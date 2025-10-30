A 13 legjobb LMS kisvállalkozások számára 2025-ben

Ha Ön kisvállalkozás tulajdonosa vagy HR-vezető, az alábbiakban bemutatjuk, hogyan segíthet Önnek a megfelelő tanulásmenedzsment-rendszer (LMS):

Új munkatársak képzése a csapat túlterhelése nélkül

A szabályoknak való megfelelés biztosítása mikromanagement nélkül

Segítség a munkavállalók tanulásában, nem csak az online tanfolyamok végigkattintásában

Ennek ellenére a HR-vezetők és a csapatvezetők még mindig haboznak. Nem azért, mert nem látják az LMS értékét, hanem mert aggódnak a második szintű súrlódás miatt:

Ki fogja létrehozni ezeket a képzési programokat?

A munkavállalók egyszerűen csak kikapcsolnak és a „tovább” gombra kattintanak?

Van egyáltalán időm egy újabb eszköz kezelésére?

Íme a kisvállalkozások számára legalkalmasabb LMS-platformok listája, amelyek ezeket a problémákat közvetlenül kezelik. Olyan eszközöket választottunk, amelyek előre elkészített sablonokkal, intelligens automatizálással és elkötelezettséget növelő funkciókkal megkönnyítik az életet, és elégedetté teszik az alkalmazottakat (és az adminisztrátorokat).

Akár új munkatársak beillesztését, akár alkalmazottak képzését vagy továbbképzését végzi, ezek a tanulásmenedzsment-rendszerek segítenek abban, hogy mindezt a HR-csapat túlterhelése nélkül valósítsa meg.

Ha a legjobb tanulásmenedzsment-rendszerek gyors összehasonlítását keresi, akkor ez a táblázat az Ön számára készült.

Eszköz neve Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp ClickUp Brain, teendőlisták készítése, valamint ClickUp Clips a képzések rögzítéséhez és megosztásához. A legjobb megoldás nonprofit szervezetek számára, amelyeknek egy all-in-one platformra van szükségük a képzés, az új munkatársak beillesztése és a projektmenedzsment területén. Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára TalentLMS Több mint 1000 kész tanfolyam, felmérések készítése, integráció a BambooHR-rel és a Salesforce-szal. A legjobb all-in-one tanulási megoldás növekvő vállalkozások számára A fizetős csomagok ára 149 dollártól kezdődik 1-40 felhasználó/hónap esetén. AbsorbLMS Hozzon létre mesterséges intelligenciát, tanulói aláírásokat és megfigyelési ellenőrzőlistákat A legjobb a megfelelőségi képzésekhez Egyedi árazás Docebo Headless architektúra, AI-alapú tanfolyamajánlás és megtekintésre meghívás funkció A legjobb a megfelelőségi képzések és tanúsítások kezeléséhez Egyedi árazás LearnUpon Több kurzusból álló tanulási útvonalak, a képzés automatizálását szolgáló „ha-akkor” logika és dedikált portálok A legjobb többféle közönség képzéséhez Egyedi árazás Thinkific White label tanulás, egyedi domainnevek, közösségi terek és egyedi szerepkörök A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek online tanfolyamokat szeretnének értékesíteni A fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik felhasználónként havonta Blackboard Többbérlős márkajelzés, ISO tanúsítás, tesztelési terület, beépített hozzáférhetőség-ellenőrző A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek skálázható, márkás képzési platformra van szükségük. Egyedi árazás Moodle Egyedi kompetenciakeret, Matrix üzenetküldés, AI Connector A legjobb megoldás azoknak a nonprofit szervezeteknek, amelyek testreszabható, költséghatékony LMS-t keresnek. Ingyenes Tovuti 40 tartalomtípus, Dizi AI, felhasználói csoportok és alcsoportok létrehozása A legjobb interaktív és magával ragadó képzési élményhez Egyedi árazás 360 Learning Egyszeri bejelentkezés (SSO), webes fájlok hozzáadása, tanúsítványok lejárati dátumának beállítása A legjobb a kollaboratív képzéshez A fizetős csomagok ára 8 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. iSpring Learn PowerPoint-alapú tananyag-készítés, egyszeri bejelentkezés és egyedi domain a márkaépítéshez A legjobb vállalati képzések lebonyolításához és automatizálásához A fizetős csomagok ára 770 dollártól kezdődik felhasználónként/évente. Litmos 98 000 kész kurzus, több mint 100 csatlakozó, AI használata a beküldött videók elemzéséhez, a kurzusok előzményeinek áttekintéséhez A leghatékonyabb képzések megvalósításához Egyedi árazás LearnDash Videó előrehaladás, többféle tartalomformátum támogatása A legjobb kisvállalkozások számára képzések létrehozásához és kezeléséhez A fizetős csomagok ára 199 dollártól kezdődik évente 1 weboldalra.

Mit kell keresni egy kisvállalkozások számára készült LMS-ben?

Amikor kisvállalkozás számára választ LMS tanulásmenedzsment rendszert, olyan funkciókat szeretne, amelyek időt takarítanak meg, csökkentik az adminisztrációs költségeket és Önnel együtt növekednek. És nem terhelik túl a csapatát vagy a költségvetését.

Egy könnyen használható LMS, amely a csapatának a továbbképzéshez szükséges releváns képzést biztosítja.

Íme egy praktikus ellenőrzőlista a legfontosabb funkciókról, amelyekre figyelni kell:

Interaktív tanulási modulok: Tartsa fenn a munkavállalók érdeklődését interaktív videókkal, kvízekkel és szimulációkkal, amelyek javítják a tudás megőrzését és kevésbé teszik a képzést unalmas feladatnak.

Testreszabási lehetőségek: A tanulásirányítási rendszert a vállalat igényeihez igazíthatja márkás tanfolyamokkal, képzési modulokhoz készült egyedi tartalmakkal és személyre szabott tanulási útvonalakkal.

