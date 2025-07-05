A 10 legjobb Word-alternatíva Mac-hez Microsoft nélkül 2025-ben

A Microsoft Word ugyan a dokumentumkezelő szoftverek szinonimája, de nem mindenki számára megfelelő.

Talán túl terjedelmes. Talán a előfizetés feleslegesnek tűnik. Vagy talán csak egy olyan eszközt keres, amely jobban illeszkedik a Mac-es munkafolyamatához.

Jó hír: több lehetőség közül választhat.

Akár jelentéseket ír, jegyzeteket készít, ügyfélajánlatokat fogalmaz meg, vagy hosszú szövegeket szerkeszt, léteznek Mac-kompatibilis alternatívák az MS Office-hoz, amelyek gyorsak, egyszerűek és még ingyenesek is.

És nem kell lemondania olyan funkciókról, mint az együttműködés, a formázás vagy a fájlmegosztás. Számos eszköz kínálja ma már ugyanazokat (vagy jobb) funkciókat a szövegszerkesztési igényeinek kielégítésére, mint az MS Word, anélkül, hogy megfizetné az árát vagy a felesleges terhet.

Ebben az útmutatóban megmutatjuk, mire kell figyelni egy Mac-re készült Microsoft Word alternatíva kiválasztásakor, és miért lehet a ClickUp Docs az új kedvenc, AI-alapú segédeszközöd (vagy…hősöd?) az íráshoz, jegyzeteléshez és dokumentáláshoz macOS rendszeren.

Mit kell keresnie a Word alternatívájában Mac-hez?

A Mac Word-nek megfelelő program kiválasztása nem csak arról szól, hogy találjon valamit, ami hasonlít a Microsoft Word-re. Arról szól, hogy találjon egy eszközt, amely illeszkedik az írási, jegyzetelési és együttműködési módjához, anélkül, hogy lassítaná a munkáját.

Akár blogbejegyzéseket ír, üzleti ajánlatokat készít, vagy értekezletek jegyzetét rendszerezi, itt van, ami igazán számít.

Fájlkompatibilitás: Zökkenőmentesen importálhatja/exportálhatja a .doc és .docx fájlokat, támogatja a natív nyitott formátumokat (.odt, .rtf), és hibamentesen exportálhat PDF-fájlokat – így megkímélve Önt a frusztráló elrendezési és formázási problémáktól.

Egyszerűség és gyorsaság: Intuitív, zavaró tényezőktől mentes felületet biztosít, tartalmazza a leggyakrabban használt formázási eszközöket (félkövér, címsorok, listák), és minimális tanulási görbét igényel, így Ön az írásra koncentrálhat.

Felhőalapú hozzáférés és offline használat: szinkronizálja a dokumentumokat valós időben az eszközök között, engedélyezze az offline szerkesztést és az automatikus mentést verziótörténettel – tökéletes megoldás szinkronizálja a dokumentumokat valós időben az eszközök között, engedélyezze az offline szerkesztést és az automatikus mentést verziótörténettel – tökéletes megoldás a Mac számítógépén bárhol történő zavartalan termelékenységhez.

Együttműködés: Szerkessze a dokumentumokat valós időben, hagyjon megjegyzéseket és javaslatokat, és ellenőrizze a megosztási jogosultságokat, hogy egyszerűsítse a csapatmunkát és elkerülje a verziók közötti zavart.

Testreszabhatóság és rugalmasság: Használjon készen használható Használjon készen használható dokumentációs sablonokat , alkalmazzon témákat, például sötét módot, és hozzon létre egyéni gyorsbillentyűket – személyre szabva munkafolyamatát a hatékonyság növelése érdekében.

Költség és Mac-kompatibilitás: Élvezze az alapvető funkciókat alacsony vagy nulla költséggel, átlátható árakkal a frissítéskor, valamint natív macOS teljesítménnyel a zökkenőmentes, megbízható élmény érdekében.

👀 Tudta? A Gartner jelentése szerint a szoftvervásárlók 60%-a 12–18 hónap múlva megbánja a vásárlást. Sokan még azt is fontolgatják, hogy áttérnek valami másra. Szeretne jobb döntéseket hozni? Kezdje azzal, hogy az eszközöket a valódi igényeihez igazítja, ne csak a csillogó funkciókhoz.

