A 12 legjobb NotePlan alternatíva a napi tervezéshez és jegyzeteléshez

Talán mindig is a NotePlan-re támaszkodott, hogy minden szinkronban legyen.

A markdown jegyzetek naptári eseményekhez vannak kapcsolva. A napi és a projektjegyzetek egymás mellett helyezkednek el. A feladatokat időblokkokba lehet húzni. Minden helyi, egyszerű szöveg formátumban marad, és az Ön gondolkodásmódjához és tervezéséhez igazodik.

A NotePlan azonban nem felel meg az Ön igényeinek, ha azok túllépik a személyes feladatmegoldás kereteit. Hiányzik belőle a valódi csapatmunka, a fejlett munkafolyamat-automatizálás és a teljes támogatás az Apple ökoszisztémán kívül. A plugin-rendszer és a sablonok rugalmasak, de nem feltétlenül elegendőek, ha olyan funkciókra van szüksége, mint a Kanban táblák, a testreszabható automatizálás vagy a Windows és Android alkalmazások.

Ez a blog a NotePlan legjobb alternatíváit mutatja be – olyan eszközöket, amelyek javítják a jegyzetelési élményt, és ugyanazt a jegyzetek, feladatok és naptár kombinációját kínálják, de még tovább mennek.

A NotePlan alternatívái egy pillantásra

Ez a táblázat bemutatja a legjobb NotePlan alternatívákat, kiemelve az egyes jegyzetelési eszközök erősségeit, legfontosabb funkcióit és általános árkategóriáit:

Eszköz Legalkalmasabb A legjobb funkciók Árak ClickUp Minden méretű csapat, amely a szétszórt eszközöket egyetlen szervezett munkaterülettel szeretné felváltani. Egységes feladatok, dokumentumok, naptár, AI-összefoglalók, emlékeztetők és automatizálás Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 dollártól kezdődik. Supernotes Csapatok, amelyeknek atomikus, gyors és biztonságos jegyzetösszekapcsolásra van szükségük Notecard rendszer, 2D/3D grafikonok, markdown támogatás, gyors betöltési sebesség Ingyenes; csomagok 11 dollártól Amplenote Csapatok, amelyek egyensúlyt szeretnének teremteni a feladatok és a hosszú jegyzetek között Jegyzetek, feladatok és naptár titkosítással és prioritási nézetekkel Ingyenes; csomagok 5,84 USD/hó + adó (éves számlázás) áron. Craft Csapatok, amelyeknek adatvédelemre fókuszáló, nyílt forráskódú, egyszerű jegyzetelésre van szükségük Blokkalapú szerkesztés, webes közzététel, AI eszközök és offline támogatás Ingyenes; csomagok 9,99 USD/hó áron Joplin Csapatok, amelyeknek adatvédelemre fókuszáló, nyílt forráskódú, egyszerű jegyzetelésre van szükségük Markdown szerkesztő, végpontok közötti titkosítás, helyi szinkronizálás, plugin támogatás Ingyenes; Cloud Basic csomagok ára kb. 3,51 USD vagy 2,99 EUR/hó Obsidian Csapatok, amelyek személyes tudásgrafikont szeretnének létrehozni Helyi markdown jegyzetek, grafikus nézet, plugin ökoszisztéma, nincs zárolás Ingyenes; szinkronizálási csomagok 5 USD/hó áron Logseq Csapatok, akik szeretnék összefoglalni és összekapcsolni gondolataikat Bullet journaling, visszautalások, lekérdezések és grafikus nézet Ingyenes Zettlr Akadémiai írók, akik idézetekkel teli jegyzetekkel dolgoznak Zotero integráció, LaTeX, exportálási lehetőségek, többnyelvű írás Ingyenes Agenda Azok számára, akiknek időalapú jegyzetrendezésre van szükségük Idővonal nézet, naptár integráció, markdown támogatás Ingyenes; egyedi árazás elérhető Bear Azok az Apple-felhasználók, akik zavartalan környezetben szeretnének írni. Beágyazott címkék, markdown, biztonságos jegyzetek, exportformátumok Ingyenes; fizetős csomagok 2,99 USD/hó áron Notion Csapatok, amelyek jegyzeteket, adatbázisokat és együttműködést szeretnének kombinálni Blokkalapú jegyzetek, adatbázisok, sablonok, szinkronizált tartalom Ingyenes; vállalatok számára egyedi árak állnak rendelkezésre. Tana Csapatok, amelyek dinamikus második agyat szeretnének építeni AI segítségével Napi jegyzetek, AI-alapú összefoglalók, szupercímkék, tudásgráf Ingyenes; fizetős csomagok 8 dollártól/hónap

Mit kell keresnie a NotePlan alternatíváiban?

