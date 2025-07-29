A 11 legjobb távoli képzési szoftvereszköz a szétszórt csapatok támogatásához (2025)

Ha a távoli képzésről az jut eszébe, hogy 50 diás PowerPoint-prezentáció és egy „gyors” Zoom-hívás… akkor beszélnünk kell.

A modern távoli képzési szoftverek ennél sokkal jobbak. Drag-and-drop tanfolyam-készítőkről, játékosított értékelésekről és olyan eszközökről beszélünk, amelyek miatt a csapata nem fogja megpróbálni Wi-Fi-kimaradást színlelni.

De ez még nem minden. Gondoljon interaktív kvízekre, videós bemutatókra, haladási táblázatokra, és talán még egy-két motivációs jelvényre is.

Akár egy teljesen távoli értékesítési csapatot állít össze, akár három országban 300 alkalmazott számára vezet be megfelelőségi képzést, a megfelelő távoli képzési eszközzel ez egyszerű, skálázható és sokkal kevésbé unalmas lesz.

Ebben a bejegyzésben bemutatjuk a legjobb távoli képzési platformokat, amelyekkel a tanulás hatékony marad, még akkor is, ha csapata különböző kontinenseken és időzónákban dolgozik.

Mit kell keresnie a távoli képzési szoftverekben?

A távoli munkavállalók képzése nem csupán néhány diavetítés megosztását vagy egy Zoom-ülések rögzítését jelenti. A megfelelő távoli képzési szoftvernek úgy kell működnie, mint az L&D csapat kiterjesztése, segítve Önt a nagy hatással bíró, nagyszabású képzések megvalósításában. Íme, mire kell figyelnie:

Egyszerű tanfolyamkészítés és tartalomkezelés: A szoftvernek egyszerűvé kell tennie A szoftvernek egyszerűvé kell tennie a képzési kézikönyvek összeállítását és szervezését. Lehetővé kell tennie a képzési programok nulláról történő létrehozását, valamint a meglévő dokumentumok, videók és prezentációk feltöltését.

Virtuális tanterem és valós idejű együttműködési eszközök: Keressen olyan platformokat, amelyek támogatják az élő foglalkozásokat, a kis csoportok számára kialakított szobákat, a képernyő megosztását és a csevegést, hogy a személyes tanulási élményt virtuális környezetben is megteremthesse.

Haladás nyomon követése és jelentések: A beépített elemzési funkcióknak meg kell mutatniuk, hogy ki fejezte be az online tanfolyamot, hol vannak nehézségek, és hogyan lehet folyamatosan javítani a képzési programon.

Automatizálás és emlékeztetők: Takarítson meg időt az automatizált tanfolyamfeladatokkal, határidő-emlékeztetővel és haladás-figyelmeztetőkkel. Ez hasznos lehet, ha több időzónában kell kezelnie a képzéseket.

Integráció a technológiai eszközökkel: A képzési platformnak össze kell kapcsolódnia a meglévő eszközökkel, például HR-rendszerekkel, A képzési platformnak össze kell kapcsolódnia a meglévő eszközökkel, például HR-rendszerekkel, képzési szoftverekkel , termelékenységi alkalmazásokkal és videokonferencia-szoftverekkel, anélkül, hogy további megoldásokra lenne szükség.

Skálázhatóság és tanulói élmény: Válasszon egy olyan platformot, amely könnyen kezelhető, mobilbarát és elég rugalmas ahhoz, hogy a vállalat növekedésével különböző szerepköröket, részlegeket és képzési formátumokat támogasson.

Ezeket a nélkülözhetetlen eszközöket szem előtt tartva készen áll arra, hogy felfedezze a távoli csapatok képzéséhez legalkalmasabb eszközöket.

🧠 Tudta? A munkavállalók 74%-a szerint folyamatosan új készségeket kell elsajátítaniuk, hogy munkájukban versenyképesek maradjanak.

Gyors összehasonlítás: a legjobb távoli képzési szoftverek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Hogy órákat spóroljon a kutatáson, összeállítottuk a legjobb távoli képzési szoftverplatformokat.