A legjobb Word-alternatívák Mac-hez egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp ClickUp Docs íráshoz + feladat létrehozáshoz, AI írási asszisztens (ClickUp Brain), valós idejű együttműködés, jegyzettömb, sablonok, Docs Hub Egyéni felhasználóktól a vállalati csapatokig, akik dokumentumokat kezelnek projektek és együttműködések mellett Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára LibreOffice Writer Teljes fájlkompatibilitás (. doc, .docx, .odt stb.), fejlett formázás, exportálás PDF/EPUB formátumba, beépített helyesírás-ellenőrzés, offline működés Egyéni szakemberek, akiknek nagy teljesítményű, széles formátumtámogatással rendelkező offline szövegszerkesztőre van szükségük. Ingyenes és nyílt forráskódú Apple Pages Valós idejű együttműködés Apple-eszközökön, több mint 90 tervezési sablon, média beágyazás, offline hozzáférés, iCloud szinkronizálás Ingyenes és nyílt forráskódú Ingyenes Apple eszközökön Google Docs Felhőalapú szerkesztő, valós idejű szerkesztés és kommentelés, automatikus mentés, korlátlan verziótörténet, böngészőn keresztüli hozzáférés Távoli csapatok és egyének, akiknek rugalmas együttműködésre van szükségük a felhőben Ingyenes Google-fiókkal; üzleti csomagok a Google Workspace-en keresztül érhetők el. Apache OpenOffice Writer Nyílt forráskód, offline hozzáférés, fájlformátum-támogatás, PDF-export, alapvető szerkesztési funkciók Nonprofit szervezetek vagy költségtudatos felhasználók, akiknek egyszerű, ingyenes alternatívára van szükségük az MS Word helyett. A professzionális íróknak és a Mac-et használó haladó felhasználóknak egy testreszabható és gyors offline szerkesztőre van szükségük. Scrivener Binder nézet a szervezéshez, corkboard/outliner a tervezéshez, sablonok regényekhez/forgatókönyvekhez, kompozíciós mód Írók és kutatók, akik komplex, hosszú formátumú tartalmakat kezelnek, például könyveket, szakdolgozatokat vagy forgatókönyveket. Egyszeri licenc: 49 USD (standard); 41,65 USD (oktatási) Mellel Fejlett hivatkozási és bibliográfiai eszközök, többnyelvű szedés, automatikus címek, egyéni stílusok, lábjegyzetek/végjegyzetek támogatása Akadémiai írók, kutatók és műszaki szerzők, akik strukturált dokumentumokon dolgoznak Egyszeri licenc: 69 USD Nisus Writer Pro Részletes testreszabás (gyorsbillentyűk, eszköztárak), PowerFind, jobbról balra író nyelvek támogatása, Bookends integráció Professzionális írók és Mac-felhasználók, akiknek testreszabható és gyors offline szerkesztőre van szükségük. Egyszeri licenc: 65 USD ONLYOFFICE DocSpace Valós idejű együttműködés, több mint 50 formátum támogatása, bővítmények (csevegés, szinonimaszótár), fejlett formázási eszközök Csapatok, amelyek valós idejű szerkesztéssel és hozzáférés-vezérléssel kezelik a megosztott dokumentumokat A fizetős csomagok ára 20 USD/adminisztrátor/hónap (felhő) és 6550 USD/szerver (helyszíni) között mozog. BBEdit 15 Többfájl-keresés reguláris kifejezésekkel, szintaxiskiemelés, Git-integráció, távoli fájlszerkesztés, HTML-előnézet Fejlesztők, műszaki írók és programozók, akik tiszta szöveggel, kóddal vagy jelöléssel dolgoznak Egyszeri licenc: 59,99 USD; Frissítések 29,99 USD-tól; Többfelhasználós: Egyedi árak

A 10 legjobb Word-alternatíva Mac-hez

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Összeállítottunk egy listát tíz erős Microsoft Word alternatíváról, amelyek mindegyike úgy lett kialakítva, hogy segítsen az írásban, az együttműködésben és a szervezettségben, anélkül, hogy a Microsoftra kellene támaszkodnia.

1. ClickUp (A legjobb projekt- és dokumentumkezeléshez együttműködéssel)

Hozza létre saját ClickUp Doc dokumentumát. Kezdje itt Készítsen dokumentumokat, szerkessze őket valós időben, adjon hozzá megjegyzéseket, és jelölje meg a többi együttműködőt a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp több mint egy írási eszköz. Ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelyet azoknak fejlesztettek ki, akiknek többet kell kihozniuk a dokumentumaikból, és többet kell elérniük velük.

A ClickUp Docs segítségével ugyanúgy létrehozhat, formázhat és szerkeszthet dokumentumokat, mint a Microsoft Wordban. De itt a dokumentumok nem csak passzív információtárolók. Olyan interaktívak, amilyennek Ön szeretné őket.

Szeretné a dokumentumából kiválasztott szöveget cselekvési tételekké alakítani? Ez lehetséges, mivel egyetlen kattintással ClickUp feladatok hozhatók létre a dokumentumokból.

Szeretne valamit a csapattársai figyelmébe ajánlani? Egyszerűen @megjelölheti őket a dokumentum bármely pontján, vagy hagyhat nekik egy kijelölt megjegyzést, amelyet ők nyugtázhatnak és megoldhatnak.

