A tanulást átalakító 12 legjobb tanulási alkalmazás

Néha a tanulás olyan, mintha IKEA bútorokat szerelne össze útmutató nélkül. Leül tanulni, és elvonják a figyelmét a beérkező értesítések, a gyors harapnivaló vagy a közösségi média, és az agya túlórázik, hogy emlékezzen a teendőlistáján szereplő dolgokra.

Nem csoda, hogy a koncentráció romlik, ami rontja a tanulást. És nem csak te küzd ezzel. Az állami iskolák vezetői 75%-a jelentette, hogy a diákok koncentrációhiánya vagy figyelmetlensége közepes vagy súlyos negatív hatással van a tanulásra és a tudás megőrzésére.

A jó hír az, hogy a technológia fejlődött, hogy közvetlenül megfeleljen ennek a kihívásnak. Számos termelékenységi alkalmazás és tanulási eszköz kifejezetten olyan diákok számára készült, mint te, olyan környezetet teremtve, amely optimalizálja a tanulást.

Ez a blogbejegyzés a tanulást forradalmasító 12 legjobb tanulási alkalmazást mutatja be. Akár motivációval, koncentrációval vagy a tanulási tevékenységek szervezésével küzd, nálunk megtalálja a tanulási céljainak megfelelő alkalmazást.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A következő 12 tanulási alkalmazásról lesz szó ebben a blogbejegyzésben: ClickUp ( A legjobb az all-in-one tanulási szervezéshez és menedzsmenthez)

Evernote ( A legjobb jegyzeteléshez, kutatáshoz és tudás rögzítéséhez)

MyStudyLife ( A legjobb tanulási készletek létrehozásához és a tanulási ütemtervek nyomon követéséhez)

Quizlet ( A legjobb kártyákhoz, szókincs tanulásához és szórványos ismétléshez)

Kahoot! (A legjobb a játékos tanuláshoz és az interaktív kvízekhez)

Cram ( A legjobb flashcardok készítéséhez és egyetemi esszék írásához)

Duolingo ( A legjobb nyelvtanuláshoz és játékos gyakorláshoz)

Khan Academy ( A legjobb minőségi oktatási források és személyre szabott tanulás szempontjából)

Forest ( A legjobb a koncentráció javításához és a figyelemelterelés minimalizálásához)

Notability ( A legjobb kézzel írt jegyzetek készítéséhez, PDF-ek kommentálásához és hangfelvételek rögzítéséhez)

Photomath ( A legjobb azonnali matematikai feladatmegoldáshoz és fogalmak elsajátításához)

Brainly (A legjobb a peer-to-peer tanuláshoz és a házi feladatokhoz való segítségnyújtáshoz)

Mit kell keresni a tanulási alkalmazásokban?

A megfelelő tanulási alkalmazás kiválasztása óriási különbséget jelenthet. Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek:

Fókusz növelése: Az olyan funkciók, mint a Pomodoro időzítők, a haladáskövetők és a játékos elemek segítenek fenntartani a figyelmet és a koncentrációt. A robusztus Az olyan funkciók, mint a Pomodoro időzítők, a haladáskövetők és a játékos elemek segítenek fenntartani a figyelmet és a koncentrációt. A robusztus jegyzetelési , ütemezési és feladatkezelési funkciókkal rendelkező alkalmazások segítenek a szervezettség fenntartásában.

Illeszkedjen a tanulási stílusához: Akár vizuális segédeszközöket, interaktív kvízeket vagy együttműködési eszközöket részesít előnyben, az alkalmazásnak az Ön egyedi igényeinek kell megfelelnie.

Interaktív elemek biztosítása: A játékosítás, az élő kvízek és a vitafórumok vonzóbbá és hatékonyabbá tehetik a tanulást. Az interaktív kártyák, A játékosítás, az élő kvízek és a vitafórumok vonzóbbá és hatékonyabbá tehetik a tanulást. Az interaktív kártyák, a szórványos ismétlés és a személyre szabott tanulási útvonalak élvezetesebbé tehetik a tanulást.

