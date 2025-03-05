A tanulást átalakító 12 legjobb tanulási alkalmazás

Néha a tanulás olyan, mintha IKEA bútorokat szerelne össze útmutató nélkül. Leül tanulni, és elvonják a figyelmét a beérkező értesítések, a gyors harapnivaló vagy a közösségi média, és az agya túlórázik, hogy emlékezzen a teendőlistáján szereplő dolgokra.
Nem csoda, hogy a koncentráció romlik, ami rontja a tanulást. És nem csak te küzd ezzel. Az állami iskolák vezetői 75%-a jelentette, hogy a diákok koncentrációhiánya vagy figyelmetlensége közepes vagy súlyos negatív hatással van a tanulásra és a tudás megőrzésére.
A jó hír az, hogy a technológia fejlődött, hogy közvetlenül megfeleljen ennek a kihívásnak. Számos termelékenységi alkalmazás és tanulási eszköz kifejezetten olyan diákok számára készült, mint te, olyan környezetet teremtve, amely optimalizálja a tanulást.
Ez a blogbejegyzés a tanulást forradalmasító 12 legjobb tanulási alkalmazást mutatja be. Akár motivációval, koncentrációval vagy a tanulási tevékenységek szervezésével küzd, nálunk megtalálja a tanulási céljainak megfelelő alkalmazást.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A következő 12 tanulási alkalmazásról lesz szó ebben a blogbejegyzésben:
- ClickUp (A legjobb az all-in-one tanulási szervezéshez és menedzsmenthez)
- Evernote (A legjobb jegyzeteléshez, kutatáshoz és tudás rögzítéséhez)
- MyStudyLife (A legjobb tanulási készletek létrehozásához és a tanulási ütemtervek nyomon követéséhez)
- Quizlet (A legjobb kártyákhoz, szókincs tanulásához és szórványos ismétléshez)
- Kahoot! (A legjobb a játékos tanuláshoz és az interaktív kvízekhez)
- Cram (A legjobb flashcardok készítéséhez és egyetemi esszék írásához)
- Duolingo (A legjobb nyelvtanuláshoz és játékos gyakorláshoz)
- Khan Academy (A legjobb minőségi oktatási források és személyre szabott tanulás szempontjából)
- Forest (A legjobb a koncentráció javításához és a figyelemelterelés minimalizálásához)
- Notability (A legjobb kézzel írt jegyzetek készítéséhez, PDF-ek kommentálásához és hangfelvételek rögzítéséhez)
- Photomath (A legjobb azonnali matematikai feladatmegoldáshoz és fogalmak elsajátításához)
- Brainly (A legjobb a peer-to-peer tanuláshoz és a házi feladatokhoz való segítségnyújtáshoz)
Mit kell keresni a tanulási alkalmazásokban?
A megfelelő tanulási alkalmazás kiválasztása óriási különbséget jelenthet. Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek:
- Fókusz növelése: Az olyan funkciók, mint a Pomodoro időzítők, a haladáskövetők és a játékos elemek segítenek fenntartani a figyelmet és a koncentrációt. A robusztus jegyzetelési, ütemezési és feladatkezelési funkciókkal rendelkező alkalmazások segítenek a szervezettség fenntartásában.
- Illeszkedjen a tanulási stílusához: Akár vizuális segédeszközöket, interaktív kvízeket vagy együttműködési eszközöket részesít előnyben, az alkalmazásnak az Ön egyedi igényeinek kell megfelelnie.
- Interaktív elemek biztosítása: A játékosítás, az élő kvízek és a vitafórumok vonzóbbá és hatékonyabbá tehetik a tanulást. Az interaktív kártyák, a szórványos ismétlés és a személyre szabott tanulási útvonalak élvezetesebbé tehetik a tanulást.
