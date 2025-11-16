10 Excel automatizálási eszköz, amellyel órákat takaríthat meg a kézi munkából

Az Excel mindenütt jelen van – függetlenül attól, hogy költségvetéseket követ nyomon, modelleket épít vagy irányítópultokat állít be, nagy valószínűséggel ma is megnyitott egy táblázatot. Azonban az olyan feladatok, amelyeket ismételten el kell végezni, mint például az értékek frissítése, az adatok átvitele vagy a cellák formázása, időrablóvá válhatnak.

Ezért sok szakember az automatizálási eszközökhöz fordul, amelyek elvégzik a monoton munkát és csökkentik a kézi erőfeszítéseket.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a leghasznosabb Excel automatizálási eszközöket, amelyekkel időt takaríthat meg és csökkentheti a manuális munkát.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb *Árak ClickUp A táblázatokon alapuló projektvégrehajtás racionalizálása Minden méretű csapat (egyéni, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok) Ingyenes csomag; Testreszabás vállalatok számára Microsoft Power Automate Folyamatok automatizálása a Microsoft alkalmazásokban Vállalati és Microsoft-központú szervezetek munkafolyamatainak automatizálása Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 dollár/hónaptól kezdődik. Zapier Alkalmazások közötti Excel automatizálás Közepes méretű csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 dollár/hó-tól kezdődik. SheetFlash Tömeges Excel automatizálás Kis csapatok kódolás nélküli kötegelt automatizálással Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,99 dollár/hó-tól kezdődik. Számos. ai AI-alapú Excel automatizálás Kis csapatok és egyéni felhasználók Egyedi árazás Power Query Adattisztítás kézi munka nélkül Különböző forrásokból származó adatokat kombináló elemzők Ingyenes csomag elérhető; a fizetős Power BI integrációk ára 14 dollár/hónaptól kezdődik. Visual Basic for Applications (VBA) Interaktív űrlapok és egyéni párbeszédpanelek Excel haladó felhasználók Ingyenes csomag elérhető Excel-lel; Nincs külső költség UiPath Teljes körű Excel automatizálás RPA-val Kis- és közepes méretű csapatok Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollár/hónaptól kezdődik. Microsoft 365 Copilot Természetes nyelvű automatizálás az MS alkalmazásokban Vállalatok és haladó felhasználók Ingyenes csomag elérhető; fizetős Copilot Pro csomag elérhető Appy Pie Automate Tervezze meg a biztonsági mentéseket és a trigger-alapú Excel műveleteket Kis- és közepes méretű csapatok Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollár/hó-tól kezdődik.

A komplex feladatokhoz megfelelő Microsoft Excel automatizálási eszköz kiválasztása a munkafolyamatától, a csapat méretétől és a feladatok összetettségétől függ. Íme a legfontosabb funkciók, amelyekkel a következő eszközének rendelkeznie kell az Excel-munkafüzetben található manuális folyamatok automatizálásához:

Könnyű használat: Keressen olyan eszközöket, amelyek intuitív felülettel, alacsony kódszükségletű opciókkal vagy drag-and-drop automatizálási eszközökkel rendelkeznek.

Feladatok lefedettsége: Értékelje, hogy az eszköz képes-e kezelni a táblázatokban előforduló sokféle ismétlődő feladatot (például adatimport/export, Értékelje, hogy az eszköz képes-e kezelni a táblázatokban előforduló sokféle ismétlődő feladatot (például adatimport/export, Excel-jelentéskészítés stb.).

Integrációs képességek: Kutassa fel, hogy az eszköz integrálható-e a már használt platformokkal, így Kutassa fel, hogy az eszköz integrálható-e a már használt platformokkal, így automatizálhatja az Excel munkafolyamatokat az egész rendszerében.

Skálázhatóság: Győződjön meg arról, hogy az eszköz képes kezelni a növekvő adathalmazokat, a több felhasználót és a komplex logikát, ahogyan az Ön igényei fejlődnek, anélkül, hogy lelassítaná Önt.

AI az intelligens funkciókhoz: Ellenőrizze az alapvető automatizálást Ellenőrizze az alapvető automatizálást AI Excel eszközökkel , mint például az adatminták felismerése, az automatikus tisztítás vagy a prediktív elemzés a pontosság javítása érdekében.