@Említse meg kollégáit, vagy rendeljen hozzájuk megjegyzéseket, amelyekkel foglalkozniuk kell, amikor a ClickUp Docs-on együttműködnek.

Mi a helyzet a gazdag média vagy widgetek, például termékütemtervek vagy feladatlisták beágyazásával? Lehetséges! Természetesen minden dokumentumot a saját igényeinek megfelelően formázhat – többféle betűtípus, szín, szalagcím, stílusos lista és egyéb elemek közül választhat.

Dolgozzon együtt és szerkessze jegyzeteket, terveket, javaslatokat és jelentéseket élőben a csapatával a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp dokumentumai használhatóak és mindig kapcsolódnak a munkájához. Összekapcsolhatja őket feladatokkal, mappákhoz csatolhatja őket, és felhasználhatja őket a csapat munkamenetének részeként, nem csak önálló fájlként. Ugyanazt a dokumentumot valós időben szerkesztheti a csapatával, így mindenki mindig a legfrissebb verziót látja, és szó szerint ugyanazon az oldalon marad.

Ha a Docs túlzottnak tűnik a gyors ötletek lejegyzéséhez, akkor nem kell külön jegyzetalkalmazásra támaszkodnia sem. A ClickUp Notepad segítségével egyszerű teret kap a gyors gondolatok, találkozói jegyzetek vagy teendők rögzítéséhez. A jegyzetek sem maradnak elszigetelve. Akár Docs-ba, akár feladatokká is konvertálhatja őket, amikor készen áll a cselekvésre.

Készítsen teendőlistákat, és rendszerezze őket a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Ha kevés az ideje, a ClickUp Brain segít. Ez egy Docs-ba beépített AI-asszisztens, amely összefoglalja a hosszú tartalmakat, átfogalmazza a nehézkes bekezdéseket, hogy azok kifinomultabbak és professzionálisabbak legyenek, vagy akár segít tartalom létrehozásában, ha elakad. Akár blogbejegyzést vázol fel, akár egy vezetői jelentés vázlatát tisztázza, ez a program csökkenti a rutinmunkával töltött időt, így Ön a lényegre koncentrálhat.

Tegyen fel kérdéseket a ClickUp Brainnek, és kapjon azonnali választ!

Ismerje meg, hogyan írhat AI segítségével, anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét, a ClickUp Brainnek köszönhetően:

A ClickUp úgy működik, ahogyan Ön gondolja. A Word-dokumentumok nem egy rendezetlen mapparendszerben találhatók. A ClickUp tiszta projekthierarchiájában találhatók – munkaterület, tér, mappa, lista, feladat. A dokumentumokat ügyfél, projekt vagy munkafolyamat szerint rendezheti. Minden összekapcsolódik és könnyen megtalálható. Nincs többé szétszórt fájlok között való keresgélés.

💡 Profi tipp: Szeretne szervezett maradni a bővülés során? Használja a ClickUp Docs Hub funkcióját, hogy egy helyen megtalálja az összes dokumentumát – a sajátjait, az általa létrehozottakat és a megosztottakat. Akár a ClickUp AI segítségével is gyorsan megtalálhatja őket természetes nyelvi parancsokkal, vagy használhatja a ClickUp Connected Search funkciót, ha emlékszik a dokumentum kulcsszavaira!

Minden eszközön szinkronizálható. Töltse le a ClickUp for Mac alkalmazást a zökkenőmentes asztali élményért, amely gyorsan fut, jól reagál a gesztusokra, és tökéletesen illeszkedik a macOS környezetbe.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Docs Hub segítségével minden dokumentumát egy központi helyen tárolhatja, így azok könnyen megtalálhatók és rendezettek maradnak.

Könnyedén karbantarthatja a részletes wikiket beágyazott oldalakkal .

Írjon zavartalanul, csak a Focus Mode segítségével kiemelve azt a részt, amelyen éppen dolgozik.

Rejtse el a régi vagy fel nem használt dokumentumokat anélkül, hogy törölné őket, így munkaterülete rendezett és könnyen átkutatható marad.

Szervezze meg dokumentumát egyértelmű címsorokkal, összecsukható szakaszokkal és kattintható áttekintéssel, hogy könnyedén navigálhasson a hosszú tartalmak között.

Kövesse nyomon, ki hozta létre és mikor szerkesztette utoljára a dokumentumot , az időbélyegekkel együtt, a jobb verziókezelés érdekében.

Készítsen gyorsan projekteket vagy dokumentumokat a kész, testreszabható sablonokkal , amelyek mindenre kiterjednek, a találkozói jegyzetektől az SOP-kig.

