)

Jelzi a szokatlan terheléseket, hogy ne maradjon le rejtett előfizetésekről.

A tényleges kiadások alapján javaslatokat tesz a költségvetés módosítására.

Segít megtakarítási szabályokat felállítani, például „Minden pénteken 500 rúpiát utazási alapba utalni”.

Legjobb eszközök: Copilot Money a kontextusos költségvetéshez, Monarch a háztartás nyomon követéséhez, Cleo a csevegésen alapuló betekintéshez.

🛠 Hogyan segít a ClickUp?

Talán nem is gondolná, de a ClickUp meglepően hatékony eszköz a személyes pénzügyek kezeléséhez – különösen, ha szereti, ha minden egy helyen van.

Használja a ClickUp-ot a következőkre:

Állítson be feladatlistákat a havi költségvetéshez ismétlődő határidőkkel. a havi költségvetéshez ismétlődő határidőkkel.

Állítson be automatizálásokat , hogy emlékeztetőket kapjon, amikor a számlák esedékességének határideje közeledik, vagy hiányoznak a fizetési visszaigazolások.

Készítsen irányítópultokat vizuális widgetekkel, amelyek megmutatják a havi összkiadást, a megtakarítások alakulását vagy a bevételeket és kiadásokat.

Használja a Docs alkalmazást SOP-k létrehozásához olyan ismétlődő pénzügyi feladatokhoz, mint a bérleti díj fizetése, a bankszámlakivonatok egyeztetése vagy a költségtérítések benyújtása.

Használja a Célok funkciót a megtakarítási célok nyomon követéséhez , például „Sürgősségi alap – 5000 dollár december 1-jéig” mérföldkövekkel és a haladásról szóló frissítésekkel.

Használja az AI-t a ClickUp Docs-ban vagy feladatokban manuálisan bevitt kiadási naplóinak vagy jegyzetének elemzéséhez.

Automatikusan hozzáadhat címkéket vagy egyéni mezőket (például „Pénzügyek” vagy „Számlák”) a feladatokhoz azok tartalma vagy listája alapján, és frissítheti az egyéni mezőket (például prioritás vagy ügyfélnév), amikor egy feladat új szakaszba lép.

A ClickUp AI segítségével minden dokumentumból hasznos információkat nyerhet.

A ClickUp Brain segítségével olyan kérdéseket tehet fel, mint „Mennyit költöttem előfizetésekre a múlt hónapban?” vagy „Melyik számlák esedékesek a héten?”, és valós idejű válaszokat kaphat az egész munkaterületéről.

📌 Példa: Létrehoz egy „Havi kiadások” listát, és összekapcsolja azt egy űrlapmal, amelyet a családja használhat a közös vásárlások hozzáadásához. A ClickUp Brain segít összefoglalni a kategóriánkénti teljes kiadást, és a korábbi adatok alapján javaslatot tesz arra, hogy mit érdemes csökkenteni a következő hónapban.

📖 További információ: Szeretné megtudni, hogyan segíthet az AI a pénzügyi szokásainak javításában? Nézze meg, hogyan használhatja az AI-t a termelékenység növelésére.

✨ A nap automatizálása nem azt jelenti, hogy többet kell csinálni. Hanem azt, hogy végre kevesebbet kell csinálni abból, ami nem szükséges, így több időd marad arra, ami fontos.

5. Egészség, szokások és a mindennapi élet automatizálása az AI segítségével

Az AI segítségével egyszerűsítheti környezetét (intelligens eszközök) és rutinjait (szokások, házimunkák és emlékeztetők). Ha ezek együtt működnek, otthonának és napirendjének kezelése könnyebbé válik.

