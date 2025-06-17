A 8 legjobb AI szokáskövető eszköz 2025-ben

🗓️ 1. nap: A legjobb szándékkal indul. Több vizet iszik, edzőterembe jár, és lefekvés előtt meditál.

De valahogy a harmadik napra az új szokásai rejtélyes módon eltűnnek. Ez a legjobbakkal is megesik.

Ne aggódjon, van kiút ebből a halogatás és elhagyott teendőlisták körforgásából.

Használjon szokáskövető alkalmazásokat: ezek a felejtés, a motivációhiány és a klasszikus „Hétfőn kezdem” kifogás elleni titkos fegyverei. Ezek a programok játékossá teszik az önfejlesztést, és olyan módon tartják számon Önt, ahogyan az ön akaraterővel egyedül nem lenne képes.

Készen áll arra, hogy végre kitartson céljai mellett? Íme a legjobb szokáskövető eszközök, amelyekkel könnyedén és szórakozva tarthatja a lépést!

Íme egy rövid áttekintés a 8 legjobb AI szokáskövető eszközről:

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp AI-alapú cél-/feladatkezelés, ismétlődő feladatok, személyre szabott szokáskövetők a ClickUp AI asszisztensével Minden típusú szabadúszó, kis csapat és vállalkozás, amely AI-alapú cél- és feladatkezelést szeretne. Örökre ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára HabitNow Rugalmas ütemezés, személyre szabott emlékeztetők és riasztások, napi jegyzetek Azok számára, akik egyszerű, rugalmas szokáskövetőt szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 9,99 dollártól kezdődik (életre szóló). Életmód Sorozatkövetés, heti/havi visszajelzés, egyéni címkék, trendgrafikonok és táblázatok, jegyzetek készítése a bejegyzésekhez, színvak mód Freelancerek, akik kedvelik az egyszerű felületet és a viselkedési betekintést Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 4,99 dollártól kezdődik. Habitica Játékosított szokáskövetés (avatárok, jutalmak, büntetések), közösségi kihívások Egyének és csoportok, akik játékos formában szeretnék nyomon követni szokásaikat Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 9 dollártól kezdődik. Habitify Hangulatkövetés, szokások halmozása, Apple Health/Google Fit szinkronizálás, fókuszidőzítő, Egyéni vállalkozók, akik coachingot és közösségi alapú szokáskövetést szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 2,49 dollártól kezdődik. Streaks Sorozatalapú nyomon követés (akár 24 szokás, testreszabható témák és ikonok, Apple Health szinkronizálás) Lendület felépítése a sorozatok révén Nincs ingyenes csomag. A fizetős csomagok ára 5,99 dollártól kezdődik (életre szóló). Coach. me Személyes coaching szolgáltatások, közösségi kérdések és válaszok, támogatás, mérföldkő ünneplések Magasan motivált emberek, akik coachingot és közösségi alapú szokáskövetést szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 87 dollártól kezdődik. Reclaim. ai AI-vezérelt szokás-ütemezés, naptárintegráció és szinkronizálás, időbeosztás elemzése Egyéni vállalkozók, akik AI-vezérelt ütemezést és termelékenységet szeretnének Ingyenes csomag elérhető. A fizetős csomagok ára 8 dollártól kezdődik.

Bár egy szokás kialakítása könnyű, hosszú távon nehéz kitartani mellette. A szokáskövető alkalmazás segít önnek a felelősségvállalásban, mivel egyszerű módot kínál a napi tevékenységek naplózására és nyomon követésére.

A személyes fejlődéstől az önápolási rutinokig és minden másig, ezek az eszközök emlékeztetőikkel, betekintéseikkel és motivációjukkal segítik Önt a szokások kialakításának útján.

