Jira Gantt-diagram és ClickUp Gantt-diagram: melyik a jobb a projekttervezéshez?

Amikor csapata több fázisban, függőségek és határidők között tervezi a munkát, a Gantt-diagramok nem csupán a munka vizualizálását szolgálják. Ezek az okok, amelyek miatt az egyik projektmenedzsment eszközt választja a másik helyett.

A ClickUp és a Jira közül, amelyek mindkettő Gantt (vagy legalábbis Gantt-típusú) funkcionalitást ígérnek, melyik illik jobban az Ön munkamódszeréhez?

Ha a Jira és a ClickUp között vacillál projektmenedzsment eszközként, mi segítünk Önnek.

A natív drag-and-drop idővonalakat kínáló eszközt választja, vagy azt, amelyik Gantt funkciókat tartalmaz pluginok és fizetős frissítések formájában?

Végezzünk el egy Jira Gantt-diagram és ClickUp Gantt-diagram funkciók összehasonlítását, hogy megalapozott döntést hozhasson.

Ideális helyzetek a funkció használatához

1903-ban Karol Adamiecki, egy lengyel mérnök, kifejlesztett egy vizuális projektütemező eszközt, amelyet harmonogramnak nevezett. Bár ez nagyon hasonlított a modern Gantt-diagramhoz, nyelvi korlátok és korlátozott terjesztés miatt Kelet-Európán kívül nem volt széles körben ismert.

1910-ben Henry L. Gantt, amerikai gépészmérnök és menedzsment tanácsadó, függetlenül létrehozott egy hasonló diagramot a gyártási és katonai projektek hatékonyságának javítása érdekében. Az ő verziója nagyobb népszerűségre tett szert az Egyesült Államokban és a nyugati országokban, így a formátum Gantt-diagram néven vált ismertté.

A Gantt-diagramok még ma is elengedhetetlen részét képezik a modern projektmenedzsment eszközöknek.

Miért tartja még mindig a helyét a Gantt, amikor már elérhető a Kanban, a Timeline, a Scrum és egy tucatnyi más nézet? És mikor érdemes használni?

Projektkezelés egymást követő függőségekkel : Ha egy feladat késedelme az egész ütemtervet befolyásolja, a Gantt-diagramok segítenek vizualizálni a kritikus utat és megérteni, hogy egy feladat eltolása hogyan hat a későbbi munkákra.

A projekt áttekintése egy pillanat alatt: Nincs más nézet, amely a teljes ütemtervet, a feladatok hierarchiáját, a függőségeket, a mérföldköveket és a határidőket egy helyen jelenítené meg úgy, mint a Gantt-diagram.

A munkaterhelés kiegyensúlyozása erőforrás-korlátozott környezetben : A Gantt-diagramok megmutatják, ha valaki túlterhelt vagy alulhasznosított, így könnyebb átcsoportosítani a munkát anélkül, hogy megzavarná a projekt ütemtervét.

Érdekeltekkel teli projektek kezelése : Amikor a vezetői csapatok egyértelmű frissítéseket várnak, a Gantt-diagramok tiszta módszert kínálnak a haladás, a szűk keresztmetszetek és a kockázatok kommunikálására.

Kezelje a komplex, többfázisú kezdeményezéseket : Hosszú távú projektek esetén a Gantt-diagramok átfogó képet adnak a fázisokról, miközben nyomon követik a napi előrehaladást, így Ön mindig tisztában lehet a fontosabb mérföldkövekkel.

Funkciók közötti csapatok közötti együttműködés : A Gantt-diagramok közös betekintést nyújtanak a függő munkafolyamatokba, segítve az egyik csapatot megérteni, hogy eredményeik hogyan hatnak a többiekre.

Határidőkhöz tervezve: A Scrum segít a feladatok elvégzésében. A Kanban segít megőrizni a rugalmasságot. A Gantt viszont A Scrum segít a feladatok elvégzésében. A Kanban segít megőrizni a rugalmasságot. A Gantt viszont láthatóvá teszi a kritikus útvonalat , így biztosítva, hogy a szigorú határidők ne vesszenek el a felhalmozódott feladatok között.

🧠 Érdekesség: A Gantt-diagramok első felhasználási esete az első világháború idején volt. Az amerikai hadsereg a Gantt-diagramokat hajók és fegyverek gyártásának ütemezéséhez használta. Ekkor a Gantt-diagramok két jellemzőjükről voltak ismertek: az idő a x-tengelyen, a feladatok vagy tevékenységek a y-tengelyen, a vízszintes sávok pedig az időtartamot mutatták.