Hogyan teszi az intelligens otthoni mesterséges intelligencia az életet zökkenőmentesebbé:

Állítsa be automatikusan a világítást, a hőmérsékletet vagy a készülékeket

Indítsa el reggeli vagy lefekvés előtti rutinjait hangparancsokkal

Automatikusan generáljon bevásárlólistákat a fogytán lévő termékekből

Készítse elő a helyiséget a tervezett találkozó előtt

Legjobb eszközök: Google Home + Google Assistant, Amazon Alexa + IFTTT, Home Assistant nyílt forráskódú testreszabáshoz

🛠 Hogyan segít a ClickUp (emberek + szokások)

A ClickUp nem irányítja az eszközeit, de megadja Önnek a struktúrát, amellyel mindent kezelhet körülöttük:

Heti házimunkák és családi rutinok a „Home Life” mappában, hogy személyes célokra használhassa a ClickUp-ot

Élelmiszer-beszerzés tervezése közös ellenőrzőlisták segítségével

Szokások nyomon követése (hidratálás, edzés, meditáció) ismétlődő feladatokkal

A takarítási ciklusokat vagy a háztartási karbantartást vizualizáló irányítópultok

Gyors emlékeztetők a Brain vagy a Brain Max (Talk-to-Text) segítségével

Emlékeztető létrehozása a ClickUp Brain Max segítségével

Hol kapcsolódnak összeHasználjon integrációkat ( Zapier vagy Make ), hogy az intelligens otthoni műveletei ClickUp-feladatokat indítsanak el.

Példa: A hűtőszekrény érzékelője „alacsony tejszintet” jelez → a ClickUp-ban létrehozásra kerül egy bevásárlási feladat.

Példa: Az intelligens hangszóró befejezi az edzéshez tartozó lejátszási listát → A ClickUp hozzáad egy „Edzés naplózása” feladatot.

Miért működik? Az eszközök kezelik a környezetet. A ClickUp szervezi a rutinokat és mindenkit a helyes úton tart. Együttesen kevesebb mentális zavarodottságot és simább napi folyamatot kap.

📌 Példa: Állítson be egy ismétlődő ClickUp feladatot: „Alapvető termékek utánpótlása”. Csatolja a múlt heti bevásárlólistát, és az AI javaslatokat fog tenni a még elvégzendő feladatok alapján.

🧼 Az otthon nem működik magától, de a ClickUp segítségével közel kerülhet ehhez.

📖 ✨ Szeretnéd javítani a napi rutinodon? Kezdd ezekkel a négy okos, AI-alapú olvasmánnyal: 🔥 Napi szokások a termelékenység érdekében Kis változások, nagy energia. Ezek a napi szokások (mesterséges intelligenciával támogatva) segítik fenntartani a lendületet. 🧠 AI-trükkök a mindennapi élethez Búcsút inthet az agyi ködnek – ezek a kreatív AI-parancsikonok megkönnyítik a felnőttkori életet. ⚙️ AI a mindennapi feladatokhoz A bevásárlástól a célok kitűzéséig, hagyja, hogy az AI intézze az unalmas dolgokat (így Önnek nem kell). 📈 AI szokáskövetők Hagyja el a post-it cetliket. Alakítson ki jobb szokásokat az AI segítségével, amely felelősségre vonja Önt – még a szabadnapjain is.

6. Egészség és fitnesz nyomon követése AI-alapú automatizálással és gépi tanulással

Az egészséges életmód nem csak motivációról szól, hanem következetességről is. Az AI segít abban, hogy a hordható eszközökből származó nyers adatokat értelmes mintázatokká és ösztönzőkké alakítsa.

Mit tehet az AI a jólétéért:

Figyelje a pulzusszámot, az alvás minőségét és a regenerálódást hordható eszközök segítségével

Felismerje az adatokból a fáradtság vagy a stressz kockázatának korai jeleit

Személyre szabott edzés- vagy regenerációs tervek készítése

Legjobb eszközök: WHOOP a regenerációval kapcsolatos információkhoz, Oura Ring az alvás optimalizálásához, Fitbit gépi tanuláson alapuló trendekkel, Apple Health + AI coaching

🛠 Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp nem gyűjt közvetlenül egészségügyi adatokat – hanem egy központot biztosít azok szervezéséhez és áttekintéséhez.

