A 10 legjobb Stackby alternatíva az intelligens munkafolyamatokhoz 2025-ben

Nem tagadhatjuk: a Stackby első pillantásra mindannyiunkat magával ragadott. Tiszta, kódolásmentes volt, és úgy éreztük, hogy tökéletes hidat képez az adatbázisok és a táblázatok között.

De amint a munkafolyamatok bonyolultabbá válnak, megmutatkoznak a repedések. A felhasználók úgy találják, hogy az automatizálás alapszintű, és az eszköz nem olyan hatékony, mint várták. Sokan panaszkodnak arra, hogy nem integrálható más eszközökkel.

Ha a munkaterülete már kinőtte a munkát egyszerűsíteni hivatott táblázatkezelő szoftvert, akkor ez az összefoglaló Önnek szól.

Kiválasztottunk néhány hatékony alternatívát, amelyek mindent megtesznek, amit a Stackby, és még többet is. Ezek a Stackby alternatívák segítenek rendezni a szétszórt adatokat, automatizálni az ismétlődő munkákat, és teret adnak a csapatának a bővüléshez anélkül, hogy mindent újra kellene építeni.

A Stackby alternatívái egy pillantásra

Nincs sok ideje? Itt talál egy rövid összefoglalót a legjobb Stackby alternatívák összehasonlításáról.

Eszköz Legalkalmasabb Kiemelkedő funkció Árak ClickUp Teljes körű munkafolyamat- és adatkezelés minden méretű csapat számára Egyéni mezők, automatizált munkafolyamatok, valós idejű irányítópultok, táblázatos nézet a projekt teljes ellenőrzéséhez Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak elérhetők vállalatok számára Airtable Kódolás nélküli adatbázisok vizuális elemekkel kis csapatok és egyéni vállalkozók számára Egyedi irányítópultok, szűrt nézetek, rekordszintű jogosultságok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 24 dollártól/hó monday. com Vizuális projektkövetés és együttműködés kis- és közepes méretű csapatok számára Vizuális táblák, drag-and-drop munkafolyamat-építő, munkaterhelés-kezelés Ingyenes csomag (legfeljebb 2 felhasználó); fizetős csomagok 12 USD/hó áron Asana Feladatok prioritásainak meghatározása és csapatok összehangolása ügynökségek és csapatok számára Idővonal, egyéni mezők, AI-alapú feladatfelosztás Ingyenes csomag; fizetős csomagok 13,49 dollártól/hó Smartsheet Komplex projektütemények nagyvállalatok és nagy operatív csapatok számára Gantt-diagramok, lapok közötti függőségek, jogosultság-vezérlés Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 12 dollártól/hónap Quickbase Vállalatok és nagy csapatok, akik kódolás nélkül szeretnének egyedi üzleti alkalmazásokat készíteni Automatizálás és logika, szerepkörökön alapuló irányítópultok, egyedi számítások Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 35 USD/hó-tól kezdődik. Nifty Projekt ütemtervek és mérföldkövek nyomon követése közepes és nagy méretű csapatok számára Idővonalhoz kapcsolódó mérföldkövek, beépített csevegés, ismétlődő feladatok Ingyenes csomag; fizetős csomagok 49 USD/hó áron Trello Vizuális feladat táblák és egyszerű munkafolyamatok szabadúszók és kis csapatok számára Butler automatizálás, Kanban-stílusú táblák, munkaterületek Ingyenes csomag; fizetős csomagok 6 dollártól/hó Coda Dinamikus dokumentumok alkalmazásszerű viselkedéssel nagy csapatok számára Testreszabott munkafolyamatok, csapatközpontok, AI asszisztens Ingyenes csomag; fizetős csomagok 12 USD/hó áron Doc Maker-enként Retable Könnyű táblázatkezelő-adatbázis hibrid egyéni vállalkozók vagy startupok számára Csapatmunka, oszlopszintű jogosultságok, rugalmas nézetbeállítások, AI-alapú adatgazdagítás Ingyenes próba elérhető; a csomagok ára 12 dollártól kezdődik havonta.

👀 Tudta? Az adatbázisok és a táblázatok közötti vitában az egyik fő különbség az adatok közötti kapcsolatokban rejlik. Míg a táblázatok lapos, lineáris adatokat kezelnek, az adatbázisok relációs struktúrákat tesznek lehetővé, ami azt jelenti, hogy egyedi azonosítók segítségével összekapcsolhat különböző táblázatokat – például összekapcsolhatja az ügyfelek megrendeléseit az egyéni profilokkal. Ez az adatbázisokat sokkal hatékonyabbá teszi komplex vagy dinamikus adatok kezelése során több kategóriában.