AI-kompatibilis funkciókkal rendelkezik: A tanulás hatékonyságának növelése érdekében érdemes megfontolni az automatikus jegyzetösszefoglalást, a tartalomgenerálást és a személyre szabott tanulási ajánlásokat. Ezek az eszközök egyszerűsítik a feladatokat, javítják a memóriát és időt takarítanak meg az ismétlődő folyamatok automatizálásával.

Könnyítse meg az együttműködést: Fontolja meg olyan alkalmazások használatát, amelyek lehetővé teszik Fontolja meg olyan alkalmazások használatát, amelyek lehetővé teszik a barátaival való együttműködést , a jegyzetek megosztását és rendszerezését, valamint a csoportos foglalkozásokon való részvételt.

Kompatibilitás az eszközök között: Olyan alkalmazásra van szüksége, amely zökkenőmentesen szinkronizálható a telefonja, táblagépe és számítógépe között, így biztosítva, hogy bármikor és bárhol tanulhasson anélkül, hogy elveszítené az elért eredményeket.

Társadalmi elismertség: Végül vegye figyelembe más felhasználók véleményét és értékelését. A visszajelzések értékes betekintést nyújthatnak az alkalmazás hatékonyságába és megbízhatóságába.

👀 Tudta? A Pomodoro-technika, egy Francesco Cirillo által népszerűsített időgazdálkodási módszer, amelynek lényege, hogy 25 perces koncentrált munkavégzés után 5 perces szünetet tartunk. Már több mint 2 millió ember alkalmazta ezt a módszert, hogy megváltoztassa az életét, és produktívabbá és koncentráltabbá váljon.

A 12 legjobb tanulási alkalmazás

Most nézzük meg ezt a 12 legjobb tanulási alkalmazást, amelyekkel jobb jegyeket szerezhet és javíthatja koncentrációját:

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one tanulási szervezéshez és menedzsmenthez)

Elárasztják a közeledő határidők, a szétszórt jegyzetek és a végtelen teendőlista?

A ClickUp egy all-in-one platform, amely segít megszervezni a tanulási ütemtervet és nyomon követni a feladatokat.

Kövesse nyomon feladatait és teendőlistáit a ClickUp diákoknak készült projektmenedzsment szoftverével.

Térjen át a post-it cetlikről és a rendezetlen naptárakról a feladatok, projektek és tanulási ülések áttekinthető, szervezett feladatlistáira. A ClickUp diákoknak szóló projektmenedzsment szoftvere intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a feladatok fontossági sorrendbe állítását, a határidők beállítását és a haladás nyomon követését, így biztosítva, hogy minden felett kézben tartsa az irányítást.

Ha úgy érzi, hogy túlterhelt, használja a ClickUp időblokkoló funkcióját, hogy minden tantárgyhoz külön tanulási időtartamot tervezzen. Vizualizálja a hetét, és jelöljön ki konkrét időpontokat a koncentrált tanuláshoz, így maximalizálhatja a tanulási időt és az erőfeszítéseket. A ClickUp időkövető funkciója használható időblokkoló technikákkal, például a Pomodoro-módszerrel.

Használja a ClickUp Docs alkalmazás ClickUp Brain funkcióját a tanulási jegyzetek összefoglalásához és a tanulás egyszerűsítéséhez.

Ezen felül kombinálhatja a ClickUp Docs és a ClickUp saját fejlesztésű mesterséges intelligenciájú asszisztensét, a ClickUp Brain-t, amely összefoglalja az előadásokat, kiemeli a legfontosabb pontokat, és akár flashcardokat is generál – mindezt úgy, hogy Ön a tananyag megértésére koncentrálhat.