Skálázhatóság: Gondoskodjon arról, hogy az LMS a csapatával együtt növekedjen, több felhasználót, tanfolyamot és helyszínt támogasson anélkül, hogy lelassulna vagy költséges frissítést igényelne.

Haladás nyomon követése: Kövesse nyomon a tanulók haladását és finomítsa a képzést beépített kvízek, Kövesse nyomon a tanulók haladását és finomítsa a képzést beépített kvízek, képzési visszajelzési felmérések , tanúsítványok és teljesítményértékelések segítségével.

Integrációs lehetőségek: Csatlakoztassa LMS-ét olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Workspace, Csatlakoztassa LMS-ét olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Workspace, a képzési szoftverek vagy a HRIS, hogy egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését, automatizálja a feladatok kiosztását és szinkronizálja a munkavállalói adatokat.

Mobil hozzáférés: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy mobilbarát képzési platformon keresztül útközben is hozzáférjenek a képzési anyagokhoz, ami ideális a terepen dolgozók, a hibrid csapatok vagy a feladatok közötti gyors leckékhez.

Jelentések és elemzések: Valós idejű irányítópultok és jelentések segítségével áttekintést kaphat arról, hogy ki mit tanul, hol akadt el, és hogyan javíthatja a képzést a csapatok között.

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A legjobb LMS kisvállalkozások számára

Íme a legjobb tanulásmenedzsment-rendszerek olyan kisvállalkozások számára, mint a tiéd.

1. ClickUp (A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egy all-in-one platformra van szükségük az új munkatársak beillesztéséhez és a folyamatos tanulás menedzseléséhez)

A ClickUp, az első Coverged AI Workspace, egy könnyű, testreszabható tanuláskezelő rendszer, amely egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja a feladatok kezelését a projektekben.

A ClickUp Brain + ClickUp Docs hatékony kombinációjával képzési kézikönyveket, önkéntes kézikönyveket, bevezető útmutatókat és akár személyre szabott tanulási terveket is készíthet.

Az interaktivitás növelése érdekében beágyazott videókat vagy infográfikákat tölthet fel a tartalom gazdagítására. A nyilvános megosztás funkcióval ezek a ClickUp teljes hozzáférés nélkül is elérhetőek lehetnek az önkéntesek vagy az érdekelt felek számára, így zökkenőmentessé téve az új munkatársak beilleszkedését.

Készítsen képzési anyagokat, feladatokat, ütemterveket és még sok mást a ClickUp AI-alapú munkaterületével.

Ha a képzési kézikönyvek PDF-fájlokban, táblázatokban, Google Docs-dokumentumokban és más csatornákon vannak szétszórva, a csapat több időt fog tölteni azok keresésével, mint a munkával. Az AI-alapú Enterprise Search azonban megkönnyíti ezt a folyamatot, lehetővé téve , hogy másodpercek alatt bármit megkeressen a munkaterületén és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokban.

Ahogy az alkalmazottak képzési könyvtára növekszik, a ClickUp tudásmenedzsment funkcióját használva könnyedén megtalálhatja a releváns dokumentumokat és válaszokat, anélkül, hogy át kellene kutatnia a mappákat. Ez a funkció lehetővé teszi a vállalati tudás egyszerű tárolását és azonnali elérését. Ehhez egyszerűen konvertálja az összes képzési dokumentumot és útmutatót belső wikiké.

Személyre szabott segítségre van szüksége? Kérdezze meg az ügynököket a ClickUp-ban! Ezek az AI-eszközök a tudásmenedzsmenthez türelmesen válaszolnak az ismétlődő kérdésekre és elindítják a munkafolyamatokat anélkül, hogy túlterhelnék kis csapatát!

Válaszoljon ismétlődő kérdésekre a ClickUp Chat csatornákon, automatizálja a napi és heti jelentéseket, válogassa és rendelje hozzá az üzeneteket, adjon hozzá emlékeztetőket és még sok mást a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

A ClickUp egy előre elkészített sablonnal is rendelkezik, amely segít a képzési programok bevezetésének egységesítésében. Például a ClickUp képzési bevezetési terv sablonja biztosítja, hogy az összes képzési anyag szervezett és központilag hozzáférhető legyen.

Ingyenes sablon letöltése Készítse el és kövesse nyomon képzési terveit a ClickUp képzési bevezetési terv sablonjával.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Kövesse nyomon képzési terveinek különböző szakaszait egyedi státuszok segítségével.

A képzési ülésekkel kapcsolatos információk mentése, rendszerezése és vizualizálása egyéni mezők segítségével

Kövesse nyomon a bevezetési terv előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

Akár új alkalmazottakat képez, akár csapatok szintjén kezeli a készségfejlesztést, a ClickUp funkciói igazodnak a képzési igényeihez és támogatják a növekedését.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazás néha lassabban működik, mint a desktop verzió, különösen komplex projektek kezelése vagy több feladat egyidejű végzése esetén.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Csapatom nagyon szereti a feladatok felelősségteljes kiosztásának lehetőségét és a magas szintű testreszabhatóságot! Kialakítottunk olyan tereket, amelyek minden igényünket kielégítik, és nyomon követhetjük az egyes feladatok előrehaladását. Könnyen használható, és az ügyfélszolgálat is segítőkész, ha szükség van rá! Nem tartott sokáig, amíg az egész csapatunk bevezette és integrálta a Clickupot, és most már mindenki napi szinten használja!

Csapatom nagyon szereti a feladatok felelősségteljes kiosztásának lehetőségét és a magas szintű testreszabhatóságot! Kialakítottunk olyan tereket, amelyek minden igényünket kielégítik, és nyomon követhetjük az egyes feladatok előrehaladását. Könnyen használható, és az ügyfélszolgálat is segítőkész, ha szükség van rá! Nem tartott sokáig, amíg az egész csapatunk bevezette és integrálta a Clickupot, és most már mindenki napi szinten használja!