Mit kell keresnie a Stackby alternatíváiban?

Ha már kinőtte a Stackby-t, vagy fejlettebb funkciókra és robusztusabb funkcionalitásra van szüksége, a megfelelő alternatíva drámai változást hozhat. Azonban nem minden táblázatkezelő-adatbázis hibrid felel meg a munkafolyamatának.

A Stackby helyettesítőjének kiválasztásakor a legfontosabb szempontok a következők:

Rugalmas adatmegjelenítések : lépjen túl a táblázatokon olyan eszközökkel, amelyek támogatják a lista, naptár, tábla és galéria nézeteket – egyetlen kattintással válthat közöttük.

Automatizálási képességek : automatizálja az ismétlődő feladatokat triggerekkel és műveletekkel, hogy időt takarítson meg és minimalizálja a hibákat.

Integrációs mélység : Zökkenőmentesen szinkronizálható a meglévő technológiai eszközökkel, beleértve a CRM-eket, a Slacket, a Gmailt és más alapvető alkalmazásokat.

Engedélyek ellenőrzése : Állítson be részletes hozzáférési szinteket az érzékeny adatok védelme és a biztonságos, hatékony együttműködés érdekében.

Testreszabás: Adjon hozzá egyedi mezőket, képleteket és elrendezéseket – kódolás nélkül – a teljesen személyre szabott munkaterület élmény érdekében.

Vessünk egy pillantást a legjobb alternatív eszközökre az adatok szervezéséhez, amelyek mindezeket a követelményeket és még többet is teljesítenek.

👀 Tudta? A relációs adatbázis nem csak a fejlesztőknek szól – ez az alapja sok olyan kódolás nélküli eszköznek, amelyet már használ. Az adatok összekapcsolt táblázatokba rendezésével a relációs adatbázisok lehetővé teszik, hogy az ügyféladatoktól a projektfrissítésekig mindent nyomon kövessen, duplikáció nélkül. Ez teszi olyan platformokat, mint a ClickUp és az Airtable, többek között, olyan hatékonnyá a háttérben.

A legjobb Stackby alternatívák a projektmenedzsmenthez

Összegyűjtöttük a Stackby-hoz hasonló legjobb szoftvereszközöket, amelyek zökkenőmentesen ötvözik az adatbázis funkciókat a feladat- és munkafolyamat-kezeléssel. Ezek az eszközök ideálisak a modern csapatok számára, amelyek minimális erőfeszítéssel többet szeretnének elérni.

1. ClickUp (A legjobb a teljes munkafolyamat-kezeléshez)

A ClickUp segítségével nyomon követheti és rendszerezheti mindenféle adatot a munkamenedzsment felületén.

Gondoljon a ClickUp munkamenedzsment platformjára úgy, mint egy Stackby alternatívára, jobb együttműködési funkciókkal.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, egyesíti a projektmenedzsmentet, a feladatkövetést, a dokumentumkezelést és az együttműködést, az automatizálást és a testreszabható adatbázisokat egy egységes, AI-alapú munkaterületben.

A ClickUp Table View segítségével létrehozott intuitív, kódolás nélküli adatbázis segítségével könnyedén szerkesztheti az adatokat.

A ClickUp táblázatos nézetének egyszerűsége a táblázatokra emlékeztet, de a kapcsolódó feladatok, prioritási jelölések, számított oszlopok és interaktív haladási sávok révén még jobb. Használhatja marketingkampányok kezelésére, termékbevezetési feladatok szervezésére vagy egy könnyű CRM felépítésére egyetlen helyen.

A valódi varázslat a platform testreszabhatóságában rejlik. Több mint 15 típusú egyéni mezővel, beleértve a legördülő menüket, képleteket, pénznemeket és értékeléseket, ez a rugalmas eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy bármilyen típusú projektadatot rögzítsenek, szűrjenek és feldolgozzanak.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp táblázatkezelő sablonját a pénzügyi nyomon követés javításához

A ClickUp táblázatkezelő sablon segítségével a Stackby-ről áttérő csapatok néhány kattintással könnyedén újratervezhetik adatstruktúrájukat.

Akár termékfejlesztési tervekkel, akár tartalomnaptárakkal foglalkozik, ez a sablon időt takarít meg a beállításban, miközben olyan fejlett funkciókat kínál, mint a feladatok összevonása és a beágyazott alfeladatok.

Az automatizálás egy másik kiemelkedő erősség. Szabályokat hozhat létre a tulajdonosok kijelöléséhez, az állapotok frissítéséhez vagy riasztások küldéséhez, ami jelentősen csökkenti a manuális ráfordítást.