Ezek a Microsoft Excel automatizálási eszközök segítenek gyorsabban haladni, pontosan dolgozni és a munkára koncentrálni az unalmas táblázatkezelési feladatok kiküszöbölésével. Válassza ki a céljainak megfelelőt!

1. ClickUp (a legalkalmasabb a táblázatokon alapuló projektvégrehajtás racionalizálására)

A ClickUp Table View segítségével táblázatait vizuális adatbázisokká alakíthatja.

A ClickUp a világ első konvergált AI munkaterülete, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

A platform a táblázatokkal kapcsolatos munkafolyamatokat együttműködésen alapuló, automatizált feladatkezelő rendszerekké alakítja.

Hogyan? A ClickUp Table View strukturáltabbá teszi a költségvetés, a készletek és az ütemtervek kezelését, valamint felelősségre vonhatóságot, automatizálást és adatkinyerési funkciókat biztosít. Ahol az Excel a soroknál és a képleteknél megáll, a ClickUp relációs adatbázisokat, feladatösszekapcsolást és hatékony nézeteket vezet be, hogy csapata ne csak tárolja az adatokat, hanem azok alapján is cselekedjen.

Miután strukturálta adatait, beállíthatja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy automatikusan hozzárendelje a feladatokat, értesítéseket küldjön, amikor egy kampány „Kész a bevezetésre” állapotba kerül, vagy automatikusan frissítse az egyéni mezőket, amikor a feladatokat befejezettként jelöli meg.

Használja a több mint 100 előre elkészített ClickUp Automations sablont az ismétlődő és időigényes feladatok automatizálásához.

Tegyük fel, hogy egy termék bevezetését irányítja. Amikor egy új feladatot „Bevezetési eszköz” címkével lát el, a ClickUp Automation hozzárendelheti azt a tervezőcsapathoz, három nappal későbbi határidőt állíthat be, és azonnal értesítheti az érintetteket.

Ez a munka tükröződik a ClickUp Dashboards-ban, amely valós idejű, vizuális és dinamikus jelentést nyújt a ClickUp Table View-ban történtekről. Ahelyett, hogy manuálisan exportálná az Excel-diagramokat vagy a pivot táblázatokat, vizuálisan létrehozhat widgeteket, amelyek nyomon követik a kampány teljesítményét, a projekt befejezési arányát vagy a költségvetés felhasználását.

Kövesse nyomon teljesítményét, és szerezzen be részletes információkat a ClickUp Dashboards segítségével.

Szeretné tudni, hány ügyfélkérés késedelmes, vagy mennyi időt töltött a csapata az egyes kampányokkal? Hozzon létre egy ClickUp Dashboardot, amely automatikusan frissül, miközben csapata a Table View-ban dolgozik, és az automatizálás a háttérben fut.

Nézze meg ezt a videót a ClickUp Dashboards beállításáról 👇

Ha Excel, CSV, TSV vagy JSON fájlokban dolgozik, használja a Spreadsheet Importer alkalmazást az adatok ClickUpba történő átviteléhez. Az adatokat közvetlenül a meglévő listákba vagy terekbe importálhatja, a mezőket több csapatban is újra felhasználhatja, és az adatokat a meglévő állapotokhoz, prioritásokhoz és alfeladatokhoz kapcsolhatja.

Importálja a Microsoft Excel adatait a ClickUpba a Spreadsheet Importer segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze, szűrje és csoportosítsa adatait, alkalmazza az egyéni mezőket, mint például a költségvetések, tulajdonosok, határidők, és hozzon létre függőségi kapcsolatokat a feladatok között.

Indítson el automatizált összefoglalókat, adatelemzéseket vagy projektfrissítéseket a ClickUp Brain segítségével bármely feladatban vagy egyéni mezőben.

Válasszon több mint 1000 ClickUp integráció közül, vagy használjon egyedi webhookokat olyan eszközök szinkronizálásához, mint a CRM-ek, naptárak, elemző eszközök és fejlesztői platformok.

Váltson különböző LLM-ek között, mint például a ChatGPT, Claude stb., a ClickUp Brain belsejéből.

A ClickUp korlátai

A túl sok funkció elriaszthatja az új felhasználókat (azonban a ClickUp University útmutatást kínál a működés megértéséhez).

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye így szól:

Jelenleg egyetlen eszközt használunk a munkák nyomon követésére. Ennyi. Nincs többé két vagy három eszköz és Excel-táblák közötti váltogatás.