A megfelelő NotePlan alternatíva kiválasztása attól függ, hogyan tervez, milyen funkciókat váltott ki, és hogyan osztja el a felelősségeket. Íme a legfontosabb funkciók, amelyeket figyelembe kell venni egy helyettesítő keresésekor:

Összekapcsolt jegyzetek és feladatok : napi, heti és projektjegyzetek háttérlinkekkel vagy kontextusfüggő linkekkel.

Naptárintegráció : Szinkronizálás a Google Naptárral, az Apple Naptárral vagy az alkalmazáson belüli ütemezéssel az események és feladatok kezeléséhez.

Markdown vagy rich text támogatás : Tiszta írási élmény formázással, amely minden eszközön működik.

Platformok közötti elérhetőség : Hozzáférés macOS, Windows, iOS, Android és webes felületekről a nagyobb rugalmasság érdekében.

Ismétlődő feladatok és időblokkolás : Ismétlődő műveletek automatizálása és a nap vizuális ábrázolása

Fejlett feladatfunkciók : címkék, szűrők, prioritások és függőségek a komplex munkafolyamatok kezeléséhez

Együttműködési eszközök : megosztott terek, valós idejű szerkesztés és csapat szintű jogosultságok csoportos tervezéshez.

Adatvédelem és adatkezelés : Helyi tárolás, offline hozzáférés vagy titkosított szinkronizálási lehetőségek

Egyedi nézetek és sablonok: rugalmas elrendezések és újrafelhasználható struktúrák, amelyek a munkafolyamatához igazodnak.

A legjobb NotePlan alternatívák

Ezek a legjobb alternatívák újszerű megközelítést kínálnak a hatékony jegyzetelés, tervezés és termelékenység terén:

A korlátozott integrációkkal az egyéni tervezést előtérbe helyező NotePlan-nel ellentétben a ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, az egész munkafolyamatot – jegyzeteket, feladatokat, emlékeztetőket és ütemezést – egyetlen dinamikus munkaterületbe egyesíti.

Azok számára készült, akiknek elegük van abból, hogy több eszköz és lap között ugráljanak ugyanazon feladat elvégzése érdekében. A ClickUp mindent egyetlen felületre von össze, így könnyebb megtervezni a napját, rögzíteni az ötleteit és zökkenőmentesen megvalósítani azokat.

Ez segíthet a szervezeteknek abban, hogy naponta akár egy órát is visszanyerjenek, amelyet egyébként információkereséssel töltenének. Míg a NotePlan a napi kapcsolódó jegyzetekre koncentrál, a ClickUp Docs mindent támogat, a napi feljegyzésektől a strukturált dokumentációig és a valós idejű együttműködésig, miközben gondoskodik arról, hogy a jegyzetek valóban cselekvési tervekké váljanak!

Használja a ClickUp Docs alkalmazást, hogy rögzítse gyors gondolatokat, és alakítsa azokat teljes értékű cselekvési tervekké.

Használja a programot, hogy szépen formázott dokumentumokat hozzon létre fejlécokkal, táblázatokkal, projektmenedzsment ellenőrzőlistákkal és beágyazott elemekkel. Minden dokumentum a munkaterületén belül található, és összekapcsolható feladatokkal, célokkal vagy irányítópultokkal.

Beállíthatja a jegyzetek megosztásának engedélyeit, hozzáadhat megjegyzéseket, és akár élő nézeteket is beilleszthet – például feladatlistát vagy naptárat – közvetlenül a dokumentumába. Akár a hetét tervezi, akár SOP-kat ír, a Docs segítségével mindent egy helyen központosíthat, a munkafolyamatával együtt fejlődő egyéb eszközök mellett.

A teendők nyomon követhető ClickUp feladatokká alakítása

Amikor eljön az ideje, hogy a jegyzetek alapján cselekedjen, a ClickUp Tasks segít a munkát egyértelmű következő lépésekre bontani. Jelölje ki a dokumentumban bármelyik sort – például „csütörtökig egyeztessen a tervezőcsapattal” – és egy kattintással alakítsa azt feladattá.

Hozzárendelheti egy csapattársához, beállíthat egy határidőt, hozzáadhat alfeladatokat vagy függőségeket, és visszakapcsolhatja az eredeti dokumentumhoz a kontextus érdekében. Minden feladat támogatja a prioritási jelöléseket, az időkövetést, az automatizálást és az egyéni mezőket, így a jegyzetek nem csak tétlenül hevernek, hanem nyomon követhető, szervezett munkatételekké válnak.

