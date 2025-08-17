A 11 legjobb SOAP-jegyzet-generátor a gyorsabb, pontosabb klinikai dokumentációhoz

A nap véget ért, és épp most látta el az utolsó beteget. Ideális esetben most már lecsillapodna és hazamenne. Ehelyett azonban a még megírandó betegjegyzetek egyre növekvő halmát bámulja – ez egy hosszú nap, amelynek során tüneteket figyeltek, orvosi dokumentációkat frissítettek és a betegek állapotát követték nyomon, frusztráló befejezése.

A SOAP jegyzetek – szubjektív, objektív, értékelés és terv – elengedhetetlenek a klinikai gyakorlatban, de hatékony és pontos megírásuk, különösen nyomás alatt, nehéz lehet. Ebben segíthet egy SOAP jegyzet generátor.

Ha forgalmas rendelőt vezet, vagy még képzésben van, ezek az eszközök egyszerűsítik a munkafolyamatot, miközben a jegyzetek világosak, teljesek és a szabályoknak megfelelőek maradnak.

Vessünk rá egy pillantást! 🧰

SOAP jegyzetgenerátorok áttekintése

A SOAP jegyzetek biztosítják a betegadatok rögzítésének következetességét, segítve ezzel a gondozási csapatok közötti félreértések csökkentését. Hogy megkönnyítsük a döntését, íme egy lista az összes SOAP jegyzet generátorról:

Eszköz neve A legjobb Használati eset Árak* ClickUp Egyedi munkafolyamatok és AI-alapú SOAP-dokumentáció Dokumentáció kezelése az egészségügyi csapatok és projektek között Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára SOAPNoteAI. com Önálló jegyzetgenerálás EHR-rendszer nélkül SOAP jegyzetek gyors generálása gyorsírásból, diktálásból vagy távegészségügyi ülésekről Egyedi árazás Suki AI Hangvezérelt klinikai dokumentáció Hangparancsok vagy környezeti hangfelvételek használata EHR-integrált klinikai jegyzetek létrehozásához Egyedi árazás SOAP AI Többnyelvű klinikai dokumentáció ICD-10-zel A klinikai jegyzetek automatikus formázása SOAP-struktúrába AI segítségével Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 60 dollártól kezdődik. DeepScribe Környezeti klinikai jegyzetelés A klinikus és a beteg közötti beszélgetések rögzítése és jegyzetek generálása valós időben Egyedi árazás Notable Health Automatizálás a klinikai feladatokban Az egészségügyi szervezetek adminisztratív és dokumentációs munkafolyamatainak automatizálása Egyedi árazás Tali AI EHR-integrált hangsegéd Hangvezérelt jegyzetelés, diktálás és orvosi keresés az EHR rendszereken belül Ingyenes; fizetős csomagok 49,99 USD/hó/felhasználó áron kezdődnek. Augmendix Valós idejű jegyzetelés és betegek bevonása Valós idejű, távoli írnoki támogatás a betegekkel való találkozások dokumentálásához Egyedi árazás Carepatron Online ügyfélportálok Rendezvények, számlázás és betegek adatainak kezelése Ingyenes; fizetős csomagok 19 dollártól/hónap Healthie Távegészségügyi és wellness szolgáltatók Virtuális ellátás, wellness nyomon követés és pontos SOAP jegyzetek táplálkozási szakértők és wellness edzők számára. Ingyenes; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik. SimplePractice E-receptek és gyógyszerkezelés A független szolgáltatók számára a kliensfelvétel, az időpontfoglalás, a számlázás és a SOAP-dokumentáció egyszerűsítése A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 49 dollártól kezdődik.

Mit kell keresnie a SOAP jegyzetgenerátorokban?

A testreszabástól az automatizálásig – íme egy rövid áttekintés a klinikai dokumentáció gyorsabbá, okosabbá és stresszmentessé tételéhez elengedhetetlen funkciókról. ⚒️

Megfelelés és biztonság: Először is győződjön meg arról, hogy HIPAA-kompatibilis. Szüksége lesz beépített titkosításra mind a tárolt, mind a megosztott információkhoz, valamint olyan intelligens funkciókra, mint az automatikus PHI-tisztítás, hogy a betegadatok biztonságban legyenek.

Testreszabás és specializáció: Válasszon olyan eszközöket, amelyek a szakmájához specifikus Válasszon olyan eszközöket, amelyek a szakmájához specifikus jegyzetelési sablonokkal rendelkeznek. Plusz pontokat kap, ha a mezők testreszabhatók, és a platform támogatja a különböző jegyzetstílusokat, mint például a SOAP, DAP jegyzetek vagy BIRP.