Eszköz neve Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Csapatok, amelyeknek egy all-in-one munkaterületre van szükségük a képzéshez Dokumentumok, AI asszisztens, klipek, táblák, automatizálások, irányítópultok, időkövetés Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára TalentLMS Gyors tanfolyamkészítés kis- és közepes méretű csapatok számára Tanfolyamkészítő, kvízek, mobil hozzáférés, tanúsítványok Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok havi 149 dollártól felhasználónként. Docebo Vállalati szintű tanulási élmény Mesterséges intelligenciával támogatott tartalom, felhasználói szegmentálás, jelentéskészítő eszközök Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok kérésre 360Learning Kollaboratív tanulás és társaktól való tanulás Tanfolyamok létrehozása, vitafórumok, elemzések Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok 8 USD/felhasználó/hónap áron Absorb LMS Egyedi márkajelzés és SCORM-kompatibilitás Tanfolyamok lebonyolítása, tanúsítás és integráció HR-eszközökkel Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok kérésre Trainual SOP-k és folyamatok képzése növekvő csapatok számára Lépésről lépésre bemutatott útmutatók, szervezeti ábrák, szerepkörökön alapuló képzés Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok havi 249 dollártól (éves számlázással) LearnUpon Vegyes tanulás vállalati képzésekhez Egyedi jelentések, gamifikáció és többnyelvű támogatás Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok kérésre Seismic Learning (Lessonly) Értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok képzése Szerepkörökön alapuló tanfolyamok, interaktív órák, visszajelzési eszközök Nincs ingyenes csomag; egyedi árazás BrainCert Sokoldalú virtuális tanterem és felügyelet Valós idejű kvízek, HD videó streaming, e-tanulási platform Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok 59 USD/hó áron (havi számlázás) MapleLMS Képzés Salesforce integrációval Szerepkörökön alapuló tanfolyamok, interaktív órák és visszajelzési eszközök Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok kérésre SkyPrep Egyszerűsített képzésszolgáltatás és felhasználókezelés Tanfolyamkészítő, értékelések és egyedi márkajelzés Nincs ingyenes csomag; fizetős csomagok kérésre

A legjobb távoli képzési szoftverek

Ez a 11 eszköz segít Önnek ismétlődő, vonzó képzési programok kidolgozásában, az új munkavállalók beillesztésétől a távoli csapatok továbbképzéséig.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one munkaterületre van szükségük a belső képzési programok kezeléséhez)

Szervezze meg az összes képzési anyagát a ClickUp for Remote Work alkalmazásban.

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása lehetővé teszi az alkalmazotti képzések létrehozását, kezelését és megvalósítását. Többet kínál, mint egy egyszerű LMS.

A ClickUp egyben skálázható rendszer is a távoli csapatok irányításához. Segít a távoli csapatok képzésében és a képzési ismeretek dokumentálásában.

Szervezze meg képzését a Docs és a Clips segítségével

A ClickUp Knowledge Management segítségével elfelejtheti a szétszórt dokumentumokat, az elavult információkat és a válaszok keresésével eltöltött időveszteséget. Minden szervezett, könnyen hozzáférhető és naprakész, így csapata hatékonyabban, nem pedig keményebben dolgozhat.

A ClickUp Docs segítségével élő kézikönyveket, SOP-kat és szerepkörspecifikus képzési útmutatókat hozhat létre. Ezek linkelhetők a feladatokhoz, és kereshetők a munkaterületén.

Készítsen vonzó bevezető dokumentumokat a távoli képzéshez a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Clips segítségével oktatói és csapatvezetői azonnal rögzíthetnek rövid bemutatókat, eszközbemutatókat vagy lépésről lépésre bemutatott útmutatókat. Nincs szükség további élő munkamenetekre az időzónák között. Ezek a videós utasítások a feladatokban vagy a dokumentumokban találhatók, így a tanulás szorosan kapcsolódik a gyakorlathoz.

Készítsen és osszon meg élő bemutatókat a csapatának képzéséhez a ClickUp Clips segítségével.

Mivel határidőket állíthat be, felelősöket rendelhet hozzá, és beágyazhat klipeket vagy dokumentumokat, minden képzési feladatnak egyértelmű következő lépései és támogató erőforrásai vannak.

A humánerőforrás-menedzsment a legjobb formájában

A HR-csapatok számára a ClickUp lesz a központi csomópont, amely az új munkavállalók beillesztésétől a folyamatos tanulásig minden feladatot kezel.

A ClickUp for Human Resources segítségével beosztási ellenőrzőlistákat rendelhet hozzá, automatizálhatja a jóváhagyási munkafolyamatokat és nyomon követheti a képzések elvégzését. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy külön eszközökre vagy e-mailes nyomon követésre kelljen támaszkodni.

A ClickUp HR Projects Table View távoli képzési feladatokat jelenít meg, amelyekkel a szétszórt beilleszkedési és megfelelési munkafolyamatok kezelhetők.

Használja az AI-t a képzési modulok tervezéséhez

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp beépített AI-asszisztensével, a ClickUp Brain-nel néhány egyszerű utasítással szabályzatokat és irányelveket hozhat létre.

Íme egy példa arra, hogyan használtuk a ClickUp Brain MAX-ot egy távoli képzési modul tartalmának létrehozásához. A Brain MAX egy AI asztali kiegészítő, amely egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldáson belül több AI-modell, például a ChatGPT, a Claude és a Gemini használatát kínálja.

A ClickUp Brain használata távoli képzési programok létrehozásához

A ClickUp, a Google Drive, a GitHub, az OneDrive, a SharePoint és az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazás + az interneten is azonnal kereshet meglévő képzési webináriumokat és dokumentumokat.

Igen, HR- vagy L&D-csapata finomíthatja a kezdeti eredményt, de a Brain remek kiindulási pontot biztosít.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan használhatja az AI-t távoli munkatársainak képzési anyagok írásához? Nézze meg ezt a videót 👇

Távoli képzési foglalkozások lebonyolítása a ClickUp Syncups segítségével

Olyan alternatívát keres a Zoomhoz, amely a munkaterületén belül működik? Próbálja ki a ClickUp Syncups-ot! A teljes video- és audiofunkciók segítségével futtathatja a munkamenetet, rögzítheti azt, feladatokat rendelhet hozzá, és továbbra is a munkaterületén belül működhet, miközben együttműködik!