💟 Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amely intelligens, intuitív LMS-ként is működik kisvállalkozások számára. A dokumentumok, képzési anyagok és csapatkommunikáció mély integrációjával a Brain MAX megkönnyíti a tanulási tartalmak létrehozását, szervezését és megvalósítását – mindezt egyetlen platformról. A beszéd-szöveggé alakítás funkcióval gyorsan létrehozhat képzési modulokat, tanfolyamokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az alkalmazottak előrehaladását, sőt, kvízeket vagy visszajelzési űrlapokat is generálhat. A Brain MAX automatizálja az emlékeztetőket, összegyűjti a releváns forrásokat, és valós idejű betekintést nyújt a csapat tanulási folyamatába, így a beilleszkedés és a továbbképzés zökkenőmentes, hatékony és tökéletesen igazodik az Ön üzleti igényeihez.

2. TalentLMS (A legjobb all-in-one tanulási megoldás növekvő vállalkozások számára)

via TalentLMS

A TalentLMS egy tanuláskezelő rendszer, amely minimális beállítással segíti a kisvállalkozásokat alkalmazottaik, partnereik vagy ügyfeleik képzésében. Felhőalapú és mobilkészülékeken is használható.

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően még azok a csapatok is, akiknek nincs előzetes LMS-tapasztalatuk, néhány órán belül online tanfolyamokat hozhatnak létre.

A beépített jelentések és automatizálás segítségével kezelheti a felhasználókat, hozzárendelheti a tanulási útvonalakat és nyomon követheti az előrehaladást. Az AI eszközök támogatják a bevezető dokumentumok tartalmának generálását és a készséghiányok felismerését, míg a gamification funkciók, például a ranglisták és a jelvények, segítik a tanulók motivációjának fenntartását.

Rugalmas árazással és minimális IT-bevonással ez egy praktikus választás a növekvő csapatok számára, amelyek skálázható LMS-megoldásra szorulnak.

A TalentLMS legjobb funkciói

Kínáljon interaktív tanfolyamokat számos lehetőség (többválasztós kérdések, drag-and-drop, nyitott kérdések) segítségével, amelyek megfelelnek az e-tanulási tartalom szabványainak, mint például a SCORM, xAPI és cmi5.

Készítsen felméréseket a tanulókról és a képzésekről szóló eredmények gyűjtéséhez és elemzéséhez.

Integrálható olyan platformokkal, mint a BambooHR és a Salesforce, az új munkatársak beillesztése és az értékesítési képzés előrehaladásának nyomon követése érdekében.

A TalentLMS korlátai

A jelentéskészítési funkciók alapszintűek, nincs lehetőség a tantervként csoportosított tanfolyamokról jelentéseket készíteni.

TalentLMS árak

Core : 149 USD 1–40 felhasználó/hónap

Grow : 299 USD 1–70 felhasználó/hónap

Pro : 579 USD 1-100 felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

TalentLMS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a TalentLMS-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom, hogy AI-t használhatok, és szabadon testreszabhatom a rendszert. Számos területen tudjuk kihasználni a lehetőségeket, hogy javítsuk a képzéseket. A jelentések rendkívül hasznosak és értékes adatokat nyújtanak. A tartalmat könnyen és gyorsan tudtuk bevezetni, és rendkívül magas volt az elfogadási arány.

Imádom, hogy AI-t használhatok, és szabadon testreszabhatom a rendszert. Számos területen tudjuk kihasználni a lehetőségeket, hogy javítsuk a képzéseket. A jelentések rendkívül hasznosak és értékes adatokat nyújtanak. A tartalmat könnyen és gyorsan tudtuk bevezetni, és rendkívül magas volt az elfogadási arány.

⚡ Sablonarchívum: Ingyenes alkalmazotti képzési terv sablonok

3. AbsorbLMS (A legjobb a megfelelőségi képzésekhez)

via AbsorbLMS

Az AbsorbLMS egy Absorb Skills nevű, mesterséges intelligencián alapuló tanulási rendszert kínál, amely segít személyre szabott továbbképzési útvonalakat biztosítani a munkavállalók számára.

A generatív mesterséges intelligencia segítségével gyorsan létrehozhat kurzusokat és kvízeket, még akkor is, ha nincs külön L&D csapata.

Az adminisztrátorok természetes nyelvű parancsokkal jelentéseket készíthetnek vagy automatizálhatják a regisztrációkat, ezzel értékes időt takarítva meg. Az AI lehetővé teszi a tanulási élmény személyre szabását. Ez a funkció az egyéni haladás alapján ajánl tartalmakat a tanulóknak.

Az Absorb több mint 20 000, azonnal használható tanfolyamot kínál, amelyek hagyományos képzési módszereken alapulnak, különböző iparágakra és készségszintekre vonatkoznak, és szakértői útmutatással vannak alátámasztva. Ez kiváló megoldás azoknak a kisvállalkozásoknak, amelyek nem akarnak vagyont költeni alapvető tanfolyamok létrehozására.

Az AbsorbLMS legjobb funkciói

Használja a Create AI-t a tanfolyamok kutatásához, strukturálásához és tervezéséhez, és interaktív elemeket is építsen be, hogy a tanulók érdeklődését felkeltse.

Rögzítse a tanulók aláírásait a tanfolyamokon, hogy dokumentált bizonyítékot biztosítson a tanfolyam elvégzéséről és elismeréséről.

Figyelemmel kísérheti és értékelheti, hogy a tanulók mennyire tudják alkalmazni a képzés során elsajátított ismereteket a munkájukhoz elengedhetetlen valós feladatok és eljárások során, megfigyelési ellenőrzőlisták* segítségével.