- AI-kompatibilis funkciókkal rendelkezik: A tanulás hatékonyságának növelése érdekében érdemes megfontolni az automatikus jegyzetösszefoglalást, a tartalomgenerálást és a személyre szabott tanulási ajánlásokat. Ezek az eszközök egyszerűsítik a feladatokat, javítják a memóriát és időt takarítanak meg az ismétlődő folyamatok automatizálásával.
- Könnyítse meg az együttműködést: Fontolja meg olyan alkalmazások használatát, amelyek lehetővé teszik a barátaival való együttműködést, a jegyzetek megosztását és rendszerezését, valamint a csoportos foglalkozásokon való részvételt.
- Kompatibilitás az eszközök között: Olyan alkalmazásra van szüksége, amely zökkenőmentesen szinkronizálható a telefonja, táblagépe és számítógépe között, így biztosítva, hogy bármikor és bárhol tanulhasson anélkül, hogy elveszítené az elért eredményeket.
- Társadalmi elismertség: Végül vegye figyelembe más felhasználók véleményét és értékelését. A visszajelzések értékes betekintést nyújthatnak az alkalmazás hatékonyságába és megbízhatóságába.
➡️ Olvassa el még: Hogyan használhatja az AI eszközöket a termelékenység maximalizálása érdekében?
👀 Tudta? A Pomodoro-technika, egy Francesco Cirillo által népszerűsített időgazdálkodási módszer, amelynek lényege, hogy 25 perces koncentrált munkavégzés után 5 perces szünetet tartunk. Már több mint 2 millió ember alkalmazta ezt a módszert, hogy megváltoztassa az életét, és produktívabbá és koncentráltabbá váljon.
A 12 legjobb tanulási alkalmazás
Most nézzük meg ezt a 12 legjobb tanulási alkalmazást, amelyekkel jobb jegyeket szerezhet és javíthatja koncentrációját:
1. ClickUp (A legjobb az all-in-one tanulási szervezéshez és menedzsmenthez)
Elárasztják a közeledő határidők, a szétszórt jegyzetek és a végtelen teendőlista?
A ClickUp egy all-in-one platform, amely segít megszervezni a tanulási ütemtervet és nyomon követni a feladatokat.
Térjen át a post-it cetlikről és a rendezetlen naptárakról a feladatok, projektek és tanulási ülések áttekinthető, szervezett feladatlistáira. A ClickUp diákoknak szóló projektmenedzsment szoftvere intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrendbe állítását, a határidők beállítását és a haladás nyomon követését, így biztosítva, hogy minden felett kézben tartsa az irányítást.
Ha úgy érzi, hogy túlterhelt, használja a ClickUp időblokkoló funkcióját, hogy minden tantárgyhoz külön tanulási időtartamot tervezzen. Vizualizálja a hetét, és jelöljön ki konkrét időpontokat a koncentrált tanuláshoz, így maximalizálhatja a tanulási időt és az erőfeszítéseket. A ClickUp időkövető funkciója használható időblokkoló technikákkal, például a Pomodoro-módszerrel.
Ezen felül kombinálhatja a ClickUp Docs és a ClickUp saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájú asszisztensét, a ClickUp Brain-t, amely összefoglalja az előadásokat, kiemeli a legfontosabb pontokat, és akár flashcardokat is generál – mindezt úgy, hogy Ön a tananyag megértésére koncentrálhat.
Ha szoros határidőkkel és teendőlistákkal küzd egy írásbeli feladat során, a ClickUp Brain egyszerűsítheti a tartalom létrehozását új ötletek felhasználásával, kiegészítve brainstorming erőfeszítéseit és vázlatokat generálva. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciája másodpercek alatt összefoglalhatja a kutatási cikkeket, hosszú cikkeket vagy tankönyvfejezeteket, így értékes időt takaríthat meg és segíthet a legfontosabb információkra koncentrálni.
Továbbá a ClickUp Brain lehetővé teszi a diákok számára, hogy egyetlen felületen keresztül több nagy nyelvi modellt (LLM) használjanak, hozzáférést biztosítva az OpenAI GPT-4 és a Google Gemini programokhoz.