A ClickUp Chatből közvetlenül elindíthat vagy csatlakozhat egy szinkronizáláshoz, így ez tökéletes megoldás gyors, spontán oktatóanyagokhoz és hibaelhárításhoz.

ClickUp képzési bevezetési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Egyszerűsítse távoli képzési bevezetési tervét a ClickUp távoli képzési bevezetési terv sablonjával.

Ha csapataidnak nehézséget okoz a képzések összehangolása a különböző csapatok és időzónák között, a ClickUp képzési bevezetési terv sablonja segít a folyamatok egységesítésében. Kész struktúrát biztosít a fázisok tervezéséhez, a felelősségek kiosztásához és az egyes képzési kezdeményezések nyomon követéséhez.

Ideje elhagyni a táblázatokat és a velük járó verziótörténeti zavarokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes fejlett funkciók, mint például a mesterséges intelligencia és a teljes automatizálás, csak a magasabb szintű árazási csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Csapatom nagyon szereti a feladatok felelősségre vonhatóságának biztosítását és a magas szintű testreszabhatóságot! Képesek voltunk olyan tereket létrehozni, amelyek mindegyikünk igényeinek megfelelnek, és nyomon követni az egyes feladatok előrehaladását. Könnyen használható, és az ügyfélszolgálat is segítőkész, ha szükség van rá! Nem tartott sokáig, amíg az egész csapatunk bevezette és integrálta a Clickupot, és most már mindenki napi szinten használja!

Csapatom nagyon szereti a feladatok felelősségre vonhatóságának biztosítását és a magas szintű testreszabhatóságot! Képesek voltunk olyan tereket létrehozni, amelyek mindegyikünk igényeinek megfelelnek, és nyomon követni az egyes feladatok előrehaladását. Könnyen használható, és az ügyfélszolgálat is segítőkész, ha szükség van rá! Nem tartott sokáig, amíg az egész csapatunk bevezette és integrálta a Clickupot, és most már mindenki napi szinten használja!

2. TalentLMS (A legjobb távoli munkavállalók beillesztéséhez és megfelelőségi képzéshez)

via TalentLMS

A TalentLMS egy felhőalapú tanuláskezelő rendszer, amelynek célja a webes képzések egyszerűsítése elosztott csapatok számára. HR- és L&D-vezetői videókat, kvízeket és SCORM-fájlokat felhasználva strukturált tanfolyamokat hozhatnak létre az AI-tanfolyam-készítő segítségével.

Rendelkezésre állnak szerepkörök vagy osztályok alapján hozzárendelhető tanulási útvonalak, automatizált emlékeztetők és valós idejű haladáskövetés. A platform előre elkészített értékeléseket, tanfolyamokat és tanúsítványkövetést kínál.

Készre szabott tanfolyam-könyvtáruk megkönnyíti a különböző földrajzi helyszíneken dolgozó alkalmazottak beillesztését és a megfelelőségi programok méretarányos lebonyolítását. Az önálló tanulásnak köszönhetően alkalmazottai saját tempójukban végezhetik el a távoli képzési programokat.

A TalentLMS legjobb funkciói

A készségalapú tanulás, mivel az AI feltérképezi a szervezet erősségeit, azonosítja a hiányosságokat, és összeköti a munkavállalókat a megfelelő képzési kézikönyvvel, amikor új munkát kezdenek

Beépített videokonferencia élő munkamenetekhez, valamint aszinkron képzési anyagok

SCORM és xAPI kompatibilitás az interaktív, nyomon követhető képzési tartalmak támogatásához.

A TalentLMS korlátai

Korlátozott jelentéskészítési rugalmasság a mélyebb elemzésekhez, fejlett integrációk nélkül

TalentLMS árak

Alapcsomag: 149 USD/hó/felhasználó (havi számlázás)

Grow: 299 USD/hó/felhasználó áron (havi számlázás)

Előny: Havi 579 dollártól kezdődik felhasználónként (havi számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

TalentLMS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (580+ értékelés)

Mit mondanak a TalentLMS-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Talent LMS egyszerűen kezelhető, a tanfolyamok feltöltése, kiosztása és a befejezett tanfolyamok nyomon követése könnyű. A régi felületről az újra való átállás üdítő változás volt. Tisztábbnak tűnik, modernebbnek érződik, és egyszerűbbé teszi a navigációt. A felhasználói felület tiszta, és mind az adminisztrátorok, mind a tanulók könnyen megtalálják, amire szükségük van.

A Talent LMS egyszerűen kezelhető, a tanfolyamok feltöltése, kiosztása és a befejezett tanfolyamok nyomon követése könnyű. A régi felületről az újra való átállás üdítő változás volt. Tisztábbnak tűnik, modernebbnek érződik, és egyszerűbbé teszi a navigációt. A felhasználói felület tiszta, és mind az adminisztrátorok, mind a tanulók könnyen megtalálják, amire szükségük van.