Rövid áttekintés: ClickUp Gantt-diagram és Jira Gantt-diagram funkciók összehasonlító táblázata

A ClickUp és a Jira egyaránt lehetővé teszi a projektek vizuális szervezését és kezelését Gantt-diagramok és ütemtervek segítségével. Alapvető projektmenedzsment funkciókat kínálnak, amelyekkel egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, nyomon követheti az előrehaladást, függőségeket építhet ki és hatékonyan kezelheti a mérföldköveket.

Az alábbiakban bemutatjuk az alapvető különbségeket abban, ahogyan ezek az eszközök a Gantt funkciót kínálják a különböző csapatokkal rendelkező, sokféle vállalkozás számára.

Vessünk egy pillantást az alábbi áttekintő táblázatra:

Kritikus út elemzés Automatikusan kiszámítja és kiemeli a projekt legrövidebb időtartamát meghatározó feladatok sorrendjét. Elérhető az Advanced Roadmaps (fizetős csomagok) fejlett problémakapcsolási funkcióján keresztül, de nem rendelkezik automatikus, valódi kritikus út számítás funkcióval. Kézi megoldásokra vagy harmadik féltől származó alkalmazásra van szükség. Slack Time Automatikusan kiszámítja és megjeleníti, hogy egy feladat mennyi idővel késhet anélkül, hogy ez hatással lenne a projekt befejezésének dátumára. Ez a számítás általában nem szerepel a Jira natív funkciói között. Alapvető összehasonlítás Lehetővé teszi az eredeti ütemterv pillanatfelvételének mentését, hogy összehasonlíthassa a tervezett és a tényleges előrehaladást. Kézi létrehozás szükséges egyéni mezők vagy egy Marketplace alkalmazás segítségével. AI-támogatás Mélyen beágyazott mesterséges intelligencia a feladatok létrehozásához, összefoglalókhoz és javaslatokhoz Általában fizetős csomagokban érhető el. Összefoglalásokra, tartalomgenerálásra és intelligens keresésre összpontosít az Atlassian csomagban (nem kifejezetten a Gantt-típusú nézetbe építve). Ingyenes tervezethez való hozzáférés Elérhető a Free Forever csomagban. Alapvető idővonal (egyetlen projekt nézet) elérhető. A fejlett ütemtervek (igazi többprojektes ütemtervezés) csak a fizetős csomagokban érhetők el. Feladatok függőségei Egyszerűen rajzolja meg és kapcsolja össze vizuálisan a feladatokat, hogy függőségeket hozzon létre. Az automatikus átütemezés egy kulcsfontosságú funkció. A fejlett vizuális függőségek létrehozása és kezelése az Advanced Roadmaps (fizetős csomagok) egyik alapvető funkciója. Az alapcsomagok a problémák összekapcsolására támaszkodnak. Ideális felhasználási eset Feladat- és projektütemterv-tervezés olyan funkciók közötti csapatok számára, akiknek azonnal teljes vizuális PM funkciókra van szükségük. Útiterv és kapacitástervezés technikai csapatok számára agilis környezetben, szorosan integrálva a problémák nyomon követésével és a fejlesztési munkafolyamatokkal.

Mi az a ClickUp?

Vizualizálja projektjeit a ClickUp Gantt-diagram nézettel

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a projektmenedzsmentet, a feladatkövetést, a csapatmunkát és az elemzéseket egyetlen egységes platformba egyesíti.

A ClickUp nem csupán egy projektmenedzsment eszköz, amelyet a növekedéseddel együtt bővíthetsz, hanem egy konvergált AI munkaterületet is kínál, amely összefogja az összes munkafolyamatodat.

Különböző projektmenedzsment módszertanokat támogat, beleértve az agilis munkafolyamatokat, a hagyományos projektmenedzsmentet, a vízesés módszertant és a hibrid módszertanokat. Ezáltal bármilyen projektstílushoz alkalmas, és segít elkerülni a munka elszóródását, azaz több, egymástól független munkafolyamat kezelését szétszórt eszközökön.

Kiemelkedő jellemzője, hogy több mint 15 testreszabható nézetet kínál (ezek közül az egyik a Gantt-diagram nézet). Ezzel a csapatának leginkább megfelelő módon jelenítheti meg a projekteket.

Ha nézeteket szeretne hozzáadni a ClickUp-ban található projektjeihez, nézze meg ezt a videót.

A ClickUp Gantt-diagram funkciói

Most nézzük meg a ClickUp Gantt-diagram nézetének konkrét funkcióit, amelyek átfogó áttekintést és részletes ellenőrzést biztosítanak a projektek felett.

1. funkció: Feladatok függőségei és a kritikus út vizualizálása

Elemezze projektje kritikus útjait a ClickUp Gantt-diagram nézet segítségével.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy bármely feladat között függőségeket hozzon létre egyszerűen csak rákattintva és vonalat húzva közöttük. Ezek a függőségek világos vizuális ábrázolást adnak arról, hogy a feladatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz a projekt idővonalán.

