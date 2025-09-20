Ingyenes webtárhely-sablonok a gyors és professzionális weboldal-beállításhoz

✨ Érdekesség: 1994-ben a GeoCities, eredetileg Beverly Hills Internet néven, az első platformok egyike volt, amely ingyenes webtárhelyet kínált, 2 MB lemezterületet biztosítva a felhasználóknak – ami akkoriban végtelen tárhelynek tűnt.

Gyorsabb módot keres a tárhelyszolgáltató weboldalának elindításához?

Az ingyenes webtárhely-sablonok segítségével azonnal belevághat a munkába. Ezek a sablonok professzionálisan tervezettek, könnyen testreszabhatók, és úgy készültek, hogy bemutassák a tárhelycsomagjait, funkcióit és ügyfélszolgálatát anélkül, hogy nulláról kellene kódolnia.

Ebben a blogban összegyűjtöttük a legjobb ingyenes webtárhely-sablonokat, amelyek segítségével gyorsan és magabiztosan hozhat létre egy elegáns, funkcionális weboldalt.

Mik azok a webtárhely-sablonok?

A webtárhely-sablonok előre megtervezett elrendezések és témák, amelyeket webtárhely-szolgáltatók és -vállalatok számára hoztak létre. Egyszerűbben fogalmazva: ezek a sablonok segítenek a tárhelyszolgáltatóknak abban, hogy gyorsan online jelenlétet építsenek ki, mivel tartalmaznak olyan alapvető weboldal-elemeket, mint:

✅ Árkalkulációk

✅ Ügyfelek véleménye

✅ Domainkereső eszközök

✅ Tárhelyszolgáltatás részletei

Ezek a sablonok beépített reszponzív dizájnnal, WHMCS (Web Host Manager Complete Solution) integrációval és testreszabható elrendezéssel rendelkeznek, így a vállalkozások könnyebben hozhatnak létre professzionális, funkcionális és felhasználóbarát weboldalt.

💡 Profi tipp: A megfelelő sablon nem csak időt takarít meg, hanem azonnal növeli márkád hitelességét és segít több ügyfelet szerezni az első naptól kezdve. Készen állsz arra, hogy megnézd, mely sablonok adhatnak előnyt hosting vállalkozásodnak? Olvass tovább!

Mi teszi jóvá egy webtárhely-sablont?

Célja, hogy zökkenőmentes weboldal-élményt biztosítson minden eszközön és platformon. Ehhez szüksége van egy jó webtárhely-sablonra, amely:

Teljesen reszponzív kialakítású, így asztali számítógépeken, táblagépeken és mobil eszközökön egyaránt zökkenőmentesen működik.

Tartalmazza a domainkereső funkciót a rendelkezésre állás ellenőrzéséhez és a domain regisztrációjához.

Integrálja a WHMCS-t az automatizált számlázás, ügyfélkezelés és tárhelycsomagok érdekében.

Testreszabható szakaszokat biztosít az árak táblázata, az ajánlások, a GYIK és a szolgáltatások összehasonlítása számára.

Gyors betöltést és SEO-optimalizálást biztosít a rangsor javítása és a felhasználói élmény fokozása érdekében.

💡 Profi tipp: A webhely hitelességét egyszerűen növelheti, ha egyértelműen feltünteti elérhetőségi adatait: telefonszámát, fizikai címét és e-mail címét.

A 21 legjobb webtárhely-sablon

Íme a 21 legjobb webtárhely-sablon, amelyek segítségével professzionális, nagy teljesítményű weboldalt hozhat létre webtárhely-üzletéhez.

Ez az összefoglaló arra is kitér, hogy melyik sablon felel meg a különböző igényeknek, így biztosan megtalálja a legmegfelelőbbet cége, online áruháza vagy tárhelyszolgáltatása számára.

1. ClickUp weboldal munkaterület sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp Website Scope of Work Template sablon segítségével könnyedén kezelheti a weboldal fejlesztését az elejétől a végéig.

Jelenleg körülbelül 2 milliárd weboldal található az interneten. Ezeknek azonban 82%-a már nem aktív, így csak 200 millió aktívan karbantartott weboldal maradt.

Ennek oka, hogy a webfejlesztés és -karbantartás nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik – gondos tervezést igényel, és a ClickUp weboldal munkaterület sablonja biztosítja, hogy minden részletet figyelembe vegyenek.

