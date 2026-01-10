A 8 legjobb AI-alapú tanulási útmutató-készítő az okosabb tanulásért 2026-ban

A kétórás előadás épp most ért véget. A jegyzetei szétszóródtak, a tankönyv idegen nyelvnek tűnik, és a tanulást egyre csak „későbbre” halasztja. Hirtelen a vizsgák már a sarkon vannak, és Ön elmerül a PDF-ekben, lapokban és kártyákban, amelyek nem segítenek.

Képzelje el a következő helyzetet: feltölti a jegyzeteit vagy az előadások felvételeit egy AI-eszközbe. Másodpercek alatt az eszköz segít Önnek kártyákat készíteni és gyakorló kvízeket kínál. Nem, ez nem varázslat. Ez az AI-alapú tanulási útmutató-készítők ereje.

Akár a vizsgákra készül, akár csak próbál lépést tartani a tanulmányokkal, itt talál olyan AI-eszközöket, amelyek megkönnyítik a tanulást.

Mire kell figyelnie egy AI tanulási útmutató készítőnél?

Elmerül a jegyzetekben és elárasztják az olvasnivalók? Egy AI-alapú tanulási útmutató-készítő rendet teremthet ebben a káoszban azáltal, hogy automatikusan kisebb, áttekinthető részekre osztja a tartalmat, így könnyen áttekinthető útmutatókat készítve.

De ahhoz, hogy valóban támogassa a tanulást, a megfelelő eszköznek nem csupán automatizálásra van szüksége. Íme, mire kell figyelnie:

Tartalomösszefoglalás : A : A legjobb tanulási alkalmazások hosszú fejezeteket, előadásokat vagy cikkeket tömör összefoglalókba sűrítenek, amelyek csak a lényeget emelik ki.

Azonnali gyakorlóeszközök: A beépített funkcióknak kártyákat, kvízeket és felülvizsgáló játékokat kell generálniuk az aktív emlékezés támogatására és a kulcsfontosságú fogalmak megerősítésére

Különböző tanulókhoz igazodó formázás : Legyen szó vázlatokról, vizuális gondolattérképekről vagy kérdés-válasz kártyákról, az eszköznek rugalmas elrendezéseket kell kínálnia, amelyek megfelelnek a különböző tanulási stílusoknak

Több forrásból származó adatbevitel és exportálási lehetőségek: Egy hatékony Egy hatékony tudáskezelő eszköznek lehetővé kell tennie a PDF-ek, diák, URL-ek vagy kézzel írt jegyzetek egyszerű importálását, valamint az olyan formátumokba való exportálást, mint a Google Docs vagy az Anki kártyacsomagok

Akadémiai tudással rendelkező AI: A legjobb tanulási alkalmazások A legjobb tanulási alkalmazások olyan AI-tudásbázist használnak, amelyet valódi oktatási tartalmakon képeztek ki, így olyan tantárgyakat is világosan és mélyrehatóan tudnak kezelni, mint a biológia, az irodalom, a programozás vagy a jog.

Kontextusérzékeny megértés: Az AI-nek nem csupán át kell futnia a tananyagot – meg kell értenie azt, azonosítania kell a legfontosabb összefüggéseket, és ki kell emelnie a legrelevánsabb fogalmakat

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatók a tudásalapú ügynökök az AI-ban

A 8 legjobb AI tanulási útmutató-készítő áttekintése

Íme egy rövid összehasonlítás a népszerű, AI-t kihasználó tanulási útmutató-készítőkről