A platform elsősorban „blokkok” és „blokkolja” kapcsolatokat használ, biztosítva, hogy a feladatok csak akkor kezdődhessenek el, ha az azokhoz kapcsolódó feladatok befejeződtek.

Ha Gantt-diagram példákat keres, gondoljon sprinttervezésre, bevezetési ütemtervekre vagy tartalomcsatornákra – minden feladat egyértelműen kapcsolódik az előtte vagy utána következő feladathoz.

Íme minden, amit a ClickUp Gantt-diagram nézetében a függőségekkel elérhet:

Kritikus út elemzés : Azon feladatok azonosítása, amelyeket időben be kell fejezni, hogy elkerülhető legyen a teljes projekt késedelme. A ClickUp automatikusan kiszámítja és megjeleníti a függő feladatok leghosszabb sorozatát, amely meghatározza a projekt minimális befejezési idejét.

Automatikus átütemezés : A függőségekkel rendelkező feladat áthúzásával automatikusan átütemeződnek a láncban lévő összes függő feladat, azzal a lehetőséggel, hogy elrejtse és kihagyja a hétvégéket, így a szoftverfejlesztő csapatok reális határidőket kaphatnak.

Projektközi függőségek : Lehetővé teszi különböző projektek és munkaterületek közötti függőségek létrehozását, vagyis több projekt feladatait összekapcsolhatja, hogy az egész portfólióban fenntartsa a koordinációt.

Tömeges függőségkezelés : Ezzel az agilis projektmenedzsment eszközzel több feladatot is kiválaszthat, és tömegesen hozhat létre függőségeket. Ez különösen hasznos, ha összetett ütemterveket állít be, például sprinteket, termékkiadásokat vagy marketingkampányokat, ahol több feladat is egy kulcsfontosságú eredménytől függ.

Függőségi ütközések észlelése és figyelmeztetés: A Gantt nézet jelzi a projektfüggőségek közötti ütemezési problémákat, azaz ha egy minőségértékelési feladat véletlenül a funkció fejlesztése előtt kerül ütemezésre, a ClickUp ütközési figyelmeztetéseket küld.

👀 Tudta? Bár a kritikus út diagram használata segít a függőségek és a megfelelő ütemtervek vizualizálásában, ez egy időigényes és hibalehetőségekkel járó feladat. Ezért a legtöbb projektmenedzser Gantt-diagram szoftvert használ a feladatok kritikus útjának automatikus azonosításához.

2. funkció: Idővonal-kezelés és laza idő számítása

Alakítsa projektjeit idővonalakká a ClickUp Gantt-diagram nézetben

A ClickUp Gantt nézetével közvetlenül a diagramon kezelheti a feladatok ütemtervét. A feladatcsíkokat húzva átütemezheti a kezdési vagy befejezési dátumokat anélkül, hogy több helyre kellene kattintania. Nagyíthat és kicsinyíthet is, hogy napra, hétre, hónapra vagy negyedévre bontva tekintse meg az ütemtervét, attól függően, hogy milyen részletesnek kell lennie a tervezésnek.

Minden feladat sávon vizuális haladási sávok és a teljesítés százalékos aránya is megjelenik közvetlenül a Gantt-diagramon. Ezek a haladási jelzők valós időben frissülnek, amint a csapat tagjai a feladatokat befejezettként jelölik meg vagy frissítik azok állapotát.

Az erőforrások optimális elosztása érdekében bekapcsolhatja a Slack Time Calculations funkciót, hogy lássa, kinek van a szükséges sávszélessége. A Slack Time Calculations funkció megmutatja, hogy egy feladat mennyi idővel késhet anélkül, hogy ez hatással lenne a projekt kritikus útjára. Például, ha egy tervezési felülvizsgálatnak 3 napos késési ideje van, akkor tudja, hogy azt (legfeljebb 3 nappal) elhalaszthatja anélkül, hogy ez késleltetné a fejlesztést.

Projektmenedzserként ez a funkció lehetővé teszi, hogy prioritást adjon az azonnali figyelmet igénylő feladatoknak, és újraelosztja a munkát anélkül, hogy túlterhelné a csapat tagjait.

💡 Profi tipp: Ha feladataid ismétlődő mintákat követnek, például jóváhagyások, átadások vagy funkciók közötti lépések, akkor a feladatkezelési sablonok használata jelentős időmegtakarítást jelenthet. Ezek előre elkészített struktúrát nyújtanak az ismétlődő munkafolyamatokhoz, így nem kell minden alkalommal manuálisan újra létrehoznod ugyanazt a feladatfelosztást. Nézze meg, hogyan kezeli a ClickUp az agilis munkafolyamatot:

3. funkció: Jelentések és irányítópultok

A ClickUp lehetővé teszi a Gantt-diagramok közvetlen beágyazását a testreszabható irányítópultokba, így könnyebb kommunikálni a projekt állapotát és indokolni az erőforrás-elosztási döntéseket a vezetőség számára. A Gantt-diagramokat más widgetekkel, például a feladat előrehaladásával, az időkövetéssel vagy a sprint sebességével párosíthatja, hogy teljes képet kapjon a projektben zajló eseményekről.