A GPT-4 kiválóan alkalmas részletes magyarázatok készítésére, összetett témák összefoglalására, esszék megírására és kreatív ötletek kidolgozására, így ideális tudományos kutatásokhoz és íráshoz. A Google Gemini viszont tökéletes vizuális és kreatív feladatokhoz, például prezentációkhoz szükséges képek készítéséhez, tanulási segédeszközök tervezéséhez vagy fogalmak vizuális összefoglalásának elkészítéséhez.
Az egyes modellek és a ClickUp Brain között a saját igényeiknek megfelelően zökkenőmentesen válthatnak, így a diákok okosabb, hatékonyabb és személyre szabott tanulási élményben részesülhetnek. Ezenkívül a ClickUp Brain folyamatosan bővíti képességeit további LLM-ek integrálásával, így a felhasználók mindig a legjobb eszközökhöz férhetnek hozzá, amelyek támogatják sokszínű igényeiket.
A ClickUp egy egyszerű, hatékony szoftver, amely növeli a termelékenységet. Ingyenes, több platformon is használható és gyors.
A ClickUp egy egyszerű, hatékony szoftver, amely növeli a termelékenységet. Ingyenes, több platformon is használható és gyors.
💡 Profi tipp: Használjon címkéket a különböző feladatokhoz vagy témákhoz az egyes listákon belül, így könnyebben szűrheti és rangsorolhatja a feladatokat sürgősségük vagy fontosságuk alapján.
A ClickUp legjobb funkciói
- Képzeld el a fejlődésedet a ClickUp Dashboards segítségével!
- Használja a Naptár nézetet, hogy egy helyen láthassa az összes kötelezettségét.
- Készítsen gondolattérképeket a ClickUp alkalmazásban, és vizualizálja a különböző tantárgyak komplex fogalmait és ötleteit. A gondolattérkép megkönnyíti a témák megértését és segít a memóriában való megőrzésében.
- Használjon kifejezetten diákok számára tervezett, testreszabható sablonokat, hogy ne kelljen a nulláról kezdenie a tanfolyamokat és az akadémiai projekteket.
- Integrálja több mint ezer más alkalmazással, például a Google Drive-val és a Slackkel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot azáltal, hogy összekapcsolja az összes tanuláshoz szükséges eszközt.
- Zökkenőmentesen működjön együtt csoportos projektekben, valós időben dolgozzon együtt, ossza meg az erőforrásokat és kövesse nyomon a változásokat, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.
A ClickUp korlátai
- Bár intuitív, a ClickUp tanulási görbéje kissé meredekebb, mint az egyszerűbb jegyzetelési vagy feladatkezelő alkalmazásoké.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
👀 Tudta? A Google Play és az Apple App Store áruházakban elérhető oktatási alkalmazások száma 2023-ban megközelítőleg 389 000-re nőtt, ami tükrözi a változatos tanulási eszközök iránti növekvő igényt.
➡️ Olvassa el még: A legfontosabb projektmenedzsment tippek diákoknak
2. Evernote (A legjobb jegyzeteléshez, kutatáshoz és tudás rögzítéséhez)
Az Evernote egy hatékony digitális munkaterület, amely túlmutat a jegyzetelésen. Ez az összes tanulási anyagod központi gyűjtőhelye. A telefonod kamerájával előadási jegyzeteket, kutatási cikkeket és kézzel írt jegyzeteket is rögzíthetsz.
Az Evernote egyik kiemelkedő funkciója a Web Clipper, egy böngészőbővítmény, amely lehetővé teszi, hogy webes tartalmakat közvetlenül a fiókodba ments. Ide tartoznak cikkek, képek, videók, PDF-fájlok és weboldalak.
Az Evernote legjobb funkciói
- Használja az alkalmazást audiojegyzetek közvetlen rögzítésére. Jegyzeteit jegyzetfüzetekbe, halmazokba és címkékbe rendezheti, hogy könnyebben megtalálja őket.