Ahhoz, hogy személyes vagy ad hoc feladatokkal kapcsolatos nyomon követéseket ne hagyjon ki, a ClickUp Reminders felhasználóbarát módszert kínál gyors emlékeztetőket beállítani közvetlenül a feladatokból, dokumentumokból vagy a kezdőlapról.

Például, ha egy értekezleten jegyzetel, és szeretne emlékeztetőt beállítani, hogy holnap visszanézzen, akkor pontosan abból a pontból létrehozhat egy emlékeztetőt. Az emlékeztetők megjelennek a műszerfalon, így soha nem veszíti szem elől őket.

A ClickUp Calendar segítségével egyetlen helyen szervezheti meg összes találkozóját, határidejét és kötelezettségvállalását.

Vigye szervezését egy lépéssel tovább, és használja a ClickUp Calendar alkalmazást. Az AI-alapú tervező szinkronizálható a Google Naptárral, így teljes áttekintést kaphat a menetrendjéről, és segíthet megtalálni a legalkalmasabb időpontokat a legfontosabb feladatok elvégzéséhez.

Ezenkívül közvetlenül a ClickUp alkalmazásból csatlakozhat a tervezett Zoom, Google Meets vagy Microsoft Teams értekezletekhez, anélkül, hogy a lapok között kellene váltania. A ClickUp AI Notetaker alkalmazást is automatikusan hozzáadhatja az értekezletek dokumentációjának automatizálásához.

Összekapcsolja a hívásait és felvételeit, leírja a beszélgetést, és intelligens összefoglalót készít.

Pontos találkozó-jegyzetek készítése a ClickUp AI Notetaker segítségével

Nem csak egy jegyzetet kap, hanem egyértelműen megjelölt teendőket, döntéseket és felvetett kérdéseket is, amelyek mindegyike egyetlen kattintással feladattá alakítható. Ez ideális a csapatok összehangolásának fenntartásához és a megbeszélések utáni nyomon követéshez szükséges idő megtakarításához.

Szeretné, ha az összes információja többet tudna Önért tenni? Ismerje meg a ClickUp Brain-t, az Ön munkaterületének adataival betanított mesterséges intelligencia asszisztensét.

Találjon releváns válaszokat a munkaterületeiből a ClickUp Brain segítségével.

Megkérheted, hogy foglalja össze egy hosszú dokumentumot, vonjon ki teendőket a találkozói jegyzetekből, vagy válaszoljon munkaterület-specifikus kérdésekre, mint például „Mely feladatok vannak késésben a második negyedévi bevezetési mappából?” vagy „Foglald össze a héten a „marketing” címkével ellátott frissítéseket. ”

Csökkenti a tartalom keresésével, rendezésével és átnézésével töltött időt, és releváns, hasznosítható információkat nyújt igény szerint.

Készen áll a munkára? A ClickUp napi teendőlista sablonja előre elkészített elrendezést kínál a napi munkaterhelés kezeléséhez. Tartalmaz szakaszokat a kiemelt fontosságú feladatokhoz, a gyors eredményekhez és a személyes célokhoz, és testreszabhatja színekkel jelölt címkékkel, határidőkkel, vagy akár dokumentumok beágyazásával.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak tanulási görbe lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4480+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Minden egyben: PM eszköz, jegyzetelő, ügyfél-wiki és még sok más. Általánosságban elmondható, hogy a ClickUp számomra a legjobb megoldás, amely ötvözi a tipikus projektmenedzsment rendszer funkcióit a Notion-hoz hasonló funkciókkal. Imádom, hogy ennyire testreszabható...

Minden egyben: PM eszköz, jegyzetelő, ügyfél-wiki és még sok más. Általánosságban elmondható, hogy a ClickUp számomra a legjobb megoldás volt, amely ötvözi a tipikus projektmenedzsment rendszer funkcióit a Notion-hoz hasonló funkciókkal. Imádom, hogy ennyire testreszabható...

2. Supernotes (A legjobb az atomi, gyors és biztonságos jegyzetek összekapcsolásához)

via Supernotes

A Supernotes rövid, tartalmas jegyzetkártyákra összpontosít a hosszú dokumentumok vagy mappák helyett. Minden kártya tartalmazhat jelöléseket, képeket, táblázatokat, ellenőrzőlistákat és LaTeX-et, így sokoldalúan használhatók különböző tartalmakhoz.

A kártyákat témák szerint csoportosíthatja, linkekkel vagy címkékkel összekapcsolhatja, és beépített grafikonokkal vizuálisan felfedezheti tudását, ami segít megérteni az ötletek közötti kapcsolatokat. A magánélet védelmét komolyan vesszük: multimédiás jegyzetét mind átvitel közben, mind tároláskor titkosítjuk, és a szolgáltatás gyors, 100 ms-os interakciós sebességet kínál.