Jelenleg egyetlen eszközt használunk a munkák nyomon követésére. Ennyi. Nincs többé két vagy három eszköz és Excel-táblák közötti váltogatás.

⭐️ Bónusz: Hogyan takaríthat meg órákat a Clickup AI Agents a kézi munkából A kézi adatkezelés unalmas és időigényes lehet. AI ügynökök automatizálják az ismétlődő feladatokat, így a munkafolyamat gyorsabbá és hatékonyabbá válik. Automatizálja az adatbevitelt és -tisztítást: az AI-ügynökök több forrásból importálhatnak, érvényesíthetnek és tisztíthatnak adatokat, csökkentve ezzel a kézi munkát és a hibákat.

Azonnali jelentések készítése: Állítson be automatizálásokat a jelentések, diagramok és irányítópultok valós idejű létrehozásához és frissítéséhez – nincs többé kézi számítás.

Feladatok és emlékeztetők automatikus hozzárendelése: Adatváltozások vagy határidők alapján indítson el feladatkiosztásokat vagy emlékeztetőket.

Adatok összefoglalása és elemzése: hagyja, hogy a mesterséges intelligencia gyorsan összefoglalja a nagy adathalmazokat, kiemelje a trendeket és hasznosítható betekintést nyújtson.

Azonnali információlekérés és -megosztás: Használjon AI-alapú asszisztenseket a kérdések megválaszolásához vagy konkrét adatok lekéréséhez – nincs többé végtelen sorok között való keresgélés. A ClickUp Autopilot Agents funkciója minimális manuális beavatkozással biztosítja az információáramlást a munkaterületen.

2. Microsoft Power Automate (a legjobb a Microsoft alkalmazások közötti folyamatok automatizálásához)

a Microsoft Power Automate segítségével

A Power Automate a Microsoft alacsony kódszintű, felhőalapú automatizálási platformja, amely lehetővé teszi a munkafolyamatok tervezését, létrehozását és méretezését asztali alkalmazások, felhőszolgáltatások és webhelyek között, anélkül, hogy az IT-részleg bevonására lenne szükség.

Lehetővé teszi az automatizálási lehetőségek azonosítását a feladatok és folyamatok feltárása révén, és egyszerűsíti az ismétlődő munkákat – függetlenül attól, hogy Excel-értékek változásakor indít-e műveleteket, jóváhagyási folyamatokat kezel-e, vagy alkalmazások közötti adatokat szinkronizál-e.

A platformba fejlett AI-képességek vannak beépítve: természetes nyelvű szövegszerkesztés (Copilot által támogatva), AI által javasolt automatizálások, valamint integrált modellek dokumentumok, képek feldolgozásához és tartalom generálásához. Mindezt vállalati szintű irányítási, biztonsági és felügyeleti eszközökkel egészítik ki, hogy az automatizálási erőfeszítései biztonságosan és hatékonyan bővíthetők legyenek.

A Microsoft Power Automate legjobb funkciói

Figyelje a befektetés megtérülését a beépített elemző eszközökkel, amelyek pontosan megmutatják, mennyi időt takarít meg az egyes automatizálásokkal.

Használja a folyamatbányászatot az Excel-alapú munkafolyamatok szűk keresztmetszeteinek azonosítására és azok hatékonyságának optimalizálására.

Hozzon létre önjavító automatizálásokat, amelyek az AI képességeinek köszönhetően alkalmazkodnak a táblázatkezelő sablonok vagy adatstruktúrák változásaihoz.

A Microsoft Power Automate korlátai

A desktop flow runner a célalkalmazás felhasználói felületének kis változása miatt összeomolhat.

A hibakezelés kihívást jelenthet és időigényes lehet.

A Microsoft Power Automate árai

Ingyenes

Power Automate Premium: 15 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Power Automate Process: 150 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Power Automate Hosted Process: 215 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Microsoft Power Automate értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft Power Automate-ről a valós felhasználók?

Egy G2-értékelő így fogalmaz:

A Power Automate-ben azt szeretem, hogy milyen egyszerűen beállíthatók a folyamatok a mindennap használt alkalmazások, például az Outlook, a Teams és a SharePoint között. Programozási ismeretek nélkül is létre tudtam hozni egy jóváhagyási folyamatot a munkahelyi dokumentumok benyújtásához.