- Dolgozzon együtt másokkal: ossza meg jegyzetfüzeteit és egyéni jegyzeteket, hagyjon megjegyzéseket, és vitassa meg ötleteit az alkalmazáson belül.
- A több platformon elérhető alkalmazások zökkenőmentesen integrálhatók a munkamenetbe, így bármilyen eszközről dolgozhat a jegyzeteivel.
Az Evernote korlátai
- A egyszerűbb jegyzetelő alkalmazásokhoz képest meredekebb a tanulási görbe, időbe telik elsajátítani a fejlett funkciókat.
- A felhasználók néha lassúbb szinkronizálásról vagy késleltetésről számolnak be, amikor nagy mennyiségű jegyzetet kezelnek, ami megszakíthatja a munkafolyamatot.
Evernote árak
- Evernote Personal: 14,99 USD/felhasználó/hónap
- Evernote Professional: 17,99 USD/felhasználó havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
👀 Tudta? Az Evernote hatékony keresési funkciókkal rendelkezik, többek között optikai karakterfelismeréssel (OCR), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeken és kézzel írt jegyzetekben is kereshetnek szöveget.
➡️ Olvassa el még: A legjobb AI eszközök diákoknak
3. MyStudyLife (A legjobb tanulási ütemtervek készítéséhez és nyomon követéséhez)
Ha a vizsgák, feladatok és órák között alig tudsz megpihenni, a MyStudyLife az ideális megoldás a káosz rendezésére. Gondolj rá úgy, mint egy személyes tanulmányi szervezőre, amely létrehozza és nyomon követi a személyre szabott heti tanulási ütemtervedet.
Segít felosztani az akadémiai munkaterhelést kezelhető részekre. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy részletes órarendet készítsen, és minden tantárgyhoz konkrét időintervallumokat rendeljen.
A MyStudyLife legjobb funkciói
- Írd be az iskolai kötelezettségek mellett az iskolán kívüli tevékenységeidet is, és egyensúlyozd az iskolai munkádat a sporttal, klubokkal és egyéb eseményekkel.
- A beépített haladáskövetővel hatékonyan nyomon követheti tanulmányi előrehaladását több platformon is.
- Zökkenőmentesen szinkronizálható több eszközön, így bármikor és bárhol hozzáférhet az ütemtervéhez, akár telefonján, akár számítógépén.
A MyStudyLife korlátai
- Egyes felhasználók alkalmi késésekről vagy hibákról számolnak be, amikor több eszközön szinkronizálják a jegyzeteket, ami zavarhatja a termelékenységet.
MyStudyLife árak
- Ingyenes
- Havi: 4,99 USD
- Éves díj: 29,99 USD
MyStudyLife értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
4. Quizlet (A legjobb kártyákhoz, szókincs tanuláshoz és szórványos ismétléshez)
A Quizlet egy dinamikus alkalmazás, amely kiválóan alkalmas kártyák és szókincs tanulására. Felhasználóbarát felülete megkönnyíti a kártyák készítését bármely tantárgyhoz, így sokoldalú eszközzé teszi mind a diákok, mind a tanárok számára.
A Quizlet egyik gyakorlati alkalmazási területe a idegen nyelvvizsga előkészítése. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy kártyákat készítsen, amelyek egyik oldalán a szókincs szavai, a másikon pedig azok fordítása szerepel.
A Quizlet legjobb funkciói
- Használja a szórványos ismétlést, hogy optimális időközönként átismételje az anyagot a hosszú távú megőrzés érdekében.
- Tanuljon bármikor, bárhol – szinkronizálja a kártyáit az eszközök között, így a közlekedés, az ebédszünet vagy a megbeszélések közötti szünetek alatt is tanulhat.
- Játssz olyan izgalmas játékokat, mint a Match and Learn, és teszteld tudásodat többválasztós kvízekkel!
A Quizlet korlátai
- A Quizlet leginkább egyszerű memorizálási feladatokhoz, például szókincs vagy definíciók elsajátításához alkalmas, de komplex témák mélyebb megértéséhez nem feltétlenül elegendő.