3. Docebo (A legjobb AI-alapú, személyre szabott tanuláshoz nagy léptékben)

via Docebo

Minél hamarabb kezdik el az új alkalmazottak a munkát, annál jobb Önnek. A Docebo LMS igény szerinti hozzáférést biztosít mindenhez, amire szükségük van a teljesítményük gyorsabb eléréséhez.

A minden tanuló számára sikeres bevezető program érdekében személyre szabott tanulási terveket hozhat létre, és azokat a szervezet ágainak és csoportjainak szerkezetéhez igazíthatja.

Különböző formátumú tananyagokat tölthet fel, beleértve videókat, dokumentumokat, SCORM fájlokat és virtuális oktató által vezetett képzéseket. Ez hasznos lehet új funkciók bevezetésekor vagy belső termékbevezetési kezdeményezések során, amikor a csapatoknak több érintkezési pontra van szükségük a használati esetek, irányelvek vagy eszközök megértéséhez.

A Docebo egyedi jelentéseket kínál, amelyekkel mérhető a képzési programok sikere vagy kudarca. Ezen a műszerfalon nyomon követhető, melyik tananyag hozza a legjobb eredményeket.

A Docebo legjobb funkciói

Automatizálja a regisztrációt az LMS-en belül, valamint az LMS és más platformok, például a humánerőforrás-információs rendszer (HRIS) és a humán tőke menedzsment (HCM) között.

Használja ki az AI-alapú tartalomajánlásokat, az adaptív tanulási útvonalakat és a virtuális coachingot a hiper-személyre szabott tanuláshoz.

Központosítsa az új alkalmazottak számszerűsíthető visszajelzéseit és az LMS- és BI-eszközök adatait, hogy elemezze a beilleszkedés hatását a legfontosabb üzleti eredményekre.

A Docebo korlátai

A mélyebb testreszabás, például a tanfolyamoldalak vagy a bejelentkezési stílusok módosítása CSS-t vagy fejlesztői támogatást igényel.

A Docebo árai

Elevate: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Docebo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 660 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 230 értékelés)

Mit mondanak a Docebo-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A tanulás adminisztrációja szempontjából a legtöbb tekintetben nagyon felhasználóbarát. Korábban más LMS-ek adminisztrátora voltam, és a Docebo sokkal intuitívabb és felhasználóbarátabb, mint a többi, amelyek sokkal nehézkesebbek. Az is nagyon tetszik, hogy a Docebo minden frissítéssel jelentős fejlesztéseket hajt végre.

A tanulás adminisztrációja szempontjából a legtöbb tekintetben nagyon felhasználóbarát. Korábban más LMS-ek adminisztrátora voltam, és a Docebo sokkal intuitívabb és felhasználóbarátabb, mint a többi, sokkal nehézkesebb rendszer. Az is nagyon tetszik, hogy a Docebo minden frissítéssel jelentős fejlesztéseket hajt végre.

4. 360Learning (A legjobb a kollaboratív, társak által vezérelt képzésekhez)

via 360Learning

A 360Learning egy együttműködésen alapuló, mesterséges intelligenciával támogatott tanulásirányítási rendszer (LMS). Lehetővé teszi, hogy a tárgyi szakértelmet interaktív, közösségi tanulási élménnyé alakítsa, amely elosztott csapatok számára is skálázható.

Ahelyett, hogy a központi L&D csapatra várnának, távoli menedzsereik és belső szakértőik videóórákat rögzíthetnek, kvízeket adhatnak hozzá és strukturált tanfolyamokat állíthatnak össze. A platform beépített AI-eszközei segítenek a tartalom megfogalmazásában, az automatikus címkézésben és a fordításban.

Az AI használata a dokumentációhoz jelentősen lerövidíti a képzési program elindításához szükséges időt. A valós idejű beszélgetési szálak, reakciók és kollégák megjegyzései közvetlenül a tanfolyam menetébe illeszkednek, így a távoli munkatársak nem elszigetelten, hanem együttműködve tanulhatnak.

A 360Learning legjobb funkciói

Alakítsa át a szakértői hozzászólásokat strukturált tanfolyamokká AI-alapú vázlatok és intelligens kérdésjavaslatok segítségével.

A menedzser irányítópult segítségével megtekintheti a haladást és a befejezési adatokat csoportok, tanulók vagy tanfolyamok szerint.

Hívja meg belső szakértőit, hogy rögzítsenek, teszteljenek és tegyenek közzé érdekes képzési tartalmakat egy AI-alapú szerzői eszközzel.

A 360Learning korlátai

A felhasználók szerint a natív szerzői eszköz robusztusabb lehetne.

360Learning árak

Csapat: 8 USD/regisztrált felhasználó havonta (legfeljebb 100 felhasználó)

Üzleti: Egyedi árazás

360Learning értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (480+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak a 360Learningről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A 360Learningben leginkább az tetszik, hogy a platform intuitív és együttműködésen alapul. HR és L&D szempontból valóban támogatja a folyamatos tanulás kultúráját, mivel megkönnyíti a szervezeten belüli szakértők számára, hogy hozzájáruljanak a képzési tartalomhoz – anélkül, hogy fejlett oktatási tervezési ismeretekkel kellene rendelkezniük.