A Power Automate-ben azt szeretem, hogy milyen egyszerűen beállíthatók a folyamatok a mindennap használt alkalmazások, például az Outlook, a Teams és a SharePoint között. Programozási ismeretek nélkül is létre tudtam hozni egy jóváhagyási folyamatot a munkahelyi dokumentumok benyújtásához.

🧠 Érdekes tény: A jelentések szerint a munkavállalók több mint 90%-a tapasztalja a termelékenység növekedését és a stressz szintjének csökkenését a munka automatizálásának köszönhetően.

3. Zapier (a legjobb alkalmazásközi Excel-automatizáláshoz)

a Zapier segítségével

A Zapier segítségével Zaps-okat hozhat létre – automatizált munkafolyamatokat, amelyek összekapcsolják az Excel programot több ezer más alkalmazással. Ezekkel a Zaps-okkal beállíthat triggerket és műveleteket, így a rutin frissítések, értesítések vagy adatátvitelek manuális beavatkozás nélkül, automatikusan történnek.

Például létrehozhat egy több lépésből álló munkafolyamatot, amelynek során a Google Formból érkező új ügyfél-visszajelzések azonnal hozzáadnak egy sort az Excel-táblázatához. Ugyanez a Zap frissítheti a kapcsolódó cellákat a kiszámított értékekkel, és elindíthat egy követő feladatot a projektmenedzsment táblázatkezelő eszközében.

Több alkalmazás és művelet összekapcsolásával a Zapier segít a csapatoknak az adatok zökkenőmentes áthelyezésében a rendszerek között, és a táblázatok naprakészségének fenntartásában másolás-beillesztés nélkül.

A Zapier legjobb funkciói

Tisztítsa meg és formázza a beérkező adatokat, mielőtt azok eljutnak az Excel táblázatokba, a Zapier beépített adatátalakító eszközeinek segítségével.

Állítson be feltételes logikát, hogy a különböző típusú adatokat egyedi szabályok alapján konkrét Excel-lapokra irányítsa.

Adjon hozzá időbeli késleltetéseket a lépések között, hogy szabályozhassa a műveletek végrehajtásának időpontját.

A Zapier korlátai

A hibakeresés kihívást jelenthet, ha egy Zap alkalmazáshiba miatt meghibásodik.

Tartalmaz egy tanulási görbét a komplex és több lépésből álló Zaps felépítéséhez.

Zapier árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 103,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó véleménye:

A Zapier legnagyobb előnye, hogy számos funkcióval automatizálja a különböző alkalmazások közötti ismétlődő feladatokat, így kiküszöböli a manuális munkát.

A Zapier legnagyobb előnye, hogy számos funkcióval automatizálja a különböző alkalmazások közötti ismétlődő feladatokat, így kiküszöböli a manuális munkát.

📮 ClickUp Insight: Az emberek 21%-a szerint munkanapjuk több mint 80%-át ismétlődő feladatokkal töltik. További 20% szerint az ismétlődő feladatok legalább a napjuk 40%-át veszik igénybe. Ez a munkahét közel fele (41%), amelyet olyan feladatokra fordítanak, amelyek nem igényelnek sok stratégiai gondolkodást vagy kreativitást (például a nyomon követő e-mailek 👀). A ClickUp AI Agents segít megszüntetni ezt a fárasztó munkát. Gondoljon a feladat létrehozására, emlékeztetőkre, frissítésekre, értekezletek jegyzetére, e-mailek megírására, sőt, teljes munkafolyamatok létrehozására! Mindezt (és még többet) pillanatok alatt automatizálhatja a ClickUp segítségével, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással. 💫 Valós eredmények: A Lulu Press a ClickUp Automations használatával naponta 1 órát takarít meg alkalmazottanként, ami 12%-os munkahatékonyság-növekedést eredményez.

4. SheetFlash (a legjobb tömeges Excel-automatizáláshoz)

via SheetFlash

A SheetFlash egy kódolás nélküli Excel-bővítmény, amely a munkafolyamat automatizálását közvetlenül a táblázatba hozza. A komplex makrókat és VBA-parancsfájlokat egy vizuális, kártyalapú rendszerrel helyettesíti – minden akciókártya az automatizálási sorozat egy lépését jelenti.