AI és automatizálási funkciók: Keressen olyan AI-alapú eszközöket, amelyek természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használnak az audio- vagy gyorsírásos jegyzetek strukturált dokumentációvá alakításához.

Kimeneti rugalmasság: Győződjön meg arról, hogy jegyzeteit különböző formátumokban, például PDF-ben vagy Word-ben exportálhatja, és szükség esetén könnyen megoszthatja más szolgáltatókkal.

📚 Fontos tudnivalók: Íme egy rövid szótár az összes fontos kifejezésről: HIPAA: Egészségbiztosítás hordozhatósági és elszámoltathatósági törvény

PHI: Védett egészségügyi információk

DAP: Adatok, értékelés, terv

EHR: Elektronikus egészségügyi nyilvántartás

ICD-10: Nemzetközi betegségosztályozás, 10. kiadás

A legjobb SOAP jegyzet generátorok

A legjobb SOAP jegyzet generátort keresi? Egyre több klinikus fordul a digitális eszközökhöz, hogy időt takarítson meg, csökkentse a hibákat és a betegellátásra koncentrálhasson.

Íme a legnépszerűbb eszközök, amelyek felhasználóbarát felületükkel, intelligens funkcióikkal és támogatásukkal tűnnek ki. ⚓

1. ClickUp (A legjobb egyedi orvosi dokumentációs munkafolyamatokhoz)

A betegek látogatásai, az adminisztratív feladatok és a dokumentáció időben történő elkészítése között könnyű elmerülni a hatalmas információmennyiségben.

A ClickUp , a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt a világ legösszetettebb munkahelyi mesterséges intelligenciája támogatja. A zökkenőmentes integrációval a ClickUp segít abban, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül a betegekkel való interakciókra koncentrálhasson.

A ClickUp Healthcare projektmenedzsment szoftverrel a klinikusok egy egyetlen, intelligens platformot kapnak, amelyen kezelhetik a betegek munkafolyamatait, egyszerűsíthetik a SOAP-jegyzetek létrehozását, és mindent összekapcsolhatnak.

Megfelelőségi megjegyzés: A ClickUp egy GDPR-kompatibilis projektmenedzsment platform, amely robusztus biztonsági és adatvédelmi funkciókat kínál. Egészségügyi szervezetek számára a ClickUp úgy konfigurálható, hogy megfeleljen a HIPAA megfelelőségi szabványoknak, ha aktív üzleti társulási megállapodás (BAA) keretében használják a ClickUp-pal. A ClickUp segítségével az egészségügyi csapatok egyszerűsíthetik a dokumentációt, az együttműködést és a munkafolyamat-kezelést – mindezt egy rugalmas munkaterületen.

Egyszerűsítse a betegek teljes munkafolyamatát a ClickUp Healthcare projektmenedzsment szoftverrel.

De hogyan segít az egészségügyi projektmenedzsment eszköz?

Tegyük fel, hogy éppen befejezte a beteg látogatását, és gyorsan le kell jegyeznie a SOAP jegyzeteket, mielőtt továbbmenne. Nincs több papírjegyzet – csak nyissa meg a ClickUp Notepad alkalmazást, és kezdjen el gépelni vagy diktálni a munkaterületéről. Ahelyett, hogy papírt keresgélne, nyissa meg a ClickUp Notepad alkalmazást a munkaterületéről, és azonnal gépelje (vagy diktálja) le gondolatait. Ez különösen hasznos, ha a beteg tüneteit jegyzi fel a vizit vagy a konzultáció során.

Írjon gyors jegyzeteket gond nélkül a ClickUp Notepad segítségével

Ez privát, csak Ön láthatja, így szabadon ötletelhet vagy feljegyzéseket készíthet, mielőtt azokat hivatalossá tenné. Miután feljegyzései elkészültek, azokat közvetlenül ClickUp feladatokká alakíthatja.

Ha azonban egy strukturáltabb dokumentációs eszközt szeretne, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé, akkor válassza a ClickUp Docs szolgáltatást.

Tárolja összes jegyzetét központilag a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs alkalmazásban létrehozhat SOAP jegyzet sablonokat, mappákba rendezheti őket, és együttműködhet velük a csapatával. Ezek a sablonok felhasználók által készített, nem előre konfigurált egészségügyi sablonok, de teljes mértékben testreszabhatja őket a munkafolyamatához.