Az AbsorbLMS korlátai

Jelenleg egy nagy tanfolyam-könyvtár kezelése nagyon időigényes, mivel nincs lehetőség tömeges szerkesztésre.

AbsorbLMS árak

Egyedi árazás

AbsorbLMS értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a TalentLMS-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Az Absorb intuitív, felhasználóbarát felülete gyorsan megtanulható és könnyen használható. Nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor stabil és robusztus is. Az új funkciók kidolgozásakor figyelembe veszik a felhasználók igényeit és elvárásait. Az ügyfélszolgálat kiváló, és mindig szívesen állnak rendelkezésre!

Az Absorb intuitív, felhasználóbarát felülete gyorsan megtanulható és könnyen használható. Nagyfokú rugalmassággal rendelkezik, ugyanakkor stabil és robusztus is. Az új funkciók kidolgozásakor figyelembe veszik a felhasználók igényeit és elvárásait. Az ügyfélszolgálat kiváló, és mindig szívesen állnak rendelkezésre!

​​📮 ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelöli meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazási területként. Például a nem műszaki dolgozók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszköz segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkádról, annál jobb lesz a válasza. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a ClickUp mesterséges intelligenciája kiválóan teljesít ebben a tekintetben. Tudja, milyen projekten dolgozik, és konkrét lépéseket javasolhat, vagy akár olyan feladatokat is elvégezhet, mint például kódrészletek egyszerű létrehozása.

4. Docebo (A legjobb a megfelelőségi képzések és tanúsítások kezeléséhez)

via Docebo

A képzési kezdeményezések gyakran kudarcot vallanak, ha manuálisak, következetlenek vagy nehezen skálázhatók. Ez még inkább igaz, ha az alkalmazottak hatékony képzéséről van szó új szoftverek használatára. Ha ezt nem ellenőrzik, az lassítja a termelékenységet és növeli a beilleszkedési költségeket.

A Docebo ezt egy AI-alapú LMS-sel oldja meg, amely automatizálja a tanfolyamok létrehozását, személyre szabja a tanulási útvonalakat és egyszerűsíti a tanúsításokat. A headless architektúrával vonzó tanfolyamokat hozhat létre, és beágyazhatja azokat a meglévő eszközeibe. Így a képzési célok és programok a mindennapi munkafolyamatok részévé válnak.

Mobil támogatással, többnyelvű hozzáféréssel és olyan integrációkkal, mint a Salesforce és a Zoom, a Docebo tökéletesen illeszkedik a meglévő rendszeréhez.

A Docebo legjobb funkciói

A Docebo Content, a LinkedIn Learning és a Skills segítségével könnyedén hozzáférhet valós időben a képzési tartalmakhoz, amelyek támogatják a tanulási útvonalakat.

Használja az AI-t, hogy az egyes tanulók viselkedéséhez és igényeihez igazodó tanfolyamokat ajánljon. Például a megtekintésre való meghívás funkció segít a tanulóknak megosztani a tartalmakat társaikkal, amikor azt szeretnék, hogy azok megtekintsék az adott anyagot.

Hozzon létre egyedi tereket a felhasználói csoportok számára, hogy ösztönözze a részvételt moderált csevegésekkel, szórakoztató játékokkal, eredményekkel és jelvényekkel.

A Docebo korlátai

A munkamenet-szintű automatizálás és az oktatói jogosultságok korlátai miatt több manuális munkára és megoldásokra van szükség.

Docebo árak

Egyedi árazás

Docebo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Docebo-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Docebo egy rendkívül testreszabható platformot kínál, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tanulási élményt a vállalatunk márkájához és hangjához igazítsuk.

A Docebo egy rendkívül testreszabható platformot kínál, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a tanulási élményt a vállalatunk márkájához és hangjához igazítsuk.

📚 További információ: AI eszközök nonprofit szervezetek számára

5. LearnUpon (legalkalmasabb többféle közönség képzésére)

via LearnUpon

A LearnUpon egy felhőalapú LMS, amely integrálható a meglévő platformjaival, például a HRIS-szel és a CRM-mel.

Amint egy új alkalmazott csatlakozik vagy egy ügyfél regisztrál, a LearnUpon automatikusan hozzárendeli nekik a releváns képzési útvonalakat. Több mint 20 nyelv támogatásával a LearnUpon többnyelvű LMS-e globális közönség számára teszi elérhetővé a tanulást.

Az egyedi márkajelzéssel, az elkötelezettségre fókuszáló funkciókkal és az intuitív irányítópultokkal a LearnUpon segít a kis HR-csapatoknak professzionális, márkaközpontú tanulási folyamatokat megvalósítani. Mindezt anélkül, hogy növelné a technológiai komplexitást, így csapataidnak több idejük marad a növekedésre és a munkavállalók megtartására koncentrálni.

A LearnUpon legjobb funkciói

Szervezze meg a tanulást rugalmas modulokkal, több kurzusból álló tanulási útvonalakkal és egy önkiszolgáló kurzuskatálógussal, amely lehetővé teszi a tanulók számára, hogy saját tempójukban böngészhessenek és beiratkozhassanak.

Automatizálja a képzési folyamatokat intelligens „ha/akkor” logika és újrafelhasználható tanulási objektumok segítségével, hogy személyre szabott tanulási útvonalakat alakíthasson ki.

Személyre szabhatja a képzéseket a különböző célközönségek számára dedikált portálok segítségével, amelyek lehetővé teszik több tanulási környezet kezelését egyetlen LMS platformról.

A LearnUpon korlátai

A rendelkezésre álló standard jelentések nem rendelkeznek a fejlett elemzéshez szükséges mélységű információkkal.

LearnUpon árak

Egyedi árazás

LearnUpon értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a LearnUponról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es áttekintés:

Tetszik az általános felhasználói élmény. Könnyű megtalálni az információkat, be lehet ütemezni az órákat, korlátozni a hozzáférést csak a célközönségre, és engedélyezni a kurzusok értékelését, hogy többet tudhassunk meg a tanulók tapasztalatairól.