A 360Learningben leginkább az tetszik, hogy a platform intuitív és együttműködésen alapul. HR és L&D szempontból valóban támogatja a folyamatos tanulás kultúráját, mivel megkönnyíti a szervezeten belüli szakértők számára, hogy hozzájáruljanak a képzési tartalomhoz – anélkül, hogy fejlett oktatási tervezési ismeretekkel kellene rendelkezniük.

5. Absorb LMS (A legjobb vállalati szintű továbbképzéshez és megfelelőségi képzéshez)

az Absorb LMS segítségével

A felhőalapú, mesterséges intelligenciával működő Absorb LMS támogatja mind az önálló, mind az oktató által vezetett tanulást. Távoktatási szoftverként vonzó és személyre szabott tanulási élményt nyújt távoli, hibrid és globális csapatok számára.

A személyre szabott tanulási útvonalak segítségével azonosíthatja, fejlesztheti és kihasználhatja munkatársai készségeit. Sőt, ösztönözheti őket arra is, hogy maguk vállaljanak felelősséget tanulásukért és fejlődésükért.

Szüksége van egy olyan tanulási csatornára, amely minden alkalmazottjának, függetlenül a tartózkodási helyétől, hozzáférést biztosít ugyanazokhoz az információkhoz. A kétirányú kommunikációs platform általános információkat, valós idejű frissítéseket és szerepkörspecifikus információkat kínál.

Az Absorb LMS legjobb funkciói

Rögzítse a tanulók tapasztalatainak minden elemét előre elkészített és testreszabható irányítópultokkal.

Azonnali hozzáférés több mint 20 000 könnyen használható képzési tanfolyamhoz

Hozzáférés kiváló minőségű tananyagokhoz három szakértők által összeállított könyvtáron keresztül: Amplify, Amplify Plus és Amplify Max.

Az Absorb LMS korlátai

A jelentések elkészítése kissé nehézkes lehet, hacsak nem mélyül el a fejlett eszközökben.

Absorb LMS árak

A csapat méretétől függő egyedi árazás

Absorb LMS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 670 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Absorb LMS-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Absorb LMS-ben leginkább a felhasználói felület és a rugalmasság tetszik. Még ha nem is ismeri jól az LMS szoftvereket, a háttérrendszer használata nagyon egyszerű. A platform megkönnyíti a munkát mind az adminisztrátorok, mind a tanulók számára, ami jelentősen lerövidíti a tanulási folyamatot.

Az Absorb LMS-ben leginkább a felhasználói felület és a rugalmasság tetszik. Még ha nem is ismeri jól az LMS szoftvereket, a háttérrendszer használata nagyon egyszerű. A platform megkönnyíti a munkát mind az adminisztrátorok, mind a tanulók számára, ami jelentősen lerövidíti a tanulási folyamatot.

6. Trainual (A legjobb újoncok beillesztéséhez és SOP-dokumentációhoz növekvő csapatok számára)

via Trainual

A Trainual távoli képzési eszközként használható, ha vállalatának törzsi tudását, irányelveit és megismételhető folyamatait önkiszolgáló modulokká alakítja. Az új és a meglévő alkalmazottak egyaránt bármikor hozzáférhetnek a termékismereti képzéshez.

Van egy kereshető tudásbázis is. Az AI-alapú kereső segítségével, amikor csapata válaszokat keres, egyszerűen csak fel kell tennie a kérdést, és a Trainual megadja a pontos irányelvet. Ez a képesség még hatékonyabbá válik, ha olyan robusztus tudásmegosztó eszközökkel párosítják, amelyek biztosítják, hogy a frissítések minden csapat számára elérhetők legyenek.

A Trainual segít dokumentálni a munkáját és átadni azt a csapatának. Lehetővé teszi az új munkatársak betanításának és az SOP dokumentációjának méretezését anélkül, hogy élő képzési ülésekre vagy vállalati rendszerekre kellene támaszkodnia.

A Trainual legjobb funkciói

Használja az előre elkészített szerkesztőt tartalom létrehozásához, lépésről lépésre szóló útmutatók írásához, videók beágyazásához és képek hozzáadásához.

A képzési videók és a képernyőfelvételek segítségével vizuálisan elmagyarázhatja a bonyolult folyamatokat, amikor nem tudja személyesen képezni alkalmazottait.

Központosítsa a megfelelőségi képzéseket egy tudásbázisban, és tartson lépést a változó megfelelőségi szabályokkal az automatikus képzési frissítések segítségével.

A Trainual korlátai

A mappák és a hierarchikus struktúra hiánya megnehezíti az adminisztrátorok és a tartalomkészítők számára a növekvő tartalomkönyvtár szervezését és böngészését.