Írjon SOAP jegyzeteket, kapcsolja össze azokat feladatokkal (például követő vizsgálatok ütemezésével vagy vizsgálatok megrendelésével), és akár beágyazhatja a klinikai munkafolyamatának nézetét, például a beteglistákat, naptárakat vagy táblázatok nézetét közvetlenül a dokumentumba. A Docs egy helyen egyesíti a szubjektív és objektív információkat, így a SOAP jegyzet formátuma könnyebben követhető.

A ClickUp Docs egy jegyzetelésre szolgáló dokumentumalkalmazás, amely lehetővé teszi a formázott szöveg, ellenőrzőlisták és kép mellékletek használatát – ideális strukturált SOAP-bejegyzések, aktuális betegségek leírása vagy eljárási jegyzetek gyors elkészítéséhez. Ezek a vizuális elemek kétszer olyan könnyűvé teszik a fizikális vizsgálati eredmények vagy a korábbi kezelési jegyzetek hivatkozását.

Ráadásul a valós idejű együttműködésnek köszönhetően az egész osztály egyszerre dolgozhat ugyanazon a kezelési terven, megjegyzéseket fűzhet hozzá, vagy egymást megjelölve visszajelzést adhat.

Szeretne még tovább lépni az AI segítségével? Ismerje meg a ClickUp Brain alkalmazást.

🎥 Íme egy rövid videó, amely megkönnyíti az AI-val való írási munkát!

A Brain motorja mélyen beágyazódik a munkaterületébe, megérti a kontextust, a jegyzeteket, a feladatokat, a dokumentumokat, a csapatot és a célokat.

Tegyük fel, hogy írt egy durva HPI jegyzetet, és szeretné finomítani egy kifinomult SOAP formátumra. Csak kérje meg az AI asszisztenst természetes nyelven, hogy segítsen tisztázni, összefoglalni a legfontosabb pontokat, és a terminológiát a klinikai dokumentációs szabványokhoz igazítani.

Az AI eszköz segítségével a jegyzetek készítéséhez a következőket is megkérdezheti:

Készítsen összefoglalókat a folyamatban lévő betegesetekről

Segít a legutóbbi bejegyzések alapján megírni a betegeknek szóló utasításokat.

Készítsen gyors oktatási összefoglalókat a munkaterületén összekapcsolt orvosi szakirodalom alapján.

Az AI eszköz segítségével jegyzeteket készíthet a folyamatban lévő betegesetekről, segítséget kaphat a legutóbbi bejegyzések alapján a betegeknek szóló utasítások megírásához, vagy gyors oktatási összefoglalókat készíthet a munkaterületén linkelt orvosi szakirodalom alapján.

ClickUp AI Notetaker egészségügyi csapatok számára

A ClickUp AI Notetaker automatikusan csatlakozhat csapata megbeszéléseihez, leírhatja a beszélgetéseket, és összefoglalókat és teendőket generálhat, segítve az egészségügyi csapatokat a szervezettség és az összehangoltság fenntartásában.

Megjegyzés: A ClickUp AI Notetaker nem egy dedikált klinikai dokumentációs eszköz. Leginkább belső megbeszélésekhez, esettanulmányok megvitatásához és adminisztratív telefonhívásokhoz alkalmas.

🚨 ClickUp Insights: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja a SOAP jegyzet sablonokat, a betegfelvételi űrlapokat vagy a kezelési terveket, hogy dokumentációja egységes legyen, több mint 1000 ClickUp sablon közül válogathat.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást a legfontosabb mutatók, például az esetek eloszlása, a függőben lévő jegyzetek vagy a nyomon követési ütemtervek vizualizálására a jobb működési felügyelet érdekében.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a követés kijelölése, a feladatállapotok módosítása vagy a dokumentáció felülvizsgálatára vonatkozó emlékeztetők küldése a ClickUp Automations segítségével.

Konvertálja a jegyzettömb bejegyzéseit feladatokká, amelyekkel nyomon követheti vagy további intézkedéseket tehet.

Valós időben együttműködhet csapatával a dokumentáció tervezetén.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak ez tanulási folyamatot jelenthet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 080+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblázat nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb. ), dokumentumok, AI, irányítópultok, automatizálások... Megoszthatja a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit. A feladatoknak van egy tevékenység fülük, így láthatja az adott feladattal kapcsolatos összes előzményt. Rendkívül rugalmas és professzionális. A ClickUp segítségével nincs mentség arra, hogy ne legyünk rendkívül produktívak.