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Feladatokhoz kapcsolódó tanulásszervezés és közös jegyzetelés Dokumentumok, jegyzetelés, feladatok, képernyőfelvétel, értekezletek leírása, ClickUp Brain AI Ingyenes csomag elérhető; vállalatok számára egyedi árazás elérhető Scribe Lépésről lépésre haladó útmutatók és SOP-k készítése Lépések automatikus rögzítése, szerkeszthető képernyőképek, Smart Blur, PDF/HTML export Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 15 dollártól kezdődik NoteGPT Előadások, videók és dokumentumok összefoglalása AI-összefoglalók, kártyák, kvízek, gondolattérképek, több formátum támogatása Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 2,99 dollártól kezdődik havonta Flint Valós idejű tanulási együttműködés Személyre szabott AI-tanárok, óravázlatok, táblák, Google Classroom integráció Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 1,67 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Piktochart Infografikák, jelentések és vizuális segédeszközök tervezése Drag-and-drop szerkesztő, AI infografika-generátor, márkaépítő eszközök, diagramok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 29 dollártól kezdődik Quizlet AI Flashcard-alapú tanulás AI-támogatással Jegyzetek, Q-Chat oktató, gyors összefoglalók, kártyák Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7,99 dollártól kezdődik havonta Mindgrasp Intelligens jegyzetek és kérdések-válaszok generálása különböző tartalomformátumokból Intelligens összefoglalók, kártyák, kvízek, webes keresés és esszéíró segédprogram Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9,99 dollártól kezdődik havonta Tanulási útmutató készítő Jegyzetek és fájlok strukturált tanulási útmutatókká alakítása Kártyák készítése, kvízgenerátor, fájlfeltöltés, azonnali összefoglalók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 12 dollártól kezdődik

📖 Olvassa el még: Fizetős és ingyenes óravázlat-sablonok tanárok és oktatók számára

A legjobb AI tanulási útmutató-készítők

Olyan személyre szabott tanulási útmutató-készítőt keres, amely valóban lépést tart Önnel? A legjobb, személyre szabott tanulási útmutató-készítő nem csupán összefoglalja az anyagot. Segít gyorsabban tanulni, többet megjegyezni és minden lépésnél szervezett maradni.

Vessünk egy pillantást a terület legfontosabb úttörőire:

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb feladatokhoz kapcsolódó tanulási szervezéshez)

Tartsa kézben tanulmányait és csökkentse a stresszt a ClickUp segítségével

A ClickUp a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás – és a tanulás terén is ugyanolyan hatékony. Beépített mesterséges intelligenciájával, összekapcsolt tudáseszközeivel és rugalmas dokumentumaival a ClickUp segít kezelni az órai jegyzeteket, a tanulási üléseket, a csoportos projekteket és a határidőket – mindezt egy helyen.

A platform strukturált, stresszmentes módszert kínál mindehhez. Egyetlen munkaterületen tárolja a jegyzeteket, feladatokat, határidőket és emlékeztetőket, így nem kell többé kapkodnia, és elkezdhet boldogulni. Az eredmény? Jobb koncentráció, jobb jegyek és több idő az életre.

Így valósítja meg mindezt a ClickUp for Students.

Kezdjük a ClickUp Brain-nel. Ez egy AI-alapú segédeszköz, amely képes a rendezetlen előadási jegyzeteket áttekinthető összefoglalókra alakítani, kiemelni a legfontosabb pontokat, és akár a felmerülő kérdésekre is válaszolni, ha valami nem világos. Időt és mentális kapacitást takarít meg, különösen akkor, ha több tantárgyat kell egyszerre kezelnie.

Összegezze, rendszerezze és azonnal keresse elő a legfontosabb előadási jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain lehetővé teszi a diákok számára, hogy több AI-agyhoz is hozzáférjenek – például a GPT-hez, ha mélyreható magyarázatokra vagy esszévázlatokra van szükségük, és a Geminihez, ha vizuális vagy kreatív tanulási segédeszközökre van szükségük. Ez a fejlett funkció olyan, mintha egy lapon lenne egy tanulócsapat, amelynek minden tagja más-más szuperképességgel rendelkezik.

És mivel idővel egyre több modell kerül hozzáadásra, az AI-eszközök egyre erősebbek lesznek.