A SheetFlash lehetővé teszi, hogy több lépésből álló munkafolyamatokat rögzítsen és dokumentáljon ember által olvasható formátumban, így az ismétlődő feladatok átláthatóvá és átruházhatóvá válnak.

Mivel teljes egészében az Excelben működik, a telepítés zökkenőmentesen történik a Bővítmény menüben, külső beállítások nélkül. Úgy tervezték, hogy felgyorsítsa a komplex adatátalakításokat, így az egyébként órákig tartó feladatok perceken belül elvégezhetők, ami minden technikai háttérrel rendelkező felhasználó számára egyszerűsíti a műveleteket.

A SheetFlash legjobb funkciói

Hozzon létre projekteket a napi, heti vagy havi automatizálások szervezéséhez

Használja az AI-t külső adatok lekérésére és a belső táblázatok információinak átalakítására, ezzel csökkentve a kutatási és feldolgozási időt.

Módosítsa a logikát vagy a feladatok sorrendjét szkriptelés nélkül

A SheetFlash korlátai

Az ingyenes csomagban a felhasználók csak egy projektet menthetnek el.

A tárolási kapacitás a ingyenes verzióban 5 MB-ra van korlátozva műveletenként.

SheetFlash árak

Örökre ingyenes

Standard: 4,99 USD/licenc havonta

Prémium: 8,99 USD/licenc havonta

SheetFlash értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SheetFlash-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó írja:

…Az olyan eszközök, mint a SheetFlash, már most is automatizálják a legtöbb Excel-feladatot, anélkül, hogy bármilyen kódolásra lenne szükség…

…Az olyan eszközök, mint a SheetFlash, már most is automatizálják a legtöbb Excel-feladatot, anélkül, hogy bármilyen kódolásra lenne szükség…

5. Numerous. ai (A legjobb AI-alapú Excel automatizáláshoz)

A Numerous. ai segítségével az Excel úgy gondolkodik, mint a ChatGPT. A generatív mesterséges intelligenciát közvetlenül integrálja az Excelbe és a Google Sheetsbe az egyszerű =AI() (vagy =NUM. AI) függvénnyel.

A ChatGPT-t a táblázatkezelő programon belül használhatja olyan feladatokhoz, mint szövegösszefoglalás, adat tisztítás, elemek kategorizálása vagy szöveg generálása – API, kódolás vagy beállítás nélkül. Ez az eszköz lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy automatizálják a tömeges feladatokat, a táblázatkezelő programokat profi felhasználók módjára használják, és hatékonyan prototípusokat készítsenek az AI munkafolyamatokhoz.

Számos. ai legjobb funkciók

Készítsen kampánytartalmat közvetlenül a táblázatkezelő szoftverében – hozzon létre AdWords kulcsszavakat, Facebook hirdetésszerkezeteket és SEO tartalmakat kontextusváltás nélkül.

Tisztítsa meg automatikusan a rendezetlen adatbejegyzéseket AI segítségével, és takarítson meg órákat a kézi formázási és szabványosítási munkából.

Tesztelje az AI prototípusokat, és ossza meg az eredményeket csapatával a strukturált táblázatkezelő formátum segítségével.

Számos. ai korlátozások

A Numerous.ai-ban elért hatékonysága a harmadik féltől származó AI-alkalmazások jártasságától függ.

Számos. ai árak

Ingyenes

Előny: Egyedi árazás

Számos AI-értékelés és vélemény

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Numerous.ai-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználó véleménye:

Naponta használom ezt az eszközt, és nagyon megkönnyítette a rutinmunkámat, így a fontosabb dolgokra tudok koncentrálni.

Naponta használom ezt az eszközt, és nagyon megkönnyítette a rutinmunkámat, így a fontosabb dolgokra tudok koncentrálni.

👀 Tudta? A szervezetek 96%-a nehéznek tartja az automatizálások módosítását vagy újjáépítését.

6. Power Query (a legjobb adat tisztításhoz kézi munka nélkül)

a Power Query segítségével

Ha valaha is megnyitott egy Excel-fájlt, importált egy rendezetlen CSV-fájlt, és fél órát töltött annak tisztításával, akkor tudja, milyen fárasztó a ismétlődő adatelőkészítés. A Power Query megszünteti ezt a terhet. Lehetővé teszi az elemzők számára, hogy lépésről lépésre, vizuális felületen keresztül csatlakozzanak, átalakítsák és kombinálják a több forrásból származó adatokat – kódolás nélkül.