💡 Profi tipp: Ha könnyen kezelhető tudásbázist szeretne létrehozni, kezdje egy sablonnal. A ClickUp tudásbázis-sablonjai szilárd struktúrát biztosítanak a belső útmutatók, az új munkatársak számára készült dokumentumok és a csapat gyakran ismételt kérdéseinek rendszerezéséhez.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint a ClickUp sok funkciót kínál, ezért meg kell tanulni a használatát.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A G2 értékelése dicséri a szerszám sokoldalúságát:

A ClickUp egy helyen központosítja az összes munkánkat – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és célokat. A rugalmassága páratlan: az egyéni nézetek, automatizálások és integrációk megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását az egyes csapatok igényeihez. Különösen értékelem, hogy a ClickUp hogyan egyensúlyozza a mélységet (hatékony funkciók, mint a függőségek és a műszerfalak) a használhatósággal. Ezzel a projektkövetés, a csapatmunka és a kommunikáció zökkenőmentesebbé és sokkal átláthatóbbá vált.

A ClickUp egy helyen központosítja az összes munkánkat – feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket és célokat. A rugalmassága páratlan: az egyéni nézetek, automatizálások és integrációk megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását az egyes csapatok igényeihez. Különösen értékelem, hogy a ClickUp hogyan egyensúlyozza a mélységet (hatékony funkciók, mint a függőségek és a műszerfalak) a használhatósággal. Ezzel a projektkövetés, a csapatmunka és a kommunikáció zökkenőmentesebbé és sokkal átláthatóbbá vált.

2. LibreOffice Writer (A legjobb teljes funkcionalitású szövegszerkesztő, széles fájlkompatibilitással)

via LibreOffice Writer

A LibreOffice Writer minden szükséges eszközt biztosít a Mac-felhasználóknak professzionális Word-dokumentumok létrehozásához – előfizetés nélkül.

A szoftver számos formátumot támogat, többek között a .doc, .docx, .odt, .rtf és .html formátumokat, így kiváló MS Word alternatívát jelent azoknak a felhasználóknak, akik széles körű kompatibilitást igényelnek. A fejlett formázási eszközök, a beépített sablonok és az exportálási lehetőségek segítségével a LibreOffice Writer segítségével kiváló minőségű dokumentumokat hozhat létre.

A LibreOffice Writer legjobb funkciói

Hozzáférés fejlett formázási lehetőségekhez: stílusok, táblázatok, fejléc, lábjegyzetek

Exportálás PDF, EPUB és más általános formátumokba

Javítsd írási készségeidet a beépített helyesírás-ellenőrző, szinonimaszótár és szószámláló segítségével.

Használja ki a dokumentumsablonokat az egységes szerkezet érdekében

Teljesen offline módban dolgozzon – az eszköz használatához nincs szükség internetkapcsolatra.

A LibreOffice Writer korlátai

A felület a modern Mac-alkalmazásokhoz képest elavultnak tűnik.

A funkciók széles skálája miatt meredekebb a tanulási görbe

Nincs beépített felhőalapú szinkronizálás vagy valós idejű együttműködés

LibreOffice Writer árak

Ingyenes és nyílt forráskódú

LibreOffice Writer értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a LibreOffice Writerről a valódi felhasználók?

Egy Capterra felhasználó így fogalmaz:

Nagyra értékelem a LibreOffice-t, mert egy hatékony, nyílt forráskódú programcsomag, amely erős funkciókkal rendelkezik és kompatibilis különböző dokumentumformátumokkal. A közösség által vezérelt fejlesztés biztosítja a rendszeres frissítéseket és fejlesztéseket.

Nagyra értékelem a LibreOffice-t, mert egy hatékony, nyílt forráskódú programcsomag, amely erős funkciókkal rendelkezik és kompatibilis különböző dokumentumformátumokkal. A közösség által vezérelt fejlesztés biztosítja a rendszeres frissítéseket és fejlesztéseket.

3. Apple Pages (A legjobb választás azoknak a Mac-felhasználóknak, akik elegáns dizájnt és zökkenőmentes integrációt keresnek)

az Apple Pages segítségével

Az Apple Pages a legtöbb Apple-eszközbe beépítve van. Azok számára készült, akik törődnek a dizájnnal, valós idejű együttműködést szeretnének, és olyan eszközt preferálnak, amely természetesen illeszkedik az Apple ökoszisztémájába.

Minden úgy működik, mintha natív Mac-alkalmazás lenne – a zökkenőmentes átmenetek és az iCloud, a Messages és a FaceTime szoros integrációja is. Élőben együttműködhetsz csapattársaiddal Mac-en, iPad-en, iPhone-on vagy akár böngészőben is.

Ha a Microsoft Wordról vált át, a Pages segítségével zökkenőmentesen megnyithatja, szerkesztheti és exportálhatja az MS Word fájlokat.