A ClickUp Dashboards mesterséges intelligenciával készült összefoglalói segítségével gyorsabban kaphatja meg a projektfrissítéseket.

A fejlett jelentéskészítési funkciók lehetővé teszik a Gantt-adatok szűrését a felelősök, a határidők, a prioritási szintek vagy a projektfázisok szerint. Egy lépéssel továbbmenve automatizálhatja és ütemezheti a jelentéseket az intuitív felületen, hogy azokat rendszeresen eljuttassa a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek.

4. funkció: Gantt-idővonal sablon

A ClickUp Gantt-idővonal sablon megszünteti a Gantt-diagramok nulláról történő létrehozásához általában szükséges beállítási időt. A sablon egy használatra kész keretrendszert biztosít, amelyet a csapatok a saját projektjük igényeihez igazíthatnak, miközben megőrzik a bevált szerkezeti elemeket a projekt átfogó lefedettségének biztosítása érdekében.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Gantt sablon segítségével több projektet is megtekinthet egyetlen Gantt-diagramon.

A ClickUp Gantt-idővonal sablonjával a következőket teheti:

Több idővonal-perspektíva elérése : Váltson a heti nézetek között az azonnali feladatokra való összpontosításhoz, a havi nézetek között a projekt fázisaihoz, és az éves nézetek között : Váltson a heti nézetek között az azonnali feladatokra való összpontosításhoz, a havi nézetek között a projekt fázisaihoz, és az éves nézetek között a hosszú távú stratégiai tervezéshez

Használja ki a beépített projektmenedzsment funkciókat : A sablon időkövetési funkciókat, függőségi figyelmeztetéseket, automatikus e-maileket és címkéket tartalmaz, hogy a projekt koordinációját a kezdetektől fogva javítsa.

A projekttervezés egységesítése a csapatok között : Az előre beállított feladatcsoportok, állapotok és mérföldkőjelölők segítségével a sablon segít a különböző csapatoknak követni az egységes struktúrát, miközben szükség esetén lehetővé teszi az egyéni szerkesztést is.

Szűrés egyéni mezők alapján: A Gantt-diagramot megbízott, prioritás vagy feladatfázis szerint szűrheti, hogy egy nagyon fókuszált áttekintést kapjon a döntéshozatalhoz szükséges legfontosabb elemekről.

5. funkció: Erőforrás-elosztás és munkaterhelés-kezelés

A ClickUp Gantt nézet segít felismerni a túlterheléseket vagy hiányosságokat azáltal, hogy a feladat idővonalát a megbízottak mellett jeleníti meg. Ha két magas prioritású feladat átfedésben van ugyanazon személy számára, azt azonnal láthatja, és áthelyezheti vagy újból kioszthatja a munkát a konfliktusok elkerülése érdekében.

A mélyebb erőforrás-tervezéshez váltson át a ClickUp Workload View-ra. Ez figyelembe veszi az időbecsléseket és az egyes személyek kapacitását, így a csapatának kapacitása alapján tervezheti meg a feladatokat.

A ClickUp Workload View segítségével vizualizálhatja csapata munkaterhelését és kapacitását.

A Gantt- és a Workload-nézetek együttes használata segít a kiegyensúlyozott ütemtervek fenntartásában és a túlfoglalások elkerülésében.

💡 Profi tipp: Ha többfázisú munkát kezel szűk határidőkkel, fontolja meg a projektütemterv-sablonok használatát. Ezek segítenek előre megtervezni a legfontosabb feladatokat, függőségeket és mérföldköveket, így nem kell minden új projekt kezdetekor újra felépítenie a struktúrát.

ClickUp Gantt-diagram: A legmegfelelőbb csapatméretek és SaaS használati esetek

A ClickUp Gantt-diagramjai különböző csapatméretekhez és projektkomplexitásokhoz alkalmazkodnak, így sokoldalúan használhatók különböző SaaS-környezetekben.

A ClickUp kiemelkedik széleskörű testreszabási lehetőségeivel. A testreszabott állapotoktól és mezőktől a teljesen adaptálható munkafolyamatokig, amelyek illeszkednek a csapat működéséhez.