Minden szinkronizálódik a naptárával, e-mailjeivel és kedvenc harmadik féltől származó eszközeivel, így a ClickUp kiváló Stackby alternatíva és komoly fejlesztés a projekttervezés és -ütemezés terén.

Kíváncsi arra, hogyan kezdjen el a munkafolyamatok automatizálásával? Ez a videó leegyszerűsíti a dolgot! 👇

Akár egyéni vállalkozó vagy, akár nagy, többfunkciós csapatokat irányítasz, a ClickUp felhasználóbarát felülete alkalmazkodik az igényeidhez és a növekedéseddel együtt bővíthető.

A ClickUp legjobb funkciói

Állítson be célokat és kövesse nyomon az OKR-eket a beépített irányítópultok segítségével.

Használjon előre elkészített sablonokat a projektmenedzsment, a CRM és a tartalomtervezés területén.

Váltson a Táblázat, Lista, Naptár és Gantt nézetek között a jobb áttekinthetőség érdekében.

Részletes termelékenységi betekintést nyerhet az időkövetéssel

Hozzon létre ismétlődő feladatokat fejlett automatizálási triggerekkel

Adatok importálása a Google Táblázatokból néhány másodperc alatt

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája miatt enyhe tanulási görbe

Egyszerű felhasználási esetekben túlterhelőnek tűnhet

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 10 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Ezeket az egyéni mezőket használom az adatok és a ClickUp automatizálások összekapcsolására az üzleti szabályok megvalósítása érdekében. Ezzel gyakorlatilag MINDEN megépíthető. Ha ez nem lenne elég, a ClickUp rendelkezik egy API-val, amely gyakorlatilag mindent el tud végezni, amit a képernyőn csinálunk. És én SOKAT használtam.

Ezeket az egyéni mezőket használom az adatok és a ClickUp automatizálások összekapcsolására az üzleti szabályok megvalósítása érdekében. Ezzel gyakorlatilag MINDEN megépíthető. Ha ez nem lenne elég, a ClickUp rendelkezik egy API-val, amely gyakorlatilag mindent el tud végezni, amit a képernyőn csinálunk. És én SOKAT használtam.

2. Airtable (A legjobb vizuális megjelenésű, kódolás nélküli adatbázisokhoz)

via Airtable

Kevés eszköz teszi az adatok szervezését olyan zökkenőmentessé és kielégítővé, mint az Airtable. Ötvözi a táblázatkezelő rugalmasságát a modern alkalmazások dizájnérzékenységével, így a kreatív szakemberek és a tervezők kedvencévé vált.

Az Interface Designer segítségével egyedi irányítópultokat és alkalmazásszerű nézeteket hozhat létre, amelyek kódolás nélkül is különböző felhasználókhoz igazíthatók. Ez azt jelenti, hogy a tartalomcsapat a publikálási munkafolyamatokra koncentrálhat, míg a pénzügyi csapat a kampányok ROI-ját követi nyomon – mindezt ugyanazon a munkaterületen belül.

A Stackby-hoz képest az Airtable felhasználói élménye kifinomultabb, együttműködőbb és skálázhatóbb, különösen akkor, ha a csapatoknak szerepkörökön alapuló nézetekre van szükségük, vagy az adatokat többféle módon kell vizualizálniuk.

Az Airtable gazdag sablonkönyvtárával és a táblák közötti intuitív összekapcsolással is egyszerűsíti az adatbázisok létrehozását, amit a Stackby még mindig inkább manuálisan kezel.

Az Airtable legjobb funkciói

CSV-fájlok importálása vagy külső adatforrások valós idejű szinkronizálása

Hozzon létre rekordszintű engedélyeket a felhasználói hozzáférés ellenőrzéséhez

Vizualizálja az adatokat pivot táblákkal, diagramokkal és idővonalakkal (Pro kiegészítő)

Ossza meg a szűrt nézeteket külső felületeken egy egyedi URL-címmel

Valós idejű együttműködés a terepi szintű változások nyomon követésével

Az Airtable korlátai

A nagyobb csapatok esetében az árak gyorsan emelkedhetnek.

A jelentések és az elemzések viszonylag alapszintűek, kiegészítők nélkül.

Airtable árak

Ingyenes

Csapat: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 54 USD/hó felhasználónként

Vállalati méret: Egyedi árazás

Airtable értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Mit mondanak az Airtable-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Airtable felületét nagyon felhasználóbarátnak találom. Hatékony struktúrával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző formátumú adatok befogadását és megosztását. Tetszik, hogy egy táblából többféle felületet is létre lehet hozni. Nagyon értékelem, hogy az emberek kitölthetik az űrlapokat, amelyek az adatokat a táblákba töltik, anélkül, hogy minden egyes űrlapot kitöltő személynek licenccel kellene rendelkeznie.