A ClickUp segítségével:

Használjon olyan integrációkat, mint a Zapier vagy a Make , hogy külső adatok alapján indítson el wellness-munkafolyamatokat (pl. amikor a Fitbit új edzést rögzít, hozzon létre egy feladatot, hogy tükrözze azt). , hogy külső adatok alapján indítson el wellness-munkafolyamatokat (pl. amikor a Fitbit új edzést rögzít, hozzon létre egy feladatot, hogy tükrözze azt).

Automatizálja a szokások nyomon követését ismétlődő feladatokkal, mint például „Hidratálás”, „Nyújtás” vagy „Séta szünet”, mindegyik saját emlékeztetővel és bejelentkezéssel.

Állítson be adaptív rutinokat feltételes automatizálások segítségével – például „Csak akkor hozzon létre reggeli futási feladatot, ha nincs korai megbeszélés”.

Használja a űrlapokat az edzések, tünetek vagy alvási órák rögzítésére , és jelölje meg őket olyan címkékkel, mint „Kardio”, „Alacsony energia” vagy „Pihenés”.

Kövesse nyomon az egészségügyi trendeket manuálisan az egyéni mezők segítségével , majd tekintse meg őket a műszerfalon az idő múlásával (pl. „Hány erőnléti nap van egy héten?”).

Használja a Docs alkalmazást, hogy rögzítse wellness-gondolatait, és ossza meg azokat egy edzővel, terapeutával vagy felelősségteljes partnerrel.

A ClickUp nem csak nyomon követi a szokásokat, hanem segít azokat olyan rendszerbe építeni, amelyet valóban be is tart.

Így hozhat létre szokáskövetőt és használhatja az AI-t:

1. lépés: Hozzon létre egy szokáskövetőt a ClickUp AI segítségével

Hozzon létre egy szokáskövetőt a ClickUp Brain segítségével

2. lépés: A generált dokumentum előre kitöltve van, hogy elindulhasson a szokásai nyomon követésének útján

Használja a generált dokumentumot a szokások nyomon követéséhez.

3. lépés: Miután végigcsinálta ezt, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy elemezze a mintákat.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain a szokásainak nyomon követéséből nyerjen betekintést, hogy biztosítsa a folyamatos fejlődést.

A ClickUp segítségével a saját preferenciái alapján hozhat létre szokáskövetőt, így nem kell online keresnie a megfelelő eszközt. Ezenkívül az AI lehet a társa ebben az utazásban, és elvezetheti a sikerhez. 🤖✨

📌 Példa: A ClickUp segít összekapcsolni a pontokat azáltal, hogy a naplóit betekintéssé alakítja. Például a ClickUp Brain összefoglalhatja: „Ezen a héten két edzést kihagytál, de az alvásod 10%-kal javult. A regeneráció erősebb a kizárólag kardió edzéssel töltött napokon.

💡 Profi tipp: Adjon emoji címkéket a napló típusokhoz (🏃, 😴, 🧠), és használjon szűrőket vagy AI keresést, hogy áttekintse a trendeket az edzések, hangulatok vagy kihagyott bejelentkezések tekintetében.

7. Tanulás, tartalomszerkesztés és összetettebb feladatok AI-rendszerekkel és gépi tanulással

Előfordult már, hogy 50 cikket mentett el „később elolvasásra”, de egyet sem nyitott meg?

Annyi tartalom és olyan kevés idő mellett az AI lesz a személyes könyvtárosod – kiszűri a zajt, előtérbe helyezi a fontos dolgokat, és csak a hasznosakat menti el.

Az AI nem csak a teendők automatizálására szolgál – segítségével gyorsabban tanulhat, mélyebb kutatásokat végezhet, és összekapcsolhatja a különböző forrásokból származó információkat, amelyekre már nem is emlékszik, hogy elmentette.

Hogyan segít az AI abban, hogy tájékozott maradjon (anélkül, hogy túlterhelné magát):

Összefoglalja a hosszú cikkeket, tanulmányokat vagy videókat könnyen emészthető pontokba.