A Supernotes legjobb funkciói

Interaktív 2D és 3D grafikonok segítségével vizuálisan ábrázolhatja a fogalmakat.

Címkézze és szűrje a kártyákat témák szerint, hogy azonnal megjelenjenek a releváns tartalmak.

Kezdjen el bárhol gépelni, hogy késedelem nélkül új jegyzetkártyát hozzon létre.

Exportálja a jegyzeteket Markdown vagy PDF formátumban a hordozhatóság biztosítása érdekében.

Valós időben együttműködhet megosztott kártyák, megjegyzések és élő szerkesztés segítségével.

A Supernotes korlátai

Nincs beépített PDF- vagy EPUB-megjegyzés funkció, ezért gyakran külső eszközökre van szükség.

Még nem kínál natív mobil- vagy asztali alkalmazásokat teljes offline támogatással.

Supernotes árak

Starter: Ingyenes

Korlátlan: 11 USD/hó

Supernotes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Supernotes-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Egy ideje használom a Supernotes alkalmazást, amely remek eszköz a szervezési feladatok (értekezletek jegyzőkönyvei), jegyzetek, ötletek tárolására brainstorming üléseken, amelyek később referenciaként felhasználhatók. Feladatlistákat is létrehozhat. Az alkalmazás könnyen használható, és beállítása sem igényel sok időt.

Egy ideje használom a Supernotes alkalmazást, amely remek eszköz a szervezési feladatok (értekezletek jegyzőkönyvei), jegyzetek, ötletek tárolására brainstorming üléseken, amelyek később referenciaként felhasználhatók. Feladatlistákat is létrehozhat. Az alkalmazás könnyen használható, és beállítása sem igényel sok időt.

3. Amplenote (A legjobb feladatok és hosszú jegyzetek egyensúlyba hozásához)

via Amplenote

Ha nagyra értékeli a mély gondolkodást és a strukturált végrehajtást, akkor az Amplenote érdekelheti Önt. Lehetővé teszi, hogy hosszú formájú ötleteket rögzítsen, azokat feladatokká alakítsa, és mindent a tényleges prioritásai szerint szervezzen.

Az alkalmazás öt alapvető módra épül – Jots, Notes, Tasks, Calendar és Vault –, amelyek együttesen segítik a szétszórt gondolatok tervezett cselekvéssé alakítását. A Jots úgy működik, mint egy napi jegyzetfüzet – ideális naplózáshoz, ötletek rögzítéséhez vagy jegyzetfragmentumokhoz. Idővel ezek strukturált jegyzetekké alakíthatók vagy áthelyezhetők a Tasks nézetbe.

Az Amplenote legjobb funkciói

Alakítsa a jegyzetek pontjait határidővel, címkékkel vagy ismétlődő beállításokkal rendelkező feladatokká.

Használja a rugalmas feladat-rendezést, hogy a feladatok fontosságát, sürgősségét vagy fontosságát alapján rangsorolja őket.

Védje jegyzetét teljes végpontok közötti titkosítással minden csomagban.

Navigáljon a grafikonon háttérlinkek, címkék és hierarchikus mappák segítségével.

Váltson jegyzetek, feladatok és naptár között anélkül, hogy elhagyná az írási felületet.

Az Amplenote korlátai

Nincs élő együttműködés vagy megosztott munkaterület, ami korlátozza a csapatok számára.

A minimalista felület túl egyszerűnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a vizuális megjelenést részesítik előnyben.

Amplenote árak

Személyes: Ingyenes

Pro: 5,84 USD/hó + adó (éves számlázás)

Korlátlan: 10,00 USD/hó + adó (éves számlázás)

Alapító: 20 USD/hó + adó (éves számlázás)

Amplenote értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amplenote-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

Jegyzetekhez az AN-t használom. Nagyszerű. Imádom. Feladatokhoz és naptárhoz egy feladatkezelő alkalmazást és egy naptárat használok.

Jegyzetekhez az AN-t használom. Nagyszerű. Imádom. Feladatokhoz és naptárhoz egy feladatkezelő alkalmazást és egy naptárat használok.

4. Craft (A legjobb vizuálisan strukturált jegyzetek és közös dokumentumokhoz)

via Craft

A Craft ötvözi a dokumentumszerkesztő rugalmasságát a blokk alapú jegyzetelési struktúrával. Minden bekezdés, lista vagy kép egy mozgatható blokk, amelyet össze lehet csukni, egymásba ágyazni és átrendezni – ideális tiszta, szervezett értekezlet-napirendek, wikik és kifinomult belső dokumentumok létrehozásához.