A ClickUp Connected Search segítségével egyetlen lapon találhatja meg az összes alkalmazásából származó tanulási információkat.

De a szervezettség nem csak arról szól, hogy mi van előtted – hanem arról is, hogy képes legyél megtalálni azt, ami fontos. Itt jön képbe a ClickUp Connected Search az AI-képességeivel.

Legyen szó a múlt heti jegyzetben elrejtett idézetről vagy egy feladatról, amelyre csak homályosan emlékszik, egyszerűen írjon be egy szót vagy kifejezést, és az egész munkaterületén megjelenik – gyorsan és egyszerűen.

Ossza meg tanulási útmutatóit csapatával, kövesse nyomon a verziók történetét, és tegyen még többet a ClickUp segítségével

Ez szorosan kapcsolódik a ClickUp tudásmenedzsment képességeihez. Készíthet mappákat tanfolyamok szerint, összekapcsolhatja a releváns forrásokat, és összekapcsolhatja a tanulási útmutatókat a határidőivel. Válasszon a tudásbázis-sablonok listájából, hogy elindulhasson.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén együttműködhet projektpartnereivel

És amikor eljön az együttműködés ideje, a ClickUp Docs megkönnyíti az osztálytársakkal való közös munkát, a megjegyzések hozzáadását, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon (szó szerint) maradjon.

Ez nem csupán egy tervező vagy jegyzetalkalmazás – ez egy teljes körű tanulási és dokumentum-együttműködési rendszer mindazok számára, akik nem csak keményebben, hanem okosabban is szeretnék elsajátítani a legfontosabb információkat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Megtanulása időigényes

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a Clickup-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

Az a képesség, hogy akár fájltárolást és megjegyzéseket is felhasználva kommunikáljunk, és így gazdagítsuk minden feladatot/projektet, rendkívül hasznosnak bizonyult abban, hogy mindenki naprakész legyen, mert az információk rendszerezésével lehetőség nyílt arra is, hogy az időt innovációra fordítsuk, egyszerűen létrehozva egy speciális táblát az új ötletek/projektek kidolgozásához.

📮 ClickUp Insight: A szakemberek mindössze 7%-a támaszkodik elsősorban a mesterséges intelligenciára a feladatkezelés és a szervezés terén. Ez annak is köszönhető lehet, hogy az eszközök használata olyan speciális alkalmazásokra korlátozódik, mint a naptárak, a teendőlisták vagy az e-mail kliensek. A ClickUp segítségével ugyanaz az AI támogatja az e-mailjeit és egyéb kommunikációs munkafolyamatait, naptárát, feladatait és dokumentációját. Egyszerűen kérdezze meg: „Melyek a mai prioritásaim?”. A ClickUp Brain átkutatja a munkaterületét, és a sürgősség és a fontosság alapján pontosan megmondja, mi vár Önre. Így a ClickUp több mint 5 alkalmazást egyesít egyetlen szuperalkalmazásba az Ön számára!

2. Scribe (A legjobb a lépésről lépésre történő folyamatdokumentáláshoz)

via Scribe

A Scribe egy népszerű eszköz, amely bármilyen folyamatot azonnal lépésről lépésre bemutató vizuális útmutatóvá alakít. Csak nyomja meg a „felvétel” gombot egy feladat elvégzése közben, és a Scribe automatikusan létrehoz egy megosztható útmutatót szöveggel, képernyőképekkel és utasításokkal.

Diákok és oktatók számára ez tökéletes megoldás a tanulási módszerek AI-alapú dokumentálásához, a technikai munkafolyamatok elmagyarázásához vagy a komplex eszközök lebontásához. Előnyös a vizuális tanulók és a csoportos projektek számára, ahol a világos, megismételhető utasítások időt takarítanak meg és csökkentik a tantárgyak és eszközök közötti zavart.