Trainual árak

Kicsi: 249 USD havonta (éves számlázás)

Közepes: 279 USD havonta (éves számlázás)

Növekedés: 419 USD havonta (éves számlázás)

Egyedi: Egyedi árazás

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (480+ értékelés)

Mit mondanak a Trainualról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Trainual jelentősen javította az AS9100 repülőgépipari folyamatok dokumentálásának, megosztásának és szabványosításának módját. Központi csomóponttá vált, ahol munkatársaink könnyen hozzáférhetnek a politikák megértéséhez, a képzés elvégzéséhez és az eljárások megismeréséhez szükséges információkhoz, anélkül, hogy szóbeli átadásokra vagy törzsi tudásra kellene támaszkodniuk.

A Trainual jelentősen javította az AS9100 repülőgépipari folyamatok dokumentálásának, megosztásának és szabványosításának módját. Központi csomóponttá vált, ahol munkatársaink könnyen hozzáférhetnek a politikák megértéséhez, a képzés elvégzéséhez és az eljárások megismeréséhez szükséges információkhoz, anélkül, hogy szóbeli átadásokra vagy törzsi tudásra kellene támaszkodniuk.

7. LearnUpon (A legjobb külső és belső munkavállalói képzések nagyszabású kezeléséhez)

via LearnUpon

Az alkalmazottak beilleszkedésével kapcsolatos kihívások ronthatják a pozitív tanulási élményt, különösen az új alkalmazottak esetében. Ezek a kommunikációs akadályoktól a kulturális eltérésekig és az alacsony motivációig terjednek. Ennek ellensúlyozására érdemes megfontolni egy személyre szabott képzési program használatát.

A felhőalapú LMS LearnUpon segít ebben. A Learning Journeys funkció lehetővé teszi vizuálisan ábrázolt, több lépésből álló képzési útvonalak létrehozását, amelyek dinamikusan alkalmazkodnak a felhasználói adatokhoz és a korábbi tanfolyamok eredményeihez.

Például az alkalmazottak automatikusan különböző modulokhoz kerülhetnek, szerepük, helyük vagy kvíz eredményeik alapján. Ez biztosítja, hogy minden távoli tanuló a saját igényeinek megfelelő tartalmat kapjon.

A LearnUpon legjobb funkciói

Támogatja az aszinkron (saját tempójú tanfolyamok, igény szerinti videók, tudásellenőrző pontok) és szinkron (élő webináriumok, virtuális oktató által vezetett) képzéseket.

Csatlakoztassa HRIS- vagy CRM-rendszereit a LearnUpon-hoz, és automatikusan regisztrálja a felhasználókat csoportokba vagy tanulási utakra.

Küldjön személyre szabott e-maileket vagy Slack-emlékeztetőket, automatikusan generáljon tanúsítványokat, és akár újratanúsítási munkafolyamatokat is beállíthat.

A LearnUpon korlátai

Egyetlen tanfolyam felállítása is meglehetősen időigényes lehet.

LearnUpon árak

Alapvető: Egyedi árazás akár 150 felhasználóig

Prémium: Egyedi árazás akár 500 felhasználóig

Vállalati: Egyedi árazás 500 felhasználó felett

LearnUpon értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (480+ értékelés)

Mit mondanak a LearnUponról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik az általános felhasználói élmény. Könnyű megtalálni az információkat, beoszthatja az órákat, korlátozhatja a hozzáférést csak a célközönségre, és engedélyezheti a kurzusok értékelését, hogy többet tudjon meg a tanulók tapasztalatairól.

Tetszik az általános felhasználói élmény. Könnyű megtalálni az információkat, beoszthatja az órákat, korlátozhatja a hozzáférést csak a célközönségre, és engedélyezheti a kurzusok értékelését, hogy többet tudjon meg a tanulók tapasztalatairól.

8. Seismic Learning (Lessonly) (Legalkalmasabb olyan ügyfélkapcsolati csapatok számára, amelyeknek valós idejű gyakorlásra és coachingra van szükségük)

via Seismic Learning

A Seismic Learning, korábban Lessonly néven ismert, egy értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára tervezett képzési és coaching platform.

A Lessonly a statikus modulok helyett a gyakorlati képzést hangsúlyozza, lehetővé téve a távoli képviselők számára, hogy valós helyzeteket gyakoroljanak. Ez magában foglalja az ellenvetések kezelését, a visszatérítési e-mailek írását és a visszajelzések beszerzését anélkül, hogy élő menedzserre lenne szükség.

A Seismic szerepjáték-szimulációi és azonnali visszajelzései elősegítik a tudás megőrzését olyan ügyfélkapcsolati helyzetekben, ahol a ismétlés és a gyakorlat a legfontosabb.

A szoftver integrálható a Seismic szélesebb körű képzési eszközeivel is, így a csapatok egységes környezetben férhetnek hozzá a képzésekhez, a kézikönyvekhez és a tartalomkönyvtárakhoz.

A Seismic Learning legjobb funkciói

Szerepkörspecifikus képzés valós idejű coaching eszközökkel

Használja a drag-and-drop leckekészítőt strukturált képzési modulok létrehozásához videókkal, kvízekkel, dokumentumokkal és szövegekkel.

Építsd be a képzést olyan mindennapi eszközökbe, mint a Slack, a Salesforce, a Zendesk és a Microsoft Teams, hogy mikro-tanulást biztosíthass a távoli csapatok által már használt platformokon.