Az Airtable felületét nagyon felhasználóbarátnak találom. Hatékony struktúrával rendelkezik, amely lehetővé teszi különböző formátumú adatok befogadását és megosztását. Tetszik, hogy egy táblából többféle felületet is létre lehet hozni. Nagyon értékelem, hogy az emberek kitölthetik az űrlapokat, amelyek az adatokat a táblákba töltik, anélkül, hogy minden egyes űrlapot kitöltő személynek licenccel kellene rendelkeznie.

3. monday. com (A legjobb vizuális projektkövetéshez és együttműködéshez)

Színkódolt, idővonal-vezérelt és szervezett – a monday.com egy megbízható Stackby alternatíva a projektmenedzsmenthez. A felhasználók különösen kedvelik a jellegzetes vizuális tábláit és a drag-and-drop munkafolyamat-építőt.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az, hogy zökkenőmentesen ötvözi az adatok nyomon követését az együttműködéssel. A Stackby-val ellentétben, amely szilárdnak és statikusnak tűnhet, a monday.com interaktív táblákat kínál, ahol a csapatok valós időben kommentálhatnak, frissíthetik az állapotokat és kijelölhetik a tulajdonosokat.

Oszlopalapú elrendezése táblázathoz hasonlít, de ez az egyszerűség mögött egy robusztus platform rejtőzik, amely könnyedén kezeli a feladatok függőségét, az időkövetést és az automatizálást. A platform AI-támogatása automatizálhatja a munkafolyamatokat és rendszerezheti az adatokat.

Azok számára, akik túllépnek a passzív adatbázisokon és aktív végrehajtásra törekednek, a monday.com egy lépéssel előrébb.

monday. com legjobb funkciói

Készítsen egyedi automatizálásokat több mint 250 előre elkészített triggerek és műveletek segítségével

Használja a munkaterhelés nézetet a csapat kapacitásának több projekt között történő kiegyensúlyozására.

Integrálható natívan a Gmail, Outlook, HubSpot és más programokkal

Hozzáférés kifejezetten marketing, PMO, HR és IT csapatok számára tervezett sablonokhoz

Hozzon létre privát táblákat és elemszintű engedélyeket az érzékeny munkamenetekhez.

monday. com korlátai

A nem technikai felhasználók bevezetéséhez képzésre lehet szükség.

Egyes nézetek (például a Gantt) csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

monday. com árak

Ingyenes (legfeljebb 2 felhasználó)

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Standard: 14 USD/hó felhasználónként

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

monday. com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (5000+ értékelés)

Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

monday. com A nagy rugalmasságnak köszönhetően könnyen testreszabhattuk az igényeinknek megfelelően. Lenyűgöző vizuális irányítópultokkal rendelkezik, amelyek valós időben mutatják, mi történik a szervezetünkben.

monday. com A nagy rugalmasságnak köszönhetően könnyen testreszabhattuk az igényeinknek megfelelően. Lenyűgöző vizuális irányítópultokkal rendelkezik, amelyek valós időben mutatják, mi történik a szervezetünkben.

4. Asana (A legjobb feladatprioritizáláshoz és csapatösszehangoláshoz)

via Asana

Képzeljen el egy feladatlistát, amely nemcsak emlékezteti Önt a teendőkre, hanem azt is megmutatja, hogy azok hogyan illeszkednek a nagyobb képbe. Ez az a tisztaság, amelyet az Asana nyújt. Tiszta felületével és színkódolt címkéivel az Asana a komplex projekteket kezelhetővé és céltudatosabbá teszi.

A Timeline funkció segítségével vizuálisan ábrázolhatja a függőségeket, így mindenki láthatja, hogyan hatnak a késések a tervre. A Stackby lapos adattábláival összehasonlítva az Asana a feladatokat egy élő projektütemtervbe kapcsolja össze. A megjegyzések, alfeladatok és prioritások segítségével csapata összehangoltan dolgozhat, anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

Egy kattintással csatolhat fájlokat, megjelölhet csapattársakat és beállíthat határidőket. Az Asana AI-javaslatai segítenek a célokat nyomon követhető lépésekre bontani, így ez a megoldás okosabb választás azoknak a csapatoknak, akik többet akarnak, mint egyszerű tárolást.

Az Asana legjobb funkciói

Hozzon létre célokat és kövesse nyomon a legfontosabb eredményeket a beépített OKR-dashboardokkal.