Egyszerre alakíthatja, szűrheti és átszervezheti az adatokat, majd elmentheti ezeket a lépéseket, hogy legközelebb automatikusan végrehajtsák őket. Akár több táblázatot egyesít, adatbázisokból tölt le adatokat, vagy nyers fájlokat alakít át tiszta táblázatokká, a Power Query az ismétlődő tisztítási feladatokat ismételhető munkafolyamatokká alakítja. Az üzleti felhasználók számára ez kevesebb időtöltést és több elemzési időt jelent.

A Power Query legjobb funkciói

Oszlopok eltávolítása, adattípusok módosítása, oszlopok felosztása vagy egyesítése, valamint adatok rendezése egyszerű pont-és-kattintás műveletekkel, amelyeket a Power Query megjegyz és megismétl.

Importáljon adatokat különböző forrásokból, például adatbázis-sablonokból , CSV-fájlokból és weboldalakról, majd alakítsa azokat pontosan az igényeinek megfelelően!

Tisztítsa meg a rendezetlen adatokat a hiányzó értékek kezelésével, szövegek keresésével és cseréjével, a pivot táblák adatainak pivotálásából való kivonásával, valamint több adatforrás egyetlen tiszta adatkészletbe történő összevonásával.

A Power Query korlátai

A kezdeti beállításhoz meg kell tanulnia a Power Query felületét és az alapvető M kód fogalmakat.

Power Query árak

A Power Query a Power BI ökoszisztéma része.

Örökre ingyenes

Power BI Pro: 14 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Power BI Premium felhasználónként: 24 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Power BI Embedded: Egyedi árazás

Power Query értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

Mit mondanak a Power Query-ről a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A Power Query-nek megvannak a maga előnyei. Egy kicsit másfajta gondolkodásmódot igényel. Az Excelben sorokban és oszlopokban gondolkodunk, és azok összefüggéseiben. A Power Query-ben sokkal inkább táblázatokban gondolkodunk, és azok összefüggéseiben. De általános szabályként: aki megérti az Excel-t, az megérti a Power Query-t is.

A Power Query-nek megvannak a maga előnyei. Egy kicsit másfajta gondolkodásmódot igényel. Az Excelben sorokban és oszlopokban gondolkodunk, és azok összefüggéseiben. A Power Query-ben sokkal inkább táblázatokban gondolkodunk, és azok összefüggéseiben. De általános szabályként: aki megérti az Excel-t, az megérti a Power Query-t is.

📖 Olvassa el még: Hogyan használhatja az Excel programot projektmenedzsmenthez?

7. Visual Basic for Applications (VBA) (A legjobb Excel-haladó felhasználók számára)

a Visual Basic for Applications (VBA) segítségével

A Visual Basic for Applications (VBA) a Microsoft beépített szkriptnyelve az Excel és más Office-alkalmazásokhoz. A Fejlesztő fülről érhető el, és lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, a táblázatok testreszabását, sőt alkalmazások közötti munkafolyamatok létrehozását is.

A VBA rögzítheti a műveleteit visszajátszó makrókat, vagy lehetővé teszi kód írását, hogy teljesen új, az üzleti szabályokhoz igazított funkciókat hozzon létre. Reagálhat eseményekre – például adatbevitelre, munkafüzet megnyitására vagy lapfrissítésre –, így az automatizálás dinamikus és kontextusérzékeny lesz. Az Excelen túl a VBA összekapcsolhatja a Word, az Outlook és az Access programokat, így az Office csomagot végpontok közötti automatizáláshoz programozható környezetté alakítja.

A Visual Basic for Applications (VBA) legjobb funkciói

Hozzon létre automatizált Excel-jelentéseket úgy, hogy több lapból vonja ki az adatokat, kiszámítja az összegeket, és egységesen formázza őket.

Készítsen interaktív űrlapokat és egyedi párbeszédpaneleket az adatbeviteli feladatok automatizálásához és a döntéshozatalhoz szükséges információk megadásához.

Hozzáférhet az Excel objektummodelljéhez, hogy kezelje a tartományokat, diagramokat és a munkafüzet viselkedését.

A Visual Basic for Applications (VBA) korlátai

Ha az alapvető makrófelvételeken túl szeretne lépni, akkor tanulási folyamaton kell átesnie.