Az Apple Pages legjobb funkciói

Élvezze a valós idejű együttműködést az összes Apple-eszközön és az interneten

Használja ki a több mint 90 Apple által tervezett sablont önéletrajzok, jelentések, könyvek és egyéb dokumentumok készítéséhez.

Használja ki a beépített eszközöket a változások nyomon követéséhez, megjegyzésekhez és kiemelésekhez.

Képek, hangok, videók és interaktív elemek beágyazásához kaphat támogatást.

Automatikusan mentse munkáját, szinkronizálja az iClouddal, és könnyedén szerkessze dokumentumait offline módban.

Az Apple Pages korlátai

Nincs fejlett automatizálási vagy munkafolyamat-kezelő eszköz

Korlátozott integráció nem Apple platformokkal

Nem ideális komplex formázáshoz, például tudományos hivatkozásokhoz vagy makrókhoz.

Az Apple Pages árai

Az Apple Pages ingyenesen letölthető és használható minden Apple eszközön.

Apple Pages értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

4. Google Docs (A legjobb valós idejű együttműködéshez és felhőalapú szerkesztéshez)

a Google Docs segítségével

A Google Docs egy böngészőalapú szövegszerkesztő, amely megkönnyíti a dokumentumok írását, szerkesztését és megosztását bárhonnan. Csapatok számára készült, de egyéni munkához is ugyanolyan hasznos. Mac-felhasználók semmilyen telepítés nélkül hozzáférhetnek, és minden valós időben szinkronizálódik a felhővel.

A változások automatikusan mentésre kerülnek. Láthatja, ki szerkeszti a dokumentumot, megjegyzéseket fűzhet hozzá, és visszatérhet bármelyik korábbi verzióhoz – anélkül, hogy a „Mentés” gombra kellene kattintania. Ez az egyik legkönnyebben elérhető lehetőség a Microsoft Word alternatíváját kereső Mac-felhasználók számára, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek számára a sebesség és a rugalmasság a legfontosabb.

A Google Docs legjobb funkciói

Valós időben szerkeszthetsz több együttműködővel, élő kurzor követéssel.

Készítsen dokumentumokat együtt másokkal, megjegyzésekkel, javaslatokkal és beépített csevegővel a csapatok számára.

Automatikus mentés korlátlan verziótörténettel

Bármely böngészőből vagy eszközről hozzáférhet adataihoz

Fedezze fel a több tucatnyi sablont önéletrajzokhoz, jelentésekhez és egyebekhez.

A Google Docs korlátai

A teljes funkcionalitáshoz aktív internetkapcsolat szükséges.

A formázás összetett Microsoft Word fájlok esetén meghibásodhat.

Korlátozott offline szerkesztési lehetőségek és kevesebb fejlett elrendezési opció a Google Docs alternatíváihoz képest.

A Google Docs árai

Ingyenes Google-fiókkal

A vállalkozások számára fizetős csomagok érhetők el a Google Workspace-en keresztül.

Google Docs értékelések és vélemények

Capterra : 4,7/5 (több mint 28 000 értékelés)

G2: Vélemények nem elérhetők

Mit mondanak a Google Docs-ról a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mond egy Capterra-felhasználó erről az eszközről:

Nagyon szeretem és szinte minden nap használom a Google Docs-ot, akár gyors áttekintésre van szükségem az általam írt cikkekben, akár olyan dokumentumok szerkesztésére, amelyeket online és offline is megtehetek. Nagyon értékelem, hogy a dokumentumaimat offline is szerkeszthetem, és a változtatásokat csak akkor kell alkalmazni, ha újra online vagyok.

Nagyon szeretem és szinte minden nap használom a Google Docs-ot, akár gyors áttekintésre van szükségem az általam írt cikkekben, akár olyan dokumentumok szerkesztésére, amelyeket online és offline is megtehetek. Nagyon értékelem, hogy a dokumentumaimat offline is szerkeszthetem, és a változtatásokat csak akkor kell alkalmazni, ha újra online vagyok.

📖 Olvassa el még: Alapvető MacBook-tippek a termelékenység fokozásához

5. Apache OpenOffice Writer (A legjobb azoknak a felhasználóknak, akik ingyenes, nyílt forráskódú szövegszerkesztőt keresnek)

az Apache OpenOffice Writer segítségével

Az Apache OpenOffice Writer kiváló választás, ha egy alapvető, offline szövegszerkesztőt keres, amely egy fillérbe sem kerül. Nyílt forráskódú, több platformon fut, és azoknak a felhasználóknak készült, akik egy egyszerű Microsoft Word alternatívát keresnek.

Az alapvető funkciókat – írás, szerkesztés és formázás – lefedi, és minden általános fájlformátumot támogat. A felület kissé elavultnak tűnik, de a szerszám megbízható. Ideális egyszerű feladatokhoz, például jelentések, levelek és űrlapok készítéséhez, amikor nincs szükség felhőalapú szinkronizálásra vagy együttműködésre.