Ha szoros határidőkkel és teendőlistákkal küzd egy írásbeli feladat során, a ClickUp Brain egyszerűsítheti a tartalom létrehozását új ötletek felhasználásával, kiegészítve brainstorming erőfeszítéseit és vázlatokat generálva. A ClickUp Brain mesterséges intelligenciája másodpercek alatt összefoglalhatja a kutatási cikkeket, hosszú cikkeket vagy tankönyvfejezeteket, így értékes időt takaríthat meg és segíthet a legfontosabb információkra koncentrálni.

Továbbá a ClickUp Brain lehetővé teszi a diákok számára, hogy egyetlen felületen keresztül több nagy nyelvi modellt (LLM) használjanak, hozzáférést biztosítva az OpenAI GPT-4 és a Google Gemini programokhoz.

A GPT-4 kiválóan alkalmas részletes magyarázatok készítésére, összetett témák összefoglalására, esszék megírására és kreatív ötletek kidolgozására, így ideális tudományos kutatásokhoz és íráshoz. A Google Gemini viszont tökéletes vizuális és kreatív feladatokhoz, például prezentációkhoz szükséges képek készítéséhez, tanulási segédeszközök tervezéséhez vagy fogalmak vizuális összefoglalásának elkészítéséhez.

Az egyes modellek és a ClickUp Brain között a saját igényeiknek megfelelően zökkenőmentesen válthatnak, így a diákok okosabb, hatékonyabb és személyre szabott tanulási élményben részesülhetnek. Ezenkívül a ClickUp Brain folyamatosan bővíti képességeit további LLM-ek integrálásával, így a felhasználók mindig a legjobb eszközökhöz férhetnek hozzá, amelyek támogatják sokszínű igényeiket.

A ClickUp egy egyszerű, hatékony szoftver, amely növeli a termelékenységet. Ingyenes, több platformon is használható és gyors.

💡 Profi tipp: Használjon címkéket a különböző feladatokhoz vagy témákhoz az egyes listákon belül, így könnyebben szűrheti és rangsorolhatja a feladatokat sürgősségük vagy fontosságuk alapján.

A ClickUp legjobb funkciói

Képzeld el a fejlődésedet a ClickUp Dashboards segítségével!

Használja a Naptár nézetet, hogy egy helyen láthassa az összes kötelezettségét.

Készítsen gondolattérképeket a ClickUp alkalmazásban , és vizualizálja a különböző tantárgyak komplex fogalmait és ötleteit. A gondolattérkép megkönnyíti a témák megértését és segít a memóriában való megőrzésében.

Használjon kifejezetten diákok számára tervezett, testreszabható sablonokat, hogy ne kelljen a nulláról kezdenie a tanfolyamokat és az akadémiai projekteket.

Integrálja több mint ezer más alkalmazással, például a Google Drive-val és a Slackkel, hogy egyszerűsítse a munkafolyamatot azáltal, hogy összekapcsolja az összes tanuláshoz szükséges eszközt.

Zökkenőmentesen működjön együtt csoportos projektekben, valós időben dolgozzon együtt, ossza meg az erőforrásokat és kövesse nyomon a változásokat, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

A ClickUp korlátai

Bár intuitív, a ClickUp tanulási görbéje kissé meredekebb, mint az egyszerűbb jegyzetelési vagy feladatkezelő alkalmazásoké.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

👀 Tudta? A Google Play és az Apple App Store áruházakban elérhető oktatási alkalmazások száma 2023-ban megközelítőleg 389 000-re nőtt, ami tükrözi a változatos tanulási eszközök iránti növekvő igényt.

2. Evernote (A legjobb jegyzeteléshez, kutatáshoz és tudás rögzítéséhez)

via Evernote

Az Evernote egy hatékony digitális munkaterület, amely túlmutat a jegyzetelésen. Ez az összes tanulási anyagod központi gyűjtőhelye. A telefonod kamerájával előadási jegyzeteket, kutatási cikkeket és kézzel írt jegyzeteket is rögzíthetsz.