Itt van, amit keresni kell:

Mesterséges intelligenciával támogatott betekintés : Keressen olyan eszközöket, amelyek elemzik az előrehaladását, azonosítják a mintákat, és adatalapú betekintést nyújtanak, hogy megérthesse, mi működik és mi javításra szorul ✅

Célkövetés : Válasszon egy olyan alkalmazást, amely segít a nagy célokat kezelhetőbb részekre bontani, így a folyamatos fejlődés révén könnyebben elérhetővé válik a hosszú távú siker ✅

Sorozatok és motivációs funkciók : Válasszon egy szokáskövető alkalmazást, amely sorozatkövetéssel, játékos elemekkel és motiváló ösztönzőkkel segít fenntartani az elkötelezettségét és motivációját egy adott szokás iránt ✅

Testreszabás : Válasszon egy szokásépítő nyomkövetőt, amely testreszabható szokáskategóriákat, rugalmas ütemezést és személyre szabott irányítópultokat kínál, hogy megfeleljen az Ön igényeinek ✅

Felhasználóbarát felület : Fektessen be egy intuitív alkalmazásba, amely műszerfalakat, diagramokat, listákat, időzítőket stb. használ, hogy a szokások nyomon követése szórakoztató és könnyű legyen ✅

Adatbiztonság: Válasszon olyan szokásépítő eszközt, amely biztonságosan tárolja adatait, biztonsági mentési és titkosítási lehetőségekkel ✅

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú cél- és feladatkezeléshez)

„Ha a megfelelő apró viselkedést választja és helyesen sorba rendezi, akkor nem kell motiválnia magát, hogy az fejlődjön. Ez természetesen fog megtörténni, mint egy jó mag, amelyet jó helyre ültettek. ” – BJ Fogg, amerikai társadalomtudós

Hozzon létre személyre szabott szokáskövetőt emlékeztető funkcióval a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely minden munkához szükséges funkciót magában foglal: feladat- és célkezelést, csevegést, dokumentumokat és még sok mást. Íme, hogyan segít a ClickUp a kis viselkedésformák megfelelő sorrendben történő kialakításában. Nézzük meg!

💜 ClickUp Goals

Ha a szokások betartása nehéznek tűnik, a ClickUp Goals segítségével egyszerű, elérhető feladatokra, úgynevezett „célokra” bontva kezdheti el a munkát.

Ezek a célok különböző típusú szokásokhoz igazíthatók:

Számcélok : Ideálisak a számszerűsíthető szokásokhoz, például „Havonta négy könyvet elolvasni.”

Pénzügyi célok : Tökéletes pénzügyi célokhoz, mint például „A havi kiadásokat 100 dollárra csökkenteni.”

Igaz/hamis célok: Hasznosak a napra vonatkozó igen/nem feladatokhoz, például „Minden reggel 5-10 percet szánjon a feladatok áttekintésére és a prioritások meghatározására. ”

Maradjon a tervnél a világos ütemtervek, mérhető célok és a ClickUp Goals automatikus haladáskövető funkciójának segítségével.

💜 ClickUp Brain

Nem tudja, milyen szokásokat alakítson ki? A ClickUp Brain ötleteket gyűjt a céljai alapján.

Használja az AI-alapú brainstormingot, hogy a ClickUp Brain segítségével listát készítsen a lehetséges szokásokról.

A ClickUp Brain a termelékenységi edzőjévé és AI-alapú személyi asszisztensévé válik, segítve Önt a korlátlan szokásokhoz szükséges információk rögzítésében és rendszerezésében, valamint feladatok és emlékeztetők létrehozásában a nagyobb következetesség érdekében.

Az agy hatékony neurális hálózata AI-alapú összefoglalókat készít az előrehaladásáról és a szokásai alakulásáról, így a ClickUp az egyik legjobb szokáskövető alkalmazás.

De ez még nem minden! A ClickUp Custom Autopilot ügynök segítségével testreszabhatja, automatizálhatja és egyszerűsítheti szokáskövetési folyamatát. Az ügynök képes:

Használja a ClickUp Custom Autopilot Agents szolgáltatást az AI szokáskövető személyre szabásához.

Ez a következőket teheti:

Automatikusan hozzon létre ismétlődő feladatokat napi, heti vagy egyéni szokásokhoz.

Küldjön emlékeztetőket és értesítéseket, hogy felelősségteljes maradjon.

Kövesse nyomon az előrehaladását az állapotok vagy az egyéni mezők frissítésével, tevékenységének megfelelően.

Készítsen jelentéseket vagy összefoglalókat szokásainak sorozatáról és teljesítési arányáról.