A Scribe legjobb funkciói

Kövesse nyomon a webhelyeken, asztali alkalmazásokban és több monitoron végzett műveleteket a dokumentumkezelési munkafolyamatok javítása érdekében

Készítsen címeket és leírásokat automatikusan AI segítségével, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a következetességet

A Scribe Sidekick segítségével azonnali válaszokat adhat, így a csapattagok zavartalanul kereshetnek információkat

A Scribe korlátai

Szerkesztéskor hiányzik az „undo” funkció, így ha egy lépést töröl, azt nem lehet könnyen visszaállítani

A Scribe árai

Alapszint: Örökre ingyenes

Pro Team: 15 USD/hó felhasználónként

Pro Personal: 29 USD/hó felhasználónként

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 450 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Scribe-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így ír:

A képernyőfelvételekkel készített lépésenkénti útmutatók egyszerű elkészítése lehetővé tette szervezetünk számára, hogy jobban dokumentáljuk folyamatainkat. Ez javította csapatunk folyamatok iránti megértését, és lehetővé tette számunkra a dokumentáció egyszerű kezelését.

💡 Profi tipp: Használjon vizuális jegyzetelési módszereket (gondolattérképeket, diagramokat vagy táblázatokat) az ötletek összekapcsolásához és az áttekintéshez. Ez bevonja az agy mindkét féltekéjét, és javítja a megértést és a memóriát.

3. NoteGPT (A legjobb AI-alapú előadási jegyzetek összefoglalásához)

via NoteGPT

Nem kell néhány percenként szünetet tartania jegyzetelés céljából – a NoteGPT elvégzi ezt Ön helyett. Ez az AI-alapú tanulási asszisztens másodpercek alatt átalakítja a YouTube-videókat, PDF-fájlokat, cikkeket, podcastokat és prezentációkat tiszta, strukturált jegyzetekké.

Emellett kártyákat, kvízeket és gondolattérképeket is generál, hogy megerősítse a kulcsfontosságú fogalmakat és segítse a tanultak megőrzését.

Különböző formátumú tartalmakat tölthet fel, és cseveghet az AI-vel, hogy tisztázza az ötleteit, vagy tovább mélyítse a legfontosabb témákat. A közösségi megosztási és valós idejű eszközökkel a NoteGPT egyszerűbbé teszi a tanulást, az ismétlést és az együttműködést.

A NoteGPT legjobb funkciói

Tegyen fel kérdéseket, és fedezzen fel különböző témákat AI-alapú beszélgetések révén a mélyebb tanulás érdekében

Töltsön fel fontos információkat fájlként olyan formátumokban, mint videó, hang, PDF és Word, hogy rugalmasan készíthessen jegyzeteket

Fordítsa le jegyzeteit több nyelvre, hogy azok globálisan elérhetők és érthetőek legyenek

A NoteGPT korlátai

Ideális digitális szövegek és YouTube-videók összefoglalásához, de kevésbé hatékony erősen vizuális vagy grafikával teli tartalmak esetén

A NoteGPT árai

Oktatás: Ingyenes

Alapcsomag: 6,99 $/hó

Pro: 19,99 $/hó

Korlátlan: 69,99 USD/hó

Csapat: Egyedi árazás

NoteGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a NoteGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így ír:

A NoteGPT legnagyobb előnye, hogy mindent (YouTube-videókat, PDF-fájlokat és képeket) olyan pontosan összefoglal, hogy gyorsan megérted az anyagot, és ezzel rengeteg időt takarítasz meg. Az összefoglalót több nyelven is elérheted. Az integráció is nagyon egyszerű.

👀 Tudta? A diákok több mint 83%-a szerint az AI segít nekik hatékonyabbá tenni a tanulást és jobban tanulni, mivel megkönnyíti az információk megtalálását és a tanulási feladatok gyorsabb megszervezését.