Az Evernote egyik kiemelkedő funkciója a Web Clipper, egy böngészőbővítmény, amely lehetővé teszi, hogy webes tartalmakat közvetlenül a fiókodba ments. Ide tartoznak cikkek, képek, videók, PDF-fájlok és weboldalak.

Az Evernote legjobb funkciói

Használja az alkalmazást audiojegyzetek közvetlen rögzítésére. Jegyzeteit jegyzetfüzetekbe, halmazokba és címkékbe rendezheti, hogy könnyebben megtalálja őket.

Dolgozzon együtt másokkal: ossza meg jegyzetfüzeteit és egyéni jegyzeteket, hagyjon megjegyzéseket, és vitassa meg ötleteit az alkalmazáson belül.

A több platformon elérhető alkalmazások zökkenőmentesen integrálhatók a munkamenetbe, így bármilyen eszközről dolgozhat a jegyzeteivel.

Az Evernote korlátai

A egyszerűbb jegyzetelő alkalmazásokhoz képest meredekebb a tanulási görbe, időbe telik elsajátítani a fejlett funkciókat.

A felhasználók néha lassúbb szinkronizálásról vagy késleltetésről számolnak be, amikor nagy mennyiségű jegyzetet kezelnek, ami megszakíthatja a munkafolyamatot.

Evernote árak

Evernote Personal: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Evernote Professional: 17,99 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

👀 Tudta? Az Evernote hatékony keresési funkciókkal rendelkezik, többek között optikai karakterfelismeréssel (OCR), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeken és kézzel írt jegyzetekben is kereshetnek szöveget.

3. MyStudyLife (A legjobb tanulási ütemtervek készítéséhez és nyomon követéséhez)

via MyStudyLife

Ha a vizsgák, feladatok és órák között alig tudsz megpihenni, a MyStudyLife az ideális megoldás a káosz rendezésére. Gondolj rá úgy, mint egy személyes tanulmányi szervezőre, amely létrehozza és nyomon követi a személyre szabott heti tanulási ütemtervedet.

Segít felosztani az akadémiai munkaterhelést kezelhető részekre. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy részletes órarendet készítsen, és minden tantárgyhoz konkrét időintervallumokat rendeljen.

A MyStudyLife legjobb funkciói

Írd be az iskolai kötelezettségek mellett az iskolán kívüli tevékenységeidet is, és egyensúlyozd az iskolai munkádat a sporttal, klubokkal és egyéb eseményekkel.

A beépített haladáskövetővel hatékonyan nyomon követheti tanulmányi előrehaladását több platformon is.

Zökkenőmentesen szinkronizálható több eszközön, így bármikor és bárhol hozzáférhet az ütemtervéhez, akár telefonján, akár számítógépén.

A MyStudyLife korlátai

Egyes felhasználók alkalmi késésekről vagy hibákról számolnak be, amikor több eszközön szinkronizálják a jegyzeteket, ami zavarhatja a termelékenységet.

MyStudyLife árak

Ingyenes

Havi : 4,99 USD

Éves díj: 29,99 USD

MyStudyLife értékelések és vélemények

G2 : Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

4. Quizlet (A legjobb kártyákhoz, szókincs tanuláshoz és szórványos ismétléshez)

via Quizlet

A Quizlet egy dinamikus alkalmazás, amely kiválóan alkalmas kártyák és szókincs tanulására. Felhasználóbarát felülete megkönnyíti a kártyák készítését bármely tantárgyhoz, így sokoldalú eszközzé teszi mind a diákok, mind a tanárok számára.

A Quizlet egyik gyakorlati alkalmazási területe a idegen nyelvvizsga előkészítése. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy kártyákat készítsen, amelyek egyik oldalán a szókincs szavai, a másikon pedig azok fordítása szerepel.

A Quizlet legjobb funkciói

Használja a szórványos ismétlést, hogy optimális időközönként átismételje az anyagot a hosszú távú megőrzés érdekében.