Javasoljon fejlesztéseket vagy motivációs tippeket az AI-ból nyert betekintés alapján.

Az autopilot ügynök segítségével jobban összpontosíthat a szokások kialakítására, és kevesebb időt kell fordítania a kézi nyomon követésre, így a szokások kialakításának folyamata zökkenőmentesebb és hatékonyabb lesz.

💜 ClickUp feladatok

A napi szokások, mint például a testmozgás, az olvasás vagy a tudatosság gyakorlása esetében a ClickUp ismétlődő feladatok funkciója megszünteti annak szükségességét, hogy ugyanazt a feladatot manuálisan ismételten létrehozza, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le semmiről.

A ClickUp ismétlődő feladatok funkciójával bármilyen gyakorisággal, például naponta vagy kéthetente, vagy a státusz változásakor is beállíthatja a feladat ismétlődését.

Ez a funkció segít Önnek:

Döntse el, milyen gyakran kell megismételni a feladatot – naponta, hetente vagy meghatározott napokon.

Adja meg, mikor kezdődjön az ismétlődés, és adott esetben mikor fejeződjön be.

Válassza ki, hogy a következő esemény a jelenlegi befejezése után vagy egy rögzített ütemezés szerint legyen-e létrehozva.

💜 Személyes szokáskövető sablon

Készen áll arra, hogy előnyt szerezzen szokásai terén? Próbálja ki a ClickUp személyes szokáskövető sablonját.

Ingyenes sablon Maradjon szervezett és alakítson ki produktív rutinokat a ClickUp személyes szokáskövető sablonjával.

Ezzel a sablonnal könnyedén:

Sorolja fel szokásait, és naponta frissítse azokat bejelentkezésekkel, hogy nyomon követhesse az előrehaladást, a reflexiókat vagy a kiigazításokat a ClickUp Docs segítségével, és ossza meg azokat egy barátjával, edzőjével vagy csapatával, hogy támogatást kapjon.

Jelölje meg a legfontosabb előrelépéseket és eredményeket a ClickUp Milestones alkalmazásban, hogy fenntartsa a személyes fejlődés lendületét.

Frissítse automatikusan szokásnaplóját az if-then szabályokkal és triggerekkel a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyéni címkék : Adjon hozzá : Adjon hozzá egyéni mezőket , hogy további részleteket rögzítsen szokásainak alakulásáról, például az időtartamot vagy megjegyzéseket az egyes szokásokról.

Haladás áttekintése : Hozzon létre egy : Hozzon létre egy ClickUp irányítópultot , hogy vizualizálja és nyomon kövesse az időbeli haladást, ami motivációt és betekintést nyújt a következetességébe.

Emlékeztetők és értesítések: Engedélyezze : Engedélyezze a ClickUp Emlékeztetőket az ismétlődő feladatokhoz, hogy értesítéseket kapjon, és így biztosan ne feledkezzen meg szokásairól a naptáralkalmazásában szereplő zsúfolt napirendje közepette.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet új felhasználók számára túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltogatás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál.

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy egyetlen helyen helyettesíti több eszközt. Nincs többé váltogatás több alkalmazás között. Más szoftverekhez képest páratlanul sok funkciót kínál.

2. HabitNow (A legjobb a szokások és feladatok egy helyen történő szervezéséhez)

via HabitNow

A HabitNow ötvözi a célkövetést és a tervezést, hogy segítsen Önnek a napi szokások és rutinok hatékony megszervezésében. Meghatározhatja és testreszabhatja szokásait napi, heti vagy havi célokkal, és különböző kategóriákba és listákba rendezheti őket.

A rugalmas ütemezési rendszer, a testreszabható emlékeztetők és riasztások, valamint az időzítő funkció segít javítani a feladatokra való koncentrációt, a részletes diagramok és statisztikák pedig gyors és egyszerűvé teszik a haladás nyomon követését.

A HabitNow legjobb funkciói

Következetességi jelölők : Hozzon létre sikersorozatokat a motiváció érdekében, és dokumentálja utazását napi jegyzetekkel a folyamatos fejlődés érdekében.