📖 Olvassa el még: Hogyan hozhat létre vállalati wikit a csapatának: tudásgyűjtés és megosztás

4. Flint (A legjobb valós idejű tanulási együttműködéshez)

via Flint

A Flint egy olyan AI-eszköz, amelyet a K–12-es oktatók támogatására terveztek, és amely az osztálytermi anyagokat személyre szabott, interaktív oktatókká alakítja – nincs szükség programozásra a diákok jobb bevonása érdekében.

Mint az egyik legsokoldalúbb AI-eszköz a tanárok számára, lehetővé teszi számukra, hogy saját tantervük alapján óravázlatokat, feladatokat és személyre szabott visszajelzéseket készítsenek.

A tanárok feltölthetik a vizsgafelkészítő anyagokat, testre szabhatják a tartalmat olyan tantárgyakban, mint a matematika, a természettudományok és a nyelv, valamint a beépített elemzési funkciók segítségével nyomon követhetik a diákok fejlődését. A Flint a Google Classroommal is integrálható, így könnyen beilleszthető a meglévő munkafolyamatokba.

A Flint legjobb funkciói

Futtasson szimulációkat, például történelmi vitákat vagy tudományos kutatásokat, hogy erősítse a kritikus gondolkodást

Használja a beépített táblát vizuális magyarázatokhoz és közös problémamegoldáshoz

Az inkluzív tanulás érdekében az AI-válaszokat a diákok nyelvtudásához és osztályszintjéhez igazítsa

A Flint korlátai

Stabil és konzisztens technológiai infrastruktúrára támaszkodik, amely nem minden oktatási környezetben elérhető

A Flint árai

Ingyenes csomag: Örökre ingyenes (legfeljebb 80 felhasználó)

Kis létszámú próba csomag: 1,67 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 150 felhasználó)

Kisebb iskolák csomag: 1,33 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 250 felhasználó)

Közepes méretű iskolák csomagja: 1,08 USD/hó felhasználónként (legfeljebb 500 felhasználó)

Nagy iskolák csomag: Egyedi árak (500 felhasználó felett)

Flint értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ne turkáljon tovább a zsúfolt asztalon és a véletlenszerűen letöltött fájlok között. Rendezze a fájlokat és mappákat kurzus és dátum szerint, egyértelmű, következetes névkonvenciók alkalmazásával. Így tanulási anyagai áttekinthetőek maradnak, és könnyen megtalálhatók, amikor szükség van rájuk.

5. Piktochart (A legjobb vizuális tanulási útmutatókhoz és infografikákhoz)

via Piktochart

A Piktochart egy vizuális kommunikációs eszköz, amely segít a bonyolult ötleteket világos, vonzó vizuális elemekké alakítani – nincs szükség tervezői háttérre. Drag-and-drop szerkesztést, testreszabható sablonokat, márkaelemeket, valamint ikonok és grafikák kiterjedt könyvtárát kínálja, amely az infografikáktól a prezentációs vizuális elemekig mindent támogat.

Ideális oktatók, marketingesek és szakemberek számára, egyszerűsíti a jelentésekhez, órákhoz vagy közösségi médiához szánt, kifinomult tartalmak létrehozásának folyamatát. Az együttműködés, a megosztás és a több formátumban történő letöltés lehetővé teszi, hogy csapatok és egyének számára egyaránt praktikus választás legyen.

A Piktochart legjobb funkciói

Használja újra a fejlécek, idővonalak, listák és diagramokhoz hasonló vizuális elemeket a különböző projektekben a gyorsabb létrehozás érdekében

Jelenítse meg a sorozatokat előre elkészített idővonal-elrendezésekkel események, mérföldkövek vagy adatáramlások számára

Az AI-alapú formázás és elrendezés segítségével alakítsa át a beillesztett szöveget kifinomult, megosztható vizuális elemekké

A Piktochart korlátai

A tervezési rugalmasság nem feltétlenül éri el az olyan fejlett eszközök szintjét, mint az Adobe Illustrator vagy a Figma

A Piktochart árai

Alapszint: Örökre ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 49 USD/hó felhasználónként

Oktatás : 39,99 USD/felhasználó (éves számlázás)

Non-profit : 60 USD/felhasználó (éves számlázás)

Campus : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Piktochart értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 190 értékelés)

Mit mondanak a Piktochαρtról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

A Piktochart segít vizualizálni és bemutatni az általunk gyűjtött adatokat – amit korábban soha nem csináltunk. A vizuális történetmeséléssel kombinálva képes vagyok létrehozni egy lenyűgöző, jól megtervezett anyagot, amelyet büszkén mutatok be adományozóknak, családoknak és partnereknek.