Javasoljon releváns forrásokat vagy következő témákat az elolvasottak alapján.

Készítsen tudásgráfot, hogy összekapcsolja a különböző témákhoz vagy projektekhez kapcsolódó ötleteket.

Képernyőképek, kiemelt részek vagy kutatási jegyzetek automatikus rendszerezése

Legjobb eszközök: Perplexity AI beszélgetésalapú kutatáshoz, Mem AI-alapú jegyzetek összekapcsolásához, Glasp YouTube-videók/cikkek összefoglalásához, Refind személyre szabott olvasási listákhoz.

📖 További információ: Szeretne többet kihozni a jegyzeteiből? Próbálja ki ezeket az AI-sablonokat.

🛠 Hogyan segít a ClickUp?

A ClickUp teret ad ötleteinek, hogy kibontakozhassanak – függetlenül attól, hogy egy projekthez kutat, esszét ír, vagy 50 megnyitott lapon található információkat rendszerez.

A ClickUp segítségével:

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a kutatások rögzítéséhez , linkek beillesztéséhez, PDF-ek vagy videók beágyazásához, valamint érvek vagy gondolatok összefoglalásához egy helyen. , linkek beillesztéséhez, PDF-ek vagy videók beágyazásához, valamint érvek vagy gondolatok összefoglalásához egy helyen.

Használja a ClickUp AI-t sűrű cikkek összefoglalásához, a legfontosabb pontok kiemeléséhez vagy a szövegrészek egyszerűbb hangvételű átírásához.

Tegye az ötleteket tettekkel , és alakítsa a kiemelt elemeket olyan feladatokká, mint „Hozzáadni a diákhoz” vagy „További kutatás X-ről”.

Tárolja a válogatott tartalmakat feladatok + címkék, például „Olvasandó”, „Inspiráció” vagy „Statisztikák” segítségével, hogy könnyen szűrni tudja őket.

Használjon beágyazott alfeladatokat a komplex projektek lebontásához , mint például egy szakdolgozat megírása, egy tanfolyam elindítása vagy egy hosszú videó megtervezése.

Hozzon létre egy tanulási naplót ismétlődő feladatokkal a napi vagy heti tanulási foglalkozásokhoz, és kövesse nyomon az előrehaladását az egyéni mezők segítségével (pl. „Elolvasott oldalak”, „Felmerült ötletek”).

A ClickUp Brain olyan, mint egy tanulási segéd: összefoglalja a rendezetlen jegyzeteket, jobb szerkezetet javasol a gondolataidhoz, vagy akár eredeti vázlatokat is készít a vázlatod alapján.

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain Max átkutatja az összes dokumentumát, jegyzetét és forrását, hogy megtalálja a legrelevánsabb információkat, összefoglalja a kutatásokat, azonosítsa az ügyfelek viselkedési mintáit, és akár kapcsolódó témákat is javasoljon. Ez az adatelemzés és a hangulatelemzés egyszerűsített változata.

A ClickUp Brain képes flashcardokat generálni dokumentumokból és bloglinkekből.

📌 Példa: Az AI etikai kérdéseivel foglalkozik. Három cikket másol be a ClickUpba. Az AI mindegyiket összefoglalja, kiemeli az ismétlődő témákat, és javaslatokat tesz a következő lépésekre.

📚 Okosabb bevitelek = okosabb Ön.

💡 Profi tipp: Címkézze a dokumentumokat témák szerint, és használja az AI keresőt a tartalom előkerítéséhez, még akkor is, ha nem emlékszik a címre – csak írja be: „Mutasd meg nekem mindent a kiégés kutatásáról”, és a Brain előkeresi.

💬 Folyamatosan beszélgetünk arról, hogyan lehet túllépni az alapvető eszközökön, és hogyan lehet okosabb, fenntarthatóbb rendszereket építeni – különösen az AI és a ClickUp-hoz hasonló platformok segítségével.