Automatizálja a rutinmunkákat az Asana szabályok és logikai feltételek segítségével

Tegye láthatóvá a csapattagok munkaterhelését, hogy megelőzze a kiégést

Adjon hozzá egyéni mezőket és szűrési szűrőket a feladatnézetek testreszabásához

Használjon projektsablonokat marketing, tervezési és mérnöki munkafolyamatokhoz

Az Asana korlátai

Nincs natív táblázatszerű nézet adatbázis-igényes feladatokhoz

Az idővonal és a fejlett jelentéskészítési funkciók csak fizetős csomagokban érhetők el.

Asana árak

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó véleménye:

Az Asana egy felhasználóbarát és rugalmas projektmenedzsment eszköz, amely kiválóan alkalmas a csapatok szervezettségének és a feladatok nyomon követésének biztosítására. Könnyen beállítható, különösen kis csapatok számára, és tiszta felülete intuitívvá teszi a mindennapi használatot. Bár eleinte van egy kis tanulási görbe, különösen az új felhasználók számára, a hasznos útmutatók és a megbízható ügyfélszolgálat megkönnyítik az átállást.

Az Asana egy felhasználóbarát és rugalmas projektmenedzsment eszköz, amely kiválóan alkalmas a csapatok szervezettségének és a feladatok nyomon követésének biztosítására. Könnyen beállítható, különösen kis csapatok számára, és tiszta felülete intuitívvá teszi a mindennapi használatot. Bár eleinte van egy kis tanulási görbe, különösen az új felhasználók számára, a hasznos útmutatók és a megbízható ügyfélszolgálat megkönnyítik az átállást.

5. Smartsheet (A legjobb komplex projektütemények és vállalati műveletekhez)

via Smartsheet

A Smartsheet úgy néz ki, mint egy táblázat, de úgy működik, mint egy erőgép. Sorai és oszlopai alatt egy teljes értékű munkavégzési platform rejtőzik, amelyet a nagy kép összehangolására terveztek.

Gantt-diagramjai, kritikus útvonalkövetése és lapok közötti összekapcsolása messze meghaladja a Stackby által kínáltakat. Többfázisú projekteket vizualizálhat, erőforrásokat oszthat el és kockázatokat kezelhet – mindezt úgy, hogy a vezetőséget dinamikus irányítópultokkal folyamatosan tájékoztatja.

Míg a Stackby nagy léptékű függőségekkel és ütemterv-előrejelzéssel küzd, a Smartsheet ezekben a helyzetekben remekel. Engedélyezési rétegei és tevékenységi naplói ideálisak a megfelelőségi vagy osztályok közötti jelentésekkel foglalkozó vállalati csapatok számára.

A Smartsheet legjobb funkciói

Automatizálja a jóváhagyásokat és a figyelmeztetéseket a beépített munkafolyamat-motor segítségével.

Készítsen és osszon meg irányítópultokat a valós idejű projektjelentésekhez

Képletek létrehozása, mutatók kiszámítása és diagramok generálása AI segítségével

Használja a cellaszintű előzményeket minden frissítés ellenőrzéséhez

Kezelje a hozzáférést csoportszintű és lap szintű jogosultságokkal

Dolgozzon együtt beszállítókkal vagy ügyfelekkel megosztott táblázatok és jelentések segítségével

A Smartsheet korlátai

A felhasználói felület a modern eszközökhöz képest elavultnak tűnhet.

A fejlett funkciók beállítása és elsajátítása időt igényel.

Smartsheet árak

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fejlett munkamenedzsment: Egyedi árazás

Smartsheet értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 19 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Smartsheetről a valódi felhasználók?

A Capterra felhasználói vélemények:

Összességében a Smartsheet kiemelkedik abban, hogy olyan együttműködési környezetet teremt, ahol a csapatok zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni. Felhasználóbarát kialakítása, logikus felülete és kifinomult projektbemutatója értékes eszközzé teszi a projektek kezelésében és a csapatok sikerének előmozdításában.

Összességében a Smartsheet kiemelkedik abban, hogy olyan együttműködési környezetet teremt, ahol a csapatok zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni. Felhasználóbarát kialakítása, logikus felülete és kifinomult projektbemutatója értékes eszközzé teszi a projektek kezelésében és a csapatok sikerének előmozdításában.

👀 Tudta? Mielőtt a Microsoft Excel névre keresztelte volna az eredeti táblázatkezelő szoftverét, az „Odyssey” nevet adta neki!

6. Quickbase (A legjobb egyedi üzleti alkalmazások kódolás nélküli létrehozásához)

via Quickbase

Gondoljon a Quickbase-re úgy, mint egy belső szoftverépítő készletre – mérnöki diploma nélkül. Olyan csapatok számára készült, akik a táblázatokat strukturált alkalmazásokká szeretnék alakítani üzleti logikával, űrlapokkal és valós idejű jelentésekkel.