6. Quizlet AI (A legjobb automatizált kártyakészítéshez)

A Quizlet AI-funkciói segítenek a diákoknak hatékonyabban tanulni azáltal, hogy a jegyzeteket, definíciókat és kulcsszavakat személyre szabott tanulási eszközökké alakítják. Az AI-alapú „Q-Chat” úgy működik, mint egy virtuális tanár, aki beszélgetés formájában vezeti végig a tanulókat a kártyákon, gyakorló kérdéseken és magyarázatokon.

A Quizlet emellett automatikusan generál kvízeket, összefoglalókat és többválasztós teszteket a feltöltött anyagokból vagy a meglévő készletekből. A vizsgákra való felkészüléshez és a fogalmak átismétléséhez ideális Quizlet mesterséges intelligenciája alkalmazkodik a tanulási előrehaladáshoz, így az interaktív tanulási anyagok célzottabbak és hatékonyabbak lesznek az egyes tantárgyakban.

A Quizlet AI legjobb funkciói

Kövesse nyomon az előrehaladást egy pontozási rendszerrel, amely méri a tananyaggal való ismertségét

Tanuljon útközben az iOS és Android rendszerekre készült Quizlet alkalmazással, hogy jobban megértse a bonyolult fogalmakat

Hozzáférés a felhasználók által létrehozott, különböző tantárgyakat felölelő hatalmas tanulási készlet-könyvtár kártyáihoz

A Quizlet AI korlátai

Mivel bárki létrehozhat és megoszthat tanulási anyagokat, a felhasználók nem lehetnek biztosak azok pontosságában

A Quizlet AI árai

Alap: Örökké ingyenes

Quizlet Plus: 7,99 USD/hó

Quizlet AI értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 140 értékelés)

Mit mondanak a Quizlet AI-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Quizlet fantasztikus lehetőséget nyújtott számomra, hogy javítsam a diákjaim tanulási élményét és fenntartsam az érdeklődésüket.

7. Mindgrasp (A legjobb komplex anyagok gyors megértéséhez)

via Mindgrasp

A Mindgrasp egyszerűsíti a tanulást azáltal, hogy az előadási videókat, kutatási PDF-eket, podcastokat és egyéb formátumokat strukturált, könnyen áttekinthető tartalommá alakítja.

Töltsön fel fájlokat, például PDF-eket, URL-eket, YouTube-linkeket, Zoom-felvételeket vagy MP3-fájlokat, és az AI világos összefoglalókat, részletes jegyzeteket, kártyákat, kvízeket és egy interaktív kérdések-válaszok oktatót generál a valós idejű nyomon követéshez.

Korlátlan feltöltési lehetőséggel, korlátlan tárhellyel és négy napos ingyenes próbaidőszakkal rendelkezik, így a legbonyolultabb anyagokat is könnyedén és rugalmasan képes kezelni.

A Mindgrasp legjobb funkciói

Tegyen fel kérdéseket a feltöltött fájlokkal kapcsolatban, és kapjon pontos, kontextusérzékeny válaszokat

Keressen az interneten egy olyan AI-böngészővel, amely megbízható, hirdetésmentes eredményeket nyújt anélkül, hogy lapokat kellene váltania

Mélyítse el ismereteit egy beszélgető AI-tutor segítségével, amely a tartalmát felhasználva reagál a kontextusra

A Mindgrasp korlátai

Lehet, hogy továbbra is kézzel kell jegyzetelnie, hogy rögzítse azokat a finom árnyalatokat vagy bonyolult részleteket, amelyeket az AI esetleg figyelmen kívül hagy.