Tetszik az általános felhasználói élmény. Könnyű megtalálni az információkat, be lehet ütemezni az órákat, korlátozni a hozzáférést csak a célközönségre, és engedélyezni a kurzusok értékelését, hogy többet tudhassunk meg a tanulók tapasztalatairól.

🧠 Tudta? A munkavállalók 74%-a szerint folyamatosan új készségeket kell elsajátítaniuk, hogy munkájukban versenyképesek maradjanak.

6. Thinkific (A legjobb azoknak a tartalomkészítőknek, akik online tanfolyamokat szeretnének értékesíteni)

via Thinkific

A Thinkific nem egy tipikus LMS, hanem egy drag-and-drop típusú tanfolyam-készítő, amely videókat, hangfájlokat, prezentációkat, PDF-eket, letölthető fájlokat és SCORM-kompatibilis tartalmakat támogat.

Az olyan funkciók használatával, mint a vázlatgenerátorok és a tömeges importálók, a készítők technikai ismeretek nélkül is tervezhetnek tanfolyamokat, ami kiváló lehetőség azoknak a kisvállalkozásoknak, ahol a csapat tagjai több szerepet is betöltenek.

A tanulók motivációjának fenntartása érdekében a Thinkific kvízeket, feladatokat, felméréseket, teljesítési tanúsítványokat és játékosított haladáskövetést kínál. Emellett mobil és márkás alkalmazást is kapsz, amellyel útközben is hozzáférhetsz a tanulási anyagokhoz.

A Thinkific legjobb funkciói

Márkás, fehér címkés tanulási élményt biztosíthat a megjelenés, az egyéni domainnevek, a fejlett témaszerkesztés és a webhelyépítő eszközök testreszabásával.

Lehetővé teszi a készítők számára, hogy közvetlenül a tanulási környezetükön belül dedikált, interaktív közösségi tereket hozzanak létre a csoportalapú tanulás és az exkluzív tagok számára fenntartott területek számára.

Hozzon létre egyedi szerepköröket részletes jogosultságokkal, így biztosítva, hogy az érintettek csak a feladataikhoz kapcsolódó dolgokat lássák és kezeljék.

A Thinkific korlátai

A tanulási modulok nem tölthetők le SCORM fájlként más LMS platformokon való használatra, ami nagyobb vállalatok számára szükséges lehet.

Thinkific árak

Alap : 49 USD/felhasználó/hónap

Kezdő ár : 99 USD/felhasználó/hónap

Grow : 199 USD/felhasználó/hónap

Thinkific Plus: Egyedi árazás

Thinkific értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Thinkificről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es áttekintés:

Könnyen használható – az összes LMS közül ez a legkönnyebb. Megfelel az igényeimnek, különösen a Wysiwyg funkciója, és már az alapcsomaggal is biztosan létrehozhat egy gyönyörű Akadémiát, amely kiváló élményt nyújt a tanulóknak! Az árak elfogadhatóak, és a támogató csapat szuper! Gyorsan válaszolnak, és minden alkalommal gondoskodnak a nyomon követésről.

Könnyen használható – az összes LMS közül ez a legkönnyebb. Megfelel az igényeimnek, különösen a Wysiwyg funkciója, és már az alapcsomaggal is biztosan létrehozhat egy gyönyörű Akadémiát, amely kiváló élményt nyújt a tanulóknak! Az árak elfogadhatóak, és a támogató csapat szuper! Gyorsan válaszolnak, és minden alkalommal gondoskodnak a nyomon követésről.

🧠 Tudta? 1924-ben Sidney Pressey megalkotta az első tanulógépet. Ez a gép egy írógéphez hasonlított, amely csak akkor engedte a felhasználókat továbbhaladni, ha megadták a helyes választ.

7. Blackboard (Legalkalmasabb azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek skálázható, márkás képzési platformra van szükségük)

via Blackboard

A Blackboard egy vállalati szintű, böngészőalapú kiegészítő a Video Studio eszközkészletben.

Mint tanulásirányítási rendszer, lehetővé teszi az oktatók számára, hogy videókat rögzítsenek, feltöltsenek, szerkesszenek, feliratozzanak és megosszanak közvetlenül a Blackboardon belül. Nincs szükség további eszközökre vagy bejelentkezésre.

Többbérlős márkajelzés és vállalati szintű biztonság (FedRAMP, ISO tanúsítvánnyal) jellemzi, így könnyen képezhetőek az alkalmazottak, az ügyfelek és a partnerek, minden márka vagy akár termékismeret számára külön portálok használatával.

A Blackboard abban különbözik más LMS-platformoktól, hogy támogatja a magával ragadó, 360°-os videókat és a VR-headsetek átadását, így vonzó, felfedező jellegű órákat lehet tartani.

A Blackboard legjobb funkciói

Képzési videókat rögzíthet és szerkeszthet közvetlenül a fejlesztési programok tanulási környezetében.

Kínáljon egy tesztkörnyezetet, ahol biztonságosan kipróbálhatja a képzési tartalmakat, vagy felkészülhet a szoftverfrissítésre.

A Blackboard tartalomszerkesztőjében található beépített akadálymentesség-ellenőrző segítségével megtalálhatja és kijavíthatja az akadálymentességi problémákat.

A Blackboard korlátai

A rendszer időnként teljesítményproblémákkal küzd, például lassú betöltési idővel és alkalmi hibákkal, ami zavarja a felhasználói élményt.

Blackboard árak

30 napos ingyenes próba

Egyedi árazás

Blackboard értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (500+ értékelés)

Mit mondanak a Blackboardról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A legújabb AI-képességek számunkra messze a legfontosabb változást jelentik. Segítenek felgyorsítani a tanfolyamok és az értékelések lebonyolítását, amelyek az AI-struktúrával és kérdésekkel készültek. A felhasználói felület, amely bárki számára rendkívül könnyen használható, a harmadik féltől származó eszközök implementálása pedig egyszerűen fantasztikus és rendkívül könnyű. Az integráció egy másik dolog, amit nagyon szeretek.