Ez a sablon segít a webtárhely-szolgáltatóknak, kisvállalkozásoknak és webtervezőknek a projekt hatókörének meghatározásában, a feladatok kiosztásában és az előrehaladás nyomon követésében – mindezt egy szervezett rendszerben. Az egyéni állapotok, mezők és nézetek segítségével egyszerűsítheti a munkafolyamatokat.

🧠 Ideális: webtervezők, fejlesztők és ügynökségek számára, akiknek meg kell határoznia a projekt hatókörét és delegálniuk kell a feladatokat.

💡 Profi tipp: Mindig olyan sablonokat válasszon, amelyek beépített domainkereső és regisztrációs widgetekkel rendelkeznek – ez javítja az általános felhasználói élményt és növeli a bizalmat.

2. ClickUp weboldal-fejlesztési sablon

Ingyenes sablonok Kövesse nyomon webhelye fejlődését valós időben, és egyszerűsítse a teljes fejlesztési folyamatot a ClickUp webhelyfejlesztési sablonjával.

A ClickUp weboldal-fejlesztési sablon segít a webtárhely-szolgáltatóknak, webtervezőknek és kisvállalkozásoknak a projektek hatékony kezelésében a feladatok, határidők és az érdekelt felek hozzájárulásainak nyomon követésével.

Az olyan egyedi állapotok, mint a Tesztelés, Közzététel és Blokkolás segítségével a csapatok valós időben követhetik nyomon a weboldal előrehaladását.

Emellett olyan funkciók, mint a Gantt-diagramok, a munkaterhelés-nézetek és a ClickUp időkövetés biztosítják a zökkenőmentes együttműködést és az optimalizált munkafolyamatokat, így a weboldal fejlesztése strukturáltabbá és hatékonyabbá válik.

🧠 Ideális: Webtárhely-szolgáltatók, fejlesztőcsapatok és projektmenedzserek számára, akik nyomon szeretnék követni a weboldal fejlesztésének előrehaladását.

Szeretnéd megtudni, hogy a ClickUp különböző időkövetési módszerei hogyan illeszkednek a munkafolyamatodhoz? Ez a rövid videó bemutatja az egyes lehetőségeket, hogy kiválaszthasd a csapatodnak leginkább megfelelőt👇

3. ClickUp weboldal-készítési terv sablon

Ingyenes sablonok Tartson mindent a terv szerint a zökkenőmentes weboldal elindításához a ClickUp weboldal-készítési terv sablonjával.

A weboldal elindítása nem csupán tervezésből áll – ez egy strukturált folyamat. Megbízható munkafolyamat nélkül a projektek késedelmet szenvedhetnek, túlléphetik a költségvetést és nem tudják tartani a határidőket.

A ClickUp weboldal-készítési terv sablonja egyszerűsíti az indítást, mivel központi rendszert biztosít a teljes weboldal-készítési folyamat kezeléséhez.

Ez a sablon egy weboldal elindításához szükséges ellenőrzőlistát tartalmaz, amely segít a webtárhely-szolgáltatóknak, webtervezőknek és vállalkozásoknak a feladatok szervezésében, az erőforrások kezelésében és a határidők hatékony nyomon követésében. A 12 egyedi állapot (pl. Befejezve, Minőségbiztosítás, Folyamatban) segítségével a csapatok valós időben követhetik nyomon az előrehaladást.

Ezenkívül olyan funkciók, mint az egyéni mezők, a címkézés és az e-mailes értesítések biztosítják a zökkenőmentes együttműködést és kommunikációt.

🧠 Ideális: webprojekt-menedzserek és olyan vállalkozások számára, amelyeknek szervezett munkafolyamatra van szükségük a weboldal készítésének kezeléséhez.

⭐ Hogyan alakítja át az AI a weboldal tervezését és tervezését? Az AI segítségével egyszerűsítse és stresszmentessé teheti a weboldal beállítását, így gyorsabban indíthatja el és magabiztosan nyerhet. Azonnali részletes feladatlisták generálása webhelye elindításának minden szakaszához

Használja az AI-t weboldal szövegek megírásához, képek létrehozásához, meta leírások, blogok és GYIK-ek generálásához másodpercek alatt.

Bontsa le weboldal-projektjét, ossza ki a feladatokat, állítsa be a határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp Brain MAX segítségével.