A Quickbase messze meghaladja a Stackby kód nélküli kínálatát, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljesen relációs alkalmazásokat építsenek, amelyek automatizálják a munkafolyamatokat a különböző részlegek között. Feltételes szabályokat hozhat létre, adatmodelleket konfigurálhat és műveleteket indíthat el, például jóváhagyásokat vagy értesítéseket – mindezt egy vizuális felületről.

A Stackby-val ellentétben, amely a feladatkövetés és az adatbázisok területén marad, a Quickbase a háttérrendszerévé válik mindennek, a készletellenőrzéstől a beszállítók bevonásáig.

Különösen értékes azoknak az operációs, pénzügyi és IT csapatoknak, akik a kerék újrafeltalálása nélkül, üzleti logikájukhoz igazított, skálázható munkafolyamatokat szeretnének.

A Quickbase legjobb funkciói

Használjon képleteket és kifejezéseket a mezők közötti egyéni számításokhoz

Készítsen jelentéseket szűréssel, csoportosítással és dinamikus diagramokkal

Automatizálja az adatok szinkronizálását külső forrásokból, például Excelből vagy Salesforce-ból.

Vezessen be szerepkörökön alapuló irányítópultokat a személyre szabott felhasználói hozzáférés érdekében

Használja ki a sandbox környezetet az alkalmazások teszteléséhez a telepítés előtt

A Quickbase korlátai

Egyszerű feladatkövetés vagy személyes projektek esetén túlzottnak bizonyulhat.

A felhasználói felület nem olyan modern, mint az újabb eszközöké

Quickbase árak

Csapat: 35 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Üzleti: 55 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Ingyenes próba: 30 napos hozzáférés az üzleti funkciókhoz

Quickbase értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Quickbase-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Quickbase rugalmasságot biztosít számunkra, hogy a folyamatainkat a munkamódszerünkhöz igazodva kezelhessük. Tetszik, hogy nem merev. Lehetővé teszi számunkra, hogy a szükségleteinknek megfelelő munkafolyamatokat építsünk ki, még akkor is, ha azok komplexek. Például sok ügyféllel, igényléssel és számlával foglalkozunk, és a Quickbase lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatokat hozzunk létre és automatizáljuk azok egyes részeit.

A Quickbase rugalmasságot biztosít számunkra, hogy a folyamatainkat a munkamódszerünkhöz igazodva kezelhessük. Tetszik, hogy nem merev. Lehetővé teszi számunkra, hogy a szükségleteinknek megfelelő munkafolyamatokat építsünk ki, még akkor is, ha azok komplexek. Például sok ügyféllel, igényléssel és számlával foglalkozunk, és a Quickbase lehetővé teszi számunkra, hogy folyamatokat hozzunk létre és automatizáljuk azok egyes részeit.

7. Nifty (A legjobb projekt ütemtervek és mérföldkövek nyomon követéséhez)

via Nifty

A Nifty a tervezést és a végrehajtást egyetlen tiszta, együttműködésen alapuló térben ötvözi. Ez az a fajta eszköz, amely meglepően könnyűnek tűnik, amíg rá nem jössz, hogy az egész projektfolyamatot kezeli a kezdetektől a befejezésig.

Idővonal funkciója automatikusan összekapcsolja a feladatokat a mérföldkövekkel, így a csapatok az eredményekre koncentrálhatnak, nem pedig csak a kimenetekre. A Stackby-val ellentétben, ahol a mérföldkövek nyomon követéséhez egyedi nézetek és képletek létrehozása szükséges, a Nifty beépített, vizuális ütemtervet kínál, amely mindenki számára egyszerűen áttekinthető.

Emellett egy helyen kapsz csevegést, dokumentumokat, fájlmegosztást és feladat táblákat is, ami sokkal sokoldalúbbá teszi a csapatok számára az ügyfélprojektek vagy termék sprintok kezelését.

A legjobb funkciók

Ismétlődő feladatok és feladatfüggőségek létrehozása projektek között

Használja a csapat csevegést a feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó témákkal

Hozzon létre intelligens feladatokat és projektspecifikus dokumentumokat az Orbit AI segítségével

Váltson könnyedén az idővonal, a sáv és a lista nézetek között

Állítson be ügyfélnek szánt projektjogokat és külső megosztási linkeket

Ügyes korlátozások

A nagyobb platformokhoz képest kisebb integrációs ökoszisztéma

Korlátozott elemzési vagy fejlett jelentéskészítési funkciók

Kedvező árak

Ingyenes (korlátlan számú tag)

Starter: 49 USD/hó felhasználónként

Pro: 99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 149 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Nifty értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Nifty-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Nifty remek eszköz, ha megfelelő projektmenedzsment eszközt keres. Nagyon könnyű elkezdeni a használatát. A projekt nyomon követése egyszerű, mivel különböző projektkövetési funkciókkal rendelkezik, például Kanban és idővonalak. Az ára is a legkedvezőbb és legésszerűbb. Az ügyfélszolgálat is kiváló.