- Bár a kártyák kiterjedt könyvtára erősségnek számít, a felhasználók által létrehozott kártyák minősége változó lehet, ezért elengedhetetlen a pontosság ellenőrzése.
Quizlet árak
- 7 napos ingyenes próba: Csak éves előfizetéssel (35,99 USD/év felhasználónként)
- Quizlet Go: 1 dollár/felhasználó havonta
- Quizlet Plus: 7,99 USD/hó felhasználónként
- Quizlet Teacher Plus: 15,99 USD/felhasználó havonta
Quizlet értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
🧠 Érdekesség: Az oktatási célokra tervezett kártyákat már a 1700-as évek elején bevezették Angliában. A 20. századra a flashcardok népszerűvé váltak, mivel interaktívabbá tették a számtani gyakorlatokat.
5. Kahoot (A legjobb a játékos tanuláshoz és az interaktív kvízekhez)
Ha egyedül tanulunk, könnyen elboríthat minket a hatalmas mennyiségű anyag. A Kahoot ezt a problémát úgy oldja meg, hogy játékossá teszi a tanulási folyamatot, így az információk befogadása egyszerűbbé és élvezetesebbé válik.
A platform barátságos versenyen alapul, így tökéletes csoportos tanulási foglalkozásokhoz. Például szórakoztató pénzügyi kvízben mérheted össze osztálytársaidat, vagy tesztelheted a blokklánc-koncepciókkal kapcsolatos ismereteidet, miközben motivált maradsz a tanuláshoz.
A Kahoot legjobb funkciói
- Az interaktív kvízek és a valós idejű versenyek segítségével a passzív tanulás aktív és vonzó élménnyé válik.
- Hozzon létre egy közösségi és együttműködésen alapuló tanulási környezetet, amely ösztönzi a csapatmunkát és élvezetesebbé teszi a tanulást.
- Fedezze fel a kész kvízek hatalmas könyvtárát, amely különböző témákban, a történelemtől és a természettudományoktól a popkultúráig és a triviális kérdésekig terjed.
A Kahoot korlátai
- A Kahoot elsősorban többválasztós kvízekhez lett kifejlesztve, ezért kevésbé alkalmas magasabb rendű gondolkodási képességek vagy nyitott kérdések értékelésére.
Kahoot árak
- Kahoot! 360 Starter: 19 USD/hó/gazda
- Kahoot! 360 Presenter: 25 USD/hó/házigazda (éves számlázás)
- Kahoot! 360 Pro: 49 USD/hó/gazda (éves számlázás)
- Kahoot! 360 Pro Max: 79 USD/hó/gazda (éves számlázás)
Kahoot értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)
6. Cram (A legjobb flashcardokhoz és egyetemi esszéíráshoz)
A Cram hatékony esszéírási eszköze segít javítani íráskészségét. Az esszéket közvetlenül a platformon belül írhatja meg, és a nyelvtani ellenőrző és plágiumfelismerő funkciók segítségével biztosíthatja, hogy munkája kifogástalan és eredeti legyen.
Teszteld tudásodat kártyákkal, játssz párosító játékot, vagy próbáld ki magad egy időre korlátozott kvízzel. A Cram számos tanulási eszközt kínál, amelyek segítenek megerősíteni a tanultakat és azonosítani azokat a területeket, amelyekre további figyelmet kell fordítani.
A Cram legjobb funkciói
- Készítsd el a saját kártyáidat a beépített webes kártyakészítővel, exportáld őket bármilyen eszközre, és oszd meg őket barátaiddal!
- Építsen multimédiás elemeket, például képeket, diagramokat és hangfelvételeket a kártyáiba, hogy a tanulás még érdekesebb és emlékezetesebb legyen.
- Hozzáférés több mint 195 millió előre elkészített, számos témát felölelő kártya kiterjedt könyvtárához, ami időt takarít meg a tartalomkészítésben.