Az Apache OpenOffice Writer legjobb funkciói

Dolgozzon .doc, .docx, .odt, .rtf és .html fájlokkal!

Csiszolja szövegét olyan funkciók segítségével, mint a helyesírás-ellenőrzés, az automatikus javítás és a szószámlálás.

Fájlok exportálása PDF formátumba egy kattintással

Használja ki a többoldalas szerkesztési nézet előnyeit hosszú dokumentumok esetén.

Az Apache OpenOffice Writer korlátai

A felület elavultnak tűnik és nehézkesnek érezhető.

Nincs felhőalapú tárolás vagy együttműködési funkciók

A Writer használatához a teljes csomagot telepítenie kell.

Az Apache OpenOffice Writer árai

Ingyenes és nyílt forráskódú

Apache OpenOffice Writer értékelés és vélemények

G2 : 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az Apache OpenOffice-ról?

Íme egy Capterra-áttekintés:

Először egy pénzszűkében lévő nonprofit szervezetnél kezdtem el használni az OpenOffice-t. Ezt ajánlottam a licencelt szoftver alternatívájaként. Azóta sem bántam meg. Licencelt szoftvert (a nagy M-et) csak akkor használok, ha a szervezet, amelynek dolgozom, vállalati licencet vásárolt. Több mint 10 éve használom az OpenOffice-t szakmai célokra!

Először egy pénzszűkében lévő nonprofit szervezetnél kezdtem el használni az OpenOffice-t. Ezt ajánlottam a licencelt szoftver alternatívájaként. Azóta sem bántam meg. Licencelt szoftvert (a nagy M-et) csak akkor használok, ha a szervezet, amelynek dolgozom, vállalati licencet vásárolt. Több mint 10 éve használom az OpenOffice-t szakmai célokra!

6. Scrivener (legalkalmasabb hosszú írásos projektekhez, például regényekhez és kutatási cikkekhez)

A Scrivener olyan írók számára készült, akik nagy, összetett dokumentumokon dolgoznak. Ha regényt, szakdolgozatot vagy kutatási cikket ír, ez a program olyan eszközöket kínál, amelyekkel munkáját kisebb részekre bonthatja, áttekinthetően rendszerezheti és mindent egy helyen tárolhat.

Az alkalmazások közötti váltás nélkül mozoghat a jelenetek, jegyzetek, vázlatok és piszkozatok között. A felületet a koncentrációra tervezték, és a szerkezete segít nagy mennyiségű tartalom kezelésében anélkül, hogy eltévedne.

A Scrivener legjobb funkciói

Használja a Binder nézetet a vázlatok, jegyzetek és fejezetek szervezéséhez.

A vizuális tervezéshez használja a Corkboard és az Outliner alkalmazásokat.

A képernyőmegosztásos mód segítségével egymás mellett tekintheti meg a kutatásokat és a vázlatokat.

Csökkentse az írás közbeni zavaró tényezőket a Kompozíciós móddal

Kezdje meg projektjeit előnyös helyzetből a könyvek, cikkek és forgatókönyvek írásához készült egyedi sablonokkal.

A Scrivener korlátai

Megtanulása időigényes, mivel nagyon részletes

Nincs valós idejű együttműködés vagy felhőalapú szinkronizálás

Az eszközök közötti szinkronizáláshoz harmadik féltől származó tárhely szükséges.

Scrivener árak

Standard licenc macOS-hoz : 49,00 $ (egyszeri díj)

Oktatási licenc macOS-hez: 41,65 USD (egyszeri díj)

Scrivener értékelés és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Scrivenerről a valódi felhasználók?

Olvassa el, mit mond egy Capterra-felhasználó erről az eszközről:

Csak vegye meg, vagy legalább próbálja ki. Hosszú könyvekhez, cikkekhez és szinte mindenhez használom. Imádom. Semmi sem közelíti meg. Én a 3.0 verziót használom Mac-en, de a Windows-verzió is jó értékeléseket kap.

Csak vegye meg, vagy legalább próbálja ki. Hosszú könyvekhez, cikkekhez és szinte mindenhez használom. Imádom. Semmi sem közelíti meg. Mac-en a 3.0-s verziót használom, de a Windows-verzió is jó értékeléseket kap.

📖 Olvassa el még: A legjobb dokumentumautomatizáló szoftverek

7. Mellel (A legjobb választás tudományos és műszaki írásokhoz, speciális formázási igényekkel)

via Mellel

A Mellel azoknak az íróknak készült, akiknek szükségük van a struktúrára és a pontosságra. Különösen hasznos tudósok, kutatók és műszaki írók számára, akik hosszú, részletes dokumentumokkal és összetett formázással dolgoznak.