Seismic Learning korlátai

Minden leckét a nulláról kell felépíteni; nincs sablon vagy tartalomkönyvtár, amely megkönnyítené az új munkatársak beilleszkedését vagy a közös képzési programok elindítását.

A Seismic Learning árai

Egyedi árazás

Seismic Learning értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (590+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (210+ értékelés)

Mit mondanak a LearnUponról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Seismic Learning az első számú választásunk az új munkatársak beillesztése és a folyamatos képzés terén. Több tantervet is létrehoztam, és bármelyik tantervbe beilleszthetem a leckéket. Amikor frissítem a leckéket, a tantervek is frissülnek.

A Seismic Learning az első számú választásunk az új munkatársak beillesztése és a folyamatos képzés terén. Több tantervet is létrehoztam, és bármelyik tantervbe beilleszthetem a leckéket. Amikor frissítem a leckéket, a tantervek is frissülnek.

9. BrainCert (A legjobb azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one virtuális tanteremre és tesztelési megoldásra van szükségük)

via BrainCert

A BrainCert egy eszközcsomagot kínál a képzések lebonyolításához, amely egy virtuális tantermet, tanfolyam-készítőt és tesztelési platformot egyesít egy megoldásban. A platform támogatja a valós idejű együttműködést HD videokonferenciák, kis csoportok számára kialakított szobák, táblák és képernyőmegosztás segítségével.

Emellett interaktív kvízeket és teszteket is készíthet, nyomon követheti a teljesítményt, és tanúsítványokat állíthat ki távoli munkatársainak. Akár új munkatársakat képez, akár időzónákon átívelő élő foglalkozásokat tart, a BrainCert egy olyan infrastruktúrát biztosít, amelynek segítségével mindezt egy helyen méretezheti és kezelheti.

A BrainCert legjobb funkciói

Beépített virtuális tanterem szünettermekkel, táblákkal és képernyőmegosztással

SCORM-kompatibilis tanfolyamkészítő fejlett tesztelő eszközökkel

Lehetővé teszi a távoli tanulók számára, hogy mobil böngészőkön vagy iOS/Android alkalmazásokon keresztül zökkenőmentesen teljesítsék a tanfolyamokat, csatlakozzanak élő foglalkozásokhoz, értékeléseket végezzenek és közösségi beszélgetésekben vegyenek részt.

A BrainCert korlátai

A BrainCert mobil verziója jelenleg nem olyan gördülékeny, mint a desktop verzió, különösen, ha inkább telefonon vagy táblagépen szeretnénk tanulni.

BrainCert árak

Pro: 59 USD havonta (havi számlázás)

Elite: 149 USD havonta (havi számlázás)

Növekedés: 299 USD havonta (havi számlázás)

BrainCert értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 220 értékelés)

Mit mondanak a BrainCertről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A BrainCertben leginkább az tetszik, hogy egy teljes funkcionalitású LMS, amely virtuális tantermeket, gamifikációt, automatizálási integrációkat és még sok más funkciót tartalmaz.

A BrainCertben leginkább az tetszik, hogy egy teljes funkcionalitású LMS, amely virtuális tantermeket, gamifikációt, automatizálási integrációkat és még sok más funkciót tartalmaz.

10. MapleLMS (A legjobb azoknak a szervezeteknek, amelyek biztonságos és skálázható távoli képzést keresnek)

via MapleLMS

A MapleLMS egy felhőalapú tanulásirányítási rendszer, amely különböző tanulási stílusokat támogat. Ötvözi az élő oktatást és az egyéni tempójú tanulást a távoli munkavállalók számára.

A távoktatás vonzóbbá tétele érdekében fontolja meg a gamification funkció használatát. A tanulók pontokat szerezhetnek a modulok, kvízek és feladatok elvégzésével. Ezeket jelvényekre lehet beváltani, és a ranglistákon megjeleníteni.

A kihívásalapú haladás és a digitális jutalmak úgy vannak kialakítva, hogy a képzést játékhoz hasonló élménnyé alakítva motiválják a tanulókat. A felhasználók a képzési célok elérésével szinteket vagy tanúsítványokat nyithatnak meg.

A MapleLMS legjobb funkciói

A tanulói információkat fejlett titkosítási szabványok segítségével tárolja, olyan protokollokkal, mint az OAuth 2.0 és a SAML, amelyek biztosítják a biztonságos hozzáférést és hitelesítést.

A valós idejű visszajelzések, a digitális jutalmak és a kollégák elismerése sikerélményt és lendületet adnak.

Lehetővé teszi a tanulók számára, hogy csoportokban, fórumokon és csapatversenyeken keresztül együttműködjenek vagy versenyezzenek egymással.

A MapleLMS korlátai

Nincsenek beépített tanfolyamok, ami azt jelenti, hogy egy teljes tanterv kidolgozása hetekig (vagy hónapokig) is eltarthat.