Testreszabás : Személyre szabhatja az élményt egyedi időzítő-intervallumok, témák és ikonok előre beállított értékeivel.

Feladatkezelés: Adjon hozzá ismétlődő feladatokat, emlékeztetőket és ellenőrzőlistákat szélesebb körű feladatokhoz, például bevásárláshoz, házimunkához, munkához stb.

A HabitNow korlátai

Nem teszi lehetővé a számalapú célok igen/nem célokká alakítását ugyanazon szokás esetében.

Nem engedi a felhasználóknak, hogy a napszak alapján sorba rendezzék a szokásaikat.

HabitNow árak

Ingyenes

Életre szóló: 9,99 USD

HabitNow értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📌 Próbálja ki: A „kétperces szabály” egy remek termelékenységi trükk, amely megkönnyíti a rutin kialakítását és betartását. Tegye minden új szokást olyan egyszerűvé, hogy kevesebb mint 2 perc alatt el tudja kezdeni. Ahelyett, hogy napi 20 perc meditációra kötelezi magát, kezdje 2 perc tudatos elmélkedéssel.

3. Way of Life (A legjobb szokások nyomon követésére és kialakítására, egyszerű felülettel)

via Way of Life

A Way of Life segít pozitív reggeli rutinokat kialakítani, rossz szokásokat feladni és megérteni viselkedési mintáit az idő múlásával. Egyszerű, de hatékony felületével kihívást jelenthet magának, hogy megszakítás nélkül folytassa a szokásait, és a beépített ponttáblán keresztül heti és havi visszajelzéseket kaphat szokásairól.

A célkövető alkalmazás segít nyomon követni a gondolatokat, reflexiókat vagy megfigyeléseket is, mivel minden szokáshoz gyors jegyzeteket csatolhat. A színvak mód mindenki számára hozzáférhetőbb és felhasználóbarátabb élményt biztosít.

A Way of Life legjobb funkciói

Egyéni címkék : Csoportosítsa és kezelje hatékonyan összes szokását testreszabható címkék segítségével, így könnyebben nyomon követheti életének különböző területeit.

Haladásról szóló betekintés : Elemezze szokásait időben kördiagramok, oszlopdiagramok és trendvonalak segítségével, hogy láthatóvá tegye a haladást és azonosítsa a mintákat.

Emlékeztetők és ütemezés: Maradjon a tervnél a rugalmas emlékeztetővel, amely lehetővé teszi, hogy személyre szabott üzenetekkel ütemezzen riasztásokat.

Életmódbeli korlátok

A prémium csomag megvásárlása az egyetlen módja annak, hogy korlátlan számú szokást követhessen nyomon, és archiválhassa azokat, amelyekre már nincs szüksége, de meg szeretné őrizni.

Nincs fejlett feladat- és időgazdálkodási funkciója

Way of Life árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 dollártól

Way of Life értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Way of Life-ról a valódi felhasználók?

Az Apple Store egyik értékelése szerint:

Már néhány éve folyamatosan használom, és ez hatalmas pozitív hatással volt az életemre. Az, hogy nagyon gyorsan és egyszerűen rögzíthetem a napi szokásaimat és viselkedésemet, lehetővé teszi, hogy tudatosabb legyek és felelősségteljesebb magammal szemben.

Már néhány éve folyamatosan használom, és ez hatalmas pozitív hatással volt az életemre. Az, hogy nagyon gyorsan és egyszerűen rögzíthetem a napi szokásaimat és viselkedésemet, lehetővé teszi, hogy tudatosabb legyek és felelősségteljesebb magammal szemben.

4. Habitica (A legjobb a szokások nyomon követésének játékosításához)

via Habitica

A Habitica ötvözi a hagyományos szokáskövetési módszereket interaktív játékelemekkel, hogy a szokáskövetés szórakoztató, vonzó és rendkívül motiváló legyen.

Lehetőséget nyújt pozitív szokások (pl. „Egészséges étkezés”) és negatív szokások (pl. „Testmozgás kihagyása”) beállítására is. A pozitív szokások gyakorlása játékbeli előnyökkel jár, míg a negatív szokásoknak való hódolás büntetésekkel jár.