A tömörítés korlátai
- A felhasználók által készített kártyák pontossága és minősége változó lehet, ezért használat előtt ellenőrizni kell azok minőségét.
Cram árak
- Ingyenes
Cram értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Duolingo (A legjobb nyelvtanuláshoz és játékos gyakorláshoz)
Gyakran érezheti magát túlterhelve egy új nyelv tanulásának bonyolultsága miatt, különösen, ha a nyelvtan, a szókincs és a kiejtés között kell egyensúlyt tartania. A Duolingo egyszerűsíti ezt azáltal, hogy a leckéket kezelhető, apró gyakorlatokra bontja, amelyek a tanulást megközelíthetővé és szórakoztatóvá teszik.
A Duolingo egyik praktikus felhasználási módja az, hogy felkészülj egy konkrét eseményre, például egy közelgő nyaralásra. Ha például Franciaországba utazol, akkor a gyakori francia kifejezésekre koncentrálhatsz, amelyek segítenek a mindennapi interakciókban, például ételrendeléskor vagy útbaigazítás kéréskor.
A Duolingo legjobb funkciói
- Tanulj meg több mint 40 nyelvet, köztük olyan népszerűeket, mint a spanyol, a francia és a japán, valamint olyan egyedi – és kitalált – nyelveket, mint a klingon vagy a magas valyriai.
- A Duolingo szórványos ismétlési rendszerével megőrizheti a tanultakat.
- Használja a mobil verziót, hogy útközben is folytathassa a tanulást, akár öt perce van a munkába járás közben, az iskolai feladatok elvégzése közben, akár otthon tanul.
A Duolingo korlátai
- A Duolingo leginkább kezdőknek alkalmas; haladók számára nem biztos, hogy elég mélyreható.
Duolingo árak
- Ingyenes
- Duolingo Plus: 12,99 USD/felhasználó havonta
- Duolingo Family: Egyedi árak
Duolingo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)
8. Khan Academy (A legjobb ingyenes, kiváló minőségű oktatási források és személyre szabott tanulás)
A Khan Academy komplex fogalmakat egyszerű, rövid videóleckékre bont, lépésről lépésre bemutatva azokat, így a bonyolult tantárgyak is könnyebben érthetővé válnak.
A platform ingyenes, magas színvonalú tartalmat kínál több nyelven, különböző tantárgyakból, miközben megszünteti a magántanári szolgáltatásokkal gyakran járó pénzügyi akadályokat.
A Khan Academy egy generatív, AI-alapú személyi tanárt is kínál Khanmigo néven (jelenleg csak az Egyesült Államokban elérhető), amely egy valódi tanárt szimulál. Nem fogja megcsinálni a házi feladatát, de chat segítségével végigvezeti a folyamaton, akárcsak egy valódi tanár.
A Khan Academy legjobb funkciói
- Készülj fel strukturált tanfolyamokkal olyan vizsgákra, mint a SAT és a GMAT.
- Nézze meg a komplex témákat egyszerűsítő, vizuálisan vonzó videóórákat, amelyek még érdekesebbé teszik a tanulást.
- Kövesse nyomon az előrehaladását a teljesítményeket és a készségek elsajátítását nyomon követő irányítópultokkal.
A Khan Academy korlátai
- A kvízek és értékelések inkább a gyakorlásra koncentrálnak, mint a részletes teljesítményelemzésre vagy a személyre szabott visszajelzésekre.
A Khan Academy árai
- Khan Academy: Ingyenes
- Khanmigo személyre szabott AI-tutor: 4 USD/felhasználó havonta
Khan Academy értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)
9. Forest (A legjobb a koncentráció javításához és a figyelemelterelés minimalizálásához)
A koncentráció fenntartása kihívást jelenthet, különösen a folyamatos okostelefon-zavaró tényezők miatt. A Forest egy termelékenységi alkalmazás, amely segít koncentrálni azáltal, hogy arra ösztönzi Önt, hogy ne használja a telefonját.