Visual Basic for Applications (VBA) árak

Örökre ingyenes

Visual Basic for Applications (VBA) értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Visual Basic for Applications (VBA) valós felhasználói?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A VBA jelenleg az egyetlen nyelv, amely natívan összeköti és integrálja a Microsoft Office alkalmazáscsomag összes elemét. Amíg az Office széles körben használatos az üzleti környezetben, addig a VBA is ott lesz.

A VBA jelenleg az egyetlen nyelv, amely natívan összeköti és integrálja a Microsoft Office alkalmazáscsomag összes elemét. Amíg az Office széles körben használatos az üzleti környezetben, addig a VBA is ott lesz.

📖 Olvassa el még: A legjobb Airtable alternatívák és versenytársak

8. UiPath (A legjobb az RPA-val történő teljes körű Excel-automatizáláshoz)

via UiPath

Az UiPath egy hatékony Excel automatizálási tevékenységek csomagot kínál, amelyet kifejezetten a táblázatokban végzett komplex feladatok kezelésére fejlesztettek ki. Akár több száz cellát kell frissítenie, több munkalapon kell adatokat kezelnie, vagy több munkafüzetben kell számításokat végrehajtania, ezek az előre elkészített tevékenységek egyszerűsítik a folyamatot.

A zökkenőmentes Excel-bővítmény lehetővé teszi a cellák, táblázatok és tartományok pont-és-kattintásos kiválasztását – nincs szükség a cellahivatkozások vagy képletek kézi beírására. Ez a szoros integráció sokkal intuitívabbá teszi a munkafolyamatok felépítését, lehetővé téve az Excel műveletek vizuális konfigurálását anélkül, hogy alacsony szintű részleteket kellene kódolni.

Az UiPath legjobb funkciói

Készítsen vizuális Excel-munkafolyamatokat drag-and-drop tevékenységek segítségével

Készítsen vizuális automatizálásokat az UiPath Studio-ban

Használja az AI-t a dokumentumok osztályozásához és a strukturált adatok kivonásához

Az UiPath korlátai

Nincs vonalkód-beolvasási funkció

A stúdió nagyobb vagy összetett munkafolyamatok esetén lemaradhat.

UiPath árak

Alap: 25 USD/felhasználó havonta

Standard: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

UiPath értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 7000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók az UiPath-ról?

Egy G2-felhasználó így ír:

Nagyra értékelem, hogy az UiPath intuitív felületével egyszerűsíti az automatizálást, amely kezdők és szakértők számára egyaránt elérhető.

Nagyra értékelem, hogy az UiPath intuitív felületével egyszerűsíti az automatizálást, amely kezdők és szakértők számára egyaránt elérhető.

👀 Tudta? A vállalatok 78%-a már legalább egy üzleti funkcióban használja a mesterséges intelligenciát.

9. Microsoft 365 Copilot (a legjobb természetes nyelvű automatizáláshoz az MS alkalmazásokban)

a Microsoft 365 Copilot segítségével

Tegyük fel, hogy megkérdezi az Excel programot: „Összegezze az elmúlt negyedév bevételi trendjeit”, és azonnal megkapja a diagramokat, elemzéseket és ajánlásokat. A Microsoft 365 Copilot teszi ezt lehetővé.

A Microsoft 365 alkalmazásokba – beleértve az Excel, a Word, az Outlook és a Teams alkalmazásokat – közvetlenül beépített Copilot természetes nyelvű utasításokat használ az adatok kontextusban történő létrehozásához, elemzéséhez és vizualizálásához. Az Excelben nem csak képleteket vagy diagramokat generál, hanem kiemeli a legfontosabb tényezőket, azonosítja a kiugró értékeket, és a tényleges üzleti adatok alapján forgatókönyveket javasol.

Mivel a Copilot a szervezet dokumentumain, e-mailjein, naptárain, csevegésein és táblázataiban gyökerezik, kontextusfüggő válaszokat ad ahelyett, hogy általános eredményeket nyújtana. Az eredmény egy természetesebb gondolkodási, elemzési és munkamódszer, amely segít abban, hogy a nyers adatokból gyorsabban jutjon el a következtetésekhez, mint valaha.

A Microsoft 365 Copilot legjobb funkciói

Vonja ki a releváns tartalmakat a legutóbbi értekezletekből, e-mailekből vagy csevegésekből

Tegyen fel kérdéseket az adataival kapcsolatban, és kapjon kontextusba illeszkedő válaszokat.