A „napi feladatok” olyan ismétlődő feladatok, amelyeket naponta, hetente többször vagy havonta szeretne elvégezni, míg a „teendők” egyszeri feladatok, amelyeknek határideje van, és amelyek elvégzésével jutalmakat szerezhet.

A Habitica legjobb funkciói

Gamification : Vegyen részt szerepjátékokban, avatarokban, egyedi jutalmakban, sorozatokban, nehézségi skálákban stb., hogy az önfejlesztés kalandnak tűnjön.

Közösségi kihívások : Versenyezzen barátaival és ismeretlenekkel közös célokért, és nyerjen különleges jutalmakat!

Közös feladatlap: Növelje a felelősségvállalást azzal, hogy a csoporttagjaival közösen dolgoznak a feladatokon egy közös táblán.

A Habitica korlátai

A „Teendők” szakaszban nem lehet listát létrehozni, majd feladatok hozzáadásával bővíteni azt.

Egyes felhasználók úgy érezték, hogy a sok felugró ablak és a játékon belüli hirdetések zavarják a felhasználói élményt.

Habitica árak

Ingyenes

Csoportos terv: 9 USD/hó + 3 USD minden további tag után/hó

Habitica értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Habitica valódi felhasználói?

Az Apple Store egyik értékelése szerint

Mivel a Habitica egy rendkívül testreszabható játék, valóban játékossá teheti szokásait és feladatait, hogy azok megfeleljenek saját kreativitásának, haszonelvűségének, minimalizmusának és közösségi elkötelezettségének.

Mivel a Habitica egy rendkívül testreszabható játék, valóban játékossá teheti szokásait és feladatait, hogy azok megfeleljenek saját kreativitásának, haszonelvűségének, minimalizmusának és közösségi elkötelezettségének.

5. Habitify (A legjobb szokáskövető minimalista felületen)

via Habitify

A Habitify egy digitális tervező, amely lehetővé teszi, hogy olyan szokásokat állítson be, amelyek megfelelnek céljainak, például napi meditáció, több víz ivása vagy minden esti olvasás, és ezeket reggeli, délutáni és esti rutinokba szervezze, hogy világos, strukturált megközelítést alkalmazzon a szokások nyomon követéséhez.

A személyre szabott emlékeztetők segítik a felelősségvállalást, az értesítések pedig az Ön ütemtervéhez és preferenciáihoz igazodnak, így a megfelelő időben kaphat emlékeztetőket. Az alkalmazás integrálható az Apple Health és a Google Fit alkalmazásokkal is, így több eszközön is nyomon követheti fitnesz- és wellness-céljait.

A Habitify legjobb funkciói

Fókuszidőzítő : A beépített időzítőkkel teljes figyelmét a legfontosabb feladatokra összpontosíthatja, így hatékonyabbá téve a feladatkezelést.

Hangulatkövetés : Kövesse nyomon érzéseit és érzelmeit, hogy megtalálja azokat a kiváltó okokat és mintákat, amelyek befolyásolják előrehaladását, növelve önismeretét és segítve jobb döntések meghozatalában.

Szokások halmozása : Integrálja az új szokásokat a napi rutinjába úgy, hogy összekapcsolja őket a meglévő szokásokkal, és személyre szabott emlékeztetőket hoz létre.

A Habitify korlátai

A szokáskövető alkalmazás nem teszi lehetővé a százalékalapú követést, ami olyan szokások esetében hasznos, ahol a haladás nem bináris vagy számalapú.

Egyes felhasználók szerint az alkalmazás néha lassú lehet.

Habitify árak

Ingyenes

Prémium : 2,49 USD/hó

Életre szóló: 59,99 dollár

Habitify értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Habitify-ról a valódi felhasználók?

Egy Google Play-vélemény így szól:

A felület tiszta és intuitív, így könnyedén hozzáadhat és nyomon követhet szokásokat. A Habitify-t más szokáskövető alkalmazásoktól az éleslátó elemzései különböztetik meg, amelyek értékes adatokat nyújtanak az időbeli fejlődésemről és szokásaimról.