Hozzáférés több AI-modellhez – ChatGPT, Claude, Gemini és még sok más – ugyanazon a munkaterületen, ahol a feladatok, dokumentumok és a csapat is található.

Azonnali válaszokat és weboldal-beállítási útmutatást kaphat a ClickUp Brain -től, közvetlenül a munkaterületén.

Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját , hogy természetesen beszéljen, feladatokat rendeljen, ötleteit rögzítse vagy dokumentumokat szerkesszen, és megőrizze a teljes kontextust, mert a Brain MAX ismeri a projektjeit, csapatát és fájljait a ClickUp-ban és más eszközökben.

💡 Profi tipp: Mindig ellenőrizze a sablon rendelkezésre állási garanciáját (99,9% vagy magasabb) – a tárhely leállása konverziókat és hitelességet is költségbe kerülhet.

4. ClickUp weboldal-projektterv sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp weboldal-projektterv sablonjával biztosíthatja a weboldal fejlesztésének és elindításának zökkenőmentes folyamatát.

Minden weboldal elindítása izgalmas és összetett feladat egyaránt – strukturált terv nélkül könnyen előfordulhat, hogy a határidőket nem tartják be, és a részletek figyelmen kívül maradnak.

A ClickUp weboldal-projektterv sablonja megszünteti ezt a káoszt azáltal, hogy megkönnyíti a projekt ütemtervének, a feladatok kezelésének és az együttműködésnek a szervezését. Íme, hogyan:

✅ Szervezze meg a weboldal fejlesztési folyamatának minden lépését feladatlisták, a haladás nyomon követése és jóváhagyási ellenőrzőlisták segítségével.

✅ Könnyedén kövesse nyomon az előrehaladást olyan címkékkel, mint „Kész”, „Folyamatban” és „Bejegyzés szükséges”.

✅ Használja a költségvetés, kiadások és befejezési arány egyéni mezőket az erőforrások hatékony elosztásához.

🧠 Ideális: Marketingcsapatok, vállalkozás tulajdonosok és ügynökségek számára, akik a weboldal-projekteket megvalósítható lépésekre szeretnék bontani.

✨ Érdekesség: A WordPress az internet több mint 40%-át működteti – ez több millió weboldalt jelent! Ennek támogatására számos tárhelyszolgáltató cég speciális WordPress-tárhelyeket kínál, amelyek optimalizált teljesítményt, biztonságot és zökkenőmentes integrációt biztosítanak a WordPress-alapú weboldalak számára.

5. ClickUp weboldal-átalakítási projektterv sablon

Ingyenes sablonok Biztosítsa a tervezés és az indítás közötti zökkenőmentes átmenetet, és minimalizálja a kockázatokat a ClickUp weboldal-átalakítási projektterv sablonjával.

A weboldal újratervezése nem csupán a vizuális elemek frissítését jelenti. De fontos: a felhasználói élmény javítása akár 400%-kal is növelheti a konverziós arányt .

A strukturált terv nélküli weboldal-átalakítások azonban késedelmekhez, költségtúllépésekhez és a csapat összehangolatlanságához vezethetnek.

A ClickUp weboldal-átalakítási projektterv-sablon segít a webtárhely-szolgáltatóknak, kisvállalkozásoknak és webdesignereknek a teljes folyamat során a szervezettség fenntartásában.

Ez a sablon testreszabható feladatlistákat, ütemterveket és valós idejű együttműködési eszközöket tartalmaz, hogy az érdekelt felek mindig összhangban legyenek. A Gantt-diagramok, a Kanban-táblák és a függőségek nyomon követése segítségével a csapatok hatékonyan vizualizálhatják az előrehaladást és kezelhetik a prioritásokat.

🧠 Ideális: Weboldal-átalakítást tervező vállalkozások és webdesignerek számára, akik strukturált megközelítést szeretnének alkalmazni a tartalom frissítéséhez.

6. ClickUp weboldal-tervezési projektterv sablon

Ingyenes sablonok A ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablon segítségével időben és a költségkereten belül elkészítheti weboldalának tervezését.

A ClickUp weboldal-tervezési projektterv-sablonja strukturált folyamatot kínál, amely gondoskodik a stratégiai tervezésről és a feladatkezelésről.