Tanuljon bármikor, bárhol – szinkronizálja a kártyáit az eszközök között, így a közlekedés, az ebédszünet vagy a megbeszélések közötti szünetek alatt is tanulhat.

Játssz olyan izgalmas játékokat, mint a Match and Learn, és teszteld tudásodat többválasztós kvízekkel!

A Quizlet korlátai

A Quizlet leginkább egyszerű memorizálási feladatokhoz, például szókincs vagy definíciók elsajátításához alkalmas, de komplex témák mélyebb megértéséhez nem feltétlenül elegendő.

Bár a kártyák kiterjedt könyvtára erősségnek számít, a felhasználók által létrehozott kártyák minősége változó lehet, ezért elengedhetetlen a pontosság ellenőrzése.

Quizlet árak

7 napos ingyenes próba: Csak éves előfizetéssel (35,99 USD/év felhasználónként)

Quizlet Go: 1 dollár/felhasználó havonta

Quizlet Plus: 7,99 USD/hó felhasználónként

Quizlet Teacher Plus: 15,99 USD/felhasználó havonta

Quizlet értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az oktatási célokra tervezett kártyákat már a 1700-as évek elején bevezették Angliában. A 20. századra a flashcardok népszerűvé váltak, mivel interaktívabbá tették a számtani gyakorlatokat.

5. Kahoot (A legjobb a játékos tanuláshoz és az interaktív kvízekhez)

Ha egyedül tanulunk, könnyen elboríthat minket a hatalmas mennyiségű anyag. A Kahoot ezt a problémát úgy oldja meg, hogy játékossá teszi a tanulási folyamatot, így az információk befogadása egyszerűbbé és élvezetesebbé válik.

A platform barátságos versenyen alapul, így tökéletes csoportos tanulási foglalkozásokhoz. Például szórakoztató pénzügyi kvízben mérheted össze osztálytársaidat, vagy tesztelheted a blokklánc-koncepciókkal kapcsolatos ismereteidet, miközben motivált maradsz a tanuláshoz.

A Kahoot legjobb funkciói

Az interaktív kvízek és a valós idejű versenyek segítségével a passzív tanulás aktív és vonzó élménnyé válik.

Hozzon létre egy közösségi és együttműködésen alapuló tanulási környezetet, amely ösztönzi a csapatmunkát és élvezetesebbé teszi a tanulást.

Fedezze fel a kész kvízek hatalmas könyvtárát, amely különböző témákban, a történelemtől és a természettudományoktól a popkultúráig és a triviális kérdésekig terjed.

A Kahoot korlátai

A Kahoot elsősorban többválasztós kvízekhez lett kifejlesztve, ezért kevésbé alkalmas magasabb rendű gondolkodási képességek vagy nyitott kérdések értékelésére.

Kahoot árak

Kahoot! 360 Starter: 19 USD/hó/gazda

Kahoot! 360 Presenter: 25 USD/hó/házigazda (éves számlázás)

Kahoot! 360 Pro: 49 USD/hó/gazda (éves számlázás)

Kahoot! 360 Pro Max: 79 USD/hó/gazda (éves számlázás)

Kahoot értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

6. Cram (A legjobb flashcardokhoz és egyetemi esszéíráshoz)

via Cram

A Cram hatékony esszéírási eszköze segít javítani íráskészségét. Az esszéket közvetlenül a platformon belül írhatja meg, és a nyelvtani ellenőrző és plágiumfelismerő funkciók segítségével biztosíthatja, hogy munkája kifogástalan és eredeti legyen.

Teszteld tudásodat kártyákkal, játssz párosító játékot, vagy próbáld ki magad egy időre korlátozott kvízzel. A Cram számos tanulási eszközt kínál, amelyek segítenek megerősíteni a tanultakat és azonosítani azokat a területeket, amelyekre további figyelmet kell fordítani.

A Cram legjobb funkciói

Készítsd el a saját kártyáidat a beépített webes kártyakészítővel, exportáld őket bármilyen eszközre, és oszd meg őket barátaiddal!