A felület tiszta és intuitív, így könnyedén hozzáadhat és nyomon követhet szokásokat. A Habitify-t más szokáskövető alkalmazásoktól az éleslátó elemzései különböztetik meg, amelyek értékes adatokat nyújtanak az időbeli fejlődésemről és szokásaimról.

6. Streaks (A legjobb a lendület felépítéséhez egy sorozat alapú szokáskövetővel)

via Streaks

A Streaks segítségével akár 24 szokást is nyomon követhet, és részletes betekintéssel, például szokásstatisztikákkal, sorozathosszakkal és teljesítési arányokkal motiválhatja magát. A felület személyre szabásához 78 különböző színséma és több mint 600 feladatikon közül választhat.

Az összes Apple-eszközön szinkronizálható, és integrálható az Apple Health alkalmazással, hogy automatikusan nyomon kövesse a lépéseket, az alvást és az edzéseket.

A Streaks legjobb funkciói

Napi jegyzetek : Kövesse nyomon az előrehaladását, vagy gondolkodjon el a kihívásokon, sikereken, személyes fejlődésén és javulásain.

Időzített feladatok : Használja a beépített időzítést olyan szokások nyomon követéséhez, amelyek meghatározott időtartamot igényelnek, például meditáció, nyújtás vagy olvasás.

Megosztott feladatok: Ossza meg szokásait más Streaks felhasználókkal, hogy ösztönözze a csapatmunkát és a motivációt, ami tökéletes megoldás egymás felelősségre vonására.

A Streaks korlátai

Csak Apple-eszközökön érhető el, ellentétben más szokáskövető alkalmazásokkal, amelyek több eszközön is elérhetők.

Az alkalmazás használatának megértéséhez elég sokat kell kísérletezni, még a súgó részleg segítségével is.

Streaks árak

Életre szóló: 5,99 USD

Streaks értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Inspirációt keres? Íme néhány jó szokás példa, amelyek segíthetnek egészséges rutinok kialakításában és elősegíthetik a hosszú távú eredmények elérését.

📮 ClickUp Insight: Az egészség és a fitnesz a legfontosabb személyes célok a felmérésünkben résztvevők számára, de 38% elismeri, hogy nem követi nyomon következetesen az előrehaladást. 🤦Ez nagy különbség a szándék és a cselekvés között! A ClickUp segíthet Önnek a fitneszprogramjának fokozásában a speciális szokáskövető sablonokkal és ismétlődő feladatokkal. Képzelje el, hogy könnyedén kialakíthatja ezeket a rutinokat, naplózhatja minden edzését, és fenntarthatja a meditációs sorozatát. 💫 Valódi eredmények: A ClickUp felhasználói a termelékenységük kétszeres növekedéséről számolnak be, mert a pályán maradás azzal kezdődik, hogy valóban látjuk a pályát.

7. Coach. me (A legjobb szokáskövető beépített coachinggal és közösségi támogatással)

A Coach.me egy robusztus szokáskövető alkalmazást, támogató közösséghez való hozzáférést és professzionális coachingot kombinálva számos lehetőséget kínál a termelékenység, a fitnesz, a vezetői képességek és egyéb területeken nyújtott személyre szabott segítséghez.

Kövesse barátait, hogy bíztassa őket és lássa a fejlődésüket, vagy támogassa azokat, akik ugyanazon szokásokon dolgoznak, mint Ön, egy globális tevékenységi feed segítségével. Minden szokáshoz tartozik egy kérdés-válasz rész, ahol kérdéseket tehet fel vagy válaszolhat, és megoszthatja tapasztalatait.

A Coach.me legjobb funkciói

Személyes coaching : Személyre szabott tanácsokat és támogatást kaphat professzionális coachoktól, akik segítenek leküzdeni a kihívásokat és elkötelezett maradni céljai iránt.

Pozitív megerősítés: Ösztönzést kaphat olyan funkciók révén, mint a mérföldkő ünneplése és a közösségi gratulációk, amelyek motiválják és megerősítik a pozitív szokásokon alapuló viselkedést.

Közösségi támogatás: Csatlakozzon egy hasonló gondolkodású emberekből álló közösséghez, amely támogató hálózatként szolgálhat tapasztalatok megosztására és egymás felelősségre vonására.