Ez a teljesen testreszabható sablon segít a webtárhely-szolgáltatóknak, webtervezőknek és kisvállalkozásoknak weboldaluk tervezési folyamatának egyszerűsítésében az alábbiak révén:

✅ A feladatok kezelhető szakaszokra bontása, a vázlatkészítéstől a végleges elindításig

✅ A teendők fontossági sorrendbe állítása a projekt ütemtervének betartása érdekében

✅ A haladás nyomon követése egyértelmű mérföldkövekkel és határidőkkel

✅ Megkönnyíti az együttműködést, így minden érdekelt fél ugyanazon az oldalon maradhat.

🧠 Ideális: Új weboldalak építésén dolgozó tervezők és fejlesztők számára, akik világos útitervet kínálnak a vázlatok elkészítéséhez.

💡 Profi tipp: Ellenőrizze, hogy a sablonok mobilra optimalizáltak-e – mivel a globális webes forgalom több mint 61%-a mobil eszközökről érkezik, elengedhetetlen a reszponzív elrendezés.

7. ClickUp weboldal-tervező sablon

Ingyenes sablonok Meglévő weboldalt újratervez? A ClickUp weboldal-tervező sablonjával minden a terv szerint haladhat.

A weboldal tervezése számos változó elemet tartalmaz, a tartalom létrehozásától a tervezésig és a fejlesztésig. De csak egy előfeltétel van: egy strukturált terv.

A ClickUp weboldal-tervező sablon egyszerűsíti ezt a folyamatot azáltal, hogy felosztja a feladatokat, vizualizálja az előrehaladást és javítja a csapat együttműködését.

Ez a sablon weboldal-projektkezelő eszközöket, ellenőrzőlistákat és vizuális nyomonkövetési funkciókat biztosít, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül. Ezekkel az együttműködési eszközökkel a csapat tagjai zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni, csökkentve a késedelmeket és javítva a hatékonyságot.

🧠 Ideális: Start-upok, vállalkozók és marketingcsapatok számára, akiknek meg kell tervezniük weboldaluk felépítését.

💡 Profi tipp: Nehézséget okoz a weboldal struktúrájának megszervezése? Az ingyenes webhelytérkép-sablonok egyszerűsítik a navigációt, javítják a felhasználói élményt és elkerülik a költséges újratervezést, még mielőtt elkezdené a weboldal építését.

8. ClickUp céloldal sablon

Ingyenes sablonok Győződjön meg arról, hogy a céloldala konverziókra van optimalizálva a ClickUp céloldal-sablonjával.

Az átlagos céloldal konverziós arány 9,7%, ami azt jelenti, hogy csak körülbelül minden tizedik látogató hajt végre valamilyen műveletet. A konverziók maximalizálásához stratégiai tervezésre, pontos végrehajtásra és folyamatos optimalizálásra van szükség.

Amit Önnek kell, az a ClickUp Landing Page Template. Ez egy strukturált megközelítést kínál, amely segít a webdesignereknek, tárhelyszolgáltatóknak és kisvállalkozásoknak hatékony landing page-eket létrehozni könnyedén.

Ezzel a sablonnal valós időben követheti nyomon az ötleteket, rendelhet hozzá feladatokat és elemezheti a teljesítményt. Az olyan funkciók, mint az egyéni állapotok (Nyitott, Befejezett), az egyéni mezők (UI/UX, Iparág, Weboldal link) és a többféle nézet biztosítják, hogy minden céloldal jól szervezett és konverziókra optimalizált legyen.

🧠 Ideális: marketingesek, konverziós szakemberek és olyan vállalkozások számára, amelyek a potenciális ügyfelek generálására szolgáló céloldalak optimalizálására összpontosítanak.

9. ClickUp webhely-migrációs projektterv sablon

Ingyenes sablonok Tartson mindent a terv szerint a problémamentes átállás érdekében a ClickUp webhely-migrációs projektterv sablonjával.

A weboldalak egyik tárhelyszolgáltatótól a másikhoz történő áthelyezése ismert módon bonyolult és stresszes feladat.

Íme, mi fogja jobbá tenni: egy jól felépített terv, amely minimális leállási idővel biztosítja a zökkenőmentes átállást.

És itt van, amit el kell kerülnie: adatvesztés, megszakadt linkek és SEO-visszaesések.