Építsen multimédiás elemeket, például képeket, diagramokat és hangfelvételeket a kártyáiba, hogy a tanulás még érdekesebb és emlékezetesebb legyen.

Hozzáférés több mint 195 millió előre elkészített, számos témát felölelő kártya kiterjedt könyvtárához, ami időt takarít meg a tartalomkészítésben.

A tömörítés korlátai

A felhasználók által készített kártyák pontossága és minősége változó lehet, ezért használat előtt ellenőrizni kell azok minőségét.

Cram árak

Ingyenes

Cram értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Duolingo (A legjobb nyelvtanuláshoz és játékos gyakorláshoz)

via Duolingo

Gyakran érezheti magát túlterhelve egy új nyelv tanulásának bonyolultsága miatt, különösen, ha a nyelvtan, a szókincs és a kiejtés között kell egyensúlyt tartania. A Duolingo egyszerűsíti ezt azáltal, hogy a leckéket kezelhető, apró gyakorlatokra bontja, amelyek a tanulást megközelíthetővé és szórakoztatóvá teszik.

A Duolingo egyik praktikus felhasználási módja az, hogy felkészülj egy konkrét eseményre, például egy közelgő nyaralásra. Ha például Franciaországba utazol, akkor a gyakori francia kifejezésekre koncentrálhatsz, amelyek segítenek a mindennapi interakciókban, például ételrendeléskor vagy útbaigazítás kéréskor.

A Duolingo legjobb funkciói

Tanulj meg több mint 40 nyelvet, köztük olyan népszerűeket, mint a spanyol, a francia és a japán, valamint olyan egyedi – és kitalált – nyelveket, mint a klingon vagy a magas valyriai.

A Duolingo szórványos ismétlési rendszerével megőrizheti a tanultakat.

Használja a mobil verziót, hogy útközben is folytathassa a tanulást, akár öt perce van a munkába járás közben, az iskolai feladatok elvégzése közben, akár otthon tanul.

A Duolingo korlátai

A Duolingo leginkább kezdőknek alkalmas; haladók számára nem biztos, hogy elég mélyreható.

Duolingo árak

Ingyenes

Duolingo Plus: 12,99 USD/felhasználó havonta

Duolingo Family: Egyedi árak

Duolingo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

8. Khan Academy (A legjobb ingyenes, kiváló minőségű oktatási források és személyre szabott tanulás)

via Khan Academy

A Khan Academy komplex fogalmakat egyszerű, rövid videóleckékre bont, lépésről lépésre bemutatva azokat, így a bonyolult tantárgyak is könnyebben érthetővé válnak.

A platform ingyenes, magas színvonalú tartalmat kínál több nyelven, különböző tantárgyakból, miközben megszünteti a magántanári szolgáltatásokkal gyakran járó pénzügyi akadályokat.

A Khan Academy egy generatív, AI-alapú személyi tanárt is kínál Khanmigo néven (jelenleg csak az Egyesült Államokban elérhető), amely egy valódi tanárt szimulál. Nem fogja megcsinálni a házi feladatát, de chat segítségével végigvezeti a folyamaton, akárcsak egy valódi tanár.

A Khan Academy legjobb funkciói

Készülj fel strukturált tanfolyamokkal olyan vizsgákra, mint a SAT és a GMAT.

Nézze meg a komplex témákat egyszerűsítő, vizuálisan vonzó videóórákat, amelyek még érdekesebbé teszik a tanulást.

Kövesse nyomon az előrehaladását a teljesítményeket és a készségek elsajátítását nyomon követő irányítópultokkal.

A Khan Academy korlátai

A kvízek és értékelések inkább a gyakorlásra koncentrálnak, mint a részletes teljesítményelemzésre vagy a személyre szabott visszajelzésekre.