Az automatikus címek, élő bibliográfiák, többnyelvű szedés és fejlett jegyzetrendszerek eszközével a Mellel teljes ellenőrzést biztosít az oldalak szervezése és megjelenítése felett. Komoly írási feladatokra készült, különösen akkor, ha a hivatkozások, referenciák és formázási szabályok fontosak.

A Mellel legjobb funkciói

Használja az automatikus címeket és a vázlatnézetet a dokumentumok szerkezetének kezeléséhez.

Több lábjegyzet- és végjegyzet-áramlás

Élő hivatkozás- és bibliográfia-támogatás a Bookends segítségével

Írjon könnyedén különböző nyelveken a beépített jobbról balra író felülettel és többnyelvű dokumentumokkal.

Használja az egyéni stílusokat a hosszú oldalak egységes formázásához.

Korlátozások

A felület a Word-felhasználók számára ismeretlen lehet.

Nincs valós idejű együttműködés vagy felhőalapú funkciók

Speciális funkciói miatt megtanulása időbe telik.

Mellel árak

Mellel for Mac: 69 dollár (egyszeri fizetés)

Mellel értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Mellelről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így fogalmaz:

Íme néhány terület, ahol a Mellel programot ajánlom/kedvelem: 1. Az ár megéri a használatot. 2. Az automatikus címek és kiemelések remek funkciók. 3. Az ingyenes próbaverzió is kiváló, bár aki egyszer kipróbálja, az mindig használni fogja.

Íme néhány terület, ahol a Mellel programot ajánlom/kedvelem:

1. Az ár megéri a használatot. 2. Az automatikus címek és kiemelések remek funkciók. 3. Az ingyenes próbaverzió is kiváló, bár aki egyszer kipróbálja, az mindig használni fogja.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írást, a szerkesztést és az e-maileket. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kap a munkaterületen, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket – mindezt a munkaterület egészének kontextusát megőrizve.

8. Nisus Writer Pro (A legjobb professzionális íráshoz, kiterjedt testreszabási lehetőségekkel)

via Nisus Writer Pro

A Nisus Writer Pro azoknak az íróknak készült, akik teljes ellenőrzést akarnak szerezni eszközeik felett. Gyors, rugalmas és kifejezetten macOS rendszerre lett tervezve. A hosszú formátumú tartalmaktól a műszaki írásig, egy profi szerkesztő erejét kínálja egy Mac alkalmazás egyszerűségével.

Szinte mindent testreszabhat: eszköztárakat, gyorsbillentyűket, stílusokat és makrókat. Akár egy, akár öt nyelven ír, akár fejlett keresési és cserefunkciókra van szüksége, akár ismétlődő feladatokat szeretne automatizálni, a Nisus Writer Pro segít a munkájában.

A Nisus Writer Pro legjobb funkciói

Írjon úgy, ahogy szeretne, a teljes billentyűparancsok és az eszköztár testreszabási lehetőségeinek köszönhetően.

A PowerFind és a reguláris kifejezések segítségével végzett fejlett keresésnek köszönhetően bármit könnyedén megtalálhat.

Beépített jobbról balra író nyelvek és többnyelvű támogatás

Könnyedén nyomon követheti a változásokat, megjegyzéseket és a verzióelőzményeket.

Integrálja a Bookends programmal a hivatkozások kezeléséhez

A Nisus Writer Pro korlátai

Korlátozott kompatibilitás az Apple ökoszisztémán kívül

Nincs valós idejű együttműködés

A Nisus Writer Pro árai

Normál licenc: 65 USD (egyszeri fizetés)

Nisus Writer Pro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Nisus Writer Pro-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az eszköz olyan hatékony funkciókkal rendelkezik, mint a tartalomjegyzék-generátor, a sötét mód, az osztott nézet stb.

Az eszköz olyan hatékony funkciókkal rendelkezik, mint a tartalomjegyzék-generátor, a sötét mód, az osztott nézet stb.

📖 Olvassa el még: A legjobb dokumentum-együttműködési szoftverek

9. ONLYOFFICE DocSpace (A legjobb formátumok közötti kompatibilitással rendelkező közös szerkesztéshez)

via ONLYOFFICE

Az ONLYOFFICE Document Editor a Microsoft Word érzetét kelti, de erősebb együttműködési lehetőségekkel és szélesebb formátumtámogatással rendelkezik. Olyan csapatok számára készült, amelyeknek együtt kell dolgozniuk a projektekben – anélkül, hogy elveszítenék az irányítást a formázás vagy a szerkezet felett.

Valós időben együtt szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhet hozzájuk, és nyomon követheti a változásokat az eszközök között. Jól működik a .docx, .odt, .pdf és több tucat más formátummal, így könnyen megoszthatja a fájlokat konvertálás vagy kompatibilitási problémák nélkül.