Ekkor a rendszere nem csak egy problémát fog megoldani, hanem hosszú távú hatékonyságot is teremt. A legtöbb vállalkozásnak nincs szüksége több szervezési eszközre. Jobb rendszerekre van szükségük.

🎉 Érdekes tény: Míg a vezetők becslése szerint a munkavállalók csupán 4%-a használ generatív mesterséges intelligenciát napi munkájának legalább 30%-ában, a munkavállalók szerint ez a szám háromszor ennél magasabb!

A munkanapja különböző feladatokból áll – vannak köztük nagy és stratégiai jelentőségűek, mások pedig ismétlődőek és kimerítőek. A kihívás az, hogy a mély koncentráció és az adminisztratív mód között váltson anélkül, hogy elveszítené a lendületét.

Itt jön be a képbe az AI – nem azért, hogy helyettesítse a munkáját, hanem hogy megszüntesse a vele járó nehézségeket.

A megfelelő AI eszközökkel és robotikus folyamatok automatizálásával mindent automatizálhat, a dokumentáció elkészítésétől a határidők kezelésén át az érdekelt felek tájékoztatásáig. De amikor mindez azonnal megtörténik, a termelékenysége megsokszorozódik.

📖 További információ: Szeretné látni, hogyan alakítja át az AI a munkahelyet? Fedezze fel a blogot az AI-ről a munkahelyen.

A ClickUp Brain és a ClickUp Brain Max segítségével munkaterülete valóban intelligenssé válik – azonnal válaszol a kérdésekre, összefoglalja a megbeszéléseket, és összekapcsolja a projektek, feladatok és dokumentumok közötti kapcsolatokat. Ez az üzleti automatizálás segít optimalizálni a folyamatokat, azonosítani a trendeket és javítani az ügyfél-elégedettséget.

🛠 ClickUp AI a személyes termelékenységért

Hogyan használhatja az AI-t a célok kitűzéséhez és a termelékenység növeléséhez?

Akár egyedül dolgozik, akár több ügyfelet kezel, a ClickUp segít Önnek:

Írjon és alkosson gyorsabban ✍️Készítsen blogvázlatokat, értekezletjegyzeteket vagy marketing szövegeket közvetlenül a Docs-ban – így elkerülheti az üres oldalt, és lendületesen kezdheti a munkát.

Változtassa ötleteit tettekkel ✅Illessze be gondolatait, és az AI felépíti azokat feladatokká, alfeladatokká vagy pontokká, amelyeket azonnal végrehajthat.

Maradjon a tervnél 📅Ha elmulaszt egy feladatot, az AI frissítéseket vagy új prioritások meghatározását javasolja, így terve rugalmas marad, anélkül, hogy extra adminisztratív munkát kellene végeznie.

Dolgozzon okosabban 🧠Az AI összefoglalja a kutatásokat, kivonja a legfontosabb tanulságokat és vázolja a hosszú formátumú tartalmakat, így Ön a döntésekre koncentrálhat, nem pedig a dokumentációra.

Talk-to-Text a Brain Max segítségével 🎙️Az asztali AI-társad azonnal rögzíti az ötleteket vagy emlékeztetőket hanggal, és feladatokká alakítja őket – gépelés nélkül.

AI-műveletek a Docs-ban, egyszerűsítve Összefoglalja vagy sűrítsen szöveget

Írja át vagy bővítse a szöveget az érthetőség és a hangnem érdekében.

Válassza ki a teendőket a feladatok közül

Helyes nyelvtan és stílus

Fordítsa le más nyelvekre 💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy egyéni parancsot (például „Készítsen SMART célt ehhez a projekthez”), hogy az AI-t a munkafolyamatához igazítsa.

📌 Nézze meg például, hogyan sűríti a ClickUp AI egyetlen kattintással egy hosszú bekezdést egy tömör összefoglalássá!