Amikor koncentrálnod kell, ültetsz egy virtuális fát az alkalmazásban; ha koncentrált maradsz, a fa növekszik, de ha elhagyod az alkalmazást más alkalmazások vagy tevékenységek miatt a telefonodon, a fa elszárad. Ez a játékos megközelítés a koncentrációt jutalmazó élménnyé alakítja.
A Forests alkalmazás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy érméket gyűjtsenek, és virtuális érméikkel fákat ültessenek. Ez a funkció környezeti ösztönzőt jelent, motiválva a felhasználókat, hogy egészségesek és koncentráltak maradjanak, miközben pozitívan hozzájárulnak a bolygó védelméhez.
A Forest legjobb funkciói
- Kövesse nyomon vizuálisan az előrehaladását: a növekvő virtuális erdő kézzelfoghatóan jeleníti meg a koncentrált időt.
- Az időzítőket a tanulási vagy munkavégzési igényeinek megfelelően állítsa be a konkrét koncentrációs időtartamokra.
- A szerszám különböző eszközökön is elérhető, így biztosítva a különböző platformokon is következetes koncentrációs szokásokat.
Forest korlátai
- Nincs részletes feladatkezelési funkciója, és nem integrálható más termelékenységi eszközökkel.
Forest árak
- Ingyenes
- Prémium: 3,99 $ (egyszeri vásárlás)
Forest értékelések és vélemények
- G2: Nincs értékelés
- Capterra: Nincs értékelés
10. Notability (A legjobb kézzel írt jegyzetek készítéséhez, PDF-ek kommentálásához és hangfelvételek rögzítéséhez)
Ha valaha is nehezen tudta rendszerezni az előadási jegyzeteket, vagy zökkenőmentes módszert keresett a PDF-ek jegyzetelésére, a Notability az Ön számára ideális megoldás. Intuitív felületén kézzel írt jegyzeteket, gépelt szöveget és multimédiás elemeket kombinálhat egy helyen.
A előadások vagy megbeszélések során kézzel jegyzetelhet, és egyidejűleg hangfelvételt is készíthet, amely szinkronizálódik a jegyzetekkel. Később a jegyzetek egy adott részére kattintva lejátszhatja a felvétel megfelelő szakaszát – ez ideális komplex témák újbóli áttekintéséhez.
A Notability legjobb funkciói
- Kiemelheti a fontos részeket, megjegyzéseket írhat, vagy diagramokat rajzolhat közvetlenül a PDF-fájlokra, így tökéletesen alkalmas osztálytermi anyagok vagy munkadokumentumok áttekintésére, anélkül, hogy külön eszközre lenne szükség.
- Hozzon létre tantárgyi elválasztókat, és használjon különböző papír sablonokat, hogy jegyzetei strukturáltak maradjanak.
- Szinkronizálja az iCloud, Google Drive és Dropbox felhőszolgáltatásokkal a biztonsági mentés és az egyszerű megosztás érdekében.
A Notability korlátai
- Android verzió nem elérhető.
- A multimédiás tartalmakkal ellátott, terjedelmesebb jegyzetek mentéséhez elegendő iCloud- vagy helyi tárhely szükséges.
Notability árak
- Ingyenes
- Az alkalmazáson belüli vásárlások különböző régiókban elérhetők.
Notability értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)
➡️ Olvassa el még: A legjobb Notability alternatívák és versenytársak
11. Photomath (A legjobb azonnali matematikai feladatmegoldáshoz és fogalmak elsajátításához)
A Photomath ideális azoknak a diákoknak, akiknek gondot okoz a matematika. Ha a telefon kamerájával beolvassa a matematikai egyenletet, az alkalmazás azonnal megadja a lépésről lépésre történő megoldást, lebontva a folyamatot, hogy megérthesse, hogyan oldhat meg hasonló feladatokat a jövőben.