Így profitálhatnak a különböző csapatok a ClickUp Gantt-diagramból:

Csapat típusa Elsődleges felhasználási eset Fő előny Szoftverfejlesztő csapatok Funkciók kiadása, sprint tervezés, termék ütemtervek Kezelje a fejlesztési fázisok és a tesztelési ciklusok közötti függőségeket Marketingcsapatok Kampánykoordináció, tartalomnaptárak, bevezetési sorrendek Szinkronizálja a kreatív eszközöket, a jóváhagyási munkafolyamatokat és a publikációs ütemterveket Termékfejlesztő csapatok Funkciófejlesztési ciklusok, felhasználói kutatási fázisok és piacra lépési tervezés Összehangolja a kutatástól a bevezetésig terjedő, többfunkciós eredményeket Professzionális szolgáltatások Ügyfélprojekt-menedzsment, tanácsadási megbízások és szolgáltatásnyújtás Nyomon követi a projekt mérföldköveit és az erőforrások elosztását több ügyfél között Műveleti csapatok Folyamatok megvalósítása, rendszerátállás és osztályok közötti kezdeményezések Koordinálja a több részleget és érdekelt felet érintő komplex munkafolyamatokat

A ClickUp Gantt-diagram AI-képességei

A ClickUp Brain (a ClickUp beépített AI asszisztense) intelligens automatizálást és kontextusfüggő betekintést nyújt közvetlenül a Gantt nézetben.

Ezzel a programmal egyszerűen csak le kell írnia a projektjét, és máris elkészítheti a Gantt-diagramot. Adjon meg egy rövid leírást, például: „Indítsuk el a harmadik negyedévi termékfrissítést felhasználói kutatással, tervezési iterációkkal, fejlesztési sprintekkel, tesztelési fázisokkal és marketing bevezetéssel”, és a program elkészíti a fázisokat, feladatokat, ütemterveket és függőségeket (anélkül, hogy órákat kellene töltenie a beállítással).

A Brain továbbá adatokat tud lekérni a Gantt-idővonaláról (gondoljon: feladat előrehaladása, megjegyzések, befejezési arányok), hogy összefoglalja a feladatokat és megválaszolja az alábbi kérdéseket:

Mi áll a késés hátterében?

Jól haladunk a bevezetéssel?

Mi lassít minket ezen a héten?

Mivel a Gantt-feladatok állapotokhoz és határidőkhöz vannak kötve, a haladás alapján automatizálhatja a munkafolyamatokat, például riasztásokat, feladatok kiosztását vagy nyomon követést. Ha egy kritikus útvonalú feladat elmarad, az AI automatikusan értesítheti a csapat tagjait, és továbbíthatja a problémákat a projektmenedzsereknek.

Ez a kontextusfüggő automatizálás intelligens projektmenedzsment rendszerré alakítja a Gantt-diagramot, amely folyamatos manuális beavatkozás nélkül is biztosítja a határidők betartását.

Előnyök és hátrányok (felhasználói véleményekkel együtt)

Előnyök

Zökkenőmentes átmenet több mint 15 nézet között, amelyek valós időben tükrözik a frissítéseket

Beépített feladatkezelés a munkafolyamatok központosításához és összevonásához egy platformon belül

Csökkenti a kézi beállítási időt az előre elkészített Gantt-diagram sablonokkal

Összefoglalja az idővonalakat és a beépített AI-támogatással működő automatizálásokat.

Intuitív ütemezés drag and drop funkcióval

Beépített kritikus út elemzés és laza idő számítás

Gantt-diagram widget, amely közvetlenül beágyazható a műszerfalba

Hátrányok

A komplex feladatokat kezelő felhasználóknak késleltetéssel kell számolniuk, amikor több idővonalat nagyítanak vagy görgetnek.

Kiterjedt funkcionalitása miatt a funkciók elsajátítása jelentős tanulási görbét igényel.

Mi teszi a ClickUp Gantt-diagramját kiemelkedővé?

Íme egy G2-es értékelés:

Bár a Jira és a ClickUp egyaránt támogatja az agilis munkafolyamatokat, a ClickUp Gantt-diagramokhoz való hozzáállása miatt szélesebb körű csapatok számára elérhetőbb, nem csak a fejlesztők számára. A ClickUp lenyűgöző funkciók sorát kínálja, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását, a feladatok kezelését és a haladás nyomon követését egy helyen. Imádom, hogy minden projekthez testreszabott nézeteket hozhatok létre, automatizálásokat állíthatok be, és integrálhatom őket más, már használt eszközökkel. Nagyon sokoldalú, akár személyes feladatkövetésről, akár komplex üzleti műveletekről van szó. A sablonok és a műszerfalak különösen hasznosak ahhoz, hogy minden rendezett és könnyen követhető legyen.

Árazási struktúra

Megjegyzés: A Gantt-diagramok minden fizetős csomagban elérhetők.

Mi az a Jira?

via Atlassian

A Jira egy eredetileg szoftverfejlesztő csapatok számára tervezett problémakezelő és projektmenedzsment eszköz. Agilis módszertanokra, például Scrum és Kanban táblákra épül, és segíti a technikai csapatokat a sprintek kezelésében, a hibák nyomon követésében és a fejlesztési munkafolyamatok koordinálásában.