Az ONLYOFFICE DocSpace legjobb funkciói

Élvezze a valós idejű együttműködést a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérléssel.

Használja ki az 50-nél is több fájlformátumot, beleértve a .docx, .odt, .pdf és .html formátumokat.

Könnyedén együttműködhet és nyomon követheti a változásokat a verziótörténet, a megjegyzések és a beépített csevegő segítségével.

Szerezzen be fejlett formázási eszközöket professzionális dokumentumokhoz

Bővítse a funkciókat bővítményekkel (például szinonimaszótár, fordító vagy WordPress).

ONLYOFFICE DocSpace korlátozások

Nincs natív Mac-alkalmazás a Mac App Store-ban

Esetenkénti formázási problémák komplex Word-dokumentumok esetén

ONLYOFFICE DocSpace árak

Business Cloud : 20 USD/adminisztrátor/hónap

Vállalati helyszíni telepítés: 6550 USD szerverenként

ONLYOFFICE DocSpace értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók az ONLYOFFICE DocSpace-ről?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Az ONLYOFFICE DocSpace funkciója lehetővé teszi, hogy egy platformon összekapcsoljam az együttműködési eszközöket, mint például a dokumentumszerkesztőt, a csevegést és a videohívásokat. Ez megkönnyíti a dokumentumok és fájlok megosztását a csapatommal, így egyszerűbbé téve a különböző projektjeink munkafolyamatát.

Az ONLYOFFICE DocSpace funkciója lehetővé teszi, hogy egy platformon összekapcsoljam az együttműködési eszközöket, mint például a dokumentumszerkesztőt, a csevegést és a videohívásokat. Ez megkönnyíti a dokumentumok és fájlok megosztását a csapatommal, így egyszerűbbé téve a különböző projektjeink munkafolyamatát.

10. BBEDIT 15 (A legjobb szövegszerkesztéshez és kódoláshoz, hatékony keresési funkciókkal)

via BBEDIT 15

A BBEdit 15 azoknak készült, akik nyers szöveggel dolgoznak – fejlesztőknek, műszaki íróknak és mindenkinek, akinek pontosságra van szüksége. Ez nem egy tipikus szövegszerkesztő. Ez egy eszköz a tiszta, strukturált íráshoz és szerkesztéshez nagy léptékben.

Több ezer fájl között kereshet, mintákkal manipulálhatja a tartalmat, és tucatnyi programozási vagy jelölőnyelven írhat. Gyors, célzott és olyan Mac-felhasználók számára készült, akiknek komoly ellenőrzésre van szükségük a szövegük felett.

BBEDIT 15 legjobb funkciója

Hozzáférés több fájl kereséséhez és cseréjéhez grep minta támogatásával

Számos nyelvhez elérhető szintaxiskiemelés és kódösszecsukás támogatása.

Integrálja a Git és a Subversion programokkal

Használja a beépített FTP és SFTP funkciókat a távoli szerkesztéshez.

Élő előnézetek HTML és Markdown szövegekhez

BBEDIT 15 korlátozások

Nincs együttműködés vagy valós idejű szerkesztés

Nem formázott dokumentumokhoz vagy oldalelrendezésekhez készült

Megtanulása nehéz, ha hagyományos szövegszerkesztő programokhoz van szokva.

BBEDIT 15 árak

Egyéni : 59,99 USD

Frissítés 14. x-ről : 29,99 USD

Frissítés 13. x vagy korábbi verzióról : 39,99 USD

Frissítés a Mac App Store-ból : 39,99 USD

Többfelhasználós árak: Egyedi árak

BBEDIT 15 értékelés és vélemény

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-alapú írási asszisztens szoftverek

Miért több a ClickUp, mint egy Word-alternatíva?

A ClickUp egy erős Microsoft Office Word alternatíva azoknak a felhasználóknak, akiknek nem csak egy üres oldalra van szükségük. Ez egy írásra, tervezésre, nyomon követésre és megosztásra szolgáló tér, amely mindezt összekapcsolja. Ha készen állsz arra, hogy túllépj az alapvető szövegszerkesztőkön, érdemes közelebbről megnézni a ClickUp-ot – nem csak a Word helyettesítőjeként, hanem az egész Office csomagod helyettesítőjeként.

Azok számára készült, akik mindent összekapcsolni szeretnének. A jegyzetek feladatokhoz kapcsolódnak. A dokumentumok ott vannak, ahol a munka folyik. A megjegyzések a következő lépésekhez vezetnek. Nincs több lapozás, nincs több mappákban való kutatás.

Próbálja ki még ma a ClickUp alkalmazást, és hozza össze dokumentumait és munkafolyamatát egy helyen.