Bármelyik oldalt megoszthatja webes linkként, így extra eszközök nélkül is könnyen megoszthatja visszajelzéseit és publikálhat. A valós idejű szerkesztés, megjegyzések és @említések szintén a Craftot teszik ideális választássá azoknak a csapatoknak, akiknek együttműködésen alapuló, vizuálisan áttekinthető dokumentációra van szükségük.

A legjobb funkciók kidolgozása

Helyezze a tartalmat kártyákba az oldalakon belül a moduláris, réteges szervezés érdekében.

Valós időben együttműködhet több eszközön és megosztott munkaterületeken keresztül.

Használjon AI kommunikációs eszközöket a szakaszok átírásához, összefoglalásához vagy formázásához igény szerint.

Egy kattintással tegye közzé oldalait a weben, tiszta, reszponzív dizájnnal.

Dolgozzon offline vagy online módon minden eszközön, automatikus szinkronizálással.

Craft korlátozások

Nincs fejlett feladatkezelés – inkább íráshoz és együttműködéshez alkalmas, mint projektvégrehajtáshoz.

A dokumentumszerkezet merevnek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a szabad formát vagy a grafikon alapú jegyzetelést részesítik előnyben.

Craft árak

Starter: Ingyenes

Craft Solo: 9,99 USD/hó

Craft Together: 17,99 USD/hó

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Craftról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

Összességében úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztunk, amikor elkezdtük használni a Craftot. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vállalati dokumentumainkat esztétikusabban rendszerezzük.

Összességében úgy gondolom, hogy helyes döntést hoztunk, amikor elkezdtük használni a Craftot. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vállalati dokumentumainkat esztétikusabban szervezzük.

5. Joplin (A legjobb adatvédelemre összpontosító, nyílt forráskódú jegyzetelési alkalmazás)

via Joplin

A Joplin egy ingyenes, nyílt forráskódú jegyzetelési alkalmazás, amely teljes ellenőrzést biztosít az adatok felett. Tárolja a jegyzeteket helyileg, szinkronizálja saját szerverén keresztül, vagy használjon olyan szolgáltatásokat, mint a Dropbox vagy a Nextcloud – nincs kötelező előfizetés vagy beszállítói függőség. Támogatja a markdown formátumot, párhuzamos szerkesztéssel és előnézettel a tiszta, koncentrált írás érdekében.

Rendezze a találkozók jegyzőkönyveit jegyzetfüzetekbe, adjon hozzá címkéket, és titkosítsa őket végpontok között. A növekvő plugin-ökoszisztémával Kanban táblákat, Pomodoro időzítőket vagy grafikon nézeteket adhat hozzá – mindezt anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

A Joplin legjobb funkciói

Írjon markdown formátumban osztott nézetben az élő előnézetek és a tiszta formázás érdekében.

Weboldalakat közvetlenül a jegyzetfüzetébe másolhat böngészőbővítmények segítségével.

Tartsa meg a teljes offline hozzáférést minden eszközön, manuális vagy automatikus szinkronizálással.

A Joplin korlátai

Nincs natív valós idejű együttműködési eszköz a csapatok számára.

A felhasználói felület elavultnak vagy nem intuitívnak tűnhet az első használatkor.

Joplin árak

Ingyenes

Joplin Cloud Basic: 3,26 USD/hó (2,99 EUR/hó)

Joplin Cloud Pro: 6,53 USD/hó (5,99 EUR/hó)

Joplin Cloud Teams: 8,71 USD/hó (7,99 EUR/hó)

Joplin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Joplinról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Kiváló jegyzetelési alkalmazás, remek szervezési és strukturálási lehetőségekkel.

Kiváló jegyzetelési alkalmazás, remek szervezési és strukturálási lehetőségekkel.

6. Obsidian (a legjobb személyes tudásgrafikonok létrehozásához)

via Obsidian

Inkább vizuális kapcsolatokban gondolkodik, mint mappákban? Az Obsidian gyors módszert kínál a tudás feltérképezésére és a jegyzetek összekapcsolására.

A jegyzeteket egyszerű szöveges Markdown fájlként tárolja a helyi meghajtón – nincs beszállítói függőség és kötelező felhőalapú tárolás. Az igazi erőssége abban rejlik, hogy belső linkekkel összekapcsolhatja a releváns jegyzeteket, és ezeket a linkeket dinamikus grafikonként jelenítheti meg.

Rugalmas kialakításának köszönhetően mappák és címkék segítségével építheti fel rendszerét, vagy bővítmények segítségével hozzáadhat szórványos ismétlést, Kanban táblákat, naptárnézeteket és még sok mást.

Az Obsidian legjobb funkciói

Váltson több ablak között, hogy több jegyzetet egyszerre szerkeszthessen vagy hivatkozhasson rájuk.