Coach. me korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a felület néha lassú lehet és nehezen kezelhető.

Coach. me árak

Ingyenes

Egyéni szokás-coaching: 25 dollártól/hét

Coach. me értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Coach.me-ről a valódi felhasználók?

Az Apple Store egyik értékelése szerint:

Szeretem ezt az alkalmazást – egyszerű, és nekem bevált a szokások kialakításában és nyomon követésében. Nagyszerű, hogy naponta emlékeztet a teendőkre, és jó érzés, amikor kipipálhatom őket, függetlenül attól, hogy milyen apróak is legyenek.

Szeretem ezt az alkalmazást – egyszerű, és nekem bevált a szokások kialakításában és nyomon követésében. Nagyszerű, hogy naponta emlékeztet a teendőkre, és jó érzés, amikor kipipálhatom őket, függetlenül attól, hogy milyen apróak is legyenek.

8. Reclaim. ai (A legjobb AI-vezérelt szokás-ütemezéshez)

A Reclaim.ai egy AI-alapú naptár eszköz, amely segít célokat kitűzni és szokásokat nyomon követni, és integrálja a rutinjait a meglévő naptárába. Miután azonosította a kialakítani kívánt szokásokat, az AI asszisztens automatikusan megtalálja a naptárában a legjobb időpontokat a szakmai és személyes fejlődési szokások beütemezéséhez, biztosítva, hogy azok zökkenőmentesen illeszkedjenek a meglévő kötelezettségekbe.

Beállíthatja az egyes szokások gyakoriságát, időtartamát és a kívánt időintervallumokat, valamint automatizálhatja a kapcsolódó feladatok és emlékeztetők ütemezését.

Reclaim. ai legjobb funkciói

Egyedi ütemezés : Használja a „Rugalmas időtartamok” és az „Intelligens időablakok” funkciókat, hogy szükség szerint átütemezze szokásait, és alkalmazkodjon a naptárában bekövetkező változásokhoz.

Elemzések : Ismerje meg időbeosztását és a tervezett szokások betartását, a szokások teljesítési arányát, valamint a személyes célok elérése felé tett általános előrehaladást.

Szokások prioritása: Rendeljen prioritási szinteket, a Kritikus (P1) és az Alacsony (P4) között, hogy a magasabb prioritású szokások előbb kerüljenek be a napirendbe, mint az alacsonyabbak.

Reclaim. ai korlátai

Egyes felhasználók szerint a telefon interfésze nehezen használható.

Néha túlterheli a feladatokat, és a naptár megtekintése nyomasztó lehet.

Reclaim. ai árak

Lite : Ingyenes

Starter : 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/hely/hónap

Vállalati: 18 USD/felhasználó/hónap

Reclaim. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaim.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Reclaim pontosan annyi ellenőrzést biztosít, amennyi ahhoz szükséges, hogy a motorját úgy programozza, hogy a feladatokat a megfelelő módon ütemezze. Jól integrálható a ClickUp és a Google szolgáltatásokkal, és lehetővé teszi, hogy bárhonnan ellenőrizze a feladatokat.

A Reclaim pontosan annyi ellenőrzést biztosít, amennyi ahhoz szükséges, hogy a motorját úgy programozza, hogy a feladatokat a megfelelő módon ütemezze. Jól integrálható a ClickUp és a Google szolgáltatásokkal, és lehetővé teszi, hogy bárhonnan ellenőrizze a feladatokat.

Alapos szokások kialakítása a ClickUp segítségével

A jobb szokások kialakítása és betartása nem feltétlenül jelent nehézséget, különösen akkor, ha rendelkezik a megfelelő szokásépítő és -követő eszközökkel, amelyekkel felelősségre vonhatja magát.

A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival a szokások nyomon követése könnyűvé, automatizálttá és teljes mértékben testreszabhatóvá válik, hogy illeszkedjen az Ön életmódjához.

Akár napi meditációra törekszik, akár a munkában szeretne produktívabb lenni, akár rendszeres edzésprogramot szeretne kialakítani, a ClickUp segít a szokások kialakításában és betartásában.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdjen el olyan rutinokat kialakítani, amelyek hosszú távú sikerhez vezetnek.