Ez általában egy bonyolult feladat, de a ClickUp webhely-migrációs projektterv sablonja segít a webtárhely-szolgáltatóknak, kisvállalkozásoknak és webdesignereknek a feladatok szervezésében, a mérföldkövek meghatározásában és a felelősségek hatékony delegálásában.

Az egyéni állapotok, feladatkiosztások és határidőkövetés funkciók segítségével a csapatok korán felismerhetik a kockázatokat és zökkenőmentes áttérést biztosíthatnak.

🧠 Ideális: IT-csapatok, fejlesztők és webhely-migrációval foglalkozó tárhelyszolgáltatók számára.

10. Webhely-tárhely sablon a Template Monster-től

via Template Monster

A TemplateMonster webhely-tárhely sablon intuitív navigációval és beépített e-kereskedelmi funkciókkal rendelkezik. Reszponzív kialakításával, közösségi média integrációjával és ajánlásokkal ellátott szakaszaival ez a sablon felhasználóbarát élményt nyújt, amely növeli a hitelességét.

Ezenkívül a drag-and-drop szerkesztési funkcióknak köszönhetően a testreszabás még azok számára is egyszerű, akik nem rendelkeznek programozási ismeretekkel.

🧠 Ideális: Hosting szolgáltatók és IT-vállalkozások számára, akik elegáns, előre elkészített weboldalt szeretnének, amely tartalmazza az árak táblázatát.

✨ Érdekesség: A GoDaddy uralja a domainregisztrációs piacot. Több mint 82 millió regisztrált domainnel a világ legnagyobb domainregisztrátora.

11. WordPress-téma és weboldal-sablon a Template Monster-től

via Template Monster

A weboldal készítésekor az egyik dolog, amiben nem lehet kompromisszumot kötni, az a reszponzivitás.

A TemplateMonster által kínált Hosting WordPress Theme és Website Template sablonok egy speciális, webtárhely-szolgáltatásokra szabott dizájnt kínálnak. A WordPress 3.0 és újabb verziókhoz készült sablonok zökkenőmentes megoldást nyújtanak egy modern, jól felépített weboldal létrehozásához.

Több előre megtervezett oldallal, mintaképekkel és beépített blogfunkcióval ez az ingyenes sablon gyors és hatékony weboldal-készítést tesz lehetővé.

Emellett adminisztrációs panellel, jQuery támogatással és galéria elrendezéssel is rendelkezik, így a testreszabás egyszerű mind a kezdők, mind a tapasztalt fejlesztők számára.

🧠 Ideális: WordPress-alapú tárhelyszolgáltatók számára, akiknek egy reszponzív, niche-specifikus weboldalra van szükségük, beépített WordPress-kompatibilitással.

12. Hosting Responsive Website Theme Template (Reszponzív weboldal sablon) a Template Monster-től

via Template Monster

A weboldalak mindössze 40%-a szerepel a keresőmotorok találati listájának (SERP) első oldalán. Ahhoz, hogy növelje esélyeit, szüksége van egy kiváló minőségű, reszponzív weboldalra, amely SEO-barát és jól strukturált.

A Template Monster Hosting Responsive Website Theme Template sablonja tiszta, strukturált dizájnt kínál, amely a Bootstrap keretrendszeren alapul, így teljes mértékben szerkeszthető és mobilbarát.

Ez az ingyenes sablon ideális webtárhely-szolgáltatók és IT-szolgáltatók számára, mivel elegáns, professzionális elrendezéssel rendelkezik, amely növeli a márka hitelességét. A HTML5, a jQuery és a legördülő menü funkciók zökkenőmentes navigációt és modern funkcionalitást biztosítanak.

🧠 Ideális: Webtárhely-szolgáltatók és IT-szolgáltatók számára, akiknek mobilbarát, SEO-optimalizált, professzionális megjelenésű webtárhely-weboldalra van szükségük.

13. Webtárhely-szolgáltató weboldal sablon a Nicepage.com-tól

A jól megtervezett, professzionális weboldal elengedhetetlen az ügyfelek vonzásához és a szolgáltatások hatékony bemutatásához.

A Nicepage.com webtárhely-cég weboldal-sablonja teljesen reszponzív, testreszabható megoldást kínál drag-and-drop építővel.