A ClickUp Brain előtt: A ClickUp AI előtt A ClickUp Brain után: A ClickUp AI után

A ClickUp AI segítségével vizuálisan kezelheti termelékenységét és automatizálhatja napi munkafolyamatát egy egységes munkaterületen. Az alábbi irányítópult bemutatja, hogyan kombinálja a ClickUp AI a feladatait, emlékeztetőit és dokumentumait, megkönnyítve ezzel a haladás nyomon követését, a munkák fontossági sorrendjének megállapítását és a szervezettség fenntartását – mindezt AI automatizálási eszközök segítségével.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az ügyfélszolgálati kritériumok előre meghatározásához.

💡 Profi tipp: A ClickUp AI Notetaker segítségével soha nem fogja elveszíteni a találkozók teendőinek vagy döntéseinek nyomon követését – minden hívás automatikusan leírásra kerül, összefoglalásra kerül és a munkaterületéhez kapcsolódik.

🎉 Érdekes tény: A ClickUp felhasználói mindenre automatizálást építettek, a háziállatok etetési ütemtervétől az ADHD-s rutinok kezeléséig – bizonyítva, hogy a termelékenység nem csak a szorgalomról szól. Hanem a támogatásról is.

👥 ClickUp AI a csapatmunka elősegítésére

Összevonhatja a beszélgetéseket és a feladatokat a ClickUp Chatben.

Ha csapatot vezet, vagy csak gyakran dolgozik együtt másokkal, a ClickUp AI lesz a koordinációs réteg, amely kezeli a frissítéseket és a nyomon követéseket, amelyek általában lassítják a munkát.

Mit tud automatizálni a ClickUp AI a csapatok számára:

Találkozók utáni teendők: alakítsa a jegyzeteket feladatokká, rendeljen hozzájuk felelősöket, és készítsen megosztásra kész összefoglalókat.

Projektfrissítések: Összefoglalja a heti előrehaladást belső vagy ügyféljelentésekhez.

Munkafolyamatok hatékonysága: Jelölje meg a késedelmeket, a lejárt feladatokat vagy a kiegyensúlyozatlan munkaterhelést, és javasoljon megoldásokat.

Tudásrögzítés: sűrítsd a dokumentumokat, kommenteket vagy beszélgetéseket egyetlen összefoglalóba.

Bevezetés és frissítések: automatikusan hozzon létre ellenőrzőlistákat új ügyfelek/projektek számára, és integrációk segítségével küldjön frissítéseket az előrehaladásról.

ClickUp Brain Max csapatok számára 🎙️Asztali számítógépen a Brain Max azonnal felületre hozza a tudást, és komplex kérdésekre ad választ a munkaterületén. A Talk-to-Text funkcióval a csapattagok útközben is rögzíthetik a frissítéseket, feladatok kioszthatók, vagy megbeszélésekről jegyzetek készíthetők – gépelés nélkül.

💡 Profi tipp: Szeretné, hogy a frissítések automatikusan megjelenjenek a Slackben vagy az e-mailben? Párosítsa a ClickUp Automations szolgáltatást integrációkkal a zökkenőmentes megosztás érdekében. Több csapat AI ötletet szeretne? Tekintse meg az AI használati eseteit és AI trükköket

📌 Példa: Egy sprint retrospektívában a ClickUp AI helyett, hogy valaki jegyzeteket gépeljen, létrehoz egy cselekvési listát, kijelöli a felelősöket, és megfogalmaz egy összefoglaló e-mailt, amelyet egy kattintással megoszthat.

💡 Miért működik?

AI-ügynökök a feladatkezeléshez

A ClickUp AI nem egy kiegészítő, hanem a munkaterületébe szőve van. Ez azt jelenti, hogy:

Kevesebb elrontott feladat

Kevesebb megbeszélés a megbeszélésekről

Több idő a gondolkodásra, az építésre és a szállításra

🧩 A ClickUp AI összeköti a munkád különböző elemeit, így neked nem kell ezzel foglalkoznod.

🔁 Mesterséges intelligencia előtt és után

Még mindig azon töpreng, hogy megéri-e az automatizálás bevezetését? Íme, hogyan nézhet ki a napja mesterséges intelligencia használatával és anélkül.