A legújabb AI-képességek számunkra messze a legfontosabb változást jelentik. Segítenek felgyorsítani a tanfolyamok és az értékelések lebonyolítását, amelyek az AI-struktúrával és kérdésekkel készültek. A felhasználói felület, amely bárki számára rendkívül könnyen használható, a harmadik féltől származó eszközök implementálása pedig egyszerűen fantasztikus és rendkívül könnyű. Az integráció egy másik dolog, amit nagyon szeretek.

8. Moodle (A legjobb megoldás azoknak a nonprofit szervezeteknek, amelyek testreszabható, költséghatékony LMS-t keresnek)

via Moodle

A Moodle egy ingyenes, nyílt forráskódú tanulásmenedzsment-rendszer kisvállalkozások számára.

Az eszköz kiküszöböli a saját fejlesztésű tanulásmenedzsment-rendszerek megfizethetetlen licencköltségeit, így szűkös költségvetés mellett is azonnal elérhetővé teszi a professzionális szintű alkalmazotti képzést.

Ráadásul a mélyreható testreszabási lehetőségek lehetővé teszik a kisvállalkozások számára, hogy tökéletesen igazítsák a képzési tartalmat, a márkaépítést és a tanfolyamok menetét – beleértve a feltételes tevékenységek használatát is, amelyek biztosítják a hatékony, szerepkörspecifikus tanulást –, ami elengedhetetlen a korlátozott képzési idő és erőforrások hatásának maximalizálásához.

Ez a biztonságos, testreszabható platform lehetővé teszi a Moodle önálló üzemeltetését a teljes adat tulajdonjog megőrzése érdekében, vagy a MoodleCloud használatát a gyorsabb bevezetés és termékbevezetés érdekében.

A Moodle legjobb funkciói

Importáljon és hozzon létre egyedi kompetenciakereteket, és rendeljen tanulási terveket az alkalmazottakhoz.

Ösztönözze a kollaboratív tanulást webkonferenciák, fórumok és a Matrix Messaging segítségével a tanfolyamok során elérhető kommunikációs lehetőségek révén.

Bővítse a Moodle képességeit olyan hatékony bővítményekkel, mint az AI Connector, amely integrálja az AI eszközöket, például a ChatGPT-t és a DALL-E-t.

A Moodle korlátai

A frissítési folyamat manuális lépéseket igényel, mint például az adatbázis biztonsági mentése, a központi fájlok cseréje és a bővítmények működésének ellenőrzése.

Moodle árak

Ingyenes

Moodle értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Moodle-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Moodle az egyik legrugalmasabb és leggazdagabb funkciókkal rendelkező nyílt forráskódú tanulásmenedzsment-rendszer. Imádom, hogy teljes mértékben testreszabható – a tanfolyam felépítésétől a felhasználói szerepkörökön és a bővítmények integrációján át az UI témákig.

A Moodle az egyik legrugalmasabb és leggazdagabb funkciókkal rendelkező nyílt forráskódú tanulásmenedzsment-rendszer. Imádom, hogy teljes mértékben testreszabható – a tanfolyam felépítésétől a felhasználói szerepkörökön és a bővítmények integrációján át az UI témákig.

ClickUp Callout: A ClickUp Connected AI összekapcsolja az eszközöket, dokumentumokat, feladatokat és adatokat, így az AI válaszai mindig a legfrissebb és legrelevánsabb kontextust tükrözik az egész munkaterületen.

9. Tovuti (A legjobb interaktív és magával ragadó képzési élményhez)

via Tovuti

A Tovuti LMS egy all-in-one tanuláskezelő rendszer kisvállalkozások számára, amely lehetővé teszi képzési programok létrehozását, megvalósítását, értékesítését és nyomon követését. Segít interaktív tanfolyamok létrehozásában több mint 40 tartalomtípus felhasználásával, beleértve a 360°-os virtuális túrákat, elágazó forgatókönyveket és kattintható hotspotokat a magával ragadó tanulási élmény érdekében.

A Tovuti Dizi AI beépített tanfolyamkészítő asszisztens, amely segít ötleteket, PDF-fájlokat vagy utasításokat perceken belül teljes tananyagokká alakítani. Egyszerűen feltölt egy forrást vagy beír egy utasítást, és a Dizi létrehozza a tanfolyam tartalmát, kvízeket és akár tevékenységeket is, amelyek készen állnak a közzétételre az LMS-ben.

3 millió stock fotóból álló könyvtárral és több mint egy tucat interaktív formátummal rendelkezik. Kis csapatok vagy HR-vezetők számára ez gyorsabb bevezetést, alacsonyabb tartalomköltségeket és több időt jelent a képzés hatékonyságának javítására.

A Tovuti legjobb funkciói

A Dizi AI segítségével másodpercek alatt teljes tanfolyamokat hozhat létre, képekkel és interaktív kvízekkel együtt.

Csatlakoztassa a Tovuti-t HRIS- vagy ERP-rendszereivel API-kapcsolatok segítségével az adatok továbbításához és lekéréséhez.

Hozzon létre korlátlan számú felhasználói csoportot és alcsoportot, és rendeljen hozzájuk konkrét jogosultságokat.

A Tovuti korlátai

A súgó központot gyakran általánosnak tartják, és nem nyújt sok részletet a konkrét munkafolyamatokról.

Tovuti árak

Egyedi árazás

Tovuti értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Tovuti valódi felhasználói?