Alakítsa át a természetes nyelvet Excel műveletekké – többé nem kell a menükben keresgélnie vagy bonyolult képleteket megjegyeznie.

Adatelemzési segítség azonnali betekintéssel és vizualizációval

A Microsoft 365 Copilot korlátai

Csak a Microsoft felhőjében tárolt Excel-fájlokkal működik.

Esetenként irreleváns javaslatokat is adhat.

A Microsoft 365 Copilot árai

Örökre ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft 365 Copilotról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

Számomra a Copilot volt a legnagyobb segítség az Excelben. Az a tény, hogy nem is kell sokat gondolkodnom azon, hogyan ábrázoljam az adatokat, egyszerűen fantasztikus.

Számomra a Copilot volt a legnagyobb segítség az Excelben. Az a tény, hogy nem is kell sokat gondolkodnom azon, hogyan ábrázoljam az adatokat, egyszerűen fantasztikus.

10. Appy Pie Automate (a legjobb az Excelben történő biztonsági mentések ütemezéséhez)

az Appy Pie Automate segítségével

Frissítenie kell a készletlista táblázatokat az értékesítési adatok alapján?

Az Appy Pie Automate segítségével könnyedén összekapcsolhatja az Excel programot kedvenc alkalmazásaival – például e-kereskedelmi platformokkal, CRM-ekkel vagy marketingeszközökkel – kódolás nélkül.

Amikor új esemény történik (például értékesítés vagy új kapcsolat), automatikusan hozzáadhat vagy frissíthet sorokat az Excel táblázatokban. Ezzel nincs szükség manuális másolásra, beillesztésre vagy képletátvitelre, és csapata a ismétlődő feladatok helyett az elemzésekre koncentrálhat.

Az Appy Pie Automate legjobb funkciói

Állítson be időalapú vagy esemény által kiváltott műveleteket az Excel-fájlok frissítéséhez, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

Ütemezzen automatikus biztonsági mentéseket a fontos Excel-fájlokhoz, hogy megelőzze az adatvesztést.

Készítsen egyedi Excel-munkafolyamatokat egy vizuális, kódolás nélküli felület segítségével, amely természetesnek tűnik, még akkor is, ha korábban még soha nem automatizált semmit.

Appy Pie Automate korlátozások

Minél összetettebbé válnak az Excel automatizálási feladatok, annál magasabb árkategóriájú eszközre lesz szüksége.

Appy Pie Automate árak

Standard: 12 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Profi: 30 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Üzleti: 80 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Appy Pie Automate értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1380+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1390+ értékelés)

Mit mondanak az Appy Pie Automate-ről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő így ír:

Még ha nem is tud programozni, saját maga is létrehozhatja a tervezett terméket anélkül, hogy túl sok időt kellene rá fordítania. Nem kell nagy erőfeszítéseket tennie a programozás és a részletek elsajátítására. Egyéni segítséget kaphat, és megoldhatja a problémákat, ha elakad.

Még ha nem is tud programozni, saját maga is létrehozhatja a tervezett terméket anélkül, hogy túl sok időt kellene rá fordítania. Nem kell nagy erőfeszítéseket tennie a programozás és a részletek elsajátítására. Egyéni segítséget kaphat, és megoldhatja a problémákat, ha elakad.

👀 Tudta? Az értékesítők 41%-a úgy véli, hogy az AI teljes integrálása a szervezetükbe példátlan növekedést eredményezne.

Tegyen többet a Microsoft Excel automatizálásánál a ClickUp segítségével

Az Excel-feladatok automatizálása időt takarít meg, de gyakran jelentős manuális erőfeszítést igényel, ami miatt összefüggéstelen fájlokkal, korlátozott együttműködéssel és manuális felügyelettel kell megküzdenie. Ha csapata növekszik, vagy üzleti folyamataik egyre összetettebbé válnak, fontolja meg egy integrált platformra való áttérést.

A ClickUp segítségével táblázatos nézetben kezelheti adatait, több mint 100 automatizálási funkcióval megszüntetheti a felesleges munkát, valós idejű irányítópultokat hozhat létre, és perceken belül importálhatja meglévő Excel-tábláit.

Készen áll az automatizálási élményének fejlesztésére? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kerülje el a táblázatok elszaporodását!