Az AI előtt Az AI után (a ClickUp segítségével) Minden pénteken 15 késedelmes feladat manuális frissítése Az AI azonnal javaslatot tesz a prioritások szerinti átütemezésre; Ön csak megerősíti azt. „Már elküldtem nekik az e-mailt…?” AI által összeállított, kontextusos nyomon követések; Ön jóváhagyja/elküldi Véletlenszerű jegyzetek a teendőkhöz Ismétlődő feladatok emlékeztetővel 7 fül az élet és a munka nyomon követéséhez Egyetlen irányítópult feladatokkal, dokumentumokkal, emlékeztetőkkal A találkozók jegyzetének átírása cselekvésekké Az AI a hívás közben kivonja a tulajdonosokat/határidőket Hétfői túlterheltség Mesterséges intelligencia által javasolt terv reggel 9 óráig

💡 A különbség nem csak a sebességben rejlik, hanem a tisztaságban, a magabiztosságban és a nyugalomban is.

Oké, meggyőződtél. De hol is kezdj hozzá?

Most elárasztanak a lehetőségek? Ne aggódjon – nem kell mindent egyszerre automatizálnia. A cél nem az, hogy robotgéppé váljon. Hanem az, hogy olyan rendszereket építsen, amelyek több időt, áttekinthetőséget és nyugalmat biztosítanak.

Így kezdheted el:

1. lépés: Azonosítsa az időrabló tényezőket

Kövesse nyomon 2–3 napos munkáját és személyes rutinjait. Keresse meg:

Autopilótán végzett ismétlődő feladatok

Kontextusváltás („Várjunk csak, mit is csináltam?”)

Digitális rendetlenség, ami kimeríti Önt

💡 Bármelyik tevékenység, amely fárasztó, de nem igényel mély koncentrációt, jó jelölt az automatizálásra.

2. lépés: Kezdje kicsiben, az élet egy területével!

Ne próbáljon mindent egyszerre automatizálni. Válasszon egy gyors eredményt, például:

A ClickUp AI használata a találkozói jegyzetek feladatokká alakításához

Naptárának szinkronizálása a koncentrációs idő automatikus blokkolásához

Kezdjen egy munkafolyamattal, majd bővítse azt, ahogy egyre jobban megbízik az eszközökben.

3. lépés: Egyszerű szabályok vagy munkafolyamatok létrehozása

Az automatizálást tartsa egyszerűnek. Például:

Vasárnap este → automatikus feladatváltás ütközések esetén

E-mail „számla” → új feladat a Pénzügyek listában

Minden harmadik szombaton → indítsa el az otthoni ellenőrzőlistát

A ClickUp Automations ezeket egyetlen beállítással képes kezelni.

💡 Profi tipp: A ClickUp Automations egyszeri beállítással képes kezelni az ismétlődő emlékeztetőket, állapotváltozásokat és feladatfrissítéseket.

4. lépés: Hetente tesztelje és finomítsa a rendszert

Állítson be egy 10 perces heti ellenőrzést. Tegye fel magának a következő kérdéseket:

Mi segített időt megtakarítani?

Mi volt nehézkes?

Mit kell frissíteni?

Ez a bejelentkezés megakadályozza, hogy az automatizálás eltérjen a tervezettől.

5. lépés: Skálázza a bevált megoldásokat

Ha a munkafolyamat természetesnek tűnik, bővítse ki. Például:

További eszközök hozzáadása (naptár + e-mail + dokumentumok)

Automatizálja a csapatok közötti átadásokat és a nyomon követéseket

Kövesse nyomon a ClickUp Dashboards alkalmazásban megtakarított időt

🔁 A fokozatos méretezés biztosítja, hogy a rendszer növekedjen anélkül, hogy túlterheltté válna.

💡 Profi tipp: Fedezze fel a ClickUp Automations használati eseteit, hogy egyszerűsítse munkafolyamatait és visszanyerje idejét.