A Jira segít a komplex szoftverprojektek kezelhető feladatokra, történetekre és epikákra bontásában. Ezt az agilis projektmenedzsment eszközt szoftverfejlesztők, termékmenedzserek, projektmenedzserek és minőségbiztosítási tesztelők használják, valamint az IT-t is használják a több mozgó alkatrésszel rendelkező komplex projekteket kezelő, többfunkciós csapatok.

Megjegyzés: A Jira nem kínál natív Gantt-diagram funkciót, mint a ClickUp. A Timeline és Plans funkcióján keresztül Gantt-típusú vizualizációt kínál. Ha a Gantt-diagram funkció elengedhetetlen az Ön számára, fontolja meg a Jira alternatíváit.

A Jira Gantt-diagram funkciói

Most nézzük meg a Jira legfontosabb funkcióit, amelyek segítenek nyomon követni a projekt előrehaladását, racionalizálni a munkafolyamatokat és kezelni a többfunkciós projekteket.

1. funkció: Idővonal-megjelenítés

A Jira Timeline nézet egy alapvető ütemterv-megjelenítést biztosít, amely az epikákat, történeteket és feladatokat egy vízszintes idővonalon jeleníti meg. Az adatokat a Jira (Scrum és Kanban) tábláiból vonja le, és az ügyeket időrendben, egyszerű sávokkal és alapvető állapotjelző színekkel jeleníti meg. Szűrőket alkalmazhat, hogy bizonyos munkamenetekre, kiadásokra vagy megbízottakra összpontosítson, és gyorsan áttekintse, hogyan oszlik el a munka az idővonalon.

A szoftverfejlesztő csapatok a Timeline nézet segítségével láthatják, hogy az epikák hogyan oszlanak fel történetekre, és hol húzódnak a sprint határai.

A nézet azonban korlátozott. Nem képes megjeleníteni az egyes feladatokat, alfeladatokat vagy a részletes munkamegosztást, amelyre a legtöbb projekttervezésnek szüksége van. A Jira-nak hiányoznak a sprint előrehaladásáról szóló részletes információk is, hacsak nem párosítják jelentésekkel vagy harmadik féltől származó eszközökkel.

2. funkció: Csomagok

A Plans (korábban Advanced Roadmaps) egy prémium Jira funkció, amely több projekt és csapat számára fejlett idővonal-megjelenítést biztosít. Ez a funkció támogatja a projektek közötti függőségeket, a többszintű hierarchiát az alfeladatok láthatóságával, a szoftverfejlesztési kapacitás tervezését és a mérföldkövek nyomon követését. Minden olyan fejlett funkció, amely az alapvető idővonal-funkcióban nem elérhető.

Ez a funkció támogatja az erőforrások kiszámítását és előrejelzését, lehetővé téve a szoftvercsapatok számára, hogy megértsék a munkaterhelés eloszlását a különböző projektek és egyének között. A funkciónak azonban még mindig hiányoznak a Gantt-diagram kritikus funkciói. Például a bázisvonal-összehasonlítás (az eredeti terv pillanatfelvételének mentése az eltérés méréséhez) nem natív funkció a Jira-ban, így a felhasználók kénytelenek manuálisan létrehozott egyéni mezőkre vagy harmadik féltől származó alkalmazásokra támaszkodni.

3. funkció: Bővítmények és integrációk

Mivel a Jira nem kínál natív Gantt-diagram funkciót, mind a kis csapatok, mind a nagyvállalatok az Atlassian Marketplace harmadik féltől származó integrációira támaszkodnak a teljes Gantt-funkcionalitás eléréséhez. Ezek az eszközök lehetővé teszik a kritikus út elemzését, az alapvonal összehasonlítását, a mérföldkövek nyomon követését és a fejlett függőségkezelést, amelyek a Jira alapértelmezett beállításaiban nem elérhető funkciók.

A Jira jól integrálható olyan népszerű fejlesztői eszközökkel, mint a Bitbucket, a GitHub és a Jenkins, így alkalmas az Atlassian ökoszisztémába már beágyazott mérnöki csapatok számára.

A népszerű Jira-integrációk közé tartozik a BigGantt, a WBS Gantt-Chart for Jira, a Structure. Gantt és az Advanced Gantt for Jira. Bár ezek a bővítmények nagyon hatékonyak, még bonyolultabbá teszik a (Jira) amúgy is meredek tanulási görbét, különösen a nem technikai csapatok számára. A többletköltségek és a beállítási erőfeszítések miatt kevésbé vonzó választásnak bizonyulnak azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűsített projektmenedzsment eszközt keresnek.