A Mindgrasp árai

Ingyenes

Alapcsomag: 9,99 USD/hó

Scholar: 12,99 USD/hó

Prémium: 14,99 USD/hó

Mindgrasp értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mindgrasp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így ír:

Lehet, hogy ő az a túlbuzgó barátod, aki minden apró részletre emlékszik, de néha kissé túl szó szerint veszi a dolgokat.

👀 Tudta ezt? Egy harvardi vezetésű tanulmány megállapította, hogy a GPT-4-hez hasonló AI-k használata a megfelelő típusú feladatokhoz – például összefoglaláshoz vagy vázlatkészítéshez – akár 40%-kal is javíthatja a teljesítményt. Ha azonban nem az erősségeikhez mérten használja őket, az visszaüthet. Tehát amikor AI-alapú tanulási útmutató-készítőket használ, ragaszkodjon azokhoz a feladatokhoz, amelyekre kifejlesztették őket: rendszerezés, magyarázat és segítségnyújtás – ne pedig találgatás.

8. Study Guide Maker (A legjobb egyedi, mindent magában foglaló tanulási csomagokhoz)

via Study Guide Maker

A Study Guide Maker segítségével jegyzeteit automatikusan tanulási útmutatóvá alakíthatja. Töltsön fel PDF-fájlokat, diákat vagy kézzel írt jegyzeteket, és nézze meg, ahogy azok világos, áttekinthető útmutatókká alakulnak, amelyek órákat spórolnak meg a kézi munkából.

Az AI-alapú kártyák a szórványos ismétlés elvét alkalmazzák a tanultak megőrzésének elősegítésére, az automatikus kvízgenerátor pedig többválasztós és rövid válaszú kérdésekkel teszteli a megértést – azonnali visszajelzéssel.

A vizsgafelkészülésre tervezett Study Guide Maker leegyszerűsíti a kihívást jelentő témákat, és segít okosabban és hatékonyabban tanulni.

A tanulási útmutató-készítők legjobb funkciói

Készítsen tanulási útmutatókat az anyagaiból, hogy leegyszerűsítse és megjegyezze a bonyolult témákat

Töltsön fel fájlokat, például jegyzeteket, diákat, PDF-eket vagy képeket (legfeljebb 5 MB-osakat) interaktív tanulási eszközök létrehozásához

Készítsen kártyákat szórványos ismétléssel, hogy javítsa a memorizálást és a gyenge területekre koncentrálhasson

A tanulási útmutató-készítők korlátai

Előfizetés szükséges, ingyenes próbaidőszak vagy tesztverzió nem áll rendelkezésre.

A tanulási útmutató-készítők árai

Ingyenes

Havi: 12 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Tanulási útmutató-készítők értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb vállalati keresőszoftver-megoldások

Tanulj okosabban, ne keményebben a ClickUp segítségével

Nincs hiány AI-alapú tanulási eszközökből – mindegyik valami egyedi megoldást kínál, hogy segítsen a diákoknak és az oktatóknak hatékonyabban dolgozni. Az automatikusan generált jegyzetektől és kvízektől az interaktív vizuális elemek és személyre szabott tanulási útmutatók létrehozásáig a mai eszközök a tanulást minden eddiginél elérhetőbbé teszik.

De ha olyan platformot keresel, amely egy helyen ötvözi a feladatkezelést, az AI-támogatást, a dokumentumkészítést és a tudásszervezést, akkor a ClickUp – az integrált AI- vel – a legjobb választás. Ez nem csupán egy tanulási eszköz – ez az all-in-one tanulmányi munkaterületed.

Készen áll arra, hogy egyszerűbbé tegye tanulmányi életét?