Kódolás nélkül ez a sablon lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén módosítsák a színeket, betűtípusokat, elrendezéseket, fejlécet és láblécet. Támogatja a WordPress, Joomla és HTML5 exportokat is, így a felhasználók rugalmasan építhetik és kezelhetik webhelyeiket.

🧠 Ideális: Webtárhely-szolgáltatók és viszonteladók számára, akik egyszerű, drag-and-drop sablont keresnek, amely bemutatja a szolgáltatásokat, az árakat és az ajánlásokat.

14. Webtárhely-szolgáltatások weboldal sablonja a Nicepage.com-tól

Az előző sablonhoz hasonlóan ez a Nicepage.com webtárhely-szolgáltatások weboldal-sablonja is erős online jelenlétet ígér egy teljesen testreszabható, mobilbarát megoldással és intuitív drag-and-drop építővel.

Ezenkívül a felhasználók kódolási ismeretek nélkül is beállíthatják a színeket, betűtípusokat, elrendezéseket, fejlécet és láblécet.

Ez a sablon több előre megtervezett oldalt tartalmaz, például Főoldal, Rólunk, Csapat, Funkciók és Kapcsolat űrlapok, így ideális azoknak a tárhelyszolgáltatóknak, akik zökkenőmentes felhasználói élményt szeretnének nyújtani. Támogatja a WordPress, Joomla és HTML5 exportokat, így rugalmasságot biztosít a weboldal bármely platformon történő létrehozásához.

🧠 Ideális: IT-cégek és tárhelyszolgáltatók számára, akiknek tiszta, professzionális weboldal-sablonra van szükségük, több előre megtervezett szakasszal a szolgáltatások bemutatásához.

15. A legjobb felhőalapú tárhelyszolgáltatások weboldal sablonja a Nicepage.com-tól.

A felhőalapú tárhelyek esetében az első benyomás nagyon fontos. Webhelyének gyorsnak, megbízhatónak és modernnek kell lennie – pontosan úgy, mint az Ön által kínált szolgáltatásoknak.

Itt jön jól a Nicepage.com legjobb felhőalapú tárhelyszolgáltatások weboldal-sablonja.

Az egyszerű drag-and-drop építővel mindent módosíthat – színeket, betűtípusokat, elrendezéseket és még sok mást – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is megérintené. Teljesen reszponzív, így webhelye minden eszközön éles képet fog mutatni.

Akár új felhőalapú tárhelyszolgáltatást indít, akár csak új megjelenést szeretne adni régi webhelyének, ez a sablon megkönnyíti webhelyének tervezését.

🧠 Ideális: Felhőalapú tárhelyszolgáltatók számára, akik modern, gyorsan betöltődő, reszponzív weboldalt szeretnének, amely tükrözi a skálázhatóságot.

16. Gyors webtárhely-weboldal sablon a Nicepage.com-tól

A sebesség fontos – különösen a webtárhelyek esetében. A lassú weboldalak elriaszthatják a potenciális ügyfeleket, mielőtt még megnézhetnék, mit kínál.

Használja a Nicepage.com Fast Web Hosting webhely sablonját, hogy minden rendben legyen.

Úgy tervezték, hogy könnyű, nagy teljesítményű weboldalt hozzon létre, amely gyorsan betöltődik és fenntartja a látogatók érdeklődését.

Ez a teljesen reszponzív sablon egy egyszerű drag-and-drop szerkesztővel készült, és testreszabható elemekkel, például elrendezésekkel, színekkel, betűtípusokkal és egyéb tervezési elemekkel előre feltöltve érkezik.

🧠 Ideális: Hostingcégek számára, akik prioritásként kezelik a weboldal sebességét, a SEO-t és az ügyfél-elkötelezettséget.

17. Dedikált szerver hosting weboldal sablon a Nicepage.com-tól

Amikor az ügyfelek dedikált szerver hostingba fektetnek be, teljesítményt, biztonságot és megbízhatóságot várnak el – és weboldalának is ezt kell tükröznie. A Nicepage.com dedikált szerver hosting weboldal sablonja mobilbarát kialakításával és SEO-optimalizált funkcióival segít Önnek professzionális, nagy teljesítményű hosting weboldalt létrehozni.

Akár új tárhelyszolgáltatást indít, akár meglévő webhelyét újítja meg, ez a sablon biztosítja a rugalmasságot és a webtervezési eszközöket, amelyek szükségesek egy megbízható és vizuálisan vonzó online jelenléthez.