A Khan Academy árai

Khan Academy: Ingyenes

Khanmigo személyre szabott AI-tutor: 4 USD/felhasználó havonta

Khan Academy értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (30+ értékelés)

9. Forest (A legjobb a koncentráció javításához és a figyelemelterelés minimalizálásához)

via Forest

A koncentráció fenntartása kihívást jelenthet, különösen a folyamatos okostelefon-zavaró tényezők miatt. A Forest egy termelékenységi alkalmazás, amely segít koncentrálni azáltal, hogy arra ösztönzi Önt, hogy ne használja a telefonját.

Amikor koncentrálnod kell, ültetsz egy virtuális fát az alkalmazásban; ha koncentrált maradsz, a fa növekszik, de ha elhagyod az alkalmazást más alkalmazások vagy tevékenységek miatt a telefonodon, a fa elszárad. Ez a játékos megközelítés a koncentrációt jutalmazó élménnyé alakítja.

A Forests alkalmazás lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy érméket gyűjtsenek, és virtuális érméikkel fákat ültessenek. Ez a funkció környezeti ösztönzőt jelent, motiválva a felhasználókat, hogy egészségesek és koncentráltak maradjanak, miközben pozitívan hozzájárulnak a bolygó védelméhez.

A Forest legjobb funkciói

Kövesse nyomon vizuálisan az előrehaladását: a növekvő virtuális erdő kézzelfoghatóan jeleníti meg a koncentrált időt.

Az időzítőket a tanulási vagy munkavégzési igényeinek megfelelően állítsa be a konkrét koncentrációs időtartamokra.

A szerszám különböző eszközökön is elérhető, így biztosítva a különböző platformokon is következetes koncentrációs szokásokat.

Forest korlátai

Nincs részletes feladatkezelési funkciója, és nem integrálható más termelékenységi eszközökkel.

Forest árak

Ingyenes

Prémium: 3,99 $ (egyszeri vásárlás)

Forest értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Notability (A legjobb kézzel írt jegyzetek készítéséhez, PDF-ek kommentálásához és hangfelvételek rögzítéséhez)

via Notability

Ha valaha is nehezen tudta rendszerezni az előadási jegyzeteket, vagy zökkenőmentes módszert keresett a PDF-ek jegyzetelésére, a Notability az Ön számára ideális megoldás. Intuitív felületén kézzel írt jegyzeteket, gépelt szöveget és multimédiás elemeket kombinálhat egy helyen.

A előadások vagy megbeszélések során kézzel jegyzetelhet, és egyidejűleg hangfelvételt is készíthet, amely szinkronizálódik a jegyzetekkel. Később a jegyzetek egy adott részére kattintva lejátszhatja a felvétel megfelelő szakaszát – ez ideális komplex témák újbóli áttekintéséhez.

A Notability legjobb funkciói

Kiemelheti a fontos részeket, megjegyzéseket írhat, vagy diagramokat rajzolhat közvetlenül a PDF-fájlokra, így tökéletesen alkalmas osztálytermi anyagok vagy munkadokumentumok áttekintésére, anélkül, hogy külön eszközre lenne szükség.

Hozzon létre tantárgyi elválasztókat, és használjon különböző papír sablonokat, hogy jegyzetei strukturáltak maradjanak.

Szinkronizálja az iCloud, Google Drive és Dropbox felhőszolgáltatásokkal a biztonsági mentés és az egyszerű megosztás érdekében.

A Notability korlátai

Android verzió nem elérhető.

A multimédiás tartalmakkal ellátott, terjedelmesebb jegyzetek mentéséhez elegendő iCloud- vagy helyi tárhely szükséges.

Notability árak

Ingyenes

Az alkalmazáson belüli vásárlások különböző régiókban elérhetők.

Notability értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

11. Photomath (A legjobb azonnali matematikai feladatmegoldáshoz és fogalmak elsajátításához)

via Photomath

A Photomath ideális azoknak a diákoknak, akiknek gondot okoz a matematika. Ha a telefon kamerájával beolvassa a matematikai egyenletet, az alkalmazás azonnal megadja a lépésről lépésre történő megoldást, lebontva a folyamatot, hogy megérthesse, hogyan oldhat meg hasonló feladatokat a jövőben.