A Nifty remek eszköz, ha megfelelő projektmenedzsment eszközt keres. Nagyon könnyű elkezdeni a használatát. A projekt nyomon követése egyszerű, mivel különböző projektkövetési funkciókkal rendelkezik, például Kanban és idővonalak. Az ára is a legkedvezőbb és legésszerűbb. Az ügyfélszolgálat is kiváló.

8. Trello (A legjobb vizuális feladat táblákhoz és egyszerű munkafolyamatokhoz)

via Trello

A Trello vizuális élménnyé teszi a feladatok nyomon követését – digitális üzenőfalon elhelyezett post-it cetlik, de sokkal okosabbak. Ez az a fajta eszköz, amely segít a csapatának „látni” a folyamatban lévő munkát, nem csak felsorolni azt.

A Trello szépsége a kártyalapú felületében rejlik. Minden kártya tartalmazhat ellenőrzőlistákat, megjegyzéseket, mellékleteket, határidőket és egyéni mezőket.

A strukturált adatokat előtérbe helyező Stackby-val ellentétben a Trello a folyamatosságra épül. Kiválóan alkalmas könnyű feladatkezelésre, csapatok tervezésére és szerkesztői munkafolyamatokra, ahol a rugalmasság fontosabb, mint az adatbázisok.

Ráadásul a Butler automatizálási eszköz segítségével szabályokat és triggereket állíthat be a kártyák mozgatásához, a csapattagok kijelöléséhez és a riasztások küldéséhez, így integrációk nélkül is csökkentheti a felesleges munkát. A magasabb díjszabású csomagokkal az Atlassian Intelligence szolgáltatásait is kihasználhatja munkájához.

A Trello legjobb funkciói

Adjon hozzá Power-Upokat naptárakhoz, időkövetéshez, szavazáshoz és egyebekhez

Használjon kártyasablonokat az ismétlődő feladatok egységesítéséhez

Szűrje a táblákat címke, tag vagy határidő szerint

Szinkronizálja tábláit a Slackkel, a Google Drive-val és a Microsoft Teams-szel

Több táblát kezelhet a Trello Workspaces segítségével

A Trello korlátai

Nem ideális komplex munkafolyamatokhoz vagy nagy adathalmazokhoz

Korlátozott jelentéskészítés és projektelemzés

Trello árak

Ingyenes (legfeljebb 10 együttműködő)

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, becsült 50 felhasználó)

Trello értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Trello lehetővé teszi, hogy projektjeimet és munkámat nyílt, grafikus módon szervezzem, ami egy pillanat alatt áttekinthető. Intuitív, így kevesebb időt kell fordítanom a munkafolyamatokra, és több időt tudok a munkára fordítani. Mivel egyszerűen használható, könnyen bevonhatom a csapatot anélkül, hogy egy vagyont kellene költenem bonyolult képzésekre.

A Trello lehetővé teszi, hogy projektjeimet és munkámat nyílt, grafikus módon szervezzem, ami egy pillanat alatt áttekinthető. Intuitív, így kevesebb időt kell fordítanom a munkafolyamatokra, és több időt tudok a munkára fordítani. Mivel egyszerűen használható, könnyen bevonhatom a csapatot anélkül, hogy egy vagyont kellene költenem bonyolult képzésekre.

9. Coda (A legjobb dokumentumok dinamikus munkaterületekké alakításához)

A dokumentum és az adatbázis között valahol elhelyezkedő Coda csendesen felrúgja a dokumentumok lehetőségeinek szabályait. A Coda-ban nem csak írsz, hanem egy oldalon belül teljes munkafolyamatokat építesz, automatizálsz és kapcsolsz össze.

A Coda igazi varázsa a csomagok és a képletrendszer, amelyek a dokumentumot hatékony mini-alkalmazássá alakítják. Behozhat adatokat olyan eszközökből, mint a Slack, a Jira vagy a Google Naptár, gombokat futtathat feladatok elindításához, és képleteket írhat táblázatokra és szakaszokra.

A Stackby ugyan adatbázis-teljesítményt kínál, de nem teszi lehetővé ezt a szintű interakciót és testreszabást a dokumentumokon belül.

A Coda-ban a csapatának nem kell lapokat vagy eszközöket váltania – a dokumentumot elhagyva is kezelheti a feladatokat, hozhat döntéseket és tehet lépéseket. Ideális tudásalapú csapatok és operatív vezetők számára, akik rugalmas, intelligens logikával ellátott felületet keresnek.