2. SOAPNoteAI. com (A legjobb önálló SOAP-jegyzet generáláshoz, EHR nélkül)

via SOAPNoteAI

A SOAPNoteAI.com egy könnyű, webalapú generátor, amely egyszerű, űrlapalapú utasítások segítségével segíti az orvosokat a SOAP-jegyzetek gyors elkészítésében. A szabad szövegű bejegyzések helyett a eszköz strukturált mezők segítségével végigvezeti a felhasználókat az egyes szakaszokon – szubjektív, objektív, értékelés és terv.

A kitöltés után a rendszer összeállítja a bevitt adatokat egy formázott jegyzetbe, amelyet másolni vagy letölteni lehet. Noha nem integrálódik közvetlenül az EHR-ekkel, egyéni szolgáltatók, diákok vagy orvosok is használhatják, akik bejelentkezés nélkül szeretnének jegyzeteket készíteni útközben.

SOAPNoteAI. com legjobb funkciói

Válasszon a különböző felhasználási esetekre, például fizikoterápiára, ápolásra, mentális egészségre és egyebekre specializált sablonok közül.

Diktálja vagy rögzítse a munkameneteket, és hagyja, hogy az AI asszisztens automatikusan létrehozza a részletes SOAP jegyzeteket.

Valós idejű ICD-10 kódajánlásokat kaphat a diagnosztikai pontosság és a klinikai dokumentációban való megfelelés javítása érdekében.

A SOAPNoteAI.com korlátai

A jegyzetek létrehozásához használt hangfelvételek 24-48 órán belül törlésre kerülnek.

SOAPNoteAI. com árak

Csak hangos tervezet: 69 USD/hó felhasználónként

Audio és szöveg korlátlan csomag: 79 USD/hó felhasználónként

Kreditcsomagok – Pay-as-you-go:

Alapcsomag: 9 USD/egyszeri 10 kreditért (≈0,90 USD/jegyzet)

Pro csomag: 19 USD/egyszeri fizetés 25 kreditért

Ultra csomag: 59 USD/egyszeri fizetés 100 kreditért

SOAPNoteAI. com értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Az foglalkozási terápia története i. e. 100-ig nyúlik vissza! Egy Asclepiades nevű görög orvos már akkor is mozgást, zenét és fürdőket használt, hogy segítsen a mentális betegségekben szenvedő embereknek jobban érezni magukat. Alapvetően az ókori Görögországban is léteztek terápiás foglalkozások és kezelési stratégiák!

3. Suki AI (A legjobb hangvezérelt klinikai dokumentációhoz)

via Suki AI

A Suki AI egy hangvezérelt környezeti asszisztens, amelynek célja, hogy segítse az orvosokat a gyorsabb és kevesebb kognitív terheléssel járó dokumentálásában. Ahelyett, hogy gépelne vagy sablonok között navigálna, csak beszélnie kell, és a Suki azonnal átfogó SOAP jegyzeteket generál, beleértve a diktált életjeleket, a beteg utasításait és az ICD-10 kódokat.

Közvetlenül integrálható a főbb EHR-rendszerekkel, mint például az Epic és a Cerner. A Suki segít a megrendelések bevitelében, a klinikai kérdések megválaszolásában és a munkaidő utáni dokumentáció minimalizálásában is.

A Suki AI legjobb funkciói

Több mint 99 klinikai szakterületen alkalmazható, az alapellátás és a speciális munkafolyamatok támogatásával.

Készítsen átfogó SOAP jegyzeteket környezeti hangfelvételekből AI-vezérelt beszédfelismerés segítségével.

Az új „Betegösszefoglaló” funkcióval hozzáférhet a legfontosabb betegadatokhoz és összefoglalókhoz.

A Suki AI korlátai

Néha nehezen boldogul az akcentussal, a háttérzajjal vagy a bonyolult orvosi terminológiával.

Suki AI árak

Egyedi árazás

Suki AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. SOAP AI (A legjobb többnyelvű klinikai dokumentációhoz ICD-10-zel)

via SOAP AI

A SOAP AI kiválóan alkalmas valós idejű diagnosztikai javaslatok és ICD-10 integrációra, amelyek segítenek az orvosoknak és ápolóknak pontosabb diagnózisok felállításában. Ez értékes segítséget nyújt a számlázás pontosságának javításában és a gyors klinikai döntéshozatal során a kognitív terhelés csökkentésében.