🧠 Ideális: Kezelhető tárhelyszolgáltatók és adatközpontok számára, akik professzionális, rendkívül biztonságos és skálázható weboldal-sablont keresnek szolgáltatásaikhoz.

18. Minőségi tárhely-támogatási weboldal-sablon a Nicepage.com-tól.

A Nicepage.com minőségi tárhely-támogatási weboldal-sablonja olyan tárhelyszolgáltatók, IT-szolgáltatók és technológiai vállalkozások számára készült, amelyek professzionalizmusukat és ügyfélszolgálatukat szeretnék bemutatni.

A drag-and-drop építővel könnyedén testreszabhatja a tervezési elemeket, mint például az elrendezést, a színeket és a betűtípusokat, amelyek segítségével minimális erőfeszítéssel vizuálisan eltérő weboldalakat hozhat létre. Ez a mobilbarát sablon csapatoldalakat, kapcsolatfelvételi űrlapokat és funkciókat is tartalmaz.

🧠 Ideális: Hostingcégek és IT-szolgáltatók számára, akik kiemelt figyelmet szeretnének fordítani ügyfélszolgálatukra.

👀 Tudta-e: A B2B vásárlók megdöbbentő 44%-a nem vásárol, ha a weboldalon nem szerepelnek egyértelmű elérhetőségi adatok. Ha elérhetőségi részt ad a sablonjához, az növelheti a bizalmat.

19. Webtárhely-gyakran ismételt kérdések weboldal-sablon a Nicepage.com-tól

Minden webtárhely-szolgáltató számára elengedhetetlen egy jól szervezett GYIK-részleg, amely segít elkerülni a vevőkkel való e-mailes levelezést.

A Nicepage.com webtárhely-gyakran ismételt kérdések weboldal-sablonja segít létrehozni egy világos, strukturált gyakran ismételt kérdések oldalt, amely javítja az ügyfélélményt és csökkenti a támogatási jegyek számát.

A drag-and-drop szerkesztővel könnyedén testreszabhatja az elrendezést, a betűtípusokat és a színeket, hogy azok illeszkedjenek a márkájához. Ez a mobilbarát sablon biztosítja, hogy az ügyfelek gyorsan megtalálják a válaszokat – függetlenül attól, hogy asztali számítógépet, táblagépet vagy telefont használnak.

🧠 Ideális: Webtárhely-szolgáltatók és IT-cégek számára, akik jól strukturált GYIK oldalt szeretnének, hogy csökkentsék a támogatási jegyek számát.

20. Rólunk Tárhely weboldal sablon a Nicepage. Com-tól

A „Rólunk” oldal több, mint egy egyszerű bemutatkozás – itt építheti ki a potenciális ügyfelek bizalmát.

Ha professzionális, vonzó vállalati profilt szeretne létrehozni, amely kiemeli a képesítéseket, tanúsítványokat és szakértelmet, nézze meg a Nicepage.com About Us Hosting Website Template sablonját.

Mobilbarát és SEO-optimalizált kialakításának köszönhetően biztosítja, hogy márkájának története minden eszközön világosan és hatékonyan jelenjen meg.

🧠 Ideális: Hostingcégek számára, akik vizuálisan vonzó módon szeretnék bemutatni márkájuk történetét, csapatukat, tanúsítványaikat és vállalati értékeiket.

21. Prémium tárhelycsomag weboldal sablon a Nicepage.com-tól

Az árak oldala az a hely, ahol potenciális ügyfeleket veszíthet. A Nicepage.com Premium Hosting Plan Website Template sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a webtárhely-szolgáltatókat áraik vizuálisan vonzó és könnyen navigálható formában történő bemutatásában.

A drag-and-drop testreszabási funkcióval könnyedén módosíthatja az árak táblázatát, a betűtípusokat, a színeket és az elrendezést – kódolás nélkül.

🧠 Ideális: Hosting vállalkozások számára, akik áraikat jól strukturált, konverzióbarát elrendezésben, egyértelmű szolgáltatás-összehasonlítással szeretnék bemutatni.

Frissítse webhelyét a ClickUp segítségével

A webtárhely-üzletág felépítéséhez és kezeléséhez számos paramétert kell figyelembe venni. De mi lenne, ha megszabadulhatna a stressztől, és mindent egy helyen szervezhetne?