A mindennapi rutinok AI-automatizálásánál elkerülendő gyakori hibák

Az automatizálás olyan, mint egy új szokás kialakítása – időt takarít meg, de csak akkor, ha szándékosan állítjuk be. Még a legjártasabb technikai szakemberek is elkövethetik ezeket a gyakori hibákat. Íme, mik ezek és hogyan lehet kijavítani őket.

1. hiba: Túl sok automatizálás, túl gyorsan

Csábító lehet mindent egyszerre automatizálni, de ez általában káoszhoz és zavarhoz vezet. Megoldás: Kezdjen egy nagy súrlódású feladattal, majd lassan bővítse a rendszert.

2. hiba: Az AI használata egyértelmű szándék nélkül

Az AI nem varázslat. Világos cél nélkül az eszközök csak még több zavart okoznak. Megoldás: Döntse el, hogy sebességre, egyértelműségre vagy könnyebb munkaterhelésre van szüksége, majd válassza ki azokat az eszközöket, amelyek ezt a célt szolgálják.

💡 Profi tipp: Az intelligens otthon vezérléséhez, az egészségügyi adatok szinkronizálásához vagy a pénzügyek nyomon követéséhez használjon integrációkat vagy önálló alkalmazásokat a ClickUp mellett.

Még a legjobb alkalmazások is haszontalanok, ha nem kapcsolódnak a központi rendszereihez. Megoldás: Amennyiben lehetséges, centralizáljon. Használja a ClickUp alkalmazást a dokumentumok, feladatok és naptárak összehangolásához.

4. hiba: Elfelejti áttekinteni

A „beállít és felejtsd el” módszer nem működik – az automatizálás elcsúszik, ha nem ellenőrzi. Megoldás: Végezzen el egy gyors, 10 perces heti ellenőrzést, hogy kiszűrje az elavult vagy nehézkes elemeket.

5. hiba: Az emberi kapcsolatok elvesztése

Az AI képes vázlatot készíteni, de nem helyettesítheti a személyiségét vagy az ítélőképességét. Megoldás: Hagyja, hogy az AI elvégezze az első lépést, majd adja hozzá a saját hangját, mielőtt elküldené vagy közzétenné.

🧐 Tudta? A munkavállalók 71%-a bízik abban, hogy munkaadója etikus módon jár el a mesterséges intelligencia fejlesztése során – jobban, mint az egyetemekben, nagy technológiai vállalatokban vagy technológiai start-upokban.

A termelékenység jövője nem a rohanás. Hanem a harmónia – az eszközök, az idő és az energia között. Az AI nem azért van itt, hogy átvegye az irányítást az életed felett, hanem azért, hogy visszaadja neked.

Az AI segítségével a repetitív, rutin jellegű és könnyen elfelejthető feladatok elvégzésével több időt szánhat a mély munkára, a kreativitásra, a pihenésre és az élet örömeire. Akár nagy szakmai célokat szeretne elérni, akár csak a hét végéig szeretne kibírni anélkül, hogy kiégne, az automatizálás visszajuttatja Önt az irányításba – egy feladatot egyszerre.

Ehhez nem kell tucatnyi egymástól független eszköz.

A ClickUp segítségével:

Kezelje naptárát, feladatait, dokumentumait, emlékeztetőit és irányítópultjait egy helyen.

Használja a ClickUp Brain, Brain Max és AI Notetaker alkalmazásokat összefoglaláshoz, íráshoz, tervezéshez és prioritások meghatározásához – személyesen vagy csapatával együtt.

A beszéd-szöveggé alakító funkcióval azonnal rögzítheti ötleteit és teendőit, hangját feladatokká, jegyzetekké vagy emlékeztetőkké alakítva – gépelés nélkül.

Kövesse nyomon az előrehaladását, és automatizálja a mindennapi és a munkahelyi rutinokat!

🎯 Regisztráljon ingyen, és kezdje el építeni okosabb rendszerét a ClickUp AI segítségével – ahol az eszközei, az ideje és a figyelmének összpontosítása végre összhangba kerülnek.