Egy gyakorlati példa azoknak a diákoknak, akik elakadnak a házi feladatok megoldásában. A Photomath segítségével beolvashatja az egyenletet, követheti a részletes megoldási lépéseket, és megerősítheti a matematikai fogalmak megértését.

A Photomath legjobb funkciói

Böngésszen az animált oktatóanyagok között, amelyek a komplex problémákat érthető lépésekre bontják, így a tanulás még érdekesebbé válik.

Azonnali megoldásokat kaphat különböző matematikai problémákra, az alapvető aritmetikától a haladó kalkulusig.

A Photomath különböző platformokon, többek között okostelefonokon, táblagépeken és webböngészőkön is elérhető, így bármikor és bárhol könnyen hozzáférhető.

A Photomath korlátai

Lehet, hogy nem értelmezi pontosan a nehezen olvasható kézírást, ami helytelen megoldásokhoz vezethet.

Elsősorban egyenletek megoldására tervezték, ezért komplex szöveges feladatokat nem biztos, hogy hatékonyan tud megoldani.

A Photomath árai

Alapszintű : Ingyenes

Photomath Plus: 9,99 USD/hó

Photomath értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elérhető értékelés

12. Brainly (A legjobb a peer-to-peer tanuláshoz és a házi feladatokhoz való segítségnyújtáshoz)

A Brainly több, mint egy egyszerű kérdés-válasz platform: hasznos válaszokat fel lehet szavazni, kommentekkel lehet tisztázni a kétségeket, és vitákban lehet részt venni a megértés megszilárdítása érdekében.

Ez egy ideális platform azoknak a diákoknak, akik azonnali segítségre szorulnak a házi feladatokkal vagy bonyolult fogalmakkal kapcsolatban. A nagy tanulói közösségnek köszönhetően kérdéseket tehetsz fel, és hasznos válaszokat kaphatsz más diákoktól, társaidtól vagy oktatóktól, akik már elsajátították a témát.

A Brainly legjobb funkciói

Kérdéseket tehetsz fel és gyors válaszokat kapsz, így ideális az utolsó pillanatban történő tanuláshoz.

Pontokat szerezhetsz, ha átgondolt kérdéseket teszel fel, hasznos válaszokat adsz és részt veszel a beszélgetésekben.

Szerezzen jelvényeket és elismerést a közösségen belül, növelve ezzel a motivációt és az elkötelezettséget.

A Brainly korlátai

A válaszok a közösség tudásától függenek, ezért a minőségük változó lehet.

A könnyen elérhető válaszok arra csábíthatják a diákokat, hogy másoljanak, ahelyett, hogy megértenék a fogalmat.

Brainly árak

Ingyenes

Alap: 7 USD/felhasználó/hónap

Brainly Plus: 18 USD/felhasználó (féléves)

Brainly értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,4/5 (25+ értékelés)

Egyszerűsítse tanulmányait a ClickUp segítségével

Egy hasznos tanulási alkalmazásnak lehetővé kell tennie a tanulási folyamat egyszerűsítését, és segítenie kell abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálhass: a tananyag elsajátítására.

A ClickUp a végső, mindent egyben tartalmazó tanulási alkalmazás, amely feladatkezelést, jegyzetelést és együttműködési eszközöket egyesít egyetlen platformon. A teendőlisták létrehozásától a fogalmak vizualizálásáig a Mind Maps segítségével a ClickUp segít Önnek produktívnak és szervezettnek maradni.

Akár feladatok nyomon követéséről, csoportos projektek tervezéséről, akár AI-alapú eszközök használatáról van szó a jegyzetek gyorsabb összefoglalásához, a ClickUp segít összehangolni az akadémiai életedet. Naptár és időblokkoló funkciói megkönnyítik a napirended kezelését.