Íme egy G2-es értékelés:

2022 eleje óta használom a Tovuti szolgáltatást, és elsősorban azt kell kiemelnem, hogy kezdettől fogva fantasztikus partnernek bizonyultak. Azok számára, akik a Tovuti szolgáltatásait választják LMS-igényeik kielégítésére, az egyik legfontosabb szempont, hogy ez a vállalat kétségkívül a legjobb ügyfélszolgálattal és technikai támogatással rendelkezik az összes szervezet közül, amellyel eddig dolgom volt.

2022 eleje óta használom a Tovuti szolgáltatást, és elsősorban azt kell kiemelnem, hogy kezdettől fogva fantasztikus partnernek bizonyultak. Azok számára, akik a Tovuti szolgáltatásait választják LMS-igényeik kielégítésére, az egyik legfontosabb szempont, hogy ez a vállalat kétségkívül a legjobb ügyfélszolgálattal és technikai támogatással rendelkezik az összes szervezet közül, amellyel eddig dolgom volt.

10. 360 Learning (A legjobb a kollaboratív képzésekhez)

via 360 Learning

A 360 Learning leghatékonyabb funkciója egy hatalmas, 30 000 bejegyzésből álló készségadatbázis és AI-alapú címkézés integrációja, amely automatikusan hozzárendeli a képzési tartalmakat és az alkalmazottak profiljait a megfelelő készségekhez.

Ez az automatizálás biztosítja, hogy a kis csapatok manuális erőfeszítés nélkül, rendkívül célzott tanulási útvonalakat tudjanak biztosítani, ami azonnal relevánsabbá és hatékonyabbá teszi a képzést.

A platform döntő fontosságú előnye, hogy teljesen testreszabható jelentéseket kínál, amelyeket könnyen szűrni, menteni és ütemezni lehet, így a elfoglalt vezetőknek is rendelkezésre állnak azok a fontos, hasznos adatok, amelyekkel gyorsan nyomon követhetik az alkalmazottak fejlődését.

Ez azt jelenti, hogy képesek mérni a képzés hatását és igazolni a szabályoknak való megfelelést, vagyis mindazokat a kulcsfontosságú funkciókat, amelyek biztosítják, hogy a képzésbe fektetett beruházás kézzelfogható hozamot eredményezzen.

A 360 Learning legjobb funkciói

Engedélyezze az egyszeri bejelentkezést (SSO) olyan eszközökkel, mint a Microsoft, a Google, az Okta és a Myportal, hogy könnyű és biztonságos hozzáférést biztosítson.

Webalapú fájlokat közvetlenül hozzáadhat URL-ek összekapcsolásával olyan eszközökből, mint a Google és a Prezi, így minden egy helyen frissül.

Állítsa be a tanúsítványok lejárati dátumát, és kapjon automatikus emlékeztetőket, amikor meg kell újítani őket.

A 360 Learning korlátai

Korlátozott lehetőségek a platform megjelenésének személyre szabására, hogy jobban illeszkedjen a márka irányelveihez.

360 Learning árak

Csapat : 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

360 Learning értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a 360 Learningről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Egyfős L&D csapatot vezető képzési és fejlesztési menedzserként olyan LMS-re volt szükségem, amely intuitív, együttműködésen alapuló és elég rugalmas ahhoz, hogy mind a belső csapatokat, mind a külső kiskereskedelmi partnereket támogassa. A 360Learning minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak, sőt, még annál is többet nyújtott.

Egyfős L&D csapatot vezető képzési és fejlesztési menedzserként olyan LMS-re volt szükségem, amely intuitív, együttműködésen alapuló és elég rugalmas ahhoz, hogy mind a belső csapatokat, mind a külső kiskereskedelmi partnereket támogassa. A 360Learning minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak, sőt, még annál is többet nyújtott.

11. iSpring Learn (A legjobb vállalati képzések lebonyolításához és automatizálásához)

via iSpring Learn

Az iSpring Learn egy ideális felhőalapú LMS kisvállalkozások számára, mert ismerős felületével és egyszerű használatával, hasonlóan a Microsoft PowerPoint-hoz, jelentősen leegyszerűsíti az átállást a professzionális digitális képzésre. Integrált tartalomkezelő eszközeivel, különösen az iSpring Suite támogatásával, a platform lehetővé teszi az alapvető számítógépes ismeretekkel rendelkező alkalmazottak számára, hogy a meglévő PowerPoint-prezentációkat, videókat és dokumentumokat gyorsan interaktív, nyomon követhető tanfolyamokká alakítsák, kvízekkel és szimulációkkal. Ezzel elkerülhető a speciális oktatási tervezők felvétele vagy a bonyolult szoftverek nulláról történő elsajátítása.

Az eszköz a gyors tartalomkészítésre összpontosít, és valós idejű értékelési jelentésekkel kombinálva lehetővé teszi a kisvállalkozások számára, hogy idő- és erőforrás-igényes előzetes befektetések nélkül gyorsan elindítsák, kezeljék és mérjék képzési programjaik hatékonyságát.

Az iSpring Learn legjobb funkciói

Kezelje az összes képzési tevékenységet, azaz az élő foglalkozásokat, műhelyeket és találkozókat egy helyen a Naptár segítségével.

A JWT technológiával megvalósított egyszeri bejelentkezés (SSO) segítségével irányítsa át a felhasználókat a vállalati webhelyéről az iSpring Learn platformra.

Testreszabhatja a platform URL-jét úgy, hogy saját domainjét az iSpring Learn-hez rendeli, így egyedi márkás élményt biztosítva.

Az iSpring Learn korlátai

A hangfelvétel és a videó összehangolása bonyolult lehet; egyértelműbb oktatóanyagok lennének hasznosak.

iSpring Learn árak

300 felhasználó : 4,46 USD felhasználónként/hónapban

500 felhasználó : 3,97 USD felhasználónként/hónapban

1000 felhasználó: 3,58 USD felhasználónként/hónapban

iSpring Learn értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak az iSpring Learn-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Jó felület, sok lehetőség kiváló minőségű tanfolyamok létrehozására, kényelmesen nyomon követhető a munkavállalók előrehaladása, és nagyszerű, hogy megvásárolhatja a csomagot, és fantasztikus anyagokat hozhat létre.