Használja a közösségi bővítményeket olyan funkciók hozzáadásához, mint a flashcardok, grafikon szűrők vagy publikáló eszközök.

Címkézze és csoportosítsa a jegyzeteket saját metaadatok és keresési operátorok segítségével.

Közzéteheti a kiválasztott jegyzeteket egy könnyű weboldalon az Obsidian Publish (fizetős kiegészítő) segítségével.

Interaktív tudásgráf segítségével vizuálisan navigálhat ötletei között.

Az Obsidian korlátai

Nincs beépített feladatkezelő vagy ütemezési eszköz

Új felhasználók számára útmutatás vagy beállítási sablonok nélkül túl bonyolultnak tűnhet.

Obsidian árak

Ingyenes

Obsidian Sync: 5 USD/hó

Obsidian Publish: 10 USD/hó

Obsidian értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Kiváló jegyzetelési szoftver markdown jegyzetekhez

Kiváló jegyzetelési szoftver markdown jegyzetekhez

7. Logseq (A legjobb vázlatok készítéséhez és hálózatos gondolkodáshoz)

via Logseq

A Logseq azoknak a felhasználóknak készült, akik vázlatokban gondolkodnak. Egy pontokkal tagolt naplóval nyílik meg, ahol minden sor összekapcsolható, hivatkozható vagy ütemezhető – ideális a napi jegyzetek hosszú távú tudássá alakításához.

Napló-elsősége megközelítése ösztönzi a dátummal ellátott bejegyzések készítését, amelyekből feladatok, címkék és linkek szervezhetők a folyamat megszakítása nélkül.

Az idő múlásával a jegyzetek nem lineáris struktúrát alkotnak, amelyet visszautalások, szűrők és grafikus nézet segítségével fedezhet fel. Ez a struktúra tökéletes az ötletek összekapcsolásához és a saját személyes tudásrendszer felépítéséhez.

A Logseq legjobb funkciói

Használja a perjel parancsokat sablonok, feladatok vagy linkelt tartalmak gyors beillesztéséhez.

Keresés a jegyzetek között minták, teendőlisták vagy kapcsolódó oldalak megjelenítéséhez fejlett szűrők segítségével.

Váltson a napló és a grafikon nézet között lineáris és laterális gondolkodáshoz egyaránt.

Beágyazhat blokkokat vagy egész oldalakat, hogy ötleteit duplikálás nélkül újra felhasználhassa.

Adatait biztonságosan szinkronizálhatja felhőszolgáltatásán vagy helyi biztonsági másolatain keresztül.

A Logseq korlátai

Nincs erős natív együttműködési funkciója csapatok számára.

A szinkronizálás beállítása több manuális konfigurációt igényel, mint az all-in-one eszközök esetében.

Logseq árak

Ingyenes

Logseq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Logseq-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-kritikus így fogalmaz:

A Logseq jól szolgál engem. Nincs szükségem emacs-ra.

A Logseq jól szolgál engem. Nincs szükségem emacs-ra.

8. Zettlr (legalkalmasabb tudományos írásokhoz és hivatkozásokkal teli jegyzetekhez)

via Zettlr

Az akadémiai munkafolyamatok figyelembevételével tervezett Zettlr ötvözi a sima szövegírást a hivatkozások kezelésével, így kiválóan alkalmas kutatók, diákok és tudásmunkások számára, akiknek nem csak alapvető funkciókra vagy jegyzetlapokra van szükségük.

Támogatja a LaTeX szintaxist, a beépített exportálási lehetőségeket és a projektmappákat, amelyek hasznosak hosszú formátumú tudományos írások vagy szakdolgozati projektek kezeléséhez.

A Zettlr teljesen nyílt forráskódú, és nem kényszerít semmilyen saját fejlesztésű felhőalapú szinkronizálást. Ez különösen vonzóvá teszi azok számára, akik kontrollt, átláthatóságot és komoly írásra épülő környezetet szeretnének.

A Zettlr legjobb funkciói

Integrálja a Zoteróval, hogy tudományos hivatkozásokat illesszen be és bibliográfiákat kezeljen.

Használja a projekt módot a mappák, vázlatok és hosszú dokumentumok egyszerű kezeléséhez.

Exportálja munkáját több formátumban, beleértve a PDF, Word, HTML és LaTeX formátumokat.

Írjon több nyelven szintaxiskiemeléssel és helyesírás-ellenőrzéssel.

Jegyzetek címkézése és szűrése YAML frontmatter és egyéni metaadatok segítségével

A Zettlr korlátai

Nincs natív mobilalkalmazása, ami korlátozza a hozzáférést útközben.

A felület technikai vagy elavultnak tűnhet a modern kereskedelmi eszközökhöz képest.