A platform zökkenőmentes távegészségügyi dokumentációt támogat azáltal, hogy a virtuális látogatások felvételeit strukturált SOAP jegyzetekké alakítja.

A SOAP AI legjobb funkciói

Egyedi jegyzet sablonok, amelyek olyan speciális területekre vannak szabva, mint a pszichiátria, az ápolás, a fizikoterápia és a beszéd- és nyelvpatológia.

A feldolgozás után automatikusan törli az összes munkamenetadatot, a generálás után nem marad meg semmilyen PHI.

Támogassa a sokszínű betegcsoportot 19 nyelv támogatásával.

A SOAP AI korlátai

Előfordulhat, hogy a találkozók jegyzetét és hangfelvételét néha helytelenül írja le.

SOAP AI árak

Ingyenes

Professzionális: 60 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 99 USD/hó felhasználónként

SOAP AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Használja az SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review – felmérés, kérdés, olvasás, felolvasás és áttekintés) jegyzetelési módszert a SOAP jegyzetek hatékonyságának növelése érdekében. Ez segít aktívan foglalkozni a tartalommal, javítja a megőrzést, és gyorsan azonosítja a legfontosabb információkat, mint például a beteg kórtörténete, életjelei, diagnózisa és kezelése.

5. DeepScribe (a legjobb környezeti klinikai jegyzeteléshez)

via DeepScribe

Mi lenne, ha a klinikai jegyzetek maguktól íródnának, miközben Ön a betegére koncentrál? A DeepScribe környezeti hangtechnológiát használ, hogy rögzítse a beteg és az orvos közötti természetes beszélgetéseket, és azokat automatikusan pontos, felhasználható klinikai jegyzetekké alakítsa.

A DeepScribe több mint 50 szakterületre szabott, testreszabható sablonokkal rendelkezik, így az Ön egyedi munkafolyamatához igazodik. Emellett javítja a kódolás pontosságát és gyorsítja a diagramok lezárását, segítve ezzel a termelékenység és a betegek eredményeinek javítását.

A DeepScribe legjobb funkciói

A DeepScribe Notes szinkron szövegszerkesztő és helyesírás-ellenőrző eszközeivel interaktív módon szerkesztheti és ellenőrizheti a jegyzeteket.

Támogassa a nemzetközi csapatok együttműködését több mint 25 nyelven elérhető többnyelvű dokumentációval.

A DeepScribe Assist segítségével valós idejű klinikai utasításokhoz és hasznos információkhoz férhet hozzá a betegellátás során, így a legfontosabb információk akkor jelennek meg, amikor szüksége van rájuk.

A DeepScribe korlátai

A felhasználók panaszkodnak, hogy néha törli a betegek eredményeit és terveit, és helytelen szakaszokba rendezi őket.

DeepScribe árak

Egyedi árazás

DeepScribe értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DeepScribe-ról a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

Én a DeepScribe AI átírási jegyzetekre támaszkodom, a DeepScribe pedig az Amazon szerverekre, amelyek időnként előzetes figyelmeztetés nélkül leállnak, és néha aznapra készült összes átírásom elveszik! Szeretném, ha lenne valami módja annak, hogy az audiofájljaimat a készülékemen tároljam, és feltölthessem őket, amikor a szerverek újra működnek. Lehet, hogy ez a funkció már meg is valósult, mert eddig csak átírásokat vesztettem el!

6. Notable Health (A legjobb klinikai feladatok automatizálásához)

via Notable Health

A Notable Health egy mesterséges intelligenciával működő platform, amely kezeli a betegfelvételt, a rendelések ütemezését, az előzetes engedélyezéseket, a részletes dokumentációt, valamint a beutalásokat és a betegek kezelését.

A platform a klinikai dokumentációt is felülvizsgálja, hogy teljes diagnózisokat és hierarchikus állapotkategóriákat (HCC-ket) rögzítsen a kockázati pontszámok javítása érdekében.

A „Növekedés, akvizíció és hozzáférés” funkció intelligens automatizálással azonosítja és vonzza az új betegeket, egyszerűsíti az időpontfoglalást és javítja az ellátáshoz való hozzáférést. A „Bevételi ciklus menedzsment” funkció automatizálja a kódolást, a számlázást és a kárigény-kezelési munkafolyamatokat, hogy felgyorsítsa a visszatérítéseket és csökkentsék az elutasítások számát.