Egy gyakorlati példa azoknak a diákoknak, akik elakadnak a házi feladatok megoldásában. A Photomath segítségével beolvashatja az egyenletet, követheti a részletes megoldási lépéseket, és megerősítheti a matematikai fogalmak megértését.
A Photomath legjobb funkciói
- Böngésszen az animált oktatóanyagok között, amelyek a komplex problémákat érthető lépésekre bontják, így a tanulás még érdekesebbé válik.
- Azonnali megoldásokat kaphat különböző matematikai problémákra, az alapvető aritmetikától a haladó kalkulusig.
- A Photomath különböző platformokon, többek között okostelefonokon, táblagépeken és webböngészőkön is elérhető, így bármikor és bárhol könnyen hozzáférhető.
A Photomath korlátai
- Lehet, hogy nem értelmezi pontosan a nehezen olvasható kézírást, ami helytelen megoldásokhoz vezethet.
- Elsősorban egyenletek megoldására tervezték, ezért komplex szöveges feladatokat nem biztos, hogy hatékonyan tud megoldani.
A Photomath árai
- Alapszintű: Ingyenes
- Photomath Plus: 9,99 USD/hó
Photomath értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elérhető értékelés
12. Brainly (A legjobb a peer-to-peer tanuláshoz és a házi feladatokhoz való segítségnyújtáshoz)
A Brainly több, mint egy egyszerű kérdés-válasz platform: hasznos válaszokat fel lehet szavazni, kommentekkel lehet tisztázni a kétségeket, és vitákban lehet részt venni a megértés megszilárdítása érdekében.
Ez egy ideális platform azoknak a diákoknak, akik azonnali segítségre szorulnak a házi feladatokkal vagy bonyolult fogalmakkal kapcsolatban. A nagy tanulói közösségnek köszönhetően kérdéseket tehetsz fel, és hasznos válaszokat kaphatsz más diákoktól, társaidtól vagy oktatóktól, akik már elsajátították a témát.
A Brainly legjobb funkciói
- Kérdéseket tehetsz fel és gyors válaszokat kapsz, így ideális az utolsó pillanatban történő tanuláshoz.
- Pontokat szerezhetsz, ha átgondolt kérdéseket teszel fel, hasznos válaszokat adsz és részt veszel a beszélgetésekben.
- Szerezzen jelvényeket és elismerést a közösségen belül, növelve ezzel a motivációt és az elkötelezettséget.
A Brainly korlátai
- A válaszok a közösség tudásától függenek, ezért a minőségük változó lehet.
- A könnyen elérhető válaszok arra csábíthatják a diákokat, hogy másoljanak, ahelyett, hogy megértenék a fogalmat.
Brainly árak
- Ingyenes
- Alap: 7 USD/felhasználó/hónap
- Brainly Plus: 18 USD/felhasználó (féléves)
Brainly értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,4/5 (25+ értékelés)
Egyszerűsítse tanulmányait a ClickUp segítségével
Egy hasznos tanulási alkalmazásnak lehetővé kell tennie a tanulási folyamat egyszerűsítését, és segítenie kell abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhass: a tananyag elsajátítására.
A ClickUp a végső, mindent egyben tartalmazó tanulási alkalmazás, amely feladatkezelést, jegyzetelést és együttműködési eszközöket egyesít egyetlen platformon. A teendőlisták létrehozásától a fogalmak vizualizálásáig a Mind Maps segítségével a ClickUp segít Önnek produktívnak és szervezettnek maradni.
Akár feladatok nyomon követéséről, csoportos projektek tervezéséről, akár AI-alapú eszközök használatáról van szó a jegyzetek gyorsabb összefoglalásához, a ClickUp segít összehangolni az akadémiai életedet. Naptár és időblokkoló funkciói megkönnyítik a napirended kezelését.
Készen áll arra, hogy egy alkalmazással egyszerűsítse tanulási rutinját? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, hogyan tudja az alkalmazás átalakítani a tanulási, együttműködési és sikerkövetési módszereit.