Jó felület, sok lehetőség kiváló minőségű tanfolyamok létrehozására, kényelmesen nyomon követhető a munkavállalók előrehaladása, és nagyszerű, hogy megvásárolhatja a csomagot, és fantasztikus anyagokat hozhat létre.

📚 További információ: Projektmenedzsment szoftver nonprofit szervezetek számára

12. Litmos (A leghatékonyabb képzések megvalósításához)

via Litmos

A Litmos egy AI-alapú tanulásmenedzsment rendszer kisvállalkozások számára, amely segít az alkalmazottak beillesztésében és képzésében, partnereinek képzésében és a szabályoknak való megfelelésben.

Az intuitív drag-and-drop szerzői eszközzel tanfolyamokat hozhat létre, videókat, kvízeket és interaktív tartalmakat ágyazhat be, valamint tanulási útvonalakat alakíthat ki a különböző szerepkörök és üzleti egységek számára.

Több mint 98 000 kész kurzusból álló, azonnal használható könyvtárat kínál, amely olyan témákat fed le, mint az értékesítés, az ügyfélélmény, a megfelelőség, a biztonság és a soft skill-ek.

A Litmos funkciói

Válasszon több mint 100 használatra kész csatlakozó közül, vagy használjon nyílt API-kat a munkafolyamat-eszközök integrálásához.

Elemezze a tanulók által beküldött videókat AI segítségével, hogy nyomon követhesse az érzelmeket, a beszéd sebességét és a kulcsszavak használatát.

Tekintse át a tanfolyam verziótörténetét, és bármikor állítsa vissza a korábbi verziókat a pontosság fenntartása és a hibák elkerülése érdekében.

A Litmos korlátai

Nehéz frissíteni és egyedi mezőkkel dolgozni

Litmos árak

Egyedi árazás

Litmos értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Litmosról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Litmos nagyon felhasználóbarát, rengeteg opcióval rendelkezik, folyamatosan fejlődik és egyre jobb lesz! Imádom a tartalomszerkesztő funkciót, és nagyon lenyűgöznek a folyamatos fejlesztések.

A Litmos nagyon felhasználóbarát, rengeteg opcióval rendelkezik, folyamatosan fejlődik és egyre jobb lesz! Imádom a tartalomszerkesztő funkciót, és nagyon lenyűgöznek a folyamatos fejlesztések.

13. LearnDash (A legjobb kisvállalkozások számára a képzések kezeléséhez)

via LearnDash

A LearnDash azonnal javítja a kisvállalkozások számára elérhető tanulási tartalmakat. Hatékony WordPress-bővítményként működik, így ha van weboldala, akkor használhatja.

A legnagyobb előnye az azonnali tanfolyamkészítés. Csak be kell illeszteni egy YouTube-, Vimeo- vagy Wistia-lejátszási lista linkjét. Az intelligens tanfolyamkészítő varázsló átveszi az irányítást. Percek alatt automatikusan átalakítja a videó lejátszási listát egy teljesen strukturált, professzionális online tanfolyammá.

Ezzel a kisvállalkozások elkerülhetik a képzések megszervezésével járó hatalmas időráfordítást. Azonnal elindíthatja az alkalmazottak beilleszkedését vagy az ügyfelek oktatását, és a meglévő videókat azonnal értékes eszközzé alakíthatja.

A LearnDash legjobb funkciói

Engedélyezze a videó előrehaladását, hogy a tanulók a videók megtekintése után automatikusan befejezettnek jelöljék a leckét.

Ismerje meg az elkötelezettségi mintákat, az eltöltött időt és a kvíz teljesítményét, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

Támogatja a képeket, videókat, hangfájlokat, SWF fájlokat, HTML5, SCORM és xAPI formátumokat.

A LearnDash korlátai

Az olyan elemek, mint a tanfolyamcsomagok és a kosarak, szükségtelenül bonyolultak.

LearnDash árak

LearnDash LMS: 199 USD/év 1 webhelyre (éves számlázás)

LearnDash értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (200+ értékelés)

Mit mondanak a LearnDash-ről a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Már több weboldalt is készítettem a LearnDash segítségével, és azt kell mondanom, hogy az ügyfélszolgálat az egyik kedvenc funkciója. Ami magát a LearnDash-t illeti, a platform hihetetlenül könnyen használható.

Már több weboldalt is készítettem a LearnDash segítségével, és azt kell mondanom, hogy az ügyfélszolgálat az egyik kedvenc funkciója. Ami magát a LearnDash-t illeti, a platform hihetetlenül könnyen használható.

📚 Olvassa el még: A legjobb dokumentum-együttműködési szoftverek csapatok számára

Melyik LMS-sel érdemes kezdeni?

Ha még csak most kezded, válaszd azt az LMS-t, amely illeszkedik a meglévő munkafolyamatodhoz. Ne azt, amelyiknek a leghosszabb a funkcióinak listája.

Már használ olyan eszközt, mint a ClickUp a projektmenedzsmenthez? Bővítse ki képzésekkel, dokumentumokkal, sablonokkal és mesterséges intelligenciával. Nincs szükség további tanulási folyamatra.

Ha pedig most kezd el használni a tanulásmenedzsment rendszert kisvállalkozásában, akkor is a ClickUp használatát javasoljuk. Ez a rendszer minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre az első lépések megtételéhez szükség van.

A kulcs az, hogy kicsiben kezdjük. Használjunk sablonokat. Teszteljük egy csapaton. A legjobb LMS az, amelyet az alkalmazottak ténylegesen használnak és újra és újra visszatérnek hozzá.