A Notable Health legjobb funkciói

A beépített eszközök nagy léptékben rögzítik és elemzik a betegek visszajelzéseit, hogy feltárják az elégedettségi trendeket és azonosítsák a szolgáltatás hiányosságait.

Több mint 150 nyelvet támogat hang és szöveg formájában, így könnyen kiszolgálhatja a nyelvileg sokszínű betegpopulációt.

Küldjön automatikus időpont-emlékeztetőket és utánkövetési értesítéseket, hogy csökkentsék a meg nem jelenések számát.

Jelentős egészségügyi korlátozások

Nehéz lehet lépést tartani az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó, folyamatosan változó biztonsági előírásokkal.

Notable Health árak

Egyedi árazás

Notable Health értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Íme néhány jegyzetelési stratégia, amelyet érdemes ismernie: Aktív hallgatás: A leírás helyett fogalmazza át a legfontosabb gondolatokat saját szavaival, hogy javítsa a megértést és a memóriát.

Színkódolás: Használjon egységes színeket a minták, prioritások és teendők azonnali felismeréséhez.

Mind mapping: alakítsa szétszórt jegyzeteket vizuális hálózatokká, hogy láthassa, hogyan kapcsolódnak össze az ötletek, és később gyorsabban felidézhesse őket.

7. Tali AI (a legjobb EHR-integrált hangsegéd)

via Tali AI

A Tali AI segítségével jegyzetét közvetlenül az EHR-be mondhatja. Ha egy vizit során újra ellenőriznie kell egy irányelvet, csak megkérdezheti, és a rendszer megbízható klinikai forrásokból származó válaszokat ad.

Támogatja a többnyelvű diktálást, orvosi kódokat javasol, felismeri a beszélgetés különböző résztvevőit, és adminisztratív feladatokat is elvégez, például emlékeztetőket állít be vagy űrlapokat tölt ki. Asztali számítógépen, mobilon és böngészőben egyaránt működik, és megfelel a HIPAA és SOC 2 Type 2 adatbiztonsági szabványoknak.

A Tali AI legjobb funkciói

Kereshet a kórtörténetben hangparancsokkal a gyógyszeradagokról és klinikai kérdésekről megbízható forrásokból, mint például a Merck Manuals és az OpenFDA.

A beszélgetések során automatikusan különböztesse meg a beszélőket, hogy a dokumentáció során pontosan tudja hozzárendelni a párbeszédeket.

Automatizálja a klinikai jegyzetelést az „Ambient Scribe” segítségével, amely a beszélgetések alapján generál orvosi jegyzeteket.

A Tali AI korlátai

A felhasználók panaszkodnak az audio-átírt jegyzetek ismétlődő és rossz szervezésére.

Tali AI árak

Személyes: 0 USD/hó felhasználónként

Prémium: 49,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 150 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tali AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Tali AI-ről a valós felhasználók?

Íme, mit ír erről a Capterra értékelése:

Segít abban, hogy a konzultáció során jobban a betegre koncentrálhassak, mivel tudom, hogy a jegyzeteimet leírják. Emellett a konzultáció befejezése után egy perc alatt részletes jegyzeteket kapok... Néha rossz szavakat vesz fel, és néhány szót ki kell javítanom.

8. Augmedix (A legjobb valós idejű jegyzeteléshez és a betegek bevonásához)

via Augmedix

Az Augmedix rugalmas, AI-alapú dokumentációs eszközöket kínál, amelyeket minden szintű klinikai támogatáshoz terveztek, a gyors, önkiszolgáló jegyzetkészítéstől a teljes körű jegyzetelési szolgáltatásig.

Az „Augmendix Go” segítségével másodpercek alatt kiváló minőségű orvosi jegyzeteket készíthet AI segítségével. Ráadásul közvetlenül integrálható olyan EHR-rendszerekkel, mint az Epic, a Cerner és az Athena, biztosítva a zökkenőmentes kétirányú adatáramlást.

Emellett támogatja a hordható technológiákat, például az okos szemüvegeket is, amelyek segítségével kéz nélkül is hozzáférhet a betegek adataihoz és dokumentálhat, miközben a kezelésre koncentrálhat.

Az Augmedix legjobb funkciói

Szerkessze, kódolja és véglegesítse az AI által generált jegyzeteket, kiegészítő, látogatás utáni EHR támogatással az „Augmedix Assist” segítségével.

Az „Augmedix Live” segítségével teljes körű klinikai munkafolyamat-támogatást kap a vizitek előtt, alatt és után, beleértve egy dedikált orvosi dokumentációs szakember (MDS) személyre szabott szolgáltatásait.