MapleLMS árak

Egyedi árazás

MapleLMS értékelések és vélemények

G2: Nincs elegendő értékelés

Capterra: Nincs elegendő értékelés

🧠 Érdekes tény: Mivel a digitális és mesterséges intelligencia trendek továbbra is felforgatják a munkavégzést, a Gartner, Inc. szerint az üzleti vezetők 85%-a egyetértett abban, hogy a készségfejlesztés iránti igény drámaian megnő. Íme néhány további megállapítás a felmérésből: 330 üzleti vezető közül 93% egyetértett abban, hogy az ő feladatuk biztosítani, hogy munkatársaiknak legyen idejük és erőforrásuk a folyamatos tanuláshoz.

Azok a vállalkozások, amelyek a tanulásból a legjobb üzleti eredményeket érik el, legalább 1,5-szer több agilis tanulási gyakorlatot alkalmaznak, mint más vállalkozások.

A Gartner azt javasolja, hogy az L&D legyen agilisabb – gyorsabb, apróbb formátumokban és méretben történő tanulás biztosítása – és költséghatékonyabb, hogy lépést tartson a változó készségigényekkel.

11. SkyPrep (Legalkalmasabb olyan vállalkozások számára, amelyek intuitív távoli alkalmazotti képzésre szorulnak)

a SkyPrep segítségével

A SkyPrep központosítja a távoli tanulást azáltal, hogy ötvözi a gyors tanfolyamkészítést, a virtuális tantermeket, a játékosított részvételt, az automatizált adminisztrációt és a betekintő nyomon követést.

A tiszta felület és a drag-and-drop tanfolyam-készítő megkönnyíti a távoli tanulási programok DIY alapú elindítását.

A képzési anyagokat több formátumban is feltöltheti, beleértve dokumentumokat, videókat, kvízeket és SCORM fájlokat. Ezután hozzárendelheti a tanúsítványokat, és a beépített elemző eszközök segítségével nyomon követheti a tanulók előrehaladását. A SkyPrep testreszabható márkajelzést is támogat, ami segít a belső csapatok vagy az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csoportok képzésében.

A SkyPrep legjobb funkciói

Tartson élő virtuális tantermi foglalkozásokat a Zoom, a Teams, a Webex vagy a BigBlueButton segítségével közvetlenül a platformon belül.

Automatizálja a beiratkozás, az emlékeztetők és a tanúsítványok kiadásával kapcsolatos munkafolyamatokat és értesítéseket.

Használja a műszerfalakat és a valós idejű elemzéseket a képzés hatásának méréséhez, a tudáshiányok felismeréséhez, valamint az adatok exportálásához a megfelelőség vagy a teljesítményértékelés céljából.

A SkyPrep korlátai

Kevesebb fejlett együttműködési eszköz, mint a nagyobb LMS platformok esetében

SkyPrep árak

Lite: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Enterprise Learning Suite: Egyedi árazás

SkyPrep értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a SkyPrep-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Sky Prep nagyon felhasználóbarát a tanulók és az adminisztrátorok számára. Sok extrával rendelkezik, és könnyen integrálható volt a Shopify áruházunkba. Ára is nagyon kedvező, és eddig egyáltalán nem volt leállás. A bevezetés zökkenőmentesen zajlott.

A Sky Prep nagyon felhasználóbarát a tanulók és az adminisztrátorok számára. Sok extrával rendelkezik, és könnyen integrálható volt a Shopify áruházunkba. Ára is nagyon kedvező, és eddig egyáltalán nem volt leállás. A bevezetés zökkenőmentesen zajlott.

Építsen okosabb, skálázható távoli képzési programokat a ClickUp segítségével

Ha távoli képzési platformot keres, nincs olyan megoldás, amely minden esetben megfelelő lenne. Ha a legnagyobb akadályt a törzsi tudás és az ismételt beilleszkedés jelenti, kezdjen egy olyan eszközzel, amely segít központosítani a szabványos működési eljárásokat és egységesíteni a képzési útvonalakat.

Ha több szerepkörben vagy régióban vezet be termékoktatást, keressen elágazó logikát, adaptív tanulási útvonalakat és részletes elemzéseket.

Íme egy egyszerű útmutató, amely segíthet ebben:

Gyorsan bővül? Válasszon sablonokkal, automatizálással és újrafelhasználható tanulási objektumokkal rendelkező eszközöket.

Többfunkciós csapatokat vezet? Helyezze előtérbe az együttműködési funkciókat, a szerepkörökön alapuló hozzáférést és az aszinkron videós bemutatókat.

Új eszközöket vagy folyamatokat vezet be? Keressen olyan szoftvert, amely kvízekkel, feltételes útvonalakkal és beágyazott útmutatókkal támogatja a termék elfogadását.

Nagy mennyiségű tartalmat kezel? Akkor szüksége lesz tömeges szerkesztésre, verziókezelésre és egy AI asszisztensre, hogy csökkentse az átírás fáradalmait.

Ha még mindig nem tudja, hol kezdje, fontolja meg a ClickUp használatát. Ez a szoftver integrálja a dokumentumokat, a feladatkiosztást, az AI-alapú írást, a videofelvételt és a beépített sablonokat.

A kezdéshez regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on.