Zettlr árak

Ingyenes

Zettlr értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Zettlr-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Nagyra értékelem, hogy a Zettlr ingyenes és remek epub exportálási funkcióval rendelkezik.

Nagyra értékelem, hogy a Zettlr ingyenes és remek epub exportálási funkcióval rendelkezik.

9. Agenda (A legjobb időalapú jegyzetek szervezéséhez)

via Agenda

Az Agenda idővonal-központú megközelítést alkalmaz, amely tökéletesen alkalmas a megbeszélt témák nyomon követésére és a jövőbeli eseményekre való felkészülésre. Jegyzeteket csatolhat naptári eseményekhez, mindent időrendben megtekinthet, és a legfontosabb elemeket „Napirenden” jelöléssel láthatja el.

Mac-felhasználók számára készült, és zökkenőmentesen integrálódik az Apple Naptár és Emlékeztetők alkalmazásokkal. Elegáns elrendezése összeköti a naptárat és a jegyzeteket, így könnyedén lapozhatsz a múltbeli és a jövőbeli események között – ideális azok számára, akik időben gondolkodnak, és szeretnék, ha a jegyzetek is ezt tükröznék.

Az Agenda legjobb funkciói

Csoportosítsa a jegyzeteket kategóriákba, például találkozók, tervezés vagy teljesítések, hogy a projekt szerkezete áttekinthető maradjon.

Csatoljon fájlokat, képeket és címkéket a jegyzetek gazdagításához, hogy később könnyebben kereshetőek és szűrhetőek legyenek.

Használja a Markdown formázást és a mondatjegyzetelési módszert , hogy írása könnyed, mégis strukturált maradjon.

Hozzon létre jegyzet sablonokat ismétlődő munkafolyamatokhoz, például értekezletek jegyzőkönyveihez vagy sprint tervezéshez.

Kösse össze a jegyzeteket, hogy nyomon követhesse az ötletek, tervek és dokumentumok közötti kapcsolatokat.

Az Agenda korlátai

Csak macOS és iOS rendszereken érhető el.

Korlátozott együttműködési funkciók csapatok számára

Agenda árak

Ingyenes

Kiegészítők: Egyedi árazás

Agenda értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az Agenda-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A könnyű használat fantasztikus mindenki számára, aki használja! Az ügyfelek közvetlenül online foglalhatnak, vagy Ön is beviheti a foglalásokat a szoftver háttérrendszerén keresztül. A visszaigazolások automatikusan elküldésre kerülnek.

A könnyű használat fantasztikus mindenki számára, aki használja! Az ügyfelek közvetlenül online foglalhatnak, vagy Ön is beviheti a foglalásokat a szoftver háttérrendszerén keresztül. A visszaigazolások automatikusan elküldésre kerülnek.

10. Bear (A legjobb megoldás a zavaró tényezőktől mentes környezetben történő koncentrált íráshoz)

via Bear

A Bear egy koncentrált, gyönyörűen megtervezett írási élményt kínál, hatékony szervezési funkciókkal. Támogatja a Markdown-t, a gazdag előnézeteket és a beágyazott címkéket, mint például a #work/meetings, így jegyzeteket strukturálhat anélkül, hogy megszakítaná az írási folyamatot. Nincsenek nehézkes nézetek – csak tiszta, gyors jegyzetelés.

A jegyzetek helyileg tárolódnak, opcionális iCloud szinkronizálással az eszközök közötti hozzáféréshez. Egyedi témákkal és tipográfiával a Bear inkább egy privát írószobának tűnik, mint egy tipikus jegyzetalkalmazásnak – ideális írók, naplóírók és mindenki számára, aki értékeli a világosságot.

A Bear legjobb funkciói

Keresés fejlett szűrőkkel hashtagek, teendőlista-rendszerek és fájlcsatolmányok segítségével.

Exportálja a jegyzeteket olyan formátumokban, mint PDF, HTML, DOCX és Markdown.

Titkosítsa az egyes jegyzeteket Face ID-vel vagy jelszóval.

Tűzze ki a fontos jegyzeteket a lista tetejére, hogy gyorsan hozzáférhessen az ismétlődő vagy aktív tartalmakhoz.

Bear korlátai

Windows vagy Android felhasználók számára nem elérhető.

Az együttműködési funkciók minimálisak vagy egyáltalán nincsenek.

Bear árak

Ingyenes

Bear Pro: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bear-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

Tetszik, hogy a Bear alkalmazás szándékosan minimalista. Így sokkal kevesebb zavaró tényező van, ha az alkalmazást jegyzetek, ötletek feljegyzésére vagy blogtartalom létrehozására használod. Rendkívül könnyen használható, számos optimalizálási lehetőséget kínál, és rengeteg billentyűparancsot is tartalmaz.