A „CareCues” segítségével valós időben hozzáférhet az ellátási hiányosságokhoz és a számlázási emlékeztetőkhöz, ami segít az orvosoknak a megelőző szűrések, a gyógyszeres kezelések ellenjavallatai és egyéb feladatok kezelésében.

Az Augmedix korlátai

Egyesek szerint nincs beépített helyesírás-ellenőrző, és az eszköz időnként áramkimaradásoktól szenved.

Augmedix árak

Egyedi árazás

Augmedix értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Augmedixről a valós felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

Az Augmedix írnokok sokkal hatékonyabbá tették a napjaimat. Mint minden másnak, ennek is megvan a maga tanulási görbéje. Szeretem, ha a terveim nagyon részletesek, hogy később vissza tudjak rájuk hivatkozni. Az írnokok nem tudnak gondolatolvasni, ezért a leghatékonyabb, ha néhány gyors mondatot diktálok nekik, miután befejeztem a beteg vizsgálatát. Még mindig sokkal hatékonyabb, mint bármelyik másik rendszer, amit eddig használtam.

9. Carepatron (a legjobb online ügyfélportálok létrehozásához)

via Carepatron

A Carepatron egy praxiskezelő platform, amely összeköti az ügyfelekkel való kommunikációt, a számlázást, a dokumentációt és az ütemezést.

Ezen a platformon az ügyfelek online portálon keresztül foglalhatnak időpontot, ami csökkenti a oda-vissza utazást. A beépített mesterséges intelligencia pedig elvégzi a rutin adminisztratív feladatokat, így a szolgáltatóknak több idejük marad a hét folyamán.

Támogatja a csapatalapú ellátást is, megosztott naptárakkal, közös jegyzeteléssel és szerepkörökön alapuló hozzáféréssel, így mindenki csak a saját szerepköréhez kapcsolódó információkat láthatja.

A Carepatron legjobb funkciói

Állítson be ismétlődő számlázást a folyamatos ügyfelek számára, és állítson ki számlákat a beépített számlázási és fizetési portállal.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy dedikált ügyfélportálon keresztül hozzáférjenek időpontjaikhoz, előrehaladási jegyzeteikhez, fájljaikhoz, foglalásaikhoz és kitöltött űrlapjaikhoz.

Indítson el műveleteket az ügyfelek tevékenységének alapján, és automatizálja az emlékeztetőket, a nyomon követéseket és a dokumentációs javaslatokat a „Carepatron AI” segítségével.

A Carepatron korlátai

Egyes felhasználók szerint az űrlapkészítés nehézkes és időigényes.

Carepatron árak

Ingyenes

Alapvető: 19 USD/hó

Plusz: 24 USD/hó

Haladó: 29 USD/hó

Carepatron értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (380+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (510+ értékelés)

Mit mondanak a Carepatronról a valódi felhasználók?

Íme, mit mond egy G2-es értékelés:

Másodszor, maga a szoftver nagyon felhasználóbarát és hatékony, de a ingyenes verzióhoz néhány extra lépés szükséges (ami teljesen érthető), és alig várom, hogy megnézzem, mit kínál az előfizetői verzió. Nagyon könnyű volt bevezetni és integrálni az üzletembe. Mivel ez lesz a fő kapcsolattartási forrásom, alig várom, hogy mindketten növekedjünk!

10. Healthie (A legjobb távegészségügyi és wellness szolgáltatók számára)

via Healthie

A dietetikusok, táplálkozási szakértők és wellness szakemberek számára kifejlesztett Healthie segít a találkozók ütemezésében, biztonságos videókonferenciák szervezésében, az elektronikus egészségügyi nyilvántartások kezelésében, az ügyfelek számlázásában és a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolításában.

Emellett testreszabható űrlapokkal és ügyfélportállal is rendelkezik, amelyek segítenek a jegyzetek rendszerezésében, az unalmas feladatok automatizálásában és a személyre szabott ellátás biztosításában. Ez az eszköz intelligens automatikus kitöltési funkciókkal is rendelkezik, amelyek automatikusan behívják a releváns ügyféladatokat, például a korábbi ülés jegyzeteket, célokat, életjeleket vagy rögzített étkezéseket, hogy kitöltsék a jegyzeteket.

A Healthie legjobb funkciói

Végezzen biztonságos távegészségügyi konzultációkat, beleértve egyéni és csoportos videókonzultációkat is.