A Coda legjobb funkciói

Hozzon létre interaktív oldalakat összecsukható szakaszokkal és beágyazott táblázatokkal

Gombokkal indíthat el olyan műveleteket, mint értesítések, frissítések vagy API-hívások.

Testreszabhatja a munkafolyamatokat logikaalapú feltételes formázással

Tegye közzé dokumentumait weboldalakként, vagy ossza meg őket ügyfélbarát portálokon

Együttműködés részletes jogosultságokkal táblázatok, oldalak és csomagok között

A Coda korlátai

Időbe telhet, mire megtanulja a teljes logikát és a képletek szintaxisát.

A mobil élmény kevésbé gördülékeny, mint a desktop verzióé.

Coda árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó Doc Maker-enként (a szerkesztők ingyenesek)

Csapat: 36 USD/hó Doc Maker-enként (a szerkesztők ingyenesek)

Vállalati: Egyedi árazás

Coda értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Coda-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Úgy látom a Codát, mint a Word/Docs-ot, az Excel/Sheets/Airtable funkcióival és a Notion megjelenésével – vegye mindezt, és tegye szteroidokra, hozzáadva a szinte korlátlan testreszabhatóságot és egy fantasztikus ügyfélszolgálati csapatot, amely segít elérni olyan dolgokat, amelyekről nem is tudta, hogy lehetségesek – a végeredmény pedig csak egy dokumentum, ahogy a dokumentumoknak lennie kell.

Úgy látom a Codát, mint a Word/Docs-ot, az Excel/Sheets/Airtable funkcióival és a Notion megjelenésével – vegye mindezt, és tegye szteroidokra, hozzáadva a szinte korlátlan testreszabhatóságot és egy fantasztikus ügyfélszolgálati csapatot, amely segít elérni olyan dolgokat, amelyekről nem is tudta, hogy lehetségesek – a végeredmény pedig csak egy dokumentum, ahogy a dokumentumoknak lennie kell.

10. Retable (A legjobb könnyű táblázatkezelő-adatbázis hibridekhez)

A Retable letisztult, minimalista kialakítása alatt meglepő rugalmasság rejlik – olyan, mint egy táblázatkezelő program, amely csendben új trükköket tanult meg, amíg nem figyelt rá.

A Retable ismerős táblázatos elrendezést kínál, de feltételes formázással, több nézettel és intelligens oszlop típusokkal emeli a szintet. Míg a Stackby bonyolultabbá válik, és merevnek vagy túlterhelőnek tűnik, a Retable rugalmas és felhasználóbarát marad.

Könnyedén szűrheted a nézeteket, színkódolhatod az adatokat és alkalmazhatsz képleteket anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesned. Dinamikus felépítése miatt tökéletes választás egyéni vállalkozók, startupok vagy olyan csapatok számára, akik szeretnének megszabadulni a terjedelmes táblázatoktól anélkül, hogy belevágnának egy vállalati szoftver használatába.

A Retable legjobb funkciói

Valós idejű együttműködés azonnali cellaszintű szinkronizálással

Állítson be oszlopszintű jogosultságokat a biztonságos csapatmunka érdekében

Használja a naptár, a kanban és a galéria nézeteket az adatok vizualizálásához.

Ossza meg élő nézeteket külső felületeken nyilvános linkek vagy beágyazási kódok segítségével

Kövesse nyomon a változásokat a verziótörténet és a visszavonási opciók segítségével

Gazdagítsa adatait a Chat GPT oszlop típusokkal

Retable korlátai

A nagyobb platformokhoz képest korlátozott sablonkönyvtár

Nincs mélyreható automatizálás vagy natív integráció

Retable árak

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Retable értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Retable-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Áthidalja az adatbázisok és a táblázatok közötti adatrést. A táblázatok szempontjából inkább az adatok tárolására alkalmas, teljes értékű adatbázis nélkül, de a felhasználóbarát alkotók szempontjából gazdagabb, mint egy adatbázis. Imádom, hogy sokféle módon beágyazhatók az adatnézetek más alkalmazásokba, ahol módosíthatók és adatokat gyűjthetők.

Áthidalja az adatbázisok és a táblázatok közötti adatrést. A táblázatok szempontjából inkább az adatok tárolására alkalmas, teljes értékű adatbázis nélkül, de a felhasználóbarát alkotók szempontjából gazdagabb, mint egy adatbázis. Imádom, hogy sokféle módon beágyazhatók az adatnézetek más alkalmazásokba, ahol módosíthatók és adatokat gyűjthetők.