Tetszik, hogy a Bear alkalmazás szándékosan minimalista. Így sokkal kevesebb zavaró tényező van, ha az alkalmazást jegyzetek, ötletek feljegyzésére vagy blogtartalom létrehozására használod. Rendkívül könnyen használható, számos optimalizálási lehetőséget kínál, és rengeteg billentyűparancsot is tartalmaz.

11. Notion (A legjobb jegyzetek, adatbázisok és együttműködés kombinálásához)

via Notion

A Notion segítségével nem csak jegyzeteket írhat, hanem alakíthat is. Kezdjen egy üres oldallal, és hozzon létre bármit, a naplótól a vállalati wikig. A jegyzetek építőelemként működnek – húzhatja, beágyazhatja és átalakíthatja őket adatbázisokká, kapcsolható listákká vagy összekapcsolt oldalakká.

Ugyanazon a felületen könnyedén átalakulhat egy gyors ötlet egy teljes projekttervvé. Rugalmas sablonokkal és többféle nézettel, például Kanban vagy táblázatokkal, a Notion alkalmazkodik az Ön gondolkodásmódjához és munkamódszereihez.

A Notion legjobb funkciói

Használjon beágyazott táblázatokat, naptárakat és Kanban táblákat a strukturált adatok közvetlenül a jegyzetekben történő kezeléséhez.

Állítson be egyedi jegyzetelési sablonokat ismétlődő esetekre, például értekezletek napirendjére, termékleírásokra vagy tartalmi naptárakra.

Rendeljen feladatokat az oldalakon belül, és kövesse nyomon azokat a határidők, állapotmezők és megbízottak segítségével.

Használjon szinkronizált blokkokat, hogy ugyanazt a tartalmat több oldalon is tükrözze.

A Notion korlátai

Lassúnak vagy zsúfoltnak tűnhet nagy oldalak vagy intenzív használat esetén.

Az offline hozzáférés korlátozott és nem minden esetben teljesen megbízható.

Notion árak

Ingyenes

Plus : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (6750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2570+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így fogalmaz:

A Notion segítségével hihetetlenül egyszerűen szervezheti az információkat, együttműködhet csapattársaival és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre kód írása nélkül.

A Notion segítségével hihetetlenül egyszerűen szervezheti az információkat, együttműködhet csapattársaival és egyedi munkafolyamatokat hozhat létre kód írása nélkül.

12. Tana (A legjobb dinamikus második agy építéséhez AI-vel)

via Tana

A Tana strukturált adatokat, napi jegyzeteket és AI-alapú értekezleteszközöket ötvöz egy rugalmas, grafikon alapú rendszerben. Az egyedi „szupercímkék” a sima szöveget szervezett tartalommá alakítják, például projekttervekké, értekezleti jegyzetekké vagy kapcsolattartói adatbázisokká. Kezdje egyszerű pontokkal, majd alakítsa őket strukturált objektumokká szűrők, attribútumok és dinamikus nézetek segítségével.

Minden napi jegyzet egy növekvő tudásgráf részévé válik, ahol a kapcsolódó tartalmak és az AI-alapú meeting eszközök segítenek összefoglalni, összekapcsolni és kibővíteni ötleteit a munkafolyamat fejlődésével.

A Tana legjobb funkciói

Hivatkozzon jegyzetekre különböző kontextusokban a Live Nodes segítségével, amely mindenhol frissül, ahol megemlítik.

Használja a Daily csomópontot a napi feladatok, jegyzetek és folyamatban lévő projektekhez kapcsolódó linkek automatikus szervezéséhez.

A Tana hatékony, kontextusérzékeny keresőfunkciójával azonnal kereshet az összes csomópontban.

Összecsukható és kibontható vázlatok a koncentrált szerkesztés és a zavartalan írási élmény érdekében.

Tana korlátai

Még mindig nyílt béta verzióban van, ezért egyes funkciók változhatnak vagy kísérleti jellegűek lehetnek.

A kezdeti tanulási görbe meredekebb, mint a hagyományos jegyzetelési alkalmazásoké.

Tana árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/hó

Pro: 14 USD/hó

Tana értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tana-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

Unodtam már, hogy jegyzetek és feladatok között ugráljak. Aggódtam a dolgok archiválása miatt. Féltem, hogy soha többé nem találom meg őket. Ez már nem fordul elő. Ez fenomenális.

Unodtam már, hogy jegyzetek és feladatok között ugráljak. Aggódtam a dolgok archiválása miatt. Féltem, hogy soha többé nem találom meg őket. Ez már nem fordul elő. Ez fenomenális.