Jira Gantt-diagram: Legmegfelelőbb csapatméretek és SaaS használati esetek

A Jira Gantt-diagram funkciója leginkább olyan technikai csapatok számára ideális, amelyeknek speciális projektmenedzsment igényeik vannak, bár a teljes Gantt-funkcionalitáshoz további bővítményekre van szükség.

Így profitálhatnak a technikai csapatok a Jira használatából:

Csapat típusa Elsődleges felhasználási eset Fő előny Szoftverfejlesztő csapatok Agilis sprinttervezés, hibakövetési munkafolyamatok Integrálható a meglévő fejlesztési munkafolyamatokkal és a problémák nyomon követésével Devops csapatok Rendszerbevezetések, technikai migrációk Összekapcsolja az infrastruktúra feladatait a fejlesztési ciklusokkal Műszaki termékcsapat Funkciófejlesztés, kiadás tervezése Összekapcsolja a felhasználói történeteket és epikákat az idővonal vizualizációjával

A Jira Gantt-diagram AI-képességei

Az Atlassian (a Jira anyavállalata) integrálta az Atlassian Intelligence-t – az alapjául szolgáló AI platformot – termékeibe. Az új, egységes AI-élmény, amely Rovo néven fut, olyan funkciókat egyesít, mint a keresés, a csevegés és a testreszabható ügynökök. Összefoglalja a feladatokat, válaszol a projekttel kapcsolatos kérdésekre, és természetes nyelvet használ az automatizálási szabályok létrehozásához és a munkamegosztás javaslatához.

Fontos megjegyezni, hogy a Rovo elsődleges funkciója továbbra is a problémakezelés és a tudás visszakeresése, nem pedig a vizuális projekttervezés. A Jira Timeline vagy Plans nézetén belüli közvetlen funkcionalitása általában azokra a feladatokra korlátozódik, amelyek ezeket a nézeteket töltik ki.

Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a hagyományos Gantt-diagram funkciókhoz (kritikus út, alapvonalak) pluginokra támaszkodik, továbbra is szüksége van olyan harmadik féltől származó alkalmazásokra, mint a Visor, hogy teljes mértékben kihasználhassa az AI funkcióit, amelyek valóban képesek manipulálni és javítani a Gantt-diagram nézetét.

🧠 Tudta? Annak ellenére, hogy egyre népszerűbbek a Gantt-diagram alternatívái, mint például a kanban táblák, az idővonalak és a naptár nézetek, ez a vizuális módszer továbbra is a legnépszerűbb közel 45% projektmenedzser számára, akik komplex, többfázisú munkákat kezelnek.

Előnyök és hátrányok (felhasználói véleményekkel együtt)

Előnyök

Közvetlenül kapcsolódik az agilis táblákhoz, valós időben szinkronizálva az epikákat, történeteket és feladatokat.

Támogatja a projektek közötti tervezést és nyomon követést a Tervek segítségével.

Lehetővé teszi a csapat kapacitásának tervezését, hogy a források korlátait korán felismerjék.

Egyedi hierarchiaszinteket kínál, hogy illeszkedjen a termékéhez vagy a sprint struktúrájához.

Jól működik a Jira-t napi szinten használó mérnöki és termékfejlesztő csapatok számára.

Hátrányok

A Gantt-diagram teljes funkcionalitásához további bővítmények szükségesek.

A nem technikai felhasználók számára meredek a tanulási görbe.

A fejlett funkciók, mint például a tervek, csak a Premium és Enterprise csomagokban érhetők el.

Mi teszi a Jira Gantt-diagramját kiemelkedővé?

Íme egy G2-es értékelés:

A legjobban azt szeretem, hogy a Jira mennyire testreszabható és strukturált a projektek és jegyek kezelésében. Támogatja a részletes feladatkövetést, lehetővé teszi egyéni munkafolyamatok létrehozását, és Kanban vagy Scrum táblákkal áttekinthetővé teszi a haladást. Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Confluence, a Slack és a GitHub, még hatékonyabbá teszi. Könnyű vele együttműködni, feladatokat kiosztani, határidőket beállítani és a felelősségvállalást fenntartani a különböző részlegek között. A Jira lehetővé teszi testreszabható munkafolyamatok létrehozását a sémaszerkesztőjével, bár a tanulási görbe nem technikai csapatok számára magasabb. A Jira azonban eleinte kissé bonyolult lehet, különösen új munkafolyamatok konfigurálásakor vagy a jogosultsági sémák megértésekor. Néha a felhasználói felület túlzsúfoltnak tűnik, és nagy léptékű projektek esetén a teljesítmény lassabb lehet.

Árazási struktúra

Örökre ingyenes

Standard : 7,91 USD/hó felhasználónként

Prémium : 14,54 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi

Megjegyzés: A Tervek (fejlett ütemterv) funkció csak a prémium és annál magasabb szintű csomagokban érhető el.