Készítsen táblázatot az ügyfelekkel való interakciókról, és vezessen elektronikus egészségügyi nyilvántartást testreszabható sablonokkal.

A „Smart Tasks” segítségével hozzon létre és kövessen nyomon feladatokat a rutin jellegű utánkövetések automatizálása érdekében.

Egészségügyi korlátozások

Nincs beépített mesterséges intelligencia a mélyreható táplálkozási elemzéshez, és nincs ügyfélszolgálat.

Healthie árak

Ingyenes

Essentials: 49 USD/hó felhasználónként

Plusz: 129 USD/hó felhasználónként

Csoport: 149 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Healthie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég felhasználó

Capterra: 4,3/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Healthie-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mond erről a Capterra értékelése:

Tetszik, hogy HIPAA-kompatibilis, lehetővé teszi az alkalmazáson keresztül történő kommunikációt az ügyfelekkel, a számlázási funkció kiváló, és élvezem az ügyfélszolgálatot. Úgy gondolom, hogy a telefonos alkalmazásnak sok hibája van, és sokkal jobb is lehetne; pl. a számlázás, a képek szerkesztése, hogy visszajelzést lehessen adni egyes részekre (például), úgy tűnik, hogy gyakran összeomlik az ügyfeleimnél, és nem kínál túl sok közösségi hálózati kapcsolatot.

11. SimplePractice (A legjobb e-receptekhez és gyógyszerkezeléshez)

via SimplePractice

Ha ügyfélbarátabb gyakorlatot keres, a SimplePractice remek eszköz. Az automatikus időpont-emlékeztetőkkel SMS-ben, e-mailben vagy telefonon egy ujjal sem kell megmozdulnia, hogy csökkentse a meg nem jelenések számát. A beépített videó- és képernyőmegosztásnak köszönhetően a távegészségügy is gyerekjáték.

Emellett biztonságos ügyfélportállal is rendelkezik, ahol az ügyfelek bármikor kitölthetik a papírmunkát, befizethetik a számlákat és időpontot kérhetnek. Az „ePrescribe” funkcióval elektronikus úton küldhet receptet több mint 40 000 gyógyszertárnak országszerte.

A SimplePractice legjobb funkciói

Testreszabhatja és teljesítheti a klinikai dokumentációs folyamatokat rugalmas jegyzet sablonokkal és a Wiley Treatment Planners segítségével.

Kövesse nyomon ügyfelei fejlődését beépített értékelésekkel, mint például a PHQ-9 és a GAD-7, valamint vizuális fejlődési grafikonokkal.

Automatizálja a biztosítási könyvelést integrált fizetési jelentésekkel a pontos könyvelés érdekében a „Biztosítás” funkciók segítségével.

A SimplePractice korlátai

Nincs testreszabási lehetőség a számlák és a „superbills” esetében.

SimplePractice árak

Kezdő csomag: 49 USD/hó felhasználónként

Alapvető: 79 USD/hó felhasználónként

Plusz: 99 USD/hó felhasználónként

SimplePractice értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2700 értékelés)

Mit mondanak a SimplePractice-ről a valódi felhasználók?

Íme, mit mond a Capterra értékelése:

A naptár remek, könnyen használható, és láthatja az ügyfelek időpontjait. Beállíthat értesítéseket, hogy figyelmeztesse Önt a találkozók időpontjáról. Az ügyfélszolgálat segítőkész, és gyorsan válaszolnak nekem. Sok remek funkciót kínálnak... Szeretném, ha a számlák és a Superbills jobban testreszabhatók lennének.

A SOAP jegyzetek kezelésének okosabb módja

Megvizsgáltuk a legjobb SOAP jegyzetgenerátorokat, de ha átfogó megoldást keres, amely túlmutat a dokumentáción, akkor a ClickUp kiemelkedik a többi közül.

A ClickUp Docs segítségével SOAP jegyzeteket hozhat létre és rendszerezhet strukturált mappákban. A Notepad segítségével könnyedén rögzítheti a betegkezelés során tett gyors megfigyeléseket, míg a ClickUp Brain biztosítja, hogy az információkat azonnal előhívhassa, anélkül, hogy időt pazarolna a keresésre.

A ClickUp mindent egy biztonságos, egyszerűsített platformon egyesít, segítve az egészségügyi szakembereket, fizikoterapeutákat, orvostanhallgatókat és klinikusokat a hatékonyabb dokumentálásban és a legfontosabb dolgokra, a betegellátásra való koncentrálásban.

👉 Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot. ✅