ClickUp Gantt-diagram és Jira Gantt-diagram a Redditen

A vita lezárásaként a Redditre vittük át a témát. Noha nincs konkrét téma, amely a ClickUp Gantt-nézetét a Jirával hasonlítaná össze, íme néhány felhasználói vélemény mindkét eszközről.

A felhasználók mind a Jira, mind a ClickUp esetében jelentős tanulási görbét tapasztaltak. Egy felhasználó szerint azonban, ha túljut a ClickUp tanulási görbéjén, az egyéni munkafolyamatok létrehozása és az általános feladatkezelés meglehetősen egyszerűvé válik.

Ez egyértelműen egy robusztus eszköz, de be kell vallanom, hogy a tanulási görbe valódi. Egy ideig tartott, mire úgy beállítottam, ahogy akartam, de miután megcsináltam, valóban megkönnyítette a projektek kezelését és a csapatommal való együttműködést.

Ez egy határozottan robusztus eszköz, de be kell vallanom, hogy a tanulási görbe valóban létezik. Egy ideig tartott, mire úgy beállítottam, ahogy akartam, de miután megcsináltam, valóban megkönnyítette a projektek kezelését és a csapatommal való együttműködést.

Bár a Jira Advanced Roadmaps kiterjedt funkcionalitást kínál, a natív funkciók hiánya költséges és időigényes a felhasználók számára. Egy felhasználó szerint:

Sok kiegészítőre és bővítményre kell támaszkodni ahhoz, hogy kijavítsuk azokat a dolgokat, amelyeknek a Jira-ban alapértelmezés szerint meg kellene lenniük. Például a projektem CFD-je gyakorlatilag használhatatlan, mert a „Kész” összesítés nem veszi figyelembe a kiválasztott időkeretet. Az sem tetszik, hogy alapértelmezés szerint nem lehet a kártyákat a WIP-koruk alapján színezni.

Sok kiegészítőre és bővítményre kell támaszkodni ahhoz, hogy kijavítsuk azokat a dolgokat, amelyeknek a Jira-ban alapértelmezés szerint meg kellene lenniük. Például a projektem CFD-je gyakorlatilag használhatatlan, mert a „Kész” összesítés nem veszi figyelembe a kiválasztott időkeretet. Az sem tetszik, hogy alapértelmezés szerint nem lehet a kártyákat a WIP-koruk alapján színezni.

Másrészt a ClickUp Gantt diagramjának 60 használati korlátja (az ingyenes csomagban) egyesek számára problémát jelent. Egy felhasználó szerint:

Jelenleg az ingyenes csomagot használjuk, mivel minden szükséges funkciót tartalmaz, azonban elértük a Gantt-diagram „60 használatát”; ez a fejlesztési folyamatunk fontos része, és nem tudjuk igazolni, hogy mindannyian havi 10 dollárt költsünk minden funkció feloldására, amikor egyszerűen csak a Gantt-diagram funkciót szeretnénk használni.

Jelenleg az ingyenes csomagot használjuk, mivel minden szükséges funkciót tartalmaz, azonban elértük a Gantt-diagram „60 használatát”; ez a fejlesztési folyamatunk fontos része, és nem tudjuk igazolni, hogy mindannyian havi 10 dollárt költsünk minden funkció feloldására, amikor egyszerűen csak a Gantt-diagram funkciót szeretnénk használni.

Melyik Gantt-diagram eszköz a legjobb a csapatának?

A döntés megszületett: a ClickUp viszi el a pálmát.

A Jira és a ClickUp különböző közönségeket szolgál ki. A Jira elsősorban szoftverfejlesztő csapatoknak szól, míg a ClickUp szélesebb körű Gantt-funkciókat kínál mindenkinek, a marketingtől a mérnöki munkáig.

Míg a Jira az agilis módszertanok révén kiemelkedik a projektmenedzsment területén, technikai és szoftverfejlesztő csapatok is széles körben alkalmazzák. A fejlett Gantt (vagy Gantt-típusú) funkciók hiánya azt jelenti, hogy harmadik féltől származó bővítményekre kell támaszkodnia. Ehhez figyelembe kell vennie a beállításhoz és integráláshoz szükséges időt és költségeket.

A ClickUp azonban egy átfogó munkamenedzsment eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak fejlesztettek ki, akik teljes Gantt-funkcionalitást szeretnének extra bővítmények vagy beállítások nélkül.

Az ütemtervek elkészítésétől a függőségek feltérképezésén, a mérföldkövek nyomon követésén és az ütemtervek módosításán át a ClickUp Gantt nézetében rendkívül testreszabható módon kezelheti az agilis munkafolyamatokat.

A ClickUp használatának megkezdéséhez regisztráljon ingyenesen.